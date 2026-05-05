15 najlepszych gier o samurajach, które w 2026 roku zapewnią epicką akcję

Jeśli chodzi o najlepsze gry o samurajach, wybór wydaje się nieograniczony – i to jest naprawdę miły problem. Pojedynki na miecze, potajemne ataki, wielkie bitwy i kinowe historie walczą o twoją uwagę, a każda z nich wnosi swój własny klimat ducha samurajskiego. Spędziłem o wiele za wiele późnych nocy, poszukując idealnego połączenia dramaturgii i walki na miecze i, szczerze mówiąc, jest to jedna z najbardziej satysfakcjonujących przygód, w jakie można się wciągnąć.

Ale tu pojawia się pewien haczyk: nie każda gra o samurajach osiąga idealną równowagę między akcją, fabułą i atmosferą. Niektóre skupiają się wyłącznie na niezwykle dynamicznej walce, podczas gdy inne stawiają na rozległe światy lub strategię na wielką skalę. Właśnie dlatego stworzyłem tę listę – aby oddzielić ziarno od plew i wyróżnić te tytuły, które naprawdę spełniają oczekiwania. Chwyć swoją katanę, weź głęboki oddech i zanurzmy się w ten świat.

Nasze najlepsze propozycje gier o samurajach

Znalezienie najlepszych gier o samurajach może być trudne, biorąc pod uwagę niesamowitą różnorodność dostępnych tytułów, w których można wymachiwać mieczami, skradać się w cieniu i żyć jak samuraj. Oto pięć tytułów, które naprawdę wyróżniają się pod względem akcji, fabuły i zabawy.

1 Ghost of Tsushima: Directors Cut 2021 Ta gra przypomina bardziej film niż grę. Rozejrzyj się i odkrywaj wyspę Tsushima, walcz z honorem lub atakuj jako niepostrzegalny duch i podziwiaj jedne z najpiękniejszych krajobrazów w historii gier. Każdy pojedynek, pościg i spokojna chwila na polach wydają się epickie. Buy now 2 Sekiro: Shadows Die Twice 2019 Jest to brutalna gra, ale może też dostarczyć wiele satysfakcji. Walka w Sekiro opiera się na wyczuciu czasu, parowaniu ciosów i opanowaniu ruchów przeciwników. Będziesz eksplorować lasy, wioski i zamki, odczuwając napięcie towarzyszące każdej walce. Fani na Reddicie nazywają tę grę „bolesnie satysfakcjonującą”. Buy now 3 Nioh 2017 Wyobraź sobie Japonię z okresu Sengoku z elementami mrocznej fantastyki. W grze „Nioh” znajdziesz trudnych przeciwników, walkę opartą na pozycjach oraz łupy, które sprawiają, że nieustannie dostosowujesz konfigurację postaci i wypróbowujesz nowe strategie. Każda walka jest inna, a za rogiem zawsze czeka nowe wyzwanie. Buy now

Ta piątka to dopiero początek – każda z tych gier oferuje własny smak przygody, wyzwań i zanurzenia się w świecie samurajów.

Przewiń dalej, aby zobaczyć pełną listę 15 najlepszych gier o samurajach z 2026 roku, pełną jeszcze większej liczby walk na miecze, misji skradankowych i niezapomnianych historii.

15 najlepszych gier o samurajach, w które musisz zagrać – epickie bitwy, skradanie się i honor

Gry o samurajach nigdy nie były tak ekscytujące. Od kinowych otwartych światów po intensywne wyzwania w stylu „Souls” i potajemne likwidacje przeciwników – gry te oddają ducha i atmosferę feudalnej Japonii. W ile z tych najlepszych gier o samurajach grałeś?

1. Duch Tsusimy: Wersja reżyserska [Najlepsza gra o samurajach]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PS5, PC Rok wydania 2021 (PS5), 2024 (PC) Twórcy Nixxes Software, Sucker Punch Productions Średni czas rozgrywki 40–60 godzin Ocena na Metacritic 87 (PS5), 89 (PC)

Wciel się w postać Jina Sakai, ostatniego ocalałego samuraja z wyspy Tsushima, i walcz, by odeprzeć bezlitosną inwazję mongolską. Duch Tsusimy łączy kinową narrację z płynną, opartą na precyzji walką oraz oszałamiającym otwartym światem, dzięki czemu każda potyczka i każda eksploracja nabierają epickiego charakteru. Od rozległych pól i spokojnych świątyń po gęste lasy i malownicze wybrzeża – gra oddaje feudalną Japonię z zapierającą dech w piersiach szczegółowością.

Gracze mogą podążać szlachetną ścieżką samuraja lub stosować podstępne, przerażające taktyki Ducha, wykorzystując bomby dymne, kunai i strategiczne podstępy, by przechytrzyć przeważających liczebnie wrogów. Dodatek „Iki Island” wprowadza nowe wątki fabularne, przeciwników i mechaniki walki, natomiast tryb „Legends” oferuje kooperacyjne misje wieloosobowe przeciwko nadprzyrodzonym wrogom. Fani na Reddicie i Metacritic chwalą grę za poruszającą fabułę, wciągający świat oraz satysfakcjonującą walkę, która łączy w sobie strategię, umiejętności i styl.

Dlaczego to wybraliśmy Duch Tsusimy łączy w sobie oszałamiającą oprawę wizualną, poruszającą fabułę i satysfakcjonującą walkę. Jest to gra przystępna dla nowicjuszy, a jednocześnie wystarczająco głęboka dla zapalonych graczy, co czyni ją jedną z najlepszych przygód samurajskich.

Przeżyj niezapomnianą, kinową przygodę samurajską w oszałamiającym otwartym świecie, gdzie wybierasz między ścieżką honorowego wojownika a przebiegłego Ducha.

Niezależnie od tego, czy lubisz dramatyczne pojedynki, rozgrywkę opartą na skradaniu się, czy też odkrywanie bogatego historycznego świata, Duch Tsusimy oferuje niezapomnianą podróż w głąb legendy samurajskiej.

Ocena końcowa: Zapierająca dech w piersiach podróż przez feudalną Japonię, łącząca piękno, walkę i możliwość wyboru. Gry takie jak Duch Tsusimy są idealne dla każdego, kto pragnie przeżyć emocjonującą, a jednocześnie pełną akcji przygodę samurajską.

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2. Sekiro: Cienie umierają dwukrotnie: Edycja GOTY [Najlepsza gra o samurajach dla miłośników wyzwań]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2019 Twórca/twórcy FromSoftware, Inc., Activision Średni czas gry 40–50 godzin Ocena na Metacritic 90

Sekiro: Cienie umierają dwukrotnie stawia przed graczem wyzwania związane z precyzyjną walką, skradaniem się oraz przemierzaniem zamków, lasów i wiosek. Wcielasz się w rolę „jednorękiego wilka” – zhańbionego samuraja, którego misją jest ochrona swojego młodego pana i odzyskanie honoru w Japonii okresu Sengoku. Kiedy gracze porównują Sekiro i Duch Tsusimy, ta gra często wyróżnia się brutalnym poziomem trudności i krzywą nauki opartą na umiejętnościach, oferując zupełnie inne doświadczenie związane z samurajami.

Edycja „Gra Roku” zawiera nowe tryby, skórki i funkcje. Fani uwielbiają intensywne pojedynki na miecze, satysfakcjonujący poziom trudności oraz dreszczyk emocji związany z opanowaniem każdej walki.

Dlaczego to wybraliśmy Sekiro na nowo definiuje precyzyjną walkę dzięki systemowi pozycji i parowania ciosów. Gra jest wymagająca, ale dająca ogromną satysfakcję – pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy uwielbiają opanowywać wyzwania oparte na umiejętnościach.

Przygotuj się na trudną przygodę – walka w tej grze opiera się na rytmie, wyczuciu czasu i przełamaniu gardy przeciwnika. Wymaga to od gracza czujności i precyzji, ale gdy już złapiesz rytm, każde zwycięstwo daje niesamowitą satysfakcję.

Fani wymagających, ale satysfakcjonujących gier akcji uznają Sekiro za niezwykle satysfakcjonującą pozycję, oferującą nieustanne wyzwania oraz mroczne, wciągające spojrzenie na sztukę walki samurajów.

Ocena końcowa: Brutalna, ale satysfakcjonująca gra Sekiro jest idealna dla graczy, którzy pragną poważnego wyzwania i dreszczyku emocji związanego z opanowaniem każdego pojedynku.

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3. NiOh: Edycja kompletna [Najlepsza gra RPG o samurajach oparta na zdobywaniu łupów]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5 Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Team Ninja, Koei Tecmo Games Średni czas rozgrywki 50–70 godzin Ocena na Metacritic 88

Wciel się w postać Williama, irlandzkiego samuraja w mrocznej, fantastycznej Japonii XVII wieku. Nioh: Edycja kompletna łączy dynamiczne walki na miecze z elementami RPG, opanowaniem broni i różnymi pozycjami bojowymi. Walcz z klanami i nadprzyrodzonymi yokai w zróżnicowanych lokacjach, używając mieczy, broni drzewcowej, łuków i broni palnej.

Wersja Complete Edition zawiera trzy fabularne dodatki DLC, które poszerzają świat gry o nowe regiony, przeciwników i epickie wyzwania, oferując ekscytujące połączenie strategii, akcji i możliwości personalizacji.

Dlaczego to wybraliśmy Głęboka mechanika RPG oraz walka oparta na zdobywaniu łupów sprawiają, że w „Nioh” można grać w nieskończoność. Jest to idealna gra dla graczy, którzy pragną zarówno wyzwań, jak i rozwoju postaci.

Wyrusz w podróż przez mroczną, fantasy wersję feudalnej Japonii, łączącą brutalną, strategiczną walkę z rozbudowanymi elementami RPG, rozległym systemem łupów oraz unikalnym stylem walki opartym na pozycjach.

Nioh jest idealną grą dla graczy, którzy pragną strategicznej walki o wysoką stawkę, bogatych możliwości personalizacji oraz ekscytującego połączenia historii i fantastyki.

Ostateczna ocena: Głęboka gra RPG oparta na zdobywaniu łupów, oferująca intensywne bitwy zarówno z wojownikami, jak i yokai. Spodoba się fanom personalizacji i rozwoju postaci.

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4. Red Dead Redemption 2 [Najlepszy duch samuraja na Dzikim Zachodzie]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Rockstar Games Średni czas gry ponad 60 godzin Ocena na Metacritic 97

No dobrze, posłuchajcie mnie: nie, akcja nie rozgrywa się w Japonii i nie, w zakurzonym saloonie nie znajdziecie leżącej katany. Jednak „Red Dead Redemption 2” i tak zasługuje na swoje miejsce, ponieważ doskonale oddaje motywy charakterystyczne dla tego gatunku – honor, lojalność i życie balansujące na ostrzu miecza (lub, w tym przypadku, rewolweru). Wcielasz się w Arthura Morgana i przeżywasz schyłek epoki bandytów na Dzikim Zachodzie, stawiając czoła dylematom moralnym, które ranią równie głęboko jak każda walka na miecze.

Ten otwarty świat tętni życiem w sposób zapierający dech w piersiach. W jednej chwili jedziesz w stronę płonącego zachodu słońca, a w następnej zostajesz wplątany w pełną napięcia konfrontację, która przypomina westernową wersję pojedynku samurajskiego. Każdy wybór – pomoc nieznajomym, opowiedzenie się po stronie swojej bandy czy po prostu życie z tego, co daje ziemia – wpływa na fabułę, która jest w równym stopniu epicka, co osobista. I podobnie jak w opowieściach o samurajach, chodzi tu o zmagania z honorem w świecie, który nie gra uczciwie.

Dlaczego to wybraliśmy Chociaż nie jest to stricte gra o samurajach, jej fabuła i mistrzowskie wykorzystanie otwartego świata dorównują najlepszym tytułom tego gatunku. Wyznacza ona złoty standard w dziedzinie wciągającej akcji historycznej.

Walka jest kinowa, ale nie potrzebuje krzykliwych popisów. Strzelaniny mają taką samą intensywność jak pojedynki na katany: są precyzyjne, śmiertelne i czasem kończą się w mgnieniu oka. Dodaj do tego niesamowitą ścieżkę dźwiękową, nastrojową pogodę i galerię niezapomnianych postaci, a otrzymasz western, który oddaje tę samą duszę, co najlepsze epopeje samurajskie.

Nie, nie jest to więc tradycyjna przygoda samurajska – ale jeśli szukasz gry, która oddaje ducha zanikającego honoru, brutalnego piękna i bohatera uwięzionego między światami, „Red Dead Redemption 2” przypomina opowieść o roninie w kowbojskich butach.

Ocena końcowa: Być może akcja nie rozgrywa się w Japonii, ale motywy honoru, lojalności i przetrwania nawiązują do ducha samurajów. Idealna pozycja dla miłośników gier z otwartym światem.

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5. Total War: Shogun 2 [Najlepsza gra strategiczna o samurajach]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, SteamOS + Linux Rok wydania 2011 Twórca/twórcy Creative Assembly Średni czas gry ponad 50 godzin Ocena Metacritic 90

W grze Total War: Shogun 2 nie chodzi o bycie samotnym samurajem z lśniącą kataną – chodzi o dowodzenie całymi armiami samurajów. Zamiast pojedynków pod kwitnącą wiśnią, przemieszczasz tysiące żołnierzy po rozległych polach bitewnych, podejmując decyzje, które decydują o losie twojego klanu. Ta klasyczna gra strategiczna łączy turową rozgrywkę polegającą na budowaniu imperium z ogromnymi bitwami w czasie rzeczywistym, pozwalając ci wcielić się jednocześnie w rolę generała, dyplomaty i wodza.

Grafika to prawdziwy hołd dla feudalnej Japonii: zamglone pola ryżowe, zamki rodem z albumu o sztuce oraz kinowe starcia, w których samurajowie walczą mieczem w miecz. Zbliż obraz, by obejrzeć surowe pojedynki, oddal, by podziwiać żywy obraz wojny. Gra jest stylowa, wciągająca i dumnie plasuje się wśród najlepszych gier JRPG pod względem oddania japońskiej kultury w świecie gier.

Dlaczego to wybraliśmy To wciąż jedna z najlepszych gier strategicznych, jakie kiedykolwiek powstały. Shogun 2 oddaje skalę, dramatyzm i taktykę feudalnej Japonii z niezrównaną autentycznością.

Jeśli kiedykolwiek chciałeś kształtować bieg historii, a nie tylko wymachiwać mieczem, to jest twoja szansa. Shogun 2 nagradza cierpliwość, spryt i odrobinę bezwzględności, dzięki czemu każde zwycięstwo wydaje się zasłużone.

Ocena końcowa: Dla fanów strategii jest to najlepsza gra osadzona w epoce samurajów. Dowódź armiami, zarządzaj polityką i napisz własną historię Japonii.

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6. Onimusha: Warlords [Najlepsza klasyczna gra typu hack-and-slash o samurajach]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2001 (wersja zremasterowana 2019) Twórca/twórcy Capcom Średni czas rozgrywki 12–15 godzin Ocena Metacritic 86

Wciel się w postać Samanosuke Akechi i przenieś się do epoki Sengoku w grze „Onimusha: Warlords”. Walcz z demonami za pomocą mieczy i broni żywiołowej, rozwiązuj pomysłowe zagadki i odkrywaj mroczny, nadprzyrodzony świat. Ulepszona grafika, strategiczna walka i klimatyczne poziomy tworzą pełne napięcia, wciągające doświadczenie, łączące akcję typu hack-and-slash z klasycznymi emocjami rodem z survival horrorów.

Dlaczego to wybraliśmy Onimusha łączy survival horror z akcją samurajską, oferując nostalgiczną, a jednocześnie wciągającą przygodę, która wyróżnia się na tle współczesnych tytułów.

Onimusha: Warlords to klasyczna gra akcji z gatunku survival horroru, łącząca dynamiczną walkę typu hack-and-slash z łamigłówkami oraz mroczną, nadprzyrodzoną historią o samotnym samuraju walczącym z demonami. Jest idealna dla fanów gier akcji-przygodowych i survival horrorów, którzy pragną nostalgicznej, a jednocześnie odświeżonej podróży przez feudalną Japonię z wymagającą walką i niezapomnianymi starciami z bossami.

Ocena końcowa: Klasyka odrodzona z nowoczesnymi akcentami. Połączenie walki na miecze i łamigłówek sprawia, że gra jest idealna dla fanów survival horrorów z samurajskim akcentem.

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7. Trek to Yomi [Najlepsza kinowa przygoda samurajska]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Flying Wild Hog, Devolver Digital Średni czas rozgrywki 8–10 godzin Ocena na Metacritic 71

W grze „Trek to Yomi” wcielasz się w Hirokiego, młodego samuraja, który po śmierci swojego mistrza dźwiga ciężar zemsty i honoru. Nie jest to typowa gra typu hack-and-slash – to gra akcji z widokiem z boku, która bardziej przypomina oglądanie czarno-białego filmu o samurajach niż granie w grę wideo. Każda klatka wygląda, jakby została nakręcona przez legendarnego reżysera – z nastrojowym oświetleniem, rozległymi ujęciami kamery i atmosferą tak gęstą, że można by ją przeciąć kataną.

Walka w tej grze nie polega na bezmyślnym wciskaniu przycisków – chodzi tu o precyzję. Każdy pojedynek wymaga wyczucia czasu, cierpliwości i pewnej ręki, gdy pokonujesz zarówno rywalizujących samurajów, jak i przerażających nadprzyrodzonych przeciwników. W połączeniu z hipnotyzującą ścieżką dźwiękową i kinową oprawą „Trek to Yomi” staje się czymś więcej niż tylko grą – to interaktywne dzieło sztuki.

Dlaczego to wybraliśmy „Trek to Yomi” to bardziej dzieło sztuki niż tradycyjna gra, co czyni ją doskonałym wyborem dla fanów kinowej narracji.

To krótka, ale niezapomniana przygoda, pełna dramatycznego napięcia i stylowych scen walk na miecze, które robią równie duże wrażenie, co poruszająca fabuła. Jeśli lubisz nastrojową estetykę, klimat kina samurajskiego oraz precyzyjną, skupioną rozgrywkę, to jest to przygoda, w którą warto się wybrać.

Ocena końcowa: Stylowe, kinowe doświadczenie, które przypomina film o samurajach, w który można zagrać. Najlepsza propozycja dla graczy ceniących atmosferę i fabułę.

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8. For Honor [Najlepsza gra o samurajach do rywalizacji w pojedynkach]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Ubisoft Średni czas gry 20–40 godzin Ocena Metacritic 76

Wkrocz na epickie pole bitwy, gdzie samurajowie, rycerze, wikingowie i wojownicy Wu-Lin walczą o dominację. For Honor to taktyczna gra akcji skupiająca się na walce wręcz, kładąca nacisk na walkę z użyciem broni oraz wykorzystująca unikalny system „Art of Battle”, który wymaga wyczucia czasu, strategii i doskonałego opanowania wybranej frakcji wojowników.

Gracze mogą brać udział w intensywnych kampaniach dla jednego gracza, pojedynkach w trybie wieloosobowym oraz bitwach na wielką skalę, dostosowując jednocześnie swoich bohaterów za pomocą broni, umiejętności i zdolności specjalnych. Oprawa graficzna gry jest surowa i realistyczna, a szczegółowe zbroje, dynamiczne otoczenie oraz kinowe animacje walk pozwalają graczom w pełni zanurzyć się w chaosie średniowiecznych wojen.

Dlaczego to wybraliśmy For Honor oferuje taktyczną walkę, która jest dynamiczna i oparta na umiejętnościach. Frakcja samurajów podtrzymuje ducha tej tradycji w wyjątkowym trybie wieloosobowym.

Weź udział w wyjątkowej walce w trybie wieloosobowym z taktycznym systemem walki opartym na broni, w którym opanujesz specjalną frakcję samurajów, walcząc przeciwko rycerzom i Wikingom.

For Honor zapewnia intensywną, opartą na umiejętnościach walkę dla fanów taktycznej akcji wieloosobowej, oferując zarówno satysfakcjonującą rozgrywkę solo, jak i rywalizacyjne bitwy online.

Ocena końcowa: Jeśli kochasz pełne napięcia pojedynki, ta rywalizacyjna bijatyka spełni Twoje oczekiwania. Wojownicy samurajscy należą do najbardziej satysfakcjonujących postaci w świecie gier.

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9. Samurai Shodown: Edycja Deluxe [Najlepsza gra walki z samurajami]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2019 Twórca/twórcy SNK Corporation Średni czas gry 10–20 godzin Ocena w serwisie Metacritic 81

Samurai Shodown: Edycja Deluxe to gra walki z wykorzystaniem broni, oparta na pełnych napięcia pojedynkach w stylu samurajskim. Nie jest to gra polegająca na powtarzaniu kombinacji ciosów – jedno celne uderzenie może rozstrzygnąć rundę, dzięki czemu rozgrywka jest pełna dramaturgii i łatwa do śledzenia, nawet jeśli nigdy wcześniej nie grałeś w bijatyki.

Rozgrywka opiera się na utrzymywaniu odpowiedniej odległości i grach psychologicznych. Pasek Rage umożliwia wykonanie potężnych, dostępnych tylko raz na mecz zagrań, a niektóre ruchy pozwalają nawet rozbroić przeciwników – dlatego cierpliwość wygrywa z bezmyślnym wciskaniem przycisków. Proste zasady, głębokie wyczucie czasu.

Wersja Edycja Deluxe zawiera grę podstawową oraz dodatkowe postacie z DLC, dzięki czemu zaczynasz z większym wyborem bohaterów. Otrzymujesz historie w stylu arcade, tryb treningowy, tryb versus (lokalny/online) oraz tryb Dojo, który pozwala na sparingi z „duchami” AI opartymi na prawdziwych graczach.

Dlaczego to wybraliśmy Edycja Deluxe zapewnia najlepsze wrażenia z gry w Samurai Shodown, łącząc ponadczasową rozgrywkę z dodatkowymi postaciami i treściami, które zadowolą zarówno wieloletnich fanów, jak i nowych graczy.

Grafika przyciąga wzrok: wyraziste kontury, pociągnięcia pędzlem i dynamiczne zbliżenia kamery podkreślają każde cięcie. Odgłosy zderzającej się stali oraz ciche starcia budują napięcie. Jeśli lubisz klimat filmów o samurajach oraz wyważone walki o wysoką stawkę, to jest to oczywisty wybór.

Ocena końcowa: Najlepsza edycja dla graczy poszukujących autentycznych pojedynków samurajskich, w których każde uderzenie jest nagrodą za umiejętności i cierpliwość. To idealny wybór dla fanów dobrych gier walki.

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10. Samurai Warriors 5 [Najlepsza gra o samurajach z bitwami na wielką skalę]

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Koei Tecmo Średni czas gry 25–50 godzin Ocena na Metacritic 77

W grze Samurai Warriors 5 możesz przenieść się do złotej ery okresu Sengoku, wcielając się w rolę słynnych japońskich dowódców wojskowych, takich jak Oda Nobunaga i Mitsuhide Akechi. Prowadzisz ogromne armie do bitwy, biorąc udział w zakrojonych na szeroką skalę walkach typu hack-and-slash, wykorzystując ataki oparte na kombinacjach, by pokonać tysiące wrogów.

Gra charakteryzuje się stylistyką graficzną opartą na cieniowaniu pikselowym, nadającą klasycznym bitwom świeży i nowoczesny wygląd, zachowując jednocześnie dramatyczny klimat historycznej Japonii.

Dlaczego to wybraliśmy Samurai Warriors 5 odświeża tę długoletnią serię dzięki odważnej oprawie graficznej i usprawnionej walce, jednocześnie zapewniając emocje związane z wielkimi bitwami.

Fani epickich bitew i dramatów historycznych z pewnością docenią Samurai Warriors 5 za intensywną walkę, ewoluujących przeciwników oraz żywą grafikę w stylu cel-shading, która ożywia feudalną Japonię.

Ocena końcowa: Czysta zabawa w stylu hack-and-slash na ogromną skalę. Idealna pozycja dla graczy, którzy uwielbiają w efektowny sposób wykańczać tysiące wrogów.

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11. Powstanie roninów [Najlepsza gra RPG z samurajami w otwartym świecie]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, PS5 Rok premiery 2024 (PS5), 2025 (PC) Twórca/twórcy Producent: KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Wydawca: KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Średni czas gry ~40–60 godzin Ocena na Metacritic 76

Gra „Powstanie roninów” przenosi graczy w ostatnie lata szogunatu Tokugawa, gdzie wcielają się w rolę ronina poruszającego się po ogarniętej chaosem Japonii. Gracze biorą udział w walkach z użyciem katany, broni palnej i sztuk walki, podejmując jednocześnie kluczowe decyzje, które kształtują fabułę. Eksploruj tętniące życiem miasta, wioski i pola bitew w pięknie zrealizowanym otwartym świecie, pełnym zadań pobocznych, postaci historycznych i taktycznych starć.

Dlaczego to wybraliśmy Ta nadchodząca gra zapowiada połączenie walk samurajskich, eksploracji otwartego świata oraz wyborów dokonywanych przez gracza – elementów, które mogą sprawić, że stanie się ona przyszłym klasykiem.

Kształtuj swoje przeznaczenie w grze RPG z otwartym światem, w której twoje wybory wpływają na przebieg fabuły, a ty zmierzasz przez okres wielkich zmian historycznych, łącząc walkę kataną, bronią palną i sztukami walki.

Powstanie roninów to idealna propozycja dla graczy, którzy cenią sobie rozbudowane, oparte na wyborach RPG akcji, osadzone w wciągającym, historycznym świecie samurajów.

Ocena końcowa: Rozległa gra RPG oparta na wyborach, w której twoje decyzje naprawdę mają znaczenie. Idealna dla graczy poszukujących swobody, rozbudowanej walki i historycznego zanurzenia się w świecie gry.

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12. Droga samuraja 4 [Najlepsza gra typu sandbox o samurajach]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows Rok wydania 2015 Twórca/twórcy Producent: ACQUIRE Corp. Wydawca: Ghostlight LTD Średni czas gry ~20–30 godzin Ocena na Metacritic Brak danych

Gra „Droga samuraja 4” pozwala graczom przeżyć wysoce spersonalizowane życie samuraja w środowisku typu sandbox. Każda decyzja, wybór w walce, a nawet śmierć mogą radykalnie zmienić fabułę, prowadząc do wielu różnych zakończeń. Gracze biorą udział w walkach na miecze, eksplorują miasta i wioski oraz wchodzą w interakcje z różnymi frakcjami, wytyczając przy tym swoją własną, niepowtarzalną ścieżkę.

Dlaczego to wybraliśmy Droga samuraja wyróżnia się swobodą wyboru i możliwością wielokrotnego przechodzenia gry, pozwalając graczom kształtować swoją historię w sposób, na jaki pozwala niewiele innych gier.

Przeżyj spersonalizowane życie samuraja w wyjątkowej grze typu sandbox, w której twoje decyzje, działania, a nawet śmierć mają głęboki wpływ na fabułę i zakończenie.

Fani wciągających przygód samurajskich i rozgałęzionych fabuł z pewnością docenią swobodę i możliwość wielokrotnego grania, jakie oferuje „Droga samuraja 4”.

Ocena końcowa: Niezwykła gra typu sandbox pełna możliwości wyboru, w której każda decyzja kształtuje twoją historię. Idealna dla graczy, którzy cenią sobie możliwość ponownego grania i kontrolę nad swoją samurajską podróżą.

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13. Like a Dragon: Ishin! [Najlepsza gra o samurajach w stylu Yakuza]

Nasz wynik 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Producent: Ryu Ga Gotoku Studio Wydawca: SEGA Średni czas rozgrywki 30–60 godzin Ocena na Metacritic 81

Like a Dragon: Ishin! przenosi uwielbianą formułę serii Yakuza do burzliwej epoki Bakumatsu w Japonii. Wcielasz się w rolę Sakamoto Ryomy, wędrownego samuraja, którego osobista walka o sprawiedliwość splata się z politycznymi zawirowaniami tamtych czasów.

Gra stanowi połączenie dramatu historycznego i szalonej zabawy w stylu sandbox. Spodziewaj się brutalnych pojedynków na miecze, szybkich strzelanin z pistoletów oraz klasycznych ulicznych bójek, z których słynie seria Yakuza. Poza walką możesz spędzić wiele godzin uprawiając warzywa, uprawiając hazard, śpiewając w tawernach lub zagłębiając się w dziwaczne historie poboczne, które w jakiś sposób łączą humor z emocjami.

Zagraj na dobrym monitorze do gier, a dostrzeżesz każdy kinowy akcent – od oświetlonych latarniami ulic Edo po zamglone wioski i rozległe pola bitew. To, co sprawia, że Ishin jest wyjątkowy – jak zauważa wielu graczy na Reddicie – to połączenie poważnej opowieści o samurajach z przesadnymi minigrami i poruszającą treścią poboczną – formuła, której fani nie mają dość.

Dlaczego to wybraliśmy Ishin znakomicie łączy dramat samurajski z charakterystycznym dla serii Yakuza humorem i chaosem, co czyni tę grę jedną z najbardziej wyjątkowych gier o samurajach.

Odkryj dynamiczny, historyczny świat z klasycznymi, przesadnymi walkami wręcz i ekscentrycznym humorem serii „Yakuza”, wzbogacony o miecze i pistolety.

Jeśli szukasz intensywnego dramatu samurajskiego doprawionego humorem, akcją i odrobiną dziwactwa, Ishin zapewnia jedno z najbardziej wyjątkowych doświadczeń samurajskich na rynku.

Ocena końcowa: Szalona i wyjątkowo w stylu „Yakuza”, ale w samurajskiej odsłonie. Pozycja obowiązkowa dla fanów przesadzonej akcji i humoru.

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14. Samurai Jack: Bitwa przez czas [Najlepsza gra o samurajach dla fanów kreskówek]

Nasz wynik 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Producent: Soleil Ltd. Wydawca: Adult Swim Games Średni czas rozgrywki 8–12 godzin Ocena na Metacritic 75

Gra „Samurai Jack: Bitwa przez czas” wydaje się być listem miłosnym skierowanym do fanów kultowego serialu animowanego. Pełniąc rolę „zagubionego rozdziału”, nawiązuje do finału serialu, dając jednocześnie graczom szansę ponownego przeżycia zmagań Jacka z Aku w znanych im światach.

Rozgrywka łączy walkę typu hack-and-slash, lekkie elementy RPG oraz wyzwania platformowe. Jack posługuje się mieczami, kosturami i bronią dystansową, a z czasem ulepsza swoje umiejętności. To, co naprawdę się wyróżnia, to grafika – styl cel-shading idealnie oddaje odważny, minimalistyczny styl serialu. W połączeniu z oryginalną obsadą głosową daje to wrażenie, jakbyśmy grali w interaktywny odcinek serialu.

Fani na Metacritic podkreślają czynnik nostalgii, twierdząc, że gra doskonale oddaje atmosferę kreskówki. Chociaż nie jest to najdłuższa gra, oddaje humor, akcję i ponadczasowy urok świata Samurai Jacka.

Dlaczego to wybraliśmy Ta gra doskonale oddaje ducha serialu, łącząc nostalgię z zabawną rozgrywką. Jest to w zasadzie odcinek „Samurai Jacka”, w który można zagrać, co fani uwielbiają.

Wciel się w rolę legendarnego samuraja z uwielbianego serialu animowanego w platformówce akcji, która w pełni oddaje kultowy styl graficzny, humor i ducha serialu.

Niezależnie od tego, czy dorastałeś wraz z Jackiem, czy po prostu lubisz stylowe gry akcji, ta pozycja oferuje poruszającą i zachwycającą wizualnie przygodę.

Ocena końcowa: List miłosny do fanów serialu. Prosta, ale przyjemna walka w połączeniu z nutką nostalgii sprawia, że jest to pozycja obowiązkowa dla miłośników kreskówek.

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15. Shadow Warrior 2 [Najlepsza strzelanka-slasher inspirowana samurajami]

Nasza ocena 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Producent: Flying Wild Hog Wydawca: Devolver Digital Średni czas gry 12–20 godzin Ocena na Metacritic 78

W grze Shadow Warrior 2 nie ma miejsca na subtelność. Wcielasz się w postać o zabawnym imieniu Lo Wang i walczysz z demonami oraz najemnikami, korzystając z arsenału mieczy, strzelb, wyrzutni rakiet i praktycznie wszystkiego, co tylko uda ci się znaleźć.

Ta gra to czysty chaos, łączący strzelankę z perspektywy pierwszej osoby z płynną walką wręcz. W jednej chwili siekasz wrogów na kawałki katana, a w następnej wystrzeliwujesz salwy w kierunku roju demonów. System rozwoju postaci czerpie z gier typu „loot shooter”, oferując mnóstwo broni i ulepszeń, z którymi można eksperymentować.

Grafika jest efektowna, nasycona neonowymi barwami i pełna krwi, a scenariusz opiera się na żartobliwych dowcipach i szalonych dialogach. Fani na Reddicie często chwalą tę grę jako „grę, którą lubi się w tajemnicy”: nie jest subtelna, ale zapewnia niekończącą się zabawę, gdy po prostu masz ochotę na stylową przemoc i komedię.

Dlaczego to wybraliśmy „Shadow Warrior 2” nie traktuje siebie poważnie i właśnie dlatego się sprawdza. To chaotyczna zabawa, oferująca w równym stopniu stylową przemoc, co komedię.

Wykorzystaj zabójcze połączenie dynamicznej strzelanki z perspektywy pierwszej osoby i brutalnej walki na miecze, które pozwoli ci z klasą przedrzeć się przez hordy demonów, siekając i strzelając.

Dla każdego, kto uwielbia szalony humor, przesadną akcję i mieszankę ostrzy z kulami, Shadow Warrior 2 to czysta zabawa w cyfrowej formie.

Ocena końcowa: Krwawa, chaotyczna mieszanka broni palnej i białej. Idealna dla graczy, którzy pragną szybkiej zabawy i przesadnego zabijania demonów.

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Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra o samurajach?

To zależy od gustu. Duch Tsusimy to najbardziej ceniona przygoda samurajska w otwartym świecie, natomiast Sekiro jest idealnym wyborem dla osób poszukujących wyzwań, a Total War: Shogun 2 zachwyca fanów strategii.

Co sprawia, że gra jest grą o samurajach?

Gry o samurajach zazwyczaj skupiają się na walce mieczem, historii Japonii oraz motywach honoru i bushido. Mogą one koncentrować się na realistycznych pojedynkach, bitwach taktycznych lub stylizowanych interpretacjach kultury samurajskiej.

Jaka jest najlepsza gra o samurajach z otwartym światem?

Najlepsza jest „Duch Tsusimy”, oferująca oszałamiające krajobrazy, płynną walkę i wciągającą eksplorację feudalnej Japonii. Równowaga między fabułą, zadaniami pobocznymi i swobodną walką sprawia, że jest ona bezkonkurencyjna.

Czy „Duch Tsusimy” opiera się na prawdziwej historii?

Nie do końca. Inspiracją dla niej była mongolska inwazja na wyspę Tsushima w 1274 roku, ale główny bohater, Jin Sakai, jest postacią fikcyjną. Gra łączy historię z kreatywną narracją.