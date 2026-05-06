Los 20 mejores juegos de Castlevania en 2025: clasificación de las aventuras góticas

The Castlevania La serie ha estrenado más de 30 títulos desde 1986, y por eso a mucha gente le cuesta decidir cuáles son los mejores Castlevaniajuegos.

Aunquela serie ha ido creciendo con el paso de los años del original NES desde colecciones clásicas hasta modernas, repletas de joyas del género Metroidvania, su atmósfera gótica y sus emocionantes combates siguen emocionando a los jugadores.

En esta guía, he hecho una clasificación de los mejores Castlevania juegos a los que puedes jugar hoy mismo. Destaco dónde encontrarlos en las plataformas actuales y qué hace que cada uno sea especial tanto para los recién llegados que descubren la franquicia por primera vez como para los veteranos que regresan al castillo de Drácula.

Nuestra selección de los mejores juegos de Castlevania

Después de explorar cada rincón del castillo de Drácula en diferentes plataformas y de recorrer varios foros de videojuegos, estos cinco juegos son, en mi opinión, los que destacan por encima del resto:

Castlevania: Sinfonía de la noche (1997) – Esta obra maestra dio origen al género Metroidvania y sigue ofreciendo la experiencia de exploración más gratificante de la serie. Castlevania: Aria of Sorrow (2003) – Este GBA sigue pareciendo novedoso incluso décadas después porque el Alma tácticaEste sistema te permite absorber los poderes del enemigo y personalizar tu estilo de juego. Super Castlevania IV (1991) – Este juego perfeccionó la fórmula clásica de los juegos de plataformas con unos controles muy precisos yDiseño de 16 bits antes de que la serie pasara a centrarse en la exploración.

Sigue desplazándote para ver la lista completa de los mejores Castlevania Prueba los juegos y descubre cuál se adapta mejor a tu estilo de juego.

Los 20 mejores juegos de Castlevania para todo tipo de jugadores

Esta lista abarca los el mejor Castlevania experiencias disponibles en las plataformas modernas, ya sean aventuras góticas al estilo Metroidvania o los clásicos juegos de plataformas por niveles. ¿Cuántos de estos Castlevania ¿A cuántos de los juegos de la clasificación has jugado?

1. Castlevania: Sinfonía de la noche [La obra maestra definitiva del género Metroidvania]

Nuestra puntuación 10

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Géneros Metroidvania, juego de lucha, juego de acción y aventuras, juego de rol de acción Plataformas PlayStation, Android, PlayStation Portable, Sega Saturn, iOS, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360 Año de estreno 1997 Creadores Konami Duración media de la partida 8-12 horas

La primera vez que jugué Castlevania: Sinfonía de la noche, enseguida comprendí por qué la gente sigue considerándola una de las mejores Castlevania los mejores juegos de la historia. Juegas comoAlucard, el hijo de Drácula, y explorarás un enorme castillo que se va revelando a medida que adquieres nuevas habilidades.

El juego te permite volver a zonas anterioresjunto con tunuevos poderes y secretos a las que antes no podías llegar. Recogerás armas, armaduras y hechizos mientras luchas contra criaturas del terror gótico.

Este es uno de los mejores Castlevania juegos que revolucionaron el género de los juegos de desplazamiento lateral. Antes de Sinfonía de la noche, la mayoría Castlevania En otros juegos, había que avanzar en línea recta de principio a fin. Sin embargo, en este juego, tienes total libertad para descubrir tu propio camino a través del castillo de Drácula.

Por qué lo elegimos Sinfonía de la noche definió todo un género y sigue siendo el juego de Castlevania más influyente jamás creado, con un diseño centrado en la exploración que ha servido de inspiración a innumerables títulos posteriores.

Me entraron ganas de explorar cada rincón del castillo porque el El juego recompensa la curiosidad con mejor equipamiento y salas ocultas. Para los aficionados a los juegos de estilo Metroidvania, este título estableció un listón que otros siguen intentando alcanzar.

Mi veredicto: Este es el juego que popularizó el término «Metroidvania» entre los jugadores. La libertad de explorar a tu propio ritmo, combinada con un combate muy satisfactorio, hace que cada partida resulte gratificante.

¿Qué opinan los jugadores?

NovocaineAU

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Uno de los mejores juegos de la historia.

2. Castlevania: Aria of Sorrow [La cumbre de la era GBA]

Nuestra puntuación 10

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Géneros Juego de plataformas, juego de lucha, juego de acción y aventuras, juego de rol de acción Plataformas Game Boy Advance, Microsoft Windows, Wii U, Java, Java Platform, Micro Edition Año de estreno 2003 Creadores Konami Duración media de la partida 7-10 horas

Cuando pienso en Castlevania Entre los juegos clasificados por su innovación, este es el que más me gusta. Castlevania: Aria of Sorrow is ambientada en 2035, y tú controlas a Soma Cruz, un estudiante de instituto atrapado en el castillo de Drácula. El Alma táctica Este sistema te permite absorber los poderes de los enemigos tras derrotarlos.

Cada monstruo suelta una habilidad diferente que puedes equipar y combinar. Podrías absorber el poder de un murciélago para invocar criaturas voladoras o la habilidad de un esqueleto para lanzar huesos. Esto crea un sinfín de opciones de personalización para el combate y la exploración.

Por qué lo elegimos Aria de la tristeza introdujo el sistema de habilidades más innovador de la serie con su mecánica «Tactical Soul». Ofrece una personalización sin igual y hace que cada enfrentamiento con un enemigo pueda resultar gratificante.

Mi veredicto: El sistema «Tactical Soul» hace que este juego sea el que más ganas dan de volver a jugar Castlevania juego. No dejarás de descubrir nuevas combinaciones de habilidades que cambiarán tu forma de abordar el combate y la exploración.

¿Qué opinan los jugadores?

IM_MT_

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«Aria of Sorrow» es mejor en muchos aspectos.

3. Super Castlevania IV [El juego de plataformas clásico llevado a la perfección en la SNES]

Nuestra puntuación 9.5

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Géneros Juego de plataformas, juego de acción y aventuras Plataformas Super Nintendo Entertainment System, Wii, Wii U Año de estreno 1991 Creadores Konami Duración media de la partida 5-8 horas

In Super Castlevania IV, Controlarás a Simon Belmont a lo largo de once niveles de terror gótico. El manejo del látigo es increíble; puedes moverlo en ocho direcciones e incluso utilizarlo para colgarte de ganchos.

Cada nivel presenta nuevas ideas, desde puentes que se derrumban hasta salas giratorias que te hacen perder el sentido de la orientación. El Los gráficos de 16 bits muestran fondos detallados con castillos en ruinas y cielos tormentosos.

Este juego te da una idea de cómo era la serie antes de que se decantara por los juegos de rol de acción. Me gustó especialmente la banda sonora en este caso, y mucha gente coincide en que es el la banda sonora más emblemática de la franquicia.

Por qué lo elegimos Super Castlevania IV es la cumbre del diseño lineal clásico de Castlevania, con unos controles tan precisos y sensibles que el juego sigue siendo una delicia más de 30 años después.

Mi veredicto: Si quieres descubrir por qué la gente se enamoró de Castlevania Antes de que la serie incorporara elementos de RPG, este es el punto de partida. El manejo del látigo es increíble, y cada nivel aporta nuevas ideas.

¿Qué opinan los jugadores?

desentrelazado

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Castlevania IV destaca por su impresionante banda sonora y sus gráficos. En cuanto a la jugabilidad, es el más fácil de los «classicvanias».

4. Castlevania: Rondo of Blood [La aventura definitiva al estilo clásico, con estilo y desafío]

Nuestra puntuación 9

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Géneros Juego de plataformas, juego de lucha, juego de acción y aventuras, survival horror Plataformas TurboGrafx-16, TurboGrafx-CD, PlayStation Portable, Wii, TurboDuo Año de estreno 1993 Creadores Konami Duración media de la partida 3-5 horas

Juegas en el papel de Richter Belmont, rescatar a los aldeanos secuestrados por Drácula. Castlevania: Rondo of Blood ofrece rutas alternativas a lo largo de las fases, con rutas alternativas que desbloquean diferentes finales. También puedes jugar con María, una joven que utiliza palomas y animales de compañía ante los ataques.

Me encantó cómo eran los niveles me animó a buscar rutas diferentes and habilidad recompensada y la exploración sin que resulte injusto. Es uno de esos juegos que los aficionados valoran muy positivamente por haber perfeccionado el clásico Castlevania fórmula antes de que la serie pasara a la exploración libre. Los gráficos de 16 bits y la banda sonora gótica hacen que siga destacando incluso hoy en día.

Por qué lo elegimos Rondo of Blood presenta el clásico sistema de niveles Castlevania un diseño que ya había destacado a la serie anteriormente Sinfonía de la noche lo revolucionó.

Mi veredicto: Rondo of Blood ofrece el mejor desafío de este clásico Castlevania fórmula. Las ramificaciones de la trama aumentan el interés de volver a jugar sin abrumar a los principiantes con una exploración sin límites.

¿Qué opinan los jugadores?

Popeye

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Creo que los elogios se deben a que, en general, el juego es sencillamente genial. Tiene unos gráficos y una carátula muy bonitos, una música excelente y es un poco difícil, lo cual es algo positivo.

5. Castlevania: Colección Advance [Tres leyendas de las consolas portátiles para los jugadores de hoy en día]

Nuestra puntuación 9

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Géneros Juego de plataformas, videojuego de rol, juego de aventuras, juego de lucha Plataformas Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox Series X y Series S Año de estreno 2021 Creadores Konami Duración media de la partida 25-40 horas

EstoCastlevania: Colección Advancepaquetes tresGame Boy Advance los clásicos en un solo paquete. Obtienes Aria de la tristeza, Armonía de la disonancia, yEl círculo de la luna. Cada partida se juega como un Metroidvania, donde túexplora las salas del castillo y desbloquea nuevas zonas con las habilidades que descubras.

La colección incluye estados guardados, por lo que puedes guardar en cualquier lugar en lugar de tener que buscar puntos de guardado. Además, dispones de funciones de rebobinado por si fallas un salto complicado o una batalla contra un jefe. Las galerías de arte me parecieron interesantes porque muestran bocetos conceptuales de los juegos originales. Los tres juegos funcionan a la perfección en las plataformas actuales.

Por qué lo elegimos Esta colección ofrece lo mejor Game Boy Advance Todo el contenido en una sola compra, con modernas funciones que mejoran la experiencia de juego, respetan la dificultad original y aportan mayor comodidad a los jugadores actuales.

Mi veredicto: Si eres nuevo en el mundo de las consolas portátiles Castlevania En cuanto a los juegos, esta colección ofrece tres excelentes aventuras por el precio de una. Los puntos de guardado evitan la frustración de perder el progreso, al tiempo que mantienen el desafío de las batallas contra los jefes.

¿Qué opinan los jugadores?

dennis120

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Son juegos excelentes, con buenas adaptaciones y opciones. Ahora mismo es la única forma de conseguirlos legalmente, así que es una forma estupenda de apoyar a la franquicia.

6. Castlevania: Bloodlines [La joya gótica de Sega Genesis con un combate trepidante]

Nuestra puntuación 8.5

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Géneros Juego de plataformas, juego de lucha, juego de acción y aventuras Plataformas Nintendo Switch, Sega Genesis Año de estreno 1994 Creadores Konami Duración media de la partida 4-6 horas

Puedes elegir entre dos cazadores de vampiros: John Morris, con su látigo, o Eric Lecarde, con su lanza. Castlevania: Bloodlines te lleva por toda Europa, en lugar de limitarte a visitar un solo castillo. Tú abrirse paso a través de los escenarios inspirado en la Torre Inclinada de Pisa y en las fábricas alemanas.

The GénesisEl hardware permite a los desarrolladores añadir efectos visuales geniales como torres que se retuercen y se contorsionan mientras las escalas, o el agua reflejando a tu personaje. Me gustó que la lanza de Eric llegue más lejos que el látigo de John, pero se note más lenta. El juego es más rápido que la mayoría de los mejores Castlevania Los juegos de esta época, y los jefes finales pegaban fuerte.

Por qué lo elegimos Líneas de sangredemostró queGénesispodría manejarCastlevania igual de bien que Nintendo sistemas, que ofrecen efectos visuales únicos y la única gira europea de la serie por lugares de interés histórico.

Mi veredicto: Líneas de sangrepruebasGénesispodría manejarCastlevania igual de bien que Nintendo sistemas. El escenario europeo ofrece unas imágenes renovadas en comparación con los habituales entornos de castillos.

¿Qué opinan los jugadores?

Langis360

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Creo que «Bloodlines» tiene un mejor diseño de niveles y, como demostración del potencial de la Genesis, es increíble.

7. Colección Aniversario de Castlevania [El pack básico imprescindible para los nuevos en la serie]

Nuestra puntuación 8.5

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Géneros Juego de plataformas, juego de rol, juego de lucha Plataformas Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Microsoft Windows Año de estreno 2019 Creadores Konami Duración media de la partida 30-50 horas

Colección Aniversario de Castlevania incluye ocho juegos clásicos de la NES, Super Nintendo, yGénesis épocas. Te llevas el original Castlevania, Castlevania III: La maldición de Drácula, Super Castlevania IV, yLíneas de sangre. La colección también incluye tresGame Boyjuegos y un juego de recreativos.

Me gustó mucho el libro adicional que explica la historia de la serie. Hay pequeñas diferencias en algunos de los títulos, dependiendo de la región, y Puedes cambiar entre la versión japonesa y la estadounidense.

Por qué lo elegimos Para cualquiera que sienta curiosidad por Castlevania’s Desde sus orígenes, esta colección ofrece la opción más económica para revivir la época clásica, incluyendo piezas difíciles de encontrar Génesisy juegos de arcade.

Mi veredicto: Esta colección te muestra dónde Castlevania cómo empezó y cómo fue creciendo. Los primeros juegos parecen anticuados en comparación con los títulos actuales, pero pueden ayudarte a entender por qué la serie se convirtió en una leyenda.

¿Qué opinan los jugadores?

BelmontZiimon

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Todos los juegos son buenos y, a menos de un dólar cada uno, la verdad es que no hay nada mejor.

8. Castlevania: Señores de las Sombras [Una audaz reinterpretación en 3D del mito de Drácula]

Nuestra puntuación 8.5

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Géneros Hideo Kojima, José Luis Vaello; géneros: juego de acción y aventura, juego de lucha, shooter en tercera persona, aventura Plataformas Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 3 Año de estreno 2010 Creadores MercurySteam, Konami Duración media de la partida 15-20 horas

Juegas en el papel de Gabriel Belmont, buscando una forma de resucitar a su difunta esposa. La mecánica de juego de Castlevania: Señores de las Sombras issimilar a unjuego-de-accion-y-espadas juego de rol de acción con tramos de escalada y combates contra jefes gigantes. El combate se libra con un látigo de cadena que se maneja mediante combos.

A medida que avanzas, desbloqueas nuevos movimientos. El juego se desarrolla en bosques, castillos y montañas, en lugar de en un único escenario. Patrick Stewart narra la historia entre capítulos. Este juego renueva por completo la Castlevania una línea temporal con una historia diferente. Ofrece una reintroducción dramática y emotiva para los jugadores actuales, utilizando una narrativa cinematográfica, épicas batallas contra jefes finales y un combate profundo basado en combos.

Por qué lo elegimos Señores de las Sombras logró Castlevania al mundo del 3D con una historia de origen apasionante y un sistema de combate muy satisfactorio, aunque se nota que es diferente de los títulos clásicos de la serie.

Mi veredicto: Este juego se disfruta más si lo enfocas como un juego de acción independiente en lugar de como un Castlevania título. La conmovedora historia y las épicas batallas contra jefes compensan el alejamiento de las normas habituales de la serie.

¿Qué opinan los jugadores?

TrustfulLoki1138

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Sí, son juegos divertidos. Todos tienen algunos fallos, pero son geniales. Mucha gente se queja porque se trata de una nueva versión de la historia, pero no dejes que los detractores te influyan.

9. Castlevania (Original) [El juego que definió el género de plataformas de acción y terror]

Nuestra puntuación 8

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Género Juego de plataformas y acción Plataformas NES, Switch, PS4, Xbox One, PC (a través de la Anniversary Collection) Año de estreno 1986 Creadores Konami Duración media de la partida 2-4 horas

Tú controlas a Simon Belmont mientras se adentra en el castillo de Drácula armado únicamente con un látigo. Castlevania (Original) avanza por seis niveles repletos de monstruos sacados de películas de terror. Luchas contra Frankenstein, la Parca y Dráculaél mismo.

Al ser el primer juego de la serie, hay que lidiar con algunas características que con el tiempo se mejoraron. Por ejemplo, tu personaje camina despacio y no puede cambiar de dirección en pleno salto. Esto hace que los niveles de plataformas resulten complicados.

De las velas se obtienen armas secundarias: hachas arrojadizas, agua bendita y cruces bumerán. Cada jefe sigue unos patrones de ataque hay que memorizar. Este juego retro resulta un poco rígido en comparación con los títulos actuales.

Por qué lo elegimos El originalCastlevania sentó las bases de toda la franquicia. Estableció la atmósfera gótica, el juego de plataformas de precisión y las batallas contra jefes basadas en patrones que definirían los juegos de acción y terror durante décadas.

Mi veredicto:El originalCastlevania Puede parecer rígido y exigente para los estándares actuales, pero merece la pena jugarlo para ver cómo empezó todo. La mecánica de juego básica sigue siendo satisfactoria una vez que te acostumbras a la movilidad limitada.

¿Qué opinan los jugadores?

sonicdv

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Castlevania 1 fue increíble para su época. La dificultad es casi perfecta.

10. Castlevania: La maldición de la oscuridad [Una joya en 3D infravalorada con la profundidad de un juego de rol]

Nuestra puntuación 8

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Géneros Juego de acción y aventura, hack and slash, juego de rol de acción Plataformas PlayStation 2, Xbox Año de estreno 2005 Creadores Konami Duración media de la partida 12-15 horas

Juegas en el papel de Héctor, un antiguo aliado de Drácula que busca venganza. Castlevania: La maldición de la oscuridadte permitefabricar armas y armaduras con los materiales que encuentres. También invocas a unas criaturas llamadas Diablos inocentes que luchan a tu lado.

Cada demonio te otorga habilidades diferentes. Una hada te cura mientras un guerrero ataca a los enemigos. El el combate parece más lento que los juegos modernos, pero los combos son llamativos cuando los consigas.

En algunas zonas se repiten demasiado las texturas y los diseños, y la cámara a veces complica los combates más de lo necesario. Pero, en general, es uno de los mejores Castlevania los juegos que hay por ahí.

Por qué lo elegimos La maldición de la oscuridad se pasa por alto en favor de Señores de las Sombras, pero ofrece la jugabilidad más centrada en los juegos de rol de cualquier título en 3D Castlevania título, con sus sistemas de artesanía y de compañeros.

Mi veredicto: Si no te molesta que el diseño de los niveles sea un poco repetitivo y que los gráficos estén un poco anticuados, La maldición de la oscuridad te recompensa con sistemas de progresión muy satisfactorios y criaturas de compañía que hacen que la exploración resulte menos solitaria.

¿Qué opinan los jugadores?

cvplottwist

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Es un buen juego, uno de los mejores en 3D

11. Castlevania: El grimorio de las almas [Un renacimiento moderno para móviles con un reparto clásico]

Nuestra puntuación 8.5

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Géneros Juego de plataformas, juego de lucha, videojuego de rol, juego de aventuras, videojuego de disparos Plataformas Sistemas operativos iOS, Android y Mac Año de estreno 2019 Creadores Konami Duración media de la partida 2-3 horas

Castlevania: El grimorio de las almas es un juego para móviles que reúne a héroes de toda la serie. Puedes jugar con Alucard, Simon Belmont, Charlotte y otros personajes. El juego es de desplazamiento lateral juego narrativo Los niveles se dividen en etapas cortas para móviles. La historia gira en torno a un libro mágico que transporta a los personajes desde diferentes líneas temporales.

Toca y desliza el dedo para atacar y esquivar. Cada personaje se juega de forma diferente con armas y magia únicas. Consigues el equipo a través de un hasta que el sistema que a veces resulta un poco repetitivo. Las batallas contra los jefes son similares a las clásicas de los juegos antiguos.

Por qué lo elegimos El grimorio de las almasreviveCastlevania para móviles, con múltiples héroes jugables de toda la serie y mejoras de equipamiento al estilo gacha, diseñado para los fans nostálgicos que están siempre en movimiento.

Mi veredicto: El grimorio de las almas Es ideal para partidas rápidas cuando no puedes jugar en una consola. Los elementos de gacha pueden resultar frustrantes, pero la variedad de personajes hace que el combate siga siendo interesante.

¿Qué opinan los jugadores?

Melancólico84

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Me lo he pasado genial con él; la verdad es que al principio no me decía gran cosa, pero al cabo de un rato te va enganchando y se vuelve muy divertido.

12. Castlevania: El círculo de la luna [El título para GBA que redefinió la serie Castlevania para consolas portátiles]

Nuestra puntuación 8.5

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Géneros Juego de plataformas, juego de lucha, juego de acción y aventuras, juego de rol de acción Plataformas Game Boy Advance, Wii U Año de estreno 2001 Creadores Konami Duración media de la partida 8-12 horas

In Castlevania: El círculo de la luna, te pones en la piel de Nathan Graves, atrapados en el castillo de Drácula tras un terremoto. El El sistema Dual Set-Up (DSS) te permite combinar cartas para crear efectos mágicos. Consigues cartas al derrotar a los enemigos. Al combinar diferentes cartas se crean más de 100 combinaciones de hechizos.

Es posible que te enfrentes a ataques con látigos de fuego o que invoque criaturas. El juego tiene un aspecto sombrío en la versión original Game Boy Advance pantallas, pero se ve mejor en pantallas retroiluminadas. El combate resulta más difícil que en otros juegos de GBA Castlevania juegos que figuran en la lista. El castillo está conectado de tal manera que incentiva la exploración y el retorno a lugares ya visitados.

Por qué lo elegimos CEl círculo de la Luna lanzó la GBA Castlevania una época caracterizada por unos gráficos impresionantes y el innovador sistema DSS, que aportaba profundidad estratégica al combate y a la exploración.

Mi veredicto:AunqueAria de la tristeza perfeccionó la fórmula para dispositivos portátiles, El círculo de la luna merece todo el reconocimiento por haber logrado trasladar con éxito la mecánica de juego de los «Metroidvania» a las consolas portátiles con su propio y singular sistema mágico.

¿Qué opinan los jugadores?

SubstantialWelcome22

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El juego me ha sorprendido mucho y puedo decir que me ha gustado

13. Castlevania: Armonía de la disonancia [Gráficos espectaculares y una exploración fluida en la GBA]

Nuestra puntuación 8.5

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Géneros Juego de acción y aventura, juego de rol de acción Plataformas Game Boy Advance, Wii U Año de estreno 2002 Creadores Konami Duración media de la partida 6-8 horas

Tú controlas a Juste Belmont, que busca a su amigo en un castillo con dos dimensiones superpuestas. Puedes cambiar entre estas dimensiones para acceder a diferentes zonas en Castlevania: Armonía de la disonancia.

La primera vez que lo probé, lo que más me llamó la atención fueron los colores. Era brillante, atrevido y lleno de vida en comparación con el habitual color oscuro Castlevania tono. Además, da la sensación de ser más rápido, con controles más fluidos y un sistema de mapas claro que te ayuda a explorar sin perderte.

Me gustó que el castillo tuviera dos versiones que se solapaban, lo que me mantenía en vilo sobre adónde ir a continuación. Es más fácil que otras opciones, pero eso es precisamente lo que lo hace ideal para los jugadores que se inician en la serie. A algunos no les gusta la banda sonora comprimida, pero a mí me pareció pegadiza.

Por qué lo elegimos Armonía de la disonancia ha dado prioridad a la fluidez de los movimientos y a los gráficos coloridos, creando el «Castlevania» para GBA más accesible para aquellos jugadores que buscan la exploración sin una dificultad excesiva.

Mi veredicto: Este juego anteponía la velocidad y la accesibilidad al desafío, lo que lo convertía en la mejor opción para iniciarse en la GBA Castlevania. Los coloridos gráficos y la fluidez de los movimientos hacen que la exploración resulte menos agobiante que en otras entregas más sombrías.

¿Qué opinan los jugadores?

NerevarineKing

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Yo no lo calificaría de mediocre en absoluto. Es un juego realmente bueno, con un sistema de movimiento mejor que el de CotM.

14. Castlevania III: La maldición de Drácula [Una epopeya de 8 bits que sentó las bases narrativas de la serie]

Nuestra puntuación 8.5

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Géneros Juego de plataformas, juego de aventuras Plataformas Nintendo Entertainment System, Wii, Wii U, Nintendo 3DS Año de estreno 1989 Creadores Konami, Ultra Games Duración media de la partida 5-8 horas

Juegas en el papel de Trevor Belmont, un antepasado de Simon. Castlevania III: La maldición de Drácula te permite elegir diferentes rutas a lo largo de las fases. Reclutas a tres compañeros: Grant, que trepa por las paredes, Sypha, el que lanza hechizos, y Alucard, que lanza bolas de fuego. Solo puedes usar un socio a la vez.

Cada personaje cambia la forma de abordar los niveles. Grant facilita las secuencias de plataformas, mientras que la magia de Sypha acaba con grupos de enemigos. El la dificultad es brutal con enemigos que te empujan a los abismos. Es fácil entender por qué muchos jugadores lo consideran uno de los mejores Castlevania juegos.

Por qué lo elegimos La maldición de Dráculaamplió quéNES Castlevania podría incluir varios personajes y ramificaciones en la trama. Esto estableció unos estándares narrativos que influirían en toda la serie.

Mi veredicto:Este ambiciosoNES El juego ofrece un gran valor de rejugabilidad gracias a su estructura ramificada y al sistema de compañeros. La dificultad resulta brutal para los estándares actuales, pero la variedad de rutas y personajes hace que siga siendo interesante.

¿Qué opinan los jugadores?

K-MartX

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Es mi juego favorito de todos los tiempos. Es difícil y tiene su buena dosis de muertes injustas típicas de la NES, pero en general es muy justo. Las múltiples rutas y los distintos personajes aumentan su rejugabilidad.

15. Castlevania II: La venganza de Belmont [Un clásico de Game Boy que perfeccionó la fórmula de los juegos portátiles]

Nuestra puntuación 8

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Géneros Juego de plataformas, juego de acción y aventuras Plataformas Game Boy, Game Boy Color Año de estreno 1991 Creadores Konami Duración media de la partida 2 horas

Juegas en el papel de Christopher Belmont, que intenta salvar a su hijo de Drácula. Cuando jugué Castlevania II: La venganza de Belmont, enseguida me di cuenta de lo mucho más suave que se notaba en comparación con el primero Castlevania para Game Boy. Soluciona los problemas de La aventura de Castlevania. La mecánica del látigo es más precisa y el diseño de los niveles es más creativo. Cada zona tiene su propia temática y una música que encaja a la perfección con el ambiente.

El juego también te permite elige el orden de los primeros niveles, lo que le da más libertad que a la mayoría de los primeros juegos de plataformas. Es corto, pero es divertido volver a jugarlo y es ideal para cualquiera que busque acción trepidante. Para ser un juego de consola portátil de principios de los 90, sigue siendo uno de los mejores Castlevania juegos para los aficionados a los clásicos.

Por qué lo elegimos La venganza de Belmontperfeccionó elCastlevania para Game Boy una fórmula con controles perfeccionados y una progresión no lineal. Ofreció la mejor experiencia portátil de principios de los años noventa, antes de que la era de la GBA revolucionara los videojuegos portátiles.

Mi veredicto: La venganza de Belmontes lo mejor deCastlevania para Game Boy con controles precisos y una banda sonora memorable. Es breve, pero resulta muy satisfactorio para sesiones rápidas de juego retro.

¿Qué opinan los jugadores?

epicgordan

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La verdad es que no hay ni una sola cosa en la que este juego sea peor que *Castlevania Adventure*, y sin duda es un título imprescindible para Game Boy si consigues hacerte con él.

16. Castlevania: Señores de las Sombras 2 [Una secuela oscura y ambiciosa con sistemas de combate más profundos]

Nuestra puntuación 8

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Géneros Juego de acción y aventura, aventura Plataformas Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 3 Año de estreno 2014 Creadores Mercury Steam, Konami Duración media de la partida 18-22 horas

Juegas en el papel de Gabriel, que ahora se ha transformado por completo en Drácula. Castlevania: Señores de las Sombras 2 alterna entre la época actual y los flashbacks del castillo. Luchas con tres armas: látigo de las sombras, espada del vacío y garras del caos.

Cuando jugabaSeñores de las Sombras 2, me gustó que me permitiera controlar al propio Drácula. La historia parece más sombrío y más personal, y el mundo es mucho más amplio que en el primer juego. El combate también resulta más variado, ya que me permite cambiar entre armas poderosas en tiempo real en lugar de limitarme a un solo estilo.

Hay momentos en los que el ritmo se ralentiza, pero las batallas contra los jefes y los momentos clave de la historia lo compensan. Ver La lucha de Drácula entre el poder y el arrepentimiento le da al juego más emoción de la que esperaba.

Por qué lo elegimos Señores de las Sombras 2 reinterpreta con audacia a Drácula como un protagonista trágico y ofrece la narrativa más ambiciosa y la mayor profundidad de juego de cualquier título en 3D Castlevania, a pesar de su controvertido escenario contemporáneo.

Mi veredicto: Esta secuela mejora el combate, pero adolece de problemas de ritmo y de tramos de sigilo forzados. Si te gustó el primer juego y quieres ver la transformación completa de Gabriel en Drácula, el combate ampliado hace que merezca la pena.

¿Qué opinan los jugadores?

Wolf873

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LoS 2 es, sin duda, un juego fantástico; sin embargo, no está exento de defectos.

17. Castlevania Colección Lord’s [La trilogía definitiva para DS, perfectamente adaptada a las plataformas modernas]

Nuestra puntuación 9

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Géneros Juego de plataformas, videojuego de rol, juego de aventuras, juego de lucha Plataformas PlayStation 5, Nintendo Switch, Microsoft Windows, Xbox Series X y Series S Año de estreno 2024 Creadores Konami Duración media de la partida 30-45 horas

The Castlevania Colección Lord’s incluye tres consolas Nintendo Juego de rol japonés juegos:El amanecer del dolor, Retrato de una ruina, yOrden de Ecclesia. Puedes cambiar la disposición de la pantalla, rebobinar la partida y guardar en cualquier momento, lo que hace que la experiencia sea más fluida.

Te dan un galería de imágenes completa y reproductor de la banda sonora. El amanecer del dolor continúa la historia de Soma a partir de Aria de la tristeza. Retrato de una ruina te permite cambiar entre dos personajes. Orden de Ecclesia es el más difícil de los tres.

Por qué lo elegimos The Colección Lord’s con lo que ya son tres excelentes DS juegos disponibles en plataformas modernas con funciones bien pensadas, como diseños personalizables y traducciones mejoradas que enriquecen la experiencia original.

Mi veredicto: Esta colección es una de las mejores Castlevania compras que puedes hacer hoy mismo. Tres juegos completos del estilo Metroidvania con todas las comodidades modernas y sin concesiones; todo fan debería tenerlo.

¿Qué opinan los jugadores?

Erkyllo

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Todos los juegos son geniales. Entre ellos se encuentran algunos de los mejores títulos de Castlevania, al menos en lo que respecta a los de estilo Metroidvania.

18. Dead Cells: Regreso a Castlevania [Un homenaje moderno que revive el espíritu de El castillo de Drácula]

Nuestra puntuación 9

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Géneros Juego de plataformas y acción, roguelite Plataformas Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, iOS, Android Año de estreno 2023 Creadores Motion Twin y Evil Empire, Motion Twin Duración media de la partida 15-25 horas

The Dead Cells: De vuelta a Castlevania El DLC añade nuevosCastlevania Contenido. Explorarás tres nuevos biomas basados en zonas clásicas de castillos. El juego incluye armas de la serie, como la Látigo para matar vampiros, agua bendita y hachas arrojadizas. Te enfrentas a jefes de Castlevania historia. La banda sonora reinterpreta temas clásicos de los juegos originales.

La combinación deroguelite La jugabilidad y el diseño gótico funcionan mejor de lo que esperaba. Combina ambos mundos de una forma que respeta a ambos. Muchos jugadores coinciden en que es uno de los mejores juegos de Castlevania lanzados en los últimos tiempos, aunque técnicamente se trate de un crossover.

Por qué lo elegimos Volver a Castlevania demuestra que los principios de diseño de la franquicia se adaptan a la perfección a los formatos roguelite modernos. Ofrece lo mejor de la actualidad Castlevania una experiencia con armas auténticas, música y jefes finales reinventados a través de «Dead Cells» combate trepidante.

Mi veredicto: Este crossover demuestra Castlevania’s Los principios de diseño funcionan a la perfección en los formatos roguelite. Si te gusta Dead Cellso quieres verCastlevania Reinterpretado a través del diseño de videojuegos moderno, este DLC ofrece tanto un guiño a los fans como una jugabilidad excelente.

¿Qué opinan los jugadores?

GhoulHunter9

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Las armas son geniales y divertidas, las nuevas zonas son geniales y la música es absolutamente increíble.

19. Castlevania Requiem: Sinfonía de la noche y Rondo of Blood [Dos aventuras emblemáticas, perfectamente adaptadas para las consolas actuales]

Nuestra puntuación 9

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Géneros Juego de plataformas, juego de aventuras, juego de lucha, videojuego de rol Plataformas PlayStation 4 Año de estreno 2018 Creadores Konami Duración media de la partida 15-20 horas

Castlevania Requiem: Sinfonía de la noche y Rondo of Bloodes unPlayStation una edición exclusiva que incluye dos de los mejores juegos de Castlevania: Sinfonía de la noche and Rondo of Blood. Antes de este lanzamiento, a los jugadores occidentales les resultaba difícil jugar Rondo of Blood.

Esta versión te permite guardar la partida en cualquier lugar, sin tener que depender de las salas de guardado. La colección incluye filtros visuales si prefieres las líneas de escaneo o el suavizado.

El paquete también incluye a María como personaje jugable en Sinfonía de la noche. Su forma de jugar es totalmente diferente a la de Alucard, con movimientos más rápidos y ataques de animales.

Por qué lo elegimos Descansoreúne los dos más importantes Castlevania juegos con funciones modernas y bien pensadas; perfectos para PlayStation propietarios que quieran disfrutar de lo mejor de la serie.

Mi veredicto:Si tienes unPlayStation y quiero lo mejor de lo mejor Castlevania Además de la experiencia de juego, esta colección ofrece dos títulos fenomenales con mejoras que facilitan enormemente la experiencia del usuario.

¿Qué opinan los jugadores?

Jerséis

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Está bien, se puede conseguir a un precio de ganga en las rebajas y sigue siendo una buena compra. Es la versión más fácil de conseguir de las dos (de forma legal), y tiene algunos extras bastante interesantes, como el modo María o el error que permite saltarse la muerte, que es ridículamente fácil de aprovechar.

20. Paquete «Castlevania Requiem + Dead Cells: De vuelta a Castlevania» [La mejor forma de disfrutar juntos de los antiguos y los nuevos Castlevania]

Nuestra puntuación 8.5

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Géneros Juego de acción, juego de aventuras, juego de acción roguelite Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5 Año de estreno 2023 Creadores Konami, Motion Twin, Evil Empire Duración media de la partida 40-60 horas

The Castlevania Requiem + Dead Cells: Paquete «Volver a Castlevania»combinaCastlevania Requiemjunto con elDead Cells: De vuelta a CastlevaniaContenido descargable. Obtienesjuego clásico de plataformasdeRondo of Blood, exploración al estilo Metroidvania en Sinfonía de la noche, yacción roguelite modernadeDead Cells.

El paquete muestra cómo Castlevania ha influido en el diseño de videojuegos a lo largo de décadas. Además, tiene una excelente relación calidad-precio, ya que abarca tanto el aspecto tradicional como el moderno de la franquicia. Puedes empezar por el accesible Dead Cells contenido antes de pasar a los juegos más antiguos. El paquete cuesta menos que comprar ambas piezas por separado.

Por qué lo elegimos Este paquete incluye PlayStation a los propietarios la completa Castlevania desde los clásicos juegos de plataformas hasta la exploración al estilo Metroidvania, pasando por la acción moderna de los roguelite.

Mi veredicto: Si quieres entender por qué Castlevania Si te interesa la historia de los videojuegos y te gusta disfrutar tanto de las versiones clásicas como de las modernas, este paquete lo tiene todo.

¿Qué opinan los jugadores?

TuCajónHabitual

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Como alguien que ya ha vencido a Drácula, puedo decir que es un jefe divertido en el que solo hay que memorizarse los patrones de ataque de la primera fase; la segunda fase tampoco es demasiado difícil, la verdad, en mi opinión.

Mi opinión general sobre los mejores juegos de Castlevania

The el mejorCastlevania juegos tienen algo que ofrecer a todo tipo de jugadores, desde los amantes de lo retro hasta los aficionados a la acción moderna.

El mejor punto de partida para Castlevania ¿Hay partidos hoy?

Para los recién llegados → Castlevania Colección Lord’s – Tres juegos completos de Metroidvania para DS con comodidades modernas y funciones que facilitan la experiencia de juego, lo que hace que la exploración sea más accesible sin restar dificultad.

→ – Tres juegos completos de Metroidvania para DS con comodidades modernas y funciones que facilitan la experiencia de juego, lo que hace que la exploración sea más accesible sin restar dificultad. Para los aficionados a los Metroidvania → Castlevania: Sinfonía de la noche – El juego que dio origen al género sigue siendo el más un juego de rol de acción muy gratificante una experiencia de exploración con su enorme castillo interconectado y una progresión muy satisfactoria.

– El juego que dio origen al género sigue siendo el más un juego de rol de acción muy gratificante una experiencia de exploración con su enorme castillo interconectado y una progresión muy satisfactoria. Para los aficionados a los juegos de plataformas clásicos → Super Castlevania IV – Los precisos controles de látigo y el evocador diseño de 16 bits de este juego explican por qué la serie se convirtió en legendaria antes de dar el salto a una jugabilidad centrada en la exploración.

– Los precisos controles de látigo y el evocador diseño de 16 bits de este juego explican por qué la serie se convirtió en legendaria antes de dar el salto a una jugabilidad centrada en la exploración. Para jugadores que cuidan su presupuesto → Colección Aniversario de Castlevania – Por un precio muy asequible, tendrás ocho juegos clásicos que abarcan desde la NES hasta la Genesis.

– Por un precio muy asequible, tendrás ocho juegos clásicos que abarcan desde la NES hasta la Genesis. Para los aficionados a los videojuegos de acción → Dead Cells: De vuelta a Castlevania – Las modernas mecánicas roguelite, combinadas con las auténticas armas, la música y los jefes de Castlevania, dan lugar a la mejor versión contemporánea de la franquicia.

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