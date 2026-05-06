15 giochi simili a Dredge del 2026 da provare se ti piace l’horror rilassante
Giochi come Dredge piacciono a chiunque cerchi quel mix di navigazione tranquilla, tensione sommessa e la sensazione che qualcosa di inquietante possa nascondersi oltre la nebbia. Questa lista raccoglie quindici titoli che esplorano quella stessa atmosfera a modo loro, dai rilassanti viaggi sott’acqua ai misteri basati sulla trama, fino alle sfide di sopravvivenza più intense.
Ogni gioco ha la sua identità, ma tutti catturano quella voglia di tornare in mare aperto per un’ultima navigazione, la stessa sensazione che ha reso Dredge così avvincente. Quindi, se sei pronto a tuffarti nella tua prossima ossessione a tema oceanico, sei nel posto giusto.
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Le nostre scelte migliori per giochi simili a Dredge
Ci sono tantissime ottime opzioni in giro, ma queste tre spiccano subito per aver saputo catturare l’atmosfera, l’esplorazione e quella tensione silenziosa che rendono Dredge così speciale.
Ognuno di essi coglie un aspetto diverso di quella formula, che tu sia alla ricerca di tranquille passeggiate sull’oceano, di una progressione costante o di scoperte subacquee più profonde.
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Abzu 2016Un'immersione tranquilla in vivaci ambienti sottomarini, senza stress e con un fascino visivo incredibile. È una scelta perfetta quando vuoi qualcosa di rilassante che ti dia comunque la sensazione di scoprire piccoli segreti sotto la superficie.
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Raft 2018Partire da una minuscola zattera e trasformarla pian piano in una vera e propria base galleggiante è incredibilmente soddisfacente. Il mix tra raccolta, creazione di oggetti ed esplorazione delle isole conferisce al gioco un ritmo costante che ti spinge ad avventurarti sempre più in profondità nell’oceano.
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Subnautica 2018Uno dei migliori giochi di esplorazione subacquea mai realizzati. I suoi biomi, le creature e il senso di scoperta creano una sensazione costante di curiosità e pericolo che i fan di Dredge di solito apprezzano subito.
Questi tre sono un ottimo punto di partenza, ma ce ne sono molti altri che vale la pena esplorare. Continua a scorrere per vedere l’elenco completo e trovare l’avventura ispirata all’oceano perfetta per la tua prossima sessione.
15 giochi simili a Dredge per gli appassionati di esplorazioni in acque profonde
Ecco la lista completa di quindici avventure a tema oceanico, ognuna delle quali offre un modo diverso per esplorare acque sconosciute, seguire indizi misteriosi o semplicemente goderti il ritmo tranquillo della vita in mare. Quanti di questi giochi simili a Dredge hai già provato?
1. Abzu [Il miglior gioco simile a Dredge per un'esplorazione tranquilla dell'oceano]
|Il nostro punteggio
10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Avventura / Esplorazione
|Piattaforme
|PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch
|Anno di uscita
|2016
|Sviluppatore/i
|Giant Squid (sviluppatore), 505 Games (editore)
|Durata media di gioco
|2–3 ore
|Ideale per
|Giocatori che amano le esplorazioni subacquee tranquille e suggestive
|Cosa mi è piaciuto
|Grafica stupenda, ritmo rilassante e meccaniche di nuoto fluide
Abzu ti catapulta direttamente in un vivace mondo sottomarino dove l’obiettivo principale è esplorare al tuo ritmo. Niente combattimenti, nessuna pressione, solo nuotate fluide e un forte senso di scoperta mentre ti muovi tra grotte, foreste di corallo e antiche rovine.
Il gioco punta molto sull’atmosfera, e il modo in cui la fauna marina reagisce alla tua presenza rende il mondo davvero vivo, in modo molto delicato. È il tipo di esperienza perfetta se ti piacciono giochi simili a Dredge ma cerchi qualcosa di più rilassante.
Abzu si distingue per la sua serena esplorazione subacquea e per le ambientazioni realizzate con cura artigianale. La combinazione di movimenti fluidi, una direzione artistica mozzafiato e una colonna sonora rilassante lo rende una scelta ovvia per chiunque desideri un viaggio tranquillo nell’oceano che sia comunque pieno di vita.
Più nuoti nel mondo di Abzu, più noti piccoli dettagli unici, come luoghi nascosti dove meditare o momenti in cui enormi creature marine ti incrociano il cammino. È breve, ma sfrutta bene il tempo a disposizione, offrendoti un’esperienza mirata che ti regalerà una sensazione rinfrescante se cerchi qualcosa di suggestivo senza stress.
Il mio verdetto: se hai amato l’atmosfera oceanica di Dredge ma vuoi qualcosa di tranquillo e visivamente suggestivo, Abzu è una scelta facile. È un’immersione rilassante e piacevole che trasmette comunque quel senso di mistero sotto la superficie.
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2. Raft [Il miglior gioco di sopravvivenza simile a Dredge in mare aperto]
|Il nostro punteggio
9.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Sopravvivenza / Creazione / Cooperativa
|Piattaforme
|PC, Xbox One
|Anno di uscita
|2022
|Creatori
|Redbeet Interactive (sviluppatore), Axolot Games (editore)
|Durata media di gioco
|20–40 ore
|Ideale per
|Chi ama la sopravvivenza cooperativa, il crafting e una progressione graduale
|Cosa mi è piaciuto
|Costruire la zattera, esplorare le isole e quella sensazione costante di andare avanti
Raft ti fa iniziare su una minuscola tavola alla deriva nell’oceano, che poi trasformi pian piano in una vera e propria base galleggiante. La maggior parte del gioco ruota attorno alla raccolta di detriti, alla creazione di strumenti, al potenziamento della zattera e alla navigazione verso isole o relitti. Ha quel ciclo appagante in cui ogni piccolo miglioramento ti spinge a spingerti un po’ più in là.
La modalità cooperativa è particolarmente divertente, perché tutti contribuiscono a mantenere in vita la zattera e ad addentrarsi sempre più in acque inesplorate. È la scelta perfetta per chi cerca giochi simili a Dredge ma con un'esperienza di sopravvivenza e costruzione più concreta. E se Raft ti piace, probabilmente ti piacerà dare un’occhiata ad alcuni dei migliori giochi simili a Raft, dato che seguono lo stesso ciclo di sopravvivenza in acqua.
Raft ti fa provare la sensazione di essere da solo in mezzo all’oceano e di conquistarlo pian piano grazie al lavoro di squadra, a potenziamenti intelligenti e all’esplorazione. Il suo ciclo “cattura-crea-espandi” è semplice ma coinvolgente, e quando giochi con gli amici nascono storie fantastiche.
Troverai tantissime cose da fare man mano che la tua zattera si espande, dall’immergerti tra le barriere coralline alla ricerca di materiali rari al saltare da un’isola all’altra in cerca di progetti. Il gioco ha goduto di un forte sostegno da parte della community sin dalla fase di accesso anticipato, e gli aggiornamenti continuano ad aggiungere oggetti utili e nuovi luoghi da esplorare, così il mondo non sembra mai statico.
Il mio verdetto: se ti piacciono i giochi di sopravvivenza con un chiaro senso di progressione, Raft offre un’avventura oceanica appagante che ti spinge sempre di nuovo in mare. È perfetto se cerchi qualcosa di più pratico rispetto a Dredge, ma ami comunque quell’atmosfera di mare aperto.
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3. Subnautica [Il miglior gioco subacqueo open-world simile a Dredge]
|Il nostro punteggio
9.6
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Sopravvivenza in mondo aperto / Esplorazione
|Piattaforme
|PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch
|Anno di uscita
|2018
|Creatore/i
|Unknown Worlds Entertainment (sviluppatore e editore)
|Durata media di gioco
|25–50 ore
|Ideale per
|Giocatori che cercano esplorazione approfondita, progressione e vera tensione sott'acqua
|Cosa mi è piaciuto
|I biomi, il design delle creature e la costante sensazione di scoperta
Subnautica ti catapulta in un oceano alieno pieno di creature strane, grotte nascoste e biomi enormi da esplorare. Raccoglierai materiali, costruirai basi, creerai strumenti e ti spingerai pian piano in zone sempre più profonde e pericolose.
Il gioco riesce perfettamente a trasmettere quella sensazione di meraviglia mista a un leggero senso di terrore, soprattutto quando esplori nuove zone con ossigeno limitato o segui un segnale nell’oscurità. Se ti piacciono i giochi simili a Dredge ma vuoi qualcosa con una maggiore profondità in termini di sopravvivenza, questa è una delle opzioni migliori. Ne vuoi ancora? Allora dare un’occhiata ad alcuni dei migliori giochi simili a Subnautica è il passo successivo più ovvio.
I sistemi di sopravvivenza ed esplorazione funzionano alla perfezione insieme, dando a ogni immersione uno scopo preciso. La varietà delle creature, i luoghi realizzati a mano e gli effetti sonori rendono il mondo vivo e imprevedibile, che è esattamente quello che ti aspetti da un’avventura subacquea. Credimi, già solo il sound design può farti battere forte il cuore, specialmente quando senti qualcosa di grosso muoversi in lontananza.
Mentre esplori, la storia si svela in modo naturale attraverso segnali, relitti e diari di bordo che trovi lungo il percorso. Più equipaggiamento costruisci, più lontano puoi spingerti, e ogni nuovo bioma sembra diverso grazie a risorse e creature uniche.
Il mio verdetto: se ami i mondi oceanici che uniscono bellezza e pericolo, Subnautica è un gioco che consiglio senza esitazione. Cattura quel senso di mistero che i fan di Dredge apprezzano, ma lo espande in un’esperienza di sopravvivenza a mondo aperto completa.
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4. King of Seas [RPG d’azione a tema piratesco simile a Dredge]
|Il nostro punteggio
9.5
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|RPG d'azione / Combattimenti navali
|Piattaforme
|PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch
|Anno di uscita
|2021
|Creatori
|3DClouds (sviluppatore), Team17 (editore)
|Durata media di gioco
|10–20 ore
|Ideale per
|Giocatori che cercano una progressione RPG leggera unita a combattimenti in stile piratesco
|Cosa mi è piaciuto
|Le battaglie navali veloci, la generazione casuale del mondo e le sessioni facili da iniziare al volo
In King of Seas, la prima cosa che ti colpisce è quanto l’oceano sia vivace e imprevedibile. Ogni nuova partita riorganizza la mappa, quindi non ci sono mai due viaggi uguali. Scontri in mare, rotte del tesoro e missioni veloci si susseguono senza sosta, e a poco a poco inizi a personalizzare la tua nave, sbloccando nuove abilità e scivolando nel ruolo di pirata che ti sembra più naturale.
C’è anche un’atmosfera affascinante in questo mondo, grazie alla grafica colorata e a una trama semplice che ti spinge a passare da un obiettivo all’altro. Il combattimento è il punto forte, e sperimentare diverse configurazioni della nave dà a ogni partita un tocco unico senza sopraffarti con sistemi troppo complessi.
I mari generati proceduralmente, le missioni ramificate e le intense battaglie navali offrono un mix divertente di rigiocabilità e accessibilità. È facile buttarsi in brevi sessioni, far salire di livello la tua nave e andare a caccia di bottino senza doverci dedicare troppo tempo.
Si gioca con una visuale dall’alto, che ti offre una visione chiara dell’azione e fa sì che tutto risulti veloce e reattivo. Per chiunque cerchi giochi simili a Dredge ma desideri più combattimenti e progressione, questo ti conquisterà subito.
Il mio verdetto: ottima scelta per chiunque voglia un’avventura in mare con più azione rispetto a Dredge, ma che ami comunque quella sensazione di vagare per acque imprevedibili. È veloce, divertente e perfetto per brevi momenti di caos piratesco.
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5. Pesca: Atlantico settentrionale [Simulazione realistica di pesca simile a Dredge]
|Il nostro punteggio
9.4
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Simulatore di pesca / Simulatore di carriera
|Piattaforme
|PC, PlayStation 4, Xbox One
|Anno di uscita
|2020
|Sviluppatore/i
|Misc Games (sviluppatore e editore)
|Durata media di gioco
|30–70 ore
|Ideale per
|Giocatori che amano la pesca realistica e metodica e i sistemi dettagliati
|Cosa mi è piaciuto
|Barche autentiche, gestione approfondita e la sensazione di gestire un’attività vera e propria
C’è qualcosa di stranamente appagante nel manovrare un peschereccio commerciale su mari freddi e ventosi. Pesca: Atlantico settentrionale punta tutto sul realismo, dalla gestione delle attrezzature e del sonar alla scelta del metodo di pesca giusto per ogni specie. I cambiamenti meteorologici, le lunghe rotte e la pianificazione delle tue battute di pesca conferiscono al gioco quel ritmo lento e ponderato che non trovi nella maggior parte dei giochi simili a Dredge.
Il mix di sistemi di bordo dettagliati, l’avanzamento di carriera basato sui contratti e le attrezzature realistiche lo rendono uno dei simulatori marini più credibili in circolazione, soprattutto se ti piacciono i giochi che premiano la pazienza e la pianificazione.
Man mano che la tua attività cresce, crescono anche le tue responsabilità: assumere l’equipaggio, potenziare la tua barca e decidere quale tecnica di pesca sia più redditizia. La mappa è enorme e l’atmosfera ti colpisce in pieno quando arriva la nebbia o il mare inizia a diventare agitato.
Il mio verdetto: ottima scelta se cerchi qualcosa di più tranquillo e realistico rispetto a Dredge, con la profondità di un vero simulatore di pesca commerciale e un percorso di carriera davvero appagante.
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6. L’avventura acquatica dell’ultimo essere umano [Gioco post-apocalittico ambientato nell’oceano simile a Dredge]
|Il nostro punteggio
9.2
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Metroidvania / Azione-avventura
|Piattaforme
|PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch
|Anno di uscita
|2016
|Creatore/i
|YCJY Games (sviluppatore e editore)
|Durata media di gioco
|4–6 ore
|Ideale per
|Giocatori che amano l’esplorazione suggestiva unita a combattimenti contro boss impegnativi
|Cosa mi è piaciuto
|La costruzione del mondo, il tono unico e gli scontri sorprendentemente difficili
C’è un fascino inquietante nell’esplorare una Terra sommersa dall’acqua, molto tempo dopo la scomparsa dell’umanità. L’avventura acquatica dell’ultimo essere umano mescola momenti lenti ed esplorativi a combattimenti contro i boss improvvisi e intensi che richiedono tutta la tua attenzione.
Il suo stile pixel art conferisce a tutto un aspetto caldo e retrò, ma il ritmo e la struttura sono abbastanza moderni da mantenere vivo l’interesse. Per chiunque cerchi giochi simili a Dredge con un’attenzione maggiore al combattimento e alla progressione, questo titolo è proprio quello che ci vuole.
La mappa interconnessa, i comandi precisi e il design memorabile dei boss lo rendono ben più di una semplice avventura subacquea. Ogni nuovo potenziamento apre percorsi inediti e l’atmosfera rimane coinvolgente dall’inizio alla fine.
Cunicoli segreti, messaggi nascosti e piccoli dettagli ambientali contribuiscono a creare un mondo che sembra solitario ma affascinante. È più breve della maggior parte dei giochi Metroidvania, il che lo rende un’ottima scelta per chi cerca qualcosa di compatto ma comunque pieno di personalità.
Il mio verdetto: un’ottima scelta se cerchi un’avventura a tema oceanico più intensa di Dredge, che unisce esplorazione, sfide e un’atmosfera post-apocalittica che ti rimane impressa.
Cosa ne pensano i giocatori?
7. Sunless Sea [Il miglior gioco narrativo simile a Dredge con una trama cupa]
|Il nostro punteggio
9
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|RPG di sopravvivenza narrativa / Esplorazione
|Piattaforme
|PC, PS4
|Anno di uscita
|2015
|Creatore/i
|Failbetter Games (sviluppatore e editore)
|Durata media di gioco
|20–40 ore
|Ideale per
|Giocatori che cercano una trama profonda, scelte difficili e una tensione che cresce lentamente
|Cosa mi è piaciuto
|I viaggi pericolosi, la mitologia inquietante e la costante sensazione di pericolo
Pochi giochi riescono a trasmettere la sensazione di navigare nell’oscurità come fa Sunless Sea. Ogni viaggio è un azzardo: il carburante scarseggia, le provviste si esauriscono e la sanità mentale del tuo equipaggio pende da un filo.
La trama è incredibilmente ricca, con uno stile gotico e vittoriano che fa sì che ogni porto sembri una piccola storia che aspetta solo di essere raccontata. È un’ottima scelta se ti piacciono giochi simili a Dredge ma cerchi qualcosa di più intenso e incentrato sulla narrazione.
La combinazione tra navigazione basata sul rapporto rischio-ricompensa, la tensione del “permadeath” e le intricate scelte narrative crea un mondo in cui nessuna partita è uguale all’altra. È imprevedibile, inquietante e pieno di personaggi non giocanti memorabili.
Mentre esplori l’Unterzee, dovrai destreggiarti tra risorse, lealtà dell’equipaggio e strani incontri che ti costringeranno a prendere decisioni difficili. Le storie che emergono da questi momenti sono il vero punto forte, e l’atmosfera ti cattura fin dal primo minuto.
Il mio giudizio: Perfetto per chi ama le storie cupe e un’esplorazione lenta e suggestiva che ti tiene sulle spine nel senso buono del termine.
GAMES LIKE SUNLESS SEA
Cosa ne pensano i giocatori?
8. Stranded Deep [Il miglior gioco di sopravvivenza simile a Dredge per un'esplorazione realistica dell'isola]
|Il nostro punteggio
8.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Sopravvivenza / Creazione in mondo aperto
|Piattaforme
|PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch
|Anno di uscita
|2020
|Creatore/i
|Beam Team Games (sviluppatore e editore)
|Durata media di gioco
|15–30 ore
|Ideale per
|Giocatori che amano i cicli di sopravvivenza graduali e la libertà di un’isola in mezzo all’oceano
|Cosa mi è piaciuto
|La libertà in modalità sandbox, la gestione dell’isola, le immersioni tra barriera corallina e grotte
Perso in un vasto arcipelago, dovrai racimolare provviste, costruire zattere o rifugi e tuffarti nelle grotte sottomarine in un mondo in cui ogni isola sembra una nuova arena di gioco. Il mix tra sopravvivenza sulla terraferma e meccaniche oceaniche conferisce a Stranded Deep un’atmosfera unica tra i giochi simili a Dredge.
Il suo mix di gestione realistica delle risorse, isole generate proceduralmente e doppia esplorazione tra terra e mare lo rende perfetto per chi cerca un’esperienza di sopravvivenza aperta che mantenga comunque quell’atmosfera marina.
Caccerai, pescherai, costruirai, esplorerai relitti e scogliere, per poi chiederti se restare a terra o immergerti più in profondità sia la mossa più intelligente. L’oceano imprevedibile e le isole mutevoli aggiungono rigiocabilità, e l’atmosfera ti colpisce in pieno quando il sole tramonta e tutto sembra più silenzioso, più pericoloso.
Il mio verdetto: perfetto se cerchi un gioco di sopravvivenza con meccaniche più articolate e piena libertà, pur mantenendo quella tensione marinara che i fan di Dredge apprezzano tanto.
Cosa ne pensano i giocatori?
9. Il richiamo del mare [Il miglior gioco incentrato sulla trama, simile a Dredge]
|Il nostro voto
8.6
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Avventura con una trama avvincente / Puzzle
|Piattaforme
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch
|Anno di uscita
|2020
|Sviluppatore/i
|Out of the Blue (sviluppatore), Raw Fury (editore)
|Durata media di gioco
|5–7 ore
|Ideale per
|Giocatori che amano i misteri narrativi con un po’ di esplorazione
|Cosa mi è piaciuto
|L’atmosfera, il ritmo degli enigmi e la splendida ambientazione sull’isola
Un’isola remota, strani simboli e un mistero legato a una spedizione scomparsa creano subito l’atmosfera giusta. Il richiamo del mare unisce un’esplorazione tranquilla a enigmi che risultano logici e appaganti , senza essere troppo impegnativi.
Il suo stile grafico accogliente e i sottili elementi lovecraftiani lo rendono un titolo accessibile per chiunque cerchi giochi simili a Dredge, ma con un'attenzione maggiore alla trama piuttosto che alla tensione.
Il mix tra esplorazione tranquilla, narrazione emozionante e enigmi dal design accattivante lo rende un titolo facile da consigliare a chi cerca un'avventura incentrata sulla trama con lievi elementi soprannaturali.
Man mano che la storia si dipana, l’isola rivela sempre più la sua personalità attraverso rovine, indizi e piccoli dettagli ambientali, il tutto accompagnato da una colonna sonora incantevole. È breve, ben rifinito e perfetto quando hai voglia di qualcosa di suggestivo senza combattimenti né stress, e non ha nulla da invidiare agli altri migliori giochi di avventura per serate rilassanti.
Il mio verdetto: un’ottima scelta se cerchi un’esperienza sentita e incentrata sugli enigmi, ambientata in un mondo insulare rigoglioso che si trasforma pian piano in un mistero indimenticabile.
Cosa ne pensano i giocatori?
10. Subnautica: Below Zero [Il miglior gioco ambientato in un oceano gelido simile a Dredge]
|Il nostro punteggio
8.5
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Sopravvivenza / Esplorazione in mondo aperto
|Piattaforme
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch
|Anno di uscita
|2021
|Creatore/i
|Unknown Worlds Entertainment (sviluppatore e editore)
|Durata media di gioco
|20–35 ore
|Ideale per
|Giocatori che cercano un'esperienza di sopravvivenza in ambienti oceanici ghiacciati
|Cosa mi è piaciuto
|I nuovi biomi, i gadget e la struttura narrativa più solida
L’ambientazione ghiacciata conferisce a questo sequel un’atmosfera molto diversa, catapultandoti in acque più fredde e ostili, piene di nuove creature e strumenti da sperimentare. La costruzione delle basi è più flessibile, l’esplorazione è ricca di contenuti secondari e il mix tra storia e sopravvivenza risulta nel complesso più coeso. Subnautica: Below Zero è una scelta azzeccata per chi cerca giochi simili a Dredge e per gli appassionati dei migliori giochi open world ambientati nell’oceano.
Il set di strumenti ampliato, la fauna migliorata e i nuovi biomi rendono l’esperienza diversa dall’originale, pur mantenendo tutto ciò che funzionava. Offre lo stesso senso di scoperta, ma avvolto in un’atmosfera più fredda e misteriosa.
Cercare creature, tuffarsi nei tunnel di ghiaccio e affrontare condizioni meteorologiche imprevedibili aggiungono tensione senza mai soffocare l’atmosfera di esplorazione. È un gioco ben rifinito, creativo e sorprendentemente suggestivo.
Il mio verdetto: un’ottima scelta se cerchi un’esperienza di sopravvivenza più approfondita con un tocco gelido, che offre più strumenti, più esplorazione e un mondo che continua ad attirarti sempre più nelle sue gelide profondità.
Cosa ne pensano i giocatori?
11. Maneater [Gioco di ruolo d’azione simile a Dredge con un tocco oscuro]
|Il nostro punteggio
8.4
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|RPG d'azione / Mondo aperto
|Piattaforme
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch
|Anno di uscita
|2020
|Sviluppatore/i
|Tripwire Interactive (sviluppatore e editore)
|Durata media di gioco
|10–15 ore
|Ideale per
|Giocatori che cercano qualcosa di più caotico e più breve rispetto alla tipica esplorazione oceanica
|Cosa mi è piaciuto
|L’umorismo assurdo, i combattimenti aggressivi e il sistema di potenziamenti
Maneater stravolge completamente il solito schema di sopravvivenza in mare: invece di evitare i predatori, sei tu il predatore. Vaghi per una serie di zone in mare aperto nei panni di uno squalo in crescita, sfidando i cacciatori, scoprendo mutazioni e sbloccando nuovi poteri mentre ti evolvi da piccolo cucciolo a minaccia suprema. Il tutto è presentato in uno stile da documentario pulp con un narratore esagerato che fa sembrare stranamente realistici anche i momenti più folli.
Il mix tra l’evoluzione della creatura, i combattimenti caotici e un tono ironico crea un cambiamento rinfrescante rispetto al ritmo più tranquillo di molti giochi come Dredge, offrendo ai giocatori un’alternativa più ricca di azione senza rinunciare al tema oceanico.
Tra l’inseguimento delle prede, l’esplorazione delle coste e il potenziamento del tuo squalo con bizzarre mutazioni, il gioco mantiene un ritmo serrato e un tono giocoso, perfetto quando vuoi un’esperienza di gioco a tema marino ma con molto più mordente.
Il mio giudizio: Fantastico se hai voglia di un’esperienza di esplorazione oceanica più intensa e selvaggia, senza rinunciare a quella curiosità per il mondo marino che i fan di Dredge tendono ad amare.
Cosa ne pensano i giocatori?
12. Mare della Solitudine [Gioco d'avventura emozionante simile a Dredge]
|Il nostro punteggio
8.2
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Avventura / Narrativo
|Piattaforme
|PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch
|Anno di uscita
|2019
|Creatori
|Jo-Mei Games (sviluppatore), Electronic Arts (editore)
|Durata media di gioco
|3–5 ore
|Ideale per
|Giocatori che cercano un'avventura acquatica emozionante, incentrata sulla trama
|Cosa mi è piaciuto
|L’atmosfera, il design delle creature e la musica
Mare della Solitudine ti catapulta in una città allagata plasmata dalla mente della protagonista, dove le creature incarnano la paura, l’isolamento e le lotte interiori. Ti muovi tra canali tranquilli, salti da un tetto all’altro, risolvi semplici enigmi e sveli pian piano una storia molto personale.
Affrontare i livelli d’acqua mutevoli e incontrare mostri simbolici rende l’esperienza coinvolgente senza sopraffarti, mentre la colonna sonora lega tutto insieme con un tono morbido e malinconico.
I temi emotivi, la creazione di un mondo surreale e il ritmo tranquillo lo rendono perfetto per chi cerca giochi simili a Dredge, che esplorano lo stato d’animo e l’atmosfera piuttosto che meccaniche complesse.
La grafica punta su contrasti decisi, con la luce del sole che illumina acque scure, conferendo all’insieme un’atmosfera onirica.
Il mio verdetto: Eccellente se vuoi qualcosa di incentrato sulla trama, suggestivo e che faccia riflettere, pur godendoti quell’atmosfera di esplorazione acquatica che i fan di Dredge apprezzano tanto.
Cosa ne pensano i giocatori?
13. Moonglow Bay [Un RPG di pesca dall'atmosfera accogliente, simile a Dredge]
|Il nostro voto
8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|RPG accogliente / Pesca / Avventura
|Piattaforme
|PC, Xbox One, Xbox Series X|S
|Anno di uscita
|2021
|Creatori
|Bunnyhug (sviluppatore), Coatsink (editore)
|Durata media di gioco
|12–20 ore
|Ideale per
|Giocatori che cercano un'esperienza di pesca coinvolgente con un'attenzione particolare alla trama
|Cosa mi è piaciuto
|Il ritmo rilassante, il sistema di cucina e la personalità della cittadina
Moonglow Bay ti catapulta in una piccola cittadina di mare che sta attraversando un periodo difficile, e la maggior parte dei tuoi progressi deriva dalla pesca, dalla cucina e dall’aiutare la gente del posto a riportare la vita nella comunità. Pescherai pesci insoliti, li trasformerai in piatti, potenzierai la tua barca e sbloccherai pian piano nuove aree, mentre la grafica in stile voxel rende l’atmosfera calda e accogliente.
Il suo mix di gioco di pesca, esplorazione tranquilla e una storia guidata dalla community è perfetto per chi cerca giochi simili a Dredge ma vuole qualcosa di più leggero e positivo.
Tra la raccolta di ricette, leggeri elementi RPG e la modalità cooperativa locale opzionale, è il tipo di gioco in cui puoi immergerti dopo una lunga giornata. Niente di troppo impegnativo, solo buone vibrazioni e un ritmo coinvolgente che ti spinge sempre avanti.
Il mio verdetto: perfetto se ti è piaciuta la parte dedicata alla pesca di Dredge, ma cerchi un’alternativa genuina e accogliente, ricca di sentimento e con un tono più lento e ottimista.
GAMES LIKE MOONGLOW BAY
Cosa ne pensano i giocatori?
14. Sommerso: Profondità nascoste [Gioco di esplorazione rilassante simile a Dredge]
|Il nostro punteggio
7.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Esplorazione in terza persona / Avventura
|Piattaforme
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S
|Anno di uscita
|2022
|Creatore/i
|Uppercut Games (sviluppatore e editore)
|Durata media di gioco
|4–6 ore
|Ideale per
|Giocatori che cercano atmosfera ed esplorazione senza combattimenti
|Cosa mi è piaciuto
|Il ritmo tranquillo, l’ambientazione in un mondo sommerso e la grafica
Questo capitolo di Submerged ti porta a vagare per una città tranquilla e ricoperta dalla vegetazione, inghiottita dall’acqua, dove spostarsi ed esplorare sono il cuore del gioco. Invece di combattere, ti arrampichi sulle strutture, scopri oggetti da collezionare, risolvi semplici enigmi ambientali e ti godi il panorama mentre la colonna sonora crea l’atmosfera giusta.
La sua esplorazione tranquilla, la forte direzione artistica e l’attenzione all’ambiente piuttosto che all’azione lo rendono perfetto per chiunque cerchi giochi come Dredge, che puntano sull’atmosfera e su un mistero delicato.
Senza situazioni di fallimento, puoi muoverti interamente al tuo ritmo, vagando tra le rovine, ripristinando la vegetazione e ricostruendo la storia attraverso il mondo stesso. È il tipo di gioco a cui giochi quando vuoi qualcosa di tranquillo ma comunque visivamente suggestivo.
Il mio verdetto: “Sommerso: Profondità nascoste” è perfetto se ti piace esplorare con calma e vuoi una pausa tranquilla che mantenga comunque un po’ di quell’atmosfera malinconica che ha reso “Dredge” così avvincente.
Cosa ne pensano i giocatori?
15. Fishing Sim World: Pro Tour [Gioco di pesca professionale simile a Dredge]
|Il nostro punteggio
7.6
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Simulatore di pesca / Sport
|Piattaforme
|PC, PS4, Xbox One
|Anno di uscita
|2019
|Creatore/i
|Dovetail Games (sviluppatore e editore)
|Durata media di gioco
|20–40 ore
|Ideale per
|Giocatori che cercano un’esperienza di pesca seria e competitiva
|Cosa mi è piaciuto
|La varietà dell’attrezzatura, il realismo dell’acqua e l’aspetto competitivo
Fishing Sim World: Pro Tour punta tutto sull’autenticità, offrendoti una gamma completa di canne, montature, tipi di esche e specie di pesci da padroneggiare. Ti sposterai tra laghi e circuiti professionistici, gareggiando in tornei, completando sfide e perfezionando la tua attrezzatura in base alle condizioni.
Anche la simulazione dell’acqua è fantastica: i riflessi, le condizioni meteorologiche e il comportamento dei pesci sembrano tutti molto realistici, collocando il gioco tra i titoli più realistici di questa lista.
Il suo orientamento competitivo, le meccaniche di lancio realistiche e la progressione approfondita dell’attrezzatura lo rendono una scelta eccellente per i giocatori alla ricerca di giochi simili a Dredge ma che desiderano qualcosa di molto più tecnico.
Una volta che ti abitui al ritmo, diventa un ciclo appagante: pianifica l’attrezzatura, osserva l’acqua, lancia, regola e insegui quella cattura perfetta. È più lento e metodico rispetto ai giochi di pesca in stile arcade, ma è proprio per questo che piace tanto agli appassionati di simulatori.
Il mio verdetto: una scelta azzeccata se vuoi una simulazione di pesca realistica con tanta profondità e una curva di progressione costante, senza rinunciare a quel fascino legato all’acqua che spesso cercano i giocatori di Dredge.
Cosa ne pensano i giocatori?
Il mio giudizio complessivo
Quando qualcuno mi chiede da dove iniziare con giochi come Dredge, rispondo sempre che dipende dall’atmosfera che stai cercando. Acque calme, tensione, esplorazione o emozioni: ogni scelta qui offre un’esperienza diversa senza perdere quel fascino oceanico:
Per gli esploratori rilassati → Abzu: un viaggio subacqueo tranquillo con movimenti fluidi e un ritmo pacato, perfetto quando vuoi qualcosa di rilassante.
Per i giocatori che puntano alla sopravvivenza → Raft: l’ideale se ti piace raccogliere materiali, espandere la tua base galleggiante e affrontare il mare con gli amici.
Per i giocatori che mettono l’avventura al primo posto → Subnautica: immersioni profonde, esplorazioni ricche di tensione e un senso di presenza che poche esperienze a tema oceanico riescono a eguagliare.
Per sessioni incentrate sulla trama → Il richiamo del mare: breve, emozionante e ricco di atmosfera. Questo è perfetto per chiunque abbia amato i momenti più tranquilli di Dredge.
Qualunque sia il tuo approccio all’acqua (rilassato, impegnativo o incentrato sulla trama), queste scelte sono il modo più semplice per mantenere viva quell’atmosfera oceanica.
Domande frequenti
Il miglior gioco simile a Dredge è Abzu. Punta su movimenti sott'acqua tranquilli e un'esplorazione serena, rendendolo una scelta perfetta se cerchi qualcosa di rilassante senza rinunciare al fascino dell'oceano che piace tanto ai fan.
In Dredge navighi tra piccole isole, catturi pesci insoliti, potenzi la tua imbarcazione e scopri una presenza che si fa strada lentamente sotto la superficie. Il gioco mescola momenti tranquilli a un costante senso di tensione.
Una partita normale a Dredge dura circa 10-15 ore. Se ti dedichi ai potenziamenti opzionali o agli obiettivi secondari, la durata si avvicina alle 20 ore, soprattutto se ti piace vagare tra le regioni al tuo ritmo.
Sì, Abzu è l’opzione più rilassante. E se vuoi qualcosa di altrettanto tranquillo ma che non sia in questa lista, Spiritfarer si adatta perfettamente a quell’atmosfera serena e incentrata sull’acqua, anche se è più orientato alla gestione.
Raft è la scelta migliore per la tensione da sopravvivenza grazie alla raccolta delle risorse, alla creazione di oggetti e ai pericoli dell’oceano. Al di fuori di questa lista, The Long Dark offre un diverso tipo di pressione senza il mare aperto.
Subnautica è la scelta migliore se vuoi un’esplorazione subacquea più profonda con un senso di scala più marcato. Per i giocatori che cercano qualcosa di simile ma non presente in questa lista, Barotrauma offre proprio quell’atmosfera incentrata sulla profondità.