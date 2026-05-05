Sekiro vs Elden Ring: Um confronto brutal ao estilo Soulsborne

Sekiro vs Elden Ring é um verdadeiro confronto entre as filosofias da FromSoftware. Um deles atira-te para um desafio samurai brutal, sem magia, do tipo «defende ou morre», onde a precisão é o que conta. O outro deixa-te montar um cavalo fantasma, invocar medusas gigantes e, sem querer, atrair a atenção de um dragão do tamanho de uma catedral só por estares a fazer a tua vida. Ambos os jogos são implacáveis, inesquecíveis e cheios daquela picada característica da FromSoft – mas satisfazem desejos muito diferentes.

Passei horas a mais em ambos, morri de todas as formas imagináveis e saí desta experiência com opiniões bem definidas e marcas permanentes nas mãos de tanto apertar o comando. Se estás indeciso entre estes dois pesos pesados, esta comparação é para ti.

Vou abordar tudo o que importa – mecânicas de combate, design de níveis, dificuldade, ritmo, builds, chefes e a sensação de jogar cada um deles. Quer estejas à procura do combate acelerado do Sekiro ou do caos aberto do Elden Ring, vou ajudar-te a descobrir qual se adapta melhor ao teu estilo (e à tua sanidade).

Sekiro vs Elden Ring: Sistema de Combate

O Sekiro e o Elden Ring são mundos à parte no que toca às mecânicas de combate. Um é um jogo técnico, baseado no ritmo, semelhante a uma partida de xadrez; o outro dá-te liberdade para experimentares. Vamos ver o que os torna tão fantásticos.

Sekiro

O Sekiro tem tudo a ver com precisão. Cada luta é um duelo técnico e impiedoso. Não há builds, não podes subir de nível para te safares de apuros e, definitivamente, não te podes esconder atrás de armas icónicas dos videojogos nem de um feitiço de cura.

Tens à tua disposição uma katana, um botão para aparar e uma oração. O combate é baseado no ritmo, assente nos danos causados pela postura e em deflexões na altura certa. Se te enganares, vais sentir as consequências rapidamente.

Elden Ring

Elden Ring é um RPG de ação verdadeiramente fantástico que eu descreveria como um verdadeiro parque de diversões da dor. Queres andar por aí com uma armadura pesada e um martelo colossal? Força. Prefere lançar feitiços a uma milha de distância enquanto as tuas cinzas espirituais absorvem os danos? Isso também vale.

O combate do Elden Ring vive da flexibilidade – podes derrotar alguns chefes à força bruta, usar truques com outros ou dar asas à imaginação com definições baseadas em habilidades. É exigente, mas tens opções.

Como é que se comparam?

A comparação entre o Elden Ring e o Sekiro resume-se a isto: o Sekiro obriga-te a jogar segundo as suas regras (uma lâmina, um caminho, sem truques). Tens de dominar o sistema se não quiseres aparar golpes com a cara.

Elden Ring permite-te contornar as regras, quebrá-las ou ignorá-las completamente. Podes combinar combate corpo a corpo, feitiços e invocações de espíritos para derrotar os chefes à tua maneira (seja atacando de frente ou atacando-os à distância, em segurança). Ambos estão entre os melhores jogos do género «soulslike», mas dirigem-se a públicos diferentes.

Sekiro: Shadows Die Twice

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor FromSoftware Editora Activision Tempo médio de jogo ~40 horas Ideal para Jogadores que procuram um combate com espadas preciso e implacável Características únicas Combate baseado na postura, jogabilidade centrada na defesa, ênfase mínima na resistência Dica de profissional Domina o timing das defesas (é a tua salvação). Esquiva-te com moderação. Pontuação no Metacritic 90

O Sekiro é um jogo de precisão e domínio do adversário que te transporta para um Japão brutal do final do século XVI, repleto de mitos e sangue. Encaras o papel de um shinobi com um só braço numa missão para resgatar o teu senhor raptado e vingar o teu passado. A história é bem construída, mas secundária. Este jogo pode não ser um jogo de luta tradicional, mas gira definitivamente em torno da sensação da luta.

Jogar o Sekiro foi como entrar num duelo onde cada segundo conta. Esquece aquela dança da barra de resistência comum noutros jogos de ação. Aqui, o que importa é desviar os ataques dos inimigos para quebrar a sua postura e deixá-los vulneráveis a um golpe fatal. Esquiva-te menos, defende mais. O manejo da espada é agressivo e preciso. Um passo em falso significa cair de cara no chão, e acredita, vais cair muitas vezes.

Um momento memorável? Enfrentar o chefe, o Macaco Guardião. Aquele golpe selvagem e a segunda fase de loucura deixaram-me a tremer e a rir, tudo ao mesmo tempo. O Sekiro não só te desafia, como também exige respeito.

Por que jogá-lo?

O Sekiro não se importa se te estás a divertir. Quer que estejas totalmente concentrado, com um timing perfeito, e que os teus erros sejam punidos sem piedade. É puro combate com espadas, reduzido ao essencial. Se queres suar em cada defesa e saborear cada vitória conquistada com esforço, o Sekiro é o único dojo onde vale a pena entrar.

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Elden Ring

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2022 Desenvolvedor FromSoftware Editora Bandai Namco Tempo médio de jogo ~60+ horas Ideal para Jogadores que querem explorar um mundo aberto e ter combates flexíveis Características únicas Um mundo aberto enorme, invocação de espíritos, combate a cavalo, variedade de construções Dica de profissional Experimenta diferentes definições e invocações – não existe uma única forma «certa» de jogar. Pontuação no Metacritic 96

O Elden Ring leva-te às Terras Intermédias, um mundo disperso e misterioso, cheio de segredos mortíferos e chefes ainda mais mortíferos. És um «Tarnished», invocado de volta para reconstruir um legado destruído. A história é vaga, mas está entrelaçada em cada recanto, incentivando-te a explorar e a descobrí-la por ti próprio.

Jogar o Elden Ring é como tentar comandar o caos em ação. O combate é flexível – brandes espadas enormes, lanças feitiços poderosos ou invocas espíritos para lutarem por ti. O mundo é imenso, com combate a cavalo, masmorras secretas e imensos momentos do tipo «ah, é assim que se vence isto». Como quando invoquei uma matilha de lobos espectrais para causar o caos e manter um chefe ocupado enquanto eu desferia alguns golpes às escondidas. É um dos melhores jogos de mundo aberto do género.

Vais perceber rapidamente que o Elden Ring é uma maratona, não uma corrida de velocidade. É exigente e indulgente ao mesmo tempo. Claro, vai fazer-te esquecer o teu próprio nome às vezes, mas deixa-te escolher como fazer as coisas, e podes enfrentar os desafios ao teu próprio ritmo. É um dos meus jogos favoritos no Steam, segundo os relatórios.

Porque é que o deves jogar?

O Elden Ring dá-te as chaves e diz: «Vai criar as tuas próprias regras.» Um mundo enorme, combinações infinitas e chefes que não se importam com a forma como lutas contra eles. Queres lançar feitiços sem parar? Fixe. Prefere atacar com uma espada gigante? Força. É exigente, mas nunca parece injusto. És tu que decides o quão brutal queres que seja.

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Sekiro vs Elden Ring: Design do Mundo

O Sekiro e o Elden Ring não têm os maiores mapas de videojogos de sempre, mas vais ter espaço de sobra para explorar, admirar e perder-te nas paisagens. Um é linear, com algumas partes que se repetem, e o outro é uma experiência de mundo aberto a sério.

Sekiro

O mundo de Sekiro é nítido, controlado e mortífero por definição. A progressão é maioritariamente linear, mas a forma como as áreas se interligam é típica da FromSoftware. Cada zona parece ter sido criada à mão – desde os telhados cobertos de cinzas do Castelo de Ashina até aos poços cheios de veneno do Vale Submerso.

Há um caminho claro a seguir e, embora possas ocasionalmente desviar-te ou tomar um atalho, o jogo empurra-te por um percurso rigorosamente calibrado. Cada nova área é distinta, com o seu próprio tom, disposição e tipos de inimigos. E como não há mapa, és obrigado a aprender realmente o terreno.

Dica de profissional Olha para cima. O Sekiro recompensa o movimento vertical muito mais do que imaginas. Movimentares-te rapidamente com o teu gancho pode revelar caminhos escondidos e atalhos que a maioria dos jogadores não repara.

Elden Ring

O Elden Ring vira tudo isso de cabeça para baixo. As Terras Intermediárias são um mundo aberto imenso, onde nada te impede de te deparares diretamente com um chefe 40 níveis acima do teu nível. A exploração é a recompensa – cavernas escondidas, mini-masmorras, castelos antigos e zonas inteiras escondidas atrás de paredes ilusórias ou chefes opcionais.

Não há ninguém a guiar-te, só pontos de referência e curiosidade. Podes completar uma região, perder um enredo inteiro ou cair numa masmorra para a qual não estavas preparado, e tudo parece ter sido feito de propósito. Além disso, as paisagens ficam lindas na consola, no PC e num portátil de jogos potente.

Dica de profissional Se uma área te parecer demasiado difícil, sai de lá. O mundo é enorme e há sempre mais alguma coisa para descobrir (e onde podes subir de nível).

Como é que se comparam?

O Sekiro oferece-te um mundo meticulosamente concebido que põe à prova a tua mestria a cada passo. O Elden Ring apresenta-te um mundo imenso e misterioso e diz: «Dá-te ao delírio.» Um é um golpe afiado de katana num inferno criado à mão. O outro é um mergulho sem limites num caos belíssimo. Joguei a maior parte da minha campanha nas consolas (ficam fantásticas), mas ambos são também excelentes jogos para PC.

Sekiro vs Elden Ring: História e Lore

Ambos os jogos têm um universo rico e enredos à altura dos melhores jogos da série Dark Souls. Dá para ver a influência, mas também a evolução. Cada jogo pega no legado de Dark Souls e dá-lhe o seu próprio toque.

Sekiro

O Sekiro conta a sua história como uma lâmina no peito – direta, focada e impossível de ignorar. Jogas na pele do Wolf, um shinobi ligado pela lealdade a uma criança divina. A tua missão é clara desde o início: proteger o teu senhor, recuperar a tua honra e abrir caminho através de tudo o que se te atravessar no caminho.

A narrativa desenrola-se através de cenas cinematográficas, confrontos com chefes intensos e diálogos entre personagens que te explicam o que se passa. É uma história tradicional para os padrões da FromSoftware, com personagens com nome, emoções em jogo e um fio condutor que se mantém forte do início ao fim. Não estás apenas a sobreviver; fazes parte de algo pessoal.

Dica de profissional Presta muita atenção aos diálogos dos NPCs. Até mesmo frases sem importância podem dar pistas sobre o final para o qual te estás a dirigir.

Elden Ring

Jogos de primeira linha como o Elden Ring, por outro lado, quase não te dizem nada – e é mesmo essa a ideia. És um Tarnished num mundo em ruínas, com a missão de te tornares o Elden Lord… por razões que só ficam claras se te aprofundares na história.

A história está escondida nas descrições dos itens, em frases enigmáticas de NPCs inquietantes e numa narrativa ambiental que pede para ser interpretada. Foi coescrita por George R.R. Martin, e dá para sentir a densidade. Há aqui toda uma mitologia, mas a FromSoft obriga-te a conquistá-la. Ou a ignorá-la. A decisão é tua.

Dica de profissional Lê as descrições dos itens. A sério. Aquele capacete que parece inútil no teu inventário provavelmente contém mais história do que o NPC com quem acabaste de falar.

Como é que se comparam?

O Sekiro dá-te uma história para seguires. O Elden Ring apresenta-te um mundo em ruínas e pergunta: «O que achas que aconteceu aqui?» Um é conciso e centrado nas personagens; o outro é vasto, enigmático e aberto a debate. Ambos são cativantes, mas de formas completamente diferentes.

Sekiro vs Elden Ring: Dificuldade e flexibilidade

Os jogos da série Souls não brincam em serviço no que toca à dificuldade, mas estes dois adotam abordagens diferentes. O Sekiro obriga-te a um estilo de combate brutal e implacável (um pouco mais fácil de gerir num bom PC para jogos), enquanto o Elden Ring dá-te ferramentas e opções para adaptares o combate ao teu estilo. Vamos ver como isso funciona.

Sekiro

O Sekiro é difícil (nenhuma surpresa aí), mas é o tipo de dificuldade que não deixa espaço para atalhos. Tens uma espada, um estilo de combate e um único caminho a seguir: domina o sistema ou serás esmagado. A sua dificuldade advém de um timing rigoroso, inimigos implacáveis e uma política de tolerância zero para jogadas descuidadas. As mecânicas de furtividade ajudam um pouco.

Não há como avançar a força bruta nem recorrer à magia quando as coisas ficam difíceis. Não podes reajustar as tuas características nem mudar de abordagem a meio do jogo. Ou aprendes a desviar golpes, a gerir a tua postura e a jogar de forma agressiva, ou morres a tentar (repetidamente). É um jogo para um jogador de elite que não te deixa esquecer que estás por tua conta neste mundo.

Dica de profissional Não ficas a carregar aos socos nos botões. Toca no botão de desvio como um metrónomo e aprende os ritmos dos inimigos. A força bruta não te vai levar longe.

Elden Ring

O Elden Ring também é difícil, mas muito mais tolerante. Não consegues derrotar um chefe? Vai explorar, sobe de nível, ajusta a tua configuração, pede ajuda ou volta mais tarde. Podes reatribuir as tuas estatísticas, trocar de armas ou mudar completamente o teu estilo de jogo. Queres jogar como um feiticeiro com um amigo medusa que empunha um escudo? Podes.

As «Spirit Ashes» e o modo cooperativo dão-te bastante margem de manobra se ficares preso. O Elden Ring pode ser um excelente jogo multijogador quando mais precisas. A dificuldade aqui parece mais orientada por ti – exigente quando queres, mais fácil de gerir quando não queres.

Dica de profissional Usa as Cinzas Espirituais com frequência, mesmo que aches que não precisas delas. Elas atraem a atenção dos inimigos, causam danos razoáveis e dão-te um pouco de folga.

Como é que se comparam?

Então, Sekiro vs Elden Ring resume-se a isto: o Sekiro exige perfeição com um conjunto de habilidades bem definido. O Elden Ring permite-te moldar a tua experiência, aumentar ou diminuir o desafio e experimentar até que algo faça sentido. Um é uma prova de fogo. O outro dá-te os fósforos, a lenha e um campo inteiro para queimares. São ambos jogos excelentes para a PS5, e para mim foi um pouco mais fácil jogar na consola do que no meu PC de jogos.

Sekiro vs Elden Ring: Progressão e Personalização

O Sekiro coloca-te num caminho pré-definido, enquanto o Elden Ring é um verdadeiro parque de diversões de possibilidades. Quer gostes de progressão linear ou de experimentar espadas gigantes e tangas, vamos falar de liberdade.

Sekiro

Esta foi uma experiência extremamente focada. Jogas na pele do Wolf – sem barras de ajuste, sem classes, sem escolher um penteado nem ter de decidir entre Força e Destreza. É uma história centrada na personagem, e a progressão reflete isso mesmo.

Em vez de subir de nível nas estatísticas, evoluis ao desbloquear novas Ferramentas Protéticas, Artes de Combate e árvores de habilidades. Estas dão-te mais opções, mas o teu kit básico mantém-se consistente. Vais continuar a desviar golpes, a castigar a postura do adversário e a manter-te fiel à tua katana do início ao fim.

Não há variedade de builds no sentido tradicional. Todos jogam com um personagem praticamente igual, mas a forma como usas as tuas ferramentas é que distingue os veteranos dos que se limitam a carregar aos botões. Pensa na progressão mais como um domínio do que como uma transformação.

Dica de profissional Não te esqueças do Mikiri Counter. É, sem dúvida, o golpe mais poderoso de todo o jogo e é essencial para sobreviver às lutas mais avançadas.

Elden Ring

Elden Ring é um RPG de ação sólido que te oferece liberdade numa bandeja de prata. Desde o momento em que escolhes a tua classe e ajustas o formato do nariz da tua personagem, estás a definir a tua jornada. Podes investir em Vigor e tornar-te um tanque imbatível, concentrar-te em Mente e derreter os inimigos com feitiços, ou optar por algo a meio caminho. O jogo suporta praticamente qualquer estilo de jogo – builds de sangramento com duas armas, adagas envenenadas, espadas colossais, arqueiros furtivos, o que quiseres.

E se mudares de ideias? Podes reatribuir as tuas estatísticas mais tarde com uma «Larval Tear» e reinventar completamente a tua build. A progressão aqui não se resume a ficar mais forte – trata-se de esculpir a tua versão perfeita do «Tarnished». Uma coisa que reparei durante as minhas inúmeras jogadas? Jogar num monitor de jogos de boa qualidade ajuda mesmo a acompanhar os buffs, os debuffs e os efeitos de estado mais estranhos.

Dica de profissional Não te comprometas demasiado com uma única estatística logo no início. Mantém as coisas equilibradas até descobrires que tipo de configuração te agrada mais.

Como é que se comparam?

Resumindo, o Sekiro oferece refinamento, enquanto o Elden Ring oferece reinvenção. Um leva-te a dominar um papel definido, e o outro abre as portas a uma experimentação sem limites.

O meu veredicto

O Sekiro e o Elden Ring não podiam ser mais diferentes, mesmo partilhando o mesmo ADN da FromSoftware. O Sekiro é conciso, focado e brutalmente honesto. Só há uma maneira de lutar, e ou te tornas bom nisso ou esbarras numa parede. O mundo desenrola-se numa linha reta, com níveis cuidadosamente concebidos e lutas contra chefes que exigem um timing perfeito e reflexos afiados. Não há ajustes de estatísticas nem criação de builds – só tu, a tua espada e a tua habilidade.

O Elden Ring, por outro lado, é o oposto. É vasto, enigmático e permite-te contornar as regras. Não gostas de um chefe? Vai para outro lado. Precisas de ajuda? Invoca um espírito ou um parceiro de cooperação. Podes jogar como mago, tanque pesado ou um «canhão de vidro» com um chicote (e reajustar a tua configuração mais tarde, se não estiver a correr bem). Continua a ser difícil, mas dá-te espaço para respirares e encontrares o teu próprio caminho.

Se queres um teste puro de habilidade de combate sem atalhos, o Sekiro é o que procuras. Se preferes explorar, experimentar e fazer do jogo algo à tua medida, o Elden Ring é a escolha óbvia. São ambos brilhantes, mas feitos para tipos de jogadores muito diferentes.

Perguntas frequentes

O que é melhor, o Sekiro ou o Elden Ring?

Depende do que procuras. O Sekiro oferece combate extremamente preciso e uma história bem focada. O Elden Ring dá-te liberdade, variedade de definições e um mundo enorme para explorar. Se queres estrutura e precisão, opta pelo Sekiro. Se preferes flexibilidade e descoberta, o Elden Ring leva a melhor.

O Elden Ring é mais difícil do que o Sekiro?

Não. O Elden Ring é difícil, mas dá-te ferramentas para gerires a dificuldade. Podes subir de nível, invocar aliados ou explorar outros locais quando ficares encravado. O Sekiro é mais rígido, sem personalização de personagens nem modo cooperativo, o que te obriga a dominar o seu sistema de combate. A maioria dos jogadores acha que o Sekiro é uma experiência mais exigente.

O Sekiro é o jogo mais difícil de sempre?

O Sekiro é, sem dúvida, um dos jogos mais difíceis do mercado, especialmente se tentares resolver tudo à força bruta. O seu combate centrado na defesa deixa pouca margem para erros e não há grinding nem invocações para facilitar as coisas. É brutal, mas justo – e, para muitos, isso torna-o também o mais gratificante.

O Sekiro é mais linear do que o Elden Ring?

Sim. O Sekiro tem um mundo bem estruturado, com uma progressão clara de uma área para a seguinte. Alguns caminhos ramificam-se ou voltam ao ponto de partida, mas, na maior parte das vezes, estás numa jornada guiada. O Elden Ring é um mundo totalmente aberto, com grandes regiões e uma estrutura não linear que incentiva a exploração e a experimentação.

Devo comprar o Elden Ring ou o Sekiro como o meu primeiro jogo da série Souls?

O Elden Ring é o melhor ponto de entrada no género Souls. A sua estrutura de mundo aberto, as opções de modo cooperativo e a mecânica de jogo flexível tornam-no mais acessível e adaptável. O Sekiro é extremamente focado, exigente e não tem definições de personagens. Se este for o teu primeiro jogo da FromSoft, opta definitivamente pelo Elden Ring.