Sekiro vs Elden Ring: un brutale scontro in stile Soulsborne

Sekiro contro Elden Ring è un vero e proprio scontro tra le filosofie di FromSoftware. Uno ti catapulta in una sfida samurai brutale, senza magia, dove o parate o muori, e la precisione la fa da padrona. L’altro ti permette di cavalcare un cavallo fantasma, evocare meduse giganti e attirare accidentalmente l’attenzione di un drago grande come una cattedrale semplicemente mentre ti fai gli affari tuoi. Entrambi i giochi sono spietati, indimenticabili e pieni di quella tipica “punta di dolore” tipica di FromSoftware – ma soddisfano esigenze molto diverse.

Ho trascorso un numero malsano di ore su entrambi, sono morto in ogni modo immaginabile e ne sono uscito con opinioni ben precise e segni permanenti lasciati dalla presa del controller. Se sei indeciso tra questi due pesi massimi, questo confronto fa proprio al caso tuo.

Tratterò tutto ciò che conta: meccaniche di combattimento, level design, difficoltà, ritmo, build, boss e come si gioca a ciascun titolo. Che tu sia alla ricerca del combattimento frenetico di Sekiro o del caos senza limiti di Elden Ring, ti aiuterò a capire quale dei due si adatta meglio al tuo stile (e alla tua sanità mentale).

Sekiro vs Elden Ring: sistema di combattimento

Sekiro ed Elden Ring sono agli antipodi quando si tratta di meccaniche di combattimento. Uno è un gioco tecnico basato sul ritmo, simile a una partita a scacchi, l’altro ti offre la libertà di sperimentare. Vediamo cosa li rende così straordinari.

Sekiro

Sekiro è tutto incentrato sulla precisione. Ogni scontro è un duello tecnico e spietato. Non ci sono build, non puoi superare le difficoltà salendo di livello e sicuramente non puoi nasconderti dietro le iconiche armi dei videogiochi o un incantesimo di guarigione.

Hai a disposizione una katana, un pulsante per parare e una preghiera. Il combattimento è basato sul ritmo, incentrato sui danni alla postura e sulle parate perfettamente sincronizzate. Se sbagli, te ne accorgerai subito.

Elden Ring

Elden Ring è un RPG d’azione davvero fantastico che descriverei come un vero e proprio parco giochi del dolore. Vuoi rotolarti in giro con un’armatura pesante e un martello colossale? Fai pure. Preferisci lanciare incantesimi da un miglio di distanza mentre la tua cenere spirituale incassa i colpi? Va bene lo stesso.

Il combattimento di Elden Ring vive di flessibilità: puoi affrontare alcuni boss con la forza bruta, aggirare altri con trucchetti o sbizzarrirti con build basate sulle abilità. È impegnativo, ma hai diverse opzioni.

Come si confrontano?

Il confronto tra Elden Ring e Sekiro si riduce a questo: Sekiro ti costringe a giocare secondo le sue regole (una lama, un percorso, niente scorciatoie). Devi padroneggiare il sistema se non vuoi parare i colpi con la faccia.

Elden Ring ti permette di aggirare le regole, infrangerle o ignorarle del tutto. Puoi combinare combattimento corpo a corpo, incantesimi ed evocazioni di spiriti per sconfiggere i boss a modo tuo (che si tratti di caricarli o colpirli da una distanza di sicurezza). Sono entrambi tra i migliori giochi in stile Souls, ma si rivolgono a un pubblico diverso.

Sekiro: Shadows Die Twice

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2019 Sviluppatore FromSoftware Editore Activision Durata media di gioco circa 40 ore Ideale per Giocatori che cercano combattimenti con la spada precisi e spietati Caratteristiche uniche Combattimento basato sulla postura, gameplay incentrato sulla parata, enfasi minima sulla resistenza Consiglio dell’esperto Padroneggia il tempismo delle parate (è la tua ancora di salvezza). Schiva con parsimonia. Punteggio Metacritic 90

Sekiro è un gioco di precisione e di padronanza dell’avversario che ti catapulta in un Giappone brutale della fine del 1500, intriso di miti e sangue. Vesti i panni di uno shinobi con un solo braccio in missione per salvare il tuo signore rapito e vendicare il tuo passato. La trama è ben costruita, ma secondaria. Questo titolo non sarà un gioco di combattimento tradizionale, ma è sicuramente incentrato sulle sensazioni che si provano durante il combattimento.

Giocare a Sekiro è come entrare in un duello in cui ogni secondo conta. Dimentica quella danza con la barra della resistenza tipica di altri giochi d’azione. Qui si tratta solo di deviare gli attacchi nemici per spezzarne l’equilibrio e lasciarli esposti a un colpo mortale. Schiva meno, para di più. Il combattimento con la spada è aggressivo e preciso. Un solo passo falso significa finire a terra, e credimi, ci finirai un bel po’ di volte.

Un momento indimenticabile? Affrontare il boss Guardian Ape. Quel colpo selvaggio e quella seconda fase da urlo mi hanno lasciato tremante e ridendo, tutto in una volta. Sekiro non solo ti mette alla prova, ma esige anche rispetto.

Perché giocarci?

A Sekiro non importa se ti stai divertendo. Vuole che tu sia concentrato al massimo, che il tuo tempismo sia perfetto e che i tuoi errori vengano puniti senza pietà. È puro combattimento con la spada, ridotto all’essenziale. Se vuoi sudare per ogni parata e assaporare ogni vittoria conquistata a fatica, Sekiro è l’unico dojo in cui valga la pena entrare.

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Elden Ring

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2022 Sviluppatore FromSoftware Editore Bandai Namco Durata media di gioco ~60+ ore Ideale per Giocatori che vogliono esplorare un mondo aperto e combattimenti flessibili Caratteristiche uniche Enorme mondo aperto, evocazione di spiriti, combattimenti a cavallo, varietà di costruzioni Consiglio dell’esperto Sperimenta con le configurazioni e le evocazioni: non c’è un unico modo “giusto” di giocare. Punteggio Metacritic 96

Elden Ring ti catapulta nelle Terre di Mezzo, un mondo frammentato e misterioso, pieno di segreti letali e boss ancora più letali. Sei un “Tarnished”, richiamato per ricostruire un’eredità andata in frantumi. La trama è vaga ma intessuta in ogni angolo, e ti spinge a esplorare e a ricostruirla da solo.

Giocare a Elden Ring è come cercare di controllare il caos in azione. Il combattimento è flessibile: brandisci spade enormi, lancia incantesimi potenti o evoca spiriti che combattano al tuo posto. Il mondo è immenso, con combattimenti a cavallo, dungeon segreti e tantissimi momenti del tipo “oh, ecco come si fa a superarlo”. Come quando ho evocato un branco di lupi spettrali per seminare il caos e tenere occupato un boss mentre gli sferravo qualche colpo di nascosto. È uno dei migliori giochi open-world del genere.

Ti renderai subito conto che Elden Ring è una maratona, non uno sprint. È allo stesso tempo impegnativo e indulgente. Certo, a volte ti farà dimenticare persino il tuo nome, ma ti permette di scegliere come fare le cose e di affrontare le sfide al tuo ritmo. Secondo le recensioni, è uno dei miei giochi preferiti su Steam.

Perché giocarci?

Elden Ring ti consegna le chiavi e ti dice: «Vai e crea le tue regole». Un mondo enorme, infinite combinazioni di personaggi e boss a cui non importa come li affronti. Vuoi lanciare incantesimi a raffica? Fantastico. Preferisci caricare con una spada gigante? Fai pure. È impegnativo, ma non ti sembrerà mai ingiusto. Sei tu a decidere quanto vuoi che sia brutale.

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Sekiro vs Elden Ring: il design del mondo

Sekiro ed Elden Ring non hanno le mappe più grandi di sempre nei videogiochi, ma avrai tantissimo spazio per esplorare, ammirare e perderti nei paesaggi. Uno è lineare con qualche tratto che si ripete, l’altro è una vera e propria esperienza open-world.

Sekiro

Il mondo di Sekiro è nitido, controllato e letale fin dalla sua concezione. L’avanzamento è per lo più lineare, ma il modo in cui le aree si ricollegano tra loro è tipico di FromSoftware. Ogni zona sembra realizzata a mano: dai tetti ricoperti di cenere del Castello di Ashina alle fosse piene di veleno della Valle Sommersa.

C’è un percorso chiaro da seguire e, anche se ogni tanto puoi deviare o prendere una scorciatoia, il gioco ti spinge attraverso una serie di prove ben calibrate. Ogni nuova area è unica, con la sua atmosfera, la sua struttura e i suoi tipi di nemici. E visto che non c’è una mappa, sei costretto a imparare davvero il terreno.

Consiglio dell’esperto Alza lo sguardo. Sekiro premia i movimenti in verticale molto più di quanto pensi. Muovendoti rapidamente con il rampino puoi scoprire percorsi nascosti e scorciatoie che la maggior parte dei giocatori si lascia sfuggire.

Elden Ring

Elden Ring ribalta completamente questa prospettiva. Le Terre di Mezzo sono un mondo aperto vastissimo dove nulla ti impedisce di scontrarti direttamente con un boss di ben 40 livelli più in alto del tuo. L’esplorazione è la ricompensa: grotte nascoste, mini-dungeon, castelli storici e intere zone nascoste dietro muri illusori o boss opzionali.

Non c’è nessuno che ti tenga per mano, solo punti di riferimento e curiosità. Puoi completare una regione, perderti un’intera trama o finire in un dungeon per cui non eri pronto, e tutto sembra fatto apposta. Inoltre, i paesaggi sono bellissimi su console, PC e su un potente portatile da gaming.

Consiglio dell’esperto Se un’area ti sembra troppo difficile, vattene. Il mondo è enorme e c’è sempre qualcos’altro da scoprire (e su cui salire di livello).

Come si confrontano?

Sekiro ti offre un mondo meticolosamente costruito che mette alla prova la tua maestria ad ogni passo. Elden Ring ti consegna un’enorme e misteriosa distesa e ti dice: «Scatenati». Uno è un taglio netto di katana attraverso un inferno creato a mano. L’altro è un tuffo senza limiti in un bellissimo caos. Ho giocato per lo più su console (sono fantastici), ma sono entrambi ottimi giochi anche su PC.

Sekiro vs Elden Ring: Storia e universi

Entrambi i titoli vantano un’ambientazione ricca e trame degne dei migliori giochi della serie Dark Souls. Si nota l’influenza, ma anche l’evoluzione. Ogni gioco raccoglie l’eredità di Dark Souls e la sviluppa a modo suo.

Sekiro

Sekiro racconta la sua storia come una lama conficcata nel petto: diretta, incisiva e impossibile da ignorare. Vesti i panni di Wolf, uno shinobi legato da un vincolo di lealtà a un bambino divino. La tua missione è chiara fin dall’inizio: proteggere il tuo signore, riconquistare il tuo onore e sbaragliare qualsiasi ostacolo ti si pari davanti.

La narrazione si snoda attraverso scene cinematografiche, scontri con i boss che ti mettono alle strette e dialoghi dei personaggi che ti spiegano cosa sta succedendo. È una storia tradizionale per gli standard di FromSoftware, con personaggi con un nome, emozioni in gioco e una trama che rimane forte dall’inizio alla fine. Non stai solo sopravvivendo; fai parte di qualcosa di personale.

Consiglio dell’esperto Presta molta attenzione ai dialoghi degli NPC. Anche le battute più banali possono suggerirti verso quale finale ti stai dirigendo.

Elden Ring

I giochi di alto livello come Elden Ring, invece, ti dicono pochissimo – ed è proprio questo il punto. Sei un Tarnished in un mondo in rovina, con il compito di diventare Elden Lord… per ragioni che rimangono oscure a meno che tu non vada a scavare a fondo.

La trama è nascosta nelle descrizioni degli oggetti, nelle frasi enigmatiche di inquietanti personaggi non giocanti e in una narrazione ambientale che chiede solo di essere interpretata. È stata scritta in collaborazione con George R.R. Martin, e la densità della trama si percepisce chiaramente. C’è una vera e propria mitologia qui, ma FromSoft ti costringe a guadagnartela. Oppure a ignorarla. A te la scelta.

Consiglio dell’esperto Leggi le descrizioni degli oggetti. Sul serio. Quell’elmo che sembra inutile nel tuo inventario probabilmente nasconde più storia del personaggio con cui hai appena parlato.

Come si confrontano?

Sekiro ti offre una storia da seguire. Elden Ring ti presenta un mondo in frantumi e ti chiede: “Cosa pensi sia successo qui?”. Uno è compatto e incentrato sui personaggi; l’altro è vasto, enigmatico e aperto a diverse interpretazioni. Entrambi sono avvincenti, ma in modi completamente diversi.

Sekiro vs Elden Ring: difficoltà e flessibilità

I giochi della serie Souls non scherzano quando si tratta di difficoltà, ma questi due adottano approcci diversi. Sekiro ti costringe a uno stile di combattimento brutale e spietato (leggermente più facile da gestire su un PC da gaming di alto livello), mentre Elden Ring ti offre strumenti e opzioni per personalizzare il combattimento a modo tuo. Vediamo come funziona.

Sekiro

Sekiro è difficile (non è certo una sorpresa), ma è quel tipo di difficoltà che non lascia spazio a scorciatoie. Hai una sola spada, un solo stile di combattimento e un’unica via d’uscita: padroneggiare il sistema o farti schiacciare. La sua difficoltà deriva da tempistiche rigorose, nemici implacabili e una tolleranza zero per il gioco approssimativo. Le meccaniche di furtività aiutano un po’.

Non puoi cavartela con il grinding né passare alla magia quando le cose si fanno difficili. Non puoi riassegnare i punti abilità o cambiare approccio a gioco già iniziato. O impari a parare, gestire la postura e giocare in modo aggressivo, oppure muori provandoci (più e più volte). È un gioco single-player d’élite che non ti farà mai dimenticare che in questo mondo sei da solo.

Consiglio dell’esperto Non premere i tasti a caso. Premi il tasto di parata con la regolarità di un metronomo e impara i ritmi dei nemici. La forza bruta non ti porterà lontano.

Elden Ring

Anche Elden Ring è difficile, ma molto più indulgente. Non riesci a sconfiggere un boss? Vai in giro ad esplorare, sali di livello, modifica la tua configurazione, chiama rinforzi o riprova più tardi. Puoi riassegnare i tuoi punti statistici, cambiare arma o modificare completamente il tuo stile di gioco. Vuoi giocare nei panni di uno stregone con un amico medusa che brandisce uno scudo? Puoi farlo.

Le Ceneri Spirituali e la modalità cooperativa ti offrono un ampio margine di manovra se ti trovi in difficoltà. Elden Ring può rivelarsi un eccellente gioco multiplayer proprio quando ne hai più bisogno. La difficoltà qui sembra più orientata alle tue scelte: impegnativa quando lo desideri, gestibile quando non lo sei.

Consiglio dell’esperto Usa spesso le Ceneri Spirituali, anche se pensi di non averne bisogno. Attirano l’aggro, infliggono danni discreti e ti permettono di riprendere fiato.

Come si confrontano?

Quindi, Sekiro contro Elden Ring si riduce a questo: Sekiro esige la perfezione da un unico set di abilità ben definito. Elden Ring ti permette di plasmare la tua esperienza, aumentare o diminuire la difficoltà e sperimentare finché non trovi la formula giusta. Uno è una prova del fuoco. L’altro ti dà i fiammiferi, la legna e un campo intero da bruciare. Sono entrambi giochi eccellenti per PS5, e per me è stato un po’ più facile giocarci sulla console che sul mio PC da gaming.

Sekiro vs Elden Ring: Progressione e personalizzazione

Sekiro ti tiene su binari prestabiliti, mentre Elden Ring è un vero e proprio parco giochi di possibilità. Che ti piaccia la progressione lineare o sperimentare con spade giganti e perizomi, parliamo di libertà.

Sekiro

È stata un’esperienza super mirata. Vesti i panni di Wolf: niente cursori, niente classi, niente scelta dell’acconciatura o dilemmi tra Forza e Destrezza. È una storia incentrata sul personaggio, e la progressione lo riflette.

Invece di aumentare le statistiche, cresci sbloccando nuovi strumenti protesici, arti di combattimento e alberi delle abilità. Questi ti offrono più opzioni, ma il tuo kit base rimane lo stesso. Continuerai a deviare i colpi, a punire le posture nemiche e a usare la tua katana dall’inizio alla fine.

Non c’è varietà di build nel senso tradizionale del termine. Tutti giocano più o meno lo stesso personaggio, ma è la tua abilità nell’usare gli strumenti a distinguere i veterani da chi si limita a premere i pulsanti a caso. Pensa alla progressione più come a una maestria che a una trasformazione.

Consiglio dell’esperto Non sottovalutare il Mikiri Counter. È senza dubbio la mossa più potente di tutto il gioco ed è fondamentale per sopravvivere agli scontri più avanti nel gioco.

Elden Ring

Elden Ring è un solido gioco di ruolo d’azione che ti offre la libertà su un piatto d’argento. Dal momento in cui scegli la tua classe e modifichi la forma del naso del tuo personaggio, sei tu a definire il tuo percorso. Puoi potenziare il Vigore e diventare un tank indistruttibile, concentrarti sulla Mente e annientare i nemici con incantesimi, oppure optare per una via di mezzo. Il gioco supporta praticamente qualsiasi stile di gioco: build con doppia arma che infliggono emorragia, pugnali avvelenati, spade colossali, arcieri furtivi… e chi più ne ha più ne metta.

E se cambi idea? Puoi riassegnare le tue statistiche in un secondo momento con una “Lacrima Larvale” e reinventare completamente la tua build. La progressione qui non consiste solo nel diventare più forte: si tratta di plasmare la tua versione perfetta del Tarnished. Una cosa che ho notato durante le mie innumerevoli partite? Giocare su un monitor da gaming di qualità aiuta davvero a tenere traccia di buff, debuff e strani effetti di stato.

Consiglio dell’esperto Non concentrarti troppo su una singola statistica all’inizio. Mantieni un equilibrio finché non capisci quale tipo di build fa al caso tuo.

Come si confrontano?

In breve, Sekiro offre raffinatezza, mentre Elden Ring offre reinvenzione. Uno ti guida verso la padronanza di un ruolo ben definito, l’altro ti apre le porte a infinite possibilità di sperimentazione.

Il mio verdetto

Sekiro ed Elden Ring non potrebbero essere più diversi, anche se condividono lo stesso DNA di FromSoftware. Sekiro è compatto, mirato e brutalmente onesto. C’è un solo modo di combattere: o diventi bravo o ti scontri con un muro. Il mondo si snoda in linea retta, con livelli progettati con cura e combattimenti contro i boss che richiedono tempismo perfetto e riflessi acuti. Non c’è spazio per armeggiare con le statistiche o creare build personalizzate: solo tu, la tua spada e la tua abilità.

Elden Ring, invece, è l’esatto opposto. È vasto, enigmatico e ti permette di aggirare le regole. Non ti piace un boss? Vai da un’altra parte. Hai bisogno di aiuto? Evoca uno spirito o un compagno in modalità cooperativa. Puoi giocare come mago, come tank corazzato o come “cannone di vetro” con una frusta (e cambiare specializzazione in seguito se non funziona). È comunque impegnativo, ma ti dà il respiro necessario per trovare la tua strada.

Se vuoi una prova pura delle tue abilità di combattimento senza scorciatoie, Sekiro fa al caso tuo. Se invece preferisci esplorare, sperimentare e personalizzare il gioco a modo tuo, Elden Ring è la scelta ovvia. Sono entrambi fantastici, ma pensati per tipi di giocatori molto diversi.

Domande frequenti

Qual è il migliore, Sekiro o Elden Ring?

Dipende da cosa cerchi. Sekiro offre combattimenti precisissimi e una trama ben definita. Elden Ring ti dà libertà, varietà nelle configurazioni del personaggio e un mondo enorme da esplorare. Se vuoi struttura e precisione, scegli Sekiro. Se preferisci flessibilità e scoperta, vince Elden Ring.

Elden Ring è più difficile di Sekiro?

No. Elden Ring è impegnativo, ma ti offre gli strumenti per gestire la difficoltà. Puoi salire di livello, evocare alleati o esplorare altre zone quando sei bloccato. Sekiro è più rigido, senza personalizzazione del personaggio né modalità cooperativa, costringendoti a padroneggiare il suo sistema di combattimento. La maggior parte dei giocatori trova Sekiro un’esperienza più impegnativa.

Sekiro è il gioco più difficile di sempre?

Sekiro è sicuramente uno dei giochi mainstream più difficili, soprattutto se provi ad affrontarlo con la forza bruta. Il suo combattimento incentrato sulla parata lascia poco spazio all’errore, e non ci sono grinding o evocazioni per semplificare le cose. È brutale, ma equo – e per molti, questo lo rende anche il più gratificante.

Sekiro è più lineare di Elden Ring?

Sì. Sekiro ha un mondo ben strutturato, con una progressione chiara da un’area all’altra. Alcuni percorsi si diramano o tornano indietro, ma per lo più segui un percorso guidato. Elden Ring è un gioco a mondo completamente aperto, con vaste regioni e una struttura non lineare che incoraggia l’esplorazione e la sperimentazione.

Dovrei comprare Elden Ring o Sekiro come primo gioco della serie Souls?

Elden Ring è il punto di ingresso migliore nel genere Souls. La sua struttura open-world, le opzioni cooperative e le meccaniche di gioco flessibili lo rendono più indulgente e adattabile. Sekiro è estremamente mirato, impegnativo e non prevede personalizzazioni del personaggio. Se questo è il tuo primo gioco FromSoft, scegli senza dubbio Elden Ring.