I 17 migliori videogiochi tratti da libri – Adattamenti letterari epici del 2026

I migliori videogiochi tratti da libri trasformano romanzi amatissimi in avventure interattive, unendo trame ricche a un gameplay coinvolgente.

Da appassionato di videogiochi narrativi che ama i personaggi profondi e i mondi coinvolgenti, ho esplorato tantissimi titoli ispirati ai libri, dalle epopee di fantascienza ai racconti di dark fantasy.

Questi videogiochi non solo rispettano i libri da cui traggono ispirazione, ma li arricchiscono con le scelte del giocatore, permettendoti di plasmare i finali ed esplorare i temi in modi che i film non riescono a fare.

Se sei un lettore appassionato stanco di storie passive o un fan del genere che desidera di più dai tuoi libri preferiti, questi adattamenti rispondono a questa esigenza offrendo cambiamenti di punto di vista e un’ambientazione più approfondita . Scopriamo insieme perché questi videogiochi si distinguono.

Le nostre scelte migliori per i videogiochi tratti dai libri

Questi titoli di punta elevano le narrazioni, trasformando la lettura passiva in avventure attive con trame ramificate e scelte morali. Dai mondi fantasy agli orrori post-apocalittici, questi giochi catturano l’essenza dei romanzi da cui derivano, aggiungendo al contempo livelli di gameplay unici.

The Witcher 3: Wild Hunt (2015) – Un capolavoro di gioco di ruolo che arricchisce la serie di libri di Andrzej Sapkowski con un vasto mondo aperto, personaggi complessi e tematiche mature. La profondità narrativa e i combattimenti lo rendono uno dei migliori giochi di ruolo d’azione in circolazione. Metro Exodus (2019) – Un avvincente sparatutto di sopravvivenza che incarna i cupi romanzi di Dmitry Glukhovsky, fondendo l’horror con l’esplorazione in una landa desolata russa visivamente mozzafiato. Perfetto per gli appassionati di giochi survival horror coinvolgenti. Parasite Eve (1998) – Unico ibrido tra horror e gioco di ruolo, sequel del romanzo di Hideaki Sena, con sequenze cinematografiche e combattimenti innovativi ambientati in una New York moderna. Un classico che fonde fantascienza e gameplay mozzafiato.

Queste scelte danno la priorità alle esperienze guidate dalla trama rispetto alle semplici meccaniche di gioco, risolvendo il problema di trovare videogiochi che rendano giustizia alla profondità dei libri. Per l’esploratore curioso interessato all’intersezione tra arte e tecnologia, mostrano come i videogiochi reinterpretino i classici. Continua a scorrere per scoprire l’elenco completo di questi straordinari adattamenti.

I 17 migliori videogiochi tratti da libri – Avventure letterarie da non perdere

Questa selezione dei migliori videogiochi tratti da libri spazia tra generi come il fantasy, la fantascienza e l’horror; ognuno di essi attinge dai romanzi per creare mondi e trame avvincenti, che offrono un’esperienza di gioco variegata pur rimanendo fedeli ai rispettivi libri.

Quanti di questi videogiochi tratti da libri hai giocato?

1. The Witcher 3: Wild Hunt [Tratto dalla serie di libri "The Witcher" di Andrzej Sapkowski]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d’azione Piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2015 Autori Sviluppatore: CD Projekt Red Editore: CD Projekt Durata media di gioco 52 ore per la storia principale Caratteristiche uniche Missioni ramificate, scelte morali, sistema di caccia ai mostri Ideale per Gli appassionati di RPG alla ricerca di una trama articolata

The Witcher 3: Wild Hunt segue le vicende di Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri alla ricerca della figlia adottiva in un mondo fantasy devastato dalla guerra. Le attività principali includono le missioni, i combattimenti contro le creature e l’esplorazione di vasti paesaggi, il tutto in un’ambientazione di ispirazione medievale caratterizzata da foreste rigogliose, città malfamate e rovine magiche.

The Witcher 3 viene spesso acclamato come un capolavoro che non solo rispetta il materiale originale, ma lo arricchisce. Adatta fedelmente i personaggi complessi e i temi maturi dei romanzi, creando al contempo un mondo vasto e bellissimo e una storia avvincente che si regge da sola.

Perché l’abbiamo scelto La sua narrazione epica e la creazione di un mondo così vasto rendono The Witcher 3: Wild Hunt un adattamento letterario definitivo. Esalta i romanzi di Sapkowski con missioni ramificate, personaggi profondi e un gameplay RPG coinvolgente.

Secondo la mia esperienza, la narrazione del gioco non ha nulla da invidiare ai migliori libri, con finali multipli basati sulle scelte del giocatore. Un aspetto unico è il minigioco di carte Gwent, che aggiunge profondità strategica. Lo stile grafico cattura il fantasy crudo dei romanzi, fondendo realismo ed elementi soprannaturali. È una scelta eccellente per gli amanti dei grandi giochi di ruolo d’azione.

Il mio verdetto: I fan dei romanzi adoreranno il modo in cui The Witcher 3: Wild Hunt amplia l’universo con ricche storie secondarie e lo sviluppo dei personaggi. È un gioco imperdibile per chiunque ami le avventure fantasy coinvolgenti.

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Cosa ne pensano i giocatori?

masoudloveskimberly ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Fantastico, fantastico, fantastico! È il gioco per eccellenza in cui puoi andare in giro e rimanere affascinato da ogni cosa! Per non parlare del combattimento e del gameplay super divertenti, una volta che ci prendi la mano. La trama è davvero fantastica. I personaggi sono davvero fantastici.

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Cosa ne pensano i lettori?

DeepDream1984 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Sono i migliori romanzi fantasy mai scritti? No. Sono migliori della maggior parte dei libri più popolari in circolazione? Assolutamente sì. Ciò che rende unici i libri della serie “The Witcher” è che non seguono la solita formula o i soliti cliché del genere fantasy. Quindi, se leggi molti romanzi fantasy, i libri della serie “The Witcher” sono una ventata di freschezza.

2. Metro Exodus [Seguito del libro Metro 2035 di Dmitry Glukhovsky]

Il nostro voto Enebameter 9.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sparatutto in prima persona Piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One, Stadia Anno di uscita 2019 Autori Sviluppatore: 4A Games Editore: Deep Silver Durata media di gioco 15 ore per la storia principale Caratteristiche uniche Esplorazione in mondo aperto, creazione di oggetti, scelte morali che influenzano il finale Ideale per Gli appassionati di giochi post-apocalittici

Metro Exodus continua il viaggio di Artyom dai tunnel della metropolitana di Mosca a un percorso attraverso il paese in un'inquietante ambientazione post-apocalittica, alla ricerca di una nuova casa.

Le attività principali comprendono la ricerca di risorse, fantastici combattimenti in stile stealth contro mutanti e umani, e decisioni guidate dalla trama, il tutto ambientato in un’estetica visiva cupa e dettagliata fatta di paesaggi in rovina, tundre innevate e strutture abbandonate.

Questo gioco cattura perfettamente l’atmosfera cupa che i migliori giochi e libri post-apocalittici hanno da offrire. Unisce l’horror lineare e guidato dalla trama all’esplorazione in un mondo aperto, dando vita ai terrificanti mutanti e alle fazioni umane disperate della landa desolata russa. Terzo capitolo della serie, approfondisce i temi dei romanzi: la speranza in mezzo alla disperazione.

Perché l’abbiamo scelto Metro Exodus cattura il tono cupo e incentrato sulla sopravvivenza dei romanzi di Glukhovsky con ambientazioni mozzafiato ed esplorazioni ricche di tensione. Il suo mix di horror e scelte guidate dal giocatore immerge completamente i fan nella Russia post-apocalittica.

Dai commenti della community, i giocatori lodano il sound design coinvolgente, che aumenta la tensione negli angoli bui. Lo stile visivo evoca l’orrore claustrofobico dei libri, con effetti di luce e meteorologici realistici.

Il mio verdetto: chi ha letto la serie di libri apprezzerà il modo in cui Metro Exodus approfondisce l’universo narrativo con storie personali e dilemmi etici. È l’ideale per chi cerca sparatutto intensi e ricchi di trama.

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Cosa ne pensano i giocatori?

SilentSnooper ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 A dire il vero, Exodus è davvero un bel gioco. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dopo aver giocato ai primi due titoli della serie. Te lo consiglio vivamente.

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Cosa ne pensano i lettori?

0xRangerx0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Secondo me, “Metro 2035” è il miglior libro della trilogia di “Metro”.

3. Parasite Eve [Tratto dal romanzo Parasite Eve di Hideaki Sena]

Il nostro voto Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG survival horror Piattaforme PlayStation Anno di uscita 1998 Creatore Sviluppatore e editore: Square Durata media di gioco 11 ore per la storia principale Caratteristiche uniche Sistema di combattimento in tempo reale, poteri mitocondriali, finali multipli Ideale per Appassionati di JRPG horror

Parasite Eve è il seguito del romanzo, in cui l’agente di polizia Aya Brea combatte le mutazioni mitocondriali che causano la combustione spontanea a New York. Le attività principali includono l’esplorazione di luoghi urbani, il combattimento contro creature mutanti con armi da fuoco e poteri speciali, e la risoluzione di enigmi, il tutto in un’estetica visiva caratterizzata da sfondi pre-renderizzati con modelli 3D, che richiama lo stile cinematografico della fine degli anni ’90.

Perché l’abbiamo scelto Parasite Eve fonde l’horror con le meccaniche dei giochi di ruolo per creare un’esperienza davvero cinematografica. Espande il romanzo di Sena in un’ambientazione moderna e ricca di suspense, mantenendo intatto il nucleo fantascientifico della storia.

Parasite Eve è una miscela unica di elementi horror e JRPG. È il sequel diretto del romanzo: riprende i concetti fondamentali della mutazione mitocondriale e dell’horror biologico, ambientandoli in una New York cinematografica e moderna.

La sua storia avvincente e il sistema di combattimento innovativo lo rendono un titolo classico per PlayStation. I giocatori sottolineano l’inquietante scena iniziale al teatro dell’opera come momento clou. La grafica, sebbene datata, cattura l’horror fantascientifico del romanzo grazie al design dettagliato delle creature.

Il mio verdetto: I fan del romanzo adoreranno il modo in cui Parasite Eve amplia l’universo fantascientifico aggiungendo una dimensione personale. È un’esperienza breve ma di grande impatto per gli appassionati di horror.

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Cosa ne pensano i giocatori?

NativeMasshole ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Adoro questo gioco! Però ho rinunciato quando ho provato a giocarci su console non molto tempo fa. La velocità di movimento è terribile e tutte quelle schermate di caricamento non fanno che rallentarlo ancora di più. È decisamente meglio su un emulatore, dove puoi accelerare un po’ le cose.

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Cosa ne pensano i lettori?

JaySilver ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 L'ho fatto leggere a un mio amico e lui non sapeva nemmeno che esistesse un videogioco tratto da questo. Ha detto che era davvero bizzarro, ma nel complesso un buon horror.

4. BioShock [Ispirato a 1984 di George Orwell]

Il nostro voto Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sparatutto in prima persona Piattaforme PC, PlayStation 3, Xbox 360 Anno di uscita 2007 Autori Sviluppatore: 2K Boston Editore: 2K Games Durata media di gioco 12 ore per la storia principale Caratteristiche uniche Poteri dei plasmidi, scelte morali, esplorazione della città sottomarina Ideale per Gli sparatutto incentrati sulla trama

BioShock ti catapulta a Rapture, un’utopia sottomarina andata a rotoli, dove scoprirai i suoi segreti mentre combatti contro gli splicer. Le attività principali includono sparare, usare poteri genetici e fare scelte che influenzano il finale, il tutto in un’estetica visiva caratterizzata da architettura art déco, corridoi allagati e design retro-futuristici.

Perché l'abbiamo scelto BioShock trasforma la letteratura filosofica in un capolavoro narrativo interattivo. Il suo mondo sottomarino e le scelte morali che propone richiamano temi orwelliani e ispirati a Rand, rendendolo un FPS che fa riflettere.

Pur non essendo un adattamento diretto, BioShock è una brillante critica ai concetti filosofici presenti nella letteratura classica. La sua città sottomarina, Rapture, è un’ambientazione avvincente, e il famoso colpo di scena del gioco si collega direttamente ai temi del libro.

La narrazione esplora l’oggettivismo e il controllo, ispirandosi ai romanzi. La community elogia i registri audio immersivi che svelano gli angoli più oscuri della storia. La grafica fonde bellezza e degrado, rispecchiando i temi distopici dei libri. È uno dei migliori giochi sparatutto in prima persona basati su libri.

Il mio verdetto: chi ama le opere stimolanti apprezzerà gli echi tematici di BioShock in forma interattiva. È una pietra miliare per chi ama i giochi narrativi.

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Cosa ne pensano i giocatori?

01111000marksthespot ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È divertente e vale la pena giocarci. È davvero ben fatto. È soprattutto un FPS. Ha alcuni elementi tipici dei giochi di ruolo, come un sistema di abilità semplificato e la possibilità di scegliere gli incantesimi.

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Cosa ne pensano i lettori?

roguecongress ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Il 1984 è stato fantastico. Ho provato la stessa esperienza sconvolgente, dal tragico finale alla sensazione di sollievo, grazie allo stile narrativo di Orwell. Se non l’hai ancora letto, un’opera imperdibile che completa il lavoro di Orwell è il suo saggio “Politica e lingua inglese”.

5. Spec Ops: The Line [Tratto da "Cuore di tenebra" di Joseph Conrad]

Il nostro voto Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sparatutto in terza persona Piattaforme PC, PlayStation 3, Xbox 360 Anno di uscita 2012 Autori Sviluppatore: Yager Development Editore: 2K Games Durata media di gioco 6 ore per la storia principale Caratteristiche uniche Trama basata sulle scelte, comandi alla squadra, ambientazione a Dubai Ideale per Gli appassionati di sparatutto psicologici

Spec Ops: The Line segue il capitano Walker in una missione di salvataggio a Dubai, devastata dalle tempeste di sabbia, alla scoperta di orrori nascosti. Le attività principali comprendono sparatorie con copertura, il comando dei compagni di squadra e le scelte da compiere, il tutto in un’ambientazione visiva caratterizzata da edifici di lusso in rovina sepolti dalla sabbia, che creano una landa desolata dalle tonalità arancioni.

Perché l'abbiamo scelto Spec Ops: The Line stravolge i tradizionali sparatutto per raccontare una storia moralmente complessa e di ispirazione letteraria. La sua profondità psicologica ricorda "Cuore di tenebra" di Conrad, mettendo alla prova i giocatori con scelte scioccanti e conseguenze imprevedibili.

Spec Ops: The Line è una decostruzione inquietante dei giochi di guerra, fortemente ispirata alla discesa nella follia descritta nel romanzo. Prende il labirinto dell’ambiguità morale e lo trasforma in uno sparatutto in terza persona con una trama ricca di colpi di scena. I giocatori citano spesso la scena del fosforo bianco come un punto di svolta. L’estetica cattura i temi del romanzo sull’isolamento negli angoli bui.

Il mio verdetto: I fan del libro riconosceranno la profondità psicologica in Spec Ops: The Line. È breve ma intenso per chi cerca la trama piuttosto che l’azione.

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Cosa ne pensano i giocatori?

yummyonionjuice ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 La trama è da 10/10. In tutti questi decenni passati a giocare, non ho mai provato niente di simile a questo gioco. Il gameplay è decisamente datato, ma se riesci a farti strada fino alla fine per la trama, secondo me ne vale la pena.

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Cosa ne pensano i lettori?

Keaton126 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Non sono così spavaldo nel consigliarti “Cuore di tenebra”, anche se penso che il libro in sé sia eccellente e un vero classico.

6. S.T.A.L.K.E.R.: L’ombra di Chernobyl [Tratto da “Picnic sul ciglio della strada” di Arkady e Boris Strugatsky]

Il nostro voto Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sparatutto in prima persona Piattaforme PC Anno di uscita 2007 Autori Sviluppatore: GSC Game World Editore: THQ Durata media di gioco 15 ore per la storia principale Caratteristiche uniche Anomalie, artefatti, mondo non lineare Ideale per Esplorazione in modalità sopravvivenza

In S.T.A.L.K.E.R.: L’ombra di Chernobyl vesti i panni di uno stalker che esplora la Zona di Esclusione di Chernobyl, alla ricerca di artefatti tra anomalie e mutanti. Le attività principali includono la ricerca di risorse, il combattimento e le interazioni con le fazioni, il tutto in un’ambientazione visiva caratterizzata da rovine radioattive, foreste nebbiose e degrado industriale in un’Ucraina post-apocalittica.

Perché l'abbiamo scelto Il suo gameplay incentrato sulla sopravvivenza riproduce fedelmente l’atmosfera inquietante di S.T.A.L.K.E.R.: L’ombra di Chernobyl. I pericoli del mondo aperto, le anomalie e le minacce mutanti immergono i giocatori nel paesaggio teso e alieno del romanzo.

Ispirato in gran parte alla “Zona Aliena” del romanzo, questo fantastico gioco di S.T.A.L.K.E.R. crea un mondo duro e spietato dove la sopravvivenza è fondamentale. Riesce a catturare il senso di mistero e pericolo che si nasconde negli angoli bui del libro. I giocatori apprezzano il gameplay emergente, come gli attacchi improvvisi dei mutanti. La grafica evoca l’atmosfera inquietante e ultraterrena del romanzo.

Il mio verdetto: chi ama la serie di libri troverà in S.T.A.L.K.E.R.: L’ombra di Chernobyl un vero successore spirituale. È perfetto per i fan del famoso gioco S . T.A .L. K.E.R.

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Cosa ne pensano i giocatori?

forkie1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Tutto sommato, c'è un motivo per cui la gente continua a parlare di questi giochi. Sono incredibilmente coinvolgenti, ricchi di atmosfera e autentici.

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Cosa ne pensano i lettori?

WizardWatson9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 “Un picnic sul ciglio della strada” mi è piaciuto tantissimo. È un’opera di fantascienza geniale, unica e ricca di spunti, che non ti stanca mai.

7. Non ho bocca, e devo urlare [Tratto da un racconto di Harlan Ellison]

Il nostro voto Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Avventura, punta e clicca, puzzle Piattaforme PC, Mac Anno di uscita 1995 Autori Sviluppatore: Cyberdreams, The Dreamers Guild Co-progettista: Harlan Ellison Editore: Cyberdreams Durata media di gioco 6–8 ore Caratteristiche uniche Trama cupa, horror psicologico, finali multipli Ideale per Gli appassionati di storie cupe e psicologiche

Non ho la bocca, e devo urlare ti catapulta in un mondo contorto e post-apocalittico governato da un’IA sadica. Il gameplay punta-e-clic mescola esplorazione, enigmi e scelte narrative, mentre le immagini inquietanti e il sound design angosciante creano un senso di terrore costante. Ogni decisione conta e la tensione non si allenta mai mentre ti fai strada tra le trappole e i tormenti dell’IA.

Perché l'abbiamo scelto Non ho la bocca, e devo urlare cattura con precisione la visione agghiacciante di Harlan Ellison e la trasforma in un’esperienza interattiva che ti tiene incollato allo schermo dall’inizio alla fine.

Il gioco rimane fedele al racconto breve, ampliandone l’universo pur conservando il nucleo oscuro e psicologico dell’originale. Ogni personaggio ha un percorso personale che riflette i temi della storia, e le manipolazioni di AM sembrano crudeli e personali.

Gli enigmi e le scelte di dialogo riecheggiano i dilemmi morali del libro, rendendo l’orrore immediato e coinvolgente. È raro vedere un gioco rispecchiare così fedelmente un’opera letteraria, lasciando comunque ai giocatori la libertà di agire.

Il mio verdetto: *Non ho la bocca, e devo urlare* si distingue come un adattamento magistrale. La narrazione fedele e l’atmosfera intensa lo rendono uno dei migliori videogiochi tratti da un libro.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Dragon__Chan ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 La costruzione del mondo è davvero incredibile. Ogni piccolo dettaglio del mondo o del passato che viene spiegato è semplicemente interessantissimo, specialmente la creazione e il cambio di nome di AM (partendo da “Allied Mastercomputer”, come si chiamava quando è stato creato, fino al suo significato attuale di AM, ovvero “Penso, quindi SONO”).

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Cosa ne pensano i lettori?

Lookey-43 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Di recente ho comprato la nuova raccolta di Harlan Ellison e mi è piaciuta tantissimo.

8. Enslaved: Odissea verso l’Ovest [Liberamente ispirato all’antico romanzo cinese “Il viaggio in Occidente”]

Il nostro voto Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione-Avventura, Platform Piattaforme PS3, Xbox 360, PC Anno di uscita 2010 Creatore Sviluppatore e editore: Ninja Theory Durata media di gioco 12–15 ore Caratteristiche uniche Mondo post-apocalittico, spostamenti dinamici, IA cooperativa Ideale per Chi ama i giochi d’azione e avventura con una trama avvincente

Enslaved: Odissea verso l’Ovest è un gioco d’azione e avventura mozzafiato che unisce platform, combattimenti ed esplorazione in un mondo post-apocalittico.

Ti muovi attraverso paesaggi in rovina e ricchi di dettagli, risolvendo enigmi ambientali e sfruttando meccaniche di movimento dinamiche. La grafica del gioco è straordinaria, con colori vivaci che contrastano con l’ambiente desolato, mentre la colonna sonora aggiunge una profondità emotiva che ti trascina nel viaggio.

Perché l'abbiamo scelto Enslaved: Odissea verso l’Ovest trasforma il classico romanzo "Il viaggio in Occidente" in un'avventura ricca dal punto di vista visivo e incentrata sulla trama, mantenendo al contempo un gameplay coinvolgente e variegato.

Il gioco prende ispirazione dal romanzo, seguendo liberamente la storia di un viaggio pieno di sfide e compagni inaspettati. I personaggi rispecchiano gli archetipi dell’opera originale, e il rapporto tra i protagonisti fa andare avanti la narrazione.

Pur non essendo una rivisitazione letterale, il gioco cattura lo spirito e i temi del libro, regalando ai giocatori un senso di progressione e di scopo mentre affrontano sia le sequenze di combattimento che quelle di esplorazione.

Il mio verdetto: Enslaved: Odissea verso l’Ovest brilla come avventura incentrata sulla trama. Il suo gameplay coinvolgente e il solido sviluppo dei personaggi lo rendono uno dei migliori adattamenti di un’opera letteraria.

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Cosa ne pensano i giocatori?

darkfalzx ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Questo gioco mi è piaciuto da morire per il 99,9% del tempo in cui ci ho giocato. Un mondo bellissimo, personaggi espressivi, combattimenti discreti e una trama davvero interessante.

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Cosa ne pensano i lettori?

theworldbystorm ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Personalmente, mi è piaciuto tantissimo. Ha tutta l’azione frenetica di una vecchia favola della buonanotte, con in più una trama che intreccia eventi storici e mitologici cinesi.

9. Assassin’s Creed [Ispirato al romanzo storico *Alamut* di Vladimir Bartol]

Il nostro punteggio Enebameter 9.1/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione-Avventura, Stealth Piattaforme Multipiattaforma (PS, Xbox, PC, Switch) Anno di uscita 2007 Creatore Sviluppatore e editore: Ubisoft Durata media di gioco 15–20 ore Caratteristiche uniche Ambientazione storica e meccaniche stealth Ideale per Chi ama la furtività e le ambientazioni storiche

Assassin’s Creed è un gioco d’azione e avventura con ambientazioni storiche ricreate meticolosamente. È tutto incentrato sulla furtività, il parkour e l’esplorazione: ti muovi in città affollate e pianifichi attacchi precisi mentre scopri segreti nascosti. La grafica e l’atmosfera sono straordinarie, con un’architettura dettagliata e ambienti vivaci che rendono ogni missione davvero realistica.

Perché l’abbiamo scelto Assassin’s Creed fa rivivere la storia attraverso un gameplay coinvolgente, permettendo ai giocatori di vivere eventi e luoghi iconici in un modo interattivo unico.

Il gioco attinge ampiamente da documenti storici e racconti, intrecciando trame di fantasia attorno a eventi e personaggi reali. Pur prendendosi alcune libertà creative, riesce a cogliere l’essenza di quell’epoca, regalando ai giocatori un senso di immersione in un mondo ispirato alla storia.

Le trame e le missioni riflettono le lotte e gli intrighi dell’epoca, permettendoti di esplorare sia le sfide che la cultura di quel periodo.

Il mio verdetto: Assassin’s Creed mescola alla perfezione azione furtiva, esplorazione e narrazione storica. È davvero un adattamento videoludico eccezionale, ispirato a libri e resoconti storici.

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Cosa ne pensano i giocatori?

H4TR6D ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Assassin's Creed è un vero capolavoro, dall’atmosfera delle città all’approccio storico che il gioco ha cercato di adottare rispetto agli altri titoli della

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Cosa ne pensano i lettori?

Apprehensive-Word224 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Sono assolutamente d’accordo, è una lettura fantastica che mi ha fatto riscoprire la passione per la lettura. È scritto benissimo. Essendo un fan di Assassin's Creed e avendo giocato ai videogiochi, mi ha fatto venire voglia di saperne di più

10. Call of Cthulhu: Gli angoli oscuri della Terra [Ispirato al racconto di H.P. Lovecraft “L’ombra su Innsmouth”]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Survival Horror, Avventura Piattaforme PC, Xbox, PS2 Anno di uscita 2005 Autore Sviluppatore e editore: Headfirst Productions Durata media di gioco 12–15 ore Caratteristiche uniche Horror lovecraftiano, gameplay investigativo, mix di azione furtiva e combattimento Ideale per Appassionati di horror e amanti dei misteri

Call of Cthulhu: Gli angoli oscuri della Terra è un'avventura survival horror ambientata in un'inquietante atmosfera lovecraftiana. Esplorerai città spettrali e interni fatiscenti, risolvendo enigmi e affrontando orrori che metteranno alla prova sia il tuo ingegno che i tuoi nervi. La grafica e il sound design creano un'atmosfera tesa e opprimente che ti terrà costantemente con il fiato sospeso.

Perché l’abbiamo scelto Call of Cthulhu: Gli angoli oscuri della Terra cattura fedelmente il terrore e l’atmosfera dei racconti di H.P. Lovecraft. Ti fa sentire parte integrante della storia mentre ne sveli i misteri.

Il gioco segue fedelmente i temi e le trame di Lovecraft; immerge i giocatori nel mondo dell’orrore cosmico che lui ha immaginato. La trama, i personaggi e gli incontri inquietanti riflettono il tono cupo dell’opera originale, con momenti di terrore psicologico che colpiscono proprio nel segno.

Anche se alcune meccaniche oggi sembrano un po’ datate, l’impegno del gioco nella narrazione e nell’horror rimane impressionante. Riesce davvero a far sentire vivo l’universo del libro.

Il mio verdetto: Call of Cthulhu: Gli angoli oscuri della Terra ha tutta la tensione e la profondità narrativa delle opere di Lovecraft. Si conferma come uno degli adattamenti letterari più avvincenti nel mondo dei videogiochi.

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Cosa ne pensano i giocatori?

bombur432 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È un gioco fenomenale!! E lo sto giocando proprio in questo momento!! Riesce davvero a cogliere alla perfezione l'atmosfera lovecraftiana sotto molti aspetti. Le parti prima dell'arrivo delle armi da fuoco sono senza dubbio le mie preferite: l'intera sequenza di fuga è assolutamente mozzafiato e ti fa battere forte il cuore.

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Cosa ne pensano i lettori?

poirotsgreycells ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È il mio racconto preferito di Lovecraft! La parte con Zadok è un po’ noiosa perché Lovecraft mette l’accento su ogni singola parola e secondo me diventa fastidioso in un batter d’occhio, ma adoro il mistero e le scene di inseguimento

11. Sherlock Holmes: Il risveglio [Miglior adattamento ispirato a Doyle e Lovecraft]

Il nostro punteggio Enebameter 8.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Avventura investigativa, horror Piattaforme PC, PS4/PS5, Xbox One/Series, Switch Anno di uscita 2023 (remake), 2006 (originale) Creatori Sviluppatore ed editore: Frogwares Durata media di gioco 12–15 ore Caratteristiche uniche Holmes + Lovecraft, risoluzione di indizi, sistema di sanità mentale Ideale per Appassionati di storie e mistero

Sherlock Holmes: Il risveglio fonde la narrativa poliziesca con l’horror lovecraftiano. Esplorerai strade avvolte dalla nebbia e interni inquietanti, dove raccoglierai prove e metterai insieme gli indizi mentre un senso di terrore cresce a ogni passo.

Il remake del 2023 aggiorna la grafica e il ritmo, ma mantiene l’attenzione sulla mente logica di Holmes che si scontra con forze al di là della comprensione.

Perché l’abbiamo scelto Sherlock Holmes: Il risveglio rispetta due tradizioni letterarie molto diverse. Il detective attento ai dettagli di Doyle incontra il terrore cosmico di Lovecraft, e il risultato è una narrazione che sembra realistica ma allo stesso tempo profondamente inquietante.

Holmes è descritto proprio come te lo aspetteresti, logico e preciso, ma qui si trova di fronte a misteri che nessun ragionamento può risolvere del tutto. È proprio questa tensione a guidare l’esperienza e a dare peso all’adattamento.

Non è una rivisitazione diretta di Doyle o Lovecraft, ma rende omaggio a entrambi. I dialoghi, l’atmosfera e la follia strisciante catturano lo spirito del mondo di ciascun autore, unendoli in modo del tutto naturale.

Il mio verdetto: Sherlock Holmes: Il risveglio è un adattamento brillante e inquietante che unisce due icone letterarie in un’unica storia avvincente.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Calum ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Sherlock Holmes: The Awakened è un’avventura poliziesca davvero divertente, scritta bene e che affronta alcuni temi cupi. Il gameplay, in particolare l’assenza di azione, potrebbe non piacere a tutti i giocatori, ma per chi apprezza questo stile, regalerà un’esperienza davvero appagante.

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Cosa ne pensano i lettori?

kipobaker ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Mi piace da morire, sono un fan di Sherlock Holmes da quando ho imparato a leggere. Mi piacciono quasi tutti gli adattamenti cinematografici e televisivi, ma troppo spesso lo descrivono in modo sbagliato. È una persona molto più calorosa, soprattutto con Watson, di quanto la maggior parte degli adattamenti gli riconosca.

12. Dune II [Tratto dal romanzo Dune di Frank Herbert]

Il nostro punteggio Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Strategia in tempo reale Piattaforme Amiga, MS-DOS, Sega Mega Drive Anno di uscita 1992 Autori Sviluppatore: Westwood Studios Editore: Virgin Games Durata media 10 ore per la storia principale Caratteristiche uniche Raccolta di risorse, costruzione di basi, unità delle fazioni Ideale per Appassionati di strategia

Dune II vede tre casate scontrarsi in una guerra per il controllo di Arrakis, raccogliendo la spezia mentre costruiscono i propri eserciti. Le attività principali riguardano la gestione delle risorse, la costruzione di basi e il combattimento in tempo reale, il tutto con un'estetica visiva fatta di deserti pixelati, veicoli fantascientifici e minacce rappresentate dai vermi della sabbia, in uno stile 2D retrò.

Perché l’abbiamo scelto In quanto RTS pionieristico, Dune II dà vita agli intrighi politici e alla guerra nel deserto descritti da Herbert. I giocatori vivono combattimenti tattici e la costruzione di un impero che rispecchiano la portata epica del romanzo.

Questo fantastico gioco ha aperto la strada al genere RTS, ispirandosi agli intrighi politici e al mondo desertico del romanzo. Trasforma i temi del libro, come le conquiste imperiali e le guerre per le risorse, in un gameplay tattico. La grafica riproduce le vaste dune e la tecnologia futuristica dei romanzi.

Il mio verdetto: I fan dei romanzi apprezzeranno le rivalità tra fazioni di Dune II. È un titolo fondamentale per i videogiochi di strategia.

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Cosa ne pensano i giocatori?

shevy-java ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Dune 2 ha in un certo senso rivoluzionato il genere RTS. È uscito nel 1992. Warcraft I è uscito nel 1994. Per molti versi, Dune 2 ha aperto la strada a tanti giochi successivi, fino ad arrivare a Warcraft 3 e Dota.

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Cosa ne pensano i lettori?

serralinda73 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 'Dune' è una delle mie serie preferite in assoluto (sì, proprio tutta la serie originale) e la rileggo regolarmente, scoprendo ogni volta qualcosa di nuovo che mi colpisce.

13. L'Inferno di Dante [Tratto dal poema "L'Inferno" di Dante Alighieri]

Il nostro punteggio Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Hack-and-slash d'azione Piattaforme PlayStation 3, Xbox 360 Anno di uscita 2010 Creatori Sviluppatore: Visceral Games Editore: Electronic Arts Durata media di gioco 8 ore per la storia principale Caratteristiche uniche Esplorazione dei cerchi infernali, sistema di combo, combattimenti contro i boss Ideale per Appassionati di giochi d'azione mitologici

"Dante's Inferno" reinterpreta il poeta come un crociato che scende all'Inferno per salvare Beatrice. Le attività principali includono combattimenti contro i nemici, platform e minigiochi di giudizio, il tutto in un'estetica visiva caratterizzata da paesaggi infernali grotteschi e infuocati, creature demoniache e un'arte gotica ispirata al poema.

Perché l’abbiamo scelto La sua rivisitazione ricca di azione trasforma il poema epico di Dante in un viaggio interattivo e visivamente mozzafiato attraverso l’Inferno. L’Inferno di Dante mantiene la struttura letteraria originale, offrendo al contempo combattimenti emozionanti e scontri con i boss.

Questo gioco è un vero e proprio viaggio attraverso i nove cerchi dell’Inferno. Prende il classico poema epico e lo trasforma in un gioco d’azione frenetico ed esagerato, completo di spettacolari battaglie contro i boss e uno stile artistico vivido e brutale. Adatta la struttura del poema in livelli. La grafica dà vita alle visioni infernali del libro con ambientazioni cupe e ricche di dettagli.

Il mio verdetto: chi ama il poema troverà in L’Inferno di Dante una rivisitazione creativa della discesa agli inferi. È emozionante ed è uno dei migliori giochi hack-and-slash.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Colt_Coffey ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Un gioco davvero fantastico. Mi sono piaciuti tantissimo il tema e lo stile grafico.

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Cosa ne pensano i lettori?

jleonardbc ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È considerata una delle più grandi opere letterarie di tutti i tempi e continua ad affascinare e coinvolgere i lettori di ogni livello.

14. Il Signore degli Anelli Online [Tratto da "Il Signore degli Anelli" e "Lo Hobbit" di J.R.R. Tolkien]

Il nostro voto Enebameter 8.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco MMORPG Piattaforme PC Anno di uscita 2007 Creatori Sviluppatore: Standing Stone Games Editore: Daybreak Game Company Durata media del gioco Oltre 100 ore Caratteristiche uniche Sistema delle Compagnie, missioni epiche, ricostruzione della Terra di Mezzo Ideale per Giocatori di MMO fantasy

Il Signore degli Anelli Online è uno dei migliori MMORPG che ti permette di creare un personaggio che vive avventure nella Terra di Mezzo durante gli eventi narrati nei libri. Le attività principali includono missioni, artigianato e raid di gruppo, il tutto in un mondo online enorme caratterizzato dall’estetica visiva dei rigogliosi campi della Contea, dell’oscura Mordor e delle dettagliate città elfiche.

Perché l'abbiamo scelto Questo MMO ricrea fedelmente la Terra di Mezzo di Tolkien, permettendo ai giocatori di esplorare luoghi e storie iconiche. L’attenzione che Il Signore degli Anelli Online dedica alla tradizione e alla creazione di un mondo coinvolgente lo rende perfetto per i fan alla ricerca di avventure epiche.

Questo MMO cattura brillantemente il vasto mondo e la ricca tradizione di Tolkien. Permette ai giocatori di vivere un’avventura fantasy nella Terra di Mezzo, visitando luoghi iconici e partecipando a eventi che coincidono con la trama dei libri. È free-to-play con espansioni. La grafica riproduce fedelmente le descrizioni dei romanzi.

Il mio verdetto: i fan di Tolkien adoreranno le storie ampliate di Il Signore degli Anelli Online. È una delle scelte migliori tra i migliori MMORPG.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Thehydrologist ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Lotro è un gioco fantastico, assolutamente da provare. L'unico lato negativo, se così si può dire, è che ci vogliono centinaia di ore di gioco per portare avanti la trama. Ma è un MMO, quindi è abbastanza normale. Inoltre, ci sono così tanti DLC che la storia continua ad allungarsi.

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Cosa ne pensano i lettori?

GunsmokeG ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 “Lo Hobbit” è un’avventura divertente e dal ritmo serrato. “Il Signore degli Anelli” è molto più lento, più pesante, con più dialoghi, più spiegazioni, ecc., almeno per metà de “La Compagnia dell’Anello”. Ma dopo un paio di centinaia di pagine la storia prende davvero il via.

15. Harry Potter e la Camera dei Segreti [Tratto dal libro "Harry Potter e la Camera dei Segreti" di J.K. Rowling]

Il nostro voto Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione-avventura Piattaforme PC, PlayStation 2, Xbox, GameCube Anno di uscita 2002 Autori Sviluppatore: Eurocom Editore: Electronic Arts Durata media di gioco 9 ore Caratteristiche uniche Lanci di incantesimi, Quidditch, esplorazione di Hogwarts Ideale per Esplorazione magica

Harry Potter e la Camera dei Segreti ricrea il secondo anno di Harry a Hogwarts, alla scoperta del mistero della Camera. Le attività principali includono lanciare incantesimi, volare sulle scope ed esplorare il castello, il tutto in un mondo 3D caratterizzato da un’estetica visiva ricca di magia stravagante, sale colorate e incontri con creature fantastiche.

Perché l'abbiamo scelto Riproduce fedelmente il mondo magico di Rowling, permettendo ai giocatori di esplorare Hogwarts e risolvere misteri in prima persona. Harry Potter e la Camera dei Segreti bilancia incantesimi, esplorazione e trama per rispecchiare il fascino del romanzo.

I primi giochi di Harry Potter sono tra gli adattamenti dei libri più fedeli e amati dai fan. Questo gioco in particolare è riuscito alla grande a catturare la magia di Hogwarts, con incantesimi divertenti da imparare, enigmi da risolvere e un’atmosfera generale di meraviglia, proprio come in giochi del tipo Hogwarts Legacy. Segue da vicino la trama del romanzo. La grafica dà vita al mondo incantevole dei libri.

Il mio verdetto: chi ha letto il romanzo rivivrà le avventure di "Harry Potter e la Camera dei Segreti". È un’ottima scelta per giocare in famiglia.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Wessex-90 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Questo gioco mi è PIACIUTO DA PAZZO!! La cosa che mi è piaciuta di più è stata l’esplorazione, insieme alla musica. Le parti in cui dovevi muoverti di soppiatto contro i prefetti erano da brividi, lol. Direi che il suo punto debole principale è il modo in cui è gestita la trama e il fatto che non sembra proprio un intero anno a Hogwarts. Le schermate di caricamento erano una VERA TORTURA, lol.

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Cosa ne pensano i lettori?

mcleanatg ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 La gente dice che questo libro sia “superfluo” per la serie, ma in realtà getta le basi per un sacco di cose ed è davvero un libro avvincente, tra mistero e avventura. Onestamente, ci sarebbe ancora tantissimo da dire al riguardo. Non vedo l’ora di rileggerlo ogni volta che lo riprendo in mano.

16. Lies of P [Tratto da “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi]

Il nostro voto Enebameter 8.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione Piattaforme PC, PlayStation 5, Xbox Series X Anno di uscita 2023 Sviluppatore Sviluppatore e editore: Neowiz Games Durata media di gioco 30 ore Caratteristiche uniche Sistema di bugie, assemblaggio delle armi, ambientazione Belle Époque Ideale per Combattimenti impegnativi

Lies of P reinterpreta Pinocchio come un burattino che si risveglia a Krat, una città invasa dai burattini, alla ricerca della propria umanità. Le attività principali includono combattimenti in stile Souls, parate ed esplorazione, il tutto in un’estetica visiva caratterizzata da cupe strade vittoriane, orrori meccanici e architettura riccamente decorata in un mondo steampunk.

Perché l'abbiamo scelto Le sue meccaniche basate sulla menzogna e l’estetica cupa reinterpretano Pinocchio come un RPG avvincente e impegnativo. Lies of P trasforma la storia classica in un’esperienza contorta e coinvolgente, con combattimenti strategici e una trama a ramificazioni.

Lies of P è una rivisitazione cupa e macabra della classica fiaba per bambini, che trasforma la storia del burattino in un impegnativo gioco di ruolo d’azione in stile Souls. Sfrutta brillantemente i temi dell’umanità e della menzogna presenti nel romanzo per creare una trama ramificata e un mondo bellissimo e terrificante. Il gameplay punta tutto sulla precisione nei combattimenti. Lo stile grafico trasforma la fantasia del libro in un vero e proprio incubo.

Il mio verdetto: chi ama le fiabe classiche rimarrà affascinato dalla rivisitazione contorta di Lies of P. È una ventata di freschezza nel panorama dei giochi di ruolo d’azione.

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Cosa ne pensano i giocatori?

demoze ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Questo è stato uno dei miei primi giochi in stile Souls (il primo è stato Lords of the Fallen, che ho smesso di giocare a metà), quindi ho imparato il gioco partendo da zero. Per me, quindi, la parata era il modo principale di giocare e non mi sono mai affidato alla schivata, se non in alcune occasioni in cui era più vantaggioso. Per questo motivo, per me questo gioco merita un voto tra 9 e 10.

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Cosa ne pensano i lettori?

starlight_aesthete ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 L'originale “Le avventure di Pinocchio” è PAZZESCO.

17. Tom Clancy's Rainbow Six Siege [Ispirato alla serie Tom Clancy's Rainbow Six]

Il nostro punteggio Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sparatutto tattico, multigiocatore Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2015 Sviluppatore Sviluppatore e editore: Ubisoft Montreal Durata media di gioco 25–30 ore (per stagione, il multiplayer varia) Caratteristiche uniche Gioco tattico a squadre e strategia intensa Ideale per Giocatori competitivi in multiplayer, appassionati di strategia tattica

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege è uno sparatutto tattico che punta tutto sulla strategia e sul coordinamento di squadra. Pianifichi gli attacchi, fortifichi le posizioni ed esegui mosse precise con la tua squadra; ogni partita è intensa e ben studiata. La grafica e il sound design aumentano la tensione, creando un’esperienza di battaglia davvero coinvolgente.

Perché l’abbiamo scelto Tom Clancy’s Rainbow Six Siege trasforma i romanzi militari di Clancy in un’azione multiplayer strategica ad alto rischio che premia la pianificazione e il lavoro di squadra piuttosto che i soli riflessi.

Anche se non segue la trama di un singolo libro, il gioco cattura il tono e l’intensità della narrazione di Clancy. Tutto riflette il realismo, la profondità tattica e la suspense del materiale originale. I giocatori percepiscono la posta in gioco di ogni operazione, con una pianificazione e un coordinamento accurati che richiamano le operazioni calcolate descritte nei romanzi.

Il mio verdetto: Rainbow Six Siege garantisce un’intensità tattica e un gameplay strategico senza pari. Trasforma l’essenza delle storie di Clancy in un’esperienza multiplayer che spicca tra i giochi ispirati ai libri.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Toro_Bar ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Dovrai dedicarci un sacco di tempo per poter competere e goderti appieno il gioco. Finora ci ho dedicato circa 3.500 ore e non posso dire di essermene pentito.

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Cosa ne pensano i lettori?

jaco129 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 È fantastico! Soprattutto se ti piace Siege: si capisce bene da dove gli sviluppatori abbiano tratto gran parte della loro ispirazione.

Il mio verdetto finale

Questi videogiochi tratti da libri dimostrano che i media interattivi possono rendere omaggio ai capolavori letterari e ampliarne l’universo. Dalla caccia sfrenata in regni fantastici alla sopravvivenza contro i non morti in ambientazioni horror, uniscono libri e gameplay senza soluzione di continuità.

Qual è oggi il miglior punto di partenza per i videogiochi tratti dai libri?

Questi suggerimenti si adattano a diversi stili di gioco, assicurandoti di trovare un titolo che rispecchi la tua passione per i libri. Prendi in considerazione l’acquisto di un buon monitor da gaming per migliorare la resa visiva di tutti questi videogiochi ricchi di storia.

Domande frequenti