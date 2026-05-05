Os 11 melhores jogos parecidos com o Borderlands para um caos total em 2026

Se gostas da emoção dos itens e do caos, talvez queiras procurar jogos como o Borderlands, porque esta série criou uma mistura lendária de humor e combate intenso. Já existem muitos jogos semelhantes ao Borderlands no mercado, e oferecem universos inteiros para explorar, além de uma evolução profunda das personagens. Estes títulos mantêm-te entretido durante centenas de horas enquanto procuras o equipamento e as armas mais raras.

Adoro estes jogos pela simples promessa de descobertas constantes e de liberdade de ação do jogador. Podes encontrar jogos como o Borderlands que te convidam a combinar habilidades de formas inesperadas, para que possas realmente tornar a experiência tua. Se preferires jogar em qualquer lugar, há até jogos para telemóvel de alta qualidade, como o Borderlands, que oferecem o mesmo ciclo viciante de tiroteios e saques.

As nossas melhores escolhas de jogos semelhantes ao Borderlands

As nossas melhores escolhas de jogos semelhantes ao Borderlands apresentam ação de cortar a respiração e histórias hilariantes. Podes encontrar vários jogos semelhantes ao Borderlands que dão prioridade ao saque e à evolução da personagem acima de tudo o resto.

1 Destiny 2 2017 O Destiny 2 destaca-se como uma escolha de excelência entre jogos como o Borderlands, porque oferece tiroteios de primeira classe e um universo enorme para explorar. Podes juntar-te aos teus amigos em raids desafiantes para ganhares equipamento lendário que te mantém poderoso tanto no modo PvE como no modo PvP. Buy now 2 The Outer Worlds 2019 «The Outer Worlds» é o sucessor narrativo para os fãs que apreciam o humor espirituoso e o tom satírico da série original. Tens de tomar decisões cruciais que afetam todo o sistema solar, enquanto recolhes armas únicas de várias facções planetárias. Buy now 3 Tom Clancy’s The Division 2 2019 O «Tom Clancy’s The Division 2» oferece uma alternativa tática realista, com um sistema de saque bem desenvolvido e ambientes urbanos realistas. Podes personalizar o teu agente com conjuntos de equipamento especializados e explorar uma Washington D.C. devastada enquanto lutas para restaurar a ordem. Buy now

Esta seleção de jogos semelhantes ao Borderlands garante que tens sempre um novo mundo para conquistar e saques ainda melhores para descobrir. Deves escolher o título que melhor se adequa ao teu estilo de jogo, para que possas começar hoje mesmo a tua próxima grande aventura.

Agora, vamos dar uma olhadela mais detalhada aos jogos mais emocionantes que partilham o ADN de Borderlands.

Os 11 melhores jogos semelhantes ao Borderlands para fãs de jogos de tiro com saques

Quer estejas à procura de ação alucinante, diálogos hilariante ou aquela busca incessante por itens, há muitos jogos para te satisfazer. Se adoras a ação sem parar e o humor imprevisível do Borderlands, então esta lista está repleta de jogos semelhantes ao Borderlands que te vão manter a recolher itens, a disparar e a planear a tua configuração definitiva durante horas a fio.

1. Destiny 2 [Ideal para: tiroteios de alto nível e magia espacial]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2017 Desenvolvedor Bungie Editora Bungie Pontuação no Metacritic 87 / 8,2 (Críticos/Utilizadores)

O Destiny 2 é, de longe, a minha escolha número um entre jogos semelhantes ao Borderlands. Esta saga que já dura há dez anos continua a reinar, principalmente graças a um sistema de tiroteio de primeira classe, intimamente ligado a mecânicas de RPG profundas que passaram recentemente por uma grande reformulação. O ponto forte do Destiny está na sua fantasia de poder e na forma como faz com que cada confronto pareça épico, mas foi o sistema de saques que me manteve interessado mesmo depois de ter jogado mais de 1500 horas.

Se adoras a variedade quase ilimitada de armas da série Borderlands, então o Destiny 2 oferece mais de 1000 armas, novas e antigas, além de as randomizar com dezenas de vantagens diferentes. Este jogo vai ainda mais longe com armaduras geradas aleatoriamente e subclasses altamente personalizáveis que mudam completamente a forma como abordas o combate. Por isso, se gostas de possibilidades infinitas de equipamento, o Destiny não te vai desiludir.

Embora jogar sozinho seja divertido, o Destiny 2 é conhecido por ser um dos melhores jogos cooperativos do género FPS. Desde as intensas incursões para seis jogadores e masmorras para três jogadores, que exigem um trabalho de equipa quase perfeito, até às partidas competitivas do Crucible, o jogo tem algo para todos os jogadores. Claro, a narrativa é menos autoconsciente e cómica do que nos jogos da série Borderlands, mas o universo de Destiny é a definição de quão fundo é o buraco do coelho.

VEREDITO FINAL Se procuras um jogo de looter shooter que ofereça a jogabilidade de armas mais polida e um fluxo interminável de conteúdo, o Destiny 2 é um dos melhores jogos semelhantes ao Borderlands que te vai manter viciado durante anos.

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2. The Outer Worlds [Ideal para: humor espacial satírico e escolhas narrativas]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S informar, Nintendo Switch Ano de lançamento 2019 Desenvolvedora Obsidian Entertainment Editora Divisão Privada Pontuação no Metacritic 85 / 7,9 (Críticos/Utilizadores)

O The Outer Worlds é uma das melhores opções entre jogos do tipo Borderlands, porque leva o humor satírico para o espaço profundo. Passado num universo satírico controlado por grandes corporações, o jogo oferece uma abordagem refrescante ao género «looter-shooter», que introduz a escolha do jogador e uma narrativa ramificada.

O sistema de armas e armaduras do jogo não é nada de outro mundo, mas vai muito além de simples aumentos de estatísticas. Cada peça de equipamento conta uma história, com textos que são hilariante e que contribuem para a construção do mundo. Como peças de um puzzle que refletem a bizarra sátira corporativa do jogo, se quiseres. No entanto, a variedade visual das armas pode parecer um pouco demasiado semelhante para alguns, mas todas as armas que experimentei pareceram-me suficientemente únicas para eu poder experimentar modificações e definições diferentes.

The Outer Worlds é um jogo espacial verdadeiramente fantástico — não estás apenas a disparar por níveis lineares, mas a explorar planetas, a interagir com facções e a moldar o desfecho da tua jornada. Quer estejas a tomar decisões morais ou apenas a arranjar confusões, The Outer Worlds faz um trabalho fantástico ao misturar humor, ação e exploração de uma forma que parece fresca e envolvente.

Se queres mergulhar na experiência completa, a Edição «Spacer’s Choice» é a escolha certa. Vem com todos os DLCs, incluindo as expansões «Perigo em Gorgon» e «Assassinato em Eridanos», oferecendo-te ainda mais conteúdo e aventuras loucas para explorares. É, sem dúvida, o pacote completo para quem quer mergulhar de cabeça neste universo hilariante e caótico.

VEREDITO FINAL Se adoras humor inteligente, mas queres uma experiência de RPG mais profunda, onde as decisões realmente contam, o The Outer Worlds é um dos melhores jogos ao estilo do Borderlands disponíveis atualmente. Esta aventura de ficção científica é obrigatória para qualquer fã do género.

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3. Tom Clancy’s The Division 2 [Ideal para: Saque tático e ambientes realistas]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor Massive Entertainment Editora Ubisoft Pontuação no Metacritic 82 / 6,2 (Críticos/Utilizadores)

Este jogo narrativo cativante pega no adorado conceito de «looter-shooter» e insere-o numa definição pós-apocalíptica mais realista. Ao contrário do Borderlands, que tem um estilo mais caricatural, este jogo narrativo oferece uma abordagem mais séria aos jogos de tiro cooperativos, sem sacrificar a profundidade nem a intensidade. E se adoras mundos deslumbrantes, as recriações de Washington D.C. e Nova Iorque são um dos mundos apocalípticos mais bonitos que há no mercado neste momento.

O elefante na sala é que o The Division 2 é um jogo de tiro baseado em coberturas, onde o posicionamento desempenha um papel muito mais importante do que na maioria dos jogos semelhantes ao Borderlands. No entanto, os elementos de RPG expansivos são tão flexíveis que podes facilmente transformar-te num tanque ambulante e ignorar completamente as coberturas. Melhor ainda, cada peça de equipamento, arma e uma pilha enorme de mods para armas podem vir com um arsenal completo de vantagens que desafiam facilmente as capacidades de personalização do Borderlands ou do Destiny.

Depois de completares a história principal de The Division 2, podes facilmente passar dezenas de horas em raids complexas para 8 jogadores e, a minha favorita, a Dark Zone – uma área PvPvE com elementos de tiroteio de extração integrados, onde cada encontro com outro jogador é um jogo de «amigo ou inimigo».

VEREDITO FINAL O The Division 2 troca o caos do Borderlands por um combate tático mais realista, mas mantém os sistemas profundos de saques e personalização que tornam jogos como o Borderlands tão viciantes.

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4. Mycopunk [Ideal para: grelhas de armas superpersonalizáveis]

A nossa pontuação Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2025 Desenvolvedor Pombos a brincar Editora Devolver Digital Pontuação no Metacritic 88 / 8,5 (Críticos/Utilizadores)

Mycopunk é um jogo indie de looter-shooter com um estilo único, onde te metes na pele de robôs rejeitados com a missão de purificar um planeta dominado por uma catástrofe fúngica. Vais passar o tempo a percorrer ambientes cobertos de vegetação, a combater esporos mutantes e a procurar a próxima grande melhoria. Este jogo é a escolha perfeita para quem gosta de jogos como o Borderlands, porque dá ênfase à sobrevivência contra a podridão que não para de se espalhar.

Em vez de te limitares a encontrar armas já prontas, encaixas fisicamente mods numa grelha personalizada para transformar as tuas ferramentas em instrumentos de destruição absurdos. Isto permite um nível incrível de experimentação; podes optar por montar um escudo defletor numa motosserra de alta velocidade ou construir uma espingarda que dispara projéteis sinérgicos.

Os fãs do modo multijogador vão adorar isto, já que o jogo suporta na íntegra a ação cooperativa com os amigos. Trabalhar em equipa é essencial para sobreviver à ameaça fúngica, especialmente quando começas a combinar as tuas definições únicas de armas para obter o máximo impacto. Quer sejas um jogador hardcore que adora criar estratégias à procura da sinergia perfeita entre mods ou um jogador casual que só quer ver cogumelos a explodir, o Mycopunk oferece uma experiência nova e viciante.

VEREDITO FINAL Se passas mais tempo nos ecrãs de inventário do Borderlands a planear combinações do que a disparar de verdade, o sistema de melhorias hipercustomizável do Mycopunk vai ser a tua nova obsessão. Destaca-se como um dos melhores jogos parecidos com o Borderlands para fãs que dão prioridade à profundidade mecânica.

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5. Risk of Rain 2 [Ideal para: Caos roguelike a alta velocidade]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S informar, Nintendo Switch Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor Hopoo Games, Gearbox Software Editora Gearbox Publishing Pontuação no Metacritic 85 / 8,3 (críticos/utilizadores)

Depois de passar algum tempo a jogá-lo, o Risk of Rain 2 é facilmente um dos melhores jogos roguelike do género «jogos como o Borderlands» que já experimentei. Ao contrário dos jogos de tiro com elementos de RPG, como o Borderlands, cada jogada é completamente única, com itens aleatórios, dificuldade crescente e lutas contra chefes exageradas que me mantiveram sempre na ponta da cadeira (literalmente). E o mais importante: é muito mais profundo do que parece à primeira vista.

É no gigantesco sistema de itens que o jogo começa a mostrar do que é capaz. Com esta estrutura roguelike, podes acumular inúmeros itens diferentes, criando combinações cada vez mais absurdas e poderosas. Numa jogada, podes tornar-te num curandeiro que dispara raios, enquanto na jogada seguinte vais começar a gerar um exército de aliados em miniatura a cada inimigo abatido.

O modo cooperativo leva a experiência um passo mais além. Podes juntar-te a até três amigos, com os itens e habilidades de cada jogador a combinarem-se de formas inesperadas. A dificuldade do jogo adapta-se ao número de jogadores, criando uma mistura interessante de desafio e emoção que, tenho a certeza, vai fazer-te voltar para mais uma jogada.

VEREDITO FINAL O Risk of Rain 2 destila o ciclo de saque num formato roguelite frenético e rejogável que capta a pura fantasia de poder e a alegria de criar combinações de personagens, tal como nos jogos semelhantes à série Borderlands.

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6. Dead Island 2 [Ideal para: violência visceral e comédia negra]

A nossa pontuação Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor Dambuster Studios Editora Deep Silver Pontuação no Metacritic 75 / 7,2 (Críticos/Utilizadores)

O Dead Island 2 dá nova vida ao género de jogos de zumbis com saques e tiroteios, com uma visão vibrante e sangrenta do apocalipse em Los Angeles. Tal como na primeira parte, podes escolher entre um leque de sobreviventes únicos, cada um com uma personalidade e um estilo de luta próprios neste jogo de zumbis extraordinário. O melhor de tudo é que este é um daqueles jogos, tipo o Borderlands, que não se coíbe de usar humor negro, mesmo quando estás a rebentar cabeças para todos os lados.

A mecânica de combate em primeira pessoa centra-se no desmembramento detalhado e baseado na física dos zombies e na personalização de armas. Podes modificar e melhorar um enorme arsenal de armas e dispositivos nunca antes vistos na série. O sistema «FLESH» permite uma simulação de danos incrivelmente detalhada, em que os zombies se partem de forma realista consoante os teus ataques e as armas que escolheres.

O design de mundo aberto do jogo incentiva a exploração de conteúdos secundários, com um sistema de saque que te mantém constantemente à procura de melhor equipamento e materiais. A progressão da personagem é bastante simplificada com cartas de competências, mas deixa espaço suficiente para moldares a personagem que escolheste ao teu gosto. Como era de esperar, o modo multijogador cooperativo está de volta nesta sequela, para que os fãs do multijogador possam enfrentar o apocalipse zombie com amigos ao longo de toda a campanha.

VEREDITO FINAL Se queres os gráficos coloridos e a violência exagerada do Borderlands, com grande ênfase no combate corpo a corpo e no desmembramento físico, o Dead Island 2 é o teu parque de diversões.

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7. Outriders [Ideal para: Habilidades de classe agressivas e ação crua]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2021 Desenvolvedora People Can Fly Editora Square Enix Pontuação no Metacritic 73 / 6,8 (Críticos/Utilizadores)

O Outriders é uma escolha certeira para quem gosta de jogos parecidos com o Borderlands e procura uma abordagem mais crua e sombria ao género de looter-shooter. Ao contrário do que alguns pensam, não é um jogo com atualizações contínuas e, tal como qualquer título da série Borderlands, este jogo de aventura único pode ser jogado do início ao fim como um pacote completo.

De destacar que as quatro classes únicas do Outriders baseiam-se em diferentes habilidades elementais e, na sua maioria, em papéis pré-definidos. Basicamente, se estiveres familiarizado com os caçadores do cofre de Pandora, vais perceber o essencial logo de cara.

Tal como em todos os jogos principais da série Borderlands, o sistema de combate do Outriders recompensa a jogada agressiva, incentivando-te a entrar em ação de perto em vez de te esconderes atrás de coberturas. No entanto, a grande diferença está na câmara na terceira pessoa e nos movimentos muito mais pesados, o que te vai fazer pensar duas vezes antes de entrares em modo «LEROY JENKINS» a sério. Mesmo assim, continuo a recomendar que não jogues pelo seguro, porque combinações agressivas de armas e habilidades criam momentos cinematográficos verdadeiramente satisfatórios.

Assim que chegares à meta, o conteúdo de fim de jogo oferece uma boa quantidade de expedições desafiantes para testares os teus limites ou jogares com amigos. Não te esqueças de adquirir a expansão «Worldslayer» para aproveitares ao máximo o teu tempo.

VEREDITO FINAL O Outriders é um dos melhores jogos ao estilo do Borderlands porque oferece uma campanha completa e sombria, focada em habilidades de classe poderosas e ciclos de combate agressivos.

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8. Warframe [Ideal para: Grinding sem fim e personalização aprofundada]

A nossa pontuação Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S, Switch, iOS, iPadOS Ano de lançamento 2013 Desenvolvedor Digital Extremes Editora Digital Extremes Pontuação no Metacritic 86 / 8,5 (críticos/utilizadores)

O Warframe, conhecido de brincadeira como o simulador de ninjas espaciais, é um dos jogos mais populares do género do Borderlands, porque tem uma comunidade super animada. Neste impressionante MMORPG, em vez das classes de personagens fixas que vês no Borderlands, vais colecionar e desenvolver várias personagens chamadas «frames», cada uma com habilidades distintas que alteram drasticamente a jogabilidade na sua essência.

A progressão de saques e melhorias é um dos sistemas mais complexos no mundo dos jogos de tiro com saques. Embora possa parecer um pouco avassalador no início, permite-te criar e modificar tanto armas como frames em combinações praticamente infinitas. Na verdade, vais ter de criar a maior parte do teu arsenal usando materiais recolhidos na lista de missões que não para de crescer.

Quem joga sozinho pode curtir facilmente a sua fantasia de ninja espacial, mas o modo cooperativo é parte integrante da fase final do Warframe, com missões para quatro jogadores que levam ao limite o trabalho em equipa e o raciocínio estratégico. E se decidires ficar a longo prazo, as atualizações regulares e os grandes lançamentos de conteúdo mantêm o jogo sempre atualizado, com uma lista crescente de itens e personagens para colecionar.

VEREDITO FINAL Como título gratuito, o Warframe oferece uma quantidade incrível de conteúdo e destaca-se como um dos melhores jogos para telemóvel semelhantes ao Borderlands para jogadores que gostam de objetivos a longo prazo.

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9. Rage 2 [Ideal para: Combate acelerado e terras devastadas coloridas]

A nossa pontuação Enebameter 8.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor Avalanche Studios, id Software Editora Bethesda Softworks Pontuação no Metacritic 73 / 5,5 (Críticos/Utilizadores)

O Rage 2 combina a mecânica de jogo de mundo aberto e louca do Borderlands com o combate intenso e acelerado dos icónicos jogos de tiro em primeira pessoa da id Software. Este jogo leva-te a um mapa pós-apocalíptico vibrante e colorido que desafia a paleta típica de tons castanhos e cinzentos de outros jogos semelhantes ao Borderlands. Destaca-se como uma das melhores opções entre jogos como o Borderlands porque capta na perfeição essa mesma sensação de caos num terreno baldio.

A mecânica de combate centra-se num leque de armas poderosas e habilidades sobrenaturais chamadas Nanotrites. Para aproveitar ao máximo o teu tempo, tens de combinar tiroteios com ataques corpo a corpo devastadores e poderes sobre-humanos, por isso o melhor é jogares de forma agressiva. A variedade de armas é sólida e os sistemas de melhorias criam um ritmo de progressão bastante semelhante ao que encontrarias na jogabilidade do Borderlands, centrada no saque.

Este mundo aberto foi concebido para ser um parque de diversões de destruição, com combate em veículos, inúmeras atividades secundárias e um enredo principal que não se leva demasiado a sério. A progressão da personagem permite aos jogadores ajustar as suas habilidades e estilo de jogo, com árvores de habilidades e melhorias com as quais te podes divertir durante bastante tempo. O humor louco e a ação exagerada de «Rage 2» são fantásticos e tornam-no num dos melhores jogos FPS que captam verdadeiramente o espírito da franquia «Borderlands».

VEREDITO FINAL O Rage 2 é o jogo que mais se assemelha à série, tanto visualmente como em termos de tom, entre jogos como o Borderlands, porque oferece mecânicas de tiroteio de primeira e um mundo aberto caótico e colorido.

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10. Cyberpunk 2077 [Ideal para: imersão e personalização cibernética]

A nossa pontuação Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor CD Projekt Red Editora CD Projekt Red Pontuação no Metacritic 86 / 7,1 (Críticos/Utilizadores)

A liberdade de um mundo aberto, combate intenso e personalização profunda são características-chave de jogos como o Cyberpunk 2077. O protagonista principal – V – é uma personagem totalmente personalizável, com árvores de habilidades extensas e melhorias cibernéticas. O Cyberpunk 2077 é um RPG FPS genuíno e esta personalização profunda da personagem permite-te desbloquear várias abordagens às missões e aos cenários de combate.

A variedade de armas não é aleatória, mas vai muito além das armas de fogo clássicas, incluindo armas tecnológicas e inteligentes com as quais podes experimentar. Também podes modificar e melhorar armas e cyberware, criando definições que mudam completamente as regras do combate. A própria história adapta-se às escolhas do jogador, com vários enredos e finais baseados nas tuas decisões e interações.

Embora a Night City não seja propriamente um mundo aberto enorme, é incrivelmente densa e está repleta de coisas para explorar ou descobrir. As missões secundárias costumam ser tão cativantes quanto o enredo principal, apresentando personagens profundos e credíveis em todo o tipo de cenários de jogo. Alguns anos de atualizações melhoraram significativamente o desempenho do jogo e adicionaram imensas funcionalidades novas, culminando com a expansão «Phantom Liberty», aclamada por todos.

VEREDITO FINAL O Cyberpunk 2077 é o melhor jogo de looter shooter para um jogador para os fãs de jogos semelhantes ao Borderlands que querem um mundo de alta fidelidade e uma narrativa à altura da complexidade das suas definições.

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11. Bulletstorm [Ideal para: mortes criativas e caos retro]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3/4/5, Xbox 360/One/Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2011 Desenvolvedor People Can Fly, Epic Games Editora Gearbox Publishing Pontuação no Metacritic 84 / 7,8 (Críticos/Utilizadores)

Se estás à procura daquela sensação louca e da explosividade de jogos como o Borderlands, então o Bulletstorm vai fazer-te sentir em casa. Este fantástico jogo de FPS é uma verdadeira viagem ao passado, com o seu clássico sistema de «skill shots», que te recompensa por abates elaborados e criativos. Apesar de o jogo ter apenas 8 armas, a flexibilidade de o que podes fazer com elas chega até a deixar os jogos modernos a ficarem envergonhados.

Tal como o Borderlands, o Bulletstorm gira à volta de armas, perigos ambientais e habilidades especiais para criar um espetáculo de caos. Uma ferramenta única que permite aos jogadores puxar inimigos e objetos, chamada «The Leash», é a mecânica central para criar cenários de combate complexos e, francamente, hilariante.

A narrativa tem um tom irreverente que se assemelha bastante ao humor de Borderlands, acompanhando um grupo de piratas espaciais em busca de vingança. As personagens são memoráveis e conseguem combinar comédia direta com momentos genuínos de personalidade. Apesar de ser um título mais antigo, o Bulletstorm é um verdadeiro clássico de culto que influenciou muitos jogos futuros do género looter-shooter.

VEREDITO FINAL Se queres uma explosão de criatividade curta, mas incrivelmente divertida, que capta a filosofia de “diversão acima de tudo”, o Bulletstorm é um dos melhores jogos semelhantes ao Borderlands.

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O meu veredicto geral sobre jogos semelhantes a Borderlands

O Borderlands revolucionou o género dos jogos de looter shooter quando foi lançado em 2009, e acabou por dar origem a vários spin-offs e sequelas, desde o igualmente recomendável Os Países das Maravilhas da Tiny Tina até ao Borderlands 4, de 2025. Este legado criou uma enorme procura por jogos semelhantes ao Borderlands que dão prioridade ao combate caótico e aos itens raros.

Se explorares a nossa lista de jogos semelhantes ao Borderlands, vais certamente encontrar um título que te satisfaça da mesma forma. Podes escolher uma aventura espacial no Destiny 2, uma viagem pós-apocalíptica no Rage 2 ou uma experiência indie completamente invulgar no Mycopunk. Cada um destes jogos oferece a mesma emoção de descoberta que torna a série original tão icónica.

Perguntas frequentes