Sekiro vs Ghost of Tsushima: l’epico scontro tra i giochi d’azione sui samurai

Sekiro contro Ghost of Tsushima è un dibattito che accende la passione in ogni giocatore appassionato di samurai che conosco. Entrambi sono ambientati in un Giappone bellissimo e devastato dalla guerra… ma le somiglianze finiscono qui. Uno è una prova brutale di pazienza e precisione. L’altro è un’avventura cinematografica in un mondo aperto, ricca di emozioni, azione furtiva e paesaggi mozzafiato. Allora, quale dovresti giocare per primo? È proprio quello che siamo qui per capire.

Magari ami il brivido dei combattimenti contro boss impegnativi e dei duelli basati sull’abilità (ciao, fan di Sekiro), oppure preferisci esplorare un mondo guidato dalla trama al tuo ritmo (sto parlando proprio di te, fan di Ghost). In ogni caso, entrambi i giochi offrono visioni completamente diverse sull’onore, il combattimento e la via del guerriero.

In questo confronto analizzeremo tutto nei dettagli, compresi il combattimento, il design del mondo, la furtività, la narrazione e l’esperienza di gioco complessiva, così potrai decidere quale avventura si adatta meglio al tuo stile.

Sekiro vs Ghost of Tsushima: sistema di combattimento

Sekiro: Shadows Die Twice Ghost of Tsushima Stile di combattimento Duelli basati sulla precisione, rottura della guardia e parate perfette. Combattimento con la spada dinamico basato sulla postura, con combo e mosse finali spettacolari. Difficoltà Estremamente impegnativo, il che fa sì che Sekiro si distingua tra i migliori giochi in stile Soulslike. Equilibrato e adattabile, ed è per questo che spesso è in cima alle classifiche dei giochi più coinvolgenti, Ecco a te, Ghost of Tsushima. Libertà di gioco Lineare ma incredibilmente gratificante una volta padroneggiato. Progettazione di un mondo aperto con azioni furtive, gadget e stili di gioco flessibili. Abilità e strumenti Le protesi Shinobi, le meccaniche di furtività e il rampino aggiungono una profondità di combattimento unica. Armi fantasma, cambi di posizione e tecniche di assassinio furtivo ampliano le opzioni tattiche.

Cosa ne pensano i giocatori

Sekiro: Shadows Die Twice

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 I love sword-fighting mechanics and this was hands down the best combat I have ever played in any game. The whole combat system... felt so responsive.

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 When Sekiro came out last year, it featured the best melee combat system of any game I’ve ever played. It’s fast and brutal... you’re wearing down your opponents or maneuvering to break through their defense.

Ghost of Tsushima

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 It flowed like a dance… the combat had a large emphasis on timing of attacks and parries. Standoffs were particularly praised for evoking the feelings of Japanese samurai movies.

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Sword fights feel smooth and weighty—you glide over to your enemies... gracefully violent.

Il nostro voto 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation, Xbox, PC Anno di uscita 2019 Sviluppatore FromSoftware

Sekiro: Shadows Die Twice non è per i deboli di cuore. È un gioco in cui il combattimento è un duello ad alto rischio e basta un solo errore per finire ammazzato.

Ecco cosa caratterizza il suo gameplay:

La parata è fondamentale : calcolare bene il momento giusto per deviare i colpi è cruciale per sopravvivere.

: calcolare bene il momento giusto per deviare i colpi è cruciale per sopravvivere. La postura conta più dei punti salute : spezza la posizione del nemico per sferrare il colpo di grazia.

: spezza la posizione del nemico per sferrare il colpo di grazia. L’aggressività viene premiata : la difesa è importante, ma spingere in avanti è spesso la chiave per la vittoria.

: la difesa è importante, ma spingere in avanti è spesso la chiave per la vittoria. Duelli uno contro uno – la maggior parte degli scontri sembra una battaglia intensa e personale.

– la maggior parte degli scontri sembra una battaglia intensa e personale. Varietà di build minima: niente statistiche da RPG o classi di personaggi da personalizzare; sei tu la build.

È più un gioco d’azione che un RPG tradizionale, con un’attenzione maniacale al combattimento con la spada, serrato e reattivo. Se stai cercando titoli ricchi di azione con la profondità di un RPG ma vuoi qualcosa che punti fortemente sul combattimento basato sull’abilità, Sekiro si distingue da tutti gli altri.

I giocatori che amano la precisione, la disciplina e le difficoltà estreme troveranno Sekiro indimenticabile.

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Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, PC Anno di uscita 2020 (Versione del regista: 2021) Sviluppatore Sucker Punch Productions

Pochi giochi riescono a trovare un equilibrio tra stile, trama e libertà come Ghost of Tsushima. Ambientato durante l’invasione mongola dell’isola di Tsushima, vesti i panni di Jin Sakai, un guerriero samurai diviso tra il rispetto dell’onore tradizionale e l’adozione di metodi non convenzionali per salvare la sua terra natale.

Consiglio dell’esperto Usa "Vento Guida" per segnare sulla mappa gli oggetti nascosti da collezionare, come le sorgenti termali e i luoghi per gli haiku. È un modo discreto per potenziare le tue statistiche e sbloccare contenuti secondari coinvolgenti senza interrompere il flusso della storia.

Il combattimento è veloce, fluido e appagante:

Padroneggia quattro diverse posizioni di combattimento, ognuna pensata per contrastare un diverso tipo di arma

Meccaniche basate sul tempismo, come le parate e le schivate, conferiscono ai combattimenti un’atmosfera dinamica e reattiva

Le tattiche "Ghost" introducono meccaniche di furtività come gli omicidi silenziosi, i lanci di kunai e le bombe fumogene

Il passaggio dal combattimento allo scoperto alla furtività è fluido e intuitivo

Il sistema di progressione di Jin include alberi delle abilità, set di armature e amuleti che potenziano stili di gioco specifici

Il gioco eccelle davvero nel modo in cui rispetta le tue scelte. Puoi attraversare i cancelli principali, sfidare i nemici a un duello e combattere con onore. Oppure puoi sfruttare le ombre, colpire senza farti vedere e neutralizzare i tuoi avversari in silenzio. Non c’è un percorso prestabilito, quindi il gioco si adatta al modo in cui preferisci giocare.

Visivamente, è mozzafiato. Campi di erba della pampa ondeggiano al vento, le volpi ti guidano verso santuari nascosti e l’ambiente sembra davvero vivo. Se giochi su PC, uno dei migliori laptop da gaming renderà questa esperienza ancora più straordinaria. Chi gioca su console scoprirà che rimane uno dei migliori giochi per PS5 da avere.

Ideale per chi ama i duelli con la spada in stile cinematografico e la libertà di affrontare ogni battaglia a modo proprio, sia come samurai tradizionale che come Ghost strategico.

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Sekiro vs Ghost of Tsushima: Design del mondo ed esplorazione

Per quanto riguarda il design del mondo, sia Sekiro che Ghost of Tsushima sono ambientati nel Giappone feudale, ma il modo in cui ti coinvolgono nei loro mondi non potrebbe essere più diverso.

Sekiro: compatto, tattico e articolato

Sekiro non punta a essere un classico open world. Offre invece una mappa accuratamente scolpita e interconnessa che incoraggia l’esplorazione attraverso:

Aggrapparti ai tetti o scalare le pareti dei templi ti regala una vera esperienza da shinobi

ti regala una vera esperienza da shinobi FromSoftware riempie le sue mappe di oggetti nascosti , miniboss e percorsi alternativi

, miniboss e percorsi alternativi Anziché un terreno infinito, ogni area si ricollega a quella successiva, premiando la curiosità e la memoria

È una vera e propria lezione di level design, dove l’ambiente è un enigma tanto quanto i nemici che affronti.

Inoltre, se cerchi titoli più coinvolgenti e impegnativi come Sekiro, dai un’occhiata alla nostra selezione dei migliori giochi in stile Souls che premiano chi è audace e attento.

Ghost of Tsushima: un mondo aperto vivo e pulsante

Ghost of Tsushima ribalta gli schemi con un vasto mondo aperto intriso di colori, vento ed emozioni. È progettato in modo geniale:

Il vento e gli animali che ti guidano sostituiscono i tradizionali punti di riferimento, incoraggiandoti a osservare l’ambiente circostante, non la mappa

sostituiscono i tradizionali punti di riferimento, incoraggiandoti a osservare l’ambiente circostante, non la mappa Attività secondarie dinamiche come i luoghi per gli haiku, i colpi di bambù, le tane delle volpi e le sorgenti termali danno un senso a ogni centimetro dell’isola

come i luoghi per gli haiku, i colpi di bambù, le tane delle volpi e le sorgenti termali danno un senso a ogni centimetro dell’isola I diversi biomi dell’isola di Tsushima offrono immagini e atmosfere mutevoli, dalle foreste dorate alle cime montuose ghiacciate

Non c’è da stupirsi che questo gioco figuri nelle classifiche delle mappe di videogiochi più grandi, che sono tanto piacevoli da esplorare quanto da ammirare.

A differenza dei corridoi stretti di Sekiro, il mondo aperto di Ghost ti permette di giocare al tuo ritmo. Vuoi lanciarti a cavallo negli accampamenti mongoli? Fai pure. Preferisci muoverti furtivamente tra l’erba alta e colpire dall’ombra? Va bene lo stesso. È proprio questa libertà di approccio che rende l’esplorazione un’esperienza così personale.

E se vuoi avventurarti online con gli amici, dai un’occhiata alla nostra selezione dei migliori giochi multiplayer per espandere ancora di più il tuo mondo.

Vincitore: Ghost of Tsushima

Sekiro ha un mondo compatto e ben progettato, pieno di percorsi ingegnosi e sfide nascoste, perfetto per i giocatori più attenti. Ma Ghost of Tsushima offre un mondo aperto enorme dove puoi esplorare liberamente, cavalcare, scoprire segreti e svolgere missioni secondarie. Sembra davvero vivo e ti permette di giocare come vuoi, quindi vince per il design del mondo e l’esplorazione.

Sekiro vs Ghost of Tsushima: la trama

Sebbene sia Sekiro che Ghost of Tsushima abbiano protagonisti samurai e percorsi personali profondi, i loro approcci narrativi non potrebbero essere più diversi. Uno punta molto su una trama enigmatica e sulla redenzione individuale, mentre l’altro offre una storia cinematografica travolgente ed emozionante. Analizziamoli nel dettaglio.

Sekiro: Shadows Die Twice

Sekiro adotta un approccio narrativo più minimalista, in stile FromSoftware. La storia ruota attorno a Wolf , uno shinobi leale in missione per salvare il suo signore rapito e onorare il proprio giuramento.

, uno shinobi leale in missione per salvare il suo signore rapito e onorare il proprio giuramento. La storia è lineare e ben focalizzata , ma gran parte della trama più profonda è nascosta negli indizi ambientali, nei dialoghi enigmatici dei personaggi non giocanti e nelle descrizioni degli oggetti, proprio come nella serie Dark Souls. (Se sei un fan della narrazione stratificata e indiretta, dai un’occhiata alla nostra selezione dei migliori giochi della serie Dark Souls.)

, ma gran parte della trama più profonda è nascosta negli indizi ambientali, nei dialoghi enigmatici dei personaggi non giocanti e nelle descrizioni degli oggetti, proprio come nella serie Dark Souls. (Se sei un fan della narrazione stratificata e indiretta, dai un’occhiata alla nostra selezione dei migliori giochi della serie Dark Souls.) Non si tratta tanto di scene animate spettacolari, quanto piuttosto di scoperta. Sei tu stesso a ricostruire la ricca mitologia, spesso nei momenti di calma tra un brutale scontro con un boss e l’altro.

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Ghost of Tsushima

D’altra parte, Ghost of Tsushima offre un’ esperienza più cinematografica e incentrata sulla trama, che segue la trasformazione di Jin Sakai da nobile samurai a furtivo “Ghost”.

più che segue da nobile samurai a furtivo “Ghost”. Il gioco presenta un arco narrativo tradizionale , completo di scene animate ben recitate, missioni secondarie che approfondiscono i personaggi e temi culturali radicati nell’onore, nel sacrificio e nell’identità.

, completo di scene animate ben recitate, missioni secondarie che approfondiscono i personaggi e temi culturali radicati nell’onore, nel sacrificio e nell’identità. Vieni guidato attraverso missioni ben strutturate e ogni NPC con un nome ha dialoghi doppiati, il che conferisce al mondo un’atmosfera viva e realistica. Per chi ama le esperienze single-player coinvolgenti, questo gioco si guadagna facilmente un posto tra i migliori giochi per un solo giocatore.

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Entrambi i giochi presentano anche armi iconiche: gli strumenti protesici di Sekiro e le combo con la katana di Ghost, che rafforzano i temi della loro storia. (Per saperne di più su equipaggiamenti indimenticabili, non perderti le armi più iconiche dei videogiochi.)

Vincitore: Ghost of Tsushima

Sekiro ha una storia nascosta nel mondo di gioco e piccoli indizi, il che è fantastico se ti piace scoprire le cose da solo. Ghost of Tsushima racconta una storia grande ed emozionante con filmati, missioni secondarie e personaggi forti. È più facile da seguire e più drammatica, quindi vince per la trama.

Sekiro vs Ghost of Tsushima: le meccaniche di furtività

La furtività gioca un ruolo importante sia in Sekiro: Shadows Die Twice che in Ghost of Tsushima, ma il modo in cui ogni gioco la affronta non potrebbe essere più diverso.

Sekiro: un vantaggio tattico, non uno stile di gioco

In Sekiro, la furtività è più uno strumento che uno stile di gioco. Ti permette di controllare l’inizio di uno scontro o di evitarlo del tutto.

Puoi appollaiarti sopra i nemici, origliare le loro chiacchiere e poi lanciarti giù per sferrare un colpo mortale istantaneo.

I nemici più deboli possono essere eliminati uno alla volta, dandoti un vantaggio prima che arrivino quelli più tosti.

Tuttavia, la furtività non è sempre affidabile. Alla fine, sarai costretto al combattimento diretto, specialmente durante gli scontri con i boss che richiedono riflessi rapidi e parate perfette.

Questo è in linea con il DNA di Sekiro come titolo FromSoftware: crudo, impegnativo e implacabile, proprio come gli altri titoli dello studio presenti nella nostra rassegna dei migliori giochi della serie Dark Souls.

Ghost of Tsushima: la furtività come scelta morale e strategica

In Ghost of Tsushima, la furtività è un pilastro fondamentale del gameplay e riflette il conflitto interiore del tuo personaggio. Nei panni di Jin Sakai, sei un samurai addestrato al combattimento onorevole, ma l’invasione mongola ti costringe ad adottare le tattiche oscure del Fantasma.

Sei incoraggiato a intrufolarti negli accampamenti nemici, usare strumenti di distrazione come i campanelli eolici ed eliminare silenziosamente i bersagli con kunai, bombe fumogene e omicidi a catena.

Il gioco premia i giocatori furtivi con animazioni fluide e sequenze ricche di tensione che sembrano uscite direttamente da un film di samurai.

E grazie alla grafica stupenda e alle meccaniche fluide, giocare in modalità furtiva è gratificante, non noioso. Se vuoi goderti l’esperienza al massimo, prova a giocare su uno dei monitor presenti nella nostra lista dei migliori monitor da gaming per cogliere ogni foglia, ogni ombra e ogni bagliore della spada. Se sei un fan dei giochi ibridi tra azione e furtività, come quelli presenti nella nostra guida ai migliori giochi per Xbox One, Tsushima troverà subito il suo posto nella tua collezione.

Vincitore: Ghost of Tsushima

Sekiro ti permette di usare la furtività a volte, ma la maggior parte dei combattimenti ti costringe ad affrontare il nemico a testa alta. Ghost of Tsushima rende la furtività una parte fondamentale del gioco, permettendoti di muoverti di soppiatto, usare gadget e pianificare gli attacchi a modo tuo. È più facile da usare e risulta più divertente, quindi vince nella categoria “furtività”.

Sekiro vs Ghost of Tsushima: Progressione e personalizzazione

Anche se entrambi i giochi offrono una progressione soddisfacente, il loro approccio alla crescita e alla personalizzazione è piuttosto diverso.

Sekiro: Shadows Die Twice segue un sistema mirato e rigoroso. Invece di configurazioni basate sulle statistiche o cambi di equipaggiamento, Sekiro punta sulla padronanza delle abilità e sui potenziamenti tattici.

La progressione dipende dalle vittorie contro i boss, che aumentano la tua potenza d'attacco e la tua vitalità

Sblocchi le abilità tramite cinque alberi delle abilità:

Arti Shinobi – si concentrano sulle mosse di combattimento fondamentali e sulle tecniche di furtività. Arti protesiche – potenziamenti e mosse speciali legate alla tua protesi da shinobi. Arti Ashina – potenti tecniche in stile samurai. Arti Senpou – mosse ispirate ai monaci, che puntano sull’equilibrio e sulla difesa. Arti Mushin – sbloccate più avanti nel gioco, espandono alcune abilità in versioni avanzate.



Personalizzazione molto limitata, niente set di armature né possibilità di modificare le statistiche

Ideale per gli appassionati di azione pura e sfide impegnative, proprio come i titoli considerati tra i migliori giochi di combattimento

Al contrario, Ghost of Tsushima punta sulla libertà del giocatore e su una progressione in stile RPG. Sei incoraggiato a plasmare il percorso di Jin attraverso la scelta delle abilità e dell’equipaggiamento.

Gli alberi delle abilità sono suddivisi in base allo stile di gioco:

Samurai per il combattimento diretto Fantasma per le tattiche di furtività Esplorazione per i vantaggi

nel mondo aperto

I diversi set di armature offrono potenziamenti unici e possono essere cambiati a seconda del tuo approccio

Le opzioni estetiche ti permettono di tingere gli abiti, cambiare le maschere e personalizzare l'equipaggiamento senza influire sulle statistiche

Se sei un fan della flessibilità e del gameplay furtivo, questo titolo si colloca perfettamente tra i migliori giochi stealth. E per apprezzare davvero la bellezza grafica e le prestazioni fluide di entrambi i titoli, valuta di giocare su uno dei migliori PC da gaming.

Vincitore: Ghost of Tsushima

Sekiro punta tutto sull’abilità e sulla pratica, ma non puoi modificare granché del tuo personaggio. Ghost of Tsushima ti permette di scegliere le abilità, cambiare armatura e rendere Jin davvero tuo, quindi è migliore in termini di progressione e personalizzazione.

Verdetto finale

Dopo aver passato ore con entrambi i giochi, ecco la verità nuda e cruda: Sekiro e Ghost of Tsushima sono entrambi capolavori, ma soddisfano esigenze molto diverse.

Perché Sekiro è la scelta giusta se cerchi una sfida vera e propria e profondità

Ogni combattimento è una prova di abilità, non di statistiche

Richiede pazienza, precisione e padronanza assoluta

Non c’è nessuno che ti tenga per mano: ci sei solo tu, la tua lama e nemici implacabili

Ideale per chi ha amato Dark Souls o Bloodborne e vuole qualcosa di ancora più mirato

Perché Ghost of Tsushima è la scelta giusta se cerchi libertà e una narrazione cinematografica

Un mondo aperto immenso, ricco di missioni secondarie emozionanti e poesia visiva

La personalizzazione ti permette di combattere come preferisci

Una curva di apprendimento più agevole e una difficoltà più tollerante

Ideale per chi ama Assassin’s Creed o The Witcher 3

Allora, qual è il migliore?

Per me, Sekiro ha la meglio. L’intensità dei combattimenti, la soddisfazione di sconfiggere un boss dopo 15 tentativi e il design essenziale e senza fronzoli lo rendono indimenticabile. Non solo migliora la tua velocità di reazione, ma trasforma anche il modo in cui giochi ai giochi d’azione.

Ma se hai voglia di qualcosa di più rilassato, realizzato magnificamente e ricco di emozioni, Ghost of Tsushima è la scelta migliore.

Alla fine, entrambi i titoli elevano il genere dell’azione-avventura a modo loro.

Domande frequenti

Qual è il migliore, Sekiro o Ghost of Tsushima?

Dipende da cosa ti interessa di più. Sekiro offre meccaniche di combattimento più raffinate e intensi scontri uno contro uno con i boss, mentre Ghost of Tsushima propone un gioco d’azione open-world più cinematografico, con personaggi interessanti, missioni secondarie e una trama ricca.

Entrambi sono giochi fantastici a modo loro.

Ghost of Tsushima è più difficile di Sekiro?

No, Ghost of Tsushima è più indulgente. Pur offrendo combattimenti appaganti, Sekiro: Shadows Die Twice richiede reazioni quasi perfette per sopravvivere agli attacchi incessanti dei nemici e ai difficili scontri con i boss.

Ti serviranno pazienza e abilità per restare in vita quando affronterai ogni sfida in Sekiro.

Sekiro è il gioco più difficile di sempre?

Sekiro non è il gioco più difficile di sempre, ma ci va vicino. Molti game designer dicono che Sekiro sia più tosto di Dark Souls o Elden Ring per via delle sue meccaniche di combattimento basate su tempistiche precise, dei nemici aggressivi e dell’impossibilità di "grindare" per avanzare più facilmente.

Se preferisci Sekiro, probabilmente ti piacciono gli scontri intensi con i boss.

Da quale gioco si ispira Ghost of Tsushima?

Ghost of Tsushima trae ispirazione dal cinema sui samurai, da Red Dead Redemption e dai classici titoli open-world.

La sua giocabilità fluida, l’atmosfera cinematografica e le missioni secondarie coinvolgenti lo rendono un gioco bellissimo e uno dei preferiti da molti che amano giocare a Ghost piuttosto che ad altri titoli.

A quale gioco assomiglia Sekiro?

Sekiro è molto simile a Dark Souls, ma è più mirato. Mette in primo piano il combattimento, gli attacchi dei nemici e i duelli uno contro uno, piuttosto che le meccaniche tipiche dei giochi di ruolo.

A differenza della maggior parte dei giochi open-world, è lineare e basato sull’abilità. Comunque, entrambi i giochi meritano di essere provati dagli appassionati di combattimento che amano le sfide.