I 11 migliori giochi sandbox del 2026: dai libero sfogo alla tua creatività!

Niente ti fa sentire davvero che le possibilità siano infinite come quando giochi ai migliori giochi sandbox. Che tu stia costruendo la città dei tuoi sogni, sopravvivendo in un mondo ostile o semplicemente esplorando al tuo ritmo, questi giochi offrono una libertà che poche altre cose riescono a dare, ed è una cosa davvero meravigliosa.

Se sei uno a cui piace unire la creatività all’azione, conosci sicuramente la sensazione di passare ore e ore in queste esperienze senza limiti. Che si tratti di costruire strutture imponenti, potenziare il tuo personaggio o allearti con altri giocatori per affrontare grandi sfide, c’è sempre qualcosa da fare.

Anche se ci possono essere delle trame da seguire, se lo desideri, nella maggior parte dei giochi sandbox sei libero di vivere il mondo che ti circonda come preferisci. Non esistono mai due esperienze davvero uguali, mentre la vastità e la ricchezza di contenuti di questi giochi ti spingeranno sempre a tornare per averne ancora.

Quindi, se sei pronto per un’avventura in cui l’unico limite è la tua immaginazione, tuffiamoci in questi fantastici giochi sandbox e lascia che la tua creatività scorra libera!

Le nostre scelte migliori per i giochi sandbox

I videogiochi e la creatività vanno spesso di pari passo, il che significa che, per fortuna, non mancano certo ottimi giochi sandbox tra cui scegliere. Ma solo perché la nostra selezione è ampia, non significa che ogni titolo in essa contenuto sia davvero valido

Allo stesso tempo, anche tra i giochi fantastici, alcuni sono semplicemente migliori. Se stai cercando il meglio del meglio, ecco la nostra selezione dei migliori giochi sandbox:

1 Minecraft 2011 Il parco giochi per eccellenza dove la tua immaginazione non conosce limiti. Costruisci, esplora e sopravvivi in un mondo infinito fatto di cubi e possibilità illimitate. Buy now 2 Grand Theft Auto V 2013 Le strade di Los Santos, dove caos e avventura si scontrano, ti aspettano! Corri, ruba e vivi le tue avventure più folli in una città senza limiti. Buy now 3 Garry’s Mod 2006 Un’esperienza sandbox che metterà alla prova la tua creatività. Preparati a un po’ di follia mentre infrangi le regole in un mondo dove puoi far succedere qualsiasi cosa. Buy now

Comunque, visto che abbiamo davvero tantissimi giochi sandbox fantastici, si può dire con certezza che anche gli altri titoli di questa lista non sono affatto da meno. Quindi, tenendo questo a mente, ti invito a seguirmi, perché la tua avventura creativa ideale potrebbe essere molto più vicina di quanto pensi!

I 11 migliori giochi sandbox per un divertimento senza limiti

Trovare l’esperienza di gioco sandbox perfetta è a dir poco magico. Il momento in cui apri il menu per la prima volta e inizi finalmente quella nuova partita è semplicemente impareggiabile.

Conosco fin troppo bene questa sensazione, e questo mi rende ancora più felice di poterla condividere con gli altri. Quindi, che tu giochi da solo o con gli amici, ti garantisco che troverai qualcosa che ti piacerà da morire, e non vedo l’ora di mostrartelo.

Ecco perché dico: non aspettiamo oltre e tuffiamoci subito nella lista principale. Ti aspettano mondi dalle possibilità infinite!

1. Minecraft

Piattaforme PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, dispositivi mobili Anno di uscita 2011 Sviluppatore Mojang Studios Durata media di gioco 175 ore

Se stai cercando il gioco sandbox per eccellenza che ti permetta di costruire, esplorare e sopravvivere in un mondo dalle possibilità infinite, è difficile trovare qualcosa di meglio di Minecraft. Anzi, non solo è il miglior gioco sandbox mai realizzato, ma anche uno dei migliori giochi per PC di tutti i tempi!

La libertà che ti offre è pazzesca. Puoi scavare in profondità nelle caverne, costruire strutture imponenti o combattere contro i mob, e ogni momento ti sembrerà un’avventura. Il mondo aperto del gioco offre una mappa enorme dove puoi giocare da solo o con gli amici, creando tutto ciò che riesci a immaginare.

Le strategie che sviluppi per sopravvivere sono importanti tanto quanto la costruzione creativa, e c’è sempre qualcosa di nuovo da esplorare. È perfetto per chi ama interagire con l’ambiente circostante e si nutre di sfide creative. Se cerchi un mondo senza limiti, non c’è niente di meglio di questo.

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2. Grand Theft Auto V

Piattaforme PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2013 Sviluppatore Rockstar North Durata media di gioco 51 ore

Grazie al suo mondo enorme e coinvolgente, pieno di azione senza fine, Grand Theft Auto V è senza dubbio uno dei migliori giochi open-world in circolazione. Ti offre la libertà di realizzare i tuoi sogni più folli, ed è fantastico.

Il gioco ti permette di passare da un protagonista all’altro, ognuno con le proprie strategie e personalità, aggiungendo profondità a ogni avventura. Sei libero di esplorare Los Santos al tuo ritmo, che si tratti di rubare auto, organizzare rapine o semplicemente seminare il caos.

L’esperienza sandbox non ha eguali, con tantissimi contenuti in cui immergerti, tra cui missioni della storia, missioni secondarie e una modalità online davvero enorme con altri giocatori. In poche parole, se hai sempre voluto provare la libertà della vita da criminale senza infrangere davvero la legge, dovresti scaricare GTA V proprio adesso.

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3. Garry’s Mod

Piattaforme PC Anno di uscita 2006 Sviluppatore Facepunch Studios Durata media di gioco 132 ore

Garry’s Mod è senza dubbio l’esperienza più folle nella categoria dei migliori giochi sandbox, ed è proprio per questo che così tante persone se ne sono innamorate. È davvero un mondo dalle possibilità infinite.

Qui puoi costruire, distruggere e sperimentare con ogni tipo di strumento, oggetto di scena e aggeggio. Che tu voglia creare veicoli pazzeschi, costruire strutture gigantesche o mettere in scena situazioni esilaranti, Garry's Mod fa al caso tuo. La libertà che ti offre questo gioco è semplicemente impareggiabile e, giocando con altri giocatori, il divertimento aumenta di dieci volte.

L'ambiente sandbox ti permette di interagire con qualsiasi cosa, rendendo ogni sessione nuova e imprevedibile. Quindi, che tu voglia costruire le cose più folli o semplicemente scatenare il caos totale, non puoi sbagliare con uno dei migliori giochi FPS, Garry's Mod.

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4. No Man’s Sky

Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Anno di uscita 2016 Sviluppatore Hello Games Durata media di gioco 76 ore

Se hai sempre desiderato un Minecraft in chiave fantascientifica con una grafica migliore, No Man’s Sky è praticamente proprio quello che cercavi. Essendo uno dei migliori giochi di sopravvivenza mai apparsi sui nostri schermi, offre un'esperienza sandbox davvero unica che nessun altro gioco riesce davvero a eguagliare.

Ti ritrovi catapultato in un universo infinito e generato proceduralmente, dove puoi esplorare innumerevoli pianeti, ognuno con il proprio ecosistema, le proprie creature e le proprie risorse. Puoi seguire la trama, ma hai anche la libertà di costruire, estrarre minerali e potenziare la tua tecnologia, plasmando la tua avventura proprio come vuoi tu.

Puoi giocare da solo o con altri giocatori, e ci sarà sempre qualcosa di nuovo da scoprire. La grafica è mozzafiato e l’emozione di sopravvivere su un pianeta alieno non ha eguali. Certo, sappiamo tutti che No Man’s Sky ha avuto un inizio difficile, ma visto come è riuscito a ribaltare la situazione, nessun giocatore dovrebbe mai perderselo.

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5. The Elder Scrolls V: Skyrim

Piattaforme PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Anno di uscita 2011 Sviluppatore Bethesda Game Studios Durata media di gioco 110 ore

Quando si parla di fusione tra giochi di ruolo e sandbox, The Elder Scrolls V: Skyrim è semplicemente una vera e propria leggenda vivente, ed è facile capire perché.

Ti ritrovi in un mondo pieno di libertà, dove puoi esplorare paesaggi immensi, interagire con centinaia di personaggi e affrontare missioni epiche. Che tu stia combattendo contro i draghi, creando equipaggiamento o imparando la magia, il gioco offre infiniti modi di giocare.

Le possibilità sono a dir poco sbalorditive. Puoi fare qualsiasi cosa, dall’entrare a far parte di varie gilde e partecipare alle loro grandi guerre, fino a costruire una casa, sposarti e condurre una vita tranquilla. E tieni presente che tutto questo è solo nella versione base del gioco, dato che Skyrim è considerato il gioco più modificato di tutti i tempi!

La profondità di questo mondo aperto ti permette di prosperare in qualunque modo ti piaccia. È un’avventura senza pari che si adatta alle tue esigenze.

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6. Terraria

Piattaforme PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivi mobili Anno di uscita 2011 Sviluppatore Re-Logic Durata media di gioco 92 ore

Per la migliore esperienza di gioco sandbox in 2D, Terraria è il re indiscusso. In pratica, è la versione a scorrimento laterale di Minecraft, e la libertà che offre è semplicemente sbalorditiva.

Preparati a passare ore a scavare, costruire ed esplorare un mondo vivace pieno di magia, mostri e tesori nascosti. Con tantissimi oggetti da raccogliere, nemici da affrontare e boss da sconfiggere, il gioco ti terrà incollato allo schermo con la sua azione e le sue avventure.

Il gioco è perfetto sia da giocare da solo che con gli amici, perché Terraria ti permette di interagire con il suo mondo e plasmare la tua avventura come preferisci. Il design sandbox ti permette di creare, costruire e potenziare qualsiasi cosa, dalle armi alle città intere.

Potrebbe volerci un po’ prima di prendere la mano, ma una volta che ci sarai riuscito, sarai eternamente felice di aver deciso di comprarlo, fidati.

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7. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Piattaforme Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Anno di uscita 2017 Sviluppatore Nintendo EPD Durata media di gioco 99 ore

Se parliamo dei migliori giochi sandbox, che tra l'altro fanno anche parte dei migliori giochi per Switch 2, non c'è niente di più incredibile di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Il mondo aperto di questo titolo sembra incredibilmente vivo, con libertà a ogni angolo. Puoi scalare qualsiasi montagna, esplorare terre sconfinate e scoprire segreti nascosti, il tutto mentre sopravvivi e risolvi enigmi.

La vastità del mondo è incredibile e puoi affrontare gli obiettivi nell’ordine che preferisci, rendendo ogni partita unica. Completa il tuo inventario, affronta nemici magici o potenzia l’equipaggiamento: c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire.

Il gioco ti permette anche di interagire con il mondo in modi ingegnosi, dall’utilizzare l’ambiente a tuo vantaggio alla preparazione di ogni sorta di ricette. È davvero unico e ne vale la pena in tutti i sensi.

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8. The Sims 4

Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2014 Sviluppatore Maxis Durata media di gioco 90 ore

A differenza della maggior parte degli altri titoli in questa lista, The Sims 4 adotta un approccio diverso al genere, perché questo gioco sandbox ti permette di creare non solo il mondo, ma intere vite.

Se hai sempre desiderato progettare il tuo mondo, questo gioco è un vero e proprio parco giochi per la tua immaginazione. Dalla costruzione di case alla creazione di relazioni significative, puoi fare qualsiasi cosa. Hai la libertà di plasmare le vite dei tuoi Sim, controllare le loro carriere ed esplorare varie strategie per raggiungere il successo.

Puoi divertirti sia giocando da solo che con altri giocatori, e c’è sempre qualcosa di nuovo da fare, dal migliorare le case all’organizzare feste o semplicemente goderti la vita nella tua città virtuale.

Se ti piacciono i giochi di simulazione di vita, potrebbe interessarti anche dare un’occhiata alla recensione di inZOI, che esplora un approccio altrettanto dettagliato alla creazione di personaggi, ambienti ed esperienze quotidiane.

Il mondo forse non è aperto come in altri giochi sandbox di punta, ma ne vale assolutamente la pena. Inoltre, i pacchetti di contenuti aggiungono infinite nuove funzionalità, quindi il gioco è praticamente sempre fresco.

9. Fallout 4

Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2015 Sviluppatore Bethesda Game Studios Durata media di gioco 83 ore

Con una delle ambientazioni più belle del genere, Fallout 4 è uno dei migliori giochi sandbox che ti catapulta in un mondo post-apocalittico e ti lascia libero di fare quello che vuoi. Puoi affrontare missioni della trama, esplorare terre desolate e città in rovina, costruire e difendere i tuoi insediamenti e sopravvivere affrontando vari nemici pericolosi.

Il mondo aperto è enorme, pieno di tantissime missioni secondarie, potenziamenti e strategie da scoprire. Crea armi, vai a caccia di provviste o affronta le fazioni: c’è sempre qualcosa da fare.

Per me, però, è proprio la possibilità di personalizzazione a rendere Fallout 4 così straordinario. Puoi interagire praticamente con tutto: costruire la tua città, potenziare il tuo equipaggiamento e persino cambiare il corso della storia.

Insomma, se ti piacciono l’esplorazione, la costruzione e la sopravvivenza in una landa desolata epica, questo gioco merita sicuramente di essere provato.

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10. Kerbal Space Program

Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2015 Sviluppatore Squad Durata media di gioco 113 ore

Se ti piacciono i giochi che uniscono la libertà dei titoli sandbox al realismo delle simulazioni, scommetto che adorerai Kerbal Space Program.

Il gioco ti mette al comando del tuo programma spaziale personale: costruirai razzi e tutti i loro componenti, proverai a lanciarli nello spazio e farai del tuo meglio per conquistare l’ultima frontiera. Il mondo aperto dello spazio è il tuo parco giochi, e la portata delle tue missioni cresce man mano che potenzi e migliori la tua tecnologia.

Dal testare i tuoi progetti di razzi più stravaganti all’esplorazione di pianeti lontani, puoi fare praticamente qualsiasi cosa. Certo, c’è un po’ di curva di apprendimento, ma se ti piacciono la risoluzione dei problemi, la costruzione e l’esplorazione, Kerbal Space Program merita sicuramente di essere provato.

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11. Animal Crossing: Nuovi Orizzonti

Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2020 Sviluppatore Nintendo EPD Durata media di gioco 62 ore

Un titolo sandbox che, per una coincidenza, è diventato il rimedio perfetto contro tutto il caos del 2020, Animal Crossing: Nuovi Orizzonti è uno dei giochi più accoglienti mai realizzati e merita davvero tutta la tua attenzione.

Parti da zero, con nient’altro che un’isola deserta, e costruisci la vita dei tuoi sogni partendo da zero. La libertà di esplorare, costruire e progettare il tuo villaggio è infinita. Dal personalizzare la tua casa e andare a trovare i tuoi amici alla pesca e alla cattura di insetti, il gioco offre sempre un ambiente rilassante e senza stress in cui divertirti.

Qui non troverai elementi d’azione o di sopravvivenza. È solo un’esperienza accogliente e rilassata con tantissimi contenuti da scoprire. Quindi, se cerchi un gioco sandbox che ti aiuti a staccare la spina, difficilmente troverai un titolo più perfetto di Animal Crossing: Nuovi Orizzonti.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco sandbox?

Minecraft è spesso considerato il miglior gioco sandbox grazie alla sua creatività senza limiti, all’esplorazione e alla possibilità di costruire e personalizzare qualsiasi mondo.

Cos’è un gioco in stile sandbox?

Un gioco in stile sandbox permette ai giocatori di esplorare, creare e interagire liberamente all’interno di un mondo con poche o nessuna limitazione.