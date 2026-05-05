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Les 17 meilleurs jeux vidéo adaptés de livres – Des adaptations littéraires épiques en 2026

Les meilleurs jeux vidéo adaptés de livres transforment des romans très appréciés en aventures interactives, alliant des histoires riches à un gameplay captivant.

En tant que joueur amateur de récits, qui apprécie particulièrement les personnages complexes et les univers immersifs, j’ai exploré d’innombrables titres inspirés de livres, allant des épopées de science-fiction aux contes de fantasy noire.

Ces jeux vidéo ne se contentent pas de respecter les livres dont ils s’inspirent, ils les enrichissent grâce aux choix des joueurs, vous permettant ainsi de façonner les fins et d’explorer les thèmes d’une manière que le cinéma ne peut égaler.

Que vous soyez un lecteur assidu lassé des récits passifs ou un fan de genre avide d’en savoir plus sur vos livres préférés, ces adaptations répondent à cette attente en proposant des changements de point de vue et une univers plus riche . Découvrons ensemble pourquoi ces jeux vidéo se démarquent.

Notre sélection des meilleurs jeux vidéo adaptés de livres

Ces titres phares élèvent les récits, transformant la lecture passive en aventures actives grâce à des intrigues à embranchements et des choix moraux. Des mondes fantastiques aux horreurs post-apocalyptiques, ces jeux capturent l’essence de leurs romans tout en y ajoutant des dimensions de gameplay uniques.

The Witcher 3 : La Chasse sauvage (2015) – Un RPG de chef-d’œuvre qui enrichit la série de romans d’Andrzej Sapkowski grâce à un vaste monde ouvert, des personnages complexes et des thèmes adultes. La profondeur de son récit et ses combats en font un titre incontournable parmi les meilleurs RPG d’action. Metro Exodus (2019) – Un jeu de tir de survie captivant qui incarne les romans sombres de Dmitry Glukhovsky, mêlant horreur et exploration dans un désert russe visuellement époustouflant. Parfait pour les amateurs de jeux d’horreur et de survie captivants. Parasite Eve (1998) – Un hybride unique entre jeu d’horreur et RPG, suite du roman de Hideaki Sena, proposant des séquences cinématiques et des combats innovants dans un New York contemporain. Un classique qui allie science-fiction et gameplay palpitant.

Ces sélections privilégient les expériences axées sur l’histoire plutôt que les simples mécanismes de jeu, résolvant ainsi le problème récurrent que représente la recherche de jeux vidéo qui rendent justice à la profondeur des livres. Pour l’explorateur curieux intéressé par les intersections entre l’art et la technologie, elles illustrent la manière dont les jeux vidéo réinterprètent les classiques. Continuez à faire défiler pour découvrir la liste complète de ces adaptations remarquables.

Les 17 meilleurs jeux vidéo adaptés de livres – Des aventures littéraires incontournables

Cette sélection des meilleurs jeux vidéo adaptés de livres couvre des genres tels que la fantasy, la science-fiction et l'horreur. Chacun d'entre eux s'inspire de romans pour créer des univers et des récits captivants, offrant une expérience de jeu variée tout en restant fidèle aux ouvrages dont ils sont tirés.

Combien de ces meilleurs jeux vidéo adaptés de livres avez-vous joués ?

1. The Witcher 3 : La Chasse sauvage [Adapté de la série de romans « The Witcher » d’Andrzej Sapkowski]

Notre note Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action Plateformes PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2015 Créateurs Développeur : CD Projekt Red Éditeur : CD Projekt Durée moyenne de jeu 52 heures pour l'histoire principale Caractéristiques uniques Quêtes à embranchements, choix moraux, système de chasse aux monstres Idéal pour Les amateurs de jeux de rôle à la recherche d’un univers riche et complexe

The Witcher 3 : La Chasse sauvage suit Geralt de Riv, un chasseur de monstres à la recherche de sa fille adoptive dans un monde fantastique déchiré par la guerre. Les principales activités consistent à accomplir des quêtes, à combattre des créatures et à explorer de vastes paysages, le tout dans un univers d’inspiration médiévale où se mêlent forêts luxuriantes, villes sombres et ruines magiques.

The Witcher 3 est souvent salué comme un chef-d’œuvre qui non seulement respecte son œuvre originale, mais l’enrichit également. Il adapte fidèlement les personnages complexes et les thèmes adultes des romans tout en créant un monde vaste et magnifique ainsi qu’une histoire captivante qui se suffit à elle-même.

Pourquoi nous l’avons choisi Sa narration épique et la construction d’un univers aussi vaste font de The Witcher 3 : La Chasse sauvage une adaptation littéraire incontournable. Il sublime les romans de Sapkowski grâce à des quêtes à embranchements, des personnages profonds et un gameplay de jeu de rôle immersif.

D’après mon expérience, le récit du jeu rivalise avec les meilleurs livres, proposant plusieurs fins en fonction des choix du joueur. Le mini-jeu de cartes Gwent constitue un aspect unique qui ajoute une profondeur stratégique. Le style artistique rend parfaitement l’univers fantastique et cru des romans, mêlant réalisme et éléments surnaturels. C’est un choix incontournable pour les amateurs de grands jeux de rôle d’action.

Mon verdict : Les fans des romans apprécieront particulièrement la manière dont The Witcher 3 : La Chasse sauvage élargit l’univers grâce à de riches intrigues secondaires et à un développement approfondi des personnages. C’est un jeu incontournable pour tous ceux qui aiment les aventures fantastiques immersives.

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Que disent les joueurs ?

masoudloveskimberly ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Incroyable, incroyable, incroyable ! C'est le jeu incontournable où l'on peut se promener et se laisser captiver par tout ce qui nous entoure ! Sans parler des combats et du gameplay tellement divertissants une fois qu'on s'y est habitué. L'histoire est vraiment excellente. Les personnages sont vraiment excellents.

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Que disent les lecteurs ?

DeepDream1984 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 S'agit-il des meilleurs romans fantastiques jamais écrits ? Non. Sont-ils meilleurs que la plupart des ouvrages à succès du genre ? Absolument. Ce qui rend les livres de la série « The Witcher » uniques, c'est qu'ils ne suivent pas les formules ni les clichés habituels du genre fantastique. Ainsi, si vous lisez beaucoup de romans fantastiques, les livres de la série « The Witcher » vous apporteront un vent de fraîcheur.

2. Metro Exodus [Suite du livre Metro 2035 de Dmitry Glukhovsky]

Notre note Enebameter 9.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de tir à la première personne Plateformes PC, PlayStation 4, Xbox One, Stadia Année de sortie 2019 Créateurs Développeur : 4A Games Éditeur : Deep Silver Durée moyenne de jeu 15 heures pour l'histoire principale Caractéristiques uniques Exploration en monde ouvert, artisanat, choix moraux influençant les fins du jeu Idéal pour Les passionnés d'univers post-apocalyptiques

Metro Exodus poursuit le périple d’Artyom, depuis les tunnels du métro de Moscou jusqu’à une traversée du pays dans un univers post-apocalyptique inquiétant, à la recherche d’un nouveau foyer.

Les principales activités consistent à fouiller les décombres, à mener des combats furtifs contre des mutants et des humains, et à prendre des décisions dictées par le scénario, le tout dans une esthétique visuelle sombre et détaillée, composée de paysages en ruines, de toundras enneigées et de bâtiments abandonnés.

Ce jeu rend parfaitement compte de l’atmosphère sinistre que l’on retrouve dans les meilleurs jeux et livres post-apocalyptiques. Il allie une horreur linéaire, axée sur le récit, à l’exploration d’un monde ouvert, donnant vie aux mutants terrifiants et aux factions humaines désespérées du désert russe. Troisième opus de la série, il développe les thèmes des romans, notamment celui de l’espoir au milieu du désespoir.

Pourquoi nous l’avons choisi Metro Exodus restitue le ton sombre et survivaliste des romans de Glukhovsky grâce à des environnements époustouflants et une exploration pleine de suspense. Son mélange d’horreur et de choix laissés à la discrétion du joueur plonge pleinement les fans dans la Russie post-apocalyptique.

D’après les retours de la communauté, les joueurs saluent la conception sonore immersive, qui accentue la tension dans les recoins sombres. Le style visuel évoque l’horreur claustrophobe des livres, grâce à un éclairage et des effets météorologiques réalistes.

Mon verdict : Les lecteurs de la série de romans apprécieront la manière dont Metro Exodus approfondit l’univers grâce à des histoires personnelles et des dilemmes éthiques. C’est le jeu idéal pour ceux qui recherchent des jeux de tir intenses et riches en histoire.

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Que disent les joueurs ?

SilentSnooper ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Pour être honnête, Exodus est un très bon jeu. J'ai été agréablement surpris après avoir joué aux deux premiers opus de la série. Je vous le recommande sans hésiter.

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Que disent les lecteurs ?

0xRangerx0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 À mon avis, « Metro 2035 » est le meilleur tome de la trilogie « Metro ».

3. Parasite Eve [D'après le roman Parasite Eve de Hideaki Sena]

Notre note Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'horreur et de survie Plateformes PlayStation Année de sortie 1998 Créateur Développeur et éditeur : Square Durée moyenne de jeu 11 heures pour l'histoire principale Caractéristiques uniques Système de combat en temps réel, pouvoirs mitochondriaux, fins multiples Idéal pour Les fans de JRPG d'horreur

« Parasite Eve » est la suite du roman, dans lequel la policière Aya Brea lutte contre des mutations mitochondriales provoquant des cas de combustion spontanée à New York. Les principales activités consistent à explorer des lieux urbains, à combattre des créatures mutantes à l'aide d'armes à feu et de pouvoirs, et à résoudre des énigmes, le tout dans une esthétique visuelle mêlant des arrière-plans pré-rendus à des modèles 3D, évoquant le style cinématographique de la fin des années 90.

Pourquoi nous l’avons choisi Parasite Eve allie l’horreur et les mécanismes du jeu de rôle pour créer une expérience véritablement cinématographique. Il transpose le roman de Sena dans un cadre moderne et palpitant, tout en conservant intact le cœur de science-fiction de l’histoire.

Parasite Eve est un mélange unique d’éléments d’horreur et de JRPG. Il s’agit d’une suite directe du roman, reprenant ses concepts fondamentaux de mutation mitochondriale et d’horreur biologique pour les transposer dans un New York cinématographique et contemporain.

Son histoire captivante et son système de combat innovant en font un titre classique de la PlayStation. Les joueurs citent notamment l’ouverture inquiétante à l’opéra comme un moment marquant. Les graphismes, bien que datés, restituent l’horreur de science-fiction du roman grâce à des créatures au design très détaillé.

Mon verdict : Les fans du roman apprécieront la manière dont Parasite Eve enrichit l’univers de science-fiction en y ajoutant des enjeux personnels. C’est une expérience courte mais marquante pour les amateurs d’horreur.

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Que disent les joueurs ?

NativeMasshole ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 J'adore ce jeu ! J'ai toutefois abandonné lorsque j'ai essayé d'y jouer sur console il n'y a pas si longtemps. La vitesse de déplacement est exécrable et le nombre d'écrans de chargement ne fait que ralentir encore davantage le jeu. C'est nettement mieux sur un émulateur, où l'on peut accélérer le jeu.

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Que disent les lecteurs ?

JaySilver ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 J'ai demandé à mon ami de le lire et il ne savait même pas qu'il existait un jeu vidéo. Il a trouvé ça vraiment bizarre, mais dans l'ensemble, c'était un bon film d'horreur.

4. BioShock [Inspiré de 1984 de George Orwell]

Notre note Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de tir à la première personne Plateformes PC, PlayStation 3, Xbox 360 Année de sortie 2007 Créateurs Développeur : 2K Boston Éditeur : 2K Games Durée moyenne de jeu 12 heures pour l'histoire principale Caractéristiques uniques Pouvoirs des plasmides, choix moraux, exploration d’une ville sous-marine Idéal pour Les jeux de tir axés sur l'histoire

BioShock vous plonge dans Rapture, une utopie sous-marine qui a mal tourné, où vous découvrirez ses secrets tout en combattant les splicers. Les principales activités consistent à tirer, à utiliser des pouvoirs génétiques et à faire des choix qui influencent la fin du jeu, le tout dans un univers visuel mêlant architecture Art déco, couloirs inondés et designs rétro-futuristes.

Pourquoi nous l'avons choisi BioShock transforme la littérature philosophique en un chef-d’œuvre narratif interactif. Son univers sous-marin et ses choix moraux font écho à des thèmes orwelliens et inspirés de Rand, ce qui en fait un FPS qui donne à réfléchir.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une adaptation directe, BioShock constitue une brillante critique des concepts philosophiques présents dans la littérature classique. Sa cité sous-marine, Rapture, offre un cadre captivant, et le célèbre rebondissement de l’intrigue du jeu aborde directement les thèmes du livre.

Le récit explore l’objectivisme et le contrôle, en s’inspirant des romans. Les commentaires de la communauté saluent les enregistrements audio immersifs qui révèlent les recoins sombres de l’histoire. Les graphismes allient beauté et décadence, reflétant les thèmes dystopiques des livres. Il figure parmi les meilleurs jeux de tir à la première personne (FPS) adaptés de livres.

Mon verdict : Les amateurs d’œuvres inspirantes apprécieront les échos thématiques de BioShock sous une forme interactive. C’est une référence pour les joueurs amateurs de jeux narratifs.

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Que disent les joueurs ?

01111000marksthespot ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'est un jeu amusant qui vaut le détour. Il est très abouti. Il s'agit avant tout d'un FPS. Il comporte quelques éléments de RPG, comme un système de compétences simplifié et un choix de sorts.

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Que disent les lecteurs ?

roguecongress ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 1984 était un livre fantastique. J’ai vécu la même expérience bouleversante, de la fin tragique au sentiment de soulagement que procure le style d’Orwell. Si vous ne l’avez pas encore lu, son essai « La politique et la langue anglaise » est un complément incontournable à l’œuvre d’Orwell.

5. Spec Ops : The Line [D'après « Au cœur des ténèbres » de Joseph Conrad]

Notre note Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de tir à la troisième personne Plateformes PC, PlayStation 3, Xbox 360 Année de sortie 2012 Créateurs Développeur : Yager Development Éditeur : 2K Games Durée moyenne de jeu 6 heures pour l'histoire principale Caractéristiques uniques Une histoire basée sur vos choix, des commandes d'escouade, un décor à Dubaï Idéal pour Les jeux de tir psychologiques

Spec Ops : The Line suit le capitaine Walker dans une mission de sauvetage à Dubaï, ravagée par les tempêtes de sable, au cours de laquelle il découvre des horreurs. Les principales activités consistent à tirer en se mettant à couvert, à commander ses coéquipiers et à faire des choix, le tout dans un décor où des bâtiments de luxe en ruines, enfouis sous le sable, créent un paysage désolé aux teintes orangées.

Pourquoi nous l'avons choisi Spec Ops : The Line bouleverse les codes des jeux de tir traditionnels pour proposer une histoire d’une grande complexité morale, inspirée de la littérature. Sa profondeur psychologique fait écho à « Au cœur des ténèbres » de Conrad, mettant les joueurs face à des choix et des conséquences bouleversants.

Spec Ops : The Line est une déconstruction obsédante des jeux de guerre, largement inspirée de la descente dans la folie décrite dans le roman. Il s’empare de ce labyrinthe d’ambiguïté morale pour en faire un jeu de tir à la troisième personne à l’intrigue pleine de rebondissements. Les joueurs citent souvent la scène du phosphore blanc comme un moment décisif. L’esthétique du jeu rend bien compte des thèmes de l’isolement dans des recoins sombres, propres au roman.

Mon verdict : Les fans du livre reconnaîtront la profondeur psychologique de *Spec Ops : The Line**. C’est un jeu court mais percutant pour ceux qui privilégient l’histoire à l’action.

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Que disent les joueurs ?

yummyonionjuice ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 L'histoire mérite un 10/10. Je n'ai jamais rien vu de tel en toutes ces décennies passées à jouer. Le gameplay est certes dépassé, mais si vous arrivez à persévérer pour l'histoire, ça en vaut la peine à mon avis.

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Que disent les lecteurs ?

Keaton126 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Je ne recommande pas « Au cœur des ténèbres » avec autant de désinvolture, même si je trouve que ce livre est excellent et qu’il s’agit d’un classique à part entière.

6. S.T.A.L.K.E.R. : L'Ombre de Tchernobyl [D'après « Pique-nique sur le bord de la route » d'Arkadi et Boris Strougatski]

Notre note Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de tir à la première personne Plateformes PC Année de sortie 2007 Créateurs Développeur : GSC Game World Éditeur : THQ Durée moyenne de jeu 15 heures pour l'histoire principale Caractéristiques uniques Anomalies, artefacts, monde non linéaire Idéal pour L'exploration en mode survie

Dans S.T.A.L.K.E.R. : L’Ombre de Tchernobyl, vous incarnez un stalker qui explore la zone d’exclusion de Tchernobyl, à la recherche d’artefacts au milieu des anomalies et des mutants. Les principales activités comprennent la récupération de ressources, le combat et les interactions avec les factions, le tout dans un univers visuel composé de ruines radioactives, de forêts brumeuses et de délabrement industriel au cœur d’une Ukraine post-apocalyptique.

Pourquoi nous l'avons choisi Son gameplay axé sur la survie reproduit fidèlement l’atmosphère inquiétante de S.T.A.L.K.E.R. : L’Ombre de Tchernobyl. Les dangers, les anomalies et les menaces mutantes de ce monde ouvert plongent les joueurs dans le paysage tendu et étrange du roman.

Fortement inspiré de la « Zone extraterrestre » du roman, cet excellent jeu S.T.A.L.K.E.R. crée un monde hostile et impitoyable où la survie est primordiale. Il restitue parfaitement le sentiment de mystère et de danger qui se dégage des recoins sombres du livre. Les joueurs apprécient le gameplay imprévisible, comme les attaques soudaines de mutants. Les graphismes évoquent l’atmosphère inquiétante et surnaturelle du roman.

Mon verdict : Les admirateurs de la série de romans trouveront en S.T.A.L.K.E.R. : L’Ombre de Tchernobyl un véritable successeur spirituel. Il est parfait pour les fans du célèbre jeu Stalker.

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Que disent les joueurs ?

forkie1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 En somme, ce n'est pas pour rien que ces jeux font encore parler d'eux aujourd'hui. Ils sont incroyablement immersifs, évocateurs et authentiques.

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Que disent les lecteurs ?

WizardWatson9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 J'ai adoré « Un pique-nique sur le bord de la route ». C'est un roman de science-fiction brillant, unique et porté par des idées, qui ne s'éternise pas inutilement.

Notre note Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Aventure, Point-and-Click, Casse-tête Plateformes PC, Mac Année de sortie 1995 Créateurs Développeur : Cyberdreams, The Dreamers Guild Co-concepteur : Harlan Ellison Éditeur : Cyberdreams Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures Caractéristiques uniques Récit sombre, horreur psychologique, fins multiples Idéal pour Les amateurs d’histoires sombres et psychologiques

Je n’ai pas de bouche, et je dois crier vous plonge dans un monde post-apocalyptique tordu, dominé par une IA sadique. Le gameplay de type « pointer-cliquer » mêle exploration, énigmes et choix narratifs, tandis que les graphismes inquiétants et la bande-son dérangeante créent un sentiment constant d’angoisse. Chaque décision compte, et la tension ne faiblit jamais tandis que vous affrontez les pièges et les tourments de l’IA.

Pourquoi nous l'avons choisi Je n’ai pas de bouche, et je dois crier retranscrit avec précision la vision glaçante d’Harlan Ellison et la transforme en une expérience interactive qui vous tient en haleine du début à la fin.

Le jeu reste fidèle à la nouvelle, en élargissant l’univers tout en conservant le cœur sombre et psychologique de l’œuvre originale. Chaque personnage suit un parcours personnel qui reflète les thèmes de l’histoire, et les manipulations d’AM semblent cruelles et personnelles.

Les énigmes et les choix de dialogue font écho aux dilemmes moraux du livre, ce qui rend l’horreur immédiate et immersive. Il est rare de voir un jeu refléter aussi fidèlement une œuvre littéraire tout en laissant aux joueurs la possibilité d’agir.

Mon verdict : *Je n’ai pas de bouche, et je dois crier* s’impose comme une adaptation magistrale. Sa narration fidèle et son atmosphère intense en font l’un des meilleurs jeux vidéo adaptés d’un livre.

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Dragon__Chan ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 La construction de l'univers est tout simplement incroyable. Chaque petit détail de cet univers ou de son passé qui est expliqué est tellement captivant, en particulier la création et l'évolution du nom d'AM (qui s'appelait à l'origine « Allied Mastercomputer » lors de sa création, avant de prendre sa signification actuelle, à savoir « Je pense, donc je SUIS »).

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Que disent les lecteurs ?

Lookey-43 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 J'ai récemment acheté le nouveau recueil d'Harlan Ellison et je l'ai vraiment apprécié.

8. Enslaved : Odyssée vers l’Ouest [Librement inspiré du roman chinois ancien « Le Voyage en Occident »]

Notre note Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action-aventure, jeu de plates-formes Plateformes PS3, Xbox 360, PC Année de sortie 2010 Créateur Développeur et éditeur : Ninja Theory Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures Caractéristiques uniques Univers post-apocalyptique, déplacements dynamiques, IA coopérative Idéal pour Les joueurs qui aiment les jeux d’action-aventure axés sur l’histoire

Enslaved : Odyssée vers l’Ouest est un jeu d’action-aventure époustouflant qui mêle plates-formes, combats et exploration dans un monde post-apocalyptique.

Vous évoluez à travers des paysages en ruines minutieusement détaillés tout en résolvant des énigmes liées à l’environnement et en utilisant des mécanismes de déplacement dynamiques. Les graphismes du jeu sont saisissants, avec des couleurs vives qui contrastent avec l’environnement désolé, et la bande-son ajoute une profondeur émotionnelle qui vous plonge au cœur de l’aventure.

Pourquoi nous l'avons choisi Enslaved : Odyssée vers l’Ouest transforme le roman classique « Le Voyage en Occident » en une aventure visuellement riche et axée sur l’histoire, tout en proposant un gameplay captivant et varié.

Le jeu s’inspire du roman, en suivant librement l’histoire d’un voyage semé d’embûches et ponctué de compagnons improbables. Les personnages reflètent les archétypes de l’œuvre originale, et la relation entre les protagonistes fait avancer le récit.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une adaptation littérale, le jeu saisit l’esprit et les thèmes de l’ouvrage, ce qui procure aux joueurs un sentiment de progression et d’objectif à atteindre au fil des séquences de combat et d’exploration.

Mon verdict : *Enslaved : Odyssée vers l’Ouest* brille par son côté aventure axée sur le récit. Son gameplay captivant et la profondeur de ses personnages en font l’une des meilleures adaptations d’une œuvre littéraire.

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Que disent les joueurs ?

darkfalzx ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 J'ai vraiment adoré ce jeu pendant 99,9 % de sa durée. Un univers magnifique, des personnages expressifs, des combats corrects et une histoire très intéressante.

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Que disent les lecteurs ?

theworldbystorm ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Personnellement, j'ai adoré. On y retrouve toute l'action trépidante d'un conte de bonne nuit d'antan, enrichie d'éléments tirés de l'histoire et de la mythologie chinoises.

9. Assassin’s Creed [Inspiré du roman historique « Alamut » de Vladimir Bartol]

Notre note Enebameter 9.1/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action-aventure, Furtivité Plateformes Multiplateforme (PS, Xbox, PC, Switch) Année de sortie 2007 Créateur Développeur et éditeur : Ubisoft Durée moyenne de jeu 15 à 20 heures Caractéristiques uniques Cadres historiques et mécanismes de furtivité Idéal pour Les joueurs qui apprécient la furtivité et les décors historiques

Assassin’s Creed est un jeu d’action-aventure proposant des décors historiques minutieusement recréés. Tout repose sur la furtivité, le parkour et l’exploration : vous vous déplacez dans des villes animées et planifiez des attaques précises tout en dévoilant des secrets cachés. Les graphismes et l’ambiance sont remarquables, avec une architecture détaillée et des environnements vivants qui donnent vie à chaque mission.

Pourquoi nous l’avons choisi Assassin’s Creed donne vie à l’histoire grâce à un gameplay captivant, tout en permettant aux joueurs de découvrir des événements et des lieux emblématiques d’une manière interactive unique.

Le jeu s'inspire largement de documents historiques et de récits, en tissant des intrigues fictives autour d'événements et de personnages réels. Bien qu'il prenne certaines libertés créatives, il saisit l'essence même de cette époque, offrant ainsi aux joueurs une véritable immersion dans un univers inspiré de l'histoire.

Les intrigues et les missions reflètent les luttes et les intrigues de l’époque, ce qui vous permet d’explorer à la fois les défis et la culture de cette période.

Mon verdict : Assassin’s Creed allie à la perfection furtivité, exploration et récit historique. Il s’agit véritablement d’une adaptation vidéoludique exceptionnelle inspirée de livres et de récits historiques.

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Que disent les joueurs ?

H4TR6D ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Assassin's Creed est un véritable chef-d’œuvre, tant par l’ambiance qui se dégage des villes que par l’approche historique que le jeu a cherché à adopter par rapport aux autres titres de la

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Que disent les lecteurs ?

Apprehensive-Word224 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Je suis tout à fait d'accord, c'est un livre formidable qui m'a redonné le goût de la lecture. C'est magnifiquement écrit. En tant que fan d'Assassin's Creed et ayant joué aux jeux vidéo, cela a éveillé ma curiosité à ce sujet

10. Call of Cthulhu : Les recoins sombres de la Terre [Inspiré de la nouvelle de H.P. Lovecraft, L’Ombre sur Innsmouth]

Notre note Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Horreur de survie, Aventure Plateformes PC, Xbox, PS2 Année de sortie 2005 Créateur Développeur et éditeur : Headfirst Productions Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures Caractéristiques uniques Horreur lovecraftienne, gameplay d'enquête, mélange de furtivité et de combat Idéal pour Les amateurs d’horreur et les passionnés d’énigmes

Call of Cthulhu : Les recoins sombres de la Terre est un jeu d’aventure et d’horreur de survie se déroulant dans un univers lovecraftien glaçant. Vous explorez des villes sinistres et des intérieurs délabrés tout en résolvant des énigmes et en affrontant des horreurs qui mettront à l’épreuve à la fois votre intelligence et vos nerfs. Les graphismes et la conception sonore créent une atmosphère tendue et oppressante qui vous tient constamment en haleine.

Pourquoi nous l’avons choisi Call of Cthulhu : Les recoins sombres de la Terre restitue fidèlement la terreur et l’ambiance des récits de H.P. Lovecraft. Il vous donne l’impression de faire partie intégrante du récit à mesure que vous en dévoilez les mystères.

Le jeu reste très fidèle aux thèmes et aux intrigues de Lovecraft ; il plonge les joueurs dans l’univers d’horreur cosmique qu’il a imaginé. L’intrigue, les personnages et les rencontres inquiétantes reflètent le ton sombre de l’œuvre originale, avec des moments de terreur psychologique parfaitement dosés.

Si certaines mécaniques semblent aujourd’hui dépassées, l’engagement du jeu en faveur de la narration et de l’horreur reste impressionnant. Il donne véritablement vie à l’univers du livre.

Mon verdict : Call of Cthulhu : Les recoins sombres de la Terre possède toute la tension et la profondeur narrative des œuvres de Lovecraft. Il s’impose ainsi comme l’une des adaptations littéraires les plus captivantes du monde du jeu vidéo.

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Que disent les joueurs ?

bombur432 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'est un jeu phénoménal !! Et je suis justement en train d'y jouer en ce moment même !! Il rend parfaitement l'ambiance lovecraftienne à bien des égards. Les passages où l'on n'utilise pas encore d'armes à feu sont sans conteste mes préférés ; toute la séquence d'évasion est absolument époustouflante et tient en haleine.

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Que disent les lecteurs ?

poirotsgreycells ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'est mon histoire préférée de Lovecraft ! La partie avec Zadok traîne un peu en longueur, car Lovecraft met un accent sur chaque mot, et je trouve que ça devient vite agaçant, mais j'adore le mystère et les scènes de poursuite.

11. Sherlock Holmes : Le Réveil [Meilleure adaptation inspirée de Doyle et de Lovecraft]

Notre note Enebameter 8.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Aventure policière, horreur Plateformes PC, PS4/PS5, Xbox One/Series, Switch Année de sortie 2023 (remake), 2006 (version originale) Créateurs Développeur et éditeur : Frogwares Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures Caractéristiques uniques Holmes + Lovecraft, résolution d’énigmes, système de santé mentale Idéal pour Les amateurs d’histoires et de mystère

Sherlock Holmes : Le Réveil mêle le récit policier à l’horreur lovecraftienne. Vous explorez des rues brumeuses et des intérieurs inquiétants, où vous recueillez des preuves et reliez les indices tandis qu’un sentiment d’angoisse grandit à chaque pas.

Ce remake de 2023 modernise les graphismes et le rythme, tout en mettant toujours l’accent sur l’esprit logique de Holmes confronté à des forces qui dépassent l’entendement.

Pourquoi nous l’avons choisi Sherlock Holmes : Le Réveil respecte deux traditions littéraires très différentes. Le détective de Doyle, soucieux du détail, rencontre la terreur cosmique de Lovecraft, et le résultat est un récit qui semble ancré dans la réalité tout en étant profondément dérangeant.

Holmes est dépeint comme on peut s’y attendre, logique et précis, mais il est ici confronté à des mystères qu’aucun raisonnement ne peut résoudre entièrement. Cette tension anime l’expérience et donne tout son poids à cette adaptation.

Il ne s’agit pas d’une réécriture directe de Doyle ou de Lovecraft, mais l’œuvre rend hommage aux deux auteurs. Les dialogues, l’atmosphère et la folie rampante capturent l’esprit de l’univers de chacun d’eux, les réunissant d’une manière qui semble tout à fait naturelle.

Mon verdict : Sherlock Holmes : Le Réveil est une adaptation incisive et troublante qui réunit deux icônes littéraires au sein d’une histoire captivante.

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Que disent les joueurs ?

Calum ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 « Sherlock Holmes : The Awakened » est une aventure policière des plus captivantes, très bien écrite et qui aborde des thèmes sombres. Le gameplay, et notamment l'absence d'action, ne plaira pas à tous les joueurs, mais pour ceux qui apprécient ce style, il offrira une expérience particulièrement enrichissante.

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Que disent les lecteurs ?

kipobaker ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 J'adore ça, je suis fan de Sherlock Holmes depuis que j'ai appris à lire. J'apprécie la plupart des adaptations cinématographiques ou télévisées, mais elles lui attribuent bien trop souvent un caractère qui ne lui correspond pas. C'est une personne bien plus chaleureuse, notamment envers Watson, que ne le laissent entendre la plupart des adaptations.

12. Dune II [D'après le roman Dune de Frank Herbert]

Notre note Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Stratégie en temps réel Plateformes Amiga, MS-DOS, Sega Mega Drive Année de sortie 1992 Créateurs Développeur : Westwood Studios Éditeur : Virgin Games Durée moyenne de jeu 10 heures pour l'histoire principale Caractéristiques uniques Récolte de ressources, construction de bases, unités de factions Idéal pour Les passionnés de stratégie

Dune II oppose trois maisons dans une guerre pour le contrôle d’Arrakis, où il s’agit de récolter l’épice tout en constituant des armées. Les activités principales consistent en la gestion des ressources, la construction de bases et les combats en temps réel, le tout dans un univers visuel composé de déserts pixélisés, de véhicules de science-fiction et de vers des sables menaçants, le tout dans un style 2D rétro.

Pourquoi nous l’avons choisi En tant que jeu de stratégie en temps réel (RTS) pionnier, Dune II donne vie aux intrigues politiques et à la guerre dans le désert imaginées par Herbert. Les joueurs vivent des combats tactiques et la construction d’un empire qui font écho à l’ampleur épique du roman.

Ce jeu exceptionnel a ouvert la voie au genre des jeux de stratégie en temps réel (RTS), en s’inspirant des intrigues politiques et de l’univers désertique du roman. Il transpose les thèmes des livres – les conquêtes impériales et les guerres pour les ressources – en un gameplay tactique. Les graphismes restituent les vastes dunes et la technologie futuriste des romans.

Mon verdict : Les fans des romans apprécieront les rivalités entre factions de Dune II. C’est un titre fondateur des jeux vidéo de stratégie.

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Que disent les joueurs ?

shevy-java ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Dune 2 a en quelque sorte révolutionné le genre des jeux de stratégie en temps réel. Il est sorti en 1992. Warcraft I est sorti en 1994. À bien des égards, Dune 2 a ouvert la voie à de nombreux jeux qui ont suivi, jusqu’à Warcraft 3 ou Dota inclus.

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Que disent les lecteurs ?

serralinda73 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 « Dune » est l'une de mes séries préférées de tous les temps (oui, toute la série originale) et je la relis régulièrement, y découvrant à chaque fois quelque chose de nouveau qui me captive.

13. L'Enfer de Dante [D'après le poème L'Enfer de Dante Alighieri]

Notre note Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu d'action « hack-and-slash » Plateformes PlayStation 3, Xbox 360 Année de sortie 2010 Créateurs Développeur : Visceral Games Éditeur : Electronic Arts Durée moyenne de jeu 8 heures pour l'histoire principale Caractéristiques uniques Parcours à travers les cercles de l'enfer, système de combos, combats contre des boss Idéal pour Les amateurs d'action mythique

Dans « Dante's Inferno », le poète est réinventé sous les traits d'un croisé qui descend aux Enfers pour sauver Béatrice. Les principales activités consistent à combattre des ennemis, à effectuer des phases de plateforme et à participer à des mini-jeux de jugement, le tout dans un univers visuel composé de paysages infernaux grotesques et enflammés, de créatures démoniaques et d'un style gothique inspiré du poème.

Pourquoi nous l’avons choisi Cette réinterprétation pleine d’action transforme le poème épique de Dante en un voyage interactif et visuellement saisissant à travers l’Enfer. L’Enfer de Dante préserve la structure littéraire tout en proposant des combats palpitants et des affrontements contre des boss.

Ce jeu est un véritable voyage à travers les neuf cercles de l’Enfer. Il s’inspire du poème épique classique pour en faire un jeu d’action effréné et déjanté, agrémenté de combats de boss spectaculaires et d’un style artistique saisissant et brutal. Il adapte la structure de l’œuvre en niveaux. Les graphismes donnent vie aux visions infernales du livre grâce à des environnements sombres et détaillés.

Mon verdict : Les admirateurs du poème trouveront dans *L’Enfer de Dante* une interprétation créative de la descente aux enfers. C’est un jeu palpitant et l’un des meilleurs jeux de type « hack-and-slash ».

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Que disent les joueurs ?

Colt_Coffey ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Très bon jeu. J'ai adoré le thème et le style graphique.

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Que disent les lecteurs ?

jleonardbc ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Cet ouvrage figure parmi les plus grandes œuvres littéraires de tous les temps, et il reste intéressant et captivant pour les lecteurs de tous horizons.

14. Le Seigneur des Anneaux en ligne [D'après Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit de J.R.R. Tolkien]

Notre note Enebameter 8.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu MMORPG Plateformes PC Année de sortie 2007 Créateurs Développeur : Standing Stone Games Éditeur : Daybreak Game Company Durée moyenne de jeu Plus de 100 heures Caractéristiques uniques Système de communauté, quêtes épiques, reconstitution de la Terre du Milieu Idéal pour Les amateurs de MMO fantastiques

Le Seigneur des Anneaux Online est l’un des meilleurs MMORPG qui vous permet de créer un personnage partant à l’aventure en Terre du Milieu au cours des événements décrits dans les livres. Les principales activités comprennent les quêtes, l’artisanat et les raids en groupe, le tout dans un univers en ligne gigantesque aux esthétiques variées : les champs luxuriants de la Comté, le Mordor ténébreux et les cités elfiques riches en détails.

Pourquoi nous l'avons choisi Ce MMO recrée fidèlement la Terre du Milieu de Tolkien, permettant aux joueurs d’explorer des lieux emblématiques et de revivre des récits cultes. Le souci du détail apporté à l’univers et la construction immersive du monde font de « Le Seigneur des Anneaux Online » le jeu idéal pour les fans en quête d’aventures épiques.

Ce MMO rend brillamment compte de l’immensité de l’univers de Tolkien et de la richesse de son univers narratif. Il permet aux joueurs de vivre une aventure fantastique en Terre du Milieu, en visitant des lieux emblématiques et en participant à des événements qui coïncident avec le récit des livres. Il s’agit d’un jeu gratuit proposant des extensions. Les graphismes restituent fidèlement les descriptions des romans.

Mon verdict : les fans de Tolkien adoreront les histoires enrichies du Seigneur des Anneaux Online. C’est un choix incontournable parmi les meilleurs MMORPG.

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Que disent les joueurs ?

Thehydrologist ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Lotro est un jeu formidable, à ne manquer sous aucun prétexte. Le seul inconvénient, si l'on peut appeler cela ainsi, c'est qu'il faut des centaines d'heures de jeu pour faire avancer l'histoire. Mais c'est un MMO, ce qui est assez courant. Il propose également tellement de DLC que l'histoire ne cesse de s'allonger.

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Que disent les lecteurs ?

GunsmokeG ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 « Le Hobbit » est une aventure divertissante et rythmée. « Le Seigneur des Anneaux » est quant à lui beaucoup plus lent, plus laborieux, avec davantage de dialogues et d’explications, etc., pendant au moins la moitié de « La Communauté de l’Anneau ». L’action s’accélère toutefois au bout de quelques centaines de pages.

15. Harry Potter et la Chambre des secrets [D'après le roman « Harry Potter et la Chambre des secrets » de J.K. Rowling]

Notre note Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action-aventure Plateformes PC, PlayStation 2, Xbox, GameCube Année de sortie 2002 Créateurs Développeur : Eurocom Éditeur : Electronic Arts Durée moyenne de jeu 9 heures Caractéristiques uniques Lancement de sorts, Quidditch, exploration de Poudlard Idéal pour L'exploration magique

«Harry Potter et la Chambre des Secrets» retrace la deuxième année de Harry à Poudlard, au cours de laquelle il résout le mystère de la Chambre des Secrets. Les principales activités consistent à lancer des sorts, à voler sur des balais et à explorer le château, le tout dans un univers 3D à l’esthétique visuelle empreinte de magie fantaisiste, de salles colorées et de rencontres avec des créatures.

Pourquoi nous l'avons choisi Il donne vie avec fidélité à l’univers magique de J. K. Rowling, permettant aux joueurs d’explorer Poudlard et de résoudre des mystères par eux-mêmes. Harry Potter et la Chambre des Secrets trouve le juste équilibre entre les sorts, l’exploration et l’intrigue pour refléter tout le charme du roman.

Les premiers jeux Harry Potter comptent parmi les adaptations littéraires les plus fidèles et les plus appréciées des fans. Ce jeu en particulier a su parfaitement capturer la magie de Poudlard, avec des sorts amusants à apprendre, des énigmes à résoudre et une atmosphère générale d’émerveillement, à l’instar de jeux tels que Hogwarts Legacy. Il suit de près l’intrigue du roman. Les graphismes donnent vie à l’univers enchanteur des livres.

Mon verdict : Les lecteurs du roman revivront les aventures de « Harry Potter et la Chambre des secrets ». C’est un excellent choix pour jouer en famille.

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Que disent les joueurs ?

Wessex-90 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 J'ai ADORÉ ce jeu !! Ce que j'ai préféré, c'est l'aspect exploration, ainsi que la musique. Les séquences d'infiltration contre les préfets étaient flippantes lol. Je dirais que son plus gros point faible réside dans la manière dont l'histoire est menée et dans le fait qu'on n'a pas vraiment l'impression de vivre une année complète à Poudlard. Les écrans de chargement étaient UNE VRAIE TORTURE lol.

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Que disent les lecteurs ?

mcleanatg ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 On dit souvent que ce livre est « superflu » dans la série, mais il pose les bases d’une multitude d’éléments et constitue véritablement un roman d’aventure et de mystère captivant. Honnêtement, j’aurais encore tant à dire à son sujet. Je l’attends toujours avec impatience lorsque je relis la série.

16. Lies of P [D'après « Les Aventures de Pinocchio » de Carlo Collodi]

Notre note Enebameter 8.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action Plateformes PC, PlayStation 5, Xbox Series X Année de sortie 2023 Créateur Développeur et éditeur : Neowiz Games Durée moyenne de jeu 30 heures Caractéristiques uniques Système de mensonges, assemblage d’armes, cadre de la Belle Époque Idéal pour Des combats exigeants

Lies of P réinvente Pinocchio sous les traits d’une marionnette qui se réveille à Krat, une ville envahie par les marionnettes, en quête d’humanité. Les principales activités comprennent des combats de type « soulslike », des parades et de l’exploration, le tout dans un univers steampunk aux esthétiques visuelles caractérisées par des rues victoriennes sombres, des horreurs mécaniques et une architecture somptueuse.

Pourquoi nous l'avons choisi Son gameplay axé sur le mensonge et son esthétique sombre réinventent Pinocchio sous la forme d’un RPG captivant et exigeant. Lies of P transforme ce conte classique en une expérience immersive et déjantée, avec des combats stratégiques et un scénario à embranchements.

Lies of P est une réinterprétation sombre et macabre du conte classique pour enfants, transformant l’histoire de la marionnette en un jeu de rôle d’action de type « Soulslike » exigeant. Il exploite avec brio les thèmes de l’humanité et du mensonge présents dans le roman pour créer un récit à embranchements et un univers à la fois magnifique et terrifiant. Le gameplay met l’accent sur la précision lors des combats. Le style graphique transforme la fantaisie du livre en véritable cauchemar.

Mon verdict : Les amateurs de contes classiques seront intrigués par la réinterprétation tordue proposée par Lies of P. C’est une nouveauté rafraîchissante dans le genre des RPG d’action.

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Que disent les joueurs ?

demoze ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'était l'un de mes premiers jeux de type « Soulslike » (le premier était *Lords of the Fallen*, que j'ai arrêté de jouer à mi-parcours), j'ai donc appris à y jouer en partant de zéro. Pour moi, la parade était donc la principale stratégie de jeu et je ne me suis jamais vraiment appuyé sur l’esquive, sauf dans certaines situations où elle s’avérait plus efficace. C’est pourquoi j’ai attribué à ce jeu une note de 9 à 10.

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Que disent les lecteurs ?

starlight_aesthete ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 La version originale des « Aventures de Pinocchio » est FOLLE.

17. Tom Clancy's Rainbow Six Siege [Inspiré de la franchise Tom Clancy's Rainbow Six]

Notre note Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de tir tactique, multijoueur Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2015 Créateur Développeur et éditeur : Ubisoft Montréal Durée moyenne de jeu 25 à 30 heures (par saison, le mode multijoueur peut varier) Caractéristiques uniques Jeu tactique en équipe et stratégie intense Idéal pour Les joueurs multijoueurs compétitifs, les passionnés de stratégie tactique

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege est un jeu de tir tactique qui met l’accent sur la stratégie et la coordination d’équipe. Vous planifiez des attaques, renforcez vos positions et exécutez des manœuvres précises avec votre escouade ; chaque partie est intense et minutieusement calculée. Les graphismes et la conception sonore accentuent la tension, créant ainsi une expérience de combat immersive.

Pourquoi nous l’avons choisi Tom Clancy’s Rainbow Six Siege transpose les romans militaires de Clancy en un jeu d’action multijoueur stratégique aux enjeux élevés, qui privilégie la planification et le travail d’équipe plutôt que les seuls réflexes.

Bien qu’il ne suive pas l’intrigue d’un seul livre, le jeu restitue parfaitement le ton et l’intensité de la narration de Clancy. Tout reflète le réalisme, la profondeur tactique et le suspense de l’œuvre originale. Les joueurs ressentent l’enjeu de chaque opération, la planification minutieuse et la coordination faisant écho aux opérations calculées décrites dans les romans.

Mon verdict : Rainbow Six Siege garantit une intensité tactique et un gameplay stratégique inégalés. Il transpose l’essence des récits de Clancy dans une expérience multijoueur qui se démarque parmi les jeux inspirés de livres.

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Que disent les joueurs ?

Toro_Bar ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Vous devrez y consacrer beaucoup de temps pour être compétitif et tirer le meilleur parti du jeu. J'y ai passé environ 3 500 heures à ce jour et je ne peux pas dire que je le regrette.

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Que disent les lecteurs ?

jaco129 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 C'est génial ! Surtout si vous adorez Siege : on voit bien d'où les développeurs ont puisé une grande partie de leur inspiration.

Mon verdict global

Ces meilleurs jeux vidéo adaptés de livres prouvent que les médias interactifs peuvent rendre hommage aux chefs-d’œuvre littéraires et les enrichir. De la chasse effrénée dans des univers fantastiques à la lutte pour la survie face aux morts-vivants dans des décors d’horreur, ils font le lien entre les livres et le gameplay de manière fluide.

Quel est aujourd’hui le meilleur point de départ pour découvrir les jeux vidéo adaptés de livres ?

Ces suggestions s'adressent à différents styles de jeu, vous garantissant ainsi de trouver un jeu qui correspond à votre passion pour les livres. Pensez à vous équiper d'un bon écran de jeu pour profiter pleinement des graphismes de tous ces jeux vidéo riches en histoire.

Foire aux questions