13 giochi simili a Borderlands 4 nel 2026: raccogli il bottino in fretta, spara ancora più in fretta

Giochi come Borderlands 4 vivono di caos. Armi ovunque, bottino che piove senza sosta, nemici che spuntano da ogni angolo . È caos allo stato puro, ed è proprio questo il tipo di energia che cerco negli altri giochi.

Troverai sparatutto con potenza di fuoco pazzesca, giochi di ruolo con cicli di bottino che vale la pena macinare e mondi cooperativi che ti invitano a tuffarti con gli amici. Ogni gioco qui si è guadagnato il suo posto.

Li ho provati tutti, ho superato i punti più difficili e ho verificato cosa funziona davvero. Alcuni colpiscono soprattutto per la trama, altri per l’azione pura, ma ogni gioco qui presente ha quel caos tipico di Borderlands. Vediamo quali meritano il tuo tempo.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Borderlands 4

I giochi simili a Borderlands 4 devono offrire qualcosa di più di una semplice routine di bottino e qualche dialogo riciclato. Voglio armi che sembrino fuori controllo, combattimenti che mi sveglino davvero e un bottino che valga la pena sfogliare. Se un gioco mi fa fissare schermate di statistiche insipide più a lungo di quanto spari, è fuori.

Ecco i titoli migliori che hanno superato il mio filtro:

1 Tiny Tina’s Wonderlands 2022 Borderlands con un cappello da mago. Armi, incantesimi e una trama che manda al diavolo ogni sottigliezza. Buy now 2 Destiny 2 2017 Il colosso dei giochi live-service. Si gioca che è una meraviglia, ti sommerge di bottino e poi ti sussurra: «Solo un altro strike». Buy now 3 Outriders 2021 Irriverente, caotico e davvero divertente quando i poteri entrano in azione. Caos in modalità cooperativa con equipaggiamento che ti permette di infrangere le regole. Buy now

Questi sono i giochi simili a Borderlands 4 che non mi hanno fatto perdere tempo. Alcuni mi hanno fatto ridere, altri mi hanno fatto imprecare, ma tutti hanno tenuto il dito sul grilletto senza sacrificare il divertimento.

Ora, analizziamoli uno per uno.

13 giochi simili a Borderlands 4: preparati o ti faranno a pezzi

Ecco dove si trovano i veri tesori. Ho setacciato un sacco di imitazioni e ho selezionato tredici giochi che offrono davvero quel caos tipico di Borderlands. Questi sono quelli a cui vale la pena dedicare il tuo tempo se stai cercando giochi simili a Borderlands 4. Quanti ne hai già nella tua libreria?

1. I paesi delle meraviglie di Tiny Tina [Il miglior gioco in assoluto simile a Borderlands 4]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Sparatutto in prima persona con loot, cooperativo, RPG Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Gearbox Software, 2K Games Durata media di gioco 40-100+ ore Ideale per I fan di Borderlands 4 che cercano un bottino caotico con un tocco fantasy

I paesi delle meraviglie di Tiny Tina è praticamente un Borderlands con l’anima di D&D ed è uno dei migliori giochi di ruolo d’azione in circolazione. Armi, incantesimi e scheletri esplosivi ovunque, il tutto avvolto dalla narrazione schietta di Tina che cambia il mondo nel bel mezzo delle missioni.

Mi è piaciuto tantissimo il modo in cui le classi ti spingono a sperimentare. Il multiclassing ti trasforma in una vera e propria zona disastrata, se lo gestisci bene. Il bottino sembra più ben ponderato rispetto a Borderlands, con meno di quel problema del “99% di robaccia”. La mappa del mondo aperto aggiunge un’atmosfera da gioco da tavolo e, sebbene serva principalmente come sistema di accesso ai dungeon, spezza bene il ritmo delle sparatorie.

Una volta mi sono lanciato in una stanza piena di goblin durante la missione “Goblin nel giardino”, schivando trappole di fuoco e lanciando incantesimi a raffica. Il bottino esplodeva dappertutto e ogni scontro mi costringeva a ripensare la mia combinazione di incantesimi e armi da fuoco nel bel mezzo della battaglia. I commenti esuberanti di Tina mantengono le cose interessanti per la maggior parte del tempo, ma «Oh, oops» dopo un po’ diventa ripetitivo.

Rispetto a Borderlands, Wonderlands è più compatto. Meno riempitivi, più personalità e un bottino che rispetta davvero il tuo tempo. Niente miliardi di armi inutili: solo caos di qualità.

Consiglio dell’esperto Non sottovalutare il combattimento corpo a corpo. Con l’equipaggiamento e gli anelli giusti, una build incentrata sul corpo a corpo può infliggere più danni della maggior parte delle armi a metà partita.

Il mio verdetto: questa è la mia scelta numero 1 perché coglie in pieno ciò che Borderlands sa fare meglio, ma elimina il superfluo che molti giochi tendono a mantenere. Stesso umorismo, curva di bottino migliore e un’ambientazione fresca che non sembra una semplice rivisitazione. I fan di Borderlands si sentiranno subito a casa, solo che questa volta il tuo lanciarazzi potrebbe sparare polvere di fata.

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2. Destiny 2 [Il miglior sparatutto con loot a lungo termine]

Il nostro punteggio Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Looter-shooter in prima persona, MMO-lite, cooperativo Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Bungie Durata media di gioco 50-500+ ore Ideale per Giocatori che cercano un'esperienza di tiro più fluida e un grinding infinito in modalità live-service

Destiny 2 è quel looter-shooter che proprio non smette mai di affascinare. Sono passati sette anni, e ogni volta che premi il grilletto ti sembra ancora perfetto. La trama? Confusa, in continuo cambiamento e a volte sepolta sotto troppi eventi stagionali. Ma per quanto riguarda le sparatorie momento per momento, nessuno batte Bungie. Per me è uno dei migliori giochi FPS in circolazione, e ha anche un sistema simile agli alberi delle abilità ramificati.

Qui la caccia al bottino è una maratona, non uno sprint. Vale la pena cercare gli oggetti esotici, ma se non stai attento finirai sommerso da valute e reset settimanali. Rispetto a Borderlands 4, Destiny 2 si prende più sul serio (meno farsa, più space opera), ma il ciclo di grinding ti stimola la stessa parte del cervello: completa i contenuti, ottieni il bottino, modifica la build, ripeti.

Lanciare una Nova Bomb del Voidwalker contro un branco di Cabal durante una missione di pattuglia è puro caos in azione. Anche nel mondo aperto, il bottino e la comparsa casuale di nemici d’élite ti tengono sempre sulle spine. Il tempismo, il posizionamento e le abilità della tua sottoclasse contano tutti, e ogni volta che vai a fondo impari qualcosa di nuovo.

È nei raid cooperativi che dà il meglio di sé. Un caos a sei giocatori che richiede coordinamento e punisce i lupi solitari. Se Borderlands 4 è un viaggio on the road caotico, Destiny è quel weekend di raid organizzati che finisce per diventare il tuo secondo lavoro.

Consiglio dell’esperto Conserva i materiali di potenziamento per le armi meta durante le espansioni principali. Bruciarli troppo presto su bottini casuali ti si ritorcerà contro in seguito.

Il mio verdetto: Non è così folle come Borderlands, ma se cerchi uno sparatutto looter che sia davvero divertente da giocare per centinaia di ore, questo è quello che fa per te. Le armi sono migliori, la caccia al bottino è più lunga e la routine sociale ti conquisterà o ti divorerà vivo.

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3. Outriders [Il miglior caos in co-op per i fan di Borderlands]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Sparatutto in terza persona con raccolta di oggetti, modalità cooperativa, RPG Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i People Can Fly, Square Enix Durata media di gioco 30-80+ ore Ideale per Chi preferisce combattimenti aggressivi uniti ad abilità esplosive

Outriders ti vuole morto – a meno che tu non giochi come un pazzo. Rimanere al riparo ti fa ammazzare; andare avanti ti tiene in vita. È questo il bello. Ogni classe sembra un disastro ambulante quando accumuli i mod giusti, ed è proprio questo che rende il gioco un solido TPS.

La trama? Dimenticabile. Il mondo? Marrone, ostile e in continua esplosione. Ma il bottino è pazzesco, le configurazioni diventano assurde e il ritmo dei combattimenti premia l’aggressività piuttosto che la pazienza.

Nelle missioni di fine gioco, combinare le abilità di Piromante e Tecnomante contro i boss è una vera figata. Ho dovuto adattarmi continuamente a scudi, meccaniche di stordimento e tipi di danno. I bottini cambiano davvero il modo in cui affronti i combattimenti. Cambiare configurazione a metà battaglia può fare la differenza tra un boss che si scioglie e una sconfitta totale.

Rispetto a Borderlands 4, questo è più spietato e diretto. Niente personaggi buffi, niente miliardi di armi inutili, solo un ciclo serrato di sparatutto e bottino in cui i tuoi poteri contano davvero.

Consiglio dell’esperto Accumula subito i mod che curano infliggendo danni. La sopravvivenza non significa nascondersi; significa colpire più forte, più veloce e senza mai fermarsi.

Il mio verdetto: Outriders non vuole essere il gioco della tua vita. È al massimo un weekend chiassoso e sfrenato. Fatti la campagna, spingi fino al finale se ti ha preso, e poi passa ad altro. Per i fan di Borderlands 4, è un ciclo familiare con più grinta e meno chiacchiere.

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4. Tom Clancy’s The Division 2 [La migliore rivisitazione tattica della formula loot-shooter]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Looter-shooter in terza persona, tattico, cooperativo Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Massive Entertainment, Ubisoft Durata media di gioco 50-150+ ore Ideale per Giocatori tattici che amano il looting realistico e gli scontri con copertura

The Division 2 rallenta il caos e ti costringe a guadagnarti ogni centimetro di terreno. È uno sparatutto looter basato sulle coperture, dove il posizionamento conta tanto quanto il tuo equipaggiamento. Gli scontri a fuoco sono intensi e sembrano epici su un monitor da gaming di fascia alta. Quando abbatti un nemico, è perché l’hai pianificato, non perché è saltato fuori un numero casuale di danno critico.

Le incursioni nella Dark Zone sono piene di tensione. Mi sono ritrovato coinvolto in scontri a fuoco casuali con altri giocatori mentre cercavo di recuperare bottino contaminato. Granate, fuoco di copertura e meccaniche di copertura ti costringono a pianificare ogni mossa. Ma l’adrenalina di un’estrazione riuscita è epica. La modalità cooperativa è fondamentale; le incursioni in solitaria sono letali.

Rispetto a Borderlands 4, questo gioco sostituisce le battute con un’atmosfera più cruda. Niente armi esagerate, niente robot parlanti, solo armi e equipaggiamento realistici con una varietà sufficiente da farti modificare continuamente il tuo equipaggiamento. La ricerca del bottino non è frenetica come su Pandora, ma mettere a segno un colpo alla testa perfetto in uno scontro a fuoco teso? Quella è una soddisfazione tutta particolare.

Consiglio dell’esperto Alla gente non piacciono le configurazioni basate sulle abilità, ma in realtà sono piuttosto potenti se fatte bene. Torrette e droni possono trasformare il gioco in solitaria da una faticaccia a un’esperienza fluida ed efficiente.

Il mio verdetto: The Division 2 è per i fan di Borderlands che cercano un po’ di struttura. Meno fronzoli, più pianificazione e un ciclo di equipaggiamento che premia la pazienza. Non è il gioco più chiassoso di questa lista, ma uno dei più affidabili.

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5. Diablo IV [Il miglior gioco non sparatutto con sistema di loot per i fan di Borderlands]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere RPG d'azione, hack-and-slash, cooperativa online Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i Blizzard Entertainment Durata media di gioco 40-200+ ore Ideale per Gli appassionati di loot pronti a scambiare le armi con una carneficina dark fantasy

Diablo IV non è uno sparatutto, ma colpisce lo stesso nervo scoperto da Borderlands 4: la caccia al bottino che cambia davvero il tuo modo di giocare. Scegli una classe, ti fai strada attraverso i dungeon e guardi lo schermo riempirsi di oggetti. Metà del divertimento sta nel trasformare quei bottini in una build che travolge tutto.

Mentre Borderlands ti bombarda di battute e caos, Diablo IV punta tutto sul grimdark. Il mondo è desolato, la storia è pesante e la curva del bottino punta più su una progressione costante che su fuochi d’artificio continui. Ma quel ciclo (uccidi, raccogli, modifica, ripeti) soddisfa la stessa voglia che ti spinge a cercare oggetti leggendari su Pandora.

Consiglio dell’esperto Non sottovalutare il sistema degli Aspetti all’inizio. Imprimere poteri chiave sull’equipaggiamento di livello medio può far durare la tua build molto più a lungo che accumulare oggetti rari.

Il mio verdetto: Diablo IV è l’alternativa a Borderlands 4 per chi preferisce la profondità al frastuono. Qui niente armi parlanti: solo un mucchio di demoni, una build che ti sembra davvero tua e un circolo vizioso di loot in cui è facile cadere per «ancora una sola partita».

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6. Cyberpunk 2077 [La migliore alternativa a Borderlands 4 per il looting incentrato sulla trama]

Il nostro punteggio Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere RPG in prima persona, mondo aperto, sparatutto Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i CD Projekt Red Durata media di gioco 50-120+ ore Ideale per Giocatori che amano le storie e cercano la profondità dei giochi di ruolo unita allo sparatutto

Cyberpunk 2077 non è un vero e proprio looter-shooter, ma ha abbastanza in comune con Borderlands 4 da meritarsi un posto in questa lista. Ci sono le armi, i bonus e un mondo che ti riempie di bottino, che tu sia pronto o meno. La trama è piuttosto densa (tanti dialoghi, tante scelte), ma quando i proiettili iniziano a volare, è una vera figata.

È nel sistema di personalizzazione che si avvicina di più a Borderlands 4. Puoi trasformare il tuo V in un fantasma invisibile, in un netrunner che fritta cervelli o in un carro armato ambulante con una dipendenza da fucili a pompa. Il bottino diventa davvero interessante una volta arrivati a metà gioco, e i grandi aggiornamenti hanno finalmente reso i drop e il crafting degni di nota.

Borderlands è più chiassoso e fuori di testa. Cyberpunk è cupo, pieno di neon e serio. Ma la scarica di dopamina che ti dà un bottino leggendario? Stesso linguaggio, accento diverso. È anche uno dei migliori giochi open-world della mia lista.

Consiglio dell’esperto Non spargere i perk troppo presto. Scegli uno stile di combattimento (quickhack, armi da colpo critico o corpo a corpo) e concentrati su quello. Riassegnare i punti diventa costoso.

Il mio verdetto: Cyberpunk 2077 è per i fan di Borderlands a cui non dispiace sostituire le battute scurrili con complotti legati al cyberware. Il gunplay è incisivo, il bottino è migliorato rispetto al lancio e la città offre molto più da esplorare di quanto abbia mai fatto Pandora.

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7. Remnant II [La migliore rivisitazione in stile Soulslike della formula loot-shooter]

Il nostro voto Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Looter-shooter in terza persona, cooperativo, RPG d’azione Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i Gunfire Games, Gearbox Publishing Durata media di gioco 40-120+ ore Ideale per Squadre in modalità cooperativa che cercano una sfida più tosta, in stile Souls

Remnant II prende l’essenza dei looter-shooter e la unisce a un’anima in stile Souls. Aspettati nemici tosti, mondi imprevedibili e boss che non si arrendono facilmente. La modalità cooperativa rende la sfida più gestibile, ma anche giocando da solo c’è un brivido nel superare una zona e vedere un bottino raro apparire proprio quando sei ormai allo stremo.

Rispetto a Borderlands 4, questo è più spietato e cupo. L’umorismo è sparito, la posta in gioco sembra più alta e il bottino (anche se meno frequente) conta davvero. Ogni archetipo ha una sua identità ben definita e, combinandoli con l’equipaggiamento giusto, il gioco passa dall’essere massacrante a diventare davvero divertente. Dopotutto, è nella nostra lista dei migliori giochi in stile Souls.

Consiglio dell’esperto Rigenera i tuoi mondi dopo aver completato una campagna. Alcuni dei migliori equipaggiamenti e dei boss nascosti compaiono solo in configurazioni alternative.

Il mio verdetto: Remnant II è per i fan di Borderlands che vogliono un combattimento che ti dia del filo da torcere. Meno chiacchiere, più sfide e un ciclo di loot che fa sentire ogni bottino come una vittoria. Se hai mai desiderato che Pandora avesse boss che ti spaventassero davvero, questo è il gioco che fa per te.

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8. Warframe [Il miglior gioco free-to-play con loot grind simile a Borderlands 4]

Il nostro punteggio Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Sparatutto in terza persona con raccolta di bottino, caos in modalità cooperativa, MMO-lite Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Anno di uscita 2013 Sviluppatore/i Digital Extremes Durata media di gioco 50-500+ ore Ideale per Gli amanti della velocità che adorano macinare punti con una mobilità pazzesca

Warframe è quello che succede quando un looter-shooter diventa un vero e proprio gioco di ninja spaziali e non smette mai di evolversi. È velocissimo: un battito di ciglia e sei già dall’altra parte della mappa. Il bottino? Infinito. Mod, armi, frame, oggetti cosmetici, di tutto e di più. All’inizio può sembrare un secondo lavoro, ma una volta capito su cosa concentrarti, è una delle esperienze free-to-play più gratificanti in circolazione.

Rispetto a Borderlands, Warframe rinuncia all’umorismo in favore della quantità pura e semplice. Non c’è nessun Claptrap che racconta battute di cattivo gusto, solo una quantità assurda di missioni, frame e sistemi da affrontare. Il lato positivo? Qui le build possono diventare davvero pazzesche, e gli sviluppatori continuano a sfornare nuovi contenuti con la precisione di un orologio. Se cerchi un fantastico gioco cooperativo con ninja mech, questo è il posto che fa per te.

Consiglio dell’esperto Non cercare di fare tutto in una volta. Scegli un frame che ti piace, potenziarlo al massimo e concentrati sui mod. Spargerti troppo all’inizio ti farà esaurire.

Il mio verdetto: Warframe è la maratona che Borderlands 4 non ha mai cercato di essere. Se vuoi uno sparatutto looter che possa durare anni senza esaurirsi, eccolo qui. Ma non aspettarti che ti tenga per mano. All’inizio dovrai cercare un sacco di cose su Google.

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9. Deadzone: Rogue [Il miglior roguelite ambientato in una stazione spaziale per i fan di Borderlands]

Il nostro voto Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Roguelite in prima persona, sparatutto fantascientifico cooperativo, azione con personalizzazione approfondita Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Anno di uscita 2025 Sviluppatore/i Prophecy Games Durata media di gioco 17-30 ore Ideale per Giocatori appassionati di avventure roguelike con sparatorie intense e ripetibili

Deadzone: Rogue è una perla nascosta che devi assolutamente provare se cerchi giochi simili a Borderlands 4. Sostituisce i deserti aperti con un'astronave biomeccanica e claustrofobica, ma mantiene il ciclo "uccidi-saccheggia-ripeti" avvincente come sempre. I movimenti sono incredibilmente veloci e la meccanica dello scatto fa sì che ogni scontro a fuoco sembri una danza della morte ad alta velocità.

Il vero punto forte qui è il sistema Augment. Proprio come i Vault Hunters, puoi creare build “sbilanciate” che spazzano via ondate di robot e orrori biologici. Anche se non ha l’umorismo stravagante di Claptrap, l’enorme varietà di perk elementali e mod per le armi ti dà quella stessa sensazione di “potere sfrenato”. Se cerchi un’esperienza più compatta e mirata da giocare con due amici, questo è proprio quello che fa per te.

Consiglio dell’esperto Presta molta attenzione ai tuoi vantaggi primari. Alcune combinazioni possono aumentare il tuo danno di migliaia di punti percentuale se sincronizzi correttamente scivolate e scatti. Non scegliere potenziamenti a caso; trova una sinergia che si adatti alla tua arma preferita.

Il mio verdetto: Deadzone: Rogue è un’alternativa di prim’ordine tra i giochi simili a Borderlands 4 per chiunque ami le strategie approfondite senza le inutili fronzoli del mondo aperto. È veloce, impegnativo e ti premia se giochi in modo aggressivo. All’inizio potresti morire spesso, ma ogni volta che torni in vita ti sentirai come un dio dello spazio inarrestabile.

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10. Risk of Rain 2 [La migliore rivisitazione in stile roguelike della formula di Borderlands]

Il nostro punteggio Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Sparatutto roguelike in terza persona, modalità cooperativa Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Anno di uscita 2020 (versione completa) Sviluppatore/i Hoopoo Games, Gearbox Publishing Durata media di gioco 20-100+ ore Ideale per Gli amanti del caos che adorano le build fuori dagli schemi e la follia crescente

Risk of Rain 2 prende il cuore dei looter-shooter e lo inserisce in un fantastico gioco roguelike. Inizi in piccolo, con equipaggiamento scadente e danni irrisori, sai come va. E già alla seconda ora, sei una tempesta ambulante di laser, razzi e caos. Il ciclo è pura dipendenza: uccidi, saccheggia, potenzia, ripeti. Ogni partita sembra sempre nuova grazie agli oggetti casuali che trovi e alla difficoltà che aumenta progressivamente.

Rispetto a Borderlands 4, questo è più essenziale: niente trame lunghe, niente mondi giganteschi pieni di chiacchiere, solo arene compatte e un timer che punisce ogni esitazione. Anche il bottino ha un’altra prospettiva: non si tratta tanto di trovare “quell’arma” quanto di accumulare sinergie assurde finché il gioco non si sblocca a tuo favore.

Consiglio dell’esperto Gioca con gli amici e non accumulare oggetti. Condividi subito gli oggetti chiave, così tutti salgono di livello in fretta. Un giocatore egoista molla una partita prima di qualsiasi boss.

Il mio verdetto: se Borderlands 4 è un viaggio on the road, Risk of Rain 2 è un ottovolante che accelera sempre di più finché non ti scaraventa fuori. Perfetto per sessioni veloci e ad alto rischio, dove il bottino significa potere (subito).

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11. Rage 2 [Il miglior caos alla Borderlands in stile Mad Max]

Il nostro punteggio Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Sparatutto in prima persona, mondo aperto, looter-lite Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2019 Sviluppatori Avalanche Studios, id Software, Bethesda Durata media di gioco 20-50+ ore Ideale per Chiunque abbia voglia di caos puro e sparatorie esagerate

Rage 2 ti catapulta in un’apocalisse nel deserto con pistole, granate ed esplosioni a non finire, da far invidia a un film di Michael Bay. I combattimenti sono rumorosi, veloci e brutali, con poteri che trasformano gli scontri a fuoco in puro caos. Il bottino non è il fulcro del gioco come in Borderlands 4, ma potenziamenti, abilità e modifiche alle armi ti danno la stessa sensazione di “sono inarrestabile”.

Rispetto a Borderlands 4, Rage 2 punta meno sull’umorismo e più sullo spettacolo. La trama è poco memorabile, il mondo è vasto e a tratti desolato, ma correre e sparare per la landa desolata non stanca mai. Non c’è la modalità cooperativa, ma il caos in solitaria è più che sufficiente se ti piace giocare da solo a titoli come Borderlands.

Consiglio dell’esperto Potenzia le tue abilità prima di portare al massimo le armi. Poteri come la tuta alare o le granate elettriche aumentano la tua mobilità e il danno che infliggi molto di più della semplice potenza di fuoco nelle prime fasi del gioco.

Il mio verdetto: Rage 2 è un viaggio in stile Borderlands con l’acceleratore schiacciato a fondo. Chi ama le armi potenti, i poteri pazzeschi e le esplosioni ovunque si sentirà a casa. Anche se c’è meno bottino su cui fissarsi, è comunque un’esperienza da urlo.

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12. Halo Infinite [Il miglior sparatutto per i fan di Borderlands che amano la precisione]

Il nostro punteggio Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Sparatutto in prima persona, looter-lite, elementi open-world Piattaforme PC, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i 343 Industries, Xbox Game Studios Durata media di gioco 30-100+ ore Ideale per Giocatori competitivi che apprezzano i combattimenti FPS puliti e basati sull’abilità

Halo Infinite sostituisce lo stile caotico e incentrato sul looting di Borderlands 4 con sparatorie precise e un mondo fantascientifico familiare. La campagna ti permette di esplorare vaste zone, combattere contro le fazioni dei Covenant e dei Banished e raccogliere potenziamenti che sembrano davvero importanti senza sommergerti di numeri. La progressione è più lenta rispetto a Borderlands, ma ogni nuova arma o modifica all’armatura ha un impatto tangibile sul combattimento.

Rispetto a Borderlands 4, è più pulito, più misurato e di gran lunga più tattico. L’umorismo è quasi del tutto sparito, sostituito dal tono epico, quasi stoico, di Halo. Ma il mondo aperto in stile sandbox ti permette di affrontare gli scontri in modo creativo, e i rari drop di armi sperimentali ti regalano quella scarica di “emozione da bottino”. Anche la modalità multigiocatore presenta alcuni elementi tipici di Borderlands, con eventi, XP e sfide che arricchiscono il tuo arsenale.

Consiglio dell’esperto Concentrati sulla raccolta di potenziamenti per armi e veicoli nelle prime zone del mondo aperto. Cambiano radicalmente il tuo approccio al combattimento prima che arrivino i nemici della fase avanzata del gioco.

Il mio verdetto: Halo Infinite non è caotico come Borderlands 4, ma offre un'esperienza di gioco con le armi davvero soddisfacente, con quel pizzico di loot giusto per tenere viva la curiosità dei fan. Se ti piacciono gli sparatutto, sperimentare con le configurazioni e un mondo che premia l'esplorazione, questo è il gioco che fa per te nell'universo di Halo.

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13. Deep Rock Galactic [Il miglior looter cooperativo per i fan di Borderlands che amano il caos sotterraneo]

Il nostro punteggio Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Sparatutto cooperativo in terza persona, looter, basato su missioni Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2022 (versione completa) Sviluppatore/i Ghost Ship Games, Coffee Stain Publishing Durata media di gioco 30-150+ ore Ideale per Squadre che cercano il caos in modalità cooperativa, con un mix di estrazione mineraria e sparatorie

Deep Rock Galactic sostituisce i cacciatori di caveau tosti con una squadra di nani e un arsenale di pistole, trapani ed esplosivi. Le missioni sono brevi ma intense: sbaraglia orde di nemici, raccogli risorse, schiva i pericoli e sopravvivi. Il design procedurale delle caverne rende gli incontri imprevedibili, e ogni bottino o potenziamento delle armi sembra davvero meritato.

Rispetto ai migliori giochi della serie Borderlands, è più piccolo in termini di dimensioni ma più grande in termini di caos cooperativo. Niente pandemonio in stile cel-shading né NPC buffi, ma il lavoro di squadra conta più che mai. Tutti i personaggi giocabili hanno un ruolo, e improvvisare durante la missione è incredibilmente soddisfacente. Il combattimento è brutale ma preciso, e il ciclo di bottino premia le ripetute partite senza sembrare un riempitivo.

Consiglio dell’esperto Porta sempre con te almeno un ingegnere con le torrette. Una torretta ben posizionata può trasformare uno sciame da impossibile a gestibile, specialmente nelle missioni a difficoltà più alta.

Il mio verdetto: Deep Rock Galactic soddisfa la voglia di Borderlands in chiave dungeon crawler cooperativo. Il bottino conta, sparare è divertente e il caos è costante. Se ami il caos cooperativo di Borderlands ma vuoi addentrarti in qualcosa di un po’ più intelligente sottoterra, questo è il gioco che fa per te.

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Il mio verdetto generale sui giochi simili a Borderlands 4

Se sei alla ricerca della prossima grande emozione prima che si apra il prossimo Vault, la nostra lista di giochi simili a Borderlands 4 ha qualcosa per ogni tipo di giocatore. Questi titoli catturano la magia del ciclo “bottino e sparatorie”, aggiungendo al contempo un tocco unico al genere ambientato nel 2026 .

Il migliore per il caos fantasy → I paesi delle meraviglie di Tiny Tina . Questo titolo è quello che si avvicina di più alla serie originale, perché aggiunge incantesimi e umorismo da giochi da tavolo alla formula classica.

. Questo titolo è quello che si avvicina di più alla serie originale, perché aggiunge incantesimi e umorismo da giochi da tavolo alla formula classica. Il migliore per il grinding infinito → Destiny 2 . Offre il sistema di combattimento con le armi più curato del settore e un sistema sociale che ti terrà incollato allo schermo per centinaia di ore.

. Offre il sistema di combattimento con le armi più curato del settore e un sistema sociale che ti terrà incollato allo schermo per centinaia di ore. Il migliore per i poteri aggressivi → Outriders . Questo gioco ti costringe a giocare come un pazzo perché ti curi solo quando infliggi danni enormi ai tuoi nemici.

. Questo gioco ti costringe a giocare come un pazzo perché ti curi solo quando infliggi danni enormi ai tuoi nemici. Il migliore per la profondità tattica → Tom Clancy’s The Division 2 . Sostituisce le battute con un’ambientazione cruda e realistica, dove la copertura e il posizionamento contano più della fortuna casuale.

. Sostituisce le battute con un’ambientazione cruda e realistica, dove la copertura e il posizionamento contano più della fortuna casuale. Il migliore per la pura dipendenza dal bottino → Diablo IV. Sostituisce le armi da fuoco con la magia, ma quella sensazione di “ancora una partita” è identica a quella di Pandora grazie alla sua profonda personalizzazione delle build.

Non devi aspettare che Gearbox pubblichi un nuovo capolavoro per goderti un’azione di alta qualità. Scegli il percorso che fa per te, perché questi giochi simili a Borderlands 4 sono la soluzione perfetta per qualsiasi mercenario assetato di bottino.

Domande frequenti