Os 20 melhores jogos de gacha: o teu guia para os melhores jogos de gacha em 2026

Os melhores jogos de gacha são aqueles com personagens fantásticos e uma história que não parece uma tarefa chata. Como grande fã de gacha, fico contente por dizer que, em 2026 , já temos imensos jogos que cumprem estes critérios.

Ainda assim, o género está bastante saturado hoje em dia e pode ser um bocadinho avassalador. Mas não te preocupes, eu ajudo-te.

Aqui, vou listar os melhores jogos gacha onde podes viver aventuras épicas, experimentar mecânicas de jogo únicas, narrativas incríveis e colecionar personagens fixes, giras, duronas ou extremamente bem desenhadas que podem muito bem dar-te vontade de tentar a sorte.

As nossas melhores escolhas de jogos gacha

Antes de passar à lista completa, vamos ver o que a nossa equipa consideraria o «padrão de excelência» nos jogos gacha deste ano. Estes três títulos representam o auge do género em termos de qualidade de produção, inovação na jogabilidade e reação da comunidade. Se só tiveres tempo para experimentar um jogo novo, deve ser um destes:

Genshin Impact (2020) – Este jogo elevou bastante a fasquia para a fórmula dos jogos de gacha de mundo aberto, oferecendo-te uma exploração sem fim num mundo imenso que é fantástico de jogar sozinho ou com outros jogadores, tanto no telemóvel como no PC. Ondas Tempestuosas (2024) – Um lançamento incrível da Kuro Games que apresenta mecânicas fluidas de combate e exploração, bem como um sistema de gacha gratificante que é, sem dúvida, mais generoso do que a maioria dos gachas do género, com o seu banner de armas garantido. Arknights (2020) – Uma abordagem única e enriquecida por gacha ao género de estratégia, que te permite mobilizar uma equipa poderosa de unidades colecionáveis com habilidades únicas num sistema de combate de defesa de torre altamente tático.

Ainda estás por aqui? Caso não estejas satisfeito com as nossas escolhas de topo, tenho mais 17 títulos de gacha de primeira linha preparados que podem adequar-se melhor ao teu tema, género ou preferências de jogabilidade. Continua a percorrer a página para veres a minha lista completa de jogos de gacha que deves experimentar o mais rápido possível.

Os 20 melhores jogos gacha que valem a pena para jogadas diárias e a emoção do gacha

Abaixo estão os 20 melhores jogos gacha que encontrei ao longo dos meus longos anos de obsessão quase doentia pelo género – classificados e ordenados de acordo com a qualidade da sua jogabilidade principal, mecânicas únicas, história, personagens, facilidade de jogar gratuitamente (F2P) e feedback da comunidade.

1. Genshin Impact [Ideal para um mundo aberto extenso e um enredo rico]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação em mundo aberto, combate elementar Plataformas Microsoft Windows, PS4, PS5, Android, iOS Ano de lançamento 2020 Criador(es) miHoYo (HoYoverse) Foco em gacha/monetização Personagens, Armas, Skins

O Genshin Impact é A grande sensação dos jogos gacha gratuitos, um dos primeiros a oferecer-nos uma estética anime deslumbrante num enorme mundo aberto de fantasia.

É também um dos jogos de gacha mais populares que há e está disponível em várias plataformas, por isso não importa se jogas no telemóvel ou no PC – vai ser muito fácil entrares logo no continente de Teyvat.

Por que é que o escolhemos O Genshin Impact é um mundo aberto enorme e visualmente deslumbrante, perfeito para jogar a longo prazo, tendo em conta a quantidade de conteúdo que já existe. Poucos jogos desta lista conseguem igualar o seu acabamento e a sua base de jogadores ativa, o que o torna um dos melhores jogos gacha para quem está a dar os primeiros passos no género.

Este é o jogo ideal se queres um gacha AAA com uma exploração fantástica. Podes escalar praticamente qualquer superfície, planar por grandes distâncias e descobrir imensos segredos, quebra-cabeças, NPCs interessantes e tesouros escondidos em todos os recantos do mundo.

Outra coisa em que este jogo se destacou foi o sistema de combate. Controlas um grupo de quatro personagens, cada um ligado a um elemento diferente, e a graça está em combinar as suas habilidades para desencadear reações elementais poderosas. Esta profundidade de combate mantém os jogadores mais experientes viciados, mas o jogo é suficientemente acessível para os novatos.

Melhor ainda, há uma funcionalidade cooperativa que te permite juntares-te a amigos para derrotar chefes e completar masmorras, acrescentando um elemento de partilha à jogabilidade.

O meu veredicto: o Genshin Impact vai proporcionar-te centenas de horas de aventuras genuinamente divertidas, independentemente das tuas preferências. Afinal, é de longe um dos jogos de gacha mais ricos em conteúdo e repletos de eventos que existem, por isso podes ter a certeza de que tem algo para todos os gostos.

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2. Ondas Tempestuosas [Ideal para um mundo aberto com combate cheio de ação]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação em mundo aberto, combate de alta velocidade Plataformas Microsoft Windows, Android, iOS Ano de lançamento 2024 Criador(es) Kuro Games Foco em Gacha/Monetização Personagens, Armas, Skins

Quando as esperanças da comunidade de gacha de ter um verdadeiro concorrente para o Genshin Impact começavam a esmorecer, depois do seu lançamento fenomenal em 2020, a Kuro Games surgiu em força em 2024 com o Ondas Tempestuosas. É um gacha de mundo aberto igualmente deslumbrante, com excelentes gráficos e física, graças ao Unreal Engine 4.

Por que é que o escolhemos O Ondas Tempestuosas destaca-se por ter um sistema de combate emocionante e de alta velocidade que te oferece uma alternativa mais enérgica, dinâmica e baseada na habilidade em relação a outros jogos (nomeadamente o Genshin Impact) no género de gacha de mundo aberto.

Embora possa não ser tão popular em termos de base de jogadores como o Genshin Impact, principalmente porque este último já estabeleceu o domínio do mercado para os jogos gacha de mundo aberto, continuo a achar que o Ondas Tempestuosas supera o gigante dos gacha em alguns aspetos.

Esta é uma opinião um pouco ousada que pode até fazer com que me chamem de Kurobot, mas acho que o jogo tem melhores gráficos, designs de personagens, animações de combate, mecânicas de exploração e um sistema de gacha mais generoso (sem 50/50 nos Banners de Armas) do que o seu principal concorrente.

Na minha opinião, tem imenso potencial, mas ainda tem de provar um pouco mais antes de eu o poder colocar com confiança à frente do meu atual n.º 1, tendo em conta que o Genshin estabeleceu um padrão de excelência realmente elevado para os jogos de gacha em geral.

O meu veredicto: Depois de ter jogado os dois títulos, posso dizer com toda a certeza que o Ondas Tempestuosas é, de longe, o que mais se aproxima do Genshin Impact em termos de qualidade geral. Tem praticamente tudo o que o Genshin tem – eventos divertidos, imenso conteúdo secundário, quebra-cabeças para dias a fio, mapas enormes e detalhados, imensos personagens fantásticos e um enredo principal abrangente que vais apreciar mais se gostares de temas mais sombrios e maduros.

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3. Arknights [O melhor em profundidade estratégica e jogabilidade de defesa de torre]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Defesa de Torre, Estratégia Tática Plataformas Android, iOS Ano de lançamento 2020 Criador(es) Hypergryph, Yostar Foco em Gacha/Monetização Personagens, Skins

O Arknights é sem dúvida um dos RPGs táticos mais divertidos no mundo dos gacha, destacando-se pela sua apresentação elegante e por uma mecânica de defesa de torre incrivelmente profunda. Assumes o controlo de uma organização farmacêutica chamada Rhodes Island, liderando um grupo de unidades sobre-humanas conhecidas como Operadores para combater uma infeção que ameaça acabar com o mundo.

A dinâmica do jogo gira em torno de uma estratégia muito cerebral, em que a forma como posicionas a tua equipa de Operadores determina o teu desempenho. Aqui, cada mapa é um quebra-cabeças em que tens de posicionar a tua equipa de Operadores, cada um com habilidades e classes únicas, no ponto certo do mapa para bloquear os inimigos e lançar ataques devastadores.

Porque é que o escolhemos? O Arknights tem um estilo incrível e uma construção de mundo que vai além do típico jogo de gacha. O seu ambiente sombrio de ficção científica industrial e a narrativa cativante fazem com que te preocupes genuinamente com as tuas unidades e com a rica história do mundo do jogo.

Acredita, ver aquele ecrã perfeito de três estrelas numa fase difícil depois de várias tentativas é uma das sensações mais gratificantes que podes ter. Tu e os teus amigos vão certamente divertir-se a comparar quem consegue resolver os mapas mais difíceis com as combinações de equipa mais otimizadas (ou improváveis).

O meu veredicto: Sendo um dos melhores jogos gacha para telemóvel, o Arknights oferece um nível invulgarmente elevado de profundidade estratégica. Se gostas de planear várias jogadas à frente, vais achar isto profundamente gratificante, especialmente quando enfrentares as suas exigentes fases finais.

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4. Umamusume: Pretty Derby [Ideal para viciados em RNG e entusiastas de gacha desportivo/de ídolos]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de corridas de ídolos, Gestão Plataformas Android, iOS, Microsoft Windows Ano de lançamento 2025 Criador(es) Cygames Foco em Gacha/Monetização Cartas de Apoio, Personagens

Desde que foi lançado no Japão lá em 2021 e se tornou um sucesso estrondoso no seu país de origem, o lançamento global Joga o Umamusume: Pretty Derby tem sido um dos mais esperados da história dos jogos gacha. E, como alguém que joga este jogo diariamente desde a primeira semana, tenho de dizer que a Cygames não desiludiu de forma alguma com a sua versão global.

Por que é que o escolhemos O «Umamusume: Pretty Derby» traz um toque totalmente diferente ao género gacha, em comparação com outros títulos de topo, graças às suas protagonistas bem concebidas, baseadas em cavalos reais, e aos enredos «Umazing», inspirados em corridas reais.

A maioria dos jogos gacha desta lista permite-te explorar mundos de fantasia enormes e lutar contra todo o tipo de monstros ameaçadores. Sim, isso é fixe e tudo, mas aqui? Podes colecionar, treinar, interagir e competir com raparigas-cavalo.

Agora, o que é que torna um jogo de corridas com raparigas-cavalo antropomórficas/ídolos tão especial, podes perguntar? É simples, na verdade. Este jogo é, de longe, um dos gachas mais dependentes do RNG que há por aí. Não é só ao puxar banners que vais sentir os altos e baixos do acaso, mas também ao treinar e a correr com as tuas umas.

Aqui, as estatísticas, as habilidades, as ativações de habilidades e o desempenho geral da tua Uma nas corridas dependem principalmente da tua sorte, e o resto do teu conhecimento sobre a mecânica do jogo como treinador (afinal, o Umamusume também é um jogo de estratégia).

O meu veredicto: Umamusume: Pretty Derby é o título perfeito para fãs de gacha como eu, que são obcecados pela descarga de dopamina das apostas em pixels. A mecânica de gacha é levada ao máximo, a um nível absurdo de onze, o que significa que nem mesmo os maiores gastadores conseguem simplesmente esmagar-te nos modos PvP se te esforçares o suficiente para aprender a otimizar a tua conta – ou se tiveres sorte.

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5. Guardian Tales [Ideal para a história e a estética de anime 2D em pixels]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação e aventura, quebra-cabeças Plataformas Android, iOS, Nintendo Switch Ano de lançamento 2020 Criador(es) Kong Studios, Kakao Games Foco em Gacha/Monetização Personagens, Armas, Skins

O Guardian Tales é mais um jogo de gacha que, pessoalmente, gostei muito mais do que esperava antes de o jogar, sobretudo por causa do impacto e do fascínio da sua narrativa. Chegaria mesmo a dizer que, se tivesse de fazer uma lista a classificar jogos gacha apenas com base na história, este estaria facilmente entre os meus três primeiros.

Este jogo pode ter aquele estilo de arte pixelizada agradavelmente fofo, mas não te deixes enganar – tem um dos enredos gerais mais bem escritos, profundos e, muitas vezes, enganosamente sombrios que já vi num jogo gacha, e isso é dizer muito, porque já joguei imensos.

Por que é que o escolhemos Para além da sua história brilhante, dá mesmo para sentir a paixão dos criadores pelo jogo, devido à forma como a jogabilidade foi otimizada. Conseguir equipamento, recursos e completar as missões diárias demora apenas alguns minutos por dia, por isso não precisas de te preocupar com a rotina se estiveres com pouco tempo.

Claro que isto não estaria aqui se a sua excelente história fosse a única vantagem. O Guardian Tales também tem alguns dos melhores quebra-cabeças, design de fases, construção de mundo e combate (as lutas nos capítulos mais avançados tornam-se excepcionalmente brutais) que alguma vez vais experimentar num gacha. É uma experiência muito completa em termos de conteúdo — o tipo de jogo que muitos jogadores até combinam com uma das VPNs mais rápidas para jogos, para garantir que as suas sessões corram sem problemas.

O meu veredicto: O Guardian Tales é, de longe, um dos melhores jogos com uma história forte dentro do género gacha, e é o título n.º 1 que recomendo se quiseres um jogo FANTÁSTICO que funciona excepcionalmente bem na Switch, tal como no telemóvel.

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6. Nikke: Goddess of Victory [O melhor em termos de design de personagens e animações fantásticas]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de tiro na terceira pessoa, RPG «idle» Plataformas Microsoft Windows, Android, iOS Ano de lançamento 2022 Criador(es) Shift Up, Level Infinite Foco em Gacha/Monetização Personagens, Skins

Se estás à procura de mais um jogo de gacha que inverte completamente o cenário dos RPGs tradicionais para telemóvel, tens de dar uma olhadela no Goddess of Victory: Nikke. Lançado pela Shift Up (que também está por trás do brilhante Stellar Blade, outro título repleto de fanservice), este jogo abandona o combate tradicional por turnos em favor de um jogo de tiro em terceira pessoa cheio de ação e com sistema de cobertura.

A premissa é simples, mas sombria: comandas um esquadrão de andróides de combate chamados Nikkes numa luta desesperada para recuperar o mundo à superfície das mãos de unidades mecânicas alienígenas.

Porque é que o escolhemos? A grande vantagem do Nikke (além das animações fantásticas das personagens) são os enredos surpreendentemente profundos que dão vida a cada unidade. Além disso, a jogabilidade básica de tiro é super intuitiva, o que faz deste um jogo perfeito para quem prefere ação a menus intermináveis.

O ciclo de jogabilidade aqui é incrivelmente gratificante. Formas uma equipa de cinco Nikkes, cada um com habilidades e armas únicas, protegendo-te atrás de obstáculos enquanto miras para abater os inimigos.

Como jogas este jogo principalmente em dispositivos móveis como Android e iOS, os controlos são surpreendentemente fluidos para um jogo de tiro. Podes concentrar-te na tua estratégia e no timing dos teus disparos especiais para derreter os chefes inimigos. Mas, sinceramente? Acho que devias descarregá-lo só pela diversão de ver aquelas animações de disparos. Não perguntes porquê.

O meu veredicto: Se és obcecado por colecionar personagens com um design fantástico (eufemismo do ano) e, na verdade, anseias por ação divertida e acelerada num jogo de tiros, em vez de estratégias complicadas, este jogo é perfeito para jogares no teu telemóvel. A sério, foi a maior diversão que tive com um jogo de tiros em ecrã vertical nos últimos anos.

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7. Zenless Zone Zero [Ideal para combate acelerado e personagens memoráveis]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação, fantasia urbana Plataformas Microsoft Windows, PS5, Xbox Series X/S, Android, iOS Ano de lançamento 2024 Criador(es) miHoYo (HoYoverse) Foco em gacha/monetização Personagens, Armas, Skins

O Zenless Zone Zero é o próximo jogo da miHoYo (alerta de spoiler: não vai ser o último) a entrar na minha lista – com algumas das melhores cenas cinematográficas, dublagem e uma direção artística super elegante que já vi em qualquer jogo, ponto final. Este título pega na fórmula familiar dos RPG de ação e reveste-a num cenário vibrante de fantasia urbana.

O sistema de combate é rápido e espetacular. Controlas um grupo de agentes em intensos confrontos contra criaturas estranhas chamadas Ethereals. A dinâmica principal envolve dominar esquivas, defesas e trocas rápidas entre os membros da equipa para desencadear ataques coordenados de grande escala.

Porque é que o escolhemos? O «Zenless Zone Zero» não é só um jogo incrível e cheio de ação. O que me atraiu neste jogo, e o que acho que a maioria de vocês também vai gostar, são as suas funcionalidades sociais que te permitem conversar, interagir e conviver com personagens jogáveis fora da história.

Na verdade, o cuidado que os criadores têm demonstrado através de atualizações consistentes desde o seu lançamento um pouco abaixo das expectativas foi o que me convenceu de que a MiHoYo vai continuar a dar-nos mais jogos que priorizam consistentemente a qualidade em detrimento da quantidade. A forma como gerem os serviços ao vivo garante a saúde a longo prazo do jogo e da sua comunidade.

O meu veredicto: O Zenless Zone Zero é uma recomendação de arrasar para quem quer uma experiência de alta qualidade em todos os aspetos, tal como seria de esperar de todos os jogos da HoYoverse. É um jogo de hack-and-slash fantástico, com imensos personagens memoráveis, que têm todos o seu momento de brilhar, não só no enredo principal, mas também no incrível conteúdo secundário do jogo.

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8. Punishing: Gray Raven [Ideal para combate elegante e desafiante]

A nossa pontuação 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação, Hack and Slash Plataformas Android, iOS, Microsoft Windows Ano de lançamento 2021 Criador(es) Kuro Games Foco em Gacha/Monetização Personagens, Armas, Skins

Se estás à procura de um desafio a sério entre os grandes jogos de RPG de ação do género gacha, o Punir: Corvo Cinzento é a escolha certa.

Ao acertares nos inimigos, aparecem orbes coloridos, e se juntares três da mesma cor, ganhas um ataque poderoso específico do teu personagem. Eu? Diverti-me imenso a fazer uma esquiva perfeita que ativa o Matrix – um momento breve e glorioso de «bullet time» que transforma instantaneamente o teu próximo orbe num ataque poderoso de 3 orbes.

A jogabilidade gira em torno de uma sinergia fantástica entre o timing rápido das habilidades e a gestão das esferas em tempo real, o que te obriga a estar sempre envolvido na luta.

Por que é que o escolhemos A característica mais marcante do PGR é o seu sistema de Orbes de Sinal, que reinventa verdadeiramente o combate em dispositivos móveis, transformando o simples «hack-and-slash» em algo alucinante, sensual e cheio de estilo. É o tipo de jogo que valoriza a habilidade do jogador acima de tudo, o que é sempre uma grande vantagem para qualquer fã de gacha.

Além disso, este jogo é bastante acessível para jogadores free-to-play, graças a um sistema de gacha muito generoso e a tentativas de compensação garantidas, o que significa que podes perseguir o teu Construct favorito à vontade. E a história de ficção científica sombria e intensa sobre a luta contra o «Punishing Virus», que não tem medo nenhum de se tornar realmente sombria, é um cenário muito bom para toda a ação.

O meu veredicto: O «Punishing: Gray Raven» consegue ser altamente acessível para jogadores que jogam de graça, ao mesmo tempo que oferece as lutas contra chefes mais exigentes — ao estilo do «Devil May Cry» — no telemóvel. É, sem dúvida, um dos títulos de gacha mais desafiantes com que já me deparei.

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9. Honkai: Star Rail [Ideal para combate por turnos em ritmo acelerado e uma história robusta]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de estratégia por turnos, aventura interestelar Plataformas Microsoft Windows, PS5, Android, iOS Ano de lançamento 2023 Criador(es) miHoYo (HoYoverse) Foco em gacha/monetização Personagens, Armas, Skins

Se achavas que os RPGs por turnos não podiam ser dinâmicos, o Honkai: Star Rail chegou para te surpreender e provar que estavas enganado. Este título da miHoYo, que lidera as tabelas, troca as caminhadas pelo mundo aberto do Genshin por uma aventura rica em história com combates por turnos emocionantes pela galáxia a bordo do Astral Express.

À semelhança de um gacha por turnos de que eu adorava (agora, infelizmente, o EOS), o Exos Heroes, o combate aqui gira em torno do sistema «Weakness Break»: descobre quais são os elementos que os teus inimigos detestam e ataca-os até que a sua resistente barra branca se parta.

Quebrar um inimigo atrasa a sua vez e aplica-lhe um efeito de estado, preparando-te para infligir danos enormes. Cada personagem segue também um Caminho – como a Preservação para escudos ou a Destruição para danos puros – que define o seu papel e torna a formação da equipa uma parte crucial da jogabilidade. Otimizar esses papéis torna-se muito mais fácil assim que perceberes como unidades específicas se comportam na prática, e é aí que este guia HSR com a melhor configuração de Sparxie se torna útil para aperfeiçoar as tuas formações de equipa.

Adquirir a moeda premium necessária para obter estas unidades especializadas é, muitas vezes, o próximo passo lógico, levando muitos jogadores a procurar os melhores sites para comprar Oneiric Shards online e reforçar a sua conta.

Porque é que o escolhemos? O Honkai: Star Rail conseguiu juntar o acabamento de uma produção em grande escala com a conveniência de um jogo casual para telemóvel e provou que o combate por turnos pode ser emocionante e acelerado. Não é o típico jogo gacha por turnos, para dizer o mínimo. Afinal, é um jogo da miHoYo.

Mas o que realmente aumenta a diversão são as habilidades «Ultimate». Podes usar todo o tipo de habilidades «Ultimate» espetaculares e deslumbrantes a qualquer momento, até mesmo durante a animação de ataque do inimigo, para mudar instantaneamente todo o rumo da batalha. Personagens como a poderosa Acheron, da Nihility, personificam isso na perfeição ao utilizarem mecânicas únicas de acumulação. Como o dano que ela causa aumenta de forma impressionante com o equipamento e os companheiros certos, muitos jogadores procuram uma configuração HSR de topo para a Acheron, para garantir que estão a maximizar o seu potencial nestes momentos decisivos.

Não só é um clássico de ficção científica/fantasia com animações lindas e um enredo bem escrito, como também respeita totalmente o teu tempo (graças a Deus pela opção de saltar diálogos, implementada recentemente), já que te permite entrar, completar as tuas tarefas com a batalha automática e sair num piscar de olhos.

O meu veredicto: O Honkai: Star Rail oferece uma abordagem refrescante aos clássicos JRPGs por turnos – tudo envolto num universo de ficção científica deslumbrante e numa narrativa longa e brilhante.

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10. Fire Emblem Heroes [O melhor para combate estratégico em grelha]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de estratégia tática, mapas em miniatura Plataformas Android, iOS Ano de lançamento 2017 Criador(es) Sistemas Inteligentes, Nintendo Foco em gacha/monetização Personagens

O Fire Emblem Heroes é, sem dúvida, um dos melhores jogos de estratégia no que toca a gachas. Este jogo pega no divertido combate tático da icónica série de consolas e traz-no para o teu telemóvel. Essa profundidade vem do sistema de habilidades bem elaborado, que te permite transformar até unidades de nível baixo em verdadeiros monstros.

​Assim que a tua equipa estiver pronta, vais entrar em combates PvP de alto risco, onde essas combinações incríveis fazem toda a diferença. Melhor ainda, os criadores encheram o jogo de funcionalidades fantásticas que facilitam a vida, como menus rápidos e rotinas automáticas. Isto reduz o tempo que passas no ecrã, ao mesmo tempo que te dá aquela sensação maravilhosa de progresso diário.

Por que é que o escolhemos O Fire Emblem Heroes provou que é possível ter jogos de estratégia ao nível das consolas num telemóvel. No fundo, é uma fonte inesgotável de batalhas táticas curtas e gratificantes que te vão manter entretido durante anos.

Embora a história para um jogador seja super divertida, os modos PvP de alto risco, como as Aether Raids, são o que provavelmente te vão deixar viciado neste jogo.

O meu veredicto: O Fire Emblem Heroes é perfeito para fãs de RPG tático que gostam de construir equipas de forma aprofundada sem terem de jogar incessantemente, ou para quem quer uma dose rápida de estratégia nos momentos livres.

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11. Infinity Nikki [Ideal para mecânicas de vestir com peças de moda raras]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Vestir Personagens, Aventura em Mundo Aberto, RPG Plataformas Microsoft Windows, PS5, Android, iOS Ano de lançamento 2024 Criador(es) Paper Games Foco em gacha/monetização Roupas (conjuntos e peças individuais)

Esquece aqueles jogos em Flash de vestir, lineares e ultrapassados. Este é O jogo de mundo aberto fantástico que provavelmente estavas à espera, se és um fã de moda que gosta de se vestir para impressionar.

O Infinity Nikki é diferente da maioria dos jogos anteriores do mesmo género, porque aqui tens toda a liberdade para explorar um mundo enorme e deslumbrante, cheio de conteúdo para desfrutares. Podes até flutuar e planar pelo mapa com diferentes roupas, arrasando enquanto exibes o teu corpo em forma.

Por que é que escolhemos isto Apesar do lançamento um pouco conturbado, continuo a acreditar que o Infinity Nikki merece estar nesta lista porque representa um passo em frente ousado e imaginativo para o seu género. É um jogo de vestir com personalização aprofundada, quebra-cabeças e combate num cenário de mundo aberto. O que mais poderias querer?

Além de exibires o teu guarda-roupa, este jogo gira em torno de encontrar e dominar os poderes elementais escondidos na roupa. Vais querer colecionar cada pedaço de tecido e acessório que vires, não só pela aparência, mas pelas habilidades de plataforma e de resolução de quebra-cabeças. Poder vestir as tuas personagens favoritas num mundo tão vasto é uma verdadeira revolução.

O meu veredicto: O Infinity Nikki é uma recomendação fantástica para jogadores que adoram explorações descontraídas, mas que gostariam de ter um guarda-roupa enorme e opções de personalização de personagens a acompanhar.

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12. Another Eden [Ideal para fãs de JRPG clássicos]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo JRPG clássico, aventura com viagem no tempo Plataformas Android, iOS, Microsoft Windows Ano de lançamento 2019 Criador(es) Wright Flyer Studios, WFS Foco em gacha/monetização Personagens

Farto das tarefas diárias e dos temporizadores de energia típicos dos jogos gacha? O Another Eden é uma lufada de ar fresco neste aspeto, oferecendo-te uma experiência de JRPG a sério mesmo no teu telemóvel. Não depende de energia nem de tarefas diárias para te manter viciado – nem precisa.

Afinal, a aventura de viagem no tempo, brilhantemente apresentada, é a verdadeira estrela aqui, escrita por Masato Kato – o mesmo génio narrativo por trás de Chrono Trigger.

Por que é que o escolhemos O Another Eden distingue-se de outros gachas de topo por ser, essencialmente, um JRPG premium de consola disfarçado de jogo móvel gratuito. Podes ignorar completamente os elementos de gacha e mergulhar na narrativa épica sem qualquer limitação de tempo.

O mundo é enorme e vais querer explorar cada recanto. Também vais conhecer um elenco gigantesco de personagens bem desenvolvidas que não existem apenas para serem puxadas de um banner, pois todas parecem essenciais para o enredo.

O combate por turnos é muito divertido e fluido, mas, sinceramente, são mesmo o enredo e as viagens por diferentes mundos que te vão fazer voltar sempre. É uma experiência clássica de JRPG, de ponta a ponta.

O meu veredicto: Vai jogar isto. É perfeito para quem sente saudades da época dourada dos JRPGs dos anos 90, especialmente para os fãs jogar o Chrono Trigger que procuram um novo título pelo qual se apaixonarem. É uma verdadeira joia à moda antiga, onde o enredo e o elenco assumem o protagonismo, em vez das mecânicas de gacha que, apesar de muitas vezes divertidas, podem ser um pouco abusivas às vezes.

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13. Fate/Grand Order [Ideal pela profundidade narrativa excecional]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de estratégia por turnos, romance visual Plataformas Android, iOS Ano de lançamento 2017 Criador(es) Lasengle (anteriormente Delightworks), Aniplex Foco em gacha/monetização Personagens

Este jogo não é para quem tem o coração fraco nem para quem quer um botão de avanço rápido. Sobre o Fate/Grand Order é uma novela visual completa e um JRPG épico, tudo num único pacote gigantesco.

O empenho na história principal é, francamente, absurdo, abrangendo vários períodos temporais e histórias alternativas, e vai manter-te facilmente entretido, tal como me manteve a mim até eu perder o meu telemóvel antigo e, com ele, a minha conta. É por isso que deves fazer sempre cópias de segurança de tudo o que é digital, pessoal…

Por que é que o escolhemos Não há nada no telemóvel que se compare à dedicação total joga o Fate/Grand Order a uma narrativa bem contada e cheia de suspense. É um compromisso colossal e envolvente que te recompensa com uma história incrível e um vasto elenco de Servants únicos, que se estende até às suas adaptações em manga, anime e romances.

Vais passar horas a subir de nível os teus Servos, que são personagens lendárias retiradas da história e da mitologia. É isso que faz com que todo o esforço valha a pena.

Sim, não estás só a tentar conseguir personagens aleatórios de anime – estás a colecionar o Rei Artur, a Cleópatra e o Gilgamesh, todos com histórias de fundo incríveis. Claro, o combate por turnos é simples, mas a parte de formar equipas tem alguma profundidade.

Prepara-te, porque as taxas de obtenção são notoriamente baixas. Mesmo agora com o sistema de «pity» (sim, antes nem sequer existia), as obtenções raras vão parecer um milagre divino, dadas as probabilidades brutais de Servos 5★.

O meu veredicto: o Fate/Grand Order é um download OBRIGATÓRIO para os fãs de JRPG que valorizam a narrativa e as personagens acima de tudo. Se não te importas de fazer grinding e consegues lidar com as probabilidades brutais do gacha, tens à tua espera centenas de horas de conteúdo de alta qualidade. Boa sorte nas tuas tentativas, no entanto.

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14. Epic Seven [Ideal para gráficos de anime e combate por turnos ao nível dos e-sports]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de estratégia, cinemática de anime Plataformas Android, iOS Ano de lançamento 2018 Criador(es) Smilegate Megaport Foco em Gacha/Monetização Personagens, Artefactos, Skins

O Epic Seven é o paraíso dos jogadores que adoram otimizar ao máximo, no sentido de que não é um jogo em que possas simplesmente avançar para sempre com a batalha automática. Exige muita dedicação, pois é um dos melhores RPGs por turnos do género gacha em termos de profundidade técnica.

Aqui, otimizar o equipamento dos teus heróis é tão importante quanto perceber bem as suas capacidades e usar as suas habilidades corretamente. A busca por equipamento é intensa e centra-se em encontrar as armas e armaduras perfeitas com estatísticas secundárias aleatórias.

Por que é que o escolhemos O Epic Seven complementa na perfeição a sua profundidade estratégica brutal com visuais de anime de cortar a respiração e uma narrativa fantástica. Claro, o jogo dá bastante trabalho, mas vale a pena, tendo em conta que as personagens e os capítulos da história estão todos muito bem concebidos, e o conteúdo PVE é tão envolvente quanto o competitivo.

Basicamente, cada vitória no conteúdo mais avançado depende da composição precisa da equipa e da tua vontade de juntar recursos só para conseguires aquela unidade perfeita.

Pessoalmente, adorei o facto de o PvP ser tão bem concebido em termos mecânicos que existe até uma cena ativa de e-sports organizada anualmente pela própria editora, o que também mostra o quanto eles são apaixonados pelo jogo e pela comunidade, apesar da idade do jogo.

O meu veredicto: o Epic Seven é um jogo muito bom para quem gosta de RPGs táticos de anime, adora sistemas complexos e não tem medo de um grind a sério. Se gostas de planear composições de equipa e de ficar obcecado com os valores das estatísticas, parabéns – acabaste de encontrar o teu próximo grande passatempo.

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15. Persona 5: The Phantom X [O melhor simulador de vida escolar ao estilo Persona e combate por turnos]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG por turnos, fantasia urbana Plataformas Android, iOS, Microsoft Windows Ano de lançamento 2025 Criador(es) Black Wings Game Studio, Perfect World Games Foco em gacha/monetização Personagem, Persona, Arma

O Persona 5: O Fantasma X é uma adaptação completa para dispositivos móveis, no estilo gacha, de um dos melhores JRPGs de sempre. Joguei este jogo logo que saiu e, desde o momento em que a banda sonora elegante e com um toque de jazz começou a tocar, soube logo que ia ser um sucesso absoluto.

Embora este spin-off não seja exatamente igual ao original em todos os aspetos (para ser sincero, acho que muito poucos JRPGs o são), ainda assim capta o mesmo estilo, atitude e toque visual do Persona 5, levando a experiência de simulação de vida e a aventura pelos Palácios para o teu bolso.

Por que é que o escolhemos O P5X ganhou o seu lugar no ranking porque os criadores não o trataram como um jogo para telemóvel feito à pressa só para ganhar dinheiro. Estão genuinamente empenhados na apresentação icónica, fazendo com que os menus, as transições e as animações das personagens pareçam indistinguíveis de um título de consola de primeira linha.

Durante o dia, vais gerir a tua vida escolar e as tuas estatísticas sociais, e à noite mergulhas no Metaverso para conquistar corações. O combate é um sistema por turnos muito bem conseguido, característico da série Persona – é rápido, espetacular e gira em torno de explorar pontos fracos para preparar «All-Out Attacks».

É surpreendentemente bem acabado para um jogo de telemóvel e dá a sensação de uma experiência de consola premium que podes jogar em qualquer lugar. E se adoraste o original, vais sentir-te em casa com o novo elenco dos Ladrões Fantasmas.

O meu veredicto: Se és fã do jogo original ou de simuladores de vida no liceu combinados com combate JRPG aprofundado, pára o que estás a fazer e descarrega já o Persona 5: O Fantasma X. É o mais perto que vais chegar de experimentar o Persona 5 sem gastares dinheiro – desde que te mantenhas no modo F2P, claro.

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16. Honkai Impact 3rd [Ideal para combate 3D intenso e um enredo com a qualidade da HoYo]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação, Hack and Slash Plataformas Microsoft Windows, Android, iOS Ano de lançamento 2018 Criador(es) miHoYo (HoYoverse) Foco em gacha/monetização Personagens, Armas, Stigmata, Skins

Entra no campo de batalha futurista de ficção científica do Honkai Impact 3rd e vais perceber logo que isto não é um jogo gacha normal para telemóvel (mais uma vez, é apenas mais um título típico da miHoYo).

Esta é uma experiência de RPG de ação dedicada, criada exclusivamente para fãs incondicionais de combate em tempo real e de simulação social. O principal atrativo aqui é, sem dúvida, o combate do tipo «hack-and-slash». É frenético, espetacular e incrivelmente gratificante.

​Estás a esquivar-te, a aparar e a encadear combos com as Valquírias, que parecem mesmo poderosas. A qualidade da produção, especialmente as animações dos Ultimate, é de outro nível.

Por que é que o escolhemos O Honkai Impact 3rd livra-se da muleta da batalha automática e exige verdadeira habilidade do jogador. A velocidade e a precisão mecânica necessárias para as fases mais difíceis são inigualáveis. É um dos primeiros títulos que provou que os jogos para telemóvel podem oferecer uma experiência de ação em tempo real intensa e baseada na habilidade, algo que muito poucos outros jogos do género gacha sequer tentam replicar.

Para além do brilho, a narrativa que abrange o mundo inteiro é mais sombria e profunda do que a maioria dos jogos AAA, complementada por curtas-metragens animadas impressionantes e completas. É um pacote completo de ação de alta octanagem e narrativa emocional.

O meu veredicto: A meu ver, o Honkai Impact 3rd abriu caminho para que o Zenless Zone Zero pudesse seguir em frente. Se estás farto de gachas com combate estático e queres algo que te faça mesmo mexer os dedos, é isto mesmo. É um jogo imperdível para veteranos de jogos de ação que apreciam um enredo profundo e não se importam com um desafio.

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17. Final Fantasy VII: Ever Crisis [Ideal para fãs de Final Fantasy]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG por turnos, narrativa episódica Plataformas Android, iOS, Microsoft Windows Ano de lançamento 2023 Criador(es) Applibot, Square Enix Foco em gacha/monetização Armas, equipamento/skins de personagens

O Final Fantasy VII: Ever Crisis pareceu-me a viagem nostálgica definitiva. Conseguiram condensar toda a saga jogar o Final Fantasy VII, incluindo o Crisis Core e o original, num único pacote episódico e lindíssimo. Os gráficos são de tirar o fôlego e adorei ver as personagens clássicas, com aquele estilo «quadradinho», reconstruídas com renderização moderna.

O combate é uma versão modernizada do sistema Active Time Battle (ATB) e oferece aquele equilíbrio perfeito entre ação em tempo real e comandos estratégicos no menu.

Porque é que escolhemos isto O Final Fantasy VII: Ever Crisis entrou na minha lista porque é o único sítio onde podes vivenciar todos os momentos importantes da linha temporal do FF7 num único jogo contínuo. É uma homenagem bem feita à história da série e um arquivo imprescindível para os fãs de longa data que querem a história completa e definitiva sem terem de trocar de consolas.

A forma como fazes os teus personagens progredirem neste jogo depende inteiramente das armas que obténs e equipas (todos os personagens podem ser desbloqueados gratuitamente). Conseguir uma nova arma não é só um aumento nas estatísticas; muitas vezes está ligada a uma nova habilidade poderosa para o teu herói.

Este vasto mundo de magia e máquinas é um dos cenários mais adorados da história da fantasia, e a sua apresentação detalhada faz com que este seja facilmente um dos jogos de RPG mais impressionantes que podes descarregar este ano.

O meu veredicto: Se alguma vez adoraste um único momento do universo do Final Fantasy VII, deves a ti próprio descarregar este jogo. É uma escolha absolutamente 10/10, tanto para os veteranos dos JRPG que apreciam a estratégia clássica ATB, como para os novatos que procuram o ponto de partida definitivo para muitas das jornadas dos personagens principais do Final Fantasy.

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18. Limbus Company [Ideal para temas sombrios e mitologia]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG por turnos, construção de baralhos Plataformas Microsoft Windows, Android, iOS Ano de lançamento 2023 Criador(es) Project Moon Foco em Gacha/Monetização Identidade (Variante de Personagem/Skin), E.G.O (Habilidade)

Como provavelmente já percebeste pelas minhas publicações anteriores, não sou estranho a títulos de gacha com temas ou narrativas mais sombrias.

Uma empresa da Limbus, no entanto, está num patamar à parte. Não é uma aventura alegre de anime; é uma imersão brutal e profundamente envolvente na ambiguidade moral e na caça a monstros.

Aqui, vais comandar um autocarro com 12 «Pecadores» que estão, literalmente, a tentar recuperar pedaços da sua identidade despedaçada numa paisagem urbana sombria e distópica conhecida como «A Cidade».

Por que é que o escolhemos A Empresa Limbus é um exemplo brilhante de um jogo de qualidade focado na narrativa que não recorre a mecânicas predatórias. Mostra que um excelente design de gacha pode ser generoso e, ao mesmo tempo, imensamente lucrativo, oferecendo uma alternativa refrescante e única em comparação com a atmosfera e os temas tipicamente leves do género, raramente ao estilo do Weenie Hut Jr.

O combate usa um sistema único de lançamento de moeda misturado com mecânicas baseadas em equipas. A estratégia é fundamental, mas a sorte pode sempre virar o jogo. É uma experiência envolvente onde a narrativa sombria é a verdadeira estrela do espetáculo, obrigando-te a questionar constantemente a humanidade das personagens.

Os criadores conseguiram tornar o jogo surpreendentemente acessível, tendo em conta a sua profundidade. O sistema de gacha é incrivelmente justo e permite que os jogadores dedicados consigam adquirir novas versões dos Sinners de forma fiável, sem precisarem de grandes investimentos.

O meu veredicto: Se gostas de jogos de nicho com uma história rica, temas adultos e uma jogabilidade que recompensa a alocação inteligente de recursos em vez da pura sorte, o Empresa Limbus é o jogo para ti. Em suma, é para jogadores que preferem ler longos arquivos de história e mergulhar em conteúdos desafiantes e sérios, não para quem só quer diversão rápida e casual.

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19. One Piece Treasure Cruise [Ideal para fãs de One Piece e dos gachas à moda antiga]

A nossa pontuação 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG por turnos, batalhas com toques Plataformas Android, iOS Ano de lançamento 2015 Criador(es) KLab Games, Bandai Namco Entertainment Foco em gacha/monetização Personagem (Membro da tripulação)

O One Piece Treasure Cruise ocupa um lugar muito especial no meu coração porque foi o primeiro jogo de gacha que joguei e o que me fez admirar este género durante anos (e, de certeza, não me deixou viciado).

Este é um jogo de anime incrível e de longa duração que adapta brilhantemente o enorme elenco e o enredo épico da série, com batalhas envolventes por turnos, baseadas no timing dos toques, que dependem do ritmo e da precisão.

Porque é que escolhemos isto O OPTC merece estar nesta lista porque tem, sem dúvida, a melhor relação entre conteúdo e longevidade de todos os jogos aqui. Tem-se mantido forte há anos, adicionando constantemente novos arcos e personagens, o que o torna uma das melhores formas de viver o mundo de One Piece num formato de videojogo.

Conseguir personagens poderosos é fácil aqui (especialmente com todos os brindes que recebes e que normalmente vêm com gachas mais antigas), mas é ao otimizar a tua tripulação para enfrentar as incursões mais difíceis que a verdadeira diversão começa. Vais ter de traçar estratégias em torno da sinergia da equipa e das habilidades especiais dos membros da tripulação que escolheres.

Mais uma vez, o jogo é incrivelmente generoso . Não é preciso gastar dinheiro real num pacote pago através de compras na aplicação (IAP) se quiseres desfrutar do conteúdo principal ou colecionar um enorme elenco de unidades de alto nível. Na verdade, experimentei-o novamente há pouco tempo e os criadores tornaram tão fácil conseguir heróis grátis, em comparação com quando comecei, que até fico com inveja de quem só agora está a criar a sua conta.

O meu veredicto: Se és fã de One Piece (quem não é, a esta altura?) e adoras estratégia aprofundada de construção de equipas, dá uma vista de olhos nisto. Também acho que este jogo é a forma perfeita de reviver toda a saga de One Piece, se preferires jogar a ver centenas de episódios.

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20. As Lágrimas de Themis [O melhor para mecânicas de simulação de namoro otome]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Otome, jogo de cartas com enredo Plataformas Android, iOS Ano de lançamento 2021 Criador(es) miHoYo (HoYoverse) Foco em Gacha/Monetização Visão (Cartas/Habilidades), Trajes, Conteúdo de história limitado

Mais uma vez trazido pela miHoYo, As Lágrimas de Themis é um excelente romance e mistério jurídico para todos os fãs de jogos otome por aí.

Tal como o Love & Deepspace, que quase entrou nesta lista, é facilmente um dos melhores jogos para fãs de otome neste momento , porque os advogados, diretores executivos e detetives bonitos que vais conhecer têm uma verdadeira profundidade e são fundamentais para os casos surpreendentemente complexos que vais resolver.

Por que é que o escolhemos? Ó Lágrimas de Themis apresenta um sistema de combate único, ao estilo de um debate (à la Ace Attorney, mas mais fácil), que põe à prova a tua coleção de cartas, e segmentos de romance visual deslumbrantes que aprofundam as tuas relações. Ao contrário da maioria dos otomes unidimensionais, aqui nunca te vais sentir preso a uma jogabilidade aborrecida.

​A história é surpreendentemente intensa e sombria, por isso não vais esquecer tão cedo as batalhas jurídicas intensas. A gestão de recursos é típica dos jogos gacha, mas as partes de romance visual facilitam a progressão. As partes de investigação são genuinamente complicadas e vão obrigar-te a prestar atenção aos diálogos e às provas.

O meu veredicto: Se valorizas a narrativa e o romance mais do que a ação frenética que é tão comum no género gacha, e não te importas de ler bastante, vais adorar o Lágrimas de Themis a 100%. Resumindo, este jogo é para jogadores que apreciam um enredo profundo e relações cativantes que evoluem ao longo do tempo.

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O meu veredicto geral

Para os jogadores que só agora estão a entrar na onda dos gacha, seria um eufemismo dizer que vais ter uma quantidade absurda de opções por onde escolher, tendo em conta o quão lucrativo e saturado é o mercado destes jogos.

Agora, caso precises de um resumo rápido das minhas recomendações, aqui estão alguns dos melhores jogos gacha que tens de experimentar, com base em várias preferências:

Para a experiência definitiva de gacha → Genshin Impact. Este jogo estabeleceu o padrão para todo o género ao combinar um mundo aberto enorme e deslumbrante com um combate elementar profundo e valores de produção inigualáveis.

Este jogo estabeleceu o padrão para todo o género ao combinar um mundo aberto enorme e deslumbrante com um combate elementar profundo e valores de produção inigualáveis. Para quem está a dar os primeiros passos no gacha → Zenless Zone Zero. Os níveis elegantes e fechados, juntamente com o combate acelerado, fazem deste o ponto de entrada perfeito e menos intimidante para um gacha de alta qualidade.

Os níveis elegantes e fechados, juntamente com o combate acelerado, fazem deste o ponto de entrada perfeito e menos intimidante para um gacha de alta qualidade. Para ação intensa num mundo aberto → Ondas Tempestuosas. A Kuro Games criou um sistema de combate exigente, que requer grande habilidade, e uma mecânica de coleção de Ecos no seu vasto mundo, para os fãs do Genshin e os novatos em gacha conquistarem.

A Kuro Games criou um sistema de combate exigente, que requer grande habilidade, e uma mecânica de coleção de Ecos no seu vasto mundo, para os fãs do Genshin e os novatos em gacha conquistarem. Para fãs de JRPG por turnos → Epic Seven. As suas belas animações cinematográficas e o sistema de combate estratégico e profundo dão a sensação de que um JRPG clássico ganhou um novo brilho com mecânicas modernas de gacha.

As suas belas animações cinematográficas e o sistema de combate estratégico e profundo dão a sensação de que um JRPG clássico ganhou um novo brilho com mecânicas modernas de gacha. Para os amantes de histórias → Fate/Grand Order. Vais entrar numa enorme história de romance visual em várias partes, famosa pela sua incrível profundidade e desenvolvimento das personagens, o que faz com que todo o esforço valha a pena.

Vais entrar numa enorme história de romance visual em várias partes, famosa pela sua incrível profundidade e desenvolvimento das personagens, o que faz com que todo o esforço valha a pena. Para os entusiastas de otome → As Lágrimas de Themis. Este jogo combina romance com mistério jurídico, oferecendo uma jogabilidade de investigação cativante a par de relações profundamente desenvolvidas que vais querer explorar.

Este jogo combina romance com mistério jurídico, oferecendo uma jogabilidade de investigação cativante a par de relações profundamente desenvolvidas que vais querer explorar. Para os verdadeiros viciados em jogos de azar/fãs do género idol → Umamusume: Pretty Derby. O ciclo viciante de treinos fortemente baseados no RNG, herança de habilidades e competições em corridas PvP de alto risco é uma adrenalina, especialmente se estiveres disposto a perseguir aquela configuração perfeita.

Perguntas frequentes