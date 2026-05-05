Les 15 meilleurs jeux de samouraïs qui vous offriront des scènes d’action épiques en 2026

Quand il s’agit des meilleurs jeux de samouraïs, le choix peut sembler infini – et c’est un bon problème à avoir. Duels à l’épée, éliminations furtives, batailles grandioses et récits cinématographiques se disputent votre attention, et chacun apporte sa propre touche d’esprit samouraï. J’ai passé bien trop de nuits blanches à rechercher ce mélange parfait entre drame et combats au sabre, et honnêtement, c’est l’un des univers les plus gratifiants dans lesquels on puisse se plonger.

Mais voici le hic : tous les jeux de samouraïs ne parviennent pas à trouver le juste équilibre entre action, histoire et ambiance. Certains misent tout sur des combats d’une précision redoutable, tandis que d’autres privilégient des univers tentaculaires ou une stratégie à grande échelle. C’est pourquoi j’ai dressé cette liste : pour faire le tri et mettre en avant ceux qui tiennent véritablement leurs promesses. Saisissez votre katana, respirez profondément, et plongeons-nous dans l’aventure.

Notre sélection des meilleurs jeux de samouraïs

Il peut être difficile de trouver les meilleurs jeux de samouraïs, compte tenu de l’incroyable choix disponible qui vous permet de manier le sabre, de vous faufiler dans l’ombre et de vivre la vie d’un samouraï. Voici cinq titres qui se démarquent véritablement par leur action, leur histoire et leur côté divertissant.

1 Ghost of Tsushima: Directors Cut 2021 Ce titre ressemble moins à un jeu qu’à un film. Parcourez et explorez l’île de Tsushima, combattez avec honneur ou frappez en silence tel un fantôme furtif, tout en admirant certains des plus beaux paysages du monde du jeu vidéo. Chaque duel, chaque poursuite et chaque moment de calme dans les champs revêt un caractère épique. Buy now 2 Sekiro: Shadows Die Twice 2019 C’est un jeu brutal, mais qui peut aussi s’avérer très gratifiant. Les combats dans Sekiro reposent entièrement sur le timing, la parade et la maîtrise des mouvements de l’adversaire. Vous explorerez des forêts, des villages et des châteaux tout en ressentant la tension de chaque affrontement. Les fans de Reddit le qualifient de « douloureusement satisfaisant ». Buy now 3 Nioh 2017 Imaginez le Japon de l'époque Sengoku avec une touche de fantasy noire. Nioh mêle des ennemis redoutables, des combats basés sur les postures et un butin qui vous incite à peaufiner vos configurations et à tester de nouvelles stratégies. Chaque combat est unique, et un nouveau défi vous attend toujours au tournant. Buy now

Ces cinq titres ne sont qu’un début : chacun apporte sa propre touche d’aventure, de défi et d’immersion dans l’univers des samouraïs.

Continuez à faire défiler pour découvrir la liste complète des 15 meilleurs jeux de samouraïs de 2026 , regorgeant de combats au sabre, de missions furtives et d’histoires inoubliables.

Les 15 meilleurs jeux de samouraïs à ne pas manquer – Batailles épiques, furtivité et honneur

Les jeux de samouraïs n’ont jamais été aussi palpitants. Des mondes ouverts aux allures cinématographiques aux défis intenses de type « soulslike », en passant par les éliminations furtives, ces jeux capturent l’essence même du Japon féodal. Combien de ces meilleurs jeux de samouraïs avez-vous joués ?

1. Ghost of Tsushima : Director’s Cut [Meilleur jeu de samouraïs toutes catégories confondues]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PS5, PC Année de sortie 2021 (PS5), 2024 (PC) Développeur(s) Nixxes Software, Sucker Punch Productions Durée moyenne de jeu 40 à 60 heures Note Metacritic 87 (PS5), 89 (PC)

Incarnez Jin Sakai, le dernier samouraï survivant de l’île de Tsushima, et combattez pour repousser une invasion mongole impitoyable. Ghost of Tsushima allie une narration cinématographique à des combats fluides et précis, ainsi qu’à un monde ouvert époustouflant qui confère à chaque duel et à chaque exploration une dimension épique. Des champs à perte de vue aux sanctuaires paisibles, en passant par des forêts denses et des côtes spectaculaires, le jeu restitue le Japon féodal avec un niveau de détail à couper le souffle.

Les joueurs peuvent suivre la voie honorable du samouraï ou adopter les tactiques furtives et redoutables du Fantôme, en utilisant des bombes fumigènes, des kunais et des manœuvres de diversion stratégiques pour déjouer des ennemis bien plus puissants qu’eux. L’extension « Iki Island » ajoute de nouveaux scénarios, de nouveaux ennemis et de nouvelles mécaniques de combat, tandis que le mode « Legends » propose des missions multijoueurs coopératives contre des adversaires surnaturels. Les fans sur Reddit et Metacritic saluent le jeu pour son récit émouvant, son univers immersif et ses combats gratifiants qui allient stratégie, habileté et style.

Pourquoi nous l’avons choisi Ghost of Tsushima allie des graphismes époustouflants, une narration émouvante et des combats gratifiants. À la fois accessible aux débutants et suffisamment profond pour les joueurs chevronnés, il s’impose comme l’une des aventures de samouraïs incontournables.

Vivez l’aventure cinématographique de samouraï par excellence dans un monde ouvert époustouflant, où vous devrez choisir entre la voie du guerrier honorable et celle du Fantôme rusé.

Que vous aimiez les duels spectaculaires, le gameplay furtif ou l’exploration d’un univers historique riche, Ghost of Tsushima vous offre un voyage inoubliable au cœur de la légende des samouraïs.

Verdict définitif : un voyage à couper le souffle à travers le Japon féodal, alliant beauté, combats et choix. Les jeux comme Ghost of Tsushima sont parfaits pour tous ceux qui recherchent une aventure de samouraï à la fois émouvante et pleine d’action.

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2. Sekiro : Shadows Die Twice : Édition GOTY [Le meilleur jeu de samouraïs pour ceux qui recherchent le défi]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2019 Développeur(s) FromSoftware, Inc., Activision Durée moyenne de jeu 40 à 50 heures Note Metacritic 90

Sekiro : Shadows Die Twice vous met au défi avec des combats de précision, de la furtivité et des déplacements à travers des châteaux, des forêts et des villages. Vous incarnez le « loup manchot », un samouraï déchu qui part en quête pour protéger son jeune seigneur et retrouver son honneur dans le Japon de l’époque Sengoku. Lorsque les joueurs comparent Sekiro à Ghost of Tsushima, ce jeu se distingue souvent par sa difficulté brutale et sa courbe d’apprentissage axée sur les compétences, offrant une expérience de samouraï très différente.

L’édition « Jeu de l’année » ajoute de nouveaux modes, skins et fonctionnalités. Les fans apprécient ses combats au sabre intenses, sa difficulté gratifiante et le frisson de maîtriser chaque affrontement.

Pourquoi nous l'avons choisi Sekiro redéfinit le combat de précision grâce à son système de postures et de parades. C’est un jeu exigeant mais gratifiant, un incontournable pour tous ceux qui aiment relever des défis reposant sur la maîtrise technique.

Préparez-vous à une expérience difficile : ici, le combat repose entièrement sur le rythme, le timing et la capacité à briser la garde de votre adversaire. Il vous oblige à rester vigilant et précis, mais une fois que vous avez pris le coup de main, chaque victoire procure un immense sentiment de satisfaction.

Les amateurs de jeux d’action exigeants mais gratifiants trouveront Sekiro profondément satisfaisant, avec ses défis incessants et sa vision sombre et immersive de l’art de la guerre des samouraïs.

Verdict final : Brutal mais gratifiant, Sekiro est idéal pour les joueurs en quête d’un véritable défi et du frisson de maîtriser chaque duel.

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3. NiOh : Édition complète [Meilleur RPG de samouraïs axé sur le butin]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5 Année de sortie 2017 Développeur(s) Team Ninja, Koei Tecmo Games Durée moyenne de jeu 50 à 70 heures Note Metacritic 88

Incarnez William, un samouraï irlandais dans un Japon sombre et fantastique du XVIIe siècle. Nioh : Édition complète allie des combats au sabre au rythme effréné à une progression de type RPG, à la maîtrise des armes et à différentes postures de combat. Affrontez des clans et des yokai surnaturels à travers des paysages variés, à l’aide de sabres, d’armes d’hast, d’arcs et de fusils.

L'édition complète ajoute trois DLC scénaristiques, élargissant l'univers avec de nouvelles régions, de nouveaux ennemis et des défis épiques, pour vous offrir un mélange palpitant de stratégie, d'action et de personnalisation.

Pourquoi nous l’avons choisi Les mécanismes de jeu de rôle approfondis de Nioh et ses combats axés sur le butin en font un jeu à rejouer à l’infini. Il est parfait pour les joueurs qui recherchent à la fois un défi et une progression de personnage.

Partez à l’aventure dans une version dark fantasy du Japon féodal, alliant des combats brutaux et stratégiques à des éléments de RPG approfondis, un vaste système de butin et un style de combat unique basé sur les postures.

Nioh est idéal pour les joueurs en quête de combats stratégiques aux enjeux élevés, d’une personnalisation riche et d’un mélange captivant d’histoire et de fantasy.

Verdict final : Un RPG riche et axé sur le butin, proposant des combats intenses contre des guerriers et des yokai. Les amateurs de personnalisation et de progression vont l'adorer.

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4. Red Dead Redemption 2 [Le meilleur esprit samouraï du Far West]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2019 Développeur(s) Rockstar Games Durée de jeu moyenne Plus de 60 heures Note Metacritic 97

Bon, écoutez-moi bien : non, l’action ne se déroule pas au Japon, et non, vous ne trouverez pas de katana traînant dans un saloon poussiéreux. Mais Red Dead Redemption 2 mérite tout de même sa place, car il incarne à la perfection les thèmes qui définissent le genre : l’honneur, la loyauté et une vie en équilibre sur le fil d’une lame (ou, dans ce cas précis, d’un revolver). Vous vous glissez dans la peau d’Arthur Morgan et vivez le crépuscule de l’ère des hors-la-loi du Far West, confronté à des choix moraux aussi déchirants que n’importe quel combat à l’épée.

Cet univers ouvert est d'un réalisme à couper le souffle. Un instant, vous chevauchez vers un coucher de soleil flamboyant ; l'instant d'après, vous vous retrouvez pris dans une confrontation tendue qui ressemble à une version western d'un duel de samouraïs. Chaque choix – aider des inconnus, se ranger du côté de votre gang ou simplement vivre de la terre – alimente une histoire à la fois épique et personnelle. Et tout comme dans un récit de samouraï, il s’agit avant tout de lutter pour l’honneur dans un monde qui ne joue pas franc jeu.

Pourquoi nous l’avons choisi Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’un jeu de samouraïs, sa narration et sa maîtrise du monde ouvert rivalisent avec les meilleurs titres du genre. Il établit la référence absolue en matière d’action historique immersive.

Les combats sont cinématographiques sans pour autant recourir à des fioritures tape-à-l’œil. Les fusillades ont la même intensité que les duels au katana : précises, mortelles, et parfois terminées en un clin d’œil. Ajoutez à cela une bande-son incroyable, une météo changeante et une galerie de personnages inoubliables, et vous obtenez un western qui incarne la même âme que les plus belles épopées de samouraïs.

Alors non, ce n’est pas une aventure de samouraï traditionnelle – mais si vous recherchez un jeu qui capture cet esprit d’honneur en voie de disparition, de beauté brutale et d’un héros pris entre deux mondes, Red Dead Redemption 2 s’apparente à une histoire de ronin en bottes de cow-boy.

Verdict final : L’action ne se déroule peut-être pas au Japon, mais ses thèmes d’honneur, de loyauté et de survie font écho à l’esprit samouraï. Parfait pour les amateurs de jeux en monde ouvert.

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5. Total War : Shogun 2 [Meilleur jeu de stratégie sur les samouraïs]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, SteamOS + Linux Année de sortie 2011 Développeur(s) Creative Assembly Durée moyenne de jeu Plus de 50 heures Note Metacritic 90

Total War : Shogun 2 ne consiste pas à incarner un samouraï solitaire armé d’un katana étincelant, mais à commander des armées entières de samouraïs. Au lieu de vous battre en duel sous un cerisier en fleurs, vous déplacez des milliers de soldats sur de vastes champs de bataille, en prenant des décisions qui scelleront le sort de votre clan. Ce classique du genre stratégique mêle la construction d’un empire au tour par tour à des batailles gigantesques en temps réel, vous permettant d’endosser à la fois les rôles de général, de diplomate et de seigneur de guerre.

Les graphismes sont une véritable ode au Japon féodal : des rizières brumeuses, des châteaux tout droit sortis d’un livre d’art et des affrontements cinématiques où les samouraïs s’affrontent l’épée contre l’épée. Zoomez pour des duels réalistes, éloignez la vue pour admirer un tableau de guerre vivant. Élégant et immersif, ce jeu figure fièrement parmi les meilleurs JRPG pour sa capacité à retranscrire la culture japonaise dans l’univers du jeu vidéo.

Pourquoi nous l'avons choisi C'est toujours l'un des meilleurs jeux de stratégie jamais créés. Shogun 2 restitue avec une authenticité inégalée l'ampleur, le caractère dramatique et les tactiques du Japon féodal.

Si vous avez toujours rêvé de façonner l’histoire plutôt que de simplement manier l’épée, voici votre chance. Shogun 2 récompense la patience, la ruse et une pointe de cruauté, ce qui donne à chaque victoire le sentiment d’avoir été méritée.

Verdict final : pour les amateurs de stratégie, c’est l’expérience incontournable de l’ère des samouraïs. Dirigez des armées, gérez la politique et écrivez votre propre histoire du Japon.

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6. Onimusha : Warlords [Meilleur jeu classique de combat de samouraïs]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2001 (version remastérisée en 2019) Développeur(s) Capcom Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures Note Metacritic 86

Plongez dans l'ère Sengoku en incarnant Samanosuke Akechi dans *Onimusha : Warlords*. Affrontez des démons à l'aide d'épées et d'armes élémentaires, résolvez des énigmes astucieuses et explorez un monde sombre et surnaturel. Des graphismes remasterisés, des combats stratégiques et des niveaux pleins d'ambiance créent une expérience intense et immersive qui allie le genre « hack-and-slash » aux frissons classiques du survival horror.

Pourquoi nous l'avons choisi Onimusha fait le pont entre le survival horror et l’action samouraï, offrant une aventure à la fois nostalgique et captivante qui se démarque des titres modernes.

Onimusha: Warlords est un jeu d’action et d’horreur de survie classique, mêlant des combats « hack-and-slash » au rythme effréné à des énigmes et à une histoire sombre et surnaturelle mettant en scène un samouraï solitaire combattant des démons. Il est parfait pour les amateurs d’action-aventure et d’horreur de survie qui souhaitent vivre un voyage à la fois nostalgique et revisité à travers le Japon féodal, avec des combats exigeants et des affrontements mémorables contre des boss.

Verdict final : un classique revisité avec des touches modernes. Son mélange de combats à l’épée et d’énigmes en fait un titre idéal pour les amateurs de survival horror avec une touche samouraï.

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7. Trek to Yomi [Meilleure aventure cinématographique de samouraïs]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2022 Développeur(s) Flying Wild Hog, Devolver Digital Durée moyenne de jeu 8 à 10 heures Note Metacritic 71

Trek to Yomi vous permet d’incarner Hiroki, un jeune samouraï accablé par le poids de la vengeance et de l’honneur après la mort de son maître. Il ne s’agit pas d’un jeu de combat typique : c’est un jeu d’action en vue latérale qui donne davantage l’impression de vivre un film de samouraïs en noir et blanc que de jouer à un jeu vidéo. Chaque image semble avoir été tournée par un réalisateur légendaire, avec un éclairage tamisé, des angles de caméra spectaculaires et une atmosphère si dense qu’on pourrait la trancher au katana.

Ici, le combat ne repose pas sur le fait d’appuyer frénétiquement sur les boutons, mais sur la précision. Chaque duel exige un bon timing, de la patience et une main sûre pour venir à bout aussi bien de samouraïs rivaux que d’ennemis surnaturels inquiétants. Ajoutez à cela une bande-son envoûtante et une mise en scène cinématographique, et Trek to Yomi devient moins un jeu qu’une véritable œuvre d’art interactive.

Pourquoi nous l’avons choisi Trek to Yomi s’apparente davantage à une œuvre d’art qu’à un jeu traditionnel, ce qui en fait un excellent choix pour les amateurs de narration cinématographique.

C’est un voyage court mais inoubliable, empreint d’une tension dramatique et de combats à l’épée élégants, qui marquent autant que son histoire émouvante. Si vous appréciez les esthétiques sombres, l’ambiance du cinéma de samouraïs et un gameplay précis et intense, c’est une aventure qui vaut vraiment le détour.

Verdict final : une expérience cinématographique élégante qui donne l’impression de jouer à un film de samouraïs. Idéal pour les joueurs qui apprécient l’ambiance et l’histoire.

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8. For Honor [Meilleur jeu de samouraïs pour les duels compétitifs]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2017 Développeur(s) Ubisoft Durée moyenne de jeu 20 à 40 heures Note Metacritic 76

Plongez dans un champ de bataille épique où samouraïs, chevaliers, Vikings et Wu-Lin s’affrontent pour la suprématie. For Honor est un jeu d’action tactique axé sur le combat au corps à corps, qui met l’accent sur les affrontements à l’arme blanche grâce à un système unique, l’Art du Combat, qui exige un bon timing, une stratégie et la maîtrise de la faction de guerriers que vous aurez choisie.

Les joueurs peuvent se lancer dans des campagnes solo intenses, des duels multijoueurs et des batailles à grande échelle, tout en personnalisant leurs héros avec des armes, des compétences et des exploits. L'esthétique visuelle du jeu est crue et réaliste, avec des armures détaillées, des environnements dynamiques et des animations de combat cinématiques qui plongent les joueurs dans le chaos de la guerre médiévale.

Pourquoi nous l’avons choisi For Honor propose des combats tactiques qui donnent une impression de poids et reposent sur les compétences. Sa faction des Samouraïs perpétue cet esprit dans un cadre multijoueur unique.

Vivez une expérience de combat multijoueur unique grâce à un système de combat tactique axé sur les armes, dans lequel vous maîtriserez une faction dédiée de samouraïs face à des chevaliers et des Vikings.

For Honor propose des combats intenses, axés sur la maîtrise, destinés aux amateurs d’action multijoueur tactique, offrant à la fois un mode solo gratifiant et des batailles en ligne compétitives.

Verdict final : si vous aimez les duels tendus, ce jeu de combat compétitif est fait pour vous. Ses guerriers samouraïs comptent parmi les combattants les plus gratifiants du monde du jeu vidéo.

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9. Samurai Shodown : Édition Deluxe [Meilleur jeu de combat de samouraïs]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2019 Développeur(s) SNK Corporation Durée moyenne de jeu 10 à 20 heures Note Metacritic 81

Samurai Shodown : Édition Deluxe est un jeu de combat à l’arme blanche articulé autour de duels tendus, dans le plus pur style samouraï. Il ne s’agit pas d’un jeu où l’on enchaîne les combos à outrance : un seul coup bien placé peut décider de l’issue d’un round, ce qui rend le jeu spectaculaire et facile à suivre, même si vous n’avez jamais joué à un jeu de combat.

Le gameplay repose entièrement sur la gestion de l’espace et les jeux psychologiques. La jauge de Rage permet d’effectuer des actions puissantes, limitées à une fois par match, et certains coups peuvent même désarmer vos adversaires : la patience l’emporte donc sur le fait d’appuyer frénétiquement sur les boutons. Des règles simples, un timing précis.

L’édition Deluxe vous offre le jeu de base ainsi que des personnages supplémentaires issus du contenu téléchargeable, ce qui vous permet de disposer d’un roster plus fourni dès le départ. Vous bénéficiez de scénarios de type arcade, d’un mode entraînement, d’un mode versus (local/en ligne) et du mode Dojo qui vous permet de vous entraîner contre des « fantômes » contrôlés par l’IA et inspirés de vrais joueurs.

Pourquoi nous l'avons choisi L'édition Deluxe offre l'expérience Samurai Shodown par excellence, alliant un gameplay intemporel à de nouveaux combattants et contenus destinés aussi bien aux fans de longue date qu'aux nouveaux venus.

Visuellement, le jeu est saisissant : des contours audacieux, des traits à l’encre de Chine et des zooms de caméra percutants mettent en valeur chaque coup. Le bruit de l’acier contre l’acier et les face-à-face tendus font monter la tension. Si vous aimez l’ambiance des films de samouraïs et les combats mesurés où les enjeux sont élevés, ce choix s’impose de lui-même.

Verdict définitif : L’édition ultime pour les joueurs en quête de duels de samouraïs authentiques, qui récompensent l’habileté et la patience à chaque coup. C’est un choix parfait pour les amateurs de bons jeux de combat.

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10. Samurai Warriors 5 [Meilleur jeu de samouraïs pour les batailles à grande échelle]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2021 Développeur(s) Koei Tecmo Durée moyenne de jeu 25 à 50 heures Note Metacritic 77

Samurai Warriors 5 vous plonge dans l’âge d’or de la période Sengoku en vous mettant dans la peau de célèbres commandants militaires japonais tels qu’Oda Nobunaga et Mitsuhide Akechi. Vous menez d’immenses armées au combat, vous livrant à des affrontements de type « hack-and-slash » à grande échelle tout en utilisant des enchaînements d’attaques pour venir à bout de milliers d’adversaires.

Le jeu se distingue par un style visuel « pixel-shaded », qui confère aux batailles classiques une esthétique à la fois fraîche et moderne tout en conservant l’atmosphère dramatique du Japon historique.

Pourquoi nous l’avons choisi Samurai Warriors 5 redonne un nouveau souffle à cette série de longue date grâce à une direction artistique audacieuse et à des combats épurés, tout en conservant le frisson des batailles gigantesques.

Les amateurs de batailles épiques et de drames historiques apprécieront Samurai Warriors 5 pour ses combats intenses, ses ennemis évolutifs et ses graphismes cel-shading éclatants qui donnent vie au Japon féodal.

Verdict final : Du pur plaisir « hack-and-slash » à très grande échelle. Idéal pour les joueurs qui adorent faucher des milliers d’ennemis avec panache.

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11. L’ascension des Ronin [Meilleur RPG de samouraïs en monde ouvert]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, PS5 Année de sortie 2024 (PS5), 2025 (PC) Créateur(s) Développeur : KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Éditeur : KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Durée moyenne de jeu ~40 à 60 heures Note Metacritic 76

L’ascension des Ronin plonge les joueurs dans les dernières années du shogunat Tokugawa, où vous incarnez un rōnin évoluant dans un Japon en proie au chaos. Les joueurs s’engagent dans des combats au katana, à l’arme à feu et d’arts martiaux tout en faisant des choix déterminants qui façonnent le récit. Explorez des villes animées, des villages et des champs de bataille dans un monde ouvert magnifiquement réalisé, regorgeant de quêtes secondaires, de personnages historiques et de rencontres tactiques.

Pourquoi nous l’avons choisi Ce titre à venir promet un mélange de combats de samouraïs, d’exploration en monde ouvert et de choix laissés à la discrétion du joueur, autant d’éléments qui pourraient en faire un futur classique.

Forgez votre propre destin dans un RPG en monde ouvert, où vos choix façonnent le récit et où vous traversez une période de grands bouleversements historiques en combinant combats au katana, au pistolet et arts martiaux.

L’ascension des Ronin est le jeu idéal pour les joueurs qui apprécient les RPG d’action profonds, axés sur les choix, se déroulant dans un univers de samouraïs au réalisme historique saisissant.

Verdict final : un vaste RPG axé sur les choix, où vos décisions comptent vraiment. Idéal pour les joueurs en quête de liberté, de combats riches et d’une immersion historique.

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12. La voie du samouraï 4 [Meilleure expérience de jeu « bac à sable » sur le thème des samouraïs]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows Année de sortie 2015 Créateur(s) Développeur : ACQUIRE Corp. Éditeur : Ghostlight LTD Durée moyenne de jeu ~20 à 30 heures Note Metacritic Non disponible

La voie du samouraï 4 permet aux joueurs de vivre une vie de samouraï hautement personnalisée dans un environnement de type « bac à sable ». Chaque décision, chaque choix de combat et même la mort peuvent modifier radicalement le scénario, menant à de multiples fins. Les joueurs participent à des combats au sabre, explorent des villes et des villages, et interagissent avec diverses factions tout en traçant leur propre chemin.

Pourquoi nous l'avons choisi La voie du samouraï se distingue par sa liberté de choix et sa rejouabilité, permettant aux joueurs de façonner leur histoire comme peu de jeux le permettent.

Vivez une vie de samouraï personnalisée dans un jeu « bac à sable » unique où vos décisions, vos actions et même votre mort ont un impact profond sur le scénario et la fin de l’histoire.

Les amateurs d’expériences samouraï immersives et de récits à embranchements apprécieront la liberté et la rejouabilité offertes par La voie du samouraï 4.

Verdict final : un jeu « bac à sable » original et riche en choix, où chaque décision façonne votre histoire. Parfait pour les joueurs qui recherchent la rejouabilité et le contrôle total sur leur parcours de samouraï.

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13. Like a Dragon : Ishin ! [Meilleur jeu de samouraï dans le style Yakuza]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Créateur(s) Développeur : Ryu Ga Gotoku Studio Éditeur : SEGA Durée moyenne de jeu 30 à 60 heures Note Metacritic 81

Like a Dragon : Ishin ! reprend la formule tant appréciée de la série Yakuza et la transpose dans la période tumultueuse du Bakumatsu au Japon. Vous incarnez Sakamoto Ryoma, un samouraï errant dont la quête personnelle de justice s’inscrit dans le contexte des bouleversements politiques de l’époque.

Le jeu se présente comme un mélange entre un drame historique et un jeu en monde ouvert déjanté. Attendez-vous à des duels à l’épée réalistes, des fusillades endiablées au pistolet et les célèbres bagarres de rue qui font la renommée de la série Yakuza. En dehors des combats, vous pourrez passer des heures à cultiver des légumes, à jouer à des jeux d’argent, à chanter dans des tavernes ou à vous plonger dans des intrigues secondaires décalées qui parviennent à trouver le juste équilibre entre humour et émotion.

Jouez-y sur un bon écran de jeu et vous ne manquerez aucun détail cinématographique, des rues d’Edo éclairées à la lueur des lanternes aux villages brumeux en passant par les immenses champs de bataille. Ce qui rend Ishin si particulier, comme le soulignent de nombreux joueurs sur Reddit, c’est la façon dont il allie une histoire de samouraïs sérieuse à des mini-jeux déjantés et à un contenu secondaire émouvant, une formule dont les fans ne se lassent jamais.

Pourquoi nous l'avons choisi Ishin mêle avec brio le drame des samouraïs à l’humour et au chaos caractéristiques de la série Yakuza, ce qui en fait l’un des jeux de samouraïs les plus originaux.

Explorez un univers historique dynamique avec les combats exubérants et déjantés ainsi que l’humour décalé caractéristiques de la série Yakuza, mais avec une touche supplémentaire apportée par les sabres et les pistolets.

Si vous recherchez un drame de samouraïs intense, agrémenté d’humour, d’action et d’une touche d’excentricité, Ishin vous offre l’une des expériences de samouraïs les plus originales qui soient.

Verdict final : Un jeu déjanté, typiquement « Yakuza », revisité à la sauce samouraï. Un incontournable pour les fans d’action débridée et d’humour.

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14. Samurai Jack : La bataille à travers le temps [Meilleur jeu de samouraïs pour les fans de dessins animés]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2020 Créateur(s) Développeur : Soleil Ltd. Éditeur : Adult Swim Games Durée moyenne de jeu 8 à 12 heures Note Metacritic 75

Samurai Jack : La bataille à travers le temps s'apparente à une véritable déclaration d'amour adressée aux fans de la série animée emblématique. Véritable « chapitre perdu », ce jeu fait le lien avec la fin de la série tout en offrant aux joueurs la possibilité de revivre le combat de Jack contre Aku à travers des mondes familiers.

Le gameplay mêle des combats de type « hack-and-slash », des éléments de RPG légers et des défis de plateforme. Jack manie des épées, des bâtons et des armes à distance tout en améliorant ses capacités au fil du temps. Mais ce qui brille vraiment, c’est le graphisme : les visuels en cel-shading restituent à la perfection le style audacieux et minimaliste de la série. Ajoutez à cela la distribution vocale originale, et vous obtenez une expérience qui donne l’impression de jouer un épisode interactif.

Les fans sur Metacritic soulignent le côté nostalgique, affirmant que le jeu restitue à la perfection l’atmosphère du dessin animé. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un jeu très long, il capture l’humour, l’action et le charme intemporel de l’univers de Samurai Jack.

Pourquoi nous l’avons choisi Ce jeu incarne à la perfection l’esprit du dessin animé, alliant nostalgie et gameplay divertissant. Il s’agit en substance d’un épisode jouable de Samurai Jack, ce que les fans adorent.

Incarnez le samouraï légendaire de la série animée tant appréciée dans un jeu de plates-formes et d’action qui restitue parfaitement le style graphique emblématique, l’humour et l’esprit de la série.

Que vous ayez grandi avec Jack ou que vous aimiez simplement les jeux d'action stylisés, celui-ci vous offre une aventure émouvante et visuellement saisissante.

Verdict final : Une véritable déclaration d’amour aux fans de la série. Des combats simples mais divertissants, associés à une bonne dose de nostalgie, en font un incontournable pour les amateurs de dessins animés.

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15. Shadow Warrior 2 [Meilleur jeu de tir et de combat inspiré des samouraïs]

Notre note 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2016 Créateur(s) Développeur : Flying Wild Hog Éditeur : Devolver Digital Durée moyenne de jeu 12 à 20 heures Note Metacritic 78

Shadow Warrior 2 fait fi de toute subtilité. Vous incarnez Lo Wang, personnage au nom hilarant, et vous combattez des démons et des mercenaires à l’aide d’un arsenal composé d’épées, de fusils à pompe, de lance-roquettes et de tout ce qui vous tombe sous la main.

Ce jeu est un véritable chaos, mêlant tir à la première personne et combats au corps à corps fluides. Un instant, vous découpez vos ennemis en morceaux à coups de katana ; l’instant d’après, vous déchargez une rafale de balles sur une nuée de démons. Le système de progression s’inspire des jeux de tir « loot-and-shoot », vous offrant ainsi une multitude d’armes et d’améliorations à tester.

Ses graphismes sont tape-à-l'œil, baignés de néons et sanglants, tandis que le scénario mise sur des blagues ironiques et des répliques délirantes. Les fans sur Reddit le qualifient souvent de « plaisir coupable » : ce n’est pas subtil, mais c’est infiniment amusant lorsque vous avez simplement envie de violence stylisée et d’humour.

Pourquoi nous l’avons choisi Shadow Warrior 2 ne se prend pas au sérieux, et c’est justement pour cela qu’il fonctionne. C’est un divertissement chaotique, qui offre à parts égales de la violence stylisée et de l’humour.

Lâchez les rênes d’une combinaison mortelle mêlant tir à la première personne au rythme effréné et combats à l’épée brutaux, qui vous permettra de vous frayer un chemin à coups d’épée et de balles à travers des hordes démoniaques avec style.

Pour tous ceux qui aiment l’humour déjanté, l’action démesurée et le mélange des lames et des balles, Shadow Warrior 2 est un pur plaisir sous forme numérique.

Verdict final : un mélange sanglant et chaotique d’armes à feu et d’armes blanches. Parfait pour les joueurs en quête de divertissement trépidant et de chasses aux démons démesurées.

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Foire aux questions

Quel est le meilleur jeu de samouraïs ?

Tout dépend de vos goûts. Ghost of Tsushima est l’aventure de samouraï en monde ouvert la plus acclamée, tandis que Sekiro est idéal si vous recherchez un jeu difficile, et Total War : Shogun 2 séduira les amateurs de stratégie.

Qu'est-ce qui caractérise un jeu de samouraïs ?

Les jeux de samouraïs s’articulent généralement autour du combat au sabre, de l’histoire du Japon et des thèmes de l’honneur ou du bushido. Ils peuvent mettre l’accent sur des duels réalistes, des batailles tactiques ou des interprétations stylisées de la culture samouraï.

Quel est le meilleur jeu de samouraïs en monde ouvert ?

Le meilleur est Ghost of Tsushima, qui offre des paysages époustouflants, des combats fluides et une exploration immersive du Japon féodal. Son équilibre entre l’histoire, les quêtes secondaires et les combats libres le rend imbattable.

Ghost of Tsushima s'inspire-t-il d'une histoire vraie ?

Pas exactement. Il s’inspire de l’invasion mongole de l’île de Tsushima en 1274, mais le protagoniste, Jin Sakai, est un personnage fictif. Le jeu mêle histoire et narration créative.