Les 12 meilleurs jeux similaires à Spore 2026 – Une sélection des meilleurs titres pour les fans d’évolution créative

Des jeux comme Spore ont transformé le jeu vidéo en un terrain de jeu personnel sans pareil. Vous conceviez une créature, la regardiez grandir et jouiez avec la vie artificielle sur d’étranges planètes… jusqu’à ce que, soudain, vous vous retrouviez à façonner votre propre univers.

Cette liste de jeux similaires à Spore met en avant ce même esprit de découverte. Certains explorent les rouages de l’évolution réelle. D’autres vous permettent de façonner votre propre planète. Et certains sont d’excellents jeux multijoueurs proposant des terrains de jeu à l’échelle cosmique.

Plongeons-nous dans cet univers et découvrons les jeux qui perpétuent cette magie de la création.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à Spore

Cela fait des années que Spore a montré comment une minuscule étincelle pouvait se transformer en une civilisation à part entière. Voir vos créations passer du stade de microbes à celui de voyageurs de l’espace a marqué les esprits, et il n’est pas étonnant que les fans soient toujours à la recherche de jeux offrant cette même impression d’immensité.

J’ai sélectionné quelques-uns de mes favoris qui font écho à ce qui rendait Spore si addictif, chacun à sa manière. Ces jeux vous offrent la possibilité de façonner la vie, de modifier l’environnement et de mener des expériences sur votre planète natale.

1 Thrive 2021 Ce projet indépendant reprend l'esprit original de Spore. Commencez en tant que microbe et gravissez les échelons jusqu'à diriger des civilisations. Des données scientifiques réelles confèrent à chaque étape profondeur et difficulté. Buy now 2 Ancestors: The Humankind Odyssey 2019 Oubliez les extraterrestres et les galaxies ; concentrez-vous sur les racines de l’humanité. Guidez un clan de singes dans sa quête de survie et de découverte. C’est difficile, mais chaque progrès est le fruit d’un véritable effort. Buy now 3 The Universim 2018 Un jeu de simulation de gestion de civilisation moderne qui rappelle les derniers niveaux de Spore. Faites évoluer une planète, des huttes aux villes futuristes. Les catastrophes et la rareté des ressources apportent du dynamisme au jeu, le tout agrémenté d’une touche d’humour. Buy now

Chacun de ces titres apporte quelque chose de différent, mais tous suscitent cette même curiosité que Spore avait su éveiller en nous.

Restez dans les parages : il y a encore bien plus à découvrir dans des jeux qui emmènent la vie artificielle, la création et les voyages spatiaux vers des horizons inattendus.

Les 12 meilleurs jeux similaires à Spore pour libérer le créateur qui sommeille en vous

Explorer de nouveaux mondes et créer des espèces personnalisées est toujours passionnant. Se construire son propre terrain de jeu fait partie du plaisir.

Cette liste de 12 jeux similaires à Spore vous plonge dans le frisson des simulations d’évolution de type « bac à sable ». Combien d’entre eux avez-vous déjà joués ?

1. Thrive [Un laboratoire d’évolution dans lequel vous jouez réellement]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, macOS, Linux Année de sortie 2021 (accès anticipé) Développeur(s) Studio de jeux vidéo révolutionnaire Durée moyenne de jeu 20 à 50 heures (actuellement en cours de développement) Caractéristiques uniques Progression évolutive par étapes, grande rigueur scientifique Note Metacritic N/A

Avez-vous déjà rêvé de jouer au cœur d’une expérience scientifique ? Thrive vous plonge au cœur de celle-ci. Vous commencez en tant que cellule unique flottant dans un monde immense. Ici, vous pouvez modifier des caractéristiques telles que le mouvement, le métabolisme et les capacités de survie.

Chaque petit choix compte. Avant même de vous en rendre compte, vous guiderez des espèces entières tout au long de leur évolution, pour finir par diriger des sociétés qui luttent pour leur survie.

Ce qui rend ce jeu si génial, c’est son côté très réaliste. Thrive s’éloigne de l’univers tape-à-l’œil des créatures de Spore pour adopter une approche plus scientifique. Observer les cellules se diviser et former des équipes donne l’impression de voir la biologie se dérouler en temps réel. Vous pouvez consulter l’évolution des lignées dans le rapport de génération et sur la carte des patchs après chaque reproduction.

Conseil de pro Au stade « Microbe », équipez-vous d’une vacuole dès que vous débloquez le noyau : cela vous aidera à stocker davantage de composés et à survivre dans des biomes difficiles.

Vous commencez par ajuster la façon dont un microbe survit, et très vite, vous menez une tribu vers la prochaine étape de la vie. Ce rythme plus lent porte ses fruits et capture l’essence même de l’évolution que l’on retrouve dans les meilleurs jeux de simulation.

Le jeu présente un style épuré, presque pédagogique, sans jamais paraître rébarbatif. Il est fascinant d’observer l’émergence de comportements et l’adaptation des créatures à des environnements hostiles. Chaque nouvelle compétence modifie le déroulement du jeu.

Thrive est souvent décrit comme la version de Spore dont les joueurs ont toujours rêvé : plus profonde, plus intelligente et offrant un sentiment de progression plus marqué.

Verdict définitif : Thrive trouve le juste équilibre entre patience et un gameplay riche et bien pensé. C’est un jeu de type « bac à sable » axé sur les écosystèmes qui encourage l’expérimentation. Si vous avez toujours rêvé d’un Spore plus scientifique, ne cherchez pas plus loin.

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2. Ancêtres [Faites évoluer votre propre monde]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2019 Développeur(s) Panache Digital Games, division privée Durée moyenne de jeu 40 à 50 heures Caractéristiques uniques Évolution générationnelle, progression des compétences neuronales, survie sans boussole Note Metacritic 64/100

Ancêtres : L’Odyssée de l’humanité vous plonge dans l’Afrique préhistorique et vous dit : « Débrouillez-vous. » Ici, vous contrôlez un clan de primates qui tente de survivre, découverte après découverte.

Chaque petite avancée ressemble à un bond en avant. Plutôt que de se précipiter vers le stade des créatures ou celui de l’espace, le jeu met l’accent sur la survie et l’évolution des premiers hominidés dans l’Afrique du Néogène – bien avant l’apparition des tribus ou des civilisations.

Ce jeu est difficile, il ne faut pas se voiler la face. Des prédateurs rôdent dans la jungle, les blessures persistent et votre clan peut s’effondrer si vous manquez de prudence. Mais c’est là tout le frisson : ressentir le poids de la survie jusqu’au plus profond de vous-même.

Conseil de pro Utilisez la fonction « Mémoriser » lorsque vous trouvez une cachette ou une zone de ressources : elle se transforme en icône permanente sur l’interface, ce qui vous permet de toujours retrouver votre chemin.

Ce jeu est réputé pour le réalisme de ses victoires, car rien n’est facile. Vous défiez véritablement l’environnement lui-même. Dans Ancestors, la subsistance constitue le défi central, ce qui le distingue parmi les meilleurs jeux de survie.

Visuellement, le jeu est à la fois brut et magnifique. Des forêts denses, des modèles de personnages détaillés et une ambiance sonore empreinte de danger donnent vie à cet univers. Il ne s’agit pas ici de créatures colorées à la Spore ; c’est la nature dans ce qu’elle a de plus impitoyable.

La progression ne vous est pas offerte sur un plateau ; vous devez la mériter grâce à votre curiosité, à vos essais et à de nombreuses erreurs. Vous vous retrouverez à protéger les jeunes, à tisser des liens et à guider petit à petit votre espèce vers de nouvelles capacités.

Verdict définitif : Ancestors fait forte impression à tous les niveaux. C’est exigeant, parfois frustrant, mais aussi profondément gratifiant. Si vous vous êtes déjà demandé à quel point la survie peut être fragile aux origines de l’évolution, ce jeu vous réserve une aventure palpitante.

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3. The Universim [Dirigez votre propre civilisation]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, macOS, Linux Année de sortie 2024 Développeur(s) Crytivo / Développeurs d’Ignited Durée moyenne de jeu 30 à 60 heures et plus Caractéristiques uniques Gestion divine, évolution de la civilisation et gestion des catastrophes Note Metacritic N/A

The Universim, c’est ce qui se passe lorsque l’on transpose la création de créatures à l’échelle de mondes entiers. Au lieu de modifier des parties du corps, vous façonnez des sociétés.

Vous commencez modestement, un peu comme au stade cellulaire de Spore, puis vous guidez les civilisations vers la grandeur. La particularité ? Vous ne vous contentez pas d’observer, vous êtes le dieu aux commandes.

Vous fixerez des règles, débloquerez des capacités et pousserez votre peuple à construire, explorer et survivre. Votre équipe devra faire face à toutes sortes de défis : catastrophes, pénuries de ressources, etc.

Parfois, vos choix les aident à prospérer, parfois ils vous explosent au visage. Quoi qu’il en soit, vous n’êtes jamais en retrait. On a l’impression de jouer aux Sims à l’échelle mondiale, où chaque clic a des conséquences.

Conseil de pro Placez les réservoirs à proximité des zones riches en ressources afin d’éviter que les Nuggets ne parcourent de longues distances pour s’approvisionner en eau, ce qui permettra de réduire les maladies et d’augmenter la productivité.

Le jeu allie humour et mécanismes astucieux. Vous rirez en voyant vos propres créatures se débrouiller tant bien que mal, puis vous ressentirez de la fierté lorsqu’une tribu évoluera vers une société spatiale au cours de la phase de civilisation.

Suivre leur progression donne presque l’impression d’attribuer un identifiant unique à chaque génération, juste pour voir tout le chemin qu’elles ont parcouru. C’est à la fois léger et étonnamment profond.

Verdict définitif : The Universim est un jeu de type « bac à sable » sur les civilisations qui a du cœur. Il allie le chaos des jeux de gestion divine à une stratégie réfléchie. Pensez à Spore, mais cette fois-ci, c’est vous qui êtes aux commandes.

4. Stellaris [Grande stratégie à travers les étoiles]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2016 (sur console : 2019) Développeur(s) Paradox Development Studio / Paradox Interactive Durée moyenne de jeu Généralement entre 60 et plus de 100 heures pour des campagnes riches en contenu Caractéristiques uniques Stratégie globale approfondie, narration émergente, personnalisation de l’empire Note Metacritic 78/100

Stellaris reprend le concept d’évolution et le transpose à l’échelle galactique. Au lieu de créer des parties du corps, vous bâtissez des civilisations à travers des systèmes stellaires. Considérez cela comme un passage au-delà du stade cellulaire, au-delà de la création de créatures, pour vous lancer directement dans la gestion d’empires spatiaux.

Le gameplay relève de la stratégie à l’état pur. Vous concevrez votre propre espèce, mettrez en place des gouvernements et dirigerez des flottes dans une course à la conquête territoriale. Le jeu ne reproduit pas vraiment la boucle ludique de Spore consistant à bricoler des créatures, mais il partage cette même fascination pour la croissance, le changement et la prochaine étape de l’échelle évolutive.

Allez-vous vous allier à vos voisins ou les écraser ? Chaque choix modifie l’histoire de votre empire. L’échelle est gigantesque, entre les arbres technologiques, la politique et les guerres qui se disputent votre attention. C’est l’un des jeux de stratégie spatiaux les plus ambitieux.

Conseil de pro Concentrez-vous sur l’exploration et l’expansion en début de partie ; découvrir des anomalies et fonder des colonies vous permettra de poser des bases solides pour dominer la galaxie.

Ce qui fait tout le charme de Stellaris, c’est son côté vivant. Chaque partie raconte une nouvelle histoire, avec des espèces extraterrestres qui réagissent de manière inattendue.

Vous pouvez suivre les empires comme si vous les marquiez d’un identifiant unique, simplement pour observer leur ascension et leur chute. Tantôt vous incarnez un explorateur pacifique, tantôt un conquérant impitoyable. Quoi qu’il en soit, aucune partie ne se ressemble.

Verdict définitif : Stellaris promet une rejouabilité infinie. Si vous avez un jour rêvé de reprendre l’univers spatial de Spore pour le rendre plus profond, plus vaste et plus audacieux, c’est le jeu qu’il vous faut.

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5. No Man’s Sky [Explorez et construisez librement]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X|S, Nintendo Switch Année de sortie 2016 Développeur(s) Hello Games / Hello Games Durée moyenne de jeu Plusieurs centaines d’heures selon les joueurs (caractère « bac à sable » du jeu) Caractéristiques uniques Univers généré de manière procédurale, exploration, construction de bases, mises à jour gratuites et continues après le lancement Note Metacritic 71/100

No Man’s Sky est un jeu axé sur l’exploration et la découverte. Vous commencez sur une planète inconnue, réparez votre vaisseau, puis vous vous envolez dans l’espace. À partir de là, les possibilités sont infinies. Des millions de planètes vous attendent, chacune avec sa faune, ses conditions météorologiques et ses secrets. Bien que No Man’s Sky n’ait qu’un lien ténu avec Spore et ne lui ressemble guère dans son gameplay au jour le jour, il comble une envie similaire de merveille cosmique et de création par la découverte.

Ses principaux atouts sont la liberté et l’ampleur. Vous pouvez exploiter des minerais, faire du commerce, combattre ou simplement errer. Le mode de combat passe en vue à la troisième personne, ajoutant ainsi le frisson des jeux TPS passionnants. La personnalisation joue également un rôle important. Vous pouvez améliorer vos vaisseaux et même perfectionner votre combinaison.

Conseil de pro Améliorez votre scanner dès le début pour trouver des ressources rares et une faune exotique. Cela facilitera grandement l’artisanat et l’exploration.

La connexion s’opère en un instant. Atterrir sur une planète paisible après des heures de voyage dans l’espace, donner un nom à une découverte que personne d’autre n’a encore vue, observer les étoiles se lever au-dessus d’un paysage extraterrestre. C’est un mélange de science-fiction et de réflexion sereine.

Verdict définitif : No Man’s Sky ne cesse de m’épater. Cette critique ne peut pas tout couvrir, mais la liberté offerte est incroyable, et les graphismes époustouflants méritent un écran de jeu haut de gamme. Peu de jeux parviennent à rendre l’exploration des planètes aussi vivante.

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6. Éclipse élyséenne [Créez des créatures extraordinaires]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Navigateur Web Année de sortie En cours de développement (démo Web) Créateur(s) Seven Ducks Studios Durée moyenne de jeu Variable (style bac à sable) Caractéristiques uniques Éditeur de créatures créatif, mécanismes simples, ambiance à la Spore Note Metacritic N/A

Éclipse élyséenne est encore en cours de développement, mais il donne déjà l’impression d’être un véritable terrain de jeu dédié à la créativité. Ici, vous concevez des espèces, vous les introduisez dans des écosystèmes vivants et vous observez comment elles s’adaptent. Chaque décision que vous prenez façonne une histoire.

Ce qui le distingue, c’est l’immense liberté dont vous disposez. Vous souhaitez attribuer un identifiant « ray » à votre création personnalisée et voir comment elle évolue ? C’est fait. Vous voulez créer un extraterrestre loufoque qui, d’une manière ou d’une autre, survit à l’étape tribale ? C’est également possible.

Des équipes de joueurs partagent déjà leurs créations en ligne, et la grande diversité de celles-ci montre à quel point ce jeu peut être imprévisible. Les développeurs laissent même entrevoir un futur niveau spatial où des mondes entiers entreraient en collision, ce qui est tout simplement incroyable à imaginer.

Conseil de pro Utilisez la fonction de redimensionnement de l’interface utilisateur pour afficher davantage d’objets ou de cartes de création à la fois, surtout si vous disposez d’un grand écran. Cela vous permettra de mieux gérer vos créatures, vos bâtiments et vos véhicules.

Le graphisme est coloré et ludique, soigné mais suffisamment désordonné pour rester amusant. Parfois, vos meilleures idées se soldent par un échec cuisant. Parfois, elles s’épanouissent d’une manière que vous n’aviez jamais prévue. C’est cette imprévisibilité qui fait tout l’attrait du jeu.

Les joueurs le comparent à Spore, mais avec moins de contraintes. C’est l’un des meilleurs jeux multijoueurs, qui vous permet de donner vie à vos créations et de les voir vous surprendre.

Verdict définitif : Éclipse élyséenne offre tout cela dans un ensemble ambitieux, bien qu’un peu désordonné. Le jeu n’est pas encore achevé, mais il parvient déjà à restituer le plaisir de construire votre propre univers. Si vous avez aimé la liberté offerte par Spore, ne manquez pas celui-ci.

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7. The Sapling [Faites pousser la vie dans un bac à sable]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows (Steam) Année de sortie 2019 Créateur(s) Wessel Stoop Durée moyenne de jeu Très variable (mode bac à sable) Caractéristiques uniques Création d'écosystèmes, conception de créatures et de plantes, évolution procédurale Note Metacritic N/A

The Sapling est entièrement consacré à la création de créatures à partir de zéro. Oubliez les combats spectaculaires ou les rebondissements dramatiques : il s’agit ici d’un bac à sable décontracté. Vous y concevez des plantes, découpez des parties du corps et observez les écosystèmes prendre forme.

Vous ne vous contentez pas de placer des objets puis de vous éloigner ; chaque ajustement modifie l’équilibre. Au fil du temps, lorsque vous voyez les forêts s’étendre et les animaux apparaître, vous prenez conscience que le monde tout entier est vivant grâce à vos décisions.

Conseil de pro Concentrez-vous dès le début sur la pollinisation : le croisement d’espèces aux caractéristiques complémentaires peut rapidement diversifier votre écosystème.

Le style est épuré et coloré, un peu comme un jouet scientifique dont on ne peut plus se passer. Voir vos créatures s’amuser dans le bac à sable, c’est la curiosité à l’état pur, telle celle d’une cellule, en pleine action. Vous pouvez même marquer et suivre les espèces, un peu comme on utilise un système d’identification des raies.

Verdict définitif : The Sapling est un jeu qui se découvre petit à petit, mais il est parfait si vous recherchez une créativité sereine. Il ne s’agit pas tant d’action que d’observer la vie se dérouler d’une manière que vous n’aviez pas prévue.

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8. Ecosystem [Observez la vie marine se développer]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2021 Créateur(s) Tom Johnson / Slug Disco Studios Durée moyenne de jeu Non indiquée ; probablement variable selon le mode bac à sable Caractéristiques uniques Simulation d’écosystème basée sur l’IA et la sélection naturelle – aucune créature conçue manuellement Note Metacritic Non disponible (jeu indépendant/N/A)

Ecosystem est un jeu qui consiste à laisser des formes de vie se développer sans limites. Vous ne contrôlez pas un seul héros. À la place, vous concevez des créatures, vous les déposez dans l’eau et vous observez ce qui se passe. Le plaisir réside dans le fait de voir des espèces étranges se développer d’elles-mêmes.

Le gameplay mêle science et mode « bac à sable ». Un titre qui se démarque parmi les jeux indépendants épiques grâce à son concept original.

Certaines créatures flottent paisiblement, d’autres se battent pour se nourrir, et des chaînes alimentaires entières se mettent en place. À partir de là, vous devenez simple spectateur tandis que l’océan devient un monde à part entière. Vous guidez une véritable évolution sans jamais l’imposer.

Conseil de pro Équilibrez votre chaîne alimentaire : la présence de prédateurs à proximité des herbivores crée un système dynamique capable de se maintenir plus longtemps.

L’ambiance est calme mais fascinante. Pour moi, observer les poissons filer dans tous les sens ou prendre des formes étranges était hypnotisant. À un moment donné, un ami a déclaré que c’était comme découvrir une nouvelle planète sous la mer.

Le lien que vous ressentez avec vos créations s’installe insidieusement. Vous venez jeter un œil, voir qui a survécu et qui s’est le mieux adapté. C’est relaxant, mais cela attise votre curiosité.

Verdict définitif : Ecosystem n’est pas un jeu d’action rapide. Il s’agit d’observer la vie se développer de manière surprenante et variée. Si vous appréciez les expériences qui donnent l’impression d’être vivantes, ce jeu mérite que vous y consacriez du temps. Voilà mon avis : calme, astucieux et en constante évolution.

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9. Niche [Survivre et évoluer grâce à la génétique]

Notre note 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 Année de sortie 2016 Créateur(s) Stray Fawn Studio / Stray Fawn Publishing, WhisperGames Durée moyenne de jeu Non spécifiée (la durée des jeux indépendants de stratégie/roguelike varie) Caractéristiques uniques Survie au tour par tour basée sur la génétique : l’élevage, les traits et les mutations ont une importance stratégique Note Metacritic ~60

Niche est un jeu de survie où la génétique régit tout. Ici, vous créez des êtres et gérez leurs traits pour guider votre tribu à travers des biomes hostiles. Il s’agit en somme de la sélection naturelle transposée dans un formidable jeu de rôle ancré dans la biologie.

Le gameplay est au tour par tour, mais plein de suspense. Vous placez des espèces sur des cases, collectez des ressources et affrontez des prédateurs. Chaque élément compte : la couleur du pelage, la fertilité, l'immunité. Négligez un seul trait, et votre lignée ne parviendra pas au stade de la civilisation.

Conseil de pro Privilégiez l’adaptabilité : les traits permettant de survivre à différents climats aideront votre espèce à prospérer au fil des générations.

Au fil du jeu, celui-ci passe d’un jeu de stratégie à un casse-tête biologique. Visuellement, il est simple mais charmant. L’univers de Niche est lumineux, et chaque créature est unique. Lorsque vous commencez à leur donner un nom, vous ressentez profondément chaque perte. C’est comme jouer à des simulations de survie mêlées à de la véritable génétique.

Verdict définitif : Niche allie habilement divertissement et science. C’est une question de stratégie et de réactivité. Avant même de vous en rendre compte, vous vous retrouvez à encourager vos créatures comme un fou. Cette critique peut se résumer en un mot : intelligent et addictif.

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10. Cell Lab [Faites évoluer des cellules dans votre poche]

Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Android (mobile) Année de sortie 2014 Créateur(s) Petter Säterskog Durée moyenne de jeu Non spécifiée ; jeu de type « bac à sable » avec des énigmes et un mode expérimental Caractéristiques uniques Évolution au niveau cellulaire, édition du génome, « énigmes de laboratoire » en mode bac à sable à micro-échelle Note Metacritic Non disponible

Cell Lab vous emmène à l’échelle la plus infime. Le jeu commence avec des formes de vie simples et vous invite à les développer.

Au lieu de grandes civilisations, vous avez affaire à des cellules, des molécules et des règles de survie. C'est le stade cellulaire transformé en un véritable défi.

Le gameplay repose entièrement sur l’expérimentation. Vous reliez des organites, définissez des comportements et observez les résultats. Vos créations s’affrontent dans des scénarios qui testent leur capacité d’adaptation, et vous aurez envie de recommencer jusqu’à ce que vous trouviez la configuration parfaite.

Conseil de pro Testez différentes combinaisons d’organites ; certaines cellules sont plus performantes en situation de stress ou dans de nouveaux environnements.

Le style est épuré et scientifique. Pas de graphismes tape-à-l’œil, juste des lignes épurées et des systèmes cohérents. C’est justement le but.

C’est justement l’imprévisibilité liée à la création de quelque chose qui peut s’effondrer à tout moment qui rend ce jeu passionnant. Cela me fait penser à ces jeux « bac à sable » inoubliables dotés de mécanismes complexes.

Verdict définitif : Cell Lab peut paraître simple, mais il procure une satisfaction sans fin. Expérimentez avec les mutations et observez la réaction de vos cellules. Vous perdrez la notion du temps à essayer de comprendre ce qui survit… et ce qui explose.

11. Osmos [Dériver, absorber et grandir dans l'espace]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, macOS, Linux, iOS, Android Année de sortie 2009 Développeur(s) Hemisphere Games Durée moyenne de jeu Généralement plusieurs heures ; gameplay paisible basé sur la physique de la dérive Caractéristiques uniques Mécaniques d’absorption et de croissance, graphismes élégants, expérience de jeu à la fois paisible et pleine de suspense Note Metacritic ~79 sur PC

Osmos est un jeu minimaliste axé sur la croissance. Vous contrôlez une seule particule dérivant dans des niveaux aux allures spatiales. L’objectif est simple : absorber les particules plus petites, éviter les plus grosses et continuer à avancer.

Le gameplay est en quelque sorte méditatif. Vous vous propulsez en expulsant de la masse, mais cela vous fait rétrécir. C’est un équilibre entre patience et action.

Le principe consistant à absorber et à grandir donne ici l’impression de jouer à l’un des jeux de réflexion les plus ingénieux. L’ensemble est à la fois simple et raffiné. Si l’on fait abstraction des effets lumineux, on jurerait qu’il s’agit d’un jeu SNES perdu.

Conseil de pro Utilisez les puits gravitationnels pour contourner les obstacles : vous économiserez ainsi de la masse et atteindrez plus rapidement les particules éloignées.

Le design est épuré et lumineux. Chaque niveau a son propre rythme. Les possibilités de personnalisation sont limitées, mais ce n’est pas le but. L’immersion vient de la concentration que vous y mettez.

Verdict définitif : Osmos est un jeu sobre mais profond. Il démontre que même des éléments simples peuvent créer une expérience inoubliable. Mon avis : un jeu serein, élégant, qui vaut le détour si vous appréciez les jeux calmes.

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12. Créatures impossibles [RTS mettant en scène des hybrides d’animaux sauvages]

Notre note 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows (version remasterisée sur Steam) Année de sortie 2003, version remastérisée en 2015 Développeur(s) Relic Entertainment / Microsoft Studios Durée moyenne de jeu environ 10 à 20 heures (durée standard d’une campagne de RTS) Caractéristiques uniques Combinez l'ADN d'animaux pour créer des unités hybrides dans des combats de stratégie en temps réel Note Metacritic 73

Créatures impossibles consiste à mélanger de l’ADN. Vous prenez deux espèces et les fusionnez en une seule. Le résultat : une unité pour votre armée, prête au combat. Imaginez un tigre doté d’ailes d’aigle ou un requin capable de marcher sur la terre ferme.

Le gameplay suit les règles classiques de la stratégie ; la différence réside dans la personnalisation débridée. La création d’unités et les combats tactiques lui permettent de se démarquer parmi les jeux de stratégie en temps réel classiques. C’est là tout son attrait.

Les graphismes sont désormais dépassés, mais le charme opère toujours lorsque vous regardez vos créations s’affronter. L’aspect humain de l’histoire est léger, mais il apporte un contexte.

Conseil de pro Combinez judicieusement les caractéristiques animales ; les hybrides dotés de capacités uniques peuvent dominer aussi bien l’attaque que la défense au combat.

Le reste n’est que pur plaisir et expérimentation. Ce que je préfère, c’est quand l’un de vos hybrides insolites s’avère être le combattant idéal.

Verdict définitif : « Créatures impossibles » est un jeu original et créatif. C’est ce qui en fait un jeu de stratégie unique en son genre, avec une touche d’originalité. Mon avis : un joyau méconnu regorgeant d’éléments farfelus.

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FAQ

Quel est le meilleur jeu similaire à Spore ?

Il n’y a pas de vainqueur incontestable, mais Thrive est celui qui se rapproche le plus de la vision originale de Spore, tandis que Stellaris et No Man’s Sky vous offrent les sensations fortes à l’échelle de la galaxie que de nombreux joueurs attendaient.

À quel genre appartient Spore ?

Spore mêle plusieurs styles : simulation de vie, stratégie, « god game » et création en mode bac à sable. Il change de genre à mesure que vous progressez à travers les étapes de l’évolution.

Pourquoi s’appelle-t-il Spore ?

Ce nom vient de la biologie. Une spore est une petite unité de reproduction capable de donner naissance à un nouvel organisme, ce qui fait écho au thème de la naissance et de la croissance du jeu.

Pourquoi la série Spore a-t-elle été abandonnée ?

EA et Maxis ont tourné la page après des critiques mitigées et des ventes inférieures aux prévisions. Les serveurs permettant le partage en ligne ont été fermés, bien que le jeu reste disponible en mode hors ligne.

Y a-t-il un nouveau Spore ?

Non. Il n’y a pas de suite officielle. Les fans se tournent vers des projets indépendants tels que Thrive et The Sapling, qu’ils considèrent comme les héritiers spirituels du jeu.

Spore est-il destiné aux enfants ?

Oui, en grande partie. Il présente un style graphique cartoon et un ton léger. Certaines étapes impliquent de la survie et des conflits, mais dans l’ensemble, il convient aux jeunes joueurs.