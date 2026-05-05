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17 najlepszych gier wideo opartych na książkach – epickie adaptacje literackie w 2026 roku

Najlepsze gry wideo oparte na książkach przekształcają uwielbiane powieści w interaktywne przygody, łącząc bogate fabuły z wciągającą rozgrywką.

Jako gracz ceniący fabułę, głębokie postacie i wciągające światy, zapoznałem się z niezliczoną liczbą tytułów inspirowanych książkami – od epickich dzieł fantastyka naukowa po mroczne opowieści fantasy.

Te gry nie tylko szanują swoje książkowe pierwowzory, ale także wzbogacają je o możliwość dokonywania wyborów przez gracza, pozwalając kształtować zakończenia i zgłębiać motywy w sposób, w jaki nie potrafią tego zrobić filmy.

Jeśli jesteś zapalonym czytelnikiem zmęczonym biernymi opowieściami lub fanem gatunku pragnącym więcej od swoich ulubionych książek, te adaptacje zaspokoją te potrzeby, oferując zmiany punktu widzenia i rozbudowaną fabułę . Odkryjmy, dlaczego te gry wideo się wyróżniają.

Nasze najlepsze propozycje gier opartych na książkach

Te najlepsze tytuły wzbogacają narrację, zamieniając bierną lekturę w aktywne przygody z rozgałęzionymi wątkami fabularnymi i wyborami moralnymi. Od światów fantasy po postapokaliptyczne horrory – gry te oddają istotę powieści, dodając jednocześnie unikalne elementy rozgrywki.

The Witcher 3: Dziki Gon (2015) – Arcydzieło gatunku RPG, które wzbogaca serię powieści Andrzeja Sapkowskiego o rozległy otwarty świat, złożone postacie i tematy dla dorosłych. Głębia fabuły i system walki sprawiają, że gra wyróżnia się wśród najlepszych RPG akcji. Metro Exodus (2019) – Wciągająca strzelanka survivalowa, która oddaje mroczny klimat powieści Dmitrija Glukhovskiego, łącząc horror z eksploracją w oszałamiającej wizualnie rosyjskiej pustyni. Idealna dla fanów wciągających gier z gatunku survival horroru. Parasite Eve (1998) – Wyjątkowa hybryda horroru i RPG, będąca kontynuacją powieści Hideakiego Seny, zawierająca sekwencje filmowe i nowatorską walkę w scenerii współczesnego Nowego Jorku. Klasyk łączący fantastyka naukowa z ekscytującą rozgrywką.

Wybory te przedkładają fabularne doświadczenia nad prostą mechanikę, rozwiązując problem znalezienia gier, które oddają głębię książek. Dla ciekawskich odkrywców zainteresowanych połączeniem sztuki i technologii pokazują one, jak gry wideo na nowo interpretują klasyki. Przewiń dalej, aby odkryć pełną listę tych niezwykłych adaptacji.

17 najlepszych gier opartych na książkach – literackie przygody, w które trzeba zagrać

Ta lista najlepszych gier wideo opartych na książkach obejmuje takie gatunki jak fantasy, fantastyka naukowa i horror. Każda z nich czerpie inspirację z powieści, tworząc fascynujące światy i historie, które oferują różnorodną rozgrywkę, pozostając jednocześnie wiernymi swoim literackim pierwowzorom.

W ile z tych najlepszych gier wideo opartych na książkach grałeś?

1. The Witcher 3: Dziki Gon [na podstawie serii powieści „The Witcher” autorstwa Andrzeja Sapkowskiego]

Nasza ocena Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2015 Twórcy Producent: CD Projekt Red Wydawca: CD Projekt Średni czas rozgrywki 52 godziny w trybie głównej fabuły Unikalne cechy Rozgałęzione zadania, wybory moralne, system polowań na potwory Najlepsze dla fanów gier RPG poszukujących rozbudowanej fabuły

„The Witcher 3: Dziki Gon” opowiada o Geralcie z Rivii, łowcy potworów poszukującym swojej przybranej córki w ogarniętym wojną świecie fantasy. Główne elementy rozgrywki to wykonywanie zadań, walka z potworami oraz eksploracja rozległych krajobrazów, a estetykę wizualną gry tworzą bujne lasy, surowe miasta i magiczne ruiny w scenerii inspirowanej średniowieczem.

„Wiedźmin 3” jest często uznawany za arcydzieło, które nie tylko pozostaje wierne materiałowi źródłowemu, ale także go wzbogaca. Gra wiernie oddaje złożone postacie i dojrzałą tematykę powieści, tworząc jednocześnie rozległy, piękny świat oraz fascynującą, samodzielną fabułę.

Dlaczego to wybraliśmy Epicka narracja i rozległy, dopracowany świat sprawiają, że „The Witcher 3: Dziki Gon” jest definitywną adaptacją literacką. Gra wzbogaca powieści Sapkowskiego o rozgałęzione zadania, głębokie postacie i wciągającą rozgrywkę RPG.

Z mojego doświadczenia wynika, że narracja tej gry dorównuje najlepszym książkom, oferując wiele zakończeń zależnych od wyborów gracza. Wyjątkowym elementem jest minigra karciana „Gwent”, która dodaje grze strategicznej głębi. Styl graficzny oddaje surowy klimat fantasy powieści, łącząc realizm z elementami nadprzyrodzonymi. To doskonały wybór dla miłośników świetnych gier RPG akcji.

Nasza ocena: Fani powieści będą zachwyceni tym, jak „The Witcher 3: Dziki Gon” poszerza ten świat o bogate historie poboczne i rozwój postaci. To pozycja obowiązkowa dla każdego, kto lubi wciągające przygody fantasy.

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Co mówią gracze?

masoudloveskimberly ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Niesamowite, niesamowite, niesamowite! To po prostu najlepsza gra, w której można swobodnie wędrować i zachwycać się wszystkim dookoła! Nie wspominając już o tym, jak świetna jest walka i rozgrywka, gdy już się do nich przyzwyczaisz. Fabuła jest naprawdę świetna. Postacie są naprawdę świetne.

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Co mówią czytelnicy?

DeepDream1984 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Czy to najlepsze powieści fantasy, jakie kiedykolwiek napisano? Nie. Czy są lepsze od większości popularnych obecnie tytułów? Zdecydowanie tak. To, co sprawia, że seria The Witcher jest wyjątkowa, to fakt, że nie trzyma się ona typowych schematów ani motywów fantasy. Jeśli więc czytasz dużo powieści fantasy, seria The Witcher będzie dla ciebie miłą odmianą.

2. Metro Exodus [Kontynuacja powieści „Metro 2035” autorstwa Dmitrija Glukhovskiego]

Nasza ocena Enebameter 9.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strzelanka pierwszoosobowa Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One, Stadia Rok wydania 2019 Twórcy Producent: 4A Games Wydawca: Deep Silver Średni czas rozgrywki 15 godzin fabuły głównej Unikalne cechy Eksploracja otwartego świata, rzemiosło, wybory moralne wpływające na zakończenia Najlepsze dla Miłośników motywów postapokaliptycznych

W grze „Metro Exodus” kontynuowana jest podróż Artema z tuneli moskiewskiego metra ku wędrówce przez cały kraj w niesamowitej postapokaliptycznej scenerii, w poszukiwaniu nowego domu.

Główne elementy rozgrywki to zbieractwo, świetne potyczki w stylu skradanki z mutantami i ludźmi oraz decyzje oparte na fabule, a wszystko to osadzone w ponurej, szczegółowej oprawie wizualnej pełnej zrujnowanych krajobrazów, zaśnieżonych tundr i opuszczonych budowli.

Ta gra doskonale oddaje ponurą atmosferę, jaką oferują najlepsze postapokaliptyczne gry i książki. Łączy w sobie linearny, oparty na fabule horror z eksploracją otwartego świata, ożywiając przerażające mutanty i zdesperowane frakcje ludzi na rosyjskich pustkowiach. Jako trzecia część serii, gra rozwija motywy nadziei pośród rozpaczy obecne w powieściach.

Dlaczego to wybraliśmy Metro Exodus oddaje ponury, survivalowy klimat powieści Glukhovsky’ego dzięki oszałamiającym środowiskom i pełnej napięcia eksploracji. Połączenie horroru i wyborów dokonywanych przez gracza w pełni zanurza fanów w postapokaliptycznej Rosji.

Z opinii społeczności wynika, że gracze chwalą wciągającą oprawę dźwiękową, która potęguje napięcie w ciemnych zakamarkach. Styl wizualny przywołuje klaustrofobiczny horror znany z książek, dzięki realistycznemu oświetleniu i efektom pogodowym.

Nasza ocena: Czytelnicy serii książek docenią to, jak „Metro Exodus” pogłębia fabułę poprzez osobiste historie i dylematy etyczne. Gra jest idealna dla tych, którzy pragną intensywnych strzelanek z bogatą fabułą.

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Co mówią gracze?

SilentSnooper ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Szczerze mówiąc, „Exodus” to naprawdę dobra gra. Po zagraniu w dwie pierwsze części serii byłem mile zaskoczony. Zdecydowanie polecam.

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Co mówią czytelnicy?

0xRangerx0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Moim zdaniem „Metro 2035” to najlepsza książka z trylogii „Metro”.

3. Parasite Eve [Na podstawie powieści „Parasite Eve” autorstwa Hideaki Sena]

Nasza ocena Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG typu survival horror Platformy PlayStation Rok wydania 1998 Twórca Producent i wydawca: Square Średni czas rozgrywki 11 godzin fabuły głównej Unikalne cechy System walki w czasie rzeczywistym, moce mitochondrialne, wiele zakończeń Najlepsze dla fanów horrorów w stylu JRPG

Gra „Parasite Eve” stanowi kontynuację powieści, w której policjantka Aya Brea walczy z mutacjami mitochondrialnymi powodującymi samozapłon w Nowym Jorku. Główne elementy rozgrywki obejmują eksplorację miejskich lokacji, walkę z zmutowanymi stworzeniami przy użyciu broni palnej i supermocy oraz rozwiązywanie zagadek, a wszystko to w estetyce wizualnej łączącej wstępnie renderowane tła z modelami 3D, nawiązującej do stylu filmowego z końca lat 90.

Dlaczego to wybraliśmy „Parasite Eve” łączy elementy horroru i mechanikę gier RPG, tworząc prawdziwie kinowe doświadczenie. Rozszerza powieść Seny na ekscytującą, współczesną scenerię, zachowując jednocześnie nienaruszony rdzeń fabuły z gatunku fantastyka naukowa.

Parasite Eve to wyjątkowe połączenie elementów horroru i gier JRPG. Stanowi bezpośrednią kontynuację powieści, przenosząc jej kluczowe koncepcje – mutację mitochondrialną i horror biologiczny – do kinowej, współczesnej scenerii Nowego Jorku.

Wciągająca fabuła i innowacyjny system walki sprawiają, że jest to klasyczny tytuł na PlayStation. Gracze podkreślają, że niesamowity początek w operze to moment, który naprawdę się wyróżnia. Grafika, choć nieco przestarzała, oddaje klimat horroru fantastyka naukowa z powieści dzięki szczegółowym projektom stworzeń.

Nasza ocena: Fani powieści z pewnością docenią sposób, w jaki „Parasite Eve” rozszerza świat fantastyka naukowa, dodając do niego osobiste stawki. To krótkie, ale pozostawiające silne wrażenie doświadczenie dla miłośników horrorów.

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Co mówią gracze?

NativeMasshole ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Uwielbiam tę grę! Niedawno jednak zrezygnowałem, próbując zagrać w nią na konsoli. Prędkość poruszania się jest okropna, a liczne ekrany ładowania tylko jeszcze bardziej ją spowalniają. Zdecydowanie lepiej gra się na emulatorze, gdzie można przyspieszyć działanie gry.

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Co mówią czytelnicy?

JaySilver ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Poprosiłem znajomego, żeby to przeczytał, a on nawet nie wie, że istnieje taka gra wideo. Powiedział, że to było naprawdę dziwaczne, ale ogólnie rzecz biorąc – dobry horror.

4. BioShock [inspirowany powieścią „Rok 1984” George’a Orwella]

Nasza ocena Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strzelanka z perspektywy pierwszej osoby Platformy PC, PlayStation 3, Xbox 360 Rok wydania 2007 Twórcy Producent: 2K Boston Wydawca: 2K Games Średni czas gry 12 godzin fabuły głównej Unikalne cechy Moce plazmidów, wybory moralne, eksploracja podwodnego miasta Najlepsze dla Strzelanki z naciskiem na fabułę

BioShock przenosi cię do Rapture, podwodnej utopii, która poszła nie tak, gdzie odkrywasz jej sekrety, walcząc ze splicerami. Główne działania obejmują strzelanie, wykorzystywanie genetycznych mocy oraz dokonywanie wyborów, które wpływają na zakończenie, a wszystko to w estetyce architektury art deco, z przeciekającymi korytarzami i retrofuturystycznymi projektami.

Dlaczego to wybraliśmy BioShock przekształca literaturę filozoficzną w interaktywne arcydzieło narracyjne. Jego podwodny świat i dylematy moralne nawiązują do motywów orwellowskich i inspirowanych myślą Rand, co sprawia, że jest to strzelanka FPS skłaniająca do refleksji.

Chociaż nie jest to bezpośrednia adaptacja, BioShock stanowi błyskotliwą krytykę koncepcji filozoficznych obecnych w literaturze klasycznej. Podwodne miasto Rapture jest fascynującą scenerią, a słynny zwrot akcji w grze bezpośrednio nawiązuje do motywów poruszanych w książkach.

Narracja zgłębia obiektywizm i kwestię kontroli, czerpiąc inspirację z powieści. Gracze chwalą w swoich opiniach wciągające nagrania audio, które odsłaniają mroczne zakamarki tej historii. Oprawa wizualna łączy w sobie piękno i rozkład, odzwierciedlając dystopijne motywy książek. To jedna z najlepszych gier FPS opartych na książkach.

Nasza ocena: Miłośnicy inspirujących dzieł z pewnością docenią tematyczne nawiązania do „BioShocka” w interaktywnej formie. To kamień milowy dla graczy ceniących fabułę.

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Co mówią gracze?

01111000marksthespot ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Gra jest fajna i warto w nią zagrać. Jest bardzo dopracowana. To przede wszystkim strzelanka FPS. Zawiera pewne elementy RPG, takie jak uproszczony system umiejętności i wybór zaklęć.

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Co mówią czytelnicy?

roguecongress ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Rok 1984 był fantastyczny. Przeżyłem to samo wstrząsające doświadczenie – od tragicznego zakończenia po uczucie ulgi – dzięki stylowi prozy Orwella. Jeśli jeszcze tego nie przeczytałeś, koniecznie zapoznaj się z jego esejem „Polityka i język angielski”, który stanowi niezbędne uzupełnienie twórczości Orwella.

5. Spec Ops: The Line [na podstawie powieści „Jądro ciemności” Josepha Conrada]

Nasza ocena Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strzelanka z perspektywy trzeciej osoby Platformy PC, PlayStation 3, Xbox 360 Rok wydania 2012 Twórcy Twórca: Yager Development Wydawca: 2K Games Średni czas rozgrywki 6 godzin w trybie głównej fabuły Unikalne cechy Fabuła oparta na wyborach, rozkazy dla oddziału, akcja w Dubaju Najlepsze dla Fani strzelanek psychologicznych

W grze „Spec Ops: The Line” gracz wciela się w kapitana Walkera, który wyrusza na misję ratunkową w spustoszonym przez burzę piaskową Dubaju, odkrywając tam przerażające tajemnice. Główne elementy rozgrywki to strzelanie z wykorzystaniem osłon, wydawanie poleceń członkom drużyny oraz dokonywanie wyborów. Estetykę gry tworzą zrujnowane, luksusowe budynki zasypane piaskiem, które tworzą ponure, pomarańczowe pustkowie.

Dlaczego to wybraliśmy Spec Ops: The Line przełamuje schematy tradycyjnych strzelanek, oferując moralnie złożoną, inspirowaną literaturą fabułę. Jej psychologiczna głębia nawiązuje do powieści Conrada „Jądro ciemności”, stawiając graczy przed trudnymi wyborami i ich szokującymi konsekwencjami.

Spec Ops: The Line to przejmująca dekonstrukcja gier wojennych, w dużej mierze oparta na motywie popadania w szaleństwo znanym z powieści. Gra wkracza w labirynt moralnej dwuznaczności i przekształca go w strzelankę z perspektywy trzeciej osoby o pełnej zwrotów akcji fabule. Gracze często wymieniają scenę z białym fosforem jako moment przełomowy. Estetyka gry oddaje motywy izolacji w mrocznych zakamarkach, charakterystyczne dla powieści.

Nasza ocena: Fani książki dostrzegą głębię psychologiczną w Spec Ops: The Line. Gra jest krótka, ale mocna dla tych, którzy przedkładają fabułę nad akcję.

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Co mówią gracze?

yummyonionjuice ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Fabuła zasługuje na 10/10. Przez dziesiątki lat grania nigdy nie spotkałem się z niczym podobnym do tej gry. Rozgrywka jest zdecydowanie przestarzała, ale jeśli uda ci się przebrnąć przez nią dla samej fabuły, to moim zdaniem warto.

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Co mówią czytelnicy?

Keaton126 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Nie polecam „Jądra ciemności” aż tak bez zastrzeżeń, choć uważam, że sama książka jest znakomita i zasługuje na miano klasyki.

6. S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla [na podstawie powieści „Piknik na skraju drogi” autorstwa Arkadego i Borisa Strugackich]

Nasza ocena Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strzelanka pierwszoosobowa Platformy PC Rok wydania 2007 Twórcy Producent: GSC Game World Wydawca: THQ Średni czas gry 15 godzin w trybie głównej fabuły Unikalne cechy Anomalie, artefakty, nieliniowy świat Najlepsze dla Eksplorację w trybie przetrwania

W grze S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla wcielasz się w rolę stalkera eksplorującego Strefę Wykluczenia w Czarnobylu, poszukującego artefaktów pośród anomalii i mutantów. Główne zajęcia to zbieractwo, walka i interakcje z frakcjami, a całość uzupełnia estetyka wizualna oparta na radioaktywnych ruinach, zamglonych lasach i przemysłowej ruinie w postapokaliptycznej Ukrainie.

Dlaczego to wybraliśmy Rozgrywka skupiona na przetrwaniu wiernie oddaje niesamowitą atmosferę powieści „S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla”. Zagrożenia w otwartym świecie, anomalie i mutanty pozwalają graczom zanurzyć się w pełnym napięcia, obcym krajobrazie znanym z powieści.

Ta wspaniała gra z serii S.T.A.L.K.E.R., w dużej mierze oparta na „Strefie Obcej” z powieści, tworzy surowy, bezlitosny świat, w którym przetrwanie jest kluczowe. Oddaje ona panującą w książkach atmosferę tajemnicy i niebezpieczeństwa czającego się w ciemnych zakamarkach. Gracze doceniają dynamikę rozgrywki, na przykład nagłe ataki mutantów. Grafika oddaje niesamowitą, nieziemską atmosferę powieści.

Nasza ocena: Miłośnicy serii książkowej uznają grę S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla za prawdziwego duchowego następcę. Jest to idealna propozycja dla fanów popularnej serii gier o stalkerach.

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Co mówią gracze?

forkie1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Podsumowując, nie bez powodu ludzie wciąż mówią o tych grach. Są one niesamowicie wciągające, klimatyczne i autentyczne.

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Co mówią czytelnicy?

WizardWatson9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Bardzo podobała mi się powieść „Piknik na skraju drogi”. To genialne, wyjątkowe dzieło science fiction, oparte na pomysłowości, które nie nuży czytelnika.

Nasza ocena Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przygodowa, typu „wskaż i kliknij”, logiczna Platformy PC, Mac Rok wydania 1995 Twórcy Twórca: Cyberdreams, The Dreamers Guild Współtwórca: Harlan Ellison Wydawca: Cyberdreams Średni czas rozgrywki 6–8 godzin Unikalne cechy Mroczna fabuła, horror psychologiczny, wiele zakończeń Najlepsze dla Fanów mrocznych, psychologicznych opowieści

Gra „Nie mam ust, a muszę krzyczeć” przenosi cię do pokręconego, postapokaliptycznego świata rządzonego przez sadystyczną sztuczną inteligencję. Rozgrywka typu „wskaż i kliknij” łączy eksplorację, łamigłówki i wybory fabularne, a niesamowita oprawa wizualna i niepokojąca oprawa dźwiękowa budują nieustanne poczucie grozy. Każda decyzja ma znaczenie, a napięcie nie słabnie ani na chwilę, gdy próbujesz ominąć pułapki i uniknąć tortur ze strony sztucznej inteligencji.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Nie mam ust, a muszę krzyczeć” z niezwykłą precyzją oddaje mrożącą krew w żyłach wizję Harlana Ellisona i przekształca ją w interaktywne doświadczenie, które wciąga gracza od początku do końca.

Gra pozostaje wierna opowiadaniu, poszerzając jego świat, a jednocześnie zachowując mroczny, psychologiczny rdzeń oryginału. Każda postać przechodzi osobistą podróż, która odzwierciedla motywy poruszane w opowiadaniu, a manipulacje AM wydają się okrutne i osobiste.

Zagadki i wybory dialogowe odzwierciedlają dylematy moralne zawarte w książce, co sprawia, że horror wydaje się bezpośredni i wciągający. Rzadko zdarza się, by gra tak wiernie odzwierciedlała dzieło literackie, a jednocześnie pozostawiała graczom swobodę działania.

Nasza ocena: „Nie mam ust, a muszę krzyczeć” wyróżnia się jako mistrzowska adaptacja. Wierna narracja i intensywna atmosfera sprawiają, że jest to jedna z najlepszych gier wideo opartych na książce.

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Co mówią gracze?

Dragon__Chan ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Konstrukcja świata jest absolutnie niesamowita. Każdy najmniejszy szczegół tego świata lub przeszłości, który zostaje wyjaśniony, jest po prostu niezwykle interesujący, zwłaszcza historia powstania i zmiany nazwy AM (począwszy od „Allied Mastercomputer” – nazwy nadanej mu w momencie powstania – aż po obecne znaczenie skrótu AM, czyli „Myślę, więc jestem”).

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Co mówią czytelnicy?

Lookey-43 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Niedawno kupiłem nowy zbiór opowiadań Harlana Ellisona i bardzo mi się podobał.

8. Enslaved: Odyseja na Zachód [luźno oparte na starożytnej chińskiej powieści „Podróż na Zachód”]

Nasza ocena Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja-przygoda, platformówka Platformy PS3, Xbox 360, PC Rok wydania 2010 Twórca Producent i wydawca: Ninja Theory Średni czas rozgrywki 12–15 godzin Unikalne cechy Postapokaliptyczny świat, dynamiczne przemieszczanie się, kooperacyjna sztuczna inteligencja Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają fabularne gry akcji-przygodowe

Enslaved: Odyseja na Zachód to oszałamiająca gra akcji i przygody, łącząca elementy platformówki, walki i eksploracji w postapokaliptycznym świecie.

Poruszasz się po szczegółowo odwzorowanych, zrujnowanych krajobrazach, rozwiązując zagadki środowiskowe i korzystając z dynamicznej mechaniki poruszania się. Grafika gry zachwyca żywymi kolorami kontrastującymi z ponurym otoczeniem, a ścieżka dźwiękowa dodaje emocjonalnej głębi, która wciąga cię w tę przygodę.

Dlaczego to wybraliśmy Enslaved: Odyseja na Zachód przekształca klasyczną powieść „Podróż na Zachód” w bogatą wizualnie, fabularną przygodę, zachowując jednocześnie wciągającą i zróżnicowaną rozgrywkę.

Gra czerpie inspirację z powieści, luźno nawiązując do historii podróży pełnej wyzwań i nieoczekiwanych towarzyszy. Postacie odzwierciedlają archetypy z pierwowzoru, a relacje między bohaterami napędzają fabułę.

Chociaż nie jest to dosłowna adaptacja, gra oddaje ducha i motywy książki, co daje graczom poczucie postępu i celu podczas przechodzenia zarówno sekwencji walk, jak i eksploracji.

Nasza ocena: „Enslaved: Odyseja na Zachód” wyróżnia się jako przygoda oparta na fabule. Wciągająca rozgrywka i silny rozwój postaci sprawiają, że jest to jedna z najlepszych adaptacji dzieła literackiego.

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Co mówią gracze?

darkfalzx ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ta gra absolutnie mi się podobała przez 99,9% czasu rozgrywki. Piękny świat, wyraziste postacie, całkiem niezła walka i bardzo interesująca fabuła.

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Co mówią czytelnicy?

theworldbystorm ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Osobiście bardzo mi się to podobało. Znajdziemy tu całą tę burzliwą akcję rodem ze starej bajki na dobranoc, przeplataną chińskimi wydarzeniami historycznymi i mitologicznymi.

9. Assassin’s Creed [inspirowane powieścią historyczną Vladimira Bartola pt. „Alamut”]

Nasza ocena Enebameter 9.1/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja-przygoda, skradanka Platformy Wiele platform (PS, Xbox, PC, Switch) Rok wydania 2007 Twórca Producent i wydawca: Ubisoft Średni czas rozgrywki 15–20 godzin Unikalne cechy Historyczne scenerie i mechanika skradania się Najlepsze dla Graczy, którzy lubią skradanie się i historyczne scenerie

Assassin’s Creed to gra akcji z elementami przygody, w której scenariusze historyczne zostały odtworzone z niezwykłą dbałością o szczegóły. Gra skupia się na skradaniu się, parkourze i eksploracji; poruszasz się po tętniących życiem miastach i planujesz precyzyjne ataki, odkrywając przy tym ukryte sekrety. Grafika i atmosfera są niezwykłe, a szczegółowa architektura oraz barwne otoczenie sprawiają, że każda misja wydaje się żywa.

Dlaczego to wybraliśmy Assassin’s Creed ożywia historię dzięki wciągającej rozgrywce, pozwalając graczom doświadczać kultowych wydarzeń i miejsc w wyjątkowy, interaktywny sposób.

Gra w znacznym stopniu czerpie z historycznych zapisów i opowieści, splatając fikcyjne historie z prawdziwymi wydarzeniami i postaciami. Choć pozwala sobie na pewną swobodę twórczą, oddaje istotę tamtej epoki, zapewniając graczom poczucie zanurzenia się w świecie inspirowanym historią.

Wątki fabularne i misje odzwierciedlają ówczesne zmagania i intrygi, co pozwala graczom poznać zarówno wyzwania, jak i kulturę tamtej epoki.

Nasza ocena: „Assassin’s Creed” doskonale łączy skradanie się, eksplorację i opowiadanie historii. To naprawdę wyjątkowa adaptacja gry inspirowana książkami i relacjami historycznymi.

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Co mówią gracze?

H4TR6D ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 „Assassin's Creed” to prawdziwe arcydzieło – od atmosfery panującej w miastach po historyczne podejście, jakie twórcy gry starali się zastosować w porównaniu z innymi tytułami z serii

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Co mówią czytelnicy?

Apprehensive-Word224 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Całkowicie się zgadzam – to naprawdę świetna lektura, która na nowo rozbudziła moją pasję do czytania. Pięknie napisana. Jako fan serii „Assassin's Creed” i gracz w te gry, bardzo mnie to zaciekawiło

10. Call of Cthulhu: Mroczne zakątki Ziemi [Zainspirowane nowelą H.P. Lovecrafta „Cień nad Innsmouth”]

Nasz wynik Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Survival horror, przygodówka Platformy PC, Xbox, PS2 Rok wydania 2005 Twórca Producent i wydawca: Headfirst Productions Średni czas rozgrywki 12–15 godzin Unikalne cechy Horror w stylu Lovecrafta, rozgrywka oparta na śledztwie, połączenie skradanki i walki Najlepsze dla Fanów horrorów i miłośników rozwiązywania zagadek

Call of Cthulhu: Mroczne zakątki Ziemi to przygodowa gra z gatunku survival horroru, osadzona w mrożącej krew w żyłach atmosferze w stylu Lovecrafta. Gracz eksploruje niesamowite miasteczka i niszczejące wnętrz, rozwiązując zagadki i stawiając czoła okropnościom, które wystawiają na próbę zarówno spryt, jak i nerwy. Grafika i udźwiękowienie tworzą napiętą, przytłaczającą atmosferę, która sprawia, że gracz nieustannie pozostaje w stanie napięcia.

Dlaczego to wybraliśmy Call of Cthulhu: Mroczne zakątki Ziemi wiernie oddaje grozę i klimat opowiadań H.P. Lovecrafta. Dzięki odkrywaniu tajemnic gracz czuje się częścią tej historii.

Gra ściśle trzyma się motywów i wątków fabularnych Lovecrafta; pozwala graczom zanurzyć się w świecie kosmicznego horroru, jaki wyobraził sobie autor. Fabuła, postacie i niepokojące spotkania odzwierciedlają mroczny ton pierwowzoru, a momenty psychologicznego przerażenia są idealnie wyważone.

Chociaż niektóre mechaniki wydają się dziś nieco przestarzałe, zaangażowanie twórców w opowiadanie historii i budowanie atmosfery horroru nadal robi wrażenie. Dzięki temu świat przedstawiony w książce naprawdę ożywa.

Nasza ocena: „Call of Cthulhu: Mroczne zakątki Ziemi” oferuje całe napięcie i głębię narracyjną charakterystyczną dla dzieł Lovecrafta. Jest to jedna z najbardziej fascynujących adaptacji literackich w historii gier.

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Co mówią gracze?

bombur432 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 To fenomenalna gra!! I właśnie w nią teraz gram!! Pod wieloma względami idealnie oddaje klimat Lovecrafta. Najbardziej podobają mi się fragmenty sprzed pojawienia się broni – cała sekwencja ucieczki jest absolutnie oszałamiająca i trzyma w napięciu.

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Co mówią czytelnicy?

poirotsgreycells ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 To moja ulubiona książka Lovecrafta! Fragment z Zadokiem trochę się dłuży, bo Lovecraft kładzie nacisk na każde słowo, co moim zdaniem bardzo szybko staje się irytujące, ale uwielbiam tę tajemnicę i sceny pościgów

11. „Sherlock Holmes: Przebudzenie” [Najlepsza adaptacja inspirowana twórczością Doyle’a i Lovecrafta]

Nasz wynik Enebameter 8.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przygodówka detektywistyczna, horror Platformy PC, PS4/PS5, Xbox One/Series, Switch Rok wydania 2023 (remake), 2006 (oryginał) Twórcy Twórca i wydawca: Frogwares Średni czas rozgrywki 12–15 godzin Unikalne cechy Holmes + Lovecraft, rozwiązywanie zagadek, system zdrowia psychicznego Najlepsze dla Fani fabuły i tajemnic

Sherlock Holmes: Przebudzenie łączy fabułę kryminalną z horrorem w stylu Lovecrafta. Gracz eksploruje zamglone ulice i niepokojące wnętrza, zbierając dowody i łącząc wskazówki, podczas gdy z każdym krokiem narasta poczucie grozy.

W remake’u z 2023 roku zaktualizowano grafikę i tempo rozgrywki, ale nadal główny nacisk kładziony jest na zderzenie logicznego umysłu Holmesa z siłami przekraczającymi ludzkie pojmowanie.

Dlaczego to wybraliśmy „Sherlock Holmes: Przebudzenie” szanuje dwie bardzo różne tradycje literackie. Detektyw Doyle’a, skupiony na szczegółach, spotyka się z kosmicznym horrorem Lovecrafta, a rezultatem jest opowieść, która wydaje się osadzona w rzeczywistości, a jednocześnie głęboko niepokojąca.

Holmes jest przedstawiony tak, jak można by się spodziewać – logiczny i precyzyjny – ale w tej historii staje przed zagadkami, których żadne rozumowanie nie jest w stanie w pełni rozwiązać. To napięcie napędza fabułę i nadaje adaptacji głębię.

Nie jest to bezpośrednia adaptacja dzieł Doyle’a czy Lovecrafta, ale oddaje hołd obu autorom. Dialogi, atmosfera i narastające szaleństwo oddają klimat światów obu pisarzy, łącząc je w sposób, który wydaje się naturalny.

Nasza ocena: „Sherlock Holmes: Przebudzenie” to błyskotliwa, niepokojąca adaptacja, która łączy dwie ikony literatury w jedną fascynującą opowieść.

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Co mówią gracze?

Calum ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 „Sherlock Holmes: The Awakened” to niezwykle wciągająca przygoda detektywistyczna, która jest świetnie napisana i porusza kilka mrocznych wątków. Rozgrywka – a zwłaszcza brak elementów akcji – nie przypadnie do gustu każdemu graczowi, ale dla tych, którzy cenią ten styl, zapewni wyjątkowo satysfakcjonujące wrażenia.

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Co mówią czytelnicy?

kipobaker ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Bardzo mi się to podoba – jestem fanem Sherlocka Holmesa odkąd nauczyłem się czytać. Lubię większość adaptacji filmowych i telewizyjnych, ale tak często przedstawiają go w sposób niezgodny z prawdą. Jest o wiele cieplejszą osobą, zwłaszcza w stosunku do Watsona, niż to zazwyczaj pokazują adaptacje.

12. Dune II [na podstawie powieści „Diuna” autorstwa Franka Herberta]

Nasz wynik Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strategia czasu rzeczywistego Platformy Amiga, MS-DOS, Sega Mega Drive Rok wydania 1992 Twórcy Producent: Westwood Studios Wydawca: Virgin Games Średni czas rozgrywki 10 godzin głównej fabuły Unikalne cechy Pozyskiwanie surowców, budowa bazy, jednostki frakcji Najlepsze dla Miłośników gier strategicznych

W grze „Dune II” trzy rody toczą wojnę o kontrolę nad Arrakisem, pozyskując przyprawę i budując armie. Główne działania obejmują zarządzanie zasobami, budowę baz oraz walkę w czasie rzeczywistym, a wszystko to w retro stylu 2D z pikselową grafiką przedstawiającą pustynie, pojazdy fantastyka naukowa i zagrożenie ze strony piaskowych robaków.

Dlaczego to wybraliśmy Jako pionierska gra RTS, Dune II ożywia polityczne intrygi Herberta i wojnę na pustyni. Gracze doświadczają taktycznej walki i budowania imperium, które odzwierciedlają epicki rozmach powieści.

Ta wspaniała gra była prekursorem gatunku RTS, zainspirowana politycznymi intrygami i pustynnym światem powieści. Przekształca motywy książek, takie jak ataki imperiów i wojny o zasoby, w taktyczną rozgrywkę. Grafika oddaje rozległe wydmy i futurystyczną technologię znaną z powieści.

Nasza ocena: Fani powieści z pewnością docenią rywalizację frakcji w Dune II. To fundamentalny tytuł w historii gier strategicznych.

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shevy-java ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Gra „Dune 2” w pewnym sensie zmieniła oblicze gatunku RTS. Ukazała się w 1992 roku. „Warcraft I” ukazał się w 1994 roku. Pod wieloma względami „Dune 2” utorowała drogę wielu późniejszym grom, aż po „Warcraft 3” czy „Dota”.

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serralinda73 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 „Diuna” to jedna z moich ulubionych serii wszech czasów (tak, cała oryginalna seria) i regularnie do niej wracam, za każdym razem odkrywając coś nowego, co mnie fascynuje.

13. „Piekło Dantego” [na podstawie poematu „Piekło” Dantego Alighieri]

Nasza ocena Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja typu hack-and-slash Platformy PlayStation 3, Xbox 360 Rok wydania 2010 Twórcy Producent: Visceral Games Wydawca: Electronic Arts Średni czas rozgrywki 8 godzin fabuły głównej Unikalne cechy Poruszanie się po kręgach piekła, system kombinacji, walki z bossami Najlepsze dla fanów mitycznych gier akcji

W grze „Piekło Dantego” poeta zostaje przedstawiony jako krzyżowiec schodzący do piekła, by uratować Beatrycze. Główne elementy rozgrywki to walka z przeciwnikami, sekwencje platformowe oraz minigry związane z sądem ostatecznym, a całość uzupełnia estetyka wizualna oparta na groteskowych, ognistych krajobrazach piekielnych, demonicznych stworzeniach oraz sztuce gotyckiej inspirowanej poematem.

Dlaczego to wybraliśmy Ta pełna akcji reinterpretacja przekształca epicki poemat Dantego w interaktywną, oszałamiającą wizualnie podróż przez piekło. „Piekło Dantego” zachowuje literacką strukturę, oferując jednocześnie ekscytujące walki i starcia z bossami.

Ta gra to dosłowna podróż przez dziewięć kręgów piekła. Przekształca klasyczny epos w dynamiczną, przesadzoną grę akcji, pełną spektakularnych walk z bossami oraz żywego, brutalnego stylu graficznego. Struktura powieści została zaadaptowana na poziomy. Grafika ożywia piekielne wizje z książki dzięki mrocznym, szczegółowym środowiskom.

Nasza ocena: Miłośnicy poematu uznają „Piekło Dantego” za kreatywne ujęcie tej opowieści. Gra jest ekscytująca i należy do najlepszych gier typu hack-and-slash.

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Colt_Coffey ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Bardzo dobra gra. Bardzo podobał mi się motyw przewodni i styl graficzny.

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jleonardbc ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Dzieło to zalicza się do największych dzieł literackich wszech czasów i nadal jest interesujące oraz wciągające dla czytelników na każdym poziomie zaawansowania.

14. Władca Pierścieni Online [na podstawie powieści „Władca Pierścieni” i „Hobbit” autorstwa J.R.R. Tolkiena]

Nasza ocena Enebameter 8.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry MMORPG Platformy PC Rok wydania 2007 Twórcy Twórca: Standing Stone Games Wydawca: Daybreak Game Company Średni czas gry Ponad 100 godzin Unikalne cechy System drużyn, epickie zadania, odtworzenie Śródziemia Najlepsze dla Graczy lubiących fantasy MMO

„Władca Pierścieni Online” to jedna z najlepszych gier MMORPG, w której możesz stworzyć postać i przeżyć przygody w Śródziemiu w czasie wydarzeń opisanych w książkach. Główne zajęcia to wykonywanie zadań, rzemiosło i rajdy grupowe, a wszystko to w ogromnym świecie online, pełnym bujnych pól Shire, mrocznego Mordoru i szczegółowo odwzorowanych elfich miast.

Dlaczego to wybraliśmy Ta gra MMO wiernie odtwarza Śródziemie Tolkiena, pozwalając graczom odkrywać kultowe lokacje i historie. Dbałość o fabułę oraz wciągający świat przedstawiony w grze „Władca Pierścieni” Online” sprawiają, że jest to idealna propozycja dla fanów poszukujących epickich przygód.

Ta gra MMO znakomicie oddaje rozległy świat i bogatą fabułę Tolkiena. Pozwala graczom przeżyć fantastyczną przygodę w Śródziemiu, odwiedzając kultowe lokacje i uczestnicząc w wydarzeniach zgodnych z fabułą książek. Jest to gra typu free-to-play z dodatkami. Grafika wiernie oddaje opisy zawarte w powieściach.

Nasza ocena: Fani Tolkiena z pewnością pokochają rozbudowane historie w grze „Władca Pierścieni” Online”. To jeden z najlepszych wyborów wśród gier MMORPG.

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Thehydrologist ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Lotro to niesamowita gra, w którą koniecznie trzeba zagrać. Jedynym minusem – o ile można to tak nazwać – jest to, że przejście fabuły wymaga setek godzin rozgrywki. Ale to gra MMO, więc jest to dość typowe. Ma też tak wiele dodatków DLC, że fabuła ciągle się wydłuża.

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GunsmokeG ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 „Hobbit” to zabawna, dynamiczna przygoda. „Władca Pierścieni” jest znacznie wolniejszy, bardziej ociężły, zawiera więcej dialogów, więcej wyjaśnień itp. – przynajmniej przez połowę „Drużyny Pierścienia”. Akcja nabiera tempa dopiero po kilkuset stronach.

15. Harry Potter i Komnata Tajemnic [Na podstawie powieści „Harry Potter i Komnata Tajemnic” autorstwa J.K. Rowling]

Nasza ocena Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja-przygoda Platformy PC, PlayStation 2, Xbox, GameCube Rok wydania 2002 Twórcy Producent: Eurocom Wydawca: Electronic Arts Średni czas rozgrywki 9 godzin Unikalne cechy Rzucanie zaklęć, quidditch, swobodne poruszanie się po Hogwarcie Najlepsze dla magiczną eksplorację

Gra „Harry Potter i Komnata Tajemnic” odtwarza drugi rok nauki Harry’ego w Hogwarcie, podczas którego bohater rozwiązuje zagadkę Komnaty Tajemnic. Główne atrakcje to rzucanie zaklęć, latanie na miotłach oraz zwiedzanie zamku w trójwymiarowym świecie pełnym fantazyjnej magii, kolorowych sal i spotkań z różnymi stworzeniami.

Dlaczego to wybraliśmy Gra wiernie ożywia magiczny świat Rowling, pozwalając graczom na własną rękę odkrywać Hogwart i rozwiązywać zagadki. „Harry Potter i Komnata Tajemnic” zachowuje równowagę między rzucaniem zaklęć, eksploracją i fabułą, odzwierciedlając w ten sposób urok powieści.

Wczesne gry z serii o Harrym Potterze należą do najbardziej wiernych adaptacji książkowych i cieszą się największą popularnością wśród fanów. Ta konkretna gra znakomicie oddawała magię Hogwartu, oferując zabawne zaklęcia do nauki, łamigłówki do rozwiązania oraz ogólne poczucie zachwytu, podobnie jak gry takie jak „Hogwarts Legacy””. Fabuła gry ściśle nawiązuje do powieści. Grafika ożywia czarujący świat książek.

Nasza ocena: Czytelnicy powieści ponownie przeżyją przygody z „Harry Potter i Komnata Tajemnic”. To dobry wybór na rodzinną rozgrywkę.

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Co mówią gracze?

Wessex-90 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ta gra bardzo mi się podobała!! Najbardziej podobał mi się element eksploracji oraz muzyka. Fragmenty z skradaniem się przed prefektami były przerażające, lol. Powiedziałbym, że największą wadą jest sposób, w jaki przedstawiono fabułę, oraz to, że nie ma się wrażenia, jakby to był pełny rok w Hogwarcie. Ekrany ładowania były MĘCZĄCE, lol.

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mcleanatg ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ludzie mówią, że ta książka jest „niepotrzebna” dla serii, ale wprowadza ona tak wiele wątków i naprawdę jest fascynującą powieścią kryminalną i przygodową. Szczerze mówiąc, mógłbym o niej powiedzieć o wiele więcej. Zawsze z niecierpliwością czekam na nią, gdy ponownie czytam tę serię.

16. Lies of P [Na podstawie „Przygód Pinokia” Carlo Collodiego]

Nasz wynik Enebameter 8.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji Platformy PC, PlayStation 5, Xbox Series X Rok premiery 2023 Twórca Producent i wydawca: Neowiz Games Średni czas gry 30 godzin Unikalne cechy System kłamstw, montaż broni, akcja osadzona w epoce Belle Epoque Najlepsze dla Wymagające walki

Lies of P to nowa wersja historii o Pinokio, w której marionetka budzi się w opanowanym przez marionetki mieście Krat i poszukuje człowieczeństwa. Główne elementy rozgrywki to walka w stylu Soulslike, parowanie ciosów i eksploracja, a wszystko to w estetyce mrocznych wiktoriańskich ulic, mechanicznych potworów i bogato zdobionej architektury w świecie steampunkowym.

Dlaczego to wybraliśmy Oparta na kłamstwach mechanika i mroczna estetyka przekształcają Pinokia w fascynującą, wymagającą grę RPG. „Lies of P” zamienia klasyczną opowieść w pokręcone, wciągające doświadczenie z strategiczną walką i rozgałęzioną fabułą.

„Lies of P” to mroczna, makabryczna wersja klasycznej bajki dla dzieci, przekształcająca historię marionetki w wymagającą grę RPG akcji w stylu Souls. W genialny sposób wykorzystuje motywy ludzkości i kłamstwa obecne w powieści, tworząc rozgałęzioną fabułę oraz piękny, przerażający świat. Rozgrywka kładzie nacisk na precyzję w walkach. Styl graficzny przekształca fantazyjny charakter książki w materiał na koszmary.

Nasza ocena: Miłośnicy klasycznych opowieści będą zaintrygowani pokręconą interpretacją „Lies of P”. To świeży powiew w gatunku RPG akcji.

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Co mówią gracze?

demoze ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Była to jedna z moich pierwszych gier typu „soulslike” (pierwszą była „Lords of the Fallen”, w którą przestałem grać w połowie), więc uczyłem się jej od podstaw. Dla mnie więc parowanie było głównym sposobem rozgrywki i nigdy tak naprawdę nie polegałem na unikach, poza pewnymi sytuacjami, w których były one lepszym rozwiązaniem. W związku z tym ta gra zasługuje w mojej ocenie na 9–10 punktów.

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starlight_aesthete ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Oryginalna wersja „Przygód Pinokia” jest NIESAMOWITA.

17. Tom Clancy's Rainbow Six Siege [inspirowana serią gier Tom Clancy's Rainbow Six]

Nasza ocena Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strzelanka taktyczna, tryb wieloosobowy Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2015 Twórca Producent i wydawca: Ubisoft Montreal Średni czas gry 25–30 godzin (na sezon, w trybie wieloosobowym czas ten może się różnić) Unikalne cechy Taktyczna rozgrywka zespołowa i intensywna strategia Najlepsze dla Graczy lubiących rywalizację w trybie wieloosobowym oraz entuzjastów strategii taktycznej

„Tom Clancy’s Rainbow Six Siege” to taktyczna strzelanka, w której nacisk kładziony jest na strategię i koordynację działań zespołowych. Gracz planuje ataki, umacnia pozycje i wykonuje precyzyjne ruchy wraz ze swoją drużyną; każdy mecz jest pełen napięcia i wymaga przemyślanych decyzji. Grafika i oprawa dźwiękowa potęgują napięcie, tworząc wciągające wrażenia z pola bitwy.

Dlaczego to wybraliśmy Tom Clancy’s Rainbow Six Siege przekształca powieści wojskowe Clancy’ego w pełną napięcia, strategiczną grę wieloosobową, w której planowanie i praca zespołowa są ważniejsze niż same refleksy.

Chociaż gra nie opiera się na fabule żadnej konkretnej książki, oddaje ton i intensywność narracji Clancy’ego. Wszystko odzwierciedla realizm, głębię taktyczną i napięcie materiału źródłowego. Gracze odczuwają stawkę każdej operacji, a staranne planowanie i koordynacja nawiązują do przemyślanych działań opisanych w powieściach.

Nasza ocena: Rainbow Six Siege gwarantuje niezrównaną intensywność taktyczną i strategiczną rozgrywkę. Przekłada esencję opowieści Clancy’ego na wieloosobowe doświadczenie, które wyróżnia się spośród gier inspirowanych książkami.

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Co mówią gracze?

Toro_Bar ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Będziesz musiał poświęcić na to sporo czasu, żeby móc rywalizować i w pełni wykorzystać możliwości tej gry. Do tej pory spędziłem w niej około 3,5 tys. godzin i nie mogę powiedzieć, żebym tego żałował.

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Co mówią czytelnicy?

jaco129 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 To świetna gra! Zwłaszcza jeśli lubisz „Siege” – widać, skąd twórcy czerpali inspirację.

Moja ogólna ocena

Te najlepsze gry wideo oparte na książkach dowodzą, że media interaktywne potrafią uhonorować i wzbogacić literackie arcydzieła. Od szaleńczych polowań w krainach fantasy po walkę o przetrwanie w obliczu nieumarłych w horrorowych realiach — płynnie łączą one świat książek z rozgrywką.

Najlepszy punkt wyjścia dla dzisiejszych gier opartych na książkach?

Te propozycje są dostosowane do różnych stylów gry, dzięki czemu na pewno znajdziesz tytuł, który odzwierciedla Twoją miłość do książek. Rozważ zakup dobrego monitora do gier, aby jeszcze bardziej cieszyć się grafiką we wszystkich tych bogatych w fabułę grach.

Często zadawane pytania