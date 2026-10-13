Requisitos de sistema do GTA 6: o teu PC consegue rodá-lo?

Os requisitos de sistema do GTA 6 são aquilo que os jogadores de PC não param de procurar. A resposta sincera é ao mesmo tempo complicada e interessante: a Rockstar ainda não divulgou os requisitos oficiais do GTA 6 para PC porque, até julho de 2026, a versão para PC ainda não tinha sido anunciada. Quem te mostrar uma ficha técnica «confirmada» está apenas a dar palpites.

O que te posso dar são as previsões mais credíveis dos requisitos de sistema do GTA 6, com base no hardware confirmado das consolas, no histórico do motor da Rockstar e em títulos AAA comparáveis.

Neste artigo, vamos analisar os requisitos mínimos estimados do GTA 6 para PC, juntamente com as especificações recomendadas, explicar por que razão a versão para PC está atrasada e ajudar-te a decidir se deves atualizar o teu PC agora.

Requisitos de sistema do GTA 6: o que sabemos

Até julho de 2026, o GTA 6 só está confirmado para uma PlayStation 5 e uma Xbox Series X|S. O lançamento está marcado para 19 de novembro de 2026, com o pré-carregamento a começar a 12 de novembro. Da Rockstar Games ainda não anunciou a versão para PC, por isso ainda não há requisitos de sistema oficiais para o GTA 6.

O anúncio de pré-venda da Rockstar, a 24 de junho de 2026, só menciona a PS5 e a Xbox Series X|S. O relatório de resultados da Take-Two de maio de 2026 também não faz referência a uma versão para PC. O que está confirmado é concreto:

Lançamento a 19 de novembro

Compatibilidade com consolas

Preço da Edição Standard (79,99 $)

Preço da Edição Ultimate (99,99 $)

Foco no modo para um jogador no lançamento

O CEO da Take-Two, Strauss Zelnick, tal como noticiado pela IGN, foi sincero ao afirmar que o GTA 6 não vai chegar ao PC no dia do lançamento, e que a espera é uma decisão comercial deliberada e não uma questão técnica. Isso é muito diferente de o jogo ter sido cancelado para PC. Zelnick referiu que «praticamente todos os nossos títulos de sucesso acabam por chegar a todas as plataformas com o tempo», e todos os lançamentos recentes da Rockstar acabaram por chegar ao PC.

Qualquer site que te mostre uma tabela confirmada dos requisitos do GTA 6 para PC está a apresentar estimativas da comunidade, e não informações oficiais da Rockstar, e isso inclui as especificações previstas para o GTA 6 no PC que vais ver aqui. Identifiquei claramente cada previsão, para que saibas sempre o que é real e o que é uma análise fundamentada.

Se pretendes jogar na consola logo no primeiro dia, em vez de esperar pela versão para PC que está atrasada, podes comprar pré-encomendas oficiais para consola e cartões-presente na Eneba para garantir a tua cópia.

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Requisitos previstos para o GTA 6 no PC: Tabela de desempenho e especificações

Para te ajudar a definir os teus objetivos específicos de jogo, dividimos as especificações previstas em três níveis distintos de desempenho, incluindo os requisitos de sistema recomendados para o GTA 6.

Importante: Todas as especificações abaixo são estimativas baseadas no hardware da PS5/Xbox Series X|S, no histórico do motor RAGE da Rockstar e em títulos AAA comparáveis. É o mesmo método em que os analistas da Digital Foundry e a comunidade de hardware em geral confiam. Esta página será atualizada assim que as especificações oficiais forem publicadas.

Nível de desempenho pretendido Requisitos previstos para a CPU Meta prevista para a GPU e VRAM Arquitetura de memória e armazenamento Mínimo (1080p / 30–40 fps) AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i5-9600K NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 6600 (mínimo de 8 GB de VRAM) 16 GB de RAM + 150 GB de SSD (recomenda-se NVMe) Recomendado (1440p / 60 fps) AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K NVIDIA RTX 4070 / AMD RX 7800 XT (12 GB+ de VRAM) 32 GB de RAM DDR5 + 150 GB de SSD NVMe de 4.ª geração Ultra / 4K (4K / 60+ fps) AMD Ryzen 7 9800X3D / Intel Core i9-14900K NVIDIA RTX 5080 / NVIDIA RTX 4090 (16 GB+ de VRAM) 32 GB–64 GB de RAM DDR5 + 200 GB de SSD NVMe de 4.ª/5.ª geração

Recomenda-se o Windows 11 para a funcionalidade DirectStorage, que permite ao jogo transferir recursos do SSD para a placa gráfica, reduzindo os tempos de carregamento e as falhas de fluidez.

A Xbox Series S define o mínimo prático para o PC, já que é a consola mais fraca que a Rockstar tem de suportar, com cerca de 8 GB de memória para jogos. Com os requisitos mínimos de sistema do GTA 6, o jogo fica jogável, mas não é a experiência que a maioria dos jogadores de PC espera.

Para a experiência que a maioria das pessoas realmente quer, as especificações recomendadas visam 1440p a uns estáveis 60 fps com definições elevadas, com ray tracing ativado num nível de qualidade moderado. Este é o ponto ideal em que a maioria dos analistas concorda.

Se estiveres à procura de 4K a 60 fps no nível «Ultra», o 4K nativo sem upscaling provavelmente vai exigir uma RTX 5080 ou superior, embora os upscalers de deep learning, como o DLSS Quality ou o FSR, ajudem as placas de gama média a ter um desempenho acima do esperado.

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Alocações de VRAM e upscaling: precisas de 32 GB de RAM para o GTA 6?

Uma dúvida comum entre os jogadores de PC é quanta VRAM o GTA 6 precisa e se é obrigatório atualizar para 32 GB de RAM para o GTA 6.

Vice City apresenta ambientes densos e texturas detalhadas, pelo que as texturas de alta resolução irão saturar rapidamente a memória gráfica. 8 GB de VRAM dão para jogar a 1080p com texturas baixas a médias, mas aumentar as definições exigirá alocações maiores de VRAM.

Para um desempenho estável, tecnologias de upscaling baseadas em deep learning, como o DLSS Quality e o FSR 3.0, serão ferramentas essenciais para ajudar os computadores de gama média a manter taxas de fotogramas fluidas a 1440p e 4K sem sobrecarregar o buffer da memória gráfica.

Se estás à procura da melhor placa gráfica para definições do GTA 6 para PC a 1080p e 1440p, optando por modelos como a NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 GB) ou a AMD Radeon RX 7800 XT (16 GB), vais garantir que a tua configuração tem memória suficiente e suporte para upscaling.

Por que é que os requisitos são tão elevados

Os elevados requisitos previstos para o GTA 6 no PC devem-se às exigentes atualizações do motor RAGE 9:

Densidade e simulação de IA As definições de simulação que consomem muita memória sobrecarregam fortemente as CPUs multi-core durante interações complexas na cidade. Infraestrutura de iluminação A iluminação global avançada com ray tracing e as matrizes de reflexão exigem um elevado poder de processamento da GPU, tanto em resoluções nativas como ampliadas. Streaming de recursos Para garantir um desempenho contínuo no sistema de streaming de recursos, são necessárias velocidades de SSD NVMe; os discos rígidos mecânicos causam graves falhas de reprodução. Carga térmica do sistema As exigências de desempenho sustentado levam os componentes ao limite dos parâmetros de limitação térmica do hardware, tornando o arrefecimento essencial.

O GTA 6 é fortemente limitado pela CPU devido a estas exigências do motor. Os processadores quad-core mais antigos vão ter dificuldades nas ruas movimentadas da cidade. Atualizar para processadores com designs de cache robustos, como a série AMD X3D, vai oferecer um aumento de desempenho maior do que contar apenas com a potência da GPU.

Especificações do GTA 6 para PC vs. hardware da PS5 e da Xbox

A melhor forma de prever as especificações do GTA 6 para PC é começar pelo hardware que já podemos avaliar. Vamos dar uma olhadela rápida ao que há dentro das consolas da geração atual:

PS5 PS5 Pro Xbox Series X Xbox Series S CPU 8 núcleos AMD Zen 2 a até 3,5 GHz 8 núcleos AMD Zen 2 a até 3,85 GHz 8 núcleos AMD Zen 2 a 3,8 GHz (3,66 GHz com SMT) 8 núcleos AMD Zen 2 a 3,6 GHz (3,4 GHz com SMT) Arquitetura da GPU AMD RDNA 2 RDNA 2/3 personalizada (com Ray Tracing RDNA 4) AMD RDNA 2 AMD RDNA 2 Desempenho da GPU ~10,28 TFLOPs ~16,7 TFLOPs (ou 33,5 TFLOPs em dual-issue) 12,15 TFLOPs ~4,0 TFLOPs Memória 16 GB de GDDR6 16 GB de GDDR6 + 2 GB de DDR5 16 GB de GDDR6 10 GB de GDDR6

Um TFLOP é uma medida aproximada do desempenho gráfico bruto, por isso, quanto maior, mais rápido. Em termos de GPU bruta, estas especificações colocam as consolas algures entre uma RTX 2070 Super e uma RTX 3060 Ti.

Mas a Rockstar não copia as especificações das consolas diretamente para o PC, o que é fundamental para interpretares corretamente os requisitos do GTA 6 para PC. O hardware das consolas define uma base em torno da qual o jogo é concebido, mas a versão para PC tem de se adaptar a milhares de combinações de hardware, ao mesmo tempo que oferece resoluções mais altas, taxas de fotogramas mais elevadas e funcionalidades visuais adicionais. Isto significa que os requisitos mínimos para PC vão estar acima do hardware das consolas, e não ao mesmo nível.

Ajuda ver quais são, na verdade, os objetivos de cada consola:

PS5 (base): Cerca de 1440p a 30 fps com iluminação global com ray tracing, segundo a análise do trailer feita pela Digital Foundry.

Cerca de 1440p a 30 fps com iluminação global com ray tracing, segundo a análise do trailer feita pela Digital Foundry. PS5 Pro: Ray tracing melhorado e maior fidelidade visual através do PSSR, com o objetivo de atingir uns 30 fps (ou 40 fps) mais nítidos, em vez de 60 fps, devido a limitações da CPU.

Ray tracing melhorado e maior fidelidade visual através do PSSR, com o objetivo de atingir uns 30 fps (ou 40 fps) mais nítidos, em vez de 60 fps, devido a limitações da CPU. Xbox Series X: Mais ou menos ao mesmo nível que a PS5 básica.

Mais ou menos ao mesmo nível que a PS5 básica. Xbox Series S: Grandes compromissos, provavelmente a 720p com o ray tracing reduzido ou desativado. Os 8 GB de memória acessível aos jogos são o mínimo que a Rockstar tem de garantir.

Junta isso às previsões e tudo faz sentido. Se uma PS5 consegue 30 fps a 1440p com uma placa gráfica mais ou menos ao nível da RTX 2070 Super, então um PC que pretenda atingir 60 fps, mesmo a 1080p, precisa de uma margem de desempenho visivelmente maior, e é exatamente por isso que os analistas da comunidade estimam que o mínimo prático de 60 fps se situe em torno de uma RTX 3060 Ti ou RTX 3070.

Há mais uma coisa que salta à vista nos trailers: a iluminação global com ray tracing parece ser um pilar visual central do GTA 6, não uma opção que se possa desligar, e a análise da Digital Foundry aponta na mesma direção. Essa única escolha de design eleva a fasquia da GPU mais do que o habitual.

Se analisarmos todos os jogos da série GTA por ordem, cada geração exigiu mais do hardware do PC do que a anterior, e o próximo título parece destinado a manter essa tendência.

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Requisitos do GTA 6 para PC em comparação com o RDR2 e o CP2077

Se queres ter uma ideia geral do desempenho, a forma mais rápida de avaliar o teu equipamento é compará-lo com dois jogos que já podes jogar hoje. Com base no desempenho do teu PC no Red Dead Redemption 2 e no Cyberpunk 2077, eis mais ou menos o que podes esperar do GTA 6.

Red Dead Redemption 2: a referência mais próxima da Rockstar

O Red Dead Redemption 2 é o melhor ponto de referência porque é da própria Rockstar. Funciona com o RAGE 8; o GTA 6 funciona com o RAGE 9, a mesma filosofia de design que suporta uma carga muito mais pesada graças a uma densidade de vegetação cerca de quatro vezes superior, um mapa maior e iluminação global em tempo real.

A título de referência, os requisitos mínimos oficiais jogar o Red Dead Redemption 2 para PC exigem uma GTX 770 de 2 GB, um i5-2500K, 8 GB de RAM e 150 GB de armazenamento. Trata-se de componentes da época de 2013, o que nos lembra que a Rockstar costuma definir requisitos mínimos bastante flexíveis.

Os requisitos mínimos do GTA 6 vão ficar bem acima disso, a par do aumento da complexidade do motor. Tem também em conta o precedente dos 150 GB de armazenamento: ao considerar o tamanho total do jogo Grand Theft Auto 6 e o espaço de armazenamento, é provável que o título exija, no mínimo, 150–200 GB, e esse valor só vai aumentar quando o conteúdo online for lançado.

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Cyberpunk 2077: O modelo da indústria para especificações por níveis

O Cyberpunk 2077 é importante por uma razão diferente. A ficha técnica atualizada da CD Projekt Red separa os níveis de especificações com e sem ray tracing, exige um SSD e deixa de suportar discos rígidos. Este é o modelo mais claro de como as especificações do GTA 6 provavelmente serão definidas.

A grande lição para a tua carteira: o ray tracing praticamente duplica a GPU de que precisas para a mesma resolução e taxa de fotogramas. Como o GTA 6 integra a iluminação com ray tracing de forma tão profunda, essa divisão vai ser muito importante quando as especificações oficiais forem divulgadas.

A tabela de VRAM do Cyberpunk 2077 também é uma antevisão útil:

Mínimo de 6 GB sem ray tracing

8 GB recomendados sem ray tracing

12 GB para a configuração «ultra»

16 GB para o modo de ray tracing «overdrive»

O GTA 6 provavelmente seguirá uma progressão semelhante. Como o nível recomendado para o Cyberpunk 2077 (uma RTX 2060 Super ou RX 5700 XT para 1080p/60 fps na configuração alta) fica um degrau abaixo do que o GTA 6 vai exigir, pode-se dizer com segurança que vais precisar de, pelo menos, uma placa da classe RTX 3060 Ti ou RTX 4060 Ti para atingires uns 60 fps comparáveis.

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Quando é que o GTA 6 vai chegar ao PC? O calendário realista

O Grand Theft Auto VI vai ser lançado a 19 de novembro de 2026 para a PS5 e uma Xbox Series X|S. O PC não está incluído na janela de lançamento inicial devido aos calendários escalonados da Rockstar, que dão prioridade às consolas. O CEO da Take-Two, Strauss Zelnick, destacou que lançar primeiro nas consolas maximiza o alcance no primeiro dia junto das bases de jogadores já estabelecidas.

Ele também referiu que o mercado de PC está a crescer para jogos ao estilo das consolas e que «praticamente todos os nossos títulos de sucesso acabam por chegar a todas as plataformas com o tempo». É o mais próximo de uma confirmação para PC que vais conseguir sem uma data concreta. Assim que a Rockstar anunciar a versão para PC, espera que as especificações oficiais do GTA 6 para PC sejam publicadas algumas semanas ou meses antes da data de lançamento.

A história dá-nos uma estimativa fiável do tempo de espera. O Grand Theft Auto V demorou 19 meses a chegar ao PC após o lançamento para consolas, enquanto o Red Dead Redemption demorou cerca de 13 meses. Com base nestes padrões, é provável que a versão para PC chegue entre o final de 2027 e meados de 2028.

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Deves atualizar o teu PC agora para o GTA 6?

A resposta depende do estado atual do teu computador.

Se o teu PC tiver mais de 5 a 6 anos: atualiza-o, independentemente do GTA 6. A maioria dos jogos atuais de grande orçamento já exige mais do que o hardware mais antigo, e uma configuração de gama média de 2024 ou 2025 vai servir bem toda a tua coleção de jogos, ao mesmo tempo que te prepara bem para o GTA 6 mais tarde.

atualiza-o, independentemente do GTA 6. A maioria dos jogos atuais de grande orçamento já exige mais do que o hardware mais antigo, e uma configuração de gama média de 2024 ou 2025 vai servir bem toda a tua coleção de jogos, ao mesmo tempo que te prepara bem para o GTA 6 mais tarde. Se tens um PC atual de gama média (RTX 3060–RTX 4060 Ti ou um equivalente da AMD): espera um pouco. Com base nas especificações previstas, o hardware nesta gama deve cumprir ou superar os requisitos mínimos do GTA 6. Gastar dinheiro agora, antes de haver números oficiais, arrisca-te a comprar peças de que não precisas. Espera pelo anúncio para PC.

espera um pouco. Com base nas especificações previstas, o hardware nesta gama deve cumprir ou superar os requisitos mínimos do GTA 6. Gastar dinheiro agora, antes de haver números oficiais, arrisca-te a comprar peças de que não precisas. Espera pelo anúncio para PC. Se, de qualquer forma, estás a planear montar um novo PC: faz-o de forma inteligente, em vez de reativa. Dá prioridade, por ordem: um SSD NVMe, 32 GB de RAM, um processador de 8 núcleos com cache potente e uma placa gráfica da classe RTX 4070 ou RX 7800 XT, ou superior. Essa configuração vai superar com folga o que quer que a Rockstar venha a considerar «recomendado».

faz-o de forma inteligente, em vez de reativa. Dá prioridade, por ordem: um SSD NVMe, 32 GB de RAM, um processador de 8 núcleos com cache potente e uma placa gráfica da classe RTX 4070 ou RX 7800 XT, ou superior. Essa configuração vai superar com folga o que quer que a Rockstar venha a considerar «recomendado». Se ainda usas um disco rígido: esta é a única atualização que vale a pena fazeres hoje, aconteça o que acontecer. Os jogos modernos de mundo aberto exigem cada vez mais a velocidade de um SSD, e o GTA 6 será quase de certeza um deles. Um SSD NVMe melhora o carregamento e o streaming em tudo o que já jogas.

Outra coisa que vale a pena saber: as tecnologias de upscaling DLSS 4 e FSR 4 já estão tão aperfeiçoadas que as placas de gama média conseguem superar as suas limitações a 1440p. Ativa a «Frame Generation», que insere fotogramas gerados por IA entre os reais, e isso tira um pouco da urgência de atualizar a GPU, se o teu objetivo for 1440p/60 fps.

Quando fizeres a atualização, lembra-te de que as especificações oficiais do GTA 6 para PC serão a única referência fiável, por isso esta página será atualizada assim que essas especificações forem divulgadas. Entretanto, se preferires não esperar e quiseres jogar o jogo nas consolas logo no lançamento, podes garantir a tua cópia do Grand Theft Auto VI a um preço competitivo através da Eneba.

O panorama dos jogos para PC em 2026: onde se situam a maioria dos jogadores

O Inquérito de Hardware da Steam de junho de 2026 é o melhor retrato que temos do que as pessoas realmente utilizam, e dá-nos uma boa ideia dos requisitos de sistema do GTA 6 em 2026.

GPU RTX 4060 para portátil (4,02%)



RTX 3060 (3,88%)



RTX 4060 para computador de secretária (3,65%)



RTX 5070 (3,29%)



RTX 3050 (3,23%) RAM 16 GB (41,57%)



32 GB (36,79%) CPU 6 núcleos (27,64%)



8 núcleos (27,47%) SO Windows 11 (70,44 %)



Windows 10 (23,56 %) Resolução 1080p (51,12%)



1440p (21,44%) VRAM 8 GB (25,64%)



16 GB (24,50%)



12 GB (13,01%)

O jogador típico do Steam em meados de 2026 tem um processador de 6 ou 8 núcleos, 16 ou 32 GB de RAM e uma placa gráfica da gama RTX 3060 ou RTX 4060. Comparando com as especificações previstas, isto situa-se entre o mínimo e o recomendado: não ficas para trás, mas também não tens a garantia de uma experiência ao máximo no lançamento sem teres de descarregar algumas definições.

Também vale a pena dar uma olhadela na AMD, com a sua quota de mercado de GPUs a subir para cerca de 19%, depois de um mínimo de 10,6%, e as RX 9070 XT e RX 9060 XT a destacarem-se como opções com uma excelente relação qualidade/preço. Se tens uma RTX 4060 e estás de olho nos 8 GB de VRAM, dá para jogar em 1080p com definições médias e o ray tracing desligado, mas 12 GB ou mais é a aposta mais segura para 1440p ou para o ray tracing.

Se estás a perguntar-te: «O meu portátil para jogos consegue rodar o GTA 6?», a resposta resume-se à limitação térmica e à VRAM. Uma GPU RTX 4060 para portátil aguenta 1080p com definições médias, mas resoluções mais altas vão exigir um upscaling agressivo.

Pronto para jogar o GTA 6? Eis a situação atual

Vamos resumir tudo o que sabemos até agora sobre o GTA 6 e os requisitos de sistema do GTA 6:

Em julho de 2026, ainda não existem requisitos oficiais de sistema para o GTA 6 no PC. Qualquer site que afirme o contrário está a apresentar-te estimativas.

As especificações mínimas previstas apontam para uma placa gráfica do tipo RTX 2060 ou RX 6600, um processador moderno de 6 núcleos, 16 GB de RAM e um SSD de 150 GB ou mais.

As especificações recomendadas previstas apontam para uma placa gráfica do tipo RTX 4070 ou RX 7800 XT, 32 GB de RAM e um SSD NVMe de 4.ª geração.

Um lançamento para PC é, realisticamente, uma hipótese para 2027 a 2028, com base no próprio historial da Rockstar.

A potência da CPU e a velocidade do SSD são as duas peças mais subestimadas do quebra-cabeças do motor da Rockstar.

Mantém-te atualizado adicionando esta página e o site oficial de suporte da Rockstar Games aos teus favoritos. É neste último que as especificações reais para PC serão divulgadas assim que a versão para PC for anunciada, tal como aconteceu com o Red Dead Redemption 2.

E se preferires não ficar de braços cruzados, podes garantir a tua cópia do Grand Theft Auto VI através da Eneba a um preço competitivo e jogar na consola enquanto o teu PC se prepara para a eventual versão para PC.

Para todas as outras atualizações sobre o GTA 6 à medida que o lançamento para PC se aproxima, o nosso hub do GTA 6 mantém-te a par de tudo.

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Perguntas frequentes