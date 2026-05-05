12 najlepszych gier podobnych do „Spore 2026” – najlepsze propozycje dla fanów kreatywnej ewolucji

Gry takie jak „Spore” zmieniły świat gier w wyjątkowe, osobiste pole do zabawy. Projektowałeś stworzenie, obserwowałeś, jak rośnie, i eksperymentowałeś ze sztucznym życiem na dziwnych planetach – aż nagle zacząłeś kształtować swój własny wszechświat.

Ta lista gier podobnych do „Spore” oddaje ten sam duch odkrywania. Niektóre z nich zagłębiają się w naukę o prawdziwej ewolucji. Inne pozwalają ci kształtować własną planetę. A jeszcze inne to świetne gry wieloosobowe z placami zabaw o kosmicznej skali.

Zanurzmy się w tym świecie i sprawdźmy gry, które podtrzymują magię tworzenia.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do Spore

Minęły lata, odkąd Spore pokazało, jak maleńka iskra może przerodzić się w pełnoprawną cywilizację. Obserwowanie, jak twoje dzieła przechodzą od mikroorganizmów do podróżników kosmicznych, pozostawiło ślad, i nic dziwnego, że fani wciąż poszukują gier o tej samej skali.

Zebrałem kilka moich ulubionych tytułów, które na swój własny, niepowtarzalny sposób nawiązują do tego, co sprawiło, że „Spore” było tak wciągające. Gry te dają ci możliwość kształtowania życia, dostosowywania środowiska i eksperymentowania na swojej rodzimej planecie.

1 Thrive 2021 Ten niezależny projekt odzwierciedla pierwotną wizję gry „Spore”. Zaczynasz jako mikroorganizm i pniesz się po drabinie, aż staniesz na czele cywilizacji. Prawdziwa nauka nadaje każdemu etapowi głębię i stanowi wyzwanie. Buy now 2 Ancestors: The Humankind Odyssey 2019 Zapomnij o kosmitach i galaktykach – skup się na korzeniach ludzkości. Poprowadź klan małp przez przygodę pełną walki o przetrwanie i odkryć. Gra jest trudna, ale postępy dają poczucie zasłużonego sukcesu. Buy now 3 The Universim 2018 Nowoczesna gra typu „god game”, która przypomina późniejsze etapy gry „Spore”. Poprowadź planetę od chat do futurystycznych miast. Katastrofy i ograniczone zasoby zapewniają dynamikę rozgrywki, a wszystko to okraszone jest odrobiną humoru. Buy now

Każda z tych propozycji wnosi coś innego, ale wszystkie oferują to samo poczucie ciekawości, jakie dała nam gra „Spore”.

Zostańcie z nami – jest jeszcze więcej do odkrycia w grach, które kierują sztuczne życie, tworzenie i podróże kosmiczne w nieoczekiwanych kierunkach.

12 najlepszych gier podobnych do Spore, które pozwolą uwolnić drzemiącego w tobie twórcę

Odkrywanie nowych światów i tworzenie własnych gatunków to zawsze ekscytujące zajęcie. Budowanie własnego, osobistego świata to część tej zabawy.

Ta lista 12 gier podobnych do Spore pozwala zanurzyć się w emocjach związanych z symulacją ewolucji w stylu „sandbox”. W ile z nich grałeś?

1. Thrive [Laboratorium ewolucji, w którym naprawdę grasz]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, macOS, Linux Rok wydania 2021 (wczesny dostęp) Twórca/twórcy Studio Revolutionary Games Średni czas rozgrywki 20–50 godzin (obecnie w fazie rozwoju) Unikalne cechy Postęp ewolucyjny oparty na etapach, prawdziwa dokładność naukowa Ocena na Metacritic brak

Czy kiedykolwiek chciałeś zagrać w grę osadzoną w eksperymencie naukowym? Thrive pozwala ci to zrobić. Zaczynasz jako pojedyncza komórka unosząca się w ogromnym świecie. Tutaj możesz modyfikować cechy, takie jak ruch, metabolizm i umiejętności przetrwania.

Każdy najmniejszy wybór ma znaczenie. Zanim się zorientujesz, będziesz kierować całym gatunkiem na etapie stworzeń, a ostatecznie staniesz na czele społeczności walczących o przetrwanie.

To, co sprawia, że gra jest tak fajna, to jej realizm. Thrive rezygnuje z efektownych stworzeń w stylu Spore i stawia na bardziej naukowy wygląd. Obserwowanie, jak komórki dzielą się i tworzą zespoły, przypomina oglądanie procesów biologicznych w czasie rzeczywistym. Po każdym rozmnażaniu można prześledzić zmiany w linii rodowej w raporcie pokoleniowym i na mapie łatek.

Porada od profesjonalisty Na etapie mikroorganizmów, po odblokowaniu jądra komórkowego, wyposaż się w wakuolę – pomoże ci ona magazynować więcej związków chemicznych i przetrwać w trudnych biomach.

Zaczynasz od dostosowywania sposobu przetrwania mikroorganizmu, a wkrótce prowadzisz plemię do kolejnego etapu życia. Wolniejsze tempo się opłaca i oddaje istotę ewolucji znaną z najfajniejszych gier symulacyjnych.

Gra ma ten przejrzysty, niemal edukacyjny styl, ale nigdy nie wydaje się nudna. Fascynujące jest obserwowanie, jak wyłaniają się zachowania i jak stworzenia dostosowują się do surowych warunków. Każda nowa umiejętność zmienia przebieg rozgrywki.

Thrive jest często opisywana jako wersja Spore, o której gracze zawsze marzyli: głębsza, mądrzejsza i dająca silniejsze poczucie postępu.

Ocena końcowa: Thrive łączy w sobie cierpliwość z bogatą, przemyślaną rozgrywką. To przemyślana gra typu sandbox z ekosystemem, która zachęca do eksperymentowania. Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o Spore z większym naciskiem na naukę, to właśnie to.

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2. Przodkowie [Stwórz swój własny świat]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Panache Digital Games, Private Division Średni czas gry 40–50 godzin Unikalne cechy Ewolucja pokoleniowa, rozwój umiejętności oparty na sieci neuronowej, przetrwanie bez kompasu Ocena na Metacritic 64/100

Gra „Ancestors: The Humankind Odyssey”” przenosi cię do prehistorycznej Afryki i mówi: „radź sobie sam”. Tutaj kontrolujesz klan naczelnych, próbujący przetrwać, dokonując kolejnych odkryć.

Każdy mały przełom wydaje się wielkim krokiem naprzód. Zamiast pędzić do etapu stworzeń lub etapu kosmicznego, gra skupia się na wczesnym przetrwaniu i ewolucji homininów w Afryce neogenu – na długo przed pojawieniem się plemion czy cywilizacji.

Ta gra jest trudna, nie ma co tego ukrywać. W dżungli czają się drapieżniki, obrażenia są trwałe, a twoje plemię może upaść, jeśli będziesz nieostrożny. Ale na tym polega dreszczyk emocji – na odczuwaniu ciężaru walki o przetrwanie aż do szpiku kości.

Porada od profesjonalisty Kiedy znajdziesz kryjówkę lub miejsce z zasobami, skorzystaj z opcji „Zapamiętaj” – pojawi się stała ikona na ekranie, dzięki czemu zawsze będziesz mógł tam wrócić.

Ta gra słynie z tego, jak realne są w niej zwycięstwa, bo nic nie przychodzi łatwo. Naprawdę zmagasz się z samym środowiskiem. W „Ancestors” podstawowym wyzwaniem jest przetrwanie, co wyróżnia tę grę spośród najlepszych gier survivalowych.

Pod względem wizualnym gra jest surowa i piękna. Gęste lasy, szczegółowe modele postaci oraz pełna niebezpieczeństw oprawa dźwiękowa sprawiają, że świat wydaje się żywy. Nie chodzi tu o kolorowe stworzenia z gry „Spore”; to natura w swojej najbardziej bezlitosnej postaci.

Postęp nie jest podawany na tacy; musisz na niego zapracować poprzez ciekawość, próby i wiele błędów. Będziesz chronić młode, nawiązywać więzi i powoli prowadzić swój gatunek ku nowym umiejętnościom.

Ocena końcowa: „Ancestors” robi ogromne wrażenie pod każdym względem. Jest wymagająca, czasem frustrująca, ale też daje ogromną satysfakcję. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak kruche może być przetrwanie u początków ewolucji, ta gra to prawdziwa szalona przygoda.

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3. The Universim [Poprowadź własną cywilizację]

Nasz wynik 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, macOS, Linux Rok wydania 2024 Twórcy Crytivo / Twórcy gry „Ignited” Średni czas gry 30–60+ godzin Unikalne cechy Zarządzanie boskością, ewolucja cywilizacji i radzenie sobie z katastrofami Ocena na Metacritic brak

Universim to efekt przeniesienia tworzenia istot na skalę całych światów. Zamiast modyfikować części ciała, kształtujesz społeczeństwa.

Zaczynasz od czegoś niewielkiego, niemal jak na etapie komórkowym w grze Spore, a następnie prowadzisz cywilizacje ku wielkości. A co jest w tym niezwykłego? Nie jesteś tylko obserwatorem – jesteś bogiem sprawującym władzę.

Ustalasz zasady, odblokowujesz umiejętności i motywujesz swoich ludzi do budowania, odkrywania i przetrwania. Twój zespół staje przed różnego rodzaju wyzwaniami: katastrofami, niedoborami zasobów i wszystkim, co tylko przyjdzie ci do głowy.

Czasami twoje wybory pomagają im się rozwijać, a czasami obracają się przeciwko tobie. Tak czy inaczej, nigdy nie jesteś biernym obserwatorem. To jak granie w „The Sims” na globalną skalę, gdzie każde kliknięcie ma swoje konsekwencje.

Porada od profesjonalisty Umieść zbiorniki w pobliżu obszarów bogatych w surowce, aby uniknąć sytuacji, w której Nuggets muszą pokonywać duże odległości w poszukiwaniu wody, co zmniejszy zachorowalność i zwiększy wydajność.

Gra łączy humor z przemyślanymi mechanikami. Będziesz się śmiać, obserwując, jak twoje stworzenia nieudolnie wykonują zadania, a potem poczujesz dumę, gdy plemię w fazie cywilizacji przekształci się w społeczeństwo kosmiczne.

Śledzenie postępów przypomina niemal dodawanie identyfikatora promienia do każdego pokolenia, tylko po to, by zobaczyć, jak daleko zaszli. Gra jest zarówno lekka, jak i zaskakująco głęboka.

Ocena końcowa: The Universim to gra typu sandbox o cywilizacji z duszą. Łączy chaos charakterystyczny dla gier typu „god-game” z przemyślaną strategią. Pomyśl o Spore, ale tym razem to ty rządzisz.

4. Stellaris [Wielka strategia wśród gwiazd]

Nasza ocena 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2016 (wersja na konsole: 2019) Twórca/twórcy Paradox Development Studio / Paradox Interactive Średni czas gry Zazwyczaj 60–100+ godzin w przypadku rozbudowanych kampanii Unikalne cechy Głęboka strategia globalna, dynamicznie rozwijająca się fabuła, personalizacja imperium Ocena na Metacritic 78/100

Stellaris przenosi ideę ewolucji na skalę galaktyczną. Zamiast tworzyć części ciała, budujesz cywilizacje w różnych układach gwiezdnych. Pomyśl o tym jak o wyjściu poza etap komórkowy, poza tworzenie stworzeń, i przejściu bezpośrednio do rządzenia imperiami kosmicznymi.

Rozgrywka to czysta strategia. Będziesz projektować własne gatunki, kształtować systemy rządów i dowodzić flotami w wyścigu o terytoria. Nie przypomina to co prawda zabawowej pętli majsterkowania przy stworzeniach znanej z gry Sp ore, ale łączy ją ta sama fascynacja rozwojem, zmianami i tym, co nastąpi dalej na drabinie ewolucyjnej.

Zawrzesz sojusz z sąsiadami, czy ich zniszczysz? Każdy wybór zmienia historię twojego imperium. Skala jest ogromna – drzewka technologiczne, polityka i wojny walczą o twoją uwagę. To jedna z najbardziej ambitnych gier strategicznych osadzonych w kosmosie.

Rada od profesjonalisty Skup się na eksploracji i ekspansji we wczesnej fazie gry; odkrywanie anomalii i zakładanie kolonii stanowi solidną podstawę do dominacji w galaktyce.

To, co wyróżnia Stellaris, to poczucie, że gra tętni życiem. Każda rozgrywka opowiada nową historię, a obce gatunki reagują w sposób, którego się nie spodziewasz.

Możesz śledzić imperia, jakbyś oznaczył je identyfikatorami, po to tylko, by zobaczyć, jak powstają i upadają. Czasami jesteś pokojowym odkrywcą, innym razem bezlitosnym zdobywcą. Tak czy inaczej, żadne dwie rozgrywki nie są takie same.

Ocena końcowa: Stellaris obiecuje niekończącą się wartość powtórnego grania. Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o tym, by przenieść kosmiczną scenę ze Spore’a i uczynić ją głębszą, większą i odważniejszą, to jest to gra dla ciebie.

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5. No Man’s Sky [Swobodna eksploracja i budowanie]

Nasz wynik 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X|S, Nintendo Switch Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Hello Games / Hello Games Średni czas gry Gracze zgłaszają setki godzin (charakter gry typu sandbox) Unikalne cechy Proceduralnie generowany świat, eksploracja, budowa baz, ciągłe bezpłatne aktualizacje po premierze Ocena na Metacritic 71/100

No Man’s Sky to gra o eksploracji i odkrywaniu. Zaczynasz na obcej planecie, naprawiasz swój statek i wyruszasz w kosmos. Od tego momentu możliwości są nieograniczone. Czekają na ciebie miliony planet, z których każda ma własną faunę, pogodę i tajemnice. Chociaż No Man’s Sky jest tylko luźno powiązane z grą Spore i prawie w ogóle nie przypomina jej pod względem rozgrywki, to zaspokaja podobną potrzebę kosmicznych cudów i tworzenia poprzez odkrywanie.

Największymi atutami są swoboda i skala. Możesz wydobywać surowce, handlować, walczyć lub po prostu wędrować. Tryb walki przechodzi w perspektywę trzeciej osoby, dodając emocje znane z ekscytujących gier TPS. Ważną rolę odgrywa też personalizacja. Możesz ulepszać statki, a nawet swój skafander.

Porada od profesjonalisty Wcześnie ulepsz skaner, aby znaleźć rzadkie surowce i egzotyczną faunę. Dzięki temu rzemiosło i eksploracja będą przebiegać znacznie płynniej.

To uczucie pojawia się w mgnieniu oka. Lądowanie na spokojnej planecie po wielu godzinach podróży przez kosmos, nadanie nazwy odkryciu, którego nikt inny jeszcze nie widział, obserwowanie wschodu gwiazd nad obcym krajobrazem. To połączenie science fiction i spokojnej refleksji.

Ocena końcowa: „No Man’s Sky” wciąż mnie zachwyca. Ta recenzja nie jest w stanie opisać wszystkiego, ale swoboda w grze jest niesamowita, a oszałamiająca grafika zasługuje na monitor gamingowy najwyższej klasy. Niewiele gier sprawia, że eksploracja planet wydaje się tak żywa.

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6. Elysian Eclipse [Twórz niesamowite stworzenia]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Przeglądarka internetowa Rok wydania W trakcie tworzenia (wersja demonstracyjna online) Twórca/twórcy Seven Ducks Studios Średni czas gry Zmienny (w stylu sandbox) Unikalne cechy Kreatywny edytor stworzeń, prosta mechanika, klimat przypominający klasyczną grę „Spore” Ocena na Metacritic brak

Elysian Eclipse wciąż jest w fazie rozwoju, ale już teraz sprawia wrażenie osobistego placu zabaw dla kreatywności. Tutaj projektujesz gatunki, umieszczasz je w żywych ekosystemach i obserwujesz, jak się dostosowują. Każda podjęta przez ciebie decyzja kształtuje fabułę.

To, co wyróżnia tę grę, to ogromna swoboda, jaką daje graczom. Chcesz przypisać identyfikator „ray” do swojej własnej kreacji i zobaczyć, jak się rozwija? Proszę bardzo. Chcesz stworzyć zabańskiego kosmitę, który jakimś cudem przetrwa etap plemienny? To też jest możliwe.

Zespoły graczy już teraz dzielą się projektami w sieci, a sama różnorodność pokazuje, jak nieprzewidywalna może być ta gra. Twórcy zapowiadają nawet przyszły etap kosmiczny, w którym zderzają się całe światy – trudno to sobie nawet wyobrazić.

Porada od profesjonalisty Skorzystaj z funkcji skalowania interfejsu, aby wyświetlać więcej przedmiotów lub kart kreacji jednocześnie, zwłaszcza jeśli masz duży monitor. Pozwala to na lepsze zarządzanie stworzeniami, budynkami i pojazdami.

Grafika jest kolorowa i zabawna, uporządkowana, ale na tyle chaotyczna, by gra pozostała przyjemna. Czasami twoje najlepsze pomysły kończą się fiaskiem. Czasami rozkwitają w sposób, którego nigdy nie planowałeś. Ta nieprzewidywalność jest największym atutem gry.

Gracze porównują tę grę do „Spore”, ale z mniejszymi ograniczeniami. To jedna z najlepszych gier wieloosobowych, pozwalająca tworzyć życie od podstaw i obserwować, jak cię zaskakuje.

Ocena końcowa: Elysian Eclipse oferuje to wszystko w ambitnym, nieco chaotycznym pakiecie. Gra nie jest jeszcze ukończona, ale już teraz oddaje radość z tworzenia własnego wszechświata. Jeśli podobała ci się swoboda w Spore, miej tę grę na oku.

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7. The Sapling [Rozwijaj życie w świecie typu sandbox]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows (Steam) Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Wessel Stoop Średni czas gry Różni się znacznie (tryb swobodny) Unikalne cechy Tworzenie ekosystemów, projektowanie stworzeń i roślin, ewolucja proceduralna Ocena na Metacritic brak

W grze „The Sapling” chodzi przede wszystkim o tworzenie stworzeń od podstaw. Zapomnij o efektownych walkach czy wielkich dramatach: to spokojna gra typu sandbox. Tutaj projektujesz rośliny, wycinasz części ciała i obserwujesz, jak powstają ekosystemy.

Nie wystarczy po prostu umieścić obiekty i odejść; każda drobna zmiana wpływa na równowagę. Z czasem, gdy zobaczysz, jak rozrastają się lasy i pojawiają się zwierzęta, zdasz sobie sprawę, że cały świat tętni życiem dzięki twoim decyzjom.

Porada eksperta Skup się na zapylaniu już na początku – krzyżowanie gatunków o uzupełniających się cechach może szybko urozmaicić twój ekosystem.

Wygląd jest przejrzysty i kolorowy, niemal jak naukowa zabawka, od której nie można się oderwać. Obserwowanie, jak twoje stworzenia wygłupiają się w piaskownicy, to czysta ciekawość na poziomie komórkowym w akcji. Możesz nawet oznaczać i śledzić gatunki, tak jakbyś korzystał z identyfikatora promieniowania.

Ocena końcowa: „The Sapling” to gra, która powoli wciąga, ale jest idealna, jeśli szukasz spokojnej kreatywności. Nie chodzi tu tak bardzo o akcję, ile o obserwowanie, jak życie rozwija się w sposób, którego nie zaplanowałeś.

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8. Ecosystem [Obserwuj, jak rozwija się życie morskie]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Tom Johnson / Slug Disco Studios Średni czas gry Brak danych; prawdopodobnie zależy od trybu sandbox Unikalne cechy Symulacja ekosystemu oparta na sztucznej inteligencji i selekcji naturalnej – brak ręcznie zaprojektowanych stworzeń Ocena na Metacritic Niedostępna (gra niezależna/nie dotyczy)

„Ecosystem” to gra polegająca na umożliwianiu formom życia nieograniczonego rozwoju. Nie sterujesz żadnym bohaterem. Zamiast tego projektujesz stworzenia, umieszczasz je w wodzie i obserwujesz, co się dzieje. Zabawą jest obserwowanie, jak dziwne gatunki rozwijają się samodzielnie.

Rozgrywka to połączenie elementów naukowych i swobody działania w stylu „sandbox”. Gra wyróżnia się na tle innych epickich tytułów niezależnych dzięki swojej oryginalnej koncepcji.

Niektóre stworzenia spokojnie unoszą się na wodzie, inne walczą o pożywienie, a na horyzoncie pojawiają się całe łańcuchy pokarmowe. Od tego momentu stajesz się obserwatorem, a ocean staje się światem samym w sobie. Kierujesz prawdziwą ewolucją, nie narzucając jej w żaden sposób.

Porada od profesjonalisty Zadbaj o równowagę w łańcuchu pokarmowym; drapieżniki w pobliżu roślinożerców tworzą dynamiczny system, który może funkcjonować dłużej.

Gra wygląda spokojnie, ale jest fascynująca. Dla mnie obserwowanie ryb pędzących w tę i z powrotem lub przybierających dziwne kształty było hipnotyzujące. W pewnym momencie znajomy powiedział, że to jak odkrywanie nowej planety pod powierzchnią morza.

Więź, jaką odczuwasz ze swoimi dziełami, pojawia się niepostrzeżenie. Zaglądasz do świata gry, sprawdzasz, kto przetrwał i kto najlepiej się przystosował. To relaksujące, ale jednocześnie pobudza ciekawość.

Ocena końcowa: W gra „Ekosystem” nie chodzi o szybką akcję. Chodzi o obserwowanie, jak życie rozwija się w zaskakujący i różnorodny sposób. Jeśli lubisz eksperymenty, które sprawiają wrażenie żywych, ta gra jest warta twojego czasu. Oto moja recenzja: spokojna, pomysłowa i nieustannie zmieniająca się.

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9. Niche [Przetrwać i ewoluować dzięki genetyce]

Nasza ocena 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Stray Fawn Studio / Stray Fawn Publishing, WhisperGames Średni czas rozgrywki Nieokreślony (długość gier strategicznych/roguelike z sektora niezależnego jest zróżnicowana) Unikalne cechy Turowa gra o przetrwaniu oparta na genetyce – hodowla, cechy i mutacje mają znaczenie strategiczne Ocena na Metacritic ~60

Niche to gra survivalowa, w której genetyka rządzi wszystkim. Tworzysz tu istoty i zarządzasz ich cechami, by poprowadzić swoje plemię przez surowe biomy. To w zasadzie dobór naturalny przebrany za niesamowitą grę RPG opartą na biologii.

Rozgrywka jest turowa, ale pełna napięcia. Umieszczasz gatunki na polach, zbierasz zasoby i zmagasz się z drapieżnikami. Każdy element ma znaczenie: kolor futra, płodność, odporność. Zignoruj jedną cechę, a twoja linia rodowa nie dotrze do etapu cywilizacji.

Rada od profesjonalisty Hoduj pod kątem zdolności adaptacyjnych; cechy pozwalające przetrwać w różnych klimatach pomogą Twojemu gatunkowi rozwijać się przez kolejne pokolenia.

W końcu gra przechodzi od strategii do biologicznej łamigłówki. Pod względem wizualnym jest prosta, ale urocza. Świat Niche jest jasny, a każde stworzenie jest wyjątkowe. Kiedy zaczniesz nadawać im imiona, każda strata będzie dla ciebie bolesna. To jak granie w symulatory przetrwania połączone z prawdziwą genetyką.

Ocena końcowa: Niche sprytnie łączy zabawę z nauką. Chodzi tu o strategię i szybkie myślenie. Zanim się zorientujesz, będziesz jak szalony kibicować swoim stworzeniom. Tę recenzję można podsumować w jednym zdaniu: inteligentna i wciągająca.

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10. Cell Lab [Rozwijaj komórki w kieszeni]

Nasz wynik 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Android (urządzenia mobilne) Rok wydania 2014 Twórca/twórcy Petter Säterskog Średni czas gry Nieokreślony; gra typu sandbox z łamigłówkami i trybem eksperymentalnym Unikalne cechy Ewolucja na poziomie komórkowym, edycja genomu, „zagadki laboratoryjne” w trybie sandbox w skali mikro Ocena na Metacritic Niedostępna

Cell Lab przenosi cię do najmniejszej skali. Gra zaczyna się od prostych form życia i wymaga od ciebie ich rozbudowy.

Zamiast wielkich cywilizacji masz do czynienia z komórkami, cząsteczkami i zasadami przetrwania. To etap komórkowy przekształcony w poważne wyzwanie.

Rozgrywka opiera się na eksperymentowaniu. Łączysz organelle, ustalasz zachowania i obserwujesz wyniki. Twoje projekty rywalizują w scenariuszach sprawdzających, jak dobrze się dostosowują, a ty będziesz chciał zaczynać od nowa, aż znajdziesz idealną konstrukcję.

Porada od profesjonalisty Wypróbuj różne kombinacje organelli; niektóre komórki radzą sobie lepiej w warunkach stresu lub w nowych środowiskach.

Styl jest oszczędny i naukowy. Żadnej krzykliwej grafiki, tylko czyste linie i sensowne systemy. O to właśnie chodzi.

To właśnie nieprzewidywalność związana z tworzeniem czegoś, co w każdej chwili może się zawalić, sprawia, że ta gra jest tak ekscytująca. Przypomina mi to te niezapomniane gry typu sandbox z rozbudowaną mechaniką.

Ocena końcowa: „Cell Lab” może wyglądać skromnie, ale daje niekończącą się satysfakcję. Eksperymentuj z mutacjami i obserwuj reakcje swoich komórek. Stracisz poczucie czasu, próbując ustalić, co przetrwa – a co eksploduje.

11. Osmos [Dryfuj, wchłaniaj i rozwijaj się w kosmosie]

Nasza ocena 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, macOS, Linux, iOS, Android Rok wydania 2009 Twórca/twórcy Hemisphere Games Średni czas rozgrywki Zazwyczaj kilka godzin; spokojna rozgrywka oparta na fizyce dryfowania Unikalne cechy Mechanika „pochłaniania i wzrostu”, elegancka grafika, spokojna, ale pełna napięcia rozgrywka Ocena na Metacritic ~79 na PC

„Osmos” to minimalistyczna gra o rozwoju. Gracz steruje pojedynczą cząstką dryfującą po poziomach przypominających przestrzeń kosmiczną. Cel jest prosty: wchłaniać mniejsze cząstki, unikać większych i nie zatrzymywać się.

Rozgrywka ma charakter medytacyjny. Aby przyspieszyć, musisz wyrzucać część masy, co jednak powoduje, że się kurczysz. To gra polegająca na znalezieniu równowagi między cierpliwością a działaniem.

Wchłanianie i powiększanie się komórek sprawia, że gra przypomina jedną z najsprytniejszych gier logicznych. Całość jest prosta, ale dopracowana. Odłóż na bok blask, a mógłbyś przysiąc, że to zaginiona gra na SNES.

Porada od profesjonalisty Wykorzystuj studnie grawitacyjne, by omijać przeszkody – oszczędzając masę i szybciej docierając do odległych cząstek.

Projekt jest przejrzysty i pełen blasku. Każdy poziom ma swój własny rytm. Możliwości dostosowania są niewielkie, ale nie o to tu chodzi. Poczucie więzi wynika z tego, jak bardzo się skupiasz.

Ocena końcowa: „Osmos” to gra niewielka, ale głęboka. Pokazuje, że nawet proste elementy mogą zapewnić trwałe wrażenia. Moja recenzja: spokojna, elegancka i warta wypróbowania, jeśli lubisz ciche gry.

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12. Niemożliwe stworzenia [RTS z hybrydami dzikich zwierząt]

Nasz wynik 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows (wersja zremasterowana na Steamie) Rok wydania 2003, zremasterowana w 2015 r. Twórca/twórcy Relic Entertainment / Microsoft Studios Średni czas gry ~10–20 godzin (standardowa długość kampanii RTS) Unikalne cechy Łącz DNA zwierząt, aby tworzyć jednostki hybrydowe w walce RTS Ocena na Metacritic 73

W grze „Niemożliwe stworzenia” chodzi o mieszanie DNA. Bierzesz dwa gatunki i łączysz je w jeden. W rezultacie powstaje jednostka dla twojej armii, gotowa do walki. Wyobraź sobie tygrysa ze skrzydłami orła lub rekina, który chodzi po lądzie.

Rozgrywka opiera się na klasycznych zasadach strategii; różnicą jest niesamowita swoboda personalizacji. Tworzenie jednostek i taktyczne bitwy sprawiają, że gra wyróżnia się na tle klasycznych gier strategicznych czasu rzeczywistego. To właśnie jest jej największy atut.

Grafika jest już nieco przestarzała, ale urok pozostaje, gdy obserwujesz, jak walczą twoje dzieła. Ludzka strona fabuły jest lekka, ale nadaje całości kontekst.

Porada od profesjonalisty Mądrze łącz cechy zwierząt; hybrydy o wyjątkowych zdolnościach mogą dominować zarówno w ataku, jak i w obronie podczas walk.

Reszta to czysta zabawa i eksperymentowanie. Najbardziej lubię moment, w którym jedna z twoich dziwnych hybryd okazuje się idealnym wojownikiem.

Ocena końcowa: „Niemożliwe stworzenia” to gra ekscentryczna i kreatywna. To właśnie sprawia, że jest wyjątkowa jako gra strategiczna z niespodzianką. Moja recenzja: zapomniany klejnot pełen szalonych elementów.

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Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra podobna do Spore?

Nie ma jednego zwycięzcy, ale Thrive najbardziej zbliża się do oryginalnej wizji Spore, podczas gdy Stellaris i No Man’s Sky zapewniają emocje na skalę galaktyczną, których pragnęło wielu graczy.

Jaki styl ma gra „Spore”?

„Spore” łączy wiele stylów: symulację życia, strategię, grę typu „god game” oraz tworzenie w stylu sandbox. W miarę przechodzenia przez kolejne etapy ewolucji gra zmienia gatunki.

Dlaczego nazywa się to „Spore”?

Nazwa pochodzi z biologii. Zarodnik to mała jednostka rozrodcza, z której może wyrosnąć nowy organizm, co nawiązuje do tematyki gry, jaką jest narodziny i wzrost.

Dlaczego zaprzestano produkcji gry „Spore”?

EA i Maxis zrezygnowały z projektu po mieszanych recenzjach i sprzedaży poniżej oczekiwań. Serwery umożliwiające udostępnianie treści online zostały wyłączone, choć gra jest nadal dostępna w trybie offline.

Czy pojawi się nowa wersja Spore?

Nie. Nie ma oficjalnej kontynuacji. Fani traktują projekty niezależne, takie jak „Thrive” i „The Sapling”, jako duchowych następców.

Czy „Spore” jest przeznaczony dla dzieci?

Tak, w większości. Gra charakteryzuje się kreskówkową grafiką i lekkim tonem. Niektóre etapy wiążą się z walką o przetrwanie i konfliktami, ale ogólnie rzecz biorąc, gra jest odpowiednia dla młodszych graczy.