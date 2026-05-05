Les 11 meilleurs jeux dans le style de Borderlands pour un chaos total en 2026

Si vous aimez les sensations fortes liées au butin et au chaos, vous pourriez rechercher des jeux comme Borderlands, car cette série a su créer un mélange légendaire d’humour et de combats intenses. Il existe désormais sur le marché de nombreux jeux similaires à Borderlands, qui vous offrent des univers entiers à explorer ainsi qu’une progression approfondie des personnages. Ces titres vous tiendront en haleine pendant des centaines d’heures, tandis que vous partirez à la recherche des équipements et des armes les plus rares.

J'adore ces titres pour la simple promesse qu'ils offrent : celle d'une découverte constante et d'une grande liberté d'action pour le joueur. Vous pouvez trouver des jeux comme Borderlands qui vous invitent à combiner des capacités de manière inattendue afin que vous puissiez véritablement vous approprier l'expérience. Si vous préférez jouer en déplacement, il existe même des jeux mobiles de grande qualité, à l'image de Borderlands, qui offrent la même boucle addictive mêlant tir et butin.

Notre sélection des meilleurs jeux similaires à Borderlands

Notre sélection des meilleurs jeux similaires à Borderlands propose une action palpitante et des scénarios hilarants. Vous trouverez plusieurs jeux comparables à Borderlands qui privilégient le butin et la progression des personnages par-dessus tout.

1 Destiny 2 2017 Destiny 2 s'impose comme un choix de premier ordre parmi les jeux tels que Borderlands, car il propose des combats à l'arme à feu de très haut niveau et un univers gigantesque à explorer. Vous pouvez rejoindre vos amis dans des raids exigeants afin de gagner de l'équipement légendaire qui vous permettra de rester puissant aussi bien en mode PvE qu'en mode PvP. Buy now 2 The Outer Worlds 2019 The Outer Worlds s'inscrit dans la continuité narrative pour les fans qui apprécient l'humour plein d'esprit et le ton satirique de la série originale. Vous devrez faire des choix cruciaux qui auront des répercussions sur l'ensemble du système solaire, tout en collectant des armes uniques auprès de diverses factions planétaires. Buy now 3 Tom Clancy’s The Division 2 2019 Tom Clancy’s The Division 2 propose une alternative tactique réaliste, dotée d’un système de butin très complet et d’environnements urbains réalistes. Vous pouvez personnaliser votre agent à l’aide d’équipements spécialisés et explorer un Washington D.C. dévasté tout en vous battant pour rétablir l’ordre. Buy now

Cette sélection de jeux similaires à Borderlands vous garantit de toujours avoir un nouveau monde à conquérir et de meilleurs butins à découvrir. Choisissez le titre qui correspond le mieux à votre style de jeu afin de pouvoir commencer dès aujourd’hui votre prochaine grande aventure.

Examinons maintenant de plus près les jeux les plus palpitants qui partagent l’ADN de Borderlands.

Les 11 meilleurs jeux similaires à Borderlands pour les fans de « looter-shooter »

Que vous recherchiez de l’action débridée, des dialogues hilarants ou cette douce, très douce quête de butin, il existe de nombreux jeux pour satisfaire cette envie. Si vous adorez l’action effrénée et l’humour imprévisible de Borderlands, cette liste regorge de jeux similaires à Borderlands qui vous feront piller, tirer et élaborer des stratégies pour créer votre configuration ultime pendant des heures et des heures.

1. Destiny 2 [Idéal pour : des combats à l'arme à feu de haut niveau et de la magie spatiale]

Notre note Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2017 Développeur Bungie Éditeur Bungie Note Metacritic 87 / 8,2 (Critiques/Utilisateurs)

Destiny 2 est de loin mon premier choix parmi les jeux similaires à Borderlands. Cette saga qui dure depuis dix ans conserve toujours sa place de leader, principalement grâce à un gameplay de tir hors pair, étroitement lié à des mécanismes de RPG approfondis qui ont récemment fait l’objet d’une refonte majeure. La force principale de Destiny réside dans son univers de puissance et dans sa capacité à rendre chaque affrontement épique, mais c’est le système de butin qui m’a permis de rester accro même après y avoir passé plus de 1 500 heures.

Si vous appréciez la variété quasi illimitée d’armes de la série Borderlands, sachez que Destiny 2 propose plus de 1 000 armes, anciennes et nouvelles, auxquelles s’ajoute une personnalisation aléatoire grâce à des dizaines d’avantages différents. Ce titre va encore plus loin avec des armures aux caractéristiques aléatoires et des sous-classes hautement personnalisables qui modifient complètement votre approche du combat. Ainsi, si vous appréciez les possibilités infinies d’équipement, Destiny ne vous décevra pas.

Bien que le jeu en solo soit divertissant, Destiny 2 est reconnu comme l’un des meilleurs jeux coopératifs du genre FPS. Des raids intenses à six joueurs et des donjons à trois joueurs, qui exigent un travail d’équipe quasi parfait, aux parties compétitives du Creuset, le jeu a de quoi satisfaire tous les joueurs. Bien sûr, le scénario est moins décalé et humoristique que celui des titres Borderlands, mais l’univers de Destiny illustre parfaitement à quel point l’histoire peut être complexe.

VERDICT FINAL Si vous recherchez un jeu de tir et de butin offrant des combats à l’arme à feu des plus aboutis et un flux inépuisable de contenu, Destiny 2 est l’un des meilleurs jeux similaires à Borderlands qui saura vous captiver pendant des années.

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2. The Outer Worlds [Idéal pour : l’humour spatial satirique et les choix narratifs]

Notre note Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Année de sortie 2019 Développeur Obsidian Entertainment Éditeur Division privée Note Metacritic 85 / 7,9 (critiques/joueurs)

The Outer Worlds est un choix incontournable parmi les jeux du genre de Borderlands, car il projette un humour satirique dans l’espace lointain. Se déroulant dans un univers satirique dominé par les grandes entreprises, le jeu propose une approche rafraîchissante du genre « looter-shooter », en introduisant le libre arbitre du joueur et un scénario à embranchements.

Le système d’armes et d’armures du jeu n’est pas extravagant, mais va bien au-delà de simples augmentations de statistiques. Chaque équipement raconte une histoire, avec des textes à la fois hilarants et qui contribuent à l’univers du jeu. Comme des pièces de puzzle qui reflètent la satire corporative décalée du jeu, si l’on peut dire. Cependant, la variété visuelle des armes peut sembler un peu trop similaire à certains, mais chaque arme que j’ai essayée m’a paru suffisamment unique pour que j’aie envie d’expérimenter des modifications et différentes configurations.

The Outer Worlds est un jeu spatial vraiment fantastique : vous ne vous contentez pas de tirer à travers des niveaux linéaires, mais vous explorez des planètes, interagissez avec des factions et façonnez l’issue de votre périple. Que vous preniez des décisions morales ou que vous vous contentiez de chercher la bagarre, The Outer Worlds réussit à merveille à mêler humour, action et exploration d’une manière qui semble originale et captivante.

Si vous souhaitez profiter pleinement de l'expérience, l'édition « Spacer's Choice » est faite pour vous. Elle comprend tous les DLC, y compris les extensions « Le danger sur Gorgon » et « Meurtre sur l’Éridane », vous offrant ainsi encore plus de contenu et d'aventures délirantes à découvrir. C'est sans aucun doute le pack complet pour tous ceux qui souhaitent s'immerger pleinement dans cet univers hilarant et chaotique.

VERDICT FINAL Si vous aimez l’humour fin mais que vous recherchez une expérience de RPG plus approfondie où vos décisions ont réellement un impact, The Outer Worlds est l’un des meilleurs jeux du genre, à l’instar de Borderlands, disponibles aujourd’hui. Cette aventure de science-fiction est un incontournable pour tout amateur du genre.

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3. Tom Clancy’s The Division 2 [Idéal pour : le pillage tactique et les environnements réalistes]

Notre note Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2019 Développeur Massive Entertainment Éditeur Ubisoft Note Metacritic 82 / 6,2 (critiques/joueurs)

Ce jeu narratif captivant reprend le concept très apprécié du « looter-shooter » et l'intègre dans un univers post-apocalyptique plus réaliste. Contrairement à Borderlands, au style plus caricatural, ce jeu narratif propose une approche sérieuse du jeu de tir coopératif sans pour autant sacrifier la profondeur ni l'intensité. Et si vous aimez les univers somptueux, les reconstitutions de Washington D.C. et de New York comptent parmi les plus beaux mondes apocalyptiques actuellement disponibles sur le marché.

Le point qui ne peut être ignoré, c’est que The Division 2 est un jeu de tir basé sur les couvertures, où le positionnement joue un rôle bien plus important que dans la plupart des jeux similaires à Borderlands. Néanmoins, les éléments de RPG très riches sont si modulables que vous pouvez facilement vous transformer en véritable tank ambulant et ignorer complètement les couvertures. Mieux encore, chaque pièce d’équipement, chaque arme et une multitude de modifications d’armes peuvent s’accompagner d’un arsenal complet d’avantages qui rivalisent sans peine avec les possibilités de personnalisation de Borderlands ou de Destiny.

Une fois l’histoire principale de The Division 2 terminée, vous pouvez facilement passer des dizaines d’heures sur des raids complexes à 8 joueurs et, mon préféré, la Dark Zone – une zone PvPvE intégrant des éléments de tir d’extraction où chaque rencontre entre joueurs est un jeu où l’on ne sait jamais si l’on a affaire à un allié ou à un ennemi.

VERDICT FINAL The Division 2 troque le chaos de Borderlands contre des combats tactiques plus réalistes, tout en conservant les systèmes approfondis de butin et de personnalisation des configurations qui rendent des jeux comme Borderlands si addictifs.

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4. Mycopunk [Idéal pour : des grilles d'armes ultra-personnalisables]

Notre note Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2025 Développeur Des pigeons qui s’amusent Éditeur Devolver Digital Note Metacritic 88 / 8,5 (Critiques/Utilisateurs)

Mycopunk est un jeu indépendant stylisé mêlant looter et shooter, dans lequel vous incarnez des robots mis au rebut, chargés de purger une planète envahie par une catastrophe fongique. Vous passerez votre temps à vous frayer un chemin à travers des environnements envahis par la végétation, à repousser des spores mutantes et à rechercher la prochaine amélioration majeure. Ce titre est un choix idéal pour ceux qui apprécient les jeux comme Borderlands, car il met l’accent sur la survie face à la pourriture qui ne cesse de se propager.

Au lieu de simplement trouver des armes prêtes à l’emploi, vous insérez physiquement des mods dans une grille personnalisable pour transformer vos outils en instruments de destruction farfelus. Cela offre un incroyable potentiel d’expérimentation : vous pourriez choisir d’équiper une tronçonneuse ultra-rapide d’un bouclier déflecteur ou de construire un fusil tirant des projectiles synergiques.

Les amateurs de multijoueur y trouveront leur bonheur, car le jeu prend pleinement en charge les parties coopératives endiablées entre amis. La coopération est essentielle pour survivre à la menace fongique, d’autant plus lorsque vous commencez à combiner vos configurations d’armes uniques pour un impact maximal. Que vous soyez un passionné de stratégie à la recherche de la synergie parfaite entre les mods ou un joueur occasionnel qui souhaite simplement voir des champignons exploser, Mycopunk offre une expérience originale et addictive.

VERDICT FINAL Si vous passez plus de temps à élaborer des stratégies dans les menus d’inventaire de Borderlands qu’à tirer, le système d’amélioration hyper-personnalisable de Mycopunk deviendra votre nouvelle obsession. Il s’impose comme l’un des meilleurs jeux similaires à Borderlands pour les fans qui privilégient la profondeur des mécanismes de jeu.

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5. Risk of Rain 2 [Idéal pour : un chaos roguelike à grande vitesse]

Notre note Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Année de sortie 2020 Développeur Hopoo Games, Gearbox Software Éditeur Gearbox Publishing Note Metacritic 85 / 8,3 (critiques/joueurs)

Après y avoir passé un certain temps, Risk of Rain 2 s’impose sans conteste comme l’un des meilleurs jeux de type « roguelike » parmi les meilleurs jeux du genre Borderlands que j’ai testés. Contrairement aux jeux de tir RPG, tels que Borderlands, chaque partie est totalement unique, avec des objets générés aléatoirement, une difficulté croissante et des combats de boss démesurés qui m’ont toujours tenu en haleine (au sens propre du terme). Et surtout, ce jeu est bien plus profond qu’il n’y paraît à première vue.

C’est grâce à son gigantesque système d’objets que le jeu commence à révéler toute sa richesse. Grâce à cette structure de type roguelike, vous pouvez cumuler de nombreux objets différents, créant ainsi des combinaisons de plus en plus farfelues et puissantes. Au cours d’une partie, vous pourriez vous retrouver à incarner un soigneur capable de lancer des éclairs, tandis que la fois suivante, vous commencerez à faire apparaître une armée d’alliés miniatures à chaque adversaire éliminé.

Le mode coopératif pousse l’expérience encore plus loin. Vous pouvez faire équipe avec jusqu’à trois amis, les objets et les capacités de chaque joueur se combinant de manière inattendue. La difficulté du jeu s’adapte au nombre de joueurs, créant un mélange intéressant de défi et d’excitation qui, j’en suis sûr, vous donnera envie de revenir pour « juste une partie de plus ».

VERDICT FINAL Risk of Rain 2 distille le cycle de butin en un format roguelite frénétique et rejouable qui capture le pur fantasme de puissance et le plaisir de la création de configurations propres aux jeux similaires à la série Borderlands.

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6. Dead Island 2 [Idéal pour : le gore viscéral et l’humour noir]

Notre note Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Développeur Dambuster Studios Éditeur Deep Silver Note Metacritic 75 / 7,2 (Critiques/Utilisateurs)

Dead Island 2 redonne vie au genre des jeux de tir et de pillage contre des zombies avec une vision dynamique et sanglante de l’apocalypse à Los Angeles. Tout comme dans le premier opus, vous pouvez choisir parmi une sélection de survivants uniques, chacun apportant une personnalité et un style de combat distincts à ce jeu de zombies remarquable. Mieux encore, c’est l’un de ces jeux, à l’instar de Borderlands, qui n’hésite pas à recourir à l’humour noir, même lorsque vous faites exploser des têtes à tout va.

Les mécanismes de combat en FPS mettent l’accent sur le démembrement détaillé et réaliste des zombies, basé sur la physique, ainsi que sur la personnalisation des armes. Vous pouvez modifier et améliorer un immense arsenal d’armes et de gadgets jamais vu auparavant dans la série. Le système « FLESH » permet une modélisation des dégâts incroyablement détaillée, où les zombies se désagrègent de manière réaliste en fonction de vos attaques et des armes que vous choisissez.

La conception en monde ouvert du jeu encourage l’exploration à la recherche de contenu secondaire, avec un système de butin qui vous pousse à rechercher en permanence de meilleurs équipements et matériaux. La progression des personnages est assez simplifiée grâce aux cartes de compétences, mais laisse suffisamment de marge de manœuvre pour façonner le personnage de votre choix à votre goût. Sans surprise, le mode multijoueur coopératif fait son retour dans cette suite ; les amateurs de multijoueur pourront ainsi affronter l’apocalypse zombie avec leurs amis tout au long de la campagne.

VERDICT FINAL Si vous recherchez les graphismes colorés et la violence démesurée de Borderlands, avec un accent particulier mis sur le combat au corps à corps et le démembrement physique, Dead Island 2 est fait pour vous.

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7. Outriders [Idéal pour : des compétences de classe agressives et une action brutale]

Notre note Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2021 Développeur People Can Fly Éditeur Square Enix Note Metacritic 73 / 6,8 (critiques/joueurs)

Outriders constitue un choix judicieux pour les amateurs de jeux similaires à Borderlands qui recherchent une approche sombre et réaliste du genre « looter-shooter ». Contrairement à ce que certains pensent, il ne s’agit pas d’un jeu en ligne évolutif, et tout comme n’importe quel titre de la série Borderlands, ce jeu d’aventure unique est entièrement jouable du début à la fin en tant que produit complet.

Il convient de noter que les quatre classes uniques d’Outriders reposent sur différentes capacités élémentaires et des rôles pour l’essentiel prédéfinis. En somme, si vous connaissez bien les chasseurs de coffres de Pandora, vous en saisirez immédiatement les principes fondamentaux.

Tout comme dans tous les opus principaux de Borderlands, le système de combat d’Outriders récompense le jeu agressif, vous encourageant à vous rapprocher de vos adversaires plutôt que de vous cacher derrière des couvertures. Cependant, la grande différence réside dans la caméra à la troisième personne et des mouvements beaucoup plus lourds, ce qui vous fera réfléchir à deux fois avant de vous lancer en mode « LEROY JENKINS ». Même dans ce cas, je vous recommande tout de même de ne pas jouer la sécurité, car les combinaisons agressives d’armes et de capacités créent des moments cinématiques vraiment satisfaisants.

Une fois la ligne d’arrivée franchie, le contenu de fin de jeu propose son lot d’expéditions exigeantes pour tester vos limites ou jouer entre amis. Veillez simplement à vous procurer l’extension Worldslayer pour profiter pleinement de votre expérience.

VERDICT FINAL Outriders est l’un des meilleurs jeux dans la veine de Borderlands, car il propose une campagne complète et sombre, axée sur des capacités de classe surpuissantes et des boucles de combat agressives.

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8. Warframe [Idéal pour : le grinding sans fin et une personnalisation poussée]

Notre note Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S, Switch, iOS, iPadOS Année de sortie 2013 Développeur Digital Extremes Éditeur Digital Extremes Note Metacritic 86 / 8,5 (critiques/joueurs)

Warframe, surnommé avec humour le « simulateur de ninja de l’espace », est l’un des jeux les plus populaires du genre Borderlands, car il bénéficie d’une communauté extrêmement dynamique. Dans cet impressionnant MMORPG, au lieu des classes de personnages fixes que l’on retrouve dans Borderlands, vous collecterez et développerez plusieurs personnages appelés « frames », chacun doté de capacités distinctes qui modifient radicalement le gameplay à la base du jeu.

Le système de butin et de progression par améliorations est l’un des plus complexes du genre « looter-shooter ». Bien qu’un peu déroutant au premier abord, il vous permet de fabriquer et de modifier à la fois des armes et des « frames » selon des combinaisons pratiquement infinies. En effet, vous devrez fabriquer la majeure partie de votre arsenal à l’aide de matériaux collectés au cours d’une liste de missions qui ne cesse de s’allonger.

Les joueurs en solo peuvent tout à fait profiter de leur aventure de ninja de l'espace en solo, mais le mode coopératif fait partie intégrante de la fin de jeu de Warframe, avec des missions à quatre joueurs qui repoussent les limites du travail d'équipe et de la réflexion stratégique. Et si vous décidez de vous y attacher à long terme, des mises à jour régulières et des ajouts de contenu majeurs garantissent une expérience toujours renouvelée, avec un choix toujours plus vaste de butin et de personnages à collectionner.

VERDICT FINAL En tant que jeu gratuit, Warframe offre une quantité incroyable de contenu et s’impose comme l’un des meilleurs jeux mobiles similaires à Borderlands pour les joueurs qui apprécient les objectifs à long terme.

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9. Rage 2 [Idéal pour : des combats trépidants et des terres désolées hautes en couleur]

Notre note Enebameter 8.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2019 Développeur Avalanche Studios, id Software Éditeur Bethesda Softworks Note Metacritic 73 / 5,5 (critiques/joueurs)

Rage 2 allie les mécanismes de jeu endiablés en monde ouvert de Borderlands aux combats intenses et trépidants des jeux de tir à la première personne emblématiques d’id Software. Ce jeu vous plonge dans un univers post-apocalyptique vibrant et coloré qui rompt avec la palette typique de bruns et de gris des autres jeux similaires à Borderlands. Il s'impose comme un choix incontournable parmi les jeux du genre, car il restitue à la perfection cette même atmosphère de chaos propre aux terres désolées.

Les mécanismes de combat s’articulent autour d’une panoplie d’armes puissantes et de capacités surnaturelles appelées « Nanotrites ». Pour tirer le meilleur parti de votre expérience, vous devez combiner les échanges de tirs avec des attaques au corps à corps dévastatrices et des pouvoirs surhumains ; un style de jeu agressif s’impose donc. La variété des armes est solide et les systèmes d’amélioration offrent un rythme de progression assez similaire à celui que l’on retrouve dans le gameplay axé sur le butin de Borderlands.

Ce monde ouvert est conçu pour être un terrain de jeu dédié à la destruction, avec des combats en véhicule, de nombreuses activités secondaires et un scénario principal qui ne se prend pas trop au sérieux. La progression des personnages permet aux joueurs d’adapter leurs capacités et leur style de jeu, grâce à des arbres de compétences et des améliorations qui vous occuperont pendant un bon moment. L’humour déjanté et l’action démesurée de Rage 2 sont un véritable régal et en font l’un des meilleurs jeux de tir à la première personne qui incarne véritablement l’esprit de la franchise Borderlands.

VERDICT FINAL Rage 2 est le jeu qui se rapproche le plus de la série, tant sur le plan visuel que sur le ton, parmi les titres du genre de Borderlands, car il offre des mécanismes de tir de premier ordre et un monde ouvert chaotique et haut en couleur.

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10. Cyberpunk 2077 [Idéal pour : l'immersion et la personnalisation cybernétique]

Notre note Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Année de sortie 2020 Développeur CD Projekt Red Éditeur CD Projekt Red Note Metacritic 86 / 7,1 (Critiques/Utilisateurs)

La liberté d’un monde ouvert, des combats intenses et une personnalisation approfondie sont les principales caractéristiques de jeux tels que Cyberpunk 2077. Le protagoniste principal – V – est un personnage entièrement personnalisable, doté d’arbres de compétences très complets et d’améliorations cybernétiques. Cyberpunk 2077 est un RPG FPS pur et dur, et cette personnalisation approfondie du personnage vous permet de débloquer de multiples approches pour aborder les missions et les scénarios de combat.

La variété des armes n’est pas aléatoire, mais va bien au-delà des armes à feu classiques, incluant des armes technologiques et « intelligentes » à tester. Vous pouvez également modifier et améliorer vos armes et vos implants cybernétiques, créant ainsi des configurations qui changent complètement les règles du combat. L’histoire elle-même s’adapte aux choix du joueur, avec de multiples intrigues et fins différentes en fonction de vos décisions et de vos interactions.

Même si Night City n’est pas vraiment un immense monde ouvert, il est incroyablement dense et regorge de choses à explorer ou à découvrir. Les quêtes secondaires s’avèrent souvent aussi captivantes que l’intrigue principale, mettant en scène des personnages profonds et crédibles dans toutes sortes de situations de jeu. Plusieurs années de mises à jour ont considérablement amélioré les performances du jeu et ajouté une multitude de nouvelles fonctionnalités, le tout couronné par l’extension Phantom Liberty, unanimement saluée.

VERDICT FINAL Cyberpunk 2077 est le jeu de tir et de butin solo par excellence pour les fans de jeux similaires à Borderlands qui recherchent un univers ultra-réaliste et un récit à la hauteur de la complexité de leurs configurations de personnage.

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11. Bulletstorm [Idéal pour : des éliminations créatives et un chaos rétro]

Notre note Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS3/4/5, Xbox 360/One/Series X/S, Nintendo Switch Année de sortie 2011 Développeur People Can Fly, Epic Games Éditeur Gearbox Publishing Note Metacritic 84 / 7,8 (critiques/joueurs)

Si vous recherchez l'ambiance déjantée et l'explosivité de jeux comme Borderlands, alors Bulletstorm est fait pour vous. Ce superbe jeu de tir à la première personne est un véritable retour aux sources, avec son système classique de « skill shots », qui vous récompense pour vos éliminations élaborées et créatives. Même si le jeu ne propose que 8 armes, la flexibilité de leur utilisation pourrait bien faire rougir de honte les jeux modernes.

Tout comme Borderlands, Bulletstorm repose entièrement sur les armes, les dangers environnementaux et les capacités spéciales pour créer un spectacle de chaos spectaculaire. Un outil unique permettant aux joueurs d’attirer des ennemis et des objets, appelé « The Leash », constitue le mécanisme central permettant de créer des scénarios de combat complexes et franchement hilarants.

Le récit adopte un ton décalé qui s’apparente étroitement à l’humour de Borderlands, suivant les aventures d’un groupe de pirates de l’espace en quête de vengeance. Les personnages sont mémorables et parviennent à allier une comédie sans concession à des moments de véritable profondeur. Bien qu’il s’agisse d’un titre plus ancien, Bulletstorm est un véritable classique culte qui a influencé de nombreux jeux de tir et de butin par la suite.

VERDICT FINAL Si vous recherchez une explosion de créativité, brève mais incroyablement savoureuse, qui incarne la philosophie du « plaisir avant tout », Bulletstorm est l’un des meilleurs jeux dans la veine de Borderlands.

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Mon verdict global sur les jeux similaires à Borderlands

Borderlands a révolutionné le genre des « looter-shooters » lors de sa sortie en 2009, et a ensuite donné naissance à de nombreux spin-offs et suites, allant du tout aussi remarquable Les Pays des Merveilles de Tiny Tina jusqu’à Borderlands 4, prévu pour 2025. Cet héritage a suscité une demande considérable pour des jeux similaires à Borderlands qui privilégient les combats chaotiques et les butins rares.

Vous trouverez à coup sûr un titre qui répondra à vos attentes en parcourant notre liste de jeux similaires à Borderlands. Vous pouvez opter pour une aventure spatiale dans Destiny 2, un périple post-apocalyptique dans Rage 2 ou une expérience indie tout à fait atypique dans Mycopunk. Chacun de ces titres procure le même frisson de découverte qui fait de la série originale un véritable classique.

Foire aux questions