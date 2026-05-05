13 jeux similaires à Borderlands 4 en 2026 : pillez vite, tirez encore plus vite

Des jeux comme Borderlands 4 se nourrissent du chaos. Des armes partout, du butin qui tombe sans discontinuer, des ennemis qui surgissent de tous les coins . C’est le chaos à l’état pur, et c’est exactement le genre d’énergie que je cherche à retrouver dans d’autres jeux.

Vous trouverez ici des jeux de tir dotés d’une puissance de feu impressionnante, des RPG proposant des boucles de butin qui valent la peine d’être exploitées, ainsi que des univers coopératifs qui ne demandent qu’à être explorés entre amis. Chaque jeu de cette sélection mérite sa place.

Je les ai tous joués, j’ai surmonté les passages difficiles et j’ai testé ce qui fonctionne. Certains marquent surtout par leur histoire, d’autres par leur action brute, mais chaque jeu de cette sélection incarne ce chaos propre à Borderlands. Voyons lesquels méritent que vous y consacriez votre temps.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à Borderlands 4

Les jeux comme Borderlands 4 ne se contentent pas d’une simple routine de butin et de dialogues recyclés. Je veux des armes qui donnent l’impression de sortir de l’ordinaire, des combats qui me tiennent vraiment en haleine et un butin qui vaut la peine d’être parcouru. Si un jeu m’oblige à fixer des écrans de statistiques insipides plus longtemps que je ne passe à tirer, je le mets de côté.

Voici les meilleurs titres qui ont passé mon filtre :

1 Tiny Tina’s Wonderlands 2022 Un Borderlands avec un chapeau de sorcier. Des armes, des sorts et un scénario qui fait fi de toute subtilité. Buy now 2 Destiny 2 2017 Ce géant des jeux en ligne. Il offre une expérience de tir de rêve, vous submerge de butin, puis vous murmure : « Encore une seule mission. » Buy now 3 Outriders 2021 Un jeu déjanté, chaotique, mais vraiment amusant lorsque les pouvoirs entrent en action. Un chaos en mode coopératif avec un équipement qui vous permet de bousculer les règles. Buy now

Ce sont les jeux similaires à Borderlands 4 qui ne m’ont pas fait perdre mon temps. Certains m’ont fait rire, d’autres m’ont fait jurer, mais tous ont tenu mon doigt sur la gâchette sans pour autant gâcher le plaisir.

Maintenant, passons-les au crible un par un.

13 jeux comme Borderlands 4 : équipez-vous ou vous allez vous faire exploser

C’est ici que l’on trouve les véritables pépites. J’ai passé au crible de nombreux prétendants et j’ai sélectionné treize jeux qui offrent véritablement ce chaos à la Borderlands. Ce sont ceux qui méritent que vous y consacriez du temps si vous recherchez des jeux dans la veine de Borderlands 4. Combien en avez-vous déjà dans votre bibliothèque ?

1. Les Pays des Merveilles de Tiny Tina [Meilleur jeu global similaire à Borderlands 4]

Notre note Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de tir et de butin à la première personne, coopératif, RPG Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2022 Développeur(s) Gearbox Software, 2K Games Durée moyenne de jeu 40 à 100 heures et plus Idéal pour Les fans de Borderlands 4 en quête d’un butin chaotique teinté de fantastique

Les Pays des Merveilles de Tiny Tina, c’est en somme un Borderlands imprégné de l’esprit de Donjons et Dragons, et l’un des meilleurs jeux de rôle d’action du moment. Des armes à feu, des sorts et des squelettes explosifs à profusion, le tout enveloppé dans la narration sans filtre de Tina qui transforme le monde en cours de mission.

J'ai adoré la façon dont les cours vous poussent à expérimenter. Le multiclassage peut vous transformer en véritable catastrophe ambulante si vous le configurez correctement. Les butins semblent plus soigneusement sélectionnés que dans Borderlands, ce qui réduit le problème des « 99 % de déchets ». La carte du monde ouvert apporte une ambiance de jeu de société, et bien qu’elle serve principalement à accéder aux donjons, elle permet de bien aérer les fusillades.

Une fois, je me suis précipité dans une pièce remplie de gobelins pendant la quête « Gobelins dans le jardin », en esquivant les pièges incendiaires et en lançant des sorts à tout va. Le butin explosait de toutes parts, et chaque escarmouche m’obligeait à repenser ma combinaison de sorts et d’armes à feu en plein combat. Les commentaires déjantés de Tina maintiennent l’intérêt la plupart du temps, mais « Oh, oups » finit par lasser au bout d’un moment.

Comparé à Borderlands, Wonderlands est plus abouti. Moins de remplissage, plus de personnalité, et un système de butin qui respecte réellement votre temps. Pas de milliards d’armes inutiles – mais davantage de chaos de qualité.

Conseil de pro Ne négligez pas le combat au corps à corps. Avec l’équipement et les bagues adaptés, une configuration axée sur le corps à corps peut infliger plus de dégâts que la plupart des armes à feu en milieu de partie.

Mon verdict : C’est mon choix n° 1, car ce jeu reprend tout ce que Borderlands fait de mieux tout en éliminant le superflu que de nombreux jeux conservent. Le même humour, une meilleure courbe de butin et un cadre original qui ne donne pas l’impression d’être un simple reskin. Les fans de Borderlands s’y sentiront comme chez eux, sauf que cette fois-ci, votre lance-roquettes pourrait bien tirer de la poussière de fée.

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2. Destiny 2 [Le meilleur jeu de tir et de butin à long terme]

Notre note Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de tir et de butin à la première personne, MMO « allégé », mode coopératif Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2017 Développeur(s) Bungie Durée moyenne de jeu 50 à 500+ heures Idéal pour Les joueurs à la recherche de combats plus fluides et d’un grind sans fin dans un jeu en ligne

Destiny 2 est ce jeu de tir avec butin qui ne s'essouffle jamais. Sept ans après sa sortie, chaque fois que vous appuyez sur la gâchette, le jeu reste toujours aussi fluide. L'histoire ? Confuse, en constante évolution et parfois noyée sous une multitude d'événements saisonniers. Mais en ce qui concerne les échanges de tirs au quotidien, personne n'arrive à la cheville de Bungie. C’est l’un des meilleurs jeux de tir à la première personne à mes yeux, et il propose également un système similaire à des arbres de compétences ramifiés.

Ici, la chasse au butin est un marathon, pas un sprint. Les objets exotiques valent la peine d’être recherchés, mais vous risquez de vous noyer sous les devises et les réinitialisations hebdomadaires si vous ne faites pas attention. Comparé à Borderlands 4, Destiny 2 se prend davantage au sérieux (moins de burlesque, plus d’opéra spatial), mais la boucle de progression stimule la même partie de votre cerveau : terminer du contenu, obtenir du butin, ajuster votre configuration, recommencer.

Lancer une bombe Nova du Voidwalker sur un groupe de Cabal lors d’une mission de patrouille, c’est le chaos à l’état pur. Même dans le monde ouvert, les butins et l’apparition aléatoire d’ennemis d’élite vous tiennent en haleine. Le timing, le positionnement et les capacités de votre sous-classe ont tous leur importance, et chaque échec vous apprend quelque chose de nouveau.

C’est dans les raids en coopération que le jeu révèle tout son potentiel. Un chaos à six joueurs qui exige de la coordination et sanctionne les loups solitaires. Si Borderlands 4 est un road trip chaotique, Destiny est ce week-end de raids bien organisé qui se transforme accidentellement en deuxième emploi.

Conseil de pro Conservez vos matériaux d’amélioration pour les armes méta lors des extensions majeures. Les gaspiller trop tôt sur des butins aléatoires vous le fera regretter plus tard.

Mon verdict : Pas aussi déjanté que Borderlands, mais si vous recherchez un « looter-shooter » qui reste agréable à jouer pendant des centaines d’heures, c’est celui-ci qu’il vous faut. Les armes sont meilleures, la chasse au butin est plus longue, et la routine sociale vous rendra accro ou vous dévorera tout cru.

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3. Outriders [Le meilleur chaos en coop pour les fans de Borderlands]

Notre note Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de tir et de pillage à la troisième personne, mode coopératif, RPG Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2021 Développeur(s) People Can Fly, Square Enix Durée moyenne de jeu 30 à 80 heures et plus Idéal pour Ceux qui préfèrent les combats agressifs associés à des capacités explosives

Outriders veut votre peau – à moins que vous ne jouiez comme un fou furieux. Rester à couvert vous mènera à la mort ; aller de l’avant vous maintiendra en vie. C’est là tout l’intérêt. Chaque classe donne l’impression d’être une catastrophe ambulante lorsque vous combinez les bons mods, et c’est ce qui en fait un excellent jeu de tir à la troisième personne.

L’histoire ? Oubliable. L’univers ? Brun, hostile et en perpétuelle explosion. Mais le butin est impressionnant, les configurations de personnage deviennent farfelues, et le rythme des combats privilégie l’agressivité plutôt que la patience.

Dans les missions de fin de jeu, combiner les compétences de pyromancien et de technomancien contre les boss est un vrai régal. J’ai dû m’adapter en permanence aux boucliers, aux mécanismes de déséquilibre et aux types de dégâts. Les récompenses de butin modifient réellement votre approche des combats. Changer de configuration en plein combat peut faire la différence entre un boss anéanti et un échec cuisant.

Comparé à Borderlands 4, celui-ci est plus impitoyable et plus direct. Pas de personnages loufoques, pas de milliards d’armes inutiles, juste une boucle de jeu « butin-tir » bien ficelée où vos pouvoirs comptent vraiment.

Conseil de pro Équipez-vous dès le début de mods de soins par dégâts. La capacité de survie ne consiste pas à se cacher ; il s’agit de frapper plus fort, plus vite, et de ne jamais s’arrêter.

Mon verdict : Outriders ne cherche pas à devenir votre jeu de toujours. C’est au mieux un week-end bruyant et déjanté. Parcourez la campagne à toute vitesse, aventurez-vous dans le contenu de fin de jeu si vous êtes accro, puis passez à autre chose. Pour les fans de Borderlands 4, c’est une formule familière avec plus de mordant et moins de bavardages.

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4. Tom Clancy’s The Division 2 [La meilleure approche tactique de la formule « looter-shooter »]

Notre note Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de tir et de butin à la troisième personne, tactique, en coopération Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2019 Développeur(s) Massive Entertainment, Ubisoft Durée moyenne de jeu 50 à 150 heures et plus Idéal pour Les joueurs tactiques qui apprécient le pillage réaliste et les combats en se mettant à couvert

The Division 2 ralentit le rythme effréné et vous oblige à gagner chaque pouce de terrain. Il s’agit d’un jeu de tir et de pillage basé sur le système de couverture, où le positionnement compte autant que votre équipement. Les échanges de tirs sont intenses et offrent un spectacle épique sur un écran de jeu haut de gamme. Lorsque vous abattez un ennemi, c’est parce que vous l’avez planifié, et non parce qu’un coup critique aléatoire est apparu.

Les incursions dans la Dark Zone sont tendues. Je me suis retrouvé pris dans des échanges de tirs imprévus avec d’autres joueurs alors que j’essayais de récupérer du butin contaminé. Les grenades, les tirs de couverture et les mécanismes de couverture vous obligent à planifier chacun de vos mouvements. Mais l’euphorie d’une extraction réussie est épique. Le mode coopératif est indispensable ; les parties en solo s’avèrent mortelles.

Comparé à Borderlands 4, ce titre troque les blagues contre le réalisme. Pas d’armes extravagantes, pas de robots parlants, juste des armes et de l’équipement réalistes, avec suffisamment de variété pour que vous ne cessiez d’ajuster votre équipement. La quête de butin n’est pas aussi effrénée que sur Pandora, mais réussir un tir à la tête précis lors d’un échange de tirs tendu ? C’est une satisfaction à part entière.

Conseil de pro Les joueurs n’apprécient guère les configurations de compétences, mais celles-ci s’avèrent en réalité très puissantes lorsqu’elles sont bien pensées. Les tourelles et les drones peuvent transformer une partie en solo, qui serait autrement une corvée, en une progression fluide et efficace.

Mon verdict : The Division 2 s’adresse aux fans de Borderlands en quête de structure. Moins de bruit, plus de planification, et une quête d’équipement qui récompense la patience. Ce n’est pas le jeu le plus bruyant de cette liste, mais l’un des plus fiables.

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5. Diablo IV [Le meilleur jeu de butin (hors jeux de tir) pour les fans de Borderlands]

Notre note Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre RPG d'action, hack-and-slash, coop en ligne Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Développeur(s) Blizzard Entertainment Durée moyenne de jeu 40 à 200+ heures Idéal pour Les accros au butin prêts à troquer leurs armes à feu contre un carnage dans un univers de fantasy sombre

Diablo IV n’est pas un jeu de tir, mais il touche la même corde sensible que Borderlands 4 : la quête de butin qui modifie réellement votre façon de jouer. Vous choisissez une classe, vous foncez à travers les donjons et vous regardez l’écran se remplir de butins. La moitié du plaisir consiste à transformer ces butins en une configuration qui écrase tout sur son passage.

Alors que Borderlands vous bombarde de blagues et de chaos, Diablo IV mise pleinement sur l’univers « grimdark ». Le monde est sombre, l’histoire est lourde, et la courbe de butin privilégie une progression régulière plutôt que des feux d’artifice incessants. Mais ce cycle (tuer, butiner, ajuster, recommencer) comble le même besoin qui vous pousse à farmer des objets légendaires sur Pandora.

Conseil de pro Ne négligez pas le système d’Aspects dès le début. Imprimer des pouvoirs clés sur de l’équipement de niveau intermédiaire peut vous permettre de faire durer votre build bien plus longtemps que d’accumuler des objets rares.

Mon verdict : Diablo IV est l’alternative à Borderlands 4 pour les joueurs qui privilégient la profondeur à l’effervescence. Ici, pas d’armes qui parlent : juste une horde de démons, une configuration qui vous correspond vraiment et un cycle de butin dans lequel on se laisse facilement entraîner pour « encore une partie ».

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6. Cyberpunk 2077 [Meilleure alternative à Borderlands 4 pour une expérience de butin axée sur l’histoire]

Notre note Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre RPG à la première personne, monde ouvert, jeu de tir Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2020 Développeur(s) CD Projekt Red Durée moyenne de jeu 50 à 120 heures et plus Idéal pour Les joueurs qui privilégient l’histoire et recherchent la profondeur d’un RPG tout en profitant de ses phases de tir

Cyberpunk 2077 n’est pas un « looter-shooter » à part entière, mais il partage suffisamment de points communs avec Borderlands 4 pour mériter sa place dans ce classement. Vous disposez d’armes, d’avantages et d’un univers qui vous inonde de butin, que vous soyez prêt ou non. L’histoire est très dense (beaucoup de dialogues, beaucoup de choix), mais lorsque les balles commencent à siffler, c’est du pur plaisir.

C’est au niveau du système de personnalisation que le jeu se rapproche le plus de Borderlands 4. Vous pouvez transformer votre personnage V en fantôme furtif, en hacker qui fait griller les cerveaux, ou en char d’assaut ambulant accro au fusil à pompe. Le butin prend tout son sens dès le milieu du jeu, et les mises à jour majeures ont enfin rendu les butins et l’artisanat dignes d’intérêt.

Borderlands est plus bruyant et plus déjanté. Cyberpunk est sombre, néon et sérieux. Mais la montée de dopamine provoquée par un butin légendaire ? Même langage, accent différent. C’est également l’un des meilleurs jeux en monde ouvert de ma liste.

Conseil de pro Ne dispersez pas vos points de compétences dès le début. Choisissez un style de combat (quickhacks, armes à coups critiques ou combat au corps à corps) et concentrez-vous dessus. Les réaffectations de points coûtent cher.

Mon verdict : Cyberpunk 2077 s’adresse aux fans de Borderlands qui ne voient pas d’inconvénient à troquer les blagues scatologiques contre des complots liés au cyberware. Les combats sont précis, le butin est meilleur qu’à la sortie, et la ville offre bien plus à explorer que Pandora ne l’a jamais fait.

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7. Remnant II [La meilleure réinterprétation de type « soulslike » de la formule « looter-shooter »]

Notre note Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de tir et de butin à la troisième personne, mode coopératif, RPG d'action Plateformes PC, PS5, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Développeur(s) Gunfire Games, édité par Gearbox Durée moyenne de jeu 40 à 120 heures et plus Idéal pour Les équipes en mode coopératif à la recherche d’un défi plus difficile, dans la veine de la série Souls

Remnant II reprend les principes fondamentaux du « looter-shooter » et les associe à un esprit « à la Souls ». Attendez-vous à des ennemis coriaces, des mondes imprévisibles et des boss qui ne tombent pas sans combattre. Le mode coopératif rend la difficulté plus supportable, mais même en solo, il y a un frisson à franchir une zone et à voir un butin rare apparaître alors que vous êtes à bout de forces.

Comparé à Borderlands 4, ce titre est plus impitoyable et plus sombre. L’humour a disparu, les enjeux semblent plus importants, et le butin (bien que moins fréquent) a véritablement de l’importance. Chaque archétype se distingue clairement, et les associer à l’équipement adéquat transforme le jeu, qui passe d’une expérience éprouvante à un véritable plaisir. Après tout, il figure sur notre liste des meilleurs jeux de type « Soulslike ».

Conseil de pro Rejouez vos mondes après avoir terminé une campagne. Certains des meilleurs équipements et boss cachés n’apparaissent que dans des configurations alternatives.

Mon verdict : Remnant II s’adresse aux fans de Borderlands qui recherchent des combats où l’adversaire riposte. Moins de bavardages, plus de défis, et un système de butin qui donne l’impression que chaque objet obtenu est une victoire. Si vous avez déjà rêvé que Pandora ait des boss qui vous fassent vraiment peur, ne cherchez pas plus loin.

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8. Warframe [Le meilleur jeu gratuit de type « loot grind » similaire à Borderlands 4]

Notre note Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de tir et de butin à la troisième personne, coopération dévastatrice, MMO allégé Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Année de sortie 2013 Développeur(s) Digital Extremes Durée moyenne de jeu 50 à 500+ heures Idéal pour Les passionnés de vitesse qui adorent enchaîner les parties grâce à une mobilité hors du commun

Warframe, c’est ce qui arrive lorsqu’un jeu de tir et de butin se transforme en un véritable univers de ninjas de l’espace et ne cesse jamais d’évoluer. C’est rapide : le temps d’un clin d’œil, vous avez déjà traversé la carte. Le butin ? Infini. Mods, armes, frames, objets cosmétiques, tout y passe. Au début, cela peut ressembler à un deuxième travail, mais une fois que vous savez où concentrer vos efforts, c’est l’une des expériences de « grind » gratuites les plus gratifiantes qui soient.

Comparé à Borderlands, Warframe troque l’humour contre la quantité pure et simple. Pas de Claptrap pour raconter des blagues nulles, juste une quantité absurde de missions, de frames et de systèmes à explorer. L’avantage ? Ici, les builds peuvent devenir véritablement surpuissants, et les développeurs ne cessent de proposer du nouveau contenu avec une régularité d’horloge. Si vous recherchez un jeu coopératif exceptionnel mettant en scène des ninjas mécaniques, c’est ici qu’il faut venir.

Conseil de pro Ne vous dispersez pas dans tous les sens. Choisissez un « frame » qui vous plaît, optimisez-le au maximum et concentrez-vous sur ses mods. Si vous vous dispersez trop tôt, vous finirez par vous épuiser.

Mon verdict : Warframe est le marathon que Borderlands 4 n’a jamais cherché à être. Si vous recherchez un jeu de tir et de butin capable de durer des années sans s’essouffler, c’est celui-ci. Ne vous attendez simplement pas à ce qu’il vous tienne la main. Vous passerez beaucoup de temps à faire des recherches sur Google au début.

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9. Deadzone: Rogue [Le meilleur roguelite se déroulant dans une station spatiale pour les fans de Borderlands]

Notre note Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre FPS roguelite, jeu de tir de science-fiction en coopération, jeu d'action axé sur la personnalisation Plateformes PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Année de sortie 2025 Développeur(s) Prophecy Games Durée moyenne de jeu 17 à 30 heures Idéal pour Les joueurs amateurs de parties de type roguelike proposant des combats à l'arme à feu précis et rejouables

Deadzone: Rogue est un joyau méconnu que vous devez absolument découvrir si vous recherchez des jeux dans la veine de Borderlands 4. Il troque les vastes déserts contre un vaisseau spatial biomécanique à l’atmosphère oppressante, tout en conservant la boucle « tuer-piller-recommencer » aussi addictive que jamais. Les déplacements sont incroyablement rapides, et le mécanisme de sprint donne à chaque échange de tirs l’allure d’une danse macabre à grande vitesse.

Le véritable atout du jeu réside dans le système d’Augmentations. Tout comme les Chasseurs du Coffre, vous pouvez créer des configurations « surpuissantes » qui viennent à bout de vagues de robots et d’horreurs biologiques. Bien qu’il ne dispose pas de l’humour farfelu de Claptrap, la grande variété de bonus élémentaires et de mods d’armes procure cette même sensation de « puissance démesurée ». Si vous recherchez une expérience plus intense et plus ciblée à vivre entre deux amis, ne cherchez pas plus loin.

Conseil de pro Portez une attention particulière à vos avantages principaux. Certaines combinaisons peuvent multiplier vos dégâts par des milliers de pour cent si vous synchronisez correctement vos glissades et vos sprints. Ne choisissez pas vos améliorations au hasard ; trouvez une synergie adaptée à votre arme préférée.

Mon verdict : Deadzone: Rogue est une alternative de premier plan parmi les jeux du genre de Borderlands 4 pour tous ceux qui aiment élaborer des stratégies complexes sans les fioritures d’un monde ouvert. C’est un jeu rapide, exigeant, qui vous récompense lorsque vous jouez de manière agressive. Vous risquez de mourir souvent au début, mais chaque résurrection vous donne l’impression d’être un dieu de l’espace invincible.

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10. Risk of Rain 2 [La meilleure variante roguelike de la formule Borderlands]

Notre note Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de tir roguelike à la troisième personne, en mode coopératif Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Année de sortie 2020 (sortie complète) Développeur(s) Hoopoo Games, Gearbox Publishing Durée moyenne de jeu 20 à 100 heures et plus Idéal pour Les amateurs de chaos qui apprécient les configurations déjantées et la folie des niveaux

Risk of Rain 2 reprend les principes fondamentaux du « looter-shooter » pour les intégrer dans un excellent jeu de type roguelike. Vous commencez modestement, avec un équipement médiocre et des dégâts faibles, vous connaissez la chanson. Et au bout de deux heures, vous êtes devenu une véritable tempête de lasers, de roquettes et de chaos. Le cycle est purement addictif : tuer, piller, progresser, recommencer. Chaque partie offre une expérience inédite grâce aux objets générés aléatoirement et à la difficulté croissante.

Comparé à Borderlands 4, ce titre est épuré : pas de longs scénarios, pas de mondes gigantesques remplis de dialogues, juste des arènes compactes et un chronomètre qui punit toute hésitation. Le butin procure également des sensations différentes : il s’agit moins de trouver « cette arme » que d’accumuler des synergies absurdes jusqu’à ce que le jeu bascule en votre faveur.

Conseil de pro Jouez entre amis et ne thésaurisez pas les objets. Partagez les éléments clés dès le début pour que tout le monde progresse rapidement. Un joueur égoïste met fin à une partie plus vite que n’importe quel boss.

Mon verdict : Si Borderlands 4 est un road trip, Risk of Rain 2 est un grand huit qui accélère jusqu’à vous éjecter. Parfait pour des sessions rapides et à haut risque où le butin est synonyme de puissance (instantanée).

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11. Rage 2 [Le meilleur chaos à la Borderlands dans le style Mad Max]

Notre note Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de tir à la première personne, monde ouvert, « looter-lite » Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2019 Développeurs Avalanche Studios, id Software, Bethesda Durée moyenne de jeu 20 à 50 heures et plus Idéal pour Tous ceux qui ont soif de chaos pur et de fusillades démesurées

Rage 2 vous plonge dans une apocalypse désertique avec des armes à feu, des grenades et suffisamment d’explosions pour faire pâlir d’envie un film de Michael Bay. Les combats sont bruyants, rapides et brutaux, avec des pouvoirs qui transforment les échanges de tirs en véritable chaos. Le butin n’est pas au cœur du gameplay comme dans Borderlands 4, mais les améliorations, les capacités et les modifications d’armes vous procurent le même sentiment d’invincibilité.

Comparé à Borderlands 4, Rage 2 mise moins sur l'humour et davantage sur le spectacle. L'histoire est sans grand intérêt, l'univers est vaste et parfois désertique, mais courir et tirer à tout va à travers ce monde en ruines ne lasse jamais. Le mode coopératif fait défaut, mais le chaos en solo suffit amplement si vous aimez jouer seul à des jeux comme Borderlands.

Conseil de pro Améliorez vos capacités avant de maximiser vos armes. Des pouvoirs tels que la combinaison ailée ou les grenades électriques multiplient votre mobilité et vos dégâts bien davantage que la simple puissance de feu en début de partie.

Mon verdict : Rage 2 est un road trip à la Borderlands où l’on roule pied au plancher. Les fans de grosses armes, de pouvoirs déjantés et d’explosions à tout va s’y sentiront comme chez eux. Même s’il y a moins de butin à collectionner, c’est tout de même une sacrée aventure.

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12. Halo Infinite [Le meilleur jeu de tir pour les fans de Borderlands qui aiment la précision]

Notre note Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de tir à la première personne, « looter-lite », éléments de monde ouvert Plateformes PC, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2021 Développeur(s) 343 Industries, Xbox Game Studios Durée moyenne de jeu 30 à 100 heures et plus Idéal pour Les joueurs compétitifs qui apprécient les combats FPS fluides et axés sur les compétences

Halo Infinite troque le style chaotique de « looter » de Borderlands 4 contre des échanges de tirs précis et un univers de science-fiction familier. La campagne vous permet d’explorer de vastes zones, d’affronter les factions du Covenant et des Bannis, et de récupérer des améliorations qui ont un réel impact sans vous submerger de chiffres. La progression est plus lente que dans Borderlands, mais chaque nouvelle arme ou modification d’armure a un impact tangible sur le combat.

Comparé à Borderlands 4, le jeu est plus épuré, plus mesuré et bien plus tactique. L’humour a pratiquement disparu, remplacé par le ton épique, presque stoïque, propre à Halo. Mais le monde ouvert de type « bac à sable » vous permet d’aborder les affrontements de manière créative, et les apparitions occasionnelles d’armes expérimentales vous procurent cette « excitation du butin ». Le mode multijoueur reprend également certaines mécaniques propres à Borderlands, avec des événements, de l’XP et des défis qui viennent enrichir votre arsenal.

Conseil de pro Concentrez-vous sur la collecte d’améliorations d’armes et de véhicules dans les premières zones du monde ouvert. Elles modifient radicalement votre approche du combat avant que les ennemis de fin de jeu ne fassent leur apparition.

Mon verdict : Halo Infinite n’est pas aussi chaotique que Borderlands 4, mais il offre des combats à l’arme à feu satisfaisants, agrémentés d’une touche de butin suffisante pour entretenir la curiosité des fans. Si vous aimez les jeux de tir, expérimenter différentes configurations de personnage et découvrir un univers qui récompense l’exploration, c’est le titre qu’il vous faut dans l’univers Halo.

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13. Deep Rock Galactic [Le meilleur jeu de butin en coop pour les fans de Borderlands qui aiment le chaos souterrain]

Notre note Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Jeu de tir coopératif à la troisième personne, jeu de butin, basé sur des missions Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2022 (sortie complète) Développeur(s) Ghost Ship Games, Coffee Stain Publishing Durée moyenne de jeu 30 à 150 heures et plus Idéal pour Les équipes en quête d’un chaos coopératif mêlant exploitation minière et tir

Deep Rock Galactic remplace les chasseurs de coffres intrépides par une équipe de nains et un arsenal d’armes à feu, de foreuses et d’explosifs. Les missions sont courtes mais intenses : éliminez des hordes d’ennemis, récupérez des ressources, esquivez les dangers et survivez. La génération procédurale des grottes rend les rencontres imprévisibles, et chaque butin ou amélioration d’arme donne le sentiment d’avoir été mérité.

Comparé aux meilleurs jeux de la série Borderlands, il est plus modeste en termes d’envergure, mais offre un chaos coopératif encore plus intense. Pas de pandémonium en cel-shading ni de PNJ loufoques, mais le travail d'équipe est plus important que jamais. Tous les personnages jouables ont un rôle à remplir, et improviser en cours de mission procure une satisfaction incroyable. Les combats sont brutaux mais précis, et le système de butin récompense les parties répétées sans donner l'impression d'être de remplissage.

Conseil de pro Embarquez toujours au moins un ingénieur équipé de tourelles. Une tourelle bien placée peut transformer un essaim impossible à gérer en une situation maîtrisable, en particulier lors des missions de difficulté élevée.

Mon verdict : Deep Rock Galactic comble votre envie de Borderlands sous la forme d’un jeu de donjon coopératif. Le butin compte, les combats sont amusants et le chaos est permanent. Si vous adorez le chaos coopératif de Borderlands mais que vous souhaitez vous plonger dans un univers souterrain un peu plus intelligent, ce jeu est fait pour vous.

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Mon verdict général sur les jeux similaires à Borderlands 4

Si vous êtes à la recherche de la prochaine grande aventure avant l’ouverture du prochain Vault, notre liste de jeux similaires à Borderlands 4 a de quoi satisfaire tous les types de joueurs. Ces titres capturent la magie du cycle « butin et tir » tout en apportant leur touche unique au genre en 2026 .

Le meilleur choix pour le chaos fantastique → Les Pays des Merveilles de Tiny Tina . Ce titre est celui qui se rapproche le plus de la série originale, car il ajoute des sorts et de l’humour inspiré des jeux de rôle sur table à la formule classique.

. Ce titre est celui qui se rapproche le plus de la série originale, car il ajoute des sorts et de l’humour inspiré des jeux de rôle sur table à la formule classique. Le meilleur pour le grind infini → Destiny 2 . Il propose les combats à l’arme à feu les plus aboutis du secteur et un système social qui vous rendra accro pendant des centaines d’heures.

. Il propose les combats à l’arme à feu les plus aboutis du secteur et un système social qui vous rendra accro pendant des centaines d’heures. Le meilleur pour des pouvoirs agressifs → Outriders . Ce jeu vous oblige à jouer comme un fou, car vous ne vous soignez que lorsque vous infligez des dégâts considérables à vos ennemis.

. Ce jeu vous oblige à jouer comme un fou, car vous ne vous soignez que lorsque vous infligez des dégâts considérables à vos ennemis. Le meilleur pour la profondeur tactique → Tom Clancy’s The Division 2 . Il troque les blagues contre un univers réaliste et sombre où le couvert et le positionnement comptent davantage que la chance aléatoire.

. Il troque les blagues contre un univers réaliste et sombre où le couvert et le positionnement comptent davantage que la chance aléatoire. Le meilleur pour une véritable addiction au butin → Diablo IV. Il remplace les armes à feu par la magie, mais cette envie de « faire encore une partie » est identique à celle de Pandora grâce à sa personnalisation approfondie des personnages.

Vous n’avez pas besoin d’attendre que Gearbox sorte un nouveau chef-d’œuvre pour profiter d’une action de grande qualité. Choisissez une aventure qui correspond à votre style, car ces jeux, à l’image de Borderlands 4, comblent parfaitement tous les mercenaires avides de butin.

Foire aux questions