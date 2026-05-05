13 gier podobnych do „Borderlands 4” w 2026 roku: zbieraj łupy szybko, strzelaj jeszcze szybciej

Gry takie jak „Borderlands 4” żyją z chaosu. Broń wszędzie, łupy spadające bez przerwy, wrogowie wyskakujący z każdego zakątka . To czysty chaos i właśnie takiej energii szukałem w innych grach.

Znajdziesz tu strzelanki z potężną siłą ognia, gry RPG z systemami zdobywania łupów, które warto grindować, oraz światy kooperacyjne, które aż proszą się o to, byś zanurzył się w nich wraz z przyjaciółmi. Każda z tych gier zasługuje na swoje miejsce na tej liście.

Zagrałem we wszystkie, pokonałem najtrudniejsze fragmenty i sprawdziłem, co się sprawdza. Niektóre zachwycają fabułą, inne surową akcją, ale każda z tych gier ma w sobie ten charakterystyczny chaos z Borderlands. Zobaczmy, które z nich są warte twojego czasu.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do Borderlands 4

Gry podobne do Borderlands 4 to coś więcej niż tylko bieżnia z łupami i kilka powtarzających się dialogów. Chcę broni, która daje poczucie szaleństwa, walk, które naprawdę mnie pobudzają, oraz łupów, przez które warto przeglądać. Jeśli gra sprawia, że dłużej wpatruję się w nudne ekrany statystyk niż strzelam, to odpada.

Oto najlepsze tytuły, które przeszły przez mój filtr:

1 Tiny Tina’s Wonderlands 2022 Borderlands w czapce czarodzieja. Broń, zaklęcia i scenariusz, który całkowicie rezygnuje z subtelności. Buy now 2 Destiny 2 2017 Ten gigant wśród gier z ciągłą obsługą. Strzela się w nią jak marzenie, zasypuje cię łupami, a potem szepcze: „Jeszcze tylko jeden strike”. Buy now 3 Outriders 2021 Gniewna, chaotyczna, a jednocześnie naprawdę fajna, gdy w grę wchodzą supermoce. Chaos w trybie kooperacyjnym z wyposażeniem, które pozwala łamać zasady. Buy now

To są gry podobne do Borderlands 4, które nie zmarnowały mojego czasu. Niektóre rozbawiły mnie, inne sprawiły, że przeklinałem, ale wszystkie sprawiły, że palec na spuście nie miał chwili spokoju, nie zabijając przy tym zabawy.

A teraz przeanalizujmy je po kolei.

13 gier podobnych do Borderlands 4: Przygotuj się albo zginiesz

To właśnie tutaj znajdziesz prawdziwe skarby. Przejrzałem mnóstwo gier, które tylko udawały, że są podobne, i wybrałem trzynaście tytułów, które naprawdę oddają ten chaos znany z serii „Borderlands”. To właśnie te gry są warte twojej uwagi, jeśli szukasz tytułów podobnych do „Borderlands 4”. Ile z nich masz już w swojej bibliotece?

1. Kraina Cudów Tiny Tiny [Najlepsza gra podobna do Borderlands 4]

Nasza ocena Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strzelanka looter-shooter z perspektywy pierwszej osoby, tryb kooperacji, RPG Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok premiery 2022 Twórca/twórcy Gearbox Software, 2K Games Średni czas gry 40–100+ godzin Najlepsze dla fanów Borderlands 4, którzy pragną chaotycznego łupowania z elementami fantasy

„Krainy cudów Tiny Tiny” to w zasadzie „Borderlands” z elementami D&D i jedna z najlepszych gier RPG akcji na rynku. Broń, zaklęcia i wybuchające szkielety na każdym kroku, a wszystko to oprawione w bezkompromisową narrację Tiny, która zmienia świat w trakcie misji.

Bardzo podobało mi się, jak system klas zachęca do eksperymentowania. Wieloklasowość zamienia cię w chodzącą strefę katastrofy, jeśli odpowiednio ją skonfigurujesz. Zdobycie łupów wydaje się bardziej przemyślane niż w Borderlands, rzadziej pojawia się problem „99% śmieci”. Mapa świata dodaje atmosfery gry planszowej i choć służy głównie jako system dostarczania graczy do lochów, to ładnie urozmaica strzelaniny.

Kiedyś wpadłem do pomieszczenia pełnego goblinów podczas zadania „Gobliny w ogrodzie”, unikając ognistych pułapek i spamując zaklęciami. Łupy eksplodowały wszędzie, a każda potyczka zmuszała mnie do przemyślenia kombinacji zaklęć i broni palnej w trakcie walki. Szalone komentarze Tiny przez większość czasu sprawiają, że gra jest interesująca, ale „Ojej” po pewnym czasie się nudzi.

W porównaniu z Borderlands, Wonderlands jest bardziej dopracowane. Mniej wypełniaczy, więcej charakteru i pula łupów, która faktycznie szanuje twój czas. Żadnych miliardów bezsensownych broni – więcej chaosu na wysokim poziomie.

Rada od profesjonalisty Nie lekceważ walki wręcz. Przy odpowiednim ekwipunku i pierścieniach postać skupiona na walce wręcz może zadawać większe obrażenia niż większość broni palnej w środkowej fazie gry.

Nasza ocena: To mój numer 1, bo gra doskonale oddaje to, co Borderlands robi najlepiej, ale pozbywa się zbędnego balastu, który wiele gier wciąż zachowuje. Ten sam humor, lepsza krzywa łupów i świeża sceneria, która nie sprawia wrażenia zwykłej zmiany grafiki. Fani Borderlands poczują się jak w domu, tyle że tym razem z twojej wyrzutni rakiet może strzelać magiczny pył.

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2. Destiny 2 [Najlepsza strzelanka typu „looter-shooter” zapewniająca długotrwałą rozgrywkę]

Nasza ocena Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strzelanka looter-shooter z perspektywą pierwszej osoby, MMO-lite, tryb kooperacyjny Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Bungie Średni czas gry 50–500+ godzin Najlepsze dla Graczy, którzy chcą płynniejszej rozgrywki strzeleckiej i niekończącej się grindowania w trybie live-service

Destiny 2 to strzelanka typu looter-shooter, która po prostu nie traci na atrakcyjności. Minęło już siedem lat, a każde naciśnięcie spustu nadal sprawia ogromną przyjemność. Fabuła? Chaotyczna, ciągle się zmieniająca i czasami zagubiona wśród zbyt wielu wydarzeń sezonowych. Jednak jeśli chodzi o rozgrywkę strzelecką w każdej chwili – nikt nie dorównuje Bungie. Moim zdaniem to jedna z najlepszych gier FPS, która posiada również system podobny do rozgałęzionych drzewek umiejętności.

Polowanie na łupy to tutaj maraton, a nie sprint. Egzotyczne przedmioty wydają się warte zdobycia, ale jeśli nie będziesz ostrożny, utoniesz w walutach i cotygodniowych resetach. W porównaniu z Borderlands 4, Destiny 2 traktuje siebie poważniej (mniej slapsticku, więcej kosmicznej opery), ale pętla grindowania drażni tę samą część mózgu: ukończ zawartość, zdobądź łupy, dopracuj konfigurację, powtórz.

Wystrzelenie bomby Nova Voidwalkera w grupę Cabal podczas misji patrolowej to czysty chaos w ruchu. Nawet w otwartym świecie łupy i losowe pojawianie się elitarnych przeciwników sprawiają, że nie można się zrelaksować. Liczy się wyczucie czasu, pozycjonowanie i umiejętności podklasy, a każda porażka uczy czegoś nowego.

To właśnie w rajdach kooperacyjnych gra pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Chaos dla sześciu graczy, który wymaga koordynacji i nie przebacza samotnym wilkom. Jeśli Borderlands 4 to chaotyczna wycieczka samochodowa, to Destiny to zorganizowany weekend rajdowy, który przypadkowo zamienia się w twoją drugą pracę.

Rada od profesjonalisty Zachowaj materiały do ulepszeń na broń meta podczas dużych rozszerzeń. Wyrzucenie ich na początku na losowe łupy będzie cię później prześladować.

Nasza ocena: Nie jest tak szalona jak Borderlands, ale jeśli szukasz strzelanki z łupami, w którą naprawdę dobrze się gra przez setki godzin, to jest to właśnie ta gra. Broń jest lepsza, pogoń za łupami trwa dłużej, a społeczny grind albo cię wciągnie, albo zje żywcem.

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3. Outriders [Najlepszy chaos w trybie kooperacyjnym dla fanów Borderlands]

Nasz wynik Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strzelanka z perspektywy trzeciej osoby z elementami looter-shooter, tryb kooperacji, RPG Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok premiery 2021 Twórca/twórcy People Can Fly, Square Enix Średni czas rozgrywki 30–80+ godzin Najlepsze dla osób preferujących agresywną walkę połączoną z wybuchowymi umiejętnościami

Outriders chce cię zabić – chyba że grasz jak szaleniec. Chowanie się za osłonami prowadzi do śmierci; natarcia pozwalają przeżyć. To właśnie jest haczyk. Każda klasa wydaje się chodzącą katastrofą, gdy dobierzesz odpowiednie modyfikacje, i to właśnie sprawia, że jest to solidna gra TPS.

Fabuła? Nic szczególnego. Świat? Brązowy, gniewny i nieustannie wybuchający. Ale łupy są imponujące, konfiguracje postaci stają się absurdalne, a dynamika walki nagradza agresję bardziej niż cierpliwość.

W misjach końcowych łączenie umiejętności piromanta i technomanta w walce z bossami to prawdziwa frajda. Musiałem nieustannie dostosowywać się do tarcz, mechaniki ogłuszania i rodzajów obrażeń. Nagrody w postaci łupów faktycznie zmieniają sposób, w jaki podchodzisz do walk. Zmiana konfiguracji w trakcie walki może oznaczać różnicę między błyskawicznym pokonaniem bossa a całkowitą porażką drużyny.

W porównaniu z Borderlands 4 ta gra jest bardziej bezkompromisowa i bezpośrednia. Żadnych głupkowatych postaci, żadnych miliardów bezużytecznych broni – tylko zgrana pętla łupów i strzelaniny, w której twoje moce naprawdę mają znaczenie.

Rada od profesjonalisty Wcześnie zaopatrz się w modyfikatory zapewniające leczenie poprzez zadawane obrażenia. Przeżywalność nie polega na ukrywaniu się; chodzi o to, by uderzać mocniej, szybciej i nigdy się nie zatrzymywać.

Nasza ocena: „Outriders” nie stara się być grą na całe życie. To co najwyżej hałaśliwy, szalony weekend. Przejdź kampanię, jeśli cię wciągnęła, dotrzyj do końcowej fazy gry i idź dalej. Dla fanów „Borderlands 4” to znana pętla rozgrywki z większym zacięciem i mniejszą ilością gadania.

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4. Tom Clancy’s The Division 2 [Najlepsza taktyczna wariacja na temat formuły strzelanek z łupami]

Nasza ocena Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strzelanka looter-shooter z perspektywy trzeciej osoby, taktyczna, kooperacyjna Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Massive Entertainment, Ubisoft Średni czas gry 50–150+ godzin Najlepsze dla Graczy preferujących taktykę, którzy lubią realistyczne zbieranie łupów i walkę z wykorzystaniem osłon

Gra „The Division 2” spowalnia tempo chaosu i sprawia, że o każdy centymetr terenu trzeba walczyć. To strzelanka typu looter-shooter oparta na systemie osłon, w której pozycjonowanie ma równie duże znaczenie jak wyposażenie. Strzelaniny są intensywne i wyglądają imponująco na monitorze gamingowym najwyższej klasy. Kiedy eliminujesz wroga, dzieje się to dzięki przemyślanemu planowi, a nie przypadkowej wartości krytycznego trafienia.

Wyprawy do Dark Zone są pełne napięcia. Zdarzało mi się wplątać w przypadkowe strzelaniny z innymi graczami, próbując wydostać skażony łup. Granaty, ogień osłaniający i mechanika osłon zmuszają cię do planowania każdego ruchu. Ale dreszczyk emocji związany z udaną ewakuacją jest niesamowity. Tryb kooperacji jest niezbędny; wyprawy w pojedynkę wydają się śmiertelnie niebezpieczne.

W porównaniu z Borderlands 4 ta gra zamienia żarty na surowość. Żadnych przesadzonych broni, żadnych gadających robotów – tylko prawdziwa broń i sprzęt, a ich różnorodność jest na tyle duża, że ciągle chcesz dostosowywać swój ekwipunek. Zbieranie łupów nie jest tak szalone jak na Pandorze, ale celny strzał w głowę podczas napiętej wymiany ognia? To zupełnie inny rodzaj satysfakcji.

Rada od profesjonalisty Ludzie nie przepadają za konfiguracjami umiejętności, ale w rzeczywistości są one dość potężne, jeśli się je dobrze skomponuje. Wieżyczki i drony mogą zmienić grę solo z męczącej harówki w płynną i wydajną rozgrywkę.

Nasza ocena: The Division 2 to gra dla fanów Borderlands, którzy cenią sobie strukturę. Mniej hałasu, więcej planowania i niekończąca się pogoń za sprzętem, która nagradza cierpliwość. Nie jest to najbardziej dynamiczna gra na tej liście, ale jedna z najbardziej niezawodnych.

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5. Diablo IV [Najlepsza gra z łupami (nie strzelanka) dla fanów Borderlands]

Nasza ocena Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek RPG akcji, hack-and-slash, kooperacja online Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Blizzard Entertainment Średni czas gry 40–200+ godzin Najlepsze dla Miłośników łupów gotowych zamienić broń palną na mroczną, fantastyczną rzeź

Diablo IV nie jest strzelanką, ale trafia w ten sam punkt, co Borderlands 4: pogoń za łupami, które faktycznie zmieniają sposób gry. Wybierasz klasę, przedzierasz się przez lochy i obserwujesz, jak ekran zapełnia się zdobyczami. Połowa zabawy polega na przekształceniu tych łupów w konfigurację postaci, która zmiażdży wszystko na swojej drodze.

Podczas gdy Borderlands zasypuje cię żartami i chaosem, Diablo IV stawia na mroczny klimat. Świat jest ponury, fabuła ciężka, a krzywa zdobywania łupów opiera się bardziej na stałym postępie niż na ciągłych fajerwerkach. Jednak ta pętla (zabij, zbierz łupy, dostosuj, powtórz) zaspokaja tę samą potrzebę, która sprawia, że nieustannie farmisz legendarne przedmioty na Pandorze.

Rada od profesjonalisty Nie ignoruj systemu Aspektów na początku gry. Nadanie kluczowych mocy sprzętowi średniej klasy pozwoli ci grać daną konfiguracją znacznie dłużej niż gromadzenie rzadkich przedmiotów.

Nasza ocena: „Diablo IV” to alternatywa dla „Borderlands 4” dla graczy, którzy przedkładają głębię nad szum. Nie ma tu gadających broni – tylko sterta demonów, build, który czujesz jako swój, oraz pętla łupów, w którą łatwo wpaść, myśląc „jeszcze tylko jeden bieg”.

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6. Cyberpunk 2077 [Najlepsza alternatywa dla Borderlands 4, jeśli chodzi o zbieranie łupów w grze fabularnej]

Nasza ocena Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek RPG z perspektywy pierwszej osoby, otwarty świat, strzelanka Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2020 Twórca/twórcy CD Projekt Red Średni czas rozgrywki 50–120+ godzin Najlepsze dla Graczy, którzy cenią fabułę i poszukują głębi RPG w połączeniu z strzelanką

„Cyberpunk 2077” nie jest typową strzelanką typu looter-shooter, ale ma wystarczająco dużo wspólnego z „Borderlands 4”, by zasłużyć na miejsce na tej liście. Masz broń, atuty i świat, który zasypuje cię łupami, niezależnie od tego, czy jesteś na to gotowy, czy nie. Fabuła jest dość rozbudowana (dużo dialogów, mnóstwo wyborów), ale kiedy zaczynają latać kule, gra działa bez zarzutu.

System tworzenia postaci to obszar, w którym gra najbardziej pokrywa się z Borderlands 4. Możesz zmienić swoją postać V w niewidzialnego ducha, hakera niszczącego mózgi lub chodzący czołg z uzależnieniem od strzelb. Łupy nabierają znaczenia w połowie gry, a duże aktualizacje sprawiły, że zdobycze i rzemiosło w końcu stały się czymś, na czym warto się skupić.

Borderlands jest głośniejsze i bardziej szalone. Cyberpunk jest nastrojowy, neonowy i poważny. Ale ten zastrzyk dopaminy po zdobyciu legendarnego łupu? Ten sam język, inny akcent. To również jedna z najlepszych gier z otwartym światem na mojej liście.

Rada od profesjonalisty Nie rozpraszaj się na zbyt wiele atutów na początku. Wybierz jeden styl walki (quickhacki, broń krytyczna lub walka wręcz) i skup się na nim. Zmiana specjalizacji jest kosztowna.

Nasza ocena: Cyberpunk 2077 jest dla fanów Borderlands, którym nie przeszkadza zamiana żartów o pierdzeniu na spiski związane z cyberware. Strzelaniny są dynamiczne, łupy lepsze niż w dniu premiery, a miasto oferuje więcej do odkrycia niż kiedykolwiek Pandora.

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7. Remnant II [Najlepsza gra w stylu „soulslike”, stanowiąca świeże podejście do formuły „looter-shooter”]

Nasza ocena Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strzelanka z łupami z perspektywy trzeciej osoby, tryb kooperacji, RPG akcji Platformy PC, PS5, Xbox Series X/S Rok premiery 2023 Twórca/twórcy Gunfire Games, wydawca: Gearbox Średni czas gry 40–120+ godzin Najlepsze dla dla drużyn grających w trybie kooperacji, które szukają trudniejszego wyzwania w stylu gier z serii Souls

Remnant II łączy w sobie esencję strzelanek typu looter-shooter z duszą gier w stylu Souls. Spodziewaj się trudnych przeciwników, nieprzewidywalnych światów i bossów, którzy nie poddadzą się bez walki. Tryb kooperacyjny sprawia, że trudności są łatwiejsze do zniesienia, ale nawet grając solo, czujesz dreszczyk emocji, przedzierając się przez strefę i obserwując, jak rzadki łup pojawia się, gdy jesteś już na skraju wyczerpania.

W porównaniu z Borderlands 4 ta gra jest bardziej bezlitosna i mroczna. Zniknął humor, stawka wydaje się wyższa, a łupy (choć rzadsze) naprawdę mają znaczenie. Każdy archetyp jest wyraźnie odrębny, a połączenie ich z odpowiednim ekwipunkiem sprawia, że gra z męczącej staje się po prostu świetną zabawą. W końcu znajduje się na naszej liście najlepszych gier typu „soulslike”.

Porada od profesjonalisty Po ukończeniu kampanii zresetuj układy światów. Niektóre z najlepszych elementów wyposażenia i ukryci bossowie pojawiają się wyłącznie w alternatywnych układach.

Nasza opinia: Remnant II to gra dla fanów Borderlands, którzy pragną walki, w której przeciwnicy nie dają za wygraną. Mniej gadania, więcej wyzwań i mechanika zdobywania łupów, dzięki której każdy zdobyty przedmiot sprawia wrażenie zwycięstwa. Jeśli kiedykolwiek marzyłeś, by na Pandorze pojawili się bossowie, którzy naprawdę by cię przerażali, to jest to gra dla ciebie.

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8. Warframe [Najlepsza darmowa gra typu „loot grind”, podobna do Borderlands 4]

Nasza ocena Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strzelanka looter-shooter z perspektywy trzeciej osoby, kooperacyjna rozgrywka siejąca spustoszenie, MMO-lite Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Digital Extremes Średni czas rozgrywki 50–500+ godzin Najlepsze dla Miłośników prędkości, którzy uwielbiają grindowanie dzięki niesamowitej mobilności

Warframe to gra, która powstaje, gdy strzelanka typu „looter-shooter” przechodzi w tryb kosmicznych ninja i nieustannie się rozwija. Gra toczy się szybko – mrugnij, a już jesteś na drugim końcu mapy. Łupy? Niekończące się. Modyfikacje, broń, ramy, elementy kosmetyczne – wszystko, co tylko chcesz. Na początku może to przypominać drugą pracę, ale gdy już nauczysz się, na czym się skupić, jest to jedna z najbardziej satysfakcjonujących gier typu free-to-play, w których trzeba się napracować.

W porównaniu z Borderlands, Warframe rezygnuje z humoru na rzecz ogromnej ilości treści. Nie ma tu Claptrapa opowiadającego kiepskie dowcipy, tylko absurdalna liczba misji, frame’ów i systemów do przejścia. Plus? Konfiguracje postaci mogą być naprawdę potężne, a twórcy nieustannie dostarczają nową zawartość jak w zegarku. Jeśli szukasz niesamowitej gry kooperacyjnej z mechowymi ninja, to jest to miejsce dla ciebie.

Rada od profesjonalisty Nie próbuj robić wszystkiego naraz. Wybierz frame’a, który ci się podoba, rozbuduj go do maksimum i skup się na modach. Rozpraszanie się na początku szybko cię wyczerpie.

Nasza ocena: Warframe to maraton, którym Borderlands 4 nigdy nie próbowało być. Jeśli szukasz strzelanki typu looter-shooter, która wytrzyma lata bez utraty świeżości, to właśnie to. Tylko nie oczekuj, że gra będzie cię prowadzić za rękę. Na początku będziesz często szukać informacji w Google.

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9. Deadzone: Rogue [Najlepsza gra typu roguelite osadzona na stacji kosmicznej dla fanów Borderlands]

Nasza ocena Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Roguelite FPS, kooperacyjna strzelanka science fiction, gra akcji z dużym naciskiem na tworzenie postaci Platformy PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Rok premiery 2025 Twórca/twórcy Prophecy Games Średni czas rozgrywki 17–30 godzin Najlepsze dla Graczy lubiących rozgrywkę w stylu roguelike z dynamiczną, powtarzalną strzelaniną

Deadzone: Rogue to ukryty klejnot, który koniecznie musisz sprawdzić, jeśli szukasz gier podobnych do Borderlands 4. Zamiast otwartych pustyń oferuje klaustrofobiczny, biomechaniczny statek kosmiczny, ale zachowuje pętlę „zabij-zdobądź łup-powtórz”, która jest tak samo wciągająca jak zawsze. Poruszanie się jest niesamowicie szybkie, a mechanika sprintu sprawia, że każda strzelanina przypomina błyskawiczny taniec śmierci.

Prawdziwą atrakcją jest tutaj system ulepszeń. Podobnie jak Łowcy Skarbów, możesz tworzyć „szalone” konfiguracje postaci, które z łatwością przebijają się przez fale robotów i biologicznych potworów. Chociaż gra nie ma zwariowanego humoru Claptrapa, sama różnorodność elementarnych atutów i modyfikacji broni zapewnia to samo uczucie „potęgi”. Jeśli szukasz bardziej dopracowanej i skoncentrowanej rozgrywki, w którą możesz zagrać z dwoma przyjaciółmi, to właśnie to.

Rada od profesjonalisty Zwróć szczególną uwagę na swoje podstawowe atuty. Niektóre kombinacje mogą zwiększyć zadawane przez ciebie obrażenia o tysiące procent, jeśli odpowiednio wyczujesz moment wykonania poślizgów i szarż. Nie wybieraj ulepszeń na chybił trafił – znajdź synergię, która pasuje do twojej ulubionej broni.

Nasza opinia: „Deadzone: Rogue” to jedna z najlepszych alternatyw wśród gier takich jak „Borderlands 4” dla wszystkich, którzy kochają dogłębne planowanie strategii bez zbędnych elementów typowych dla gier z otwartym światem. Gra jest szybka, wymagająca i nagradza agresywną grę. Na początku możesz często ginąć, ale każde wskrzeszenie sprawia, że czujesz się jak niepowstrzymany kosmiczny bóg.

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10. Risk of Rain 2 [Najlepsza gra typu roguelike oparta na formule Borderlands]

Nasz wynik Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strzelanka roguelike z perspektywy trzeciej osoby, tryb kooperacji Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Rok wydania 2020 (pełna wersja) Twórca/twórcy Hoopoo Games, Gearbox Publishing Średni czas rozgrywki 20–100+ godzin Najlepsze dla Miłośników chaosu, którzy lubią nieprzewidywalne kombinacje postaci i szaleństwo związane ze skalowaniem

Risk of Rain 2 łączy esencję strzelanek typu looter-shooter z elementami świetnej gry typu roguelike. Zaczynasz skromnie, ze słabym ekwipunkiem i niewielkimi obrażeniami – wiesz, jak to jest. A już po dwóch godzinach stajesz się chodzącą burzą laserów, rakiet i chaosu. Ta pętla jest czystym uzależnieniem: zabijaj, zbieraj łupy, skaluj się, powtarzaj. Każda rozgrywka wydaje się świeża dzięki losowym przedmiotom i rosnącemu poziomowi trudności.

W porównaniu z Borderlands 4 ta gra jest okrojona: żadnych długich fabuł, żadnych ogromnych światów pełnych dialogów, tylko zwarte areny i licznik czasu, który karze za wahanie. Łupy też dają inne wrażenia – mniej chodzi o znalezienie „tej broni”, a bardziej o gromadzenie absurdalnych synergii, aż gra zacznie działać na twoją korzyść.

Rada od profesjonalisty Graj z przyjaciółmi i nie gromadź przedmiotów. Dziel się kluczowymi elementami na wczesnym etapie, aby wszyscy szybko się wzmacniali. Samolubny gracz zabija przebieg szybciej niż jakikolwiek boss.

Nasza ocena: Jeśli „Borderlands 4” to podróż samochodem, to „Risk of Rain 2” to kolejka górska, która przyspiesza, aż w końcu wyrzuca cię z toru. Idealna gra na szybkie sesje o wysoką stawkę, w których łupy oznaczają (błyskawiczną) moc.

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11. Rage 2 [Najlepszy chaos w stylu „Mad Maxa” w stylu Borderlands]

Nasza ocena Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strzelanka FPS, otwarty świat, looter-lite Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórcy Avalanche Studios, id Software, Bethesda Średni czas gry 20–50+ godzin Najlepsze dla Każdego, kto ma ochotę na czysty chaos i przesadną strzelaninę

Rage 2 przenosi cię do pustynnej apokalipsy pełnej broni, granatów i eksplozji, których ilość wzbudziłaby zazdrość nawet u Michaela Baya. Walka jest głośna, szybka i brutalna, a dostępne moce zamieniają strzelaniny w czysty chaos. Łupy nie stanowią głównego elementu rozgrywki, jak w Borderlands 4, ale ulepszenia, umiejętności i modyfikacje broni zaspokajają to samo pragnienie poczucia, że „nic mnie nie powstrzyma”.

W porównaniu z Borderlands 4 w Rage 2 mniej uwagi poświęcono humorowi, a więcej widowiskowości. Fabuła nie zapada w pamięć, świat jest rozległy i miejscami pusty, ale bieganie i strzelanie po pustkowiach nigdy się nie nudzi. Brakuje trybu kooperacji, ale chaos w trybie solo w zupełności wystarczy, jeśli lubisz grać w gry takie jak Borderlands w pojedynkę.

Porada od profesjonalisty Zanim maksymalnie ulepszysz broń, zadbaj o swoje umiejętności. Moce, takie jak kombinezon skrzydłowy czy granaty elektryczne, na początku gry znacznie bardziej zwiększają twoją mobilność i zadawane obrażenia niż sama siła ognia.

Nasza ocena: „Rage 2” to podróż w stylu „Borderlands” z pedałem gazu wciśniętym do dechy. Fani potężnej broni, szalonych mocy i wszechobecnych eksplozji poczują się tu jak w domu. Nawet jeśli jest mniej łupów, nad którymi można się zachwycać, to i tak jest to niesamowita przygoda.

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12. Halo Infinite [Najlepsza strzelanka dla fanów Borderlands, którzy cenią sobie precyzję]

Nasz wynik Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strzelanka FPS, looter-lite, elementy otwartego świata Platformy PC, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2021 Twórca/twórcy 343 Industries, Xbox Game Studios Średni czas rozgrywki 30–100+ godzin Najlepsze dla Graczy rywalizujących, którzy cenią sobie przejrzystą, opartą na umiejętnościach rozgrywkę FPS

Halo Infinite zamienia chaotyczny styl łupienia znany z Borderlands 4 na precyzyjną strzelaninę i znajomy świat science fiction. Kampania pozwala przemierzać rozległe obszary, walczyć z frakcjami Przymierza i Wygnańców oraz zbierać ulepszenia, które wydają się znaczące, nie przytłaczając gracza nadmiarem liczb. Postępy są wolniejsze niż w Borderlands, ale każda nowa broń lub modyfikacja zbroi ma namacalny wpływ na walkę.

W porównaniu z Borderlands 4 gra jest bardziej przejrzysta, wyważona i znacznie bardziej taktyczna. Humor w większości zniknął, zastąpiony przez epicki, niemal stoicki ton charakterystyczny dla serii Halo. Jednak otwarty świat typu sandbox pozwala na kreatywne podejście do starć, a sporadyczne pojawianie się eksperymentalnej broni wywołuje ten charakterystyczny dreszczyk emocji związany z łupami. Tryb wieloosobowy również zawiera elementy przypominające Borderlands, a wydarzenia, punkty doświadczenia i wyzwania pozwalają rozbudowywać arsenał.

Porada od profesjonalisty Skup się na zbieraniu ulepszeń broni i pojazdów we wczesnych strefach otwartego świata. Znacząco zmieniają one twoje podejście do walki, zanim pojawią się przeciwnicy z późniejszych etapów gry.

Nasza ocena: „Halo Infinite” nie jest tak chaotyczne jak „Borderlands 4”, ale oferuje satysfakcjonującą rozgrywkę strzelecką z odpowiednią dawką łupów, by wzbudzić ciekawość fanów. Jeśli lubisz strzelanie, eksperymentowanie z konfiguracjami postaci i świat, który nagradza eksplorację, to jest to gra dla Ciebie w uniwersum „Halo”.

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13. Deep Rock Galactic [Najlepsza gra kooperacyjna typu looter dla fanów Borderlands, którzy lubią podziemne szaleństwa]

Nasza ocena Enebameter 7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Gatunek Strzelanka kooperacyjna z perspektywy trzeciej osoby, gra typu looter, oparta na misjach Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok premiery 2022 (pełna wersja) Twórca/twórcy Ghost Ship Games, Coffee Stain Publishing Średni czas rozgrywki 30–150+ godzin Najlepsze dla Dla drużyn, które chcą przeżyć chaos w trybie kooperacyjnym, łączący wydobywanie surowców i strzelaniny

W grze Deep Rock Galactic miejsce twardzielskich łowców skarbów zajmuje drużyna krasnoludów wyposażona w arsenał broni palnej, wiertarek i materiałów wybuchowych. Misje są krótkie, ale intensywne: trzeba pokonać hordy przeciwników, zebrać surowce, unikać zagrożeń i przetrwać. Proceduralne generowanie jaskiń sprawia, że spotkania z przeciwnikami są nieprzewidywalne, a każda zdobycz lub ulepszenie broni daje poczucie zasłużonego sukcesu.

W porównaniu z najlepszymi grami z serii Borderlands ta ma mniejszą skalę, ale oferuje jeszcze większy chaos w trybie kooperacyjnym. Nie ma tu pandemonium w stylu cel-shadingu ani głupkowatych postaci niezależnych, ale praca zespołowa ma większe znaczenie niż kiedykolwiek. Każda z grywalnych postaci ma swoją rolę, a improwizowanie w trakcie misji daje niesamowitą satysfakcję. Walka jest brutalna, ale precyzyjna, a system zdobywania łupów nagradza powtarzanie misji, nie sprawiając wrażenia wypełniacza.

Porada od profesjonalisty Zawsze zabieraj ze sobą przynajmniej jednego inżyniera z wieżyczkami. Dobrze umieszczona wieżyczka może sprawić, że rój przeciwników przestanie być niemożliwy do pokonania, a stanie się możliwy do opanowania, zwłaszcza w misjach o wyższym poziomie trudności.

Nasza ocena: „Deep Rock Galactic” zaspokaja pragnienie gry w stylu „Borderlands” w formie kooperacyjnej gry typu dungeon-crawler. Łupy mają znaczenie, strzelaniny są zabawne, a chaos jest nieustanny. Jeśli kochasz kooperacyjne szaleństwo z „Borderlands”, ale chcesz zagłębić się w coś nieco bardziej przemyślanego pod ziemią, to jest to gra dla ciebie.

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Moja ogólna opinia na temat gier podobnych do Borderlands 4

Jeśli szukasz kolejnej wielkiej dawki emocji przed otwarciem kolejnego Skarbca, nasza lista gier podobnych do Borderlands 4 ma coś dla każdego gracza. Te tytuły oddają magię pętli „zdobądź łup i strzelaj”, dodając jednocześnie swój własny, unikalny charakter do tego gatunku w roku 2026 .

Najlepsza gra dla miłośników fantastycznego chaosu → „Krainy cudów Tiny Tiny” ”. Ta gra jest najbliższa oryginalnej serii, ponieważ wzbogaca klasyczną formułę o zaklęcia i humor rodem z gier planszowych.

”. Ta gra jest najbliższa oryginalnej serii, ponieważ wzbogaca klasyczną formułę o zaklęcia i humor rodem z gier planszowych. Najlepsza gra dla miłośników niekończącej się grindowania → Destiny 2 . Oferuje najbardziej dopracowaną rozgrywkę strzelecką w branży oraz system społecznościowy, który wciąga na setki godzin.

. Oferuje najbardziej dopracowaną rozgrywkę strzelecką w branży oraz system społecznościowy, który wciąga na setki godzin. Najlepsza gra z agresywnymi mocami → Outriders . Ta gra zmusza cię do grania jak szaleniec, ponieważ leczy się tylko wtedy, gdy zadajesz ogromne obrażenia wrogom.

. Ta gra zmusza cię do grania jak szaleniec, ponieważ leczy się tylko wtedy, gdy zadajesz ogromne obrażenia wrogom. Najlepsza gra pod względem głębi taktycznej → Tom Clancy’s The Division 2 . Zamiast żartów oferuje surową, realistyczną scenerię, w której osłona i pozycjonowanie mają większe znaczenie niż przypadkowy fart.

. Zamiast żartów oferuje surową, realistyczną scenerię, w której osłona i pozycjonowanie mają większe znaczenie niż przypadkowy fart. Najlepsza gra dla prawdziwych łowców łupów → Diablo IV. Broń palną zastępuje tu magia, ale uczucie „jeszcze tylko jeden bieg” jest identyczne jak w Pandorze dzięki głębokiej personalizacji postaci.

Nie musisz czekać, aż Gearbox wyda nowe arcydzieło, by cieszyć się akcją na najwyższym poziomie. Wybierz ścieżkę, która pasuje do Twojego stylu, ponieważ gry takie jak „Borderlands 4” to idealna propozycja dla każdego najemnika spragnionego łupów.

Często zadawane pytania