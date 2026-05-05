17 najlepszych gier wideo opartych na książkach – epickie adaptacje literackie w 2026 roku
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Najlepsze gry wideo oparte na książkach przekształcają uwielbiane powieści w interaktywne przygody, łącząc bogate fabuły z wciągającą rozgrywką.
Jako gracz ceniący fabułę, głębokie postacie i wciągające światy, zapoznałem się z niezliczoną liczbą tytułów inspirowanych książkami – od epickich dzieł fantastyka naukowa po mroczne opowieści fantasy.
Te gry nie tylko szanują swoje książkowe pierwowzory, ale także wzbogacają je o możliwość dokonywania wyborów przez gracza, pozwalając kształtować zakończenia i zgłębiać motywy w sposób, w jaki nie potrafią tego zrobić filmy.
Jeśli jesteś zapalonym czytelnikiem zmęczonym biernymi opowieściami lub fanem gatunku pragnącym więcej od swoich ulubionych książek, te adaptacje zaspokoją te potrzeby, oferując zmiany punktu widzenia i rozbudowaną fabułę. Odkryjmy, dlaczego te gry wideo się wyróżniają.
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Nasze najlepsze propozycje gier opartych na książkach
Te najlepsze tytuły wzbogacają narrację, zamieniając bierną lekturę w aktywne przygody z rozgałęzionymi wątkami fabularnymi i wyborami moralnymi. Od światów fantasy po postapokaliptyczne horrory – gry te oddają istotę powieści, dodając jednocześnie unikalne elementy rozgrywki.
- The Witcher 3: Dziki Gon (2015) – Arcydzieło gatunku RPG, które wzbogaca serię powieści Andrzeja Sapkowskiego o rozległy otwarty świat, złożone postacie i tematy dla dorosłych. Głębia fabuły i system walki sprawiają, że gra wyróżnia się wśród najlepszych RPG akcji.
- Metro Exodus (2019) – Wciągająca strzelanka survivalowa, która oddaje mroczny klimat powieści Dmitrija Glukhovskiego, łącząc horror z eksploracją w oszałamiającej wizualnie rosyjskiej pustyni. Idealna dla fanów wciągających gier z gatunku survival horroru.
- Parasite Eve (1998) – Wyjątkowa hybryda horroru i RPG, będąca kontynuacją powieści Hideakiego Seny, zawierająca sekwencje filmowe i nowatorską walkę w scenerii współczesnego Nowego Jorku. Klasyk łączący fantastyka naukowa z ekscytującą rozgrywką.
Wybory te przedkładają fabularne doświadczenia nad prostą mechanikę, rozwiązując problem znalezienia gier, które oddają głębię książek. Dla ciekawskich odkrywców zainteresowanych połączeniem sztuki i technologii pokazują one, jak gry wideo na nowo interpretują klasyki. Przewiń dalej, aby odkryć pełną listę tych niezwykłych adaptacji.
17 najlepszych gier opartych na książkach – literackie przygody, w które trzeba zagrać
Ta lista najlepszych gier wideo opartych na książkach obejmuje takie gatunki jak fantasy, fantastyka naukowa i horror. Każda z nich czerpie inspirację z powieści, tworząc fascynujące światy i historie, które oferują różnorodną rozgrywkę, pozostając jednocześnie wiernymi swoim literackim pierwowzorom.
W ile z tych najlepszych gier wideo opartych na książkach grałeś?
1. The Witcher 3: Dziki Gon [na podstawie serii powieści „The Witcher” autorstwa Andrzeja Sapkowskiego]
|Nasza ocena
Enebameter 10/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Rodzaj gry
|RPG akcji
|Platformy
|PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch
|Rok wydania
|2015
|Twórcy
|Producent: CD Projekt Red Wydawca: CD Projekt
|Średni czas rozgrywki
|52 godziny w trybie głównej fabuły
|Unikalne cechy
|Rozgałęzione zadania, wybory moralne, system polowań na potwory
|Najlepsze dla
|fanów gier RPG poszukujących rozbudowanej fabuły
„The Witcher 3: Dziki Gon” opowiada o Geralcie z Rivii, łowcy potworów poszukującym swojej przybranej córki w ogarniętym wojną świecie fantasy. Główne elementy rozgrywki to wykonywanie zadań, walka z potworami oraz eksploracja rozległych krajobrazów, a estetykę wizualną gry tworzą bujne lasy, surowe miasta i magiczne ruiny w scenerii inspirowanej średniowieczem.
„Wiedźmin 3” jest często uznawany za arcydzieło, które nie tylko pozostaje wierne materiałowi źródłowemu, ale także go wzbogaca. Gra wiernie oddaje złożone postacie i dojrzałą tematykę powieści, tworząc jednocześnie rozległy, piękny świat oraz fascynującą, samodzielną fabułę.
Epicka narracja i rozległy, dopracowany świat sprawiają, że „The Witcher 3: Dziki Gon” jest definitywną adaptacją literacką. Gra wzbogaca powieści Sapkowskiego o rozgałęzione zadania, głębokie postacie i wciągającą rozgrywkę RPG.
Z mojego doświadczenia wynika, że narracja tej gry dorównuje najlepszym książkom, oferując wiele zakończeń zależnych od wyborów gracza. Wyjątkowym elementem jest minigra karciana „Gwent”, która dodaje grze strategicznej głębi. Styl graficzny oddaje surowy klimat fantasy powieści, łącząc realizm z elementami nadprzyrodzonymi. To doskonały wybór dla miłośników świetnych gier RPG akcji.
Nasza ocena: Fani powieści będą zachwyceni tym, jak „The Witcher 3: Dziki Gon” poszerza ten świat o bogate historie poboczne i rozwój postaci. To pozycja obowiązkowa dla każdego, kto lubi wciągające przygody fantasy.
GAMES LIKE THE WITCHER
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2. Metro Exodus [Kontynuacja powieści „Metro 2035” autorstwa Dmitrija Glukhovskiego]
|Nasza ocena
Enebameter 9.9/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Rodzaj gry
|Strzelanka pierwszoosobowa
|Platformy
|PC, PlayStation 4, Xbox One, Stadia
|Rok wydania
|2019
|Twórcy
|Producent: 4A Games Wydawca: Deep Silver
|Średni czas rozgrywki
|15 godzin fabuły głównej
|Unikalne cechy
|Eksploracja otwartego świata, rzemiosło, wybory moralne wpływające na zakończenia
|Najlepsze dla
|Miłośników motywów postapokaliptycznych
W grze „Metro Exodus” kontynuowana jest podróż Artema z tuneli moskiewskiego metra ku wędrówce przez cały kraj w niesamowitej postapokaliptycznej scenerii, w poszukiwaniu nowego domu.
Główne elementy rozgrywki to zbieractwo, świetne potyczki w stylu skradanki z mutantami i ludźmi oraz decyzje oparte na fabule, a wszystko to osadzone w ponurej, szczegółowej oprawie wizualnej pełnej zrujnowanych krajobrazów, zaśnieżonych tundr i opuszczonych budowli.
Ta gra doskonale oddaje ponurą atmosferę, jaką oferują najlepsze postapokaliptyczne gry i książki. Łączy w sobie linearny, oparty na fabule horror z eksploracją otwartego świata, ożywiając przerażające mutanty i zdesperowane frakcje ludzi na rosyjskich pustkowiach. Jako trzecia część serii, gra rozwija motywy nadziei pośród rozpaczy obecne w powieściach.
Metro Exodus oddaje ponury, survivalowy klimat powieści Glukhovsky’ego dzięki oszałamiającym środowiskom i pełnej napięcia eksploracji. Połączenie horroru i wyborów dokonywanych przez gracza w pełni zanurza fanów w postapokaliptycznej Rosji.
Z opinii społeczności wynika, że gracze chwalą wciągającą oprawę dźwiękową, która potęguje napięcie w ciemnych zakamarkach. Styl wizualny przywołuje klaustrofobiczny horror znany z książek, dzięki realistycznemu oświetleniu i efektom pogodowym.
Nasza ocena: Czytelnicy serii książek docenią to, jak „Metro Exodus” pogłębia fabułę poprzez osobiste historie i dylematy etyczne. Gra jest idealna dla tych, którzy pragną intensywnych strzelanek z bogatą fabułą.
GAMES LIKE METRO
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3. Parasite Eve [Na podstawie powieści „Parasite Eve” autorstwa Hideaki Sena]
|Nasza ocena
Enebameter 9.8/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Rodzaj gry
|RPG typu survival horror
|Platformy
|PlayStation
|Rok wydania
|1998
|Twórca
|Producent i wydawca: Square
|Średni czas rozgrywki
|11 godzin fabuły głównej
|Unikalne cechy
|System walki w czasie rzeczywistym, moce mitochondrialne, wiele zakończeń
|Najlepsze dla
|fanów horrorów w stylu JRPG
Gra „Parasite Eve” stanowi kontynuację powieści, w której policjantka Aya Brea walczy z mutacjami mitochondrialnymi powodującymi samozapłon w Nowym Jorku. Główne elementy rozgrywki obejmują eksplorację miejskich lokacji, walkę z zmutowanymi stworzeniami przy użyciu broni palnej i supermocy oraz rozwiązywanie zagadek, a wszystko to w estetyce wizualnej łączącej wstępnie renderowane tła z modelami 3D, nawiązującej do stylu filmowego z końca lat 90.
„Parasite Eve” łączy elementy horroru i mechanikę gier RPG, tworząc prawdziwie kinowe doświadczenie. Rozszerza powieść Seny na ekscytującą, współczesną scenerię, zachowując jednocześnie nienaruszony rdzeń fabuły z gatunku fantastyka naukowa.
Parasite Eve to wyjątkowe połączenie elementów horroru i gier JRPG. Stanowi bezpośrednią kontynuację powieści, przenosząc jej kluczowe koncepcje – mutację mitochondrialną i horror biologiczny – do kinowej, współczesnej scenerii Nowego Jorku.
Wciągająca fabuła i innowacyjny system walki sprawiają, że jest to klasyczny tytuł na PlayStation. Gracze podkreślają, że niesamowity początek w operze to moment, który naprawdę się wyróżnia. Grafika, choć nieco przestarzała, oddaje klimat horroru fantastyka naukowa z powieści dzięki szczegółowym projektom stworzeń.
Nasza ocena: Fani powieści z pewnością docenią sposób, w jaki „Parasite Eve” rozszerza świat fantastyka naukowa, dodając do niego osobiste stawki. To krótkie, ale pozostawiające silne wrażenie doświadczenie dla miłośników horrorów.
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4. BioShock [inspirowany powieścią „Rok 1984” George’a Orwella]
|Nasza ocena
Enebameter 9.7/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Rodzaj gry
|Strzelanka z perspektywy pierwszej osoby
|Platformy
|PC, PlayStation 3, Xbox 360
|Rok wydania
|2007
|Twórcy
|Producent: 2K Boston Wydawca: 2K Games
|Średni czas gry
|12 godzin fabuły głównej
|Unikalne cechy
|Moce plazmidów, wybory moralne, eksploracja podwodnego miasta
|Najlepsze dla
|Strzelanki z naciskiem na fabułę
BioShock przenosi cię do Rapture, podwodnej utopii, która poszła nie tak, gdzie odkrywasz jej sekrety, walcząc ze splicerami. Główne działania obejmują strzelanie, wykorzystywanie genetycznych mocy oraz dokonywanie wyborów, które wpływają na zakończenie, a wszystko to w estetyce architektury art deco, z przeciekającymi korytarzami i retrofuturystycznymi projektami.
BioShock przekształca literaturę filozoficzną w interaktywne arcydzieło narracyjne. Jego podwodny świat i dylematy moralne nawiązują do motywów orwellowskich i inspirowanych myślą Rand, co sprawia, że jest to strzelanka FPS skłaniająca do refleksji.
Chociaż nie jest to bezpośrednia adaptacja, BioShock stanowi błyskotliwą krytykę koncepcji filozoficznych obecnych w literaturze klasycznej. Podwodne miasto Rapture jest fascynującą scenerią, a słynny zwrot akcji w grze bezpośrednio nawiązuje do motywów poruszanych w książkach.
Narracja zgłębia obiektywizm i kwestię kontroli, czerpiąc inspirację z powieści. Gracze chwalą w swoich opiniach wciągające nagrania audio, które odsłaniają mroczne zakamarki tej historii. Oprawa wizualna łączy w sobie piękno i rozkład, odzwierciedlając dystopijne motywy książek. To jedna z najlepszych gier FPS opartych na książkach.
Nasza ocena: Miłośnicy inspirujących dzieł z pewnością docenią tematyczne nawiązania do „BioShocka” w interaktywnej formie. To kamień milowy dla graczy ceniących fabułę.
GAMES LIKE BIOSHOCK
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5. Spec Ops: The Line [na podstawie powieści „Jądro ciemności” Josepha Conrada]
|Nasza ocena
Enebameter 9.6/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Rodzaj gry
|Strzelanka z perspektywy trzeciej osoby
|Platformy
|PC, PlayStation 3, Xbox 360
|Rok wydania
|2012
|Twórcy
|Twórca: Yager Development Wydawca: 2K Games
|Średni czas rozgrywki
|6 godzin w trybie głównej fabuły
|Unikalne cechy
|Fabuła oparta na wyborach, rozkazy dla oddziału, akcja w Dubaju
|Najlepsze dla
|Fani strzelanek psychologicznych
W grze „Spec Ops: The Line” gracz wciela się w kapitana Walkera, który wyrusza na misję ratunkową w spustoszonym przez burzę piaskową Dubaju, odkrywając tam przerażające tajemnice. Główne elementy rozgrywki to strzelanie z wykorzystaniem osłon, wydawanie poleceń członkom drużyny oraz dokonywanie wyborów. Estetykę gry tworzą zrujnowane, luksusowe budynki zasypane piaskiem, które tworzą ponure, pomarańczowe pustkowie.
Spec Ops: The Line przełamuje schematy tradycyjnych strzelanek, oferując moralnie złożoną, inspirowaną literaturą fabułę. Jej psychologiczna głębia nawiązuje do powieści Conrada „Jądro ciemności”, stawiając graczy przed trudnymi wyborami i ich szokującymi konsekwencjami.
Spec Ops: The Line to przejmująca dekonstrukcja gier wojennych, w dużej mierze oparta na motywie popadania w szaleństwo znanym z powieści. Gra wkracza w labirynt moralnej dwuznaczności i przekształca go w strzelankę z perspektywy trzeciej osoby o pełnej zwrotów akcji fabule. Gracze często wymieniają scenę z białym fosforem jako moment przełomowy. Estetyka gry oddaje motywy izolacji w mrocznych zakamarkach, charakterystyczne dla powieści.
Nasza ocena: Fani książki dostrzegą głębię psychologiczną w Spec Ops: The Line. Gra jest krótka, ale mocna dla tych, którzy przedkładają fabułę nad akcję.
GAMES LIKE SPEC OPS: THE LINE
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6. S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla [na podstawie powieści „Piknik na skraju drogi” autorstwa Arkadego i Borisa Strugackich]
|Nasza ocena
Enebameter 9.5/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Rodzaj gry
|Strzelanka pierwszoosobowa
|Platformy
|PC
|Rok wydania
|2007
|Twórcy
|Producent: GSC Game World Wydawca: THQ
|Średni czas gry
|15 godzin w trybie głównej fabuły
|Unikalne cechy
|Anomalie, artefakty, nieliniowy świat
|Najlepsze dla
|Eksplorację w trybie przetrwania
W grze S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla wcielasz się w rolę stalkera eksplorującego Strefę Wykluczenia w Czarnobylu, poszukującego artefaktów pośród anomalii i mutantów. Główne zajęcia to zbieractwo, walka i interakcje z frakcjami, a całość uzupełnia estetyka wizualna oparta na radioaktywnych ruinach, zamglonych lasach i przemysłowej ruinie w postapokaliptycznej Ukrainie.
Rozgrywka skupiona na przetrwaniu wiernie oddaje niesamowitą atmosferę powieści „S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla”. Zagrożenia w otwartym świecie, anomalie i mutanty pozwalają graczom zanurzyć się w pełnym napięcia, obcym krajobrazie znanym z powieści.
Ta wspaniała gra z serii S.T.A.L.K.E.R., w dużej mierze oparta na „Strefie Obcej” z powieści, tworzy surowy, bezlitosny świat, w którym przetrwanie jest kluczowe. Oddaje ona panującą w książkach atmosferę tajemnicy i niebezpieczeństwa czającego się w ciemnych zakamarkach. Gracze doceniają dynamikę rozgrywki, na przykład nagłe ataki mutantów. Grafika oddaje niesamowitą, nieziemską atmosferę powieści.
Nasza ocena: Miłośnicy serii książkowej uznają grę S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla za prawdziwego duchowego następcę. Jest to idealna propozycja dla fanów popularnej serii gier o stalkerach.
GAMES LIKE S.T.A.L.K.E.R.
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7. „Nie mam ust, a muszę krzyczeć” [na podstawie opowiadania Harlana Ellisona]
|Nasza ocena
Enebameter 9.4/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Rodzaj gry
|Przygodowa, typu „wskaż i kliknij”, logiczna
|Platformy
|PC, Mac
|Rok wydania
|1995
|Twórcy
|Twórca: Cyberdreams, The Dreamers Guild Współtwórca: Harlan Ellison Wydawca: Cyberdreams
|Średni czas rozgrywki
|6–8 godzin
|Unikalne cechy
|Mroczna fabuła, horror psychologiczny, wiele zakończeń
|Najlepsze dla
|Fanów mrocznych, psychologicznych opowieści
Gra „Nie mam ust, a muszę krzyczeć” przenosi cię do pokręconego, postapokaliptycznego świata rządzonego przez sadystyczną sztuczną inteligencję. Rozgrywka typu „wskaż i kliknij” łączy eksplorację, łamigłówki i wybory fabularne, a niesamowita oprawa wizualna i niepokojąca oprawa dźwiękowa budują nieustanne poczucie grozy. Każda decyzja ma znaczenie, a napięcie nie słabnie ani na chwilę, gdy próbujesz ominąć pułapki i uniknąć tortur ze strony sztucznej inteligencji.
Gra „Nie mam ust, a muszę krzyczeć” z niezwykłą precyzją oddaje mrożącą krew w żyłach wizję Harlana Ellisona i przekształca ją w interaktywne doświadczenie, które wciąga gracza od początku do końca.
Gra pozostaje wierna opowiadaniu, poszerzając jego świat, a jednocześnie zachowując mroczny, psychologiczny rdzeń oryginału. Każda postać przechodzi osobistą podróż, która odzwierciedla motywy poruszane w opowiadaniu, a manipulacje AM wydają się okrutne i osobiste.
Zagadki i wybory dialogowe odzwierciedlają dylematy moralne zawarte w książce, co sprawia, że horror wydaje się bezpośredni i wciągający. Rzadko zdarza się, by gra tak wiernie odzwierciedlała dzieło literackie, a jednocześnie pozostawiała graczom swobodę działania.
Nasza ocena: „Nie mam ust, a muszę krzyczeć” wyróżnia się jako mistrzowska adaptacja. Wierna narracja i intensywna atmosfera sprawiają, że jest to jedna z najlepszych gier wideo opartych na książce.
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8. Enslaved: Odyseja na Zachód [luźno oparte na starożytnej chińskiej powieści „Podróż na Zachód”]
|Nasza ocena
Enebameter 9.3/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Rodzaj gry
|Akcja-przygoda, platformówka
|Platformy
|PS3, Xbox 360, PC
|Rok wydania
|2010
|Twórca
|Producent i wydawca: Ninja Theory
|Średni czas rozgrywki
|12–15 godzin
|Unikalne cechy
|Postapokaliptyczny świat, dynamiczne przemieszczanie się, kooperacyjna sztuczna inteligencja
|Najlepsze dla
|Graczy, którzy uwielbiają fabularne gry akcji-przygodowe
Enslaved: Odyseja na Zachód to oszałamiająca gra akcji i przygody, łącząca elementy platformówki, walki i eksploracji w postapokaliptycznym świecie.
Poruszasz się po szczegółowo odwzorowanych, zrujnowanych krajobrazach, rozwiązując zagadki środowiskowe i korzystając z dynamicznej mechaniki poruszania się. Grafika gry zachwyca żywymi kolorami kontrastującymi z ponurym otoczeniem, a ścieżka dźwiękowa dodaje emocjonalnej głębi, która wciąga cię w tę przygodę.
Enslaved: Odyseja na Zachód przekształca klasyczną powieść „Podróż na Zachód” w bogatą wizualnie, fabularną przygodę, zachowując jednocześnie wciągającą i zróżnicowaną rozgrywkę.
Gra czerpie inspirację z powieści, luźno nawiązując do historii podróży pełnej wyzwań i nieoczekiwanych towarzyszy. Postacie odzwierciedlają archetypy z pierwowzoru, a relacje między bohaterami napędzają fabułę.
Chociaż nie jest to dosłowna adaptacja, gra oddaje ducha i motywy książki, co daje graczom poczucie postępu i celu podczas przechodzenia zarówno sekwencji walk, jak i eksploracji.
Nasza ocena: „Enslaved: Odyseja na Zachód” wyróżnia się jako przygoda oparta na fabule. Wciągająca rozgrywka i silny rozwój postaci sprawiają, że jest to jedna z najlepszych adaptacji dzieła literackiego.
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9. Assassin’s Creed [inspirowane powieścią historyczną Vladimira Bartola pt. „Alamut”]
|Nasza ocena
Enebameter 9.1/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Rodzaj gry
|Akcja-przygoda, skradanka
|Platformy
|Wiele platform (PS, Xbox, PC, Switch)
|Rok wydania
|2007
|Twórca
|Producent i wydawca: Ubisoft
|Średni czas rozgrywki
|15–20 godzin
|Unikalne cechy
|Historyczne scenerie i mechanika skradania się
|Najlepsze dla
|Graczy, którzy lubią skradanie się i historyczne scenerie
Assassin’s Creed to gra akcji z elementami przygody, w której scenariusze historyczne zostały odtworzone z niezwykłą dbałością o szczegóły. Gra skupia się na skradaniu się, parkourze i eksploracji; poruszasz się po tętniących życiem miastach i planujesz precyzyjne ataki, odkrywając przy tym ukryte sekrety. Grafika i atmosfera są niezwykłe, a szczegółowa architektura oraz barwne otoczenie sprawiają, że każda misja wydaje się żywa.
Assassin’s Creed ożywia historię dzięki wciągającej rozgrywce, pozwalając graczom doświadczać kultowych wydarzeń i miejsc w wyjątkowy, interaktywny sposób.
Gra w znacznym stopniu czerpie z historycznych zapisów i opowieści, splatając fikcyjne historie z prawdziwymi wydarzeniami i postaciami. Choć pozwala sobie na pewną swobodę twórczą, oddaje istotę tamtej epoki, zapewniając graczom poczucie zanurzenia się w świecie inspirowanym historią.
Wątki fabularne i misje odzwierciedlają ówczesne zmagania i intrygi, co pozwala graczom poznać zarówno wyzwania, jak i kulturę tamtej epoki.
Nasza ocena: „Assassin’s Creed” doskonale łączy skradanie się, eksplorację i opowiadanie historii. To naprawdę wyjątkowa adaptacja gry inspirowana książkami i relacjami historycznymi.
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10. Call of Cthulhu: Mroczne zakątki Ziemi [Zainspirowane nowelą H.P. Lovecrafta „Cień nad Innsmouth”]
|Nasz wynik
Enebameter 9/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Rodzaj gry
|Survival horror, przygodówka
|Platformy
|PC, Xbox, PS2
|Rok wydania
|2005
|Twórca
|Producent i wydawca: Headfirst Productions
|Średni czas rozgrywki
|12–15 godzin
|Unikalne cechy
|Horror w stylu Lovecrafta, rozgrywka oparta na śledztwie, połączenie skradanki i walki
|Najlepsze dla
|Fanów horrorów i miłośników rozwiązywania zagadek
Call of Cthulhu: Mroczne zakątki Ziemi to przygodowa gra z gatunku survival horroru, osadzona w mrożącej krew w żyłach atmosferze w stylu Lovecrafta. Gracz eksploruje niesamowite miasteczka i niszczejące wnętrz, rozwiązując zagadki i stawiając czoła okropnościom, które wystawiają na próbę zarówno spryt, jak i nerwy. Grafika i udźwiękowienie tworzą napiętą, przytłaczającą atmosferę, która sprawia, że gracz nieustannie pozostaje w stanie napięcia.
Call of Cthulhu: Mroczne zakątki Ziemi wiernie oddaje grozę i klimat opowiadań H.P. Lovecrafta. Dzięki odkrywaniu tajemnic gracz czuje się częścią tej historii.
Gra ściśle trzyma się motywów i wątków fabularnych Lovecrafta; pozwala graczom zanurzyć się w świecie kosmicznego horroru, jaki wyobraził sobie autor. Fabuła, postacie i niepokojące spotkania odzwierciedlają mroczny ton pierwowzoru, a momenty psychologicznego przerażenia są idealnie wyważone.
Chociaż niektóre mechaniki wydają się dziś nieco przestarzałe, zaangażowanie twórców w opowiadanie historii i budowanie atmosfery horroru nadal robi wrażenie. Dzięki temu świat przedstawiony w książce naprawdę ożywa.
Nasza ocena: „Call of Cthulhu: Mroczne zakątki Ziemi” oferuje całe napięcie i głębię narracyjną charakterystyczną dla dzieł Lovecrafta. Jest to jedna z najbardziej fascynujących adaptacji literackich w historii gier.
GAMES LIKE CALL OF CTHULHU: DARK CORNERS OF THE EARTH
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11. „Sherlock Holmes: Przebudzenie” [Najlepsza adaptacja inspirowana twórczością Doyle’a i Lovecrafta]
|Nasz wynik
Enebameter 8.9/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Rodzaj gry
|Przygodówka detektywistyczna, horror
|Platformy
|PC, PS4/PS5, Xbox One/Series, Switch
|Rok wydania
|2023 (remake), 2006 (oryginał)
|Twórcy
|Twórca i wydawca: Frogwares
|Średni czas rozgrywki
|12–15 godzin
|Unikalne cechy
|Holmes + Lovecraft, rozwiązywanie zagadek, system zdrowia psychicznego
|Najlepsze dla
|Fani fabuły i tajemnic
Sherlock Holmes: Przebudzenie łączy fabułę kryminalną z horrorem w stylu Lovecrafta. Gracz eksploruje zamglone ulice i niepokojące wnętrza, zbierając dowody i łącząc wskazówki, podczas gdy z każdym krokiem narasta poczucie grozy.
W remake’u z 2023 roku zaktualizowano grafikę i tempo rozgrywki, ale nadal główny nacisk kładziony jest na zderzenie logicznego umysłu Holmesa z siłami przekraczającymi ludzkie pojmowanie.
„Sherlock Holmes: Przebudzenie” szanuje dwie bardzo różne tradycje literackie. Detektyw Doyle’a, skupiony na szczegółach, spotyka się z kosmicznym horrorem Lovecrafta, a rezultatem jest opowieść, która wydaje się osadzona w rzeczywistości, a jednocześnie głęboko niepokojąca.
Holmes jest przedstawiony tak, jak można by się spodziewać – logiczny i precyzyjny – ale w tej historii staje przed zagadkami, których żadne rozumowanie nie jest w stanie w pełni rozwiązać. To napięcie napędza fabułę i nadaje adaptacji głębię.
Nie jest to bezpośrednia adaptacja dzieł Doyle’a czy Lovecrafta, ale oddaje hołd obu autorom. Dialogi, atmosfera i narastające szaleństwo oddają klimat światów obu pisarzy, łącząc je w sposób, który wydaje się naturalny.
Nasza ocena: „Sherlock Holmes: Przebudzenie” to błyskotliwa, niepokojąca adaptacja, która łączy dwie ikony literatury w jedną fascynującą opowieść.
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12. Dune II [na podstawie powieści „Diuna” autorstwa Franka Herberta]
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Enebameter 8.8/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Rodzaj gry
|Strategia czasu rzeczywistego
|Platformy
|Amiga, MS-DOS, Sega Mega Drive
|Rok wydania
|1992
|Twórcy
|Producent: Westwood Studios Wydawca: Virgin Games
|Średni czas rozgrywki
|10 godzin głównej fabuły
|Unikalne cechy
|Pozyskiwanie surowców, budowa bazy, jednostki frakcji
|Najlepsze dla
|Miłośników gier strategicznych
W grze „Dune II” trzy rody toczą wojnę o kontrolę nad Arrakisem, pozyskując przyprawę i budując armie. Główne działania obejmują zarządzanie zasobami, budowę baz oraz walkę w czasie rzeczywistym, a wszystko to w retro stylu 2D z pikselową grafiką przedstawiającą pustynie, pojazdy fantastyka naukowa i zagrożenie ze strony piaskowych robaków.
Jako pionierska gra RTS, Dune II ożywia polityczne intrygi Herberta i wojnę na pustyni. Gracze doświadczają taktycznej walki i budowania imperium, które odzwierciedlają epicki rozmach powieści.
Ta wspaniała gra była prekursorem gatunku RTS, zainspirowana politycznymi intrygami i pustynnym światem powieści. Przekształca motywy książek, takie jak ataki imperiów i wojny o zasoby, w taktyczną rozgrywkę. Grafika oddaje rozległe wydmy i futurystyczną technologię znaną z powieści.
Nasza ocena: Fani powieści z pewnością docenią rywalizację frakcji w Dune II. To fundamentalny tytuł w historii gier strategicznych.
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13. „Piekło Dantego” [na podstawie poematu „Piekło” Dantego Alighieri]
|Nasza ocena
Enebameter 8.7/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Rodzaj gry
|Akcja typu hack-and-slash
|Platformy
|PlayStation 3, Xbox 360
|Rok wydania
|2010
|Twórcy
|Producent: Visceral Games Wydawca: Electronic Arts
|Średni czas rozgrywki
|8 godzin fabuły głównej
|Unikalne cechy
|Poruszanie się po kręgach piekła, system kombinacji, walki z bossami
|Najlepsze dla
|fanów mitycznych gier akcji
W grze „Piekło Dantego” poeta zostaje przedstawiony jako krzyżowiec schodzący do piekła, by uratować Beatrycze. Główne elementy rozgrywki to walka z przeciwnikami, sekwencje platformowe oraz minigry związane z sądem ostatecznym, a całość uzupełnia estetyka wizualna oparta na groteskowych, ognistych krajobrazach piekielnych, demonicznych stworzeniach oraz sztuce gotyckiej inspirowanej poematem.
Ta pełna akcji reinterpretacja przekształca epicki poemat Dantego w interaktywną, oszałamiającą wizualnie podróż przez piekło. „Piekło Dantego” zachowuje literacką strukturę, oferując jednocześnie ekscytujące walki i starcia z bossami.
Ta gra to dosłowna podróż przez dziewięć kręgów piekła. Przekształca klasyczny epos w dynamiczną, przesadzoną grę akcji, pełną spektakularnych walk z bossami oraz żywego, brutalnego stylu graficznego. Struktura powieści została zaadaptowana na poziomy. Grafika ożywia piekielne wizje z książki dzięki mrocznym, szczegółowym środowiskom.
Nasza ocena: Miłośnicy poematu uznają „Piekło Dantego” za kreatywne ujęcie tej opowieści. Gra jest ekscytująca i należy do najlepszych gier typu hack-and-slash.
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14. Władca Pierścieni Online [na podstawie powieści „Władca Pierścieni” i „Hobbit” autorstwa J.R.R. Tolkiena]
|Nasza ocena
Enebameter 8.6/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Rodzaj gry
|MMORPG
|Platformy
|PC
|Rok wydania
|2007
|Twórcy
|Twórca: Standing Stone Games Wydawca: Daybreak Game Company
|Średni czas gry
|Ponad 100 godzin
|Unikalne cechy
|System drużyn, epickie zadania, odtworzenie Śródziemia
|Najlepsze dla
|Graczy lubiących fantasy MMO
„Władca Pierścieni Online” to jedna z najlepszych gier MMORPG, w której możesz stworzyć postać i przeżyć przygody w Śródziemiu w czasie wydarzeń opisanych w książkach. Główne zajęcia to wykonywanie zadań, rzemiosło i rajdy grupowe, a wszystko to w ogromnym świecie online, pełnym bujnych pól Shire, mrocznego Mordoru i szczegółowo odwzorowanych elfich miast.
Ta gra MMO wiernie odtwarza Śródziemie Tolkiena, pozwalając graczom odkrywać kultowe lokacje i historie. Dbałość o fabułę oraz wciągający świat przedstawiony w grze „Władca Pierścieni” Online” sprawiają, że jest to idealna propozycja dla fanów poszukujących epickich przygód.
Ta gra MMO znakomicie oddaje rozległy świat i bogatą fabułę Tolkiena. Pozwala graczom przeżyć fantastyczną przygodę w Śródziemiu, odwiedzając kultowe lokacje i uczestnicząc w wydarzeniach zgodnych z fabułą książek. Jest to gra typu free-to-play z dodatkami. Grafika wiernie oddaje opisy zawarte w powieściach.
Nasza ocena: Fani Tolkiena z pewnością pokochają rozbudowane historie w grze „Władca Pierścieni” Online”. To jeden z najlepszych wyborów wśród gier MMORPG.
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15. Harry Potter i Komnata Tajemnic [Na podstawie powieści „Harry Potter i Komnata Tajemnic” autorstwa J.K. Rowling]
|Nasza ocena
Enebameter 8.5/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Rodzaj gry
|Akcja-przygoda
|Platformy
|PC, PlayStation 2, Xbox, GameCube
|Rok wydania
|2002
|Twórcy
|Producent: Eurocom Wydawca: Electronic Arts
|Średni czas rozgrywki
|9 godzin
|Unikalne cechy
|Rzucanie zaklęć, quidditch, swobodne poruszanie się po Hogwarcie
|Najlepsze dla
|magiczną eksplorację
Gra „Harry Potter i Komnata Tajemnic” odtwarza drugi rok nauki Harry’ego w Hogwarcie, podczas którego bohater rozwiązuje zagadkę Komnaty Tajemnic. Główne atrakcje to rzucanie zaklęć, latanie na miotłach oraz zwiedzanie zamku w trójwymiarowym świecie pełnym fantazyjnej magii, kolorowych sal i spotkań z różnymi stworzeniami.
Gra wiernie ożywia magiczny świat Rowling, pozwalając graczom na własną rękę odkrywać Hogwart i rozwiązywać zagadki. „Harry Potter i Komnata Tajemnic” zachowuje równowagę między rzucaniem zaklęć, eksploracją i fabułą, odzwierciedlając w ten sposób urok powieści.
Wczesne gry z serii o Harrym Potterze należą do najbardziej wiernych adaptacji książkowych i cieszą się największą popularnością wśród fanów. Ta konkretna gra znakomicie oddawała magię Hogwartu, oferując zabawne zaklęcia do nauki, łamigłówki do rozwiązania oraz ogólne poczucie zachwytu, podobnie jak gry takie jak „Hogwarts Legacy””. Fabuła gry ściśle nawiązuje do powieści. Grafika ożywia czarujący świat książek.
Nasza ocena: Czytelnicy powieści ponownie przeżyją przygody z „Harry Potter i Komnata Tajemnic”. To dobry wybór na rodzinną rozgrywkę.
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16. Lies of P [Na podstawie „Przygód Pinokia” Carlo Collodiego]
|Nasz wynik
Enebameter 8.4/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Rodzaj gry
|RPG akcji
|Platformy
|PC, PlayStation 5, Xbox Series X
|Rok premiery
|2023
|Twórca
|Producent i wydawca: Neowiz Games
|Średni czas gry
|30 godzin
|Unikalne cechy
|System kłamstw, montaż broni, akcja osadzona w epoce Belle Epoque
|Najlepsze dla
|Wymagające walki
Lies of P to nowa wersja historii o Pinokio, w której marionetka budzi się w opanowanym przez marionetki mieście Krat i poszukuje człowieczeństwa. Główne elementy rozgrywki to walka w stylu Soulslike, parowanie ciosów i eksploracja, a wszystko to w estetyce mrocznych wiktoriańskich ulic, mechanicznych potworów i bogato zdobionej architektury w świecie steampunkowym.
Oparta na kłamstwach mechanika i mroczna estetyka przekształcają Pinokia w fascynującą, wymagającą grę RPG. „Lies of P” zamienia klasyczną opowieść w pokręcone, wciągające doświadczenie z strategiczną walką i rozgałęzioną fabułą.
„Lies of P” to mroczna, makabryczna wersja klasycznej bajki dla dzieci, przekształcająca historię marionetki w wymagającą grę RPG akcji w stylu Souls. W genialny sposób wykorzystuje motywy ludzkości i kłamstwa obecne w powieści, tworząc rozgałęzioną fabułę oraz piękny, przerażający świat. Rozgrywka kładzie nacisk na precyzję w walkach. Styl graficzny przekształca fantazyjny charakter książki w materiał na koszmary.
Nasza ocena: Miłośnicy klasycznych opowieści będą zaintrygowani pokręconą interpretacją „Lies of P”. To świeży powiew w gatunku RPG akcji.
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17. Tom Clancy's Rainbow Six Siege [inspirowana serią gier Tom Clancy's Rainbow Six]
|Nasza ocena
Enebameter 8.3/10
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
|Rodzaj gry
|Strzelanka taktyczna, tryb wieloosobowy
|Platformy
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S
|Rok wydania
|2015
|Twórca
|Producent i wydawca: Ubisoft Montreal
|Średni czas gry
|25–30 godzin (na sezon, w trybie wieloosobowym czas ten może się różnić)
|Unikalne cechy
|Taktyczna rozgrywka zespołowa i intensywna strategia
|Najlepsze dla
|Graczy lubiących rywalizację w trybie wieloosobowym oraz entuzjastów strategii taktycznej
„Tom Clancy’s Rainbow Six Siege” to taktyczna strzelanka, w której nacisk kładziony jest na strategię i koordynację działań zespołowych. Gracz planuje ataki, umacnia pozycje i wykonuje precyzyjne ruchy wraz ze swoją drużyną; każdy mecz jest pełen napięcia i wymaga przemyślanych decyzji. Grafika i oprawa dźwiękowa potęgują napięcie, tworząc wciągające wrażenia z pola bitwy.
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege przekształca powieści wojskowe Clancy’ego w pełną napięcia, strategiczną grę wieloosobową, w której planowanie i praca zespołowa są ważniejsze niż same refleksy.
Chociaż gra nie opiera się na fabule żadnej konkretnej książki, oddaje ton i intensywność narracji Clancy’ego. Wszystko odzwierciedla realizm, głębię taktyczną i napięcie materiału źródłowego. Gracze odczuwają stawkę każdej operacji, a staranne planowanie i koordynacja nawiązują do przemyślanych działań opisanych w powieściach.
Nasza ocena: Rainbow Six Siege gwarantuje niezrównaną intensywność taktyczną i strategiczną rozgrywkę. Przekłada esencję opowieści Clancy’ego na wieloosobowe doświadczenie, które wyróżnia się spośród gier inspirowanych książkami.
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Moja ogólna ocena
Te najlepsze gry wideo oparte na książkach dowodzą, że media interaktywne potrafią uhonorować i wzbogacić literackie arcydzieła. Od szaleńczych polowań w krainach fantasy po walkę o przetrwanie w obliczu nieumarłych w horrorowych realiach — płynnie łączą one świat książek z rozgrywką.
Najlepszy punkt wyjścia dla dzisiejszych gier opartych na książkach?
- The Witcher 3: Dziki Gon – Świetna propozycja dla początkujących. Przystępna fabuła i otwarty świat pozwalają płynnie wkroczyć w świat adaptacji literackich dzięki wciągającym zadaniom.
- „Nie mam ust i muszę krzyczeć” – Najlepsza propozycja dla fanów mrocznych przygód. Zagadki psychologiczne i niesamowita atmosfera ożywiają mrożącą krew w żyłach opowiadanie Harlana Ellisona.
- Metro Exodus – Pozycja obowiązkowa dla fanów gatunku. Takie naprawdę wciągające gry z gatunku survival horroru dostarczają takiego samego napięcia fantastyka naukowa jak powieści.
- BioShock Remastered – świetna propozycja dla ciekawskich odkrywców. Gra zgłębia filozoficzne motywy z książek w podwodnej dystopii, oferując innowacyjną rozgrywkę.
- Lies of P – Najlepsza propozycja dla zapalonych graczy. Wymagająca walka nadaje klasycznym przygodom charakter gier typu „soulslike”, nagradzając umiejętności i eksplorację.
Te propozycje są dostosowane do różnych stylów gry, dzięki czemu na pewno znajdziesz tytuł, który odzwierciedla Twoją miłość do książek. Rozważ zakup dobrego monitora do gier, aby jeszcze bardziej cieszyć się grafiką we wszystkich tych bogatych w fabułę grach.
Często zadawane pytania
„The Witcher 3: Dziki Gon” wyróżnia się jako najlepsza gra oparta na książce dzięki bogatemu światu fantasy, głębokim postaciom i dojrzałym motywom zaczerpniętym z powieści Andrzeja Sapkowskiego. Oferuje ponad 100 godzin zadań i wiele zakończeń.
Chociaż żadna z gier z tej listy nie jest oparta na prawdziwych wydarzeniach, wiele z nich stanowi bardzo realistyczne adaptacje dzieł literackich. Na przykład „Metro Exodus” ożywia postapokaliptyczną wizję Rosji autorstwa Dmitrija Glukhovskiego, a „Spec Ops: The Line” wykorzystuje powieść Josepha Conrada „Jądro ciemności”, by stworzyć opowieść o wojnie psychologicznej.
Tak, istnieją gry oparte na komiksach. Tytuły takie jak „The Walking Dead””, seria „Batman: Arkham” oraz różne gry Marvela ożywiają kultowe historie komiksowe i bohaterów dzięki wciągającej rozgrywce.