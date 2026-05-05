Os 15 melhores jogos de samurai que oferecem ação épica em 2026

Quando se trata dos melhores jogos de samurais, as opções parecem infinitas – e isso é um bom problema de se ter. Duelos de espadas, ataques furtivos, batalhas épicas e histórias cinematográficas disputam a tua atenção, e cada um traz o seu próprio toque do espírito samurai. Já passei demasiadas noites em branca à procura daquela combinação perfeita de drama e lutas de espadas e, sinceramente, é um dos buracos de coelho mais gratificantes em que te podes deixar levar.

Mas eis a parte complicada: nem todos os jogos de samurai conseguem atingir o equilíbrio perfeito entre ação, história e atmosfera. Alguns centram-se exclusivamente em combates afiados como lâminas, enquanto outros apostam em mundos vastos ou em estratégia em grande escala. Foi por isso que elaborei esta lista – para filtrar o que não interessa e destacar aqueles que realmente valem a pena. Pega na tua katana, respira fundo e vamos mergulhar neste mundo.

As nossas melhores escolhas para os melhores jogos de samurai

Encontrar os melhores jogos de samurai pode ser difícil, tendo em conta as incríveis opções que existem e que te permitem brandir espadas, esgueirar-te pelas sombras e viver a vida de um samurai. Estes são cinco títulos que se destacam mesmo pela ação, história e diversão que proporcionam.

1 Ghost of Tsushima: Directors Cut 2021 Este jogo parece menos um jogo e mais um filme. Dá uma vista de olhos e explora a Ilha de Tsushima, luta com honra ou ataca como um fantasma furtivo e aprecia algumas das paisagens mais bonitas do mundo dos jogos. Cada duelo, perseguição e momento de tranquilidade nos campos parece épico. Buy now 2 Sekiro: Shadows Die Twice 2019 É um jogo brutal, mas também pode ser gratificante. O combate no Sekiro tem tudo a ver com timing, desviar golpes e dominar os movimentos dos inimigos. Vais explorar florestas, aldeias e castelos enquanto sentes a tensão de cada luta. Os fãs do Reddit chamam-lhe «dolorosamente satisfatório». Buy now 3 Nioh 2017 Pensa no Japão da era Sengoku com um toque de fantasia sombria. O Nioh mistura inimigos difíceis, combate baseado em posturas e itens que te fazem ajustar constantemente as tuas configurações e experimentar novas estratégias. Cada luta é diferente e há sempre um novo desafio à espreita. Buy now

Estes cinco são apenas o começo; cada um traz o seu próprio toque de aventura, desafio e imersão no mundo dos samurais.

Continua a ler para veres a lista completa dos 15 melhores jogos de samurai de 2026 , repletos de ainda mais lutas de espadas, missões furtivas e histórias inesquecíveis.

Os 15 melhores jogos de samurai que tens de jogar – batalhas épicas, furtividade e honra

Os jogos de samurais nunca foram tão emocionantes. Desde mundos abertos com um toque cinematográfico a desafios intensos ao estilo «Souls» e eliminações furtivas, estes jogos capturam o coração e a alma do Japão feudal. Quantos destes melhores jogos de samurais já jogaste?

1. Ghost of Tsushima: Director’s Cut [Melhor Jogo de Samurai em Geral]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PS5, PC Ano de lançamento 2021 (PS5), 2024 (PC) Criador(es) Nixxes Software, Sucker Punch Productions Duração média do jogo 40–60 horas Pontuação no Metacritic 87 (PS5), 89 (PC)

Entra na pele de Jin Sakai, o último samurai sobrevivente da Ilha de Tsushima, enquanto lutas para repelir uma invasão mongol implacável. Ghost of Tsushima combina uma narrativa cinematográfica com combate fluido e preciso e um mundo aberto deslumbrante que torna cada duelo e cada exploração uma experiência épica. Desde campos vastos e santuários tranquilos até florestas densas e litorais espetaculares, o jogo retrata o Japão feudal com detalhes de tirar o fôlego.

Podes seguir o caminho honroso do samurai ou adotar as táticas furtivas e temíveis do Fantasma, usando bombas de fumo, kunai e manobras estratégicas para enganar inimigos em grande número. A expansão «Iki Island» traz novas histórias, inimigos e mecânicas de combate, enquanto o modo «Legends» oferece missões multijogador cooperativas contra adversários sobrenaturais. Os fãs no Reddit e no Metacritic elogiam o jogo pela sua narrativa emocionante, pelo mundo envolvente e pelo combate gratificante que equilibra estratégia, habilidade e estilo.

Por que é que o escolhemos O Ghost of Tsushima equilibra visuais deslumbrantes, uma narrativa comovente e combate gratificante. É acessível para quem está a começar e suficientemente profundo para jogadores experientes, o que o torna uma das aventuras samurai definitivas.

Vive a aventura cinematográfica definitiva de samurai num mundo aberto deslumbrante, onde escolhes entre o caminho do guerreiro honrado e o do astuto Fantasma.

Quer adores duelos dramáticos, jogabilidade furtiva ou explorar um mundo histórico rico, o Ghost of Tsushima oferece uma viagem inesquecível pela lenda dos samurais.

Veredicto final: Uma viagem de cortar a respiração pelo Japão feudal que equilibra beleza, combate e escolha. Jogos como o Ghost of Tsushima são perfeitos para quem quer uma aventura de samurai emocionante e repleta de ação.

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2. Sekiro: Shadows Die Twice: Edição GOTY [O melhor jogo de samurais para quem gosta de desafios]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2019 Criador(es) FromSoftware, Inc., Activision Tempo médio de jogo 40–50 horas Pontuação no Metacritic 90

Sekiro: Shadows Die Twice desafia-te com combate de precisão, furtividade e deslocamento por castelos, florestas e aldeias. Jogas na pele do «lobo maneta», um samurai desonrado numa missão para proteger o seu jovem senhor e recuperar a sua honra no Japão da era Sengoku. Quando os jogadores debatem Sekiro vs Ghost of Tsushima, este jogo destaca-se frequentemente pela sua dificuldade brutal e pela curva de aprendizagem baseada na habilidade, oferecendo um tipo de experiência samurai muito diferente.

A edição «Jogo do Ano» traz novos modos, skins e funcionalidades. Os fãs adoram as lutas de espadas intensas, a dificuldade gratificante e a emoção de dominar cada combate.

Porque é que escolhemos isto O Sekiro redefine o combate de precisão com o seu sistema de posturas e deflexões. É exigente, mas gratificante, um jogo obrigatório para quem adora dominar desafios baseados na habilidade.

Prepara-te para uma aventura difícil – o combate aqui tem tudo a ver com ritmo, timing e quebrar a guarda do teu inimigo. Obriga-te a manter-te atento e preciso, mas assim que apanhares o jeito, cada vitória é incrivelmente gratificante.

Os fãs de jogos de ação exigentes, mas gratificantes, vão achar o Sekiro profundamente satisfatório, com desafios implacáveis e uma visão sombria e envolvente da guerra samurai.

Veredicto final: Brutal mas gratificante, o Sekiro é ideal para jogadores que anseiam por um desafio sério e pela emoção de dominar cada duelo.

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3. NiOh: Edição Completa [O melhor RPG de samurais focado no saque]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5 Ano de lançamento 2017 Criador(es) Team Ninja, Koei Tecmo Games Tempo médio de jogo 50–70 horas Pontuação no Metacritic 88

Entra na pele de William, um samurai irlandês num Japão sombrio e fantástico do século XVII. O Nioh: Edição Completa combina combates de espada em ritmo acelerado com progressão de RPG, domínio de armas e posturas. Enfrenta clãs e Yokai sobrenaturais em paisagens variadas, usando espadas, armas de haste, arcos e armas de fogo.

A Complete Edition adiciona três DLCs de história, expandindo o mundo com novas regiões, inimigos e desafios épicos, oferecendo uma mistura emocionante de estratégia, ação e personalização.

Por que é que o escolhemos A mecânica profunda de RPG do Nioh e o combate centrado no saque tornam-no infinitamente rejogável. É perfeito para jogadores que procuram tanto um desafio como a evolução da personagem.

Viaja por uma versão de fantasia sombria do Japão feudal, que combina combate brutal e estratégico com elementos profundos de RPG, um vasto sistema de saques e um estilo de luta único baseado em posturas.

O Nioh é perfeito para jogadores que anseiam por combate estratégico e de alto risco, personalização rica e uma mistura emocionante de história e fantasia.

Veredicto final: Um RPG profundo e centrado no saque, com batalhas intensas contra guerreiros e Yokai. Quem gosta de personalização e progressão vai adorar.

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4. Red Dead Redemption 2 [O Melhor Espírito Samurai do Velho Oeste]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2019 Criador(es) Rockstar Games Duração média do jogo Mais de 60 horas Pontuação no Metacritic 97

Ok, ouve-me bem: não, não se passa no Japão, e não, não vais encontrar uma katana por aí num saloon empoeirado. Mas o Red Dead Redemption 2 merece mesmo o seu lugar porque acerta em cheio nos temas que definem o género – honra, lealdade e uma vida em equilíbrio na ponta de uma lâmina (ou, neste caso, de um revólver). Vais calçar as botas do Arthur Morgan e viver o crepúsculo da era dos fora-da-lei do Velho Oeste, enfrentando escolhas morais tão profundas quanto qualquer duelo de espadas.

O mundo aberto é incrivelmente vivo. Num momento estás a cavalgar em direção a um pôr-do-sol em chamas, no momento seguinte estás no meio de um impasse tenso que parece uma versão ao estilo de um western de um duelo de samurais. Cada escolha – ajudar estranhos, aliar-te ao teu bando ou simplesmente viver da terra – contribui para uma história que é, em partes iguais, épica e pessoal. E, tal como num conto de samurais, tudo gira em torno da luta pela honra num mundo que não joga limpo.

Por que é que o escolhemos Embora não seja estritamente um jogo de samurais, a sua narrativa e a mestria do mundo aberto rivalizam com o melhor do género. Estabelece o padrão de excelência para a ação histórica imersiva.

O combate é cinematográfico sem precisar de floreados espalhafatosos. Os tiroteios têm a mesma intensidade que os duelos de katana: precisos, mortíferos e, por vezes, terminam num piscar de olhos. Acrescenta a isso a banda sonora incrível, o tempo instável e um elenco de personagens inesquecíveis, e tens um western que transmite a mesma alma que os melhores épicos de samurai.

Portanto, não, não é uma aventura tradicional de samurai – mas se procuras um jogo que capte aquele espírito de honra em declínio, beleza brutal e um herói preso entre dois mundos, o Red Dead Redemption 2 parece uma história de ronin com botas de cowboy.

Veredicto final: Pode não se passar no Japão, mas os seus temas de honra, lealdade e sobrevivência ecoam o espírito samurai. Perfeito para os fãs de mundos abertos.

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5. Total War: Shogun 2 [O melhor jogo de estratégia de samurais]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, SteamOS + Linux Ano de lançamento 2011 Criador(es) Creative Assembly Tempo médio de jogo Mais de 50 horas Pontuação no Metacritic 90

O Total War: Shogun 2 não se trata de seres o samurai solitário com uma katana reluzente – trata-se de comandar exércitos inteiros deles. Em vez de duelar debaixo de uma cerejeira em flor, vais comandar milhares de soldados por vastos campos de batalha, tomando decisões que determinam o destino do teu clã. Este clássico de estratégia combina a construção de um império por turnos com batalhas gigantescas em tempo real, permitindo-te desempenhar os papéis de general, diplomata e senhor da guerra, tudo ao mesmo tempo.

Os gráficos são uma carta de amor ao Japão feudal: campos de arroz enevoados, castelos que parecem saídos de um livro de arte e confrontos cinematográficos onde os samurais lutam espada contra espada. Aproxima a imagem para duelos realistas, afasta-a para uma pintura de guerra viva. É elegante, envolvente e destaca-se orgulhosamente ao lado dos melhores JRPGs por capturar a cultura japonesa nos videojogos.

Porque é que escolhemos isto Continua a ser um dos melhores jogos de estratégia de sempre. O Shogun 2 recria a grandiosidade, o drama e as táticas do Japão feudal com uma autenticidade inigualável.

Se alguma vez quiseste moldar a história em vez de te limitares a brandir uma espada, esta é a tua oportunidade. O Shogun 2 recompensa a paciência, a astúcia e um toque de crueldade, fazendo com que cada vitória pareça merecida.

Veredicto final: Para os fãs de estratégia, esta é a experiência definitiva da era dos samurais. Lidera exércitos, gere a política e escreve a tua própria história do Japão.

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6. Onimusha: Warlords [O melhor jogo clássico de hack-and-slash de samurais]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2001 (Remasterizado em 2019) Criador(es) Capcom Tempo médio de jogo 12–15 horas Pontuação no Metacritic 86

Entra na era Sengoku na pele de Samanosuke Akechi em Onimusha: Warlords. Enfrenta demónios com espadas e armas elementais, resolve quebra-cabeças engenhosos e explora um mundo sombrio e sobrenatural. Gráficos remasterizados, combate estratégico e níveis cheios de atmosfera criam uma experiência tensa e envolvente que combina ação «hack-and-slash» com as emoções clássicas do survival horror.

Por que é que o escolhemos O Onimusha une o survival horror à ação samurai, oferecendo uma aventura nostálgica mas cativante que se destaca dos títulos modernos.

O Onimusha: Warlords é um clássico jogo de ação e terror de sobrevivência, que mistura combate «hack-and-slash» acelerado com quebra-cabeças e uma história sombria e sobrenatural sobre um samurai solitário a lutar contra demónios. É perfeito para fãs de ação-aventura e terror de sobrevivência que querem uma viagem nostálgica, mas renovada, pelo Japão feudal, com combates desafiantes e encontros memoráveis com chefes.

Veredicto final: Um clássico renascido com toques modernos. A sua mistura de lutas com espadas e quebra-cabeças torna-o perfeito para fãs de survival horror com um toque samurai.

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7. Trek to Yomi [A Melhor Aventura Cinemática de Samurai]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2022 Criador(es) Flying Wild Hog, Devolver Digital Tempo médio de jogo 8–10 horas Pontuação no Metacritic 71

O Trek to Yomi permite-te jogar na pele de Hiroki, um jovem samurai que carrega o fardo da vingança e da honra após a morte do seu mestre. Este não é o típico jogo de hack-and-slash – é um jogo de ação com perspetiva lateral que parece mais um filme de samurai a preto e branco do que um videojogo. Cada fotograma parece ter sido filmado por um realizador lendário, com iluminação sombria, ângulos de câmara arrebatadores e uma atmosfera tão densa que dá para cortá-la com uma katana.

O combate aqui não se resume a carregar freneticamente nos botões – tem a ver com precisão. Cada duelo exige timing, paciência e uma mão firme enquanto derrotas tanto samurais rivais como inimigos sobrenaturais assustadores. Junta isso a uma banda sonora envolvente e a uma apresentação cinematográfica, e o Trek to Yomi deixa de ser apenas um jogo para se tornar mais uma obra de arte interativa.

Por que é que o escolhemos O «Trek to Yomi» é mais uma obra de arte do que um jogo tradicional, o que o torna uma excelente escolha para os fãs de narrativas cinematográficas.

É uma viagem curta, mas inesquecível, repleta de tensão dramática e lutas de espadas elegantes que marcam tanto quanto a sua história comovente. Se curtes uma estética sombria, o ambiente do cinema de samurais e uma jogabilidade precisa e focada, esta é uma viagem que vale a pena fazer.

Veredicto final: Uma experiência elegante e cinematográfica que parece um filme de samurais que podes jogar. Ideal para jogadores que adoram atmosfera e história.

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8. For Honor [Melhor jogo de samurais para duelos competitivos]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2017 Criador(es) Ubisoft Tempo médio de jogo 20–40 horas Pontuação no Metacritic 76

Entra no épico campo de batalha onde samurais, cavaleiros, vikings e Wu-Lin se enfrentam pela supremacia. For Honor é um jogo de ação tático, focado no combate corpo a corpo, que dá destaque ao combate com armas através de um sistema único chamado «Art of Battle», que exige sincronização, estratégia e domínio da facção de guerreiros que escolheres.

Os jogadores podem participar em intensas campanhas para um jogador, duelos multijogador e batalhas em grande escala, ao mesmo tempo que personalizam os seus heróis com armas, habilidades e proezas. A estética visual do jogo é crua e realista, com armaduras detalhadas, ambientes dinâmicos e animações de combate cinematográficas que mergulham os jogadores no caos da guerra medieval.

Por que é que o escolhemos O For Honor oferece combate tático que parece pesado e baseado na habilidade. A sua facção Samurai mantém o espírito vivo em uma definição multijogador única.

Vive uma experiência de luta multijogador única com um sistema de combate tático baseado em armas, onde dominas uma facção dedicada de samurais contra cavaleiros e vikings.

O For Honor proporciona combates intensos e baseados na habilidade para os fãs de ação multijogador tática, oferecendo tanto uma jogabilidade a solo gratificante como batalhas online competitivas.

Veredicto final: Se adoras duelos tensos, este jogo de luta competitivo é o que procuras. Os seus guerreiros samurais destacam-se entre os lutadores mais gratificantes dos videojogos.

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9. Samurai Shodown: Edição Deluxe [O melhor jogo de luta de samurais]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2019 Criador(es) SNK Corporation Tempo médio de jogo 10–20 horas Pontuação no Metacritic 81

O Samurai Shodown: Edição Deluxe é um jogo de luta com armas, centrado em duelos tensos ao estilo samurai. Não é um jogo de combos repetitivos – um golpe certeiro pode decidir um assalto, por isso é dramático e fácil de acompanhar, mesmo que nunca tenhas jogado um jogo de luta.

A jogabilidade gira toda em torno do posicionamento e dos jogos de mente. O medidor de Raiva permite jogadas poderosas, que só podes usar uma vez por combate, e alguns movimentos até conseguem desarmar os adversários – por isso, a paciência vence o apressar de botões. Regras simples, timing complexo.

A Edição Deluxe dá-te o jogo base mais personagens DLC extra, por isso começas com um elenco maior. Tens histórias ao estilo arcade, treino, modo versus (local/online) e o modo Dojo, que te permite treinar com «fantasmas» da IA baseados em jogadores reais.

Porque é que o escolhemos A Edição Deluxe oferece a experiência definitiva de Samurai Shodown, combinando a jogabilidade clássica e intemporal com novos lutadores e conteúdos, tanto para fãs de longa data como para novatos.

Visualmente, é impressionante: contornos arrojados, traços a pincel e zooms de câmara impactantes dão vida a cada golpe. O som de aço contra aço e os confrontos silenciosos criam tensão. Se gostas da atmosfera dos filmes de samurai e de lutas controladas e de alto risco, esta é uma escolha fácil.

Veredicto final: A edição definitiva para jogadores que procuram duelos de samurai autênticos, que recompensam a habilidade e a paciência a cada golpe. É a escolha perfeita para fãs de bons jogos de luta.

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10. Samurai Warriors 5 [O melhor jogo de samurais para batalhas em grande escala]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Criador(es) Koei Tecmo Tempo médio de jogo 25–50 horas Pontuação no Metacritic 77

O Samurai Warriors 5 permite-te mergulhar na era dourada do período Sengoku na pele de famosos comandantes militares japoneses, como Oda Nobunaga e Mitsuhide Akechi. Lideras exércitos enormes em batalha, participando em combates de grande escala do tipo «hack-and-slash», enquanto usas ataques em cadeia para derrotar milhares de inimigos.

O jogo apresenta um estilo visual com sombreado de pixels, conferindo às batalhas clássicas uma estética fresca e moderna, mantendo ao mesmo tempo o ambiente dramático do Japão histórico.

Por que é que o escolhemos O Samurai Warriors 5 renova a série de longa data com uma direção artística arrojada e um combate simplificado, sem deixar de proporcionar a emoção das batalhas gigantescas.

Os fãs de batalhas épicas e drama histórico vão adorar o Samurai Warriors 5 pelo seu combate intenso, inimigos que evoluem e visuais vibrantes com sombreado cel que dão vida ao Japão feudal.

Veredicto final: Pura diversão de hack-and-slash em grande escala. Ótimo para jogadores que adoram derrubar milhares de inimigos com um estilo espetacular.

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11. A Ascensão dos Ronin [O melhor RPG de mundo aberto com samurais]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, PS5 Ano de lançamento 2024 (PS5), 2025 (PC) Criador(es) Desenvolvedora: KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Editora: KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Duração média do jogo ~40–60 horas Pontuação no Metacritic 76

A Ascensão dos Ronin mergulha os jogadores nos últimos anos do Xogunato Tokugawa, onde assume o papel de um Ronin a percorrer um Japão caótico. Os jogadores participam em combates com katana, armas de fogo e artes marciais, ao mesmo tempo que tomam decisões importantes que moldam a narrativa. Explora cidades agitadas, aldeias e campos de batalha num mundo aberto lindamente recriado, repleto de missões secundárias, figuras históricas e encontros táticos.

Por que é que o escolhemos Este título que está para sair promete uma mistura de combate samurai, exploração de mundo aberto e escolhas feitas por ti, elementos que podem torná-lo num futuro clássico.

Forja o teu próprio destino num RPG de mundo aberto, onde as tuas escolhas moldam a narrativa e percorres um período de grandes mudanças históricas com uma mistura de combate com katana, armas de fogo e artes marciais.

O A Ascensão dos Ronin é perfeito para jogadores que gostam de RPGs de ação profundos e orientados pelas escolhas, ambientados num mundo samurai historicamente envolvente.

Veredicto final: Um RPG vasto e orientado pelas tuas escolhas, onde as tuas decisões contam mesmo. Ideal para jogadores que procuram liberdade, combate profundo e imersão histórica.

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12. Way of the Samurai 4 [A melhor experiência sandbox de samurais]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows Ano de lançamento 2015 Criador(es) Desenvolvedor: ACQUIRE Corp. Editor: Ghostlight LTD Tempo médio de jogo ~20–30 horas Pontuação no Metacritic Não disponível

O Caminho do Samurai 4 permite aos jogadores viver uma vida de samurai altamente personalizada num ambiente de mundo aberto. Cada decisão, escolha de combate e até mesmo a morte podem alterar drasticamente o enredo, levando a vários finais. Os jogadores participam em lutas de espadas, exploram cidades e aldeias e interagem com várias facções enquanto traçam o seu próprio caminho.

Por que é que o escolhemos O Caminho do Samurai destaca-se pela liberdade de escolha e pela capacidade de voltar a jogar, permitindo que os jogadores moldem a sua história de uma forma que poucos jogos permitem.

Vive uma vida de samurai personalizada num jogo sandbox único, onde as tuas decisões, ações e até mesmo a tua morte têm um impacto profundo no enredo e no final.

Os fãs de experiências imersivas de samurai e narrativas ramificadas vão adorar a liberdade e a rejogabilidade que o Way of the Samurai 4 oferece .

Veredicto final: Um jogo sandbox peculiar e repleto de escolhas, onde cada decisão molda a tua história. Perfeito para jogadores que procuram rejogabilidade e controlo sobre a sua jornada de samurai.

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13. Like a Dragon: Ishin! [O melhor jogo de samurais ao estilo Yakuza]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2023 Criador(es) Desenvolvedora: Ryu Ga Gotoku StudioEditora: SEGA Tempo médio de jogo 30–60 horas Pontuação no Metacritic 81

«Like a Dragon: Ishin!» pega na adorada fórmula da série Yakuza e transporta-a para a turbulenta era Bakumatsu do Japão. Vais assumir o papel de Sakamoto Ryoma, um samurai errante cuja busca pessoal pela justiça se entrelaça com a agitação política da época.

O jogo é uma mistura entre um drama histórico e a diversão louca de um sandbox. Espera-te a duelos de espadas intensos, tiroteios rápidos com pistolas e as clássicas brigas de rua pelas quais a série Yakuza é conhecida. Fora dos combates, podes passar horas a cultivar legumes, a jogar, a cantar em tabernas ou a mergulhar em histórias secundárias peculiares que, de alguma forma, equilibram humor e emoção.

Joga-o num bom monitor de jogos e vais apreciar todos os detalhes cinematográficos, desde as ruas de Edo iluminadas por lanternas até às aldeias enevoadas e aos enormes campos de batalha. O que torna o Ishin especial, como muitos jogadores referem no Reddit, é a forma como combina uma história séria de samurais com minijogos exagerados e conteúdo secundário comovente, uma fórmula da qual os fãs não se cansam.

Porque é que o escolhemos O Ishin combina de forma brilhante o drama dos samurais com o humor e o caos característicos da série Yakuza, tornando-o num dos jogos de samurais mais originais.

Explora um mundo histórico dinâmico com o clássico combate exagerado e o humor peculiar da série Yakuza, mas com o toque adicional de espadas e pistolas.

Se queres um drama samurai intenso temperado com humor, ação e um toque de excentricidade, o Ishin oferece uma das experiências samurai mais originais que há.

Veredicto final: Louco e tipicamente «Yakuza», com um toque de samurai. Um jogo imperdível para os fãs de ação exagerada e humor.

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14. Samurai Jack: A Batalha Através do Tempo [O melhor jogo de samurais para fãs de desenhos animados]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2020 Criador(es) Desenvolvedora: Soleil Ltd. Editora: Adult Swim Games Tempo médio de jogo 8–12 horas Pontuação no Metacritic 75

O Samurai Jack: A Batalha Através do Tempo parece uma carta de amor aos fãs da icónica série de animação. Funcionando como um «capítulo perdido», liga-se ao final da série, ao mesmo tempo que dá aos jogadores a oportunidade de reviver a luta do Jack contra o Aku em mundos que já conhecem.

A jogabilidade mistura combate hack-and-slash, elementos leves de RPG e desafios de plataformas. O Jack empunha espadas, cajados e armas de longo alcance, ao mesmo tempo que vai melhorando as suas habilidades ao longo do jogo. O que realmente se destaca é a arte – os visuais em cel-shading captam na perfeição o estilo arrojado e minimalista da série. Combina isso com o elenco de vozes original e tens algo que parece que estás a jogar um episódio interativo.

Os fãs no Metacritic destacam o fator nostalgia, dizendo que o jogo capta na perfeição a atmosfera do desenho animado. Embora não seja o jogo mais longo, capta o humor, a ação e o encanto intemporal do mundo de Samurai Jack.

Por que o escolhemos Este jogo capta na perfeição o espírito do desenho animado, combinando nostalgia com uma jogabilidade divertida. É, essencialmente, um episódio jogável de Samurai Jack, o que os fãs adoram.

Joga na pele do lendário samurai da adorada série animada num jogo de plataformas de ação que capta na íntegra o estilo artístico icónico, o humor e o espírito da série.

Quer tenhas crescido com o Jack ou simplesmente gostes de jogos de ação com estilo, este oferece-te uma aventura comovente e visualmente impressionante.

Veredicto final: Uma carta de amor aos fãs da série. Combates simples, mas divertidos, misturados com nostalgia, fazem deste jogo um must para os amantes de desenhos animados.

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15. Shadow Warrior 2 [O melhor jogo de tiros e ação inspirado em samurais]

A nossa pontuação 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2016 Criador(es) Desenvolvedora: Flying Wild HogEditora: Devolver Digital Tempo médio de jogo 12–20 horas Pontuação no Metacritic 78

O Shadow Warrior 2 manda a subtileza pela janela fora. Jogas na pele do Lo Wang, com um nome hilariante, a lutar contra demónios e mercenários com um arsenal de espadas, espingardas, lança-foguetes e praticamente tudo o que conseguires encontrar.

Este jogo é puro caos, combinando tiroteios na primeira pessoa com combate corpo a corpo fluido. Num momento estás a cortar os inimigos em pedaços com uma katana, no momento seguinte estás a descarregar balas num enxame de demónios. O sistema de progressão inspira-se nos jogos de «loot shooter», oferecendo-te imensas armas e melhorias para experimentares.

Os gráficos são chamativos, repletos de néon e sangrentos, enquanto o enredo aposta em piadas irónicas e conversas descaradas. Os fãs no Reddit costumam elogiá-lo como um jogo de «prazer culpado»: nada subtil, mas infinitamente divertido quando só queres violência com estilo e comédia.

Por que é que o escolhemos O Shadow Warrior 2 não se leva a sério, e é por isso que funciona. É diversão caótica, que oferece violência com estilo e comédia em igual medida.

Dá asas a uma combinação mortal de tiroteios em primeira pessoa a um ritmo alucinante e combate brutal com espadas, permitindo-te abrir caminho a golpes e tiros por entre hordas demoníacas com estilo.

Para quem adora humor louco, ação exagerada e misturar lâminas com balas, o Shadow Warrior 2 é pura diversão em formato digital.

Veredicto final: Uma mistura sangrenta e caótica de armas de fogo e espadas. Perfeito para jogadores que procuram diversão a um ritmo alucinante e matança de demónios exagerada.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo de samurais?

Isso depende do teu gosto. O Ghost of Tsushima é a aventura de samurai em mundo aberto mais aclamada, enquanto o Sekiro é ideal se procuras um desafio, e o Total War: Shogun 2 destaca-se para os fãs de estratégia.

O que faz com que um jogo seja um jogo de samurais?

Os jogos de samurai geralmente giram em torno de lutas com espadas, da história japonesa e de temas como a honra ou o bushido. Podem centrar-se em duelos realistas, batalhas táticas ou interpretações estilizadas da cultura samurai.

Qual é o melhor jogo de samurai de mundo aberto?

O melhor é o Ghost of Tsushima, que oferece paisagens deslumbrantes, combate fluido e uma exploração envolvente do Japão feudal. O equilíbrio entre a história, as missões secundárias e o combate livre torna-o imbatível.

O Ghost of Tsushima é baseado numa história real?

Não exatamente. É inspirado na invasão mongol da Ilha de Tsushima em 1274, mas o protagonista, Jin Sakai, é fictício. O jogo mistura história com uma narrativa criativa.