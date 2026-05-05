Sekiro kontra Elden Ring: brutalna rozgrywka w stylu Soulsborne

Sekiro kontra Elden Ring to prawdziwe starcie filozofii FromSoftware. Jedna z gier wrzuca cię w brutalną, pozbawioną magii samurajską walkę, w której obowiązuje zasada „paruj albo giń”, a precyzja jest najważniejsza. Druga pozwala ci jeździć na duchowym koniu, przywoływać gigantyczne meduzy i przypadkowo sprowokować smoka wielkości katedry, po prostu zajmując się swoimi sprawami. Obie gry są bezlitosne, niezapomniane i pełne charakterystycznego dla FromSoftu „ukłucia” – ale zaspokajają zupełnie różne potrzeby.

Poświęciłem na obie niezdrowo dużo czasu, zginąłem na wszystkie możliwe sposoby i wyszedłem z tego z mocnymi opiniami oraz trwałymi śladami po uchwycie kontrolera. Jeśli nie możesz się zdecydować między tymi dwoma potęgami, to porównanie jest właśnie dla ciebie.

Omówię wszystko, co ma znaczenie – mechanikę walki, projekt poziomów, poziom trudności, tempo rozgrywki, konfiguracje postaci, bossów oraz wrażenia z rozgrywki w każdej z gier. Niezależnie od tego, czy szukasz dynamicznej walki w Sekiro, czy też otwartego chaosu w Elden Ring, pomogę Ci ustalić, która z nich lepiej pasuje do Twojego stylu (i zdrowia psychicznego).

Sekiro kontra Elden Ring: system walki

Sekiro i Elden Ring to dwa zupełnie różne światy, jeśli chodzi o mechanikę walki. Jedna z nich to techniczna, oparta na rytmie gra przypominająca szachy, druga daje swobodę eksperymentowania. Zobaczmy, co sprawia, że są tak świetne.

Sekiro

W Sekiro chodzi przede wszystkim o precyzję. Każda walka to techniczny i bezlitosny pojedynek. Nie ma tu żadnych konfiguracji postaci, nie da się wyjść z kłopotów poprzez zdobywanie kolejnych poziomów, a już na pewno nie da się schronić za kultową bronią z gier wideo i zaklęciem leczącym.

Dostajesz jedną katanę, przycisk do parowania ciosów i modlitwę. Walka opiera się na rytmie i skupia się na zadawaniu obrażeń w zależności od pozycji oraz na idealnie wyczutych w czasie odbiciach ciosów. Jeśli coś schrzanisz, szybko to odczujesz.

Elden Ring

Elden Ring to naprawdę świetna gra RPG akcji, którą opisałbym jako prawdziwy plac zabaw pełen bólu. Chcesz tarzać się w ciężkiej zbroi z kolosalnym młotem? Śmiało. Wolisz rzucać zaklęcia z odległości mili, podczas gdy twój popiół duchowy pochłania obrażenia? To też jest dobre rozwiązanie.

Walka w Elden Ring opiera się na elastyczności – niektórych bossów możesz pokonać siłą, innych oszukać, a jeszcze innym wykazać się pomysłowością dzięki buildom opartym na umiejętnościach. Gra jest wymagająca, ale masz wiele opcji do wyboru.

Jak wypadają w porównaniu?

Porównanie Elden Ring i Sekiro sprowadza się do tego: Sekiro zmusza cię do gry według swoich zasad (jeden miecz, jedna ścieżka, żadnych ułatwień). Musisz opanować ten system, jeśli nie chcesz przyjmować ciosów twarzą.

Elden Ring pozwala naginać zasady, łamać je lub całkowicie je ignorować. Możesz łączyć walkę wręcz, zaklęcia i przywoływanie duchów, by pokonać bossów na swój sposób (niezależnie od tego, czy oznacza to szarżę, czy strzelanie z bezpiecznej odległości). Obie gry należą do najlepszych tytułów z gatunku soulslike, ale są skierowane do różnych odbiorców.

Sekiro: Cienie umierają dwukrotnie

Nasz wynik 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2019 Producent FromSoftware Wydawca Activision Średni czas gry ~40 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy cenią sobie precyzyjną i bezlitosną walkę na miecze Unikalne cechy Walka oparta na postawie, rozgrywka skupiona na parowaniu ciosów, minimalny nacisk na wytrzymałość Porada od profesjonalisty Opanuj wyczucie czasu przy odbiciu ciosów (to twoja linia ratunkowa). Unikaj oszczędnie. Ocena na Metacritic 90

Sekiro to gra wymagająca precyzji i opanowania przeciwnika, która przenosi cię do brutalnej Japonii końca XVI wieku, przesiąkniętej mitami i krwią. Wcielasz się w rolę jednorękiego shinobi, którego misją jest uratowanie porwanego pana i pomszczenie swojej przeszłości. Fabuła jest spójna, ale ma drugorzędne znaczenie. Ta gra może nie jest tradycyjną bijatyką, ale zdecydowanie chodzi w niej przede wszystkim o wrażenia z walki.

Granie w Sekiro przypominało udział w pojedynku, w którym liczy się każda sekunda. Zapomnij o typowym dla innych gier akcji tańcach wokół paska wytrzymałości. Tutaj chodzi przede wszystkim o odbijanie ataków wroga, aby złamać jego postawę i otworzyć go na śmiertelny cios. Mniej unikaj, więcej paruj. Walka mieczem jest agresywna i precyzyjna. Jeden fałszywy krok oznacza upadek na ziemię, a uwierz mi, będziesz upadać często.

Najbardziej zapadająca w pamięć chwila? Walka z bossem Guardian Ape. To szalone zamachy i szalona druga faza sprawiły, że jednocześnie trząsłem się ze strachu i śmiałem się. Sekiro nie tylko stanowi wyzwanie, ale też budzi szacunek.

Dlaczego warto w to zagrać?

Sekiro nie dba o to, czy dobrze się bawisz. Wymaga pełnej koncentracji, idealnego wyczucia czasu, a za błędy karze bez litości. To czysta walka na miecze, sprowadzona do absolutnego minimum. Jeśli chcesz się spocić przy każdej paradzie i delektować się każdym ciężko wywalczonym zwycięstwem, Sekiro to jedyne dojo, do którego warto wkroczyć.

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Elden Ring

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok premiery 2022 Twórca FromSoftware Wydawca Bandai Namco Średni czas gry ~60+ godzin Najlepsze dla Graczy, którzy chcą odkrywać otwarty świat i cieszyć się elastyczną walką Unikalne cechy Ogromny otwarty świat, przywoływanie duchów, walka z konia, różnorodność buildów Wskazówka Eksperymentuj z konfiguracjami postaci i przywoływaniem duchów – nie ma jednej „właściwej” drogi. Ocena na Metacritic 96

Gra „Elden Ring” przenosi cię do Krain Pomiędzy – rozległego, tajemniczego świata pełnego śmiertelnych tajemnic i jeszcze groźniejszych bossów. Wcielasz się w postać Zszarganego, przywołanego z powrotem, by poskładać w całość rozbite dziedzictwo. Fabuła jest niejasna, ale wpleciona w każdy zakątek świata, co zachęca cię do eksploracji i samodzielnego odkrywania jej przebiegu.

Granie w Elden Ring przypomina próbę opanowania żywego chaosu. Walka jest elastyczna – wymachuj ogromnymi mieczami, rzucaj potężne zaklęcia lub przywołuj duchy, by walczyły za ciebie. Świat jest ogromny, oferuje walkę z konia, sekretne lochy i mnóstwo momentów typu „och, więc tak to się pokonuje”. Na przykład wtedy, gdy przywołałem stado widmowych wilków, by wywołały chaos i zajęły bossa, podczas gdy ja zdołałem zadać mu kilka ciosów. To jedna z najlepszych gier z otwartym światem w tym gatunku.

Szybko zdasz sobie sprawę, że Elden Ring to maraton, a nie sprint. Gra jest jednocześnie wymagająca i wyrozumiała. Oczywiście, czasami sprawi, że zapomnisz nawet własnego imienia, ale pozwala ci wybierać, jak chcesz postępować, i możesz mierzyć się z wyzwaniami we własnym tempie. Według raportów jest to jedna z moich ulubionych gier na Steamie.

Dlaczego warto w nią zagrać?

Elden Ring wręcza ci klucze i mówi: „Ustal własne zasady”. Ogromny świat, nieskończone możliwości tworzenia postaci i bossowie, którym nie zależy na tym, jak z nimi walczysz. Chcesz spamować zaklęciami? Świetnie. Wolisz szarżować z gigantycznym mieczem? Śmiało. Gra jest wymagająca, ale nigdy nie wydaje się niesprawiedliwa. To ty decydujesz, jak brutalna ma być rozgrywka.

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Sekiro kontra Elden Ring: Projekt świata

Sekiro i Elden Ring nie oferują największych map w historii gier wideo, ale znajdziesz w nich mnóstwo przestrzeni do eksploracji, podziwiania i zagubienia się w scenerii. Jedna z nich ma liniowy przebieg z pewnymi powrotami do poprzednich lokacji, druga to solidna gra z otwartym światem.

Sekiro

Świat Sekiro jest dopracowany, kontrolowany i z założenia śmiertelnie niebezpieczny. Postęp w grze jest w większości liniowy, ale sposób, w jaki obszary łączą się ze sobą, to klasyka FromSoftware. Każda strefa sprawia wrażenie ręcznie wykonanej – od pokrytych popiołem dachów zamku Ashina po wypełnione trucizną doły w Zatonionej Dolinie.

Istnieje jasno wytyczona ścieżka do przodu i choć od czasu do czasu można zboczyć z niej lub skorzystać ze skrótu, gra popycha cię przez precyzyjnie dopracowaną serię wyzwań. Każdy nowy obszar jest wyjątkowy, z własnym klimatem, układem i typami przeciwników. A ponieważ nie ma mapy, jesteś zmuszony naprawdę poznać teren.

Porada od profesjonalisty Spójrz w górę. Sekiro znacznie bardziej nagradza poruszanie się w pionie, niż mogłoby się wydawać. Szybkie przemieszczanie się za pomocą haka może ujawnić ukryte ścieżki i skróty, które większość graczy pomija.

Elden Ring

Elden Ring wywraca to wszystko do góry nogami. „The Lands Between” to rozległy otwarty świat, w którym nic nie powstrzymuje cię przed rzuceniem się prosto na bossa o 40 poziomów wyższego od twojego. Nagrodą jest sama eksploracja – ukryte jaskinie, mini-lochy, zabytkowe zamki i całe strefy schowane za iluzorycznymi ścianami lub opcjonalnymi bossami.

Nie ma tu żadnych wskazówek, tylko punkty orientacyjne i ciekawość. Możesz oczyścić region, przegapić całą fabułę lub wpaść do lochu, na który nie byłeś gotowy, a wszystko to wydaje się zamierzone. Ponadto krajobrazy wyglądają pięknie zarówno na konsoli, komputerze PC, jak i wydajnym laptopie do gier.

Porada od profesjonalisty Jeśli jakiś obszar wydaje się zbyt trudny, odejdź. Świat jest ogromny i zawsze jest coś innego do odkrycia (i na czym można osiągnąć zbyt wysoki poziom).

Jak wypadają w porównaniu?

Sekiro oferuje skrupulatnie wyreżyserowany świat, który na każdym kroku sprawdza twoje umiejętności. Elden Ring wręcza ci ogromną, tajemniczą przestrzeń i mówi: „Szalej do woli”. Jedna to ostry cios kataną w ręcznie stworzonym piekle. Druga to swobodne zanurzenie się w pięknym chaosie. Większość rozgrywki zaliczyłem na konsolach (gra wygląda tam niesamowicie), ale obie pozycje świetnie sprawdzają się również na PC.

Sekiro kontra Elden Ring: fabuła i świat gry

Obie gry charakteryzują się bogatą fabułą i wątkami fabularnymi godnymi najlepszych gier z serii „Dark Souls”. Widać tu zarówno wpływy, jak i ewolucję. Każda z nich czerpie z dziedzictwa „Dark Souls” i rozwija je na swój własny sposób.

Sekiro

Sekiro opowiada swoją historię niczym cios ostrzem w pierś – bezpośrednio, konkretnie i w sposób, którego nie da się zignorować. Wcielasz się w postać Wolfa, shinobiego związanego lojalnością wobec boskiego dziecka. Twoja misja jest jasna od samego początku: chronić swojego pana, odzyskać honor i przedrzeć się przez wszystko, co stanie ci na drodze.

Fabuła rozwija się poprzez kinowe przerywniki, bezpośrednie starcia z bossami oraz dialogi postaci, które wyjaśniają, co się dzieje. Jest to tradycyjna historia jak na standardy FromSoftware, z imiennymi postaciami, emocjonalną stawką i wątem przewodnim, który pozostaje silny od początku do końca. Nie chodzi tylko o przetrwanie; jesteś częścią czegoś osobistego.

Porada od profesjonalisty Zwracaj baczną uwagę na dialogi postaci niezależnych. Nawet pozornie nieistotne kwestie mogą wskazywać, ku jakiemu zakończeniu zmierzasz.

Elden Ring

Z kolei w grach z najwyższej półki, takich jak „Elden Ring”, prawie nic ci nie mówią – i o to właśnie chodzi. Jesteś Tarnishedem w zrujnowanym świecie, a twoim zadaniem jest zostać Elden Lordem… z powodów, które pozostają niejasne, dopóki sam ich nie odkryjesz.

Fabuła jest ukryta w opisach przedmiotów, enigmatycznych, jednozdaniowych wypowiedziach niepokojących postaci niezależnych oraz narracji środowiskowej, która aż prosi się o interpretację. Współautorem scenariusza jest George R.R. Martin, co widać w jego bogactwie. Mamy tu do czynienia z pełną mitologią, ale FromSoft każe ci na nią zasłużyć. Albo ją zignorować. Wybór należy do ciebie.

Rada eksperta Czytaj opisy przedmiotów. Serio. Ten hełm w twoim ekwipunku, który wydaje się bezużyteczny, prawdopodobnie kryje w sobie więcej fabuły niż postać, z którą właśnie rozmawiałeś.

Jak wypadają w porównaniu?

Sekiro oferuje fabułę, którą można śledzić. Elden Ring przedstawia zniszczony świat i pyta: „Jak myślisz, co się tu wydarzyło?”. Jedna gra jest spójna i skupia się na postaciach; druga jest rozległa, tajemnicza i pozostawia pole do dyskusji. Obie są fascynujące, ale w zupełnie inny sposób.

Sekiro kontra Elden Ring: poziom trudności i elastyczność

Gry z serii „Souls” nie żartują, jeśli chodzi o poziom trudności, ale te dwie tytuły mają różne podejścia. Sekiro narzuca graczowi jeden brutalny, bezlitosny styl walki (nieco łatwiejszy do opanowania na dobrym komputerze do gier), a Elden Ring daje graczowi narzędzia i możliwości, dzięki którym może dostosować walkę do własnych preferencji. Zobaczmy, jak to działa.

Sekiro

Sekiro jest trudne (co nie jest żadnym zaskoczeniem), ale jest to rodzaj trudności, który nie pozostawia miejsca na skróty. Dostajesz jeden miecz, jeden styl walki i jedną drogę do przetrwania: opanuj system albo zostaniesz zmiażdżony. Trudność wynika z konieczności precyzyjnego wyczucia czasu, nieustępliwych przeciwników i zerowej tolerancji dla niechlujnej gry. Mechanika skradania się trochę pomaga.

Nie ma tu miejsca na grindowanie ani przechodzenie na magię, gdy robi się ciężko. Nie możesz zmienić rozkładu umiejętności ani podejścia w trakcie gry. Albo nauczysz się odbijać ciosy, zarządzać postawą i grać agresywnie, albo zginiesz, próbując (wielokrotnie). To elitarna gra dla jednego gracza, która nie pozwoli ci zapomnieć, że w tym świecie jesteś zdany tylko na siebie.

Rada od profesjonalisty Nie wciskaj klawiszy na oślep. Naciskaj przycisk parowania jak metronom i naucz się rozpoznawać rytm ataków wroga. Siła sama w sobie nie zaprowadzi cię daleko.

Elden Ring

Elden Ring też jest trudny, ale o wiele bardziej wyrozumiały. Nie możesz pokonać bossa? Wybierz się na eksplorację, zdobądź kolejne poziomy, dostosuj swoją postać, wezwij pomoc lub wróć później. Możesz zmienić przydział cech, zamienić broń lub całkowicie zmienić styl gry. Chcesz zagrać jako czarodziej z meduzą jako towarzyszem, która walczy tarczą? Możesz.

Popioły Duchów i tryb kooperacji dają ci mnóstwo swobody, jeśli utkniesz. Elden Ring może być świetną grą wieloosobową, kiedy najbardziej tego potrzebujesz. Poziom trudności wydaje się tu bardziej dostosowany do gracza – wymagający, kiedy tego chcesz, a łatwiejszy do opanowania, kiedy nie.

Rada od profesjonalisty Często korzystaj z Popiołów Duchów, nawet jeśli wydaje ci się, że ich nie potrzebujesz. Przyciągają one uwagę przeciwników, zadają przyzwoite obrażenia i pozwalają ci odetchnąć.

Jak wypadają w porównaniu?

Tak więc porównanie Sekiro i Elden Ring sprowadza się do tego: Sekiro wymaga perfekcji w oparciu o jeden precyzyjny zestaw umiejętności. Elden Ring pozwala ci kształtować swoje doświadczenie, zwiększać lub zmniejszać poziom trudności oraz eksperymentować, aż coś zaskoczy. Jedna z tych gier to próba ognia. Druga gra daje ci zapałki, drewno i całe pole do spalenia. Obie są doskonałymi grami na PS5, a mi grało się w nie nieco łatwiej na konsoli niż na moim komputerze do gier.

Sekiro kontra Elden Ring: Postęp w grze i personalizacja

Sekiro prowadzi cię po wytyczonej ścieżce, a Elden Ring to po prostu plac zabaw pełen możliwości. Niezależnie od tego, czy wolisz liniowy postęp w grze, czy eksperymentowanie z gigantycznymi mieczami i przepaskami na biodrach, porozmawiajmy o wolności.

Sekiro

Była to gra o bardzo wąskim, precyzyjnym charakterze. Wcielasz się w postać Wolfa – bez suwaków, bez klas, bez wybierania fryzury czy rozterki między Siłą a Zręcznością. Jest to historia oparta na postaci, co znajduje odzwierciedlenie w systemie rozwoju.

Zamiast podnosić statystyki, rozwijasz się, odblokowując nowe narzędzia protetyczne, sztuki walki i drzewka umiejętności. Dają ci one więcej opcji, ale twój podstawowy zestaw pozostaje niezmienny. Nadal będziesz odbijać ataki, wykorzystywać pozycję do kontrataku i trzymać się swojej katany od początku do końca.

Nie ma tu różnorodności buildów w tradycyjnym sensie. Wszyscy grają mniej więcej tą samą postacią, ale to, jak dobrze wykorzystujesz swoje narzędzia, odróżnia weteranów od graczy po prostu wciskających klawisze na oślep. Pomyśl o postępach bardziej jako o opanowaniu umiejętności niż o transformacji.

Rada od profesjonalisty Nie zapominaj o Mikiri Counter. To prawdopodobnie najsilniejszy ruch w całej grze i niezbędny do przetrwania późniejszych walk.

Elden Ring

Elden Ring to solidna gra RPG akcji, która oferuje ci swobodę na srebrnej tacy. Od momentu wyboru klasy i dostosowania kształtu nosa postaci sam kształtujesz swoją przygodę. Możesz rozwijać Vigor i stać się niepokonanym tankiem, skupić się na Mind i niszczyć wrogów za pomocą czarów, albo wybrać coś pomiędzy. Gra obsługuje niemal każdy styl gry – buildy z dwoma broniami powodującymi krwawienie, sztylety z trucizną, kolosalne miecze, łucznicy skradający się – cokolwiek tylko zechcesz.

A jeśli zmienisz zdanie? Możesz później zresetować statystyki za pomocą „Larval Tear” i całkowicie przebudować swoją postać. Postęp w tej grze to nie tylko stawanie się silniejszym – to kształtowanie idealnej wersji Tarnished. Jedna rzecz, którą zauważyłem podczas niezliczonych rozgrywek? Granie na solidnym monitorze gamingowym naprawdę pomaga śledzić wzmocnienia, osłabienia i dziwne efekty statusowe.

Rada od profesjonalisty Nie skupiaj się zbytnio na jednej statystyce na początku. Utrzymuj równowagę, dopóki nie odkryjesz, jaki styl gry najbardziej Ci odpowiada.

Jak wypadają w porównaniu?

Krótko mówiąc, Sekiro oferuje dopracowanie, podczas gdy Elden Ring oferuje nowatorskie podejście. Jedna z tych gier prowadzi cię do opanowania określonej roli, a druga otwiera drzwi do nieograniczonych eksperymentów.

Nasza ocena

Sekiro i Elden Ring nie mogłyby się bardziej od siebie różnić, nawet jeśli łączy je to samo DNA FromSoftware. Sekiro jest dopracowane, skoncentrowane i brutalnie szczere. Jest tylko jeden sposób walki – albo się w nim doskonalisz, albo napotykasz przeszkodę. Świat gry rozwija się w linii prostej, a starannie zaprojektowane poziomy i walki z bossami wymagają idealnego wyczucia czasu i błyskawicznego refleksu. Nie ma tu miejsca na majsterkowanie przy statystykach ani tworzenie buildów – jesteś tylko ty, twój miecz i twoje umiejętności.

Z kolei Elden Ring to zupełnie inna bestia. Jest rozległy, tajemniczy i pozwala naginać zasady. Nie podoba ci się boss? Idź gdzie indziej. Potrzebujesz pomocy? Przywołaj ducha lub partnera do trybu kooperacji. Możesz zagrać jako mag, ciężki tank lub krucha postać z biczem (a później zmienić specjalizację, jeśli coś nie wypali). Gra nadal jest trudna, ale daje ci swobodę, byś mógł znaleźć własną drogę.

Jeśli chcesz poddać się czystemu sprawdzianowi umiejętności bojowych bez żadnych skrótów, Sekiro spełni twoje oczekiwania. Jeśli wolisz eksplorować, eksperymentować i dostosować grę do własnych upodobań, Elden Ring jest oczywistym wyborem. Obie gry są genialne, po prostu stworzone dla zupełnie różnych typów graczy.

Często zadawane pytania

Co jest lepsze: „Sekiro” czy „Elden Ring”?

To zależy od tego, czego szukasz. Sekiro oferuje niezwykle precyzyjną walkę i skupioną na fabule rozgrywkę. Elden Ring zapewnia swobodę, różnorodność w tworzeniu postaci oraz ogromny świat do odkrycia. Jeśli zależy ci na uporządkowanej rozgrywce i precyzji, wybierz Sekiro. Jeśli wolisz elastyczność i odkrywanie, lepszym wyborem będzie Elden Ring.

Czy Elden Ring jest trudniejszy od Sekiro?

Nie. Elden Ring jest trudny, ale zapewnia narzędzia pozwalające radzić sobie z poziomem trudności. Możesz zdobywać kolejne poziomy, przywoływać sojuszników lub eksplorować inne obszary, gdy utkniesz. Sekiro jest bardziej sztywne – nie ma możliwości personalizacji postaci ani trybu kooperacji, co zmusza cię do opanowania systemu walki. Większość graczy uważa, że Sekiro jest bardziej wymagające.

Czy Sekiro to najtrudniejsza gra wszech czasów?

Sekiro jest zdecydowanie jedną z najtrudniejszych gier mainstreamowych, zwłaszcza jeśli próbujesz przejść ją metodą „siłową”. Walka oparta na parowaniu pozostawia niewiele miejsca na błędy, a nie ma tu grindowania ani przywoływania sojuszników, które ułatwiłyby rozgrywkę. Jest brutalna, ale sprawiedliwa – i dla wielu właśnie to sprawia, że jest też najbardziej satysfakcjonująca.

Czy Sekiro jest bardziej linearne niż Elden Ring?

Tak. Sekiro oferuje ściśle ustrukturyzowany świat z wyraźnym przejściem od jednego obszaru do drugiego. Niektóre ścieżki się rozgałęziają lub zawracają, ale w większości przypadków podążasz wytyczoną trasą. Elden Ring to gra z całkowicie otwartym światem, obejmująca rozległe regiony i nieliniową strukturę, która zachęca do eksploracji i eksperymentowania.

Czy jako swoją pierwszą grę z serii Souls powinienem kupić Elden Ring czy Sekiro?

Elden Ring stanowi lepszy punkt wyjścia do gatunku Souls. Jego otwarta struktura świata, opcje trybu kooperacyjnego oraz elastyczna mechanika rozgrywki sprawiają, że gra jest bardziej wyrozumiała i dostosowuje się do gracza. Sekiro jest bardzo skoncentrowane na konkretnym celu, wymagające i nie oferuje możliwości tworzenia postaci. Jeśli jest to twoja pierwsza gra od FromSoftware, zdecydowanie wybierz Elden Ring.