13 jogos parecidos com o Borderlands 4 em 2026: recolhe o saque depressa, dispara ainda mais depressa

Jogos como o Borderlands 4 vivem do caos. Armas por todo o lado, itens a aparecerem sem parar, inimigos a surgirem de todos os cantos . É o caos puro, e é exatamente esse tipo de energia que procuro noutros jogos.

Vais encontrar jogos de tiro com poder de fogo avassalador, RPGs com sistemas de saque que valem a pena explorar e mundos cooperativos que te convidam a mergulhar neles com os amigos. Cada jogo aqui merece o seu lugar.

Joguei-os todos, superei as partes mais difíceis e testei o que funciona. Alguns destacam-se mais pela história, outros pela ação pura, mas todos os jogos aqui têm aquele caos típico do Borderlands. Vamos ver quais valem o teu tempo.

As nossas melhores escolhas para jogos semelhantes ao Borderlands 4

Jogos como o Borderlands 4 precisam de mais do que uma rotina de saques e alguns diálogos reciclados. Quero armas que pareçam loucas, lutas que realmente me acordem e saques que valham a pena explorar. Se um jogo me faz ficar a olhar para ecrãs de estatísticas enfadonhos mais tempo do que a disparar, fica de fora.

Aqui estão os melhores títulos que passaram pelo meu filtro:

1 Tiny Tina’s Wonderlands 2022 É tipo o Borderlands com um chapéu de feiticeiro. Armas, feitiços e um enredo que manda a subtileza pela janela fora. Buy now 2 Destiny 2 2017 O gigante dos jogos com serviço contínuo. Joga-se de forma fantástica, enche-te de itens e depois sussurra: «Só mais uma missão.» Buy now 3 Outriders 2021 Irritante, caótico e, na verdade, divertido quando os poderes entram em ação. Caos cooperativo com equipamento que te permite quebrar as regras. Buy now

Estes são os jogos parecidos com o Borderlands 4 que não me fizeram perder tempo. Alguns fizeram-me rir, outros fizeram-me praguejar, mas todos mantiveram o dedo no gatilho ocupado sem sacrificar a diversão.

Agora, vamos analisá-los um a um.

13 jogos parecidos com o Borderlands 4: equipa-te ou vais ser destruído

É aqui que está o verdadeiro tesouro. Vasculhei imensos jogos que só fingiam ser e acabei por escolher treze que realmente trazem aquele caos do Borderlands. São estes que valem a pena se estiveres à procura de jogos parecidos com o Borderlands 4. Quantos já tens na tua biblioteca?

1. Os Países das Maravilhas da Tiny Tina [O melhor jogo no estilo do Borderlands 4]

A nossa pontuação Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiro em primeira pessoa com saque, modo cooperativo, RPG Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2022 Criador(es) Gearbox Software, 2K Games Tempo médio de jogo 40-100+ horas Ideal para Fãs de Borderlands 4 que anseiam por saques caóticos com um toque de fantasia

O Os Países das Maravilhas da Tiny Tina é basicamente um Borderlands com uma visão ao estilo D&D e um dos melhores RPG de ação que há por aí. Armas, feitiços e esqueletos explosivos por todo o lado, tudo envolto na narração sem filtros da Tina, que muda o mundo a meio da missão.

Adorei a forma como as aulas te incentivam a experimentar. A multiclasse transforma-te numa zona de desastre ambulante, se a montares bem. Os itens que aparecem parecem mais bem pensados do que no Borderlands, com menos daquele problema de «99% de lixo». O mapa do mundo aberto dá uma sensação de jogo de tabuleiro e, embora seja principalmente um sistema de acesso às masmorras, quebra bem o ritmo dos tiroteios.

Uma vez, invadi uma sala cheia de goblins durante a missão «Goblins no Jardim», a esquivar-me de armadilhas de fogo e a lançar feitiços sem parar. O saque explodia por todo o lado, e cada escaramuça obrigava-me a repensar a minha combinação de feitiços e armas a meio do combate. Os comentários malucos da Tina mantêm as coisas interessantes na maior parte das vezes, mas o «Oh, ups» acaba por se tornar repetitivo ao fim de algum tempo.

Comparado com o Borderlands, o Wonderlands é mais conciso. Menos encheção de linguiça, mais personalidade e um conjunto de itens que realmente respeita o teu tempo. Nada de mil milhões de armas inúteis – mais caos de qualidade.

Dica de profissional Não subestimes o combate corpo a corpo. Com o equipamento e os anéis certos, uma configuração focada no combate corpo a corpo pode causar mais danos do que a maioria das armas a meio do jogo.

O meu veredicto: Esta é a minha escolha n.º 1 porque acerta em cheio no que o Borderlands faz de melhor, mas elimina o excesso que muitos jogos mantêm. O mesmo humor, uma curva de saques melhor e um cenário novo que não parece uma mera reformulação. Os fãs do Borderlands vão sentir-se em casa, só que desta vez, o teu lança-foguetes pode disparar pó mágico.

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2. Destiny 2 [O melhor jogo de «looter-shooter» para jogar a longo prazo]

A nossa pontuação Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de looter shooter na primeira pessoa, MMO-lite, modo cooperativo Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2017 Criador(es) Bungie Tempo médio de jogo 50-500+ horas Ideal para Jogadores que procuram tiroteios mais fluidos e uma experiência de jogo contínua sem fim

O Destiny 2 é aquele jogo de looter shooter que não dá para largar. Já passaram sete anos e continua a ser uma delícia sempre que puxas o gatilho. A história? Confusa, em constante mudança e, às vezes, enterrada por demasiados eventos sazonais. Mas no que toca à jogabilidade de tiro momento a momento – ninguém chega aos calcanhares da Bungie. Na minha opinião, é um dos melhores jogos de FPS e também tem um sistema semelhante a árvores de habilidades ramificadas.

A caça ao loot aqui é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Vale a pena ir atrás dos itens exóticos, mas vais afogar-te em moedas e reinícios semanais se não tiveres cuidado. Comparado com o Borderlands 4, o Destiny 2 leva-se mais a sério (menos palhaçadas, mais ópera espacial), mas o ciclo de grind atinge a mesma parte do teu cérebro: completar conteúdos, conseguir loot, ajustar a configuração, repetir.

Lançar uma Bomba Nova do Voidwalker contra um grupo de Cabal durante uma missão de patrulha é o caos puro em ação. Mesmo no mundo aberto, os itens que aparecem e o surgimento aleatório de inimigos de elite mantêm-te em suspense. O timing, o posicionamento e as tuas habilidades de subclasse são todos importantes, e cada vez que morres aprendes algo novo.

É nas incursões cooperativas que o jogo brilha. Um caos a seis jogadores que exige coordenação e castiga os lobos solitários. Se o Borderlands 4 é uma viagem caótica, o Destiny é aquele fim de semana de incursões organizadas que, sem dar por isso, se transforma no teu segundo emprego.

Dica de profissional Guarda os teus materiais de melhoria para as armas meta durante as grandes expansões. Gastá-los logo no início em itens aleatórios vai assombrar-te mais tarde.

O meu veredicto: Não é tão louco como o Borderlands, mas se queres um jogo de looter shooter que seja mesmo agradável de jogar durante centenas de horas, é este. As armas são melhores, a caça ao saque é mais longa e a rotina social vai ou cativar-te ou devorar-te vivo.

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3. Outriders [O melhor caos cooperativo para fãs de Borderlands]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de looter shooter na terceira pessoa, cooperativo, RPG Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2021 Criador(es) People Can Fly, Square Enix Tempo médio de jogo 30-80+ horas Ideal para Quem gosta de combate agressivo misturado com habilidades explosivas

O Outriders quer-te ver morto – a menos que jogues como um louco. Ficar atrás de uma cobertura leva-te à morte; avançar mantém-te vivo. É esse o gancho. Todas as classes parecem um desastre ambulante quando combinas os mods certos, e é isso que faz deste um jogo TPS sólido.

A história? Esquecível. O mundo? Castanho, hostil e em constante explosão. Mas o loot é incrível, as definições ficam ridículas e o ritmo do combate recompensa a agressividade em vez da paciência.

Nas missões finais, combinar as habilidades de Piromante e Tecnomante contra os chefes é uma loucura. Tive de me adaptar constantemente a escudos, mecânicas de atordoamento e tipos de dano. As recompensas de saque mudam mesmo a forma como abordas as lutas. Trocar de configuração a meio da luta pode significar a diferença entre derrotar um chefe e ser aniquilado.

Comparado com o Borderlands 4, este é mais cruel e mais direto. Sem personagens patetas, sem mil milhões de armas inúteis, apenas um ciclo de loot e tiroteio bem apertado, onde os teus poderes realmente importam.

Dica de profissional Acumula logo os mods de cura através de dano. A capacidade de sobrevivência não tem a ver com te esconderes; tem a ver com atacares com mais força, mais depressa e sem nunca parares.

O meu veredicto: o Outriders não pretende ser aquele jogo que vais jogar para sempre. Na melhor das hipóteses, é um fim de semana barulhento e louco. Passa pela campanha, avança até ao final do jogo se ficares viciado e segue em frente. Para os fãs do Borderlands 4, é uma dinâmica familiar com mais ação e menos conversa.

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4. Tom Clancy’s The Division 2 [A melhor abordagem tática à fórmula dos jogos de tiro com saque]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de looter shooter na terceira pessoa, tático, cooperativo Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador(es) Massive Entertainment, Ubisoft Tempo médio de jogo 50-150+ horas Ideal para Jogadores táticos que gostam de pilhar com os pés bem assentes no chão e de combates com cobertura

O The Division 2 abranda o caos e obriga-te a conquistar cada centímetro de terreno. É um jogo de looter shooter baseado em cobertura, onde o posicionamento é tão importante quanto o teu equipamento. Os tiroteios são intensos e ficam épicos num monitor de jogos topo de gama. Quando derrubas um inimigo, é porque planeaste isso, não porque apareceu um número aleatório de dano crítico.

As incursões na Dark Zone são tensas. Fui apanhado em tiroteios aleatórios com outros jogadores enquanto tentava retirar saques contaminados. Granadas, fogo de supressão e a mecânica de cobertura obrigam-te a planear cada movimento. Mas a adrenalina de uma retirada bem-sucedida é épica. O modo cooperativo é essencial; as incursões a solo parecem mortíferas.

Em comparação com o Borderlands 4, este troca as piadas por realismo. Sem armas exageradas, sem robôs falantes, apenas armas e equipamento do mundo real com variedade suficiente para te manter a ajustar o teu equipamento. A busca por itens não é tão louca como em Pandora, mas acertar um tiro certeiro na cabeça num tiroteio tenso? Isso é uma sensação única.

Dica de profissional As pessoas não gostam de definições de habilidades, mas na verdade são bastante poderosas quando bem feitas. As torres e os drones podem transformar o jogo a solo de uma tarefa árdua numa rotina suave e eficiente.

O meu veredicto: O The Division 2 é para os fãs de Borderlands que procuram estrutura. Menos agitação, mais planeamento e uma rotina de equipamento que recompensa a paciência. Não é o jogo mais barulhento desta lista, mas é um dos mais fiáveis.

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5. Diablo IV [A melhor alternativa aos jogos de tiro para os fãs de Borderlands]

A nossa pontuação Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG de ação, hack-and-slash, modo cooperativo online Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2023 Criador(es) Blizzard Entertainment Tempo médio de jogo 40-200+ horas Ideal para Viciados em saques prontos para trocar as armas por uma carnificina de fantasia sombria

O Diablo IV não é um jogo de tiros, mas toca na mesma corda sensível que o Borderlands 4: a caça ao loot que realmente muda a forma como jogas. Escolhes uma classe, atravessas masmorras e vês o ecrã a encher-se de itens. Metade da diversão está em transformar esses itens numa configuração que arrasa com tudo.

Enquanto o Borderlands te atira piadas e caos, o Diablo IV vai a fundo no estilo «grimdark». O mundo é sombrio, a história é pesada e a curva de itens aposta mais numa progressão constante do que em fogos de artifício contínuos. Mas esse ciclo (matar, recolher itens, ajustar, repetir) satisfaz a mesma vontade que te faz ficar a farmar itens lendários em Pandora.

Dica de profissional Não ignores o sistema de Aspectos logo no início. Imprimir poderes-chave em equipamento de nível médio pode fazer com que a tua configuração dure muito mais tempo do que acumular itens raros.

O meu veredicto: o Diablo IV é a alternativa ao Borderlands 4 para jogadores que preferem profundidade a exagero. Aqui não há armas que falam – só uma pilha de demónios, uma configuração que te parece tua e uma rotina de saques em que é fácil cair, para «só mais uma jogada».

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6. Cyberpunk 2077 [A melhor alternativa a Borderlands 4 para quem gosta de saques com uma história]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género RPG na primeira pessoa, mundo aberto, jogo de tiros Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2020 Criador(es) CD Projekt Red Tempo médio de jogo 50-120+ horas Ideal para Jogadores que procuram uma história envolvente e profundidade de RPG, combinada com ação de tiro

O Cyberpunk 2077 não é um jogo de looter shooter a sério, mas partilha DNA suficiente com o Borderlands 4 para merecer o seu lugar. Tens as armas, as vantagens e um mundo que te atira com saques, estejas tu pronto ou não. A história é um pouco pesada (muita conversa, muitas escolhas), mas quando as balas começam a voar, é fantástico.

É no sistema de personalização que se assemelha mais ao Borderlands 4. Podes transformar o teu V num fantasma furtivo, num hacker que frita cérebros ou num tanque ambulante viciado em espingardas. O loot ganha sentido a partir da fase intermédia do jogo, e as grandes atualizações finalmente fizeram com que os itens e a criação valessem a pena.

O Borderlands é mais barulhento e mais louco. O Cyberpunk é sombrio, cheio de néon e sério. Mas a descarga de dopamina de um item lendário? A mesma linguagem, sotaque diferente. É também um dos melhores jogos de mundo aberto da minha lista.

Dica de profissional Não espalhes as vantagens logo no início. Escolhe um estilo de combate (quickhacks, armas de crítico ou corpo a corpo) e concentra-te nele. Reatribuir pontos fica caro.

O meu veredicto: O Cyberpunk 2077 é para os fãs de Borderlands que não se importam de trocar piadas de peidos por conspirações de cyberware. A ação com armas é precisa, o loot está melhor do que no lançamento e a cidade tem mais para explorar do que Pandora alguma vez teve.

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7. Remnant II [A melhor variação do género «soulslike» na fórmula dos jogos de «looter-shooter»]

A nossa pontuação Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de looter shooter na terceira pessoa, cooperativo, RPG de ação Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S informo Ano de lançamento 2023 Criador(es) Gunfire Games, Gearbox Publishing Tempo médio de jogo 40-120+ horas Ideal para Equipas cooperativas que procuram um desafio mais difícil, ao estilo de Souls

O Remnant II pega na essência dos jogos de tiro com saque e junta-a a uma alma ao estilo Souls. Espera-te inimigos difíceis, mundos imprevisíveis e chefes que não caem sem dar luta. O modo cooperativo torna a dificuldade mais fácil de aguentar, mas mesmo a jogar sozinho, há uma emoção em avançar por uma zona e ver um item raro aparecer quando já estás à beira do esgotamento.

Comparado com o Borderlands 4, este é mais cruel e sombrio. O humor desapareceu, os riscos parecem maiores e o loot (embora menos frequente) faz mesmo a diferença. Cada arquétipo tem a sua personalidade própria e, ao combiná-los com o equipamento certo, o jogo passa de punitivo a verdadeiramente divertido. Afinal, está na nossa lista dos melhores jogos do género «Soulslike».

Dica de profissional Reinicia os teus mundos depois de terminares uma campanha. Alguns dos melhores equipamentos e chefes escondidos só aparecem em definições alternativas.

O meu veredicto: O Remnant II é para os fãs do Borderlands que querem uma luta que dê trabalho. Menos conversa, mais desafio e um ciclo de saques que faz com que cada item pareça uma vitória. Se alguma vez desejaste que a Pandora tivesse chefes que te assustassem de verdade, este é o teu jogo.

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8. Warframe [O melhor jogo gratuito de recolha de itens semelhante ao Borderlands 4]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de looter shooter na terceira pessoa, caos cooperativo, MMO-lite Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar, Nintendo Switch Ano de lançamento 2013 Criador(es) Digital Extremes Tempo médio de jogo 50-500+ horas Ideal para Fãs de velocidade que adoram jogar sem parar com uma mobilidade de loucos

O Warframe é o que acontece quando um jogo de looter-shooter se transforma num ninja espacial a sério e nunca pára de evoluir. É rápido – pestanejas e já estás do outro lado do mapa. O loot? Infinito. Mods, armas, frames, itens cosméticos, o que quiseres. No início, pode parecer um segundo emprego, mas assim que perceberes onde te deves concentrar, torna-se uma das experiências de grind gratuitas mais gratificantes que há.

Comparado com o Borderlands, o Warframe troca o humor por volume puro. Não há nenhum Claptrap a contar piadas más, só uma quantidade absurda de missões, frames e sistemas para explorares. A vantagem? As builds aqui podem ficar mesmo «broken», e os criadores continuam a lançar conteúdo novo com a regularidade de um relógio. Se queres um jogo cooperativo incrível com ninjas mecânicos, este é o teu lugar.

Dica de profissional Não tentes fazer tudo ao mesmo tempo. Escolhe um «frame» de que gostes, melhora-o ao máximo e concentra-te nos teus mods. Espalhar-te demasiado cedo vai deixar-te esgotado.

O meu veredicto: O Warframe é a maratona que o Borderlands 4 nunca tentou ser. Se queres um looter-shooter que dure anos sem se esgotar, é este mesmo. Só não esperes que te dê tudo de mão beijada. Vais ter de pesquisar bastante no Google no início.

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9. Deadzone: Rogue [O melhor jogo roguelite numa estação espacial para os fãs de Borderlands]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Roguelite FPS, jogo de tiro cooperativo de ficção científica, ação com grande foco na personalização Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S informo, Nintendo Switch 2 Ano de lançamento 2025 Criador(es) Prophecy Games Tempo médio de jogo 17-30 horas Ideal para Jogadores que curtem jogadas tipo roguelike com tiroteios intensos e repetíveis

O Deadzone: Rogue é uma joia escondida que tens de experimentar se estiveres à procura de jogos como o Borderlands 4. Troca os desertos abertos por uma nave espacial biomecânica e claustrofóbica, mas mantém o ciclo «matar-saquear-repetir» tão viciante como sempre. O movimento é incrivelmente rápido e a mecânica de corrida faz com que cada tiroteio pareça uma dança da morte a alta velocidade.

O verdadeiro destaque aqui é o sistema de Augment. Tal como os Vault Hunters, podes criar definições «descontroladas» que arrasam ondas de robôs e horrores biológicos. Embora não tenha o humor excêntrico do Claptrap, a enorme variedade de vantagens elementares e modificações de armas proporciona aquela mesma sensação de «poder absoluto». Se queres uma experiência mais concisa e focada, que possas jogar com dois amigos, é esta.

Dica de profissional Presta muita atenção às tuas vantagens principais. Algumas combinações podem aumentar o teu dano em milhares de por cento se acertares na hora certa dos teus deslizes e investidas. Não escolhas melhorias ao acaso; encontra uma sinergia que combine com a tua arma favorita.

O meu veredicto: Deadzone: Rogue é uma alternativa de primeira linha entre jogos como o Borderlands 4 para quem adora criar estratégias complexas sem as complicações do mundo aberto. É rápido, desafiante e recompensa-te por seres agressivo. Podes morrer muitas vezes no início, mas cada ressurreição faz-te sentir como um deus espacial imparável.

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10. Risk of Rain 2 [A melhor versão roguelike da fórmula de Borderlands]

A nossa pontuação Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiro roguelike na terceira pessoa, modo cooperativo Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar, Switch Ano de lançamento 2020 (lançamento completo) Criador(es) Hoopoo Games, Gearbox Publishing Tempo médio de jogo 20-100+ horas Ideal para A quem adora o caos e curte combinações de personagens malucas e uma loucura crescente

O Risk of Rain 2 pega na essência dos jogos de looter-shooter e transforma-a num excelente jogo roguelike. Começas pequeno, com equipamento fraco e pouco dano, já sabes como é. E , na segunda hora, já és uma tempestade ambulante de lasers, foguetes e caos. O ciclo é pura dependência: mata, saqueia, evolui, repete. Cada jogada parece nova graças aos itens que aparecem aleatoriamente e à dificuldade crescente.

Comparado com o Borderlands 4, este é mais simples: sem enredos longos, sem mundos gigantes cheios de conversa, só arenas compactas e um cronómetro que castiga a hesitação. O saque também funciona de forma diferente – não se trata tanto de encontrar «aquela arma», mas sim de acumular sinergias absurdas até o jogo pender a teu favor.

Dica de profissional Joga com amigos e não acumules itens. Partilha as peças-chave logo no início para que toda a gente suba de nível rapidamente. Um jogador egoísta acaba com uma jogada mais depressa do que qualquer chefe.

O meu veredicto: Se o Borderlands 4 é uma viagem de carro, o Risk of Rain 2 é uma montanha-russa que acelera até te atirar para fora. Perfeito para sessões rápidas e de alto risco, onde o saque significa poder (rapidamente).

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11. Rage 2 [O melhor caos ao estilo Mad Max de Borderlands]

A nossa pontuação Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiro na primeira pessoa, mundo aberto, looter-lite Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2019 Criador(es) Avalanche Studios, id Software, Bethesda Tempo médio de jogo 20-50+ horas Ideal para Quem curte caos puro e tiroteios exagerados

O Rage 2 atira-te para um apocalipse no deserto com armas, granadas e explosões suficientes para dar inveja a um filme do Michael Bay. O combate é barulhento, rápido e brutal, com poderes que transformam os tiroteios em puro caos. O saque não é o elemento central do jogo, como em Borderlands 4, mas as melhorias, as habilidades e as modificações de armas dão-te aquela mesma sensação de «sou imparável».

Comparado com o Borderlands 4, o Rage 2 é menos sobre humor e mais sobre espetáculo. A história é esquecível, o mundo é vasto e, por vezes, vazio, mas correr e disparar pelo deserto nunca se torna aborrecido. Não há modo cooperativo, mas o caos a jogar sozinho é mais do que suficiente se gostas de jogos como o Borderlands.

Dica de profissional Melhora as tuas habilidades antes de maximizar as armas. Poderes como o fato alado ou as granadas de choque multiplicam a tua mobilidade e o dano que causas muito mais do que o puro poder de fogo nas fases iniciais.

O meu veredicto: O Rage 2 é uma viagem ao estilo Borderlands com o acelerador a fundo. Os fãs de armas poderosas, poderes loucos e explosões por todo o lado vão sentir-se em casa. Mesmo que haja menos saques para te obcecares, continua a ser uma viagem de loucos.

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12. Halo Infinite [O melhor jogo de tiro para fãs de Borderlands que adoram precisão]

A nossa pontuação Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiro na primeira pessoa, looter-lite, elementos de mundo aberto Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S – informações Ano de lançamento 2021 Criador(es) 343 Industries, Xbox Game Studios Tempo médio de jogo 30-100+ horas Ideal para Jogadores competitivos que valorizam um combate FPS limpo e baseado na habilidade

O Halo Infinite troca o estilo caótico de saque do Borderlands 4 por tiroteios precisos e um mundo de ficção científica familiar. A campanha permite-te percorrer zonas vastas, lutar contra as facções Covenant e Banished e recolher melhorias que parecem significativas sem te sobrecarregar com números. A progressão é mais lenta do que em Borderlands, mas cada nova arma ou modificação de armadura tem um impacto tangível no combate.

Em comparação com o Borderlands 4, é mais limpo, mais ponderado e muito mais tático. O humor desapareceu quase por completo, substituído pelo tom épico e quase estoico do Halo. Mas o mundo aberto tipo sandbox permite-te enfrentar os combates de forma criativa, e as armas experimentais que aparecem de vez em quando dão-te aquela adrenalina de «caça ao saque». O modo multijogador também tem alguns elementos ao estilo de Borderlands, com eventos, XP e desafios que vão alimentando o teu arsenal.

Dica de profissional Concentra-te em recolher melhorias para armas e veículos nas primeiras zonas do mundo aberto. Elas mudam drasticamente a tua abordagem ao combate antes que os inimigos do final do jogo apareçam.

O meu veredicto: O Halo Infinite não é tão caótico como o Borderlands 4, mas oferece ação de tiro satisfatória com aquele toque de loot na medida certa para manter os fãs curiosos. Se adoras disparar, experimentar diferentes definições e um mundo que recompensa a exploração, esta é a tua paragem no universo Halo.

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13. Deep Rock Galactic [O melhor jogo cooperativo de saque para fãs de Borderlands que gostam de caos subterrâneo]

A nossa pontuação Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de tiros cooperativo na terceira pessoa, com recolha de itens e missões Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2022 (lançamento completo) Criador(es) Ghost Ship Games, Coffee Stain Publishing Duração média do jogo 30-150+ horas Ideal para Equipas que procuram caos cooperativo com uma mistura de mineração e tiroteios

O Deep Rock Galactic substitui os caçadores de abrigos durões por uma equipa de anões e um arsenal de armas, brocas e explosivos. As missões são curtas, mas intensas: elimina hordas, recolhe recursos, desvia-te dos perigos e sobrevive. O design procedural das cavernas mantém os encontros imprevisíveis, e cada item que apanhas ou cada melhoria de arma parece merecida.

Comparado com os melhores jogos da série Borderlands, este é mais pequeno em termos de escala, mas maior no que diz respeito ao caos cooperativo. Não há pandemónio em estilo cel-shaded nem NPCs patetas, mas o trabalho em equipa é mais importante do que nunca. Todas as personagens jogáveis têm um papel, e improvisar a meio de uma missão é incrivelmente gratificante. O combate é brutal, mas preciso, e o ciclo de saques recompensa as jogadas repetidas sem parecer um preenchimento.

Dica de profissional Leva sempre pelo menos um engenheiro com torres. Uma torre bem posicionada pode transformar um enxame de impossível em controlável, especialmente em missões de dificuldade mais elevada.

O meu veredicto: O Deep Rock Galactic satisfaz a vontade de jogar Borderlands num estilo de exploração de masmorras cooperativo. O saque é importante, os tiroteios são divertidos e o caos é constante. Se adoras a confusão cooperativa do Borderlands, mas queres mergulhar em algo um pouco mais inteligente no subterrâneo, este é o teu jogo.

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O meu veredicto geral sobre jogos semelhantes ao Borderlands 4

Se estás à procura da próxima grande emoção antes de o próximo Vault abrir, a nossa lista de jogos semelhantes ao Borderlands 4 tem algo para todos os tipos de jogador. Estes títulos captam a magia do ciclo «saque e tiroteio», ao mesmo tempo que acrescentam o seu próprio toque único ao género em 2026 .

O melhor para o caos fantástico → Os Países das Maravilhas da Tiny Tina . Este jogo é o que mais se assemelha à série original, porque junta feitiços e humor típico dos jogos de tabuleiro à fórmula clássica.

. Este jogo é o que mais se assemelha à série original, porque junta feitiços e humor típico dos jogos de tabuleiro à fórmula clássica. O melhor para a rotina interminável → Destiny 2 . Apresenta a jogabilidade de tiro mais bem trabalhada da indústria e um sistema social que te mantém viciado durante centenas de horas.

. Apresenta a jogabilidade de tiro mais bem trabalhada da indústria e um sistema social que te mantém viciado durante centenas de horas. O melhor para poderes agressivos → Outriders . Este jogo obriga-te a jogar como um louco, porque só te curas quando causas danos enormes aos teus inimigos.

. Este jogo obriga-te a jogar como um louco, porque só te curas quando causas danos enormes aos teus inimigos. O melhor para profundidade tática → Tom Clancy’s The Division 2 . Troca as piadas por um cenário realista e cru, onde a cobertura e o posicionamento importam mais do que a sorte aleatória.

. Troca as piadas por um cenário realista e cru, onde a cobertura e o posicionamento importam mais do que a sorte aleatória. O melhor para o vício puro em saques → Diablo IV. Troca as armas pela magia, mas aquela sensação de «só mais uma jogada» é idêntica à de Pandora, graças à sua personalização profunda das personagens.

Não precisas de esperar que a Gearbox lance uma nova obra-prima para desfrutares de ação de alta qualidade. Escolhe um caminho que se adapte ao teu estilo, porque estes jogos, como o Borderlands 4, são a solução perfeita para qualquer mercenário ávido por saques.

Perguntas frequentes