15 najlepszych gier z otwartym światem, które gracze na PS5 uwielbiają w 2026 roku

Najlepsze gry z otwartym światem, które obecnie fascynują posiadaczy PS5, to w zasadzie ogromne place zabaw, na których można stracić poczucie czasu. Spędziłem niezliczone godziny na wędrówkach, zapominając o głównej fabule, tylko dlatego, że chciałem zobaczyć, co może kryć się na końcu przypadkowej ścieżki.

Zebrałem tę listę 15 najlepszych tytułów, bo moja lista gier do nadrobienia zaczynała przypominać drugą pracę i doszedłem do wniosku, że nie jestem w tym osamotniony. Każda z tych gier doskonale łączy w sobie swobodę i immersję, dzięki czemu wciąż powtarzamy sobie: „No dobrze, jeszcze tylko jedno zadanie” – aż do świtu. Niektóre wciągną cię głębokimi fabułami, inne czystą eksploracją, ale wszystkie zapewniają tę idealną dawkę przygody, dla której w ogóle kupiłeś PS5.

Nasze najlepsze propozycje gier z otwartym światem na PS5

Porozmawiajmy o kryteriach, które zastosowałem podczas recenzowania. Moje główne priorytety dotyczyły immersji w projekcie i interfejsie, dynamiki oraz struktury świata . Oczywiście jest o wiele więcej aspektów do uwzględnienia, ale o szczegółach porozmawiamy później.

Elden Ring (2022) – Klasyk, który przewyższa wiele innych gier na rynku. Chociaż element tajemnicy jest oddany poprzez menu i niebezpieczeństwa czające się w zakamarkach, nowi gracze mogą na początku uznać to za nieco przytłaczające. Fabuła zachowuje atmosferę tajemnicy, opierając się na interpretacji, mitycznym podejściu i fragmentarycznej narracji. Z pewnością kultowy faworyt! Ghost of Tsushima: Wersja reżyserska (2021) – Znakomity i wciągający interfejs inspirowany stylem artystycznym Kurosawy. Ta gra wyróżnia się w oczach graczy dzięki silnemu powiązaniu z motywami przetrwania, osobistymi zobowiązaniami i kodeksami honorowymi. Bardzo podobała mi się linia rozwoju postaci i to, jak dobrze jest ona zarysowana, oferując jednocześnie swobodę w zakresie zadań pobocznych i motywów fabularnych. Red Dead Redemption 2 (2018) – To prawdziwa lekcja fizyki, projektowania i animacji, połączona ze świetnym interfejsem. Świat gry jest tak bogato zbudowany, że nawet dzikie zwierzęta i postacie niezależne (NPC) podążają za własnymi, niestandardowymi wątkami i spotkaniami. Połącz to wszystko z bogatą emocjonalnie fabułą, a otrzymasz idealną grę, która jest nie tylko interesująca, ale także daje mnóstwo frajdy. Horizon: Zakazany Zachód (2022) – Wcielenie się w rolę „Wybrańca” nigdy nie było tak przyjemne! Chociaż gra nie poświęca tyle uwagi wąskom pobocznym i ścieżkom postaci niezależnych, co Red Dead Redemption 2, jej projekt jest żywy i wciągający. Dzięki głęboko poruszającej fabule o futurystyce, sztucznej inteligencji oraz walce o przetrwanie między ludźmi a maszynami gra oferuje bezpośrednią i łatwą do śledzenia narrację. To naprawdę jedna z najlepszych gier science fiction z otwartym światem na PS5. Cyberpunk 2077 (2020) – Nie daj się zwieść pozycji w rankingu – to majestatyczna podróż w głąb estetyki cyberpunku. Jeśli chodzi o głębię świata i postacie niezależne, w tej grze jest mnóstwo rzeczy do odkrycia. Każda z tych postaci ma swoją własną historię. Dodaj do tego oszałamiającą oprawę wizualną i znakomitą fabułę, a Night City wciągnie cię na wiele godzin zabawy.

Te pięć hitów pokazuje, w czym PS5 jest najlepsza, ale to dopiero początek przygody. Przewiń dalej, a znajdziesz jeszcze więcej otwartych światów, w które warto się zanurzyć.

15 najlepszych gier z otwartym światem na PS5: wyjątkowe tytuły, których nie możesz przegapić!

Czy jesteś gotowy na zabawę w bingo? Przedstawimy Ci kilka najlepszych gier na PS5, w które możesz zagrać, w tym te, które właśnie wymieniłem powyżej. Dołącz więc do nas, abyśmy wspólnie zapoznali się z podsumowaniem, specyfikacją i głównymi cechami wszystkich gier oraz tym, co sprawia, że są one tak wciągające.

Oto 15 najlepszych gier z otwartym światem na PS5. W ile z nich grałeś?

1. Elden Ring [Najlepsza przygoda w klimacie mrocznego fantasy]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji, mroczna fantastyka Platformy PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Rok premiery 2022 Twórca/twórcy From Software, Bandai Namco Entertainment Dla Fanów gier fantasy z elementami walki, świetną fabułą i interesującą tematyką. Również dla fanów George'a R. R. Martina

Mroczna gra fantasy, w której gracz, pod tytułem „The Tarnished”, może przemierzać Krainy Pomiędzy, by przywrócić do życia starożytny artefakt – Elden Ring. Aby zostać Władcą Elden, musisz pokonać półbogów, zebrać wszystkie niezbędne materiały i naprawić pierścień.

Kiedy nad fabułą pracuje George R. R. Martin, od razu wiadomo, że gra trafi do grona najlepszych gier na PS5 wszech czasów. Cały świat gry jest nie tylko świetnie skonstruowany, ale oferuje również głębokie, wciągające wrażenia.

Porada od profesjonalisty Nie ignoruj Popiołów Duchów. Przywołanie ich podczas trudnych walk z bossami może sprawić, że niemal niemożliwa bitwa stanie się czymś do pokonania.

Elden Ring oferuje niesamowitą, tajemniczą fabułę, popartą ekscytującymi zadaniami i onieśmielającymi bossami. Zdobyła wiele nagród dla Gry Roku 2023, w tym D.I.C.E. i GDC, i nadal wyróżnia się jako jedna z najbardziej wciągających przygód fantasy na PS5.

Ocena końcowa: Gry takie jak Elden Ring przypominają nam, dlaczego w ogóle zakochujemy się w światach fantasy. Dzięki bogatej fabule Martina i niesamowicie pięknej oprawie graficznej ta gra wciąga na długo.

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2. Ghost of Tsushima Director's Cut [Najlepsza gra pod względem skradania się i stylu samurajów]

Nasz wynik 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja-przygoda, RPG o samurajach Platformy PS5, PS4, PC Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Sucker Punch Productions, Sony Interactive Entertainment Najlepsze dla Fanów samurajów z filmów Kurosawy oraz graczy, którzy uwielbiają gry osadzone w przeszłości i inspirowane folklorem

Wojska mongolskie atakują japońską wyspę Tsushima, a gracz wciela się w rolę Jina Sakai, samuraja, który walczy z wrogami i złoczyńcami, by chronić swoją ojczyznę. Ponieważ wszystkie te działania wykonuje on w ukryciu, określenie „Ghost” wydaje się bardzo trafne.

Wersja Wersja reżyserska jest bez wątpienia wersją, w którą warto zagrać, dzięki rozbudowanej rozgrywce, płynniejszej mechanice i dopracowanemu poruszaniu się po wyspie. To, co naprawdę wciąga, to sposób, w jaki motywy odkupienia, tożsamości i lojalności przeplatają się w historii Jina, nadając każdej misji prawdziwą emocjonalną wagę. Dodaj do tego klimat inspirowany twórczością Kurosawy, a otrzymasz opowieść o samurajach, która jest równie kinowa, co wciągająca.

Porada od profesjonalisty Złote ptaki prowadzą do ukrytych lokacji, a lisy wskazują drogę do świątyń shinto, które zwiększają liczbę slotów na amulety.

Na PS5 wersja Wersja reżyserska idzie jeszcze dalej, oferując bogatszą oprawę wizualną, haptyczne wrażenia, które sprawiają, że każda walka jest bardziej emocjonująca, oraz ścieżkę dźwiękową, która całkowicie zanurza gracza w atmosferze gry. Kompas moralny Jina oraz artystyczna strona gry sprawiają, że jest to jedna z tych rzadkich przygód, które pozostają w pamięci na długo po odłożeniu kontrolera.

Ocena końcowa: Ta gra doskonale zachowuje równowagę między stylem a treścią, oferując zarówno oszałamiający kinowy klimat, jak i głęboko osobiste momenty związane z wyborami i honorem.

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3. Red Dead Redemption 2 [Najlepsza gra z otwartym światem osadzona na Dzikim Zachodzie]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja-przygoda, western Platformy PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Rockstar Games Najlepsze dla Fanów gier westernowych i przygodowo-kryminalnych

Jako prequel gry RDR z 2010 roku, ta wersja przenosi gracza do amerykańskiego Dzikiego Zachodu z 1899 roku, gdzie banita Arthur Morgan walczy o przetrwanie wraz z członkami gangu Van der Linde. Szczerze mówiąc, RDR2 to nie tylko jedna z najlepszych gier westernowych, jakie kiedykolwiek powstały – to żywy, tętniący życiem świat, w którym każda strzelanina, rozmowa przy ognisku i wybór moralny wciągają cię coraz głębiej w historię Arthura.

Gra opowiada o ich walce o przetrwanie w obliczu detektywów, starć oraz rozwijających się cywilizacji w tym świecie, po tym jak udało im się uciec po nieudanej próbie napadu. Szczególny nacisk położono na tożsamość Arthura i jego lojalność wobec gangu, a okoliczności te tworzą atmosferę sprzyjającą powstaniu kontynuacji.

Porada od profesjonalisty Zbuduj jak najsilniejszą więź z koniem Arthura. Im bardziej się o niego troszczysz, tym bardziej staje się on opanowany podczas strzelanin, tym szybciej biegnie i tym bardziej lojalny się wydaje.

Znana z realistycznego otwartego świata i autentycznego odzwierciedlenia klimatu Dzikiego Zachodu, gra ta oddaje istotę życia na pograniczu. Projekty postaci gangsterów oraz wrażliwa strona postaci banitów dodają jej głębi i intrygi.

Ocena końcowa: Osiem lat później żadna inna gra akcji nie zdołała uchwycić tej samej magicznej mieszanki atmosfery, fabuły i serca. Jeśli nie masz jej jeszcze w swojej kolekcji, omija cię prawdziwe arcydzieło.

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4. Horizon: Zakazany Zachód [Najlepsza gra do futurystycznej eksploracji w klimacie science fiction]

Nasza ocena 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji, science fiction Platformy PS5, PS4, PC Rok premiery 2022 Twórca/twórcy Guerrilla Games, Sony Interactive Entertainment Najlepsze dla Graczy poszukujących gier science fiction z futurystycznym akcentem

Ta gra jest kontynuacją Horizon Zero Dawn i opowiada o losach Aloy, która przemierza Zakazany Zachód, by uwolnić ekosferę Ziemi od burz, zarazy i groźnych maszyn. Bohaterka przemierza ten obszar, by odnaleźć sztuczną inteligencję GAIA i przywrócić planecie jej pierwotny, bardziej sprzyjający życiu stan. Jako łowczyni Aloy przechodzi różne próby, mierzy się z ludzkimi i robotycznymi przeciwnikami oraz nawiązuje sojusze w trakcie swojej misji.

Porada od profesjonalisty Nie strzelaj strzałami na oślep – dostosuj rodzaj amunicji do przeciwnika, z którym walczysz.

Dzięki oszałamiającej grafice w stylu science fiction i rozbudowanym narzędziom do poruszania się jest to obecnie jedna z najlepszych gier RPG akcji dostępnych na rynku, oferująca niekończącą się satysfakcję z rozgrywki typu survival/akcja. Oczywiście fabuła nie zawsze robi tak duże wrażenie, jak mogłaby, ale szczerze mówiąc, nadal uwielbiam obserwować, jak Aloy ewoluuje w najlepszą łowczynię i wybawczynię.

Ocena końcowa: Jeśli zależy ci na bogatym świecie gry, różnorodności walki i czystym spektaklu science fiction, „Horizon: Zakazany Zachód” z łatwością zasługuje na miejsce w twojej bibliotece gier na PS5.

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5. Cyberpunk 2077 [Najlepsza gra RPG w klimacie cyberpunku]

Nasza ocena 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji, science fiction Platformy PS4/Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, PC Rok wydania 2020 Twórca/twórcy CD Projekt Red Najlepsze dla Fanów estetyki Cyberpunkowej z elementami krytyki społecznej

Night City w 2077 roku to nie tylko tło – to neonowa dżungla rządzona przez megakorporacje, gangi i podejrzanych pośredników, którzy sprzedadzą cię za kilka eddies. Wcielasz się w postać V, najemnika, w którego głowie osadził się cyfrowy duch Johnny’ego Silverhanda – zmarłej gwiazdy rocka, która stała się terrorystą.

Prawdziwa magia tkwi tutaj w swobodzie rozgrywki. Możesz przemierzać misje po cichu, korzystając z cyberimplantów wspomagających skradanie się i broni z tłumikami, walczyć z hukiem, używając katany i inteligentnej broni, albo w trakcie walki włamać się do implantów przeciwników, aby spalić ich obwody, zanim w ogóle cię zauważą.

Rada od profesjonalisty Warto już na początku zainwestować w cyberdeck – hakowanie kamer i przeciwników znacznie ułatwia misje i otwiera ścieżki skradania się, które w przeciwnym razie mogłyby zostać pominięte.

Kolejną ogromną zaletą jest możliwość personalizacji. Nie tylko możesz dowolnie dostosowywać wygląd i umiejętności V, ale ulepszenia cyberware pozwalają dostosować cały styl gry – niezależnie od tego, czy chcesz być skradającym się netrunnerem, strzelającym na oślep samotnikiem, czy czymś dziwnym pomiędzy. Dodaj do tego oszałamiającą grafikę, wciągającą oprawę dźwiękową oraz jedne z najbardziej klimatycznych zadań, jakie znajdziesz w jakiejkolwiek grze RPG, a łatwo stracić wiele godzin po prostu przebywając w Night City.

Ocena końcowa: „Cyberpunk 2077” to pozycja obowiązkowa dla zagorzałych fanów estetyki i grafiki cyberpunkowej. Nie możesz tego przegapić.

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6. God of War: Ragnarök [Najlepsza gra poświęcona epickiej mitologii nordyckiej]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja-przygoda, mitologiczna gra RPG Platformy PS4, PS5 Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Santa Monica Studio, Sony Interactive Entertainment Najlepsze dla Fanów nordyckich bogów z uniwersum Marvela lub miłośników mitologii nordyckiej w ogóle

GoW Ragnarök stanowi zwieńczenie sagi nordyckiej. Gra opowiada o losach głównych bohaterów, Kratosa i jego syna Atreusa, którzy przemierzają Dziewięć Światów, aby powstrzymać Ragnarök – przepowiedziane zniszczenie, które da początek nowemu światu i położy kres panowaniu dotychczasowych bogów. Fabuła w dużym stopniu opiera się na mitologii nordyckiej i zawiera wiele warstw intelektualnych i emocjonalnych przesłań.

Pod względem rozgrywki to prawdziwa uczta. Walka jest płynniejsza niż kiedykolwiek, pozwalając na przełączanie się między Toporem Lewiatana a Ostrzami Chaosu w trakcie walki, aby łączyć kombinacje ciosów, które dają niesamowitą satysfakcję. Odblokujesz również nowe sztuczki poruszania się, mechaniki rozwiązywania zagadek oraz ulepszenia wyposażenia, dzięki którym eksploracja jest równie przyjemna jak niszczenie wrogów.

Porada od profesjonalisty Naucz się przełączać między broniami w trakcie kombinacji. Zmiana między Toporem Lewiatana a Ostrzami Chaosu otwiera drogę do niszczycielskich łańcuchów ataków.

Ta gra łączy emocjonalnie inteligentną narrację z niezapomnianymi bohaterami. Osadzona w oszałamiających skandynawskich krajobrazach, plasuje się wśród najlepszych gier wojennych, jakie kiedykolwiek powstały.

Ocena końcowa: Chociaż w grę można grać jako samodzielny tytuł, przestrzeganie kolejności serii może pomóc w poprawie wrażeń z rozgrywki. Fabuła jest równie bogata i wciągająca jak sama rozgrywka i zasługuje na większe uznanie.

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7. Grand Theft Auto V [Najlepsza gra, jeśli chodzi o chaos w świecie otwartym i zabawę w trybie wieloosobowym]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja-przygoda, kryminalna gra typu sandbox Platformy PS5, PS4, PS3, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox 360, PC Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Rockstar North, Rockstar Games Najlepsze dla Fanów gier akcji o tematyce kryminalnej oraz miłośników gier typu sandbox

GTA V to piąta odsłona serii, której nigdy nie brakuje szalonych historii do opowiedzenia, i być może najbardziej ambitna ze wszystkich gier z serii GTA. Nie jesteś tu przywiązany do jednej postaci – przełączasz się między Trevorem, szalonym maniakiem, Michaelem, emerytowanym przestępcą próbującym prowadzić spokojne życie, a Franklinem, ambitnym nowicjuszem. Każda z postaci ma swój własny charakter i zestaw umiejętności, a przełączanie się między nimi w trakcie misji sprawia wrażenie, jakbyś reżyserował swój własny, chaotyczny film o napadzie.

Ten świat to Los Santos i San Andreas – trafna parodia południowej Kalifornii, pełna satyry, pościgów samochodowych i wystarczająco wielu momentów typu „czy to naprawdę się właśnie wydarzyło?”, by wypełnić cały zestaw najciekawszych ujęć.

Rada od profesjonalisty Wykonaj misje zabójstw Lestera po zakończeniu głównej fabuły. Spekulowanie na giełdzie w związku z nimi może przynieść ci fortunę.

Każda misja – główna czy poboczna – wydaje się być prawdziwym wydarzeniem, a na PS5 kontroler DualSense jeszcze bardziej wciąga cię w akcję przy każdym wystrzale i ryku silnika. Zabójcza ścieżka dźwiękowa dopełnia całości, nadając każdej przejażdżce własny nastrój i charakter.

Ocena końcowa: Z tej gry nie da się wyciągnąć zbyt wielu wniosków, a ona sama nigdy nie traktuje siebie zbyt poważnie. Zabawna i odważna oprawa wizualna stanowi świetną satyrę na temat kultury i strategii przetrwania.

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8. The Witcher 3: Dziki Gon [Najlepsza fabuła w RPG fantasy]

Nasz wynik 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji, fantasy Platformy PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC Rok wydania 2015 Twórca/twórcy CD Projekt Red Najlepsze dla Fanów gier fantasy z bogatą fabułą

W grze „The Witcher 3: Dziki Gon” wkraczasz w burzliwe życie Geralta z Rivii, który poluje na potwory, poszukując swojej przybranej córki Ciri, ściganej przez przerażającą, upiorną armię znaną jako Dziki Gon. Chcą wykorzystać jej moce, by zapoczątkować koniec świata, a ty jesteś zrzędliwym, ale uroczym The Witcherem, który stoi im na drodze.

Walka jest dynamiczna i satysfakcjonująca – Geralt płynnie przechodzi między mieczami, zaklęciami i eliksirami niczym średniowieczny bohater akcji. System ekwipunku zachęca do majsterkowania, ulepszania i polowania na lepsze łupy, a twoje umiejętności pozwalają ci wcielić się w dowolną rolę – od walczącego mieczem tancka po elokwentnego dyplomatę.

Rada od profesjonalisty Zawsze przed walką zaopatrz się w mikstury i olejki. Dobrze zastosowany olejek lub wywar może znacznie ułatwić starcia z bossami.

Zadania poboczne wydają się bogatsze niż główne wątki fabularne w niektórych grach RPG, często wciągając cię w szalone, emocjonujące lub przezabawnie niezręczne sytuacje. To rodzaj gry, w której wydaje ci się, że wyruszasz, by zabić potwora, a kończysz pogrążony w politycznych intrygach – albo zamiast tego grasz w karty przez wiele godzin w tawernie.

Ocena końcowa: „Wiedźmin 3”, mimo że ma już prawie dekadę, oferuje jedne z najlepszych wątków fabularnych i postaci w historii gier. Gracze będą mogli cieszyć się nie tylko kreatywną rozgrywką, ale także więziami i relacjami między postaciami.

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9. Hogwarts Legacy [Najlepsza gra zapewniająca pełne zanurzenie się w świecie czarodziejów]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji, fantasy Platformy PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC Rok premiery 2023 Twórca/twórcy Avalanche Software, Warner Bros. Games (wytwórnia Portkey Games) Najlepsze dla Fanów gier osadzonych w uniwersum Harry'ego Pottera

Hogwarts Legacy pozwala spełnić marzenie o byciu czarodziejem, które wielu z nas skrycie (lub nie tak skrycie) miało. Zamiast podążać za słynną linią czasową serii o Potterze, trafiasz do XIX wieku jako uczeń piątej klasy, który nagle odkrywa, że ma rzadki związek z pradawną, niebezpieczną magią. Będziesz musiał pogodzić naukę zaklęć, warzenie eliksirów i latanie na miotle z o wiele poważniejszym problemem – powstrzymaniem buntu goblinów, który grozi zniszczeniem świata czarodziejów.

Największą frajdę sprawia bogactwo atrakcji – kinowe pojedynki na różdżki, eksploracja prowadząca przez ukryte korytarze i niesamowite lochy oraz rozrzucone po całym świecie zagadki, których rozwiązanie wymaga sprytnego wykorzystania zaklęć. Dodaj do tego dreszczyk emocji związany z dosiadaniem magicznych bestii i dostosowywaniem umiejętności postaci do własnego stylu gry, a otrzymasz grę, która naprawdę sprawia wrażenie „twojej” historii z Hogwartu.

Porada od profesjonalisty Odblokuj i opanuj zaklęcie Revelio jak najwcześniej. Ujawnia ono ukryte przedmioty, tajne przejścia i przedmioty do zebrania, gdziekolwiek się udasz.

W gruncie rzeczy jest to gra o rozwoju: zaczynasz jako nieśmiały „nowy uczeń”, a powoli ewoluujesz w kogoś, kto potrafi poradzić sobie z mrocznymi siłami, mitycznymi stworzeniami i każdą zaczarowaną przeszkodą, jaką Hogwart stawia na twojej drodze . To gra RPG, która pozwala ci stać się czarodziejem, o jakim zawsze marzyłeś, i jest to przygoda, w którą warto się wybrać.

Ocena końcowa: To jedna z najlepszych gier fantasy-akcji dla wszystkich fanów Harry’ego Pottera. Jest dość łatwa w nawigacji, intuicyjna i oferuje oszałamiające lokacje w otwartym świecie.

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10. Marvel: Spider-Man 2 [Najlepsza gra z superbohaterami w otwartym świecie]

Nasz wynik 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja-przygoda, Superbohaterowie Platformy PS5 Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Insomniac Games, Sony Interactive Entertainment Najlepsze dla Fanów Marvel Cinematic Universe i serii o Spider-Manie

Peter Parker i Miles Morales łączą siły, by walczyć z Venomem i Kravenem, a także z wieloma innymi zagrożeniami czającymi się w Nowym Jorku. Oprócz walk muszą radzić sobie z życiem codziennym, przyjaźniami oraz utrzymywać równowagę między obowiązkami a sprawami osobistymi. Fabuły obu bohaterów są dogłębnie dopracowane i wnoszą do gatunku dodatkowy koloryt.

Porada od profesjonalisty Skup się na walce powietrznej. Wyrzucanie przeciwników w powietrze zapewnia ci bezpieczeństwo i otwiera nieograniczone możliwości kombinacji ciosów, które zadają większe obrażenia niż ataki naziemne.

Ta gra, bogata w fabułę związaną ze Spider-Manem i Milesem Moralesem, jest jedną z najlepszych gier Marvela ostatniej dekady. Jej urzekająca grafika w stylu otwartego świata sprawia, że przemierzanie miasta na pajęczynie staje się niezapomnianym przeżyciem.



Ocena końcowa: Wielki sukces zarówno dla graczy, jak i fanów Marvela; ta gra to nie tylko rozrywka, ale także bogate emocjonalnie historie obu głównych bohaterów. Kinowy klimat sprawia, że gra jest jeszcze przyjemniejsza, a krajobraz Nowego Jorku został wiernie odtworzony.

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11. Final Fantasy VII Rebirth [Najlepsza gra na emocjonujące przygody fantasy]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry JRPG, RPG akcji, fantasy Platformy PS5 Rok premiery 2024 Twórca/twórcy Square Enix – Dział Kreatywny I, Square Enix Najlepsze dla Fanów serii Final Fantasy oraz osób poszukujących emocjonującej gry fantasy

Akcja gry „Final Fantasy VII Rebirth” rozpoczyna się tam, gdzie zakończyła się gra „Final Fantasy VII Remake” z 2020 roku. Cloud i jego ekipa ścigają Sephirotha, aby powstrzymać jego plany wykorzystania Lifestreamu do wzmocnienia swojej mocy i zdolności kosztem nieodwracalnych szkód w linii czasu. W miarę jak Sephiroth staje się coraz potężniejszy, nasi bohaterowie muszą stawić czoła wszystkim wyzwaniom i zagrożeniom, aby pokrzyżować jego plany.

Skoro firma Square Enix gruntownie zmieniła sposób działania walki turowanej w grze FF7 Rebirth, warto zagrać w tę pozycję na najwyższej klasy monitorze do gier, który pozwoli w pełni docenić płynność nowego systemu walki.

Porada od profesjonalisty Oszczędzaj punkty ATB na umiejętności synergiczne. Zadają one ogromne obrażenia i znacznie szybciej przełamują pozycje wroga.

Dzięki wyjątkowemu systemowi rozwoju postaci i rozbudowanym mechanizmom walki ta gra wyznacza wysokie standardy. Najwyższej klasy grafika, szczegółowa fabuła i wciągające zadania poboczne sprawiają, że ta przygoda na długo pozostaje w pamięci.

Ocena końcowa: To świetna zabawa dla miłośników gier fantasy. To jedna z najlepszych gier JRPG z wyjątkową fabułą i profilami postaci. Łączy w sobie beztroską więź między bohaterami z pełną adrenaliny walką z czasem.

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12. Dying Light 2: Stay Human [Najlepsza gra z gatunku survival i parkour]

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji, survival horror Platformy PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch Rok premiery 2022 Twórca/twórcy Techland Najlepsze dla Fanów gier z gatunku survival horror

Minęło już 22 lata, odkąd wirus zombie pogrążył ludzkość w „współczesnej ciemnej epoce”. Wychodząc poza ramy postapokaliptycznego świata, Aidan Caldwell musi przemierzać Villedor w poszukiwaniu swojej siostry, poruszając się szybko dzięki umiejętnościom parkouru i walki w wyścigu z czasem. Los miasta i rozwój fabuły zależą od jego wyborów.

Gra mocno opiera się na systemie parkour, a przeskakiwanie dachów, huśtanie się na krawędziach i kopanie zombie w zęby w trakcie sprintu sprawia niesamowitą frajdę. Walka wręcz jest chaotyczna i brutalna, zwłaszcza gdy zaczniesz eksperymentować z modyfikacjami broni, które zamieniają zardzewiałą rurę w miotającą błyskawice maszynę do miażdżenia zombie.

Porada od profesjonalisty Najpierw podnoś wytrzymałość, a dopiero potem zdrowie. Dodatkowa wytrzymałość sprawia, że parkour jest płynniejszy i pomaga w wspinaczce, ucieczkach oraz dłuższych kombinacjach w walce wręcz.

Kolejną atrakcją jest drzewko umiejętności, które pozwala ukształtować Aidana na swój własny typ ocalałego – może to być brutalny wojownik walczący wręcz, a może demon prędkości, który potrafi łączyć ruchy niczym olimpijski gimnastyk. Ta swoboda, w połączeniu z ewoluującym miastem i zmianami pory dnia na noc, sprawia, że każda sesja jest nowym doświadczeniem.

Ostateczna ocena: „Dying Light 2” łączy swobodę parkouru z chaosem związanym z walką z zombie i choć postacie nie zachwycają, świat gry i system poruszania się z łatwością wciągają gracza na wiele godzin.

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13. Assassin’s Creed Valhalla [Najlepsza historyczna gra przygodowa z otwartym światem]

Nasza ocena 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji, historyczna Platformy PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Google Stadia Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Ubisoft Montreal, Ubisoft Najlepsze dla Fanów gier o tematyce mitologicznej/historycznej oraz miłośników gier akcji z elementami walki

Jest IX wiek, a ty trafiasz do sagi o Eivorze, zaciekłym wikingiem próbującym wywalczyć miejsce dla swojego klanu w Anglii. Najeżdżanie wiosek, zawieranie sojuszy i starcia z władcami saksońskimi szybko stają się twoją codziennością, ale dreszczyk emocji związany z rzucaniem się do walki wraz z załogą długiego statku nigdy się nie nudzi.

Oczywiście, ponieważ jest to Assassin’s Creed, akcja nabiera również nowoczesnego charakteru. Wcielisz się również w rolę Layli, zagłębiając się w wspomnienia Eivora za pośrednictwem Animusa, aby zebrać wskazówki, które mogą zapobiec zbliżającej się katastrofie. Przechodzenie między liniami czasowymi sprawia, że rozgrywka pozostaje świeża i dodaje jej charakterystycznego klimatu serii AC.

Rada od profesjonalisty Często napadaj na klasztory. To najlepszy sposób na zebranie surowców potrzebnych do rozbudowy osady na początku gry.

Walka typu hack-and-slash jest brutalna, daje ogromną satysfakcję i pozwala łączyć różne rodzaje broni, dostosowując je do własnego stylu – niezależnie od tego, czy walczysz dwoma toporami, używasz potężnego młota, czy też łączysz to z potajemnymi zabójstwami. Dodaj do tego rozległe najazdy, przepiękne otwarte krajobrazy i dreszczyk emocji związany z poruszaniem się po politycznych intrygach, a zawsze znajdzie się coś, co sprawi, że wrócisz do tej gry.

Ocena końcowa: Przejścia między dwoma otwartymi światami są po prostu niesamowite. Jeśli szukasz bogatej i złożonej historycznej gry akcji, polecam ją wypróbować.

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14. Death Stranding Wersja reżyserska [Najlepsza gra pod względem postapokaliptycznej fabuły]

Nasz wynik 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja-przygoda, science fiction Platformy PS5, PC (wersja Wersja reżyserska) Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Kojima Productions, Sony Interactive Entertainment Najlepsze dla Fanów gier survivalowych i postapokaliptycznych

Wersja Wersja reżyserska, ulepszona z myślą o kontrolerze DualSense, oferuje lepszą grafikę i udoskonalone ruchy. Głównym bohaterem gry jest kurier o imieniu Sam Porter Bridges, który przemierza postapokaliptyczne Stany Zjednoczone, zabijając stworzenia zwane „Beached Things”, aby zjednoczyć cały kraj za pomocą sieci Chiral Network. Musi zapewnić przetrwanie ludzkości, stawiając czoła zagrożeniom i łącząc rozdrobnione płaszczyzny świata żywych, zmarłych oraz plaży.

Porada od profesjonalisty Zawsze przed podróżą wyważ ładunek. Nierównomierny rozkład ciężaru szybciej wyczerpuje wytrzymałość, powoduje upadki i psuje stan ładunku.

Dzięki zaawansowanemu sprzętowi i wciągającym wrażeniom dotykowym gra zapewnia głębokie zaangażowanie. BuddyBot wspiera cię w tym nawiedzonym, a jednocześnie pięknie zaprojektowanym świecie.

Ocena końcowa: Death Stranding to jedna z najbardziej wciągających gier z otwartym światem, ale wersja Wersja reżyserska idzie o krok dalej pod względem jakości, ulepszeń i szczegółów.

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15. Far Cry 6 [Najlepsza gra do walki partyzanckiej i pełnej akcji z wybuchami]

Nasza ocena 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja-przygoda, strzelanka FPS Platformy PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Google Stadia Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Ubisoft Toronto, Ubisoft Najlepsze dla Fanów strzelanek i gier akcji-przygodowych

Far Cry 6 przenosi cię prosto w sam środek chaosu panującego w Yara – skąpanej w słońcu krainie, rządzonej przez brutalnego dyktatora. Wcielasz się w rolę Dani Rojas, która łączy siły z zbieraniną członków ruchu oporu, by obalić reżim Antona Castillo. Tworząc prowizoryczną broń ze śmieci, rekrutując zwierzęcych towarzyszy, takich jak uzbrojony jamnik na wózku inwalidzkim, oraz siejąc wspaniałe spustoszenie dzięki konfigurowalnemu ekwipunkowi, trudno nie poczuć się jak prawdziwy partyzant w jednej z najlepszych gier FPS na rynku.

Rada od profesjonalisty Nie lekceważ Amigos. Każdy z towarzyszy ma unikalne umiejętności (takie jak ciche wyeliminowanie przeciwnika czy odwracanie uwagi wrogów), które mogą całkowicie zmienić twoje podejście do walki.

Giancarlo Esposito doskonale wciela się w rolę Antona, sprawiając, że każde spotkanie jest pełne napięcia, bo wiesz, że masz do czynienia z złoczyńcą, który uważa, że zawsze ma rację. Co więcej, gra stawia na kreatywność dzięki konfigurowalnej broni, takiej jak wyrzutnie płyt CD i miotacze ognia, przypominając, że pomysłowość to połowa zabawy.

Ocena końcowa: Far Cry 6 jest chaotyczny, odważny i zapewnia niekończącą się rozrywkę. To pełna emocji gra o wielkiej mocy, pozwalająca walczyć o wolność, a jednocześnie wygłupiać się przy użyciu absurdalnej broni i zwierzęcych pomocników, dzięki którym Yara pozostaje w pamięci na zawsze.

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Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra z otwartym światem na PS5?

Elden Ring, Ghost of Tsushima, Red Dead Redemption 2, Horizon: Zakazany Zachód i Cyberpunk 2077 to jedne z najlepszych gier z otwartym światem na PS5. Wszystkie te tytuły oferują unikalne fabuły, wciągającą rozgrywkę i oszałamiające otoczenie w otwartym świecie.

Czy na PS5 są jakieś gry z otwartym światem, w których można go eksplorować?

Tak. Gry takie jak „Marvel: Spider-Man 2”, „Elden Ring”, „Ghost of Tsushima”, „Red Dead Redemption 2”, „Horizon: Zakazany Zachód” i „Cyberpunk 2077” oferują graczom niesamowite krajobrazy w otwartym świecie, które można odkrywać i podziwiać.

Czy na PS5 są jakieś gry detektywistyczne z otwartym światem?

Tak. Disco Elysium, Sherlock Holmes: Rozdział pierwszy, Shadows of Doubt, The Sinking City, Paradise Killer i Powrót Obra Dinn to jedne z najlepszych gier detektywistycznych z otwartym światem na PS5.

Czy są jakieś gry survivalowe z rzemiosłem w otwartym świecie?

Tak. Do wyjątkowych gier z otwartym światem, w których łączy się przetrwanie z rzemiosłem , należą „Minecraft”, „ARK: Survival Evolved”, „Rust”, „Subnautica” oraz „Don’t Starve””.

Która gra z otwartym światem oferuje najlepszą eksplorację kosmosu na PS5?

„No Man’s Sky”, „Kerbal Space Program”, „Outerwilds”, „Stellaris” i „Chorus” to jedne z najlepszych gier z otwartym światem o tematyce kosmicznej dostępnych na PS5.