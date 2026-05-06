25 najlepszych gier RPG, od których warto zacząć swoją kolekcję w 2026 roku

Oto ona, gracze – lista najlepszych gier RPG, w jakie można zagrać. Jeśli szukacie w roku 2026 gier z wciągającą fabułą i wciągającą rozgrywką, to trafiliście na właściwy gatunek i właściwe miejsce, ponieważ większość z tych tytułów oferujemy na platformie Eneba.

Tworzenie gier RPG to prawdziwa sztuka. Wielu deweloperów poświęca swój czas pracy na kształtowanie wirtualnego świata pełnego niezwykłych postaci, groźnych potworów i bogatej mitologii. Po uruchomieniu gry RPG rozpoczynasz niezwykłą podróż do nowego świata.

Jednak stworzenie świetnej gry RPG (godnej umieszczenia na tej liście) wymaga delikatnej mieszanki. Wiele zespołów deweloperskich dzieli się swoją pracą, ale tylko nieliczne wyróżniają się na tle reszty. Nie musisz się jednak martwić, ponieważ przedstawię Ci tylko najlepsze z najlepszych.

Przygotuj się więc na spędzenie niezliczonych godzin na dostosowywaniu swojej postaci, eksplorowaniu nieznanych krain i ratowaniu księżniczek przed przerażającymi potworami.

Nasze najlepsze propozycje gier RPG

No dobrze, przejdźmy do rzeczy. Oto nasze najlepsze tytuły, które doskonale oddają ducha gier RPG:

1 Cyberpunk 2077 2020 Futurystyczna gra RPG z otwartym światem. Buy now 2 Baldur's Gate 3 2023 Klasyczna gra RPG z taktyczną walką. Buy now 3 Elden Ring 2022 Wymagająca gra RPG akcji z otwartym światem. Buy now

A to tylko przedsmak tego, co jest dostępne. Czeka na was mnóstwo innych świetnych gier RPG. Przewińcie więc dalej i sprawdźcie pełną listę, której nie chcecie przegapić!

25 najlepszych gier RPG wszech czasów

Gry RPG zawsze były moim pierwszym wyborem, gdy chciałem zagłębić się w rozbudowaną fabułę, eksplorować ogromne światy i stworzyć postać, z którą czuję się jak z własną.

Niezależnie od tego, czy chodzi o pełne akcji starcia, strategiczne bitwy turowe, czy po prostu dreszczyk emocji związany z podejmowaniem decyzji, które naprawdę mają znaczenie – każdy gracz znajdzie tu coś dla siebie. Zebrałem listę najlepszych gier RPG, które zapewniają niezapomniane przygody, a jeśli jeszcze nie grałeś w niektóre z nich, naprawdę wiele tracisz.

1. Cyberpunk 2077

Rok wydania Dostępne platformy 2020 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia

Odliczanie rozpocznę od arcydzieła autorstwa twórców z CD Projekt Red. W grze Cyberpunk 2077 wcielasz się w postać najemnika o imieniu „V”. Eksplorując Night City, wkrótce spotkasz wiele postaci mających ukryte motywy. Poprzez swoje działania V będzie starał się ostrożnie poruszać w tym zdradliwym społeczeństwie.

Oprócz porywającej fabuły znajdziesz tu rozbudowany system walki i wciągającą mechanikę rozgrywki. Możesz na przykład grać jako skradający się haker lub bezlitosny zabójca, który „pytania zostawia na później”.

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2. Baldur's Gate 3

Rok wydania Dostępne platformy 2023 PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Podążając śladami gier Divinity Original Sin i Pillars of Eternity, w Baldur's Gate 3 odkryjesz grę CRPG. BG3 czerpie wiele elementów z gry planszowej Dungeons & Dragons. Innymi słowy, w tej jednej grze RPG znajdziesz niezliczoną liczbę różnych klas i umiejętności.

Ponadto gra oferuje wiele mechanizmów taktycznych, znakomite dialogi i interesującą fabułę. Każda rozgrywka obfituje w unikalne wydarzenia i nieoczekiwane zwroty akcji.

Jeśli podobały ci się Divinity Original Sin i Pillars of Eternity, powinieneś dać szansę Baldur's Gate 3. Nie szukaj dalej i poznaj jedną z najlepszych gier RPG na rynku.

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3. Elden Ring

Rok wydania Dostępne platformy 2022 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Wyrusz w podróż, by odkryć tajemnice Elden Ring. Wykorzystaj swoją broń i uniki, by pokonać liczne, wymagające zagrożenia w okolicy. Elden Ring jest dostępny w PlayStation Store, Xbox Store oraz na PC. Innymi słowy, możesz kupić tę grę i bezzwłocznie rozpocząć swoją przygodę.

Ogólnie rzecz biorąc, fakt, że „Elden Ring” jest grą z gatunku „souls-like”, klasyfikuje ją do tej kategorii. Na każdym kroku czają się na ciebie niebezpieczeństwa. Co więcej, twórcy stosują „bezlitosne” podejście, co sprawia, że gra jest wyjątkowo trudna.

Polecamy Elden Ring doświadczonym graczom, którzy lubią opanowywać mechanikę gry.

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4. The Witcher 3: Dziki Gon

Rok wydania Dostępne platformy 2015 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Kolejnym arcydziełem studia CD Projekt Red jest gra „The Witcher 3”. W „The Witcher 3” kontynuujesz historię Geralta z Rivii. Jest on wybitnym wiedźminem, który rozpoczął nowe poszukiwania swojej córki. W miarę postępów w fabule będziesz podejmować liczne zlecenia, w których zmierzysz się z trudnymi do pokonania mitycznymi stworzeniami.

Ponadto będziesz zbierać surowce i punkty doświadczenia, które pomogą ci doskonalić umiejętności The Witcher. Wykorzystaj wszystkie dostępne narzędzia i naucz się potężniejszych technik w trakcie gry.

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5. The Elder Scrolls V: Skyrim

Rok wydania Dostępne platformy 2011 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Zanurz się w jednej z najlepszych gier na świecie – Skyrim od Bethesdy. Wszystko zaczęło się w 2011 roku, ale co roku możesz odkrywać jej „zremasterowaną” wersję. Dzięki wysiłkom społeczności modderów za każdym razem, gdy rozpoczynamy nową rozgrywkę, wciąż znajdujemy treści przypominające dodatki DLC. Ponadto niezliczone poprawki tworzone przez społeczność zazwyczaj poprawiają stabilność i wydajność gry.

Mimo to oryginalna fabuła zawiera wystarczająco dużo treści, której ukończenie zajmuje wiele godzin. Gorąco polecamy tę grę wszystkim graczom na całym świecie.

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6. Diablo 2: Resurrected

Rok wydania Dostępne platformy 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Wielu graczy spiera się o to, która część serii „Diablo” jest najlepsza. A dzięki ulepszeniom postaci i atmosferze „Diablo 2” pozostaje niekwestionowanym liderem.

Przygotuj się na walkę z hordami demonów, oczyszczając te ziemie ze zła. Wybierz swoją klasę i rozwijaj swoje umiejętności, zdobywając doświadczenie podczas podróży. W trakcie przygody zauważysz „mroczny” klimat, który będzie Ci towarzyszył aż do ostatniej potyczki.

Graj z innymi graczami i poluj na najlepszy ekwipunek w Diablo 2. Jeśli interesuje cię fabuła, możesz również zagrać w kolejne części serii (Diablo 3, Diablo 4).

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7. God of War

Rok wydania Dostępne platformy 2018 PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Podążaj śladami cnót Kratosa, niszcząc groźne stworzenia i boskich bogów. Wielu graczy podchodziło sceptycznie do „innego” podejścia w sadze o Kratosie w tej grze. W przeciwieństwie do poprzedniej części, akcja rozgrywa się w mitologii nordyckiej, a nie w znanej greckiej.

Jednak dzięki nordyckiemu folklorowi (prawdziwi wojownicy) wydaje się, że Kratos idealnie wpasowuje się w tę oprawę. Co więcej, wkrótce poznasz syna Kratosa i jego umiejętności bojowe.

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8. World of Warcraft

Rok wydania Dostępne platformy 2004 PC, macOS

WoW (World of Warcraft) to jedna z najstarszych gier na tej liście. Jednak w przeciwieństwie do tytułu BioWare, KOTOR, WoW jest wciąż ulepszane. Każde rozszerzenie wzbogaca fabułę o nowe wątki i zwroty akcji.

Stwórz postać i walcz po stronie Przymierza lub Hordy. System frakcji automatycznie przypisuje cię do głównej grupy (Przymierze lub Horda) i czyni cię wrogiem frakcji przeciwnej.

Ta gra MMORPG wydaje się utrzymywać wysoką pozycję i zdecydowanie zalecamy wypróbowanie WoW przynajmniej raz. Zbierz graczy z całego świata i pokonaj wiele rajdów wraz ze swoją gildią.

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9. Monster Hunter: World

Rok wydania Dostępne platformy 2018 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Jak zapewne już zauważyliście, pozwoliliśmy sobie na pewną swobodę, dodając do tej listy grę Monster Hunter: World. Po pierwsze, fabuła (która jest mocną stroną gatunku RPG) pozostawia nieco do życzenia. Po drugie, nie zdobywa się poziomów ani nie ma możliwości ulepszania umiejętności w grze.

Można jednak wpływać na przebieg walki za pomocą ekwipunku i różnych wzmocnień (ulepszeń). Poza tym polowanie na ogromne stworzenia zawsze sprawia frajdę. Można na przykład wykonywać niesamowite kombinacje ciosów za pomocą miecza i tarczy albo strzelać do celów z daleka za pomocą łuku.

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10. Fallout 4

Rok wydania Dostępne platformy 2015 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Przygotuj się na niezapomnianą przygodę w świecie serii Fallout. „To gra od Bethesdy”. Bez wątpienia Fallout 4 wpisuje się w ten słynny motyw, który na stałe zagościł w codziennym słowniku graczy. Innymi słowy, dzięki modom możesz ulepszyć rozgrywkę (i zmniejszyć liczbę błędów).

Jednocześnie podczas każdej kolejnej rozgrywki zawsze można odkryć coś nowego. Podobnie gra „Fallout: New Vegas” zyskuje na atrakcyjności dzięki licznym modyfikacjom. Do „Fallout: New Vegas” warto przejść po ukończeniu „Fallout 4”.

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11. Assassin’s Creed Odyssey

Rok wydania Dostępne platformy 2018 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia

Sytuacja uległa zmianie, gdy seria Assassin’s Creed połączyła elementy gatunku RPG. Zaczęło się od Origins (2017), kontynuowano w Odyssey (2018), a trend ten utrzymuje się w Mirage (2023).

Twórcy dodali grze dodatkową warstwę głębi, wprowadzając różne sposoby na ulepszanie postaci. Co więcej, możesz urozmaicić rozgrywkę, zmieniając umiejętności swojej postaci.

W grze „Assassin’s Creed Odyssey” wcielasz się w Kassandrę lub Alexiosa i podróżujesz po starożytnej Grecji. Dodatkowo możesz brać udział w wojnach między Spartą a Atenami.

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12. Hogwarts Legacy

Rok wydania Dostępne platformy 2023 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Dzięki mechanice rozgrywki charakterystycznej dla gier RPG możesz zanurzyć się w świecie Harry'ego Pottera. W grze „Hogwarts Legacy” wcielasz się w rolę początkującego czarodzieja. Jednak po opanowaniu całej wiedzy i sztuki magicznej staniesz się legendą Hogwartu.

Wykorzystaj otwarty świat, by eksplorować zamek i liczne okolice. Zbierz różdżki i miotły oraz opanuj wszystkie sztuki magiczne. Stań się potężniejszym czarodziejem dzięki wzmacniającym eliksirom i magicznym szatom.

Sprawdź swoją wiedzę o tej niesamowitej serii, podróżując na miotle i pokonując przeciwników sprytnymi zaklęciami. Zostań kolejnym legendarnym czarodziejem w Hogwarts Legacy!

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13. Final Fantasy XV

Rok wydania Dostępne platformy 2016 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One

To jedno z arcydzieł Square Enix i doskonały sposób na spędzenie czasu. Chociaż obok tytułu widnieje cyfra XV (15), nie musisz grać w poprzednie części serii Final Fantasy.

W tym „odcinku” śledzimy przygody Noctisa i jego bliskich przyjaciół. W XV możesz bez wahania eksplorować otwarty świat i mierzyć się z wieloma potworami. A skoro mowa o walce z potworami – system walki jest teraz szybszy i bardziej imponujący.

Po ukończeniu XV polecamy zagrać w „Final Fantasy VII Remake Intergrade” na PlayStation 5 i PC.

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14. Śródziemie: Cień Mordoru

Rok wydania Dostępne platformy 2014 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox 360, Xbox One

Śledź epicką podróż Talona w grze Cień Mordoru. W grze „Shadow of Mordor” odkryjesz wyjątkowy sposób wcielania się w postać. W tej grze wideo w jednym ciele łączą się cechy człowieka (Talona) i elfa (Celebrimbora). W dowolnym momencie możesz wykorzystać zdolności obu postaci, aby pokonać siły Saurona.

Polecamy tę grę RPG akcji graczom, którzy lubią dynamiczne walki i ciekawe wyzwania. W miarę zmagania się z systemem Nemesis będziesz zdobywać punkty doświadczenia, które pozwolą ci rozwijać swoje umiejętności.

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15. Borderlands: The Handsome Collection

Rok wydania Dostępne platformy 2017 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch

Wyrusz na polowanie na skarbce w wielu chaotycznych krainach na Pandorze. The Handsome Collection zawiera gry Borderlands 2 oraz The Pre-Sequel (wraz z dodatkami DLC).

Jedną z głównych atrakcji Borderlands 2 (i Pre-Sequel) jest główny czarny charakter. Podczas podróży po planecie usłyszysz wiele kwestii głosowych Handsome Jacka, który będzie cię drwił.

Ogólnie rzecz biorąc, ton gry Borderlands jest komiczny, a podczas przygody nie raz się pośmiejesz. Kolejnym dobrym powodem, by zagrać w tę serię, jest możliwość rozgrywania głównej fabuły wraz z trzema przyjaciółmi.

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16. Valheim

Rok wydania Dostępne platformy 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One

W grze Valheim wcielasz się w rolę wikinga w niebezpiecznym świecie. Musisz stawić czoła licznym zagrożeniom, próbując przetrwać jak najdłużej.

Twórcy gry dodali do niej element „przetrwania”, aby zwiększyć jej atrakcyjność. Grając w Valheim, odkryjesz tryb fortecy, który pozwala na budowę bazy. Wybór najlepszego serwera hostingowego dla Valheim zapewnia niezawodność niezbędną do utrzymania tych konstrukcji bez zakłóceń.

Odkrywaj liczne sekrety i zaproś znajomych do tej wymagającej przygody. Zdecydowanie polecamy Valheim graczom, którzy uwielbiają budowanie baz i zarządzanie zasobami.

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17. Dragon Age: Początek

Rok wydania Dostępne platformy 2009 PC, PlayStation 3, Xbox 360

W 2009 roku, kiedy ukazała się pierwsza część „Dragon Age”, wielu graczy wcieliło się w rolę Szarego Strażnika i od tamtej pory nie oglądało się za siebie.

Jednym z mocnych punktów tej gry jest proces tworzenia postaci. Twórcy oferują graczom różne prologi. Na przykład, jeśli grasz jako elf, rozpoczniesz przygodę w gęstym lesie.

Mimo że „Vanguard” (najnowsza odsłona serii) ma swoje wzloty i upadki, rozgrywka nadal jest na najwyższym poziomie. Zalecamy rozpoczęcie przygody od „Origin” i zakończenie jej w „Vanguard”.

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18. Mass Effect: Legendary Edition

Rok wydania Dostępne platformy 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One

Zbierz wszystkie wyjątkowe elementy z oryginalnej trylogii Mass Effect w jednym pakiecie. Gra „Mass Effect” pozwala wcielić się w postać komandora Sheparda. W trakcie przygody odkryjesz bogato dopracowany wszechświat, podejmiesz ważne decyzje i nawiążesz głębokie więzi ze swoimi towarzyszami. Pomóż Shepardowi pokonać przeszkody z kosmosu i ocalić wszystko przed potężnym zagrożeniem. Podróżuj między planetami i odkrywaj nieznane terytoria.

Polecamy tę opcję miłośnikom science fiction i graczom poszukującym bogatej fabuły. W tej trylogii znajdziesz mnóstwo treści w grze.

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19. Deus Ex: Mankind Divided

Rok wydania Dostępne platformy 2016 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

W grze Mankind Divided, będącej kontynuacją oryginalnego Deus Ex, wcielasz się w cyborga wyposażonego w futurystyczne ulepszenia. Wykorzystaj swoją wiedzę o Cyberpunku, aby wzmocnić umiejętności Adama Jensena (głównego bohatera) i pokonać każdą przeszkodę.

Ta udana kontynuacja zachowuje funkcję „wielu zakończeń”, która pozwala na realizację zadań na wiele sposobów. Możesz na przykład poruszać się w ukryciu, aby przejść niezauważony, lub użyć swoich narzędzi, by pozbyć się zagrożeń. Dodatkowo możesz korzystać z opcji dialogowych i uniknąć niebezpiecznych konsekwencji.

Polecamy tę grę graczom, którzy lubią dystopijne historie i motywy science fiction.

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20. Dying Light

Rok wydania Dostępne platformy 2015 PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox 360, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

W grze „Dying Light” możesz eksplorować wymagający otwarty świat pełen zombie. Tę akcyjną grę RPG znajdziesz w głównych sklepach z grami.

Jedną z niezwykłych mechanik jest cykl dnia i nocy. Gdy świeci słońce, zombie wyglądają na niegroźne i łatwo można ich ominąć. Jednak gdy zapada noc, musisz uciekać, by ratować życie. Na szczęście dysponujesz wieloma umiejętnościami parkour, które pomagają ci poruszać się po budynkach.

Polecamy tę grę graczom, którzy nie robią różnicy między strzelankami FPS (z perspektywy pierwszej osoby) a grami RPG. Wykorzystaj swój szybki refleks, by uniknąć niebezpieczeństwa i przechytrzyć żywe trupy.

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21. Persona 4 Golden

Rok wydania Dostępne platformy 2012 PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Wielu miłośników gier JRPG pamięta grę Persona 4 z 2008 roku. Persona 4 Golden, ulepszona wersja tej gry, ukazała się w 2012 roku. Grę Persona 4 Golden można znaleźć na najnowszych konsolach.

Największym atutem gry „Persona 4 Golden” jest fabuła. Gracz śledzi losy głównego bohatera, który wyrusza do innego miasta, w którym mają miejsce zjawiska paranormalne. Każdy dzień ma znaczenie, więc musisz mądrze wykorzystać pozostały czas. Podnoś swoje statystyki lub spędzaj cenne chwile z przyjaciółmi.

Dzięki przenośności konsoli Nintendo Switch możesz uruchomić tę znakomitą grę JRPG w dowolnym momencie. Polecamy tę perełkę graczom, którzy cenią sobie wciągającą fabułę i walkę turową.

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22. Pathfinder: Gniew Sprawiedliwych

Rok wydania Dostępne platformy 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Zanurz się w świecie Pathfindera dzięki grze Wrath of the Righteous. Ponieważ jest to klasyczna gra RPG (CRPG), najlepiej zagrać w nią na komputerze.

W tej grze wcielasz się w „bohatera” obdarzonego boskimi mocami. Co więcej, system tworzenia postaci oferuje niemal wszystkie klasy i atrybuty znane z oryginalnej gry planszowej Pathfinder. Dzięki temu za każdym razem, gdy rozpoczynasz nową rozgrywkę, masz wiele możliwości odkrywania unikalnych umiejętności i różnych wyników.

W miarę postępów w fabule spotkasz niezapomnianych towarzyszy i pokonasz trudne przeszkody. Polecamy tę opcję graczom, którzy poświęcają niezliczone godziny na tworzenie postaci i planowanie strategii.

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23. Scarlet Nexus

Rok wydania Dostępne platformy 2021 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

W ostatnich latach nie znajdziesz nic tak niezwykłego jak Scarlet Nexus. Ta gra RPG akcji z 2021 roku zachwyciła nas niezapomnianą grafiką w stylu anime oraz mechaniką walki.

W grze śledzisz dwie historie. Każdy z bohaterów przedstawi ci interesującą przeszłość i pokaże wyzwania, które przed nim stoją. Przede wszystkim będziesz wykorzystywać swoje moce parapsychiczne oraz zwykłą broń, by pokonać „Innych” (mutantów).

Jeśli chcesz zagrać w grę w stylu anime z dynamiczną rozgrywką i porywającymi historiami, nie szukaj dalej. Scarlet Nexus zapewni ci około 25 godzin rozrywki w ramach głównej fabuły lub 61 godzin, jeśli zechcesz zdobyć wszystkie osiągnięcia.

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24. Disco Elysium

Rok wydania Dostępne platformy 2019 PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Gra ukazała się w 2019 roku i jest dostępna w niemal każdym wirtualnym sklepie z grami (PC, Xbox, PlayStation). Innymi słowy, wspaniałą fabułę Disco Elysium (DS) można przeżyć na wszystkich urządzeniach obecnej generacji.

Wyjątkowa gra RPG z bogatą fabułą, która sprawi, że nie będziesz mógł oderwać wzroku od ekranu. W DS wcielasz się w rolę detektywa z wieloma wadami, który rozwiązuje liczne zagadki miasta Revachol. Znajdziesz tu połączenie eksploracji otwartego świata, testów umiejętności i unikalnej stylistyki graficznej. Czekają na ciebie wyłącznie świetne opcje dialogowe i wybory o dalekosiężnych konsekwencjach.

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25. Gwiezdne wojny: Rycerze Starej Republiki

Rok wydania Dostępne platformy 2003 PC, macOS, Xbox, Nintendo Switch

„Knights of the Old Republic” (KOTOR) to jedna z najbardziej zapadających w pamięć gier z tej serii. Chociaż jest to jedna z najstarszych pozycji na tej liście, KOTOR wciąż charakteryzuje się tą narracyjną iskrą, która wyróżnia ją spośród pozostałych tytułów.

Wcielasz się w rolę ucznia Jedi w trakcie wojny z Sithami. Odkrywając klasyczne światy (takie jak Tatooine), poznasz sekrety Mocy. W KOTOR możesz bowiem korzystać z różnych ścieżek Mocy i samodzielnie kształtować swoją przygodę.

KOTOR to idealna propozycja dla graczy, którzy lubią tę serię. System walki w tej wspaniałej grze pozwala doświadczyć mocy „Mocy” i zobaczyć ich wpływ w trakcie walki.

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Nasz proces selekcji: kryteria wyboru najlepszych gier RPG

Omówmy, dlaczego uznajemy daną grę za jedną z najlepszych gier RPG. Po pierwsze, jednym z głównych „punktów kluczowych” w gatunku RPG jest scenariusz lub rozwijająca się fabuła. Wybraliśmy gry, które charakteryzują się najlepszym światem fabularnym, zwrotami akcji i wciągającymi dialogami.

Po drugie, zwracamy uwagę na gry z unikalną mechaniką rozgrywki. Wiele pozycji z tej listy wpłynęło na kształt branży gier i urozmaiciło nasz czas wolny. Na przykład seria „Dark Souls” wprowadziła intensywne walki i przytłaczające wyzwania.

Po trzecie, gatunek RPG nie istnieje bez wciągających światów fantasy i oszałamiającej grafiki. Na tej liście znajdziesz jedne z najlepszych gier, w których możesz odkrywać nowe miejsca i tajemnice.

Na koniec chcielibyśmy również wyróżnić te gry RPG, które pozwalają spędzić w nich setki godzin. Nawet po ukończeniu głównej fabuły wciąż pozostaje wiele sposobów na odkrywanie wirtualnego świata.

Odkrywanie świata gier RPG: co definiuje grę fabularną

W ramach gatunku RPG można znaleźć charakterystyczne mechaniki rozgrywki, które kształtują przebieg przygody. Na przykład:

RPG akcji: Jak sugeruje nazwa, ta podgrupa gier RPG wprowadza do rozgrywki więcej ruchu. Różnicę zauważysz podczas walki z potworami w świecie fantasy. Musisz unikać nadchodzących ataków i odpowiednio planować swoje uderzenia.

Jak sugeruje nazwa, ta podgrupa gier RPG wprowadza do rozgrywki więcej ruchu. Turowe gry RPG: Jeśli nie jesteś fanem gier RPG akcji, to jest to najlepsza opcja w tym gatunku. Zamiast naciskać przyciski, by atakować lub unikać, wybierasz opcje z menu. Każda opcja będzie miała inny skutek w walce.

Jeśli nie jesteś fanem gier RPG akcji, to jest to najlepsza opcja w tym gatunku. Zamiast naciskać przyciski, by atakować lub unikać, wybierasz opcje z menu. Każda opcja będzie miała inny skutek w walce. MMORPG: Wieloosobowe gry RPG online (MMORPG) sprawiają, że wirtualny świat zapełnia się prawdziwymi graczami. Podczas eksploracji okolicy zobaczysz innych graczy walczących z potworami i wykonujących zadania. Zbierz przyjaciół i przygotuj się na niesamowite przeżycie.

Wieloosobowe gry RPG online (MMORPG) sprawiają, że wirtualny świat zapełnia się prawdziwymi graczami. Podczas eksploracji okolicy zobaczysz innych graczy walczących z potworami i wykonujących zadania. Zbierz przyjaciół i przygotuj się na niesamowite przeżycie. Taktyczne gry RPG: Jeśli szukasz połączenia gier RPG i szachów, warto zwrócić uwagę na te tytuły. Podczas walki poruszasz postaciami (podobnie jak figurami szachowymi) i opracowujesz genialną strategię.

Ewolucja mechaniki gier RPG

Wiele z najlepszych gier RPG wykorzystuje najnowsze mechaniki znane w tej branży. Na przykład najnowsze gry z serii „Zelda” mają cechy charakterystyczne dla „Skyrim” i „The Witcher 3”.

Rzeczywiście, z biegiem lat odkrywamy, jak pojedyncza gra wideo może zmienić sposób, w jaki czerpiemy radość z tego gatunku. Na przykład, gdy gra oferuje ci znaczącą opcję, chcesz w końcu zobaczyć jej skutki.

W międzyczasie wkrótce zaczniesz podejmować te wybory moralne, które najlepiej pasują do twojej osobowości. Kiedy gra oferuje nam tak imponującą narrację, zanurzamy się w fabule RPG. Bohater staje się częścią nas, ponieważ to my kierujemy jego działaniami.

Podobnie walka w fabule ewoluuje obecnie w kierunku „zorientowanej na akcję”. Liczy się każda sekunda i musisz działać szybko, zanim stracisz całe zdrowie. Gry takie jak „The Witcher 3” zrobiły pierwsze małe kroki w kierunku nowych systemów walki, ale to „Cyberpunk 2077” doprowadził wszystko do perfekcji.

Magia gier RPG: dlaczego kochamy gry fabularne

W branży gier istnieją różne „sposoby” lub podejścia do tworzenia dobrej gry. Na przykład w przypadku „Gwiezdnych wojen” czy „Władcy Pierścieni” każdy twórca filmowy chce podzielić się z widzami dobrą historią. Podobnie gry wideo podążają za tym samym „schematem”.

Z jednej strony mamy „bezmyślne” strzelanki, które podtrzymują wysoki poziom adrenaliny dzięki hordom wrogów. Z drugiej jednak strony mamy gry RPG, które pozwalają złapać oddech i pomagają zdecydować, jaki będzie następny ruch.

Wielu graczy RPG ma tendencję do dostrzegania strategicznego wymiaru w każdej decyzji podejmowanej w grze. Najpierw kształtują swoje postacie, by stały się kolejnymi wspaniałymi bohaterami. Następnie wchodzą w interakcję z wirtualnym światem i każdym swoim posunięciem wpływają na przebieg swojej przygody. Tworząc postacie, warto zapoznać się z przykładami gier z drzewkami umiejętności z różnych gatunków.

Wreszcie wielu graczy RPG robi sobie krótką przerwę od trybu przygodowego i eksploruje wirtualny świat. Te cenne wskazówki dotyczące gier z gatunku RPG pomogą ci zanurzyć się w fabule i stworzyć wyjątkowe doświadczenie.

Rozwój postaci: tworzenie swojego bohatera

W świecie gier RPG nie ma jednej „idealnej” zasady dotyczącej personalizacji postaci. Z jednej strony wielu graczy uwielbia kształtować swoje postacie i rozpoczynać nową przygodę wraz ze swoimi awatarami. Z drugiej strony, gra „The Witcher 3” od samego początku oferuje nam bohatera z szerokimi możliwościami zmiany jego wyglądu.

Jednak sytuacja staje się bardziej interesująca, gdy odkrywamy sposoby na wzmocnienie naszego bohatera. W grze „God of War” odkrywamy kolejne narzędzia i umiejętności. Ponadto w „Skyrim” zdobywamy lepsze „łupy” i niszczycielskie zaklęcia.

Ogólnie rzecz biorąc, wygląd wywiera pierwsze wrażenie. Klasy i drzewka umiejętności dodają głębi rozgrywce i dają nam więcej powodów, by w niej pozostać. Dzięki tym mechanikom gry obserwujemy, jak nasza postać ewoluuje i staje się silniejsza.

Na przykład w grze „Cyberpunk 2077” na początku przygody czujesz się „słaby”. Jednak po zainwestowaniu punktów umiejętności zmieniasz się w chaotyczną maszynę.

Opowiadanie historii w grach RPG: narracje, które wciągają gracza

Jak mówi przysłowie: nie oceniaj książki po okładce. Rzeczywiście, „Baldur's Gate 3” przerosło wiele oczekiwań w naszej nieustannie ewoluującej branży gier. Na pierwszy rzut oka gra wydawała się „prosta”, ale BG3 miało asa w rękawie.

Przede wszystkim siła narracji stanowi potężny motor, który przyciąga graczy ze wszystkich środowisk. Dzięki grafice gier przeżywamy wiele żyć pełnych wyjątkowych, poruszających wydarzeń. Dlatego wielu graczy pamięta przygodę Łowców Skarbów w Borderlands czy Dovakina w Skyrim.

Co więcej, możliwość wywierania wpływu na fabułę stanowi element, który przewyższa wrażenia płynące z czytania książki. Na przykład w Disco Elysium możemy zmienić wynik historii (zakończenie) w zależności od naszych wyborów.

Najlepsze gry RPG mają ten dodatkowy element, który daje nam możliwość zmiany otoczenia. Jednocześnie wybory gracza zapewniają możliwość ponownego przejścia gry. Można zacząć od zera i zobaczyć różne zakończenia podczas kolejnej rozgrywki.

Odkrywanie rozległych światów: środowiska gier RPG

Oprócz fabuły najlepsze gry RPG oferują graczom jeszcze więcej atrakcyjnych funkcji. Wiele elementów tego gatunku nawiązuje do świata fantasy. Innymi słowy, odkrywamy wirtualne miejsca pełne magii i mitologicznych ras.

Ponadto możemy eksplorować te nieodkryte tereny i odkrywać liczne wymagające lochy lub spokojne miasteczka. Na przykład gra „Skyrim” pozwala na eksplorację i zbadanie wszystkich ikon na mapie. Ponadto możemy eksplorować te nieodkryte tereny i odkrywać liczne wymagające lochy lub spokojne miasteczka. Na przykład gra „Skyrim” pozwala na eksplorację i zbadanie wszystkich ikon na mapie. Podobnie gry takie jak „Fable” oferują bogate światy, w których wybory, eksploracja i rozwój postaci kształtują przebieg przygody.

Rzeczywiście, udajemy się do lochów, by zmierzyć się z różnymi zagrożeniami i zdobyć łupy. Odwiedzamy też miasta, by odkrywać zadania lub wymieniać towary z handlarzami. Wiele najlepszych gier RPG opiera się na tej zasadzie i trzyma się jej. Na szczęście nigdy się to nie nudzi.

W rezultacie gry takie jak „Assassin’s Creed Odyssey” czy „Diablo 2” pozwalają graczowi na eksplorację i rozwój dzięki systemowi łupów.

Rozgrywka wieloosobowa i kooperacyjna w grach RPG

Jak w każdej innej grze wideo, każde doświadczenie staje się bardziej ekscytujące w towarzystwie prawdziwych przyjaciół. W „Monster Hunter World” możemy zaprosić trzy osoby i polować na najsilniejsze stworzenia. Podobnie „Borderlands” pozwala dzielić się wrażeniami z polowań w Vault z większą liczbą graczy.

Czasami najlepsze gry RPG wykorzystują mechanikę trybu wieloosobowego, aby poszerzyć krąg znajomych. Na przykład World of Warcraft i Destiny 2 wymagają udziału wielu graczy, jeśli chcesz doświadczyć całej zawartości gry.

Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra RPG?

W społeczności graczy opinie na temat najlepszej gry różnią się. Uważamy jednak, że Cyberpunk 2077 ma wszystko, czego potrzeba, by zdobyć pierwsze miejsce w tym gatunku.

Co oznacza skrót CRPG?

Klasyczna gra RPG. Te gry RPG charakteryzują się wieloma mechanikami rozgrywki, które nawiązują do wczesnych lat rozwoju gatunku. Na przykład walka turowa i bogata fabuła.

Która gra RPG jest uważana za najlepszą wszech czasów?

Dzięki porywającej fabule i wspaniałemu systemowi walki pierwsze miejsce zajmuje „Cyberpunk 2077”. Możesz rozpocząć swoją przygodę jako najemnik „V” i ulepszać swoje umiejętności za pomocą cyberimplantów.

Która gra RPG ma najlepszą fabułę?

Mimo że Cyberpunk 2077 posiada wszystkie elementy potrzebne do stworzenia epickiej historii, World of Warcraft wciąż się rozwija. Można znaleźć wiele książek i materiałów fabularnych dotyczących każdego wydarzenia w Azeroth.

Czy istnieją gry RPG z trybem wieloosobowym?

Tak. Gry MMORPG, takie jak World of Warcraft, pozwalają poznawać nowych graczy i wspólnie przeżywać nowe przygody. Ponadto w gry takie jak Borderlands czy Monster Hunter World można grać razem z przyjaciółmi.