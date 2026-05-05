I 15 migliori giochi open world che i giocatori di PS5 adorano nel 2026

I migliori giochi open-world che stanno facendo impazzire i possessori di PS5 in questo momento sono praticamente dei parchi giochi giganti dove puoi perdere la cognizione del tempo. Ho passato innumerevoli ore a girovagare, dimenticandomi della trama principale, solo perché volevo vedere cosa potesse nascondersi in fondo a un sentiero a caso.

Ho messo insieme questa lista di 15 titoli imperdibili perché la mia lista di giochi da giocare iniziava a sembrarmi un secondo lavoro, e ho pensato che non fossi l’unico. Ognuno di questi giochi azzecca alla perfezione quel mix di libertà e immersione che ci fa dire: «Ok, solo un’altra missione» fino all’alba. Alcuni ti conquisteranno con trame profonde, altri con la pura esplorazione, ma tutti ti offrono quella dose perfetta di avventura per cui hai comprato la PS5 in primo luogo.

Le nostre scelte migliori per i migliori giochi open-world su PS5

Parliamo dei criteri che ho usato per la recensione. Le mie priorità principali riguardavano l’immersività del design e dell’interfaccia, la vivacità e la struttura del mondo di gioco . Ovviamente ci sono molti altri aspetti da considerare, ma ne parleremo più nel dettaglio più avanti.

Elden Ring (2022) – Un classico che surclassa molti altri titoli in circolazione. Anche se l’elemento di mistero è reso bene dal menu e dai pericoli in agguato in ogni angolo, all’inizio i nuovi giocatori potrebbero trovarlo un po’ opprimente. La trama mantiene un’atmosfera misteriosa che si basa sull’interpretazione, su un approccio mitico e su una narrazione frammentata. Sicuramente un gioco di culto! Ghost of Tsushima: Versione del regista (2021) – Un’interfaccia superba e coinvolgente che prende ispirazione dallo stile artistico di Kurosawa. Questo gioco colpisce i giocatori per il suo forte legame con le storie di sopravvivenza, gli obblighi personali e i codici d’onore. Quello che mi è piaciuto di più è stato l’arco narrativo e quanto sia ben definito, pur offrendo libertà per le missioni secondarie e i vari temi. Red Dead Redemption 2 (2018) – È un vero capolavoro di fisica, design e animazione, con un’interfaccia fantastica. Il mondo di gioco è così riccamente costruito che persino la fauna selvatica e gli NPC seguono percorsi e incontri personalizzati. Aggiungi a tutto questo una trama ricca di emozioni e avrai un gioco perfetto, non solo interessante ma anche divertente da giocare. Horizon: Forbidden West (2022) – Interpretare il ruolo del “Prescelto” non è mai stato così divertente! Anche se non è così incentrato sulle trame secondarie e sui percorsi dei personaggi non giocanti come Red Dead Redemption 2, il design è vivace e coinvolgente. Con una trama profondamente attuale su futurismo, intelligenza artificiale e la lotta per la sopravvivenza tra uomo e macchina, offre una narrazione diretta e facile da seguire. Davvero uno dei migliori giochi di fantascienza open-world per PS5 in circolazione. Cyberpunk 2077 (2020) – Non farti ingannare dalla posizione in classifica: questo gioco è un tuffo maestoso nell’estetica cyberpunk. C’è tantissimo da scoprire con pazienza, sia per quanto riguarda la profondità del mondo che i personaggi non giocanti. Ognuno ha la propria storia da raccontare. Aggiungici una grafica mozzafiato e una trama superba, e ti ritroverai risucchiato in ore di divertimento a Night City.

Questi cinque colossi mettono in luce ciò che la PS5 sa fare meglio, ma sono solo l’inizio dell’avventura. Continua a scorrere e troverai altri mondi aperti in cui vale la pena immergersi.

I 15 migliori giochi open world per PS5: titoli eccezionali da non perdere!

Sei pronto per un po’ di divertimento in stile Bingo? Ti sveleremo alcuni dei migliori giochi per PS5 che puoi provare, compresi quelli che ho appena elencato sopra. Quindi unisciti a noi mentre esploriamo la sinossi, le specifiche e le caratteristiche principali di tutti i giochi e scopriamo cosa li rende così avvincenti.

Ecco 15 dei migliori giochi open-world per PS5. Quanti di questi hai già provato?

1. Elden Ring [La migliore avventura dark fantasy]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione, fantasy dark Piattaforme PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i From Software, Bandai Namco Entertainment Ideale per Gli appassionati di giochi fantasy d'azione con una trama avvincente e temi interessanti. E anche per i fan di George R. R. Martin

Un gioco dark fantasy in cui tu, “The Tarnished”, puoi viaggiare per le Lands Between per restaurare un antico artefatto, l’Elden Ring. Devi sconfiggere i semidei, raccogliere tutti i materiali necessari e riparare l’anello per diventare un Elden Lord.

Quando George R. R. Martin si occupa della trama, sai già che il gioco entrerà subito nella lista dei migliori giochi per PS5 di tutti i tempi. Non solo l’intero mondo di gioco è ben costruito, ma offre anche un’esperienza profonda e coinvolgente.

Consiglio dell’esperto Non ignorare le Ceneri Spirituali. Evocarle durante i combattimenti contro i boss più difficili può trasformare una battaglia quasi impossibile in qualcosa di gestibile.

Elden Ring offre una narrazione inquietante e enigmatica, supportata da missioni emozionanti e boss intimidatori. Ha conquistato numerosi premi come “Gioco dell’anno 2023”, tra cui quelli dei D.I.C.E. e della GDC, e continua a distinguersi come una delle avventure fantasy più accattivanti su PS5.

Verdetto finale: giochi come Elden Ring ci ricordano perché ci siamo innamorati dei mondi fantasy fin dall’inizio. Con la ricca narrazione di Martin e un design di una bellezza inquietante, questo gioco ti terrà incollato allo schermo a lungo.

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2. Ghost of Tsushima Director's Cut [Il migliore per lo stile e la furtività dei samurai]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione-Avventura, RPG sui samurai Piattaforme PS5, PS4, PC Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Sucker Punch Productions, Sony Interactive Entertainment Ideale per Appassionati dei personaggi samurai di Kurosawa e per chi ama i giochi in ambientazione storica e folcloristica

Le forze mongole stanno invadendo l’isola giapponese di Tsushima e tu vesti i panni di Jin Sakai, un samurai che combatte contro nemici e malviventi per proteggere la terra. Dato che fa tutto questo di nascosto, il termine “Ghost” sembra davvero azzeccato.

La Versione del regista è senza dubbio la versione da provare, grazie al gameplay ampliato, alle meccaniche più fluide e alla navigazione sull’isola più raffinata. Ciò che ti coinvolge davvero è il modo in cui redenzione, identità e lealtà si intrecciano nella storia di Jin, conferendo a ogni missione un vero peso emotivo. Aggiungici lo stile ispirato a Kurosawa e otterrai una storia di samurai che sembra tanto un film quanto un gioco.

Consiglio dell’esperto Gli uccelli dorati ti portano in luoghi nascosti, mentre le volpi ti guidano verso i santuari shintoisti che aumentano gli slot di fascino.

Su PS5, la Versione del regista va ancora oltre con una grafica ancora più ricca, un feedback tattile che rende ogni scontro più intenso e un paesaggio sonoro che ti avvolge nell’atmosfera del gioco. La bussola morale di Jin e la maestria artistica del gioco lo rendono una di quelle rare avventure che ti restano nel cuore anche molto tempo dopo aver posato il controller.

Verdetto finale: Questo gioco trova il perfetto equilibrio tra stile e sostanza, regalandoti sia uno splendido tocco cinematografico che momenti profondamente personali di scelta e onore.

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3. Red Dead Redemption 2 [Miglior gioco western open world]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione-Avventura, Western Piattaforme PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Rockstar Games Ideale per Appassionati di western e giochi d’avventura poliziesca

Come prequel di RDR del 2010, questa versione ti porta nel West americano del 1899, dove il fuorilegge Arthur Morgan sopravvive insieme ai membri della sua banda, i Van der Linde. Onestamente, RDR2 non è solo uno dei migliori giochi western mai realizzati: è un mondo vivo e pulsante, dove ogni sparatoria, ogni chiacchierata attorno al fuoco e ogni scelta morale ti trascina sempre più a fondo nella storia di Arthur.

Il gioco racconta la loro lotta per la sopravvivenza contro gli investigatori, gli scontri e le civiltà in via di sviluppo dell’ambientazione, dopo che sono riusciti a scappare da un tentativo di rapina fallito. C’è un’attenzione particolare all’identità di Arthur e alla sua lealtà verso la banda, mentre le circostanze creano l’atmosfera per il sequel.

Consiglio dell’esperto Crea un legame il più forte possibile con il cavallo di Arthur. Più te ne prendi cura, più diventa stabile negli scontri a fuoco, più corre veloce e più ti sembra fedele.

Famoso per il suo mondo aperto realistico e l’autentica rappresentazione del West, questo gioco cattura l’essenza della frontiera. Il design dei personaggi della banda e il lato vulnerabile dei fuorilegge aggiungono profondità e fascino.

Verdetto finale: A distanza di otto anni, nessun altro gioco d’azione è riuscito a ricreare quella stessa magica miscela di atmosfera, trama e sentimento. Se non è già nella tua collezione, ti stai perdendo un vero capolavoro.

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4. Horizon: Forbidden West [Il migliore per l’esplorazione fantascientifica futuristica]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione, fantascienza Piattaforme PS5, PS4, PC Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Guerrilla Games, Sony Interactive Entertainment Ideale per Chi cerca giochi di fantascienza con un tocco futuristico

Questo gioco è il seguito di Horizon Zero Dawn e segue le vicende di Aloy, che esplora il Forbidden West per liberare l’ecosfera terrestre da tempeste, piaghe e macchine minacciose. Si avventura in questa zona per trovare l’IA GAIA e riportare il pianeta al suo stato originale, più vivibile. In veste di cacciatrice, il personaggio di Aloy affronta varie prove, si scontra con nemici umani e robotici e stringe alleanze nel corso della sua missione.

Consiglio dell’esperto Non sparare frecce a casaccio: scegli con cura il tipo di munizioni in base a chi hai di fronte.

Con una grafica fantascientifica mozzafiato e strumenti di spostamento davvero versatili, questo è attualmente uno dei migliori giochi di ruolo d’azione in commercio, che offre un’esperienza di sopravvivenza e azione infinitamente appagante. Certo, la trama non sempre colpisce come potrebbe, ma onestamente, adoro comunque vedere Aloy evolversi fino a diventare la cacciatrice e la salvatrice definitiva.

Verdetto finale: Se ti piacciono la creazione di mondi, la varietà dei combattimenti e lo spettacolo fantascientifico allo stato puro, Horizon: Forbidden West si guadagna senza dubbio un posto nella tua collezione per PS5.

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5. Cyberpunk 2077 [La migliore esperienza RPG cyberpunk]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d’azione, fantascienza Piattaforme PS4/Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, PC Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i CD Projekt Red Ideale per Gli appassionati dell’estetica Cyberpunk con un tocco di critica sociale

Night City nel 2077 non è solo uno sfondo, è una giungla di neon governata da megacorporazioni, bande e loschi faccendieri pronti a venderti per pochi eddies. Vesti i panni di V, un mercenario che si ritrova con il fantasma digitale di Johnny Silverhand, una rockstar morta diventata terrorista, confinato nella sua testa.

La vera magia sta nella libertà di gioco. Puoi affrontare le missioni di nascosto con cyberware stealth e armi silenziate, scatenarti con katana e pistole intelligenti, oppure hackerare gli impianti delle persone nel bel mezzo del combattimento per friggere i loro circuiti prima ancora che si accorgano di te.

Consiglio dell’esperto Investi in un cyberdeck fin dall’inizio: hackerare telecamere e nemici rende le missioni molto più facili e ti apre percorsi furtivi che altrimenti ti perderesti.

La personalizzazione è un altro grande punto di forza. Non solo puoi modificare l’aspetto e le abilità di V come più ti piace, ma gli upgrade cyberware ti permettono di adattare il tuo intero stile di gioco, che tu voglia essere un netrunner furtivo, un solitario che spara a raffica o qualcosa di strano a metà strada tra i due. Aggiungici una grafica mozzafiato, un audio coinvolgente e alcune delle missioni più suggestive che potrai trovare in qualsiasi gioco di ruolo, e sarà facile passare ore e ore semplicemente vivendo a Night City.

Verdetto finale: Cyberpunk 2077 è un must-have per i fan sfegatati dell’estetica e della grafica cyberpunk. Non te lo puoi perdere.

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6. God of War Ragnarök [Il migliore per l’epica mitologia norrena]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione-Avventura, RPG mitologico Piattaforme PS4, PS5 Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Santa Monica Studio, Sony Interactive Entertainment Ideale per I fan degli dei nordici della Marvel o gli appassionati di mitologia nordica in generale

GoW Ragnarök è il capitolo conclusivo della saga norrena. Segue le vicende dei personaggi principali, Kratos e suo figlio Atreus, che viaggiano attraverso i Nove Regni per fermare il Ragnarök, una distruzione profetizzata che darà vita a un nuovo mondo e porrà fine al regno degli dei attuali. La storia è fortemente incentrata sulla mitologia norrena e offre molteplici spunti di riflessione, sia intellettuali che emotivi.

Dal punto di vista del gameplay, è una vera e propria delizia. Il combattimento è più fluido che mai e ti permette di passare dall’Ascia di Leviatano alle Lame del Caos nel bel mezzo dello scontro per concatenare combo incredibilmente soddisfacenti. Sbloccherai anche nuove mosse di spostamento, meccaniche per risolvere enigmi e potenziamenti per l’equipaggiamento che rendono l’esplorazione divertente quanto distruggere i nemici.

Consiglio dell’esperto Impara a passare da un’arma all’altra nel bel mezzo di una combo. Alternare l’Ascia di Leviatano e le Lame del Caos ti permette di sferrare catene di attacchi devastanti.

Questo gioco unisce una narrazione emotivamente intelligente a protagonisti indimenticabili. Ambientato in splendidi paesaggi nordici, è uno dei migliori giochi di guerra mai realizzati.

Verdetto finale: anche se puoi goderti il gioco da solo, seguire l’ordine della serie può aiutarti a migliorare la tua esperienza di gioco. La trama è ricca e avvincente quanto il gameplay e merita più riconoscimento.

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7. Grand Theft Auto V [Il migliore per il caos in modalità sandbox e il divertimento multiplayer]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione-Avventura, Sandbox criminale Piattaforme PS5, PS4, PS3, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox 360, PC Anno di uscita 2013 Sviluppatore/i Rockstar North, Rockstar Games Ideale per Appassionati di giochi d’azione e crimine e amanti dei giochi open world

GTA V è il quinto capitolo di una serie che non smette mai di regalare storie folli, e potrebbe essere il più ambizioso di tutti i giochi della serie GTA. Qui non sei legato a un solo protagonista: passi da Trevor, il maniaco squilibrato, a Michael, il criminale in pensione che cerca di farsi una vita normale, fino a Franklin, l’ambizioso giovane in ascesa. Ogni personaggio ha la sua personalità e le sue abilità, e passare da uno all’altro nel bel mezzo di una missione è come dirigere il tuo film caotico di rapine.

Il mondo è Los Santos e San Andreas, una parodia azzeccatissima della California del Sud, piena di satira, inseguimenti in auto e tanti momenti del tipo “ma è successo davvero?” da riempire un intero montaggio dei momenti migliori.

Consiglio dell’esperto Affronta le missioni di assassinio di Lester dopo aver completato la trama principale. Giocare in borsa mentre le svolgi può farti fare una fortuna.

Ogni missione – principale o secondaria – sembra un vero e proprio evento, e su PS5 il DualSense ti trascina ancora più a fondo nell’azione con ogni sparo e ruggito del motore. La colonna sonora da urlo completa il tutto, dando a ogni giro in auto un’atmosfera e una personalità tutte sue.

Verdetto finale: Non c’è molto da imparare dal gioco, e non si prende mai troppo sul serio. Il divertimento e la grafica d’avanguardia offrono una bella satira sulla cultura e sulle strategie di sopravvivenza.

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8. The Witcher 3: Wild Hunt [Migliore narrazione in un RPG fantasy]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione, Fantasy Piattaforme PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC Anno di uscita 2015 Sviluppatore/i CD Projekt Red Ideale per Appassionati di giochi fantasy-azione con una trama avvincente

The Witcher 3: Wild Hunt ti catapulta nella vita caotica e piena di mostri di Geralt di Rivia, mentre cerca la sua figlia adottiva Ciri, braccata da un terrificante esercito spettrale noto come la Caccia Selvaggia. Vogliono i suoi poteri per dare il via alla fine del mondo, e tu sei il The Witcher scontroso ma affascinante che si mette sulla loro strada.

I combattimenti sono fluidi e appaganti, con Geralt che passa da spade, incantesimi e pozioni come un eroe d’azione medievale. Il sistema di equipaggiamento ti spinge a sperimentare, potenziare e andare a caccia di bottini migliori, mentre le tue abilità possono trasformarti in qualsiasi cosa, da un tank che brandisce la spada a un diplomatico dalla parlantina sciolta.

Consiglio dell’esperto Preparati sempre con pozioni e oli prima di uno scontro. Un olio o un decotto ben applicato può rendere gli scontri con i boss decisamente più facili.

Le missioni secondarie sembrano più ricche delle trame principali in alcuni giochi di ruolo, trascinandoti spesso in situazioni folli, emozionanti o esilaranti e imbarazzanti. È il tipo di gioco in cui pensi di andare a uccidere un mostro e finisci invece immerso in intrighi politici – o a giocare a carte per ore in una taverna.

Verdetto finale: The Witcher 3, nonostante abbia ormai quasi un decennio alle spalle, vanta alcune delle trame e dei personaggi più straordinari nella storia dei videogiochi. I giocatori non apprezzeranno solo il gameplay creativo, ma anche i legami e le relazioni tra i personaggi.

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9. Hogwarts Legacy [Il migliore per immergersi nel mondo magico]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d’azione, Fantasy Piattaforme PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i Avalanche Software, Warner Bros. Games (etichetta Portkey Games) Ideale per Gli appassionati dei giochi dell’universo di Harry Potter

Hogwarts Legacy ti permette di vivere il sogno da mago che molti di noi hanno segretamente (o non così segretamente) coltivato. Invece di seguire la famosa linea temporale di Potter, ti ritrovi catapultato nel XIX secolo nei panni di uno studente del quinto anno che scopre all’improvviso di avere un legame raro con una magia antica e pericolosa. Dovrai destreggiarti tra l’apprendimento degli incantesimi, la preparazione di pozioni e i voli in scopa, affrontando al contempo il problema ben più grave di fermare una ribellione dei goblin pronta a mettere a soqquadro il mondo magico.

Il bello sta proprio in quante cose ci sono da fare: duelli con la bacchetta che sembrano usciti da un film, esplorazioni che ti portano attraverso passaggi segreti e segrete inquietanti, e enigmi sparsi ovunque che richiedono un uso intelligente degli incantesimi per essere risolti. Aggiungici l’emozione di cavalcare creature magiche e di personalizzare le abilità del tuo personaggio in base al tuo stile, e avrai un gioco che ti farà sentire davvero come se fossi protagonista della “tua” storia a Hogwarts.

Consiglio dell’esperto Sblocca e padroneggia l’incantesimo Revelio fin dall’inizio. Ti svela oggetti nascosti, passaggi segreti e oggetti da collezionare ovunque tu vada.

In fondo, questo è un gioco incentrato sulla crescita: inizi come il goffo “nuovo arrivato” e pian piano ti trasformi in qualcuno in grado di affrontare le forze oscure, le creature mitiche e ogni ostacolo incantato che Hogwarts ti mette davanti . È un gioco di ruolo che ti permette di diventare il mago che hai sempre immaginato, ed è un’avventura che vale la pena vivere.

Verdetto finale: Questo è uno dei migliori giochi fantasy-azione per tutti i fan di Harry Potter. È abbastanza facile da giocare, intuitivo e presenta ambientazioni open-world mozzafiato.

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10. Marvel’s Spider-Man 2 [Il miglior gioco open world sui supereroi]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione-Avventura, Supereroi Piattaforme PS5 Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i Insomniac Games, Sony Interactive Entertainment Ideale per I fan dell’Universo Cinematografico Marvel e della serie Spider-Man

Peter Parker e Miles Morales uniscono le forze per combattere Venom e Kraven, oltre a tante altre minacce che incombono su New York City. Oltre alle battaglie, devono destreggiarsi tra la vita di tutti i giorni, le amicizie e un delicato equilibrio tra i loro doveri e gli impegni personali. Le trame di entrambi i personaggi sono costruite con cura e danno un tocco in più al genere.

Consiglio dell’esperto Concentrati sui combattimenti aerei. Lanciare i nemici in aria ti tiene al sicuro e ti permette di sferrare combo infinite che infliggono più danni rispetto agli attacchi a terra.

Ricco di riferimenti alla storia di Spider-Man e Miles Morales, questo è uno dei migliori giochi Marvel del decennio. La sua affascinante grafica open-world rende indimenticabile l’esperienza di dondolarsi tra i tetti della città.



Verdetto finale: un grande successo sia per i giocatori che per i fan della Marvel; questo gioco non è solo da giocare, ma offre trame ricche di emozioni per entrambi i personaggi principali. L’atmosfera cinematografica rende il gioco ancora più coinvolgente ed è una fedele ricostruzione del paesaggio di New York City.

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11. Final Fantasy VII Rebirth [Il migliore per viaggi fantasy ricchi di emozioni]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco JRPG, RPG d’azione, Fantasy Piattaforme PS5 Anno di uscita 2024 Creatore/i Square Enix Creative Business Unit I, Square Enix Ideale per I fan della serie Final Fantasy e chi cerca un gioco fantasy che ti faccia provare emozioni

Final Fantasy VII Rebirth riprende da dove si era concluso Final Fantasy VII Remake nel 2020. Cloud e la sua squadra stanno dando la caccia a Sephiroth per fermare i suoi piani: vuole usare il Lifestream per potenziare il proprio potere e le proprie abilità, a costo di causare danni irreparabili alla linea temporale. Man mano che lui diventa sempre più potente, i nostri eroi devono affrontare tutte le sfide e le minacce per sventare i suoi piani.

Visto che Square Enix ha rivoluzionato il funzionamento del combattimento a turni in FF7 Rebirth, ti conviene giocare a questo titolo su un monitor da gaming di alta gamma, in grado di rendere al meglio la fluidità del nuovo sistema di combattimento.

Consiglio dell’esperto Conserva le tue cariche ATB per le abilità sinergiche. Infliggono danni enormi e possono rompere le difese nemiche molto più velocemente.

Con una progressione dei personaggi eccezionale e sistemi di combattimento articolati, questo gioco alza decisamente l’asticella. La grafica di altissimo livello, la trama dettagliata e le avvincenti missioni secondarie rendono il viaggio indimenticabile.

Verdetto finale: È una vera chicca per gli amanti dei giochi fantasy. È uno dei migliori JRPG in circolazione, con una narrazione eccezionale e personaggi ben delineati. Unisce il legame spensierato tra gli eroi a una corsa contro il tempo ricca di adrenalina.

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12. Dying Light 2: Stay Human [Il migliore per la sopravvivenza e l’azione parkour]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione, survival horror Piattaforme PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Techland Ideale per Gli appassionati di giochi survival horror

Sono passati 22 anni da quando un virus zombie ha portato l’umanità in una “Età Oscura Moderna”. Immergendosi in questo mondo post-apocalittico, Aidan Caldwell deve attraversare Villedor per trovare sua sorella e muoversi rapidamente grazie alle sue abilità di parkour e combattimento, in una corsa contro il tempo. Il destino della città e lo svolgimento della storia dipendono dalle sue scelte.

Il gioco punta molto sul sistema di parkour, ed è incredibilmente divertente saltare sui tetti, dondolarsi dalle sporgenze e dare calci in faccia agli zombie mentre corri. Il combattimento corpo a corpo è frenetico e brutale, soprattutto quando inizi a sperimentare con le modifiche alle armi che trasformano un tubo arrugginito in uno schiaccia-zombie che sputa fulmini.

Consiglio dell’esperto Potenziate la resistenza prima della salute. Una resistenza maggiore rende il parkour più fluido e aiuta nell’arrampicata, nella fuga e nelle combo corpo a corpo più lunghe.

L’albero delle abilità è un altro punto forte: ti permette di plasmare Aidan secondo il tuo stile di sopravvivenza – magari un brutale picchiatore corpo a corpo, magari un fulmine che riesce a concatenare mosse come un ginnasta olimpico. Questa libertà, unita alla città in continua evoluzione e al suo alternarsi tra giorno e notte, rende ogni sessione sempre nuova.

Verdetto finale: Dying Light 2 unisce la libertà del parkour al caos di una massacro di zombie, e anche se i personaggi non ti lasceranno a bocca aperta, il mondo di gioco e il sistema di movimento ti terranno facilmente incollato allo schermo per ore.

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13. Assassin’s Creed Valhalla [Migliore avventura storica open-world]

Il nostro punteggio 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d’azione, storico Piattaforme PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Google Stadia Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Ubisoft Montreal, Ubisoft Ideale per Appassionati di mitologia e giochi storici, amanti dei giochi d'azione e di combattimento

Siamo nel IX secolo e ti ritrovi catapultato nella saga di Eivor, un feroce vichingo che cerca di ritagliarsi un posto per il proprio clan in Inghilterra. Saccheggiare villaggi, stringere alleanze e scontrarti con i sovrani sassoni diventa presto la tua routine quotidiana, ma l’emozione di lanciarti in battaglia con l’equipaggio della tua nave vichinga non passa mai di moda.

Ovviamente, trattandosi di Assassin’s Creed, c’è anche un tocco di modernità. Giocherai anche nei panni di Layla, immergendoti nei ricordi di Eivor attraverso l’Animus per mettere insieme indizi che potrebbero impedire una catastrofe incombente. Passare da una linea temporale all’altra mantiene l’esperienza sempre fresca e aggiunge quel tocco caratteristico di AC.

Consiglio dell’esperto Fai spesso incursioni nei monasteri. Sono il modo migliore per raccogliere materie prime per costruire il tuo insediamento nelle prime fasi del gioco.

Il combattimento hack-and-slash è brutale, appagante e ti permette di combinare le armi in base al tuo stile: che tu scelga di brandire due asce, di usare un martello massiccio o di alternare il tutto con assassinati furtivi. Aggiungici incursioni su vasta scala, splendidi paesaggi aperti e l’emozione di destreggiarti tra intrighi politici, e c’è sempre qualcosa che ti fa tornare a giocarci.

Verdetto finale: Le transizioni tra i due mondi aperti sono semplicemente incredibili. Se cerchi un gioco d’azione storico ricco e complesso, ti consiglio di provarlo.

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14. Death Stranding Versione del regista [Il migliore per la narrazione post-apocalittica]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione-Avventura, Fantascienza Piattaforme PS5, PC (Versione del regista) Anno di uscita 2021 Creatori Kojima Productions, Sony Interactive Entertainment Ideale per Gli appassionati di giochi di sopravvivenza e post-apocalittici

Ottimizzata per il DualSense, la versione Versione del regista offre una grafica migliore e mosse potenziate. Il gioco vede protagonista un corriere di nome Sam Porter Bridges, che si muove in un’America post-apocalittica, uccidendo creature chiamate “Beached Things” per unire l’intero Paese attraverso una rete chirale. Deve garantire la sopravvivenza dell’umanità affrontando le minacce e unendo i piani frammentati dei vivi, dei morti e della spiaggia.

Consiglio dell’esperto Bilancia sempre il carico prima di partire. Un peso sbilanciato consumerà più velocemente la resistenza, causerà cadute e rovinerà le condizioni del carico.

Grazie all’equipaggiamento avanzato e alle sensazioni tattili coinvolgenti, il gioco ti cattura profondamente. BuddyBot ti accompagna in un mondo inquietante ma dal design meraviglioso.

Verdetto finale: Death Stranding è uno dei giochi open-world più accattivanti, ma la Versione del regista fa un ulteriore passo avanti in termini di qualità, miglioramenti e dettagli.

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15. Far Cry 6 [Il migliore per la guerriglia e l'azione esplosiva]

Il nostro punteggio 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione-Avventura, Sparatutto in prima persona Piattaforme PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Google Stadia Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Ubisoft Toronto, Ubisoft Ideale per Appassionati di giochi sparatutto e d’azione-avventura

Far Cry 6 ti catapulta direttamente nel caos di Yara, un paradiso baciato dal sole sotto il giogo di un dittatore brutale. Vesti i panni di Dani Rojas e ti unisci a un gruppo eterogeneo di resistenti per rovesciare il regime di Anton Castillo. Tra la creazione di armi improvvisate con rottami, il reclutamento di animali amici come un bassotto armato di pistola su una sedia a rotelle e il seminare il caos più totale con equipaggiamento personalizzabile, è difficile non sentirti il guerrigliere per eccellenza in uno dei migliori giochi FPS in circolazione.

Consiglio dell’esperto Non sottovalutare gli Amigos. Ogni compagno ha abilità uniche (come eliminazioni furtive o la capacità di distrarre i nemici) che possono cambiare completamente il tuo approccio.

Giancarlo Esposito è perfetto nel ruolo di Anton, rendendo ogni incontro carico di tensione, perché sai di avere a che fare con un cattivo convinto di avere sempre ragione. Inoltre, il gioco punta sulla creatività con armi personalizzabili come lanciatori di CD e lanciafiamme, ricordandoti che essere ingegnoso è metà del divertimento.

Verdetto finale: Far Cry 6 è caotico, audace e infinitamente divertente. È una fantasia di potere con un cuore, che ti permette di lottare per la libertà mentre ti diverti con armi assurde e compagni animali che rendono Yara indimenticabile.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco open-world su PS5?

Elden Ring, Ghost of Tsushima, Red Dead Redemption 2, Horizon: Forbidden West e Cyberpunk 2077 sono alcuni dei migliori giochi open-world su PS5. Tutti questi giochi offrono trame uniche, un gameplay coinvolgente e ambientazioni open-world mozzafiato.

Ci sono giochi open-world con elementi di esplorazione su PS5?

Sì. Giochi come Marvel’s Spider-Man 2, Elden Ring, Ghost of Tsushima, Red Dead Redemption 2, Horizon: Forbidden West e Cyberpunk 2077 offrono paesaggi open-world incredibili che i giocatori possono esplorare e godersi.

Ci sono giochi polizieschi open-world su PS5?

Sì. Disco Elysium, Sherlock Holmes: Capitolo Uno, Shadows of Doubt, The Sinking City, Paradise Killer e Il ritorno dell’Obra Dinn sono tra i migliori giochi polizieschi open-world su PS5.

Ci sono giochi di sopravvivenza e crafting in mondo aperto?

Sì. Tra i giochi di sopravvivenza e crafting in mondo aperto più originali ci sono Minecraft, ARK: Survival Evolved, Rust, Subnautica e Don’t Starve.

Qual è il gioco open-world con la migliore esplorazione spaziale su PS5?

No Man’s Sky, Kerbal Space Program, Outerwilds, Stellaris e Chorus sono alcuni dei migliori giochi open-world a tema spaziale disponibili su PS5.