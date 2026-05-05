I 12 migliori giochi di simulazione: esplora un nuovo mondo di simulazione perfetto nel 2026

Sei qui perché stai cercando i migliori giochi di simulazione . Ne sono sicuro, e ti capisco perfettamente. Non c’è niente di meglio di un gioco che ti permetta di immergerti in un altro mondo che sembra reale quanto quello in cui vivi adesso. Ho scritto questo articolo per soddisfare subito le tue esigenze: che tu sia un neofita delle simulazioni, un appassionato di un genere specifico o un fan sfegatato del realismo, qui sei il benvenuto.

Potresti trovarti a volare in alto in una cabina di pilotaggio, a gestire una fattoria in piena attività o a dirigere una città caotica: qui c’è un gioco di simulazione che sembra fatto apposta per te. E non faccio distinzioni. So che alcuni di voi vogliono che il tempo trascorso giocando sia significativo, mentre altri vogliono semplicemente dimenticare i propri problemi e concedersi un po’ di terapeutico “martellare i pulsanti”, di cui avete tanto bisogno. Ho giocato a un bel po’ di giochi di simulazione e ho messo insieme una lista ricca di varietà.

E non preoccuparti, non ti sto semplicemente proponendo giochi a caso. Ogni titolo di questa lista ha un tocco di magia, dal realismo sbalorditivo di Microsoft Flight Simulator al divertimento coinvolgente di costruire uno zoo in Planet Zoo. In più, vi fornirò i link alle migliori offerte sui giochi, se volete tuffarvi al più presto in un titolo che avete visto e che vi è piaciuto. Fantastico, vero? Bene. Cominciamo.

Le nostre scelte migliori per i giochi di simulazione

Bene, passiamo ai migliori giochi di simulazione. I migliori giochi di simulazione ti coinvolgeranno e non ti lasceranno più andare. Un buon gioco di simulazione è ricco di infinite possibilità e soddisfa ogni tipo di esigenza dei giocatori. La mia lista ti darà la possibilità di volare e di comandare come un vero boss. Ecco un’anteprima di alcuni dei migliori giochi di simulazione che meritano un posto nella tua collezione:

1 Microsoft Flight Simulator 2022 Decolla da qualsiasi parte del mondo. Ti aspettano cieli iperrealistici e dettagli pazzeschi. Buy now 2 Cities: Skylines II 2023 Punta in grande o lasciati andare al caos. La città dei tuoi sogni, le tue regole. Buy now 3 Euro Truck Simulator 2 2012 Un simulatore di guida di camion davvero coinvolgente che unisce meccaniche di guida realistiche alla gestione aziendale. Buy now

Questa è solo la punta dell’iceberg. Scorri verso il basso per scoprire la lista completa di tutti i giochi. Scopri perché sono così belli, dove puoi giocarci, le date di uscita e cosa rende ciascuno di essi un titolo da non perdere. Ti do tutte le informazioni che ti servono per rendere più facile il tuo prossimo passo.

I 12 migliori giochi di simulazione

Ora che hai dato un’occhiata ai migliori giochi di simulazione, è il momento di approfondire ciascuno di essi e scoprire altri titoli entusiasmanti. Questi colossi della simulazione non sono solo semplici opzioni di intrattenimento per te. Sono sfide che ti terranno sulle spine, stimoleranno la tua creatività e ti daranno la possibilità di conquistare il mondo. Bene, cominciamo! Senza ulteriori indugi, ecco la nostra lista con le nostre scelte migliori per questo genere.

1. Microsoft Flight Simulator [Il migliore per realismo e immersività]

Piattaforme PC, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2022 Genere Simulatore di volo Caratteristiche uniche Grafica iperrealistica, condizioni meteorologiche in tempo reale, traffico aereo in tempo reale, mappa globale dettagliata, sistema di addestramento al volo e supporto per le mod

Ecco il tuo invito a solcare i cieli. Immagina di volare tra le cime frastagliate dell’Himalaya o di planare sopra lo splendido skyline di Tokyo. E non si tratta di un Himalaya o di uno skyline qualsiasi, ma di una replica impressionante di quelli veri! Questo gioco porta il realismo a un altro livello. Ha cambiamenti meteorologici in tempo reale, paesaggi incredibilmente dettagliati, comandi realistici e una grafica super realistica.

Il gioco cerca di soddisfare TUTTI. Magari sei un principiante curioso che vuole giocare con comandi semplici, o forse sei un vero appassionato di aviazione? In entrambi i casi, il gioco ti terrà incollato allo schermo. Offre sfide e obiettivi che ti sembrano fatti apposta per te. Ecco perché devi assolutamente provarlo: il gioco fonde perfettamente immersione ed esplorazione. Ha anche una modalità multigiocatore come i migliori giochi cooperativi in circolazione.

Dopo averci giocato per un po’, potresti convincerti di poter davvero pilotare un aereo nella vita reale. In tal caso, ti consiglio di non farlo.

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2. Cities: Skylines II [Ideale per gli appassionati di giochi di costruzione di città]

Piattaforme PC, Xbox Series X/S, PS5 Anno di uscita 2023 Genere Simulatore di costruzione di città Caratteristiche uniche Simulazione dinamica della città, cittadini con IA avanzata, gestione realistica del traffico e delle infrastrutture, suddivisione in zone dettagliata e supporto alle mod

Cities: Skylines II alza l’asticella solo per abbatterla e costruire qualcosa di imponente al suo posto. Questo gioco offre mappe sconfinate, un’IA rinnovata e strumenti infiniti per dare forma alla città dei tuoi sogni. Qualunque cosa tu voglia fare, che si tratti di costruire qualcosa di perfetto o di caotico, puoi farlo. È libertà creativa avvolta in un caos glorioso. È il paradiso per i giocatori ossessionati dai dettagli.

Avrai la possibilità di perfezionare i flussi del traffico, padroneggiare le norme urbanistiche e semplicemente cimentarti nella costruzione della città. Il gioco ti permette di iniziare in piccolo e crescere fino a realizzare qualcosa di grandioso. Sia i principianti che i veterani rimarranno coinvolti grazie a meccaniche di gioco impressionanti e ricche di sfaccettature. Questo gioco brilla per la sua creatività, la strategia e l’amore per il caos urbano.

Con oltre 50.000 giocatori connessi ogni giorno al momento del lancio, capirai subito il motivo di tanto entusiasmo non appena inizierai a giocare. Per gli appassionati di simulatori, questo gioco potrebbe diventare la tua prossima grande ossessione.

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3. Euro Truck Simulator 2 [Il migliore per guidare camion in tutta tranquillità e gestire la logistica]

Piattaforme PC, PlayStation, Xbox Series X/S Anno di uscita 2012 Genere Simulazione, Guida Caratteristiche uniche Guida realistica dei camion, mappe europee dettagliate, sistema di consegna delle merci, condizioni meteorologiche e cicli temporali dinamici, personalizzazione dei veicoli e supporto alle mod

Immagina una di quelle scene da film in cui un camionista entra in un bar e, a ogni passo, emana quella presenza potente e intimidatoria che incute rispetto (e magari anche un po’ di paura). Cominci a immaginare come sarebbe se fossi un camionista. Che stile di vita deve essere! Un mix perfetto di relax e avventura. In Euro Truck Simulator 2, puoi provare proprio questa esperienza. Affronterai le curve e le svolte delle autostrade europee in questa fantastica missione, dove il viaggio è importante tanto quanto la destinazione.

È uno di quei giochi in cui, anche se quello che fai è sempre lo stesso – guidare dal punto A al punto B – ogni viaggio, ogni esperienza, è molto diversa dalle altre. Trasporti diversi tipi di merci e gestisci tutto, dalla pianificazione dei percorsi alla manutenzione del veicolo. Il tuo obiettivo è portare tutto a destinazione in tempo e mantenere il carico al sicuro e in buone condizioni.

Ciò che distingue Euro Truck Simulator 2 dagli altri giochi è il modo in cui combina una simulazione realistica delle meccaniche di guida con un coinvolgente sistema di gestione aziendale. Inoltre, fattori esterni come le condizioni meteorologiche, il traffico intenso e i cicli giorno/notte contribuiscono a rendere l’esperienza ancora più realistica. Anche se il gioco è classificato come simulazione, gli appassionati di giochi ricchi di azione adorano l’emozione di cercare di arrivare in tempo, schivando diverse sfide e affrontando condizioni meteorologiche impreviste.

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4. RimWorld [Il migliore per la gestione delle colonie e la strategia di sopravvivenza]

Piattaforme PC, macOS, Linux Anno di uscita 2018 Genere Simulazione, Strategia Caratteristiche uniche Narrazione procedurale, gestione della colonia guidata dall’IA, interazioni approfondite tra i personaggi, eventi casuali e supporto alle mod

RimWorld è un gioco fuori dal comune. È una simulazione coloniale in cui ti ritrovi bloccato su un pianeta lontano e devi gestire un gruppo di persone che sono sopravvissute insieme a te fino a quel momento. Il tuo compito è costruire qualcosa dal nulla. Mentre ti dedichi alla costruzione di strutture e alla protezione della tua “tribù” dai disastri naturali, devi essere sempre pronto a respingere qualsiasi minaccia possa presentarsi.

Il gioco offre una grande varietà e questo ti fa sentire come se stessi giocando a un gioco diverso ogni volta, esplorando nuovi territori, risorse e le personalità dei tuoi sopravvissuti. È proprio qui che sta il bello. Con ogni nuova avventura, inizi a mettere insieme i pezzi e a scoprire la verità.

Il gioco si distingue per la sua versatilità e profondità, permettendo ai giocatori di cercare un equilibrio perfetto tra la gestione delle risorse e la consapevolezza dei pericoli costanti. Anche se RimWorld è classificato come gioco di simulazione, offre anche tanta azione e situazioni ad alto rischio. Dovrai respingere predoni ostili o incendi violenti e gestire situazioni difficili, come i tuoi coloni che perdono il controllo a causa di tutta la pressione.

RimWorld è un gioco che ti tiene incollato allo schermo per tutta la durata dell’esperienza grazie ai suoi eventi imprevedibili. Mette alla prova il tuo pensiero critico, la tua capacità di risolvere i problemi in modo creativo e la tua pianificazione strategica.

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5. Planet Zoo [Ideale per gli amanti degli animali]

Piattaforme PC Anno di uscita 2019 Genere Simulatore di costruzione/gestione Caratteristiche uniche Comportamento realistico degli animali, gestione dettagliata dello zoo, ampia selezione di animali e recinti, condizioni meteorologiche e stagioni dinamiche, oltre a un ampio supporto per le mod

Planet Zoo ti permette di creare il parco faunistico dei tuoi sogni. Hai il controllo su tutto, fin nei minimi dettagli: dai percorsi dei visitatori alle case degli animali. Gestisci un ecosistema vivo e pulsante e soddisfi le esigenze specifiche dei tuoi animali. È il titolo perfetto per i giocatori creativi che amano i simulatori di gestione. Sorprendentemente, il gioco ha una profondità notevole per essere un simulatore di zoo.

Trascorri il tuo tempo a creare rifugi accoglienti o a preparare le esposizioni. Perché altro dovresti provarlo? Beh, la grafica è davvero mozzafiato e il gameplay crea dipendenza. Se ti lasci andare, creerai persino un legame con la tua famiglia di animali. Se hai sempre voluto provare a fare il guardiano dello zoo, questo è il gioco che fa per te. Con oltre 2 milioni di copie vendute in tutto il mondo, provalo tu stesso. Potresti rimanere piacevolmente sorpreso.

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6. PowerWash Simulator [Il migliore per rilassarsi e giocare in modo informale]

Piattaforme PC, Xbox, PlayStation Anno di uscita 2021 Genere Simulazione/Relax Caratteristiche uniche Meccaniche di pulizia rilassanti, una varietà di luoghi e oggetti da pulire, modalità multigiocatore cooperativa, un'esperienza rilassante simile all'ASMR e aggiornamenti frequenti dei contenuti

Prendi un'idropulitrice, prendi la mira e guarda lo sporco che si arrende. PowerWash Simulator è stranamente ipnotico: trasforma lo sporco in una perfezione scintillante in pochi secondi. C’è un ritmo nelle semplici azioni che compi nel gioco: un pulsare rilassante che sembra quasi una terapia, ma che si nasconde sotto forma di getto d’acqua in un gioco. È uno di quei rari giochi in cui l’obiettivo non è solo vincere: è pulire, respirare e soddisfare le tue compulsioni nascoste.

Questo è per il giocatore che desidera compiti semplici e appaganti che gli facciano ricaricare la mente. Oltre 5 milioni di download ne confermano il fascino, dimostrando che guardare lo sporco dissolversi è più gratificante di quanto dovrebbe essere. È un gioco e una silenziosa ribellione contro il disordine. Non ci vogliono ore. Cinque minuti e sentirai quella calma zen, il mormorio dell’acqua nelle orecchie, il caos del mondo che si affievolisce.

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7. MLB The Show 23 [Il migliore per l’azione del baseball]

Piattaforme PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Anno di uscita 2023 Genere Simulatore di baseball Caratteristiche uniche Modalità Storylines, oltre 180 leggende della MLB, Captain Cards, modalità Franchise migliorata e commenti

MLB The Show 23 è un gioco che piacerà sia agli appassionati di baseball che ai neofiti. La grafica è nitida e il gameplay è fluido come sempre, facendoti sentire proprio come se fossi allo stadio. L’aggiunta della modalità Storylines è un vero colpo da maestro, che porta alla ribalta l’incredibile storia delle Negro Leagues con figure leggendarie come Jackie Robinson.

Diamond Dynasty diventa ancora più emozionante con oltre 180 leggende della MLB da collezionare, mentre le Captain Cards aggiungono una ventata di novità alla strategia di costruzione della squadra. Anche la modalità Franchise rinnovata è una vera chicca, con un’esperienza di Draft MLB aggiornata e un formato dei playoff più realistico. Se cerchi un gioco di baseball divertente e spettacolare che coniughi realismo ed emozioni, MLB The Show 23 è il fuoricampo che stavi aspettando.

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8. F1 24 [Il migliore per gli appassionati di Formula 1]

Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X Anno di uscita 2024 Genere Simulatore di corse Caratteristiche uniche Modalità Carriera rinnovata con piloti reali, Sistema di Maneggevolezza Dinamica, modalità F1 World con Fanzone, circuiti aggiornati e obiettivi durante la gara

F1 24 è il non plus ultra dei simulatori di corse. Senti il rombo del motore mentre affronti circuiti iconici, perfezioni i tuoi pit stop e insegui la bandiera a scacchi. Con un realismo così nitido che riesci quasi a sentire l’odore della gomma bruciata, è il gioco perfetto per gli appassionati di velocità e i fanatici della strategia. Pensato per gli amanti dei migliori giochi di corse, offre un’azione mozzafiato sia che tu stia gareggiando online sia che tu stia mettendo a punto le impostazioni nella modalità Carriera.

Curiosità: il gioco ha già totalizzato oltre 1 milione di download nel primo mese. Perché sceglierlo? Ti sembrerà davvero di essere un vero pilota. Quindi, secondo me, ha centrato in pieno l’obiettivo della “simulazione di corsa”. Se vivi per il brivido della velocità e della precisione, F1 24 ti terrà l’adrenalina a mille anche molto tempo dopo che avrai finito di giocare.

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9. Forza Motorsport 7 [Il migliore per la simulazione di guida e gli appassionati di auto]

Piattaforme PC, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2017 Genere Simulatore di corse Caratteristiche uniche Oltre 700 auto, 30 circuiti, condizioni meteorologiche dinamiche, cicli giorno-notte, ampia personalizzazione delle auto e motore fisico realistico

Forza Motorsport 7 è un simulatore di corse avanzato che offre un'esperienza di guida incredibilmente realistica, molto apprezzata dagli appassionati di corse automobilistiche. Vanta una vasta collezione di oltre 700 auto e 30 circuiti, ognuno progettato con un'incredibile attenzione ai dettagli. Gareggiare in diverse condizioni meteorologiche, dalle splendide giornate di sole ai circuiti bagnati dalla pioggia, rende l’esperienza davvero realistica.

Il tuo obiettivo principale in Forza Motorsport 7 è portare a termine diverse gare, guadagnare crediti e personalizzare e potenziare continuamente la tua auto per trasformarla in una vera bestia in grado di affrontare le sfide più difficili. Il gioco offre una vasta gamma di opzioni di gioco. Puoi partecipare a competizioni multigiocatore, gare su circuito o prove a tempo. Le meccaniche di guida sono così realistiche che ti fanno sentire davvero al volante, e la modalità carriera del gioco ti offre una struttura visiva e un percorso da seguire.

Forza Motorsport 7 offre un’azione adrenalinica senza pari mentre guidi su circuiti leggendari come il Nürburgring o il Circuit de la Sarthe, e il solo fatto di riuscire a padroneggiare il tuo veicolo ti regala un’emozione così forte che ti terrà incollato allo schermo!

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10. Derail Valley [Ideale per gli appassionati di simulatori ferroviari]

Piattaforme PC (con supporto VR) Anno di uscita 2019 Genere Simulatore di veicoli Caratteristiche uniche Guida in un mondo aperto con i treni, supporto VR immersivo, fisica dettagliata delle locomotive, condizioni meteorologiche dinamiche e cicli giorno-notte, progressione di carriera con licenze e modalità sandbox con difficoltà personalizzabile

Treni, ma con una dose extra di follia. In pochi secondi, Derail Valley ti trascina in un mondo di metallo stridente e motori rombanti. Guidare le locomotive non è solo un lavoro… è una passione. Il tuo ruolo è quello di avere il controllo totale, dalla meccanica iper-dettagliata all’immersione VR che ti fa sudare le mani come se fossi davvero lì. Ogni rombo, ogni tintinnio, ogni binario infinito: tutto risponde a te, e solo a te.

Questo non è un gioco qualsiasi. È il simulatore ferroviario che definisce lo standard, con il 93% dei giocatori su Steam che lo osannano come se fosse un capolavoro. C’è qualcosa in un semplice simulatore che li fa impazzire. Trasporta merci o semplicemente viaggia senza meta. In ogni caso, questo è Derail Valley. Ed è fantastico.

11. Arma 3 [Il migliore per il combattimento tattico realistico]

Piattaforme PC Anno di uscita 2013 Genere Simulatore di sparatutto tattico Caratteristiche uniche Meccaniche di combattimento realistiche, enormi ambientazioni open-world, supporto alle mod, modalità multigiocatore dinamiche, vasto arsenale di veicoli

Arma 3 è il gioco perfetto per chiunque desideri un'esperienza militare realistica. Dai suoi vasti mondi aperti, come i terreni sconfinati di Altis, alle meccaniche di combattimento incredibilmente dettagliate, questo intenso gioco di guerra offre un’immersione senza pari. Il realismo è alle stelle, con balistica autentica, manovrabilità dei veicoli ed effetti ambientali che ti fanno sentire davvero sul campo di battaglia.

Il gioco dà il meglio di sé in multiplayer, offrendo scenari PvP e cooperativi dinamici che mantengono alta l’emozione, specialmente nelle battaglie su larga scala con gli amici o altri giocatori. Se ti piace personalizzare la tua esperienza, il supporto alle mod è di prim’ordine: c’è un’enorme community di creatori che aggiunge continuamente nuovi contenuti. Con oltre 20 veicoli e un enorme arsenale di armi, ogni missione sembra unica. Arma 3 non è solo un gioco; è un campo di battaglia virtuale dove puoi vivere le tue fantasie tattiche. Se ti piacciono le simulazioni militari, è un gioco imperdibile!

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12. SnowRunner [Il migliore per gli amanti delle strade impervie]

Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2020 Genere Simulazione di veicoli Caratteristiche uniche Oltre 60 veicoli di marchi come Ford e Chevrolet; vasti ambienti open-world; simulazione avanzata del terreno; condizioni meteorologiche dinamiche e cicli giorno-notte; modalità multigiocatore cooperativa

SnowRunner è l’avventura fuoristrada definitiva per chiunque ami le sfide. Il gioco ti mette al volante di veicoli potenti mentre affronti alcuni dei terreni più estremi e imprevedibili che si possano immaginare. Dalle paludi fangose alle montagne innevate, ogni ambiente sembra vivo e pronto a mettere alla prova le tue abilità di guida. La simulazione realistica del terreno rende gratificante ogni singolo centimetro di avanzamento, e rimanere incastrato in un fosso non è mai stato così soddisfacente da superare.

La varietà di veicoli è impressionante, con oltre 60 modelli di marchi leggendari come Ford e Chevrolet, ognuno con caratteristiche uniche per affrontare ostacoli diversi. Inoltre, le condizioni meteorologiche dinamiche e i cicli giorno-notte mantengono il gioco sempre fresco, costringendoti ad adattare le tue strategie al volo. La modalità multigiocatore cooperativa aggiunge ancora più divertimento, permettendoti di allearti con gli amici per conquistare insieme i percorsi più difficili.

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Altri giochi in stile simulazione

Diciamoci la verità: alcuni giochi sembrano simulazioni, ma tecnicamente non sono “veri simulatori”. Tuttavia, prendono in prestito proprio gli elementi giusti dalla vita reale per soddisfare quella voglia di simulazione, anche se ci aggiungono una buona dose di fantasia, caos o creatività pixelata. Ecco alcuni titoli molto amati che offrono un’atmosfera da simulazione, senza però dedicarsi completamente al genere.

1. Minecraft: Java & Bedrock Edition – Sandbox/Sopravvivenza

Puoi dare pugni agli alberi, costruire case, radunare mucche, estrarre diamanti e sopravvivere a notti terrificanti: sembra proprio una simulazione, vero? Anche se Minecraft è tecnicamente un gioco sandbox di sopravvivenza, è pieno zeppo di meccaniche in stile simulazione. L’agricoltura, l’artigianato, i cicli giorno-notte e la gestione delle risorse aggiungono tutti strati di realismo al suo mondo a blocchi. Aggiungi qualche mod e si trasforma in un vero e proprio simulatore di vita o di agricoltura… se lo vuoi.

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2. Sea of Thieves – Azione-Avventura/Multigiocatore

Sea of Thieves forse non riproduce ogni minimo dettaglio della vita da pirata, ma ti fa sicuramente sentire un vero lupo di mare. Dalla gestione delle vele della tua nave al lavoro di squadra per svuotare l’acqua dalla stiva nel bel mezzo di una tempesta, il gioco coglie perfettamente il caos collaborativo della vita in mare. I sistemi di gioco puntano sul lavoro di squadra e sulla navigazione in stile simulazione, anche se il tutto è racchiuso in un'ambientazione cartoonesca all'insegna della caccia al tesoro.

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3. The Sims 3 – Simulazione di vita/Sandbox

Ok, The Sims 3 è più vicino alla simulazione rispetto alla maggior parte dei giochi – ma resta comunque più un gioco sandbox che una simulazione in senso stretto. Non devi occuparti dei dettagli dell’impianto idraulico del bagno né compilare la dichiarazione dei redditi (per fortuna), ma puoi plasmare le carriere, le relazioni e i drammi personali dei tuoi Sims. Il gioco ti permette di simulare la vita umana in un modo affascinante, drammatico e deliziosamente imprevedibile.

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Domande frequenti

Qual è il miglior simulatore di città?

Il primato va sicuramente a Cities: Skylines II. È il sandbox definitivo per creare e gestire città con un’incredibile profondità, dotato di sistemi dettagliati di trasporti, zonizzazione e pianificazione urbana.

Qual è il miglior simulatore di costruzione?

Planet Zoo è in cima alla lista. Offre un bellissimo mix di creatività e gestione, permettendoti di prenderti cura di simpatici animaletti, progettare zoo e gestire l'esperienza dei visitatori con incredibile realismo.

C'è un gioco che simula la guerra?

Sì! Arma 3 è un gioco di simulazione militare altamente realistico incentrato sulla guerra tattica, con meccaniche di combattimento dettagliate e vasti terreni per un'esperienza di guerra davvero coinvolgente.

Qual è la simulazione di baseball più realistica?

MLB The Show 23 fa centro con meccaniche realistiche e rose di giocatori autentiche, rendendolo il gioco perfetto per te se sei un appassionato di simulazioni di baseball.

Qual è la migliore simulazione di vita?

The Sims 3 non ha rivali quando si parla di simulazione. Ti divertirai un mondo a progettare ed esplorare una vita virtuale che rispecchia il mondo reale con infinite possibilità.