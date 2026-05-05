I 11 migliori giochi simili a Borderlands per un caos totale nel 2026

Se ti piacciono le emozioni forti del bottino e del caos, potresti cercare giochi simili a Borderlands, perché questa serie ha creato un mix leggendario di umorismo e combattimenti intensi. Oggi sul mercato ci sono tanti giochi simili a Borderlands, che offrono interi universi da esplorare insieme a un sistema di sviluppo dei personaggi molto approfondito. Questi titoli ti terranno incollato allo schermo per centinaia di ore mentre vai a caccia dell’equipaggiamento e delle armi più rare.

Adoro questi titoli per la semplice promessa di continue scoperte e libertà di scelta per il giocatore. Puoi trovare giochi simili a Borderlands che ti invitano a combinare le abilità in modi inaspettati, così da poter rendere l’esperienza davvero tua. Se preferisci giocare in movimento, ci sono persino giochi per dispositivi mobili di alta qualità simili a Borderlands che offrono lo stesso ciclo avvincente di sparatorie e bottino.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Borderlands

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Borderlands offrono azione mozzafiato e una narrazione esilarante. Puoi trovare diversi giochi simili a Borderlands che danno la priorità al bottino e alla crescita del personaggio sopra ogni altra cosa.

1 Destiny 2 2017 Destiny 2 è una delle scelte migliori tra i giochi simili a Borderlands perché offre un'esperienza di combattimento di altissimo livello e un universo enorme da esplorare. Puoi unirti ai tuoi amici in raid impegnativi per ottenere equipaggiamento leggendario che ti renderà potente sia in modalità PvE che PvP. Buy now 2 The Outer Worlds 2019 The Outer Worlds è il seguito narrativo per i fan che apprezzano l’umorismo arguto e il tono satirico della serie originale. Dovrai prendere decisioni cruciali che influenzeranno l’intero sistema solare, mentre raccogli armi uniche dalle varie fazioni planetarie. Buy now 3 Tom Clancy’s The Division 2 2019 Tom Clancy’s The Division 2 offre un’alternativa tattica realistica con un sistema di bottino articolato e ambientazioni urbane realistiche. Puoi personalizzare il tuo agente con set di equipaggiamento specializzati ed esplorare una Washington D.C. devastata mentre combatti per ristabilire l’ordine. Buy now

Questa selezione di giochi simili a Borderlands ti garantisce di avere sempre un nuovo mondo da conquistare e un bottino migliore da trovare. Scegli il titolo che meglio si adatta al tuo stile di gioco, così potrai iniziare oggi stesso la tua prossima grande avventura.

Ora diamo un’occhiata più da vicino ai giochi più emozionanti che condividono il DNA di Borderlands.

I 11 migliori giochi simili a Borderlands per gli appassionati di looter-shooter

Che tu sia alla ricerca di azione da capogiro, dialoghi esilaranti o quella dolce, dolcissima ricerca di bottino, ci sono tantissimi giochi per soddisfare la tua voglia. Se adori l’azione senza sosta e l’umorismo imprevedibile di Borderlands, questa lista è piena zeppa di giochi simili a Borderlands che ti terranno impegnato a saccheggiare, sparare e mettere a punto la tua configurazione definitiva per ore e ore.

1. Destiny 2 [Ideale per: sparatorie di altissimo livello e magia spaziale]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2017 Sviluppatore Bungie Editore Bungie Punteggio Metacritic 87 / 8,2 (Critici/Utenti)

Destiny 2 è di gran lunga la mia prima scelta tra i giochi simili a Borderlands. Questa saga decennale continua a dominare la scena soprattutto grazie a un sistema di combattimento con le armi tra i migliori in assoluto, perfettamente integrato con meccaniche RPG profonde che di recente hanno subito un enorme restyling. Il punto di forza principale di Destiny sta nella sua "power fantasy" e nel modo in cui rende ogni scontro epico, ma è il sistema di loot che mi ha tenuto incollato al gioco anche dopo averci giocato per più di 1500 ore.

Se ti piace la varietà quasi illimitata di armi della serie Borderlands, allora Destiny 2 ti offre oltre 1000 armi, vecchie e nuove, oltre a renderle casuali con decine di perk diversi. Questo titolo fa un ulteriore passo avanti con armature generate casualmente e sottoclassi altamente personalizzabili che cambiano completamente il tuo approccio al combattimento. Quindi, se ti piacciono le infinite possibilità di equipaggiamento, Destiny non ti deluderà.

Anche se giocare da solo è divertente, Destiny 2 è noto per essere uno dei migliori giochi cooperativi nel genere FPS. Dagli intensi raid a sei giocatori e dai dungeon a tre giocatori che richiedono un lavoro di squadra quasi perfetto, alle partite competitive del Crogiolo, il gioco offre qualcosa per ogni tipo di giocatore. Certo, la trama è meno autoironica e comica rispetto ai titoli di Borderlands, ma l’universo narrativo di Destiny è l’esempio perfetto di quanto possa essere intricato.

VERDETTO FINALE Se cerchi uno sparatutto looter che offra un sistema di combattimento super rifinito e un flusso infinito di contenuti, Destiny 2 è uno dei migliori giochi simili a Borderlands che ti terrà incollato allo schermo per anni.

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2. The Outer Worlds [Ideale per: umorismo spaziale satirico e scelte narrative]

Il nostro punteggio Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Anno di uscita 2019 Sviluppatore Obsidian Entertainment Editore Divisione privata Punteggio Metacritic 85 / 7,9 (Critici/Utenti)

The Outer Worlds è una delle scelte migliori tra i giochi simili a Borderlands perché porta l’umorismo satirico nello spazio profondo. Ambientato in un universo satirico controllato dalle grandi corporazioni, il gioco offre una visione fresca del genere sparatutto-looter, introducendo la libertà di scelta del giocatore e una trama ramificata.

Il sistema di armi e armature del gioco non è niente di stravagante, ma va ben oltre il semplice aumento delle statistiche. Ogni pezzo di equipaggiamento racconta una storia, con testi che sono sia esilaranti sia utili a costruire il mondo di gioco. Come pezzi di un puzzle che riflettono la bizzarra satira aziendale del gioco, se vuoi. Tuttavia, la varietà visiva delle armi potrebbe sembrare un po’ troppo simile ad alcuni, ma ogni arma che ho provato mi è sembrata abbastanza unica da permettermi di sperimentare modifiche e configurazioni diverse.

The Outer Worlds è un gioco spaziale davvero fantastico: non ti limiti a sparare in livelli lineari, ma esplori pianeti, interagisci con le fazioni e dai forma all’esito del tuo viaggio. Che tu stia prendendo decisioni morali o semplicemente cercando lo scontro, The Outer Worlds riesce alla grande a fondere umorismo, azione ed esplorazione in un modo che risulta fresco e coinvolgente.

Se vuoi vivere l’esperienza completa, la Edizione “Spacer’s Choice” è proprio quello che fa per te. Include tutti i DLC, comprese le espansioni “Pericolo su Gorgon” e “Omicidio su Eridano”, offrendoti ancora più contenuti e avventure folli in cui tuffarti. È sicuramente il pacchetto completo per chiunque voglia immergersi completamente in questo universo esilarante e caotico.

VERDETTO FINALE Se ami l’umorismo arguto ma vuoi un’esperienza RPG più profonda in cui le decisioni contano davvero, The Outer Worlds è uno dei migliori giochi simili a Borderlands disponibili oggi. Questa avventura fantascientifica è un must per ogni appassionato del genere.

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3. Tom Clancy’s The Division 2 [Ideale per: saccheggi tattici e ambienti realistici]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2019 Sviluppatore Massive Entertainment Editore Ubisoft Punteggio Metacritic 82 / 6,2 (Critici/Utenti)

Questo avvincente gioco narrativo riprende l’amato genere “looter-shooter” e lo ambienta in un contesto post-apocalittico più realistico. A differenza di Borderlands, dallo stile più cartoonesco, questo gioco narrativo offre un approccio serio allo sparatutto cooperativo senza rinunciare alla profondità né all’intensità. E se ami i mondi mozzafiato, le ricostruzioni di Washington D.C. e New York City sono tra i più bei scenari apocalittici attualmente disponibili sul mercato.

Il punto cruciale è che The Division 2 è uno sparatutto basato sulle coperture, dove il posizionamento gioca un ruolo molto più importante rispetto alla maggior parte dei giochi simili a Borderlands. Tuttavia, gli ampi elementi RPG sono così flessibili che puoi facilmente trasformarti in un carro armato ambulante e ignorare del tutto le coperture. Meglio ancora, ogni pezzo di equipaggiamento, ogni arma e una montagna di mod per le armi possono essere abbinati a un intero arsenale di perk che sfidano facilmente le possibilità di personalizzazione di Borderlands o Destiny.

Dopo aver completato la storia principale da The Division 2, puoi tranquillamente dedicare decine di ore a complesse incursioni da 8 giocatori e, la mia preferita, alla Dark Zone: un’area PvPvE con elementi di sparatutto integrati in cui ogni incontro tra giocatori è un gioco in cui non sai mai se sei amico o nemico.

VERDETTO FINALE The Division 2 sostituisce il caos di Borderlands con un combattimento tattico più realistico, ma mantiene i sistemi approfonditi di loot e personalizzazione delle build che rendono giochi come Borderlands così avvincenti.

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4. Mycopunk [Ideale per: griglie delle armi super personalizzabili]

Il nostro punteggio Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2025 Sviluppatore Piccioni che giocano Editore Devolver Digital Punteggio Metacritic 88 / 8,5 (Critici/Utenti)

Mycopunk è uno sparatutto indie stilizzato in cui ti calerai nei panni metallici di robot scartati, incaricati di ripulire un pianeta invaso da una catastrofe fungina. Passerai il tempo a muoverti in ambienti ricoperti dalla vegetazione, a respingere spore mutate e a cercare il prossimo grande potenziamento. Questo titolo è la scelta perfetta per chi ama giochi come Borderlands, perché punta tutto sulla sopravvivenza contro il marciume che si diffonde senza sosta.

Invece di limitarti a trovare armi già pronte, inserisci fisicamente dei mod in una griglia personalizzata per trasformare le tue armi in ridicoli strumenti di distruzione. Questo ti permette un incredibile livello di sperimentazione; potresti scegliere di montare uno scudo deflettore su una motosega ad alta velocità o costruire un fucile che spara proiettili sinergici.

Gli appassionati del multiplayer troveranno qui tantissimo da apprezzare, dato che il gioco supporta appieno il caos in modalità cooperativa con gli amici. Lavorare insieme è fondamentale per sopravvivere alla minaccia fungina, soprattutto quando inizi a combinare le tue configurazioni d’armi uniche per ottenere il massimo effetto. Che tu sia un appassionato di teoria alla ricerca della sinergia perfetta tra le mod o un giocatore occasionale che vuole solo vedere i funghi esplodere, Mycopunk offre un’esperienza fresca e coinvolgente.

VERDETTO FINALE Se passi più tempo nelle schermate dell’inventario di Borderlands a sperimentare combinazioni che a sparare davvero, il sistema di potenziamenti iper-personalizzabile di Mycopunk diventerà la tua nuova ossessione. Si distingue come uno dei migliori giochi simili a Borderlands per i fan che danno priorità alla profondità delle meccaniche.

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5. Risk of Rain 2 [Ideale per: caos roguelike ad alta velocità]

Il nostro punteggio Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Anno di uscita 2020 Sviluppatore Hopoo Games, Gearbox Software Editore Gearbox Publishing Punteggio Metacritic 85 / 8,3 (Critici/Utenti)

Dopo averci giocato un po’, Risk of Rain 2 è senza dubbio uno dei migliori giochi roguelike tra quelli simili a Borderlands che ho provato. A differenza degli sparatutto RPG, come Borderlands, ogni partita è completamente unica, con oggetti casuali, difficoltà crescente e combattimenti contro i boss esagerati che mi hanno sempre tenuto con il fiato sospeso (nel vero senso della parola). E, cosa più importante, è molto più profondo di quanto sembri a prima vista.

È proprio nel gigantesco sistema di oggetti che il gioco inizia a mostrare il suo vero potenziale. Grazie a questa struttura roguelike, puoi accumulare tantissimi oggetti diversi, creando combinazioni sempre più assurde e potenti. In una partita potresti ritrovarti a essere un guaritore che lancia fulmini, mentre la volta successiva potresti iniziare a generare un esercito di alleati in miniatura ogni volta che uccidi un nemico.

La modalità cooperativa porta l’esperienza a un livello superiore. Puoi unirti a un massimo di tre amici, e gli oggetti e le abilità di ogni giocatore si combinano in modi inaspettati. La difficoltà del gioco varia in base al numero di giocatori, creando un mix interessante di sfida ed eccitazione che, ne sono sicuro, ti farà tornare a giocare per “solo un’altra partita”.

VERDETTO FINALE Risk of Rain 2 distilla il ciclo del bottino in un formato roguelite frenetico e rigiocabile che cattura la pura fantasia di potere e la gioia di creare build tipica di giochi simili alla serie Borderlands.

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6. Dead Island 2 [Ideale per: violenza viscerale e commedia nera]

Il nostro punteggio Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Sviluppatore Dambuster Studios Editore Deep Silver Punteggio Metacritic 75 / 7,2 (Critici/Utenti)

Dead Island 2 fa rivivere il genere degli sparatutto con zombie e saccheggi, con una versione vivace e sanguinosa dell’apocalisse di Los Angeles. Proprio come nel primo capitolo, puoi scegliere tra una rosa di sopravvissuti unici, ognuno con una personalità e uno stile di combattimento diversi in questo straordinario gioco di zombie. Ma soprattutto, è uno di quei giochi, come Borderlands, che non rinuncia alla commedia nera nemmeno mentre fai saltare in aria teste a destra e a manca.

Le meccaniche di combattimento in prima persona si concentrano sullo smembramento dettagliato e realistico degli zombie, basato sulla fisica, e sulla personalizzazione delle armi. Puoi modificare e potenziare un enorme arsenale di armi e gadget mai visti prima nella serie. Il sistema “FLESH” permette una modellazione dei danni incredibilmente dettagliata, in cui gli zombie si fanno a pezzi in modo realistico a seconda dei tuoi attacchi e delle armi che scegli.

Il design open-world del gioco incoraggia l’esplorazione alla ricerca di contenuti secondari, con un sistema di bottino che ti spinge a cercare costantemente equipaggiamento e materiali migliori. La progressione del personaggio è abbastanza semplificata grazie alle carte abilità, ma lascia spazio sufficiente per modellare il personaggio che hai scelto a tuo piacimento. Non c’è da stupirsi che la modalità multigiocatore cooperativa sia tornata in questo sequel, così gli appassionati del multigiocatore potranno affrontare l’apocalisse zombie con gli amici durante l’intera campagna.

VERDETTO FINALE Se cerchi la grafica colorata e la violenza esagerata di Borderlands, con un'attenzione particolare al combattimento corpo a corpo e allo smembramento fisico, Dead Island 2 è il gioco che fa per te.

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7. Outriders [Ideale per: abilità di classe aggressive e azione cruda]

Il nostro punteggio Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2021 Sviluppatore People Can Fly Editore Square Enix Punteggio Metacritic 73 / 6,8 (Critici/Utenti)

Outriders è una scelta azzeccata per chi ama i giochi simili a Borderlands e cerca una versione cruda e cupa del genere looter-shooter. Contrariamente a quanto si pensa, non è un gioco “live service” e, proprio come qualsiasi titolo della serie Borderlands, questo gioco d’avventura unico nel suo genere è completamente giocabile dall’inizio alla fine come pacchetto completo.

In particolare, le quattro classi uniche di Outriders si basano su diverse abilità elementali e ruoli per lo più prestabiliti. In pratica, se conosci i cacciatori del Vault di Pandora, ne capirai subito le basi.

Proprio come tutti i capitoli principali della serie Borderlands, il sistema di combattimento di Outriders premia lo stile di gioco aggressivo, incoraggiandoti ad avvicinarti al nemico piuttosto che nasconderti dietro una copertura. Tuttavia, la grande differenza sta nella telecamera in terza persona e nei movimenti molto più pesanti, che ti faranno riflettere due volte prima di lanciarti in modalità “LEROY JENKINS”. Anche così, ti consiglio comunque di non giocare sul sicuro, perché le combinazioni aggressive di armi e abilità creano momenti cinematografici davvero soddisfacenti.

Una volta raggiunto il traguardo, i contenuti di fine gioco offrono una buona dose di spedizioni impegnative per mettere alla prova i tuoi limiti o giocare con gli amici. Assicurati solo di procurarti l’espansione Worldslayer per sfruttare al massimo il tuo tempo.

VERDETTO FINALE Outriders è uno dei migliori giochi simili a Borderlands perché offre una campagna completa e cupa, incentrata su abilità di classe che ti fanno sentire onnipotente e su cicli di combattimento aggressivi.

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8. Warframe [Ideale per: grinding senza fine e personalizzazione approfondita]

Il nostro punteggio Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S, Switch, iOS, iPadOS Anno di uscita 2013 Sviluppatore Digital Extremes Editore Digital Extremes Punteggio Metacritic 86 / 8,5 (Critici/Utenti)

Warframe, conosciuto scherzosamente come il simulatore di ninja spaziali, è uno dei giochi più popolari simili a Borderlands perché vanta una community incredibilmente vivace. In questo fantastico MMORPG, invece delle classi di personaggi fisse che trovi in Borderlands, dovrai collezionare e potenziare diversi personaggi chiamati "frame", ognuno con abilità distinte che cambiano radicalmente il gameplay alla base del gioco.

Il sistema di bottino e di potenziamento è uno dei più complessi nel panorama dei looter-shooter. Anche se all’inizio può sembrare un po’ opprimente, ti permette di creare e modificare sia le armi che i frame in combinazioni praticamente infinite. Infatti, dovrai costruire la maggior parte del tuo arsenale utilizzando i materiali raccolti nella lista di missioni in continua espansione.

Chi gioca da solo può tranquillamente godersi la propria avventura da ninja spaziale in solitaria, ma la modalità cooperativa è parte integrante del gioco avanzato di Warframe, con missioni a quattro giocatori che mettono alla prova il lavoro di squadra e il pensiero strategico. E se decidi di restare a lungo, gli aggiornamenti regolari e le grandi aggiunte di contenuti mantengono il gioco sempre fresco, con un elenco in continua espansione di bottini e personaggi da collezionare.

VERDETTO FINALE Come titolo free-to-play, Warframe offre una quantità incredibile di contenuti e si conferma uno dei migliori giochi per dispositivi mobili simili a Borderlands per chi ama gli obiettivi a lungo termine.

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9. Rage 2 [Ideale per: combattimenti frenetici e lande desolate e colorate]

Il nostro punteggio Enebameter 8.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2019 Sviluppatore Avalanche Studios, id Software Editore Bethesda Softworks Punteggio Metacritic 73 / 5,5 (Critici/Utenti)

Rage 2 unisce le meccaniche di gioco sfrenate del mondo aperto di Borderlands ai combattimenti intensi e frenetici degli iconici sparatutto in prima persona di id Software. Questo gioco ti catapulta in una mappa post-apocalittica vivace e colorata che sfida la tipica palette di marroni e grigi di altri giochi simili a Borderlands. Si distingue come una delle scelte migliori tra i giochi simili a Borderlands perché cattura perfettamente lo stesso senso di caos da terra desolata.

Le meccaniche di combattimento si concentrano su una vasta gamma di armi potenti e abilità soprannaturali chiamate Nanotriti. Per sfruttare al meglio il tuo tempo, devi combinare gli scontri a fuoco con devastanti attacchi corpo a corpo e poteri sovrumani, quindi lo stile di gioco più indicato è quello aggressivo. La varietà di armi è ottima e i sistemi di potenziamento creano un ritmo di crescita molto simile a quello che troveresti nel gameplay basato sul loot di Borderlands.

Questo mondo aperto è pensato per essere un vero e proprio parco giochi della distruzione, con combattimenti su veicoli, numerose attività secondarie e una trama principale che non si prende troppo sul serio. La progressione del personaggio permette ai giocatori di personalizzare le proprie abilità e il proprio stile di gioco, con alberi delle abilità e potenziamenti con cui divertirsi a lungo. L’umorismo folle e l’azione esagerata di Rage 2 sono uno spasso e lo rendono uno dei migliori giochi FPS che catturano davvero lo spirito della serie Borderlands.

VERDETTO FINALE Rage 2 è il gioco che, tra quelli simili a Borderlands, si avvicina di più alla serie sia dal punto di vista visivo che di atmosfera, grazie a meccaniche di combattimento con le armi di altissimo livello e a un mondo aperto caotico e coloratissimo.

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10. Cyberpunk 2077 [Ideale per: immersione e personalizzazione cibernetica]

Il nostro punteggio Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2020 Sviluppatore CD Projekt Red Editore CD Projekt Red Punteggio Metacritic 86 / 7,1 (Critici/Utenti)

La libertà di un mondo aperto, combattimenti intensi e una personalizzazione approfondita sono le caratteristiche principali di giochi come Cyberpunk 2077. Il protagonista principale – V – è un personaggio completamente personalizzabile con alberi delle abilità molto articolati e potenziamenti cibernetici. Cyberpunk 2077 è un vero e proprio RPG sparatutto in prima persona e questa personalizzazione approfondita del personaggio ti permette di sbloccare molteplici approcci alle missioni e agli scenari di combattimento.

La varietà di armi non è casuale, ma va ben oltre le classiche armi da fuoco, includendo armi tecnologiche e intelligenti con cui sperimentare. Puoi anche modificare e potenziare armi e cyberware, creando configurazioni che cambiano completamente le regole del combattimento. La trama stessa si adatta alle scelte del giocatore, con molteplici filoni narrativi e finali basati sulle tue decisioni e interazioni.

Anche se Night City non è proprio un sandbox enorme, è incredibilmente ricco e pieno zeppo di cose da esplorare o scoprire. Le missioni secondarie spesso si rivelano avvincenti quanto la trama principale, con personaggi profondi e credibili in ogni tipo di scenario di gioco. Qualche anno di aggiornamenti ha migliorato notevolmente le prestazioni del gioco e aggiunto tantissime nuove funzionalità, coronando il tutto con l’espansione Phantom Liberty, acclamata da tutti.

VERDETTO FINALE Cyberpunk 2077 è il looter-shooter per giocatore singolo per eccellenza per gli appassionati di giochi simili a Borderlands che desiderano un mondo altamente realistico e una trama all’altezza della complessità delle loro configurazioni.

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11. Bulletstorm [Ideale per: uccisioni creative e caos retrò]

Il nostro punteggio Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS3/4/5, Xbox 360/One/Series X/S, Nintendo Switch Anno di uscita 2011 Sviluppatore People Can Fly, Epic Games Editore Gearbox Publishing Punteggio Metacritic 84 / 7,8 (Critici/Utenti)

Se sei alla ricerca di quell’atmosfera folle e di quell’esplosività tipica di giochi come Borderlands, allora Bulletstorm ti sembrerà proprio quello che fa per te. Questo fantastico sparatutto in prima persona è un vero e proprio tuffo nel passato, con il suo classico sistema di “skill shot” che ti premia per le uccisioni elaborate e creative. Anche se il gioco ha solo 8 armi, la flessibilità di come puoi usarle potrebbe far impallidire persino i giochi moderni.

Proprio come Borderlands, Bulletstorm ruota tutto intorno alle armi, ai pericoli ambientali e alle abilità speciali per creare uno spettacolo spettacolare di caos. Uno strumento unico che permette ai giocatori di tirare nemici e oggetti, chiamato “The Leash”, è la meccanica centrale per creare scenari di combattimento complessi e, francamente, esilaranti.

La trama ha un tono irriverente che si avvicina molto all’umorismo di Borderlands, seguendo le vicende di un gruppo di pirati spaziali in cerca di vendetta. I personaggi sono memorabili e riescono a offrire sia una comicità schietta che momenti di vera profondità. Nonostante sia un titolo un po’ datato, Bulletstorm è un vero classico di culto che ha influenzato molti giochi looter-shooter successivi.

VERDETTO FINALE Se cerchi un’esplosione di creatività breve ma incredibilmente piacevole che incarni la filosofia del “divertimento sopra ogni cosa”, Bulletstorm è uno dei migliori giochi simili a Borderlands.

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Il mio giudizio complessivo sui giochi simili a Borderlands

Borderlands ha dato il via al boom del genere looter-shooter quando è uscito nel 2009, e ha poi dato vita a numerosi spin-off e sequel, dall’altrettanto valido I paesi delle meraviglie di Tiny Tina fino a Borderlands 4 del 2025. Questa eredità ha creato un’enorme domanda di giochi simili a Borderlands che danno priorità ai combattimenti caotici e al bottino raro.

Se dai un’occhiata alla nostra lista di giochi simili a Borderlands, troverai sicuramente un titolo che fa al caso tuo. Puoi scegliere un’avventura spaziale in Destiny 2, un viaggio post-apocalittico in Rage 2 o un’esperienza indie davvero fuori dal comune in Mycopunk. Ognuno di questi titoli offre lo stesso brivido di scoperta che rende la serie originale così iconica.

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