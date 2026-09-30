Os 22 melhores jogos de pesca para os amantes de aventura em 2026

Os melhores jogos de pesca provam que a pesca virtual pode ser muito mais emocionante do que ficar sentado à beira de um lago a olhar para uma bóia. Dependendo do jogo, podes estar a perseguir peixes num mundo aberto enorme, a experimentar diferentes definições de equipamento, a gerir um negócio de pesca ou a navegar desesperadamente de volta à costa antes que algo desagradável te encontre na escuridão.

É por isso que quis que esta lista fosse além dos simples simuladores de pesca. Aqui vais encontrar jogos de pesca realistas, mas também aventuras acolhedoras, encontros multijogador, simuladores de pesca comercial e alguns títulos que levam toda a ideia numa direção muito mais estranha. Escolhi 22 jogos de diferentes estilos e plataformas, por isso só falta descobrires que tipo de viagem de pesca te apetece.

As nossas melhores escolhas de jogos de pesca

Cada um tem a sua opinião sobre qual é o melhor jogo de pesca que existe. Escolhi estes três jogos porque captam genuinamente a emoção da pesca, ao mesmo tempo que oferecem gráficos fantásticos. Estes três simuladores de pesca mantiveram-me «preso ao anzol» (sem trocadilhos):

1 Farming Simulator 25: Highlands Fishing Edition 2025 Acrescenta a pesca recreativa e a aquicultura ao ciclo agrícola que já conheces, com pisciculturas, barcos e cadeias de produção que fazem com que a pesca pareça uma parte integrante do teu negócio, em vez de uma atividade secundária. Buy now 2 Dredge 2023 Combina pesca, melhorias no barco, exploração e terror cósmico numa aventura marítima inesquecível. É relaxante durante o dia, mas voltar ao porto depois de escurecer é uma história bem diferente. Buy now 3 Call of the Wild: The Angler 2022 Oferece-te enormes reservas de água doce para explorar, além de equipamento de pesca personalizável, comportamentos variados dos peixes, barcos, veículos e modo multijogador. É uma excelente escolha se quiseres pescar com mais liberdade e exploração. Buy now

Reuni 22 dos melhores jogos de pesca de vários estilos e plataformas. Continua a ler para descobrires o teu próximo favorito, quer estejas à procura de um simulador de pesca realista, de uma aventura aconchegante ou de algo divertido para jogares com os amigos.

Os 22 melhores jogos de pesca para todos os estilos de pescadores virtuais

A minha lista abrange tudo, desde simuladores realistas a aventuras serenas. Seja qual for o teu estilo de jogo, tenho a certeza de que vais encontrar aqui a tua isca ideal. Não importa se estás à procura de um desafio cooperativo intenso ou de uma jogabilidade relaxante, sem vitórias nem derrotas; há aqui algo para ti. Então, vamos descobrir a tua próxima captura favorita. Diz-me se já jogaste algum destes jogos antes.

1. Farming Simulator 25: Edição de Pesca nas Terras Altas [O melhor jogo híbrido de pesca e agricultura]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulador de agricultura com pesca Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S informo Ano de lançamento 2025 Criador(es) GIANTS Software (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo Mais de 50 horas Ideal para Jogadores que querem combinar a pesca com a agricultura e a gestão empresarial

O Farming Simulator 25: Edição de Pesca nas Terras Altas pega num dos melhores jogos de agricultura e dá-te uma razão bastante convincente para deixares o trator de lado por um bocado. A grande novidade é Kinlaig, um mapa inspirado na Escócia onde podes pegar numa cana de pesca para uma pescaria casual na costa ou transformar a pesca numa parte de pleno direito do teu negócio agrícola.

É na parte da aquicultura que as coisas ficam especialmente interessantes. Podes gerir instalações de criação de peixes, construir explorações aquáticas ao largo da costa, produzir ração e usar barcos para transportar o que precisares. Encaixa naturalmente na jogabilidade da cadeia de produção já existente, porque a pesca passa a ser mais um negócio para gerires, em vez de um minijogo isolado.

O Kinlaig também traz gado Highland, cebolas e mais de 20 novas máquinas, por isso ainda há muito para fazer em terra quando não estás na água. Gosto do facto de a expansão te permitir alternar entre a pesca tranquila com cana e os sistemas de aquicultura, muito mais complexos, dependendo do tipo de sessão que te apetece fazer.

O meu veredicto: O Farming Simulator 25: Edição de Pesca nas Terras Altas é uma ótima escolha se quiseres pescar com um objetivo mais concreto. A mistura de pesca casual, piscicultura e gestão da produção torna-o muito mais profundo do que um simples complemento de pesca.

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2. Dredge [Melhor jogo de pesca para mistério e exploração]

A nossa pontuação Enebameter 9.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura de pesca / RPG de terror Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar, Nintendo Switch, iOS, Android, macOS Ano de lançamento 2023 Criador(es) Black Salt Games (desenvolvedora), Team17 (editora) Tempo médio de jogo 10–20 horas Ideal para Jogadores que querem combinar pesca com exploração, mistério e um pouco de terror

O Dredge começa de forma simples: pescas, vendes o que apanhaste, melhoras o teu barco e avanças mais para o interior do mapa. Depois, cai a noite, o teu medidor de pânico começa a subir, aparecem formas estranhas no nevoeiro e, de repente, voltar ao porto torna-se muito mais stressante.

A pesca encaixa-se perfeitamente em tudo o resto. As diferentes áreas têm as suas próprias espécies, algumas capturas só aparecem em determinados momentos e canas de pesca, motores, luzes e espaço de carga melhores vão, aos poucos, abrindo novas rotas. Até arranjar espaço para os peixes no inventário em grelha se torna parte do desafio quando tentas encaixar mais uma captura valiosa.

As regiões também parecem distintas, desde Gale Cliffs até ao emaranhado Twisted Strand e ao vulcânico Devil’s Spine, cada uma trazendo diferentes perigos e mistérios.

O meu veredicto: O Dredge transforma um simples ciclo de pesca numa aventura marítima estranha e viciante. É uma escolha fácil se quiseres algo mais atmosférico do que um simples simulador de pesca.

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3. O Chamado da Selva: O Pescador [Exploração de pesca em mundo aberto gigantesco]

A nossa pontuação Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulador de pesca realista Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2022 Criador(es) Expansive Worlds (desenvolvedora), Avalanche Studios (editora) Tempo médio de jogo Mais de 30 horas Ideal para Jogadores que gostam de pesca realista combinada com exploração num mundo aberto

O Chamado da Selva: O Pescador faz com que encontrar o local perfeito para pescar seja quase tão divertido como realmente apanhar o peixe. As suas enormes reservas abertas foram feitas para serem exploradas, quer estejas a seguir um rio a pé, a conduzir um veículo todo-o-terreno pela natureza selvagem ou a atravessar um lago de barco à procura de um sítio mais tranquilo.

A pesca tem profundidade suficiente para manter as coisas interessantes, sem transformar cada lançamento numa tarefa chata. As diferentes espécies reagem a diferentes equipamentos e lutam à sua maneira, enquanto canas, carretos, iscos, anzóis e outros equipamentos te permitem montar os teus conjuntos de pesca de acordo com o peixe que estás a tentar apanhar.

Também gosto da forma natural como o modo multijogador se integra no mundo aberto. Até 12 jogadores podem partilhar uma sessão, viajar juntos de barco ou de veículo e partir para diferentes locais de pesca – embora jogar sozinho funcione igualmente bem quando queres algo mais tranquilo.

O meu veredicto: «O Chamado da Selva: O Pescador» é uma excelente escolha se queres pescar com uma verdadeira sensação de exploração. As vastas reservas, o equipamento personalizável e o modo cooperativo descontraído fazem com que seja muito mais do que uma série de locais de pesca isolados.

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4. Dave, o Mergulhador [O Restaurante de Sushi e a Aventura em Águas Profundas]

A nossa pontuação Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de pesca e aventura Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, macOS Ano de lançamento 2023 Criador(es) MINTROCKET (desenvolvedor e editor) Tempo médio de jogo 25 a 30 horas Ideal para Jogadores que gostam de pesca e exploração com foco na narrativa

O Dave, o Mergulhador é um jogo de aventura de qualidade, uma mistura de ação de pesca submarina com a gestão de um restaurante de sushi, criando uma dinâmica de jogo dupla que eu não esperava gostar tanto.

No início, gerir o oxigénio e evitar criaturas marinhas agressivas deixava-me stressado, mas assim que apanhei o jeito às mecânicas, o jogo cativou-me de verdade. Mergulhar para apanhar peixe e tesouros durante o dia foi gratificante, especialmente à medida que fui melhorando o meu equipamento e personalizando as minhas estatísticas de mergulho.

Depois do pôr-do-sol, mudei de tarefa e passei a gerir o restaurante de sushi. Tive de decidir quais as receitas a priorizar com base no peixe que tinha disponível. O equilíbrio entre a pesca eficiente e a gestão do restaurante acrescenta uma camada de estratégia gratificante que me faz sentir como se fosse o protagonista de Shokugeki no Souma. Mas tinha de visitar a minha quinta diariamente, e isso rapidamente se tornou uma tarefa chata.

O que adoro é que o jogo te deixa ir ao teu ritmo. Assim, não precisas de te apressar, perder missões nem preocupar-te com grind excessivo. Mesmo que percas eventos, eles tendem a reaparecer, por isso o progresso nunca parece punitivo. A história e as personagens acrescentam charme e profundidade, fazendo com que o mundo pareça vivo.

O meu veredicto: É uma combinação refrescante de exploração, ação e gestão de simulação acolhedora que é surpreendentemente divertida e gratificante, uma aventura de pesca definitiva para os entusiastas da pesca.

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5. O Pescador – Fishing Planet [O Desafio do Simulador de Pesca Hiper-Realista]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulador realista de pesca Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2019 Criador(es) Fishing Planet LLC (desenvolvedora), Bigben Interactive (editora) Tempo médio de jogo Mais de 100 horas Ideal para Jogadores que procuram definições detalhadas de equipamento, técnicas variadas e muitas espécies de peixes

O Pescador – Fishing Planet é, sem dúvida, um dos melhores jogos de simulação para quem gosta mesmo de se aprofundar nos detalhes. Tem 143 espécies de peixes em 19 ambientes, com o comportamento dos peixes a ser afetado pelo tempo, hora do dia e estações do ano. Também podes alternar entre pesca com bóia, spinning, pesca de fundo e pesca à corrica, dependendo do que estás a tentar apanhar.

É na enorme seleção de equipamento de pesca que o jogo mostra a sua verdadeira faceta de simulação. Há mais de 1 000 peças de equipamento para experimentares, pelo que escolher a cana, o carreto, a isca e a configuração certos torna-se uma parte importante da experiência. Peixes diferentes oferecem também lutas visivelmente diferentes, obrigando-te a ajustar a tua abordagem em vez de repetires sempre a mesma rotina de enrolar o carreto.

Há muito mais para fazer além da pesca a solo. As competições multijogador permitem-te testar as tuas definições contra outros pescadores, enquanto os barcos e as diversas vias navegáveis fazem com que encontrar o teu próximo local de pesca pareça parte da experiência.

O meu veredicto: O «O Pescador – Fishing Planet» é uma excelente escolha se quiseres que a pesca tenha um toque técnico sem perder o seu lado relaxante. A enorme seleção de equipamento e a variedade de estilos de pesca conferem-lhe muita profundidade.

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6. Ultimate Fishing Simulator [Liberdade total de pesca e personalização]

A nossa pontuação Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulador casual a realista Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2018 Criador(es) Ultimate Games S.A., Bit Golem (desenvolvedores), Ultimate Games S.A., PlayWay S.A. (editores) Tempo médio de jogo Mais de 30 horas Ideal para Pescadores casuais e experientes que procuram variedade e acessibilidade

Se gostas de apanhar PEIXES ENORMES e de relaxar, o Ultimate Fishing Simulator é uma verdadeira maravilha para mim. É também um dos jogos de RV mais realistas para desfrutar da exploração marinha virtual.

Adorei a liberdade de pescar em tantos locais diferentes, desde lagos serenos a águas geladas e mar aberto. Também pude experimentar uma variedade de equipamentos e física personalizável que tornaram cada pescaria autêntica e envolvente. O suporte a RV fez-me sentir como se estivesse mesmo na água. Comprei-o por 3 dólares na Steam e, para ser sincero, foi dinheiro bem gasto…

A atenção aos detalhes salta mesmo à vista nos ambientes aquáticos realistas, nas condições meteorológicas variáveis e nas técnicas de pesca específicas necessárias, dependendo de onde e como eu estava a pescar. Por isso, se quiseres praticar pesca a sério num mundo altamente realista, este é o jogo perfeito para ti.

A pesca no gelo foi uma mudança de ritmo fixe, com os seus desafios únicos, como quando estava a fazer buracos e a explorar o fundo do mar com pouca visibilidade. Achei a câmara subaquática útil para orientar o meu anzol e observar o comportamento dos peixes, apesar de algumas animações parecerem um pouco rígidas às vezes.

O jogo equilibrou bem o realismo com a acessibilidade, por isso, quer estivesse a afinar as definições do equipamento ou simplesmente a relaxar, a jogabilidade manteve-se boa. Também adorei a opção de vender peixes para melhorar o equipamento ou soltá-los para ganhar experiência extra, o que me permitiu explorar ao meu próprio ritmo depois disso.

O meu veredicto: O Ultimate Fishing Simulator proporcionou-me a combinação perfeita entre pesca realista e exploração relaxante, com variedade suficiente para me manter viciado. As suas funcionalidades ricas e o suporte para RV tornam-no a escolha ideal para quem procura uma experiência de pesca autêntica.

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7. Pesca: Atlântico Norte [O simulador de pesca comercial de alto risco]

A nossa pontuação Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de pesca comercial Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar, Nintendo Switch Ano de lançamento 2020 Criador(es) Misc Games (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo Mais de 30 horas Ideal para Jogadores que procuram uma experiência autêntica como capitão comercial, com foco na carreira

Troquei a pesca casual com cana e carreto pelo posto de capitão no Pesca: Atlântico Norte, entrando no exigente mundo da navegação comercial ao largo da costa da Nova Escócia.

Desde o momento em que assumi o leme, ficou claro que isto não se resumia a ficar sentado tranquilamente à beira de um lago; tratava-se de gerir uma empresa industrial em grande escala, num dos melhores jogos de pesca focados na simulação comercial.

Comecei com um barco pequeno e, aos poucos, fui ampliando a minha frota até comandar enormes traineiras e embarcações de caça ao peixe-espada altamente detalhadas. Acompanhar as migrações dos peixes num enorme mapa oceânico, usando sistemas de GPS e sonar, acrescentou uma camada gratificante de estratégia a cada saída.

A mecânica de jogo põe à prova tanto a tua paciência como as tuas competências de gestão. Tens de dominar várias técnicas comerciais, desde a pesca com palangre e armadilhas para caranguejos até à caça ao peixe-espada com arpão a alta velocidade. Lidar com condições meteorológicas dinâmicas, gerir as quotas da tripulação e acompanhar os preços de mercado em diferentes portos fez com que cada captura parecesse uma decisão empresarial de alto risco.

O que mais me impressionou foi a atmosfera autêntica de estar no mar. Navegar por entre ondas ondulantes durante uma nevasca uivante, enquanto tentas garantir a tua captura, cria uma tensão genuína que poucos jogos de simulação conseguem captar.

O meu veredicto: O «Pesca: Atlântico Norte» oferece uma simulação autêntica e aprofundada da pesca comercial, que recompensa o planeamento estratégico, a gestão da frota e a coragem em alto mar.

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8. Ultimate Fishing Simulator 2 [A experiência definitiva de pesca variada]

A nossa pontuação Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulador abrangente de pesca Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar, Nintendo Switch Ano de lançamento 2025 (Acesso Antecipado: 2022) Criadores Silent Bear Studio, SHINING GAMES (desenvolvedores), Ultimate Games S.A. (editora) Tempo médio de jogo Mais de 25 horas Ideal para Pescadores que procuram uma grande variedade de técnicas e locais de pesca por todo o mundo

Lancei a minha linha no Ultimate Fishing Simulator 2 na esperança de uma experiência de pesca versátil, e rapidamente se tornou um dos melhores jogos de pesca em termos de pura variedade mecânica.

O jogo leva-te a diversos locais de pesca por todo o mundo, desde os lagos gelados do Alasca até às águas tropicais vibrantes da Tailândia. O que me cativou logo de início foi a variedade de técnicas de pesca. Podes alternar facilmente entre pesca com bóia, spinning, pesca de fundo e pesca com mosca, dependendo da espécie que queres pescar e do teu estilo de jogo.

A mecânica de jogo consegue um excelente equilíbrio entre realismo e acessibilidade. Em vez de te sobrecarregar com uma microgestão técnica interminável, oferece uma física de carreto responsiva, vistas subaquáticas para veres como os peixes reagem à tua isca e uma vasta gama de melhorias para o equipamento de pesca licenciadas.

O que mais se destaca é a liberdade de jogares à tua maneira. Quer queiras uma sessão descontraída no modo sandbox ou um desafio de pesca rigoroso e realista, o jogo acomoda tanto o lazer casual como a profundidade tática.

O meu veredicto: O Ultimate Fishing Simulator 2 é um simulador repleto de funcionalidades e com diversidade global, que oferece uma mecânica fantástica e diversão acessível, conquistando o seu lugar entre os melhores jogos de pesca disponíveis atualmente.

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9. SEGA Bass Fishing [A emoção clássica da pesca ao achigã nos arcades]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de pesca arcade Plataformas Arcade, Dreamcast e relançamentos posteriores Ano de lançamento 1997 Criador(es) SEGA AM1 (desenvolvedora original), SEGA (editora) Tempo médio de jogo Varia Ideal para Fãs de jogos retro de pesca de arcada com mecânicas simples

O SEGA Bass Fishing capta a essência da experiência clássica de arcada: diversão pura e acelerada, focada em apanhar robalos para bater recordes, com controlos simples mas gratificantes. Escolhes a tua isca com base na hora e na temperatura e, depois, corres contra o relógio para puxar o maior peixe possível. Podes desfrutar da pesca marinha da SEGA tanto quanto quiseres.

O jogo oferece um modo arcade e uma mini-campanha de competição com objetivos como o peso total dos peixes ou a maior captura individual. O elemento estratégico reside na escolha da isca certa e na gestão da velocidade de enrolamento, para evitar que a linha se parta, mantendo ao mesmo tempo a tensão elevada. Foi mesmo uma experiência e tanto.

Os gráficos e o áudio já mostram a sua idade, mas a jogabilidade simples e o charme nostálgico fazem com que valha a pena experimentares. Joguei o SEGA Bass Fishing durante uma ou duas horas. Não é propriamente profundo, mas oferece desafio suficiente para te manter viciado sem te sobrecarregar. Adoro o facto de ser um jogo de pesca arcade divertido e focado, ideal para fãs de experiências clássicas de jogo rápido.

O meu veredicto: o SEGA Bass Fishing é um jogo viciante que capta na perfeição a sensação da pesca arcade com mecânicas satisfatórias, uma escolha nostálgica para quem procura ação de pesca rápida e divertida.

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10. Baía de Moonglow [A História da Pesca da Cooperativa Wholesome]

A nossa pontuação Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de pesca acolhedor Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Criador(es) Bunnyhug (desenvolvedora), Coatsink (editora) Tempo médio de jogo 15 a 20 horas Ideal para Jogadores que procuram jogos de pesca relaxantes e centrados na história

O Moonglow Bay cativou-me logo com a sua história sobre a recuperação de uma vila costeira e a forma de lidar com a perda de entes queridos. A mecânica de pesca acolhedora, concebida para um modo cooperativo em que podes entrar e sair quando quiseres, focava-se na ligação emocional e na comunidade, fazendo com que cada sessão de pesca fosse significativa e relaxante.

Adorava sair no meu barco para pescar, e depois cozinhava o que apanhava através de minijogos simples para vender ou oferecer aos habitantes da cidade. Este ciclo de pescar, cozinhar e voltar a criar laços com a comunidade deu ao jogo um ambiente acolhedor e sincero. Sem dúvida, um dos melhores jogos cooperativos para curtir com os teus amigos.

Os gráficos em estilo voxel acrescentaram um charme fantasioso que combina com o tom suave do jogo. À medida que doava dinheiro para renovar a cidade e ajudava nas missões, a sensação de progresso e reconstrução era gratificante. O aquário foi um pormenor simpático. Permitiu-me acompanhar de forma tangível as minhas descobertas de peixes.

Os temas da história, como o luto e a esperança, mantiveram-me emocionalmente envolvido à medida que desvendava o mistério por trás do desaparecimento do meu parceiro (não vou revelar nada).

O meu veredicto: a combinação de pesca simples e divertida com a construção de uma comunidade faz do Moonglow Bay uma experiência acolhedora e gratificante, perfeita para sessões de jogo descontraídas.

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11. Euro Fishing [O simulador tático de torneios de carpa e peixe-gato]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulador tático de pesca europeia Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2015 Criador(es) Dovetail Games (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo Mais de 20 horas Ideal para Pescadores fascinados pela pesca de água doce europeia, competições e mecânicas de lançamento precisas

Comecei a pescar entre os juncos no Euro Fishing à espera de um simulador de pesca simples, mas acabei por descobrir uma experiência altamente técnica que se destaca facilmente entre os melhores jogos de pesca para os amantes da pesca de água doce europeia.

O jogo leva-te a lagos europeus famosos, como os Digger Lakes e o Observatory, onde pescar carpas e peixes-gato enormes exige muita paciência tática. O que me cativou logo foi a mecânica «Total Cast Control», que simula a física realista da cana, permitindo-te controlar a força e a trajetória com o joystick analógico do comando ou com o rato.

A mecânica de jogo exige uma atenção rigorosa aos detalhes. Tens de observar a água à procura de redemoinhos causados pelos peixes, escolher cuidadosamente o teu local de pesca e ajustar a isca, o tipo de montagem e a tensão da linha às condições meteorológicas variáveis e à hora do dia.

O que o destaca é a emoção da pesca competitiva. Participar em torneios online ao vivo ou organizar partidas multijogador privadas com amigos proporciona uma verdadeira descarga de adrenalina sempre que uma carpa gigante arranca com a tua linha.

O meu veredicto: O Euro Fishing oferece uma experiência autêntica de pesca em águas doces, focada na técnica, que recompensa a paciência e os lançamentos precisos, garantindo o seu lugar entre os melhores jogos de pesca para pescadores competitivos.

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12. Fishing Sim World: Pro Tour [Glória na pesca em torneios competitivos]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulador de pesca competitivo Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2018 Criador(es) Dovetail Games (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo Mais de 40 horas Ideal para Jogadores competitivos que gostam de torneios multijogador

Se gostas de jogos de desporto, tenho a certeza de que vais adorar este. O Fishing Sim World: Pro Tour leva-te no caminho para te tornares um pescador profissional, com equipamento licenciado e torneios reais por todo o mundo. Fez-me lembrar das vezes em que eu e o meu pai íamos pescar antigamente.

O modo de carreira foi mesmo incrível. Comecei a minha carreira como amador e fui subindo na classificação ao competir em eventos de pesca de achigã, carpa e peixes predadores, ganhando patrocínios e prémios monetários pelo caminho. Os torneios oficiais deram um toque de realismo, e competir contra centenas dos melhores pescadores deixou-me mesmo contente com o meu desempenho neste simulador de pesca.

O que eu mais gosto é da sensação de autenticidade, desde os comportamentos realistas dos peixes até ao equipamento licenciado de mais de 50 marcas. Os locais do jogo, como o Lago Guntersville e o Lago Travis, parecem vibrantes e cheios de vida. Levei muitas horas a tornar-me um pescador de elite, mas valeu toda a pena.

Mas há uma coisa de que não gostei: os controlos são um pouco sensíveis. No entanto, o desafio do jogo manteve-me envolvido, especialmente durante as intensas lutas com os peixes e os momentos decisivos de controlo. Podes competir online para estabelecer recordes pessoais e desfrutar de toda a emoção deste jogo baseado em lutas.

O meu veredicto: Este simulador capta na perfeição a experiência de uma carreira de pescador, com profundidade e acabamento. Tem torneios globais e ambientes realistas, e sentes que realmente conquistaste a tua glória na pesca.

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13. Pesca profissional [O simulador de pesca online gratuito]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulador de pesca online gratuito Plataformas PC Ano de lançamento 2018 Criador(es) MasterCode (desenvolvedor), Ultimate Games S.A., PlayWay S.A. (editores) Tempo médio de jogo Mais de 30 horas Ideal para Jogadores que procuram um simulador de pesca acessível, focado no modo multijogador e sem custos iniciais

Liguei o Pesca profissional com curiosidade para ver como se saía um jogo gratuito e acabou por ser uma experiência online envolvente que se destaca facilmente entre os melhores jogos de pesca para quem está de olho no orçamento.

O jogo coloca-te em grandes reservas aquáticas abertas e realistas, equipado com canas, carretos e iscos à tua escolha. O que me impressionou logo de início foi a inclusão de veículos todo-o-terreno (ATV) e lanchas a motor funcionais, tornando a viagem até locais de pesca remotos e intocados uma aventura por si só.

A mecânica de jogo encontra um equilíbrio satisfatório entre o jogo casual e a simulação autêntica. Vais ter de ajustar o teu equipamento consoante as espécies de peixe, as condições meteorológicas e a hora do dia, ao mesmo tempo que geres os medidores de tensão durante as batalhas acirradas com a cana para evitar que a tua linha se parta.

O que te faz voltar é o ciclo de progressão social. Entrar para clubes de pesca, competir em torneios globais e desbloquear equipamento especializado à medida que subes de nível dá uma sensação gratificante de MMO a cada captura.

O meu veredicto: A Pesca Profissional oferece uma experiência de pesca multijogador rica em funcionalidades, com excelentes elementos de exploração, conquistando o seu lugar entre os melhores jogos de pesca que podes jogar de graça.

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14. Pescar e Soltar (RV) [Simulador relaxante de pesca num lago em RV]

A nossa pontuação Enebameter 8.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulador de pesca em realidade virtual Plataformas PC VR (SteamVR/Oculus Rift/HTC Vive/WMR), PS4/PSVR Ano de lançamento 2018 Criador(es) metricminds GmbH & Co KG (desenvolvedora), Advanced Interactive Gaming Ltd. (editora) Tempo médio de jogo 10 a 15 horas Ideal para Para quem tem um óculos de RV e procura uma experiência relaxante, tátil e com uma atmosfera incrível

Coloquei os meus óculos de RV e entrei diretamente num barco a remos num lago de montanha cristalino no Pescar e Soltar, descobrindo imediatamente uma das experiências mais imersivas entre os melhores jogos de pesca em realidade virtual.

O jogo dispensa menus complicados e coloca tudo diretamente nas tuas mãos. Sentei-me num barco de madeira rodeado por florestas densas, pássaros a chilrear e águas tranquilas. Agarrar nos remos para atravessar o lago pareceu-me completamente natural, e pegar numa sanduíche ou abrir uma bebida fresca da minha geleira acrescentou um nível acolhedor de interatividade que eu não esperava.

A mecânica de pesca assenta em controlos de movimento intuitivos. Lanzas fisicamente a linha, observas os mergulhos da bóia e fisgas o peixe com um movimento rápido do pulso, enquanto controlas a tensão do carreto através de movimentos táteis das mãos. Equilibrar a tensão da linha contra peixes combativos enquanto aprecias a natureza selvagem e serena faz com que cada captura pareça genuinamente merecida.

O que mais adorei foi a atmosfera em si e a ausência de pressa. Ouvir a rádio, ver o tempo a mudar dinamicamente e simplesmente desfrutar das águas tranquilas fazem deste o refúgio virtual perfeito depois de um longo dia.

O meu veredicto: O «Pescar e Soltar (RV)» oferece um nível inigualável de imersão tátil e tranquilidade, destacando-se facilmente como um dos melhores jogos de pesca para os entusiastas da realidade virtual.

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15. Pesca: Mar de Barents – Edição Completa [O melhor simulador de pesca industrial em mar aberto]

A nossa pontuação Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de pesca comercial Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2019 Criador(es) Misc Games (desenvolvedora), astragon Entertainment (editora) Tempo médio de jogo Mais de 35 horas Ideal para Entusiastas de simulações que procuram uma jornada realista, desde pescador amador até proprietário de uma frota comercial

Assumi o leme no Pesca: Mar de Barents – Edição Completa à espera de uma viagem tranquila pelo mar, mas acabei por descobrir um dos melhores jogos de pesca para quem adora uma progressão de carreira profunda e a gestão de embarcações comerciais.

Começas a tua jornada ao leme do modesto barco de pesca do teu avô, o Børge, a explorar as águas frias e extensas do norte da Noruega. À medida que vendes as tuas capturas no porto, vais ganhando capital suficiente para passares para embarcações maiores, acabando por comandar enormes arrastões com licença oficial, equipados com sistemas avançados de sonar e radar.

A mecânica de jogo abrange todas as fases da pesca em mar aberto com um nível de detalhe impressionante. Vais dominar a pesca com linha, a pesca com palangre, a captura de caranguejos e a pesca de arrasto, enquanto ajustas as tuas táticas com base nas quotas sazonais, nas migrações dos peixes e nas condições meteorológicas dinâmicas.

A Edição Completa inclui todos os DLCs lançados após o lançamento do jogo, dando-te acesso a embarcações adicionais para a captura do caranguejo-real e a equipamento especializado logo à partida.

O meu veredicto: «Pesca: Mar de Barents – Edição Completa» oferece uma carreira de pesca comercial autêntica e altamente detalhada, conquistando o seu lugar entre os melhores jogos de pesca para fãs de estratégia e simulação.

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16. Aventura de pesca [O clássico simulador de pesca casual e de ritmo acelerado]

A nossa pontuação Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulador de pesca casual / Desportos arcade Plataformas PC, Nintendo Switch, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador(es) MasterCode (desenvolvedor), Ultimate Games S.A., PlayWay S.A. (editores) Tempo médio de jogo 10 a 15 horas Ideal para Jogadores que procuram uma experiência de pesca simples e relaxante, sem mecânicas demasiado complexas

Lancei a minha linha no «Aventura de Pesca» à procura de uma saída rápida e sem complicações até à água, e o jogo proporcionou-me uma experiência encantadoramente simples que se destaca facilmente entre os melhores jogos de pesca para jogadores casuais.

O jogo leva-te a uma variedade de locais de pesca pitorescos e reais, desde lagos europeus tranquilos e rios caudalosos até às águas tropicais do Havaí. O que apreciei logo de início foi o seu ritmo acessível: não tens de esperar uma eternidade só para ter uma picada, o que faz com que cada sessão pareça ativa e gratificante.

A mecânica de jogo mantém as coisas simples, mas envolventes. Escolhes o teu equipamento, escolhes o local, lanças a linha e participas num minijogo simples de tensão do carreto para puxares a tua captura. À medida que pescas diferentes espécies de peixes, ganhas dinheiro para comprar canas, carretos, linhas e licenças melhores, para desbloquear novas regiões.

O que o destaca é a sua atmosfera relaxante e sem stress. Não há regras de simulação frustrantemente rígidas nem definições tediosas – apenas pesca pura e relaxante, acompanhada por visuais agradáveis e uma banda sonora tranquila.

O meu veredicto: A Aventura de Pesca oferece uma experiência de pesca casual simples, acessível e profundamente gratificante, garantindo o seu lugar entre os melhores jogos de pesca para uma sessão rápida de relaxamento.

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17. Pesca do achigã com a Rapala Pro [Ação cheia de energia em torneios de pesca do achigã com licença oficial]

A nossa pontuação Enebameter 8.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Pesca desportiva Plataformas Nintendo Wii, Nintendo DS, Wii U, PS3, Xbox 360 Ano de lançamento 2010 Criador(es) FUN Labs, Magic Pockets (desenvolvedores), Activision (editora) Tempo médio de jogo Mais de 20 horas Ideal para Fãs de pesca do achigã que querem equipamento licenciado e desafios

Não ouvi muitas críticas sobre este jogo, por isso pensei: porque não escrever a minha própria depois de o experimentar? Tenho de admitir que o Pesca do achigã com a Rapala Pro parece ser uma experiência de pesca do achigã decente e cheia de ação, com equipamento oficial da Rapala. Gostei da emoção de escolher a isca Rapala certa e de explorar os pontos-chave em vários lagos, enquanto corria contra o relógio no modo torneio.

A mecânica de combate simples do jogo (em que manténs o peixe numa caixa-alvo e controlas a tensão da linha) tornou até as capturas mais pequenas emocionantes. No entanto, o realismo pode, por vezes, diminuir a diversão, com longos tempos de espera entre as picadas e uma jogabilidade repetitiva. A aleatoriedade do peso dos peixes foi frustrante, e a dependência excessiva dos comandos de movimento muitas vezes pareceu intrusiva, em vez de imersiva.

Ainda assim, as intensas corridas de torneio e os momentos em que conseguia fisgar um achigã gigante deixavam-me entusiasmado. Não prestei atenção a algumas falhas, como problemas técnicos e gráficos pouco impressionantes; agora, considero este jogo uma escolha sólida para os fãs que procuram um desafio de pesca competitivo com equipamento reconhecível.

A minha opinião: O Pesca do achigã com a Rapala Pro oferece uma jogabilidade focada e competitiva com iscos autênticos. É melhor jogá-lo em sessões curtas, se fores fã de duelos de pesca rápidos.

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18. O Jardim de Pesca da Luna [O refúgio de pesca pixelizado, acolhedor e encantador]

A nossa pontuação Enebameter 8.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulador de pesca relaxante Plataformas PC, consolas Ano de lançamento 2021 Criador(es) Coldwild Games, illufinch (desenvolvedores), Coldwild Games (editora) Tempo médio de jogo 8 a 15 horas Ideal para Jogadores casuais que procuram uma experiência tranquila e artística

O «O Jardim de Pesca da Luna» é um simulador de pesca em pixels minimalista e superaconchegante, onde encontrei paz numa pescaria relaxante e meditativa enquanto cultivava lentamente o meu próprio e belo jardim na ilha.

Eu era a Cassie, uma rapariga que foi levada para um mundo espiritual (como em «A Viagem de Chihiro»); o foco do jogo é pescar e vender o que apanhas para restaurar um jardim devastado por uma tempestade.

A mecânica de pesca oferece dois estilos: um modo mais desafiante, semelhante ao do Stardew Valley, e um modo mais descontraído, em que pescava com facilidade (ambos a condizer com o ambiente tranquilo do jogo).

O encantador estilo pixel art e os sons envolventes do ambiente criaram uma atmosfera relaxante, perfeita para descontrair. Adorei ver a minha ilha a crescer à medida que comprava plantas e animais com as folhas mágicas que ganhava ao pescar e ao completar missões. A possibilidade de automatizar a colheita com pássaros e capivaras fofas deu um toque divertido e permitiu-me concentrar-me na pesca e na exploração.

O meu veredicto: O O Jardim de Pesca da Luna parece uma pequena fuga relaxante para quem anseia por uma experiência acolhedora e de ritmo lento, restaurando uma pequena ilha e ajudando espíritos errantes.

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19. Ridiculous Fishing [O jogo arcade absurdo e explosivo de apanhar e atirar]

A nossa pontuação Enebameter 8.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Pesca arcade Plataformas Móvel Ano de lançamento 2013 Criador(es) Vlambeer (desenvolvedor e editor) Tempo médio de jogo 5 a 10 horas Ideal para Jogadores que gostam de uma jogabilidade divertida e maluca para jogar em qualquer lugar

O Ridiculous Fishing é o jogo de pesca mais gloriosamente exagerado que já joguei. O objetivo é simples, mas brilhantemente absurdo: lanças a tua linha o mais fundo possível e, depois, atiras os peixes para o ar para os abateres e ganhares o máximo de dinheiro.

Adorei a jogabilidade vertical, em que guiava cuidadosamente a isca para baixo, evitando os peixes pelo caminho, e depois tentava apanhar o máximo possível na subida, antes de os rebentar no ar com uma variedade de armas bizarras.

O que o distingue é a forma como a dinâmica do jogo equilibra diversão louca com uma progressão viciante. Cada captura é gratificante, especialmente quando melhorei a minha linha de pesca para lançamentos mais profundos e desbloqueei equipamento maluco, como torradeiras e secadores de cabelo, que atingem os peixes para bónus extra. A Fish-o-Pedia e as publicações humorísticas ao estilo das redes sociais entre as personagens mantiveram-me entretido entre as sessões de pesca.

O meu veredicto: O Ridiculous Fishing é um jogo de pesca superdivertido e frenético, impossível de não gostar.

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20. The Blue Marlin [A lendária caçada ao grande peixe em águas profundas]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulador de pesca Plataformas NES Ano de lançamento 1991 Criador(es) Hot-B (desenvolvedora e editora) Duração média do jogo Varia Ideal para Fãs que adoram os anos 90 e querem jogar um jogo retro

O Blue Marlin gira em torno da batalha definitiva de alto risco para lutar e capturar peixes gigantes e lendários das profundezas do mar, como o marlin e o espadarte. Lembro-me de passar horas a pescar à corrida, a melhorar as minhas estatísticas e a perseguir peixes gigantes com o meu amigo.

As intensas batalhas de pesca do jogo destacam-se, especialmente aquelas lutas épicas em que enfrentas um marlin que parece estar a revidar como se tivesse vida própria.

O que é emocionante são os eventos dinâmicos durante a luta, como um carreto a fumegar ou o peixe a tentar cortar a tua linha na hélice, obrigando-me a reagir rapidamente e de forma estratégica. O jogo mede a Força Muscular, a Resistência Física e a Habilidade, por isso o progresso é importante à medida que enfrento peixes maiores. Mas estas capturas gigantescas no oceano e os ataques de espécies de peixes tornam-no num simulador de pesca verdadeiramente envolvente.

Aquele momento inesquecível em que eu e o meu amigo apanhámos um marlin de 1000 libras ainda me faz rir e estremecer, especialmente quando a consola avariou logo a seguir.

O meu veredicto: O Blue Marlin é uma experiência nostálgica e desafiante que capta na perfeição a luta e a emoção da pesca em alto mar.

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21. Monster Fishing 2025 [A captura extrema de monstros em água salgada]

A nossa pontuação Enebameter 7.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de pesca arcade para telemóvel Plataformas Móvel (iOS, Android) Ano de lançamento 2025 Criador(es) Nexelon Inc. (desenvolvedora e editora) Tempo médio de jogo Sessões de jogo curtas e casuais Ideal para Jogadores de telemóvel que procuram uma experiência de pesca rápida e divertida

O Monster Fishing 2025 é um jogo de pesca cheio de adrenalina que te lança em batalhas de alto risco contra peixes de água salgada monstruosos e absurdamente grandes. Fiquei viciado nas mecânicas dramáticas de enrolar a linha e lutar, que exigem reflexos rápidos e uma gestão cuidadosa da tensão para capturares estas bestas lendárias. Para um jogo para telemóvel, oferece uma experiência incrível de pesca em água doce e salgada.

Os ambientes 3D totalmente imersivos fizeram-me sentir como se estivesse no Oceano Pacífico, a perseguir peixes gigantes em locais diferentes, mas todos deslumbrantes, por todo o mundo.

Tens mais de 250 espécies de peixes e 30 locais de pesca em todo o mundo para explorar. O jogo proporciona uma aventura vasta e envolvente. Gostei dos seus controlos simples com um único toque e depois melhorei o meu equipamento para um melhor desempenho. As minhas batalhas emocionantes com peixes lendários como o Megalodon vão ficar na história.

O meu veredicto: O «Monster Fishing 2025» é uma experiência de pesca emocionante e cheia de suspense que vai deixar os fãs de adrenalina satisfeitos, com peixes gigantes e lutas intensas

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22. Pro Pilkki 2 [The Niche, Campeonato Autêntico de Pesca no Gelo]

A nossa pontuação Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulador de pesca no gelo Plataformas PC, dispositivos móveis Ano de lançamento 2016 Criador(es) Team Procyon (desenvolvedor e editor) Tempo médio de jogo 10 a 15 horas Ideal para Fãs de pesca no gelo e de técnicas especializadas

O Pro Pilkki 2 é um simulador de pesca detalhado e único, dedicado ao desporto complexo e que exige paciência que é a pesca no gelo competitiva, com clima e equipamento finlandeses autênticos. Parecia uma visita virtual à Finlândia.

Gostei de explorar mais de 40 lagos e rios congelados, cada um com desafios de pesca únicos que exigiam habilidade e timing. O jogo destaca-se pelo comportamento realista dos peixes, pelas diferentes condições meteorológicas e por uma variedade de iscas, canas e iscas naturais, fazendo com que cada captura seja gratificante.

O Pro Pilkki 2 é ideal para pescadores que procuram experiências tanto casuais como competitivas. A comunidade e as atualizações regulares mantêm a jogabilidade sempre atualizada, enquanto o modo multijogador multiplataforma me permite ligar-me aos amigos, independentemente dos dispositivos que usem.

Esta experiência de pesca no gelo, bem gelada, equilibra a profundidade da simulação com uma jogabilidade acessível.

O meu veredicto: O Pro Pilkki 2 oferece uma simulação de pesca no gelo fiel e envolvente, com condições finlandesas autênticas, personalização abrangente do equipamento e modo multijogador competitivo.

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Menções honrosas dos melhores jogos de pesca

Sea of Thieves: Edição 2024 [Vida de pirata, peixes exóticos e culinária em alto mar]

Tipo de jogo Aventura pirata em mundo aberto com pesca Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2024 Tempo médio de jogo Mais de 100 horas Ideal para Exploradores de mundos abertos que curtem a jogabilidade social e multijogador

O Sea of Thieves: Edição 2024 integra a pesca no seu vasto jogo de piratas em mundo aberto. Torna a pesca uma parte divertida e gratificante da tua aventura marítima. Adorei o facto de a pesca no jogo não ser apenas uma atividade secundária, mas sim uma forma essencial de apanhar peixes exóticos do «Hunters’ Call», que podes cozinhar e vender.

A emoção de lançar a linha enquanto exploras águas vibrantes acrescenta um contraste descontraído, mas animado, às habituais batalhas piratas e caças ao tesouro.

A mecânica de pesca é intuitiva; lanço a minha linha com isco e, depois, controlo habilmente a tensão enquanto o peixe tenta escapar, tornando cada captura uma experiência genuinamente realista e envolvente.

Havia também uma verdadeira sensação de descoberta, com peixes diferentes a aparecerem dependendo do local e da hora, mantendo cada pescaria sempre nova. Vender o que apanhei à facção «Hunter’s Call» fez a minha reputação subir. Foi assim que desbloqueei novos equipamentos e vantagens, o que fez com que a pesca se sentisse ligada ao mundo do jogo de forma significativa.

O meu veredicto: A pesca no Sea of Thieves: Edição 2024 combina o melhor da exploração, do relaxamento e da progressão num mundo pirata maravilhosamente criado.

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Animal Crossing: New Horizons [A vida relaxante na ilha: apanha e coleciona]

Tipo de jogo Simulação de vida com pesca Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2020 Tempo médio de jogo Mais de 100 horas Ideal para Famílias e jogadores que gostam de se divertir em grupo e procuram diversão relaxante e contínua

A pesca no Animal Crossing: New Horizons é um ritual diário tão tranquilo que faço com todo o gosto sempre que jogo este jogo. O objetivo é colecionar espécies de peixes raras e sazonais para completar a enorme coleção do museu. É uma forma tranquila e sem stress de te envolveres no jogo.

Adoro procurar sombras de peixes na água, lançar cuidadosamente a minha linha e esperar pacientemente pelo chapinhar característico da bóia que sinaliza uma captura. A mecânica simples é muito fácil de aprender, mas gratificante de dominar, com uma grande sensação de satisfação sempre que apanho um peixe novo.

O que realmente se destaca é a forma como a pesca se integra na vida da ilha em geral, proporcionando-me uma fonte constante de rendimento com a venda das capturas excedentes, ao mesmo tempo que contribui para as exposições do museu, lindamente recriadas, que ganham vida com os ecrãs interativos. É gratificante ver os peixes a nadar nos aquários ou observar as borboletas e os insetos a esvoaçar por aí, fazendo com que o mundo pareça vibrante e cheio de vida.

O meu veredicto: Há sempre algo novo para caçar no Animal Crossing: New Horizons, o que te mantém a pescar pacientemente durante todo o ano. É uma alegria simples e uma característica marcante dos jogos mais relaxantes e acolhedores que podes jogar hoje em dia.

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Stardew Valley [A vida relaxante na quinta com a pesca como atividade extra]

Tipo de jogo Simulação de vida e agricultura com pesca Plataformas PC, consolas, dispositivos móveis Ano de lançamento 2016 Tempo médio de jogo Mais de 50 horas Ideal para Jogadores casuais que gostam de uma jogabilidade variada com atividades secundárias de pesca

A pesca no Stardew Valley rapidamente se tornou o meu passatempo favorito, uma forma de escapar à rotina diária da agricultura e da mineração. O jogo proporcionou-me um sistema de progressão profundamente gratificante, em que a pesca deixou de ser apenas uma atividade secundária; tornou-se a minha principal competência e a minha principal fonte de rendimento.

No início, a pesca parecia um bocado complicada, mas à medida que fui subindo de nível e melhorando as minhas canas com iscos e equipamento, transformou-se num desafio gratificante. Apanhar peixes adequados a cada estação e local trouxe um ritmo tranquilo ao meu jogo. Localizas os peixes como um verdadeiro pescador.

O que me manteve viciado foi a combinação de habilidade e paciência que o minijogo de pesca exige.

Gerir a barra verde para apanhar peixes diferentes rapidamente se tornou uma tarefa relaxante, mas envolvente. Também gostei do facto de a pesca oferecer uma forma fiável de ganhar ouro, para que pudesse investir na minha quinta e no meu equipamento.

Sim, sei que outros jogadores acham os peixes lendários bastante difíceis, mas descobri que a progressão constante tornou a experiência de pesca gratificante e recompensadora.

O meu veredicto: A pesca em Stardew Valley oferece um refúgio tranquilo sem perder a emoção, a pausa perfeita quando quero descontrair ou garantir um rendimento constante durante as épocas mais calmas.

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O meu veredicto geral sobre os melhores jogos de pesca

A escolha certa depende mesmo do tipo de experiência de pesca que procuras:

Para os fãs de agricultura e gestão → Farming Simulator 25: Edição de Pesca nas Terras Altas – combina pesca casual, aquicultura, barcos e cadeias de produção com o ciclo habitual da agricultura.

→ – combina pesca casual, aquicultura, barcos e cadeias de produção com o ciclo habitual da agricultura. Para os amantes de mistério → Dredge – mistura pesca com exploração, melhorias nos barcos e um mistério marítimo assustador.

→ – mistura pesca com exploração, melhorias nos barcos e um mistério marítimo assustador. Para pescadores de mundo aberto → O Chamado da Selva: O Pescador – oferece-te grandes reservas de água doce, equipamento de pesca personalizável, veículos, barcos e modo multijogador.

→ – oferece-te grandes reservas de água doce, equipamento de pesca personalizável, veículos, barcos e modo multijogador. Para os fãs de aventura → Dave the Diver – combina caça subaquática, exploração, melhorias e gestão de um restaurante de sushi.

→ – combina caça subaquática, exploração, melhorias e gestão de um restaurante de sushi. Para os fãs de simulação → O Pescador – Fishing Planet – centra-se em definições detalhadas de equipamento, técnicas de pesca variadas e uma abordagem mais técnica à pesca.

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Perguntas frequentes