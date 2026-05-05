I 12 migliori giochi simili a Spore 2026 – Le scelte migliori per gli appassionati di evoluzione creativa

Giochi come Spore hanno trasformato il mondo dei videogiochi in un parco giochi personale senza eguali. Creavi una creatura, la guardavi crescere e giocavi con la vita artificiale su strani pianeti – finché, all’improvviso, ti ritrovavi a plasmare il tuo universo.

Questa lista di giochi simili a Spore mette in mostra proprio quello stesso senso di scoperta. Alcuni si addentrano nella scienza dell’evoluzione reale. Altri ti permettono di plasmare il tuo pianeta. E alcuni sono fantastici giochi multiplayer con campi di gioco su scala cosmica.

Tuffiamoci alla scoperta dei giochi che mantengono viva quella magia della creazione.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Spore

Sono passati anni da quando Spore ha mostrato come una minuscola scintilla potesse trasformarsi in una civiltà a tutti gli effetti. Vedere le tue creazioni passare da microbi a viaggiatori spaziali ha lasciato il segno, e non c’è da stupirsi che i fan siano ancora alla ricerca di giochi con lo stesso senso di grandezza.

Ho raccolto una manciata di titoli preferiti che richiamano ciò che ha reso Spore così avvincente, ognuno a modo suo. Questi giochi ti offrono la possibilità di plasmare la vita, modificare l’ambiente e sperimentare sul tuo pianeta natale.

1 Thrive 2021 Questo progetto indie riprende il sogno originale di Spore. Inizi come un microbo e sali di livello fino a governare intere civiltà. La scienza reale conferisce profondità e sfida a ogni fase del gioco. Buy now 2 Ancestors: The Humankind Odyssey 2019 Lascia perdere alieni e galassie; concentrati sulle radici dell’umanità. Guida un clan di scimmie in un viaggio all’insegna della sopravvivenza e della scoperta. È tosto, ma i progressi ti sembrano davvero meritati. Buy now 3 The Universim 2018 Un moderno "god game" che ricorda le fasi finali di Spore. Guida un pianeta dalle capanne alle città futuristiche. Disastri e risorse scarse rendono il gioco avvincente, il tutto condito da una buona dose di umorismo. Buy now

Ognuna di queste scelte porta in dote qualcosa di diverso, ma tutte offrono lo stesso senso di curiosità che ci ha regalato Spore.

Resta con noi: c’è ancora molto da scoprire in giochi che portano la vita artificiale, la creazione e i viaggi spaziali in direzioni inaspettate.

I 12 migliori giochi simili a Spore per liberare il creatore che è in te

Esplorare nuovi mondi e creare specie personalizzate è sempre emozionante. Costruire il tuo parco giochi personale fa parte del divertimento.

Questa lista di 12 giochi simili a Spore ti fa immergere nell’emozione delle simulazioni evolutive in stile sandbox. Quanti di questi hai già provato?

1. Thrive [Un laboratorio di evoluzione in cui puoi davvero giocare]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, MacOS, Linux Anno di uscita 2021 (Accesso anticipato) Sviluppatore/i Revolutionary Games Studio Durata media di gioco 20–50 ore (attualmente in fase di sviluppo) Caratteristiche uniche Progressione evolutiva basata su livelli, accuratezza scientifica reale Punteggio Metacritic N/A

Hai mai desiderato giocare all’interno di un esperimento scientifico? Thrive ti ci porta proprio lì. Inizi come una singola cellula che galleggia in un mondo immenso. Qui puoi modificare caratteristiche come il movimento, il metabolismo e le abilità di sopravvivenza.

Ogni piccola scelta conta. Prima che te ne accorga, ti ritroverai a guidare intere specie attraverso la fase delle creature e, alla fine, a guidare società che lottano per la sopravvivenza.

Ciò che lo rende così fantastico è quanto sembri realistico. Thrive lascia da parte l’atmosfera appariscente delle creature di Spore e punta su un look più scientifico. Guardare le cellule che si dividono e formano gruppi è come vedere la biologia che si svolge in tempo reale. Puoi rivedere i cambiamenti nella discendenza nel rapporto generazionale e nella mappa delle patch dopo ogni riproduzione.

Consiglio dell’esperto Nella fase dei microbi, equipaggia una vacuola non appena sblocchi il nucleo: ti aiuterà a immagazzinare più composti e a sopravvivere nei biomi più difficili.

Inizi modificando il modo in cui un microbo sopravvive e, in men che non si dica, ti ritrovi a guidare una tribù verso la fase successiva della vita. Il ritmo più lento ripaga e cattura l’essenza dell’evoluzione che si trova nei giochi di simulazione più belli.

Il gioco ha uno stile pulito, quasi didattico, ma non risulta mai noioso. È affascinante osservare come emergono i comportamenti e come le creature si adattano agli ambienti ostili. Ogni nuova abilità cambia il corso del gioco.

Thrive viene spesso descritto come la versione di Spore che i giocatori hanno sempre desiderato: più profonda, più intelligente e con un senso di progressione più forte.

Verdetto finale: Thrive bilancia la pazienza con un gameplay ricco e ben congegnato. È un sandbox ecologico ben studiato che incoraggia la sperimentazione. Se hai mai desiderato uno Spore con un tocco più scientifico, eccolo qui.

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2. Ancestors [Crea il tuo mondo]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Panache Digital Games, Private Division Durata media di gioco 40–50 ore Caratteristiche uniche Evoluzione generazionale, progressione delle abilità neurali, sopravvivenza senza bussola Punteggio Metacritic 64/100

Ancestors: L’odissea dell’umanità ti catapulta nell’Africa preistorica e ti dice: «Arrangiati da solo». Qui controlli un clan di primati che cerca di sopravvivere una scoperta alla volta.

Ogni piccolo passo avanti sembra un vero balzo in avanti. Invece di precipitarti nella fase delle creature o in quella spaziale, qui l’attenzione è tutta sulla sopravvivenza e l’evoluzione dei primi ominidi nell’Africa del Neogene – ben prima delle tribù o delle civiltà.

Questo gioco è tosto, non c’è bisogno di indorare la pillola. I predatori si aggirano nella giungla, le ferite sono persistenti e il tuo clan può crollare se sei distratto. Ma è proprio questo il bello: sentire il peso della sopravvivenza fin nelle ossa.

Consiglio dell’esperto Usa la funzione “Memorizza” quando trovi un nascondiglio o un’area ricca di risorse: si trasformerà in un’icona fissa sull’HUD, così potrai sempre ritrovare la strada per tornarci.

Questo gioco è famoso per quanto le vittorie sembrino vere, perché niente è facile. Ti trovi davvero a sfidare l’ambiente stesso. In Ancestors, la sopravvivenza è la sfida principale, il che lo distingue tra i migliori giochi di sopravvivenza.

Dal punto di vista visivo, il gioco è grezzo e bellissimo. Foreste fitte, modelli dei personaggi dettagliati e un paesaggio sonoro pieno di pericoli rendono il mondo davvero vivo. Non si tratta delle coloratissime creature di Spore; questa è la natura nella sua forma più spietata.

I progressi non ti vengono regalati; devi guadagnarteli con la curiosità, la sperimentazione e tanti errori. Ti ritroverai a proteggere i piccoli, a stringere legami e a guidare lentamente la tua specie verso nuove abilità.

Verdetto finale: Ancestors colpisce duro su tutti i fronti. È impegnativo, a volte frustrante, ma anche profondamente gratificante. Se ti sei mai chiesto quanto possa essere fragile la sopravvivenza alle origini dell’evoluzione, questo gioco è un’avventura mozzafiato.

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3. The Universim [Guida la tua civiltà]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, macOS, Linux Anno di uscita 2024 Sviluppatori Crytivo / Sviluppatori di Ignited Durata media di gioco 30–60+ ore Caratteristiche uniche Gestione divina, evoluzione della civiltà e gestione delle catastrofi Punteggio Metacritic N/A

The Universim è ciò che succede quando prendi la creazione di creature e la estendi a interi mondi. Invece di modificare le parti del corpo, dai forma alle società.

Inizi in piccolo, quasi come nella fase cellulare di Spore, poi guidi le civiltà verso la grandezza. La particolarità? Non ti limiti a guardare, sei tu il dio al comando.

Stabilirai le regole, sbloccherai abilità e spingerai il tuo popolo a costruire, esplorare e sopravvivere. La tua squadra dovrà affrontare ogni tipo di sfida: disastri, carenza di risorse e chi più ne ha più ne metta.

A volte le tue scelte li aiutano a prosperare, altre volte ti si ritorcono contro. In ogni caso, non sei mai distaccato. È come giocare a The Sims su un palcoscenico globale, dove ogni clic ha delle conseguenze.

Consiglio dell’esperto Posiziona i bacini idrici vicino alle zone ricche di risorse per evitare che i Nuggets debbano percorrere lunghe distanze per procurarsi l’acqua, riducendo così le malattie e aumentando la produttività.

Lo stile mescola umorismo e meccaniche ingegnose. Riderai vedendo le tue creature pasticciare nei compiti, poi proverai orgoglio quando una tribù si evolverà in una società spaziale durante la fase della civiltà.

Seguire i progressi è quasi come aggiungere un codice identificativo a ogni generazione, solo per vedere quanto lontano sono arrivati. È un gioco spensierato e allo stesso tempo sorprendentemente profondo.

Verdetto finale: The Universim è un sandbox di civiltà con un cuore. Unisce il caos dei giochi “god-game” a una strategia ben ponderata. Pensa a Spore, ma questa volta sei tu al comando.

4. Stellaris [Grande strategia tra le stelle]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2016 (console: 2019) Sviluppatore/i Paradox Development Studio / Paradox Interactive Durata media di gioco Di solito tra le 60 e le 100+ ore per le campagne più articolate Caratteristiche uniche Strategia approfondita, narrazione emergente, personalizzazione dell’impero Punteggio Metacritic 78/100

Stellaris prende l’idea dell’evoluzione e la porta su scala galattica. Invece di creare parti del corpo, costruisci civiltà attraverso i sistemi stellari. Immagina di andare oltre lo stadio cellulare, oltre la creazione di creature, e arrivare direttamente a governare imperi spaziali.

Il gameplay è pura strategia. Progetterai la tua specie, darai forma ai governi e guiderai le flotte nella corsa alla conquista del territorio. Non rispecchia esattamente il ciclo giocoso di Sp ore, in cui si armeggia con le creature, ma condivide lo stesso fascino per la crescita, il cambiamento e ciò che viene dopo nella scala evolutiva.

Ti allei con i vicini o li schiacci? Ogni scelta cambia la storia del tuo impero. La portata è enorme, con alberi tecnologici, politica e guerre che competono per la tua attenzione. È uno dei giochi di strategia spaziali più ambiziosi.

Consiglio dell’esperto Concentrati sull’esplorazione e sull’espansione nelle prime fasi del gioco; scoprire anomalie e fondare colonie ti permette di gettare solide basi per il dominio galattico.

Ciò che rende Stellaris così speciale è la sensazione di vitalità che trasmette. Ogni partita racconta una storia nuova, con specie aliene che reagiscono in modi che non ti saresti mai aspettato.

Puoi seguire gli imperi come se li etichettassi con degli ID, solo per vedere come nascono e cadono. A volte sei un esploratore pacifico, altre volte un conquistatore spietato. In ogni caso, non ci sono mai due partite uguali.

Verdetto finale: Stellaris promette una rigiocabilità infinita. Se hai mai sognato di prendere l’ambientazione spaziale di Spore e renderla più profonda, più grande e più audace, questo è il gioco che fa per te.

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5. No Man’s Sky [Esplora e costruisci liberamente]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X|S, Nintendo Switch Anno di uscita 2016 Sviluppatore/i Hello Games / Hello Games Durata media di gioco Centinaia di ore segnalate dai giocatori (per la natura sandbox del gioco) Caratteristiche uniche Universo generato proceduralmente, esplorazione, costruzione di basi, aggiornamenti gratuiti continui dopo il lancio Punteggio Metacritic 71/100

No Man’s Sky è un gioco incentrato sull’esplorazione e la scoperta. Inizi su uno strano pianeta, ripari la tua astronave e parti alla volta dello spazio. Da lì, il resto è infinito. Ti aspettano milioni di pianeti, ognuno con la propria fauna, il proprio clima e i propri segreti. Anche se No Man’s Sky è solo vagamente legato a Spore e gli assomiglia pochissimo nel gameplay momento per momento, soddisfa lo stesso desiderio di meraviglia cosmica e di creazione attraverso la scoperta.

I punti di forza principali sono la libertà e la vastità. Puoi estrarre minerali, commerciare, combattere o semplicemente vagare. La modalità di combattimento passa alla visuale in terza persona, aggiungendo il brivido degli emozionanti giochi TPS. Anche la personalizzazione ha un ruolo importante. Puoi potenziare le astronavi e persino migliorare la tua tuta.

Consiglio dell’esperto Potenzia subito il tuo scanner per trovare risorse rare e fauna esotica. Questo renderà la creazione di oggetti e l’esplorazione molto più semplici.

La connessione avviene in un attimo. Atterrare su un pianeta tranquillo dopo ore di viaggio nello spazio, dare un nome a una scoperta che nessun altro ha mai visto, guardare le stelle sorgere su un territorio alieno. È un mix di fantascienza e tranquilla riflessione.

Verdetto finale: No Man’s Sky continua a lasciarmi a bocca aperta. Questa recensione non può coprire tutto, ma la libertà è incredibile e la grafica mozzafiato merita un monitor da gaming di prima classe. Pochi giochi rendono l’esplorazione dei pianeti così viva.

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6. Eclissi elisiana [Crea creature incredibili]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Browser web Anno di uscita In fase di sviluppo (demo web) Autore/i Seven Ducks Studios Durata media di gioco Variabile (stile sandbox) Caratteristiche uniche Editor creativo delle creature, meccaniche semplici, atmosfera in stile Spore Punteggio Metacritic N/A

Eclissi elisiana è ancora in fase di sviluppo, ma sembra già un vero e proprio parco giochi per la creatività. Qui puoi progettare specie, inserirle in ecosistemi viventi e osservare come si adattano. Ogni decisione che prendi dà forma a una storia.

Ciò che lo rende speciale è tutta la libertà che ti offre. Vuoi assegnare un ID “ray” alla tua creazione personalizzata e vedere come si evolve? Fatto. Vuoi creare un alieno buffo che in qualche modo sopravviva alla fase tribale? Anche questo è possibile.

Ci sono già squadre di giocatori che condividono i propri progetti online, e l’enorme varietà dimostra quanto questo gioco possa essere imprevedibile. Gli sviluppatori hanno persino accennato a una futura fase spaziale in cui interi mondi si scontreranno: è pazzesco solo a immaginarlo.

Consiglio dell’esperto Usa la funzione di ridimensionamento dell’interfaccia per visualizzare più oggetti o schede di creazione contemporaneamente, soprattutto se hai un monitor di grandi dimensioni. Questo ti permette di gestire meglio le tue creature, gli edifici e i veicoli.

La grafica è colorata e giocosa, ordinata ma abbastanza caotica da rimanere divertente. A volte le tue idee migliori falliscono miseramente. Altre volte fioriscono in modi che non avresti mai immaginato. È proprio questa imprevedibilità a farti rimanere incollato allo schermo.

I giocatori lo paragonano a Spore, ma con meno limiti. È uno dei migliori giochi multiplayer, che ti permette di dare vita a qualcosa con qualche schizzo e guardarla sorprenderti.

Verdetto finale: Eclissi elisiana offre tutto questo in un pacchetto ambizioso e un po’ disordinato. Non è ancora finito, ma cattura già il divertimento di costruire il tuo universo personale. Se hai amato la libertà di Spore, tieni d’occhio questo gioco.

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7. The Sapling [Coltiva la vita in una sabbiera]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows (Steam) Anno di uscita 2019 Autore/i Wessel Stoop Durata media di gioco Varia molto (sandbox) Caratteristiche uniche Creazione di ecosistemi, progettazione di creature e piante, evoluzione procedurale Punteggio Metacritic N/A

The Sapling è incentrato sulla creazione di creature partendo da zero. Dimentica i combattimenti spettacolari o i grandi colpi di scena: questo è un sandbox rilassante. Qui progetti piante, modifichi parti del corpo e osservi gli ecosistemi prendere forma.

Non ti limiti a posizionare oggetti e andartene; ogni piccola modifica altera l’equilibrio. Col passare del tempo, quando vedi le foreste espandersi e gli animali comparire, ti rendi conto che l’intero mondo è vivo grazie alle tue decisioni.

Consiglio dell’esperto Concentrati sull’impollinazione fin dall’inizio: incrociare specie con caratteristiche complementari può diversificare rapidamente il tuo ecosistema.

Il design è pulito e colorato, quasi come un giocattolo scientifico da cui non riesci a staccarti. Vedere le tue creature che si divertono nella sabbiera è pura curiosità a livello cellulare in azione. Puoi persino etichettare e monitorare le specie, un po’ come se usassi un identificatore per razze.

Verdetto finale: The Sapling è un gioco che ti prende pian piano, ma è perfetto se cerchi un po’ di creatività tranquilla. Non è tanto una questione di azione, quanto piuttosto di osservare la vita che si sviluppa in modi che non avevi previsto.

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8. Ecosystem [Guarda la vita marina crescere]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2021 Autore/i Tom Johnson / Slug Disco Studios Durata media di gioco Non specificata; probabilmente variabile in modalità sandbox Caratteristiche uniche Simulazione di un ecosistema basato sull’intelligenza artificiale e sulla selezione naturale – nessuna creatura progettata manualmente Punteggio Metacritic Non disponibile (indie/N/A)

Ecosystem è un gioco in cui lasci che le forme di vita si sviluppino senza limiti. Non controlli un singolo eroe. Piuttosto, crei delle creature, le metti in acqua e guardi cosa succede. Il bello è vedere specie strane svilupparsi da sole.

Il gameplay è un mix tra scienza e sandbox. Si distingue tra i giochi indie epici grazie al suo design originale.

Alcune creature galleggiano tranquillamente, altre lottano per il cibo e si formano intere catene alimentari. Da quel momento in poi, sei solo uno spettatore mentre l’oceano diventa un mondo a sé stante. Stai guidando la vera evoluzione senza mai forzarla.

Consiglio dell’esperto Trova l’equilibrio nella tua catena alimentare: i predatori vicini agli erbivori creano un sistema dinamico in grado di sostenersi più a lungo.

L’atmosfera è tranquilla ma affascinante. Per me, guardare i pesci sfrecciare qua e là o assumere forme bizzarre era ipnotico. A un certo punto, un amico ha detto che è come scoprire un nuovo pianeta sotto il mare.

Il legame che senti con le tue creazioni ti coglie di sorpresa. Dai un’occhiata, vedi chi è sopravvissuto e chi si è adattato meglio. È rilassante, ma ti tiene sempre curioso.

Verdetto finale: Ecosystem non è un gioco d’azione frenetica. Si tratta piuttosto di osservare la vita svilupparsi in modi sorprendenti e sempre diversi. Se ti piacciono gli esperimenti che sembrano davvero vivi, questo gioco merita il tuo tempo. Ecco la mia recensione: tranquillo, ingegnoso e in continua evoluzione.

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9. Niche [Sopravvivere ed evolversi grazie alla genetica]

Il nostro punteggio 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 Anno di uscita 2016 Autori Stray Fawn Studio / Stray Fawn Publishing, WhisperGames Durata media di gioco Non specificata (la durata dei giochi indie di strategia/roguelike varia) Caratteristiche uniche Sopravvivenza a turni basata sulla genetica: allevamento, tratti e mutazioni sono fondamentali dal punto di vista strategico Punteggio Metacritic ~60

Niche è un gioco di sopravvivenza in cui la genetica domina tutto. Qui crei esseri viventi e gestisci i tratti per guidare la tua tribù attraverso biomi ostili. È fondamentalmente la selezione naturale travestita da fantastico gioco di ruolo basato sulla biologia.

Il gameplay è a turni ma pieno di tensione. Posizioni le specie sulle caselle, raccogli risorse e affronti i predatori. Ogni elemento conta: il colore del pelo, la fertilità, l’immunità. Se trascuri un solo tratto, la tua stirpe non riuscirà a raggiungere lo stadio di civiltà.

Consiglio dell’esperto Seleziona in base all’adattabilità; i tratti che permettono di sopravvivere a climi diversi aiutano la tua specie a prosperare di generazione in generazione.

Alla fine, il gioco passa dalla strategia a un rompicapo biologico. Visivamente è semplice ma affascinante. Il mondo di Niche è luminoso e ogni creatura è unica. Quando inizi a dare loro un nome, senti ogni perdita come se fosse tua. È come giocare a simulatori di sopravvivenza mescolati alla vera genetica.

Verdetto finale: Niche mescola abilmente divertimento e scienza. È una questione di strategia e rapidità di pensiero. Prima ancora di rendertene conto, ti ritroverai a tifare come un matto per le tue creature. Questa recensione si può riassumere in un unico punto: intelligente e coinvolgente.

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10. Cell Lab [Fai evolvere le cellule nella tua tasca]

Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Android (cellulare) Anno di uscita 2014 Autore/i Petter Säterskog Durata media di gioco Non specificata; sandbox con enigmi e modalità sperimentale Caratteristiche uniche Evoluzione a livello cellulare, modifica del genoma, “puzzle da laboratorio” in modalità sandbox su microscala Punteggio Metacritic Non disponibile

Cell Lab ti porta alla scala più piccola che ci sia. Il gioco parte da semplici forme di vita e ti chiede di svilupparle.

Invece di grandi civiltà, hai a che fare con cellule, molecole e regole di sopravvivenza. È la fase cellulare trasformata in una vera sfida.

Il gameplay è tutto incentrato sulla sperimentazione. Colleghi gli organelli, imposti i comportamenti e osservi i risultati. I tuoi progetti si sfidano in scenari che mettono alla prova la loro capacità di adattamento, e vorrai ricominciare da capo finché non troverai la configurazione perfetta.

Consiglio dell’esperto Prova diverse combinazioni di organelli; alcune cellule rendono meglio sotto stress o in nuovi ambienti.

Lo stile è essenziale e scientifico. Niente grafica appariscente, solo linee pulite e sistemi che hanno senso. È proprio questo il punto.

L’imprevedibilità di creare qualcosa che può crollare da un momento all’altro è proprio ciò che rende questo gioco così avvincente. Mi fa venire in mente quei giochi sandbox indimenticabili con meccaniche di gioco profonde.

Verdetto finale: Cell Lab può sembrare semplice, ma è infinitamente appagante. Sperimenta con le mutazioni e osserva come reagiscono le tue cellule. Perderai la cognizione del tempo cercando di capire cosa sopravvive… e cosa esplode.

11. Osmos [Derapa, assorbi e cresci nello spazio]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, macOS, Linux, iOS, Android Anno di uscita 2009 Sviluppatore/i Hemisphere Games Durata media di gioco Di solito diverse ore; gameplay tranquillo basato sulla fisica della deriva Caratteristiche uniche Meccaniche di assorbimento e crescita, grafica elegante, un'esperienza di gioco tranquilla ma ricca di tensione Punteggio Metacritic ~79 su PC

Osmos è un gioco minimalista che parla di crescita. Tu controlli una singola particella che fluttua in livelli che ricordano lo spazio. L’obiettivo è semplice: assorbire le particelle più piccole, evitare quelle più grandi e continuare a muoverti.

Il gameplay è quasi meditativo. Ti spingi in avanti espellendo massa, ma questo ti fa rimpicciolire. È un equilibrio tra pazienza e azione.

Assorbire e far crescere le cellule in questo gioco sembra uno dei puzzle game più ingegnosi che ci siano. Il tutto è semplice ma ben congegnato. Togli il bagliore e potresti giurare che sia un gioco perduto per SNES.

Consiglio dell’esperto Usa i pozzi gravitazionali per aggirare gli ostacoli: così risparmierai massa e raggiungerai più velocemente i granelli lontani.

Il design è pulito e luminoso. Ogni livello ha il suo ritmo. C’è poca personalizzazione, ma non è questo il punto. Il coinvolgimento nasce dalla concentrazione che raggiungi.

Verdetto finale: Osmos è piccolo ma profondo. Dimostra che anche gli aspetti più semplici possono creare un’esperienza indimenticabile. La mia recensione: tranquillo, elegante e da provare se ti piacciono i giochi rilassanti.

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12. Creature impossibili [RTS con ibridi di animali selvatici]

Il nostro punteggio 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows (versione rimasterizzata su Steam) Anno di uscita 2003, rimasterizzato nel 2015 Sviluppatore/i Relic Entertainment / Microsoft Studios Durata media di gioco ~10–20 ore (durata standard di una campagna RTS) Caratteristiche uniche Combina il DNA degli animali per creare unità ibride nei combattimenti RTS Punteggio Metacritic 73

Creature impossibili ruota attorno alla combinazione del DNA. Prendi due specie e le fondi in una sola. Il risultato è un’unità per il tuo esercito, pronta a combattere. Immagina una tigre con le ali d’aquila o uno squalo che cammina sulla terraferma.

Il gameplay segue le classiche regole della strategia; la differenza sta nella personalizzazione sfrenata. La creazione delle unità e le battaglie tattiche lo fanno risaltare tra i classici giochi di strategia in tempo reale. È questo il suo punto di forza.

La grafica ormai è datata, ma il fascino rimane quando guardi le tue creazioni combattere. La trama umana è leggera, ma fornisce un contesto.

Consiglio dell’esperto Combina con saggezza le caratteristiche degli animali; gli ibridi con abilità uniche possono dominare sia in attacco che in difesa durante le battaglie.

Il resto è puro divertimento e sperimentazione. La parte che preferisco è quando uno dei tuoi strani ibridi si rivela il combattente perfetto.

Verdetto finale: Creature impossibili è eccentrico e creativo. È proprio questo che lo rende unico come gioco di strategia con una marcia in più. La mia recensione: una gemma dimenticata piena di aspetti folli.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco simile a Spore?

Non c’è un unico vincitore, ma Thrive è quello che si avvicina di più alla visione originale di Spore, mentre Stellaris e No Man’s Sky ti regalano l’emozione di esplorare la galassia che molti giocatori cercavano.

Che tipo di gioco è Spore?

Spore mescola molti stili: simulazione di vita, strategia, “god game” e creazione sandbox. Cambia genere man mano che avanzi nelle fasi dell’evoluzione.

Perché si chiama Spore?

Il nome deriva dalla biologia. Una spora è una piccola unità riproduttiva che può trasformarsi in un nuovo organismo, in linea con il tema della nascita e della crescita del gioco.

Perché Spore è stato ritirato dal mercato?

EA e Maxis hanno deciso di voltare pagina dopo recensioni contrastanti e vendite inferiori alle aspettative. I server per la condivisione online sono stati chiusi, anche se il gioco è ancora disponibile in modalità offline.

C'è un nuovo Spore?

No. Non c’è un sequel ufficiale. I fan considerano progetti indie come Thrive e The Sapling come successori spirituali.

Spore è adatto ai bambini?

Sì, più o meno. Ha uno stile grafico da cartone animato e un tono leggero. Alcune fasi prevedono sopravvivenza e conflitti, ma nel complesso è adatto ai giocatori più giovani.