Les 15 meilleurs jeux en monde ouvert que les joueurs de PS5 adorent en 2026

Les meilleurs jeux en monde ouvert qui passionnent actuellement les possesseurs de PS5 sont en quelque sorte d’immenses terrains de jeu où l’on peut perdre la notion du temps. J’ai passé d’innombrables heures à errer, en oubliant l’histoire principale, simplement parce que je voulais découvrir ce qui pouvait se cacher au bout d’un chemin choisi au hasard.

J’ai dressé cette liste de 15 titres phares car ma pile de jeux en attente commençait à ressembler à un deuxième travail, et je me suis dit que je n’étais pas le seul dans ce cas. Chacun de ces jeux réussit à merveille ce mélange de liberté et d’immersion qui nous fait répéter : « Bon, encore une quête » jusqu’au lever du soleil. Certains vous captiveront par la profondeur de leur histoire, d’autres par le pur plaisir de l’exploration, mais tous vous offrent cette dose parfaite d’aventure pour laquelle vous avez acheté une PS5 au départ.

Notre sélection des meilleurs jeux en monde ouvert sur PS5

Parlons des critères que j’ai utilisés pour cette sélection. Mes principales priorités concernaient l’immersion dans le design et l’interface, le dynamisme et la structure de l’univers . Bien sûr, il y a beaucoup d’autres aspects à prendre en compte, mais nous aborderons les détails plus tard.

Elden Ring (2022) – Un classique qui surpasse bien d’autres titres du genre. Si l’aspect mystérieux est mis en valeur par le menu et les dangers qui guettent dans les recoins, les nouveaux joueurs peuvent se sentir un peu dépassés au début. L’intrigue conserve une atmosphère de mystère qui repose sur l’interprétation, une approche mythique et une narration fragmentée. Un véritable jeu culte, sans aucun doute ! Ghost of Tsushima : Version du réalisateur (2021) – Une interface superbe et captivante qui s’inspire du style artistique de Kurosawa. Ce jeu se distingue aux yeux des joueurs par son lien étroit avec les récits de survie, les obligations personnelles et les codes d’honneur. Ce que j’ai adoré, c’est l’arc narratif et sa grande clarté, tout en offrant une grande liberté pour les quêtes secondaires et les thèmes abordés. Red Dead Redemption 2 (2018) – Il s’agit d’un véritable chef-d’œuvre en matière de physique, de conception et d’animation, doté d’une interface exceptionnelle. L’univers du jeu est si richement construit que même la faune et les PNJ semblent suivre des parcours et des rencontres personnalisés. Ajoutez à cela une histoire riche en émotions, et vous obtenez un jeu parfait, non seulement captivant, mais aussi très agréable à jouer. Horizon : Forbidden West (2022) – Jouer le rôle d’un « Élu » n’a jamais été aussi amusant ! Bien qu’il ne soit pas aussi axé sur les intrigues secondaires et les parcours des PNJ que Red Dead Redemption 2, sa conception est dynamique et immersive. Avec une intrigue profondément pertinente sur le futurisme, l’IA et la lutte pour la survie entre l’homme et la machine, il propose un récit direct et facile à suivre. Vraiment l’un des meilleurs jeux de science-fiction en monde ouvert sur PS5. Cyberpunk 2077 (2020) – Ne vous fiez pas à son classement : ce jeu vous plonge de manière magistrale dans l’esthétique cyberpunk. Il y a beaucoup à découvrir patiemment en ce qui concerne la richesse de l’univers et les PNJ de ce jeu. Chacun a sa propre histoire. Ajoutez à cela des graphismes époustouflants et un scénario exceptionnel, et vous serez happé par des heures de divertissement à Night City.

Ces cinq géants illustrent parfaitement ce que la PS5 sait faire de mieux, mais ce n’est que le début de l’aventure. Continuez à faire défiler la page et vous découvrirez encore davantage de mondes ouverts qui méritent que vous vous y plongiez.

Les 15 meilleurs jeux en monde ouvert sur PS5 : des titres exceptionnels à ne pas manquer !

Êtes-vous prêt à jouer à un petit jeu de bingo ? Nous allons vous dévoiler certains des meilleurs jeux PS5 disponibles, y compris ceux que je viens de citer ci-dessus. Rejoignez-nous donc pour découvrir le résumé, les caractéristiques techniques et les principales fonctionnalités de tous ces jeux, ainsi que ce qui les rend si captivants.

Voici 15 des meilleurs jeux en monde ouvert sur PS5. Combien d’entre eux avez-vous déjà joués ?

1. Elden Ring [Meilleure aventure de fantasy noire]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action, fantasy noire Plateformes PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Année de sortie 2022 Développeur(s) From Software, Bandai Namco Entertainment Idéal pour Les amateurs de jeux de combat fantastiques proposant une intrigue et des thèmes captivants. Également destiné aux fans de George R. R. Martin

Un jeu de fantasy sombre dans lequel vous, « « Les Tarnis », pouvez parcourir les Terres Intermédiaires afin de restaurer un ancien artefact, l’Elden Ring. Vous devez vaincre les demi-dieux, rassembler tous les matériaux nécessaires et réparer l’anneau pour devenir un Seigneur d’Elden.

Quand George R. R. Martin participe à l’élaboration de l’univers du jeu, vous savez d’emblée que celui-ci va figurer parmi les meilleurs jeux PS5 de tous les temps. Non seulement l’univers du jeu est parfaitement construit, mais il offre également une expérience riche et immersive.

Conseil de pro Ne négligez pas les Cendres d’esprit. Les invoquer lors de combats de boss difficiles peut transformer une bataille quasi impossible en un défi gérable.

Elden Ring propose une narration inquiétante et énigmatique, soutenue par des quêtes palpitantes et des boss intimidants. Il a raflé plusieurs prix du « Jeu de l’année 2023 », notamment aux D.I.C.E. et à la GDC, et continue de s’imposer comme l’une des aventures fantastiques les plus captivantes sur PS5.

Verdict définitif : Des jeux comme Elden Ring nous rappellent pourquoi nous sommes tombés amoureux des univers fantastiques au départ. Grâce à la narration riche de Martin et à un univers d’une beauté envoûtante, ce titre vous captivera sur le long terme.

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2. Ghost of Tsushima Director's Cut [Le meilleur pour la furtivité et le style des samouraïs]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action-aventure, RPG de samouraïs Plateformes PS5, PS4, PC Année de sortie 2021 Développeur(s) Sucker Punch Productions, Sony Interactive Entertainment Idéal pour Les fans des personnages de samouraïs de Kurosawa, les joueurs qui aiment les jeux d’époque et inspirés du folklore

Les forces mongoles envahissent l’île japonaise de Tsushima, et vous incarnez Jin Sakai, un samouraï qui combat les ennemis et les malfaiteurs pour protéger son pays. Comme il mène toutes ces actions en toute discrétion, le terme « Ghost » semble tout à fait approprié.

La version Version du réalisateur est sans conteste celle qu’il faut jouer, grâce à son gameplay enrichi, à ses mécanismes plus fluides et à une navigation sur l’île plus aboutie. Ce qui vous captive vraiment, c’est la manière dont la rédemption, l’identité et la loyauté s’entremêlent dans l’histoire de Jin, conférant à chaque mission une véritable charge émotionnelle. Ajoutez à cela une touche inspirée de Kurosawa, et vous obtenez un récit de samouraï aussi cinématographique que jouable.

Conseil de pro Les oiseaux dorés vous mènent vers des lieux cachés, tandis que les renards vous guident vers des sanctuaires shintoïstes qui augmentent le nombre d’emplacements de charmes.

Sur PS5, la version « Version du réalisateur » va encore plus loin avec des graphismes plus riches, un retour haptique qui rend chaque affrontement plus intense, et une ambiance sonore qui vous plonge au cœur de l’action. La boussole morale de Jin et la qualité artistique du jeu en font l’une de ces rares aventures qui vous marquent longtemps après avoir posé la manette.

Verdict définitif : ce jeu trouve le parfait équilibre entre style et substance, vous offrant à la fois une mise en scène cinématographique époustouflante et des moments profondément personnels, placés sous le signe du choix et de l’honneur.

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3. Red Dead Redemption 2 [Meilleur jeu en monde ouvert western]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action-aventure, western Plateformes PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC Année de sortie 2018 Développeur(s) Rockstar Games Idéal pour Les amateurs de westerns et de jeux d'aventure policière

Préquelle du RDR de 2010, cette version explore l’Ouest américain de 1899, où le hors-la-loi Arthur Morgan survit aux côtés des membres de son gang, les Van der Linde. Honnêtement, RDR2 n’est pas seulement l’un des meilleurs jeux de western jamais créés : c’est un univers vivant et palpitant où chaque fusillade, chaque discussion autour d’un feu de camp et chaque choix moral vous plonge davantage dans l’histoire d’Arthur.

Le jeu explore leur lutte pour la survie face aux inspecteurs, aux affrontements et aux civilisations naissantes de l'univers, après qu'ils se sont échappés d'une tentative de braquage qui a échoué. L'accent est particulièrement mis sur l'identité d'Arthur et sa loyauté envers le gang, les circonstances créant ainsi le terreau pour la suite.

Conseil de pro Tissez un lien aussi fort que possible avec le cheval d’Arthur. Plus vous en prenez soin, plus il se montre stable lors des fusillades, plus il court vite et plus il se montre fidèle.

Réputé pour son monde ouvert réaliste et sa représentation authentique du Far West, ce jeu capture l’essence même de la frontière. La conception des personnages du gang et la facette vulnérable du personnage de hors-la-loi ajoutent de la profondeur et de l’intrigue.

Verdict définitif : Huit ans plus tard, aucun autre jeu d’action n’a réussi à recréer ce même mélange magique d’ambiance, d’histoire et d’émotion. S’il ne figure pas déjà dans votre collection, vous passez à côté d’un véritable chef-d’œuvre.

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4. Horizon : Forbidden West [Idéal pour l’exploration de science-fiction futuriste]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de rôle d’action, science-fiction Plateformes PS5, PS4, PC Année de sortie 2022 Développeur(s) Guerrilla Games, Sony Interactive Entertainment Idéal pour Les joueurs à la recherche de jeux de science-fiction aux accents futuristes

Ce jeu est la suite d’Horizon Zero Dawn. Il suit Aloy, qui explore l’Ouest Interdit afin de débarrasser l’écosphère terrestre des tempêtes, de la peste et des machines menaçantes. Elle parcourt cette région pour retrouver l’IA GAIA et redonner à la planète son état d’origine, plus propice à la vie. En tant que chasseuse, le personnage d’Aloy traverse diverses épreuves, affronte des ennemis humains et robotiques, et noue des alliances tout au long de sa mission.

Conseil de pro Ne vous contentez pas de tirer des flèches à l’aveuglette : privilégiez certains types de munitions en fonction de vos adversaires.

Avec ses graphismes de science-fiction époustouflants et ses outils de déplacement très complets, ce jeu est actuellement l’un des meilleurs jeux de rôle d’action disponibles sur le marché, offrant une expérience de jeu de survie et d’action infiniment gratifiante. Certes, le scénario n’est pas toujours aussi percutant qu’il le pourrait, mais honnêtement, j’adore toujours voir Aloy évoluer pour devenir la chasseuse et la sauveuse par excellence.

Verdict définitif : Si vous recherchez une univers bien construit, des combats variés et un véritable spectacle de science-fiction, Horizon : Forbidden West mérite sans conteste sa place dans votre bibliothèque PS5.

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5. Cyberpunk 2077 [Meilleure expérience de RPG cyberpunk]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de rôle d’action, science-fiction Plateformes PS4/Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, PC Année de sortie 2020 Développeur(s) CD Projekt Red Idéal pour Les amateurs de l’esthétique Cyberpunk teintée de critique sociale

Night City en 2077 n’est pas seulement un décor, c’est une jungle de néons dirigée par des méga-entreprises, des gangs et des intermédiaires louches prêts à vous trahir pour quelques eddies. Vous incarnez V, un mercenaire qui se retrouve avec le fantôme numérique de Johnny Silverhand, une rock star décédée devenue terroriste, logé dans son esprit.

La véritable magie réside ici dans la liberté de jeu. Vous pouvez vous faufiler à travers les missions grâce à des cyber-implants de furtivité et des armes silencieuses, faire dans la violence avec des katanas et des armes intelligentes, ou pirater les implants de vos adversaires en plein combat pour griller leurs circuits avant même qu’ils ne vous remarquent.

Conseil de pro Investissez dès le début dans un cyberdeck : pirater les caméras et les ennemis facilite considérablement les missions et vous ouvre des chemins furtifs que vous auriez manqués autrement.

La personnalisation est un autre atout majeur. Non seulement vous pouvez modifier l’apparence et les capacités de V à votre guise, mais les améliorations de cyberware vous permettent d’adapter entièrement votre style de jeu, que vous souhaitiez incarner un netrunner furtif, un solitaire au fusil à la main ou un personnage atypique entre les deux. Ajoutez à cela des graphismes époustouflants, une conception sonore immersive et certaines des quêtes les plus évocatrices que vous puissiez trouver dans un RPG, et vous comprendrez facilement pourquoi on peut passer des heures à simplement vivre à Night City.

Verdict définitif : Cyberpunk 2077 est un incontournable pour les fans inconditionnels de l’esthétique et des graphismes cyberpunk. Vous ne devez pas passer à côté.

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6. God of War Ragnarök [Le meilleur pour une mythologie nordique épique]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action-Aventure, RPG mythologique Plateformes PS4, PS5 Année de sortie 2022 Développeur(s) Santa Monica Studio, Sony Interactive Entertainment Idéal pour Les fans des dieux nordiques de Marvel, ou les passionnés de mythologie nordique en général

GoW Ragnarök marque la conclusion de la saga nordique. Il suit les personnages principaux, Kratos et son fils Atreus, qui parcourent les Neuf Royaumes pour empêcher le Ragnarök, une destruction prophétisée qui donnera naissance à un nouveau monde et mettra fin au règne des dieux actuels. L’histoire s’appuie fortement sur la mythologie nordique et recèle de nombreuses leçons intellectuelles et émotionnelles.

Côté gameplay, c’est un véritable régal. Les combats sont plus fluides que jamais, vous permettant de passer de la hache Léviathan aux Lames du Chaos en plein combat pour enchaîner des combos d’une satisfaction incroyable. Vous débloquerez également de nouvelles techniques de déplacement, des mécanismes de résolution d’énigmes et des améliorations d’équipement qui rendent l’exploration aussi amusante que de massacrer vos ennemis.

Conseil de pro Apprenez à changer d’arme en plein combo. Alterner entre la hache du Léviathan et les Lames du Chaos vous permet d’enchaîner des séries d’attaques dévastatrices.

Ce jeu allie une narration empreinte d’intelligence émotionnelle à des protagonistes inoubliables. Avec pour toile de fond de superbes paysages nordiques, il figure parmi les plus grands jeux de guerre jamais créés.

Verdict définitif : Bien que ce jeu puisse se suffire à lui-même, suivre l’ordre de la série peut contribuer à enrichir votre expérience de jeu. L’histoire est aussi riche et captivante que le gameplay, et mérite d’être davantage mise en valeur.

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7. Grand Theft Auto V [Idéal pour le chaos en mode monde ouvert et le plaisir multijoueur]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action-aventure, jeu de monde ouvert sur le thème du crime Plateformes PS5, PS4, PS3, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox 360, PC Année de sortie 2013 Développeur(s) Rockstar North, Rockstar Games Idéal pour Les amateurs de jeux d'action policière et les passionnés de jeux en monde ouvert

GTA V est le cinquième volet d’une franchise qui ne tarit jamais d’histoires déjantées, et c’est peut-être le plus ambitieux de tous les jeux GTA. Ici, vous n’êtes pas cantonné à un seul personnage principal : vous passez de Trevor, le maniaque dérangé, à Michael, le criminel à la retraite qui tente de mener une vie de famille, puis à Franklin, le jeune ambitieux en quête de réussite. Chaque personnage possède sa propre personnalité et ses propres compétences, et passer de l’un à l’autre en pleine mission donne l’impression de réaliser votre propre film de braquage chaotique.

Cet univers, c'est Los Santos et San Andreas, une parodie parfaitement réussie de la Californie du Sud, pleine de satire, de courses-poursuites en voiture et de moments du genre « ça vient vraiment de se passer ? » qui suffiraient à remplir un best-of.

Conseil de pro Effectuez les missions d’assassinat de Lester après avoir terminé l’histoire principale. Spéculer en bourse en marge de ces missions peut vous rapporter une fortune.

Chaque mission – principale ou secondaire – ressemble à un véritable événement, et sur PS5, la manette DualSense vous plonge encore davantage dans l’action à chaque coup de feu et à chaque rugissement de moteur. La bande-son exceptionnelle vient couronner le tout, conférant à chaque virée une ambiance et une personnalité qui lui sont propres.

Verdict définitif : Ce jeu n’a pas grand-chose à enseigner, et il ne se prend jamais trop au sérieux. Son aspect visuel à la fois ludique et audacieux offre une satire bien trouvée de la culture et des stratégies de survie.

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8. The Witcher 3 : La Chasse sauvage [Meilleure narration dans un RPG fantastique]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action, fantastique Plateformes PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC Année de sortie 2015 Développeur(s) CD Projekt Red Idéal pour Les amateurs de jeux d’action fantastiques dotés d’un univers riche et cohérent

The Witcher 3 : La Chasse sauvage vous plonge dans la vie tumultueuse de Geralt de Riv, chasseur de monstres, alors qu’il part à la recherche de sa fille adoptive, Ciri, traquée par une terrifiante armée fantomatique connue sous le nom de « Chasse sauvage ». Ils veulent ses pouvoirs pour déclencher la fin du monde, et vous incarnez The Witcher bourru mais charmant qui se dresse sur leur chemin.

Les combats sont fluides et gratifiants : Geralt alterne entre épées, sorts et potions tel un héros d’action médiéval. Le système d’équipement vous incite à bricoler, à améliorer votre équipement et à partir à la recherche de meilleurs butins, tandis que vos capacités vous permettent de vous transformer en tout ce que vous souhaitez, du tank maniant l’épée au diplomate à la parole suave.

Conseil de pro Préparez-vous toujours avec des potions et des huiles avant un combat. Une huile ou une décoction bien appliquée peut considérablement faciliter les affrontements contre les boss.

Les quêtes secondaires semblent plus riches que les intrigues principales de certains jeux de rôle, vous plongeant souvent dans des situations déjantées, émouvantes ou hilarantes et gênantes. C’est le genre de jeu où vous pensez partir pour tuer un monstre et où vous vous retrouvez plongé au cœur d’une intrigue politique – ou à jouer aux cartes pendant des heures dans une taverne à la place.

Verdict définitif : « The Witcher 3 », bien qu’il date de près d’une décennie, propose des intrigues et des personnages parmi les plus marquants de l’histoire du jeu vidéo. Les joueurs apprécieront non seulement son gameplay créatif, mais aussi les liens et les relations qui unissent les personnages.

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9. Hogwarts Legacy [Idéal pour une immersion totale dans l’univers des sorciers]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d’action, fantastique Plateformes PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC Année de sortie 2023 Développeur(s) Avalanche Software, Warner Bros. Games (sous le label Portkey Games) Idéal pour Les fans des jeux de l’univers Harry Potter

Hogwarts Legacy vous permet de vivre le rêve de sorcier que beaucoup d’entre nous ont secrètement (ou pas si secrètement que ça) caressé. Au lieu de suivre la célèbre chronologie de Harry Potter, vous êtes propulsé dans les années 1800 en tant qu’élève de cinquième année qui découvre soudainement qu’il possède un lien rare avec une magie ancienne et dangereuse. Vous devrez jongler entre l’apprentissage des sorts, la préparation de potions et les vols en balai, tout en faisant face à un problème bien plus grave : mettre fin à une rébellion de gobelins prête à déchirer le monde des sorciers.

Tout le plaisir réside dans la multitude d’activités proposées : des duels de baguettes dignes d’un film, des explorations qui vous mènent à travers des passages secrets et des donjons inquiétants, ainsi que des énigmes disséminées un peu partout et qui nécessitent une utilisation astucieuse des sorts pour être résolues. Ajoutez à cela le frisson de chevaucher des créatures magiques et de personnaliser les compétences de votre personnage en fonction de votre style de jeu, et vous obtenez un jeu qui vous donne vraiment l’impression de vivre « votre » propre histoire à Poudlard.

Conseil de pro Débloquez et maîtrisez le sortilège Revelio dès que possible. Il révèle des objets cachés, des passages secrets et des objets à collectionner partout où vous allez.

Au fond, il s’agit d’un jeu axé sur l’évolution : vous commencez en tant que « nouveau » un peu maladroit et vous devenez peu à peu quelqu’un capable d’affronter les forces obscures, les créatures mythiques et tous les obstacles enchantés que Poudlard met sur votre chemin . C’est un jeu de rôle qui vous permet de devenir le sorcier dont vous avez toujours rêvé, et c’est une aventure qui vaut le détour.

Verdict définitif : C’est l’un des meilleurs jeux d’action fantastique pour tous les fans de Harry Potter. Il est assez facile à prendre en main, intuitif et propose des décors en monde ouvert époustouflants.

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10. Spider-Man 2 de Marvel [Meilleur jeu de super-héros en monde ouvert]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action-aventure, Super-héros Plateformes PS5 Année de sortie 2023 Développeur(s) Insomniac Games, Sony Interactive Entertainment Idéal pour Les fans de l'univers cinématographique Marvel et de la série Spider-Man

Peter Parker et Miles Morales unissent leurs forces pour lutter contre Venom et Kraven, ainsi que contre de nombreuses autres menaces qui pèsent sur New York. Outre les combats, ils doivent gérer leur vie quotidienne, leurs amitiés et trouver un équilibre constant entre leurs obligations et leurs engagements personnels. Les intrigues de ces deux personnages sont très bien construites et apportent une touche originale au genre.

Conseil de pro Privilégiez les combats aériens. Projeter vos adversaires en l'air vous met à l'abri et vous ouvre la voie à des enchaînements infinis qui infligent davantage de dégâts que les attaques au sol.

Riche en références à l’univers de Spider-Man et de Miles Morales, ce jeu figure parmi les meilleurs jeux Marvel de la décennie. Son univers ouvert captivant rend les balades à travers la ville inoubliables.



Verdict définitif : Une grande réussite tant pour les joueurs que pour les fans de Marvel ; ce jeu ne se contente pas d’être jouable, il propose également des intrigues riches en émotions pour les deux personnages principaux. Son aspect cinématographique rend le jeu encore plus agréable et reproduit fidèlement les paysages de New York.

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11. Final Fantasy VII Rebirth [Idéal pour des aventures fantastiques riches en émotions]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu JRPG, RPG d'action, fantastique Plateformes PS5 Année de sortie 2024 Créateur(s) Unité commerciale créative I de Square Enix, Square Enix Idéal pour Les fans de la série Final Fantasy, les personnes à la recherche d’un jeu fantastique riche en émotions

Final Fantasy VII Rebirth reprend là où Final Fantasy VII Remake s’était arrêté en 2020. Cloud et son équipe poursuivent Sephiroth afin de contrecarrer ses plans visant à utiliser le Lifestream pour accroître sa puissance et ses capacités, au prix de dommages irréparables causés à la ligne temporelle. À mesure qu’il devient plus puissant, nos héros doivent faire face à tous les défis et menaces pour déjouer ses plans.

Square Enix ayant entièrement repensé le fonctionnement du combat au tour par tour dans FF7 Rebirth, vous aurez tout intérêt à jouer à ce titre sur un écran de jeu haut de gamme, capable de rendre toute la fluidité de ce nouveau système de combat.

Conseil de pro Conservez vos charges d’ATB pour les compétences de synergie. Elles infligent des dégâts considérables et permettent de briser les postures des ennemis bien plus rapidement.

Avec une progression des personnages exceptionnelle et des systèmes de combat très riches, ce jeu place la barre très haut. Ses graphismes de premier ordre, son scénario détaillé et ses quêtes secondaires captivantes rendent cette aventure inoubliable.

Verdict définitif : C’est un véritable régal pour les amateurs de jeux fantastiques. C’est l’un des meilleurs JRPG, doté d’une narration et de profils de personnages exceptionnels. Il allie les liens chaleureux entre les héros à une course effrénée contre la montre.

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12. Dying Light 2 : Stay Human [Idéal pour la survie et l’action de parkour]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de rôle d’action, survival horror Plateformes PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch Année de sortie 2022 Développeur(s) Techland Idéal pour Les amateurs de jeux d’horreur et de survie

Cela fait 22 ans qu’un virus zombie a plongé l’humanité dans un « âge sombre moderne ». Au-delà de ce monde post-apocalyptique, Aidan Caldwell doit parcourir Villedor pour retrouver sa sœur et se déplacer rapidement grâce à ses compétences en parkour et au combat, dans une course contre la montre. Le destin de la ville et le déroulement de l’histoire dépendent de ses choix.

Le jeu mise beaucoup sur son système de parkour, et c’est incroyablement amusant de sauter par-dessus les toits, de se balancer depuis des rebords et de donner des coups de pied dans les dents des zombies en pleine course. Le combat au corps à corps est brut de décoffrage et violent, surtout lorsque vous commencez à bricoler des modifications d’armes qui transforment un tuyau rouillé en broyeur de zombies crachant des éclairs.

Conseil de pro Améliorez votre endurance avant votre santé. Une endurance supplémentaire rend le parkour plus fluide et facilite l’escalade, les fuites et les enchaînements de combat au corps à corps plus longs.

L’arbre de compétences est un autre point fort : il vous permet de façonner Aidan à votre image, que ce soit en combattant au corps à corps impitoyable ou en bolide capable d’enchaîner les mouvements à la manière d’un gymnaste olympique. Cette liberté, combinée à une ville en constante évolution et à ses changements de jour en nuit, garantit une expérience toujours renouvelée à chaque session.

Verdict définitif : Dying Light 2 allie la liberté du parkour au chaos des combats contre les zombies, et même si les personnages ne vous épateront pas, l’univers et le système de déplacement vous tiendront facilement en haleine pendant des heures.

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13. Assassin's Creed Valhalla [Meilleure aventure historique en monde ouvert]

Notre note 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG d'action, historique Plateformes PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Google Stadia Année de sortie 2020 Développeur(s) Ubisoft Montréal, Ubisoft Idéal pour Les amateurs de jeux mythologiques ou historiques, les amateurs de jeux d'action et de combat

Nous sommes au IXe siècle, et vous plongez dans la saga d’Eivor, un Viking féroce qui tente de se tailler une place pour son clan en Angleterre. Piller des villages, nouer des alliances et affronter les souverains saxons deviennent rapidement votre quotidien, mais le frisson de vous lancer dans la bataille avec l’équipage de votre drakkar ne vous lassera jamais.

Bien sûr, comme il s’agit d’Assassin’s Creed, l’histoire prend également une tournure moderne. Vous incarnez également Layla, plongeant dans les souvenirs d’Eivor grâce à l’Animus afin de rassembler des indices susceptibles d’empêcher une catastrophe imminente. Passer d’une ligne temporelle à l’autre renouvelle l’expérience et ajoute cette touche caractéristique d’Assassin’s Creed.

Conseil de pro Pillez souvent les monastères. C’est le meilleur moyen de récolter des matières premières pour développer votre colonie dès le début du jeu.

Les combats de type « « hack-and-slash » sont brutaux, gratifiants et vous permettent de combiner différentes armes en fonction de votre style de jeu – que vous maniez deux haches à la fois, que vous misiez sur la puissance avec un marteau massif ou que vous optiez pour des assassinats furtifs. Ajoutez à cela des raids de grande envergure, de superbes paysages ouverts et le frisson de naviguer au cœur d’intrigues politiques, et vous trouverez toujours une raison de revenir.

Verdict définitif : les transitions entre les deux mondes ouverts sont tout simplement époustouflantes. Si vous recherchez un jeu d’action historique riche et complexe, je vous recommande vivement de l’essayer.

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14. Death Stranding Version du réalisateur [Idéal pour une narration post-apocalyptique]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action-aventure, science-fiction Plateformes PS5, PC (Version du réalisateur) Année de sortie 2021 Créateur(s) Kojima Productions, Sony Interactive Entertainment Idéal pour Les amateurs de jeux de survie et post-apocalyptiques

Optimisée pour la manette DualSense, la version Version du réalisateur offre des graphismes améliorés et des mouvements perfectionnés. Le jeu met en scène un coursier nommé Sam Porter Bridges, qui parcourt les États-Unis post-apocalyptiques en éliminant des créatures appelées « Beached Things » afin d’unifier le pays tout entier grâce à un réseau chiral. Il doit assurer la survie de l’humanité en affrontant les menaces et en réunissant les plans fragmentés des vivants, des morts et de la plage.

Conseil de pro Équilibrez toujours votre charge avant de partir. Un poids mal réparti épuisera plus rapidement votre endurance, provoquera des chutes et endommagera votre cargaison.

Grâce à un équipement de pointe et à des sensations haptiques immersives, le jeu offre une expérience profondément captivante. BuddyBot vous accompagne à travers un monde à la fois envoûtant et magnifiquement conçu.

Verdict définitif : Death Stranding est l’un des jeux en monde ouvert les plus captivants, mais la version Version du réalisateur va encore plus loin en termes de qualité, d’améliorations et de détails.

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15. Far Cry 6 [Idéal pour la guérilla et l'action explosive]

Notre note 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action-aventure, jeu de tir à la première personne Plateformes PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Google Stadia Année de sortie 2021 Développeur(s) Ubisoft Toronto, Ubisoft Idéal pour Les amateurs de jeux de tir et d’action-aventure

Far Cry 6 vous plonge au cœur du chaos de Yara, un paradis baigné de soleil sous la coupe d’un dictateur brutal. Vous incarnez Dani Rojas et faites équipe avec une résistance hétéroclite pour renverser le régime d’Anton Castillo. Entre la fabrication d’armes de fortune à partir de déchets, le recrutement d’animaux compagnons comme un teckel armé en fauteuil roulant, et le chaos glorieux que vous semez grâce à un équipement personnalisable, il est difficile de ne pas se sentir comme le guerillero par excellence dans l’un des meilleurs jeux de tir à la première personne du moment.

Conseil de pro Ne sous-estimez pas les Amigos. Chaque compagnon dispose de capacités uniques (comme des éliminations furtives ou la capacité de détourner l’attention des ennemis) qui peuvent complètement changer votre stratégie.

Giancarlo Esposito incarne à la perfection le rôle d’Anton, rendant chaque rencontre tendue, car vous savez que vous affrontez un méchant qui se croit toujours dans le droit chemin. De plus, le jeu mise sur la créativité avec des armes personnalisables telles que des lance-CD et des lance-flammes, vous rappelant que faire preuve d’ingéniosité représente la moitié du plaisir.

Verdict définitif : Far Cry 6 est chaotique, audacieux et infiniment divertissant. C’est un jeu de pouvoir et de fantaisie qui a du cœur, vous permettant de vous battre pour la liberté tout en vous amusant avec des armes absurdes et des compagnons animaux qui rendent Yara inoubliable.

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FAQ

Quel est le meilleur jeu en monde ouvert sur PS5 ?

Elden Ring, Ghost of Tsushima, Red Dead Redemption 2, Horizon : Forbidden West et Cyberpunk 2077 comptent parmi les meilleurs jeux en monde ouvert sur PS5. Tous ces jeux proposent des récits uniques, un gameplay captivant et des univers en monde ouvert époustouflants.

Existe-t-il des jeux en monde ouvert proposant des éléments d'exploration sur PS5 ?

Oui. Des jeux tels que Spider-Man 2 de Marvel, Elden Ring, Ghost of Tsushima, Red Dead Redemption 2, Horizon : Forbidden West et Cyberpunk 2077 proposent de superbes paysages en monde ouvert que les joueurs peuvent explorer et apprécier.

Existe-t-il des jeux d’enquête en monde ouvert sur PS5 ?

Oui. Disco Elysium, Sherlock Holmes : Chapitre 1, Shadows of Doubt, The Sinking City, Paradise Killer et Le retour de l’Obra Dinn comptent parmi les meilleurs jeux d’enquête en monde ouvert sur PS5.

Existe-t-il des jeux de survie et de fabrication en monde ouvert ?

Oui. Parmi les jeux de survie et de crafting en monde ouvert les plus originaux, on peut citer Minecraft, ARK : Survival Evolved, Rust, Subnautica et Don’t Starve.

Quel jeu en monde ouvert propose la meilleure exploration spatiale sur PS5 ?

No Man’s Sky, Kerbal Space Program, Outerwilds, Stellaris et Chorus comptent parmi les meilleurs jeux en monde ouvert sur le thème de l’espace disponibles sur PS5.