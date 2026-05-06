15 jeux similaires à « Dredge » à découvrir en 2026 si vous aimez l’horreur « chill »
Les jeux comme Dredge séduisent tous ceux qui recherchent ce mélange de navigation sereine, de tension feutrée et de sentiment que quelque chose d’inquiétant pourrait se cacher au-delà du brouillard. Cette liste rassemble quinze titres qui explorent cette même ambiance à leur manière, allant de voyages sous-marins apaisants à des mystères axés sur l’histoire, en passant par des défis de survie intenses.
Chaque jeu possède sa propre identité, mais tous capturent cette envie de repartir pour une dernière sortie en pleine mer, ce sentiment même qui a rendu Dredge si addictif. Si vous êtes prêt à plonger dans votre prochaine obsession imprégnée d’océan, vous êtes au bon endroit.
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Nos meilleurs choix de jeux similaires à Dredge
Il existe de nombreuses options de qualité, mais ces trois-là se démarquent immédiatement en reproduisant l’atmosphère, l’exploration et la tension feutrée qui font le succès de Dredge.
Chacun d’entre eux met en avant un aspect différent de cette formule, que vous recherchiez une exploration tranquille en mer, une progression régulière ou une découverte sous-marine plus approfondie.
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Abzu 2016Une plongée paisible dans des environnements sous-marins éclatants, sans aucun stress et au charme visuel indéniable. C'est un excellent choix lorsque vous recherchez un jeu apaisant qui vous procure néanmoins le plaisir de découvrir de petits secrets cachés sous la surface.
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Raft 2018Commencer avec un minuscule radeau et le transformer petit à petit en une véritable base flottante procure une immense satisfaction. Le mélange entre la collecte de ressources, l'artisanat et l'exploration des îles confère au jeu un rythme régulier qui vous pousse à vous aventurer toujours plus loin en mer.
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Subnautica 2018L'un des meilleurs jeux d'exploration sous-marine jamais créés. Ses biomes, ses créatures et son esprit de découverte suscitent un sentiment constant de curiosité et de danger que les fans de Dredge apprécient généralement d'emblée.
Ces trois titres constituent un excellent point de départ, mais il y en a bien d’autres qui méritent d’être explorés. Faites défiler la page pour découvrir la liste complète et trouver l’aventure inspirée de l’océan qui vous conviendra le mieux pour votre prochaine session.
15 jeux similaires à Dredge pour les amateurs d’exploration des profondeurs marines
Voici la liste complète des quinze aventures sur le thème de l’océan, chacune proposant une manière différente d’explorer des eaux inconnues, de suivre des indices mystérieux ou simplement de profiter du rythme serein de la vie en mer. Combien de ces jeux similaires à Dredge avez-vous déjà joués ?
1. Abzu [Le meilleur jeu dans le style de Dredge pour une exploration paisible des fonds marins]
|Notre note
10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Type de jeu
|Aventure / Exploration
|Plateformes
|PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch
|Année de sortie
|2016
|Créateur(s)
|Giant Squid (développeur), 505 Games (éditeur)
|Durée moyenne de jeu
|2 à 3 h
|Idéal pour
|Les joueurs qui apprécient les explorations sous-marines calmes et évocatrices
|Ce que j’ai apprécié
|De superbes graphismes, un rythme apaisant et des mécanismes de nage fluides
Abzu vous plonge directement dans un monde sous-marin vibrant où l’accent est mis sur l’exploration à votre rythme. Pas de combat, pas de pression, juste une nage fluide et un fort sentiment de découverte tandis que vous parcourez des grottes, des forêts de corail et des ruines antiques.
Le jeu mise beaucoup sur l’ambiance, et la façon dont la faune marine réagit à votre présence donne vie à cet univers avec une grande douceur. C’est le genre d’expérience qui vous conviendra parfaitement si vous appréciez les jeux similaires à Dredge, mais que vous recherchez quelque chose de plus relaxant.
Abzu se distingue par son exploration sous-marine sereine et ses décors soigneusement élaborés. L’alliance de mouvements fluides, d’une direction artistique époustouflante et d’une bande-son apaisante en fait un choix évident pour tous ceux qui recherchent un voyage océanique paisible, mais néanmoins plein de vie.
Plus vous nagez dans l’univers d’Abzu, plus vous remarquez de petites touches uniques, comme des lieux de méditation cachés ou des moments où d’immenses créatures marines croisent votre chemin. Le jeu est court, mais il exploite bien ce temps, vous offrant un voyage concentré qui s’avère rafraîchissant si vous recherchez une expérience atmosphérique sans aucun stress.
Mon verdict : si vous avez adoré l’atmosphère océanique de Dredge mais que vous recherchez quelque chose de paisible et de visuellement saisissant, Abzu s’impose comme un choix évident. C’est une plongée relaxante et apaisante qui parvient néanmoins à préserver ce sentiment de mystère sous la surface.
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Que disent les joueurs ?
2. Raft [Meilleur jeu de survie dans le style de Dredge en pleine mer]
|Notre note
9.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Type de jeu
|Survie / Création / Coopératif
|Plateformes
|PC, Xbox One
|Année de sortie
|2022
|Créateur(s)
|Redbeet Interactive (développeur), Axolot Games (éditeur)
|Durée moyenne de jeu
|20 à 40 h
|Idéal pour
|Les joueurs qui aiment la survie en coopération, l’artisanat et une progression régulière
|Ce que j’ai apprécié
|La construction du radeau, l’exploration des îles et ce sentiment constant d’aller de l’avant
Dans Raft, vous commencez sur une minuscule planche à la dérive dans l’océan, que vous transformez peu à peu en une véritable base flottante. La majeure partie du jeu consiste à récupérer des débris, à fabriquer des outils, à améliorer votre radeau et à mettre le cap sur des îles ou des épaves. Le jeu offre une boucle de jeu très satisfaisante où chaque petite amélioration vous donne envie d’aller un peu plus loin.
Le mode coopératif est particulièrement amusant, car chacun joue un rôle pour maintenir le radeau en état de marche et s’aventurer plus loin dans des eaux inexplorées. Ce jeu convient parfaitement aux joueurs à la recherche de titres similaires à Dredge, mais proposant une expérience de survie et de construction plus concrète. Et si Raft vous plaît, vous apprécierez sans doute de découvrir certains des meilleurs jeux du même genre, car ils s’inscrivent dans la même dynamique de survie en mer.
Raft reproduit parfaitement le sentiment d’être seul en pleine mer et de venir peu à peu à sa maîtrise grâce au travail d’équipe, à des améliorations judicieuses et à l’exploration. Son cycle « pêcher-fabriquer-développer » est simple mais addictif, et il donne lieu à de superbes aventures lorsque vous jouez entre amis.
Vous ne vous ennuierez pas une fois que votre radeau aura pris de l’ampleur : vous pourrez plonger dans les récifs à la recherche de matériaux rares ou passer d’île en île à la recherche de plans. Le jeu bénéficie d’un solide soutien de la communauté depuis sa phase d’accès anticipé, et les mises à jour ne cessent d’ajouter des objets utiles et de nouveaux lieux à explorer, de sorte que l’univers ne donne jamais l’impression d’être figé.
Mon verdict : si vous appréciez les jeux de survie offrant un sentiment clair de progression, Raft vous propose une aventure océanique enrichissante qui ne cesse de vous attirer à nouveau en mer. C’est le jeu idéal si vous recherchez une expérience plus interactive que Dredge tout en conservant cette ambiance de grand large.
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Que disent les joueurs ?
3. Subnautica [Le meilleur jeu sous-marin en monde ouvert dans le style de Dredge]
|Notre note
9.6
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Type de jeu
|Survie en monde ouvert / Exploration
|Plateformes
|PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch
|Année de sortie
|2018
|Créateur(s)
|Unknown Worlds Entertainment (développeur et éditeur)
|Durée moyenne de jeu
|25 à 50 h
|Idéal pour
|Les joueurs en quête d’exploration approfondie, de progression et d’une véritable tension sous-marine
|Ce que j’ai apprécié
|Les biomes, la conception des créatures et ce sentiment constant de découverte
Subnautica vous plonge dans un océan extraterrestre regorgeant de créatures étranges, de grottes cachées et d’immenses biomes à explorer. Vous collecterez des matériaux, construirez des bases, fabriquerez des outils et vous aventurerez progressivement dans des zones de plus en plus profondes et dangereuses.
Le jeu parvient parfaitement à recréer ce sentiment d’émerveillement mêlé à une crainte sourde, en particulier lorsque vous explorez de nouvelles zones avec une réserve d’oxygène limitée ou que vous suivez un signal dans l’obscurité. Si vous appréciez les jeux similaires à Dredge mais que vous recherchez une expérience de survie plus approfondie, c’est l’un des meilleurs choix. Vous en voulez davantage ? Alors, découvrir quelques-uns des meilleurs jeux similaires à Subnautica est la suite logique.
Les systèmes de survie et d’exploration s’articulent à la perfection, donnant un sens à chaque plongée. La diversité des créatures, les lieux conçus avec soin et les indices sonores donnent vie à cet univers et le rendent imprévisible, ce qui correspond exactement à ce que l’on attend d’une aventure sous-marine. Croyez-moi, la conception sonore à elle seule suffit à faire battre votre cœur à tout rompre, surtout lorsque vous entendez quelque chose d’imposant se déplacer au loin.
Au fil de votre exploration, l’histoire se dévoile naturellement à travers les signaux, les épaves et les journaux de bord que vous trouvez en chemin. Plus vous fabriquez d’équipement, plus vous pouvez vous aventurer loin, et chaque nouveau biome offre une expérience distincte grâce à des ressources et des créatures uniques.
Mon verdict : si vous aimez les univers océaniques alliant beauté et danger, Subnautica s’impose comme un choix incontournable. Il capture cette atmosphère de mystère que les fans de Dredge apprécient, tout en la transposant dans une expérience de survie en monde ouvert à part entière.
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4. King of Seas [Jeu de rôle d'action sur le thème des pirates, dans la veine de Dredge]
|Notre note
9.5
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Type de jeu
|RPG d'action / Combat naval
|Plateformes
|PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch
|Année de sortie
|2021
|Créateur(s)
|3DClouds (développeur), Team17 (éditeur)
|Durée moyenne de jeu
|10 à 20 h
|Idéal pour
|Les joueurs à la recherche d’une progression RPG légère associée à des combats de style pirate
|Ce que j’ai apprécié
|Les combats navals rapides, la génération aléatoire du monde et la facilité à se lancer dans une partie à tout moment
Dans King of Seas, la première chose qui vous frappe, c’est à quel point l’océan semble vivant et imprévisible. Chaque nouvelle partie réorganise la carte, de sorte qu’aucun voyage ne se déroule exactement comme un autre. Escarmouches en mer, routes du trésor et quêtes rapides se succèdent sans cesse, et petit à petit, vous commencez à adapter votre navire, à débloquer de nouvelles compétences et à vous glisser dans le rôle de pirate qui vous semble le plus naturel.
L’univers dégage également un charme certain, renforcé par des graphismes colorés et un scénario simple qui vous pousse à passer d’un objectif à l’autre. Les combats constituent le point fort du jeu, et le fait d’expérimenter différentes configurations de navires confère à chaque partie une saveur unique sans pour autant vous submerger de systèmes trop complexes.
Les mers générées de manière procédurale, les quêtes à embranchements et les combats navals intenses offrent un mélange savamment dosé de rejouabilité et d’accessibilité. Il est facile de se lancer pour de courtes sessions, de faire progresser son navire et de partir à la chasse au butin sans avoir à y consacrer un temps considérable.
Le jeu se déroule en vue de dessus, ce qui vous offre une vision claire de l’action et donne à l’ensemble une sensation de rapidité et de réactivité. Pour tous ceux qui recherchent des jeux similaires à Dredge mais qui aspirent à davantage de combats et de progression, celui-ci vous séduira immédiatement.
Mon verdict : un excellent choix pour tous ceux qui souhaitent vivre une aventure en mer avec plus d’action que dans Dredge, tout en conservant ce plaisir de naviguer sur des eaux imprévisibles. C’est rapide, amusant et parfait pour de courtes sessions de chaos pirate.
Que disent les joueurs ?
5. Pêche : Atlantique Nord [Simulation de pêche réaliste dans le style de Dredge]
|Notre note
9.4
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Type de jeu
|Simulateur de pêche / Simulateur de carrière
|Plateformes
|PC, PlayStation 4, Xbox One
|Année de sortie
|2020
|Créateur(s)
|Misc Games (développeur et éditeur)
|Durée moyenne de jeu
|30 à 70 h
|Idéal pour
|Les joueurs qui apprécient la pêche réaliste et méthodique ainsi que les systèmes détaillés
|Ce que j’ai apprécié
|Des bateaux authentiques, une gestion approfondie et le sentiment de diriger une véritable exploitation
Il y a quelque chose d’étrangement satisfaisant à manœuvrer un navire de pêche commerciale sur des mers froides et venteuses. Pêche : Atlantique Nord mise pleinement sur le réalisme, de la gestion du matériel et du sonar au choix de la méthode de pêche adaptée à chaque espèce. Les changements météorologiques, les longs trajets et la planification de vos sorties confèrent au jeu ce rythme lent et réfléchi que l’on ne retrouve pas dans la plupart des jeux similaires à Dredge.
La combinaison de systèmes de navigation détaillés, d’une progression de carrière basée sur des contrats et d’un équipement authentique en fait l’une des simulations maritimes les plus réalistes du marché, surtout si vous appréciez les jeux qui récompensent la patience et la planification.
À mesure que votre activité se développe, vos responsabilités s'accroissent également : recruter un équipage, moderniser votre bateau et déterminer quelle technique de pêche est la plus rentable. La carte est immense, et l'ambiance devient particulièrement intense lorsque le brouillard s'installe ou que la mer commence à s'agiter.
Mon avis : un excellent choix si vous recherchez un jeu plus calme et plus réaliste que Dredge, avec la profondeur d’une véritable simulation de pêche commerciale et un cycle de carrière vraiment gratifiant.
Que disent les joueurs ?
6. L’aventure aquatique du dernier humain [Jeu post-apocalyptique en mer dans la veine de Dredge]
|Notre note
9.2
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Type de jeu
|Metroidvania / Action-aventure
|Plateformes
|PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch
|Année de sortie
|2016
|Créateur(s)
|YCJY Games (développeur et éditeur)
|Durée moyenne de jeu
|4 à 6 h
|Idéal pour
|Les joueurs qui apprécient les explorations immersives associées à des combats de boss exigeants
|Ce que j’ai apprécié
|La construction de son univers, son ton unique et ses combats étonnamment difficiles
Il y a un charme envoûtant à parcourir une Terre inondée bien après la disparition de l’humanité. L’aventure aquatique du dernier humain mêle des moments calmes d’exploration à des combats de boss soudains et intenses qui exigent toute votre attention.
Son style pixel art confère à l’ensemble un aspect chaleureux et rétro, mais le rythme et la structure sont suffisamment modernes pour maintenir l’intérêt. Pour tous ceux qui recherchent des jeux similaires à Dredge, mais mettant davantage l’accent sur le combat et la progression, ce titre est idéal.
La carte interconnectée, les commandes précises et la conception mémorable des boss en font bien plus qu’une simple aventure sous-marine. Chaque nouvelle amélioration ouvre de nouvelles voies, et l’atmosphère reste intense du début à la fin.
Des tunnels secrets, des messages cachés et de petits détails d’environnement contribuent à créer un univers qui semble solitaire mais captivant. Ce jeu est plus court que la plupart des jeux de type « Metroidvania », ce qui en fait un excellent choix pour les joueurs à la recherche d’une expérience concise mais néanmoins pleine de personnalité.
Mon verdict : un excellent choix si vous recherchez une aventure sur le thème de l’océan, plus intense que Dredge, alliant exploration, défis et une ambiance post-apocalyptique qui vous marquera durablement.
Que disent les joueurs ?
7. Sunless Sea [Le meilleur jeu narratif dans la veine de Dredge, avec une histoire sombre]
|Notre note
9
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Type de jeu
|RPG de survie narratif / d'exploration
|Plateformes
|PC, PS4
|Année de sortie
|2015
|Créateur(s)
|Failbetter Games (développeur et éditeur)
|Durée moyenne de jeu
|20 à 40 h
|Idéal pour
|Les joueurs qui recherchent un scénario profond, des choix difficiles et une tension qui monte progressivement
|Ce que j’ai apprécié
|Les voyages périlleux, l’univers inquiétant et ce sentiment constant de danger
Peu de jeux parviennent à rendre aussi bien la sensation de naviguer dans les ténèbres que Sunless Sea. Chaque voyage est un pari : le carburant vient à manquer, les provisions s’amenuisent et la santé mentale de votre équipage ne tient qu’à un fil.
Le scénario est incroyablement riche, s’inspirant d’un style gothique et victorien qui donne à chaque port l’impression d’être une petite histoire qui ne demande qu’à se dévoiler. C’est un excellent choix si vous appréciez les jeux similaires à Dredge, mais que vous recherchez quelque chose de plus intense et davantage axé sur le récit.
La combinaison d’une navigation où le risque côtoie la récompense, d’une tension liée à la mort permanente et de choix narratifs complexes crée un univers où aucune partie ne se déroule deux fois de la même manière. C’est imprévisible, inquiétant et regorge de PNJ mémorables.
Au fil de votre exploration de l’Unterzee, vous devrez jongler entre les ressources, la loyauté de votre équipage et d’étranges rencontres qui vous pousseront à prendre des décisions difficiles. Les histoires qui émergent de ces moments constituent le véritable point fort du jeu, et l’atmosphère est captivante dès la première minute.
Mon avis : Idéal pour les joueurs qui aiment les récits sombres et les explorations lentes et atmosphériques qui vous tiennent en haleine de la meilleure façon qui soit.
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Que disent les joueurs ?
8. Stranded Deep [Le meilleur jeu de survie dans la veine de Dredge pour une exploration réaliste de l’île]
|Notre note
8.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Type de jeu
|Survie / Création en monde ouvert
|Plateformes
|PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch
|Année de sortie
|2020
|Créateur(s)
|Beam Team Games (développeur et éditeur)
|Durée moyenne de jeu
|15 à 30 h
|Idéal pour
|Les joueurs qui aiment les boucles de survie progressives et la liberté offerte par une île au milieu de l’océan
|Ce que j’ai apprécié
|La liberté du mode bac à sable, la gestion de l’île, les plongées dans les récifs et les grottes
Perdu au cœur d’un vaste archipel, vous devrez rassembler des ressources, fabriquer des radeaux ou des abris, et explorer des grottes sous-marines dans un univers où chaque île s’apparente à un nouveau terrain de jeu. Ce mélange entre la survie sur terre et les mécanismes liés à l’océan confère à Stranded Deep une saveur unique parmi les jeux similaires à Dredge.
Son mélange de gestion réaliste des ressources, d’îles générées de manière procédurale et d’exploration à la fois terrestre et marine en fait le jeu idéal pour les joueurs à la recherche d’une expérience de survie ouverte qui conserve néanmoins cette ambiance marine.
Vous chasserez, pêcherez, construirez, explorerez des épaves et des récifs, puis vous vous demanderez s’il est plus judicieux de rester sur la terre ferme ou de plonger plus profondément. L’océan imprévisible et les îles en constante évolution ajoutent à la rejouabilité, et l’ambiance devient particulièrement intense lorsque le soleil se couche et que tout semble plus calme, mais aussi plus dangereux.
Mon verdict : Parfait si vous recherchez un jeu de survie doté de mécanismes plus approfondis et d’une liberté totale, tout en conservant cette tension maritime que les fans de Dredge apprécient tant.
Que disent les joueurs ?
9. L’appel de la mer [Meilleur jeu axé sur l'histoire, dans la lignée de Dredge]
|Notre note
8.6
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Type de jeu
|Aventure narrative / Casse-tête
|Plateformes
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch
|Année de sortie
|2020
|Développeur(s)
|Out of the Blue (développeur), Raw Fury (éditeur)
|Durée moyenne de jeu
|5 à 7 h
|Idéal pour
|Les joueurs qui apprécient les intrigues mystérieuses accompagnées d’un peu d’exploration
|Ce que j’ai apprécié
|L’ambiance, le rythme des énigmes et le cadre magnifique de l’île
Une île isolée, des inscriptions étranges et un mystère lié à une expédition disparue donnent d’emblée le ton. L’appel de la mer allie une exploration tranquille à des énigmes qui semblent logiques et gratifiantes , sans pour autant être trop difficiles.
Son style graphique chaleureux et ses subtils éléments lovecraftiens en font un titre accessible à tous ceux qui recherchent des jeux similaires à Dredge, mais mettant davantage l’accent sur l’histoire que sur le suspense.
Le mélange entre exploration sereine, récit émouvant et énigmes magnifiquement conçues en fait un jeu facile à recommander aux joueurs à la recherche d’une aventure axée sur l’histoire et comportant de légers éléments surnaturels.
Au fur et à mesure que l’histoire se dévoile, l’île révèle davantage de sa personnalité à travers des ruines, des indices et de petits détails environnementaux, le tout accompagné d’une bande-son charmante. Ce jeu est court, soigné et idéal lorsque vous avez envie d’une expérience atmosphérique sans combat ni stress ; il n’a rien à envier aux autres grands jeux d’aventure pour passer des soirées détendues.
Mon verdict : un excellent choix si vous recherchez une expérience sincère, axée sur les énigmes, se déroulant dans un univers insulaire luxuriant qui se transforme peu à peu en un mystère mémorable.
Que disent les joueurs ?
10. Subnautica : Below Zero [Meilleur jeu se déroulant dans les profondeurs glacées de l’océan, dans la veine de Dredge]
|Notre note
8.5
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Type de jeu
|Survie / Exploration en monde ouvert
|Plateformes
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch
|Année de sortie
|2021
|Créateur(s)
|Unknown Worlds Entertainment (développeur et éditeur)
|Durée moyenne de jeu
|20 à 35 h
|Idéal pour
|Les joueurs à la recherche d’une expérience de survie dans des environnements océaniques glacés
|Ce que j’ai apprécié
|Les nouveaux biomes, les gadgets et la structure narrative plus solide
Le cadre glacé confère à cette suite une atmosphère très différente, vous plongeant dans des eaux plus froides et plus hostiles, peuplées de nouvelles créatures et proposant de nouveaux outils à tester. La construction de base est plus flexible, l’exploration regorge de contenu secondaire, et l’association entre l’histoire et la survie semble globalement plus cohérente. Subnautica : Below Zero est un choix sûr pour les joueurs à la recherche de jeux similaires à Dredge et pour les fans des meilleurs jeux en monde ouvert axés sur l’océan.
La palette d’outils élargie, la faune améliorée et les nouveaux biomes distinguent cette expérience de l’original tout en conservant tout ce qui faisait son succès. Le jeu offre ce même sentiment de découverte, mais dans une ambiance plus froide et plus mystérieuse.
Observer les créatures, plonger dans des tunnels de glace et faire face à des conditions météorologiques imprévisibles ajoutent du suspense sans jamais prendre le pas sur l’esprit d’exploration. Le jeu est soigné, créatif et étonnamment immersif.
Mon verdict : un excellent choix si vous recherchez un gameplay de survie plus approfondi avec une touche glaciale, offrant davantage d’outils, plus d’exploration et un monde qui ne cesse de vous entraîner toujours plus loin dans ses profondeurs gelées.
Que disent les joueurs ?
11. Maneater [Jeu d'action-RPG dans la veine de Dredge, avec une touche sombre]
|Notre note
8.4
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Type de jeu
|RPG d'action / Monde ouvert
|Plateformes
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch
|Année de sortie
|2020
|Créateur(s)
|Tripwire Interactive (développeur et éditeur)
|Durée moyenne de jeu
|10 à 15 h
|Idéal pour
|Les joueurs qui recherchent une expérience plus chaotique et plus concise que les jeux d’exploration océanique classiques
|Ce que j’ai apprécié
|L’humour absurde, les combats acharnés et le système d’amélioration
Maneater bouleverse complètement le schéma habituel de la survie en mer : au lieu d’éviter les prédateurs, c’est vous qui êtes le prédateur. Vous parcourez une série de zones marines ouvertes en incarnant un requin qui grandit, en provoquant des chasseurs, en découvrant des mutations et en débloquant de nouveaux pouvoirs à mesure que vous passez du stade de petit requin à celui de menace suprême. L’ensemble s’inscrit dans un style documentaire grand public, avec un narrateur exubérant qui donne aux moments les plus déjantés une étrange impression de réalisme.
Le mélange entre la progression de la créature, les combats chaotiques et un ton ironique apporte un changement rafraîchissant par rapport au rythme plus calme de nombreux jeux comme Dredge, offrant aux joueurs une alternative plus riche en action sans pour autant renoncer au thème de l’océan.
Entre la chasse aux proies, l’exploration des côtes et l’amélioration de votre requin grâce à des mutations étranges, le jeu maintient un rythme soutenu et un ton ludique, ce qui est parfait lorsque vous recherchez un gameplay sur le thème de la mer, mais avec bien plus de mordant.
Mon avis : Idéal si vous avez envie d'une approche plus intense et plus débridée de l'exploration océanique, tout en assouvissant cette curiosité pour le monde marin que les fans de Dredge ont tendance à adorer.
Que disent les joueurs ?
12. Mer de la Solitude [Jeu d'aventure émouvant dans la veine de Dredge]
|Notre note
8.2
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Type de jeu
|Aventure / Narratif
|Plateformes
|PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch
|Année de sortie
|2019
|Créateur(s)
|Jo-Mei Games (développeur), Electronic Arts (éditeur)
|Durée moyenne de jeu
|3 à 5 h
|Idéal pour
|Les joueurs à la recherche d’une aventure aquatique riche en émotions, où l’histoire prime
|Ce que j’ai apprécié
|L’ambiance, la conception des créatures et la musique
Mer de la Solitude vous plonge au cœur d’une ville inondée façonnée par l’état d’esprit de l’héroïne, où les créatures incarnent la peur, l’isolement et les tourments intérieurs. Vous évoluez le long de canaux paisibles, vous vous déplacez de toit en toit, vous résolvez des énigmes simples et vous dévoilez peu à peu une histoire très personnelle.
La gestion des niveaux d’eau changeants et la rencontre avec des monstres symboliques rendent l’expérience captivante sans pour autant vous submerger, tandis que la bande originale vient harmoniser l’ensemble avec une tonalité douce et mélancolique.
Les thèmes émotionnels, l’univers surréaliste et le rythme tranquille en font un choix idéal pour les lecteurs à la recherche de jeux similaires à Dredge, qui privilégient l’ambiance et l’atmosphère plutôt que des mécanismes complexes.
Les graphismes misent sur des contrastes audacieux, avec une lumière du soleil éclatante sur des eaux sombres, ce qui confère à l’ensemble une atmosphère onirique.
Mon verdict : Excellent si vous recherchez un jeu axé sur l’histoire, atmosphérique et propice à la réflexion, tout en profitant de cette ambiance d’exploration aquatique que les fans de Dredge apprécient tant.
Que disent les joueurs ?
13. Moonglow Bay [Un RPG de pêche chaleureux dans la veine de Dredge]
|Notre note
8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Type de jeu
|RPG chaleureux / Pêche / Aventure
|Plateformes
|PC, Xbox One, Xbox Series X|S
|Année de sortie
|2021
|Créateur(s)
|Bunnyhug (développeur), Coatsink (éditeur)
|Durée moyenne de jeu
|12 à 20 h
|Idéal pour
|Les joueurs à la recherche d’une expérience de pêche agréable, axée sur l’histoire
|Ce que j’ai apprécié
|Le rythme apaisant, le système de cuisine et la personnalité de la ville
Moonglow Bay vous plonge dans une petite ville balnéaire en difficulté, et la majeure partie de votre progression repose sur la pêche, la cuisine et l’aide apportée aux habitants pour redonner vie à la communauté. Vous pêcherez des poissons insolites, les transformerez en plats, améliorerez votre bateau et débloquerez petit à petit de nouvelles zones, tandis que les graphismes de style voxel confèrent à l’ensemble une atmosphère chaleureuse et accueillante.
Son mélange de jeu de pêche, d’exploration tranquille et d’histoire portée par la communauté répond parfaitement aux attentes des joueurs à la recherche de jeux similaires à Dredge, mais qui souhaitent quelque chose de plus doux et de plus réconfortant.
Entre la collecte de recettes, des éléments de RPG légers et un mode coopératif local optionnel, c’est le genre de jeu dans lequel vous pouvez vous plonger après une longue journée. Pas d’enjeux majeurs, juste une bonne ambiance et une dynamique de jeu satisfaisante qui vous fait toujours avancer.
Mon verdict : Idéal si vous avez adoré l’aspect pêche de Dredge, mais que vous recherchez une alternative saine et chaleureuse, pleine d’émotion, avec un rythme plus lent et un ton plus optimiste.
GAMES LIKE MOONGLOW BAY
Que disent les joueurs ?
14. Submerged : Les profondeurs cachées [Jeu d’exploration relaxant dans la veine de Dredge]
|Notre note
7.8
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Type de jeu
|Exploration à la troisième personne / Aventure
|Plateformes
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S
|Année de sortie
|2022
|Créateur(s)
|Uppercut Games (développeur et éditeur)
|Durée moyenne de jeu
|4 à 6 h
|Idéal pour
|Les joueurs qui recherchent une ambiance et de l’exploration sans combat
|Ce que j’ai apprécié
|Le rythme serein, l’univers inondé et les graphismes
Ce chapitre de Submerged vous invite à errer dans une ville tranquille, envahie par la végétation et engloutie par les eaux, où la progression et la découverte sont au cœur du jeu. Plutôt que de combattre, vous escaladez des structures, découvrez des objets à collectionner, résolvez des énigmes environnementales simples et vous imprégnez du paysage tandis que la bande originale crée l’ambiance.
Son exploration sereine, sa direction artistique remarquable et l’importance accordée à l’environnement plutôt qu’à l’action en font un choix tout naturel pour quiconque recherche des jeux comme Dredge, qui mettent l’accent sur l’ambiance et un mystère tout en douceur.
En l’absence totale d’échec, vous pouvez évoluer entièrement à votre rythme, dériver à travers les ruines, restaurer la vie végétale et reconstituer l’histoire à travers le monde lui-même. C’est le genre de jeu auquel vous jouez lorsque vous recherchez quelque chose de calme, mais qui reste visuellement saisissant.
Mon avis : « « Submerged : Les profondeurs cachées » est idéal si vous appréciez l’exploration tranquille et que vous recherchez une pause apaisante qui conserve néanmoins une partie de l’atmosphère sombre qui faisait tout l’attrait de « Dredge ».
Que disent les joueurs ?
15. Fishing Sim World : Pro Tour [Jeu de pêche professionnel dans la veine de Dredge]
|Notre note
7.6
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Type de jeu
|Simulation de pêche / Sports
|Plateformes
|PC, PS4, Xbox One
|Année de sortie
|2019
|Créateur(s)
|Dovetail Games (développeur et éditeur)
|Durée moyenne de jeu
|20 à 40 h
|Idéal pour
|Les joueurs à la recherche d’une expérience de pêche sérieuse et compétitive
|Ce que j’ai apprécié
|La richesse de l'équipement, le réalisme de l'eau et l'aspect compétitif
Fishing Sim World : Pro Tour mise tout sur l’authenticité, en vous proposant une gamme complète de cannes, de montages, de types d’appâts et d’espèces de poissons à maîtriser. Vous passerez d’un lac à l’autre et participerez à des circuits professionnels, en disputant des tournois, en relevant des défis et en adaptant votre équipement aux conditions.
La simulation de l'eau est également très réussie : les reflets, les conditions météorologiques et le comportement des poissons semblent tous très réalistes, ce qui lui permet de figurer parmi les jeux les plus réalistes de cette liste.
Son orientation compétitive, ses mécanismes de lancer réalistes et la progression approfondie de l’équipement en font un choix idéal pour les joueurs à la recherche de jeux similaires à Dredge, mais souhaitant quelque chose de bien plus technique.
Une fois que vous vous êtes habitué au rythme, le gameplay devient une boucle très gratifiante : planifier votre montage, analyser le cours d’eau, lancer, ajuster et partir à la poursuite de la prise parfaite. C’est plus lent et plus méthodique que les jeux de pêche de type arcade, mais c’est précisément pour cela qu’il séduit les amateurs de simulations.
Mon verdict : un choix idéal si vous recherchez une simulation de pêche réaliste, dotée d’une grande profondeur et d’une courbe de progression régulière, tout en conservant cet attrait lié à l’eau que les joueurs de Dredge recherchent souvent.
Que disent les joueurs ?
Mon avis général
Quand on me demande par où commencer avec des jeux comme Dredge, je réponds toujours que cela dépend de l’ambiance que vous recherchez. Calme, tension, exploration ou émotion : chaque choix apporte ici une saveur différente sans pour autant perdre cette attraction océanique :
Pour les explorateurs en quête de détente → Abzu : un voyage sous-marin apaisant, aux mouvements fluides et au rythme tranquille, parfait lorsque vous avez envie d’un moment de sérénité.
Pour les joueurs axés sur la survie → Raft : idéal si vous aimez récolter des ressources, agrandir votre base flottante et affronter la mer entre amis.
Pour les joueurs en quête d’aventure → Subnautica : plongée en profondeur, exploration pleine de suspense et une immersion que peu d’expériences sur le thème de l’océan parviennent à égaler.
Pour les sessions axées sur l’histoire → L’appel de la mer : court, émouvant et porté par l’atmosphère. Celui-ci est parfait pour tous ceux qui ont aimé les moments plus calmes de Dredge.
Quelle que soit votre façon d’aborder l’eau (détente, défi ou histoire), ces sélections constituent le moyen le plus simple de prolonger cette ambiance océanique.
Foire aux questions
Le meilleur jeu similaire à Dredge est Abzu. Il met l’accent sur des déplacements sous-marins paisibles et une exploration en douceur, ce qui en fait un excellent choix si vous recherchez une expérience sereine tout en conservant cet attrait pour l’océan tant apprécié des fans.
Dans Dredge, vous naviguez entre de petites îles, capturez des poissons insolites, améliorez votre embarcation et découvrez une présence qui s'installe progressivement sous la surface. Le jeu mêle des moments de calme à un sentiment de tension constante.
Une partie normale de Dredge dure environ 10 à 15 heures. Si vous vous attelez à des améliorations optionnelles ou à des objectifs secondaires, la durée peut avoisiner les 20 heures, surtout si vous aimez parcourir les différentes régions à votre rythme.
Oui, Abzu est l’option la plus relaxante. Et si vous recherchez un jeu tout aussi apaisant mais qui ne figure pas dans cette liste, Spiritfarer correspond parfaitement à cette ambiance douce et aquatique, même s’il s’oriente davantage vers la gestion.
Raft est le meilleur choix pour le suspense lié à la survie grâce à la collecte de ressources, à l’artisanat et aux dangers de l’océan. En dehors de cette liste, The Long Dark offre un autre type de pression, sans la mer ouverte.
Subnautica est le choix idéal si vous recherchez une exploration sous-marine plus approfondie avec une impression d’échelle plus marquée. Pour les joueurs à la recherche d’un jeu dans le même esprit mais qui ne figure pas ici, Barotrauma offre cette ambiance axée sur les profondeurs.