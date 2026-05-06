Os 10 melhores jogos de terror para PC que te vão dar uns sustos a sério em 2026

Os melhores jogos de terror para PC são muito mais do que um monte de sustos baratos – eles metem-te na pele. Criam uma atmosfera, brincam com as tuas expectativas e mantêm o teu pulso um pouco acima do normal durante todo o jogo.

É no PC que o género de terror brilha a sério. Com mecânicas mais profundas e narrativas mais ousadas, estes jogos conduzem o medo por caminhos inteligentes, seja um terror psicológico gradual ou pânico total .

Pronto para te sentires desconfortável da melhor maneira possível? A minha lista reúne os melhores jogos de terror para PC que te vão mexer com a cabeça, mas que vais acabar por jogar até ao fim na mesma.

As nossas melhores escolhas de jogos de terror para PC

Alguns jogos de terror são simplesmente diferentes. Estes três são os que recomendo sempre em primeiro lugar – concebidos de forma inteligente, implacavelmente assustadores e que continuam a cativar mesmo depois de dezenas de horas.

1 Hell is Us 2025 Uma novidade no mundo dos jogos de terror que mistura combate corpo a corpo brutal com exploração surreal. É o tipo de aventura que te desafia a lutar contra monstros e contra os teus próprios medos ao mesmo tempo. Buy now 2 Look Outside 2025 É um verdadeiro pesadelo. Este jogo prende-te numa casa assustadora onde a realidade não para de se distorcer, e parece que cada divisão quer ver-te morto. Se procuras o jogo mais assustador dos últimos tempos, talvez seja este. Buy now 3 Deathbound 2024 Um jogo cooperativo ao estilo «Soulslike», onde a morte não é o fim, mas sim uma mecânica com a qual tu realmente interages. Obriga-te a ti e aos teus amigos a sincronizarem-se, a alternarem entre personagens e a sobreviverem contra chefes grotescos. Buy now

Estes três são autênticos. Sem truques, apenas um excelente design, sustos inteligentes e o tipo de terror em que vais pensar muito tempo depois de os terminares.

Os 10 melhores jogos de terror para PC: a lista definitiva de sustos

A maioria dos jogos de terror vem e vai, mas estes títulos vão ficar na tua memória como alguns dos melhores jogos de terror que já jogaste. Desde slashers implacáveis até um medo psicológico assustador, o PC é o lar de algumas das melhores experiências de terror que existem.

Aqui estão os melhores títulos que realmente te assustam e merecem um lugar na tua lista.

1. Hell is Us [Melhor Jogo de Terror para Exploração e Combate Surreal]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2025 Desenvolvedor Rogue Factor Duração média do jogo ~25–30 horas Características únicas Mundo semiaberto, sem pontos de referência nem mapas; exploração rica em história, combate corpo a corpo personalizável através de modificadores emocionais, cheio de quebra-cabeças, com um drone como companheiro e opções de acessibilidade

O Hell is Us é mesmo algo à parte. Os criadores foram ousados com este jogo; decidiram deixar-nos num terreno baldio assustador, deixar-nos vaguear e deixar que a história nos atingisse naturalmente. Só isso já o faz sobressair no meio de tantos jogos de terror de sobrevivência que parecem cópias uns dos outros.

O que realmente me conquistou foi o combate. Aqui não há nenhum tiroteio chato de pistola; é tudo combate corpo a corpo e golpes pesados de espada. Já consigo imaginar a tensão de enfrentar aquelas criaturas retorcidas numa ruína totalmente escura, sabendo que um único erro pode dar-te uma grande surra. Para os fãs de vilões icónicos dos videojogos, os inimigos deste jogo são uma abordagem única ao terror psicológico que te vai deixar a questionar tudo. Parece que estão a tentar encontrar o equilíbrio perfeito entre exploração, sobrevivência e confrontos brutais.

E visualmente? A vibração é irreal. Cidades abandonadas, meio devoradas pela natureza, letreiros de néon a zumbir ao longe e monstros que parecem mais pesadelos vivos. A atmosfera, sinceramente, lembra-me o «Control» ou o «Death Stranding», aquela mistura de beleza e inquietação que fica na memória. Até o design de som nas pré-visualizações me deu arrepios, todo com eco e um pouco estranho.

Dica de profissional Apostem nisto se estiverem fartos daqueles jogos de sustos previsíveis e quiserem um jogo de terror que realmente confie em vocês para explorarem.

O meu veredicto: Este jogo é a lufada de ar fresco no género de jogos de terror de que sabes que precisas. É nada menos do que uma obra-prima e vale absolutamente a pena dares-lhe atenção.

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O que acham os jogadores?

iroh ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Este jogo inspira-se em muitos jogos conhecidos dos géneros de terror e RPG, mas, de alguma forma, consegue abrir o seu próprio caminho e trazer ideias novas e originais.

2. Look Outside [Melhor Filme de Terror Psicológico]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2025 Desenvolvedor Francis Coulombe; Editora: Devolver Digital Duração média do jogo ~4–6 horas Características únicas RPG de terror com vista de cima e por turnos, ambientado num prédio de apartamentos; gere as necessidades de sobrevivência (fome, higiene), recruta aliados, finais múltiplos, gestão de recursos e relações sociais

O «Look Outside» atira-te diretamente para o suspense. Estás preso numa casa onde nada permanece igual e cada corredor parece estar vivo. O jogo recorre à atmosfera clássica de «Silent Hill», mas transforma-a em algo ainda mais claustrofóbico. Se curtes este estilo de terror, este é um dos melhores jogos para PC que há por aí.

Vou ser sincero, este jogo deixou-me no limite a noite toda. Entrar numa divisão, ouvir sussurros e depois perceber que a disposição tinha mudado… isso mexeu com o meu sentido de realidade. O ritmo é mais lento do que, por exemplo, na série Outlast, mas a tensão vai aumentando até que cada rangido pareça um monstro à espera de atacar. Às vezes, só me apetecia desistir e fugir, mas é exatamente por isso que funciona.

Visualmente, capta na perfeição a atmosfera de um sonho febril. As sombras engolam os móveis, as luzes piscam como se tivessem vontade própria e a forma como a câmara se inclina subtilmente fez-me sentir literalmente desequilibrado. E o áudio? Puro terror, com rajadas de estática que me lembraram os rádios originais do Silent Hill.

Dica de profissional É melhor jogares sozinho, à noite, com auscultadores. Não jogues com amigos, a menos que queiras que alguém se ria enquanto entras em pânico.

O meu veredicto: «Look Outside» é assustador de uma forma que poucos jogos conseguem ser. Este jogo prova que não precisas de mecânicas sofisticadas quando dominas o suspense.

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O que acham os jogadores?

Jordan Biordi ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O «Look Outside» é mesmo um dos jogos mais assustadores que já joguei desde o «P.T.», e isso é um padrão incrivelmente alto de superar.

3. Deathbound [Melhor jogo de terror cooperativo ao estilo Soulslike]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2024 Desenvolvedor Trialforge Studio; Editora: Tate Multimedia Duração média do jogo ~4–5 h Características únicas Mecânica tipo «Soulslike» baseada em grupos, onde podes alternar entre guerreiros caídos no meio do combate, cada um com habilidades únicas; influências culturais brasileiras na arte e no ritmo; sistema de combos «Morphstrike»

O Deathbound cativou-me com a sua reviravolta na fórmula «soulslike»: a morte não é o fim, faz parte do ciclo. É um daqueles jogos cooperativos de topo que obriga-te a ti e ao teu grupo a combinar habilidades, trocar de identidade a meio da luta e a adaptar-vos a um sistema de combate intenso que castiga qualquer hesitação.

Jogar sozinho é brutal, mas com amigos, torna-se um pesadelo absolutamente divertido. Sincronizar as minhas trocas para contrapor o ataque de um inimigo ou encadear habilidades é uma sensação incrível, embora a dificuldade possa assustar os jogadores casuais. Eu diria que vale a pena o esforço, já que cada vitória parece que estás a tirar a tua equipa das garras da morte.

A apresentação é simplesmente deslumbrante. A direção artística aposta em designs grotescos, sangue a pingar e armaduras retorcidas que parecem ter sido arrancadas de um destino pior do que o inferno. A banda sonora acompanha cada luta contra um chefe com tambores estrondosos que me fazem o coração bater mais forte.

Dica de profissional Não subestimes as defesas. Bloqueios perfeitos não só te poupam vida, como também abrem oportunidades brutais para combos de Morphstrike que podem virar uma luta num instante.

O meu veredicto: O Deathbound não é para toda a gente, mas se queres um desafio assustador em equipa que transforma o modo cooperativo em puro terror, este é um dos melhores jogos de terror que joguei nos últimos anos.

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O que acham os jogadores?

alexaDarkk ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Acabei de ler o «Deathbound» e adorei 😀

4. Killing Floor 3 [O melhor festival de sangue multijogador]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2025 Desenvolvedora Tripwire Interactive Duração média do jogo ~16 horas Características únicas Um jogo de tiros cooperativo cheio de sangue e hordas de inimigos, com violência extrema, progressão em serviço contínuo com modificações de armas, passes de batalha e jogo cruzado para até 6 jogadores

O Killing Floor 3 é o meu favorito. Pega no gore característico da série, nas ondas de mutantes e no ritmo implacável, e leva tudo para além do 11. Como sequela, conhece bem o seu público: jogadores que querem sustos sem parar e trabalho de equipa que ou te salva ou te mata.

A melhor parte? É pura diversão com os amigos. As partidas parecem uma atração de parque de diversões sangrenta; eu entro na ação, abato monstros e rezo para que o meu esquadrão não estrague tudo. Não tenta ser subtil como da Frictional Games, mas respeito-o por apostar na adrenalina pura. Se gostas dos melhores jogos de tiro para PC repletos de caos, este merece o seu lugar.

Dito isto, pode tornar-se repetitivo após sessões longas, já que as ondas de sobrevivência podem acabar por se confundir. É um jogo exigente, por isso vais precisar de um computador de secretária robusto ou de um portátil para jogos de alta potência, se estivermos a falar de computadores.

Os gráficos são alucinantes. Cada tiro na cabeça salpica as paredes com pedaços de carne, e a iluminação faz com que aquelas hordas de mutantes pareçam ainda mais assustadoras. A banda sonora é a perfeição do heavy metal, que mantém as minhas partidas de pesadelo cheias de energia. É mesmo um dos melhores jogos multijogador que já joguei.

Dica de profissional Não te limites a disparar – comunica. Um grupo que avisa atempadamente sobre recargas, lançamentos de munições e zeds gigantes vai durar o dobro do tempo que um bando de lobos solitários.

O meu veredicto: O Killing Floor 3 é uma aventura caótica, sangrenta e aterrorizante. Não é um jogo profundo, mas também não precisa de ser; o que importa é o número de mortes.

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O que acham os jogadores?

Noah Kupetsky ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O Killing Floor 3 é sangrento, espetacular e muito divertido de jogar. As cenas de tiroteio são intensas e precisas, com menos restrições quanto às armas que queres usar.

5. Silent Hill 2: Remake [Melhor Remake de Terror Psicológico]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 5 Ano de lançamento 2024 Desenvolvedor Bloober Team; Editora: Konami Duração média do jogo ~16–20 horas Características únicas Um remake atmosférico com câmara por cima do ombro, som e gráficos atualizados, novos quebra-cabeças e áreas, finais adicionais e itens colecionáveis, mantendo o tom e a narrativa do original

A Bloober Team pegou num dos melhores jogos de terror de sempre e reconstruiu-o para o público moderno. O remake de Silent Hill 2 não é só nostalgia, é o terror reinventado. Mantém a história de partir o coração sobre um homem que persegue a sombra da sua mulher falecida, ao mesmo tempo que melhora o combate e a exploração para uma nova geração. Para mim, o jogo original e o remake estão entre os melhores jogos para um jogador de sempre, ponto final.

Jogá-lo afetou-me mais do que esperava. Caminhar por ruas envoltas em nevoeiro com gráficos modernos parecia um pesadelo a ganhar vida. O ritmo é deliberado, por vezes demasiado lento para os gostos modernos, mas é isso que faz com que os sustos surtam efeito. O design dos quebra-cabeças continua a brilhar, embora alguns pareçam um pouco desajeitados em comparação com jogos mais simplificados.

Visualmente, este é possivelmente o remake mais deslumbrante de um clássico do terror até à data. O nevoeiro move-se e engol-te, fazendo com que cada beco pareça inseguro. A banda sonora continua a marcar fundo; mistura um piano melancólico com guinchos que ainda hoje me ficam literalmente na cabeça.

Dica de profissional Apaga as luzes e põe os auscultadores. O nevoeiro, o design de som, toda a atmosfera… tudo isso te atinge com muito mais força quando deixas o jogo dominar os teus sentidos.

O meu veredicto: Esta obra-prima continua a ser um dos melhores jogos de terror que existem. O remake prova porque é que o Silent Hill 2 continua a ser o rei do terror psicológico.

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WondersomeWalrus ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Este jogo acertou em cheio na atmosfera, tinha um aspeto espetacular, por vezes era mesmo assustador e, no final, tinha uma história fantástica.

6. Alan Wake 2 [Melhor experiência de terror centrada na narrativa]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor Remedy Entertainment Duração média do jogo ~16 horas para a história principal Características únicas Narrativa com dois protagonistas, ligações ricas ao universo da Remedy, gráficos melhorados com ray tracing

O Alan Wake 2 é, sem dúvida, um dos jogos de terror mais cativantes que já joguei. Desta vez, da Remedy Entertainment apostou a todo o vapor no survival horror; com menos ação do que o primeiro jogo, mas mais focado na atmosfera, na tensão e no controlo narrativo. Se adoras jogos de furtividade incríveis, este é o ideal.

Jogar tanto com o Alan como com a Saga dá-me uma variedade de loucos. Num segundo estou a juntar pistas num quadro de detetive, no seguinte estou perdido no mundo de pesadelos do Alan, onde a realidade se distorce a cada esquina. O ritmo é mais lento, claro, mas isso torna cada luta muito mais intensa. Às vezes, queria só um pouco mais de ação, mas, sinceramente, o ritmo mais lento encaixa na atmosfera.

Visualmente, este jogo é uma maravilha. Os criadores deram tudo na iluminação; cada feixe de luz da lanterna e cada sombra parecem ter sido criados à mão para me deixar nervoso. Junta a isso a banda sonora assustadora e um dos designs de som mais arrepiante dos jogos, e tens uma experiência de terror que fica na memória para sempre.

Dica de profissional Joga este jogo no escuro com auscultadores; senão, vais perder metade da atmosfera.

A minha opinião: O Alan Wake 2 é a referência por excelência no que toca a jogos de terror centrados na narrativa. Não é o mais assustador que há, mas é um dos mais inteligentes e com mais estilo.

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JinxIsPerfect ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Para mim, é um dos melhores jogos de terror dos últimos anos

7. Amnesia: O Bunker [Melhor Jogo de Terror de Sobrevivência com Tensão Incessante]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch (a anunciar) Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor Frictional Games Tempo médio de jogo 4–6 horas Características únicas Bunker semiaberto da Segunda Guerra Mundial, monstro controlado por IA, gestão de luz e recursos sob pressão

O Amnesia: O Bunker reduz tudo à pura sobrevivência. És só tu, um bunker da Primeira Guerra Mundial e um monstro que nunca pára de te perseguir. Sem sustos pré-programados, sem redes de segurança. Cada som que eu fazia parecia uma sentença de morte, e esse medo constante é exatamente a razão pela qual isto funciona.

A IA dinâmica do monstro faz com que cada jogada seja diferente. Às vezes, arriscava-me a procurar mantimentos numa sala, só para ouvir a besta a rastejar pelas paredes, e o pânico tomava conta de mim na hora. Gerir o combustível do gerador é um jogo de nervos por si só; se as luzes se apagarem, estás basicamente acabado. Não é para toda a gente (algumas pessoas podem achar demasiado exigente), mas se adoras um bom jogo de sobrevivência para PC que põe os teus nervos à prova, este é o máximo.

Os visuais sombrios do bunker, as luzes a piscar e o som cheio de eco fazem com que tudo pareça sufocante, especialmente se tiveres uma televisão incrível para jogos. Não é chamativo, mas o realismo transmite bem o medo. Cada rangido no escuro parecia uma ameaça real.

Dica de profissional Não acumules provisões, usa-as com inteligência. Se fores mesquinho, acabas por morrer.

O meu veredicto: «Amnesia: O Bunker» é um dos jogos de terror mais tensos que já joguei. É brutal, mas se queres um terror de sobrevivência autêntico, nada se compara a este.

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internetExtranjero ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Excelente. Um jogo assustador e cativante, muito bem pensado e bem concebido, com um enredo evocativo e envolvente.

8. O Protocolo de Calisto [O melhor jogo de ficção científica cheio de sangue para fãs de Dead Space]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2022 Desenvolvedor Striking Distance Studios, dirigida por Glen Schofield Duração média do jogo ~10 horas Características únicas Um jogo de terror de sobrevivência de ficção científica sombrio, ambientado em Calisto, o sucessor espiritual de Dead Space

O O Protocolo de Calisto deixou-me super entusiasmado por ser o «sucessor do Dead Space» e, em muitos aspetos, conseguiu: um cenário sombrio de prisão de ficção científica, monstros grotescos e muito sangue. Não é perfeito, mas caramba, quando a atmosfera pega, é de arrasar.

O combate baseia-se muito no combate corpo a corpo e nas esquivas, o que , na verdade, achei revigorante no início. Esmagar criaturas com um bastão e encadear golpes finais era incrível, até que… a repetição começou a dar nas vistas. No final, já estava a desejar um pouco mais de variedade. O ritmo às vezes arrasta-se, e os picos de dificuldade podem parecer um pouco desleais. Ainda assim, se gostas de confrontos tensos e corpo a corpo, em vez de disparar à toa, vais adorar.

Os gráficos são de loucos: os modelos das personagens e os detalhes sangrentos são dos melhores que já vi, especialmente num monitor de jogos de alta qualidade. A iluminação nos corredores da prisão faz com que cada corredor pareça perigoso, e o design de áudio é puro combustível para pesadelos.

Dica de profissional Se jogares, baixa um pouco as tuas expectativas; não é o Dead Space, mas ainda assim tem uns sustos bem fortes.

O meu veredicto: o Callisto não é perfeito, mas é uma aventura de terror sombria e bela que vale a pena experimentar para os fãs de terror de ficção científica.

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Rose_Nasty ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Combates emocionantes e cheios de ação, boas atuações dos atores, animações excelentes, é lindo e tem uma direção artística fantástica

9. Pacific Drive [Melhor abordagem original ao género de terror de sobrevivência]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PlayStation 5 Ano de lançamento 2024 Desenvolvedor Ironwood Studios; Editora: Kepler Interactive Tempo médio de jogo ~13,8 horas Características únicas Condução de sobrevivência numa zona surreal e cheia de perigos; o teu carro é tanto um companheiro como a tua única esperança, com criação de itens e personalização

O Pacific Drive é simplesmente único. Não se trata de fugir de monstros com uma espingarda, mas sim de sobreviver ao apocalipse na tua carrinha velha e amassada. Pois é, o teu carro é a tua âncora de salvação, a tua arma e a tua zona segura. Não achava que um «jogo de terror de sobrevivência ao volante» pudesse funcionar até experimentar este.

Cada viagem até à Zona de Exclusão Olímpica parece um jogo de dados. Ando à procura de peças, a desviar-me de anomalias e a correr de volta para a garagem antes que o meu carro se desfaça literalmente em pedaços. A tensão está em manter as rodas a girar. Adorei o facto de cada viagem parecer uma mini-aventura, mesmo que, às vezes, o RNG me atirasse lixo.

Visualmente, é assustador, mas deslumbrante; céus tempestuosos, paisagens distorcidas e anomalias de néon que distorcem a realidade à tua volta. A banda sonora é mais atmosférica do que assustadora, mas cria a atmosfera perfeita de uma «viagem solitária pelo inferno».

Dica de profissional Trata do teu carro como se fosse a tua personagem. Faz melhorias com jeito, ou não vais chegar muito longe.

O meu veredicto: O Pacific Drive é um dos jogos de sobrevivência e terror mais originais que já joguei. É estranho, angustiante e inesquecível.

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legomann97 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Sinceramente, é um dos melhores jogos a que já joguei. A história em si é boa, não é espetacular, mas dou-lhe um grande sinal de aprovação.

10. Visage [O melhor jogo de terror psicológico desde o P.T.]

A nossa pontuação 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One; PlayStation 5 e Xbox Series X/S (Edição Melhorada, 2021) Ano de lançamento 2020 (versão base), 2021 (Edição Melhorada) Desenvolvedor SadSquare Studio Tempo médio de jogo ~9 horas (história principal), ~5–13 horas, dependendo do estilo de jogo Características únicas Um jogo de terror psicológico inspirado em P.T., que se passa numa casa assombrada, com mecânicas de sanidade, inventário limitado, eventos paranormais aleatórios e vários finais

O Visage é um puro jogo de terror psicológico na linha do P.T.. Uma casa assustadora, fantasmas inquietantes e um sistema de sanidade mental que te castiga só por ficares no escuro durante demasiado tempo. Se queres um jogo de terror intenso e absolutamente angustiante, é este mesmo.

Jogar isto a sério deixou-me por vezes de rastos. Andar por aquela casa, ouvir sussurros fracos ou portas a ranger, sabendo que não podia ripostar, fazia com que cada passo parecesse uma tortura. O ritmo é brutal, mas é essa a ideia. Algumas secções arrastam-se e a lógica dos quebra-cabeças pode ser um pouco desajeitada, mas a atmosfera compensa tudo isso.

Os gráficos são fotorrealistas de uma forma que faz com que a casa pareça demasiado real. A iluminação é tudo aqui; uma lâmpada a piscar define instantaneamente o ambiente. Junta a isso um design de áudio minimalista mas preciso, e tens um jogo de terror que não precisa de sustos repentinos para te deixar com os nervos à flor da pele.

Dica de profissional Joga isto em sessões curtas. Sessões longas vão deixar-te com o cérebro a ferver.

O meu veredicto: O Visage é uma das experiências mais assustadoras que já tive nos videojogos. Se queres sentir um verdadeiro medo, este é o jogo ideal para ti.

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filthycasualguy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Já joguei imensos jogos de terror e este está, sem dúvida, no meu top 3. A jogabilidade tem um bom ritmo e é desafiante, mas não é muito confusa. A atmosfera é de 10/10.

Próximos jogos de terror para PC

O mundo do terror está prestes a ficar de loucos com alguns títulos novos e alucinantes que vão chegar em 2026. Desde franquias clássicas que ficam ainda mais assustadoras até novos pesadelos que nem conseguimos imaginar, eis o que nos vai manter acordados à noite no próximo ano:

Resident Evil: Requiem (2026) – O Resident Evil está de volta e, desta vez, vem para elevar o terror a um nível ainda mais alto. Espera-te novos mutantes, uma jogabilidade de sobrevivência intensa e uma história que te vai deixar a suar frio. Vai ser a experiência definitiva de RE para os fãs que querem enfrentar os seus piores pesadelos.

– O Resident Evil está de volta e, desta vez, vem para elevar o terror a um nível ainda mais alto. Espera-te novos mutantes, uma jogabilidade de sobrevivência intensa e uma história que te vai deixar a suar frio. Vai ser a experiência definitiva de RE para os fãs que querem enfrentar os seus piores pesadelos. Halloween (2026) – Entra na pele de Michael Myers e tenta sobreviver ao pesadelo em Halloween. Este jogo promete um horror de cortar a respiração enquanto te esgueiras, tentando ser mais esperto do que um assassino implacável. Tem potencial para se tornar um dos jogos mais interessantes em que tu és o vilão.

– Entra na pele de Michael Myers e tenta sobreviver ao pesadelo em Halloween. Este jogo promete um horror de cortar a respiração enquanto te esgueiras, tentando ser mais esperto do que um assassino implacável. Tem potencial para se tornar um dos jogos mais interessantes em que tu és o vilão. Reanimal (2026) – O Reanimal leva o terror animal a um nível totalmente novo. Prepara-te para um mundo assustador e alucinante, onde vais enfrentar criaturas retorcidas e desvendar um mistério louco. As feras não são a única coisa aterrorizante neste jogo.

2026 promete ser um ano repleto de terror de cortar a respiração e que alimenta pesadelos. Não pestanejes, porque vais querer viver cada segundo arrepiante!

O meu veredicto geral sobre os melhores jogos de terror para PC

Se adoras mergulhar nas melhores experiências de terror, há aqui algo para todos os gostos. Estas escolhas vão, com certeza, fazer o teu coração acelerar:

Para os fãs de terror psicológico → Alan Wake 2 . Um thriller envolvente e cheio de atmosfera que te arrasta para uma narrativa distorcida, onde a realidade está sempre em causa.

. Um thriller envolvente e cheio de atmosfera que te arrasta para uma narrativa distorcida, onde a realidade está sempre em causa. Para os viciados em ação e terror → Killing Floor 3 . Um jogo de tiros cooperativo caótico onde vais enfrentar ondas intermináveis de inimigos aterrorizantes.

. Um jogo de tiros cooperativo caótico onde vais enfrentar ondas intermináveis de inimigos aterrorizantes. Para os entusiastas da sobrevivência → Hell Is Us. Um pesadelo pós-apocalíptico com uma jogabilidade sombria e envolvente e imensos segredos para descobrir.

Hell Is Us. Um pesadelo pós-apocalíptico com uma jogabilidade sombria e envolvente e imensos segredos para descobrir. Para o caos psicológico puro → Deathbound. Uma experiência distorcida que te mexe com a cabeça, arrastando-te para as profundezas do seu mundo sombrio.

Estes jogos vão mexer contigo e vão fazer-te voltar sempre para mais. Prepara-te para uma viagem de terror como nenhuma outra!

Perguntas frequentes