I 15 migliori giochi di samurai che ti regaleranno un’azione epica nel 2026

Quando si parla dei migliori giochi sui samurai, le scelte sembrano infinite – ed è un bel problema da avere. Duelli con la spada, attacchi furtivi, battaglie epiche e storie cinematografiche si contendono la tua attenzione, e ognuna offre il proprio tocco di spirito samurai. Ho passato fin troppe notti in bianco alla ricerca di quel mix perfetto tra dramma e duelli con la spada, e onestamente, è una delle avventure più appaganti in cui ci si possa immergere.

Ma ecco il punto: non tutti i giochi sui samurai riescono a trovare il giusto equilibrio tra azione, trama e atmosfera. Alcuni puntano tutto su combattimenti affilati come lame di rasoio, mentre altri si concentrano su mondi vastissimi o su strategie su larga scala. Ecco perché ho stilato questa lista: per fare chiarezza e mettere in evidenza quelli che valgono davvero la pena. Prendi la tua katana, fai un respiro profondo e tuffiamoci nell’avventura.

Le nostre scelte migliori per i migliori giochi di samurai

Trovare i migliori giochi di samurai può essere difficile, vista l’incredibile varietà di opzioni disponibili che ti permettono di brandire spade, muoverti nell’ombra e vivere la vita da samurai. Ecco cinque titoli che si distinguono davvero per l’azione, la trama e il divertimento che offrono.

1 Ghost of Tsushima: Directors Cut 2021 Questo titolo sembra più un film che un gioco. Guardati intorno ed esplora l’isola di Tsushima, combatti con onore o agisci come un fantasma furtivo e ammira alcuni dei paesaggi più belli mai visti in un videogioco. Ogni duello, ogni inseguimento e ogni momento di tranquillità nei campi sembra davvero epico. Buy now 2 Sekiro: Shadows Die Twice 2019 È un gioco brutale, ma può anche essere molto gratificante. Il combattimento in Sekiro si basa tutto sul tempismo, sulla parata e sulla capacità di anticipare le mosse dei nemici. Esplorerai foreste, villaggi e castelli, vivendo la tensione di ogni scontro. I fan su Reddit lo definiscono «dolorosamente soddisfacente». Buy now 3 Nioh 2017 Immagina il Giappone dell’epoca Sengoku con un tocco di dark fantasy. Nioh mescola nemici tosti, combattimenti basati sulle posizioni e bottino che ti spinge a modificare continuamente le tue configurazioni e a provare nuove strategie. Ogni scontro è diverso dall’altro e c’è sempre una nuova sfida dietro l’angolo. Buy now

Questi cinque sono solo l’inizio: ognuno offre un proprio tocco di avventura, sfida e immersione nel mondo dei samurai.

Continua a scorrere per scoprire la lista completa dei 15 migliori giochi di samurai del 2026 , ricchi di combattimenti con la spada, missioni furtive e storie indimenticabili.

I 15 migliori giochi di samurai che devi provare – Battaglie epiche, azione furtiva e onore

I giochi sui samurai non sono mai stati così avvincenti. Dai mondi aperti dal taglio cinematografico alle intense sfide in stile "Soulslike" e alle uccisioni furtive, questi giochi catturano il cuore e l’anima del Giappone feudale. Quanti di questi migliori giochi sui samurai hai giocato?

1. Ghost of Tsushima: Director’s Cut [Miglior gioco di samurai in assoluto]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PS5, PC Anno di uscita 2021 (PS5), 2024 (PC) Sviluppatori Nixxes Software, Sucker Punch Productions Durata media di gioco 40–60 ore Punteggio Metacritic 87 (PS5), 89 (PC)

Vesti i panni di Jin Sakai, l’ultimo samurai sopravvissuto dell’isola di Tsushima, mentre combatti per respingere una spietata invasione mongola. Ghost of Tsushima unisce una narrazione cinematografica a combattimenti fluidi e precisi e a un mondo aperto mozzafiato che rende ogni duello ed esplorazione un’esperienza epica. Dai campi sconfinati e dai tranquilli santuari alle fitte foreste e alle spettacolari coste, il gioco riproduce il Giappone feudale con dettagli mozzafiato.

I giocatori possono seguire il percorso d’onore del samurai oppure adottare le tattiche furtive e temibili del Fantasma, usando bombe fumogene, kunai e stratagemmi per superare in astuzia nemici in netta superiorità numerica. L’espansione Iki Island aggiunge nuove trame, nemici e meccaniche di combattimento, mentre la modalità Legends offre missioni multigiocatore cooperative contro avversari soprannaturali. I fan su Reddit e Metacritic lodano il gioco per la sua narrazione emozionante, il mondo coinvolgente e i combattimenti appaganti che bilanciano strategia, abilità e stile.

Perché l’abbiamo scelto Ghost of Tsushima coniuga una grafica mozzafiato, una narrazione toccante e combattimenti appaganti. È accessibile ai principianti ma abbastanza profondo per i giocatori più esperti, il che lo rende una delle avventure samurai per eccellenza.

Vivi l’avventura cinematografica definitiva dei samurai in uno splendido mondo aperto, dove potrai scegliere tra il percorso del guerriero d’onore e quello dell’astuto Fantasma.

Che tu ami i duelli spettacolari, il gameplay stealth o l’esplorazione di un ricco mondo storico, Ghost of Tsushima ti offre un viaggio indimenticabile nella leggenda dei samurai.

Verdetto finale: un viaggio mozzafiato nel Giappone feudale che bilancia bellezza, combattimenti e libertà di scelta. Giochi come Ghost of Tsushima sono perfetti per chiunque desideri un’avventura samurai emozionante e ricca di azione.

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2. Sekiro: Shadows Die Twice: Edizione GOTY [Il miglior gioco di samurai per chi ama le sfide]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i FromSoftware, Inc., Activision Durata media di gioco 40–50 ore Punteggio Metacritic 90

Sekiro: Shadows Die Twice ti mette alla prova con combattimenti precisi, azioni furtive e spostamenti tra castelli, foreste e villaggi. Vesti i panni del “lupo con un solo braccio”, un samurai caduto in disgrazia in missione per proteggere il suo giovane signore e riconquistare il proprio onore nel Giappone del periodo Sengoku. Quando i giocatori discutono su Sekiro contro Ghost of Tsushima, questo gioco spesso si distingue per la sua difficoltà brutale e la curva di apprendimento basata sull’abilità, offrendo un’esperienza da samurai davvero diversa.

L’edizione Game of the Year aggiunge nuove modalità, skin e funzionalità. I fan adorano i suoi intensi duelli con la spada, la difficoltà gratificante e l’emozione di padroneggiare ogni combattimento.

Perché l'abbiamo scelto Sekiro ridefinisce il combattimento di precisione con il suo sistema di posture e parate. È impegnativo ma gratificante, un gioco imperdibile per chi ama padroneggiare sfide basate sull’abilità.

Preparati a un'avventura tosta: qui il combattimento ruota tutto intorno al ritmo, al tempismo e al rompere la guardia del nemico. Ti spinge a rimanere concentrato e preciso, ma una volta che ci prendi la mano, ogni vittoria è incredibilmente gratificante.

Gli appassionati di giochi d’azione impegnativi ma appaganti troveranno Sekiro profondamente soddisfacente, grazie alle sue sfide incessanti e a una visione cupa e coinvolgente della guerra dei samurai.

Verdetto finale: brutale ma gratificante, Sekiro è l’ideale per i giocatori che bramano una sfida seria e il brivido di padroneggiare ogni duello.

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3. NiOh: Edizione Completa [Il miglior RPG samurai incentrato sul loot]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5 Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Team Ninja, Koei Tecmo Games Durata media di gioco 50–70 ore Punteggio Metacritic 88

Vesti i panni di William, un samurai irlandese in un Giappone oscuro e fantastico del XVII secolo. Nioh: Edizione Completa unisce combattimenti con la spada dal ritmo serrato a una progressione in stile RPG, alla padronanza delle armi e alle diverse posizioni di combattimento. Affronta clan e yokai soprannaturali in paesaggi variegati, usando spade, armi in asta, archi e pistole.

La Complete Edition aggiunge tre DLC narrativi, ampliando il mondo con nuove regioni, nemici e sfide epiche, per un mix elettrizzante di strategia, azione e personalizzazione.

Perché l’abbiamo scelto Le meccaniche RPG approfondite di Nioh e i combattimenti incentrati sul bottino lo rendono rigiocabile all’infinito. È perfetto per i giocatori che cercano sia una sfida che la crescita del personaggio.

Avventurati in una versione dark fantasy del Giappone feudale, che unisce combattimenti brutali e strategici a profondi elementi RPG, un vasto sistema di bottino e uno stile di combattimento unico basato sulle posizioni.

Nioh è perfetto per i giocatori che desiderano combattimenti strategici ad alto rischio, una ricca personalizzazione e un mix emozionante di storia e fantasy.

Verdetto finale: Un RPG profondo e incentrato sul bottino, con battaglie intense sia contro guerrieri che contro gli Yokai. Se ti piacciono la personalizzazione e la progressione, lo adorerai.

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4. Red Dead Redemption 2 [Il miglior spirito samurai del selvaggio West]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Rockstar Games Durata media di gioco Oltre 60 ore Punteggio Metacritic 97

Ok, ascoltami bene: no, non è ambientato in Giappone, e no, non troverai una katana abbandonata in un saloon polveroso. Ma Red Dead Redemption 2 si guadagna comunque un posto in questa lista perché coglie in pieno i temi che definiscono il genere: onore, lealtà e una vita in bilico sul filo di una lama (o, in questo caso, di un revolver). Ti calerai nei panni di Arthur Morgan e vivrai il crepuscolo dell’era dei fuorilegge del selvaggio West, affrontando scelte morali che ti toccheranno nel profondo proprio come un duello con la spada.

Il mondo aperto è incredibilmente vivo. Un attimo prima stai cavalcando verso un tramonto infuocato, quello dopo ti ritrovi nel bel mezzo di un teso braccio di ferro che sembra una versione western di un duello tra samurai. Ogni scelta – aiutare degli sconosciuti, schierarti con la tua banda o semplicemente vivere di ciò che offre la terra – contribuisce a una storia che è al tempo stesso epica e personale. E proprio come in un racconto di samurai, tutto ruota attorno alla lotta per l’onore in un mondo che non gioca pulito.

Perché l’abbiamo scelto Sebbene non sia propriamente un gioco di samurai, la sua narrazione e la maestria nel gestire il mondo aperto rivaleggiano con il meglio del genere. Stabilisce lo standard di riferimento per l’azione storica immersiva.

I combattimenti sono cinematografici senza bisogno di effetti appariscenti. Gli scontri a fuoco hanno la stessa intensità dei duelli con la katana: precisi, letali e a volte finiscono in un batter d’occhio. Aggiungici l’incredibile colonna sonora, il tempo mutevole e un cast di personaggi indimenticabili, e avrai un western che trasmette la stessa anima delle migliori epopee samurai.

Quindi no, non è una tradizionale avventura samurai – ma se cerchi un gioco che catturi quello spirito di onore che svanisce, di bellezza brutale e di un eroe diviso tra due mondi, Red Dead Redemption 2 sembra proprio la storia di un ronin con gli stivali da cowboy.

Verdetto finale: Non sarà ambientato in Giappone, ma i suoi temi di onore, lealtà e sopravvivenza riecheggiano lo spirito samurai. Perfetto per gli amanti dei giochi open world.

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5. Total War: Shogun 2 [Il miglior gioco di strategia sui samurai]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, SteamOS + Linux Anno di uscita 2011 Sviluppatore/i Creative Assembly Durata media di gioco 50+ ore Punteggio Metacritic 90

Total War: Shogun 2 non ti fa vestire i panni del samurai solitario con una katana scintillante: ti permette invece di comandare interi eserciti di samurai. Invece di duellare sotto un albero di ciliegio in fiore, muovi migliaia di truppe su vasti campi di battaglia, prendendo decisioni che determinano il destino del tuo clan. Questo classico della strategia unisce la costruzione di un impero a turni a imponenti battaglie in tempo reale, permettendoti di vestire i panni di generale, diplomatico e signore della guerra tutti insieme.

La grafica è una vera e propria dichiarazione d’amore al Giappone feudale: risaie avvolte dalla nebbia, castelli che sembrano usciti da un libro d’arte e scontri cinematografici in cui i samurai combattono lama contro lama. Avvicinati per duelli realistici, allontana la visuale per ammirare un vero e proprio quadro di guerra. È elegante, coinvolgente e si pone con orgoglio al fianco dei migliori JRPG nel rappresentare la cultura giapponese nei videogiochi.

Perché l'abbiamo scelto È ancora uno dei migliori giochi di strategia mai realizzati. Shogun 2 riproduce la grandiosità, la drammaticità e le tattiche del Giappone feudale con un’autenticità senza pari.

Se hai sempre desiderato plasmare la storia invece di limitarti a brandire una spada, questa è la tua occasione. Shogun 2 premia la pazienza, l’astuzia e un pizzico di spietatezza, facendo sì che ogni vittoria sembri davvero meritata.

Verdetto finale: per gli appassionati di strategia, questa è l’esperienza definitiva sull’era dei samurai. Guida gli eserciti, gestisci la politica e scrivi la tua storia del Giappone.

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6. Onimusha: Warlords [Il miglior classico hack-and-slash sui samurai]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2001 (rimasterizzato nel 2019) Sviluppatore/i Capcom Durata media di gioco 12–15 ore Punteggio Metacritic 86

Immergiti nell'era Sengoku nei panni di Samanosuke Akechi in Onimusha: Warlords. Combatti i demoni con spade e armi elementali, risolvi enigmi ingegnosi ed esplora un mondo oscuro e soprannaturale. Grafica rimasterizzata, combattimenti strategici e livelli ricchi di atmosfera creano un'esperienza intensa e coinvolgente che unisce l'azione hack-and-slash alle classiche emozioni del survival horror.

Perché l’abbiamo scelto Onimusha fa da ponte tra il survival horror e l’azione samurai, offrendo un’avventura nostalgica ma avvincente che si distingue dai titoli moderni.

Onimusha: Warlords è un classico gioco d’azione survival horror, che unisce combattimenti hack-and-slash frenetici a enigmi e a una storia oscura e soprannaturale su un samurai solitario che combatte i demoni. È perfetto per gli appassionati di azione-avventura e survival horror che desiderano un viaggio nostalgico ma rinnovato attraverso il Giappone feudale, con combattimenti impegnativi e scontri con boss memorabili.

Verdetto finale: un classico rinato con tocchi moderni. Il suo mix di duelli con la spada e enigmi lo rende perfetto per gli appassionati di survival horror con un tocco samurai.

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7. Trek to Yomi [La migliore avventura cinematografica sui samurai]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Flying Wild Hog, Devolver Digital Durata media di gioco 8–10 ore Punteggio Metacritic 71

Trek to Yomi ti permette di vestire i panni di Hiroki, un giovane samurai che porta sulle spalle il peso della vendetta e dell’onore dopo la morte del suo maestro. Non è il tipico gioco hack-and-slash: è un gioco d’azione a vista laterale che sembra più un film di samurai in bianco e nero che un videogioco. Ogni fotogramma sembra girato da un regista leggendario, con luci suggestive, angolazioni di ripresa mozzafiato e un’atmosfera così densa che potresti tagliarla con una katana.

Qui il combattimento non consiste nel premere i pulsanti a caso, ma nella precisione. Ogni duello richiede tempismo, pazienza e una mano ferma mentre abbatti sia i samurai rivali che inquietanti nemici soprannaturali. Aggiungici una colonna sonora avvolgente e una presentazione cinematografica, e Trek to Yomi diventa meno un gioco e più un’opera d’arte interattiva.

Perché l’abbiamo scelto Trek to Yomi è più un’opera d’arte che un gioco tradizionale, il che lo rende una scelta perfetta per gli appassionati di narrazioni cinematografiche.

È un viaggio breve ma indimenticabile, ricco di tensione drammatica e duelli con la spada pieni di stile, che colpisce tanto quanto la sua storia emozionante. Se ti piacciono l’estetica suggestiva, l’atmosfera da film di samurai e un gameplay incisivo e mirato, questo è un viaggio che vale davvero la pena fare.

Verdetto finale: un’esperienza elegante e cinematografica che sembra un film di samurai in cui puoi giocare. Ideale per i giocatori che amano l’atmosfera e la trama.

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8. For Honor [Il miglior gioco di samurai per duelli competitivi]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Ubisoft Durata media di gioco 20–40 ore Punteggio Metacritic 76

Entra nell’epico campo di battaglia dove samurai, cavalieri, vichinghi e Wu-Lin si scontrano per la supremazia. For Honor è un gioco d’azione tattico incentrato sul combattimento corpo a corpo, che mette in primo piano gli scontri con le armi grazie a un sistema unico chiamato “Art of Battle”, che richiede tempismo, strategia e padronanza della fazione di guerrieri che hai scelto.

I giocatori possono cimentarsi in intense campagne per giocatore singolo, duelli multigiocatore e battaglie su larga scala, personalizzando i propri eroi con armi, abilità e talenti. Lo stile grafico del gioco è crudo e realistico, con armature dettagliate, ambienti dinamici e animazioni di combattimento cinematografiche che ti immergono nel caos della guerra medievale.

Perché l'abbiamo scelto For Honor offre combattimenti tattici che danno un senso di peso e si basano sull’abilità. La sua fazione dei Samurai mantiene vivo lo spirito in un’ambientazione multigiocatore unica.

Immergiti in un’esperienza di combattimento multigiocatore unica, con un sistema di combattimento tattico basato sulle armi, in cui potrai padroneggiare una fazione dedicata ai Samurai contro cavalieri e Vichinghi.

For Honor offre combattimenti intensi e basati sull’abilità per gli appassionati di azione multiplayer tattica, con una modalità in solitaria appagante e battaglie online competitive.

Verdetto finale: se ami i duelli ad alta tensione, questo picchiaduro competitivo fa al caso tuo. I suoi guerrieri samurai sono tra i personaggi più appaganti del mondo dei videogiochi.

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9. Samurai Shodown: Edizione Deluxe [Il miglior gioco di combattimento con i samurai]

Il nostro voto 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i SNK Corporation Durata media di gioco 10–20 ore Punteggio Metacritic 81

Samurai Shodown: Edizione Deluxe è un gioco di combattimento con armi incentrato su duelli intensi in stile samurai. Non è un gioco basato sulle combo: un colpo ben piazzato può decidere un round, quindi è emozionante e facile da seguire anche se non hai mai giocato a un picchiaduro.

Il gameplay è tutto una questione di distanze e giochi mentali. L’indicatore Rage potenzia mosse potenti, utilizzabili una volta per incontro, e alcune mosse possono persino disarmare gli avversari: quindi la pazienza batte il premere freneticamente i pulsanti. Regole semplici, tempismo profondo.

La Edizione Deluxe ti offre il gioco base più personaggi DLC extra, così parti con un roster più ampio. Troverai storie in stile arcade, allenamento, modalità Versus (locale/online) e la modalità Dojo che ti permette di allenarti con “fantasmi” controllati dall’IA basati su giocatori reali.

Perché l'abbiamo scelto La Edizione Deluxe offre l’esperienza definitiva di Samurai Shodown, unendo il gameplay intramontabile a nuovi combattenti e contenuti aggiuntivi, sia per i fan di lunga data che per i nuovi giocatori.

Visivamente è uno spettacolo: contorni decisi, pennellate a inchiostro e zoom della telecamera d’effetto rendono ogni colpo spettacolare. Il suono dell’acciaio contro l’acciaio e i silenziosi momenti di tensione creano un’atmosfera elettrizzante. Se ti piacciono le atmosfere dei film sui samurai e i combattimenti misurati e ad alto rischio, questa è una scelta facile.

Verdetto finale: l’edizione definitiva per chi cerca autentici duelli tra samurai, che premiano l’abilità e la pazienza ad ogni colpo. È la scelta perfetta per gli appassionati di buoni giochi di combattimento.

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10. Samurai Warriors 5 [Il miglior gioco di samurai per battaglie su larga scala]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Koei Tecmo Durata media di gioco 25–50 ore Punteggio Metacritic 77

Samurai Warriors 5 ti permette di immergerti nell’età d’oro del periodo Sengoku nei panni di famosi comandanti militari giapponesi come Oda Nobunaga e Mitsuhide Akechi. Guiderai enormi eserciti in battaglia, affrontando combattimenti hack-and-slash su larga scala e usando attacchi a combo per sbaragliare migliaia di nemici.

Il gioco presenta uno stile grafico pixel-shaded, che conferisce alle battaglie classiche un’estetica fresca e moderna, pur mantenendo l’atmosfera drammatica del Giappone storico.

Perché l’abbiamo scelto Samurai Warriors 5 rinnova la longeva serie con una direzione artistica audace e combattimenti semplificati, senza rinunciare al brivido delle battaglie su vasta scala.

Gli appassionati di battaglie epiche e drammi storici apprezzeranno Samurai Warriors 5 per i suoi combattimenti intensi, i nemici in continua evoluzione e la vivace grafica in cel-shading che dà vita al Giappone feudale.

Verdetto finale: puro divertimento hack-and-slash su vasta scala. Perfetto per chi ama falciare migliaia di nemici con stile spettacolare.

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11. L’ascesa dei Ronin [Il miglior RPG open-world sui samurai]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, PS5 Anno di uscita 2024 (PS5), 2025 (PC) Creatori Sviluppatore: KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Editore: KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Durata media di gioco ~40–60 ore Punteggio Metacritic 76

L’ascesa dei Ronin ti catapulta negli ultimi anni dello shogunato Tokugawa, dove vestirai i panni di un ronin che si muove in un Giappone in preda al caos. Combatterai con la katana, le armi da fuoco e le arti marziali, mentre prenderai decisioni cruciali che influenzeranno la trama. Esplora città vivaci, villaggi e campi di battaglia in un mondo aperto realizzato magnificamente, pieno di missioni secondarie, personaggi storici e scontri tattici.

Perché l’abbiamo scelto Questo titolo in uscita promette un mix di combattimenti da samurai, esplorazione in un mondo aperto e scelte guidate dal giocatore, elementi che potrebbero renderlo un futuro classico.

Scrivi il tuo destino in un RPG open-world, dove le tue scelte plasmano la trama e ti ritrovi a vivere un periodo di grandi cambiamenti storici, combinando combattimenti con katana, armi da fuoco e arti marziali.

L’ascesa dei Ronin è perfetto per i giocatori che amano i giochi di ruolo d’azione profondi e basati sulle scelte, ambientati in un mondo samurai storicamente coinvolgente.

Verdetto finale: un RPG vasto e basato sulle scelte, in cui le tue decisioni contano davvero. Ideale per chi cerca libertà, combattimenti profondi e immersione storica.

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12. La via del samurai 4 [La migliore esperienza sandbox sui samurai]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows Anno di uscita 2015 Creatore/i Sviluppatore: ACQUIRE Corp. Editore: Ghostlight LTD Durata media di gioco circa 20–30 ore Punteggio Metacritic Non disponibile

La via del samurai 4 permette ai giocatori di vivere un’esperienza da samurai altamente personalizzata in un ambiente sandbox. Ogni decisione, ogni scelta in combattimento e persino la morte possono cambiare drasticamente la trama, portando a finali diversi. I giocatori si cimentano in duelli con la spada, esplorano città e villaggi e interagiscono con varie fazioni mentre tracciano il proprio percorso unico.

Perché l’abbiamo scelto La via del samurai si distingue per la libertà di scelta e la rigiocabilità, permettendo ai giocatori di plasmare la propria storia come pochi altri giochi consentono.

Vivi una vita da samurai personalizzata in un gioco sandbox unico, dove le tue decisioni, le tue azioni e persino la tua morte influenzano profondamente la trama e il finale.

Gli appassionati di esperienze samurai coinvolgenti e trame ramificate apprezzeranno la libertà e la rigiocabilità offerte da La via del samurai 4.

Verdetto finale: un gioco sandbox originale e ricco di scelte, in cui ogni decisione plasma la tua storia. Perfetto per i giocatori che cercano rigiocabilità e controllo sul proprio percorso da samurai.

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13. Like a Dragon: Ishin! [Il miglior gioco di samurai in stile Yakuza]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Creatori Sviluppatore: Ryu Ga Gotoku Studio Editore: SEGA Durata media di gioco 30–60 ore Punteggio Metacritic 81

Like a Dragon: Ishin! riprende l’amata formula di Yakuza e la trasferisce nel turbolento periodo Bakumatsu del Giappone. Ti calerai nei panni di Sakamoto Ryoma, un samurai errante la cui ricerca personale di giustizia si intreccia con gli sconvolgimenti politici dell’epoca.

Il gioco è un mix tra un dramma storico e un divertente sandbox fuori dagli schemi. Aspettati duelli con la spada crudi, rapidi scontri a colpi di pistola e le classiche risse di strada per cui la serie Yakuza è famosa. Quando non combatti, puoi passare ore a coltivare ortaggi, a giocare d’azzardo, a cantare nelle taverne o a immergerti in storie secondarie stravaganti che riescono in qualche modo a bilanciare umorismo e sentimento.

Giocaci su un buon monitor da gaming e potrai cogliere ogni dettaglio cinematografico, dalle strade di Edo illuminate dalle lanterne ai villaggi avvolti nella nebbia e agli imponenti campi di battaglia. Ciò che rende speciale Ishin, come sottolineano molti giocatori su Reddit, è il modo in cui fonde una storia seria sui samurai con minigiochi esagerati e contenuti secondari emozionanti, una formula di cui i fan non ne hanno mai abbastanza.

Perché l'abbiamo scelto Ishin mescola brillantemente il dramma dei samurai con l’umorismo e il caos tipici della serie Yakuza, rendendolo uno dei giochi sui samurai più originali in assoluto.

Esplora un mondo storico dinamico con i classici combattimenti esagerati e l’umorismo eccentrico della serie Yakuza, ma con l’aggiunta di spade e pistole.

Se cerchi un dramma samurai intenso, condito con umorismo, azione e un pizzico di stravaganza, Ishin ti offre una delle esperienze samurai più originali in circolazione.

Verdetto finale: Un gioco sfrenato e tipicamente in stile Yakuza, rivisitato in chiave samurai. Un must per gli appassionati di azione esagerata e umorismo.

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14. Samurai Jack: La battaglia attraverso il tempo [Il miglior gioco di samurai per gli appassionati di cartoni animati]

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2020 Creatori Sviluppatore: Soleil Ltd. Editore: Adult Swim Games Durata media di gioco 8–12 ore Punteggio Metacritic 75

Samurai Jack: La battaglia attraverso il tempo sembra proprio una dichiarazione d’amore per i fan dell’iconica serie animata. Considerato un “capitolo perduto”, si ricollega al finale della serie, dando ai giocatori la possibilità di rivivere la lotta di Jack contro Aku in mondi che ti sono familiari.

Il gameplay mescola combattimenti hack-and-slash, leggeri elementi RPG e sfide platform. Jack brandisce spade, bastoni e armi a distanza, potenziando le sue abilità man mano che vai avanti. Ciò che spicca davvero è la grafica: lo stile cel-shading cattura perfettamente lo stile audace e minimalista della serie. Aggiungici il cast vocale originale e otterrai un’esperienza che sembra quasi di giocare a un episodio interattivo.

I fan su Metacritic sottolineano il fattore nostalgia, affermando che il gioco ricrea alla perfezione l’atmosfera del cartone animato. Anche se non è il gioco più lungo in assoluto, cattura l’umorismo, l’azione e il fascino senza tempo del mondo di Samurai Jack.

Perché l’abbiamo scelto Questo gioco coglie perfettamente lo spirito del cartone animato, unendo la nostalgia a un gameplay divertente. È essenzialmente un episodio giocabile di Samurai Jack, che i fan adorano.

Vesti i panni del leggendario samurai dell’amata serie animata in un platform d’azione che cattura appieno lo stile grafico iconico, l’umorismo e lo spirito della serie.

Che tu sia cresciuto con Jack o che semplicemente ti piacciano i giochi d’azione di classe, questo titolo ti regala un’avventura commovente e visivamente mozzafiato.

Verdetto finale: una vera e propria dichiarazione d’amore per i fan della serie. Combattimenti semplici ma divertenti, uniti a un tocco di nostalgia, lo rendono un titolo imperdibile per gli amanti dei cartoni animati.

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15. Shadow Warrior 2 [Il miglior sparatutto-slasher ispirato ai samurai]

Il nostro punteggio 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2016 Creatori Sviluppatore: Flying Wild Hog Editore: Devolver Digital Durata media di gioco 12–20 ore Punteggio Metacritic 78

Shadow Warrior 2 manda al diavolo ogni forma di sottigliezza. Vesti i panni del personaggio dal nome esilarante Lo Wang, combattendo demoni e mercenari con un arsenale di spade, fucili a pompa, lanciarazzi e praticamente qualsiasi altra cosa tu riesca a trovare.

Questo gioco è puro caos, un mix di sparatutto in prima persona e combattimenti corpo a corpo fluidi. Un attimo prima stai facendo a pezzi i nemici con una katana, quello dopo stai scaricando una raffica di proiettili su uno sciame di demoni. Il sistema di progressione prende spunto dagli sparatutto basati sul loot, offrendoti tantissime armi e potenziamenti con cui sperimentare.

La grafica è appariscente, inondata di luci al neon e sanguinolenta, mentre la sceneggiatura punta su battute ironiche e dialoghi esilaranti. I fan su Reddit lo descrivono spesso come un gioco da “piacere proibito”: non è certo raffinato, ma è infinitamente divertente quando hai solo voglia di violenza in grande stile e comicità.

Perché l’abbiamo scelto Shadow Warrior 2 non si prende sul serio, ed è proprio per questo che funziona. È un divertimento caotico, che offre violenza stilizzata e comicità in egual misura.

Scatena una combinazione letale di sparatorie in prima persona dal ritmo serrato e combattimenti brutali con la spada, che ti permettono di farti strada tra orde demoniache a colpi di spada e proiettili con grande stile.

Per chiunque ami l’umorismo sfrenato, l’azione esagerata e il mix di lame e proiettili, Shadow Warrior 2 è puro divertimento in formato digitale.

Verdetto finale: un mix sanguinoso e caotico di pistole e lame. Perfetto per i giocatori che cercano divertimento frenetico e uccisioni di demoni esagerate.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco sui samurai?

Dipende dai tuoi gusti. Ghost of Tsushima è l'avventura samurai open-world più acclamata, mentre Sekiro è l'ideale se cerchi una sfida impegnativa e Total War: Shogun 2 è perfetto per gli appassionati di strategia.

Cosa rende un gioco un gioco di samurai?

I giochi sui samurai di solito ruotano attorno al combattimento con la spada, alla storia giapponese e a temi come l’onore o il bushido. Possono concentrarsi su duelli realistici, battaglie tattiche o interpretazioni stilizzate della cultura samurai.

Qual è il miglior gioco di samurai open world?

Il migliore è Ghost of Tsushima, che offre paesaggi mozzafiato, combattimenti fluidi e un’esplorazione coinvolgente del Giappone feudale. Il suo equilibrio tra trama, missioni secondarie e combattimenti liberi lo rende imbattibile.

Ghost of Tsushima è basato su una storia vera?

Non proprio. Si ispira all’invasione mongola dell’isola di Tsushima nel 1274, ma il protagonista, Jin Sakai, è un personaggio di fantasia. Il gioco fonde la storia con una narrazione creativa.