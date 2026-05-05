Os 12 melhores jogos parecidos com o Spore 2026 – As melhores escolhas para os fãs da evolução criativa

Jogos como o Spore transformaram os videojogos num espaço de diversão pessoal sem igual. Criavas uma criatura, vías-a crescer e brincavas com a vida artificial em planetas estranhos – até que, de repente, estavas a moldar o teu próprio universo.

Esta lista de jogos semelhantes ao Spore mostra essa mesma sensação de descoberta. Alguns mergulham na ciência da evolução real. Outros permitem-te moldar o teu próprio planeta. E alguns são jogos multijogador fantásticos com campos de jogo à escala cósmica.

Vamos mergulhar neste mundo e descobrir os jogos que mantêm viva essa magia da criação.

As nossas melhores escolhas de jogos semelhantes ao Spore

Já se passaram anos desde que o Spore mostrou como uma pequena centelha podia transformar-se numa civilização em pleno desenvolvimento. Ver as tuas criações evoluírem de micróbios a viajantes espaciais marcou-te, e não é de admirar que os fãs ainda estejam à procura de jogos com essa mesma sensação de escala.

Reuni alguns dos meus favoritos que ecoam o que tornou o Spore tão viciante, cada um à sua maneira. Estes jogos dão-te a possibilidade de moldar a vida, ajustar o ambiente e fazer experiências no teu planeta natal.

1 Thrive 2021 Este projeto indie recria o sonho original do Spore. Começa como um micróbio e vai subindo na hierarquia até liderares civilizações. A ciência real dá profundidade e desafio a cada fase. Buy now 2 Ancestors: The Humankind Odyssey 2019 Esquece os extraterrestres e as galáxias; concentra-te nas raízes da humanidade. Guia um clã de macacos numa jornada de sobrevivência e descoberta. É difícil, mas a sensação de progresso é merecida. Buy now 3 The Universim 2018 Um jogo moderno do tipo «god game» que se assemelha às fases finais do Spore. Guiar um planeta desde cabanas até cidades futuristas. Desastres e recursos escassos mantêm o jogo animado, com um toque de humor. Buy now

Cada uma destas escolhas traz algo diferente, mas todas oferecem aquela mesma sensação de curiosidade que o Spore nos proporcionou.

Fica por aqui – há ainda mais para explorar em jogos que levam a vida artificial, a criação e as viagens espaciais por caminhos inesperados.

Os 12 melhores jogos semelhantes ao Spore para libertares o teu criador interior

Explorar novos mundos e criar espécies personalizadas é sempre emocionante. Construir o teu próprio espaço de diversão faz parte da diversão.

Esta lista de 12 jogos semelhantes ao Spore mergulha na emoção da simulação de evolução em modo sandbox. Quantos destes já jogaste?

1. Thrive [Um laboratório de evolução onde jogas mesmo]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, macOS, Linux Ano de lançamento 2021 (Acesso Antecipado) Criador(es) Estúdio de Jogos Revolucionários Tempo médio de jogo 20–50 horas (atualmente em desenvolvimento) Características únicas Progressão evolutiva por fases, precisão científica real Pontuação no Metacritic N/A

Alguma vez quiseste jogar dentro de uma experiência científica? O Thrive leva-te até lá. Começas como uma única célula a flutuar num mundo enorme. Aqui, podes ajustar características como o movimento, o metabolismo e as capacidades de sobrevivência.

Cada pequena escolha conta. Sem dares por isso, estás a guiar espécies inteiras ao longo da fase de criatura e, eventualmente, a liderar sociedades que lutam pela sobrevivência.

O que torna isto tão fixe é a sensação de realismo que transmite. O Thrive deixa de lado o estilo chamativo das criaturas do Spore e opta por um visual mais científico. Ver as células a dividirem-se e a formarem equipas é como assistir à biologia a desenrolar-se em tempo real. Podes rever as alterações na linhagem no relatório de geração e no mapa de remendos após cada reprodução.

Dica de profissional Na Fase Microbiana, equipa uma Vacúola assim que desbloqueares o Núcleo – ajuda-te a armazenar mais compostos e a sobreviver em biomas complicados.

Começas por ajustar a forma como um micróbio sobrevive e, em pouco tempo, estás a liderar uma tribo para a próxima fase da vida. O ritmo mais lento compensa e capta a essência da evolução que se encontra nos jogos de simulação mais fixes.

O jogo tem um estilo simples, quase educativo, mas nunca parece enfadonho. É fascinante ver os comportamentos a surgirem e as criaturas a adaptarem-se a ambientes hostis. Cada nova habilidade altera o ritmo do jogo.

O Thrive é frequentemente descrito como a versão do Spore que os jogadores sempre quiseram: mais profunda, mais inteligente e com uma sensação mais forte de progressão.

Veredicto final: O Thrive equilibra a paciência com uma jogabilidade rica e bem pensada. É um sandbox de ecossistemas bem concebido que incentiva a experimentação. Se alguma vez quiseste um Spore com mais ciência, é isto mesmo.

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2. Ancestors [Evolui o teu próprio mundo]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador(es) Panache Digital Games, Private Division Tempo médio de jogo 40–50 horas Características únicas Evolução geracional, progressão neural das habilidades, sobrevivência sem bússola Pontuação no Metacritic 64/100

O Ancestors: A Odisseia da Humanidade leva-te à África pré-histórica e diz-te: «descobre como funciona.» Aqui, controlas um clã de primatas que tenta sobreviver, uma descoberta de cada vez.

Cada pequeno avanço parece um grande salto em frente. Em vez de te apressares a chegar à fase das criaturas ou à fase espacial, o foco aqui está na sobrevivência e evolução dos primeiros hominídeos na África do Neogénico – muito antes das tribos ou civilizações.

Este jogo é difícil, não há como disfarçar. Os predadores espreitam na selva, as lesões persistem e o teu clã pode desmoronar-se se não tiveres cuidado. Mas é essa a emoção: sentir o peso da sobrevivência nos teus ossos.

Dica de profissional Usa a função «Memorizar» quando encontrares um esconderijo ou uma área com recursos – transforma-se num ícone permanente no HUD para que possas sempre voltar lá.

Este jogo é conhecido pela sensação de vitória tão real que proporciona, porque nada é fácil. Desafias mesmo o próprio ambiente. Em Ancestors, a subsistência é o desafio principal, o que o destaca entre os melhores jogos de sobrevivência.

Visualmente, o jogo é cru e belo. Florestas densas, modelos de personagens detalhados e uma paisagem sonora cheia de perigo fazem com que o mundo pareça vivo. Não se trata de criaturas coloridas ao estilo do Spore; esta é a natureza na sua forma mais implacável.

O progresso não te é oferecido; tens de o conquistar através da curiosidade, da experimentação e de muitos erros. Vais dar por ti a proteger os mais jovens, a criar laços e a guiar lentamente a tua espécie para novas capacidades.

Veredicto final: O Ancestors impressiona em todos os aspetos. É exigente, por vezes frustrante, mas também profundamente gratificante. Se alguma vez te perguntaste quão frágil a sobrevivência pode ser nas origens da evolução, este jogo é uma aventura alucinante.

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3. The Universim [Lidera a tua própria civilização]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, macOS, Linux Ano de lançamento 2024 Criador(es) Crytivo / Desenvolvedores da Ignited Tempo médio de jogo 30–60+ horas Características únicas Gestão divina, evolução da civilização e gestão de catástrofes Pontuação no Metacritic N/A

O Universim é o que acontece quando pegas na criação de criaturas e a amplias para mundos inteiros. Em vez de ajustar partes do corpo, estás a moldar sociedades.

Começas em pequena escala, quase como na fase telemóvel do Spore, e depois conduzes as civilizações rumo à grandeza. A diferença? Não estás apenas a observar, és o deus no comando.

Vais definir regras, desbloquear habilidades e incentivar o teu povo a construir, explorar e sobreviver. A tua equipa enfrenta todo o tipo de desafios: desastres, escassez de recursos, o que quiseres.

Às vezes, as tuas escolhas ajudam-nos a prosperar; outras vezes, saem-te pela culatra. Seja como for, nunca ficas alheio ao que se passa. É como jogar «The Sims» num palco global, onde cada clique tem consequências.

Dica de profissional Coloca reservatórios perto de zonas ricas em recursos para evitar que os Nuggets tenham de andar longas distâncias à procura de água, reduzindo assim as doenças e aumentando a produtividade.

O estilo mistura humor com sistemas engenhosos. Vais rir-te das tuas próprias criaturas a falharem nas tarefas e, depois, sentir orgulho quando uma tribo evoluir para uma sociedade espacial durante a fase de civilização.

Acompanhar o progresso é quase como atribuir um código de identificação a cada geração, só para ver até onde chegaram. É ao mesmo tempo descontraído e surpreendentemente profundo.

Veredicto final: O Universim é um sandbox de civilização com alma. Combina o caos dos jogos «god-game» com uma estratégia bem pensada. Pensa no Spore, mas desta vez és tu quem manda.

4. Stellaris [Grande estratégia através das estrelas]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2016 (consola: 2019) Criador(es) Paradox Development Studio / Paradox Interactive Tempo médio de jogo Normalmente entre 60 e mais de 100 horas para campanhas mais elaboradas Características únicas Estratégia de grande escala, narrativa emergente, personalização do império Pontuação no Metacritic 78/100

O Stellaris pega na ideia da evolução e leva-a a uma escala galáctica. Em vez de criares partes do corpo, estás a construir civilizações em sistemas estelares. Pensa nisto como ir além da fase telemóvel, passar pela criação de criaturas e avançar diretamente para governar impérios espaciais.

A jogabilidade é pura estratégia. Vais criar a tua própria espécie, moldar governos e liderar frotas numa corrida pelo território. Não reflete exatamente o ciclo lúdico do Spore, em que brincas com criaturas, mas partilha esse mesmo fascínio pelo crescimento, pela mudança e pelo que vem a seguir na escada evolutiva.

Alia-te aos vizinhos ou esmaga-os? Cada escolha muda a história do teu império. A escala é enorme, com árvores tecnológicas, política e guerras, todas a disputar a tua atenção. É um dos jogos de estratégia espaciais mais ambiciosos.

Dica de profissional Concentra-te na exploração e expansão no início do jogo; descobrir anomalias e estabelecer colónias cria uma base sólida para o domínio galáctico.

O que faz o Stellaris brilhar é a sensação de vida que transmite. Cada jogada conta uma nova história, com espécies alienígenas a reagirem de formas que não esperavas.

Podes acompanhar impérios como se lhes atribuísses identificadores de raio, só para veres como ascendem e caem. Às vezes és um explorador pacífico, outras vezes um conquistador implacável. Seja como for, não há duas partidas iguais.

Veredicto final: O Stellaris promete uma rejogabilidade infinita. Se alguma vez sonhaste em pegar no cenário espacial do Spore e torná-lo mais profundo, maior e mais ousado, este é o jogo que tens de jogar.

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5. No Man’s Sky [Explora e constrói à vontade]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X|S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2016 Criador(es) Hello Games / Hello Games Tempo médio de jogo Centenas de horas, segundo os jogadores (por ser um jogo de mundo aberto) Características únicas Universo procedural, exploração, construção de bases, atualizações gratuitas contínuas após o lançamento Pontuação no Metacritic 71/100

O No Man’s Sky é um jogo sobre exploração e descoberta. Começas num planeta estranho, reparas a tua nave e partes para o espaço. A partir daí, o resto é infinito. Milhões de planetas esperam por ti, cada um com a sua própria vida selvagem, clima e segredos. Embora o No Man’s Sky tenha apenas uma relação ténue com o Spore e mal se pareça com ele na jogabilidade do dia-a-dia, satisfaz um desejo semelhante de maravilha cósmica e de criação através da descoberta.

As características mais marcantes são a liberdade e a escala. Podes extrair minerais, fazer trocas, lutar ou simplesmente vaguear. O modo de combate passa para a perspetiva na terceira pessoa, acrescentando a emoção dos jogos TPS. A personalização também tem o seu papel. Podes melhorar as naves e até o teu fato espacial.

Dica de profissional Melhora o teu scanner logo no início para encontrares recursos raros e fauna exótica. Isso vai tornar a criação de itens e a exploração muito mais fáceis.

A conexão surge em instantes. Aterrar num planeta tranquilo depois de horas a navegar pelo espaço, dar um nome a uma descoberta que mais ninguém viu, ver as estrelas a nascerem sobre um terreno alienígena. É uma mistura de ficção científica e reflexão tranquila.

Veredicto final: O No Man’s Sky continua a deixar-me boquiaberto. Esta análise não consegue abranger tudo, mas a liberdade é incrível e os gráficos deslumbrantes merecem um monitor de jogos de primeira classe. Poucos jogos fazem com que explorar planetas pareça tão vivo.

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6. Elysian Eclipse [Cria criaturas incríveis]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Navegador da Web Ano de lançamento Em desenvolvimento (demonstração na Web) Criador(es) Seven Ducks Studios Tempo médio de jogo Variável (estilo sandbox) Características únicas Editor criativo de criaturas, mecânicas simples, vibrações ao estilo do Spore original Pontuação no Metacritic N/A

O Elysian Eclipse ainda está em desenvolvimento, mas já parece um verdadeiro parque de diversões para a criatividade. Aqui, crias espécies, colocas-as em ecossistemas vivos e vês como se adaptam. Cada decisão que tomas molda uma história.

O que o destaca é a liberdade que tens. Queres atribuir um ID de raio à tua criação personalizada e ver como ela evolui? Feito. Queres criar um alienígena pateta que, de alguma forma, sobreviva à fase tribal? Também é possível.

Já há equipas de jogadores a partilhar designs online, e a enorme variedade mostra o quão imprevisível este jogo pode ser. Os criadores até dão a entender que haverá uma futura fase espacial onde mundos inteiros colidem, o que é alucinante de imaginar.

Dica de profissional Usa a funcionalidade de redimensionamento da interface para veres mais itens ou cartas de criação de uma só vez, especialmente se tiveres um monitor grande. Isto permite-te gerir melhor as tuas criaturas, edifícios e veículos.

A arte é colorida e divertida, organizada mas o suficiente para se manter interessante. Às vezes, as tuas melhores ideias vão por água abaixo. Outras vezes, florescem de formas que nunca tinhas planeado. É essa imprevisibilidade que te prende ao jogo.

Os jogadores comparam-no ao Spore, mas com menos limites. É um dos melhores jogos multijogador, permitindo-te dar vida ao que desenhas e ver como isso te surpreende.

Veredicto final: O Elysian Eclipse oferece tudo isto num pacote ambicioso e um pouco desorganizado. Ainda não está terminado, mas já capta toda a diversão de construíres o teu próprio universo. Se adoraste a liberdade do Spore, fica de olho neste jogo.

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7. The Sapling [Cultiva a vida numa caixa de areia]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows (Steam) Ano de lançamento 2019 Criador(es) Wessel Stoop Tempo médio de jogo Varia bastante (modo sandbox) Características únicas Criação de ecossistemas, design de criaturas e plantas, evolução procedural Pontuação no Metacritic N/A

O Sapling gira à volta da criação de criaturas a partir do zero. Esquece combates espetaculares ou grandes reviravoltas: este é um sandbox descontraído. Aqui, desenhas plantas, crias partes do corpo e vês os ecossistemas a tomarem forma.

Não basta colocar objetos e ir embora; cada ajuste altera o equilíbrio. Com o tempo, quando vês as florestas a espalharem-se e os animais a aparecerem, percebes que o mundo inteiro está vivo graças às tuas decisões.

Dica de profissional Concentra-te na polinização logo no início – cruzar espécies com características complementares pode diversificar rapidamente o teu ecossistema.

O visual é simples e colorido, quase como um brinquedo científico de que não consegues largar. Ver as tuas criaturas a brincar na caixa de areia é pura curiosidade telemóvel em ação. Podes até marcar e acompanhar espécies, como se usasses um identificador de raias.

Veredicto final: O Sapling é um jogo que vai ganhando ritmo aos poucos, mas é perfeito se quiseres criatividade tranquila. Não se trata tanto de ação, mas sim de ver a vida a desenrolar-se de formas que não tinhas planeado.

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8. Ecosystem [Vê a vida marinha a crescer]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2021 Criador(es) Tom Johnson / Slug Disco Studios Duração média Não indicado; provavelmente variável, tipo sandbox Características únicas Simulação de um ecossistema baseado em IA e na seleção natural – sem criaturas criadas manualmente Pontuação no Metacritic Não disponível (indie/N/A)

O «Ecosystem» é um jogo em que deixas as formas de vida crescerem sem limites. Não controlas nenhum herói. Em vez disso, crias criaturas, colocas-as na água e observas o que acontece. A graça está em ver espécies estranhas a desenvolverem-se por si próprias.

A jogabilidade é meio científica, meio tipo «sandbox». Destaca-se entre os jogos indie épicos graças ao seu design original.

Algumas criaturas flutuam tranquilamente, outras lutam por comida e surgem cadeias alimentares inteiras. A partir daí, ficas a observar enquanto o oceano se transforma num mundo à parte. Estás a guiar a evolução real sem nunca a forçar.

Dica de profissional Equilibra a tua cadeia alimentar; ter predadores perto de herbívoros cria um sistema dinâmico que se sustenta por mais tempo.

O ambiente é calmo, mas fascinante. Para mim, ver os peixes a nadar rapidamente ou a desenvolver formas estranhas era hipnótico. A certa altura, um amigo disse que era como descobrir um novo planeta no fundo do mar.

A ligação que sentes com as tuas criações surge sem dares por isso. Dás uma olhadela, vês quem sobreviveu e quem se adaptou melhor. É relaxante, mas mantém-te curioso.

Veredicto final: O «Ecosystem» não tem a ver com ação rápida. Tem a ver com ver a vida a desenvolver-se de formas surpreendentes e diferentes. Se gostas de experiências que parecem vivas, vale a pena dedicares algum tempo a este jogo. Esta é a minha opinião: calmo, inteligente e sempre em mudança.

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9. Niche [Sobreviver e evoluir através da genética]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 Ano de lançamento 2016 Criador(es) A Stray Fawn Studio / Stray Fawn Publishing e a WhisperGames informam Duração média do jogo Não especificado (a duração dos jogos indie de estratégia/roguelike varia) Características únicas Sobrevivência por turnos baseada na genética – a reprodução, as características e as mutações têm importância estratégica Pontuação no Metacritic ~60

O Niche é um jogo de sobrevivência onde a genética manda em tudo. Aqui, crias seres e geres características para guiar a tua tribo por biomas hostis. É basicamente a seleção natural disfarçada de um RPG fantástico baseado na biologia.

A jogabilidade é por turnos, mas cheia de tensão. Colocas espécies em casas, recolhes recursos e enfrentas predadores. Todos os elementos contam: cor do pêlo, fertilidade, imunidade. Se ignorares uma característica, a tua linhagem não vai conseguir chegar à fase da civilização.

Dica de profissional Cria com foco na adaptabilidade; as características que permitem sobreviver a diferentes climas ajudam a tua espécie a prosperar ao longo das gerações.

Com o tempo, o jogo passa de estratégia para um quebra-cabeças de biologia. Visualmente, é simples, mas encantador. O mundo do Niche é colorido e cada criatura é única. Quando começas a dar-lhes nomes, sentes cada perda. É como jogar simulações de sobrevivência misturadas com genética a sério.

Veredicto final: O Niche combina de forma inteligente diversão e ciência. Tem a ver com estratégia e raciocínio rápido. Quando dás por isso, já estás a torcer pelas tuas criaturas como um louco. Esta análise pode ser resumida num ponto: inteligente e viciante.

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10. Cell Lab [Evolui células no teu bolso]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Android (móvel) Ano de lançamento 2014 Criador(es) Petter Säterskog Tempo médio de jogo Não especificado; sandbox com quebra-cabeças e modo experimental Características únicas Evolução ao nível telemóvel, edição do genoma, «quebra-cabeças de laboratório» no modo sandbox à microescala Pontuação no Metacritic Não disponível

O Cell Lab leva-te à escala mais minúscula. O jogo começa com formas de vida simples e pede-te para as desenvolveres.

Em vez de grandes civilizações, lidas com células, moléculas e regras de sobrevivência. É o mundo telemóvel transformado num verdadeiro desafio.

A jogabilidade gira em torno da experimentação. Ligas organelos, define comportamentos e observas os resultados. As tuas criações competem em cenários que testam a sua capacidade de adaptação, e vais querer recomeçar até encontrares a construção perfeita.

Dica de profissional Testa diferentes combinações de organelos; algumas células têm melhor desempenho sob stress ou em novos ambientes.

O estilo é minimalista e científico. Sem gráficos chamativos, apenas linhas simples e sistemas que fazem sentido. É essa a ideia.

A imprevisibilidade de criar algo que pode desmoronar a qualquer momento é o que torna este jogo emocionante. Faz-me lembrar aqueles jogos sandbox inesquecíveis com mecânicas profundas.

Veredicto final: O Cell Lab pode parecer simples, mas é infinitamente gratificante. Experimenta com mutações e observa as tuas células a reagirem. Vais perder a noção do tempo a tentar descobrir o que sobrevive – e o que explode.

11. Osmos [Flutua, absorve e cresce no espaço]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows, macOS, Linux, iOS, Android Ano de lançamento 2009 Criador(es) Hemisphere Games Tempo médio de jogo Normalmente várias horas; jogabilidade tranquila baseada na física de deslizamento Características únicas Mecânica de «absorver e crescer», gráficos elegantes, experiência de jogo tranquila mas cheia de tensão Pontuação no Metacritic ~79 no PC

O Osmos é um jogo minimalista sobre crescimento. Controlas uma única partícula, à deriva em níveis que parecem o espaço. O objetivo é simples: absorver partículas mais pequenas, evitar as maiores e continuar a mover-te.

A jogabilidade é meio meditativa. Tu impulsionas-te ejetando massa, mas isso faz-te encolher. É um equilíbrio entre paciência e ação.

Absorver e fazer as células crescerem aqui parece um dos jogos de quebra-cabeças mais inteligentes que já vi. O jogo todo é simples, mas bem trabalhado. Se tirares o brilho, podes jurar que é um jogo perdido da SNES.

Dica de profissional Usa os poços de gravidade para contornar obstáculos – poupando massa e alcançando partículas distantes mais depressa.

O design é limpo e brilhante. Cada nível tem o seu próprio ritmo. Há pouca personalização, mas não é essa a questão. A conexão vem do quanto te concentras.

Veredicto final: O Osmos é pequeno, mas profundo. Mostra que até os aspetos mais simples podem criar uma experiência duradoura. A minha opinião: calmo, elegante e vale a pena experimentar se gostas de jogos tranquilos.

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12. Criaturas Impossíveis [RTS com híbridos de animais selvagens]

A nossa pontuação 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Windows (remasterizado no Steam) Ano de lançamento 2003, remasterizada em 2015 Criador(es) Relic Entertainment / Microsoft Studios Duração média ~10–20 horas (duração padrão de uma campanha de RTS) Características únicas Mistura e combina ADN de animais para criar unidades híbridas em combate RTS Pontuação no Metacritic 73

O «Criaturas Impossíveis» tem a ver com misturar ADN. Pegas em duas espécies e fundes-as numa só. O resultado é uma unidade para o teu exército, pronta para lutar. Imagina um tigre com asas de águia ou um tubarão que anda em terra.

A jogabilidade segue as regras clássicas da estratégia; a diferença está na personalização louca. A criação de unidades e as batalhas táticas fazem com que se destaque entre os jogos clássicos de estratégia em tempo real. É isso que te cativa.

Os gráficos já estão um pouco desatualizados, mas o encanto mantém-se quando vês as tuas criações a lutar. A parte humana da história é leve, mas dá contexto.

Dica de profissional Combina as características dos animais com sabedoria; os híbridos com habilidades únicas podem dominar tanto o ataque como a defesa nas batalhas.

O resto é pura diversão e experimentação. A minha parte favorita é quando um dos teus híbridos estranhos acaba por ser o lutador perfeito.

Veredicto final: «Criaturas Impossíveis» é peculiar e criativo. É isso que o torna único como jogo de estratégia com um toque especial. A minha opinião: uma joia esquecida cheia de aspetos malucos.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo parecido com o Spore?

Não há um vencedor único, mas o Thrive é o que mais se aproxima da visão original do Spore, enquanto o Stellaris e o No Man’s Sky proporcionam a emoção de explorar a galáxia que muitos jogadores procuravam.

Que estilo de jogo é o Spore?

O Spore mistura vários estilos: simulação de vida, estratégia, «god game» e criação tipo sandbox. Vai mudando de género à medida que avanças pelas fases da evolução.

Porque é que se chama Spore?

O nome vem da biologia. Um esporo é uma pequena unidade reprodutiva que pode dar origem a um novo organismo, refletindo o tema do jogo: o nascimento e o crescimento.

Porque é que o Spore foi descontinuado?

A EA e a Maxis decidiram seguir em frente depois de críticas mistas e vendas abaixo do esperado. Os servidores para partilha online foram desativados, embora o jogo ainda esteja disponível offline.

Há um novo Spore?

Não. Não há nenhuma sequela oficial. Os fãs consideram projetos independentes como o «Thrive» e o «The Sapling» como sucessores espirituais.

O Spore é para crianças?

Sim, na maior parte das vezes. Tem um estilo artístico caricatural e um tom leve. Algumas fases envolvem sobrevivência e conflito, mas, no geral, é adequado para jogadores mais novos.