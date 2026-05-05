11 najlepszych gier podobnych do „Borderlands”, które zapewnią totalny chaos w 2026 roku

Jeśli lubisz emocje związane z łupami i chaosem, możesz poszukać gier podobnych do „Borderlands”, ponieważ ta seria stworzyła legendarne połączenie humoru i intensywnej walki. Na rynku dostępnych jest obecnie wiele gier podobnych do Borderlands, które oferują całe światy do eksploracji oraz rozbudowany system rozwoju postaci. Te tytuły zapewniają setki godzin wciągającej rozgrywki podczas poszukiwania najrzadszych elementów wyposażenia i broni.

Uwielbiam te tytuły za prostą obietnicę ciągłych odkryć i swobody działania gracza. Możesz znaleźć gry podobne do Borderlands, które zachęcają do łączenia umiejętności w nieoczekiwany sposób, dzięki czemu naprawdę możesz dostosować rozgrywkę do własnych upodobań. Jeśli wolisz grać w podróży, dostępne są nawet wysokiej jakości gry mobilne podobne do Borderlands, które zapewniają ten sam wciągający cykl strzelania i zbierania łupów.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do Borderlands

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do Borderlands to pełna akcji rozrywka i zabawna fabuła. Znajdziesz tu kilka gier podobnych do Borderlands, w których łupy i rozwój postaci są najważniejsze.

1 Destiny 2 2017 Destiny 2 jest najlepszym wyborem spośród gier takich jak Borderlands, ponieważ oferuje rozgrywkę strzelecką na najwyższym poziomie oraz ogromny świat do odkrycia. Możesz dołączyć do znajomych w wymagających rajdach, aby zdobyć legendarny ekwipunek, który zapewni ci przewagę zarówno w trybie PvE, jak i PvP. Buy now 2 The Outer Worlds 2019 Gra „The Outer Worlds” stanowi fabularną kontynuację dla fanów, którzy cenią sobie dowcipny humor i satyryczny ton oryginalnej serii. Musisz podejmować kluczowe decyzje, które mają wpływ na cały Układ Słoneczny, jednocześnie zbierając unikalną broń od różnych frakcji planetarnych. Buy now 3 Tom Clancy’s The Division 2 2019 Tom Clancy’s The Division 2 oferuje realistyczną grę taktyczną z rozbudowanym systemem łupów i realistycznymi środowiskami miejskimi. Możesz dostosować swojego agenta za pomocą specjalistycznych zestawów wyposażenia i eksplorować zniszczony Waszyngton, walcząc o przywrócenie porządku. Buy now

Ten wybór gier podobnych do Borderlands gwarantuje, że zawsze będziesz mieć nowy świat do podbicia i lepsze łupy do znalezienia. Wybierz tytuł, który najlepiej pasuje do Twojego stylu gry, aby już dziś rozpocząć kolejną wielką przygodę.

Przyjrzyjmy się teraz bliżej najbardziej ekscytującym grom, które mają w sobie DNA „Borderlands”.

11 najlepszych gier podobnych do Borderlands dla fanów strzelanek z łupami

Niezależnie od tego, czy szukasz szalonej akcji, przezabawnych dialogów, czy też tej cudownej, cudownej zabawy w zbieranie łupów, znajdziesz tu mnóstwo gier, które zaspokoją tę potrzebę. Jeśli uwielbiasz nieustanną akcję i nieprzewidywalny humor z serii „Borderlands”, ta lista jest pełna gier podobnych do „Borderlands”, które sprawią, że przez wiele godzin będziesz zbierać łupy, strzelać i snuć teorie na temat swojej idealnej konfiguracji postaci.

1. Destiny 2 [Najlepsze w: strzelaninach na najwyższym poziomie i kosmicznej magii]

Nasza ocena Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2017 Twórca Bungie Wydawca Bungie Ocena Metacritic 87 / 8,2 (krytycy/użytkownicy)

Destiny 2 to zdecydowanie mój faworyt wśród gier podobnych do Borderlands. Ta trwająca już dziesięć lat saga wciąż utrzymuje swoją pozycję lidera głównie dzięki najlepszej w swojej klasie rozgrywce strzeleckiej, ściśle powiązanej z rozbudowaną mechaniką RPG, która niedawno przeszła gruntowną przebudowę. Główną siłą Destiny jest fantazja o potędze oraz to, jak sprawia, że każda potyczka wydaje się epicka, ale to właśnie system łupów sprawił, że pozostałem wierny tej grze nawet po spędzeniu w niej ponad 1500 godzin.

Jeśli podoba ci się niemal nieograniczona różnorodność broni w serii Borderlands, to Destiny 2 oferuje ponad 1000 starych i nowych rodzajów broni, a do tego losowe kombinacje dziesiątek różnych atutów. Ta gra idzie o krok dalej, oferując losowo generowane zestawy pancerza oraz wysoce konfigurowalne podklasy, które całkowicie zmieniają sposób podejścia do walki. Jeśli więc lubisz nieskończone możliwości zestawiania ekwipunku, to „Destiny” na pewno cię nie zawiedzie.

Chociaż gra solo jest fajna, „Destiny 2” jest znane jako jedna z najlepszych gier kooperacyjnych w gatunku FPS. Od intensywnych rajdów dla sześciu graczy i lochów dla trzech graczy, które wymagają niemal idealnej pracy zespołowej, po rywalizacyjne mecze w trybie „Crucible” – gra ma coś do zaoferowania każdemu graczowi. Oczywiście fabuła jest mniej samoświadoma i komiczna niż w grach z serii Borderlands, ale świat Destiny jest definicją tego, jak głęboko można się w nią zagłębić.

Ocena końcowa Jeśli szukasz strzelanki typu looter-shooter, która zapewnia dopracowaną rozgrywkę strzelecką i niekończący się strumień treści, „Destiny 2” jest jedną z najlepszych gier podobnych do serii „Borderlands”, która wciągnie cię na długie lata.

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2. The Outer Worlds [Najlepsza gra pod względem: satyrycznego humoru osadzonego w kosmosie i wyborów fabularnych]

Nasz wynik Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Rok wydania 2019 Twórca Obsidian Entertainment Wydawca Oddział prywatny Ocena na Metacritic 85 / 7,9 (krytycy/użytkownicy)

The Outer Worlds to najlepszy wybór wśród gier podobnych do Borderlands, ponieważ przenosi satyryczny humor w przestrzeń kosmiczną. Akcja gry toczy się w satyrycznym świecie kontrolowanym przez korporacje i oferuje świeże spojrzenie na gatunek looter-shooter, wprowadzając możliwość wyboru przez gracza oraz rozgałęzioną fabułę.

System broni i zbroi w grze nie jest szalony, ale wykracza daleko poza proste zwiększanie statystyk. Każdy element wyposażenia opowiada historię, a teksty są zarówno zabawne, jak i wzbogacają świat gry. Można powiedzieć, że są jak elementy układanki odzwierciedlające dziwaczną satyrę korporacyjną gry. Jednak dla niektórych wizualna różnorodność broni może wydawać się nieco zbyt podobna, ale każda broń, której wypróbowałem, wydawała mi się na tyle wyjątkowa, że mogłem eksperymentować z modyfikacjami i różnymi konfiguracjami.

The Outer Worlds to naprawdę fantastyczna gra kosmiczna – nie chodzi tu tylko o strzelanie na liniowych poziomach, ale o eksplorację planet, interakcję z frakcjami i kształtowanie wyniku swojej podróży. Niezależnie od tego, czy podejmujesz decyzje moralne, czy po prostu wszczynasz bójki, The Outer Worlds znakomicie łączy humor, akcję i eksplorację w sposób, który wydaje się świeży i wciągający.

Jeśli chcesz w pełni zanurzyć się w tej grze, najlepszym wyborem będzie edycja „Wybór Spacera””. Zawiera ona wszystkie dodatki DLC, w tym rozszerzenia „Niebezpieczeństwo na Gorgonie”” i „Morderstwo na Eridanosie””, zapewniając jeszcze więcej treści i szalonych przygód, w które możesz się zanurzyć. To zdecydowanie kompletny pakiet dla każdego, kto chce w pełni zanurzyć się w tym zabawnym i chaotycznym wszechświecie.

Ocena końcowa Jeśli lubisz dowcipny humor, ale szukasz głębszej rozgrywki RPG, w której decyzje naprawdę mają znaczenie, „The Outer Worlds”” to jedna z najlepszych gier podobnych do „Borderlands”, dostępnych obecnie na rynku. Ta przygoda fantastyka naukowa to pozycja obowiązkowa dla każdego fana tego gatunku.

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3. Tom Clancy’s The Division 2 [Najlepsza gra pod względem: taktycznego zbierania łupów i realistycznych środowisk]

Nasza ocena Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2019 Producent Massive Entertainment Wydawca Ubisoft Ocena Metacritic 82 / 6,2 (krytycy/użytkownicy)

Ta wciągająca gra fabularna czerpie z popularnej koncepcji strzelanek typu „looter-shooter” i osadza ją w bardziej realistycznej postapokaliptycznej scenerii. W odróżnieniu od bardziej kreskówkowej serii „Borderlands”, ta gra fabularna oferuje poważne podejście do kooperacyjnej strzelanki, nie tracąc przy tym na głębi ani intensywności. A jeśli kochasz przepiękne światy, odtworzone Waszyngton i Nowy Jork to jedne z najpiękniejszych apokaliptycznych światów dostępnych obecnie na rynku.

Najważniejszą kwestią jest to, że The Division 2 to strzelanka oparta na kryciu, w której pozycjonowanie odgrywa znacznie większą rolę niż w większości gier podobnych do Borderlands. Niemniej jednak rozbudowane elementy RPG są tak elastyczne, że z łatwością możesz zamienić się w chodzący czołg i całkowicie zignorować krycie. Co więcej, każdy element wyposażenia, broń i ogromna liczba modyfikacji broni może być połączona z całym arsenałem atutów, które z łatwością dorównują możliwościom tworzenia konfiguracji znanym z gier typu „Borderlands” czy „Destiny”.

Po ukończeniu głównej fabuły „The Division 2” można z łatwością spędzić dziesiątki godzin na złożonych rajdach dla 8 graczy oraz – co jest moim ulubionym elementem – w Dark Zone – obszarze PvPvE z wbudowanymi elementami strzelanki ekstrakcyjnej, gdzie każde spotkanie z innym graczem to gra typu „przyjaciel czy wróg”.

Ocena końcowa The Division 2 zamienia chaos z Borderlands na realistyczną walkę taktyczną, zachowując jednak rozbudowane systemy łupów i tworzenia zestawów, które sprawiają, że gry takie jak Borderlands są tak wciągające.

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4. Mycopunk [Najlepszy z uwagi na: niezwykle elastyczne siatki broni]

Nasza ocena Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2025 Twórca Bawiące się gołębie Wydawca Devolver Digital Ocena na Metacritic 88 / 8,5 (krytycy/użytkownicy)

Mycopunk to stylizowana niezależna strzelanka typu looter-shooter, w której wcielasz się w metalowe postacie odrzuconych robotów, których zadaniem jest oczyszczenie planety opanowanej przez grzybową katastrofę. Będziesz spędzać czas przemierzając zarośnięte tereny, odpierając ataki zmutowanych zarodników i polując na kolejne potężne ulepszenia. Ta gra to idealny wybór dla fanów tytułów takich jak Borderlands, ponieważ kładzie nacisk na przetrwanie w obliczu nieustannie rozprzestrzeniającej się zgnilizny.

Zamiast po prostu znajdować gotową broń, fizycznie montujesz modyfikacje w niestandardowej siatce, aby przekształcić swoje narzędzia w absurdalne instrumenty zniszczenia. Pozwala to na niesamowity poziom eksperymentowania; możesz zdecydować się na zamontowanie tarczy deflektorowej na szybkiej piły łańcuchowej lub zbudować karabin strzelający synergicznymi pociskami.

Fani trybu wieloosobowego znajdą tu mnóstwo atrakcji, ponieważ gra w pełni obsługuje kooperacyjną rozgrywkę z przyjaciółmi. Współpraca jest niezbędna, by przetrwać grzybowe zagrożenie, zwłaszcza gdy gracze zaczynają łączyć swoje unikalne konfiguracje broni, aby uzyskać maksymalną skuteczność. Niezależnie od tego, czy jesteś zapalonym teoretykiem poszukującym idealnej synergii modów, czy też zwykłym graczem, który po prostu chce zobaczyć eksplodujące grzyby, Mycopunk zapewnia świeżą i wciągającą rozgrywkę.

Ocena końcowa Jeśli spędzasz więcej czasu na ekranach ekwipunku w Borderlands, opracowując strategie, niż na faktycznej strzelaninie, hiper-konfigurowalny system ulepszeń w Mycopunk stanie się twoją nową obsesją. Wyróżnia się jako jedna z najlepszych gier podobnych do Borderlands dla fanów, którzy cenią sobie głębię mechaniki.

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5. Risk of Rain 2 [Najlepsza dla: szybkiej, chaotycznej rozgrywki w stylu roguelike]

Nasza ocena Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Rok wydania 2020 Twórca Hopoo Games, Gearbox Software Wydawca Gearbox Publishing Ocena na Metacritic 85 / 8,3 (krytycy/użytkownicy)

Po spędzeniu z nią trochę czasu mogę śmiało stwierdzić, że „Risk of Rain 2” to bez wątpienia jedna z najlepszych gier typu roguelike spośród tych, które wypróbowałem i które przypominają „Borderlands”. W przeciwieństwie do strzelanek RPG, takich jak Borderlands, każda rozgrywka jest całkowicie wyjątkowa – z losowymi przedmiotami, rosnącym poziomem trudności i przesadnymi walkami z bossami, które zawsze trzymały mnie w napięciu (dosłownie). A co najważniejsze – gra jest o wiele głębsza, niż się wydaje na pierwszy rzut oka.

Ogromny system przedmiotów to element, w którym gra zaczyna pokazywać swoje prawdziwe oblicze. Dzięki strukturze typu roguelike możesz łączyć wiele różnych przedmiotów, tworząc coraz bardziej absurdalne i potężne kombinacje. W jednej rozgrywce możesz stać się uzdrowicielem strzelającym błyskawicami, a następnym razem po każdym zabiciu przeciwnika będziesz tworzyć armię miniaturowych sojuszników.

Tryb kooperacji przenosi tę rozgrywkę na wyższy poziom. Możesz połączyć siły z maksymalnie trzema znajomymi, a przedmioty i umiejętności każdego gracza łączą się w nieoczekiwany sposób. Poziom trudności gry rośnie wraz z liczbą graczy, tworząc ciekawą mieszankę wyzwań i emocji, która – jestem tego pewien – sprawi, że będziesz wracać po „jeszcze jedną rozgrywkę”.

Ocena końcowa Risk of Rain 2 przekształca mechanikę zdobywania łupów w szaloną, dającą się wielokrotnie przechodzić grę typu roguelite, która oddaje czystą fantazję o potędze i radość z tworzenia zestawów, znaną z gier podobnych do serii Borderlands.

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6. Dead Island 2 [Najlepsza dla: brutalnej przemocy i czarnej komedii]

Nasz wynik Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2023 Producent Dambuster Studios Wydawca Deep Silver Ocena na Metacritic 75 / 7,2 (krytycy/użytkownicy)

Dead Island 2 ożywia gatunek strzelanek z łupami i zombie, przedstawiając barwną i krwawą wizję apokalipsy w Los Angeles. Podobnie jak w pierwszej części, gracz może wybierać spośród listy wyjątkowych ocalałych, z których każdy wnosi do tej niezwykłej gry o zombie unikalną osobowość i styl walki. A co najważniejsze, jest to jedna z tych gier, podobnie jak Borderlands, które nie stronią od czarnego humoru, nawet gdy rozstrzeliwujesz zombie na prawo i lewo.

Mechanika walki FPS skupia się na szczegółowym, opartym na fizyce rozczłonkowywaniu zombie oraz personalizacji broni. Możesz modyfikować i ulepszać ogromny arsenał broni i gadżetów, jakich dotąd nie było w serii. System „FLESH” pozwala na niezwykle szczegółowe modelowanie obrażeń, dzięki czemu zombie realistycznie rozpadają się w zależności od twoich ataków i wybranej broni.

Otwarta struktura świata gry zachęca do odkrywania dodatkowych treści, a system łupów sprawia, że nieustannie polujesz na lepszy ekwipunek i materiały. Rozwój postaci jest dość uproszczony dzięki kartom umiejętności, ale pozostawia wystarczająco dużo swobody, by dostosować wybraną postać do własnych upodobań. Nic dziwnego, że w sequelu powraca tryb kooperacyjny, dzięki czemu fani rozgrywki wieloosobowej mogą zmierzyć się z apokalipsą zombie wraz z przyjaciółmi przez całą kampanię.

Ocena końcowa Jeśli szukasz barwnej grafiki i przesadnej przemocy znanej z serii Borderlands, z silnym naciskiem na walkę wręcz i fizyczne okaleczanie przeciwników, Dead Island 2 jest grą dla Ciebie.

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7. Outriders [Najlepsze dla: agresywnych umiejętności klasowych i surowej akcji]

Nasza ocena Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2021 Twórca People Can Fly Wydawca Square Enix Ocena na Metacritic 73 / 6,8 (krytycy/użytkownicy)

Outriders to świetny wybór dla fanów gier podobnych do Borderlands, którzy szukają surowej, mrocznej wersji gatunku looter-shooter. Wbrew niektórym opiniom nie jest to gra typu „live service” i – podobnie jak każda część serii Borderlands – ta wyjątkowa gra przygodowa jest w pełni grywalna od początku do końca jako kompletny pakiet.

Warto zauważyć, że cztery unikalne klasy w Outriders opierają się na różnych zdolnościach żywiołowych i w większości na z góry określonych rolach. Zasadniczo, jeśli znasz łowców skarbów z Pandory, od razu zrozumiesz podstawy.

Podobnie jak we wszystkich głównych częściach serii Borderlands, system walki w Outriders nagradza agresywną grę, zachęcając cię do zbliżania się do przeciwników, a nie do chowania się za osłonami. Jednak dużą różnicą jest kamera z perspektywy trzeciej osoby oraz znacznie cięższe poruszanie się, co sprawi, że zastanowisz się dwa razy, zanim przejdziesz w tryb „LEROY JENKINS”. Mimo to nadal zalecam, by nie grać ostrożnie, ponieważ agresywne kombinacje broni i umiejętności tworzą naprawdę satysfakcjonujące, kinowe momenty.

Gdy już dotrzesz do mety, zawartość końcowa gry oferuje sporo wymagających wypraw, które pozwolą ci sprawdzić swoje granice lub zagrać ze znajomymi. Pamiętaj tylko, by zdobyć dodatek „Worldslayer”, aby jak najlepiej wykorzystać swój czas.

Ocena końcowa „Outriders” to jedna z najlepszych gier podobnych do „Borderlands”, ponieważ oferuje kompletną, mroczną kampanię skupiającą się na potężnych umiejętnościach klas i dynamicznych sekwencjach walki.

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8. Warframe [Najlepsza gra do: niekończącego się grindowania i rozbudowanej personalizacji]

Nasza ocena Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S, Switch, iOS, iPadOS Rok wydania 2013 Twórca Digital Extremes Wydawca Digital Extremes Ocena na Metacritic 86 / 8,5 (krytycy/użytkownicy)

Warframe, żartobliwie nazywany symulatorem kosmicznych ninja, jest jedną z najpopularniejszych gier podobnych do Borderlands, ponieważ charakteryzuje się niezwykle aktywną społecznością. W tej imponującej grze MMORPG, zamiast stałych klas postaci znanych z Borderlands, będziesz zbierać i rozwijać wiele postaci zwanych „frame’ami”, z których każda posiada unikalne umiejętności, które radykalnie zmieniają podstawową rozgrywkę.

System zdobywania łupów i ulepszania postaci jest jednym z najbardziej złożonych w gatunku looter-shooter. Choć na początku może wydawać się nieco przytłaczający, pozwala on na tworzenie i modyfikowanie zarówno broni, jak i „frame’ów” w praktycznie nieskończonej liczbie kombinacji. W rzeczywistości większość swojego arsenału będziesz musiał stworzyć samodzielnie, wykorzystując materiały zebrane podczas wykonywania coraz większej liczby misji.

Gracze solo mogą bez problemu cieszyć się swoją kosmiczną fantazją o ninja w pojedynkę, ale tryb kooperacyjny stanowi integralną część końcowej fazy gry w Warframe, a misje dla czterech graczy wystawiają na próbę granice pracy zespołowej i myślenia strategicznego. A jeśli zdecydujesz się pozostać w grze na dłużej, regularne aktualizacje i duże dodatki zawsze zapewniają jej świeżość dzięki stale powiększającej się liście łupów i postaci do zebrania.

Ocena końcowa Jako gra typu free-to-play, Warframe oferuje niesamowitą ilość treści i jest jedną z najlepszych gier mobilnych podobnych do Borderlands dla graczy, którzy lubią długoterminowe cele.

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9. Rage 2 [Najlepsza dla: dynamicznej walki i barwnych pustkowi]

Nasza ocena Enebameter 8.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2019 Twórca Avalanche Studios, id Software Wydawca Bethesda Softworks Ocena na Metacritic 73 / 5,5 (krytycy/użytkownicy)

Rage 2 łączy w sobie mechanikę gry w otwartym świecie znaną z serii Borderlands z intensywną, dynamiczną walką charakterystyczną dla kultowych strzelanek FPS studia id Software. Ta gra przenosi cię na tętniącą życiem, kolorową postapokaliptyczną mapę, która przełamuje typową brązowo-szarą paletę barw charakterystyczną dla innych gier podobnych do Borderlands. Jest to jeden z najlepszych wyborów wśród gier takich jak Borderlands, ponieważ doskonale oddaje ten sam klimat chaosu panującego na pustkowiach.

Mechanika walki skupia się na szerokiej gamie potężnej broni oraz nadprzyrodzonych zdolnościach zwanych nanotrytami. Aby jak najlepiej wykorzystać swój czas, musisz łączyć strzelanie z niszczycielskimi atakami wręcz i nadludzkimi mocami, więc najlepszym rozwiązaniem jest agresywna rozgrywka. Różnorodność broni jest solidna, a systemy ulepszeń zapewniają tempo rozwoju bardzo podobne do tego, jakie można znaleźć w opartej na łupach rozgrywce Borderlands.

Ten otwarty świat został zaprojektowany jako plac zabaw pełen zniszczenia, oferujący walkę pojazdami, liczne zadania poboczne oraz fabułę główną, która nie traktuje siebie zbyt poważnie. Rozwój postaci pozwala graczom dostosowywać swoje umiejętności i styl gry, a drzewka umiejętności i ulepszenia zapewniają rozrywkę na długi czas. Szalony humor i przesadna akcja w „Rage 2” to świetna zabawa i sprawiają, że jest to jedna z najlepszych gier FPS, które naprawdę oddają ducha serii „Borderlands”.

Ocena końcowa Rage 2 jest grą, która pod względem grafiki i klimatu najbardziej przypomina serię Borderlands, ponieważ oferuje najwyższej klasy mechanikę strzelania oraz chaotyczny, barwny otwarty świat.

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10. Cyberpunk 2077 [Najlepsza gra pod względem: wciągającej rozgrywki i cybernetycznej personalizacji]

Nasza ocena Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Rok wydania 2020 Twórca CD Projekt Red Wydawca CD Projekt Red Ocena na Metacritic 86 / 7,1 (krytycy/użytkownicy)

Swoboda w otwartym świecie, intensywna walka i rozbudowana personalizacja to kluczowe cechy gier takich jak Cyberpunk 2077. Główny bohater – V – to w pełni konfigurowalna postać z rozbudowanymi drzewkami umiejętności i cybernetycznymi ulepszeniami. Cyberpunk 2077 to czysta strzelanka RPG, a ta głęboka personalizacja postaci pozwala odblokować wiele opcji podejścia do misji i scenariuszy walki.

Różnorodność broni nie jest losowa, ale wykracza daleko poza klasyczną broń palną, obejmując również broń technologiczną i inteligentną, z którą można eksperymentować. Można również modyfikować i ulepszać broń oraz cyberware, tworząc konfiguracje, które całkowicie zmieniają zasady walki. Sama fabuła dostosowuje się do wyborów gracza, oferując wiele wątków i zakończeń w zależności od podjętych decyzji i interakcji.

Chociaż Night City nie jest może ogromnym światem typu sandbox, to jest niezwykle bogate i przepełnione rzeczami do odkrycia i zbadania. Zadania poboczne często okazują się równie wciągające jak główna fabuła, oferując głębokie i wiarygodne postacie w najróżniejszych scenariuszach rozgrywki. Kilka lat aktualizacji znacznie poprawiło wydajność gry i dodało mnóstwo nowych funkcji, a zwieńczeniem tego wszystkiego jest powszechnie doceniane rozszerzenie „Phantom Liberty””.

Ocena końcowa Cyberpunk 2077 to najlepsza strzelanka typu looter-shooter dla jednego gracza, przeznaczona dla fanów gier podobnych do Borderlands, którzy pragną świata o wysokim poziomie szczegółowości oraz fabuły dorównującej złożoności ich postaci.

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11. Bulletstorm [Najlepsza gra dla: kreatywnych zabójstw i retro chaosu]

Nasza ocena Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS3/4/5, Xbox 360/One/Series X/S, Nintendo Switch Rok wydania 2011 Twórca People Can Fly, Epic Games Wydawca Gearbox Publishing Ocena na Metacritic 84 / 7,8 (krytycy/użytkownicy)

Jeśli szukasz szalonej atmosfery i dynamiki znanej z gier takich jak Borderlands, to w Bulletstorm poczujesz się jak w domu. Ta świetna strzelanka FPS to prawdziwa podróż w przeszłość dzięki klasycznemu systemowi „skill shot”, który nagradza gracza za pomysłowe i kreatywne zabójstwa. Mimo że w grze dostępnych jest zaledwie 8 rodzajów broni, elastyczność ich wykorzystania może zawstydzić nawet współczesne tytuły.

Podobnie jak w Borderlands, w Bulletstorm chodzi przede wszystkim o broń, zagrożenia środowiskowe i specjalne umiejętności, które pozwalają stworzyć spektakularny chaos. Unikalne narzędzie o nazwie „The Leash”, pozwalające graczom przyciągać wrogów i obiekty, stanowi centralny mechanizm tworzenia złożonych i, szczerze mówiąc, przezabawnych scenariuszy walki.

Fabuła ma przewrotny ton, który ściśle nawiązuje do humoru z Borderlands, opowiadając o grupie kosmicznych piratów pragnących zemsty. Postacie są zapadające w pamięć i udaje im się połączyć bezkompromisową komedię z autentycznymi momentami charakterologicznymi. Pomimo tego, że jest to starszy tytuł, Bulletstorm to prawdziwy kultowy klasyk, który wywarł wpływ na wiele późniejszych gier z gatunku looter-shooter.

Ocena końcowa Jeśli szukasz krótkiej, ale niesamowicie przyjemnej eksplozji kreatywności, która oddaje filozofię „zabawa ponad wszystko”, Bulletstorm jest jedną z najlepszych gier podobnych do Borderlands.

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Moja ogólna ocena gier podobnych do Borderlands

Borderlands wywołało prawdziwą rewolucję w gatunku looter-shooterów po premierze w 2009 roku i dało początek licznym spin-offom oraz kontynuacjom, od równie wartej uwagi gry „Krainy cudów Tiny Tiny” aż po „Borderlands 4” z 2025 roku. To dziedzictwo wywołało ogromny popyt na gry podobne do Borderlands, w których priorytetem są chaotyczne walki i rzadkie łupy.

Jeśli przejrzysz naszą listę gier podobnych do „Borderlands”, na pewno znajdziesz tytuł, który zaspokoi podobne pragnienia. Możesz wybrać kosmiczną przygodę w „Destiny 2”, postapokaliptyczną podróż w „Rage 2” lub zupełnie niezwykłą grę niezależną „Mycopunk”. Każda z tych gier zapewnia tę samą radość z odkrywania, która sprawia, że oryginalna seria jest tak kultowa.

Często zadawane pytania