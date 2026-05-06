I 14 migliori giochi simili a Cyberpunk 2077 nel 2026

I migliori giochi simili a Cyberpunk 2077 ti catapultano in città illuminate dai neon – futuri distopici – e società dominate dalla tecnologia, dove i potenziamenti cibernetici e la corruzione delle grandi aziende plasmano il mondo. Se questo titolo iconico ti ha conquistato con la sua trama avvincente e l’ambientazione futuristica, ti aspetta una bella sorpresa, perché ci sono tantissimi altri giochi che esplorano temi simili come la ribellione, la tecnologia e la sopravvivenza in un mondo high-tech.

La tecnologia continua a evolversi, e con essa anche il modo in cui viviamo i mondi digitali. Dalle strade piene di crimine di Night City in Cyberpunk 2077 ai paesaggi popolati da Android di NieR: Automata, i giochi cyberpunk offrono visioni uniche del futuro, ognuna ricca di azione mozzafiato e narrazioni coinvolgenti.

Sebbene “Cyberpunk” sia sia il nome di questo gioco che di un intero genere – e rappresenti ben più di un semplice nome – è una finestra su un mondo in cui l’umanità e le macchine si scontrano. Se sei pronto a tuffarti in altre avventure high-tech, ecco i migliori giochi simili a Cyberpunk 2077 per tenerti incollato allo schermo!

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Cyberpunk 2077

Da ora in poi, troverai le migliori opzioni di gioco da provare sui tuoi dispositivi. Infatti, il tema Cyberpunk, in continua espansione, offre sempre nuovi modi per vivere il possibile futuro prossimo. Ad esempio, troverai elementi come:

1 Borderlands 3 2019 È uno sparatutto caotico e ricco di bottino, in cui ti fai strada a colpi di arma da fuoco attraverso una landa desolata fantascientifica senza legge e inondata di luci al neon, con un arsenale di armi incredibilmente potenti. Buy now 2 Deus Ex: Human Revolution 2013 Un gioco di ruolo intriso di complotti in cui ti muovi furtivamente, hackeri o ti fai strada a pugni in un mondo che ama davvero, ma davvero tanto, i potenziamenti cibernetici. Buy now 3 Shadowrun: Dragonfall 2014 Un RPG tattico che unisce Cyberpunk e fantasy, dove hacker, elfi e l'avidità delle grandi aziende si scontrano in una Berlino illuminata dai neon che è tutt'altro che noiosa. Buy now

Come avrai già intuito, queste opzioni condividono quel tema tanto amato che ti fa venire voglia di giocare a Cyberpunk 2077. Se vuoi saperne di più su questi e altri titoli di spicco, continua a leggere!

I 14 migliori giochi simili a Cyberpunk 2077

Se ti è piaciuto il caos futuristico e tecnologico di Cyberpunk 2077, ti aspetta una bella sorpresa! Questa lista raccoglie i migliori giochi che hanno lo stesso spirito: mondi high-tech, storie crude e un pizzico di caos in più.

Ognuno di questi giochi offre qualcosa di unico, che tu sia appassionato di hacking, combattimenti o di avventure in mondi moralmente complessi, proprio come a Night City. E non preoccuparti: che tu giochi su console o su PC, tutti questi titoli sono disponibili per la tua piattaforma preferita.

Quindi, se sei pronto a rituffarti in quel futuro distopico inondato di luci al neon, ecco 14 titoli che ti terranno incollato allo schermo, alla scoperta di versioni alternative del domani.

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Nintendo Switch, console PlayStation, console Xbox Series, PC 2019 Gearbox

A differenza del realismo crudo di Cyberpunk 2077, Borderlands 3 sfoggia un'estetica vivace in stile fumetto, regalandoti un'avventura esagerata piena di umorismo, caos e una quantità assurda di armi. Essendo uno dei giochi open world più caotici in circolazione, punta su combattimenti FPS frenetici, modalità cooperativa e progressione in stile RPG, con i suoi unici Vault Hunter, ognuno dotato di potenti abilità tutte diverse.

L'esplorazione su più pianeti mantiene l'azione sempre fresca, mentre il gameplay incentrato sul bottino garantisce che ci sia sempre un'arma nuova e incredibilmente potente da provare. Se Cyberpunk 2077 punta tutto su una trama profonda e un futuro distopico, Borderlands 3 punta invece a far saltare in aria tutto nel modo più divertente possibile.

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Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Console PlayStation, Console Xbox Series, PC 2013 Eidos Montreal

Deus Ex: Rivoluzione umana, uno dei migliori giochi di ruolo sul mercato, esplora un futuro distopico plasmato dal controllo delle grandi aziende e dalla cibernetica avanzata. Nei panni di Adam Jensen (un agente di sicurezza pesantemente potenziato), ti ritrovi catapultato in un mondo di ambiguità morale, costretto ad affrontare cospirazioni, tradimenti e i dilemmi etici legati al potenziamento umano.

Questo titolo punta sulle scelte del giocatore, permettendoti di affrontare le missioni con la furtività, l’hacking, la diplomazia o il combattimento senza esclusione di colpi. Mentre Cyberpunk 2077 offre un vasto panorama urbano inondato di luci al neon e un’azione adrenalinica, Rivoluzione umana propone un’esperienza più intima e stimolante, in cui ogni decisione può cambiare il corso della storia.

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Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Console PlayStation, Console Xbox Series, Nintendo Switch, PC 2014 Piani strampalati

Anche se sia Shadowrun: Dragonfall che Cyberpunk 2077 esplorano mondi cyberpunk, offrono esperienze completamente diverse. Shadowrun: Dragonfall è un fantastico gioco di strategia ambientato in una Berlino distopica dove magia e tecnologia convivono fianco a fianco.

A differenza di Cyberpunk 2077, che offre un vasto mondo aperto, Shadowrun si concentra sul combattimento tattico a turni, in cui guidi una squadra di personaggi diversi, ognuno con abilità e storie uniche.

La trama del gioco è coinvolgente e fortemente influenzata dalle tue decisioni, con uno sviluppo approfondito dei personaggi e una storia ricca che ti tiene incollato allo schermo.

Mentre Cyberpunk 2077 brilla per la sua grafica mozzafiato e i paesaggi urbani dinamici, Shadowrun: Dragonfall è apprezzato per la sua trama intricata e la profondità strategica, il che lo rende una scelta eccellente per i giocatori che amano un gameplay tattico e ben congegnato, combinato con scelte narrative significative.

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Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Console PlayStation, Console Xbox Series, Nintendo Switch, PC 2019 Obsidian Entertainment

Sia The Outer Worlds che Cyberpunk 2077 offrono esperienze RPG avvincenti, ma ogni gioco ha un approccio unico in termini di atmosfera e focus di gioco. The Outer Worlds è ambientato in un universo vivace e retro-futuristico, dove i giocatori esplorano una galassia sotto il controllo di corporazioni spietate. Il gioco pone grande enfasi sulle scelte del giocatore, permettendoti di plasmare la storia attraverso opzioni di dialogo e decisioni che portano a diversi finali possibili.

Questa flessibilità narrativa, che unisce un epico sparatutto in prima persona a meccaniche da gioco di ruolo, garantisce che non ci siano mai due partite uguali. Il gioco è noto anche per il suo umorismo, i personaggi eccentrici e la creazione di un mondo coinvolgente, il che lo rende una scelta eccellente per chi apprezza i giochi incentrati sulla trama.

Al contrario, Cyberpunk 2077 – sviluppato da CD Projekt Red – offre un’esperienza più cupa e visivamente coinvolgente, ambientata in un mondo futuristico e distopico. Anche se entrambi i giochi condividono temi come l’avidità delle grandi aziende e le trame guidate dal giocatore, The Outer Worlds si distingue per la sua ironia, la creazione di un mondo vivace e un tono più spensierato. D’altra parte, Cyberpunk 2077 si distingue per la grafica mozzafiato, le missioni complesse e l’esplorazione approfondita di un mondo cyberpunk, offrendo una trama più seria e intensa.

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Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Console PlayStation, console Xbox Series, PC 2015 Bethesda

Questo gioco è ambientato in una Boston post-apocalittica, dove i giocatori attraversano una vasta landa desolata piena di creature mutanti, predoni spietati e fazioni moralmente complesse. Anche se la trama principale ruota attorno alla ricerca del figlio rapito da parte del protagonista dopo essere uscito dal Vault, il vero fascino sta nell’esplorazione, nella costruzione di basi e nel crafting.

Rispetto a Cyberpunk 2077, che offre un fitto agglomerato urbano con edifici a più piani e strade illuminate dai neon, Fallout 4 presenta un mondo più aperto e desolato, mettendo in risalto la sopravvivenza e gli insediamenti creati dai giocatori.

Anche se non è generalmente considerato il miglior gioco della serie Fallout dal punto di vista narrativo, offre alcuni dei combattimenti più appaganti della serie. Le armi leggendarie introducono meccaniche uniche, permettendo ai giocatori di annientare i nemici in modi creativi. Soprattutto, l’enfasi sulla libertà di gioco e sulla personalizzazione rende Fallout 4 un titolo di spicco nel genere dei giochi di ruolo open-world.

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Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Console PlayStation, PC 2020 Guerrilla Games

Sia Horizon Zero Dawn che Cyberpunk 2077 offrono esperienze RPG open-world visivamente mozzafiato, ma ognuno propone un approccio diverso al genere. Horizon Zero Dawn è un gioco con una trama fantastica che trasporta i giocatori in un mondo post-apocalittico dove la natura si è ripresa il territorio e enormi creature robotiche dominano la landa selvaggia.

Vesti i panni di Aloy, una cacciatrice esperta che svela i misteri del suo passato mentre combatte sia contro bestie meccaniche che contro fazioni umane ostili. Con combattimenti fluidi, una trama ricca e la Edizione completa che aggiunge contenuti extra, il gioco offre un viaggio avvincente attraverso il suo mondo mozzafiato. Al contrario, Cyberpunk 2077 sostituisce i paesaggi lussureggianti con la distesa inondata di neon di Night City, una metropoli afflitta dal crimine e piena zeppa di potenziamenti cibernetici, intrighi e guerra high-tech.

Invece della precisione di Aloy con arco e lancia, Cyberpunk offre ai giocatori il pieno controllo su V, un mercenario personalizzabile che può diventare un hacker cibernetico, un combattente corpo a corpo o un pistolero. Mentre Horizon Zero Dawn punta sulla sopravvivenza e sulla scoperta di una civiltà perduta, Cyberpunk 2077 punta sulla libertà del giocatore, sulle trame ramificate e sui potenziamenti corporei futuristici.

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Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Console PlayStation, PC 2013 Square Enix

Proprio come altri straordinari titoli della serie Final Fantasy, questo gioco offre un’esperienza RPG indimenticabile. Ambientato nel mondo di Midgar, ispirato al Cyberpunk, dove l’avidità delle grandi aziende e l’ecoterrorismo danno vita a una trama avvincente. I giocatori controllano personaggi iconici come Cloud, Tifa e Barret, affrontando battaglie emozionanti che uniscono l’azione in tempo reale a meccaniche strategiche.

Mentre Cyberpunk 2077 offre un approccio aperto alla sua ambientazione futuristica, Final Fantasy VII presenta un’avventura più strutturata e incentrata sulla trama, ricca di profondità emotiva, sviluppo dei personaggi e momenti cinematografici.

Entrambi i giochi esplorano temi di ribellione contro forze oppressive, ma Final Fantasy VII punta sugli elementi fantasy, mentre Cyberpunk 2077 si basa su una realtà distopica e high-tech. Che tu sia attratto da una trama profonda o da combattimenti frenetici, Final Fantasy VII rimane un capolavoro senza tempo che continua ad affascinare i giocatori di tutte le generazioni.

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Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Console PlayStation, Console Xbox Series, PC 2019 4A Games

Questo titolo è un avvincente sparatutto in prima persona ambientato in una Russia post-apocalittica, che segue Artyom e la sua squadra mentre attraversano le aspre terre desolate alla ricerca di una nuova casa. Questo coinvolgente gioco di sopravvivenza fonde magistralmente le meccaniche di sopravvivenza – la gestione delle risorse – e una narrazione ricca di atmosfera, creando un viaggio immersivo attraverso paesaggi desolati e pieni di pericoli.

Con un mix di ambienti lineari e open-world, ogni incontro è carico di tensione e ogni proiettile conta, specialmente quando senti gridare “Artyom!” per la centesima volta.

Mentre Cyberpunk 2077 punta su un’espansione urbana high-tech e sulle scelte guidate dal giocatore, Metro Exodus punta su un’esperienza cruda e incentrata sulla sopravvivenza, dove costruisci armi, raccogli risorse e lotti per ogni respiro in un mondo brutale e spietato. Se preferisci un’avventura più realistica e ricca di tensione al caos illuminato dai neon, Metro Exodus è un gioco da non perdere.

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Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Console PlayStation, Console Xbox Series, PC 2020 Ubisoft Toronto

Questo gioco sembra un ponte tra il nostro presente e il futuro cyberpunk di Cyberpunk 2077: entrambi esplorano società guidate dalla tecnologia, ma con approcci diversi. Ambientato in una Londra distopica del prossimo futuro sotto una sorveglianza opprimente, Legion permette ai giocatori di reclutare e controllare qualsiasi personaggio non giocante della città, dagli artisti di strada agli assassini professionisti. Questa meccanica unica porta varietà e imprevedibilità, rendendo ogni partita un’esperienza sempre nuova.

Mentre Cyberpunk 2077 racconta una storia profondamente personale attraverso V, Watch Dogs: Legion punta sulla resistenza collettiva, permettendo ai giocatori di costruire la propria ribellione. Si basa molto sulla furtività, sull’hacking e sulla risoluzione creativa dei problemi, mentre Cyberpunk 2077 si concentra di più sulla progressione da gioco di ruolo e sul combattimento in prima persona. Se ti piacciono i giochi open-world in cui la tecnologia è sia la tua arma che la tua più grande minaccia, Legion è la scelta perfetta.

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Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Console PlayStation, Console Xbox Series, PC 2023 Nightdive Studios

Questo avvincente gioco di ruolo d’azione porta i giocatori a bordo di una stazione spaziale invasa dall’IA ribelle SHODAN, uno dei cattivi più iconici della storia dei videogiochi. Questo classico Cyberpunk punta sull’esplorazione, la gestione delle risorse e la risoluzione strategica dei problemi, costringendo i giocatori a pensare in modo critico mentre si muovono in un mondo carico di tensione e atmosfera.

A differenza dei giochi Cyberpunk più orientati all’azione, System Shock punta molto sugli elementi survival horror, rendendo ogni incontro una sfida ad alto rischio.

Mentre Cyberpunk 2077 eccelle nella narrazione cinematografica e nella progressione da gioco di ruolo, System Shock punta tutto sul gameplay emergente e sulla narrazione ambientale. La sua influenza è innegabile: ha gettato le basi per titoli leggendari come BioShock, Deus Ex e Dead Space. Se cerchi un’esperienza Cyberpunk che metta alla prova sia i tuoi riflessi che il tuo intelletto, System Shock è un gioco imperdibile.

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Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Console PlayStation, Console Xbox Series, Nintendo Switch, PC 2017 Platinum Games

Questo incredibile gioco di combattimento segue le vicende degli Androidi 2B, 9S e A2 mentre affrontano macchine aliene in un mondo post-apocalittico di una bellezza inquietante. Ciò che rende unico questo gioco sono i combattimenti fluidi, i temi filosofici profondi e i finali multipli che mettono alla prova la percezione dei giocatori riguardo alla narrazione e alle scelte.

Ogni partita svela nuovi livelli della sua intricata trama, rendendolo una delle esperienze più coinvolgenti dal punto di vista emotivo nel mondo dei videogiochi.

Mentre Cyberpunk 2077 eccelle nell’immersione visiva e nella profondità del mondo aperto, NieR: Automata brilla per i suoi combattimenti dinamici, le meccaniche di gioco mutevoli e la colonna sonora indimenticabile. È un gioco che ti rimane dentro a lungo dopo i titoli di coda, offrendoti un viaggio profondo e riflessivo diverso da qualsiasi altra cosa nel genere.

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Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Console PlayStation, Console Xbox Series, PC 2023 Teyon

Questo fantastico gioco d'avventura offre una nuova interpretazione del tema Cyberpunk: è uno sparatutto in prima persona ambientato in una Detroit cruda e infestata dal crimine. Ti calerai nei panni di RoboCop, l’iconico cyborg delle forze dell’ordine, mentre affronta bande di strada, motociclisti e mercenari con la sua caratteristica pistola Auto-9 e il suo incrollabile senso di giustizia.

Fedele al film, il gioco offre azione esagerata, elementi di simulazione immersiva e quel movimento lento e inarrestabile che ti fa sentire una forza indistruttibile.

Mentre Cyberpunk 2077 punta sulle scelte del giocatore e sull’esplorazione in un mondo aperto, RoboCop: Rogue City offre una fantasia di potere più diretta e adrenalinica. È un’esperienza nostalgica ma fresca che ti permette di ripulire le strade con brutale efficienza, un colpo alla testa ben piazzato alla volta.

★ BEST CYBERPUNK POWER-FANTASY FPS ADVENTURE Robocop: Rogue City Fai acquisti su Eneba

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Console Xbox Series, PC 2023 Bethesda

Questo gioco è ambientato in un universo fantascientifico in cui l’umanità si è diffusa su una delle mappe di videogiochi più grandi di sempre. Posso esplorare pianeti diversi, spesso deserti, partecipare a combattimenti spaziali (quando sono fortunato) e personalizzare le mie navi.

Ma soprattutto, Starfield si distingue per l’enfasi sull’esplorazione, il crafting e un universo ricchissimo di dettagli, pieno di fazioni diverse e di una trama approfondita. La storia segue il protagonista nella sua missione alla ricerca di antichi manufatti, mentre si destreggia tra gli intrighi politici.

A differenza di Cyberpunk 2077, Starfield offre un’esperienza più aperta, in stile sandbox. È perfetto per chi ama la libertà di esplorare mondi vasti e curati nei minimi dettagli e di tuffarsi in avventure spaziali. Se non vedi l’ora di lasciarti la Terra alle spalle e perderti tra le stelle, questo è il gioco che ti porterà ben oltre le strade illuminate dai neon.

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14. Atomic Heart

Piattaforme Anno di uscita Sviluppatore Console PlayStation, Console Xbox Series, PC 2023 Mundfish

Questo mix tra sparatutto in prima persona e intricato gioco di enigmi è ambientato in un’Unione Sovietica di storia alternativa dove la tecnologia avanzata è sfuggita al controllo, con un’estetica retro-futuristica che ricorda BioShock e System Shock.

Mentre mi muovevo in questo mondo contorto, ho affrontato nemici biomeccanici e minacciosi, svelando al contempo i misteri di un’Unione Sovietica del futuro andata a rotoli. L’atmosfera è densa, con la trama che svela oscuri segreti su questa realtà alternativa.

Ciò che distingue Atomic Heart è la sua ambientazione unica, le meccaniche di combattimento innovative e la creazione di un mondo davvero accattivante. Proprio come altri giochi di ruolo, AH offre un’esperienza coinvolgente, soprattutto per gli appassionati di temi retro-futuristici e di simulatori immersivi. Se cerchi un’avventura elettrizzante in un universo alternativo e bizzarro, Atomic Heart è proprio quello che fa per te.

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Domande frequenti

Ci sono giochi belli quanto Cyberpunk? Certo che sì! Anche se Cyberpunk 2077 offre un’incredibile esperienza RPG open-world, ci sono tantissimi altri giochi a tema Cyberpunk che propongono storie avvincenti, mondi coinvolgenti e un gameplay emozionante.

Titoli come Deus Ex: Rivoluzione umana, The Outer Worlds e Shadowrun: Dragonfall regalano esperienze ricche e futuristiche in cui vale la pena immergersi. È meglio GTA 5 o Cyberpunk 2077? Dipende da cosa stai cercando. GTA 5 offre un vasto mondo aperto in stile sandbox incentrato sul crimine con una vivace modalità multigiocatore, mentre Cyberpunk 2077 punta su un’esperienza RPG complessa ambientata in una distopia illuminata dai neon.

Se preferisci un’esperienza profonda e incentrata sulla trama con meccaniche da gioco di ruolo, scegli Cyberpunk 2077. Se invece cerchi divertimento caotico con il multiplayer online, GTA 5 è la scelta migliore. Qual è il migliore, Elden Ring o Cyberpunk? Entrambi i giochi sono fantastici, ma si rivolgono a un pubblico diverso. Elden Ring è un gioco di ruolo d’azione open-world impegnativo, con una trama articolata e combattimenti brutali, mentre Cyberpunk 2077 punta di più sulla narrazione, sulle scelte dei personaggi e su sparatorie futuristiche.

Se ti piacciono la difficoltà in stile Souls e l’esplorazione, scegli Elden Ring. Se vuoi una narrazione coinvolgente con potenziamenti cibernetici, Cyberpunk 2077 è quello che fa per te. Qual è il migliore, Cyberpunk 2077 o The Witcher 3? Entrambi sono capolavori di CD Projekt Red, ma offrono esperienze diverse. The Witcher 3 è un gioco di ruolo fantasy dark con una delle migliori trame del mondo dei videogiochi, mentre Cyberpunk 2077 propone un mondo distopico high-tech con più azione in prima persona e libertà di scelta per il giocatore.

Se ami il fantasy medievale e una trama approfondita, scegli The Witcher 3. Se invece un mondo futuristico con hacking, potenziamenti cibernetici e intensi scontri a fuoco ti sembra entusiasmante, Cyberpunk 2077 è la scelta migliore.

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