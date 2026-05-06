15 gier podobnych do „Dredge” z 2026 roku, w które warto zagrać, jeśli lubisz spokojne horrory

Gry takie jak „Dredge” przemawiają do każdego, kto pragnie połączenia spokojnego żeglowania, cichego napięcia i poczucia, że za mgłą może kryć się coś niepokojącego. Ta lista zawiera piętnaście tytułów, które na swój sposób oddają ten sam klimat – od relaksujących podwodnych podróży, przez fabularne zagadki, aż po pełne wyzwań gry o przetrwanie.

Każda z tych gier ma swoją własną tożsamość, ale wszystkie oddają tę chęć, by wyruszyć jeszcze raz na otwarte wody – to samo uczucie, które sprawiło, że „Dredge” stało się tak wciągające. Jeśli więc jesteś gotowy, by zanurzyć się w kolejnej morskiej obsesji, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do Dredge

Na rynku jest mnóstwo dobrych opcji, ale te trzy od razu się wyróżniają, bo oddają atmosferę, element eksploracji i ciche napięcie, które sprawiają, że „Dredge” działa tak dobrze.

Każda z nich doskonale oddaje inny element tej formuły – niezależnie od tego, czy szukasz spokojnych wędrówek po oceanie, stopniowego postępu w grze, czy też głębszych podwodnych odkryć.

1 Abzu 2016 Spokojna wyprawa do tętniących życiem podwodnych światów, bez stresu i z ogromną dawką wizualnego uroku. To świetny wybór, gdy masz ochotę na coś kojącego, co jednocześnie daje poczucie odkrywania małych tajemnic ukrytych pod powierzchnią. Buy now 2 Raft 2018 Rozpoczynanie przygody na maleńkiej tratwie i stopniowe przekształcanie jej w pełnoprawną pływającą bazę daje niesamowitą satysfakcję. Połączenie zbieractwa, rzemiosła i eksploracji wysp nadaje grze stały rytm, który sprawia, że gracz chce zapuszczać się coraz dalej w głąb oceanu. Buy now 3 Subnautica 2018 Jedna z najlepszych gier o eksploracji podwodnego świata, jakie kiedykolwiek powstały. Jej biomy, stworzenia i poczucie odkrywania budzą nieustanne uczucie ciekawości i zagrożenia, które fani Dredge zazwyczaj od razu doceniają. Buy now

Te trzy tytuły to świetny punkt wyjścia, ale jest jeszcze wiele innych, które warto odkryć. Przewiń dalej, aby zobaczyć pełną listę i znaleźć idealną przygodę inspirowaną oceanem na następną sesję.

15 gier podobnych do Dredge dla fanów eksploracji głębin morskich

Oto pełna lista piętnastu przygód o tematyce oceanicznej, z których każda oferuje inny sposób na eksplorację nieznanych wód, podążanie za tajemniczymi wskazówkami lub po prostu cieszenie się spokojnym rytmem życia na morzu. W ile z tych gier podobnych do „Dredge” grałeś?

1. Abzu [Najlepsza gra podobna do Dredge, idealna do spokojnej eksploracji oceanu]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przygodowa / Eksploracyjna Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Giant Squid (twórca), 505 Games (wydawca) Średni czas rozgrywki 2–3 godz. Dla Graczy, którzy lubią spokojną, klimatyczną eksplorację podwodnego świata Mocne strony Piękna grafika, relaksujące tempo i płynna mechanika pływania

Abzu przenosi cię prosto do tętniącego życiem podwodnego świata, w którym głównym celem jest eksploracja we własnym tempie. Nie ma tu walki, nie ma presji, tylko płynne pływanie i silne poczucie odkrywania, gdy przemierzasz jaskinie, lasy koralowe i starożytne ruiny.

Gra kładzie duży nacisk na atmosferę, a sposób, w jaki reagują na ciebie morskie stworzenia, sprawia, że świat wydaje się żywy w naprawdę delikatny sposób. To rodzaj doświadczenia, które idealnie sprawdzi się, jeśli lubisz gry podobne do Dredge, ale szukasz czegoś bardziej relaksującego.

Dlaczego to wybraliśmy Abzu wyróżnia się spokojną eksploracją podwodnego świata i ręcznie wykonanymi scenografiami. Połączenie płynnych ruchów, oszałamiającej oprawy graficznej i uspokajającej ścieżki dźwiękowej sprawia, że jest to oczywisty wybór dla każdego, kto pragnie spokojnej podróży po oceanie, która jednocześnie tętni życiem.

Im dłużej pływasz po świecie Abzu, tym więcej dostrzegasz drobnych, wyjątkowych szczegółów, takich jak ukryte miejsca do medytacji czy momenty, w których na twojej drodze pojawiają się ogromne morskie stworzenia. Gra jest krótka, ale dobrze wykorzystuje ten czas, oferując skupioną podróż, która działa odświeżająco, jeśli szukasz czegoś klimatycznego i bezstresowego.

Nasza ocena: Jeśli podobała ci się morska atmosfera w grze „Dredge”, ale szukasz czegoś spokojnego i efektownego wizualnie, z łatwością polecam „Abzu”. To relaksujące, poprawiające nastrój zanurzenie, które wciąż dostarcza poczucia tajemnicy kryjącej się pod powierzchnią.

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Co mówią gracze?

u/RuRu92 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 „Abzu” to jedna z najpiękniejszych, najbardziej zapierających dech w piersiach i oszałamiających gier, w jakie kiedykolwiek grałem! … Przeszedłem ją za jednym zamachem w ciszy, po prostu z otwartymi ustami, tak bardzo byłem zachwycony.

u/Capable-Newt ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 ABZU to gra, którą całkowicie źle oceniłem… Już po kilku minutach zauważyłem, że się zrelaksowałem. … To było zupełnie inne doświadczenie.

2. Raft [Najlepsza gra survivalowa podobna do Dredge na otwartym morzu]

Nasz wynik 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przetrwanie / Tworzenie przedmiotów / Tryb kooperacji Platformy PC, Xbox One Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Redbeet Interactive (twórca), Axolot Games (wydawca) Średni czas gry 20–40 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy lubią kooperacyjną rozgrywkę typu survival, rzemiosło i stopniowy postęp w grze Mocne strony Budowanie tratwy, odkrywanie wysp i ciągłe poczucie, że idę do przodu

W grze „Raft” zaczynasz na małej desce dryfującej po oceanie, a potem powoli przekształcasz ją w pełnoprawną pływającą bazę. Większość rozgrywki polega na zbieraniu szczątków, tworzeniu narzędzi, ulepszaniu tratwy i kierowaniu się w stronę wysp lub wraków statków. Gra ma tę satysfakcjonującą pętlę, w której każde małe ulepszenie sprawia, że chcesz popłynąć trochę dalej.

Tryb kooperacyjny jest szczególnie zabawny, ponieważ każdy ma swój udział w utrzymaniu tratwy przy życiu i posuwaniu się coraz głębiej w nieodkryte wody. To świetna propozycja dla graczy poszukujących gier podobnych do „Dredge”, ale z większym naciskiem na praktyczne elementy przetrwania i budowania. A jeśli „Raft” okaże się dla Ciebie strzałem w dziesiątkę, prawdopodobnie spodoba ci się przeglądanie najlepszych gier podobnych do „Raft”, ponieważ opierają się one na tej samej mechanice przetrwania na wodzie.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Raft” oddaje uczucie samotności na oceanie i powolnego opanowywania go dzięki pracy zespołowej, przemyślanym ulepszeniom i eksploracji. Jej cykl „złap-wytwórz-rozbuduj” jest prosty, ale wciągający, a gra z przyjaciółmi pozwala tworzyć wspaniałe historie.

Gdy twoja tratwa się powiększy, znajdziesz mnóstwo zajęć – od nurkowania wśród raf w poszukiwaniu rzadkich materiałów po przemieszczanie się między wyspami w poszukiwaniu planów konstrukcyjnych. Gra cieszy się silnym wsparciem społeczności od czasu wczesnego dostępu, a aktualizacje nieustannie dodają przydatne przedmioty i nowe miejsca do odkrycia, dzięki czemu świat nigdy nie wydaje się statyczny.

Nasza ocena: Jeśli lubisz gry survivalowe z wyraźnym poczuciem postępu, „Raft” oferuje satysfakcjonującą przygodę na oceanie, która nieustannie przyciąga cię z powrotem na morze. Jest idealna, jeśli szukasz czegoś bardziej praktycznego niż „Dredge”, ale nadal kochasz atmosferę otwartego morza.

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Co mówią gracze?

u/dougfisher11 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Tak, w 100%. Jeśli lubisz gry typu survival, to jest to jedna z najlepszych. Świetna zabawa w trybie solo. Świetna zabawa z innymi graczami. Zdecydowanie warto.

u/talrich ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Reszta gry jest fajna. Zagadki są dobre. Budowanie jest świetne. Odblokowywanie większości technologii daje poczucie satysfakcji. Zbieranie surowców jest przyjemne, spokojne i relaksujące. Zdecydowanie warte swojej ceny.

3. Subnautica [Najlepsza podwodna gra z otwartym światem podobna do Dredge]

Nasz wynik 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Survival w otwartym świecie / Eksploracja Platformy PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Unknown Worlds Entertainment (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 25–50 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy cenią sobie dogłębną eksplorację, postęp w grze i prawdziwe podwodne napięcie Mocne strony Biomy, projekt stworzeń i ciągłe poczucie odkrywania

Subnautica przenosi cię do obcego oceanu pełnego dziwnych stworzeń, ukrytych jaskiń i ogromnych biomów do odkrycia. Będziesz zbierać surowce, budować bazy, tworzyć narzędzia i powoli zapuszczać się w głębsze i bardziej niebezpieczne obszary.

Gra doskonale oddaje to uczucie zachwytu zmieszanego z cichym strachem, zwłaszcza gdy eksplorujesz nowe strefy z ograniczonym zapasem tlenu lub podążasz za sygnałem w głąb ciemności. Jeśli lubisz gry podobne do Dredge, ale szukasz czegoś z większą głębią mechaniki przetrwania, jest to jedna z najlepszych opcji. Chcesz więcej takich wrażeń? W takim razie naturalnym kolejnym krokiem będzie zapoznanie się z kilkoma najlepszymi grami podobnymi do Subnautiki.

Dlaczego to wybraliśmy Systemy przetrwania i eksploracji idealnie ze sobą współgrają, nadając każdemu zanurzeniu sens. Różnorodność stworzeń, ręcznie tworzone lokacje i sygnały dźwiękowe sprawiają, że świat wydaje się żywy i nieprzewidywalny, a właśnie tego oczekujesz od podwodnej przygody. Uwierz mi, sama oprawa dźwiękowa może przyspieszyć bicie serca, zwłaszcza gdy usłyszysz, jak coś dużego porusza się w oddali.

W miarę eksploracji fabuła rozwija się naturalnie poprzez sygnały, wraki i dzienniki, które znajdujesz po drodze. Im więcej sprzętu zbudujesz, tym dalej możesz się zapuścić, a każdy nowy biom wydaje się wyjątkowy dzięki unikalnym zasobom i stworzeniom.

Nasza ocena: Jeśli kochasz podwodne światy łączące piękno z niebezpieczeństwem, Subnautica to gra, którą bez wahania polecam. Oddaje ona atmosferę tajemniczości, którą cenią fani Dredge, ale rozszerza ją do pełnego doświadczenia survivalowego w otwartym świecie.

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Co mówią gracze?

u/Next-Effective-9372 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ta gra jest fantastyczna, daje ogromną swobodę… Cholera, przeszedłem ją już trzy razy. Nigdy nie jest tak dobra jak za pierwszym razem, ale zawsze można w niej odkryć coś nowego i zawsze jest świetna.

u/jonhanson ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Atmosfera w tej grze jest po prostu niesamowita. W przypadku większości gier pamiętam może tylko to, że w nie grałem — ale w przypadku „Subnautyki”, nawet po 6 latach, wciąż pamiętam, jak to było tam być.

4. King of Seas [RPG akcji o tematyce pirackiej, podobne do Dredge]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji / Walka morska Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2021 Twórca/twórcy 3DClouds (twórca), Team17 (wydawca) Średni czas gry 10–20 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy szukają lekkiej rozgrywki RPG połączonej z walką w stylu pirackim Mocne strony Szybkie bitwy morskie, losowo generowany świat i łatwe do rozpoczęcia sesje

W grze „King of Seas” pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, jest to, jak żywy i nieprzewidywalny wydaje się ocean. Każda nowa rozgrywka zmienia układ mapy, więc żadna podróż nie przebiega tak samo jak poprzednia. Czekają na ciebie morskie potyczki, trasy skarbów i szybkie zadania, a ty stopniowo dostosowujesz swój statek, odblokowujesz nowe umiejętności i wczuwasz się w rolę pirata, która wydaje ci się najbardziej naturalna.

Świat ma też uroczy klimat, do czego przyczyniają się kolorowa grafika i prosta fabuła, która motywuje cię do przechodzenia od jednego celu do następnego. Walka jest główną atrakcją, a eksperymentowanie z różnymi konfiguracjami statków nadaje każdej rozgrywce własny charakter, nie przytłaczając cię przy tym skomplikowanymi systemami.

Dlaczego to wybraliśmy Generowane proceduralnie morza, rozgałęzione zadania i zacięte bitwy morskie tworzą świetną mieszankę powtarzalności i przystępności. Łatwo jest zagrać w krótkie sesje, podnosić poziom statku i polować na łupy bez konieczności poświęcania dużej ilości czasu.

Gra toczy się z widokiem z góry, co zapewnia przejrzysty obraz akcji i sprawia, że wszystko wydaje się szybkie i responsywne. Dla każdego, kto szuka gier podobnych do „Dredge”, ale pragnie więcej walki i postępów, ta pozycja szybko przypadnie do gustu.

Nasza ocena: Świetny wybór dla każdego, kto pragnie morskiej przygody z większą dawką akcji niż w Dredge, ale nadal uwielbia uczucie przemierzania nieprzewidywalnych wód. Gra jest szybka, zabawna i idealna na krótkie sesje pirackiego chaosu.

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Co mówią gracze?

u/llandar ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 Wydaje się, że to niezła gra w stylu „Pirates!”, z handlem, wyspami, miastami itp., ale realizacja pozostawia wiele do życzenia, a gra nie jest tak rozbudowana, jak można by się spodziewać.

u/RedditUser12345 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ta gra naprawdę mi się spodobała – świetna zabawa i mnóstwo rozrywki.

5. Wędkarstwo: Północny Atlantyk [Realistyczna symulacja wędkarstwa podobna do Dredge]

Nasz wynik 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulator wędkarstwa / Symulator kariery Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Misc Games (twórca i wydawca) Średni czas gry 30–70 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy lubią realistyczne, metodyczne wędkowanie i dopracowane systemy Mocne strony Autentyczne łodzie, rozbudowane zarządzanie i wrażenie prowadzenia prawdziwej działalności

Jest coś dziwnie satysfakcjonującego w sterowaniu komercyjnym statkiem rybackim po zimnych, wietrznych morzach. Gra „Wędkarstwo: Północny Atlantyk” stawia w pełni na realizm – od zarządzania sprzętem i sonarem po dobór odpowiedniej metody połowu dla każdego gatunku. Zmiany pogody, długie trasy i planowanie wypraw nadają grze ten powolny, przemyślany rytm, którego nie znajdziesz w większości gier podobnych do „Dredge”.

Dlaczego to wybraliśmy Połączenie szczegółowych systemów statku, rozwoju kariery opartego na kontraktach oraz autentycznego wyposażenia sprawia, że jest to jedna z najbardziej realistycznych symulacji morskich na rynku, zwłaszcza jeśli lubisz gry, które nagradzają cierpliwość i planowanie.

Wraz z rozwojem Twojej działalności rośnie również Twoja odpowiedzialność: zatrudnianie załogi, modernizacja łodzi oraz podejmowanie decyzji, która technika połowowa jest najbardziej opłacalna. Mapa jest ogromna, a atmosfera robi ogromne wrażenie, gdy nadciąga mgła lub morze zaczyna się wzburzać.

Nasza ocena: Świetny wybór, jeśli szukasz gry wolniejszej i bardziej realistycznej niż „Dredge”, oferującej głębię prawdziwej symulacji rybołówstwa komercyjnego oraz naprawdę satysfakcjonujący cykl kariery.

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Co mówią gracze?

u/Dhozer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Kupiłem tę grę zarówno na PC, jak i na PS4. Na PS4 nie działa tak płynnie, ale spędziłem przy niej mnóstwo godzin i nadal uważam, że to świetny sposób na relaksujący wieczór. Czasami może wydawać się nieco monotonna, ale kiedy już kupisz lepsze statki i wyszkolisz załogę… naprawdę warto.

u/Christian_Gamer_84 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Zauważyłem, że gra „Fishing North Atlantic” jest dziś w promocji w PS Store i zastanawiam się, czy warto ją kupić. Po zapoznaniu się z opisem zdecydowałem się na zakup — jeśli lubisz symulatory z powolną rozgrywką i realistyczną mechaniką handlu oraz wyposażenia, ta gra całkiem nieźle zaspokoi twoje oczekiwania.

6. The Aquatic Adventure of the Last Human [postapokaliptyczna gra o oceanie w stylu Dredge]

Nasz wynik 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Metroidvania / Akcja-przygoda Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2016 Twórca/twórcy YCJY Games (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 4–6 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy lubią klimatyczną eksplorację połączoną z wymagającymi walkami z bossami Mocne strony Budowanie świata, wyjątkowy klimat i zaskakująco trudne starcia

Wędrowanie po zalanej Ziemi długo po zniknięciu ludzkości ma w sobie coś urzekającego. Gra „Wodna przygoda ostatniego człowieka” łączy powolne momenty eksploracji z nagłymi, intensywnymi walkami z bossami, które wymagają pełnej uwagi.

Styl pixel-art nadaje całości ciepły, retro wygląd, ale tempo i struktura są na tyle nowoczesne, że akcja toczy się płynnie. Dla każdego, kto szuka gier podobnych do „Dredge”, ale z większym naciskiem na walkę i postępy w grze, ta pozycja jest strzałem w dziesiątkę.

Dlaczego to wybraliśmy Połączona mapa, precyzyjne sterowanie i zapadające w pamięć projekty bossów sprawiają, że gra wykracza poza ramy zwykłej podwodnej przygody. Każde nowe ulepszenie otwiera nowe ścieżki, a atmosfera pozostaje intensywna od początku do końca.

Tajne tunele, ukryte wiadomości i drobne szczegóły otoczenia pomagają stworzyć świat, który sprawia wrażenie samotnego, ale jednocześnie urzekającego. Gra jest krótsza niż większość tytułów z gatunku Metroidvania, co czyni ją świetnym wyborem dla graczy poszukujących zwięzłej, ale pełnej charakteru rozrywki.

Nasza ocena: Świetny wybór, jeśli szukasz przygody o tematyce morskiej, bardziej intensywnej niż „Dredge”, łączącej eksplorację, wyzwania i postapokaliptyczny klimat, który na długo pozostaje w pamięci.

Co mówią gracze?

u/Magus80 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Świetna gra. Dźwięk i atmosfera są niesamowite – już tylko dla tego warto w nią zagrać. Bardzo trudni bossowie dają mnóstwo frajdy.

u/Celestial7777 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Świetna gra – spędziłem przy niej nieco ponad 5 godzin i udało mi się zdobyć prawie wszystkie ulepszenia. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo oryginalna rozgrywka i klimat – chętnie zagrałbym w kolejną grę w podobnym stylu!

7. Sunless Sea [Najlepsza gra fabularna podobna do Dredge z mroczną fabułą]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG z fabułą typu survival / eksploracja Platformy PC, PS4 Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Failbetter Games (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 20–40 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy cenią sobie głęboką fabułę, trudne wybory i narastające napięcie Mocne strony Niebezpieczne podróże, niepokojąca fabuła i ciągłe poczucie zagrożenia

Niewiele gier oddaje atmosferę żeglugi w ciemność tak dobrze jak „Sunless Sea”. Każda wyprawa to ryzyko: kończy się paliwo, zapasy topnieją, a zdrowie psychiczne załogi wisi na włosku.

Fabuła jest niezwykle bogata, utrzymana w gotyckim, wiktoriańskim stylu, dzięki czemu każdy port wydaje się małą opowieścią czekającą na odkrycie. To świetna propozycja, jeśli lubisz gry podobne do Dredge, ale szukasz czegoś bardziej mrocznego i skupionego na fabule.

Dlaczego to wybraliśmy Połączenie nawigacji opartej na ryzyku i nagrodach, napięcia związanego z permadeath oraz skomplikowanych wyborów fabularnych tworzy świat, w którym żadne dwie rozgrywki nie przebiegają tak samo. Jest nieprzewidywalny, niesamowity i pełen zapadających w pamięć postaci niezależnych.

Podczas eksploracji Unterzee będziesz musiał balansować między zasobami, lojalnością załogi i dziwnymi spotkaniami, które zmuszają cię do podejmowania trudnych decyzji. Prawdziwą atrakcją są historie, które wyłaniają się z tych momentów, a atmosfera jest wciągająca od pierwszej minuty.

Nasza opinia: Idealna gra dla graczy, którzy uwielbiają mroczne historie i powolną, klimatyczną eksplorację, która w najlepszy możliwy sposób wywołuje uczucie niepokoju.

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Co mówią gracze?

u/VirionSovo ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Dobra muzyka, świetny scenariusz = atmosfera, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłem. … Po 3, 4 kapitanach, czyli po około 2 godzinach, możesz dojść do momentu, w którym już nie zginiesz… Po około 5 miesiącach poczułem, że odkryłem wszystkie sekrety tej gry i od tamtej pory nadal w nią gram od czasu do czasu, tylko po to, by poczuć tę atmosferę, którą wciąż zachowuje.

u/AgreeableRoo ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 Bardzo podobało mi się stworzenie świata i styl pisania w grze „Sunless Sea”, ale rozgrywka stała się monotonna, a grindowanie było dla mnie zbyt uciążliwe, bym mógł zajść daleko.

8. Stranded Deep [Najlepsza gra survivalowa podobna do Dredge, oferująca realistyczną eksplorację wyspy]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przetrwanie / Tworzenie przedmiotów w otwartym świecie Platformy PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Beam Team Games (twórca i wydawca) Średni czas gry 15–30 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają stopniowo rozwijające się cykle survivalowe i swobodę na wyspie na oceanie Mocne strony Swoboda w trybie sandbox, zagospodarowywanie wyspy, nurkowanie na rafie i w jaskiniach

Zagubiony na rozległym archipelagu będziesz zbierać zapasy, budować tratwy lub schronienia oraz nurkować w podwodnych jaskiniach w świecie, w którym każda wyspa wydaje się nową piaskownicą. Połączenie mechaniki przetrwania na lądzie z mechaniką oceaniczną nadaje gra „Stranded Deep” wyjątkowy charakter wśród tytułów podobnych do Dredge.

Dlaczego to wybraliśmy Połączenie realistycznego zarządzania zasobami, generowanych proceduralnie wysp oraz eksploracji zarówno na lądzie, jak i na morzu sprawia, że gra jest idealna dla graczy poszukujących otwartej rozgrywki survivalowej, która jednocześnie zachowuje morski klimat.

Będziesz polować, łowić ryby, budować, eksplorować wraki i rafy, a potem zadawać sobie pytanie, czy mądrzejszym posunięciem będzie pozostanie na lądzie, czy zanurzenie się głębiej. Nieprzewidywalny ocean i zmieniające się wyspy zwiększają powtarzalność rozgrywki, a atmosfera robi ogromne wrażenie, gdy zachodzi słońce i wszystko wydaje się cichsze, a jednocześnie bardziej niebezpieczne.

Nasza ocena: Idealna gra, jeśli szukasz tytułu survivalowego z rozbudowanymi mechanikami i pełną swobodą, zachowującego jednocześnie morską atmosferę, którą cenią fani Dredge.

Co mówią gracze?

u/ExcellentDirt7069 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Zawsze warto – to jest niesamowite!

u/Professional-Job4330 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Mamy rok 2025, a ja znowu przechodzę tę grę. Nie ma to jak odrobina ucieczki od rzeczywistości w tej „złotej erze”.

9. Zew morza [Najlepsza gra fabularna podobna do Dredge]

Nasza ocena 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przygodówka fabularna / Łamigłówki Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Out of the Blue (twórca), Raw Fury (wydawca) Średni czas rozgrywki 5–7 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy lubią fabularne zagadki z elementami eksploracji Mocne strony Atmosfera, tempo rozwiązywania zagadek i przepiękna sceneria wyspy

Odległa wyspa, dziwne znaki i tajemnica związana z zaginioną ekspedycją od razu nadają grze odpowiedni klimat. Zew morza łączy spokojną eksplorację z łamigłówkami, które są logiczne i dają satysfakcję, a nie przytłaczają.

Ciepła oprawa graficzna i subtelne elementy w stylu Lovecrafta sprawiają, że jest to przystępna propozycja dla każdego, kto szuka gier podobnych do Dredge, ale kładących większy nacisk na fabułę niż na napięcie.

Dlaczego to wybraliśmy Połączenie spokojnej eksploracji, emocjonującej fabuły i pięknie zaprojektowanych zagadek sprawia, że z łatwością możemy polecić tę grę graczom, którzy szukają przygody z naciskiem na fabułę i z lekkimi elementami nadprzyrodzonymi.

W miarę rozwoju fabuły wyspa ujawnia coraz więcej swojego charakteru poprzez ruiny, wskazówki i drobne detale otoczenia, a wszystko to w oprawie uroczej ścieżki dźwiękowej. Gra jest krótka, dopracowana i idealna, gdy masz ochotę na coś klimatycznego, bez walki i stresu – z łatwością dorównuje innym czołowym grom przygodowym, idealnym na relaksujące wieczory.

Nasza ocena: Świetna propozycja dla tych, którzy szukają wzruszającej, skupionej na łamigłówkach przygody osadzonej w bujnym świecie wyspy, która powoli przeradza się w niezapomnianą tajemnicę.

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Co mówią gracze?

u/LivingNewt ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Właśnie to ukończyłem i naprawdę mi się podobało. … Zagadki były wymagające, ale nie na tyle frustrujące, żebym nie mógł ich rozwiązać. Świat gry jest oszałamiający, grafika niemal idealna, klimat w stylu Lovecrafta jest bardzo wyczuwalny, a fabuła jest dość elegancka i intrygująca.

u/Spokker ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Świetny pomysł i sceneria… Ja też dałem się wciągnąć już po pierwszej godzinie. Fabuła i zagadki były niesamowite, a grafika sprawiała, że czasami po prostu gapiłem się na nią z zachwytem przez chwilę.

10. Subnautica: Below Zero [Najlepsza gra osadzona w zimnym oceanie, podobna do Dredge]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przetrwanie / Eksploracja otwartego świata Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Rok premiery 2021 Twórca/twórcy Unknown Worlds Entertainment (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 20–35 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy chcą grać w trybie survival w lodowych środowiskach oceanicznych Mocne strony Nowe biomy, gadżety i mocniejsza struktura fabularna

Zamarznięta sceneria nadaje tej kontynuacji zupełnie inny klimat, przenosząc cię do zimniejszych, bardziej nieprzyjaznych wód pełnych nowych stworzeń i narzędzi, z którymi możesz eksperymentować. Budowanie bazy jest bardziej elastyczne, eksploracja obfituje w zawartość poboczną, a połączenie fabuły i survivalu wydaje się ogólnie bardziej spójne. „Subnautica: Below Zero”” to solidny wybór dla graczy poszukujących gier podobnych do „Dredge” oraz fanów najlepszych gier z otwartym światem, skupiających się na oceanie.

Dlaczego to wybraliśmy Rozbudowany zestaw narzędzi, ulepszona fauna i nowe biomy sprawiają, że gra różni się od oryginału, zachowując jednocześnie wszystko, co się sprawdziło. Oferuje to samo poczucie odkrywania, ale w chłodniejszym, bardziej tajemniczym klimacie.

Wyszukiwanie stworzeń, nurkowanie w lodowych tunelach i radzenie sobie z nieprzewidywalną pogodą dodają napięcia, nie przytłaczając jednak atmosfery odkrywania. Gra jest dopracowana, kreatywna i zaskakująco klimatyczna.

Nasza ocena: Świetna propozycja dla tych, którzy szukają głębszej rozgrywki survivalowej z mroźnym akcentem, oferującej więcej narzędzi, więcej możliwości eksploracji oraz świat, który nieustannie wciąga cię coraz głębiej w swoje zamarznięte otchłanie.

Co mówią gracze?

u/RedditUserAnon12 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 To świetna gra — a to, że nie dorównuje oryginałowi, wynika po prostu z tego, że oryginał jest tak wyjątkowy.

u/N0T_TRIBUTE ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Pierwsza część podobała mi się bardziej, ale „Below Zero” naprawdę mi się spodobało. Zgadzam się, że ogólna oprawa graficzna wygląda o wiele lepiej – przynajmniej moim zdaniem.

11. Maneater [gra RPG akcji podobna do Dredge z mrocznym akcentem]

Nasz wynik 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji / Otwarty świat Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Tripwire Interactive (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 10–15 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy szukają czegoś bardziej chaotycznego i łatwiejszego do przyswojenia niż typowa eksploracja oceanów Mocne strony Absurdalny humor, dynamiczna walka i system ulepszeń

Maneater wywraca do góry nogami typową konwencję przetrwania w oceanie: zamiast unikać drapieżników, to ty jesteś drapieżnikiem. Wcielasz się w rosnącego rekina i przemierzasz szereg otwartych akwenów, wdając się w walki z łowcami, odkrywając mutacje i odblokowując nowe moce, ewoluując od małego młoda do największego zagrożenia w łańcuchu pokarmowym. Całość utrzymana jest w stylu sensacyjnego dokumentu z przesadnym narratorem, dzięki czemu nawet najbardziej szalone momenty wydają się dziwnie realistyczne.

Dlaczego to wybraliśmy Połączenie rozwoju postaci, chaotycznej walki i żartobliwego tonu stanowi odświeżającą odmianę od spokojniejszego tempa wielu gier, takich jak „Dredge”, oferując graczom bardziej dynamiczną alternatywę bez utraty morskiej tematyki.

Pomiędzy ściganiem ofiar, eksploracją wybrzeży i podnoszeniem poziomu rekina za pomocą dziwacznych mutacji gra utrzymuje szybkie tempo i zabawny ton – idealne rozwiązanie, gdy masz ochotę na rozgrywkę o tematyce morskiej, ale z dużo większą dawką akcji.

Nasza opinia: Świetna gra, jeśli masz ochotę na głośniejszą i bardziej szaloną wersję eksploracji oceanu, a jednocześnie chcesz zaspokoić swoją ciekawość dotyczącą świata morskiego, którą tak bardzo cenią sobie fani gry „Dredge”.

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Co mówią gracze?

u/Next-red-explorer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 „Maneater” to zdecydowanie najlepsza gra RPG z rekinami w otwartym świecie, w jaką kiedykolwiek grałem… Jest jeszcze jakaś inna?!?! Lol

u/AnonymousRedditor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 To klasyczna gra w stylu arcade, jakich ostatnio nieczęsto spotyka się na PS4. Dobrze widać postępy w grze – zaczynasz jako malutki szczeniak… potem jesteś nastolatkiem… a potem dorosłym i tak dalej.

12. Morze Samotności [Emocjonująca gra przygodowa w stylu Dredge]

Nasza ocena 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przygodowa / Narracyjna Platformy PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Jo-Mei Games (twórca), Electronic Arts (wydawca) Średni czas rozgrywki 3–5 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy szukają emocjonującej, fabularnej przygody na wodzie Mocne strony Atmosfera, projekt postaci i muzyka

Gra „Morze Samotności” przenosi gracza do zalanej wody miasta, którego kształt wynika ze stanu umysłu głównej bohaterki, a zamieszkujące je stworzenia uosabiają strach, izolację i osobiste zmagania. Poruszasz się po cichych kanałach, przemieszczasz się po dachach, rozwiązujesz proste łamigłówki i powoli odkrywasz bardzo osobistą historię.

Poruszanie się po zmieniających się poziomach wody i spotkania z symbolicznymi potworami sprawiają, że gra jest wciągająca, ale nie przytłaczająca, a ścieżka dźwiękowa spaja całość delikatnym, melancholijnym tonem.

Dlaczego to wybraliśmy Emocjonalna tematyka, surrealistyczny świat i spokojne tempo sprawiają, że gra ta doskonale trafi do graczy poszukujących tytułów podobnych do „Dredge”, które stawiają na nastrój i atmosferę, a nie na skomplikowaną mechanikę.

Oprawa wizualna opiera się na odważnych kontrastach – jasnym świetle słonecznym nad ciemnymi wodami – nadając całości oniryczny charakter.

Nasza ocena: Doskonała pozycja, jeśli szukasz gry opartej na fabule, klimatycznej i skłaniającej do refleksji, a jednocześnie chcesz cieszyć się atmosferą eksploracji podwodnego świata, którą cenią fani „Dredge”.

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Co mówią gracze?

u/Some-Redditor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 BARDZO polecam grę „Sea Of Solitude”. To z pewnością prawdziwa huśtawka emocjonalna. Ta gra zawiera wiele ukrytych przesłań i jest bardzo wnikliwa.

u/AnotherPlayer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Wspaniałe przeżycie. Grafika i fabuła wciągnęły mnie od samego początku – nawet jeśli rozgrywka nie jest zbyt rozbudowana, to atmosfera sprawia, że warto w to zagrać.

13. Moonglow Bay [Przytulna gra RPG o wędkarstwie w stylu Dredge]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przytulna gra RPG / Wędkarstwo / Przygoda Platformy PC, Xbox One, Xbox Series X|S Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Bunnyhug (twórca), Coatsink (wydawca) Średni czas gry 12–20 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy szukają przyjemnej rozgrywki w stylu wędkarskim z naciskiem na fabułę Mocne strony Spokojne tempo, system gotowania oraz charakter miasteczka

W grze „Moonglow Bay” trafisz do małego nadmorskiego miasteczka, które przeżywa ciężkie czasy, a większość postępów osiągasz poprzez wędkowanie, gotowanie i pomaganie mieszkańcom w przywróceniu życia społeczności. Będziesz łowić niezwykłe ryby, przygotowywać z nich potrawy, ulepszać swoją łódź i stopniowo odblokowywać nowe obszary, a grafika w stylu voxelowym sprawia, że całość wygląda ciepło i zachęcająco.

Dlaczego to wybraliśmy Połączenie gry wędkarskiej, spokojnej eksploracji i fabuły tworzonej przez społeczność idealnie trafia w gusta graczy poszukujących gier podobnych do „Dredge”, ale pragnących czegoś łagodniejszego i bardziej podnoszącego na duchu.

Zbieranie przepisów, lekkie elementy RPG i opcjonalna lokalna rozgrywka kooperacyjna sprawiają, że jest to gra, w której można się zanurzyć po długim dniu. Żadnych wielkich stawek, tylko dobra atmosfera i satysfakcjonująca rozgrywka, która nieustannie posuwa się do przodu.

Nasza ocena: Świetna propozycja, jeśli podobała ci się wędkarska strona gry „Dredge”, ale szukasz zdrowej, przytulnej alternatywy z dużą dawką serca oraz wolniejszym, bardziej optymistycznym tonem.

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Co mówią gracze?

u/DancingMarshmallow ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 To przytulna gra o wędkarstwie, w której zaczynasz łowić ryby i sprzedawać posiłki… Jak dotąd fabuła jest ciekawa i wzruszająca, choć wciąż brakuje jej nieco dopracowania.

u/Disig ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 3.0 Początek jest naprawdę fajny… ale nigdy nie ukończyłem tej gry, bo postacie niezależne wypadły słabo, a błędy po prostu zniechęciły mnie do dalszej rozgrywki.

14. „Submerged: Ukryte głębiny” [Relaksująca gra eksploracyjna podobna do Dredge]

Nasz wynik 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Eksploracja z perspektywy trzeciej osoby / Przygodówka Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Uppercut Games (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 4–6 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy cenią sobie atmosferę i eksplorację bez walki Mocne strony Spokojne tempo, sceneria zalanej wody oraz grafika

W tym rozdziale gry „Submerged” wędrujesz po cichym, porośniętym roślinnością mieście pochłoniętym przez wodę, gdzie przemierzanie terenu i odkrywanie nowych miejsc stanowią sedno rozgrywki. Zamiast walczyć, wspinasz się po konstrukcjach, odnajdujesz przedmioty do zebrania, rozwiązujesz proste łamigłówki środowiskowe i rozkoszujesz się scenerią, a ścieżka dźwiękowa tworzy odpowiedni nastrój.

Dlaczego to wybraliśmy Spokojna eksploracja, świetna oprawa graficzna oraz nacisk na otoczenie, a nie na akcję sprawiają, że gra idealnie pasuje do każdego, kto szuka tytułów podobnych do Dredge, stawiających na atmosferę i delikatną tajemniczość.

Ponieważ nie ma sytuacji, w których można ponieść porażkę, możesz poruszać się całkowicie we własnym tempie, wędrując po ruinach, przywracając roślinność i składając fragmenty historii na podstawie samego świata. To rodzaj gry, w którą zagrasz, gdy masz ochotę na coś spokojnego, ale jednocześnie efektownego wizualnie.

Nasza opinia: Gra „„Submerged: Ukryte głębiny”” jest idealna dla tych, którzy lubią spokojną eksplorację i pragną relaksującej rozgrywki, która jednocześnie zachowuje część tego nastrojowego klimatu, który sprawił, że gra „Dredge” była tak wciągająca.

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Co mówią gracze?

u/SwitchHandler ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Uwielbiam tę grę! Zbieranie przedmiotów to świetna zabawa. Bardzo podobała mi się też pierwsza część, „Submerged”, choć „Hidden Depths” przewyższa ją niemal pod każdym względem.

u/Fun_Yogurtcloset_652 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Świetna gra, w której warto wyłączyć interfejs i po prostu delektować się nią w spokojnym tempie. Działa bardzo relaksująco. … Zgadzam się, że jest pięknie wykonana, ma fajną, prostą mechanikę, nie powoduje stresu i nie wymaga zbytniego zastanawiania się.

15. Fishing Sim World: Pro Tour [profesjonalna gra wędkarska podobna do Dredge]

Nasza ocena 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja wędkarstwa / Sport Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Dovetail Games (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 20–40 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy chcą poważnych, rywalizacyjnych wrażeń z wędkowania Mocne strony Bogactwo sprzętu, realizm przedstawienia wody oraz rywalizacja

Gra „Fishing Sim World: Pro Tour” stawia na autentyczność, oferując graczom pełen zestaw wędek, zestawów, rodzajów przynęt i gatunków ryb do opanowania. Będziesz przemieszczać się między jeziorami a profesjonalnymi obwodami, rywalizując w turniejach, wykonując zadania i dostosowując swój ekwipunek do panujących warunków.

Symulacja wody również prezentuje się znakomicie: odbicia, pogoda i zachowanie ryb są bardzo realistyczne, dzięki czemu gra plasuje się wśród najbardziej realistycznych tytułów na tej liście.

Dlaczego to wybraliśmy Konkurencyjny charakter gry, realistyczna mechanika rzutów oraz rozbudowany system rozwoju sprzętu sprawiają, że jest to doskonały wybór dla graczy poszukujących gier podobnych do Dredge, ale pragnących czegoś znacznie bardziej technicznego.

Gdy już przyzwyczaisz się do tempa rozgrywki, staje się ona satysfakcjonującą pętlą: planujesz zestaw, analizujesz wodę, rzucasz, dostosowujesz i dążysz do idealnego połowu. Jest wolniejsza i bardziej metodyczna niż zręcznościowe gry wędkarskie, ale właśnie dlatego trafia w gusta fanów symulacji.

Nasza ocena: Doskonały wybór, jeśli szukasz realistycznej symulacji wędkarskiej o dużej głębi i stabilnej krzywej progresji, która jednocześnie oferuje ten wodny urok, którego często poszukują gracze „Dredge”.

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Co mówią gracze?

u/rtmink28 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Często łowię ryby w prawdziwym życiu i muszę przyznać, że dla mnie najlepsza jest gra „Fishing Sim World Pro Tour”. Oferuje szeroki wybór metod wędkarskich i gatunków ryb, a także całkiem niezły tryb kariery.

u/OllieFromCairo ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Okej, dzięki! Kupiłem grę i świetnie się bawię.

Moja ogólna ocena

Kiedy ktoś pyta mnie, od czego zacząć przygodę z grami takimi jak „Dredge”, zawsze odpowiadam, że wszystko zależy od nastroju, na który masz ochotę. Spokojne wody, napięcie, eksploracja czy emocje – każdy wybór wnosi tu inny klimat, nie tracąc przy tym oceanicznego uroku:

Dla zrelaksowanych odkrywców → Abzu: spokojna podwodna podróż z płynnymi ruchami i łagodnym tempem, idealna, gdy masz ochotę na coś kojącego.

Dla graczy skupionych na przetrwaniu → Raft: Idealna gra, jeśli lubisz zbierać surowce, rozbudowywać swoją pływającą bazę i zmagać się z morzem wraz z przyjaciółmi.

Dla graczy stawiających na przygodę → Subnautica: głębokie nurkowanie, pełna napięcia eksploracja i poczucie obecności, z którym niewiele innych gier o tematyce oceanicznej może się równać.

Dla sesji opartych na fabule → Zew morza: Krótka, emocjonalna i pełna atmosfery. Ta gra jest idealna dla każdego, kto pokochał spokojniejsze momenty w Dredge.

Niezależnie od tego, jak lubisz spędzać czas nad wodą (relaksowo, z wyzwaniami czy z naciskiem na fabułę), te propozycje to najprostszy sposób na utrzymanie oceanicznej atmosfery.

Najczęściej zadawane pytania