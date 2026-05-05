I 7 migliori giochi della serie Dark Souls e simili per mettere alla prova le tue abilità

Scegliere il miglior gioco della serie Dark Souls non è facile se non conosci bene la serie. FromSoftware, la società che ha creato Dark Souls, ha pubblicato tre titoli della serie, oltre ad altri quattro giochi non collegati ma con caratteristiche simili al genere “souls-like”. Ognuno di essi ha peculiarità e caratteristiche uniche che li rendono accattivanti e impegnativi a modo loro.

I giochi della serie Dark Souls possono risultare difficili da affrontare a causa del gameplay impegnativo e delle spiegazioni minime fornite nel gioco. Per alcuni, questo fa parte del loro fascino, e almeno questi giochi vantano una community affezionata che crea guide dettagliate per spiegare le varie meccaniche di gioco.

Questi giochi sono RPG d’azione di altissimo livello con numerose opzioni di personalizzazione per creare i tuoi personaggi e definire il tuo stile di gioco preferito. Che tu voglia essere un combattente dal pugno di ferro, un cavaliere difensivo o un mago che scaglia incantesimi, Dark Souls si adatterà al tuo stile di gioco.

Tuttavia, chiunque abbia giocato a Dark Souls, anche solo per un po’, ti dirà che devi “diventare bravo” per goderti appieno questo gioco. Entrare nel vivo di questi titoli è difficile perché le loro meccaniche e la loro storia uniche non vengono mai spiegate adeguatamente all’interno del gioco. Per alcuni, questo fa parte del fascino e dell’unicità della serie.

Le nostre scelte migliori per i giochi della serie Dark Souls

Sebbene ci siano molti giochi in stile Souls tra cui scegliere, questo articolo si concentra sui titoli creati da FromSoftware. Include tutti i giochi della serie Dark Souls e gli altri titoli dello sviluppatore che rientrano nella categoria dei giochi in stile Souls.

Di seguito trovi la mia classifica in base alla qualità complessiva e agli aspetti che contraddistinguono ciascuno di essi.

1 Dark Souls 3 2016 Il miglior gioco della serie Dark Souls in assoluto, con combattimenti avvincenti e boss memorabili. Buy now 2 Elden Ring 2022 Un gioco in stile Souls fantastico, perfetto sia per gli appassionati di open world che per chi si avvicina al genere per la prima volta. Buy now 3 Bloodborne 2015 È un gioco in stile Souls, in esclusiva per PS4, ambientato nell'epoca vittoriana, che offre una trama unica e alcune particolarità nel gameplay. Buy now

Continua a leggere per vedere la lista completa e scoprire di più su ogni gioco e sulle caratteristiche specifiche che li rendono avvincenti RPG d’azione in stile Souls. Ti indicherò i punti di forza più importanti e i potenziali svantaggi, così saprai quali sfide ti aspettano in ogni titolo.

Scegli il miglior gioco della serie Dark Souls tra 7 opzioni eccellenti

Questa lista include 7 giochi della serie Dark Souls di altissimo livello che metteranno alla prova le tue abilità nei giochi di ruolo d’azione fino al limite. Nelle sezioni seguenti ti illustrerò i loro punti di forza più importanti, così ti sarà più facile scegliere il gioco più adatto alle tue preferenze. Inoltre, ho menzionato anche alcuni problemi che molti giocatori riscontrano con questi titoli, così saprai cosa aspettarti mentre giochi. Quindi, senza ulteriori indugi, tuffiamoci nell’argomento!

1. Dark Souls

Piattaforme Anno di uscita Windows, PS4, Xbox One 2016

Dark Souls 3 è il terzo e ultimo capitolo della serie, che ha portato la formula alla perfezione. Ha migliorato gli aspetti in cui i titoli precedenti avevano qualche lacuna, perfezionando così l’esperienza complessiva con vari miglioramenti che rendono il gioco più accessibile.

Dal punto di vista del gameplay, il combattimento è più fluido rispetto ai titoli precedenti. Le tue schivate sono più veloci, ma questo significa che anche la maggior parte dei nemici è più rapida per compensare. Inoltre, il gioco ti permette di viaggiare rapidamente fin dall’inizio e offre più punti di salvataggio (Falò) in tutto il mondo per facilitare l’avanzamento.

Molti giocatori apprezzano le battaglie contro i boss ben progettate, uniche, impegnative e memorabili. Anche il sistema di personalizzazione del personaggio è stato ampliato con più opzioni, rendendo Dark Souls 3 uno dei migliori giochi di ruolo disponibili.

Per quanto riguarda i potenziali svantaggi, Dark Souls 3 è più lineare rispetto ai titoli precedenti, il che comporta meno possibilità di esplorazione. Ma, se cerchi un gioco con un vasto mondo aperto, prendi in considerazione Elden Ring.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

2. Elden Ring

Piattaforme Anno di uscita Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S 2022

Elden Ring si distingue dagli altri giochi della serie Dark Souls perché offre un’esperienza in un mondo completamente aperto. Dopo aver completato il tutorial, sei libero di vagare per questo vasto mondo come meglio credi, il che significa che puoi evitare le zone troppo impegnative. Il mondo è pieno di aree segrete e dungeon da esplorare se non ti senti pronto ad affrontare le zone principali. Puoi persino evocare una cavalcatura di nome Torrent per attraversare le Lands Between.

Il combattimento in Elden Ring è simile a quello degli altri giochi della serie Dark Souls, anche se pone maggiore enfasi sulle evocazioni spirituali. Inoltre, l’enorme mondo offre una gamma incredibile di armi e armature da scoprire, che possono fornirti potenti abilità per aiutarti in battaglia. Questi due aspetti rendono Elden Ring uno dei migliori giochi in stile Souls per chi si avvicina al genere per la prima volta. Tuttavia, ci sono tantissimi giochi simili a Elden Ring se cerchi qualcosa di meno impegnativo.

Una delle principali lamentele dei giocatori riguarda il sistema delle missioni, che non fornisce alcuna nota di riferimento per il futuro dopo aver parlato con l’NPC che assegna la missione. Questo, ovviamente, è perfettamente in linea con il genere “souls”, ma risulta più frustrante a causa delle dimensioni enormi del gioco.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

3. Bloodborne

Piattaforme Anno di uscita PS4 2015

Bloodborne è un gioco in stile Souls in esclusiva per PS4 con alcuni aspetti unici che lo rendono uno dei preferiti dai fan. Noterai subito che la sua estetica generale si ispira all’epoca vittoriana, il che lo distingue dagli altri giochi dark fantasy in stile Souls.

Per quanto riguarda il gameplay, l’esclusivo sistema Rally permette ai giocatori di recuperare parte della salute persa colpendo un nemico subito dopo aver subito un danno, incoraggiando così stili di gioco più rischiosi. In secondo luogo, il gioco include armi speciali, che possono trasformarsi in modalità alternative per rendere il tutto più avvincente. Inoltre, al posto degli scudi, la tua arma secondaria sarà in genere una pistola, che puoi usare, ovviamente, per sparare ai nemici. Ma l’altro vantaggio, ancora più entusiasmante, è quello di stordire i nemici per sferrare attacchi viscerali in grado di infliggere danni ingenti.

Tuttavia, alcune delle innovazioni di Bloodborne non sono molto apprezzate, soprattutto dai nuovi giocatori. Ad esempio, il sistema di cura con le fiale di sangue è limitato, proprio l’opposto delle fiaschette di Estus.

4. Dark Souls: Remastered

Piattaforme Anno di uscita Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch 2018

La qualità del primo capitolo della serie è un argomento controverso, ma penso che Dark Souls Remastered sia comunque un gioco eccellente, nonostante alcuni suoi difetti. Dopotutto, ha riscosso un successo enorme al momento dell’uscita ed è diventato il punto di riferimento per tutti i giochi in stile Souls.

Il primissimo Dark Souls vanta un design del mondo eccezionale, con le numerose aree del gioco collegate tra loro in modi inaspettati. Puoi camminare per ore in qualsiasi direzione e ritrovarti in un posto visibile già dal punto di partenza. Non c’è da stupirsi che ci siano tutte le caratteristiche tipiche di un gioco di ottima qualità, come scontri impegnativi, innumerevoli configurazioni possibili, epici combattimenti contro i boss e scenari bellissimi ovunque.

Ovviamente, il primo capitolo di questa iconica serie non è privo di difetti. Per cominciare, i comandi a volte sembrano goffi e poco reattivi, soprattutto considerando che la schivata rotolante è possibile solo in quattro direzioni. In secondo luogo, molti giocatori rimangono delusi dalla seconda metà del gioco, che sembra incompleta o almeno poco rifinita rispetto alla prima metà.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

5. Sekiro: Shadows Die Twice

Piattaforme Anno di uscita Windows, PS4, Xbox One 2019

Sekiro: Shadows Die Twice è piuttosto diverso dagli altri giochi della serie Dark Souls in termini di gameplay, soprattutto per quanto riguarda il combattimento. Per alcuni, questa è una delle parti migliori del gioco, dato che il combattimento è davvero appagante.

Per cominciare, c’è una maggiore enfasi sul bloccare e parare gli attacchi rapidi dei nemici invece che schivarli. Questo aspetto rende Sekiro uno dei giochi di FromSoftware più difficili fino ad oggi, ma anche estremamente gratificante se impari a padroneggiare il combattimento. In secondo luogo, dato che sei un potente shinobi, puoi sbloccare abilità potenti tramite un albero delle abilità, cosa che non c’è negli altri giochi della serie Dark Souls. Tra gli altri strumenti a tua disposizione ci sono un rampino e la modalità furtiva, se vuoi sentirti un vero assassino.

A differenza degli altri giochi della serie Dark Souls, Sekiro: Shadows Die Twice non offre l’ampia personalizzazione e la varietà di configurazioni tipiche del genere. Puoi cambiare le tue protesi per sbloccare abilità diverse, ma sei limitato all’uso della katana, il che significa che il gioco ha un valore di rigiocabilità inferiore. Un’altra cosa che vale la pena menzionare è che Sekiro si concentra maggiormente sulla trama generale, rendendolo un gioco eccellente dal punto di vista narrativo rispetto ad altri titoli di FromSoftware.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

6. Dark Souls 2: Scholar of the First Sin

Piattaforme Anno di uscita Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One 2014

Dark Souls 2 è un ottimo capitolo della serie, ma alcune delle sue meccaniche uniche lo rendono più difficile e frustrante rispetto agli altri titoli. Alcune delle scelte di design del gioco sono attribuite al fatto che questo titolo non è stato diretto da Hidetaka Miyazaki, che ha diretto tutti gli altri capitoli di Dark Souls.

Il gioco ha la stessa atmosfera generale del suo predecessore: vesti i panni di un non-morto in missione attraverso un regno in rovina. Per quanto riguarda i cambiamenti positivi, molti giocatori apprezzano la meccanica ascetica dei falò, che ti permette di aumentare la potenza dei nemici in una determinata area e di far riapparire i boss. Un’altra novità apprezzata è la “Power Stance”, che ti permette di colpire contemporaneamente con entrambe le armi che stai brandendo.

Per quanto riguarda le frustrazioni più comuni tra i giocatori, una delle principali è la nuova statistica “adattabilità”, che influenza il numero di fotogrammi di invincibilità che ottieni quando schivi. Inoltre, la meccanica dell’“hollowing” fa sì che la tua salute massima si riduca ogni volta che muori, fino a un massimo del 50% di riduzione della salute.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

7. Demon’s Souls

Piattaforme Anno di uscita PS3, PS5 (remake) 2009

Demon’s Souls è IL gioco che ha dato il via a tutto. È uscito inizialmente su PS3 nel 2009 ed è stato rifatto nel 2020 per la PS5. Non c’è da stupirsi che il primo RPG d’azione in stile Souls non sia così rifinito come i suoi successori, da qui il suo ultimo posto in questa classifica. Tuttavia, regge bene il confronto ed è ancora un ottimo gioco d’azione in stile Souls. Inoltre, il suo remake presenta molti miglioramenti sia a livello di giocabilità che di grafica.

In Demon’s Souls, inizi il tuo viaggio dal centro di collegamento “Nexus” e puoi scegliere di recarti in una delle cinque diverse aree della mappa del mondo. Questo offre al giocatore maggiore flessibilità quando si trova in difficoltà in determinate zone. Come ci si aspetta, puoi creare un personaggio unico utilizzando le opzioni di personalizzazione del gioco e trovare lo stile di gioco che preferisci per affrontare le sfide del gioco.

Rispetto alle versioni moderne, i boss di Demon’s Souls sono piuttosto deludenti e spesso descritti come troppo artificiosi. Il gioco condivide anche la meccanica dell’“hollowing” con Dark Souls 2, per cui la tua salute massima si riduce ogni volta che muori, rendendo così il gioco più impegnativo. Infine, puoi sbloccare il falò di un’area solo dopo aver sconfitto il suo boss, il che rappresenta una differenza radicale rispetto ai moderni giochi in stile Souls.

Cosa rende un gioco il miglior Dark Souls?

Diamo un’occhiata ad alcune caratteristiche chiave che definiscono il miglior Dark Souls e i giochi “souls-like” in generale. I dettagli di solito variano, ma ecco cosa si aspettano in genere i fan più accaniti.

In linea di massima, i giochi della serie Dark Souls sono RPG d’azione in terza persona ambientati in un mondo dark fantasy. A differenza di molti altri giochi hack-and-slash, i titoli “souls-like” hanno un ritmo più lento e richiedono un approccio al combattimento più strategico e paziente. Dovrai calcolare con cura i tempi delle tue schivate e parate, perché tutti i nemici hanno attacchi diversi che colpiscono duramente e ti fanno barcollare, rendendoti incapace di contrattaccare.

Nei giochi della serie Dark Souls è normale morire più volte per imparare gli schemi di attacco e le mosse dei tuoi avversari. Tuttavia, morire in questi giochi significa perdere tutte le tue Anime, la valuta usata per potenziare il tuo personaggio. Avrai una sola possibilità per recuperarle, ma se cadi di nuovo senza raccoglierle, le perderai per sempre.

Quando muori, riappari ai Falò, che sono i checkpoint del gioco dove puoi riposarti e potenziare le statistiche del tuo personaggio. Infine, le opzioni di cura sono solitamente minime per aumentare la difficoltà. In genere, avrai una Fiaschetta di Estus che ha poche cariche e ti curerà. Ma non puoi semplicemente berla tutta in un millisecondo.

Quando crei un personaggio, puoi scegliere tra varie classi, ma queste definiscono principalmente le tue statistiche iniziali e l’equipaggiamento. La tua classe iniziale non limita il tipo di equipaggiamento e le abilità che puoi usare, il che significa che sei libero di personalizzare il tuo personaggio come preferisci.

Conclusione

La serie Dark Souls è famosa per la sua difficoltà, ma molti giocatori tendono a non farci caso grazie all’eccellente design complessivo del gioco. Inoltre, diventa davvero divertente una volta che hai imparato le varie meccaniche del gioco, specialmente il combattimento. A quel punto, diventa chiaro perché il genere “souls-like” sia così popolare anche al di là della trilogia originale di Dark Souls.

Domande frequenti

Qual è considerato il miglior gioco della serie Dark Souls?

Dark Souls 3 è considerato il miglior gioco della serie Dark Souls. Offre combattimenti più fluidi, scontri con i boss ben progettati e una vasta gamma di armi e armature tra cui scegliere.

Qual è il gioco della serie Dark Souls più difficile?

Io direi che Dark Souls 2 è il gioco più difficile della serie. La tua barra della salute si riduce ogni volta che muori e devi investire nel parametro "adattabilità" per assicurarti che le tue schivate siano efficaci.

È meglio Dark Souls 3 o 1?

Dark Souls 3 è migliore perché offre combattimenti più fluidi e veloci, scontri con i boss più emozionanti e una maggiore varietà di equipaggiamento. Tuttavia, dato che è più lineare, i giocatori che preferiscono l’esplorazione considerano Dark Souls 1 il migliore.

Qual è il gioco migliore, Dark Souls 1 o 2?

Di solito si ritiene che Dark Souls 1 sia migliore, soprattutto perché Hidetaka Miyazaki non ha diretto il secondo capitolo. Di conseguenza, Dark Souls 2 ha introdotto alcune modifiche poco apprezzate, come l’aggiunta della statistica “adattabilità” e la riduzione della barra della salute dopo ogni morte.