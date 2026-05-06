Die 20 besten Castlevania-Spiele im Jahr 2025: Gotische Abenteuer im Ranking

The Castlevania Die Serie ist erschienen über 30 Titel seit 1986, und genau deshalb fällt es vielen Menschen schwer, sich zu entscheiden, welche die besten sind CastlevaniaSpiele.

Auch wennDie Serie hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt aus dem Original NES Kollektionen von Klassikern bis hin zu modernen Titeln, vollgepackt mit Metroidvania-Perlen, Die gotische Atmosphäre und die packenden Kämpfe sorgen bei den Spielern nach wie vor für Nervenkitzel.

In diesem Leitfaden habe ich die besten Castlevania Spiele, die man heute tatsächlich spielen kann. Ich hebe hervor wo man sie findet auf aktuellen Plattformen und Was macht jeden einzelnen so besonders? sowohl für Neulinge, die die Reihe zum ersten Mal entdecken, als auch für Veteranen, die in Draculas Schloss zurückkehren.

Unsere Top-Empfehlungen für Castlevania-Spiele

Nachdem ich Draculas Schloss auf verschiedenen Plattformen bis in den letzten Winkel erkundet und mehrere Gaming-Foren durchforstet habe, stechen diese fünf Spiele für mich besonders hervor:

Castlevania: Symphonie der Nacht (1997) – Dieses Meisterwerk begründete das Metroidvania-Genre und bietet nach wie vor das lohnendste Erkundungserlebnis der Serie. Castlevania: Aria of Sorrow (2003) – Dieser GBA wirkt auch Jahrzehnte später noch frisch, weil der Taktische SeeleMit diesem System kannst du die Kräfte deiner Gegner absorbieren und deinen Spielstil individuell anpassen. Super Castlevania IV (1991) – Dieses Spiel hat die klassische Plattform-Formel mit präziser Steuerung und16-Bit-Design bevor sich die Serie einem auf Erkundung ausgerichteten Gameplay zuwandte.

Scrolle weiter, um die vollständige Liste der besten zu sehen Castlevania Probier die Spiele aus und finde heraus, welches am besten zu deinem Spielstil passt.

Die 20 besten Castlevania-Spiele für jeden Spielertyp

Diese Liste umfasst die aller am besten Castlevania Erlebnisse, die auf modernen Plattformen verfügbar sind, seien es düstere Metroidvania-Abenteuer oder klassische Level-basierte Plattformspiele. Wie viele davon Castlevania Wie viele der gelisteten Spiele hast du schon gespielt?

1. Castlevania: Symphonie der Nacht [Das definitive Metroidvania-Meisterwerk]

Unsere Bewertung 10

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Genres Metroidvania, Kampfspiel, Action-Adventure, Action-Rollenspiel Plattformen PlayStation, Android, PlayStation Portable, Sega Saturn, iOS, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 1997 Urheber Konami Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden

Als ich das Spiel zum ersten Mal spielte Castlevania: Symphonie der Nacht, da wurde mir sofort klar, warum die Leute es immer noch als eines der besten bezeichnen Castlevania die besten Spiele, die je entwickelt wurden. Du spielst alsAlucard, Draculas Sohn, und du erkundest eine riesige Burg, die sich dir nach und nach erschließt, sobald du neue Fähigkeiten erlangst.

In diesem Spiel kannst du zu früheren Bereichen zurückkehrenmit deinemneue Kräfte und Geheimnisse die du zuvor nicht erreichen konntest. Du sammelst Waffen, Rüstungen und Zaubersprüche, während du gegen Kreaturen aus dem Gothic-Horror kämpfst.

Dies ist eines der besten Castlevania Spiele, die die Funktionsweise von Side-Scrolling-Spielen revolutioniert haben. Vor Symphonie der Nacht, die meisten Castlevania Früher verliefen Spiele in geraden Linien vom Start bis zum Ziel. Bei diesem Spiel kannst du jedoch deinen eigenen Weg durch Draculas Schloss entdecken.

Warum wir uns dafür entschieden haben Symphonie der Nacht Es hat ein ganzes Genre geprägt und ist bis heute das einflussreichste „Castlevania“-Spiel, das je entwickelt wurde; sein auf Erkundung ausgerichtetes Design hat unzählige nachfolgende Spiele inspiriert.

Ich merkte, dass ich jeden Winkel des Schlosses erkunden wollte, weil das Das Spiel belohnt Neugier mit besserer Ausrüstung und versteckten Räumen. Für Fans von Metroidvania-Spielen hat dieses Spiel Maßstäbe gesetzt, an denen sich andere bis heute messen.

Mein Fazit: Dieses Spiel hat den Begriff „Metroidvania“ unter Spielern bekannt gemacht. Die Freiheit, die Welt in seinem eigenen Tempo zu erkunden, kombiniert mit spannenden Kämpfen, sorgt dafür, dass sich jede Spielsitzung lohnenswert anfühlt.

Was sagen die Spieler dazu?

NovocaineAU

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Eines der besten Spiele aller Zeiten.

2. Castlevania: Aria of Sorrow [Der Höhepunkt der GBA-Ära]

Unsere Bewertung 10

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Genres Plattformspiel, Kampfspiel, Action-Adventure, Action-Rollenspiel Plattformen Game Boy Advance, Microsoft Windows, Wii U, Java, Java Platform, Micro Edition Erscheinungsjahr 2003 Urheber Konami Durchschnittliche Spielzeit 7–10 Stunden

Wenn ich darüber nachdenke, Castlevania Wenn es um Spiele geht, die nach Innovationsgrad bewertet werden, steht dieses ganz oben auf meiner Liste. Castlevania: Aria of Sorrow is im Jahr 2035, und du steuerst Soma Cruz, eine Schülerin, die in Draculas Schloss gefangen ist. Das Taktische Seele Mit diesem System kannst du die Kräfte deiner Gegner absorbieren, nachdem du sie besiegt hast.

Jedes Monster hinterlässt eine andere Fähigkeit, die du ausrüsten und kombinieren kannst. Du kannst beispielsweise die Kraft einer Fledermaus absorbieren, um fliegende Kreaturen zu beschwören, oder die Fähigkeit eines Skeletts, Knochen zu werfen. Dadurch entsteht unzählige Anpassungsmöglichkeiten für Kämpfe und Erkundungen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Arie der Trauer führte mit seiner „Tactical Soul“-Mechanik das innovativste Fähigkeitssystem der Serie ein. Es bietet unübertroffene Anpassungsmöglichkeiten und sorgt dafür, dass jede Begegnung mit einem Gegner potenziell lohnenswert ist.

Mein Fazit: Das „Tactical Soul“-System sorgt dafür, dass dieses Spiel besonders oft gespielt werden kann Castlevania Spiel. Du wirst immer wieder neue Kombinationen von Fähigkeiten entdecken, die deine Herangehensweise an Kämpfe und Erkundungen verändern.

Was sagen die Spieler dazu?

IM_MT_

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„Aria of Sorrow“ ist in vielerlei Hinsicht besser.

3. Super Castlevania IV [Klassisches Plattformspiel in Perfektion auf dem SNES]

Unsere Bewertung 9.5

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Genres Plattformspiel, Action-Adventure Plattformen Super Nintendo Entertainment System, Wii, Wii U Erscheinungsjahr 1991 Urheber Konami Durchschnittliche Spielzeit 5–8 Stunden

In Super Castlevania IV, Du steuerst Simon Belmont durch elf Level voller Gothic-Horror. Die Steuerung der Peitsche fühlt sich unglaublich gut an; du kannst sie in acht Richtungen schwingen und dich sogar damit an Haken festhalten.

In jedem Level werden neue Ideen vorgestellt, von einstürzenden Brücken bis hin zu sich drehenden Räumen, die den Orientierungssinn durcheinanderbringen. Die 16-Bit-Grafiken zeigen detailreiche Hintergründe mit zerfallenden Burgen und stürmischem Himmel.

Dieses Spiel vermittelt einen Eindruck davon, wie die Serie war, bevor sie sich zu Action-RPGs entwickelte. Besonders gut hat mir der Soundtrack gefallen in diesem Fall, und viele sind sich einig, dass es das der kultigste Soundtrack der Franchise.

Warum wir uns dafür entschieden haben Super Castlevania IV ist der Inbegriff des klassischen linearen „Castlevania“-Designs, mit einer Steuerung, die so präzise und reaktionsschnell ist, dass sich das Spiel auch nach über 30 Jahren noch großartig spielt.

Mein Fazit: Wenn Sie selbst erleben möchten, warum sich die Menschen in Castlevania Bevor die Serie um RPG-Elemente erweitert wurde, ist dies der ideale Einstieg. Die Steuerung der Peitsche fühlt sich unglaublich gut an, und jeder Level bringt neue Ideen mit sich.

Was sagen die Spieler dazu?

Deinterlacing

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„Castlevania IV“ besticht durch seine großartige Musik und Grafik. Was das Gameplay angeht, ist es das einfachste der klassischen „Castlevania“-Spiele.

4. Castlevania: Rondo of Blood [Das ultimative Abenteuer im klassischen Stil – stilvoll und herausfordernd]

Unsere Bewertung 9

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Genres Plattformspiel, Kampfspiel, Action-Adventure, Survival-Horror Plattformen TurboGrafx-16, TurboGrafx-CD, PlayStation Portable, Wii, TurboDuo Erscheinungsjahr 1993 Urheber Konami Durchschnittliche Spielzeit 3–5 Stunden

Du spielst Richter Belmont, die von Dracula entführten Dorfbewohner zu retten. Castlevania: Rondo of Blood bietet verzweigte Wege durch die Level, mit alternative Routen, die unterschiedliche Enden freischalten. Du kannst auch als Maria spielen, ein junges Mädchen, das Tauben und Haustiere für Angriffe.

Mir hat besonders gefallen, wie die Levels hat mich dazu herausgefordert, andere Wege zu finden and belohnte Fähigkeit und das Erkunden, ohne dass man das Gefühl hat, benachteiligt zu sein. Es ist eines jener Spiele, die von den Fans hoch geschätzt werden, weil sie den Klassiker perfektioniert haben Castlevania Formel, bevor die Serie auf freie Erkundung umstellte. Die 16-Bit-Grafik und der Gothic-Soundtrack heben das Spiel auch heute noch von anderen ab.

Warum wir uns dafür entschieden haben Rondo of Blood bietet das klassische, in Leveln unterteilte Castlevania ein Design, das die Serie zuvor auf ein neues Niveau gehoben hat Symphonie der Nacht hat es revolutioniert.

Mein Fazit: Rondo of Blood bietet die größte Herausforderung in diesem Klassiker Castlevania Formel. Die verzweigten Pfade sorgen für einen hohen Wiederspielwert, ohne Neulinge mit einer völlig offenen Erkundung zu überfordern.

Was sagen die Spieler dazu?

Popeye

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Ich glaube, das große Lob rührt daher, dass das Spiel insgesamt einfach sehr cool ist. Wunderschöne Grafik und Verpackungsgestaltung, hervorragende Musik, und es ist ein bisschen schwierig, was aber gut ist.

5. Castlevania Advance Collection [Drei Handheld-Legenden für moderne Spieler]

Unsere Bewertung 9

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Genres Plattformspiel, Rollenspiel, Abenteuerspiel, Kampfspiel Plattformen Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox Series X und Series S Erscheinungsjahr 2021 Urheber Konami Durchschnittliche Spielzeit 25–40 Stunden

DiesCastlevania Advance Collectiondrei PaketeGame Boy Advance Klassiker in einem Paket. Sie erhalten Arie der Trauer, Harmonie der DissonanzundDer Kreis des Mondes. Jedes Spiel spielt sich wie ein Metroidvania, wo duErkunde miteinander verbundene Schlossräume und schalte neue Bereiche frei mit Fähigkeiten, die du entdeckst.

Die Sammlung bietet nun Speicherpunkte, sodass du überall speichern anstatt nach Speicherpunkten suchen zu müssen. Außerdem gibt es Rückspulfunktionen, falls dir ein kniffliger Sprung oder ein Bosskampf misslingt. Ich fand die Kunstgalerien interessant, da sie Konzeptskizzen aus den Originalspielen zeigen. Alle drei Spiele laufen auf modernen Plattformen flüssig.

Warum wir uns dafür entschieden haben Diese Sammlung bietet die Game Boy Advance Inhalt in einem einzigen Kauf, mit modernen Funktionen, die den Spielkomfort erhöhen, den ursprünglichen Schwierigkeitsgrad beibehalten und gleichzeitig den heutigen Spielern mehr Komfort bieten.

Mein Fazit: Wenn Sie noch keine Erfahrung mit Handhelds haben Castlevania Diese Sammlung bietet drei hervorragende Abenteuer zum Preis von einem. Dank der Speicherpunkte bleibt der Spielfortschritt erhalten, ohne dass die Bosskämpfe an Herausforderung verlieren.

Was sagen die Spieler dazu?

dennis120

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Es sind hervorragende Spiele, gute Portierungen und Optionen. Da man sie derzeit nur auf legalem Wege erwerben kann, ist dies eine hervorragende Möglichkeit, die Spielereihe zu unterstützen.

6. Castlevania: Bloodlines [Ein gotisches Juwel für das Sega Genesis mit rasanten Kämpfen]

Unsere Bewertung 8.5

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Genres Plattformspiel, Kampfspiel, Action-Adventure Plattformen Nintendo Switch, Sega Genesis Erscheinungsjahr 1994 Urheber Konami Durchschnittliche Spielzeit 4–6 Stunden

Du hast die Wahl zwischen zwei Vampirjägern: John Morris mit seiner Peitsche oder Eric Lecarde mit seinem Speer. Castlevania: Bloodlines führt dich durch ganz Europa statt nur zu einer Burg. Du sich durch die Schauplätze kämpfen in Anlehnung an den Schiefen Turm von Pisa und deutsche Fabriken.

The Genesis Dank dieser Hardware können die Entwickler coole visuelle Effekte wie sich windende und drehende Türme wenn man sie erklimmt, oder Wasser, in dem sich die eigene Figur spiegelt. Mir hat gefallen, dass Erics Speer weiter reicht als Johns Peitsche, sich aber langsamer anfühlt. Das Spiel ist schneller als die meisten Top-Titel Castlevania Spiele aus dieser Zeit, und die Endgegner haben es in sich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Blutslinienbewies dieGenesis konnte bewältigenCastlevania genauso gut wie Nintendo Systeme, die einzigartige visuelle Effekte bieten und die einzige Europatour der Serie zu historischen Sehenswürdigkeiten ermöglichen.

Mein Fazit: BlutslinienTestsGenesis konnte bewältigenCastlevania genauso gut wie Nintendo Systeme. Die europäische Kulisse bietet im Vergleich zu den üblichen Burgumgebungen eine erfrischende Optik.

Was sagen die Spieler dazu?

Langis360

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Meiner Meinung nach hat „Bloodlines“ das bessere Leveldesign, und als Vorzeigeprojekt für die Leistungsfähigkeit des Genesis ist es einfach unglaublich.

7. Castlevania-Jubiläums-Sammlung [Das unverzichtbare Einsteigerpaket für Neulinge der Serie]

Unsere Bewertung 8.5

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Genres Plattformspiel, Rollenspiel, Kampfspiel Plattformen Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2019 Urheber Konami Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden

Castlevania-Jubiläums-Sammlung enthält acht klassische Spiele aus der NES, Super NintendoundGenesis Epochen. Du bekommst das Original Castlevania, Castlevania III: Draculas Fluch, Super Castlevania IVundBlutslinien. Die Sammlung umfasst außerdem dreiGame BoySpiele und ein Arcade-Spiel.

Ich fand das Begleitbuch, das die Geschichte der Reihe erläutert, sehr gut. Je nach Region gibt es bei einigen Titeln geringfügige Unterschiede, und Sie können zwischen der japanischen und der amerikanischen Version wechseln.

Warum wir uns dafür entschieden haben Für alle, die sich dafür interessieren Castlevania’s Diese Kollektion bietet die günstigste Möglichkeit, einen Blick auf die klassische Ära zu werfen, einschließlich schwer zu findender Stücke Genesis sowie Arcade-Spiele.

Mein Fazit: Diese Sammlung zeigt Ihnen, wo Castlevania wie alles begann und wie sich die Reihe entwickelte. Die frühen Spiele wirken im Vergleich zu modernen Titeln zwar etwas veraltet, aber sie helfen dabei zu verstehen, warum die Reihe legendär wurde.

Was sagen die Spieler dazu?

BelmontZiimon

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Alle Spiele sind gut, und bei einem Preis von weniger als einem Dollar pro Stück gibt es wirklich nichts Besseres.

8. Castlevania: Herren der Schatten [Eine kühne 3D-Neuinterpretation des Dracula-Mythos]

Unsere Bewertung 8.5

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Genres Hideo Kojima, Jose Luis Vaello Genres: Action-Adventure, Kampfspiel, Third-Person-Shooter, Abenteuer Plattformen Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 3 Erscheinungsjahr 2010 Urheber MercurySteam, Konami Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden

Du spielst Gabriel Belmont, auf der Suche nach einem Weg, seine verstorbene Frau zurückzuholen. Das Gameplay für Castlevania: Herren der Schatten isähnlich wie einhack-and-slash Action-RPG mit Kletterpassagen und gigantischen Bosskämpfen. Im Kampf kommt eine Kettenpeitsche zum Einsatz, die man in Kombinationen schwingt.

Im Laufe des Spiels schaltest du neue Moves frei. Das Spiel spielt nicht an einem einzigen Ort, sondern in Wäldern, Burgen und Bergen. Patrick Stewart erzählt die Geschichte zwischen den Kapiteln. Dieses Spiel ist ein Neustart der gesamten Castlevania eine Zeitleiste mit einer anderen Geschichte. Sie bietet modernen Spielern einen dramatischen, emotionalen Wiedereinstieg, indem sie filmisches Storytelling, epische Bosskämpfe und ein komplexes, auf Kombos basierendes Kampfsystem.

Warum wir uns dafür entschieden haben Herren der Schatten erfolgreich durchgeführt Castlevania in 3D mit einer fesselnden Entstehungsgeschichte und packenden Kämpfen, auch wenn es sich anders anfühlt als die klassischen Titel der Reihe.

Mein Fazit: Dieses Spiel kommt am besten zur Geltung, wenn man es eher als eigenständiges Action-Spiel betrachtet und nicht als traditionelles Castlevania Titel. Die emotionale Geschichte und die gewaltigen Bosskämpfe machen die Abweichung von den üblichen Standards der Serie wieder wett.

Was sagen die Spieler dazu?

TrustfulLoki1138

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Ja, das sind unterhaltsame Spiele. Sie haben zwar alle ihre Schwächen, sind aber großartig. Viele beschweren sich, weil es sich um eine Neuinterpretation der Geschichte handelt, aber lass dich von den Nörglern nicht beeinflussen.

9. Castlevania (Original) [Das Spiel, das den Action-Plattform-Horror geprägt hat]

Unsere Bewertung 8

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Genre Action-Plattformspiel Plattformen NES, Switch, PS4, Xbox One, PC (über die Anniversary Collection) Erscheinungsjahr 1986 Urheber Konami Durchschnittliche Spielzeit 2–4 Stunden

Du steuerst Simon Belmont, der mit nichts als einer Peitsche Draculas Schloss betritt. Castlevania (Original) führt dich durch sechs Level voller Monster aus Horrorfilmen. Du kämpfst Frankenstein, der Sensenmann und Draculaer selbst.

Da es sich um den allerersten Teil der Serie handelt, muss man sich mit einigen Aspekten abfinden, die später verbessert wurden. Zum Beispiel bewegt sich die Spielfigur langsam und kann während eines Sprungs nicht die Richtung ändern. Das macht das Plattformspiel zu einer Herausforderung.

Du sammelst bei Kerzen Sekundärwaffen ein: Wurfäxte, Weihwasser und Bumerangkreuze. Jeder Boss folgt bestimmten Angriffsmustern Das muss man sich merken. Dieses Retro-Spiel wirkt im Vergleich zu modernen Titeln etwas steif.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das OriginalCastlevania legte den Grundstein für die gesamte Spielereihe. Es prägte die düstere Atmosphäre, das präzise Plattformspiel und die auf bestimmten Mustern basierenden Bosskämpfe, die Action-Horror-Spiele über Jahrzehnte hinweg prägen sollten.

Mein Fazit:Das OriginalCastlevania Nach heutigen Maßstäben wirkt es etwas steif und anspruchsvoll, aber es lohnt sich, es zu spielen, um zu sehen, wo alles begann. Der Kern des Spielablaufs bleibt befriedigend, sobald man sich an die eingeschränkte Bewegungsfreiheit gewöhnt hat.

Was sagen die Spieler dazu?

sonicdv

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„Castlevania 1“ war für seine Zeit einfach großartig. Der Schwierigkeitsgrad ist nahezu perfekt.

10. Castlevania: Der Fluch der Dunkelheit [Ein unterschätztes 3D-Juwel mit RPG-Tiefe]

Unsere Bewertung 8

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Genres Action-Adventure, Hack-and-Slash, Action-Rollenspiel Plattformen PlayStation 2, Xbox Erscheinungsjahr 2005 Urheber Konami Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden

Du spielst Hector, einen ehemaligen Verbündeten von Dracula, der auf Rache sinnt. Castlevania: Der Fluch der Dunkelheitermöglicht es dirWaffen und Rüstungen herstellen aus Materialien, die du findest. Außerdem beschwörst du Wesen, die Unschuldige Teufel die an deiner Seite kämpfen.

Verschiedene Teufel verleihen dir unterschiedliche Fähigkeiten. Eine Fee heilt dich, während ein Krieger die Feinde angreift. Der Der Kampf wirkt langsamer als moderne Spiele, aber Kombos sehen spektakulär aus wenn du sie landest.

In manchen Bereichen wiederholen sich Texturen und Layouts zu oft, und die Kamera macht Kämpfe manchmal schwieriger, als sie eigentlich sein sollten. Aber insgesamt ist es eines der besten Castlevania Spiele, die es gibt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Fluch der Dunkelheit wird zugunsten von Herren der Schatten, bietet aber das am stärksten auf Rollenspiele ausgerichtete Gameplay aller 3D-Spiele Castlevania Eintrag mit seinen Handwerks- und Begleiter-Systemen.

Mein Fazit: Wenn man sich mit etwas eintönigem Leveldesign und veralteter Grafik abfinden kann, Der Fluch der Dunkelheit belohnt dich mit befriedigenden Fortschrittssystemen und Begleiterkreaturen, die das Erkunden weniger einsam machen.

Was sagen die Spieler dazu?

cvplottwist

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Es ist ein gutes Spiel, eines der besten 3D-Spiele

11. Castlevania: Das Buch der Seelen [Eine moderne Neuauflage für Mobilgeräte mit klassischer Besetzung]

Unsere Bewertung 8.5

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Genres Plattformspiel, Kampfspiel, Rollenspiel, Abenteuerspiel, Shooter Plattformen iOS, Android, Mac-Betriebssysteme Erscheinungsjahr 2019 Urheber Konami Durchschnittliche Spielzeit 2–3 Stunden

Castlevania: Das Buch der Seelen ist ein Handyspiel, in dem Helden aus der gesamten Serie zusammenkommen. Du kannst als Alucard, Simon Belmont, Charlotte und andere spielen. Das Spiel ist ein Side-Scroller Geschichten-Spiel Die Levels sind für Handys in kurze Abschnitte unterteilt. In der Geschichte zieht ein magisches Buch Figuren aus verschiedenen Zeitlinien heran.

Du tippst und wischst, um anzugreifen und auszuweichen. Jeder Charakter spielt sich anders mit einzigartigen Waffen und Zaubersprüchen. Du sammelst Ausrüstung durch ein bis das System das sich manchmal etwas mühsam anfühlt. Die Bosskämpfe ähneln den klassischen aus älteren Spielen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Buch der SeelenbelebtCastlevania für Mobilgeräte mit zahlreichen spielbaren Helden aus der gesamten Serie und Gacha-ähnlichen Ausrüstungs-Upgrades – speziell für nostalgische Fans, die viel unterwegs sind.

Mein Fazit: Das Buch der Seelen Eignet sich gut für kurze Spielsitzungen, wenn man gerade keine Konsole zur Hand hat. Die Gacha-Elemente könnten zwar frustrierend sein, aber die Vielfalt der Charaktere sorgt dafür, dass die Kämpfe interessant bleiben.

Was sagen die Spieler dazu?

Melancholic84

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Ich hatte richtig Spaß damit. Ehrlich gesagt fand ich es anfangs eher so lala, aber nach einer Weile wächst einem das Spiel ans Herz und es macht richtig Spaß.

12. Castlevania: Der Kreis des Mondes [Der GBA-Titel, der das portable Castlevania neu definierte]

Unsere Bewertung 8.5

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Genres Plattformspiel, Kampfspiel, Action-Adventure, Action-Rollenspiel Plattformen Game Boy Advance, Wii U Erscheinungsjahr 2001 Urheber Konami Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden

In Castlevania: Der Kreis des Mondes, du spielst als Nathan Graves, nach einem Erdbeben in Draculas Schloss gefangen. Die Mit dem Dual Set-Up System (DSS) können Sie Karten kombinieren, um magische Effekte zu erzielen. Du sammelst Karten, indem du Gegner besiegst. Durch das Kombinieren verschiedener Karten entstehen über 100 Zauberkombinationen.

Es kann vorkommen, dass du mit Flammenpeitschen angegriffen wirst oder Kreaturen beschwörst. Das Spiel wirkt auf dem Original etwas düster Game Boy Advance Bildschirme, läuft aber auf hintergrundbeleuchteten Displays besser. Die Kämpfe wirken schwieriger als bei anderen GBA-Spielen Castlevania Spiele, die auf der Liste stehen. Die Burg ist so angelegt, dass sich das Erkunden und das Zurückgehen lohnen.

Warum wir uns dafür entschieden haben CDer Mondkreis brachte den GBA auf den Markt Castlevania eine Ära mit beeindruckender Grafik und dem innovativen DSS-System, das den Kämpfen und der Erkundung strategische Tiefe verlieh.

Mein Fazit:WährendArie der Trauer die Formel für Handgeräte weiterentwickelt, Der Kreis des Mondes verdient Anerkennung dafür, dass es das Metroidvania-Gameplay mit seinem eigenen, einzigartigen Magiesystem erfolgreich auf tragbare Systeme übertragen hat.

Was sagen die Spieler dazu?

SubstantialWelcome22

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Das Spiel hat mich wirklich überrascht, und ich kann sagen, dass es mir gefallen hat

13. Castlevania: Harmonie der Dissonanz [Lebendige Grafik und flüssiges Erkunden auf dem GBA]

Unsere Bewertung 8.5

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Genres Action-Adventure, Action-Rollenspiel Plattformen Game Boy Advance, Wii U Erscheinungsjahr 2002 Urheber Konami Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden

Du steuerst Juste Belmont, der in einem Schloss mit zwei sich überschneidenden Dimensionen nach seinem Freund sucht. Du kannst zwischen diesen Dimensionen wechseln, um verschiedene Bereiche in Castlevania: Harmonie der Dissonanz.

Als ich es zum ersten Mal spielte, fielen mir sofort die Farben ins Auge. Es war hell, lebhaft und voller Leben im Vergleich zum üblichen Dunkel Castlevania Ton. Es fühlt sich auch schneller an, mit flüssigere Steuerung und ein übersichtliches Kartensystem das dir hilft, die Gegend zu erkunden, ohne dich zu verlaufen.

Mir hat gefallen, dass das Schloss zwei sich überschneidende Versionen hat, sodass ich immer wieder rätseln musste, wohin ich als Nächstes gehen sollte. Es ist einfacher als manche anderen Beiträge, aber genau das macht es für Spieler, die neu in der Serie sind, so gut. Manche mögen den komprimierten Soundtrack nicht, aber ich fand ihn eingängig.

Warum wir uns dafür entschieden haben Harmonie der Dissonanz legte den Schwerpunkt auf flüssige Bewegungen und farbenfrohe Grafik und schuf so das GBA-„Castlevania“-Spiel mit dem niedrigsten Einstiegshürden für Spieler, die auf Entdeckungsreise gehen wollen, ohne dabei mit übermäßigem Schwierigkeitsgrad konfrontiert zu werden.

Mein Fazit: Bei diesem Spiel standen Schnelligkeit und Zugänglichkeit vor dem Schwierigkeitsgrad im Vordergrund, was es zum einfachsten Einstiegstitel für den GBA machte Castlevania. Dank der farbenfrohen Grafik und der flüssigen Bewegungen fühlt sich das Erkunden weniger bedrückend an als in den düstereren Teilen der Reihe.

Was sagen die Spieler dazu?

NerevarineKing

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Ich würde es keineswegs als mittelmäßig bezeichnen. Es ist ein wirklich gutes Spiel mit einer besseren Steuerung als CotM.

14. Castlevania III: Draculas Fluch [Ein 8-Bit-Epos, das den erzählerischen Maßstab der Serie gesetzt hat]

Unsere Bewertung 8.5

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Genres Plattformspiel, Abenteuerspiel Plattformen Nintendo Entertainment System, Wii, Wii U, Nintendo 3DS Erscheinungsjahr 1989 Urheber Konami, Ultra Games Durchschnittliche Spielzeit 5–8 Stunden

Du spielst als Trevor Belmont, ein Vorfahre von Simon. Castlevania III: Draculas Fluch ermöglicht es dir, verschiedene Wege durch die Level zu wählen. Du rekrutierst drei Partner: Grant, die Wände hochklettert, Sypha, der Zauber wirkt, und Alucard, der Feuerbälle schießt. Du kannst immer nur einen Partner gleichzeitig nutzen.

Jede Figur verändert die Art und Weise, wie man die Level angeht. Grant erleichtert das Springen, während Syphas Magie ganze Gruppen von Gegnern vernichtet. Die Der Schwierigkeitsgrad ist brutal mit Gegnern, die einen in Gruben stoßen. Es ist leicht zu verstehen, warum viele Spieler es als eines der besten Castlevania Spiele.

Warum wir uns dafür entschieden haben Draculas Flucherweitert, wasNES Castlevania könnte mehrere Charaktere und verzweigte Handlungsstränge beinhalten. Dies setzt erzählerische Maßstäbe, die die gesamte Serie prägen würden.

Mein Fazit:Dieses ehrgeizigeNES Das Spiel bietet durch seine verzweigte Struktur und das Partnersystem einen hohen Wiederspielwert. Der Schwierigkeitsgrad erscheint nach heutigen Maßstäben brutal, doch die Vielfalt an Routen und Charakteren sorgt dafür, dass es spannend bleibt.

Was sagen die Spieler dazu?

K-MartX

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Es ist mein absolutes Lieblingsspiel. Es ist schwierig und es gibt zwar einige billige NES-Todesfälle, aber insgesamt ist es sehr fair. Die verschiedenen Spielwege und Charaktere sorgen für einen hohen Wiederspielwert.

15. Castlevania II: Belmonts Rache [Ein Game Boy-Klassiker, der das Konzept der Handheld-Spiele perfektionierte]

Unsere Bewertung 8

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Genres Plattformspiel, Action-Adventure Plattformen Game Boy, Game Boy Color Erscheinungsjahr 1991 Urheber Konami Durchschnittliche Spielzeit 2 Stunden

Du spielst Christopher Belmont, der versucht, seinen Sohn vor Dracula zu retten. Als ich das Spiel gespielt habe Castlevania II: Belmonts Rache, mir fiel sofort auf, wie viel geschmeidiger es sich im Vergleich zum ersten anfühlte Game Boy: Castlevania. Es behebt Probleme aus Das Castlevania-Abenteuer Die Peitschenmechanik ist präziser, und das Leveldesign ist kreativer. Jeder Bereich hat sein eigenes Thema und eine Musik, die perfekt zur Stimmung passt.

Das Spiel bietet dir außerdem die Möglichkeit, Wähle die Reihenfolge der ersten paar Level aus, was ihm mehr Freiheit verleiht als den meisten frühen Plattformspielen. Es ist zwar kurz, macht aber auch beim erneuten Durchspielen Spaß und ist ideal für alle, die schnelle Action suchen. Für ein Handheld-Spiel aus den frühen 90er Jahren ist es immer noch eines der besten Castlevania Spiele für Fans von Klassikern.

Warum wir uns dafür entschieden haben Belmonts RacheperfektioniertGame Boy: Castlevania Ein Spielkonzept mit ausgefeilter Steuerung und nichtlinearem Spielverlauf. Es bot das beste Spielerlebnis auf tragbaren Konsolen der frühen 1990er Jahre, bevor die GBA-Ära das Handheld-Gaming revolutionierte.

Mein Fazit: Belmonts Racheist das Beste vonGame Boy: Castlevania mit ausgefeilter Steuerung und einprägsamer Musik. Es ist kurz, aber ideal für kurze Retro-Gaming-Sessions.

Was sagen die Spieler dazu?

epicgordan

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Es gibt wirklich nichts, was dieses Spiel schlechter macht als „Castlevania Adventure“, und es ist definitiv ein absolutes Muss für den Game Boy, falls ihr es ergattern könnt.

16. Castlevania: Herren der Schatten 2 [Eine düstere, ambitionierte Fortsetzung mit ausgefeilteren Kampfsystemen]

Unsere Bewertung 8

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Genres Action-Adventure-Spiel, Abenteuer Plattformen Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 3 Erscheinungsjahr 2014 Urheber Mercury Steam, Konami Durchschnittliche Spielzeit 18–22 Stunden

Du spielst Gabriel, der sich nun vollständig in Dracula verwandelt hat. Castlevania: Herren der Schatten 2 Wechselt zwischen der Gegenwart und Rückblenden in die Burg. Du kämpfst mit drei Waffen: Schattenpeitsche, Leerschwert und Chaosklauen.

Als ich spielteHerren der Schatten 2Mir hat gefallen, dass ich Dracula selbst steuern konnte. Die Geschichte wirkt düsterer und persönlicher, und die Welt ist viel größer als im ersten Spiel. Auch die Kämpfe wirken abwechslungsreicher, da ich in Echtzeit zwischen mächtigen Waffen wechseln kann, anstatt mich nur auf einen einzigen Kampfstil zu verlassen.

Es gibt Stellen, an denen das Tempo nachlässt, aber die Bosskämpfe und die spannenden Momente in der Handlung machen das wieder wett. Zu sehen, wie Draculas Kampf zwischen Macht und Reue verleiht dem Spiel mehr Herz, als ich erwartet hatte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Herren der Schatten 2 hat Dracula mutig als tragischen Protagonisten neu interpretiert und bietet die ambitionierteste Erzählung und die größte Spieltiefe aller 3D-Spiele Castlevania, trotz seiner umstrittenen modernen Kulisse.

Mein Fazit: Diese Fortsetzung bietet verbesserte Kämpfe, scheitert jedoch an Problemen mit dem Spieltempo und erzwungenen Stealth-Abschnitten. Wenn euch der erste Teil gefallen hat und ihr Gabriels vollständige Verwandlung in Dracula miterleben wollt, lohnt sich der Kauf allein schon wegen der erweiterten Kampfmechanik.

Was sagen die Spieler dazu?

Wolf873

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LoS 2 ist zweifellos ein großartiges Spiel, hat aber dennoch seine Schwächen.

17. Castlevania Lord’s-Kollektion [Die definitive DS-Trilogie, perfekt neu aufgelegt für moderne Plattformen]

Unsere Bewertung 9

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Genres Plattformspiel, Rollenspiel, Abenteuerspiel, Kampfspiel Plattformen PlayStation 5, Nintendo Switch, Microsoft Windows, Xbox Series X und Series S Erscheinungsjahr 2024 Urheber Konami Durchschnittliche Spielzeit 30–45 Stunden

The Castlevania Lord’s-Kollektion enthält drei Nintendo-Konsolen Japanisches Rollenspiel Spiele:Morgendämmerung der Trauer, Porträt der RuineundOrden der Ecclesia. Du kannst das Bildschirmlayout ändern, das Spielgeschehen zurückspulen und an jeder beliebigen Stelle speichern, was das Spielerlebnis flüssiger macht.

Du bekommst ein Vollständige Kunstgalerie und Soundtrack-Player. Morgendämmerung der Trauer setzt Somas Geschichte fort, die in Arie der Trauer. Porträt der Ruine ermöglicht es dir, zwischen zwei Charakteren zu wechseln. Orden der Ecclesia stellt die größte Herausforderung der drei dar.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Lord’s-Kollektion macht schließlich drei hervorragende DS Spiele, die auf modernen Plattformen verfügbar sind und durchdachte Funktionen wie anpassbare Layouts und verbesserte Übersetzungen bieten, die das ursprüngliche Spielerlebnis aufwerten.

Mein Fazit: Diese Sammlung gehört zu den besten Castlevania Käufe, die Sie heute tätigen können. Drei vollwertige Metroidvania-Spiele mit modernem Komfort und ohne Kompromisse; das sollte jeder Fan besitzen.

Was sagen die Spieler dazu?

Erkhyllo

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Alle Spiele sind großartig. Einige der besten Castlevania-Spiele sind dabei, zumindest was die Metroidvania-Titel angeht.

18. Dead Cells: Rückkehr nach Castlevania [Eine moderne Hommage, die den Geist von Draculas Schloss wiederbelebt]

Unsere Bewertung 9

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Genres Action-Plattformspiel, Roguelite Plattformen Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, iOS, Android Erscheinungsjahr 2023 Urheber Motion Twin & Evil Empire, Motion Twin Durchschnittliche Spielzeit 15–25 Stunden

The Dead Cells: Rückkehr nach Castlevania Der DLC enthält neueCastlevania Inhalt. Du erkundest drei neue Biome, die auf klassischen Schlossbereichen basieren. Das Spiel enthält Waffen aus der Serie, wie zum Beispiel die Vampirjägerpeitsche, Weihwasser und Wurfäxte. Du kämpfst gegen Bosse aus Castlevania Geschichte. Die Musik besteht aus Remixen klassischer Titel aus den Originalspielen.

Die Mischung ausRoguelite Das Gameplay und das gotische Design harmonieren besser, als ich erwartet hatte. Es verbindet die beiden Welten auf eine Weise, die beiden gerecht wird. Viele Spieler sind sich einig, dass es eines der besten Castlevania-Spiele der letzten Zeit ist, obwohl es sich technisch gesehen um ein Crossover handelt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Zurück zu Castlevania beweist, dass sich die Designprinzipien der Reihe perfekt auf moderne Roguelite-Formate übertragen lassen. Es bietet das beste zeitgenössische Castlevania Erlebnisse mit authentischen Waffen, Musik und Bossen, neu interpretiert durch „Dead Cells“ rasante Kämpfe.

Mein Fazit: Dieser Crossover beweist Castlevania’s Diese Designprinzipien funktionieren im Roguelite-Format hervorragend. Wenn du Dead Cellsoder sehen möchtenCastlevania Dieser DLC, der durch modernes Spieldesign neu interpretiert wurde, bietet sowohl Fan-Service als auch hervorragendes Gameplay.

Was sagen die Spieler dazu?

GhoulHunter9

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Die Waffen sind echt cool und machen Spaß, die neuen Level sind echt cool und die Musik ist einfach unglaublich.

19. Castlevania Requiem: Symphonie der Nacht & Rondo of Blood [Zwei legendäre Abenteuer, perfekt für moderne Konsolen aufbereitet]

Unsere Bewertung 9

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Genres Plattformspiel, Abenteuerspiel, Kampfspiel, Rollenspiel Plattformen PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2018 Urheber Konami Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden

Castlevania Requiem: Symphonie der Nacht & Rondo of Bloodist einPlayStation Ein exklusives Paket, das zwei der besten Castlevania-Spiele enthält: Symphonie der Nacht and Rondo of Blood. Vor dieser Veröffentlichung fiel es Spielern im Westen schwer, das Spiel zu spielen Rondo of Blood.

Mit dieser Version kannst du überall speichern, anstatt auf Speicherräume angewiesen zu sein. Die Sammlung umfasst visuelle Filter ob du Scanlines oder eine Glättung möchtest.

Das Paket enthält außerdem Maria als spielbaren Charakter in Symphonie der Nacht. Sie spielt sich ganz anders als Alucard, mit schnelleren Bewegungen und Tierangriffen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ruhevereint die beiden wichtigsten Castlevania Spiele mit durchdachten, modernen Funktionen; perfekt für PlayStation Besitzer, die den Höhepunkt der Serie erleben möchten.

Mein Fazit:Wenn Sie einPlayStation und das Allerbeste wollen Castlevania Wie die Erfahrung zeigt, bietet diese Sammlung zwei phänomenale Spiele mit hervorragenden Verbesserungen, die den Spielkomfort deutlich steigern.

Was sagen die Spieler dazu?

Pullover

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Es ist in Ordnung, im Angebot spottbillig zu haben und bietet trotzdem ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist die (legal) leichter erhältliche Version der beiden und bietet einige nette Extras wie den Maria-Modus oder den urkomisch einfachen „Death-Skip“-Bug.

20. Castlevania Requiem + Dead Cells: „Zurück zu Castlevania“-Bundle [Die ultimative Möglichkeit, alte und neue Castlevania-Spiele gemeinsam zu erleben]

Unsere Bewertung 8.5

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Genres Action-Spiel, Abenteuerspiel, Action-Roguelite Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2023 Urheber Konami, Motion Twin, Evil Empire Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden

The Castlevania Requiem + Dead Cells: „Zurück zu Castlevania“-BundlekombiniertCastlevania Requiemmit demDead Cells: Rückkehr nach CastlevaniaDLC. Du erhältstklassisches PlattformspielvonRondo of Blood, Metroidvania-Erkundung in Symphonie der Nachtundmoderne Roguelite-ActionvonDead Cells.

Das Paket zeigt, wie Castlevania das Spieldesign über Jahrzehnte hinweg geprägt hat. Außerdem bietet es ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, da es umfasst sowohl die traditionelle als auch die moderne Seite der Franchise. Du kannst mit dem zugänglichen Dead Cells Inhalt, bevor man sich den älteren Spielen zuwendet. Das Paket kostet weniger als beide Teile einzeln zu kaufen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Paket bietet PlayStation Eigentümern das komplette Castlevania Erlebnisse, die von klassischen Plattformspielen über Metroidvania-Erkundungen bis hin zu moderner Roguelite-Action reichen.

Mein Fazit: Wenn Sie verstehen möchten, warum Castlevania Wenn Ihnen die Geschichte der Videospiele am Herzen liegt und Sie sowohl klassische als auch moderne Interpretationen genießen möchten, bietet dieses Paket alles, was Sie sich wünschen.

Was sagen die Spieler dazu?

Deine durchschnittliche Schublade

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Als jemand, der Dracula besiegt hat, kann ich sagen, dass es ein unterhaltsamer Boss ist, bei dem man sich einfach nur die Angriffsmuster der ersten Phase merken muss. Die zweite Phase ist meiner Meinung nach ehrlich gesagt auch nicht allzu schwer.

Mein Gesamtfazit zu den besten Castlevania-Spielen

The am bestenCastlevania Spiele bieten für jeden Spielertyp etwas, vom Retro-Fan bis zum Liebhaber moderner Action-Spiele.

Der beste Ausgangspunkt für Castlevania Spiele heute?

Für Neulinge → Castlevania Lord’s-Kollektion – Drei komplette Metroidvania-Spiele für den DS mit modernen Annehmlichkeiten und Funktionen, die das Erkunden erleichtern, ohne dabei den Herausforderungsgrad zu mindern.

→ – Drei komplette Metroidvania-Spiele für den DS mit modernen Annehmlichkeiten und Funktionen, die das Erkunden erleichtern, ohne dabei den Herausforderungsgrad zu mindern. Für Metroidvania-Fans → Castlevania: Symphonie der Nacht – Das Spiel, das dieses Genre begründet hat, ist nach wie vor das ein lohnendes Action-RPG ein Erkundungserlebnis mit seiner riesigen, miteinander verbundenen Burg und einem befriedigenden Fortschrittssystem.

– Das Spiel, das dieses Genre begründet hat, ist nach wie vor das ein lohnendes Action-RPG ein Erkundungserlebnis mit seiner riesigen, miteinander verbundenen Burg und einem befriedigenden Fortschrittssystem. Für Fans klassischer Plattformspiele → Super Castlevania IV – Die präzise Steuerung und das stimmungsvolle 16-Bit-Design dieses Spiels erklären, warum die Serie bereits legendär war, bevor sie sich einem auf Erkundung ausgerichteten Gameplay zuwandte.

– Die präzise Steuerung und das stimmungsvolle 16-Bit-Design dieses Spiels erklären, warum die Serie bereits legendär war, bevor sie sich einem auf Erkundung ausgerichteten Gameplay zuwandte. Für preisbewusste Spieler → Castlevania-Jubiläums-Sammlung – Du erhältst acht Klassiker von NES bis Genesis zu einem günstigen Preis.

– Du erhältst acht Klassiker von NES bis Genesis zu einem günstigen Preis. Für Fans von Action-Spielen → Dead Cells: Zurück nach Castlevania – Moderne Roguelite-Mechaniken, kombiniert mit authentischen Castlevania-Waffen, -Musik und -Bossen, sorgen für die beste zeitgemäße Interpretation der Spielereihe.

Häufig gestellte Fragen