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Os 17 melhores videojogos baseados em livros – Adaptações literárias épicas em 2026

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Marielle Ferraren
Marielle Ferraren Tech Writer | PC + PS5 + Switch All-Rounder
Fact checked by: Nate Kencana
Updated: October 1, 2026
Os 17 melhores videojogos baseados em livros – Adaptações literárias épicas em 2026
Image credit: CD PROJEKT RED, 4A Games

Os melhores videojogos baseados em livros transformam romances adorados em aventuras interativas, combinando histórias ricas com uma jogabilidade cativante.

Como jogador que valoriza as histórias narrativas, com personagens profundos e mundos envolventes, já explorei inúmeros títulos inspirados em livros, desde épicos de ficção científica a contos de fantasia sombria.

Estes videojogos não só respeitam os livros de origem como os enriquecem com as escolhas do jogador, permitindo-te moldar os finais e explorar temas de formas que os filmes não conseguem.

Se és um leitor ávido cansado de histórias passivas ou um fã do género que anseia por mais dos teus livros favoritos, estas adaptações respondem a essa necessidade, oferecendo mudanças de ponto de vista e um universo mais vasto. Vamos descobrir porque é que estes videojogos se destacam.

As nossas melhores escolhas de videojogos baseados em livros

Estes títulos de destaque elevam as narrativas, transformando a leitura passiva em aventuras ativas com enredos ramificados e escolhas morais. Desde mundos de fantasia a horrores pós-apocalípticos, estes jogos captam a essência dos romances, ao mesmo tempo que acrescentam camadas únicas de jogabilidade.

  1. The Witcher 3: Wild Hunt (2015) – Uma obra-prima do género RPG que enriquece a série de livros de Andrzej Sapkowski com um vasto mundo aberto, personagens complexas e temas maduros. A profundidade da narrativa e os combates fazem deste jogo um dos melhores RPG de ação.
  2. Metro Exodus (2019) – Um jogo de tiro e sobrevivência cativante que dá vida aos romances sombrios de Dmitry Glukhovsky, combinando terror com exploração num deserto russo visualmente deslumbrante. Perfeito para quem gosta de jogos de terror e sobrevivência cativantes.
  3. Parasite Eve (1998) – Sequela única, um híbrido de RPG e terror, baseada no romance de Hideaki Sena, com sequências cinematográficas e combate inovador num cenário moderno de Nova Iorque. Um clássico que combina ficção científica com jogabilidade emocionante.

Estas escolhas dão prioridade a experiências centradas na história em vez de mecânicas simples, resolvendo o problema de encontrar videojogos que façam jus à profundidade dos livros. Para o explorador curioso interessado nas interseções entre arte e tecnologia, mostram como os videojogos reinterpretam os clássicos. Continua a percorrer a página para descobrir a lista completa destas adaptações notáveis.

Os 17 melhores videojogos baseados em livros – Aventuras literárias imperdíveis

Esta seleção dos melhores videojogos baseados em livros abrange géneros como a fantasia, a ficção científica e o terror, sendo que cada um deles se inspira em romances para criar mundos e narrativas cativantes, que oferecem uma jogabilidade variada, mantendo-se fiéis aos respetivos livros.

Quantos destes melhores videojogos baseados em livros já jogaste?

1. The Witcher 3: Wild Hunt [Baseado na série de livros «The Witcher», de Andrzej Sapkowski]

The Witcher 3: Wild Hunt - Baseado na série de livros «The Witcher», de Andrzej Sapkowski
A nossa pontuação
Enebameter 10/10
Tipo de jogoRPG de ação
PlataformasPC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch
Ano de lançamento2015
CriadoresDesenvolvedor: CD Projekt Red | Editora: CD Projekt
Tempo médio de jogo52 horas na história principal
Características únicasMissões ramificadas, escolhas morais, sistema de caça a monstros
Ideal paraFãs de RPG que procuram um universo narrativo profundo

O The Witcher 3: Wild Hunt acompanha Geralt de Rivia, um caçador de monstros à procura da sua filha adotiva num mundo de fantasia devastado pela guerra. As principais atividades incluem missões, lutas contra criaturas e a exploração de paisagens vastas, com uma estética visual marcada por florestas exuberantes, cidades sombrias e ruínas mágicas num cenário de inspiração medieval.

O The Witcher 3 é frequentemente aclamado como uma obra-prima que não só respeita o material original, como também o enriquece. Adapta fielmente as personagens complexas e os temas adultos dos romances, ao mesmo tempo que cria um mundo vasto e belo e uma história cativante que se sustenta por si só.

Por que é que o escolhemos

A sua narrativa épica e a construção de um mundo expansivo fazem de The Witcher 3: Wild Hunt uma adaptação literária definitiva. Ele eleva os romances de Sapkowski com missões ramificadas, personagens profundas e uma jogabilidade de RPG envolvente.

Na minha experiência, a narrativa do jogo rivaliza com os melhores livros, com vários finais baseados nas escolhas do jogador. Um aspeto único é o minijogo de cartas Gwent, que acrescenta profundidade estratégica. O estilo artístico capta a fantasia crua dos romances, misturando realismo com elementos sobrenaturais. É uma escolha de destaque para os amantes de grandes jogos de RPG de ação.

O meu veredicto: Os fãs dos romances vão adorar a forma como «The Witcher 3: Wild Hunt» expande o universo com histórias secundárias ricas e um desenvolvimento de personagens. É um jogo imperdível para quem gosta de aventuras de fantasia envolventes.

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O que dizem os jogadores?

masoudloveskimberly 5.0
Incrível, incrível, incrível! É o jogo definitivo em que podes andar por aí e ficar fascinado com tudo! Já para não falar da jogabilidade e dos combates tão divertidos, assim que te habituares. A história é fantástica. As personagens são fantásticas.

★ For readers
The Witcher Series
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O que dizem os leitores?

DeepDream1984 5.0
Será que são os melhores romances de fantasia já escritos? Não. São melhores do que a maioria dos livros populares que há por aí? Sem dúvida. O que torna os livros da série «The Witcher» únicos é o facto de não seguirem a fórmula ou os clichés habituais da fantasia. Por isso, se lês muitos romances de fantasia, os livros da série «The Witcher» são uma lufada de ar fresco.

2. Metro Exodus [Sequela do livro Metro 2035, de Dmitry Glukhovsky]

Metro Exodus - Sequela do livro «Metro 2035», de Dmitry Glukhovsky
A nossa pontuação
Enebameter 9.9/10
Tipo de jogoJogo de tiro na primeira pessoa
PlataformasPC, PlayStation 4, Xbox One, Stadia
Ano de lançamento2019
CriadoresDesenvolvedora: 4A GamesEditora: Deep Silver
Tempo médio de jogo15 horas de história principal
Características únicasExploração de mundo aberto, criação de itens, escolhas morais que afetam os finais
Ideal paraEntusiastas do pós-apocalíptico

O Metro Exodus dá continuidade à jornada do Artyom, desde os túneis do metro de Moscovo até uma viagem pelo país num cenário pós-apocalíptico assustador, em busca de um novo lar.

As atividades principais incluem a procura de recursos, combates furtivos contra mutantes e humanos, e decisões orientadas pela narrativa, tudo isto num cenário visual sombrio e detalhado, com paisagens em ruínas, tundras nevadas e estruturas abandonadas.

Este jogo capta na perfeição a atmosfera sombria que os melhores jogos e livros pós-apocalípticos têm para oferecer. Combina o terror linear e orientado pela narrativa com a exploração de mundo aberto, dando vida aos mutantes aterrorizantes e às facções humanas desesperadas do deserto russo. Sendo o terceiro jogo da série, aprofunda os temas dos romances sobre a esperança no meio do desespero.

Por que é que o escolhemos

O Metro Exodus capta o tom sombrio de sobrevivência dos romances de Glukhovsky com ambientes deslumbrantes e uma exploração cheia de tensão. A sua mistura de terror e escolhas feitas pelo jogador mergulha totalmente os fãs na Rússia pós-apocalíptica.

Pelo feedback da comunidade, os jogadores elogiam o design de som envolvente, que aumenta a tensão nos recantos escuros. O estilo visual evoca o horror claustrofóbico dos livros, com iluminação realista e efeitos meteorológicos.

O meu veredicto: Quem ler a série de livros vai gostar de ver como o Metro Exodus aprofunda o universo da série com histórias pessoais e dilemas éticos. É ideal para quem curte jogos de tiro intensos e com uma história rica.

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O que dizem os jogadores?

SilentSnooper 5.0
O Exodus é mesmo um jogo muito bom, para ser sincero. Fiquei agradavelmente surpreendido depois de jogar os dois primeiros jogos da série. Recomendo-o sem dúvida.

★ For readers
Metro 2035
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O que dizem os leitores?

0xRangerx0 5.0
Na minha opinião, o «Metro 2035» é o melhor livro da trilogia «Metro».

3. Parasite Eve [Baseado no romance Parasite Eve, de Hideaki Sena]

Parasite Eve - Baseado no romance «Parasite Eve», de Hideaki Sena
A nossa pontuação
Enebameter 9.8/10
Tipo de jogoRPG de terror de sobrevivência
PlataformasPlayStation
Ano de lançamento1998
CriadorDesenvolvedora e editora: Square
Tempo médio de jogo11 horas na história principal
Características únicasSistema de combate em tempo real, poderes mitocondriais, vários finais
Ideal paraFãs de JRPG de terror

O «Parasite Eve» é a sequela do romance, onde a agente da polícia Aya Brea luta contra mutações mitocondriais que causam combustão espontânea em Nova Iorque. As atividades principais incluem explorar locais urbanos, lutar contra criaturas mutantes com armas e poderes e resolver quebra-cabeças, numa estética visual com cenários pré-renderizados e modelos 3D, que evoca o estilo cinematográfico do final dos anos 90.

Por que é que o escolhemos

O Parasite Eve combina terror com mecânicas de RPG para criar uma experiência verdadeiramente cinematográfica. Expande o romance de Sena para um cenário emocionante e moderno, mantendo intacto o núcleo de ficção científica da história.

O Parasite Eve é uma mistura única de elementos de terror e JRPG. É uma sequela direta do romance, pegando nos conceitos centrais de mutação mitocondrial e terror biológico e situando-os numa Nova Iorque cinematográfica e contemporânea.

A sua história cativante e o sistema de combate inovador fazem dele um título clássico da PlayStation. Os jogadores destacam a abertura assustadora na ópera como um momento marcante. Os gráficos, embora datados, captam o horror de ficção científica do romance com designs detalhados das criaturas.

O meu veredicto: Os fãs do romance vão adorar a forma como o «Parasite Eve» expande o universo de ficção científica com uma dimensão pessoal. É uma experiência curta, mas marcante, para os entusiastas do terror.

★ For gamers
Steam Gift Cards
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O que dizem os jogadores?

NativeMasshole 5.0
Adoro este jogo! Mas desisti quando tentei jogá-lo na consola há pouco tempo. A velocidade de deslocação é péssima e a quantidade de ecrãs de carregamento só o torna ainda mais lento. É definitivamente melhor num emulador, onde podes acelerar as coisas.

★ For readers
Parasite Eve
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O que dizem os leitores?

JaySilver 5.0
Pedi ao meu amigo para ler e ele nem sequer sabia que existia um videojogo. Ele disse que era muito bizarro, mas, no geral, um bom filme de terror.

4. BioShock [Inspirado em 1984, de George Orwell]

BioShock - Inspirado nas obras de George Orwell e em «A Revolta de Atlas», de Ayn Rand
A nossa pontuação
Enebameter 9.7/10
Tipo de jogoJogo de tiro na primeira pessoa
PlataformasPC, PlayStation 3, Xbox 360
Ano de lançamento2007
CriadoresDesenvolvedora: 2K BostonEditora: 2K Games
Tempo médio de jogo12 horas de história principal
Características únicasPoderes de plasmídeos, escolhas morais, exploração de cidades subaquáticas
Ideal paraJogos de tiro com uma história forte

O BioShock mergulha-te em Rapture, uma utopia subaquática que deu para o torto, onde vais descobrir os seus segredos enquanto lutas contra os splicers. As atividades principais incluem disparar, usar poderes genéticos e fazer escolhas que afetam o final, com uma estética visual marcada pela arquitetura art déco, corredores cheios de fugas de água e designs retrofuturistas.

Porque é que o escolhemos

O BioShock transforma a literatura filosófica numa obra-prima narrativa interativa. O seu mundo subaquático e as escolhas morais ecoam temas orwellianos e inspirados em Rand, tornando-o num FPS que te faz pensar.

Embora não seja uma adaptação direta, o BioShock é uma crítica brilhante aos conceitos filosóficos presentes na literatura clássica. A sua cidade subaquática, Rapture, é um cenário cativante, e a famosa reviravolta do enredo do jogo aborda diretamente os temas do livro.

A narrativa explora o objetivismo e o controlo, inspirada nos romances. Os comentários da comunidade elogiam os registos de áudio imersivos que revelam os recantos sombrios da história. Os visuais misturam beleza e decadência, refletindo os temas distópicos dos livros. Está entre os melhores jogos FPS baseados em livros.

O meu veredicto: Quem gosta de obras inspiradoras vai curtir os ecos temáticos de BioShock numa forma interativa. É um marco para quem curte jogos com uma boa narrativa.

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O que dizem os jogadores?

01111000marksthespot 5.0
É divertido e vale a pena jogar. Está muito bem acabado. É, acima de tudo, um FPS. Tem alguns elementos de RPG, como um sistema de habilidades simplificado e a escolha de feitiços.

★ For readers
1984
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O que dizem os leitores?

roguecongress 5.0
1984 foi fantástico. Tive a mesma experiência avassaladora com o final trágico e a sensação de alívio que o estilo de prosa do Orwell me proporcionou. Um complemento obrigatório à obra do Orwell, se ainda não o leste, é o seu ensaio «A Política e a Língua Inglesa».

5. Spec Ops: The Line [Baseado em «Coração das Trevas», de Joseph Conrad]

Spec Ops: The Line - Baseado em «O Coração das Trevas», de Joseph Conrad
A nossa pontuação
Enebameter 9.6/10
Tipo de jogoJogo de tiro na terceira pessoa
PlataformasPC, PlayStation 3, Xbox 360
Ano de lançamento2012
CriadoresDesenvolvedora: Yager DevelopmentEditora: 2K Games
Tempo médio de jogo6 horas de história principal
Características únicasHistória baseada em escolhas, comandos de esquadrão, cenário em Dubai
Ideal paraJogos de tiro psicológicos

O Spec Ops: The Line acompanha o Capitão Walker numa missão de resgate no Dubai devastado por tempestades de areia, onde vai descobrindo horrores. As atividades principais envolvem tiroteios com cobertura, comandar colegas de equipa e tomar decisões, com uma estética visual de edifícios de luxo em ruínas enterrados na areia, criando um terreno baldio desolado com tons alaranjados.

Porque é que o escolhemos

O Spec Ops: The Line subverte os jogos de tiro tradicionais para apresentar uma história moralmente complexa e inspirada na literatura. A sua profundidade psicológica reflete «O Coração das Trevas», de Conrad, desafiando os jogadores com escolhas e consequências chocantes.

O Spec Ops: The Line é uma desconstrução inquietante dos jogos de guerra, fortemente baseada na descida à loucura retratada no romance. Ele pega no labirinto da ambiguidade moral e transforma-o num jogo de tiro na terceira pessoa com um enredo cheio de reviravoltas. Os jogadores costumam referir a cena do fósforo branco como um ponto de viragem. A estética capta os temas do romance sobre o isolamento em recantos sombrios.

O meu veredicto: Os fãs do livro vão reconhecer a profundidade psicológica em Spec Ops: The Line. É curto, mas impactante para quem procura mais história do que ação.

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O que dizem os jogadores?

yummyonionjuice 4.0
A história é de 10/10. Nunca experimentei nada como este jogo nas minhas décadas a jogar. A jogabilidade está definitivamente desatualizada, mas se conseguires aguentar até ao fim pela história, vale a pena, na minha opinião.

★ For readers
Heart of Darkness
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O que dizem os leitores?

Keaton126 5.0
Não sou assim tão leviano na minha recomendação de «Coração das Trevas», embora ache que o livro em si é excelente e um clássico que vale a pena ler.

6. S.T.A.L.K.E.R.: Sombra de Chernobyl [Baseado em «Piquenique à Beira da Estrada», de Arkady e Boris Strugatsky]

S.T.A.L.K.E.R.: Sombra de Chernobyl - Baseado no livro «Piquenique à Beira da Estrada», de Arkady e Boris Strugatsky
A nossa pontuação
Enebameter 9.5/10
Tipo de jogoJogo de tiro na primeira pessoa
PlataformasPC
Ano de lançamento2007
CriadoresDesenvolvedor: GSC Game WorldEditora: THQ
Tempo médio de jogo15 horas de história principal
Características únicasAnomalias, artefactos, mundo não linear
Ideal paraExploração de sobrevivência

Não há S.T.A.L.K.E.R.: Sombra de Chernobyl, metes-te na pele de um stalker que explora a Zona de Exclusão de Chernobyl, à procura de artefactos entre anomalias e mutantes. As atividades principais incluem a procura de recursos, o combate e as interações com facções, com uma estética visual de ruínas radioativas, florestas enevoadas e decadência industrial numa Ucrânia pós-apocalíptica.

Porque é que o escolhemos

A sua jogabilidade centrada na sobrevivência adapta fielmente a atmosfera sinistra de S.T.A.L.K.E.R.: Sombra de Chernobyl. Os perigos do mundo aberto, as anomalias e as ameaças mutantes mergulham os jogadores na paisagem tensa e estranha do romance.

Baseado em grande parte na «Zona Alienígena» do romance, este fantástico jogo S.T.A.L.K.E.R. cria um mundo duro e implacável, onde a sobrevivência é fundamental. Capta a sensação de mistério e perigo que o livro transmite nos recantos escuros. Os jogadores adoram a jogabilidade emergente, como os ataques repentinos de mutantes. Os gráficos evocam a atmosfera misteriosa e sobrenatural do romance.

O meu veredicto: Quem gosta da série de livros vai achar que o S.T.A.L.K.E.R.: Sombra de Chernobyl é um verdadeiro sucessor espiritual. É perfeito para os fãs do popular jogo Stalker.

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O que dizem os jogadores?

forkie1 5.0
No fim de contas, há uma razão para as pessoas ainda falarem destes jogos. São incrivelmente envolventes, atmosféricos e autênticos.

★ For readers
Roadside Picnic
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O que dizem os leitores?

WizardWatson9 5.0
Adorei «Um Piquenique à Beira da Estrada». É uma obra de ficção científica brilhante, única e centrada nas ideias, que não se arrasta mais do que o necessário.

7. Não Tenho Boca e Tenho de Gritar [Baseado num conto de Harlan Ellison]

Não Tenho Boca e Tenho de Gritar — Baseado num conto de Harlan Ellison
A nossa classificação
Enebameter 9.4/10
Tipo de jogoAventura, apontar e clicar, quebra-cabeças
PlataformasPC, Mac
Ano de lançamento1995
CriadoresDesenvolvedor: Cyberdreams, The Dreamers Guild Co-designer: Harlan Ellison Editora: Cyberdreams
Duração média do jogo6–8 horas
Características únicasNarrativa sombria, terror psicológico, finais múltiplos
Ideal paraFãs de histórias sombrias e psicológicas

«Não Tenho Boca e Tenho de Gritar» atira-te para um mundo distorcido e pós-apocalíptico, governado por uma IA sádica. A jogabilidade do tipo «apontar e clicar» mistura exploração, quebra-cabeças e escolhas narrativas, e os visuais sinistros e o design de som inquietante criam uma sensação constante de pavor. Cada decisão conta, e a tensão nunca diminui enquanto te esquivas das armadilhas e do tormento da IA.

Porque é que escolhemos isto?

«Não Tenho Boca e Tenho de Gritar» capta com precisão a visão arrepiante de Harlan Ellison e transforma-a numa experiência interativa que te mantém preso do início ao fim.

O jogo mantém-se fiel ao conto, expandindo o universo mas preservando o núcleo sombrio e psicológico da obra original. Cada personagem tem uma jornada pessoal que reflete os temas da história, e as manipulações de AM parecem cruéis e pessoais.

Os quebra-cabeças e as opções de diálogo ecoam os dilemas morais do livro, o que faz com que o horror pareça imediato e envolvente. É raro ver um jogo espelhar tão fielmente uma obra literária e, ao mesmo tempo, dar autonomia aos jogadores.

O meu veredicto: «Não Tenho Boca e Tenho de Gritar» destaca-se como uma adaptação magistral. A sua narrativa fiel e a atmosfera intensa tornam-no num dos melhores videojogos baseados num livro.

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O que dizem os jogadores?

Dragon__Chan 5.0
A construção do mundo é absolutamente incrível. Cada pequeno pormenor do mundo ou do passado que é explicado é simplesmente tão interessante, especialmente a criação e a mudança de nome do AM (que começou por «Allied Mastercomputer» quando foi criado, até ao seu significado atual de AM, que é «Penso, logo sou»).

★ For readers
Greatest Hits (Herald Classics)
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O que dizem os leitores?

Lookey-43 5.0
Comprei há pouco a nova antologia do Harlan Ellison e gostei imenso.

8. Enslaved: Odisseia para o Oeste [Inspirado livremente no antigo romance chinês «A Jornada para o Oeste»]

Enslaved: Odisseia para o Oeste - Inspirado livremente no antigo romance chinês «A Viagem para o Oeste»
A nossa pontuação
Enebameter 9.3/10
Tipo de jogoAção-Aventura, Jogo de plataformas
PlataformasPS3, Xbox 360, PC
Ano de lançamento2010
CriadorDesenvolvedor e editor: Ninja Theory
Duração média do jogo12–15 horas
Características únicasMundo pós-apocalíptico, movimentação dinâmica, IA cooperativa
Ideal paraJogadores que adoram jogos de ação e aventura com uma história envolvente

Enslaved: Odisseia para o Oeste é um jogo de ação e aventura espetacular que combina plataformas, combate e exploração num mundo pós-apocalíptico.

Naves por paisagens detalhadas e em ruínas enquanto resolves quebra-cabeças ambientais e usas mecânicas de movimentação dinâmicas. Os gráficos do jogo são impressionantes, com cores vibrantes que contrastam com o ambiente desolado, e a banda sonora acrescenta uma profundidade emocional que te leva a mergulhar na jornada.

Porque é que escolhemos isto

O «Enslaved: Odisseia para o Oeste» transforma o clássico romance «Jornada para o Oeste» numa aventura visualmente rica e centrada na história, mantendo a jogabilidade envolvente e variada.

O jogo inspira-se no romance, seguindo vagamente a história de uma viagem repleta de desafios e companheiros improváveis. As personagens refletem os arquétipos da obra original, e a relação entre os protagonistas impulsiona a narrativa.

Embora não seja uma adaptação literal, capta o espírito e os temas do livro, o que dá aos jogadores uma sensação de progressão e propósito enquanto vivem sequências de combate e exploração.

O meu veredicto: «Enslaved: Odisseia para o Oeste» destaca-se como uma aventura centrada na narrativa. A sua jogabilidade envolvente e o forte desenvolvimento das personagens fazem dele uma das melhores adaptações de uma obra literária.

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O que dizem os jogadores?

darkfalzx 5.0
Adorei este jogo em 99,9% do tempo que o joguei. Um mundo lindo, personagens expressivos, combate razoável e uma história muito interessante.

★ For readers
Journey to the West
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O que dizem os leitores?

theworldbystorm 5.0
Pessoalmente, adorei. Tem toda a ação vertiginosa de um conto de fadas à moda antiga, com um toque de acontecimentos históricos e mitológicos chineses.

9. Assassin's Creed [Inspirado no romance histórico «Alamut», de Vladimir Bartol]

Assassin&apos;s Creed – Inspirado no romance histórico «Alamut», de Vladimir Bartol
A nossa pontuação
Enebameter 9.1/10
Tipo de jogoAção-Aventura, Furtividade
PlataformasMultiplataforma (PS, Xbox, PC, Switch)
Ano de lançamento2007
CriadorDesenvolvedor e editor: Ubisoft
Tempo médio de jogo15–20 horas
Características únicasDefinições históricas e mecânicas de furtividade
Ideal paraJogadores que gostam de furtividade e definições históricas

O Assassin’s Creed é um jogo de ação e aventura com definições históricas meticulosamente recriadas. É tudo uma questão de furtividade, parkour e exploração; percorres cidades movimentadas e planeias ataques precisos enquanto descobres segredos escondidos. Os gráficos e a atmosfera são notáveis, com arquitetura detalhada e ambientes vibrantes que dão vida a cada missão.

Por que é que o escolhemos

O Assassin’s Creed dá vida à história através de uma jogabilidade envolvente, permitindo aos jogadores vivenciar eventos e locais icónicos de uma forma interativa única.

O jogo baseia-se em grande parte em registos históricos e relatos, entrelaçando narrativas ficcionais em torno de acontecimentos e personagens reais. Embora tome algumas liberdades criativas, capta a essência da época, proporcionando aos jogadores uma sensação de imersão num mundo inspirado na história. 

Os enredos e as missões refletem as lutas e as intrigas da época, o que te permite explorar tanto os desafios como a cultura desse período.

O meu veredicto: O Assassin’s Creed combina na perfeição a ação furtiva, a exploração e a narrativa histórica. É mesmo uma adaptação de jogo excecional, inspirada em livros e relatos históricos.

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O que dizem os jogadores?

H4TR6D 5.0
O Assassin&#039;s Creed é uma verdadeira obra-prima, desde o ambiente das cidades até à abordagem histórica que o jogo tentou adotar em comparação com os outros da

★ For readers
Alamut
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O que dizem os leitores?

Apprehensive-Word224 5.0
Concordo plenamente, é uma leitura fantástica e reacendeu a minha paixão pela leitura. Está muito bem escrito. Como sou fã do Assassin&#039;s Creed e jogo os videojogos, fiquei curioso sobre o assunto

10. Call of Cthulhu: Os Cantos Sombrios da Terra [Inspirado na novela de H.P. Lovecraft, «A Sombra sobre Innsmouth»]

Call of Cthulhu: Os Cantos Sombrios da Terra — Inspirado na novela de H.P. Lovecraft, «A Sombra sobre Innsmouth»
A nossa pontuação
Enebameter 9/10
Tipo de jogoHorror de sobrevivência, Aventura
PlataformasPC, Xbox, PS2
Ano de lançamento2005
CriadorDesenvolvedor e editor: Headfirst Productions
Tempo médio de jogo12–15 horas
Características únicasTerror ao estilo de Lovecraft, jogabilidade investigativa, mistura de furtividade e combate
Ideal paraFãs de terror e quem gosta de resolver mistérios

Call of Cthulhu: Os Cantos Escuros da Terra é uma aventura de terror de sobrevivência num cenário lovecraftiano arrepiante. Exploras vilas sinistras e interiores em ruínas enquanto resolves enigmas e enfrentas horrores que põem à prova tanto a tua inteligência como os teus nervos. Os gráficos e o design de som criam uma atmosfera tensa e opressiva que te mantém constantemente em suspense.

Por que é que o escolhemos

O Call of Cthulhu: Os Cantos Escuros da Terra capta fielmente o terror e o ambiente das histórias de H.P. Lovecraft. Faz-te sentir parte da narrativa à medida que vais desvendando os seus mistérios.

O jogo segue de perto os temas e enredos de Lovecraft; mergulha os jogadores no mundo de horror cósmico que ele imaginou. O enredo, as personagens e os encontros inquietantes refletem o tom sombrio da obra original, com momentos de pavor psicológico que acertam em cheio.

Embora algumas mecânicas pareçam um pouco antiquadas hoje em dia, o empenho do jogo na narrativa e no terror continua a ser impressionante. Faz mesmo com que o universo do livro pareça vivo.

O meu veredicto: «Call of Cthulhu: Os Cantos Escuros da Terra» tem toda a tensão e profundidade narrativa das obras de Lovecraft. Revela-se uma das adaptações literárias mais cativantes do mundo dos jogos.

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O que dizem os jogadores?

bombur432 5.0
É um jogo fenomenal!! E é um jogo que também estou a jogar neste momento!! Conseguiu captar na perfeição o espírito de Lovecraft em muitos aspetos. As partes antes das armas de fogo são, sem dúvida, as minhas favoritas, sendo que toda a sequência de fuga é absolutamente espetacular e de cortar a respiração.

★ For readers
The Shadow Over Innsmouth
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O que dizem os leitores?

poirotsgreycells 5.0
É o meu favorito do Lovecraft! A parte com o Zadok é um bocado arrastada porque o Lovecraft dá ênfase a cada palavra e acho que isso se torna irritante muito depressa, mas adoro o mistério e as cenas de perseguição

11. Sherlock Holmes: O Despertar [Melhor Adaptação Inspirada em Doyle e Lovecraft]

Sherlock Holmes: O Despertar - Melhor adaptação inspirada em Doyle e Lovecraft
A nossa pontuação
Enebameter 8.9/10
Tipo de jogoAventura policial, terror
PlataformasPC, PS4/PS5, Xbox One/Series, Switch
Ano de lançamento2023 (remake), 2006 (original)
CriadoresDesenvolvedora e editora: Frogwares
Duração média do jogo12–15 horas
Características únicasHolmes + Lovecraft, resolução de pistas, sistema de sanidade
Ideal paraFãs de histórias e mistério

Sherlock Holmes: O Despertar combina a narrativa policial com o terror lovecraftiano. Vais explorar ruas enevoadas e interiores inquietantes, onde recolhes provas e ligas as pistas, enquanto uma sensação de pavor cresce a cada passo. 

A nova versão de 2023 atualiza os gráficos e o ritmo, mas mantém o foco na mente lógica de Holmes a deparar-se com forças além da compreensão.

Porque é que o escolhemos?

O «Sherlock Holmes: O Despertar» respeita duas tradições literárias muito diferentes. O detetive de Doyle, que se baseia nos detalhes, encontra-se com o terror cósmico de Lovecraft, e o resultado é uma narrativa que parece realista, mas que é profundamente inquietante.

O Holmes é retratado tal como te esperarias, lógico e preciso, mas aqui ele depara-se com mistérios que nenhum raciocínio consegue resolver por completo. Essa tensão é o que dá vida à experiência e confere peso à adaptação.

Não é uma releitura direta de Doyle ou Lovecraft, mas presta homenagem a ambos. Os diálogos, a atmosfera e a loucura crescente captam a essência do mundo de cada autor, unindo-os de uma forma que parece natural.

O meu veredicto: «Sherlock Holmes: O Despertar» é uma adaptação perspicaz e inquietante que junta dois ícones literários numa história cativante.

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O que dizem os jogadores?

Calum 4.0
O «Sherlock Holmes: The Awakened» é uma aventura policial super divertida, bem escrita e que explora alguns temas sombrios. A jogabilidade, sobretudo a ausência de ação, pode não ser do agrado de todos os jogadores, mas para quem gosta deste estilo, vai proporcionar uma experiência extremamente gratificante.

★ For readers
The Complete Novel of Sherlock Holmes
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O que dizem os leitores?

kipobaker 5.0
Adoro isto, sou fã do Sherlock Holmes desde que aprendi a ler. Gosto da maioria das adaptações para o cinema e para a televisão, mas muitas vezes retratam-no de forma errada. Ele é uma pessoa muito mais calorosa, especialmente com o Watson, do que a maioria das adaptações lhe dá crédito.

12. Dune II [Baseado no romance Dune, de Frank Herbert]

Dune II - Baseado no romance «Dune», de Frank Herbert
A nossa pontuação
Enebameter 8.8/10
Tipo de jogoEstratégia em tempo real
PlataformasAmiga, MS-DOS, Sega Mega Drive
Ano de lançamento1992
CriadoresDesenvolvedora: Westwood StudiosEditora: Virgin Games
Duração média do jogo10 horas de história principal
Características únicasRecolha de recursos, construção de bases, unidades de facções
Ideal paraEntusiastas de jogos de estratégia

O Dune II coloca três casas em guerra pelo controlo de Arrakis, onde se recolhe a especiaria enquanto se constroem exércitos. As atividades principais envolvem gestão de recursos, construção de bases e combate em tempo real, com uma estética visual de desertos pixelizados, veículos de ficção científica e ameaças de vermes da areia num estilo 2D retro.

Por que é que o escolhemos

Como um RTS pioneiro, o Dune II dá vida às intrigas políticas e à guerra no deserto de Herbert. Os jogadores vivem combates táticos e a construção de impérios que refletem a dimensão épica do romance.

Este fantástico jogo foi pioneiro no género RTS, inspirado nas intrigas políticas e no mundo desértico do romance. Transforma os temas dos livros — ataques a impérios e guerras por recursos — numa jogabilidade tática. Os gráficos captam as vastas dunas e a tecnologia futurista dos romances.

O meu veredicto: Os fãs dos livros vão adorar as rivalidades entre facções do Dune II. É um título fundamental para os videojogos de estratégia.

★ For gamers
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O que dizem os jogadores?

shevy-java 5.0
O Dune 2 mudou um pouco o género dos jogos de estratégia em tempo real (RTS). Foi lançado em 1992. O Warcraft I foi lançado em 1994. Em muitos aspetos, o Dune 2 abriu caminho para muitos jogos que se seguiram, incluindo o Warcraft 3 e o Dota.

★ For readers
Dune
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O que dizem os leitores?

serralinda73 5.0
«Dune» é uma das minhas séries favoritas de sempre (sim, a série original toda) e releio-a regularmente, descobrindo sempre algo novo que me cativa a cada vez que a leio.

13. O Inferno de Dante [Baseado no poema «Inferno», de Dante Alighieri]

O Inferno de Dante - Baseado no poema «Inferno», de Dante Alighieri
A nossa pontuação
Enebameter 8.7/10
Tipo de jogoAção hack-and-slash
PlataformasPlayStation 3, Xbox 360
Ano de lançamento2010
CriadoresDesenvolvedora: Visceral GamesEditora: Electronic Arts
Tempo médio de jogo8 horas de história principal
Características únicasPercorrer os círculos do Inferno, sistema de combos, lutas contra chefes
Ideal paraFãs de ação mítica

O «Inferno de Dante» reimagina o poeta como um cruzado que desce ao Inferno para resgatar a Beatrice. As atividades principais incluem lutar contra inimigos, jogos de plataformas e minijogos de julgamento, com uma estética visual marcada por paisagens infernais grotescas e flamejantes, criaturas demoníacas e arte gótica inspirada no poema.

Porque é que o escolhemos

A sua reinterpretação repleta de ação transforma o poema épico de Dante numa viagem interativa e visualmente impressionante pelo Inferno. O «Inferno de Dante» mantém a estrutura literária, ao mesmo tempo que oferece combates emocionantes e confrontos com chefes.

Este jogo é uma viagem literal pelos nove círculos do Inferno. Pega no clássico poema épico e transforma-o num jogo de ação frenético e exagerado, repleto de espetaculares batalhas contra chefes e com um estilo artístico vívido e brutal. Adapta a estrutura da obra a vários níveis. Os gráficos dão vida às visões infernais do livro com ambientes sombrios e detalhados.

O meu veredicto: Quem gosta do poema vai achar que o «Dante’s Inferno» é uma abordagem criativa à descida ao Inferno. É emocionante e um dos melhores jogos do género hack-and-slash.

★ For gamers
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O que dizem os jogadores?

Colt_Coffey 5.0
Um jogo muito bom. Adorei o tema e o estilo artístico.

★ For readers
The Inferno
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O que dizem os leitores?

jleonardbc 5.0
Está entre as melhores obras literárias de sempre e continua a ser interessante e cativante para leitores de qualquer nível.

14. O Senhor dos Anéis Online [Baseado em «O Senhor dos Anéis» e «O Hobbit», de J.R.R. Tolkien]

O Senhor dos Anéis Online - Baseado em «O Senhor dos Anéis» e «O Hobbit», de J.R.R. Tolkien
A nossa pontuação
Enebameter 8.6/10
Tipo de jogoMMORPG
PlataformasPC
Ano de lançamento2007
CriadoresDesenvolvedor: Standing Stone GamesEditora: Daybreak Game Company
Tempo médio de jogoMais de 100 horas
Características únicasSistema de irmandades, missões épicas, recriação da Terra-média
Ideal paraJogadores de MMOs de fantasia

O «O Senhor dos Anéis Online» é um dos melhores MMORPGs que te permite criar uma personagem para viver aventuras na Terra-média durante os acontecimentos dos livros. As atividades principais incluem missões, artesanato e incursões em grupo, com uma estética visual que inclui os campos exuberantes do Condado, a sombria Mordor e as cidades élficas detalhadas num enorme mundo online.

Por que é que o escolhemos

Este MMO recria fielmente a Terra-média de Tolkien, permitindo aos jogadores explorar locais e histórias icónicas. A atenção que o «O Senhor dos Anéis Online» dá à tradição e à construção de um mundo envolvente torna-o perfeito para os fãs que procuram aventuras épicas.

Este MMO capta de forma brilhante o vasto mundo e a rica tradição de Tolkien. Permite aos jogadores viver uma aventura de fantasia na Terra-média, visitando locais icónicos e participando em eventos que coincidem com a narrativa dos livros. É gratuito, com expansões. A arte reproduz fielmente as descrições dos romances.

O meu veredicto: Os fãs de Tolkien vão adorar as histórias expandidas do «O Senhor dos Anéis Online». É uma das melhores escolhas entre os melhores MMORPGs.

★ For gamers
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O que dizem os jogadores?

Thehydrologist 5.0
O Lotro é um jogo fantástico e não podes deixar de o jogar. A única desvantagem, se é que se pode chamar assim, é que são precisas centenas de horas de jogo para avançar na história. Mas é um MMO, o que é bastante comum. Além disso, tem tantos DLCs que a história não para de ficar mais longa.

★ For readers
The Hobbit and The Lord of the Rings
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O que dizem os leitores?

GunsmokeG 5.0
«O Hobbit» é uma aventura divertida e com um ritmo acelerado. «O Senhor dos Anéis» é muito mais lento, mais arrastado, com mais diálogos, mais explicações, etc., pelo menos durante metade de «A Sociedade do Anel». Mas começa a ganhar ritmo depois de umas duzentas páginas.

15. Harry Potter e a Câmara dos Segredos [Baseado no livro «Harry Potter e a Câmara dos Segredos», de J.K. Rowling]

Harry Potter e a Câmara dos Segredos - Baseado no livro «Harry Potter e a Câmara dos Segredos», de J.K. Rowling
A nossa pontuação
Enebameter 8.5/10
Tipo de jogoAção e aventura
PlataformasPC, PlayStation 2, Xbox, GameCube
Ano de lançamento2002
CriadoresDesenvolvedora: EurocomEditora: Electronic Arts
Tempo médio de jogo9 horas
Características únicasLançamento de feitiços, Quidditch, exploração de Hogwarts
Ideal paraExploração mágica

«Harry Potter e a Câmara dos Segredos» recria o segundo ano do Harry em Hogwarts, enquanto ele desvendou o mistério da Câmara. As principais atividades incluem lançar feitiços, voar em vassouras e explorar o castelo, com uma estética visual de magia fantástica, salões coloridos e encontros com criaturas num mundo 3D.

Por que é que o escolhemos

Dá vida fielmente ao mundo mágico de Rowling, permitindo que os jogadores explorem Hogwarts e resolvam mistérios em primeira mão. O «Harry Potter e a Câmara dos Segredos» equilibra feitiços, exploração e enredo para refletir o encanto do romance.

Os primeiros jogos do Harry Potter são algumas das adaptações literárias mais fiéis e mais apreciadas pelos fãs. Este jogo em particular destacou-se por captar a magia de Hogwarts, com feitiços divertidos para aprender, quebra-cabeças para resolver e uma sensação geral de encanto, tal como jogos como o «Hogwarts Legacy»». Segue de perto o enredo do romance. Os gráficos dão vida ao mundo encantador dos livros.

O meu veredicto: Quem leu o livro vai reviver as aventuras de «Harry Potter e a Câmara dos Segredos». É uma boa escolha para jogar em família.

★ For gamers
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O que dizem os jogadores?

Wessex-90 5.0
ADOREI este jogo!! O que mais gostei foi a parte da exploração e a música. As secções de furtividade contra os monitores deram-me uns sustos, lol. Diria que o maior ponto fraco é a forma como a história é contada e o facto de não parecer um ano letivo completo em Hogwarts. Os ecrãs de carregamento eram UMA TORMENTA, lol.

★ For readers
Harry Potter and The Chamber of Secrets
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O que dizem os leitores?

mcleanatg 5.0
As pessoas dizem que este livro é «desnecessário» para a série, mas ele prepara TANTAS coisas e é, de verdade, um livro de mistério e aventura cativante. Sinceramente, há muito mais que eu poderia dizer sobre ele. Fico sempre ansioso por relê-lo.

16. Lies of P [Baseado em As Aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi]

As Mentiras de P - Baseado em «As Aventuras de Pinóquio», de Carlo Collodi
A nossa pontuação
Enebameter 8.4/10
Tipo de jogoRPG de ação
PlataformasPC, PlayStation 5, Xbox Series X
Ano de lançamento2023
CriadorDesenvolvedor e editor: Neowiz Games
Tempo médio de jogo30 horas
Características únicasSistema de mentiras, montagem de armas, cenário da Belle Époque
Ideal paraCombate desafiante

Lies of P reimagina o Pinóquio como um fantoche que acorda em Krat, uma cidade dominada por fantoches, em busca da humanidade. As atividades principais incluem combate ao estilo Souls, defesas e exploração, com uma estética visual de ruas vitorianas sombrias, horrores mecânicos e arquitetura ornamentada num mundo steampunk.

Porque é que o escolhemos

A sua mecânica baseada em mentiras e a estética sombria reimaginam o Pinóquio como um RPG cativante e desafiante. O «Lies of P» transforma a história clássica numa experiência distorcida e envolvente, com combate estratégico e narrativa ramificada.

O «Lies of P» é uma releitura sombria e macabra do clássico conto infantil, transformando a história do boneco num desafiante RPG de ação ao estilo «Soulslike». Utiliza de forma brilhante os temas da humanidade e da mentira presentes no romance para criar uma narrativa ramificada e um mundo belo e aterrorizante. A jogabilidade dá ênfase à precisão nas batalhas. O estilo artístico transforma a fantasia do livro num verdadeiro pesadelo.

O meu veredicto: Quem adora contos clássicos vai ficar intrigado com a abordagem distorcida de «Lies of P». É uma novidade refrescante no género dos RPG de ação.

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O que dizem os jogadores?

demoze 5.0
Este foi um dos meus primeiros jogos do tipo Soulslike (o primeiro foi o Lords of the Fallen, que deixei de jogar a meio), por isso aprendi o jogo do zero. Por isso, para mim, a defesa era a principal forma de jogar e nunca confiei muito na esquiva, a não ser em certas ocasiões em que era mais vantajoso. Como tal, este jogo mereceu uma nota de 9 a 10 para mim.

★ For readers
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O que dizem os leitores?

starlight_aesthete 5.0
O filme original «As Aventuras de Pinóquio» é uma loucura.

17. Tom Clancy's Rainbow Six Siege [Inspirado na série Tom Clancy's Rainbow Six]

Tom Clancy&apos;s Rainbow Six Siege - Inspirado na franquia Tom Clancy&apos;s Rainbow Six
A nossa pontuação
Enebameter 8.3/10
Tipo de jogoJogo de tiro tático, multijogador
PlataformasPC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar
Ano de lançamento2015
CriadorDesenvolvedor e Editor: Ubisoft Montreal
Tempo médio de jogo25–30 horas (por temporada, o modo multijogador varia)
Características únicasJogo tático em equipa e estratégia intensa
Ideal paraJogadores competitivos no modo multijogador, entusiastas da estratégia tática

O Tom Clancy’s Rainbow Six Siege é um jogo de tiro tático que dá ênfase à estratégia e à coordenação em equipa. Planeias ataques, fortificas posições e executas jogadas precisas com o teu esquadrão; cada partida é intensa e bem calculada. Os gráficos e o design de som aumentam a tensão, criando uma experiência imersiva no campo de batalha.

Por que é que escolhemos isto

O Tom Clancy’s Rainbow Six Siege transforma os romances militares de Clancy numa ação multijogador estratégica de alto risco, que valoriza o planeamento e o trabalho em equipa mais do que apenas os reflexos.

Embora não siga o enredo de nenhum livro em particular, o jogo capta o tom e a intensidade da narrativa de Clancy. Tudo reflete o realismo, a profundidade tática e o suspense do material original. Os jogadores sentem o que está em jogo em cada operação, com um planeamento e coordenação cuidadosos que ecoam as operações calculadas descritas nos romances.

O meu veredicto: O Rainbow Six Siege garante uma intensidade tática e uma jogabilidade estratégica inigualáveis. Transforma a essência das histórias de Clancy numa experiência multijogador que se destaca entre os jogos inspirados em livros.

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O que dizem os jogadores?

Toro_Bar 5.0
Vais ter de passar bastante tempo no jogo para conseguires competir e tirar o máximo partido dele. Já passei cerca de 3,5 mil horas no jogo e não posso dizer que me arrependa.

★ For readers
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O que dizem os leitores?

jaco129 5.0
É fantástico! Especialmente se adoras o Siege, dá para perceber de onde os criadores tiraram grande parte da inspiração.

O meu veredicto geral

Estes melhores videojogos baseados em livros provam que os meios interativos podem honrar e expandir as obras-primas literárias. Desde a caçada selvagem em reinos de fantasia até à sobrevivência aos mortos-vivos em cenários de terror, eles fazem a ponte entre os livros e a jogabilidade de forma perfeita.

Qual é o melhor ponto de partida para jogos baseados em livros hoje em dia?

  • The Witcher 3: Wild HuntÓtimo para quem está a começar. A sua história acessível e o mundo aberto ajudam-te a entrar no mundo das adaptações literárias com missões cativantes.
  • Não Tenho Boca, e Tenho de GritarIdeal para fãs de aventuras sombrias. Os quebra-cabeças psicológicos e uma atmosfera assustadora dão vida ao conto arrepiante de Harlan Ellison.
  • Metro Exodus Um jogo imperdível para os fãs do género. Jogos de terror de sobrevivência realmente cativantes como este proporcionam a mesma tensão de ficção científica que os romances.
  • BioShock Remastered Ótimo para exploradores curiosos. Explora temas filosóficos dos livros numa distopia subaquática com uma jogabilidade inovadora.
  • Lies of P Ideal para jogadores hardcore. Combates desafiantes reimaginam aventuras clássicas num estilo «soulslike», recompensando a habilidade e a exploração.

Estas sugestões vão ao encontro de diferentes estilos de jogo, garantindo que encontres um jogo que combine com o teu gosto por livros. Pensa em comprar um bom monitor de jogos para melhorar a qualidade visual de todos estes videojogos repletos de histórias.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor videojogo baseado num livro?

O «The Witcher 3: Wild Hunt» destaca-se como o melhor videojogo baseado num livro, graças ao seu rico mundo de fantasia, personagens profundas e temas maduros retirados dos romances de Andrzej Sapkowski. Oferece mais de 100 horas de missões e vários finais.

Existem jogos baseados em histórias reais?

Embora nenhum dos títulos desta lista seja baseado em histórias reais, muitos adaptam obras de ficção com grande realismo. Por exemplo, o Metro Exodus dá vida à visão survivalista de Dmitry Glukhovsky sobre uma Rússia pós-apocalíptica, enquanto o Spec Ops: The Line usa o «Coração das Trevas», de Joseph Conrad, para criar uma narrativa de guerra psicológica.

Existem jogos baseados em banda desenhada?

Sim, há jogos baseados em banda desenhada. Títulos como «The Walking Dead», a série «Batman: Arkham» e vários jogos da Marvel dão vida a histórias e heróis icónicos da banda desenhada com uma jogabilidade envolvente.

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Marielle Ferraren

Tech Writer | PC + PS5 + Switch All-Rounder

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