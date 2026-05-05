Os 15 melhores jogos de mundo aberto que os jogadores da PS5 estão a adorar em 2026

Os melhores jogos de mundo aberto que os donos da PS5 estão a adorar neste momento são, basicamente, parques de diversões gigantes onde te esqueces do tempo. Já passei horas e horas a vaguear por aí, esquecendo-me da história principal, só porque queria ver o que se poderia esconder ao fundo de um caminho aleatório.

Fiz esta lista de 15 jogos que se destacam porque a minha pilha de jogos por jogar estava a começar a parecer um segundo emprego, e achei que não era o único. Cada um destes jogos acerta em cheio naquela mistura de liberdade e imersão que nos faz dizer: «Pronto, só mais uma missão» até ao nascer do sol. Alguns vão cativar-te com histórias profundas, outros com pura exploração, mas todos oferecem aquela dose perfeita de aventura pela qual compraste a PS5, para começar.

As nossas melhores escolhas para os melhores jogos de mundo aberto na PS5

Vamos falar dos critérios que usei para a análise. As minhas principais prioridades foram a imersão no design e na interface, a dinâmica do jogo e a estrutura do mundo . Claro que há muito mais a considerar, mas vamos abordar os pormenores mais tarde.

Elden Ring (2022) – Um clássico que supera muitos outros por aí. Embora o elemento de mistério seja transmitido através do menu e dos perigos que espreitam nos cantos, os jogadores novatos podem achar o jogo um pouco avassalador no início. O enredo mantém uma sensação de mistério que se baseia na interpretação, numa abordagem mítica e numa narrativa fragmentada. É sem dúvida um favorito de culto! Ghost of Tsushima: Versão do Realizador (2021) – Uma interface fantástica e envolvente que se inspira no estilo artístico de Kurosawa. Este jogo destaca-se para os jogadores devido à sua forte ligação a narrativas de sobrevivência, obrigações pessoais e códigos de honra. O que adorei foi o arco de progressão e o quão bem definido ele é, ao mesmo tempo que oferece liberdade para missões secundárias e temas. Red Dead Redemption 2 (2018) – Esta é uma verdadeira obra-prima em termos de física, design e animação, com uma interface fantástica. O mundo do jogo é tão ricamente construído que até a vida selvagem e os NPCs podem ser vistos a seguir percursos e encontros personalizados. Junta tudo isso a uma história emocionalmente rica e tens um jogo perfeito que não só é interessante, como também divertido de jogar. Horizon: Forbidden West (2022) – Desempenhar o papel de «Escolhido» nunca foi tão divertido! Embora não seja tão dedicado aos arcos secundários e percursos dos NPCs como o Red Dead Redemption 2, o design é vibrante e envolvente. Com um enredo profundamente relevante sobre futurismo, IA e a sobrevivência do homem contra a máquina, oferece uma narrativa direta e fácil de acompanhar. É, sem dúvida, um dos melhores jogos de ficção científica de mundo aberto para a PS5 que existe. Cyberpunk 2077 (2020) – Não te deixes enganar pela classificação, esta é uma imersão majestosa na estética cyberpunk. Há muito para descobrires com paciência no que toca à profundidade do mundo e aos NPCs neste jogo. Cada um tem a sua história. Junta isso a visuais deslumbrantes e a um enredo soberbo, e vais ficar absorvido por horas de diversão em Night City.

Estes cinco gigantes dão o tom para aquilo que a PS5 faz de melhor, mas são só o início da aventura. Continua a ler e vais encontrar ainda mais mundos abertos que vale a pena explorar.

Os 15 melhores jogos de mundo aberto para a PS5: títulos fantásticos que não vais querer perder!

Estás pronto para um jogo de bingo divertido? Vamos revelar alguns dos melhores jogos para a PS5 que podes experimentar, incluindo os que acabei de listar acima. Então, junta-te a nós enquanto exploramos o resumo, as especificações e as principais funcionalidades de todos os jogos e o que os torna tão divertidos de jogar.

Estes são 15 dos melhores jogos de mundo aberto para a PS5. Quantos destes já jogaste?

1. Elden Ring [A Melhor Aventura de Fantasia Negra]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação, fantasia sombria Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Ano de lançamento 2022 Criador(es) From Software, Bandai Namco Entertainment Ideal para Fãs de jogos de fantasia com combate, um enredo fantástico e temas interessantes. Também para fãs de George R. R. Martin

Um jogo de fantasia sombria onde tu, «O Manchado», podes viajar pelas Terras Intermédias para restaurar um antigo artefacto, o Elden Ring. Tens de derrotar os semideuses, recolher todos os materiais necessários e reparar o anel para te tornares um Senhor de Elden.

Quando o George R. R. Martin trabalha no universo do jogo, sabes logo que este vai entrar para a lista dos melhores jogos de sempre da PS5. Não só todo o mundo do jogo está muito bem construído, como também oferece uma experiência profunda e envolvente.

Dica de profissional Não ignores as Cinzas Espirituais. Invocá-las durante lutas difíceis contra chefes pode transformar uma batalha quase impossível em algo mais fácil de gerir.

O Elden Ring apresenta uma narrativa misteriosa e enigmática, apoiada por missões emocionantes e chefes intimidantes. Arrasou em vários prémios de Jogo do Ano de 2023, incluindo os D.I.C.E. e os GDC, e continua a destacar-se como uma das aventuras de fantasia mais cativantes da PS5.

Veredicto final: Jogos como o Elden Ring lembram-nos porque é que nos apaixonamos por mundos de fantasia. Com a narrativa rica de Martin e um design de uma beleza assombrosa, este jogo prende-te a longo prazo.

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2. Ghost of Tsushima Director's Cut [O melhor para a discrição e o estilo dos samurais]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação-Aventura, RPG de Samurai Plataformas PS5, PS4, PC Ano de lançamento 2021 Criador(es) Sucker Punch Productions, Sony Interactive Entertainment Ideal para Fãs das personagens samurai de Kurosawa, jogadores que adoram jogos de época e folclore

As forças mongóis estão a invadir a ilha de Tsushima, no Japão, e tu assumes o papel de Jin Sakai, um samurai que luta contra inimigos e vilões para proteger a terra. Como ele faz tudo isto de forma furtiva, o termo «Ghost» parece-te muito adequado.

A versão Versão do Realizador é, sem dúvida, a que deves jogar, graças à jogabilidade alargada, às mecânicas mais fluidas e à navegação pela ilha mais refinada. O que realmente te cativa é a forma como a redenção, a identidade e a lealdade se entrelaçam na história do Jin, dando a cada missão um verdadeiro peso emocional. Acrescenta-se a isso o toque inspirado em Kurosawa e tens uma história de samurai que é tão cinematográfica quanto jogável.

Dica de profissional Os pássaros dourados levam-te a locais escondidos, enquanto as raposas te guiam até santuários xintoístas que aumentam os espaços para amuletos.

Na PS5, a versão Versão do Realizador vai ainda mais longe com imagens mais ricas, feedback tátil que torna cada confronto mais intenso e uma banda sonora que te envolve na atmosfera do jogo. A bússola moral do Jin e a qualidade artística do jogo fazem dele uma daquelas raras aventuras que ficam na memória muito tempo depois de largares o comando.

Veredicto final: Este jogo acerta em cheio no equilíbrio entre estilo e substância, oferecendo-te tanto um toque cinematográfico deslumbrante como momentos profundamente pessoais de escolha e honra.

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3. Red Dead Redemption 2 [Melhor Mundo Aberto do Oeste]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação-Aventura, Western Plataformas PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC Ano de lançamento 2018 Criador(es) Rockstar Games Ideal para Fãs de jogos de faroeste e de aventura policial

Como prequela do RDR de 2010, esta versão explora o Oeste americano de 1899, onde o fora-da-lei Arthur Morgan sobrevive com os membros do seu bando, os Van der Linde. Sinceramente, o RDR2 não é apenas um dos melhores jogos de faroeste de sempre – é um mundo vivo e pulsante, onde cada tiroteio, conversa à volta da fogueira e escolha moral te leva ainda mais fundo na história do Arthur.

O jogo explora a sobrevivência deles face aos detetives, aos confrontos e às civilizações em desenvolvimento do cenário, depois de terem escapado de uma tentativa de assalto que correu mal. Há um destaque especial na identidade do Arthur e na sua lealdade ao bando, à medida que as circunstâncias vão criando o clima para a sequela.

Dica de profissional Cria uma ligação com o cavalo do Arthur o máximo possível. Quanto mais cuidares dele, mais firme ele fica nos tiroteios, mais rápido corre e mais leal se mostra.

Reconhecido pelo seu mundo aberto realista e pela representação autêntica do western, este jogo capta a essência da fronteira. O design das personagens da gangue e o lado vulnerável da personalidade do fora-da-lei acrescentam profundidade e intriga.

Veredicto final: Oito anos depois, nenhum outro jogo de ação conseguiu recriar essa mesma mistura mágica de atmosfera, história e emoção. Se ainda não o tens na tua coleção, estás a perder uma verdadeira obra-prima.

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4. Horizon: Forbidden West [O melhor para exploração futurista de ficção científica]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação, ficção científica Plataformas PS5, PS4, PC Ano de lançamento 2022 Criador(es) Guerrilla Games, Sony Interactive Entertainment Ideal para Jogadores que procuram jogos de ficção científica com um toque futurista

Este jogo é a sequela de Horizon Zero Dawn e acompanha a Aloy, que explora o Oeste Proibido para livrar a ecosfera da Terra de tempestades, pragas e máquinas ameaçadoras. Ela percorre a região para encontrar a IA GAIA e restaurar o planeta ao seu estado original, mais habitável. Como caçadora, a personagem Aloy passa por várias provações, enfrenta inimigos humanos e robóticos e vai criando alianças ao longo da sua missão.

Dica de profissional Não te limites a disparar flechas às cegas – dá prioridade aos tipos de munições consoante o que estiveres a enfrentar.

Com visuais de ficção científica deslumbrantes e ferramentas de deslocamento abrangentes, este é atualmente um dos melhores RPG de ação que o dinheiro pode comprar, oferecendo uma jogabilidade de sobrevivência/ação infinitamente gratificante. Claro, a narrativa nem sempre tem o impacto que poderia ter, mas, sinceramente, continuo a adorar ver a Aloy a evoluir para se tornar a caçadora e salvadora definitiva.

Veredicto final: Se o que te interessa é a construção do mundo, a variedade de combate e o puro espetáculo de ficção científica, o Horizon: Forbidden West merece facilmente o seu lugar na tua coleção de jogos para a PS5.

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5. Cyberpunk 2077 [A melhor experiência de RPG cyberpunk]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação, ficção científica Plataformas PS4/Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, PC Ano de lançamento 2020 Criador(es) CD Projekt Red Ideal para Fãs da estética Cyberpunk com crítica social

Night City em 2077 não é só um cenário, é uma selva de néon controlada por megacorporações, gangues e intermediários duvidosos que te vendem por uns quantos eddies. Jogas na pele de V, um mercenário que acaba por ficar com o fantasma digital de Johnny Silverhand, uma estrela de rock falecida que se tornou terrorista, alojado na tua cabeça.

A verdadeira magia aqui está na liberdade de jogo. Podes avançar pelas missões à socapa com cyberware de camuflagem e armas com silenciador, fazer barulho com katanas e armas inteligentes, ou invadir os implantes das pessoas a meio do combate para lhes queimar os circuitos antes mesmo de elas te darem por ti.

Dica de profissional Investe num cyberdeck logo no início – hackear câmaras e inimigos torna as missões muito mais fáceis e abre caminhos furtivos que, de outra forma, perderias.

A personalização é outro grande atrativo. Não só podes personalizar a aparência e as habilidades do V como quiseres, como as atualizações de cyberware permitem-te adaptar todo o teu estilo de jogo, quer queiras ser um netrunner furtivo, um jogador a solo com as armas em punho ou algo estranho entre os dois. Junta a isso os gráficos deslumbrantes, o design de áudio envolvente e algumas das missões mais atmosféricas que vais encontrar em qualquer RPG, e é fácil perder horas só a viver em Night City.

Veredicto final: O Cyberpunk 2077 é imprescindível para os fãs incondicionais da estética e dos visuais cyberpunk. Não vais querer perder isto.

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6. God of War Ragnarök [O melhor para a épica mitologia nórdica]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação-Aventura, RPG mitológico Plataformas PS4, PS5 Ano de lançamento 2022 Criador(es) Santa Monica Studio, Sony Interactive Entertainment Ideal para Fãs dos deuses nórdicos da Marvel ou quem curte a mitologia nórdica em geral

O GoW Ragnarök é o desfecho da saga nórdica. Acompanha as personagens principais, o Kratos e o seu filho Atreus, que viajam pelos Nove Reinos para impedir o Ragnarök, uma destruição profetizada que dará origem a um novo mundo e acabará com o reinado dos deuses atuais. A história centra-se fortemente na mitologia nórdica e contém várias camadas de lições intelectuais e emocionais.

Em termos de jogabilidade, é um verdadeiro deleite. O combate está mais fluido do que nunca, permitindo-te alternar entre o Machado Leviatã e as Lâminas do Caos a meio da luta para encadear combos que proporcionam uma sensação ridiculamente gratificante. Também vais desbloquear novas técnicas de locomoção, mecânicas de resolução de quebra-cabeças e melhorias de equipamento que tornam a exploração tão divertida quanto derrotar inimigos.

Dica de profissional Aprende a alternar entre armas a meio de um combo. Alternar entre o Machado de Leviatã e as Lâminas do Caos permite encadear ataques devastadores.

Este jogo combina uma narrativa emocionalmente inteligente com protagonistas inesquecíveis. Com as deslumbrantes paisagens nórdicas como pano de fundo, está entre os melhores jogos de guerra de sempre.

Veredicto final: Embora o jogo possa ser jogado sozinho, seguir a ordem da série pode ajudar a melhorar a tua experiência de jogo. A história é tão rica e divertida quanto a jogabilidade e merece mais reconhecimento.

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7. Grand Theft Auto V [O melhor para o caos do mundo aberto e diversão multijogador]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação-Aventura, Mundo Aberto de Crime Plataformas PS5, PS4, PS3, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox 360, PC Ano de lançamento 2013 Criador(es) Rockstar North, Rockstar Games Ideal para Fãs de jogos de ação e crime e entusiastas do estilo sandbox

O GTA V é o quinto capítulo de uma série que nunca fica sem histórias loucas para contar, e pode muito bem ser o mais ambicioso de todos os jogos da série GTA. Aqui não ficas preso a um único protagonista – alternas entre o Trevor, o maníaco desequilibrado, o Michael, o criminoso reformado que tenta levar uma vida normal, e o Franklin, o ambicioso em ascensão. Cada personagem tem a sua própria personalidade e conjunto de habilidades, e alternar entre eles a meio de uma missão dá a sensação de estares a realizar o teu próprio filme caótico de assaltos.

O mundo é Los Santos e San Andreas, uma paródia perfeita do sul da Califórnia, repleta de sátira, perseguições de carros e momentos do tipo «isso aconteceu mesmo?» suficientes para encher um vídeo com os melhores momentos.

Dica de profissional Faz as missões de assassinato do Lester depois da história principal. Jogar na bolsa de valores em torno delas pode render-te uma fortuna.

Cada missão – principal ou secundária – parece um evento, e na PS5 o DualSense leva-te ainda mais para o meio da ação a cada tiro e rugido de motor. A banda sonora de arrasar é a cereja no topo do bolo, dando a cada passeio o seu próprio ambiente e personalidade.

Veredicto final: Não há muito a aprender com o jogo, e ele nunca se leva demasiado a sério. Os visuais divertidos e ousados oferecem uma boa sátira à cultura e às estratégias de sobrevivência.

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8. The Witcher 3: Wild Hunt [Melhor Narrativa de RPG de Fantasia]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação, fantasia Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC Ano de lançamento 2015 Criador(es) CD Projekt Red Ideal para Fãs de jogos de ação e fantasia com um universo narrativo rico

The Witcher 3: Wild Hunt leva-te para a vida caótica e cheia de caça a monstros de Geralt de Rivia, enquanto ele procura a sua filha adotiva, Ciri, que está a ser perseguida por um exército fantasmagórico aterrador conhecido como a Caçada Selvagem. Eles querem os poderes dela para dar início ao fim do mundo, e tu és o The Witcher rabugento, mas charmoso, que se interpõe no caminho deles.

O combate é ágil e gratificante, com o Geralt a alternar entre espadas, feitiços e poções como um herói de ação medieval. O sistema de equipamento mantém-te sempre a mexer, a melhorar e a procurar melhores itens, enquanto as tuas habilidades podem transformar-te em qualquer coisa, desde um tanque empunhador de espadas a um diplomata de fala mansa.

Dica de profissional Prepara-te sempre com poções e óleos antes de uma luta. Um óleo ou uma decocção bem aplicados podem tornar os encontros com chefes muito mais fáceis.

As missões secundárias parecem mais ricas do que o enredo principal em alguns RPGs, levando-te frequentemente a situações loucas, emocionantes ou hilariantemente embaraçosas. É o tipo de jogo em que pensas que vais matar um monstro e acabas metido numa intriga política – ou a jogar às cartas durante horas numa taberna.

Veredicto final: O The Witcher 3, apesar de já ter quase uma década, tem algumas das melhores histórias e personagens da história dos videojogos. Os jogadores não vão só curtir a jogabilidade criativa, mas também as ligações e relações entre as personagens.

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9. Hogwarts Legacy [O melhor para uma imersão no Mundo Mágico]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação, fantasia Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC Ano de lançamento 2023 Criador(es) Avalanche Software, Warner Bros. Games (editora Portkey Games) Ideal para Fãs dos jogos do universo de Harry Potter

Sobre o Hogwarts Legacy permite-te viver o sonho de ser bruxo que muitos de nós tínhamos secretamente (ou nem por isso). Em vez de seguires a famosa linha temporal de Harry Potter, és transportado para o século XIX como um aluno do quinto ano que, de repente, descobre que tem uma ligação rara a uma magia antiga e perigosa. Vais ter de conciliar aprender feitiços, preparar poções e voar de vassoura com o problema muito maior de impedir uma rebelião de goblins que está prestes a destruir o mundo mágico.

A graça está na quantidade de coisas que há para fazer – duelos de varinhas que parecem saídos de um filme, explorações que te levam por passagens secretas e masmorras assustadoras, e quebra-cabeças espalhados por todo o lado que exigem o uso inteligente de feitiços para serem resolvidos. Junta a isso a emoção de montar criaturas mágicas e moldar as habilidades da tua personagem ao teu estilo, e tens um jogo que realmente parece ser a «tua» história de Hogwarts.

Dica de profissional Desbloqueia e domina o feitiço Revelio logo no início. Ele revela itens escondidos, passagens secretas e objetos colecionáveis por todo o lado.

No fundo, este é um jogo sobre crescimento: começas como o «novato» desajeitado e, aos poucos, evoluis para alguém capaz de lidar com forças das trevas, criaturas míticas e todos os obstáculos encantados que Hogwarts te coloca no caminho . É um RPG que te permite tornares-te no feiticeiro que sempre imaginaste, e é uma aventura que vale a pena viver.

Veredicto final: Este é um dos melhores jogos de ação e fantasia para todos os fãs de Harry Potter. É bastante fácil de navegar, intuitivo e tem cenários de mundo aberto deslumbrantes.

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10. O Homem-Aranha da Marvel 2 [Melhor Mundo Aberto de Super-heróis]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação-Aventura, Super-heróis Plataformas PS5 Ano de lançamento 2023 Criador(es) Insomniac Games, Sony Interactive Entertainment Ideal para Fãs do Universo Cinematográfico Marvel e da série do Homem-Aranha

O Peter Parker e o Miles Morales juntam forças para lutar contra o Venom e o Kraven, além de muitas outras ameaças que pairam sobre Nova Iorque. Para além das batalhas, têm de lidar com a vida, as amizades e um equilíbrio constante entre os seus deveres e compromissos pessoais. As histórias de ambas as personagens são bem construídas e dão um toque especial ao género.

Dica de profissional Dá prioridade ao combate aéreo. Lançar os inimigos para o ar mantém-te seguro e abre caminho para combos infinitos que causam mais danos do que os ataques no solo.

Repleto de referências ao Homem-Aranha e ao Miles Morales, este é um dos melhores jogos da Marvel desta década. A sua arte cativante de mundo aberto torna a experiência de balançar pela cidade inesquecível.



Veredicto final: Um grande sucesso tanto para os jogadores como para os fãs da Marvel; este jogo não é só para jogar, mas tem enredos emocionalmente ricos para ambas as personagens principais. A sensação cinematográfica torna o jogo mais divertido e é uma recriação fiel da paisagem de Nova Iorque.

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11. Final Fantasy VII Rebirth [O melhor para viagens fantásticas cheias de emoção]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo JRPG, RPG de ação, Fantasia Plataformas PS5 Ano de lançamento 2024 Criador(es) Unidade de Negócios Criativos I da Square Enix, Square Enix Ideal para Fãs da série Final Fantasy, pessoas à procura de um jogo de fantasia emocionante

O Final Fantasy VII Rebirth começa onde o Final Fantasy VII Remake terminou em 2020. O Cloud e a sua equipa estão a perseguir o Sephiroth para impedir os seus planos de usar o Lifestream para aumentar o seu poder e as suas capacidades, à custa de danos irreparáveis na linha temporal. À medida que ele se torna mais poderoso, os nossos heróis têm de enfrentar todos os desafios e ameaças para frustrar os seus planos.

Como a Square Enix reformulou completamente o funcionamento do combate por turnos no FF7 Rebirth, vais querer jogar este título num monitor de jogos topo de gama que consiga captar toda a fluidez do novo sistema de combate.

Dica de profissional Guarda as tuas cargas de ATB para as habilidades de sinergia. Elas causam danos enormes e conseguem quebrar as defesas dos inimigos muito mais rápido.

Com uma evolução de personagens notável e sistemas de combate abrangentes, este jogo estabelece um padrão elevado. Os seus gráficos de primeira classe, a linha temporal detalhada e as missões secundárias envolventes tornam a jornada inesquecível.

Veredicto final: É uma maravilha para os amantes de jogos de fantasia. É um dos melhores JRPGs, com uma narrativa e perfis de personagens excecionais. Combina a ligação descontraída entre os heróis com uma batalha cheia de adrenalina contra o tempo.

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12. Dying Light 2: Stay Human [Ideal para sobrevivência e ação de parkour]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação, terror de sobrevivência Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch Ano de lançamento 2022 Criador(es) Techland Ideal para Fãs de jogos de terror de sobrevivência

Já passaram 22 anos desde que um vírus zumbi levou a humanidade a uma «Idade das Trevas Moderna». Mergulhando para além do mundo pós-apocalíptico, o Aidan Caldwell tem de percorrer Villedor para encontrar a irmã e mover-se rapidamente com as suas habilidades de parkour e combate, numa corrida contra o tempo. O destino da cidade e o desenrolar da história dependem das tuas escolhas.

O jogo aposta forte no seu sistema de parkour, e é ridiculamente divertido saltar por cima de telhados, balançar-te em saliências e dar pontapés nos dentes dos zombies a meio de uma corrida. O combate corpo a corpo é agressivo e brutal, especialmente quando começas a brincar com as modificações de armas que transformam um cano enferrujado num esmagador de zombies que lança raios.

Dica de profissional Aumenta a resistência antes da saúde. Resistência extra torna o parkour mais fluido e ajuda a escalar, a fugir e a fazer combos corpo a corpo mais longos.

A árvore de habilidades é outro ponto forte, permitindo-te moldar o Aidan ao teu estilo de sobrevivente – talvez um lutador corpo a corpo brutal, talvez um demónio da velocidade capaz de encadear movimentos como um ginasta olímpico. Essa liberdade, combinada com a cidade em evolução e as suas mudanças do dia para a noite, mantém cada sessão sempre nova.

Veredicto final: O Dying Light 2 mistura a liberdade do parkour com o caos de esmagar zombies e, embora as personagens não te deixem de boca aberta, o mundo e o sistema de movimentação mantêm-te facilmente viciado durante horas.

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13. Assassin's Creed Valhalla [Melhor Aventura Histórica em Mundo Aberto]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de ação, histórico Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Google Stadia Ano de lançamento 2020 Criador(es) Ubisoft Montreal, Ubisoft Ideal para Fãs de jogos de mitologia/históricos e jogadores que curtem ação e combate

Estamos no século IX e és lançado na saga de Eivor, um viking feroz que tenta conquistar um lugar para o seu clã na Inglaterra. Saquear aldeias, fazer alianças e enfrentar os governantes saxões rapidamente se tornam a tua rotina diária, mas a emoção de entrar em batalha com a tripulação do teu navio viking nunca perde o encanto.

Claro que, sendo isto o Assassin’s Creed, as coisas também ganham um toque moderno. Também vais jogar na pele da Layla, mergulhando nas memórias do Eivor através do Animus para juntar pistas que possam impedir uma catástrofe iminente. Saltar entre linhas temporais mantém a experiência fresca e acrescenta aquele toque característico do AC.

Dica de profissional Faz incursões frequentes nos mosteiros. São a melhor forma de recolher matérias-primas para construir o teu povoado no início do jogo.

O combate «hack-and-slash» é brutal, gratificante e permite-te combinar armas à tua medida – quer estejas a empunhar dois machados, a usar um martelo enorme ou a misturar tudo com assassinatos furtivos. Junta a isso incursões em grande escala, paisagens abertas deslumbrantes e a emoção de te orientares em intrigas políticas, e há sempre algo que te faz voltar ao jogo.

Veredicto final: As transições entre os dois mundos abertos são simplesmente incríveis. Se queres um jogo de ação histórico rico e complexo, recomendo que o experimentes.

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14. Death Stranding Versão do Realizador [O melhor para narrativas pós-apocalípticas]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação-Aventura, Ficção Científica Plataformas PS5, PC (Versão do Realizador) Ano de lançamento 2021 Criador(es) Kojima Productions, Sony Interactive Entertainment Ideal para Fãs de jogos de sobrevivência/pós-apocalípticos

Melhorada a pensar no DualSense, a versão Versão do Realizador tem gráficos melhores e movimentos aprimorados. O jogo apresenta um mensageiro chamado Sam Porter Bridges, que percorre os EUA pós-apocalípticos, matando criaturas chamadas «Beached Things» para unir todo o país através de uma Rede Quiral. Ele tem de garantir a sobrevivência da humanidade, enfrentando ameaças e unindo os planos fragmentados dos vivos, dos mortos e da praia.

Dica de profissional Equilibra sempre a tua carga antes de partir. Um peso desequilibrado esgota a resistência mais depressa, provoca quedas e estraga o estado da carga.

Com equipamento avançado e sensações táteis envolventes, o jogo é profundamente cativante. O BuddyBot acompanha-te por um mundo assombroso, mas com um design deslumbrante.

Veredicto final: O Death Stranding é um dos jogos de mundo aberto mais cativantes, mas a versão Versão do Realizador vai um passo além em termos de qualidade, melhorias e detalhes.

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15. Far Cry 6 [O melhor para guerra de guerrilha e ação explosiva]

A nossa pontuação 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação-Aventura, Jogo de tiro na primeira pessoa Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Google Stadia Ano de lançamento 2021 Criador(es) Ubisoft Toronto, Ubisoft Ideal para Fãs de jogos de tiroteio/ação e aventura

O Far Cry 6 atira-te direto para o caos de Yara, um paraíso ensolarado sob o jugo de um ditador brutal. Jogas na pele de Dani Rojas, juntando-te a um grupo heterogéneo de resistência para derrubar o regime de Anton Castillo. Entre fabricar armas improvisadas com sucata, recrutar amigos animais como um dachshund armado numa cadeira de rodas e causar um caos glorioso com equipamento personalizável, é difícil não te sentires como o melhor guerrilheiro de sempre num dos melhores jogos FPS que há por aí.

Dica de profissional Não subestimes os Amigos. Cada companheiro tem habilidades únicas (como derrubadas furtivas ou distrair os inimigos) que podem mudar completamente a tua estratégia.

O Giancarlo Esposito arrasa no papel do Anton, tornando cada encontro cheio de tensão, porque sabes que estás a enfrentar um vilão que acredita que tem sempre razão. Além disso, o jogo aposta na criatividade com armas personalizáveis, como lançadores de CDs e lança-chamas, lembrando-te de que ser engenhoso é metade da diversão.

Veredicto final: O Far Cry 6 é caótico, ousado e infinitamente divertido. É uma fantasia de poder com coração, que te permite lutar pela liberdade enquanto te divertes com armas absurdas e animais de companhia que tornam Yara inesquecível.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo de mundo aberto para a PS5?

Elden Ring, Ghost of Tsushima, Red Dead Redemption 2, Horizon: Forbidden West e Cyberpunk 2077 são alguns dos melhores jogos de mundo aberto para a PS5. Todos estes jogos têm narrativas únicas, jogabilidade envolvente e definições de mundo aberto deslumbrantes.

Existem jogos de mundo aberto com exploração para a PS5?

Sim. Jogos como o Spider-Man 2 da Marvel, o Elden Ring, o Ghost of Tsushima, o Red Dead Redemption 2, o Horizon: Forbidden West e o Cyberpunk 2077 têm paisagens incríveis de mundo aberto para os jogadores explorarem e desfrutarem.

Existem jogos de detetive em mundo aberto para a PS5?

Sim. Disco Elysium, Sherlock Holmes: Capítulo Um, Shadows of Doubt, The Sinking City, Paradise Killer e O Regresso do Obra Dinn estão entre os melhores jogos de detetive de mundo aberto para a PS5.

Existem jogos de sobrevivência e criação em mundo aberto?

Sim. Alguns jogos únicos de sobrevivência e criação em mundo aberto incluem o Minecraft, o ARK: Survival Evolved, o Rust, o Subnautica e o Don’t Starve.

Qual é o jogo de mundo aberto com a melhor exploração espacial na PS5?

O No Man’s Sky, o Kerbal Space Program, o Outerwilds, o Stellaris e o Chorus são alguns dos melhores jogos de mundo aberto com temática espacial disponíveis na PS5.