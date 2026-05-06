15 jogos parecidos com o «Dredge» em 2026 para jogares se adoras terror descontraído

Jogos como o Dredge cativam quem anseia por aquela mistura de navegação tranquila, tensão silenciosa e a sensação de que algo inquietante pode estar escondido para além do nevoeiro. Esta lista reúne quinze títulos que exploram esse mesmo ambiente à sua maneira, desde viagens subaquáticas relaxantes a mistérios centrados na história e desafios de sobrevivência a sério.

Cada jogo tem a sua própria identidade, mas todos captam aquela vontade de voltar para mais uma volta em mar aberto, a mesma sensação que tornou o Dredge tão viciante. Por isso, se estás pronto para mergulhar na tua próxima obsessão com o oceano, estás no sítio certo.

As nossas melhores escolhas para jogos semelhantes ao Dredge

Existem imensas opções de qualidade por aí, mas estas três destacam-se logo à primeira vista por captarem a atmosfera, a exploração e a tensão silenciosa que fazem do Dredge um jogo tão bom.

Cada um acerta em cheio numa parte diferente dessa fórmula, quer estejas à procura de um passeio tranquilo pelo oceano, de uma progressão constante ou de descobertas subaquáticas mais profundas.

1 Abzu 2016 Um mergulho tranquilo em ambientes subaquáticos vibrantes, sem qualquer stress e com imenso encanto visual. É uma excelente escolha quando queres algo relaxante que, ao mesmo tempo, te dê aquela sensação de descobrir pequenos segredos por baixo da superfície. Buy now 2 Raft 2018 Começar numa jangada minúscula e transformá-la aos poucos numa base flutuante completa é incrivelmente gratificante. A combinação de recolher recursos, criar objetos e explorar ilhas dá-lhe um ritmo constante que te faz avançar cada vez mais para o oceano. Buy now 3 Subnautica 2018 Um dos melhores jogos de exploração subaquática de sempre. Os seus biomas, criaturas e sensação de descoberta criam uma sensação constante de curiosidade e perigo que os fãs do Dredge costumam apreciar logo à primeira vista. Buy now

Estes três são um ótimo ponto de partida, mas há muito mais que vale a pena explorar. Continua a ler para veres a lista completa e encontrares a aventura inspirada no oceano perfeita para a tua próxima sessão.

15 jogos semelhantes ao Dredge para fãs de exploração em águas profundas

Aqui está a lista completa de quinze aventuras com temática oceânica, cada uma a oferecer uma forma diferente de explorar águas estranhas, seguir pistas misteriosas ou simplesmente desfrutar do ritmo calmo da vida no mar. Quantos destes jogos parecidos com o Dredge já jogaste?

1. Abzu [O melhor jogo semelhante ao Dredge para uma exploração tranquila do oceano]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura / Exploração Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2016 Criador(es) Giant Squid (desenvolvedora), 505 Games (editora) Tempo médio de jogo 2–3 h Ideal para Jogadores que gostam de explorações subaquáticas tranquilas e envolventes O que gostei Gráficos lindos, ritmo relaxante e mecânica de natação suave

O Abzu leva-te diretamente para um mundo subaquático vibrante, onde o foco principal é explorar ao teu próprio ritmo. Não há combate, nem pressão, apenas natação suave e uma forte sensação de descoberta à medida que te deslocas por cavernas, florestas de corais e ruínas antigas.

O jogo aposta fortemente na atmosfera, e a forma como a vida marinha reage à tua presença faz com que o mundo pareça vivo de uma forma muito suave. É o tipo de experiência que funciona na perfeição se gostas de jogos semelhantes ao Dredge, mas queres algo mais relaxante.

Porque é que o escolhemos O Abzu destaca-se pela sua exploração subaquática serena e pelos cenários criados à mão. A combinação de movimentos fluidos, uma direção artística deslumbrante e uma banda sonora relaxante torna-o uma escolha fácil para quem quer uma viagem tranquila pelo oceano que, mesmo assim, pareça cheia de vida.

Quanto mais nadas pelo mundo do Abzu, mais reparas em pequenos detalhes únicos, como locais de meditação escondidos ou momentos em que enormes criaturas marinhas cruzam o teu caminho. É curto, mas aproveita bem esse tempo, proporcionando-te uma viagem focada que resulta refrescante se quiseres algo atmosférico sem qualquer stress.

O meu veredicto: Se adoraste a atmosfera oceânica do Dredge, mas queres algo tranquilo e visualmente impressionante, o Abzu é uma recomendação óbvia. É um mergulho relaxante e agradável que, mesmo assim, transmite aquela sensação de mistério debaixo da superfície.

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O que dizem os jogadores?

u/RuRu92 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O Abzu é uma das experiências mais bonitas, de tirar o fôlego e de deixar qualquer um de boca aberta que já joguei! … Joguei-o de uma só vez, em silêncio, com a boca aberta de espanto com o quão incrível era.

u/Capable-Newt ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 O ABZU é um jogo que eu avaliei completamente mal… Passados uns minutos, dei por mim a sentir-me relaxado. … Foi uma experiência diferente.

2. Raft [O melhor jogo de sobrevivência ao estilo de Dredge em mar aberto]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sobrevivência / Criação / Cooperativo Plataformas PC, Xbox One Ano de lançamento 2022 Criador(es) Redbeet Interactive (desenvolvedora), Axolot Games (editora) Tempo médio de jogo 20–40 h Ideal para Jogadores que gostam de sobrevivência cooperativa, criação de itens e progressão gradual O que gostei Construir a jangada, explorar ilhas e aquela sensação constante de que estás sempre a avançar

O Raft começa com uma tábua minúscula à deriva no oceano e, a partir daí, vais transformando-a aos poucos numa verdadeira base flutuante. A maior parte do jogo gira em torno de apanhar destroços, criar ferramentas, melhorar a tua jangada e navegar em direção a ilhas ou navios naufragados. Tem aquele ciclo gratificante em que cada pequena melhoria te dá vontade de ir um pouco mais longe.

O modo cooperativo é especialmente divertido, porque todos têm um papel a desempenhar para manter a jangada a funcionar e avançar cada vez mais para águas inexploradas. É uma escolha perfeita para jogadores que procuram jogos semelhantes ao Dredge, mas com uma experiência de sobrevivência e construção mais prática. E se acabares por gostar do Raft, provavelmente vais gostar de dar uma vista de olhos a alguns dos melhores jogos parecidos com o Raft, já que seguem o mesmo ciclo de sobrevivência na água.

Porque é que o escolhemos O Raft capta a sensação de estares sozinho no oceano e, aos poucos, dominá-lo através do trabalho em equipa, de melhorias inteligentes e da exploração. O seu ciclo «capturar-fabricar-expandir» é simples, mas viciante, e dá origem a histórias fantásticas quando jogas com amigos.

Vais encontrar imenso para fazer assim que a tua jangada crescer, desde mergulhar em recifes à procura de materiais raros até saltar de ilha em ilha em busca de planos. O jogo tem contado com um forte apoio da comunidade desde o acesso antecipado, e as atualizações continuam a adicionar itens úteis e novos locais para explorar, por isso o mundo nunca parece estático.

O meu veredicto: Se gostas de jogos de sobrevivência com uma sensação clara de progressão, o Raft oferece uma aventura oceânica gratificante que te faz querer voltar sempre ao mar. É perfeito se procuras algo mais prático do que o Dredge, mas continuas a adorar aquela atmosfera de mar aberto.

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O que dizem os jogadores?

u/dougfisher11 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Sim, a 100%. Se gostas de jogos de sobrevivência, este é um dos melhores. É super divertido a jogar sozinho. É super divertido com outras pessoas. Experimenta.

u/talrich ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 O resto do jogo é divertido. Os quebra-cabeças são bons. A construção é fantástica. A maior parte da tecnologia que desbloqueias dá uma sensação gratificante. A recolha de recursos é divertida, tranquila e relaxante. Vale mesmo a pena o preço.

3. Subnautica [O melhor jogo subaquático de mundo aberto, tipo o Dredge]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sobrevivência em mundo aberto / Exploração Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2018 Criador(es) Unknown Worlds Entertainment (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo 25–50 h Ideal para Jogadores que procuram exploração profunda, progressão e verdadeira tensão subaquática O que gostei Os biomas, o design das criaturas e a sensação constante de descoberta

O Subnautica leva-te a um oceano alienígena cheio de criaturas estranhas, cavernas escondidas e biomas enormes para explorar. Vais recolher materiais, construir bases, criar ferramentas e, aos poucos, avançar para áreas mais profundas e perigosas.

Capta na perfeição aquela sensação de admiração misturada com um medo silencioso, especialmente quando estás a explorar novas zonas com oxigénio limitado ou a seguir um sinal na escuridão. Se gostas de jogos semelhantes ao Dredge, mas queres algo com mais profundidade em termos de sobrevivência, esta é uma das melhores opções. Queres mais disso? Então, dar uma vista de olhos a alguns dos melhores jogos semelhantes ao Subnautica é o próximo passo natural.

Porque é que o escolhemos Os sistemas de sobrevivência e exploração funcionam em perfeita sintonia, dando a cada mergulho um propósito. A variedade de criaturas, os locais criados à mão e os efeitos sonoros fazem com que o mundo pareça vivo e imprevisível, que é exatamente o que esperas de uma aventura subaquática. Acredita, só o design de som já é capaz de te deixar com o coração a bater forte, especialmente quando ouves algo grande a mover-se ao longe.

À medida que exploras, a história desenrola-se naturalmente através de sinais, destroços e registos que encontras pelo caminho. Quanto mais equipamento construíres, mais longe podes viajar, e cada novo bioma parece distinto graças aos recursos e criaturas únicos.

O meu veredicto: Se adoras mundos oceânicos que misturam beleza com perigo, o Subnautica é uma recomendação fácil. Capta aquela sensação de mistério que os fãs do Dredge apreciam, mas expande-a para uma experiência completa de sobrevivência num mundo aberto.

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O que dizem os jogadores?

u/Next-Effective-9372 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Este jogo é fantástico, dá uma sensação de liberdade incrível… Caramba, já o joguei três vezes. Nunca é tão bom como da primeira vez, mas há sempre coisas novas e é sempre fantástico.

u/jonhanson ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 A atmosfera deste jogo é simplesmente incrível. Na maioria dos jogos, talvez me lembre de os ter jogado — mas, no caso do Subnautica, mesmo passados 6 anos, ainda me lembro de estar lá.

4. King of Seas [RPG de ação com temática pirata, tipo o Dredge]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação / Combate naval Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Criador(es) 3DClouds (desenvolvedora), Team17 (editora) Tempo médio de jogo 10–20 h Ideal para Jogadores que procuram uma progressão leve em RPG combinada com combate ao estilo pirata O que gostei As batalhas navais rápidas, a geração aleatória do mundo e as sessões fáceis de entrar e sair

No King of Seas, a primeira coisa que te impressiona é o quão animado e imprevisível o oceano parece. Cada nova jogada reorganiza o mapa, por isso não há duas viagens iguais. Escaramuças marítimas, rotas do tesouro e missões rápidas vão surgindo ao teu longo do caminho e, aos poucos, começas a ajustar o teu navio, a desbloquear novas habilidades e a encontrar o tipo de papel de pirata que te parece mais natural.

O mundo também tem um tom encantador, ajudado por visuais coloridos e um enredo simples que te faz avançar de um objetivo para o outro. O combate é o ponto alto, e experimentar diferentes definições de navio dá a cada jogada o seu próprio sabor, sem te sobrecarregar com sistemas complexos.

Porque é que o escolhemos? Os mares gerados proceduralmente, as missões ramificadas e as batalhas navais intensas proporcionam uma mistura divertida de rejogabilidade e acessibilidade. É fácil entrar no jogo para sessões curtas, subir de nível o teu navio e ir atrás de saques sem precisares de investir muito tempo.

O jogo tem uma perspetiva de cima para baixo, o que te dá uma visão clara da ação e faz com que tudo pareça rápido e responsivo. Para quem procura jogos semelhantes ao Dredge, mas quer mais combate e progressão, este vai cativar-te rapidamente.

O meu veredicto: Ótima escolha para quem quer uma aventura no oceano com mais ação do que o Dredge, mas continua a adorar aquela sensação de navegar por águas imprevisíveis. É rápido, divertido e perfeito para pequenas sessões de caos pirata.

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O que dizem os jogadores?

u/llandar ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 Parece um bom jogo ao estilo do «Pirates!», com comércio, ilhas, cidades, etc., mas a execução é um pouco fraca e o jogo fica aquém do que se esperaria em termos de profundidade.

u/RedditUser12345 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Adorei mesmo este jogo — é super divertido e dá imenso entretenimento.

5. Pesca: Atlântico Norte [Simulação realista de pesca ao estilo do Dredge]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulador de pesca / Simulador de carreira Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2020 Criador(es) Misc Games (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo 30–70 h Ideal para Jogadores que gostam de pesca realista e metódica e de sistemas detalhados O que eu gostei Barcos autênticos, gestão aprofundada e a sensação de gerir uma operação a sério

Há algo estranhamente gratificante em pilotar um barco de pesca comercial por mares frios e ventosos. O «Pesca: Atlântico Norte» aposta totalmente no realismo, desde a gestão do equipamento e do sonar até à escolha do método de pesca certo para cada espécie. As mudanças meteorológicas, as rotas longas e o planeamento das tuas viagens conferem-lhe aquele ritmo lento e deliberado que não encontras na maioria dos jogos semelhantes ao Dredge.

Por que é que escolhemos isto A combinação de sistemas detalhados do barco, progressão na carreira baseada em contratos e equipamento autêntico torna-o um dos simuladores marítimos mais realistas que existem, especialmente se gostas de jogos que recompensam a paciência e o planeamento.

À medida que a tua operação cresce, também cresce a tua responsabilidade: contratar tripulação, melhorar o teu barco e decidir qual a técnica de pesca mais rentável. O mapa é enorme e a atmosfera torna-se intensa quando o nevoeiro aparece ou o mar começa a ficar agitado.

O meu veredicto: Ótima escolha se quiseres algo mais calmo e realista do que o Dredge, com a profundidade de um verdadeiro simulador de pesca comercial e um ciclo de carreira realmente gratificante.

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O que dizem os jogadores?

u/Dhozer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Comprei-o tanto para o PC como para a PS4. Não corre tão bem na PS4, mas já dediquei imensas horas a este jogo e continuo a achar que é uma forma relaxante de passar a noite. Pode parecer um pouco repetitivo, mas assim que comprares as naves melhores e treinares a tua tripulação… vale mesmo a pena.

u/Christian_Gamer_84 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Vi que o «Fishing North Atlantic» está hoje em promoção na PS Store e estou a pensar se vale a pena. Depois de ler as críticas, acabei por comprá-lo — se gostas de jogos de simulação com um ritmo mais calmo e mecânicas reais de comércio e equipamento, este jogo satisfaz bem essa vontade.

6. A Aventura Aquática do Último Humano [Jogo pós-apocalíptico no oceano, tipo o Dredge]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Metroidvania / Ação e aventura Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2016 Criador(es) YCJY Games (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo 4–6 h Ideal para Jogadores que gostam de exploração atmosférica combinada com lutas desafiantes contra chefes O que gostei A construção do mundo, o tom único e os confrontos surpreendentemente difíceis

Há um encanto inquietante em percorrer uma Terra inundada muito tempo depois do desaparecimento da humanidade. A Aventura Aquática do Último Humano combina momentos lentos e exploratórios com lutas contra chefes repentinas e intensas que exigem toda a tua atenção.

O estilo pixel art dá a tudo um aspeto acolhedor e retro, mas o ritmo e a estrutura parecem modernos o suficiente para manter a ação a avançar. Para quem procura jogos semelhantes ao Dredge, mas com maior ênfase no combate e na progressão, este jogo é a escolha ideal.

Por que é que o escolhemos O mapa interligado, os controlos precisos e os designs memoráveis dos chefes elevam-no para além de uma simples aventura subaquática. Cada nova melhoria abre novos caminhos, e a atmosfera mantém-se forte do início ao fim.

Túneis secretos, mensagens escondidas e pequenos detalhes ambientais ajudam a construir um mundo que transmite uma sensação de solidão, mas que é cativante. É mais curto do que a maioria dos jogos do género Metroidvania, o que o torna uma ótima opção para jogadores que procuram algo compacto, mas ainda assim cheio de personalidade.

O meu veredicto: Uma excelente escolha se quiseres uma aventura com temática marinha mais intensa do que o Dredge, que mistura exploração, desafio e um tom pós-apocalíptico que fica na memória.

O que dizem os jogadores?

u/Magus80 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 É um jogo fantástico. O som e a atmosfera são incríveis, só por isso já vale a pena jogá-lo. Os chefes superdifíceis são superdivertidos.

u/Celestial7777 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Jogo fantástico, passei um pouco mais de 5 horas a jogá-lo e consegui quase todas as melhorias. No geral, a jogabilidade e o cenário são muito originais — adorava ver outro jogo num estilo parecido!

7. Sunless Sea [O melhor jogo narrativo ao estilo de Dredge, com uma narrativa sombria]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sobrevivência narrativa / RPG de exploração Plataformas PC, PS4 Ano de lançamento 2015 Criador(es) Failbetter Games (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo 20–40 h Ideal para Jogadores que procuram um enredo profundo, escolhas difíceis e uma tensão que vai aumentando aos poucos O que gostei As viagens perigosas, a mitologia inquietante e a sensação constante de risco

Poucos jogos captam tão bem a sensação de navegar na escuridão como o Sunless Sea. Cada viagem é uma aposta: o combustível está a acabar, os mantimentos esgotam-se e a sanidade da tua tripulação está por um fio.

O enredo é incrivelmente rico, com um estilo gótico e vitoriano que faz com que cada porto pareça uma pequena história à espera de ser contada. É uma ótima opção se gostas de jogos semelhantes ao Dredge, mas queres algo mais intenso e mais centrado na narrativa.

Por que é que o escolhemos A combinação de navegação de risco-recompensa, a tensão da morte permanente e as escolhas narrativas complexas criam um mundo onde não há duas jogadas iguais. É imprevisível, misterioso e repleto de NPCs memoráveis.

À medida que exploras o Unterzee, vais ter de gerir recursos, a lealdade da tripulação e encontros estranhos que te levam a tomar decisões difíceis. As histórias que surgem destes momentos são o verdadeiro destaque, e a atmosfera é cativante desde o primeiro minuto.

O meu veredicto: Perfeito para jogadores que adoram histórias sombrias e uma exploração lenta e atmosférica que te deixa inquieto da melhor maneira possível.

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O que dizem os jogadores?

u/VirionSovo ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Boa música, excelente enredo = uma atmosfera que nunca tinha vivido antes. … Depois de 3 ou 4 capitães, o que dá mais ou menos 2 horas, podes chegar a um ponto em que já não morres… Passados uns 5 meses, senti que tinha descoberto todos os pequenos segredos do jogo e, desde então, ainda jogo de vez em quando só pela atmosfera que ele mantém.

u/AgreeableRoo ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 Adorei a construção do mundo e a escrita do Sunless Sea, mas a dinâmica de jogo tornou-se repetitiva e a rotina era demasiado chata para eu conseguir avançar muito.

8. Stranded Deep [O melhor jogo de sobrevivência ao estilo do Dredge para uma exploração realista da ilha]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sobrevivência / Criação num mundo aberto Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2020 Criador(es) Beam Team Games (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo 15–30 h Ideal para Jogadores que adoram ciclos de sobrevivência graduais e a liberdade de uma ilha no oceano O que gostei A liberdade do modo sandbox, a gestão da ilha, os mergulhos nos recifes e nas cavernas

Perdido num vasto arquipélago, vais ter de arranjar provisões, construir jangadas ou abrigos e mergulhar em cavernas subaquáticas num mundo onde cada ilha parece um novo mundo aberto. A mistura de sobrevivência em terra com a dinâmica do oceano dá ao Stranded Deep um toque único entre jogos semelhantes ao Dredge.

Por que é que o escolhemos A sua combinação de gestão realista de recursos, ilhas geradas proceduralmente e exploração tanto em terra como no mar torna-o ideal para jogadores que procuram uma experiência de sobrevivência aberta que ainda mantenha aquela atmosfera marinha.

Vais caçar, pescar, construir, explorar naufrágios e recifes e, depois, perguntar-te se ficar em terra ou mergulhar mais fundo é a escolha mais inteligente. O oceano imprevisível e as ilhas em constante mudança aumentam a rejogabilidade, e o ambiente ganha um impacto forte quando o sol se põe e tudo parece mais silencioso, mais perigoso.

O meu veredicto: Perfeito se quiseres um jogo de sobrevivência com sistemas mais profundos e total liberdade, mantendo ao mesmo tempo a tensão da vida no mar que os fãs do Dredge tanto apreciam.

O que dizem os jogadores?

u/ExcellentDirt7069 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Vale sempre a pena, é incrível!

u/Professional-Job4330 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Aqui estamos nós em 2025 e estou a jogar isto outra vez. Não há nada como um pouco de evasão nesta «Idade de Ouro».

9. O Chamado do Mar [O melhor jogo com uma história cativante, tipo o Dredge]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura com enredo / Quebra-cabeças Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2020 Criador(es) Out of the Blue (desenvolvedora), Raw Fury (editora) Tempo médio de jogo 5–7 h Ideal para Jogadores que gostam de mistérios narrativos com um pouco de exploração O que gostei A atmosfera, o ritmo dos quebra-cabeças e o cenário deslumbrante da ilha

Uma ilha remota, marcas estranhas e um mistério ligado a uma expedição perdida definem logo o tom. O Chamado do Mar combina uma exploração tranquila com quebra-cabeças que parecem lógicos e gratificantes , em vez de esmagadores.

O seu estilo artístico acolhedor e os elementos lovecraftianos subtis tornam-no uma boa escolha para quem procura jogos semelhantes ao Dredge, mas com um foco maior na história do que na tensão.

Porque é que o escolhemos A combinação de exploração tranquila, narrativa comovente e quebra-cabeças lindamente concebidos torna-o uma escolha fácil para jogadores que procuram uma aventura centrada na narrativa com elementos sobrenaturais leves.

À medida que a história se desenrola, a ilha revela mais da sua personalidade através de ruínas, pistas e pequenos detalhes ambientais, acompanhados por uma banda sonora encantadora. É curto, bem acabado e ideal quando te apetece algo com ambiente, sem combate nem stress, colocando-se facilmente ao nível de outros jogos de aventura de topo para noites descontraídas.

O meu veredicto: Uma ótima opção se quiseres uma experiência comovente e centrada em quebra-cabeças, passada num mundo insular exuberante que, aos poucos, se transforma num mistério memorável.

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O que dizem os jogadores?

u/LivingNewt ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Acabei-o agora mesmo e gostei mesmo muito. … Os quebra-cabeças eram desafiantes, mas não ao ponto de me deixarem tão frustrado que não conseguisse resolvê-los. O mundo é deslumbrante, a arte é quase perfeita, a atmosfera lovecraftiana está bem presente e a história é bastante elegante e intrigante.

u/Spokker ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Uma ideia e um cenário fantásticos… Eu também fiquei viciado logo na primeira hora. A história e os quebra-cabeças eram incríveis e, às vezes, os gráficos deixavam-me a olhar boquiaberto durante um minuto.

10. Subnautica: Below Zero [O melhor jogo de oceano gelado ao estilo de Dredge]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sobrevivência / Exploração de mundo aberto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Criador(es) Unknown Worlds Entertainment (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo 20–35 h Ideal para Jogadores que procuram uma experiência de sobrevivência em ambientes oceânicos gelados O que gostei Os novos biomas, os gadgets e a estrutura narrativa mais forte

O cenário gelado dá a esta sequela uma sensação muito diferente, levando-te para águas mais frias e hostis, cheias de novas criaturas e ferramentas para experimentares. A construção de bases é mais flexível, a exploração está repleta de conteúdo secundário e a combinação entre história e sobrevivência parece mais coesa no geral. O Subnautica: Below Zero é uma escolha sólida para jogadores que procuram jogos como o Dredge e para fãs dos melhores jogos de mundo aberto com foco no oceano.

Por que é que o escolhemos O conjunto de ferramentas ampliado, a fauna melhorada e os novos biomas tornam a experiência distinta da do original, mantendo ao mesmo tempo tudo o que funcionava. Oferece aquela mesma sensação de descoberta, mas envolta num tom mais frio e misterioso.

Observar criaturas, mergulhar por túneis de gelo e lidar com condições meteorológicas imprevisíveis criam tensão sem nunca ofuscar a sensação de exploração. É um jogo bem acabado, criativo e surpreendentemente envolvente.

O meu veredicto: É uma ótima opção se quiseres uma jogabilidade de sobrevivência mais profunda com um toque gelado, que oferece mais ferramentas, mais exploração e um mundo que te vai levando cada vez mais para as suas profundezas geladas.

O que dizem os jogadores?

u/RedditUserAnon12 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 É um jogo excelente — o facto de não ser tão bom quanto o original deve-se apenas ao facto de o original ser tão excecional.

u/N0T_TRIBUTE ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Gostei mais do primeiro jogo, mas gostei mesmo muito do Below Zero. Concordo que a estética, no geral, está muito melhor, pelo menos na minha opinião.

11. Maneater [Jogo de RPG de ação semelhante ao Dredge, mas com um toque sombrio]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação / Mundo aberto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2020 Criador(es) Tripwire Interactive (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo 10–15 h Ideal para Jogadores que procuram algo mais caótico e em sessões curtas do que a típica exploração oceânica O que gostei O humor absurdo, o combate agressivo e o sistema de melhorias

O Maneater vira o cenário habitual de sobrevivência no oceano de cabeça para baixo: em vez de evitares os predadores, és tu o predador. Percorres uma série de áreas em mar aberto na pele de um tubarão em crescimento, provocando caçadores, descobrindo mutações e desbloqueando novos poderes à medida que evoluis de um filhote pequeno para uma ameaça de topo da cadeia alimentar. O jogo tem um estilo de documentário sensacionalista, com um narrador exagerado que faz com que até os momentos mais loucos pareçam estranhamente realistas.

Por que o escolhemos A mistura de evolução da criatura, combate caótico e um tom irónico cria uma mudança refrescante em relação ao ritmo mais calmo de muitos jogos como o Dredge, oferecendo aos jogadores uma alternativa mais cheia de ação sem perder o tema do oceano.

Entre perseguir presas, explorar a costa e fazer o teu tubarão subir de nível com mutações bizarras, o jogo mantém o ritmo acelerado e o tom divertido, perfeito quando queres uma jogabilidade com tema marinho, mas com muito mais garra.

O meu veredicto: Ótimo se estiveres à procura de uma abordagem mais intensa e alucinante à exploração do oceano, sem deixar de satisfazer aquela curiosidade pelo mundo marinho que os fãs do Dredge tanto adoram.

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O que dizem os jogadores?

u/Next-red-explorer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O «Maneater» é, de longe, o melhor RPG de tubarões em mundo aberto que já joguei… Há outro?!?! Lol

u/AnonymousRedditor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Parece um daqueles jogos clássicos de arcada que já não vemos com frequência na PS4 hoje em dia. A sensação de progressão é boa: começas por ser um cachorrinho minúsculo… depois um adolescente… depois um adulto, etc.

12. Mar da Solidão [Jogo de aventura emocional ao estilo de Dredge]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura / Narrativa Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2019 Criador(es) Jo-Mei Games (desenvolvedora), Electronic Arts (editora) Tempo médio de jogo 3–5 h Ideal para Jogadores que procuram uma aventura aquática emocionante, com a história em primeiro plano O que gostei A atmosfera, o design das criaturas e a música

O «Mar da Solidão» leva-te para o interior de uma cidade inundada, moldada pela mente da protagonista, onde as criaturas personificam o medo, o isolamento e o conflito interior. Deslizas por canais tranquilos, saltas de telhado em telhado, resolves quebra-cabeças simples e, aos poucos, vais desvendando uma história muito pessoal.

Navegar pelos níveis de água variáveis e encontrar monstros simbólicos mantém a experiência envolvente sem te sobrecarregar, e a banda sonora une tudo com um tom suave e melancólico.

Por que é que o escolhemos Os temas emocionais, a construção surreal do mundo e o ritmo suave fazem deste jogo uma excelente escolha para quem procura jogos semelhantes ao Dredge, que exploram o estado de espírito e a atmosfera em vez de mecânicas complexas.

Os visuais apostam em contrastes ousados, luz solar brilhante sobre águas escuras, dando ao conjunto uma sensação onírica.

O meu veredicto: Excelente se quiseres algo centrado na história, atmosférico e reflexivo, sem deixar de desfrutar daquela sensação de exploração aquática que os fãs de Dredge tanto apreciam.

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O que dizem os jogadores?

u/Some-Redditor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Recomendo VIVAMENTE o Sea Of Solitude. É, sem dúvida, uma verdadeira montanha-russa emocional. Este jogo tem, sem dúvida, muitas mensagens escondidas e é muito revelador.

u/AnotherPlayer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Foi uma experiência fantástica. A arte e a história cativaram-me desde o início — mesmo que a jogabilidade não seja muito profunda, a atmosfera faz com que valha a pena.

13. Moonglow Bay [Um RPG acolhedor sobre pesca, ao estilo do Dredge]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG acolhedor / Pesca / Aventura Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X|S informar Ano de lançamento 2021 Criador(es) Bunnyhug (desenvolvedora), Coatsink (editora) Tempo médio de jogo 12–20 h Ideal para Jogadores que procuram uma experiência de pesca envolvente com foco na narrativa O que gostei O ritmo relaxante, o sistema de cozinha e a personalidade da cidade

O Moonglow Bay leva-te a uma pequena cidade à beira-mar que está a passar por tempos difíceis, e a maior parte do teu progresso vem da pesca, da cozinha e de ajudar os habitantes locais a dar nova vida à comunidade. Vais apanhar peixes invulgares, transformá-los em pratos, melhorar o teu barco e, aos poucos, desbloquear novas áreas, enquanto os gráficos em estilo voxel mantêm tudo acolhedor e convidativo.

Porque é que o escolhemos A mistura de jogo de pesca, exploração tranquila e uma história impulsionada pela comunidade é perfeita para quem procura jogos parecidos com o Dredge, mas quer algo mais suave e animador.

Entre a recolha de receitas, elementos leves de RPG e o modo cooperativo local opcional, é o tipo de jogo em que te podes perder depois de um dia longo. Sem grandes riscos, só boas vibrações e uma dinâmica satisfatória que te faz avançar sempre.

O meu veredicto: Ótimo se adoraste a parte da pesca do Dredge, mas queres uma alternativa saudável e acolhedora, com muito coração e um tom mais calmo e otimista.

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O que dizem os jogadores?

u/DancingMarshmallow ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 É um jogo de pesca acolhedor, onde começas a pescar e a vender refeições… Até agora, a história é interessante e comovente, embora ainda precise de alguns retoques.

u/Disig ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 O início é tão bom… mas nunca terminei o jogo porque as personagens não convencem e os bugs acabaram por me tirar a vontade de continuar.

14. Submerso: Profundezas Ocultas [Jogo de exploração relaxante ao estilo do Dredge]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Exploração na terceira pessoa / Aventura Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Ano de lançamento 2022 Criador(es) Uppercut Games (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo 4–6 h Ideal para Jogadores que procuram ambiente e exploração sem combate O que gostei O ritmo calmo, o cenário de um mundo inundado e os gráficos

Este capítulo de Submerged leva-te a vaguear por uma cidade tranquila e coberta de vegetação, engolida pela água, onde a exploração e a descoberta são o cerne do jogo. Em vez de combate, escalas estruturas, descobres itens colecionáveis, resolves quebra-cabeças ambientais simples e aprecias a paisagem enquanto a banda sonora cria o ambiente certo.

Por que é que o escolhemos A sua exploração tranquila, a forte direção artística e o foco no ambiente em vez da ação fazem dele a escolha natural para quem procura jogos como o Dredge, que valorizam a atmosfera e o mistério suave.

Sem situações de falha, podes avançar totalmente ao teu próprio ritmo, vagueando pelas ruínas, restaurando a vida vegetal e descobrindo a história através do próprio mundo. É o tipo de jogo que jogas quando queres algo tranquilo, mas ainda assim visualmente impressionante.

O meu veredicto: O «Submerso: Profundezas Ocultas» é ideal se gostas de exploração ao teu ritmo e queres uma pausa tranquila que, mesmo assim, consiga captar um pouco daquele clima sombrio que tornou o «Dredge» tão cativante.

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O que dizem os jogadores?

u/SwitchHandler ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 ADORO este jogo! A parte de colecionar é super divertida. Também gosto muito do primeiro jogo, o «Submerged», embora o «Hidden Depths» seja melhor em quase todos os aspetos.

u/Fun_Yogurtcloset_652 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 É um jogo fantástico para desligar o HUD e simplesmente curtir ao teu ritmo. É muito relaxante. … Concordo que é muito bem feito, com uma mecânica simples e agradável, sem stress e sem ter de pensar muito.

15. Fishing Sim World: Pro Tour [Jogo de pesca profissional semelhante ao Dredge]

A nossa pontuação 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de pesca / Desporto Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador(es) Dovetail Games (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo 20–40 h Ideal para Jogadores que procuram uma experiência de pesca séria e competitiva O que gostei A variedade de equipamento, o realismo da água e a vertente competitiva

O Fishing Sim World: Pro Tour aposta tudo na autenticidade, oferecendo-te um conjunto completo de canas, montagens, tipos de isco e espécies de peixes para dominares. Vais passar de lago em lago e por circuitos profissionais, competindo em torneios, completando desafios e ajustando o teu equipamento para te adaptares às condições.

A simulação da água também está fantástica: os reflexos, o tempo e o comportamento dos peixes parecem todos muito realistas, colocando este jogo entre alguns dos mais realistas desta lista.

Por que é que o escolhemos O seu foco competitivo, a mecânica realista de lançamento e a progressão profunda do equipamento tornam-no uma escolha forte para jogadores que procuram jogos semelhantes ao Dredge, mas que querem algo muito mais técnico.

Assim que te habituares ao ritmo, torna-se um ciclo gratificante: planeia a configuração, interpreta a água, lança, ajusta e persegue aquela captura perfeita. É mais lento e metódico do que os jogos de pesca ao estilo arcade, mas é exatamente por isso que agrada aos fãs de simulações.

O meu veredicto: Uma escolha sólida se quiseres um simulador de pesca realista, com muita profundidade e uma curva de progressão constante, sem deixar de lado aquele encanto aquático que os jogadores do Dredge costumam procurar.

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O que dizem os jogadores?

u/rtmink28 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Eu pesco imenso na vida real e, para mim, teria de dizer que é o «Fishing Sim World Pro Tour». Tem uma boa variedade de métodos de pesca e espécies, e um modo de carreira também bastante bom.

u/OllieFromCairo ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ok, obrigado! Já comprei o jogo e estou a divertir-me imenso.

O meu veredicto geral

Quando alguém me pergunta por onde começar com jogos como o Dredge, digo sempre que depende do estado de espírito que procuras. Águas calmas, tensão, exploração ou emoção, cada escolha aqui traz um sabor diferente sem perder aquela atração do oceano:

Para exploradores descontraídos → Abzu: Uma viagem subaquática tranquila, com movimentos suaves e um ritmo calmo, perfeita quando queres algo relaxante.

Para jogadores focados na sobrevivência → Raft: ideal se gostas de recolher materiais, expandir a tua base flutuante e enfrentar o mar com amigos.

Para jogadores que dão prioridade à aventura → Subnautica: mergulho profundo, exploração cheia de tensão e uma sensação de presença que poucas experiências com temática oceânica conseguem igualar.

Para sessões centradas na história → O Chamado do Mar: Curto, emotivo e marcado pela atmosfera. Este é perfeito para quem adorou os momentos mais tranquilos em Dredge.

Seja qual for a tua forma de abordar a água (relaxada, desafiante ou com forte ênfase na narrativa), estas escolhas são a maneira mais fácil de manter essa vibração oceânica.

Perguntas frequentes