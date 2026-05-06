15 giochi simili a Dredge del 2026 da provare se ti piace l’horror rilassante

Giochi come Dredge piacciono a chiunque cerchi quel mix di navigazione tranquilla, tensione sommessa e la sensazione che qualcosa di inquietante possa nascondersi oltre la nebbia. Questa lista raccoglie quindici titoli che esplorano quella stessa atmosfera a modo loro, dai rilassanti viaggi sott’acqua ai misteri basati sulla trama, fino alle sfide di sopravvivenza più intense.

Ogni gioco ha la sua identità, ma tutti catturano quella voglia di tornare in mare aperto per un’ultima navigazione, la stessa sensazione che ha reso Dredge così avvincente. Quindi, se sei pronto a tuffarti nella tua prossima ossessione a tema oceanico, sei nel posto giusto.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Dredge

Ci sono tantissime ottime opzioni in giro, ma queste tre spiccano subito per aver saputo catturare l’atmosfera, l’esplorazione e quella tensione silenziosa che rendono Dredge così speciale.

Ognuno di essi coglie un aspetto diverso di quella formula, che tu sia alla ricerca di tranquille passeggiate sull’oceano, di una progressione costante o di scoperte subacquee più profonde.

1 Abzu 2016 Un'immersione tranquilla in vivaci ambienti sottomarini, senza stress e con un fascino visivo incredibile. È una scelta perfetta quando vuoi qualcosa di rilassante che ti dia comunque la sensazione di scoprire piccoli segreti sotto la superficie. Buy now 2 Raft 2018 Partire da una minuscola zattera e trasformarla pian piano in una vera e propria base galleggiante è incredibilmente soddisfacente. Il mix tra raccolta, creazione di oggetti ed esplorazione delle isole conferisce al gioco un ritmo costante che ti spinge ad avventurarti sempre più in profondità nell’oceano. Buy now 3 Subnautica 2018 Uno dei migliori giochi di esplorazione subacquea mai realizzati. I suoi biomi, le creature e il senso di scoperta creano una sensazione costante di curiosità e pericolo che i fan di Dredge di solito apprezzano subito. Buy now

Questi tre sono un ottimo punto di partenza, ma ce ne sono molti altri che vale la pena esplorare. Continua a scorrere per vedere l’elenco completo e trovare l’avventura ispirata all’oceano perfetta per la tua prossima sessione.

15 giochi simili a Dredge per gli appassionati di esplorazioni in acque profonde

Ecco la lista completa di quindici avventure a tema oceanico, ognuna delle quali offre un modo diverso per esplorare acque sconosciute, seguire indizi misteriosi o semplicemente goderti il ritmo tranquillo della vita in mare. Quanti di questi giochi simili a Dredge hai già provato?

1. Abzu [Il miglior gioco simile a Dredge per un'esplorazione tranquilla dell'oceano]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Avventura / Esplorazione Piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2016 Sviluppatore/i Giant Squid (sviluppatore), 505 Games (editore) Durata media di gioco 2–3 ore Ideale per Giocatori che amano le esplorazioni subacquee tranquille e suggestive Cosa mi è piaciuto Grafica stupenda, ritmo rilassante e meccaniche di nuoto fluide

Abzu ti catapulta direttamente in un vivace mondo sottomarino dove l’obiettivo principale è esplorare al tuo ritmo. Niente combattimenti, nessuna pressione, solo nuotate fluide e un forte senso di scoperta mentre ti muovi tra grotte, foreste di corallo e antiche rovine.

Il gioco punta molto sull’atmosfera, e il modo in cui la fauna marina reagisce alla tua presenza rende il mondo davvero vivo, in modo molto delicato. È il tipo di esperienza perfetta se ti piacciono giochi simili a Dredge ma cerchi qualcosa di più rilassante.

Perché l'abbiamo scelto Abzu si distingue per la sua serena esplorazione subacquea e per le ambientazioni realizzate con cura artigianale. La combinazione di movimenti fluidi, una direzione artistica mozzafiato e una colonna sonora rilassante lo rende una scelta ovvia per chiunque desideri un viaggio tranquillo nell’oceano che sia comunque pieno di vita.

Più nuoti nel mondo di Abzu, più noti piccoli dettagli unici, come luoghi nascosti dove meditare o momenti in cui enormi creature marine ti incrociano il cammino. È breve, ma sfrutta bene il tempo a disposizione, offrendoti un’esperienza mirata che ti regalerà una sensazione rinfrescante se cerchi qualcosa di suggestivo senza stress.

Il mio verdetto: se hai amato l’atmosfera oceanica di Dredge ma vuoi qualcosa di tranquillo e visivamente suggestivo, Abzu è una scelta facile. È un’immersione rilassante e piacevole che trasmette comunque quel senso di mistero sotto la superficie.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/RuRu92 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Abzu è una delle esperienze più belle, mozzafiato e sbalorditive che abbia mai vissuto giocando! … L’ho giocato tutto d’un fiato, in silenzio, con la bocca aperta per lo stupore di fronte a quanto fosse incredibile.

u/Capable-Newt ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 ABZU è un gioco che ho completamente sottovalutato… Dopo pochi minuti mi sono accorto di essere rilassato. … È stata un’esperienza diversa.

2. Raft [Il miglior gioco di sopravvivenza simile a Dredge in mare aperto]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sopravvivenza / Creazione / Cooperativa Piattaforme PC, Xbox One Anno di uscita 2022 Creatori Redbeet Interactive (sviluppatore), Axolot Games (editore) Durata media di gioco 20–40 ore Ideale per Chi ama la sopravvivenza cooperativa, il crafting e una progressione graduale Cosa mi è piaciuto Costruire la zattera, esplorare le isole e quella sensazione costante di andare avanti

Raft ti fa iniziare su una minuscola tavola alla deriva nell’oceano, che poi trasformi pian piano in una vera e propria base galleggiante. La maggior parte del gioco ruota attorno alla raccolta di detriti, alla creazione di strumenti, al potenziamento della zattera e alla navigazione verso isole o relitti. Ha quel ciclo appagante in cui ogni piccolo miglioramento ti spinge a spingerti un po’ più in là.

La modalità cooperativa è particolarmente divertente, perché tutti contribuiscono a mantenere in vita la zattera e ad addentrarsi sempre più in acque inesplorate. È la scelta perfetta per chi cerca giochi simili a Dredge ma con un'esperienza di sopravvivenza e costruzione più concreta. E se Raft ti piace, probabilmente ti piacerà dare un’occhiata ad alcuni dei migliori giochi simili a Raft, dato che seguono lo stesso ciclo di sopravvivenza in acqua.

Perché l'abbiamo scelto Raft ti fa provare la sensazione di essere da solo in mezzo all’oceano e di conquistarlo pian piano grazie al lavoro di squadra, a potenziamenti intelligenti e all’esplorazione. Il suo ciclo “cattura-crea-espandi” è semplice ma coinvolgente, e quando giochi con gli amici nascono storie fantastiche.

Troverai tantissime cose da fare man mano che la tua zattera si espande, dall’immergerti tra le barriere coralline alla ricerca di materiali rari al saltare da un’isola all’altra in cerca di progetti. Il gioco ha goduto di un forte sostegno da parte della community sin dalla fase di accesso anticipato, e gli aggiornamenti continuano ad aggiungere oggetti utili e nuovi luoghi da esplorare, così il mondo non sembra mai statico.

Il mio verdetto: se ti piacciono i giochi di sopravvivenza con un chiaro senso di progressione, Raft offre un’avventura oceanica appagante che ti spinge sempre di nuovo in mare. È perfetto se cerchi qualcosa di più pratico rispetto a Dredge, ma ami comunque quell’atmosfera di mare aperto.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/dougfisher11 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Sì, al 100%. Se ti piacciono i giochi di sopravvivenza, questo è uno dei migliori. È divertentissimo da giocare da solo. È divertentissimo con gli altri. Provalo.

u/talrich ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Il resto del gioco è divertente. Gli enigmi sono ben fatti. Costruire è fantastico. La maggior parte delle tecnologie che sblocchi ti danno una bella soddisfazione. Raccogliere le risorse è divertente, rilassante e tranquillo. Ne vale decisamente la pena.

3. Subnautica [Il miglior gioco subacqueo open-world simile a Dredge]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sopravvivenza in mondo aperto / Esplorazione Piattaforme PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Anno di uscita 2018 Creatore/i Unknown Worlds Entertainment (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 25–50 ore Ideale per Giocatori che cercano esplorazione approfondita, progressione e vera tensione sott'acqua Cosa mi è piaciuto I biomi, il design delle creature e la costante sensazione di scoperta

Subnautica ti catapulta in un oceano alieno pieno di creature strane, grotte nascoste e biomi enormi da esplorare. Raccoglierai materiali, costruirai basi, creerai strumenti e ti spingerai pian piano in zone sempre più profonde e pericolose.

Il gioco riesce perfettamente a trasmettere quella sensazione di meraviglia mista a un leggero senso di terrore, soprattutto quando esplori nuove zone con ossigeno limitato o segui un segnale nell’oscurità. Se ti piacciono i giochi simili a Dredge ma vuoi qualcosa con una maggiore profondità in termini di sopravvivenza, questa è una delle opzioni migliori. Ne vuoi ancora? Allora dare un’occhiata ad alcuni dei migliori giochi simili a Subnautica è il passo successivo più ovvio.

Perché l'abbiamo scelto I sistemi di sopravvivenza ed esplorazione funzionano alla perfezione insieme, dando a ogni immersione uno scopo preciso. La varietà delle creature, i luoghi realizzati a mano e gli effetti sonori rendono il mondo vivo e imprevedibile, che è esattamente quello che ti aspetti da un’avventura subacquea. Credimi, già solo il sound design può farti battere forte il cuore, specialmente quando senti qualcosa di grosso muoversi in lontananza.

Mentre esplori, la storia si svela in modo naturale attraverso segnali, relitti e diari di bordo che trovi lungo il percorso. Più equipaggiamento costruisci, più lontano puoi spingerti, e ogni nuovo bioma sembra diverso grazie a risorse e creature uniche.

Il mio verdetto: se ami i mondi oceanici che uniscono bellezza e pericolo, Subnautica è un gioco che consiglio senza esitazione. Cattura quel senso di mistero che i fan di Dredge apprezzano, ma lo espande in un’esperienza di sopravvivenza a mondo aperto completa.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/Next-Effective-9372 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Questo gioco è fantastico, ti dà una gran libertà… Cavolo, l’ho già finito tre volte. Non è mai bello come la prima volta, ma ci sono sempre cose nuove e fa sempre una figata.

u/jonhanson ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 L'atmosfera di questo gioco è semplicemente incredibile. Di molti giochi mi ricordo solo di averci giocato, ma con Subnautica, anche dopo 6 anni, mi sembra ancora di essere lì.

4. King of Seas [RPG d’azione a tema piratesco simile a Dredge]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione / Combattimenti navali Piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2021 Creatori 3DClouds (sviluppatore), Team17 (editore) Durata media di gioco 10–20 ore Ideale per Giocatori che cercano una progressione RPG leggera unita a combattimenti in stile piratesco Cosa mi è piaciuto Le battaglie navali veloci, la generazione casuale del mondo e le sessioni facili da iniziare al volo

In King of Seas, la prima cosa che ti colpisce è quanto l’oceano sia vivace e imprevedibile. Ogni nuova partita riorganizza la mappa, quindi non ci sono mai due viaggi uguali. Scontri in mare, rotte del tesoro e missioni veloci si susseguono senza sosta, e a poco a poco inizi a personalizzare la tua nave, sbloccando nuove abilità e scivolando nel ruolo di pirata che ti sembra più naturale.

C’è anche un’atmosfera affascinante in questo mondo, grazie alla grafica colorata e a una trama semplice che ti spinge a passare da un obiettivo all’altro. Il combattimento è il punto forte, e sperimentare diverse configurazioni della nave dà a ogni partita un tocco unico senza sopraffarti con sistemi troppo complessi.

Perché l'abbiamo scelto I mari generati proceduralmente, le missioni ramificate e le intense battaglie navali offrono un mix divertente di rigiocabilità e accessibilità. È facile buttarsi in brevi sessioni, far salire di livello la tua nave e andare a caccia di bottino senza doverci dedicare troppo tempo.

Si gioca con una visuale dall’alto, che ti offre una visione chiara dell’azione e fa sì che tutto risulti veloce e reattivo. Per chiunque cerchi giochi simili a Dredge ma desideri più combattimenti e progressione, questo ti conquisterà subito.

Il mio verdetto: ottima scelta per chiunque voglia un’avventura in mare con più azione rispetto a Dredge, ma che ami comunque quella sensazione di vagare per acque imprevedibili. È veloce, divertente e perfetto per brevi momenti di caos piratesco.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/llandar ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 Sembra un bel gioco in stile “Pirates!”, con il commercio, le isole, le città e tutto il resto, ma la realizzazione è un po’ traballante e il gioco manca di profondità rispetto a quello che ti aspetteresti.

u/RedditUser12345 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Questo gioco mi è piaciuto da morire: è davvero divertente e offre tantissimo intrattenimento.

5. Pesca: Atlantico settentrionale [Simulazione realistica di pesca simile a Dredge]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di pesca / Simulatore di carriera Piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Misc Games (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 30–70 ore Ideale per Giocatori che amano la pesca realistica e metodica e i sistemi dettagliati Cosa mi è piaciuto Barche autentiche, gestione approfondita e la sensazione di gestire un’attività vera e propria

C’è qualcosa di stranamente appagante nel manovrare un peschereccio commerciale su mari freddi e ventosi. Pesca: Atlantico settentrionale punta tutto sul realismo, dalla gestione delle attrezzature e del sonar alla scelta del metodo di pesca giusto per ogni specie. I cambiamenti meteorologici, le lunghe rotte e la pianificazione delle tue battute di pesca conferiscono al gioco quel ritmo lento e ponderato che non trovi nella maggior parte dei giochi simili a Dredge.

Perché l’abbiamo scelto Il mix di sistemi di bordo dettagliati, l’avanzamento di carriera basato sui contratti e le attrezzature realistiche lo rendono uno dei simulatori marini più credibili in circolazione, soprattutto se ti piacciono i giochi che premiano la pazienza e la pianificazione.

Man mano che la tua attività cresce, crescono anche le tue responsabilità: assumere l’equipaggio, potenziare la tua barca e decidere quale tecnica di pesca sia più redditizia. La mappa è enorme e l’atmosfera ti colpisce in pieno quando arriva la nebbia o il mare inizia a diventare agitato.

Il mio verdetto: ottima scelta se cerchi qualcosa di più tranquillo e realistico rispetto a Dredge, con la profondità di un vero simulatore di pesca commerciale e un percorso di carriera davvero appagante.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/Dhozer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 L'ho comprato sia per PC che per PS4. Su PS4 non va così fluido, ma ci ho dedicato tantissime ore e continuo a trovare questo gioco un modo rilassante per passare la serata. A volte può sembrare un po' ripetitivo, ma una volta che compri le navi migliori e addestri il tuo equipaggio… ne vale davvero la pena.

u/Christian_Gamer_84 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ho visto che “Fishing North Atlantic” è in offerta oggi sul PS Store e mi chiedevo se valga la pena comprarlo. Dopo aver letto qualche recensione, l’ho preso: se ti piacciono i giochi di simulazione dal ritmo lento e con meccaniche realistiche di commercio e attrezzatura, questo fa proprio al caso tuo.

6. L’avventura acquatica dell’ultimo essere umano [Gioco post-apocalittico ambientato nell’oceano simile a Dredge]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Metroidvania / Azione-avventura Piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2016 Creatore/i YCJY Games (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 4–6 ore Ideale per Giocatori che amano l’esplorazione suggestiva unita a combattimenti contro boss impegnativi Cosa mi è piaciuto La costruzione del mondo, il tono unico e gli scontri sorprendentemente difficili

C’è un fascino inquietante nell’esplorare una Terra sommersa dall’acqua, molto tempo dopo la scomparsa dell’umanità. L’avventura acquatica dell’ultimo essere umano mescola momenti lenti ed esplorativi a combattimenti contro i boss improvvisi e intensi che richiedono tutta la tua attenzione.

Il suo stile pixel art conferisce a tutto un aspetto caldo e retrò, ma il ritmo e la struttura sono abbastanza moderni da mantenere vivo l’interesse. Per chiunque cerchi giochi simili a Dredge con un’attenzione maggiore al combattimento e alla progressione, questo titolo è proprio quello che ci vuole.

Perché l’abbiamo scelto La mappa interconnessa, i comandi precisi e il design memorabile dei boss lo rendono ben più di una semplice avventura subacquea. Ogni nuovo potenziamento apre percorsi inediti e l’atmosfera rimane coinvolgente dall’inizio alla fine.

Cunicoli segreti, messaggi nascosti e piccoli dettagli ambientali contribuiscono a creare un mondo che sembra solitario ma affascinante. È più breve della maggior parte dei giochi Metroidvania, il che lo rende un’ottima scelta per chi cerca qualcosa di compatto ma comunque pieno di personalità.

Il mio verdetto: un’ottima scelta se cerchi un’avventura a tema oceanico più intensa di Dredge, che unisce esplorazione, sfide e un’atmosfera post-apocalittica che ti rimane impressa.

Cosa ne pensano i giocatori?

u/Magus80 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Gioco fantastico. Il sonoro e l’atmosfera sono incredibili, vale la pena giocarci anche solo per quelli. I boss super difficili sono davvero divertentissimi.

u/Celestial7777 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Gioco fantastico, ci ho passato poco più di 5 ore e sono riuscito a ottenere quasi tutti i potenziamenti. Nel complesso, un gameplay e un’ambientazione davvero unici: mi piacerebbe tantissimo vedere un altro gioco in uno stile simile!

7. Sunless Sea [Il miglior gioco narrativo simile a Dredge con una trama cupa]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG di sopravvivenza narrativa / Esplorazione Piattaforme PC, PS4 Anno di uscita 2015 Creatore/i Failbetter Games (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 20–40 ore Ideale per Giocatori che cercano una trama profonda, scelte difficili e una tensione che cresce lentamente Cosa mi è piaciuto I viaggi pericolosi, la mitologia inquietante e la costante sensazione di pericolo

Pochi giochi riescono a trasmettere la sensazione di navigare nell’oscurità come fa Sunless Sea. Ogni viaggio è un azzardo: il carburante scarseggia, le provviste si esauriscono e la sanità mentale del tuo equipaggio pende da un filo.

La trama è incredibilmente ricca, con uno stile gotico e vittoriano che fa sì che ogni porto sembri una piccola storia che aspetta solo di essere raccontata. È un’ottima scelta se ti piacciono giochi simili a Dredge ma cerchi qualcosa di più intenso e incentrato sulla narrazione.

Perché l’abbiamo scelto La combinazione tra navigazione basata sul rapporto rischio-ricompensa, la tensione del “permadeath” e le intricate scelte narrative crea un mondo in cui nessuna partita è uguale all’altra. È imprevedibile, inquietante e pieno di personaggi non giocanti memorabili.

Mentre esplori l’Unterzee, dovrai destreggiarti tra risorse, lealtà dell’equipaggio e strani incontri che ti costringeranno a prendere decisioni difficili. Le storie che emergono da questi momenti sono il vero punto forte, e l’atmosfera ti cattura fin dal primo minuto.

Il mio giudizio: Perfetto per chi ama le storie cupe e un’esplorazione lenta e suggestiva che ti tiene sulle spine nel senso buono del termine.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/VirionSovo ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Buona musica, ottima sceneggiatura = un’atmosfera che non avevo mai provato prima. … Dopo 3 o 4 capitani, cioè tipo 2 ore, potresti arrivare al punto in cui non muori più… Dopo circa 5 mesi mi sembrava di aver scoperto ogni piccolo segreto del gioco e da allora ci gioco ancora ogni tanto solo per l’atmosfera che sa creare.

u/AgreeableRoo ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 Mi sono piaciuti tantissimo l'ambientazione e lo stile narrativo di Sunless Sea, ma il gameplay è diventato ripetitivo e il grinding era troppo noioso per permettermi di andare molto lontano.

8. Stranded Deep [Il miglior gioco di sopravvivenza simile a Dredge per un'esplorazione realistica dell'isola]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sopravvivenza / Creazione in mondo aperto Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2020 Creatore/i Beam Team Games (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 15–30 ore Ideale per Giocatori che amano i cicli di sopravvivenza graduali e la libertà di un’isola in mezzo all’oceano Cosa mi è piaciuto La libertà in modalità sandbox, la gestione dell’isola, le immersioni tra barriera corallina e grotte

Perso in un vasto arcipelago, dovrai racimolare provviste, costruire zattere o rifugi e tuffarti nelle grotte sottomarine in un mondo in cui ogni isola sembra una nuova arena di gioco. Il mix tra sopravvivenza sulla terraferma e meccaniche oceaniche conferisce a Stranded Deep un’atmosfera unica tra i giochi simili a Dredge.

Perché l’abbiamo scelto Il suo mix di gestione realistica delle risorse, isole generate proceduralmente e doppia esplorazione tra terra e mare lo rende perfetto per chi cerca un’esperienza di sopravvivenza aperta che mantenga comunque quell’atmosfera marina.

Caccerai, pescherai, costruirai, esplorerai relitti e scogliere, per poi chiederti se restare a terra o immergerti più in profondità sia la mossa più intelligente. L’oceano imprevedibile e le isole mutevoli aggiungono rigiocabilità, e l’atmosfera ti colpisce in pieno quando il sole tramonta e tutto sembra più silenzioso, più pericoloso.

Il mio verdetto: perfetto se cerchi un gioco di sopravvivenza con meccaniche più articolate e piena libertà, pur mantenendo quella tensione marinara che i fan di Dredge apprezzano tanto.

Cosa ne pensano i giocatori?

u/ExcellentDirt7069 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ne vale sempre la pena, è fantastico!

u/Professional-Job4330 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Eccoci qui nel 2025, e sto rigiocando il gioco. Non c’è niente di meglio che evadere un po’ dalla realtà in questa “età dell’oro”.

9. Il richiamo del mare [Il miglior gioco incentrato sulla trama, simile a Dredge]

Il nostro voto 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Avventura con una trama avvincente / Puzzle Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Out of the Blue (sviluppatore), Raw Fury (editore) Durata media di gioco 5–7 ore Ideale per Giocatori che amano i misteri narrativi con un po’ di esplorazione Cosa mi è piaciuto L’atmosfera, il ritmo degli enigmi e la splendida ambientazione sull’isola

Un’isola remota, strani simboli e un mistero legato a una spedizione scomparsa creano subito l’atmosfera giusta. Il richiamo del mare unisce un’esplorazione tranquilla a enigmi che risultano logici e appaganti , senza essere troppo impegnativi.

Il suo stile grafico accogliente e i sottili elementi lovecraftiani lo rendono un titolo accessibile per chiunque cerchi giochi simili a Dredge, ma con un'attenzione maggiore alla trama piuttosto che alla tensione.

Perché l'abbiamo scelto Il mix tra esplorazione tranquilla, narrazione emozionante e enigmi dal design accattivante lo rende un titolo facile da consigliare a chi cerca un'avventura incentrata sulla trama con lievi elementi soprannaturali.

Man mano che la storia si dipana, l’isola rivela sempre più la sua personalità attraverso rovine, indizi e piccoli dettagli ambientali, il tutto accompagnato da una colonna sonora incantevole. È breve, ben rifinito e perfetto quando hai voglia di qualcosa di suggestivo senza combattimenti né stress, e non ha nulla da invidiare agli altri migliori giochi di avventura per serate rilassanti.

Il mio verdetto: un’ottima scelta se cerchi un’esperienza sentita e incentrata sugli enigmi, ambientata in un mondo insulare rigoglioso che si trasforma pian piano in un mistero indimenticabile.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/LivingNewt ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 L’ho appena finito e mi è piaciuto davvero tanto. … Gli enigmi erano impegnativi, ma non così frustranti da non riuscire a risolverli. Il mondo di gioco è stupendo, la grafica è quasi perfetta, l’atmosfera lovecraftiana è molto presente e la storia è davvero elegante e intrigante.

u/Spokker ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Un'idea e un'ambientazione davvero ben riuscite… Anch’io ne sono rimasto affascinato già dopo la prima ora. La trama e gli enigmi erano fantastici e, a volte, la grafica mi ha lasciato a bocca aperta per un minuto intero.

10. Subnautica: Below Zero [Il miglior gioco ambientato in un oceano gelido simile a Dredge]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sopravvivenza / Esplorazione in mondo aperto Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Anno di uscita 2021 Creatore/i Unknown Worlds Entertainment (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 20–35 ore Ideale per Giocatori che cercano un'esperienza di sopravvivenza in ambienti oceanici ghiacciati Cosa mi è piaciuto I nuovi biomi, i gadget e la struttura narrativa più solida

L’ambientazione ghiacciata conferisce a questo sequel un’atmosfera molto diversa, catapultandoti in acque più fredde e ostili, piene di nuove creature e strumenti da sperimentare. La costruzione delle basi è più flessibile, l’esplorazione è ricca di contenuti secondari e il mix tra storia e sopravvivenza risulta nel complesso più coeso. Subnautica: Below Zero è una scelta azzeccata per chi cerca giochi simili a Dredge e per gli appassionati dei migliori giochi open world ambientati nell’oceano.

Perché l’abbiamo scelto Il set di strumenti ampliato, la fauna migliorata e i nuovi biomi rendono l’esperienza diversa dall’originale, pur mantenendo tutto ciò che funzionava. Offre lo stesso senso di scoperta, ma avvolto in un’atmosfera più fredda e misteriosa.

Cercare creature, tuffarsi nei tunnel di ghiaccio e affrontare condizioni meteorologiche imprevedibili aggiungono tensione senza mai soffocare l’atmosfera di esplorazione. È un gioco ben rifinito, creativo e sorprendentemente suggestivo.

Il mio verdetto: un’ottima scelta se cerchi un’esperienza di sopravvivenza più approfondita con un tocco gelido, che offre più strumenti, più esplorazione e un mondo che continua ad attirarti sempre più nelle sue gelide profondità.

Cosa ne pensano i giocatori?

u/RedditUserAnon12 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È un gioco fantastico — il fatto che non sia all’altezza dell’originale è solo perché quest’ultimo è davvero eccezionale.

u/N0T_TRIBUTE ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Il primo gioco mi è piaciuto di più, ma “Below Zero” mi è piaciuto davvero tanto. Sono d’accordo sul fatto che l’estetica nel complesso sia decisamente migliore, almeno secondo me.

11. Maneater [Gioco di ruolo d’azione simile a Dredge con un tocco oscuro]

Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione / Mondo aperto Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Tripwire Interactive (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 10–15 ore Ideale per Giocatori che cercano qualcosa di più caotico e più breve rispetto alla tipica esplorazione oceanica Cosa mi è piaciuto L’umorismo assurdo, i combattimenti aggressivi e il sistema di potenziamenti

Maneater stravolge completamente il solito schema di sopravvivenza in mare: invece di evitare i predatori, sei tu il predatore. Vaghi per una serie di zone in mare aperto nei panni di uno squalo in crescita, sfidando i cacciatori, scoprendo mutazioni e sbloccando nuovi poteri mentre ti evolvi da piccolo cucciolo a minaccia suprema. Il tutto è presentato in uno stile da documentario pulp con un narratore esagerato che fa sembrare stranamente realistici anche i momenti più folli.

Perché l’abbiamo scelto Il mix tra l’evoluzione della creatura, i combattimenti caotici e un tono ironico crea un cambiamento rinfrescante rispetto al ritmo più tranquillo di molti giochi come Dredge, offrendo ai giocatori un’alternativa più ricca di azione senza rinunciare al tema oceanico.

Tra l’inseguimento delle prede, l’esplorazione delle coste e il potenziamento del tuo squalo con bizzarre mutazioni, il gioco mantiene un ritmo serrato e un tono giocoso, perfetto quando vuoi un’esperienza di gioco a tema marino ma con molto più mordente.

Il mio giudizio: Fantastico se hai voglia di un’esperienza di esplorazione oceanica più intensa e selvaggia, senza rinunciare a quella curiosità per il mondo marino che i fan di Dredge tendono ad amare.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/Next-red-explorer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Maneater è di gran lunga il miglior RPG open-world con gli squali a cui abbia mai giocato… Ce n’è un altro?!?! Lol

u/AnonymousRedditor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Sembra uno di quei classici giochi da sala giochi che ormai non si vedono più spesso su PS4. Il senso di progressione è ben fatto: inizi come un cucciolo piccolissimo… poi diventi un adolescente… poi un adulto e così via.

12. Mare della Solitudine [Gioco d'avventura emozionante simile a Dredge]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Avventura / Narrativo Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2019 Creatori Jo-Mei Games (sviluppatore), Electronic Arts (editore) Durata media di gioco 3–5 ore Ideale per Giocatori che cercano un'avventura acquatica emozionante, incentrata sulla trama Cosa mi è piaciuto L’atmosfera, il design delle creature e la musica

Mare della Solitudine ti catapulta in una città allagata plasmata dalla mente della protagonista, dove le creature incarnano la paura, l’isolamento e le lotte interiori. Ti muovi tra canali tranquilli, salti da un tetto all’altro, risolvi semplici enigmi e sveli pian piano una storia molto personale.

Affrontare i livelli d’acqua mutevoli e incontrare mostri simbolici rende l’esperienza coinvolgente senza sopraffarti, mentre la colonna sonora lega tutto insieme con un tono morbido e malinconico.

Perché l’abbiamo scelto I temi emotivi, la creazione di un mondo surreale e il ritmo tranquillo lo rendono perfetto per chi cerca giochi simili a Dredge, che esplorano lo stato d’animo e l’atmosfera piuttosto che meccaniche complesse.

La grafica punta su contrasti decisi, con la luce del sole che illumina acque scure, conferendo all’insieme un’atmosfera onirica.

Il mio verdetto: Eccellente se vuoi qualcosa di incentrato sulla trama, suggestivo e che faccia riflettere, pur godendoti quell’atmosfera di esplorazione acquatica che i fan di Dredge apprezzano tanto.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/Some-Redditor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ti consiglio VIVAMENTE “Sea Of Solitude”. È davvero un vero e proprio turbinio di emozioni, non c’è dubbio. Questo gioco nasconde sicuramente tanti messaggi e offre spunti di riflessione molto profondi.

u/AnotherPlayer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Un'esperienza bellissima. La grafica e la trama mi hanno conquistato fin dall'inizio: anche se il gameplay non è particolarmente complesso, l'atmosfera vale davvero la pena.

13. Moonglow Bay [Un RPG di pesca dall'atmosfera accogliente, simile a Dredge]

Il nostro voto 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG accogliente / Pesca / Avventura Piattaforme PC, Xbox One, Xbox Series X|S Anno di uscita 2021 Creatori Bunnyhug (sviluppatore), Coatsink (editore) Durata media di gioco 12–20 ore Ideale per Giocatori che cercano un'esperienza di pesca coinvolgente con un'attenzione particolare alla trama Cosa mi è piaciuto Il ritmo rilassante, il sistema di cucina e la personalità della cittadina

Moonglow Bay ti catapulta in una piccola cittadina di mare che sta attraversando un periodo difficile, e la maggior parte dei tuoi progressi deriva dalla pesca, dalla cucina e dall’aiutare la gente del posto a riportare la vita nella comunità. Pescherai pesci insoliti, li trasformerai in piatti, potenzierai la tua barca e sbloccherai pian piano nuove aree, mentre la grafica in stile voxel rende l’atmosfera calda e accogliente.

Perché l'abbiamo scelto Il suo mix di gioco di pesca, esplorazione tranquilla e una storia guidata dalla community è perfetto per chi cerca giochi simili a Dredge ma vuole qualcosa di più leggero e positivo.

Tra la raccolta di ricette, leggeri elementi RPG e la modalità cooperativa locale opzionale, è il tipo di gioco in cui puoi immergerti dopo una lunga giornata. Niente di troppo impegnativo, solo buone vibrazioni e un ritmo coinvolgente che ti spinge sempre avanti.

Il mio verdetto: perfetto se ti è piaciuta la parte dedicata alla pesca di Dredge, ma cerchi un’alternativa genuina e accogliente, ricca di sentimento e con un tono più lento e ottimista.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/DancingMarshmallow ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 È un gioco di pesca davvero accogliente, in cui inizi a pescare e a vendere pasti… Finora la storia è interessante e commovente, anche se manca ancora un po’ di rifinitura.

u/Disig ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 L’inizio è davvero bello… ma non ho mai finito il gioco perché i personaggi non giocanti erano poco convincenti e i bug mi hanno proprio fatto perdere l’interesse.

14. Sommerso: Profondità nascoste [Gioco di esplorazione rilassante simile a Dredge]

Il nostro punteggio 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Esplorazione in terza persona / Avventura Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Anno di uscita 2022 Creatore/i Uppercut Games (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 4–6 ore Ideale per Giocatori che cercano atmosfera ed esplorazione senza combattimenti Cosa mi è piaciuto Il ritmo tranquillo, l’ambientazione in un mondo sommerso e la grafica

Questo capitolo di Submerged ti porta a vagare per una città tranquilla e ricoperta dalla vegetazione, inghiottita dall’acqua, dove spostarsi ed esplorare sono il cuore del gioco. Invece di combattere, ti arrampichi sulle strutture, scopri oggetti da collezionare, risolvi semplici enigmi ambientali e ti godi il panorama mentre la colonna sonora crea l’atmosfera giusta.

Perché l’abbiamo scelto La sua esplorazione tranquilla, la forte direzione artistica e l’attenzione all’ambiente piuttosto che all’azione lo rendono perfetto per chiunque cerchi giochi come Dredge, che puntano sull’atmosfera e su un mistero delicato.

Senza situazioni di fallimento, puoi muoverti interamente al tuo ritmo, vagando tra le rovine, ripristinando la vegetazione e ricostruendo la storia attraverso il mondo stesso. È il tipo di gioco a cui giochi quando vuoi qualcosa di tranquillo ma comunque visivamente suggestivo.

Il mio verdetto: “Sommerso: Profondità nascoste” è perfetto se ti piace esplorare con calma e vuoi una pausa tranquilla che mantenga comunque un po’ di quell’atmosfera malinconica che ha reso “Dredge” così avvincente.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/SwitchHandler ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 ADORO questo gioco! Collezionare gli oggetti è davvero divertente. Mi piace molto anche il primo gioco, Submerged, anche se Hidden Depths lo supera sotto quasi tutti i punti di vista.

u/Fun_Yogurtcloset_652 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È un gioco fantastico per disattivare l'HUD e godertelo con calma. È davvero rilassante. … Sono d'accordo, è realizzato benissimo, con meccaniche semplici e piacevoli, senza stress e senza dover pensare troppo.

15. Fishing Sim World: Pro Tour [Gioco di pesca professionale simile a Dredge]

Il nostro punteggio 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di pesca / Sport Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2019 Creatore/i Dovetail Games (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 20–40 ore Ideale per Giocatori che cercano un’esperienza di pesca seria e competitiva Cosa mi è piaciuto La varietà dell’attrezzatura, il realismo dell’acqua e l’aspetto competitivo

Fishing Sim World: Pro Tour punta tutto sull’autenticità, offrendoti una gamma completa di canne, montature, tipi di esche e specie di pesci da padroneggiare. Ti sposterai tra laghi e circuiti professionistici, gareggiando in tornei, completando sfide e perfezionando la tua attrezzatura in base alle condizioni.

Anche la simulazione dell’acqua è fantastica: i riflessi, le condizioni meteorologiche e il comportamento dei pesci sembrano tutti molto realistici, collocando il gioco tra i titoli più realistici di questa lista.

Perché l’abbiamo scelto Il suo orientamento competitivo, le meccaniche di lancio realistiche e la progressione approfondita dell’attrezzatura lo rendono una scelta eccellente per i giocatori alla ricerca di giochi simili a Dredge ma che desiderano qualcosa di molto più tecnico.

Una volta che ti abitui al ritmo, diventa un ciclo appagante: pianifica l’attrezzatura, osserva l’acqua, lancia, regola e insegui quella cattura perfetta. È più lento e metodico rispetto ai giochi di pesca in stile arcade, ma è proprio per questo che piace tanto agli appassionati di simulatori.

Il mio verdetto: una scelta azzeccata se vuoi una simulazione di pesca realistica con tanta profondità e una curva di progressione costante, senza rinunciare a quel fascino legato all’acqua che spesso cercano i giocatori di Dredge.

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Cosa ne pensano i giocatori?

u/rtmink28 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Pesco tantissimo nella vita reale e devo dire che, per me, la scelta ricade su “Fishing Sim World Pro Tour”. C’è una bella varietà di tecniche di pesca e specie, e anche la modalità carriera è niente male.

u/OllieFromCairo ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ok, grazie! Ho preso il gioco e mi sto divertendo un mondo.

Il mio giudizio complessivo

Quando qualcuno mi chiede da dove iniziare con giochi come Dredge, rispondo sempre che dipende dall’atmosfera che stai cercando. Acque calme, tensione, esplorazione o emozioni: ogni scelta qui offre un’esperienza diversa senza perdere quel fascino oceanico:

Per gli esploratori rilassati → Abzu: un viaggio subacqueo tranquillo con movimenti fluidi e un ritmo pacato, perfetto quando vuoi qualcosa di rilassante.

Per i giocatori che puntano alla sopravvivenza → Raft: l’ideale se ti piace raccogliere materiali, espandere la tua base galleggiante e affrontare il mare con gli amici.

Per i giocatori che mettono l’avventura al primo posto → Subnautica: immersioni profonde, esplorazioni ricche di tensione e un senso di presenza che poche esperienze a tema oceanico riescono a eguagliare.

Per sessioni incentrate sulla trama → Il richiamo del mare: breve, emozionante e ricco di atmosfera. Questo è perfetto per chiunque abbia amato i momenti più tranquilli di Dredge.

Qualunque sia il tuo approccio all’acqua (rilassato, impegnativo o incentrato sulla trama), queste scelte sono il modo più semplice per mantenere viva quell’atmosfera oceanica.

Domande frequenti