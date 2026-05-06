Os 20 melhores jogos parecidos com o Tormented Souls 2 para 2026: uma seleção de jogos de terror que não podes perder

Há algo de deliciosamente anacrónico em jogos como o Almas Atormentadas 2. Eles situam-se naquela estreita franja entre a nostalgia e o terror moderno – onde os ângulos de câmara fixos podem parecer ameaças e uma porta trancada num quebra-cabeças pode ser mais inquietante do que um monstro a rosnar na tua cara.

Quando um jogo consegue essa mistura de tensão atmosférica, quebra-cabeças esotéricos e recursos racionados com precisão, a experiência permanece na memória muito depois dos créditos.

Se já te esgueiraste pelos corredores escuros de Puerto Miller e sentiste aquela mistura distinta de pavor e prazer – ah, que bom, mais uma roda de quebra-cabeças –, provavelmente estás à procura de algo que te dê a mesma sensação. Não é só terror pelo terror, mas aquela mistura específica de exploração gradual, pressão de inventário apertada e aquela sensação de «será que ouvi mesmo isso?».

Este guia destaca os melhores jogos que oferecem esses ecos familiares, desafiando-te a sobreviver a encontros aterrorizantes e a desvendar segredos sombrios.

As nossas melhores escolhas para jogos semelhantes ao Almas Atormentadas 2

Alguns jogos não se limitam a parecer semelhantes a Almas Atormentadas 2 – parecem-se-lhe espiritualmente, como se tivessem sido construídos com a mesma madeira coberta de teias de aranha. Estas três principais escolhas oferecem aquela mesma mistura densa de tensão, quebra-cabeças, pistas da história e pressão que te faz verificar os cantos duas vezes.

1 Resident Evil 4 2023 O remake percebe que a tensão não tem a ver com castigo implacável – tem a ver com expectativa. O ritmo de Resident Evil 4 é extraordinário, atraindo-te constantemente para mais fundo com uma mistura de pavor em espaços fechados, gestão rigorosa de recursos e quebra-cabeças inteligentes que ecoam a época dourada do género. Buy now 2 Dead Space (Remake) 2023 O Dead Space mantém intacto o espírito de sobrevivência lenta e metódica. A sua mistura de quebra-cabeças ambientais, design de som opressivo e combate focado na precisão atinge exatamente o ritmo que os fãs do Tormented Souls 2 vão apreciar. Buy now 3 The Evil Within 2 2017 Esta sequela oferece exploração livre combinada com momentos narrativos intensos e assustadores. A escassez de recursos e os ambientes que parecem quebra-cabeças fazem com que cada desvio pareça ter importância, dando-te aquela sensação de tensão e emoção de saber que a próxima pista pode estar escondida atrás de algo faminto. Buy now

Se estás curioso para saber como são os restantes, continua a ler – há todo um catálogo de horrores à espera de serem descobertos.

Os melhores jogos semelhantes ao Almas Atormentadas 2 para uma noite assustadora em casa

Esta lista aprofunda-se nos melhores jogos semelhantes ao Almas Atormentadas 2. Alguns apostam fortemente nos quebra-cabeças, outros na ambiguidade psicológica, mas todos exploram aquela alquimia inconfundível do Tormented Souls: uma atmosfera opressiva, desafios ambientais engenhosos e uma tensão que se vai enroscando lentamente à tua volta.

1. Resident Evil 4 [A melhor releitura moderna do survival horror]

A nossa pontuação 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Survival Horror / Ação Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S não sei Ano de lançamento 2023 Criador Capcom (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo 15–20 horas Ideal para Fãs de jogos de sobrevivência de alto risco e de resolução de quebra-cabeças

O remake de Resident Evil 4 de 2023, que recria o espírito dos jogos originais da série Resident Evil, é uma verdadeira obra-prima do survival horror. Os jogadores assumem o papel de Leon Kennedy, percorrendo uma aldeia rural europeia hostil onde o perigo espreita em cada sombra.

Tal como o Almas Atormentadas 2, o jogo traz todo o stress de ter de gerir recursos, típico de um jogo de estratégia de topo. A gestão de recursos é crucial: munições, kits médicos e melhorias são escassos, o que torna cada encontro significativo.

O combate recompensa a pontaria e o timing precisos, enquanto os quebra-cabeças ambientais incentivam a observação e a resolução ponderada de problemas.

Dica de profissional Gerencia sempre o teu inventário com cuidado. Guarda espaços para itens de quebra-cabeças e verifica bem todos os cantos para evitar emboscadas.

Visualmente, o jogo equilibra gráficos modernos com uma atmosfera sinistra. Ruas envoltas em nevoeiro, interiores em ruína e uma narrativa ambiental subtil mergulham os jogadores totalmente na experiência.

A exploração parece intencional; itens escondidos e caminhos alternativos recompensam uma investigação minuciosa. O ritmo alterna momentos calmos e cheios de suspense com cenas repletas de adrenalina. Os encontros menores continuam tensos, pois mesmo os inimigos mais pequenos podem representar ameaças sérias se não forem bem geridos.

A narrativa desenrola-se através de documentos, NPCs e pistas ambientais, ligando a história e a jogabilidade de forma muito estreita. Não se trata apenas de disparar; trata-se de estratégia, observação e de sobreviver sob pressão.

Enquanto os jogadores de consola têm muitas emoções, eu tenho jogado «Los Iluminados» no PC e, sinceramente, isso transforma o remake num dos melhores jogos de terror para PC que há por aí. Gráficos melhores, jogabilidade mais fluida e uma comunidade de mods que nunca dorme fazem com que tudo pareça estar num outro nível.

O meu veredicto: Uma máquina de terror brilhantemente afinada que te mantém a suar, a praguejar e a vasculhar o teu inventário como se fosse a tua única tábua de salvação.

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2. Dead Space [A melhor experiência de terror de ficção científica claustrofóbica]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror de sobrevivência / Ficção científica Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S não sei Ano de lançamento 2023 Criadores Motive Studio / EA Duração média do jogo 15–20 horas Ideal para Fãs de terror que curtem encontros claustrofóbicos e metódicos

O Dead Space (Remake de 2023) dá uma nova vida a uma experiência clássica de terror de ficção científica, atirando-te para dentro da nave abandonada USG Ishimura. Os corredores claustrofóbicos cheios de Necromorfos grotescos, o equilíbrio entre combate, reparações e recursos escassos fazem lembrar muito o Almas Atormentadas 2.

Cada confronto é tenso, já que a munição e a saúde são limitadas e uma agressão imprudente costuma levar à morte.

A narrativa ambiental é fundamental: registos, mensagens e pistas visuais revelam a história sombria da nave. Os corredores parecem vivos de terror, reforçados por um design de áudio envolvente e imagens assustadoras.

Os jogadores têm de resolver quebra-cabeças complexos de engenharia enquanto se defendem de monstros, o que confere à tensão um toque intelectual constante. Os quebra-cabeças são de engenharia e ambientais (como reparar circuitos), ao contrário dos testes de lógica enigmáticos baseados em itens e das rodas de quebra-cabeças esotéricas do Almas Atormentadas 2.

És recompensado pela observação cuidadosa e pelos movimentos ponderados, enquanto o combate te leva a pensar em termos de desmembramento, em vez de disparar à toa.

Dica de profissional Dá prioridade ao desmembramento em vez de ao dano bruto. Poupa munições para inimigos mais difíceis e usa os perigos ambientais de forma criativa para reduzir as ameaças de forma eficiente.

O Remake moderniza os gráficos e o som, mantendo o terror psicológico do original. O seu ritmo garante uma escalada lenta do medo, pontuada por cenas cheias de adrenalina. Cada espaço, conduta de ventilação e corredor escuro mantém os jogadores em suspense.



O meu veredicto: um terror claustrofóbico e intenso, feito com tanta confiança que vais começar a olhar para as condutas de ventilação no mundo real com desconfiança.

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3. The Evil Within 2 [Melhor Jogo de Terror de Sobrevivência Psicológico]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror de sobrevivência / Thriller psicológico Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2017 Criadores Tango Gameworks / Bethesda Tempo médio de jogo 20–25 horas Ideal para Fãs de jogos de terror com uma narrativa forte e várias formas de sobreviver

The Evil Within 2 combina exploração aberta com terror de sobrevivência, colocando-te na pele do detetive Sebastian Castellanos num mundo de pesadelo chamado Union. O jogo equilibra combate tenso, furtividade e exploração, dando ênfase à gestão de recursos e ao planeamento cuidadoso.

Cada encontro obriga-te a escolher entre o confronto, a evasão ou o uso estratégico de ferramentas e armas.

Dica de profissional A furtividade pode poupar recursos preciosos. Observa as patrulhas inimigas com atenção, planeia a tua abordagem e usa distrações do ambiente para contornar encontros difíceis de forma eficiente.

Os ambientes são complexos e surreais, com corredores distorcidos, paisagens oníricas em constante mudança e cenários com um design intricado. Os quebra-cabeças ambientais entrelaçam-se naturalmente com os momentos narrativos, recompensando os jogadores que prestam atenção aos detalhes.

A escassez de recursos intensifica cada decisão: a munição é limitada, os kits médicos são preciosos e cada confronto acarreta riscos.

A história intensifica o horror, combinando a tensão psicológica de «Almas Atormentadas 2» com um peso emocional. As interações com os NPCs, os documentos e as pistas ambientais mergulham os jogadores na realidade fragmentada de Union.

O ritmo alterna entre um suspense que vai crescendo lentamente e sequências repentinas e cheias de adrenalina, mantendo o medo constante. Este é um jogo de terror que desafia tanto a tua mente como os teus reflexos.

O meu veredicto: Um sonho febril e extenso que adora fazer-te sentir esperto, aterrorizado e um pouco exausto.

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4. Silent Hill 2 [Melhor Narrativa de Terror Psicológico]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror de sobrevivência / Thriller psicológico Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S não sei Ano de lançamento 2024 Criadores Bloober Team / Konami Tempo médio de jogo 12–15 horas Ideal para Fãs de terror atmosférico e de desenvolvimento lento, com uma história profunda

O remake de Silent Hill 2 traz o icónico terror psicológico ao público moderno, preservando a sua atmosfera opressiva característica. À semelhança de Almas Atormentadas 2, os jogadores controlam um protagonista sozinho – James Sunderland, que é atraído para a cidade de Silent Hill, envolta em nevoeiro, por uma carta misteriosa.

O remake moderniza os gráficos e o som, reforçando a sensação de pavor sem perder o ambiente assustador do original. Cada corredor, sala abandonada e recanto sombrio está repleto de narrativa e de detalhes ambientais que contam a história.

As suas fortes características de exploração e resolução de quebra-cabeças tornam-no num dos melhores jogos de quebra-cabeças do género. A integração dos quebra-cabeças parece orgânica, exigindo muitas vezes a interpretação de pistas escondidas em documentos, na arquitetura e em indícios visuais subtis. O combate também é muito tenso, mas fica em segundo plano em relação à exploração e à observação, mantendo a sensação de vulnerabilidade.

Dica de profissional Explora sem pressa. O Silent Hill recompensa a paciência, e inspecionar cada sala com cuidado pode revelar quebra-cabeças, história e sustos escondidos.

O Silent Hill 2 destaca-se por equilibrar o terror psicológico com uma narrativa atmosférica. O ritmo incentiva uma exploração cuidadosa, recompensando os jogadores pela atenção aos detalhes e pela paciência. O simbolismo, o design de som e a cenografia combinam-se para criar uma experiência que permanece na memória muito tempo depois de terminares o jogo. Este não é apenas um jogo de terror de sobrevivência; é uma descida lenta para um terror inquietante e inesquecível.

O meu veredicto: Um desdobramento psicológico lento e devastador, contado com uma precisão inquietante e sem qualquer piedade para os teus nervos.

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5. Remothered: Porcelana Partida [Melhor Jogo de Terror Psicológico Baseado na Discrição]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror de sobrevivência / Thriller psicológico Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2020 Criador Stormind Games / Modus Games Duração média do jogo 12–15 horas Ideal para Fãs de jogos de terror metódicos e centrados na história

Remothered: Porcelana Partida expande o universo criado pelo Remothered original, colocando-te numa mansão assustadora e labiríntica, cheia de quebra-cabeças e segredos. Assumes o papel de Jennifer, uma protagonista determinada que percorre corredores onde a evasão e o planeamento são essenciais.

O jogo dá ênfase à furtividade: os inimigos são mortíferos e o combate é limitado, por isso cada encontro exige paciência e previsão.

Dica de profissional Usa as sombras e a linha de visão para te esquivares dos inimigos. Observa os padrões e combina a furtividade com distrações do ambiente para evitar completamente o confronto.

A narrativa ambiental cria suspense, com o design gótico da mansão ao estilo de «Tormented Souls», os documentos e as pistas sonoras a aumentarem a tensão. As linhas narrativas entrelaçam-se, aprofundando a intriga e tornando a exploração cativante.

Os quebra-cabeças estão habilmente integrados, misturando-se com elementos do ambiente que exigem tanto observação como dedução. A história recompensa a atenção cuidadosa, e a exploração parece ter um propósito, em vez de ser apenas um preenchimento.

A atmosfera é tensa, sustentada por um ritmo cuidadoso e visuais inquietantes. Os momentos de terror são realçados pelo design de som e pela iluminação, criando uma experiência psicológica que vai crescendo lentamente.

O «Porcelana Partida» não se baseia apenas em sustos repentinos; trata-se de um medo contínuo e de descobertas motivadas pela curiosidade, atraindo jogadores que preferem o terror intelectual e as táticas furtivas.

O meu veredicto: Um jogo de terror tenso, de furtividade, do tipo «prende a respiração e espera pelo melhor», que recompensa mais a paciência do que a coragem.

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6. Visage [Melhor Terror Psicológico Puro na Primeira Pessoa]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Terror psicológico / Exploração Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2020 Criadores SadSquare Studio / Modus Games Duração média do jogo 10–15 horas Ideal para Fãs de terror de desenvolvimento lento e baseado na observação

O Visage é uma experiência de terror atmosférica e de desenvolvimento lento, que se passa inteiramente numa casa misteriosa. Os jogadores percorrem salas não lineares, resolvendo quebra-cabeças ambientais enquanto se deparam com fenómenos inexplicáveis.

É possível interagir com todos os objetos, o que cria uma sensação de presença e vulnerabilidade. O design de som, a iluminação e os visuais assustadores combinam-se para gerar pavor sem recorrer ao combate.

O jogo dá ênfase à observação: os acontecimentos podem desencadear-se de forma diferente em cada jogada, mantendo a tensão elevada. O uso de uma câmara na primeira pessoa proporciona uma imersão profunda, embora não tenha a perspetiva clássica e restrita nem a tensão deliberada criadas pelo sistema de câmara fixa do TS2.

A progressão dos quebra-cabeças é subtil, mas gratificante, incentivando uma exploração cuidadosa e atenção aos detalhes. A história é fragmentada, revelada através de cartas, gravações e pistas ambientais, que vão juntando as peças da narrativa da experiência.

Dica de profissional Mantém a calma e explora com cuidado. Inspeciona cada divisão minuciosamente; pequenas interações muitas vezes revelam pistas ou evitam surpresas aterradoras.

O «Visage» é uma viagem de puro terror psicológico: o isolamento e a atmosfera é que alimentam o medo, não os inimigos nem o sangue. Os jogadores sentem o peso de cada decisão, desde mover objetos até escolher os caminhos pela casa, tornando o suspense tangível e persistente.

O meu veredicto: Uma obra-prima de pavor silencioso e crescente que faz com que dar meia-volta pareça sempre uma péssima ideia.

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7. Amnesia: The Dark Descent [Melhor Jogo de Furtividade Psicológica e Desafio à Sanidade Mental]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror de sobrevivência / Quebra-cabeças Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2010 Criadores Frictional Games / Frictional Games Duração média do jogo 12–15 horas Ideal para Fãs de exploração baseada na vulnerabilidade

O «Amnesia: The Dark Descent» coloca-te num castelo enorme e em ruínas, onde a sobrevivência depende de te esconderes, da discrição e de gerires a tua sanidade mental. Não há combate, por isso as ameaças são inevitáveis, o que aumenta a sensação de vulnerabilidade.

A exploração e os quebra-cabeças ambientais são centrais, com pistas escondidas em documentos, na arquitetura e em sinais sonoros subtis.

A mecânica central do jogo – a sanidade – afeta a perceção, criando alucinações visuais e auditivas quando o jogador é exposto à escuridão ou a traumas. Este design aumenta a tensão de forma orgânica, tornando cada corredor e cada sombra inquietantes.

Os jogadores têm de racionar recursos como óleo para as lâmpadas e evitar confrontar criaturas aterradoras, o que acrescenta camadas estratégicas à sobrevivência.

Dica de profissional Fica em áreas iluminadas sempre que possível. Usa pistas sonoras para antecipar ameaças e evitar a perda de sanidade enquanto resolves os quebra-cabeças.

O design atmosférico, aliado a uma narrativa subtil, cria uma experiência de terror psicológico que recompensa a observação atenta e o raciocínio metódico. O Amnesia não se centra tanto nos sustos repentinos, mas sim na imersão, no pavor e na emoção do desconhecido.

O meu veredicto: Um marco do terror da impotência, onde a coisa mais corajosa que vais fazer é acender uma vela e correr para salvar a vida.

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8. Soma [Melhor Jogo de Terror Narrativo Existencial]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Terror de ficção científica / Quebra-cabeças Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2015 Criadores Frictional Games / Frictional Games Duração média do jogo 12–16 horas Ideal para Fãs de jogos de terror inteligentes e centrados na narrativa

O Soma combina terror existencial de ficção científica com exploração e resolução de quebra-cabeças, mergulhando os jogadores numa instalação de investigação submersa após um evento catastrófico. O combate é mínimo, dando ênfase à furtividade, à observação e à resolução de problemas. O jogo explora a identidade, a consciência e a humanidade, criando uma tensão psicológica que vai além dos sustos tradicionais.

Os quebra-cabeças são engenhosos e estão integrados no ambiente, desde ativar máquinas até resolver sequências baseadas na lógica. O design das instalações intensifica o medo, com corredores opressivos, espaços alagados e iluminação fraca que criam uma sensação persistente de isolamento.

O som e os efeitos visuais aumentam o suspense, enquanto fragmentos narrativos e a narrativa ambiental revelam o destino assustador tanto dos humanos como da IA.

Dica de profissional Observa todos os objetos e gravações. Muitos quebra-cabeças e pistas da história estão escondidos em áreas da instalação que passam despercebidas.

O Soma recompensa a paciência, a atenção aos detalhes e a exploração cuidadosa. O medo é intelectual, e a tensão cresce à medida que os jogadores enfrentam situações moralmente ambíguas e o desconhecido. A combinação de filosofia, história e quebra-cabeças ambientais torna-o uma experiência inesquecível para os fãs de terror que procuram profundidade e imersão – não vais esquecer este jogo tão cedo.

O meu veredicto: Um golpe no estômago, existencial e reflexivo, envolto em corredores sinistros e dilemas morais que te vão fazer pensar durante semanas.

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9. Layers of Fear [Melhor Jogo de Terror Surreal Baseado na Exploração]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Terror psicológico / Exploração Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2016 Criador Bloober Team / Bloober Team eu informo / eu informo Tempo médio de jogo 6–8 horas Ideal para Fãs de terror surreal e atmosférico

Tal como o Almas Atormentadas 2, o Layers of Fear vai manipular a tua perceção à medida que vais descobrindo a história de um pintor numa mansão em constante mudança. Os cenários do jogo transformam-se e mudam à medida que te guiam pela história, mantendo os jogadores desorientados e tensos. Os seus quebra-cabeças alucinantes estão integrados na exploração, incentivando uma observação cuidadosa

O horror é surreal e intelectual, dando ênfase ao ambiente, ao medo do desconhecido e à tensão psicológica, em vez do combate. As pistas ambientais revelam a história do protagonista, e os elementos interativos permitem que os jogadores vivam em primeira mão a instabilidade da mente do protagonista. O design de áudio, a iluminação e as distorções visuais intensificam o medo e a imprevisibilidade.

Dica de profissional Presta atenção às ilustrações e às mudanças nos cenários. Pistas subtis revelam quebra-cabeças e profundidade narrativa, ao mesmo tempo que aumentam o fator de medo.

Esta é uma experiência curta e intensa que recompensa a curiosidade e a atenção aos detalhes. É perfeita para jogadores que gostam de terror baseado na narrativa, imagens surreais e ambientes alucinantes que desafiam a perceção e a narrativa. Cada divisão e cada objeto fazem parte do quebra-cabeças psicológico.

O meu veredicto: Uma descida ricamente teatral à loucura artística, onde a casa te odeia quase tanto quanto tu odeias o que está por trás de cada porta.

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10. Observer: System Redux [Melhor Terror Psicológico Cyberpunk]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror Cyberpunk / Investigação Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2020 Criador Bloober Team Tempo médio de jogo 8–12 horas Ideal para Fãs de Cyberpunk e tensão psicológica

O Observer: System Redux é uma experiência de terror Cyberpunk que combina investigação com uma imersão inquietante. Os jogadores assumem o papel do detetive Daniel Lazarski, percorrendo uma cidade distópica para resolver mistérios enquanto invadem mentes em busca de pistas. O terror psicológico junta-se ao noir futurista, com alucinações e realidades distorcidas a criarem tensão a cada passo.

A exploração dá ênfase à observação, à resolução de enigmas e à tomada de decisões. As sequências de hacking funcionam como «enigmas» interativos na nossa mente, oferecendo uma variedade única de jogabilidade.

A atmosfera densa, as paisagens urbanas iluminadas por néon e o design de áudio envolvente intensificam a sensação de inquietação, criando uma forte sensação de pavor e vulnerabilidade. A narrativa desenrola-se através de pistas ambientais, diálogos e fragmentos narrativos subtis.

Dica de profissional Hackea com cuidado. Cada sequência mental pode revelar pistas escondidas ou momentos importantes da história, por isso explora todas as opções antes de passares para o próximo objetivo.

Este jogo apresenta um tom de terror diferente, combinando a estética Cyberpunk com elementos psicológicos alucinantes. Recompensa a exploração, a paciência e a observação atenta, atraindo jogadores que gostam de tensão intelectual e baseada na investigação, em vez de sustos centrados no combate.

O meu veredicto: Uma experiência confusa, cheia de glitches e banhada em néon, que faz com que a paranóia pareça ao mesmo tempo elegante e estranhamente íntima.

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11. A Cidade que Afunda [Melhor Jogo de Terror Detetivo ao Estilo de Lovecraft]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Investigação / Terror lovecraftiano Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criadores Frogwares / Nacon Tempo médio de jogo 20–25 horas Ideal para Fãs de jogos de investigação e de terror atmosférico

A Cidade que Afunda mergulha os jogadores num mundo lovecraftiano, onde percorrem uma cidade inundada repleta de loucura, mistério e acontecimentos sobrenaturais. Encorpas o papel do investigador privado Charles Reed, encarregado de resolver vários casos enquanto geres a tua sanidade e enfrentas verdades horripilantes.

A exploração é tão importante aqui como em Almas Atormentadas 2: pistas no ambiente, documentos e anomalias subtis guiam os jogadores pelas ruas opressivas e alagadas da cidade. A mecânica de investigação integra quebra-cabeças, anotações e observação, criando uma experiência de terror centrada no detetive que recompensa a atenção aos detalhes.

As mecânicas relacionadas com a sanidade aumentam a tensão, afetando a perceção e as interações. A narrativa mistura mistério, terror e uma sensação generalizada de pavor cósmico, tornando a própria cidade numa personagem cheia de segredos.

Dica de profissional Toma notas e cruza as pistas. Os mistérios da cidade dependem muitas vezes de detalhes subtis escondidos em documentos ou no ambiente à tua volta.

Isto é perfeito para jogadores que gostam de jogos de terror com uma narrativa forte, quebra-cabeças ambientais, exploração minuciosa e uma sensação geral de inquietação. O mundo relativamente aberto permite que os jogadores escolham o seu ritmo, mantendo ao mesmo tempo a tensão elevada e a imersão profunda.

O meu veredicto: Um mistério noir sombrio e envolvente, onde cada pista transborda pavor e a cidade parece estar a um passo de te engolir por completo.

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12. Casa das Cinzas [Melhor Jogo de Terror Cinemático com Escolhas Ramificadas]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Terror interativo / Aventura ao estilo de um filme Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2021 Criadores Supermassive Games / Bandai Namco Duração média do jogo 8–10 horas Ideal para Fãs de jogos de terror cinematográficos com uma história envolvente

Casa das Cinzas combina uma narrativa cinematográfica com o género de terror de sobrevivência, colocando os jogadores nas profundezas da terra, numa ruína subterrânea e claustrofóbica da Mesopotâmia. Várias personagens jogáveis vivem os acontecimentos a partir de perspetivas diferentes, com escolhas que influenciam a sobrevivência e o desfecho da história.

O horror do jogo vem da atmosfera, das decisões que tomas e da incerteza, em vez de cenas explícitas de violência. O design do ambiente e a iluminação aumentam o suspense, enquanto a sobrevivência e a gestão de recursos exigem um planeamento cuidadoso.

A narrativa ramificada incentiva a rejogabilidade, recompensando a exploração de desfechos alternativos. Os jogadores vivem o medo a vários níveis: desde ameaças imediatas até à antecipação do que poderá acontecer a seguir, o que faz deste jogo um forte candidato a melhor jogo de aventura.

Dica de profissional Pensa bem em cada decisão. A sobrevivência das personagens depende muitas vezes de pequenas escolhas durante os QTEs, por isso, vai com calma e pensa estrategicamente.

Este jogo é ideal para quem gosta de terror baseado em escolhas, cenas cheias de tensão e uma apresentação cinematográfica. A combinação de exploração, resolução de quebra-cabeças e narrativas ramificadas proporciona uma experiência mais interativa e cheia de suspense do que o terror linear tradicional.

O meu veredicto: Um gerador de pânico cinematográfico e sensacionalista que transforma as tuas escolhas numa arma tão poderosa quanto os seus monstros.

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13. Alan Wake 2 [Melhor Experiência Narrativa de Mistério e Terror]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Thriller psicológico / Terror de sobrevivência Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S não sei Ano de lançamento 2023 Criadores Remedy Entertainment / Epic Games Publishing Duração média do jogo 15–20 horas Ideal para Fãs de suspense e investigação com uma história envolvente

O Alan Wake 2 dá continuidade à fórmula de suspense e terror do seu antecessor , combinando exploração centrada na narrativa com a resolução de puzzles cheios de tensão. Os jogadores percorrem locais sombrios e cheios de atmosfera, investigando acontecimentos misteriosos enquanto desvendam uma história complexa que confunde a realidade com a ficção.

Os encontros com poucos recursos dão mais ênfase ao jogo estratégico e aos movimentos cuidadosos do que ao combate, o que aumenta a vulnerabilidade.

Dica de profissional Explora tudo ao pormenor e volta a visitar as áreas. Muitas vezes, aparecem documentos escondidos e soluções para quebra-cabeças depois de desencadeares eventos da história, o que aumenta a profundidade narrativa.

A narrativa do jogo desenrola-se através de documentos, da narrativa ambiental e de sequências cinematográficas. As mecânicas de investigação e exploração recompensam a atenção aos detalhes, com pistas subtis e quebra-cabeças perfeitamente integrados no ambiente.

A tensão atmosférica, a iluminação e o design de áudio criam uma experiência de terror que vai crescendo lentamente, mantendo os jogadores envolvidos e nervosos.

O Alan Wake 2 é ideal para quem gosta de enredos imersivos, mundos misteriosos e suspense psicológico. A sua combinação de jogabilidade investigativa, quebra-cabeças ambientais e um medo crescente proporciona uma experiência de terror refinada que é simultaneamente intelectual e emocionalmente cativante.

O meu veredicto: Um pesadelo maravilhosamente estranho, que mistura géneros, que não para de te dar pistas e de te perguntar se tens a certeza de que queres saber a verdade.

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14. Song of Horror [A melhor alternativa clássica de survival horror com câmara fixa]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Survival Horror com câmara fixa Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criadores Protocol Games / Raiser Games Tempo médio de jogo 8–12 horas Ideal para Fãs de suspense clássico de terror com muito em jogo

O Canto do Horror dá ênfase à tensão e à imprevisibilidade, usando um antagonista procedural que se adapta ao comportamento do jogador. As perspetivas de câmara fixa, os quebra-cabeças ambientais e as consequências do tipo «permadeath» tornam cada encontro de alto risco. Várias personagens jogáveis proporcionam variedade narrativa, e a exploração é fundamental para a sobrevivência.

Os quebra-cabeças estão integrados na narrativa ambiental, exigindo muitas vezes uma observação cuidadosa e dedução lógica. O horror do jogo vem da antecipação do perigo, em vez de sustos repentinos frequentes.

O design de som e a iluminação reforçam o medo, tornando cada momento de incerteza angustiante. A profundidade narrativa surge ao juntares os elementos da história espalhados pelo ambiente, recompensando uma exploração minuciosa.

Dica de profissional Acompanha o progresso de cada personagem. As tuas escolhas influenciam a sobrevivência e o desfecho da história, por isso planeia cuidadosamente cada cenário.

Este jogo agrada aos fãs de terror intelectual e metódico, que apreciam ameaças imprevisíveis e narrativas complexas. A combinação de quebra-cabeças ambientais, múltiplas perspetivas e sustos procedimentais torna cada jogada única, desafiando os jogadores a manterem-se sempre atentos.

O meu veredicto: Um jogo deliciosamente cruel, com câmera fixa, que remete ao passado, onde a curiosidade não é só perigosa – às vezes é fatal.

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15. Outlast 2 [Melhor Jogo de Terror de Alta Intensidade Baseado em Perseguições]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de terror de sobrevivência na primeira pessoa Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2017 Criadores Red Barrels / Red Barrels

Duração média do jogo 15–20 horas Ideal para Fãs de terror psicológico e rural

O Outlast 2 leva-te a um cenário rural de culto, onde a sobrevivência depende da discrição, da observação e do uso cuidadoso da câmara. O jogo deixa de lado o horror de um manicómio confinado para te levar a espaços ao ar livre amplos e opressivos, criando uma tensão única. Os sustos ambientais, o terror impulsionado pela narrativa e os recursos limitados aumentam a tua vulnerabilidade.

Os jogadores têm de lidar com ameaças imprevisíveis enquanto evitam serem detetados, o que dá mais importância aos movimentos estratégicos e à observação do que ao combate. Para quem gosta de tensão metódica, este é um dos melhores jogos de terror de sobrevivência, com um ritmo cuidadosamente concebido para maximizar o medo. O cenário rural oferece variedade nos encontros e reforça a sensação de isolamento, criando uma tensão constante.

Dica de profissional Usa a câmara com sabedoria. A visão noturna é limitada; poupa as pilhas e planeia cuidadosamente as tuas rotas de fuga para sobreviver aos encontros.

Este título é ideal para fãs de terror intenso e atmosférico que adoram a sensação de vulnerabilidade e o suspense narrativo. A combinação de ambientes abertos e opressivos, sustos psicológicos e mecânicas baseadas na câmara proporciona uma experiência de terror visceral e imersiva.

O meu veredicto: Uma perseguição frenética e de cortar a respiração pelo inferno rural, que nunca te deixa sentir seguro, nem mesmo por um segundo.

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16. The Forest [Melhor jogo de terror de sobrevivência em mundo aberto]

A nossa pontuação 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror de sobrevivência em mundo aberto Plataformas PC, PS4 Ano de lançamento 2014 Criadores Endnight Games / Endnight Games Duração média do jogo 30–40 horas Ideal para Fãs de jogos de terror e sobrevivência com elementos emergentes

O The Forest combina mecânicas de sobrevivência com terror, colocando os jogadores numa ilha misteriosa após um acidente de avião. Tens de recolher recursos, construir abrigos e enfrentar mutantes canibais de pesadelo, transformando a sobrevivência num desafio tenso e de longo prazo.

Esta abordagem aberta cria um mundo de sobrevivência dinâmico onde és tu a ditar a tua própria defesa, exploração e objetivos a longo prazo.

Reúnes recursos, constróis abrigos e enfrentas mutantes canibais de pesadelo, transformando a sobrevivência num desafio tenso e de longo prazo. A exploração revela cavernas, estruturas abandonadas e narrativas ambientais, estimulando a curiosidade ao mesmo tempo que mantém uma tensão constante.

Dica de profissional Constrói estruturas elevadas e protege os perímetros logo no início. Os canibais conseguem escalar defesas baixas, por isso mantém-te sempre um passo à frente.

A construção da base e a gestão de recursos são essenciais, tornando cada noite um exercício estratégico de defesa e preparação. O modo cooperativo acrescenta um medo partilhado, já que as decisões de sobrevivência de cada jogador afetam o grupo. Se quiseres partilhar o terror com os amigos, este título é um dos melhores jogos de terror multijogador, combinando estratégia de sobrevivência com sustos cooperativos.

O meu veredicto: Uma aventura de sobrevivência selvagem onde os habitantes locais te querem morto e as árvores também não parecem ficar totalmente indiferentes a isso.

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A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Survival Horror / Psicológico Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2019 Criador Bloober Team / Lionsgate Games Tempo médio de jogo 6–8 horas Ideal para Fãs de terror psicológico e cheio de suspense

Blair Witch mergulha-te numa floresta assombrada de Black Hills, combinando a tensão do «found footage» com o terror investigativo. Acompanhas o protagonista Ellis, explorando florestas e edifícios abandonados, sempre na companhia de Bullet, o teu fiel cão. A própria floresta torna-se um antagonista, com alucinações, quebra-cabeças ambientais e um medo crescente a marcar cada passo.

A investigação é fundamental – documentos, pistas áudio e caminhos escondidos revelam as camadas da história. As alucinações afetam a perceção, desorientando subtilmente os jogadores, enquanto as ferramentas e recursos limitados mantêm a tensão.

Segmentos de campanha curtos e focados garantem que o horror se mantém intenso sem se tornar cansativo. O design de som e a iluminação atmosféricos amplificam o suspense, tornando cada encontro inquietante.

Dica de profissional Deixa o Bullet explorar o terreno à tua frente. O comportamento dele costuma dar pistas sobre caminhos escondidos ou perigos, dando-te uma vantagem tática.

Isto é perfeito para jogadores que gostam de terror psicológico ambientado na floresta, quebra-cabeças de investigação e uma narrativa forte com um ritmo tenso. Os gráficos de última geração e o design de som envolvente fazem com que cada susto seja ainda mais intenso.

O meu veredicto: Uma espiral desorientadora na floresta que, aos poucos, te convence de que a floresta sabe que estás lá — e não está nada contente com isso.

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18. Martha Is Dead [Melhor Jogo de Terror Perturbante com Foco na Narrativa]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Terror psicológico na primeira pessoa Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One Ano de lançamento 2022 Criadores LKA / Wired Productions tu Duração média do jogo 8–10 horas Ideal para Fãs de terror

psicológico e centrado na narrativa

Martha Is Dead combina a tensão histórica com o terror psicológico, colocando-te numa Itália devastada pela guerra para desvendar uma história assustadora. Com a sua imersão na primeira pessoa e ênfase na investigação e nos quebra-cabeças, destaca-se facilmente entre os melhores jogos de terror para a PS5 para quem prefere um terror lento e atmosférico em vez de sustos cheios de ação.

Os quebra-cabeças ambientais e as mecânicas de investigação recompensam a atenção aos detalhes, enquanto o realismo histórico intensifica o impacto do terror. Imagens inquietantes, elementos sobrenaturais subtis e um design de som envolvente mantêm o suspense do início ao fim.

Os jogadores sentem um desconforto emocional a par do mistério, criando uma experiência de terror psicologicamente rica.

Dica de profissional Inspeciona cada objeto com cuidado. Documentos e pistas escondidos revelam frequentemente camadas mais profundas da história, aumentando a imersão e a resolução de quebra-cabeças.

Para os fãs de terror centrado na história, «Martha Is Dead» oferece uma viagem tensa e envolvente, com um clima de pavor tanto histórico como sobrenatural. A sua combinação de quebra-cabeças ambientais, investigação na primeira pessoa e temas adultos proporciona uma experiência única e inquietante.

O meu veredicto: Um emaranhado psicológico sombrio e inquietante que te penetra na pele e lá fica, silenciosamente, recusando-se a sair.

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19. A Plague Tale: Innocence [Melhor aventura de terror furtivo com uma história rica]

A nossa pontuação 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sobrevivência com foco na narrativa / Terror

furtivo Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2019 Criadores Asobo Studio / Focus Home Interactive Tempo médio de jogo 15–20 horas Ideal para Fãs de histórias emocionantes e de jogos de sobrevivência cheios de tensão

A Plague Tale: Innocence oferece uma experiência de terror de sobrevivência repleta de emoção na França medieval. Os jogadores controlam a Amicia, guiando o seu irmão mais novo, o Hugo, por cidades assoladas pela peste, soldados hostis e enxames sobrenaturais de ratos. As mecânicas de furtividade e de luz são fundamentais, exigindo um planeamento cuidadoso para sobreviver aos encontros, o que confere ao jogo uma tensão metódica e de alto risco que os fãs de jogos como o Dark Souls vão reconhecer na hora.

Dica de profissional Usa a luz e a escuridão de forma criativa. As sombras protegem o Hugo e a Amicia, enquanto a colocação estratégica de tochas manipula o comportamento dos ratos de forma eficaz.

Os quebra-cabeças ambientais e o uso estratégico da luz criam tensão, enquanto a narrativa continua a ser profundamente pessoal. O jogo equilibra momentos centrados na narrativa com situações de sobrevivência de alto risco, evocando tanto o medo como a empatia. O design atmosférico, o som envolvente e os ambientes detalhados amplificam a sensação de perigo e isolamento.

E graças aos seus poderes alquímicos, forças sobrenaturais e um mundo medieval sombrio, A Plague Tale também se destaca como um dos jogos de fantasia preferidos dos fãs – na verdade, é o único título de fantasia em toda a nossa lista, o que o torna uma mistura rara de terror, furtividade e um toque de fantasia sombria.

O meu veredicto: Uma história de fuga comovente e aterradora, onde o amor, a luz e mil ratos a gritar se revezam para te destruir.

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20. Resident Evil Village [A melhor mistura de aventura gótica e survival horror]

A nossa pontuação 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de terror de sobrevivência na primeira pessoa Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2021 Criador Capcom / Capcom Duração média do jogo 12–15 horas Ideal para Fãs de jogos de terror de sobrevivência cheios de ação e com uma atmosfera envolvente

O Resident Evil Village combina um jogo de terror de sobrevivência na primeira pessoa com exploração baseada em quebra-cabeças e combate tático. Os jogadores percorrem uma aldeia gótica, uma mansão assombrada e vários locais, enquanto gerem recursos escassos e enfrentam inimigos únicos.

O design atmosférico e a iluminação criam uma sensação constante de pavor e expectativa. Os quebra-cabeças, a exploração e a narrativa ambiental são centrais, incentivando a observação e a resolução de problemas.

Os encontros com inimigos são concebidos estrategicamente, exigindo uma gestão cuidadosa dos recursos e um raciocínio tático. A narrativa e a construção do mundo estão perfeitamente integradas no ambiente, recompensando os jogadores que exploram a fundo.

Dica de profissional Explora todos os recantos. As salas escondidas costumam conter recursos cruciais, informações sobre o mundo do jogo e melhorias que facilitam a sobrevivência e a resolução de quebra-cabeças.

Ideal para fãs de survival horror que procuram uma mistura de exploração, combate e suspense, o Resident Evil Village equilibra o horror cinematográfico com a autonomia do jogador. O jogo oferece sustos variados, locais memoráveis e momentos tensos de gestão de recursos.

O meu veredicto: Um parque temático gótico repleto de delícias de terror, onde cada nova área parece uma pequena obra-prima de loucura.

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Tudo o que precisas de saber sobre jogos como o Almas Atormentadas 2

Mansões claustrofóbicas, espirais psicológicas, quebra-cabeças enigmáticos e aquele corredor ocasional que te faz pensar «nem pensar» – jogos como o Almas Atormentadas 2 oferecem uma mistura muito específica de inquietação. Este guia rápido explica o que é que torna este tipo de terror tão cativante, para que possas identificar facilmente os ingredientes que queres na tua próxima obsessão de madrugada.

Gostas de exploração lenta e metódica?

Ou talvez corredores tensos cheios de sustos repentinos?

Ou quebra-cabeças lindamente irritantes que te fazem duvidar da tua visão?

Boas notícias: estas escolhas cobrem tudo isso. Muitas delas são clássicos digitais prontos para uma longa noite de pavor cheia de adrenalina.

O que torna o Almas Atormentadas 2 tão único?

O «Almas Atormentadas 2» não é só mais um jogo de terror em que ficas com uma mão sempre em cima do botão de pausa – ele sabe mesmo como te deixar nervoso, de formas inteligentes e intencionais. Combina aquela tensão à moda antiga, com câmara fixa, com visuais modernos e acabamentos refinados, criando espaços apertados e claustrofóbicos que recompensam quem estiver disposto a abrandar o ritmo e a olhar bem à sua volta.

Uma atmosfera que sabe exatamente o que está a fazer

Cada tábua a ranger, cada lâmpada a piscar e cada corredor suspeitosamente longo parecem ter sido criados à mão para te deixar inquieto. Nada é por acaso. Parece que o mundo inteiro está à espera que cometas um erro, o que faz com que até a simples exploração pareça estranhamente emocionante.

Quebra-cabeças que parecem naturais, não forçados

Os quebra-cabeças não dão a sensação de que o jogo te está a empurrar trabalhos de casa – estão perfeitamente integrados no ambiente. Resolves-os porque estás atento, não porque uma seta brilhante te diz para o fazeres. E a gestão de recursos? É subtil, mas brutalmente eficaz. Cada kit médico ou bala conta, e vais pensar duas vezes antes de usar qualquer coisa.

Profundidade psicológica que fica na memória

Onde o jogo realmente se destaca é na sua vertente psicológica. NPCs, visões estranhas, notas inquietantes e aqueles pequenos detalhes ambientais perturbadores fazem com que o mundo pareça vivo, daquela forma que te faz pensar: «Será que devo preocupar-me?» Não estás apenas a tentar sobreviver; estás a juntar as peças de uma história que fica gravada na tua cabeça muito tempo depois de te afastares.

A paleta de cores suaves, os choques visuais repentinos e os efeitos sonoros na hora certa trabalham todos em conjunto para te manter em tensão. Até entrar numa nova sala parece uma moeda ao ar entre o progresso e o pânico.

Uma experiência de terror gradual que vale a pena saborear

Se adoras terror atmosférico, o Almas Atormentadas 2 oferece-te muito mais do que sustos baratos. É tudo uma questão de tensão gradual, construção inteligente do mundo e a emoção silenciosa de descobrir algo inquietante ao teu próprio ritmo. É o tipo de jogo que prova que os momentos mais assustadores são aqueles para os quais não estavas preparado, e é exatamente por isso que te atinge com tanta força.

Porque é que jogos como o Almas Atormentadas 2 vão além do simples terror

Estes títulos distinguem-se dos jogos de terror convencionais ao darem ênfase a um ritmo meticuloso e à atmosfera. O próprio mundo é o principal antagonista, construído para te manter constantemente inquieto.

Opressão atmosférica: o uso cuidadoso do design de som, da iluminação e da narrativa ambiental cria uma sensação persistente de pavor, em vez de depender de sustos repentinos. Títulos como Silent Hill 2 e Visage são mestres nisto, criando mundos onde o isolamento e o silêncio inquietante são mais aterrorizantes do que qualquer monstro.

o uso cuidadoso do design de som, da iluminação e da narrativa ambiental cria uma sensação persistente de pavor, em vez de depender de sustos repentinos. Títulos como Silent Hill 2 e Visage são mestres nisto, criando mundos onde o isolamento e o silêncio inquietante são mais aterrorizantes do que qualquer monstro. Encontros Calculados: Cada desafio é uma mistura calculada de suspense e curiosidade. Isto garante que os jogadores estejam sempre à espera da ameaça, em vez de apenas reagirem a ela.

Cada desafio é uma mistura calculada de suspense e curiosidade. Isto garante que os jogadores estejam sempre à espera da ameaça, em vez de apenas reagirem a ela. Envolvimento intelectual através de quebra-cabeças e história: Estes jogos garantem que os jogadores se envolvam, exigindo pensamento crítico e observação atenta, tornando o processo de descoberta profundamente gratificante.

Observação Recompensadora: A exploração não é só para preencher espaço; é crucial. Notas escondidas, mensagens enigmáticas e pistas ambientais subtis revelam o contexto mais alargado da história, obrigando os jogadores a pensar de forma crítica. Jogos como o Alan Wake 2 e o A Cidade que Afunda combinam na perfeição o trabalho de detetive e a resolução de quebra-cabeças nas suas narrativas, recompensando quem presta atenção aos detalhes.

A exploração não é só para preencher espaço; é crucial. Notas escondidas, mensagens enigmáticas e pistas ambientais subtis revelam o contexto mais alargado da história, obrigando os jogadores a pensar de forma crítica. Jogos como o Alan Wake 2 e o A Cidade que Afunda combinam na perfeição o trabalho de detetive e a resolução de quebra-cabeças nas suas narrativas, recompensando quem presta atenção aos detalhes. Quebra-cabeças integrados: Os quebra-cabeças estão incorporados no ambiente e na história, em vez de parecerem minijogos separados. A «sensação de conquista ao resolver quebra-cabeças complexos» dá ao terror peso e consequências.

Os quebra-cabeças estão incorporados no ambiente e na história, em vez de parecerem minijogos separados. A «sensação de conquista ao resolver quebra-cabeças complexos» dá ao terror peso e consequências. Estratégia de recursos de alto risco: A vulnerabilidade do jogador é constantemente amplificada pela falta de recursos, transformando decisões simples em momentos de tensão genuína.

Escassez de recursos: Munições, saúde e pontos de gravação são intencionalmente escassos. Isto acrescenta uma camada crucial de estratégia de recursos, criando momentos de pavor que muitas vezes faltam nos jogos de ação e terror. Esta tensão de alto risco é perfeitamente aproveitada na gestão de recursos de Resident Evil 4 (2023) e Dead Space (Remake), transformando a decisão de poupar munições ou saúde num momento de sobrevivência.

Munições, saúde e pontos de gravação são intencionalmente escassos. Isto acrescenta uma camada crucial de estratégia de recursos, criando momentos de pavor que muitas vezes faltam nos jogos de ação e terror. Esta tensão de alto risco é perfeitamente aproveitada na gestão de recursos de Resident Evil 4 (2023) e Dead Space (Remake), transformando a decisão de poupar munições ou saúde num momento de sobrevivência. Profundidade narrativa: Os jogadores vão além de simplesmente fugir. Este foco na sofisticação narrativa e nas «escolhas moralmente ambíguas» garante que os jogadores se sintam envolvidos tanto na história como na sua sobrevivência.

O meu veredicto geral

A lista completa está repleta de opções fantásticas e, sinceramente, não te vais arrepender de escolher qualquer uma delas. Mas se o Almas Atormentadas 2 te deixou com vontade de mais mansões assustadoras, quebra-cabeças inquietantes e aquele arrepio clássico do survival horror, provavelmente vais querer começar já. Estas sugestões rápidas vão levar-te direitinho às experiências que melhor captam essa atmosfera.

Para os puristas do survival horror → Resident Evil 4. Uma mistura perfeita de tensão, ação e atmosfera. Ideal para jogadores que anseiam por uma gestão rigorosa de recursos, um design inteligente dos inimigos e uma aula magistral sobre o ritmo do horror moderno.

Para quem curte o terror da ficção científica → Dead Space. Uma reimaginação aterrorizante e meticulosamente trabalhada, onde cada corredor parece estar vivo. Perfeito para jogadores que adoram desmembramento estratégico, tensão claustrofóbica e terror envolto num acabamento de jogo AAA.

Para os fãs de terror psicológico → Silent Hill 2. Uma descida assombrosa e emocional pelo medo e pela culpa. Concebido para jogadores que querem um terror que perturbe em vez de assuste, com simbolismo e narrativa que te ficam na pele.

Para os fãs de thrillers narrativos → Alan Wake 2. Um pesadelo ousado que mistura géneros, construído em torno da atmosfera, do mistério e de uma narrativa cinematográfica. Uma escolha perfeita para quem gosta de terror que vai crescendo aos poucos, com visuais elegantes e camadas narrativas que te dão voltas à cabeça.

Para os aventureiros do terror gótico → Resident Evil Village. Uma viagem bizarra e fantástica por um mundo repleto de monstros e cheio de segredos. Ótimo para jogadores que gostam de cenas dramáticas, exploração e uma mistura de ação com uma atmosfera de conto de fadas assustadora.

E assim terminamos as melhores formas de manter a tua onda de terror. Escolhe o teu favorito, apaga as luzes e deixa os pesadelos começarem.

Perguntas frequentes