I 17 migliori videogiochi tratti da libri – Adattamenti letterari epici del 2026
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I migliori videogiochi tratti da libri trasformano romanzi amatissimi in avventure interattive, unendo trame ricche a un gameplay coinvolgente.
Da appassionato di videogiochi narrativi che ama i personaggi profondi e i mondi coinvolgenti, ho esplorato tantissimi titoli ispirati ai libri, dalle epopee di fantascienza ai racconti di dark fantasy.
Questi videogiochi non solo rispettano i libri da cui traggono ispirazione, ma li arricchiscono con le scelte del giocatore, permettendoti di plasmare i finali ed esplorare i temi in modi che i film non riescono a fare.
Se sei un lettore appassionato stanco di storie passive o un fan del genere che desidera di più dai tuoi libri preferiti, questi adattamenti rispondono a questa esigenza offrendo cambiamenti di punto di vista e un’ambientazione più approfondita. Scopriamo insieme perché questi videogiochi si distinguono.
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Le nostre scelte migliori per i videogiochi tratti dai libri
Questi titoli di punta elevano le narrazioni, trasformando la lettura passiva in avventure attive con trame ramificate e scelte morali. Dai mondi fantasy agli orrori post-apocalittici, questi giochi catturano l’essenza dei romanzi da cui derivano, aggiungendo al contempo livelli di gameplay unici.
- The Witcher 3: Wild Hunt (2015) – Un capolavoro di gioco di ruolo che arricchisce la serie di libri di Andrzej Sapkowski con un vasto mondo aperto, personaggi complessi e tematiche mature. La profondità narrativa e i combattimenti lo rendono uno dei migliori giochi di ruolo d’azione in circolazione.
- Metro Exodus (2019) – Un avvincente sparatutto di sopravvivenza che incarna i cupi romanzi di Dmitry Glukhovsky, fondendo l’horror con l’esplorazione in una landa desolata russa visivamente mozzafiato. Perfetto per gli appassionati di giochi survival horror coinvolgenti.
- Parasite Eve (1998) – Unico ibrido tra horror e gioco di ruolo, sequel del romanzo di Hideaki Sena, con sequenze cinematografiche e combattimenti innovativi ambientati in una New York moderna. Un classico che fonde fantascienza e gameplay mozzafiato.
Queste scelte danno la priorità alle esperienze guidate dalla trama rispetto alle semplici meccaniche di gioco, risolvendo il problema di trovare videogiochi che rendano giustizia alla profondità dei libri. Per l’esploratore curioso interessato all’intersezione tra arte e tecnologia, mostrano come i videogiochi reinterpretino i classici. Continua a scorrere per scoprire l’elenco completo di questi straordinari adattamenti.
I 17 migliori videogiochi tratti da libri – Avventure letterarie da non perdere
Questa selezione dei migliori videogiochi tratti da libri spazia tra generi come il fantasy, la fantascienza e l’horror; ognuno di essi attinge dai romanzi per creare mondi e trame avvincenti, che offrono un’esperienza di gioco variegata pur rimanendo fedeli ai rispettivi libri.
Quanti di questi videogiochi tratti da libri hai giocato?
1. The Witcher 3: Wild Hunt [Tratto dalla serie di libri "The Witcher" di Andrzej Sapkowski]
|Il nostro punteggio
Enebameter 10/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|RPG d’azione
|Piattaforme
|PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch
|Anno di uscita
|2015
|Autori
|Sviluppatore: CD Projekt Red Editore: CD Projekt
|Durata media di gioco
|52 ore per la storia principale
|Caratteristiche uniche
|Missioni ramificate, scelte morali, sistema di caccia ai mostri
|Ideale per
|Gli appassionati di RPG alla ricerca di una trama articolata
The Witcher 3: Wild Hunt segue le vicende di Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri alla ricerca della figlia adottiva in un mondo fantasy devastato dalla guerra. Le attività principali includono le missioni, i combattimenti contro le creature e l’esplorazione di vasti paesaggi, il tutto in un’ambientazione di ispirazione medievale caratterizzata da foreste rigogliose, città malfamate e rovine magiche.
The Witcher 3 viene spesso acclamato come un capolavoro che non solo rispetta il materiale originale, ma lo arricchisce. Adatta fedelmente i personaggi complessi e i temi maturi dei romanzi, creando al contempo un mondo vasto e bellissimo e una storia avvincente che si regge da sola.
La sua narrazione epica e la creazione di un mondo così vasto rendono The Witcher 3: Wild Hunt un adattamento letterario definitivo. Esalta i romanzi di Sapkowski con missioni ramificate, personaggi profondi e un gameplay RPG coinvolgente.
Secondo la mia esperienza, la narrazione del gioco non ha nulla da invidiare ai migliori libri, con finali multipli basati sulle scelte del giocatore. Un aspetto unico è il minigioco di carte Gwent, che aggiunge profondità strategica. Lo stile grafico cattura il fantasy crudo dei romanzi, fondendo realismo ed elementi soprannaturali. È una scelta eccellente per gli amanti dei grandi giochi di ruolo d’azione.
Il mio verdetto: I fan dei romanzi adoreranno il modo in cui The Witcher 3: Wild Hunt amplia l’universo con ricche storie secondarie e lo sviluppo dei personaggi. È un gioco imperdibile per chiunque ami le avventure fantasy coinvolgenti.
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2. Metro Exodus [Seguito del libro Metro 2035 di Dmitry Glukhovsky]
|Il nostro voto
Enebameter 9.9/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Sparatutto in prima persona
|Piattaforme
|PC, PlayStation 4, Xbox One, Stadia
|Anno di uscita
|2019
|Autori
|Sviluppatore: 4A Games Editore: Deep Silver
|Durata media di gioco
|15 ore per la storia principale
|Caratteristiche uniche
|Esplorazione in mondo aperto, creazione di oggetti, scelte morali che influenzano il finale
|Ideale per
|Gli appassionati di giochi post-apocalittici
Metro Exodus continua il viaggio di Artyom dai tunnel della metropolitana di Mosca a un percorso attraverso il paese in un'inquietante ambientazione post-apocalittica, alla ricerca di una nuova casa.
Le attività principali comprendono la ricerca di risorse, fantastici combattimenti in stile stealth contro mutanti e umani, e decisioni guidate dalla trama, il tutto ambientato in un’estetica visiva cupa e dettagliata fatta di paesaggi in rovina, tundre innevate e strutture abbandonate.
Questo gioco cattura perfettamente l’atmosfera cupa che i migliori giochi e libri post-apocalittici hanno da offrire. Unisce l’horror lineare e guidato dalla trama all’esplorazione in un mondo aperto, dando vita ai terrificanti mutanti e alle fazioni umane disperate della landa desolata russa. Terzo capitolo della serie, approfondisce i temi dei romanzi: la speranza in mezzo alla disperazione.
Metro Exodus cattura il tono cupo e incentrato sulla sopravvivenza dei romanzi di Glukhovsky con ambientazioni mozzafiato ed esplorazioni ricche di tensione. Il suo mix di horror e scelte guidate dal giocatore immerge completamente i fan nella Russia post-apocalittica.
Dai commenti della community, i giocatori lodano il sound design coinvolgente, che aumenta la tensione negli angoli bui. Lo stile visivo evoca l’orrore claustrofobico dei libri, con effetti di luce e meteorologici realistici.
Il mio verdetto: chi ha letto la serie di libri apprezzerà il modo in cui Metro Exodus approfondisce l’universo narrativo con storie personali e dilemmi etici. È l’ideale per chi cerca sparatutto intensi e ricchi di trama.
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3. Parasite Eve [Tratto dal romanzo Parasite Eve di Hideaki Sena]
|Il nostro voto
Enebameter 9.8/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|RPG survival horror
|Piattaforme
|PlayStation
|Anno di uscita
|1998
|Creatore
|Sviluppatore e editore: Square
|Durata media di gioco
|11 ore per la storia principale
|Caratteristiche uniche
|Sistema di combattimento in tempo reale, poteri mitocondriali, finali multipli
|Ideale per
|Appassionati di JRPG horror
Parasite Eve è il seguito del romanzo, in cui l’agente di polizia Aya Brea combatte le mutazioni mitocondriali che causano la combustione spontanea a New York. Le attività principali includono l’esplorazione di luoghi urbani, il combattimento contro creature mutanti con armi da fuoco e poteri speciali, e la risoluzione di enigmi, il tutto in un’estetica visiva caratterizzata da sfondi pre-renderizzati con modelli 3D, che richiama lo stile cinematografico della fine degli anni ’90.
Parasite Eve fonde l’horror con le meccaniche dei giochi di ruolo per creare un’esperienza davvero cinematografica. Espande il romanzo di Sena in un’ambientazione moderna e ricca di suspense, mantenendo intatto il nucleo fantascientifico della storia.
Parasite Eve è una miscela unica di elementi horror e JRPG. È il sequel diretto del romanzo: riprende i concetti fondamentali della mutazione mitocondriale e dell’horror biologico, ambientandoli in una New York cinematografica e moderna.
La sua storia avvincente e il sistema di combattimento innovativo lo rendono un titolo classico per PlayStation. I giocatori sottolineano l’inquietante scena iniziale al teatro dell’opera come momento clou. La grafica, sebbene datata, cattura l’horror fantascientifico del romanzo grazie al design dettagliato delle creature.
Il mio verdetto: I fan del romanzo adoreranno il modo in cui Parasite Eve amplia l’universo fantascientifico aggiungendo una dimensione personale. È un’esperienza breve ma di grande impatto per gli appassionati di horror.
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4. BioShock [Ispirato a 1984 di George Orwell]
|Il nostro voto
Enebameter 9.7/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Sparatutto in prima persona
|Piattaforme
|PC, PlayStation 3, Xbox 360
|Anno di uscita
|2007
|Autori
|Sviluppatore: 2K Boston Editore: 2K Games
|Durata media di gioco
|12 ore per la storia principale
|Caratteristiche uniche
|Poteri dei plasmidi, scelte morali, esplorazione della città sottomarina
|Ideale per
|Gli sparatutto incentrati sulla trama
BioShock ti catapulta a Rapture, un’utopia sottomarina andata a rotoli, dove scoprirai i suoi segreti mentre combatti contro gli splicer. Le attività principali includono sparare, usare poteri genetici e fare scelte che influenzano il finale, il tutto in un’estetica visiva caratterizzata da architettura art déco, corridoi allagati e design retro-futuristici.
BioShock trasforma la letteratura filosofica in un capolavoro narrativo interattivo. Il suo mondo sottomarino e le scelte morali che propone richiamano temi orwelliani e ispirati a Rand, rendendolo un FPS che fa riflettere.
Pur non essendo un adattamento diretto, BioShock è una brillante critica ai concetti filosofici presenti nella letteratura classica. La sua città sottomarina, Rapture, è un’ambientazione avvincente, e il famoso colpo di scena del gioco si collega direttamente ai temi del libro.
La narrazione esplora l’oggettivismo e il controllo, ispirandosi ai romanzi. La community elogia i registri audio immersivi che svelano gli angoli più oscuri della storia. La grafica fonde bellezza e degrado, rispecchiando i temi distopici dei libri. È uno dei migliori giochi sparatutto in prima persona basati su libri.
Il mio verdetto: chi ama le opere stimolanti apprezzerà gli echi tematici di BioShock in forma interattiva. È una pietra miliare per chi ama i giochi narrativi.
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5. Spec Ops: The Line [Tratto da "Cuore di tenebra" di Joseph Conrad]
|Il nostro voto
Enebameter 9.6/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Sparatutto in terza persona
|Piattaforme
|PC, PlayStation 3, Xbox 360
|Anno di uscita
|2012
|Autori
|Sviluppatore: Yager Development Editore: 2K Games
|Durata media di gioco
|6 ore per la storia principale
|Caratteristiche uniche
|Trama basata sulle scelte, comandi alla squadra, ambientazione a Dubai
|Ideale per
|Gli appassionati di sparatutto psicologici
Spec Ops: The Line segue il capitano Walker in una missione di salvataggio a Dubai, devastata dalle tempeste di sabbia, alla scoperta di orrori nascosti. Le attività principali comprendono sparatorie con copertura, il comando dei compagni di squadra e le scelte da compiere, il tutto in un’ambientazione visiva caratterizzata da edifici di lusso in rovina sepolti dalla sabbia, che creano una landa desolata dalle tonalità arancioni.
Spec Ops: The Line stravolge i tradizionali sparatutto per raccontare una storia moralmente complessa e di ispirazione letteraria. La sua profondità psicologica ricorda "Cuore di tenebra" di Conrad, mettendo alla prova i giocatori con scelte scioccanti e conseguenze imprevedibili.
Spec Ops: The Line è una decostruzione inquietante dei giochi di guerra, fortemente ispirata alla discesa nella follia descritta nel romanzo. Prende il labirinto dell’ambiguità morale e lo trasforma in uno sparatutto in terza persona con una trama ricca di colpi di scena. I giocatori citano spesso la scena del fosforo bianco come un punto di svolta. L’estetica cattura i temi del romanzo sull’isolamento negli angoli bui.
Il mio verdetto: I fan del libro riconosceranno la profondità psicologica in Spec Ops: The Line. È breve ma intenso per chi cerca la trama piuttosto che l’azione.
GAMES LIKE SPEC OPS: THE LINE
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6. S.T.A.L.K.E.R.: L’ombra di Chernobyl [Tratto da “Picnic sul ciglio della strada” di Arkady e Boris Strugatsky]
|Il nostro voto
Enebameter 9.5/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Sparatutto in prima persona
|Piattaforme
|PC
|Anno di uscita
|2007
|Autori
|Sviluppatore: GSC Game World Editore: THQ
|Durata media di gioco
|15 ore per la storia principale
|Caratteristiche uniche
|Anomalie, artefatti, mondo non lineare
|Ideale per
|Esplorazione in modalità sopravvivenza
In S.T.A.L.K.E.R.: L’ombra di Chernobyl vesti i panni di uno stalker che esplora la Zona di Esclusione di Chernobyl, alla ricerca di artefatti tra anomalie e mutanti. Le attività principali includono la ricerca di risorse, il combattimento e le interazioni con le fazioni, il tutto in un’ambientazione visiva caratterizzata da rovine radioattive, foreste nebbiose e degrado industriale in un’Ucraina post-apocalittica.
Il suo gameplay incentrato sulla sopravvivenza riproduce fedelmente l’atmosfera inquietante di S.T.A.L.K.E.R.: L’ombra di Chernobyl. I pericoli del mondo aperto, le anomalie e le minacce mutanti immergono i giocatori nel paesaggio teso e alieno del romanzo.
Ispirato in gran parte alla “Zona Aliena” del romanzo, questo fantastico gioco di S.T.A.L.K.E.R. crea un mondo duro e spietato dove la sopravvivenza è fondamentale. Riesce a catturare il senso di mistero e pericolo che si nasconde negli angoli bui del libro. I giocatori apprezzano il gameplay emergente, come gli attacchi improvvisi dei mutanti. La grafica evoca l’atmosfera inquietante e ultraterrena del romanzo.
Il mio verdetto: chi ama la serie di libri troverà in S.T.A.L.K.E.R.: L’ombra di Chernobyl un vero successore spirituale. È perfetto per i fan del famoso gioco S . T.A .L. K.E.R.
GAMES LIKE S.T.A.L.K.E.R.
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Cosa ne pensano i lettori?
7. Non ho bocca, e devo urlare [Tratto da un racconto di Harlan Ellison]
|Il nostro voto
Enebameter 9.4/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Avventura, punta e clicca, puzzle
|Piattaforme
|PC, Mac
|Anno di uscita
|1995
|Autori
|Sviluppatore: Cyberdreams, The Dreamers Guild Co-progettista: Harlan Ellison Editore: Cyberdreams
|Durata media di gioco
|6–8 ore
|Caratteristiche uniche
|Trama cupa, horror psicologico, finali multipli
|Ideale per
|Gli appassionati di storie cupe e psicologiche
Non ho la bocca, e devo urlare ti catapulta in un mondo contorto e post-apocalittico governato da un’IA sadica. Il gameplay punta-e-clic mescola esplorazione, enigmi e scelte narrative, mentre le immagini inquietanti e il sound design angosciante creano un senso di terrore costante. Ogni decisione conta e la tensione non si allenta mai mentre ti fai strada tra le trappole e i tormenti dell’IA.
Non ho la bocca, e devo urlare cattura con precisione la visione agghiacciante di Harlan Ellison e la trasforma in un’esperienza interattiva che ti tiene incollato allo schermo dall’inizio alla fine.
Il gioco rimane fedele al racconto breve, ampliandone l’universo pur conservando il nucleo oscuro e psicologico dell’originale. Ogni personaggio ha un percorso personale che riflette i temi della storia, e le manipolazioni di AM sembrano crudeli e personali.
Gli enigmi e le scelte di dialogo riecheggiano i dilemmi morali del libro, rendendo l’orrore immediato e coinvolgente. È raro vedere un gioco rispecchiare così fedelmente un’opera letteraria, lasciando comunque ai giocatori la libertà di agire.
Il mio verdetto: *Non ho la bocca, e devo urlare* si distingue come un adattamento magistrale. La narrazione fedele e l’atmosfera intensa lo rendono uno dei migliori videogiochi tratti da un libro.
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8. Enslaved: Odissea verso l’Ovest [Liberamente ispirato all’antico romanzo cinese “Il viaggio in Occidente”]
|Il nostro voto
Enebameter 9.3/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Azione-Avventura, Platform
|Piattaforme
|PS3, Xbox 360, PC
|Anno di uscita
|2010
|Creatore
|Sviluppatore e editore: Ninja Theory
|Durata media di gioco
|12–15 ore
|Caratteristiche uniche
|Mondo post-apocalittico, spostamenti dinamici, IA cooperativa
|Ideale per
|Chi ama i giochi d’azione e avventura con una trama avvincente
Enslaved: Odissea verso l’Ovest è un gioco d’azione e avventura mozzafiato che unisce platform, combattimenti ed esplorazione in un mondo post-apocalittico.
Ti muovi attraverso paesaggi in rovina e ricchi di dettagli, risolvendo enigmi ambientali e sfruttando meccaniche di movimento dinamiche. La grafica del gioco è straordinaria, con colori vivaci che contrastano con l’ambiente desolato, mentre la colonna sonora aggiunge una profondità emotiva che ti trascina nel viaggio.
Enslaved: Odissea verso l’Ovest trasforma il classico romanzo "Il viaggio in Occidente" in un'avventura ricca dal punto di vista visivo e incentrata sulla trama, mantenendo al contempo un gameplay coinvolgente e variegato.
Il gioco prende ispirazione dal romanzo, seguendo liberamente la storia di un viaggio pieno di sfide e compagni inaspettati. I personaggi rispecchiano gli archetipi dell’opera originale, e il rapporto tra i protagonisti fa andare avanti la narrazione.
Pur non essendo una rivisitazione letterale, il gioco cattura lo spirito e i temi del libro, regalando ai giocatori un senso di progressione e di scopo mentre affrontano sia le sequenze di combattimento che quelle di esplorazione.
Il mio verdetto: Enslaved: Odissea verso l’Ovest brilla come avventura incentrata sulla trama. Il suo gameplay coinvolgente e il solido sviluppo dei personaggi lo rendono uno dei migliori adattamenti di un’opera letteraria.
Cosa ne pensano i giocatori?
Cosa ne pensano i lettori?
9. Assassin’s Creed [Ispirato al romanzo storico *Alamut* di Vladimir Bartol]
|Il nostro punteggio
Enebameter 9.1/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Azione-Avventura, Stealth
|Piattaforme
|Multipiattaforma (PS, Xbox, PC, Switch)
|Anno di uscita
|2007
|Creatore
|Sviluppatore e editore: Ubisoft
|Durata media di gioco
|15–20 ore
|Caratteristiche uniche
|Ambientazione storica e meccaniche stealth
|Ideale per
|Chi ama la furtività e le ambientazioni storiche
Assassin’s Creed è un gioco d’azione e avventura con ambientazioni storiche ricreate meticolosamente. È tutto incentrato sulla furtività, il parkour e l’esplorazione: ti muovi in città affollate e pianifichi attacchi precisi mentre scopri segreti nascosti. La grafica e l’atmosfera sono straordinarie, con un’architettura dettagliata e ambienti vivaci che rendono ogni missione davvero realistica.
Assassin’s Creed fa rivivere la storia attraverso un gameplay coinvolgente, permettendo ai giocatori di vivere eventi e luoghi iconici in un modo interattivo unico.
Il gioco attinge ampiamente da documenti storici e racconti, intrecciando trame di fantasia attorno a eventi e personaggi reali. Pur prendendosi alcune libertà creative, riesce a cogliere l’essenza di quell’epoca, regalando ai giocatori un senso di immersione in un mondo ispirato alla storia.
Le trame e le missioni riflettono le lotte e gli intrighi dell’epoca, permettendoti di esplorare sia le sfide che la cultura di quel periodo.
Il mio verdetto: Assassin’s Creed mescola alla perfezione azione furtiva, esplorazione e narrazione storica. È davvero un adattamento videoludico eccezionale, ispirato a libri e resoconti storici.
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10. Call of Cthulhu: Gli angoli oscuri della Terra [Ispirato al racconto di H.P. Lovecraft “L’ombra su Innsmouth”]
|Il nostro punteggio
Enebameter 9/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Survival Horror, Avventura
|Piattaforme
|PC, Xbox, PS2
|Anno di uscita
|2005
|Autore
|Sviluppatore e editore: Headfirst Productions
|Durata media di gioco
|12–15 ore
|Caratteristiche uniche
|Horror lovecraftiano, gameplay investigativo, mix di azione furtiva e combattimento
|Ideale per
|Appassionati di horror e amanti dei misteri
Call of Cthulhu: Gli angoli oscuri della Terra è un'avventura survival horror ambientata in un'inquietante atmosfera lovecraftiana. Esplorerai città spettrali e interni fatiscenti, risolvendo enigmi e affrontando orrori che metteranno alla prova sia il tuo ingegno che i tuoi nervi. La grafica e il sound design creano un'atmosfera tesa e opprimente che ti terrà costantemente con il fiato sospeso.
Call of Cthulhu: Gli angoli oscuri della Terra cattura fedelmente il terrore e l’atmosfera dei racconti di H.P. Lovecraft. Ti fa sentire parte integrante della storia mentre ne sveli i misteri.
Il gioco segue fedelmente i temi e le trame di Lovecraft; immerge i giocatori nel mondo dell’orrore cosmico che lui ha immaginato. La trama, i personaggi e gli incontri inquietanti riflettono il tono cupo dell’opera originale, con momenti di terrore psicologico che colpiscono proprio nel segno.
Anche se alcune meccaniche oggi sembrano un po’ datate, l’impegno del gioco nella narrazione e nell’horror rimane impressionante. Riesce davvero a far sentire vivo l’universo del libro.
Il mio verdetto: Call of Cthulhu: Gli angoli oscuri della Terra ha tutta la tensione e la profondità narrativa delle opere di Lovecraft. Si conferma come uno degli adattamenti letterari più avvincenti nel mondo dei videogiochi.
GAMES LIKE CALL OF CTHULHU: DARK CORNERS OF THE EARTH
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11. Sherlock Holmes: Il risveglio [Miglior adattamento ispirato a Doyle e Lovecraft]
|Il nostro punteggio
Enebameter 8.9/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Avventura investigativa, horror
|Piattaforme
|PC, PS4/PS5, Xbox One/Series, Switch
|Anno di uscita
|2023 (remake), 2006 (originale)
|Creatori
|Sviluppatore ed editore: Frogwares
|Durata media di gioco
|12–15 ore
|Caratteristiche uniche
|Holmes + Lovecraft, risoluzione di indizi, sistema di sanità mentale
|Ideale per
|Appassionati di storie e mistero
Sherlock Holmes: Il risveglio fonde la narrativa poliziesca con l’horror lovecraftiano. Esplorerai strade avvolte dalla nebbia e interni inquietanti, dove raccoglierai prove e metterai insieme gli indizi mentre un senso di terrore cresce a ogni passo.
Il remake del 2023 aggiorna la grafica e il ritmo, ma mantiene l’attenzione sulla mente logica di Holmes che si scontra con forze al di là della comprensione.
Sherlock Holmes: Il risveglio rispetta due tradizioni letterarie molto diverse. Il detective attento ai dettagli di Doyle incontra il terrore cosmico di Lovecraft, e il risultato è una narrazione che sembra realistica ma allo stesso tempo profondamente inquietante.
Holmes è descritto proprio come te lo aspetteresti, logico e preciso, ma qui si trova di fronte a misteri che nessun ragionamento può risolvere del tutto. È proprio questa tensione a guidare l’esperienza e a dare peso all’adattamento.
Non è una rivisitazione diretta di Doyle o Lovecraft, ma rende omaggio a entrambi. I dialoghi, l’atmosfera e la follia strisciante catturano lo spirito del mondo di ciascun autore, unendoli in modo del tutto naturale.
Il mio verdetto: Sherlock Holmes: Il risveglio è un adattamento brillante e inquietante che unisce due icone letterarie in un’unica storia avvincente.
Cosa ne pensano i giocatori?
Cosa ne pensano i lettori?
12. Dune II [Tratto dal romanzo Dune di Frank Herbert]
|Il nostro punteggio
Enebameter 8.8/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Strategia in tempo reale
|Piattaforme
|Amiga, MS-DOS, Sega Mega Drive
|Anno di uscita
|1992
|Autori
|Sviluppatore: Westwood Studios Editore: Virgin Games
|Durata media
|10 ore per la storia principale
|Caratteristiche uniche
|Raccolta di risorse, costruzione di basi, unità delle fazioni
|Ideale per
|Appassionati di strategia
Dune II vede tre casate scontrarsi in una guerra per il controllo di Arrakis, raccogliendo la spezia mentre costruiscono i propri eserciti. Le attività principali riguardano la gestione delle risorse, la costruzione di basi e il combattimento in tempo reale, il tutto con un'estetica visiva fatta di deserti pixelati, veicoli fantascientifici e minacce rappresentate dai vermi della sabbia, in uno stile 2D retrò.
In quanto RTS pionieristico, Dune II dà vita agli intrighi politici e alla guerra nel deserto descritti da Herbert. I giocatori vivono combattimenti tattici e la costruzione di un impero che rispecchiano la portata epica del romanzo.
Questo fantastico gioco ha aperto la strada al genere RTS, ispirandosi agli intrighi politici e al mondo desertico del romanzo. Trasforma i temi del libro, come le conquiste imperiali e le guerre per le risorse, in un gameplay tattico. La grafica riproduce le vaste dune e la tecnologia futuristica dei romanzi.
Il mio verdetto: I fan dei romanzi apprezzeranno le rivalità tra fazioni di Dune II. È un titolo fondamentale per i videogiochi di strategia.
Cosa ne pensano i giocatori?
Cosa ne pensano i lettori?
13. L'Inferno di Dante [Tratto dal poema "L'Inferno" di Dante Alighieri]
|Il nostro punteggio
Enebameter 8.7/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Hack-and-slash d'azione
|Piattaforme
|PlayStation 3, Xbox 360
|Anno di uscita
|2010
|Creatori
|Sviluppatore: Visceral Games Editore: Electronic Arts
|Durata media di gioco
|8 ore per la storia principale
|Caratteristiche uniche
|Esplorazione dei cerchi infernali, sistema di combo, combattimenti contro i boss
|Ideale per
|Appassionati di giochi d'azione mitologici
"Dante's Inferno" reinterpreta il poeta come un crociato che scende all'Inferno per salvare Beatrice. Le attività principali includono combattimenti contro i nemici, platform e minigiochi di giudizio, il tutto in un'estetica visiva caratterizzata da paesaggi infernali grotteschi e infuocati, creature demoniache e un'arte gotica ispirata al poema.
La sua rivisitazione ricca di azione trasforma il poema epico di Dante in un viaggio interattivo e visivamente mozzafiato attraverso l’Inferno. L’Inferno di Dante mantiene la struttura letteraria originale, offrendo al contempo combattimenti emozionanti e scontri con i boss.
Questo gioco è un vero e proprio viaggio attraverso i nove cerchi dell’Inferno. Prende il classico poema epico e lo trasforma in un gioco d’azione frenetico ed esagerato, completo di spettacolari battaglie contro i boss e uno stile artistico vivido e brutale. Adatta la struttura del poema in livelli. La grafica dà vita alle visioni infernali del libro con ambientazioni cupe e ricche di dettagli.
Il mio verdetto: chi ama il poema troverà in L’Inferno di Dante una rivisitazione creativa della discesa agli inferi. È emozionante ed è uno dei migliori giochi hack-and-slash.
Cosa ne pensano i giocatori?
Cosa ne pensano i lettori?
14. Il Signore degli Anelli Online [Tratto da "Il Signore degli Anelli" e "Lo Hobbit" di J.R.R. Tolkien]
|Il nostro voto
Enebameter 8.6/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|MMORPG
|Piattaforme
|PC
|Anno di uscita
|2007
|Creatori
|Sviluppatore: Standing Stone Games Editore: Daybreak Game Company
|Durata media del gioco
|Oltre 100 ore
|Caratteristiche uniche
|Sistema delle Compagnie, missioni epiche, ricostruzione della Terra di Mezzo
|Ideale per
|Giocatori di MMO fantasy
Il Signore degli Anelli Online è uno dei migliori MMORPG che ti permette di creare un personaggio che vive avventure nella Terra di Mezzo durante gli eventi narrati nei libri. Le attività principali includono missioni, artigianato e raid di gruppo, il tutto in un mondo online enorme caratterizzato dall’estetica visiva dei rigogliosi campi della Contea, dell’oscura Mordor e delle dettagliate città elfiche.
Questo MMO ricrea fedelmente la Terra di Mezzo di Tolkien, permettendo ai giocatori di esplorare luoghi e storie iconiche. L’attenzione che Il Signore degli Anelli Online dedica alla tradizione e alla creazione di un mondo coinvolgente lo rende perfetto per i fan alla ricerca di avventure epiche.
Questo MMO cattura brillantemente il vasto mondo e la ricca tradizione di Tolkien. Permette ai giocatori di vivere un’avventura fantasy nella Terra di Mezzo, visitando luoghi iconici e partecipando a eventi che coincidono con la trama dei libri. È free-to-play con espansioni. La grafica riproduce fedelmente le descrizioni dei romanzi.
Il mio verdetto: i fan di Tolkien adoreranno le storie ampliate di Il Signore degli Anelli Online. È una delle scelte migliori tra i migliori MMORPG.
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15. Harry Potter e la Camera dei Segreti [Tratto dal libro "Harry Potter e la Camera dei Segreti" di J.K. Rowling]
|Il nostro voto
Enebameter 8.5/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Azione-avventura
|Piattaforme
|PC, PlayStation 2, Xbox, GameCube
|Anno di uscita
|2002
|Autori
|Sviluppatore: Eurocom Editore: Electronic Arts
|Durata media di gioco
|9 ore
|Caratteristiche uniche
|Lanci di incantesimi, Quidditch, esplorazione di Hogwarts
|Ideale per
|Esplorazione magica
Harry Potter e la Camera dei Segreti ricrea il secondo anno di Harry a Hogwarts, alla scoperta del mistero della Camera. Le attività principali includono lanciare incantesimi, volare sulle scope ed esplorare il castello, il tutto in un mondo 3D caratterizzato da un’estetica visiva ricca di magia stravagante, sale colorate e incontri con creature fantastiche.
Riproduce fedelmente il mondo magico di Rowling, permettendo ai giocatori di esplorare Hogwarts e risolvere misteri in prima persona. Harry Potter e la Camera dei Segreti bilancia incantesimi, esplorazione e trama per rispecchiare il fascino del romanzo.
I primi giochi di Harry Potter sono tra gli adattamenti dei libri più fedeli e amati dai fan. Questo gioco in particolare è riuscito alla grande a catturare la magia di Hogwarts, con incantesimi divertenti da imparare, enigmi da risolvere e un’atmosfera generale di meraviglia, proprio come in giochi del tipo Hogwarts Legacy. Segue da vicino la trama del romanzo. La grafica dà vita al mondo incantevole dei libri.
Il mio verdetto: chi ha letto il romanzo rivivrà le avventure di "Harry Potter e la Camera dei Segreti". È un’ottima scelta per giocare in famiglia.
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16. Lies of P [Tratto da “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi]
|Il nostro voto
Enebameter 8.4/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|RPG d'azione
|Piattaforme
|PC, PlayStation 5, Xbox Series X
|Anno di uscita
|2023
|Sviluppatore
|Sviluppatore e editore: Neowiz Games
|Durata media di gioco
|30 ore
|Caratteristiche uniche
|Sistema di bugie, assemblaggio delle armi, ambientazione Belle Époque
|Ideale per
|Combattimenti impegnativi
Lies of P reinterpreta Pinocchio come un burattino che si risveglia a Krat, una città invasa dai burattini, alla ricerca della propria umanità. Le attività principali includono combattimenti in stile Souls, parate ed esplorazione, il tutto in un’estetica visiva caratterizzata da cupe strade vittoriane, orrori meccanici e architettura riccamente decorata in un mondo steampunk.
Le sue meccaniche basate sulla menzogna e l’estetica cupa reinterpretano Pinocchio come un RPG avvincente e impegnativo. Lies of P trasforma la storia classica in un’esperienza contorta e coinvolgente, con combattimenti strategici e una trama a ramificazioni.
Lies of P è una rivisitazione cupa e macabra della classica fiaba per bambini, che trasforma la storia del burattino in un impegnativo gioco di ruolo d’azione in stile Souls. Sfrutta brillantemente i temi dell’umanità e della menzogna presenti nel romanzo per creare una trama ramificata e un mondo bellissimo e terrificante. Il gameplay punta tutto sulla precisione nei combattimenti. Lo stile grafico trasforma la fantasia del libro in un vero e proprio incubo.
Il mio verdetto: chi ama le fiabe classiche rimarrà affascinato dalla rivisitazione contorta di Lies of P. È una ventata di freschezza nel panorama dei giochi di ruolo d’azione.
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17. Tom Clancy's Rainbow Six Siege [Ispirato alla serie Tom Clancy's Rainbow Six]
|Il nostro punteggio
Enebameter 8.3/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Tipo di gioco
|Sparatutto tattico, multigiocatore
|Piattaforme
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S
|Anno di uscita
|2015
|Sviluppatore
|Sviluppatore e editore: Ubisoft Montreal
|Durata media di gioco
|25–30 ore (per stagione, il multiplayer varia)
|Caratteristiche uniche
|Gioco tattico a squadre e strategia intensa
|Ideale per
|Giocatori competitivi in multiplayer, appassionati di strategia tattica
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege è uno sparatutto tattico che punta tutto sulla strategia e sul coordinamento di squadra. Pianifichi gli attacchi, fortifichi le posizioni ed esegui mosse precise con la tua squadra; ogni partita è intensa e ben studiata. La grafica e il sound design aumentano la tensione, creando un’esperienza di battaglia davvero coinvolgente.
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege trasforma i romanzi militari di Clancy in un’azione multiplayer strategica ad alto rischio che premia la pianificazione e il lavoro di squadra piuttosto che i soli riflessi.
Anche se non segue la trama di un singolo libro, il gioco cattura il tono e l’intensità della narrazione di Clancy. Tutto riflette il realismo, la profondità tattica e la suspense del materiale originale. I giocatori percepiscono la posta in gioco di ogni operazione, con una pianificazione e un coordinamento accurati che richiamano le operazioni calcolate descritte nei romanzi.
Il mio verdetto: Rainbow Six Siege garantisce un’intensità tattica e un gameplay strategico senza pari. Trasforma l’essenza delle storie di Clancy in un’esperienza multiplayer che spicca tra i giochi ispirati ai libri.
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Cosa ne pensano i lettori?
Il mio verdetto finale
Questi videogiochi tratti da libri dimostrano che i media interattivi possono rendere omaggio ai capolavori letterari e ampliarne l’universo. Dalla caccia sfrenata in regni fantastici alla sopravvivenza contro i non morti in ambientazioni horror, uniscono libri e gameplay senza soluzione di continuità.
Qual è oggi il miglior punto di partenza per i videogiochi tratti dai libri?
- The Witcher 3: Wild Hunt – Perfetto per chi è alle prime armi. La sua trama accessibile e il mondo aperto ti introducono gradualmente agli adattamenti letterari con missioni avvincenti.
- Non ho la bocca, e devo urlare – Il migliore per gli appassionati di avventure cupe. Enigmi psicologici e un’atmosfera inquietante danno vita al racconto da brividi di Harlan Ellison.
- Metro Exodus – Un gioco imperdibile per gli appassionati del genere. I survival horror davvero avvincenti come questo regalano la stessa tensione fantascientifica dei romanzi.
- BioShock Remastered – Perfetto per gli esploratori curiosi. Esplora temi filosofici tratti dai libri in una distopia sottomarina con un gameplay innovativo.
- Lies of P – Ideale per i giocatori più accaniti. Combattimenti impegnativi reinterpretano le avventure classiche in chiave “soulslike”, premiando l’abilità e l’esplorazione.
Questi suggerimenti si adattano a diversi stili di gioco, assicurandoti di trovare un titolo che rispecchi la tua passione per i libri. Prendi in considerazione l’acquisto di un buon monitor da gaming per migliorare la resa visiva di tutti questi videogiochi ricchi di storia.
Domande frequenti
The Witcher 3: Wild Hunt si distingue come il miglior videogioco tratto da un libro, grazie al suo ricco mondo fantasy, ai personaggi profondi e ai temi maturi tratti dai romanzi di Andrzej Sapkowski. Offre oltre 100 ore di missioni e finali multipli.
Sebbene nessuno dei titoli di questa lista sia basato su storie vere, molti adattano opere di fantasia con grande realismo. Ad esempio, Metro Exodus dà vita alla visione survivalista di Dmitry Glukhovsky di una Russia post-apocalittica, mentre Spec Ops: The Line attinge a “Cuore di tenebra” di Joseph Conrad per creare una narrazione di guerra psicologica.
Sì, ci sono giochi basati sui fumetti. Titoli come The Walking Dead, la serie Batman: Arkham e vari giochi Marvel danno vita a storie e eroi iconici dei fumetti con un gameplay coinvolgente.