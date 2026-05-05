Sekiro contre Elden Ring : un affrontement brutal dans la veine de Souls

Sekiro contre Elden Ring : c’est un véritable choc entre les philosophies de FromSoftware. L’un vous plonge dans un parcours de samouraï brutal, sans magie, où il faut parer ou mourir, et où la précision est reine. L’autre vous permet de chevaucher un cheval fantôme, d’invoquer des méduses géantes et d’attirer accidentellement l’attention d’un dragon de la taille d’une cathédrale simplement en vaquant à vos occupations. Ces deux jeux sont impitoyables, inoubliables et imprégnés de cette touche caractéristique de FromSoftware – mais ils répondent à des envies très différentes.

J’ai passé un nombre d’heures malsain sur les deux, je suis mort de toutes les façons imaginables, et j’en suis ressorti avec des opinions bien arrêtées et des marques de prise de manette indélébiles. Si vous êtes tiraillé entre ces deux poids lourds, cette comparaison est faite pour vous.

J’aborderai tous les aspects importants : les mécanismes de combat, la conception des niveaux, la difficulté, le rythme, les configurations de personnage, les boss, ainsi que les sensations de jeu propres à chaque titre. Que vous recherchiez les combats trépidants de Sekiro ou le chaos sans limites d’Elden Ring, je vous aiderai à déterminer lequel correspond le mieux à votre style (et à votre santé mentale).

Sekiro vs Elden Ring : le système de combat

Sekiro et Elden Ring sont aux antipodes en matière de mécanismes de combat. L’un est un jeu technique, rythmé, à la manière d’une partie d’échecs, tandis que l’autre vous offre une grande liberté d’expérimentation. Voyons ce qui fait leur force.

Sekiro

Dans Sekiro, tout est question de précision. Chaque combat est un duel technique et impitoyable. Il n’y a pas de « builds », pas de progression par niveaux pour vous sortir des ennuis, et certainement pas la possibilité de vous cacher derrière des armes emblématiques de jeux vidéo ou un sort de guérison.

On vous donne un katana, un bouton de parade et une prière. Le combat est basé sur le rythme, articulé autour des dégâts infligés par la posture et des parades parfaitement synchronisées. Si vous vous trompez, vous le ressentirez très vite.

Elden Ring

Elden Ring est un RPG d’action véritablement exceptionnel que je qualifierais de véritable terrain de jeu de la souffrance. Vous souhaitez vous débrouiller en armure lourde avec un marteau colossal ? Allez-y. Vous préférez lancer des sorts à un mile de distance pendant que vos cendres spirituelles encaissent les dégâts ? C’est tout à fait possible aussi.

Le combat d’Elden Ring repose sur la flexibilité : vous pouvez venir à bout de certains boss à la force brute, en exploiter les failles pour d’autres, ou faire preuve de fantaisie avec des configurations basées sur vos compétences. C’est impitoyable, mais vous avez le choix.

Comment se comparent-ils ?

La comparaison entre Elden Ring et Sekiro se résume ainsi : Sekiro vous oblige à jouer selon ses règles (une lame, un seul chemin, pas d’aide). Vous devez maîtriser le système si vous ne voulez pas encaisser les coups de face.

Elden Ring vous permet de contourner les règles, de les enfreindre ou de les ignorer complètement. Vous pouvez combiner combat au corps à corps, sorts et invocations d’esprits pour vaincre les boss à votre manière (que ce soit en fonçant tête baissée ou en les éliminant à distance depuis un endroit sûr). Ces deux titres comptent parmi les meilleurs jeux de type « soulslike », mais ils s’adressent à des publics différents.

Sekiro : Shadows Die Twice

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2019 Développeur FromSoftware Éditeur Activision Durée moyenne de jeu environ 40 heures Idéal pour Les joueurs qui recherchent des combats à l'épée précis et impitoyables Caractéristiques uniques Combat basé sur la posture, gameplay axé sur la parade, importance minimale accordée à l'endurance Conseil de pro Maîtrisez le timing des parades (c'est votre bouée de sauvetage). Évitez avec parcimonie. Note Metacritic 90

Sekiro est un jeu de précision et de maîtrise de l’adversaire qui vous plonge dans le Japon brutal de la fin du XVIe siècle, imprégné de mythes et de sang. Vous incarnez un shinobi manchot dont la mission est de sauver son seigneur kidnappé et de venger son passé. L’histoire est bien ficelée, mais secondaire. Ce titre n’est peut-être pas un jeu de combat traditionnel, mais tout repose sans aucun doute sur les sensations que procure le combat.

Jouer à Sekiro, c’est comme se lancer dans un duel où chaque seconde compte. Oubliez la gestion de la jauge d’endurance courante dans d’autres jeux d’action. Ici, tout consiste à dévier les attaques ennemies pour briser leur équilibre et les exposer à un coup fatal. Esquivez moins, parez davantage. Le maniement de l’épée est agressif et précis. Un seul faux pas et vous mordrez la poussière, et croyez-moi, vous la mordrez souvent.

Un moment mémorable ? Affronter le boss « Guardian Ape ». Ce coup déchaîné et cette deuxième phase complètement folle m'ont laissé à la fois tremblant et mort de rire. Sekiro ne se contente pas de vous mettre au défi, il impose également le respect.

Pourquoi y jouer ?

Sekiro se moque bien de savoir si vous vous amusez. Il exige que vous restiez concentré, que votre timing soit parfait et que vos erreurs soient punies sans pitié. C’est du combat à l’épée à l’état pur, réduit à l’essentiel. Si vous souhaitez transpirer à chaque parade et savourer chaque victoire durement gagnée, Sekiro est le seul dojo qui vaille la peine d’être fréquenté.

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Elden Ring

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2022 Développeur FromSoftware Éditeur Bandai Namco Durée moyenne de jeu ~60 heures et plus Idéal pour Les joueurs qui recherchent l'exploration d'un monde ouvert et des combats flexibles Caractéristiques uniques Un immense monde ouvert, l’invocation d’esprits, des combats à cheval, une grande variété de constructions Conseil de pro N'hésitez pas à tester différentes configurations de personnage et invocations : il n'y a pas une seule « bonne » façon de jouer. Note Metacritic 96

Elden Ring vous plonge dans les Terres Intermédiaires, un monde dispersé et mystérieux, regorgeant de secrets mortels et de boss encore plus redoutables. Vous incarnez un « Tarnished », rappelé pour reconstituer un héritage brisé. L’histoire reste vague, mais elle est tissée dans chaque recoin, vous incitant à explorer et à la reconstituer par vous-même.

Jouer à Elden Ring, c’est comme tenter de maîtriser un chaos vivant. Les combats sont variés : maniez d’énormes épées, lancez de puissants sorts ou invoquez des esprits pour qu’ils se battent à votre place. L’univers est immense, avec des combats à cheval, des donjons secrets et de nombreux moments où l’on se dit : « Ah, c’est donc comme ça qu’on le bat ». Comme lorsque j’ai invoqué une meute de loups spectraux pour semer le chaos et occuper un boss pendant que je lui portais quelques coups à la dérobée. C’est l’un des meilleurs jeux en monde ouvert du genre.

Vous vous rendrez vite compte qu’Elden Ring est un marathon, pas un sprint. Il est à la fois exigeant et indulgent. Certes, il vous fera parfois oublier votre propre nom, mais il vous laisse choisir votre façon de procéder et vous permet de relever les défis à votre rythme. D’après les rapports, c’est l’un de mes jeux préférés sur Steam.

Pourquoi y jouer ?

Elden Ring vous remet les clés et vous dit : « Allez, créez vos propres règles. » Un monde immense, des configurations de personnage infinies et des boss qui se moquent bien de la façon dont vous les combattez. Vous voulez lancer des sorts à tout va ? Parfait. Vous préférez foncer à l’assaut avec une épée géante ? Allez-y. C’est exigeant, mais on n’a jamais l’impression que c’est injuste. C’est vous qui décidez du niveau de difficulté que vous souhaitez.

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Sekiro vs Elden Ring : la conception du monde

Sekiro et Elden Ring ne proposent pas les plus grandes cartes de jeux vidéo jamais vues, mais vous disposerez de suffisamment d’espace pour explorer, admirer et vous perdre dans les paysages. L’un est linéaire et comporte quelques boucles, tandis que l’autre offre une expérience de monde ouvert très aboutie.

Sekiro

L’univers de Sekiro est précis, maîtrisé et mortel de par sa conception. La progression est essentiellement linéaire, mais la manière dont les zones s’enchaînent les unes aux autres est typique de FromSoftware. Chaque zone donne l’impression d’avoir été façonnée à la main – des toits recouverts de cendres du château d’Ashina aux fosses empoisonnées de la Vallée engloutie.

Le chemin à suivre est clairement tracé, et bien que vous puissiez parfois vous écarter de la route ou prendre un raccourci, le jeu vous pousse à franchir un parcours semé d’embûches minutieusement calibré. Chaque nouvelle zone est distincte, avec sa propre ambiance, sa disposition et ses types d’ennemis. Et comme il n’y a pas de carte, vous êtes obligé d’apprendre réellement à connaître le terrain.

Conseil de pro Levez les yeux. Sekiro récompense les déplacements verticaux bien plus que vous ne le pensez. En vous déplaçant rapidement à l’aide de votre grappin, vous pouvez découvrir des chemins cachés et des raccourcis que la plupart des joueurs manquent.

Elden Ring

Elden Ring bouleverse complètement cette donne. « The Lands Between » est un vaste monde ouvert où rien ne vous empêche de vous jeter tête baissée sur un boss dont le niveau dépasse le vôtre de 40 crans. L’exploration est la récompense en soi : grottes cachées, mini-donjons, châteaux historiques et zones entières dissimulées derrière des murs illusoires ou des boss facultatifs.

On ne vous tient pas la main, il n’y a que des repères et votre curiosité. Vous pouvez nettoyer une région, passer à côté d’un scénario entier ou tomber dans un donjon pour lequel vous n’étiez pas prêt, et tout cela semble voulu. De plus, les paysages sont magnifiques sur console, PC et ordinateur portable de jeu puissant.

Conseil de pro Si une zone vous semble trop difficile, partez. Le monde est immense, et il y a toujours autre chose à découvrir (et où vous pourrez gagner des niveaux).

Comment se comparent-ils ?

Sekiro vous offre un monde méticuleusement orchestré qui met votre maîtrise à l’épreuve à chaque instant. Elden Ring vous livre un univers immense et mystérieux en vous disant : « Lâchez-vous. » L’un est un coup de katana tranchant à travers un enfer façonné à la main. L’autre est une plongée sans limites dans un magnifique chaos. J’ai effectué la majeure partie de ma partie sur console (les graphismes y sont époustouflants), mais ce sont également deux excellents jeux sur PC.

Sekiro vs Elden Ring : histoire et univers

Ces deux titres s’accompagnent d’un univers et d’intrigues riches, dignes des meilleurs opus de la série Dark Souls. On y perçoit l’influence, mais aussi l’évolution. Chaque jeu s’inscrit dans l’héritage de Dark Souls tout en le réinterprétant à sa manière.

Sekiro

Sekiro raconte son histoire comme un coup de lame en pleine poitrine : direct, précis et impossible à ignorer. Vous incarnez Wolf, un shinobi lié par la loyauté à un enfant divin. Votre mission est claire dès le départ : protéger votre seigneur, retrouver votre honneur et tailler en pièces tout ce qui se dresse sur votre chemin.

Le récit se déploie à travers des cinématiques, des combats de boss intenses et des dialogues entre personnages qui vous expliquent ce qui se passe. Il s’agit d’une histoire traditionnelle selon les standards de FromSoftware, avec des personnages nommés, des enjeux émotionnels et un fil conducteur qui reste solide du début à la fin. Vous ne vous contentez pas de survivre ; vous faites partie d’une aventure personnelle.

Conseil de pro Prêtez une attention particulière aux dialogues des PNJ. Même les répliques anodines peuvent vous donner des indices sur la fin vers laquelle vous vous dirigez.

Elden Ring

Les jeux de premier plan comme *Elden Ring*, en revanche, ne vous révèlent pratiquement rien – et c’est justement le but. Vous incarnez un « Tarnished » dans un monde en ruines, chargé de devenir le Seigneur d’Elden… pour des raisons qui restent obscures à moins que vous ne creusiez davantage.

L’univers du jeu est enfoui dans les descriptions d’objets, les répliques énigmatiques de PNJ inquiétants et une narration environnementale qui ne demande qu’à être interprétée. Le scénario a été coécrit par George R.R. Martin, et on en ressent toute la richesse. Il s’agit d’une véritable mythologie, mais FromSoft vous oblige à la mériter. Ou à l’ignorer. À vous de choisir.

Conseil de pro Lisez les descriptions des objets. Sérieusement. Ce casque qui semble inutile dans votre inventaire recèle probablement plus d’éléments de l’univers que le PNJ à qui vous venez de parler.

Comment se comparent-ils ?

Sekiro vous propose une histoire à suivre. Elden Ring vous plonge dans un monde en ruines et vous demande : « Que pensez-vous qu’il se soit passé ici ? » L’un est un jeu au scénario serré et centré sur les personnages ; l’autre est vaste, énigmatique et sujet à débat. Les deux sont captivants, mais de manière totalement différente.

Sekiro vs Elden Ring : difficulté et flexibilité

Les jeux de la série Souls ne font pas dans la demi-mesure en matière de difficulté, mais ces deux titres adoptent des approches différentes. Sekiro vous impose un style de combat brutal et impitoyable (légèrement plus facile à maîtriser sur un PC de jeu performant), tandis qu’Elden Ring vous offre des outils et des options pour adapter le combat à votre façon de jouer. Voyons comment cela fonctionne.

Sekiro

Sekiro est difficile (ce qui n’est pas une surprise), mais c’est le genre de difficulté qui ne laisse aucune place aux raccourcis. Vous disposez d’une seule épée, d’un seul style de combat et d’une seule voie à suivre : maîtrisez le système ou vous serez écrasé. Sa difficulté tient à un timing rigoureux, à des ennemis implacables et à une tolérance zéro pour les erreurs de jeu. Les mécanismes de furtivité aident un peu.

Impossible de s’en sortir en farmant ou de se rabattre sur la magie lorsque les choses se compliquent. Vous ne pouvez pas réattribuer vos points de caractéristiques ni changer d’approche en cours de partie. Soit vous apprenez à parer les attaques, à gérer votre posture et à jouer de manière agressive, soit vous mourez en essayant (à plusieurs reprises). C’est un jeu solo d’élite qui ne vous laissera pas oublier que vous êtes seul au monde.

Conseil de pro N’appuyez pas frénétiquement sur les boutons. Appuyez sur « parer » au rythme d’un métronome et apprenez à reconnaître les rythmes de vos adversaires. La force brute ne vous mènera pas loin.

Elden Ring

Elden Ring est également difficile, mais bien plus indulgent. Vous n’arrivez pas à vaincre un boss ? Partez explorer, gagnez des niveaux, ajustez votre configuration, faites appel à de l’aide ou revenez plus tard. Vous pouvez réattribuer vos points de caractéristiques, changer d’arme ou modifier complètement votre style de jeu. Vous souhaitez incarner un sorcier accompagné d’une méduse maniant un bouclier ? C’est possible.

Les « Spirit Ashes » et le mode coopératif vous offrent une grande marge de manœuvre si vous êtes bloqué. Elden Ring peut s’avérer être un excellent jeu multijoueur lorsque vous en avez le plus besoin. Ici, la difficulté semble davantage laissée à votre appréciation : exigeante quand vous le souhaitez, gérable quand vous ne le souhaitez pas.

Conseil de pro Utilisez souvent les cendres d’esprit, même si vous pensez ne pas en avoir besoin. Elles attirent l’aggro, infligent des dégâts non négligeables et vous permettent de reprendre votre souffle.

Comment se comparent-ils ?

En résumé, le comparatif Sekiro vs Elden Ring se résume ainsi : Sekiro exige la perfection à partir d’un ensemble de compétences bien ciblées. Elden Ring vous permet de façonner votre expérience, d’ajuster le niveau de difficulté à la hausse ou à la baisse, et d’expérimenter jusqu’à ce que vous trouviez votre rythme. L’un est une épreuve du feu. L’autre vous fournit les allumettes, le bois et un champ entier à brûler. Ce sont tous deux d’excellents jeux PS5, et j’ai trouvé qu’il était un peu plus facile pour moi d’y jouer sur la console que sur mon PC de jeu.

Sekiro vs Elden Ring : progression et personnalisation

Sekiro vous impose un parcours tout tracé, tandis qu’Elden Ring est un véritable terrain de jeu aux possibilités infinies. Que vous préfériez une progression linéaire ou que vous aimiez expérimenter avec des épées géantes et des pagnes, parlons de liberté.

Sekiro

Il s’agissait là d’une expérience extrêmement ciblée. Vous incarnez Wolf : pas de curseurs, pas de classes, pas de choix de coiffure ni de dilemme entre Force et Dextérité. C’est une histoire centrée sur le personnage, et la progression en est le reflet.

Au lieu d’améliorer vos statistiques, vous progressez en débloquant de nouveaux outils prothétiques, des arts de combat et des arbres de compétences. Ceux-ci vous offrent davantage d’options, mais votre équipement de base reste le même. Vous continuerez à parer les attaques, à exploiter les faiblesses de vos adversaires et à ne vous servir que de votre katana du début à la fin.

Il n’y a pas de variété de configurations au sens traditionnel du terme. Tout le monde incarne à peu près le même personnage, mais c’est la maîtrise de vos outils qui distingue les vétérans de ceux qui se contentent d’appuyer frénétiquement sur les boutons. Considérez la progression davantage comme une maîtrise que comme une transformation.

Conseil de pro Ne négligez pas le « Mikiri Counter ». C'est sans doute la technique la plus puissante de tout le jeu et elle est indispensable pour survivre aux combats ultérieurs.

Elden Ring

Elden Ring est un RPG d’action solide qui vous offre la liberté sur un plateau d’argent. Dès l’instant où vous choisissez votre classe et ajustez la forme du nez de votre personnage, vous définissez votre parcours. Vous pouvez miser sur la Vigueur pour devenir un tank invincible, vous concentrer sur l’Esprit pour anéantir vos ennemis à coups de sortilèges, ou opter pour un équilibre entre les deux. Le jeu s’adapte à presque tous les styles de jeu : configurations à deux armes provoquant des saignements, poignards empoisonnés, épées colossales, archers furtifs, etc.

Et si vous changez d’avis ? Vous pouvez réattribuer vos points de caractéristiques plus tard à l’aide d’une « Larval Tear » et réinventer complètement votre build. Ici, la progression ne consiste pas seulement à devenir plus fort : il s’agit de sculpter votre version parfaite du Tarnished. Une chose que j’ai remarquée au cours de mes innombrables parties ? Jouer sur un moniteur de jeu de qualité aide vraiment à suivre les buffs, les débuffs et les effets de statut inhabituels.

Conseil de pro Ne vous investissez pas trop dans une seule caractéristique dès le début. Privilégiez l’équilibre jusqu’à ce que vous trouviez la configuration qui vous convient le mieux.

En quoi diffèrent-ils ?

En bref, Sekiro mise sur le raffinement, tandis qu’Elden Ring mise sur la réinvention. L’un vous amène à maîtriser un rôle bien défini, tandis que l’autre vous ouvre les portes d’une expérimentation sans limites.

Mon verdict

Sekiro et Elden Ring ne pourraient pas être plus différents, même s’ils partagent le même ADN de FromSoftware. Sekiro est rigoureux, concentré et d’une honnêteté brutale. Il n’y a qu’une seule façon de se battre : soit vous y parvenez, soit vous vous heurtez à un mur. Le monde se déploie en ligne droite, avec des niveaux soigneusement conçus et des combats de boss qui exigent un timing parfait et des réflexes aiguisés. Pas de bidouillage de statistiques ni de création de configurations : juste vous, votre épée et votre talent.

Elden Ring, en revanche, est tout le contraire. C’est un univers tentaculaire, énigmatique, qui vous permet de contourner les règles. Un boss ne vous plaît pas ? Allez voir ailleurs. Besoin d’aide ? Invoquez un esprit ou un partenaire en mode coopératif. Vous pouvez vous lancer en tant que mage, tank lourd ou personnage fragile mais puissant armé d’un fouet (et rééquilibrer votre personnage plus tard si cela ne fonctionne pas). Le jeu reste difficile, mais il vous offre une marge de manœuvre pour trouver votre propre voie.

Si vous recherchez un véritable test de vos compétences au combat, sans raccourcis, Sekiro est fait pour vous. Si vous préférez explorer, expérimenter et vous approprier le jeu, Elden Ring s’impose clairement comme le choix idéal. Ces deux jeux sont brillants, mais s’adressent à des types de joueurs très différents.

Foire aux questions

Quel est le meilleur, Sekiro ou Elden Ring ?

Tout dépend de ce que vous recherchez. Sekiro propose des combats d'une précision redoutable et un scénario très ciblé. Elden Ring vous offre une grande liberté, une grande variété de configurations de personnage et un monde immense à explorer. Si vous recherchez la structure et la précision, optez pour Sekiro. Si vous préférez la flexibilité et la découverte, c'est Elden Ring qui l'emporte.

Elden Ring est-il plus difficile que Sekiro ?

Non. Elden Ring est exigeant, mais il vous offre des outils pour gérer la difficulté. Vous pouvez gagner des niveaux, invoquer des alliés ou explorer d’autres zones lorsque vous êtes bloqué. Sekiro est plus rigide : il ne propose ni personnalisation de personnage ni mode coopératif, ce qui vous oblige à maîtriser son système de combat. La plupart des joueurs trouvent que Sekiro offre une expérience plus éprouvante.

Sekiro est-il le jeu le plus difficile de tous les temps ?

Sekiro est sans aucun doute l’un des jeux grand public les plus difficiles, surtout si vous essayez de le venir à bout à la force brute. Son système de combat axé sur la parade laisse peu de place à l’erreur, et il n’y a ni « grinding » ni invocation pour vous faciliter la tâche. C’est brutal, mais équitable – et pour beaucoup, c’est aussi ce qui le rend le plus gratifiant.

Sekiro est-il plus linéaire qu’Elden Ring ?

Oui. Sekiro propose un univers très structuré, avec une progression claire d’une zone à l’autre. Certains chemins se divisent ou font des boucles, mais vous suivez principalement un parcours guidé. Elden Ring est un jeu en monde ouvert, avec de vastes régions et une structure non linéaire qui encourage l’exploration et l’expérimentation.

Dois-je acheter Elden Ring ou Sekiro comme premier jeu de la série Souls ?

Elden Ring constitue le meilleur point d’entrée dans le genre Souls. Sa structure en monde ouvert, ses options de jeu en coopération et ses mécanismes de jeu flexibles le rendent plus indulgent et plus accessible. Sekiro, quant à lui, est extrêmement ciblé, exigeant et ne propose aucune personnalisation de personnage. S’il s’agit de votre premier jeu FromSoft, optez sans hésiter pour Elden Ring.