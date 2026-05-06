Os 20 melhores jogos parecidos com o Tormented Souls 2 para 2026: uma seleção de jogos de terror que não podes perder
Há algo de deliciosamente anacrónico em jogos como o Almas Atormentadas 2. Eles situam-se naquela estreita franja entre a nostalgia e o terror moderno – onde os ângulos de câmara fixos podem parecer ameaças e uma porta trancada num quebra-cabeças pode ser mais inquietante do que um monstro a rosnar na tua cara.
Quando um jogo consegue essa mistura de tensão atmosférica, quebra-cabeças esotéricos e recursos racionados com precisão, a experiência permanece na memória muito depois dos créditos.
Se já te esgueiraste pelos corredores escuros de Puerto Miller e sentiste aquela mistura distinta de pavor e prazer – ah, que bom, mais uma roda de quebra-cabeças –, provavelmente estás à procura de algo que te dê a mesma sensação. Não é só terror pelo terror, mas aquela mistura específica de exploração gradual, pressão de inventário apertada e aquela sensação de «será que ouvi mesmo isso?».
Este guia destaca os melhores jogos que oferecem esses ecos familiares, desafiando-te a sobreviver a encontros aterrorizantes e a desvendar segredos sombrios.
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As nossas melhores escolhas para jogos semelhantes ao Almas Atormentadas 2
Alguns jogos não se limitam a parecer semelhantes a Almas Atormentadas 2 – parecem-se-lhe espiritualmente, como se tivessem sido construídos com a mesma madeira coberta de teias de aranha. Estas três principais escolhas oferecem aquela mesma mistura densa de tensão, quebra-cabeças, pistas da história e pressão que te faz verificar os cantos duas vezes.
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Resident Evil 4 2023O remake percebe que a tensão não tem a ver com castigo implacável – tem a ver com expectativa. O ritmo de Resident Evil 4 é extraordinário, atraindo-te constantemente para mais fundo com uma mistura de pavor em espaços fechados, gestão rigorosa de recursos e quebra-cabeças inteligentes que ecoam a época dourada do género.
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Dead Space (Remake) 2023O Dead Space mantém intacto o espírito de sobrevivência lenta e metódica. A sua mistura de quebra-cabeças ambientais, design de som opressivo e combate focado na precisão atinge exatamente o ritmo que os fãs do Tormented Souls 2 vão apreciar.
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The Evil Within 2 2017Esta sequela oferece exploração livre combinada com momentos narrativos intensos e assustadores. A escassez de recursos e os ambientes que parecem quebra-cabeças fazem com que cada desvio pareça ter importância, dando-te aquela sensação de tensão e emoção de saber que a próxima pista pode estar escondida atrás de algo faminto.
Se estás curioso para saber como são os restantes, continua a ler – há todo um catálogo de horrores à espera de serem descobertos.
Os melhores jogos semelhantes ao Almas Atormentadas 2 para uma noite assustadora em casa
Esta lista aprofunda-se nos melhores jogos semelhantes ao Almas Atormentadas 2. Alguns apostam fortemente nos quebra-cabeças, outros na ambiguidade psicológica, mas todos exploram aquela alquimia inconfundível do Tormented Souls: uma atmosfera opressiva, desafios ambientais engenhosos e uma tensão que se vai enroscando lentamente à tua volta.
1. Resident Evil 4 [A melhor releitura moderna do survival horror]
|A nossa pontuação
9.9
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Survival Horror / Ação
|Plataformas
|PC, PS5, Xbox Series X/S não sei
|Ano de lançamento
|2023
|Criador
|Capcom (desenvolvedora e editora)
|Tempo médio de jogo
|15–20 horas
|Ideal para
|Fãs de jogos de sobrevivência de alto risco e de resolução de quebra-cabeças
O remake de Resident Evil 4 de 2023, que recria o espírito dos jogos originais da série Resident Evil, é uma verdadeira obra-prima do survival horror. Os jogadores assumem o papel de Leon Kennedy, percorrendo uma aldeia rural europeia hostil onde o perigo espreita em cada sombra.
Tal como o Almas Atormentadas 2, o jogo traz todo o stress de ter de gerir recursos, típico de um jogo de estratégia de topo. A gestão de recursos é crucial: munições, kits médicos e melhorias são escassos, o que torna cada encontro significativo.
O combate recompensa a pontaria e o timing precisos, enquanto os quebra-cabeças ambientais incentivam a observação e a resolução ponderada de problemas.
Gerencia sempre o teu inventário com cuidado. Guarda espaços para itens de quebra-cabeças e verifica bem todos os cantos para evitar emboscadas.
Visualmente, o jogo equilibra gráficos modernos com uma atmosfera sinistra. Ruas envoltas em nevoeiro, interiores em ruína e uma narrativa ambiental subtil mergulham os jogadores totalmente na experiência.
A exploração parece intencional; itens escondidos e caminhos alternativos recompensam uma investigação minuciosa. O ritmo alterna momentos calmos e cheios de suspense com cenas repletas de adrenalina. Os encontros menores continuam tensos, pois mesmo os inimigos mais pequenos podem representar ameaças sérias se não forem bem geridos.
A narrativa desenrola-se através de documentos, NPCs e pistas ambientais, ligando a história e a jogabilidade de forma muito estreita. Não se trata apenas de disparar; trata-se de estratégia, observação e de sobreviver sob pressão.
Enquanto os jogadores de consola têm muitas emoções, eu tenho jogado «Los Iluminados» no PC e, sinceramente, isso transforma o remake num dos melhores jogos de terror para PC que há por aí. Gráficos melhores, jogabilidade mais fluida e uma comunidade de mods que nunca dorme fazem com que tudo pareça estar num outro nível.
O meu veredicto: Uma máquina de terror brilhantemente afinada que te mantém a suar, a praguejar e a vasculhar o teu inventário como se fosse a tua única tábua de salvação.
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2. Dead Space [A melhor experiência de terror de ficção científica claustrofóbica]
|A nossa pontuação
9.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Horror de sobrevivência / Ficção científica
|Plataformas
|PC, PS5, Xbox Series X/S não sei
|Ano de lançamento
|2023
|Criadores
|Motive Studio / EA
|Duração média do jogo
|15–20 horas
|Ideal para
|Fãs de terror que curtem encontros claustrofóbicos e metódicos
O Dead Space (Remake de 2023) dá uma nova vida a uma experiência clássica de terror de ficção científica, atirando-te para dentro da nave abandonada USG Ishimura. Os corredores claustrofóbicos cheios de Necromorfos grotescos, o equilíbrio entre combate, reparações e recursos escassos fazem lembrar muito o Almas Atormentadas 2.
Cada confronto é tenso, já que a munição e a saúde são limitadas e uma agressão imprudente costuma levar à morte.
A narrativa ambiental é fundamental: registos, mensagens e pistas visuais revelam a história sombria da nave. Os corredores parecem vivos de terror, reforçados por um design de áudio envolvente e imagens assustadoras.
Os jogadores têm de resolver quebra-cabeças complexos de engenharia enquanto se defendem de monstros, o que confere à tensão um toque intelectual constante. Os quebra-cabeças são de engenharia e ambientais (como reparar circuitos), ao contrário dos testes de lógica enigmáticos baseados em itens e das rodas de quebra-cabeças esotéricas do Almas Atormentadas 2.
És recompensado pela observação cuidadosa e pelos movimentos ponderados, enquanto o combate te leva a pensar em termos de desmembramento, em vez de disparar à toa.
Dá prioridade ao desmembramento em vez de ao dano bruto. Poupa munições para inimigos mais difíceis e usa os perigos ambientais de forma criativa para reduzir as ameaças de forma eficiente.
O Remake moderniza os gráficos e o som, mantendo o terror psicológico do original. O seu ritmo garante uma escalada lenta do medo, pontuada por cenas cheias de adrenalina. Cada espaço, conduta de ventilação e corredor escuro mantém os jogadores em suspense.
O meu veredicto: um terror claustrofóbico e intenso, feito com tanta confiança que vais começar a olhar para as condutas de ventilação no mundo real com desconfiança.
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3. The Evil Within 2 [Melhor Jogo de Terror de Sobrevivência Psicológico]
|A nossa pontuação
9.7
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Horror de sobrevivência / Thriller psicológico
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One
|Ano de lançamento
|2017
|Criadores
|Tango Gameworks / Bethesda
|Tempo médio de jogo
|20–25 horas
|Ideal para
|Fãs de jogos de terror com uma narrativa forte e várias formas de sobreviver
The Evil Within 2 combina exploração aberta com terror de sobrevivência, colocando-te na pele do detetive Sebastian Castellanos num mundo de pesadelo chamado Union. O jogo equilibra combate tenso, furtividade e exploração, dando ênfase à gestão de recursos e ao planeamento cuidadoso.
Cada encontro obriga-te a escolher entre o confronto, a evasão ou o uso estratégico de ferramentas e armas.
A furtividade pode poupar recursos preciosos. Observa as patrulhas inimigas com atenção, planeia a tua abordagem e usa distrações do ambiente para contornar encontros difíceis de forma eficiente.
Os ambientes são complexos e surreais, com corredores distorcidos, paisagens oníricas em constante mudança e cenários com um design intricado. Os quebra-cabeças ambientais entrelaçam-se naturalmente com os momentos narrativos, recompensando os jogadores que prestam atenção aos detalhes.
A escassez de recursos intensifica cada decisão: a munição é limitada, os kits médicos são preciosos e cada confronto acarreta riscos.
A história intensifica o horror, combinando a tensão psicológica de «Almas Atormentadas 2» com um peso emocional. As interações com os NPCs, os documentos e as pistas ambientais mergulham os jogadores na realidade fragmentada de Union.
O ritmo alterna entre um suspense que vai crescendo lentamente e sequências repentinas e cheias de adrenalina, mantendo o medo constante. Este é um jogo de terror que desafia tanto a tua mente como os teus reflexos.
O meu veredicto: Um sonho febril e extenso que adora fazer-te sentir esperto, aterrorizado e um pouco exausto.
GAMES LIKE THE EVIL WITHIN
4. Silent Hill 2 [Melhor Narrativa de Terror Psicológico]
|A nossa pontuação
9.5
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Horror de sobrevivência / Thriller psicológico
|Plataformas
|PC, PS5, Xbox Series X/S não sei
|Ano de lançamento
|2024
|Criadores
|Bloober Team / Konami
|Tempo médio de jogo
|12–15 horas
|Ideal para
|Fãs de terror atmosférico e de desenvolvimento lento, com uma história profunda
O remake de Silent Hill 2 traz o icónico terror psicológico ao público moderno, preservando a sua atmosfera opressiva característica. À semelhança de Almas Atormentadas 2, os jogadores controlam um protagonista sozinho – James Sunderland, que é atraído para a cidade de Silent Hill, envolta em nevoeiro, por uma carta misteriosa.
O remake moderniza os gráficos e o som, reforçando a sensação de pavor sem perder o ambiente assustador do original. Cada corredor, sala abandonada e recanto sombrio está repleto de narrativa e de detalhes ambientais que contam a história.
As suas fortes características de exploração e resolução de quebra-cabeças tornam-no num dos melhores jogos de quebra-cabeças do género. A integração dos quebra-cabeças parece orgânica, exigindo muitas vezes a interpretação de pistas escondidas em documentos, na arquitetura e em indícios visuais subtis. O combate também é muito tenso, mas fica em segundo plano em relação à exploração e à observação, mantendo a sensação de vulnerabilidade.
Explora sem pressa. O Silent Hill recompensa a paciência, e inspecionar cada sala com cuidado pode revelar quebra-cabeças, história e sustos escondidos.
O Silent Hill 2 destaca-se por equilibrar o terror psicológico com uma narrativa atmosférica. O ritmo incentiva uma exploração cuidadosa, recompensando os jogadores pela atenção aos detalhes e pela paciência. O simbolismo, o design de som e a cenografia combinam-se para criar uma experiência que permanece na memória muito tempo depois de terminares o jogo. Este não é apenas um jogo de terror de sobrevivência; é uma descida lenta para um terror inquietante e inesquecível.
O meu veredicto: Um desdobramento psicológico lento e devastador, contado com uma precisão inquietante e sem qualquer piedade para os teus nervos.
GAMES LIKE SILENT HILL
5. Remothered: Porcelana Partida [Melhor Jogo de Terror Psicológico Baseado na Discrição]
|A nossa pontuação
9.4
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Horror de sobrevivência / Thriller psicológico
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One, Switch
|Ano de lançamento
|2020
|Criador
|Stormind Games / Modus Games
|Duração média do jogo
|12–15 horas
|Ideal para
|Fãs de jogos de terror metódicos e centrados na história
Remothered: Porcelana Partida expande o universo criado pelo Remothered original, colocando-te numa mansão assustadora e labiríntica, cheia de quebra-cabeças e segredos. Assumes o papel de Jennifer, uma protagonista determinada que percorre corredores onde a evasão e o planeamento são essenciais.
O jogo dá ênfase à furtividade: os inimigos são mortíferos e o combate é limitado, por isso cada encontro exige paciência e previsão.
Usa as sombras e a linha de visão para te esquivares dos inimigos. Observa os padrões e combina a furtividade com distrações do ambiente para evitar completamente o confronto.
A narrativa ambiental cria suspense, com o design gótico da mansão ao estilo de «Tormented Souls», os documentos e as pistas sonoras a aumentarem a tensão. As linhas narrativas entrelaçam-se, aprofundando a intriga e tornando a exploração cativante.
Os quebra-cabeças estão habilmente integrados, misturando-se com elementos do ambiente que exigem tanto observação como dedução. A história recompensa a atenção cuidadosa, e a exploração parece ter um propósito, em vez de ser apenas um preenchimento.
A atmosfera é tensa, sustentada por um ritmo cuidadoso e visuais inquietantes. Os momentos de terror são realçados pelo design de som e pela iluminação, criando uma experiência psicológica que vai crescendo lentamente.
O «Porcelana Partida» não se baseia apenas em sustos repentinos; trata-se de um medo contínuo e de descobertas motivadas pela curiosidade, atraindo jogadores que preferem o terror intelectual e as táticas furtivas.
O meu veredicto: Um jogo de terror tenso, de furtividade, do tipo «prende a respiração e espera pelo melhor», que recompensa mais a paciência do que a coragem.
6. Visage [Melhor Terror Psicológico Puro na Primeira Pessoa]
|A nossa pontuação
9.3
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Terror psicológico / Exploração
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One
|Ano de lançamento
|2020
|Criadores
|SadSquare Studio / Modus Games
|Duração média do jogo
|10–15 horas
|Ideal para
|Fãs de terror de desenvolvimento lento e baseado na observação
O Visage é uma experiência de terror atmosférica e de desenvolvimento lento, que se passa inteiramente numa casa misteriosa. Os jogadores percorrem salas não lineares, resolvendo quebra-cabeças ambientais enquanto se deparam com fenómenos inexplicáveis.
É possível interagir com todos os objetos, o que cria uma sensação de presença e vulnerabilidade. O design de som, a iluminação e os visuais assustadores combinam-se para gerar pavor sem recorrer ao combate.
O jogo dá ênfase à observação: os acontecimentos podem desencadear-se de forma diferente em cada jogada, mantendo a tensão elevada. O uso de uma câmara na primeira pessoa proporciona uma imersão profunda, embora não tenha a perspetiva clássica e restrita nem a tensão deliberada criadas pelo sistema de câmara fixa do TS2.
A progressão dos quebra-cabeças é subtil, mas gratificante, incentivando uma exploração cuidadosa e atenção aos detalhes. A história é fragmentada, revelada através de cartas, gravações e pistas ambientais, que vão juntando as peças da narrativa da experiência.
Mantém a calma e explora com cuidado. Inspeciona cada divisão minuciosamente; pequenas interações muitas vezes revelam pistas ou evitam surpresas aterradoras.
O «Visage» é uma viagem de puro terror psicológico: o isolamento e a atmosfera é que alimentam o medo, não os inimigos nem o sangue. Os jogadores sentem o peso de cada decisão, desde mover objetos até escolher os caminhos pela casa, tornando o suspense tangível e persistente.
O meu veredicto: Uma obra-prima de pavor silencioso e crescente que faz com que dar meia-volta pareça sempre uma péssima ideia.
GAMES LIKE VISAGE
7. Amnesia: The Dark Descent [Melhor Jogo de Furtividade Psicológica e Desafio à Sanidade Mental]
|A nossa pontuação
9
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Horror de sobrevivência / Quebra-cabeças
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One, Switch
|Ano de lançamento
|2010
|Criadores
|Frictional Games / Frictional Games
|Duração média do jogo
|12–15 horas
|Ideal para
|Fãs de exploração baseada na vulnerabilidade
O «Amnesia: The Dark Descent» coloca-te num castelo enorme e em ruínas, onde a sobrevivência depende de te esconderes, da discrição e de gerires a tua sanidade mental. Não há combate, por isso as ameaças são inevitáveis, o que aumenta a sensação de vulnerabilidade.
A exploração e os quebra-cabeças ambientais são centrais, com pistas escondidas em documentos, na arquitetura e em sinais sonoros subtis.
A mecânica central do jogo – a sanidade – afeta a perceção, criando alucinações visuais e auditivas quando o jogador é exposto à escuridão ou a traumas. Este design aumenta a tensão de forma orgânica, tornando cada corredor e cada sombra inquietantes.
Os jogadores têm de racionar recursos como óleo para as lâmpadas e evitar confrontar criaturas aterradoras, o que acrescenta camadas estratégicas à sobrevivência.
Fica em áreas iluminadas sempre que possível. Usa pistas sonoras para antecipar ameaças e evitar a perda de sanidade enquanto resolves os quebra-cabeças.
O design atmosférico, aliado a uma narrativa subtil, cria uma experiência de terror psicológico que recompensa a observação atenta e o raciocínio metódico. O Amnesia não se centra tanto nos sustos repentinos, mas sim na imersão, no pavor e na emoção do desconhecido.
O meu veredicto: Um marco do terror da impotência, onde a coisa mais corajosa que vais fazer é acender uma vela e correr para salvar a vida.
GAMES LIKE AMNESIA
8. Soma [Melhor Jogo de Terror Narrativo Existencial]
|A nossa pontuação
8.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Terror de ficção científica / Quebra-cabeças
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One
|Ano de lançamento
|2015
|Criadores
|Frictional Games / Frictional Games
|Duração média do jogo
|12–16 horas
|Ideal para
|Fãs de jogos de terror inteligentes e centrados na narrativa
O Soma combina terror existencial de ficção científica com exploração e resolução de quebra-cabeças, mergulhando os jogadores numa instalação de investigação submersa após um evento catastrófico. O combate é mínimo, dando ênfase à furtividade, à observação e à resolução de problemas. O jogo explora a identidade, a consciência e a humanidade, criando uma tensão psicológica que vai além dos sustos tradicionais.
Os quebra-cabeças são engenhosos e estão integrados no ambiente, desde ativar máquinas até resolver sequências baseadas na lógica. O design das instalações intensifica o medo, com corredores opressivos, espaços alagados e iluminação fraca que criam uma sensação persistente de isolamento.
O som e os efeitos visuais aumentam o suspense, enquanto fragmentos narrativos e a narrativa ambiental revelam o destino assustador tanto dos humanos como da IA.
Observa todos os objetos e gravações. Muitos quebra-cabeças e pistas da história estão escondidos em áreas da instalação que passam despercebidas.
O Soma recompensa a paciência, a atenção aos detalhes e a exploração cuidadosa. O medo é intelectual, e a tensão cresce à medida que os jogadores enfrentam situações moralmente ambíguas e o desconhecido. A combinação de filosofia, história e quebra-cabeças ambientais torna-o uma experiência inesquecível para os fãs de terror que procuram profundidade e imersão – não vais esquecer este jogo tão cedo.
O meu veredicto: Um golpe no estômago, existencial e reflexivo, envolto em corredores sinistros e dilemas morais que te vão fazer pensar durante semanas.
GAMES LIKE SOMA
9. Layers of Fear [Melhor Jogo de Terror Surreal Baseado na Exploração]
|A nossa pontuação
8.7
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Terror psicológico / Exploração
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One, Switch
|Ano de lançamento
|2016
|Criador
|Bloober Team / Bloober Team eu informo / eu informo
|Tempo médio de jogo
|6–8 horas
|Ideal para
|Fãs de terror surreal e atmosférico
Tal como o Almas Atormentadas 2, o Layers of Fear vai manipular a tua perceção à medida que vais descobrindo a história de um pintor numa mansão em constante mudança. Os cenários do jogo transformam-se e mudam à medida que te guiam pela história, mantendo os jogadores desorientados e tensos. Os seus quebra-cabeças alucinantes estão integrados na exploração, incentivando uma observação cuidadosa
O horror é surreal e intelectual, dando ênfase ao ambiente, ao medo do desconhecido e à tensão psicológica, em vez do combate. As pistas ambientais revelam a história do protagonista, e os elementos interativos permitem que os jogadores vivam em primeira mão a instabilidade da mente do protagonista. O design de áudio, a iluminação e as distorções visuais intensificam o medo e a imprevisibilidade.
Presta atenção às ilustrações e às mudanças nos cenários. Pistas subtis revelam quebra-cabeças e profundidade narrativa, ao mesmo tempo que aumentam o fator de medo.
Esta é uma experiência curta e intensa que recompensa a curiosidade e a atenção aos detalhes. É perfeita para jogadores que gostam de terror baseado na narrativa, imagens surreais e ambientes alucinantes que desafiam a perceção e a narrativa. Cada divisão e cada objeto fazem parte do quebra-cabeças psicológico.
O meu veredicto: Uma descida ricamente teatral à loucura artística, onde a casa te odeia quase tanto quanto tu odeias o que está por trás de cada porta.
GAMES LIKE LAYERS OF FEAR
10. Observer: System Redux [Melhor Terror Psicológico Cyberpunk]
|A nossa pontuação
8.6
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Horror Cyberpunk / Investigação
|Plataformas
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar
|Ano de lançamento
|2020
|Criador
|Bloober Team
|Tempo médio de jogo
|8–12 horas
|Ideal para
|Fãs de Cyberpunk e tensão psicológica
O Observer: System Redux é uma experiência de terror Cyberpunk que combina investigação com uma imersão inquietante. Os jogadores assumem o papel do detetive Daniel Lazarski, percorrendo uma cidade distópica para resolver mistérios enquanto invadem mentes em busca de pistas. O terror psicológico junta-se ao noir futurista, com alucinações e realidades distorcidas a criarem tensão a cada passo.
A exploração dá ênfase à observação, à resolução de enigmas e à tomada de decisões. As sequências de hacking funcionam como «enigmas» interativos na nossa mente, oferecendo uma variedade única de jogabilidade.
A atmosfera densa, as paisagens urbanas iluminadas por néon e o design de áudio envolvente intensificam a sensação de inquietação, criando uma forte sensação de pavor e vulnerabilidade. A narrativa desenrola-se através de pistas ambientais, diálogos e fragmentos narrativos subtis.
Hackea com cuidado. Cada sequência mental pode revelar pistas escondidas ou momentos importantes da história, por isso explora todas as opções antes de passares para o próximo objetivo.
Este jogo apresenta um tom de terror diferente, combinando a estética Cyberpunk com elementos psicológicos alucinantes. Recompensa a exploração, a paciência e a observação atenta, atraindo jogadores que gostam de tensão intelectual e baseada na investigação, em vez de sustos centrados no combate.
O meu veredicto: Uma experiência confusa, cheia de glitches e banhada em néon, que faz com que a paranóia pareça ao mesmo tempo elegante e estranhamente íntima.
11. A Cidade que Afunda [Melhor Jogo de Terror Detetivo ao Estilo de Lovecraft]
|A nossa pontuação
8.5
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Investigação / Terror lovecraftiano
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One
|Ano de lançamento
|2019
|Criadores
|Frogwares / Nacon
|Tempo médio de jogo
|20–25 horas
|Ideal para
|Fãs de jogos de investigação e de terror atmosférico
A Cidade que Afunda mergulha os jogadores num mundo lovecraftiano, onde percorrem uma cidade inundada repleta de loucura, mistério e acontecimentos sobrenaturais. Encorpas o papel do investigador privado Charles Reed, encarregado de resolver vários casos enquanto geres a tua sanidade e enfrentas verdades horripilantes.
A exploração é tão importante aqui como em Almas Atormentadas 2: pistas no ambiente, documentos e anomalias subtis guiam os jogadores pelas ruas opressivas e alagadas da cidade. A mecânica de investigação integra quebra-cabeças, anotações e observação, criando uma experiência de terror centrada no detetive que recompensa a atenção aos detalhes.
As mecânicas relacionadas com a sanidade aumentam a tensão, afetando a perceção e as interações. A narrativa mistura mistério, terror e uma sensação generalizada de pavor cósmico, tornando a própria cidade numa personagem cheia de segredos.
Toma notas e cruza as pistas. Os mistérios da cidade dependem muitas vezes de detalhes subtis escondidos em documentos ou no ambiente à tua volta.
Isto é perfeito para jogadores que gostam de jogos de terror com uma narrativa forte, quebra-cabeças ambientais, exploração minuciosa e uma sensação geral de inquietação. O mundo relativamente aberto permite que os jogadores escolham o seu ritmo, mantendo ao mesmo tempo a tensão elevada e a imersão profunda.
O meu veredicto: Um mistério noir sombrio e envolvente, onde cada pista transborda pavor e a cidade parece estar a um passo de te engolir por completo.
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12. Casa das Cinzas [Melhor Jogo de Terror Cinemático com Escolhas Ramificadas]
|A nossa pontuação
8.4
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Terror interativo / Aventura ao estilo de um filme
|Plataformas
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar
|Ano de lançamento
|2021
|Criadores
|Supermassive Games / Bandai Namco
|Duração média do jogo
|8–10 horas
|Ideal para
|Fãs de jogos de terror cinematográficos com uma história envolvente
Casa das Cinzas combina uma narrativa cinematográfica com o género de terror de sobrevivência, colocando os jogadores nas profundezas da terra, numa ruína subterrânea e claustrofóbica da Mesopotâmia. Várias personagens jogáveis vivem os acontecimentos a partir de perspetivas diferentes, com escolhas que influenciam a sobrevivência e o desfecho da história.
O horror do jogo vem da atmosfera, das decisões que tomas e da incerteza, em vez de cenas explícitas de violência. O design do ambiente e a iluminação aumentam o suspense, enquanto a sobrevivência e a gestão de recursos exigem um planeamento cuidadoso.
A narrativa ramificada incentiva a rejogabilidade, recompensando a exploração de desfechos alternativos. Os jogadores vivem o medo a vários níveis: desde ameaças imediatas até à antecipação do que poderá acontecer a seguir, o que faz deste jogo um forte candidato a melhor jogo de aventura.
Pensa bem em cada decisão. A sobrevivência das personagens depende muitas vezes de pequenas escolhas durante os QTEs, por isso, vai com calma e pensa estrategicamente.
Este jogo é ideal para quem gosta de terror baseado em escolhas, cenas cheias de tensão e uma apresentação cinematográfica. A combinação de exploração, resolução de quebra-cabeças e narrativas ramificadas proporciona uma experiência mais interativa e cheia de suspense do que o terror linear tradicional.
O meu veredicto: Um gerador de pânico cinematográfico e sensacionalista que transforma as tuas escolhas numa arma tão poderosa quanto os seus monstros.
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13. Alan Wake 2 [Melhor Experiência Narrativa de Mistério e Terror]
|A nossa pontuação
8.3
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Thriller psicológico / Terror de sobrevivência
|Plataformas
|PC, PS5, Xbox Series X/S não sei
|Ano de lançamento
|2023
|Criadores
|Remedy Entertainment / Epic Games Publishing
|Duração média do jogo
|15–20 horas
|Ideal para
|Fãs de suspense e investigação com uma história envolvente
O Alan Wake 2 dá continuidade à fórmula de suspense e terror do seu antecessor , combinando exploração centrada na narrativa com a resolução de puzzles cheios de tensão. Os jogadores percorrem locais sombrios e cheios de atmosfera, investigando acontecimentos misteriosos enquanto desvendam uma história complexa que confunde a realidade com a ficção.
Os encontros com poucos recursos dão mais ênfase ao jogo estratégico e aos movimentos cuidadosos do que ao combate, o que aumenta a vulnerabilidade.
Explora tudo ao pormenor e volta a visitar as áreas. Muitas vezes, aparecem documentos escondidos e soluções para quebra-cabeças depois de desencadeares eventos da história, o que aumenta a profundidade narrativa.
A narrativa do jogo desenrola-se através de documentos, da narrativa ambiental e de sequências cinematográficas. As mecânicas de investigação e exploração recompensam a atenção aos detalhes, com pistas subtis e quebra-cabeças perfeitamente integrados no ambiente.
A tensão atmosférica, a iluminação e o design de áudio criam uma experiência de terror que vai crescendo lentamente, mantendo os jogadores envolvidos e nervosos.
O Alan Wake 2 é ideal para quem gosta de enredos imersivos, mundos misteriosos e suspense psicológico. A sua combinação de jogabilidade investigativa, quebra-cabeças ambientais e um medo crescente proporciona uma experiência de terror refinada que é simultaneamente intelectual e emocionalmente cativante.
O meu veredicto: Um pesadelo maravilhosamente estranho, que mistura géneros, que não para de te dar pistas e de te perguntar se tens a certeza de que queres saber a verdade.
GAMES LIKE ALAN WAKE 2
14. Song of Horror [A melhor alternativa clássica de survival horror com câmara fixa]
|A nossa pontuação
8.3
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Survival Horror com câmara fixa
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One
|Ano de lançamento
|2019
|Criadores
|Protocol Games / Raiser Games
|Tempo médio de jogo
|8–12 horas
|Ideal para
|Fãs de suspense clássico de terror com muito em jogo
O Canto do Horror dá ênfase à tensão e à imprevisibilidade, usando um antagonista procedural que se adapta ao comportamento do jogador. As perspetivas de câmara fixa, os quebra-cabeças ambientais e as consequências do tipo «permadeath» tornam cada encontro de alto risco. Várias personagens jogáveis proporcionam variedade narrativa, e a exploração é fundamental para a sobrevivência.
Os quebra-cabeças estão integrados na narrativa ambiental, exigindo muitas vezes uma observação cuidadosa e dedução lógica. O horror do jogo vem da antecipação do perigo, em vez de sustos repentinos frequentes.
O design de som e a iluminação reforçam o medo, tornando cada momento de incerteza angustiante. A profundidade narrativa surge ao juntares os elementos da história espalhados pelo ambiente, recompensando uma exploração minuciosa.
Acompanha o progresso de cada personagem. As tuas escolhas influenciam a sobrevivência e o desfecho da história, por isso planeia cuidadosamente cada cenário.
Este jogo agrada aos fãs de terror intelectual e metódico, que apreciam ameaças imprevisíveis e narrativas complexas. A combinação de quebra-cabeças ambientais, múltiplas perspetivas e sustos procedimentais torna cada jogada única, desafiando os jogadores a manterem-se sempre atentos.
O meu veredicto: Um jogo deliciosamente cruel, com câmera fixa, que remete ao passado, onde a curiosidade não é só perigosa – às vezes é fatal.
15. Outlast 2 [Melhor Jogo de Terror de Alta Intensidade Baseado em Perseguições]
|A nossa pontuação
8.2
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Jogo de terror de sobrevivência na primeira pessoa
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One, Switch
|Ano de lançamento
|2017
|Criadores
|Red Barrels / Red Barrels
|Duração média do jogo
|15–20 horas
|Ideal para
|Fãs de terror psicológico e rural
O Outlast 2 leva-te a um cenário rural de culto, onde a sobrevivência depende da discrição, da observação e do uso cuidadoso da câmara. O jogo deixa de lado o horror de um manicómio confinado para te levar a espaços ao ar livre amplos e opressivos, criando uma tensão única. Os sustos ambientais, o terror impulsionado pela narrativa e os recursos limitados aumentam a tua vulnerabilidade.
Os jogadores têm de lidar com ameaças imprevisíveis enquanto evitam serem detetados, o que dá mais importância aos movimentos estratégicos e à observação do que ao combate. Para quem gosta de tensão metódica, este é um dos melhores jogos de terror de sobrevivência, com um ritmo cuidadosamente concebido para maximizar o medo. O cenário rural oferece variedade nos encontros e reforça a sensação de isolamento, criando uma tensão constante.
Usa a câmara com sabedoria. A visão noturna é limitada; poupa as pilhas e planeia cuidadosamente as tuas rotas de fuga para sobreviver aos encontros.
Este título é ideal para fãs de terror intenso e atmosférico que adoram a sensação de vulnerabilidade e o suspense narrativo. A combinação de ambientes abertos e opressivos, sustos psicológicos e mecânicas baseadas na câmara proporciona uma experiência de terror visceral e imersiva.
O meu veredicto: Uma perseguição frenética e de cortar a respiração pelo inferno rural, que nunca te deixa sentir seguro, nem mesmo por um segundo.
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16. The Forest [Melhor jogo de terror de sobrevivência em mundo aberto]
|A nossa pontuação
8.1
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Horror de sobrevivência em mundo aberto
|Plataformas
|PC, PS4
|Ano de lançamento
|2014
|Criadores
|Endnight Games / Endnight Games
|Duração média do jogo
|30–40 horas
|Ideal para
|Fãs de jogos de terror e sobrevivência com elementos emergentes
O The Forest combina mecânicas de sobrevivência com terror, colocando os jogadores numa ilha misteriosa após um acidente de avião. Tens de recolher recursos, construir abrigos e enfrentar mutantes canibais de pesadelo, transformando a sobrevivência num desafio tenso e de longo prazo.
Esta abordagem aberta cria um mundo de sobrevivência dinâmico onde és tu a ditar a tua própria defesa, exploração e objetivos a longo prazo.
Reúnes recursos, constróis abrigos e enfrentas mutantes canibais de pesadelo, transformando a sobrevivência num desafio tenso e de longo prazo. A exploração revela cavernas, estruturas abandonadas e narrativas ambientais, estimulando a curiosidade ao mesmo tempo que mantém uma tensão constante.
Constrói estruturas elevadas e protege os perímetros logo no início. Os canibais conseguem escalar defesas baixas, por isso mantém-te sempre um passo à frente.
A construção da base e a gestão de recursos são essenciais, tornando cada noite um exercício estratégico de defesa e preparação. O modo cooperativo acrescenta um medo partilhado, já que as decisões de sobrevivência de cada jogador afetam o grupo. Se quiseres partilhar o terror com os amigos, este título é um dos melhores jogos de terror multijogador, combinando estratégia de sobrevivência com sustos cooperativos.
O meu veredicto: Uma aventura de sobrevivência selvagem onde os habitantes locais te querem morto e as árvores também não parecem ficar totalmente indiferentes a isso.
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17. Blair Witch [O melhor jogo de terror psicológico na floresta em estilo «found footage»]
|A nossa pontuação
8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Survival Horror / Psicológico
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One, Switch
|Ano de lançamento
|2019
|Criador
|Bloober Team / Lionsgate Games
|Tempo médio de jogo
|6–8 horas
|Ideal para
|Fãs de terror psicológico e cheio de suspense
Blair Witch mergulha-te numa floresta assombrada de Black Hills, combinando a tensão do «found footage» com o terror investigativo. Acompanhas o protagonista Ellis, explorando florestas e edifícios abandonados, sempre na companhia de Bullet, o teu fiel cão. A própria floresta torna-se um antagonista, com alucinações, quebra-cabeças ambientais e um medo crescente a marcar cada passo.
A investigação é fundamental – documentos, pistas áudio e caminhos escondidos revelam as camadas da história. As alucinações afetam a perceção, desorientando subtilmente os jogadores, enquanto as ferramentas e recursos limitados mantêm a tensão.
Segmentos de campanha curtos e focados garantem que o horror se mantém intenso sem se tornar cansativo. O design de som e a iluminação atmosféricos amplificam o suspense, tornando cada encontro inquietante.
Deixa o Bullet explorar o terreno à tua frente. O comportamento dele costuma dar pistas sobre caminhos escondidos ou perigos, dando-te uma vantagem tática.
Isto é perfeito para jogadores que gostam de terror psicológico ambientado na floresta, quebra-cabeças de investigação e uma narrativa forte com um ritmo tenso. Os gráficos de última geração e o design de som envolvente fazem com que cada susto seja ainda mais intenso.
O meu veredicto: Uma espiral desorientadora na floresta que, aos poucos, te convence de que a floresta sabe que estás lá — e não está nada contente com isso.
18. Martha Is Dead [Melhor Jogo de Terror Perturbante com Foco na Narrativa]
|A nossa pontuação
7.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Terror psicológico na primeira pessoa
|Plataformas
|PC, PS4, PS5, Xbox One
|Ano de lançamento
|2022
|Criadores
|LKA / Wired Productions tu
|Duração média do jogo
|8–10 horas
|Ideal para
|Fãs de terror
psicológico e centrado na narrativa
Martha Is Dead combina a tensão histórica com o terror psicológico, colocando-te numa Itália devastada pela guerra para desvendar uma história assustadora. Com a sua imersão na primeira pessoa e ênfase na investigação e nos quebra-cabeças, destaca-se facilmente entre os melhores jogos de terror para a PS5 para quem prefere um terror lento e atmosférico em vez de sustos cheios de ação.
Os quebra-cabeças ambientais e as mecânicas de investigação recompensam a atenção aos detalhes, enquanto o realismo histórico intensifica o impacto do terror. Imagens inquietantes, elementos sobrenaturais subtis e um design de som envolvente mantêm o suspense do início ao fim.
Os jogadores sentem um desconforto emocional a par do mistério, criando uma experiência de terror psicologicamente rica.
Inspeciona cada objeto com cuidado. Documentos e pistas escondidos revelam frequentemente camadas mais profundas da história, aumentando a imersão e a resolução de quebra-cabeças.
Para os fãs de terror centrado na história, «Martha Is Dead» oferece uma viagem tensa e envolvente, com um clima de pavor tanto histórico como sobrenatural. A sua combinação de quebra-cabeças ambientais, investigação na primeira pessoa e temas adultos proporciona uma experiência única e inquietante.
O meu veredicto: Um emaranhado psicológico sombrio e inquietante que te penetra na pele e lá fica, silenciosamente, recusando-se a sair.
19. A Plague Tale: Innocence [Melhor aventura de terror furtivo com uma história rica]
|A nossa pontuação
7.7
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Sobrevivência com foco na narrativa / Terror
furtivo
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One, Switch
|Ano de lançamento
|2019
|Criadores
|Asobo Studio / Focus Home Interactive
|Tempo médio de jogo
|15–20 horas
|Ideal para
|Fãs de histórias emocionantes e de jogos de sobrevivência cheios de tensão
A Plague Tale: Innocence oferece uma experiência de terror de sobrevivência repleta de emoção na França medieval. Os jogadores controlam a Amicia, guiando o seu irmão mais novo, o Hugo, por cidades assoladas pela peste, soldados hostis e enxames sobrenaturais de ratos. As mecânicas de furtividade e de luz são fundamentais, exigindo um planeamento cuidadoso para sobreviver aos encontros, o que confere ao jogo uma tensão metódica e de alto risco que os fãs de jogos como o Dark Souls vão reconhecer na hora.
Usa a luz e a escuridão de forma criativa. As sombras protegem o Hugo e a Amicia, enquanto a colocação estratégica de tochas manipula o comportamento dos ratos de forma eficaz.
Os quebra-cabeças ambientais e o uso estratégico da luz criam tensão, enquanto a narrativa continua a ser profundamente pessoal. O jogo equilibra momentos centrados na narrativa com situações de sobrevivência de alto risco, evocando tanto o medo como a empatia. O design atmosférico, o som envolvente e os ambientes detalhados amplificam a sensação de perigo e isolamento.
E graças aos seus poderes alquímicos, forças sobrenaturais e um mundo medieval sombrio, A Plague Tale também se destaca como um dos jogos de fantasia preferidos dos fãs – na verdade, é o único título de fantasia em toda a nossa lista, o que o torna uma mistura rara de terror, furtividade e um toque de fantasia sombria.
O meu veredicto: Uma história de fuga comovente e aterradora, onde o amor, a luz e mil ratos a gritar se revezam para te destruir.
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20. Resident Evil Village [A melhor mistura de aventura gótica e survival horror]
|A nossa pontuação
7.6
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo de jogo
|Jogo de terror de sobrevivência na primeira pessoa
|Plataformas
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar
|Ano de lançamento
|2021
|Criador
|Capcom / Capcom
|Duração média do jogo
|12–15 horas
|Ideal para
|Fãs de jogos de terror de sobrevivência cheios de ação e com uma atmosfera envolvente
O Resident Evil Village combina um jogo de terror de sobrevivência na primeira pessoa com exploração baseada em quebra-cabeças e combate tático. Os jogadores percorrem uma aldeia gótica, uma mansão assombrada e vários locais, enquanto gerem recursos escassos e enfrentam inimigos únicos.
O design atmosférico e a iluminação criam uma sensação constante de pavor e expectativa. Os quebra-cabeças, a exploração e a narrativa ambiental são centrais, incentivando a observação e a resolução de problemas.
Os encontros com inimigos são concebidos estrategicamente, exigindo uma gestão cuidadosa dos recursos e um raciocínio tático. A narrativa e a construção do mundo estão perfeitamente integradas no ambiente, recompensando os jogadores que exploram a fundo.
Explora todos os recantos. As salas escondidas costumam conter recursos cruciais, informações sobre o mundo do jogo e melhorias que facilitam a sobrevivência e a resolução de quebra-cabeças.
Ideal para fãs de survival horror que procuram uma mistura de exploração, combate e suspense, o Resident Evil Village equilibra o horror cinematográfico com a autonomia do jogador. O jogo oferece sustos variados, locais memoráveis e momentos tensos de gestão de recursos.
O meu veredicto: Um parque temático gótico repleto de delícias de terror, onde cada nova área parece uma pequena obra-prima de loucura.
GAMES LIKE RESIDENT EVIL
Tudo o que precisas de saber sobre jogos como o Almas Atormentadas 2
Mansões claustrofóbicas, espirais psicológicas, quebra-cabeças enigmáticos e aquele corredor ocasional que te faz pensar «nem pensar» – jogos como o Almas Atormentadas 2 oferecem uma mistura muito específica de inquietação. Este guia rápido explica o que é que torna este tipo de terror tão cativante, para que possas identificar facilmente os ingredientes que queres na tua próxima obsessão de madrugada.
Gostas de exploração lenta e metódica?
Ou talvez corredores tensos cheios de sustos repentinos?
Ou quebra-cabeças lindamente irritantes que te fazem duvidar da tua visão?
Boas notícias: estas escolhas cobrem tudo isso. Muitas delas são clássicos digitais prontos para uma longa noite de pavor cheia de adrenalina.
O que torna o Almas Atormentadas 2 tão único?
O «Almas Atormentadas 2» não é só mais um jogo de terror em que ficas com uma mão sempre em cima do botão de pausa – ele sabe mesmo como te deixar nervoso, de formas inteligentes e intencionais. Combina aquela tensão à moda antiga, com câmara fixa, com visuais modernos e acabamentos refinados, criando espaços apertados e claustrofóbicos que recompensam quem estiver disposto a abrandar o ritmo e a olhar bem à sua volta.
Uma atmosfera que sabe exatamente o que está a fazer
Cada tábua a ranger, cada lâmpada a piscar e cada corredor suspeitosamente longo parecem ter sido criados à mão para te deixar inquieto. Nada é por acaso. Parece que o mundo inteiro está à espera que cometas um erro, o que faz com que até a simples exploração pareça estranhamente emocionante.
Quebra-cabeças que parecem naturais, não forçados
Os quebra-cabeças não dão a sensação de que o jogo te está a empurrar trabalhos de casa – estão perfeitamente integrados no ambiente. Resolves-os porque estás atento, não porque uma seta brilhante te diz para o fazeres. E a gestão de recursos? É subtil, mas brutalmente eficaz. Cada kit médico ou bala conta, e vais pensar duas vezes antes de usar qualquer coisa.
Profundidade psicológica que fica na memória
Onde o jogo realmente se destaca é na sua vertente psicológica. NPCs, visões estranhas, notas inquietantes e aqueles pequenos detalhes ambientais perturbadores fazem com que o mundo pareça vivo, daquela forma que te faz pensar: «Será que devo preocupar-me?» Não estás apenas a tentar sobreviver; estás a juntar as peças de uma história que fica gravada na tua cabeça muito tempo depois de te afastares.
A paleta de cores suaves, os choques visuais repentinos e os efeitos sonoros na hora certa trabalham todos em conjunto para te manter em tensão. Até entrar numa nova sala parece uma moeda ao ar entre o progresso e o pânico.
Uma experiência de terror gradual que vale a pena saborear
Se adoras terror atmosférico, o Almas Atormentadas 2 oferece-te muito mais do que sustos baratos. É tudo uma questão de tensão gradual, construção inteligente do mundo e a emoção silenciosa de descobrir algo inquietante ao teu próprio ritmo. É o tipo de jogo que prova que os momentos mais assustadores são aqueles para os quais não estavas preparado, e é exatamente por isso que te atinge com tanta força.
Porque é que jogos como o Almas Atormentadas 2 vão além do simples terror
Estes títulos distinguem-se dos jogos de terror convencionais ao darem ênfase a um ritmo meticuloso e à atmosfera. O próprio mundo é o principal antagonista, construído para te manter constantemente inquieto.
- Opressão atmosférica: o uso cuidadoso do design de som, da iluminação e da narrativa ambiental cria uma sensação persistente de pavor, em vez de depender de sustos repentinos. Títulos como Silent Hill 2 e Visage são mestres nisto, criando mundos onde o isolamento e o silêncio inquietante são mais aterrorizantes do que qualquer monstro.
- Encontros Calculados: Cada desafio é uma mistura calculada de suspense e curiosidade. Isto garante que os jogadores estejam sempre à espera da ameaça, em vez de apenas reagirem a ela.
- Envolvimento intelectual através de quebra-cabeças e história: Estes jogos garantem que os jogadores se envolvam, exigindo pensamento crítico e observação atenta, tornando o processo de descoberta profundamente gratificante.
- Observação Recompensadora: A exploração não é só para preencher espaço; é crucial. Notas escondidas, mensagens enigmáticas e pistas ambientais subtis revelam o contexto mais alargado da história, obrigando os jogadores a pensar de forma crítica. Jogos como o Alan Wake 2 e o A Cidade que Afunda combinam na perfeição o trabalho de detetive e a resolução de quebra-cabeças nas suas narrativas, recompensando quem presta atenção aos detalhes.
- Quebra-cabeças integrados: Os quebra-cabeças estão incorporados no ambiente e na história, em vez de parecerem minijogos separados. A «sensação de conquista ao resolver quebra-cabeças complexos» dá ao terror peso e consequências.
- Estratégia de recursos de alto risco: A vulnerabilidade do jogador é constantemente amplificada pela falta de recursos, transformando decisões simples em momentos de tensão genuína.
- Escassez de recursos: Munições, saúde e pontos de gravação são intencionalmente escassos. Isto acrescenta uma camada crucial de estratégia de recursos, criando momentos de pavor que muitas vezes faltam nos jogos de ação e terror. Esta tensão de alto risco é perfeitamente aproveitada na gestão de recursos de Resident Evil 4 (2023) e Dead Space (Remake), transformando a decisão de poupar munições ou saúde num momento de sobrevivência.
- Profundidade narrativa: Os jogadores vão além de simplesmente fugir. Este foco na sofisticação narrativa e nas «escolhas moralmente ambíguas» garante que os jogadores se sintam envolvidos tanto na história como na sua sobrevivência.
O meu veredicto geral
A lista completa está repleta de opções fantásticas e, sinceramente, não te vais arrepender de escolher qualquer uma delas. Mas se o Almas Atormentadas 2 te deixou com vontade de mais mansões assustadoras, quebra-cabeças inquietantes e aquele arrepio clássico do survival horror, provavelmente vais querer começar já. Estas sugestões rápidas vão levar-te direitinho às experiências que melhor captam essa atmosfera.
Para os puristas do survival horror → Resident Evil 4. Uma mistura perfeita de tensão, ação e atmosfera. Ideal para jogadores que anseiam por uma gestão rigorosa de recursos, um design inteligente dos inimigos e uma aula magistral sobre o ritmo do horror moderno.
Para quem curte o terror da ficção científica → Dead Space. Uma reimaginação aterrorizante e meticulosamente trabalhada, onde cada corredor parece estar vivo. Perfeito para jogadores que adoram desmembramento estratégico, tensão claustrofóbica e terror envolto num acabamento de jogo AAA.
Para os fãs de terror psicológico → Silent Hill 2. Uma descida assombrosa e emocional pelo medo e pela culpa. Concebido para jogadores que querem um terror que perturbe em vez de assuste, com simbolismo e narrativa que te ficam na pele.
Para os fãs de thrillers narrativos → Alan Wake 2. Um pesadelo ousado que mistura géneros, construído em torno da atmosfera, do mistério e de uma narrativa cinematográfica. Uma escolha perfeita para quem gosta de terror que vai crescendo aos poucos, com visuais elegantes e camadas narrativas que te dão voltas à cabeça.
Para os aventureiros do terror gótico → Resident Evil Village. Uma viagem bizarra e fantástica por um mundo repleto de monstros e cheio de segredos. Ótimo para jogadores que gostam de cenas dramáticas, exploração e uma mistura de ação com uma atmosfera de conto de fadas assustadora.
E assim terminamos as melhores formas de manter a tua onda de terror. Escolhe o teu favorito, apaga as luzes e deixa os pesadelos começarem.
Perguntas frequentes
As melhores alternativas combinam tensão atmosférica, quebra-cabeças e terror psicológico, como o Resident Evil 4, o Dead Space (Remake) e o The Evil Within 2. Equilibram a exploração, a gestão de recursos e a profundidade narrativa, proporcionando experiências que te dão aquele arrepio assustador, tal como o Almas Atormentadas 2.
O que é mais assustador é subjetivo, mas o Silent Hill 2 (Remake) é amplamente elogiado pelo seu terror psicológico, atmosfera inquietante e narrativa simbólica. O seu ritmo cuidadoso e os visuais perturbadores criam um terror lento e persistente.
Os equivalentes multijogador são raros. Enquanto o Almas Atormentadas 2 se centra no modo para um jogador, títulos como The Forest ou Casa das Cinzas permitem partilhar a tensão e incluem elementos de sobrevivência cooperativa, dando aos jogadores a oportunidade de viver o horror com amigos, sem deixar de preservar a jogabilidade atmosférica e estratégica.
A duração média do jogo varia entre 15 e 20 horas, dependendo da rapidez a resolver os quebra-cabeças e da profundidade da exploração. Concluir áreas opcionais e conteúdos secundários pode prolongar a jogabilidade, recompensando os jogadores com mais história e sustos escondidos.
Sim. Estão disponíveis alguns títulos, incluindo o Tormented Souls (Switch) e alguns jogos de terror baseados em quebra-cabeças, embora a qualidade gráfica e o desempenho variem. As versões para Switch mantêm as mecânicas de jogo essenciais, oferecendo terror portátil para os fãs que estão sempre em movimento.
Procura ambientes atmosféricos, quebra-cabeças desafiantes, gestão de recursos, profundidade narrativa e elementos de terror psicológico. Os jogos que recompensam a exploração e a resolução inteligente de problemas proporcionam a mesma experiência imersiva e cheia de tensão.
Vários títulos de terror indie e AAA estão em desenvolvimento. Fica atento aos lançamentos de terror psicológico e aos jogos de sobrevivência repletos de quebra-cabeças – os criadores combinam cada vez mais elementos clássicos de terror de sobrevivência com mecânicas modernas.
Sim. O Almas Atormentadas 2 tem uma história independente, mas jogar o original ajuda a perceber melhor o contexto das personagens que regressam, a história do universo e as referências narrativas subtis, enriquecendo a experiência geral.