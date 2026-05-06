20 giochi simili a Balatro – Le migliori alternative da provare nel 2026

Se stai cercando giochi simili a Balatro, probabilmente sei alla ricerca di quella stessa scarica di adrenalina data dalle decisioni ad alto rischio, dalle sinergie sorprendenti e dall’impulso immediato di fare “ancora un tentativo”.

Dopo aver passato centinaia di ore su Balatro, ricordo ancora il momento in cui una singola combo con il Joker ha trasformato un tentativo fallito in una delle mie partite con il punteggio più alto. Quel tipo di svolta crea una sensazione difficile da eguagliare, ed è per questo che trovare le alternative giuste è importante.

Questa guida ti presenta 20 giochi simili a Balatro, scelti con cura, che catturano quella stessa energia coinvolgente.

Se ti piacciono i giochi di strategia con la costruzione del mazzo, le meccaniche in stile poker o la tensione imprevedibile dei roguelike, qui scoprirai titoli che offrono la creatività, la profondità e la rigiocabilità che tutti i fan di Balatro apprezzano.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Balatro

Alcuni giochi si distinguono dagli altri quando si tratta di catturare quel mix di strategia, fortuna e progressione appagante tipico di Balatro. Questi 3 titoli offrono la combinazione più forte di sinergia, rigiocabilità e meccaniche creative basate sulle carte.

Ognuno si distingue per un motivo diverso, ma tutti offrono qualcosa che i fan di Balatro riconosceranno e apprezzeranno immediatamente.

1 Slay the Spire 2019 Questo roguelike con meccanica di costruzione del mazzo, che ha definito un genere, si distingue perché ogni decisione conta e ogni partita crea un nuovo percorso di potenti sinergie tra le carte. Buy now 2 Cloverpit 2024 Questo gioco di strategia con le carte in stile minimalista si distingue per combinazioni ingegnose che si intensificano rapidamente e creano quegli stessi emozionanti capovolgimenti di fronte che i giocatori di Balatro adorano. Buy now 3 Luck be a Landlord 2021 Questo roguelike ispirato alle slot machine conquista i giocatori grazie al mix di casualità, bonus cumulativi e strategie di sviluppo a lungo termine davvero appaganti. Buy now

Questi sono i 3 giochi che meglio catturano lo spirito di Balatro. Continua a scorrere per esplorare l’elenco completo delle alternative e trovare quella più adatta al tuo stile.

20 giochi simili a Balatro – Elenco completo delle alternative avvincenti

In questa sezione ti presentiamo i migliori giochi simili a Balatro, che offrono lo stesso mix di strategia, sinergia ed emozioni imprevedibili che rendono questo titolo così avvincente.

Ogni gioco offre una propria interpretazione della costruzione del mazzo, della tensione tipica dei roguelike o delle meccaniche in stile poker, regalandoti tantissime nuove esperienze da esplorare. Se ti piace scoprire altri giochi simili a Balatro, adorerai la selezione completa qui sotto.

Quanti di questi hai già provato?

1. Slay the Spire [Il gioco imperdibile simile a Balatro per la costruzione strategica del mazzo]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Deckbuilding, Roguelite, Strategia Piattaforme PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, dispositivi mobili Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Mega Crit (sviluppatore e editore) Durata media di gioco/Caratteristiche uniche Oltre 50 ore, quattro personaggi unici, sistema delle reliquie, percorsi ramificati, supporto alle mod Ideale per Giocatori che amano la strategia approfondita con le carte e la progressione a turni Cosa mi è piaciuto Interfaccia pulita, alto potenziale di sinergia, rigiocabilità infinita

Slay the Spire è un deckbuilder che ha ridefinito il genere, in cui i giocatori scalano una torre mutevole piena di nemici, eventi e potenti reliquie. Ogni partita si concentra sulla costruzione di un mazzo strategico, sulla scelta delle carte e sulla reazione a opportunità imprevedibili.

Lo stile grafico è pulito e intuitivo, il che ti permette di concentrarti sulla pianificazione, sulle combo e sulle decisioni tattiche. Combatti in battaglie a turni, scegli il percorso tra i rami del labirinto e sperimenta sinergie tra le carte che cambiano radicalmente da una partita all’altra.

Il suo punto di forza principale sta nel profondo potenziale di sinergia. Ogni personaggio introduce meccaniche distinte che si combinano con reliquie ed eventi per creare strategie potenti e a volte inaspettate.

Consiglio dell’esperto Scegli subito una singola sinergia su cui puntare. I mazzi mirati funzionano molto meglio di quelli sparsi, e un tema forte spesso ti aiuterà a superare gli scontri difficili nella fase avanzata del gioco.

Il design meccanico ben strutturato, l’equilibrio costante e le scelte significative conferiscono a ogni partita un’identità ben definita. Se a questo aggiungi un ampio supporto alle mod, le espansioni e gli incontri casuali, il gioco offre un’enorme rigiocabilità.

Slay the Spire rimane avvincente perché ogni decisione conta e ogni carta scelta può portare a uno stile di gioco completamente diverso. I fan di Balatro apprezzeranno la sua combinazione di creatività, rischio e strategia ad alto rischio.

Il mio verdetto: Slay the Spire è il gioco più completo per i giocatori di Balatro che cercano profondità, rigiocabilità e sinergie tra le carte infinitamente soddisfacenti.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE SLAY THE SPIRE GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

2. Cloverpit [Un gioco di carte frenetico e basato sulla fortuna, simile a Balatro]

Il nostro punteggio 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Roguelite, strategia da slot machine, horror Piattaforme PC Anno di uscita 2024 Creatore/i Enigma Games (sviluppatore), Enigma Publishing Durata media di una partita/Caratteristiche uniche Partite da 20 a 40 minuti, oltre 150 ciondoli, sistema di debiti, atmosfera da escape room Ideale per Giocatori che amano la tensione, la casualità e la creazione di sinergie creative Cosa mi è piaciuto Sistema di talismani unico, atmosfera inquietante, progressione veloce

Cloverpit ti catapulta in una tetra cella sotterranea e ti costringe a far girare una slot machine truccata per sopravvivere. Invece di costruire un mazzo di carte, accumuli amuleti e oggetti che manipolano le probabilità e alterano il comportamento di ogni rullo.

Il gioco punta molto sulla sua struttura roguelite da slot machine, dove ogni giro è una scommessa contro un debito crescente che devi saldare prima che scada il tempo. L’estetica horror low-poly crea una tensione costante, dando a ogni decisione un senso di peso e urgenza.

La sua caratteristica principale è l’enorme assortimento di oltre 150 amuleti e modificatori che permettono ai giocatori di aggirare le regole della slot machine. Questi oggetti si sommano, si fondono e creano sinergie in modi creativi, rendendo ogni partita unica.

Il potenziale di infrangere le regole è enorme e offre quei momenti imprevedibili e basati sulle combo che i fan dei migliori giochi di deck-building apprezzeranno sicuramente. Cloverpit offre anche partite con semi casuali, una modalità infinita e una meta-progressione persistente che ti permette di sbloccare nuovi talismani e strategie col passare del tempo.

Consiglio dell’esperto Dai la priorità agli incantesimi che influenzano la frequenza dei rulli nelle prime fasi della partita. Aumentare la costanza è molto più efficace che inseguire bonus ad alto rischio e di solito porta a build più stabili nelle fasi finali del gioco.

Il mix di atmosfera horror, posta in gioco crescente e gameplay basato sulle sinergie di Cloverpit crea un’esperienza tesa ma gratificante. L’equilibrio tra rischio e controllo rispecchia ciò che i fan di Balatro amano, offrendo al contempo una svolta meccanica completamente nuova grazie alla casualità delle slot machine.

Il mio verdetto: Cloverpit è una scelta avvincente per i giocatori che cercano la creatività in stile Balatro, con un’atmosfera più cupa e un sistema strategico innovativo basato sulle slot.

3. Che la fortuna sia dalla parte del padrone di casa [Una rivisitazione in stile slot machine di giochi come Balatro]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Roguelite, strategia con slot machine, deckbuilding Piattaforme PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, dispositivi mobili Anno di uscita 2021 Creatore/i TrampolineTales (Sviluppatore e Editore) Durata media di gioco/Caratteristiche uniche Partite da 10 a 30 minuti, sinergie tra oggetti, modalità infinita, contenuti sbloccabili Ideale per Giocatori che amano le partite veloci e una progressione basata su potenti combo Cosa mi è piaciuto Grafica accattivante, centinaia di sinergie, sessioni veloci e immediate

Che la fortuna sia dalla parte del padrone di casa è un roguelite in stile slot machine in cui ogni giro genera simboli che producono monete, bonus o reazioni a catena. Invece di costruire un mazzo, crei un “inventario” di slot che funziona come una griglia strategica.

Il risultato è un ciclo davvero avvincente che trasforma il generatore casuale (RNG) in una strategia significativa, permettendo ai giocatori di manipolare le probabilità, accumulare effetti bonus e creare potenti sinergie. Le sessioni di gioco sono volutamente brevi, il che rende facile buttarsi, sperimentare e scoprire nuove combinazioni.

Il cuore dell’esperienza sta nella ricca lista di combinazioni di oggetti e simboli, che interagiscono in modi sorprendenti e inaspettati. Un piccolo cambiamento all’inizio di una partita può avere un effetto valanga man mano che i modificatori si accumulano e i simboli si attivano a vicenda.

Consiglio dell’esperto Concentrati sulla creazione di gruppi di simboli che si alimentano a vicenda. La sinergia orizzontale supera sempre le scelte isolate di alto valore e porta a giri più costanti nelle fasi avanzate del gioco.

Questo sistema offre lo stesso appagante processo di scoperta che i fan dei migliori giochi di puzzle apprezzano, specialmente quando una tavola debole si trasforma improvvisamente in un motore che genera un valore enorme.

La pixel art e la scrittura eccentrica aggiungono fascino senza distrarre dal nucleo strategico. Sbloccabili, obiettivi e meta-progressione offrono ai giocatori obiettivi a lungo termine, mentre la modalità infinita mantiene viva la sfida all’infinito.

Che la fortuna sia dalla parte del padrone di casa ha successo perché cattura il divertimento di costruire una macchina che diventa più forte ad ogni turno. Il suo mix di partite brevi, umorismo eccentrico e profondo potenziale di sinergia lo rende una scelta eccellente per i giocatori che amano il gameplay basato sul rapporto rischio-ricompensa di Balatro.

Il mio verdetto: “Che la fortuna sia dalla parte del padrone di casa” è perfetto per chi cerca un gioco veloce, ricco di combo, con infinite possibilità di sperimentare e ottimizzare ogni partita.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

4. Monster Train [Un gioco strategico di costruzione del mazzo simile a Balatro con combattimenti articolati]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Costruzione di mazzi, Roguelite, Strategia Piattaforme PC, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation Anno di uscita 2020 Creatori Shiny Shoe (sviluppatore), Good Shepherd Entertainment Durata media di gioco/Caratteristiche uniche Partite da 30 a 45 minuti, cinque clan, potenziamenti degli artefatti, battaglie su più corsie Ideale per Giocatori che amano le tattiche complesse e le strategie di mazzo in continua evoluzione Cosa mi è piaciuto Combattimenti articolati, enorme varietà di build, ritmo eccellente

Monster Train porta la formula della costruzione di mazzi a un livello superiore introducendo il combattimento su più corsie, un sistema che ti costringe a gestire più campi di battaglia contemporaneamente. Devi difendere un treno a più piani, piazzando le unità in modo strategico mentre costruisci un mazzo che diventa sempre più forte a ogni partita.

Questa struttura a livelli aggiunge una profondità tattica che va ben oltre il formato a percorso unico che si vede in molti deckbuilder. In ogni partita, i giocatori combinano le abilità dei clan, potenziano le unità, scelgono gli artefatti e si muovono lungo percorsi ramificati che offrono scelte significative.

Il punto di forza del gioco sta nella sua enorme varietà. Con tanti clan, ognuno con meccaniche distinte, centinaia di percorsi di potenziamento e innumerevoli combinazioni, ogni partita ha il potenziale per diventare qualcosa di nuovo. Rischio e ricompensa sono al centro del gioco, dato che i percorsi più difficili portano a bonus migliori.

Questo livello di decisione è uno dei motivi principali per cui Monster Train viene spesso paragonato ai migliori giochi di strategia, perché unisce il posizionamento tattico alla creazione di sinergie basate sulle carte. La curva di difficoltà sembra equilibrata e si adatta man mano che la tua esperienza cresce. La sua vivace comunità di modder continua ad arricchire il gioco con nuovi contenuti e nuovi modi di giocare.

Consiglio dell’esperto Scegli un clan principale come motore e lascia che il clan secondario funga da supporto. Le build mirate si potenziano più velocemente e traggono maggior beneficio dalle sinergie tra i manufatti.

Monster Train offre partite veloci e appaganti in cui ogni scelta conta, dal posizionamento delle unità ai potenziamenti delle carte. Rispecchia l’amore di Balatro per la potenza crescente e le build creative, offrendo al contempo un tocco più tattico e articolato.

Il mio verdetto: Monster Train è l’ideale per i fan di Balatro che cercano decisioni tattiche più profonde e partite caotiche e ricche di sinergie, che premiano costantemente la sperimentazione.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE MONSTER TRAIN GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

5. Dungeon e giocatori d’azzardo degenerati [Un roguelike deck-builder all’insegna del rischio, simile a Balatro]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Deckbuilding, Roguelike, Dungeon Crawler Piattaforme PC Anno di uscita 2023 Creatore/i Leanthus Games (Sviluppatore e Editore) Durata media di una partita/Caratteristiche uniche Partite da 20 a 40 minuti, meccaniche di scommessa, dungeon ramificati Ideale per Giocatori che amano la tensione del poker unita all’esplorazione dei dungeon Cosa mi è piaciuto Umorismo caotico, scommesse ingegnose, decisioni soddisfacenti ispirate al poker

Dungeon e giocatori d’azzardo degenerati unisce l’esplorazione dei dungeon a un caotico sistema di scommesse che rende ogni scelta rischiosa ma gratificante. Ogni incontro è strutturato come un duello a carte in cui giochi le mani, piazzi le scommesse e usi le abilità per manipolare le probabilità a tuo favore.

Il tono è giocoso e irriverente, il che conferisce al gioco una personalità che lo distingue dai deckbuilder più seri. Il suo stile grafico punta sull’umorismo volgare e sui personaggi espressivi, in linea con l’energia spericolata del gameplay.

La struttura roguelike aumenta la tensione. Esplori percorsi ramificati nei dungeon, raccogli reliquie, sblocchi nuove carte e affronti nemici che ti costringono a giocare d’azzardo. Molte carte influenzano le puntate e gli esiti, creando momenti in cui una singola decisione determina l’esito dell’intera partita.

Consiglio dell’esperto Cerca fin dall’inizio le carte che influenzano i valori delle puntate. Aumentare la tua vincita potenziale moltiplica il valore anche delle mani più modeste nelle fasi successive della partita.

Questo mix di tensione da poker, progressione nei dungeon e gestione del rischio rende il gameplay davvero coinvolgente. Ogni partita sembra una scommessa, nel senso migliore del termine.

Questo gioco ha successo perché abbraccia il caos pur premiando il gioco intelligente. Cattura l’emozione di sfidare la fortuna, rendendolo un’ottima scelta per i fan di Balatro che amano prendere decisioni basate sul rischio.

Il mio verdetto: un deck-builder divertente, spericolato e strategico che offre emozioni in stile poker all’interno di un’esperienza di esplorazione dei dungeon.

6. Dicey Dungeons [Un gioco stravagante basato sui lanci di dadi, simile a Balatro]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Roguelike, Dadi-Builder, Strategia Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, dispositivi mobili Anno di uscita 2019 Creatore/i Terry Cavanagh (sviluppatore), Distractionware Durata media di gioco/Caratteristiche uniche Partite da 15 a 30 minuti, più di sei personaggi, sfide a episodi Ideale per Giocatori che amano le partite veloci e tattiche con un tocco eccentrico Cosa mi è piaciuto Meccaniche di gioco con i dadi uniche, varietà di personaggi, presentazione divertente

Dicey Dungeons riprende la formula roguelike e sostituisce le carte tradizionali con una meccanica in cui i dadi fungono da carte, creando un sistema unico in cui il valore di ogni lancio determina come funzionano le tue abilità.

Ogni partita è veloce, tattica e piena di decisioni intelligenti in cui rischio e ricompensa si alternano. Raccogli equipaggiamento, potenzi le abilità e improvvisi strategie in base ai dadi che tiri ogni turno. La presentazione è vivace e affascinante, con musica allegra e una narrazione spiritosa che rendono ogni sessione spensierata e divertente.

La varietà dei personaggi è uno dei punti di forza del gioco. Ogni eroe ha un set di regole completamente diverso che cambia il tuo approccio alle battaglie. Alcuni manipolano i valori dei dadi, altri si affidano alla casualità e altri ancora introducono minigiochi all’interno di ogni combattimento.

Consiglio dell’esperto Dai la priorità all’equipaggiamento che modifica i valori dei dadi. La flessibilità è molto più preziosa del danno puro e spesso ti permette di adattarti ai tiri sfavorevoli.

Questa variazione costante mantiene l’esperienza sempre fresca e fa sì che Dicey Dungeons si distingua tra i migliori giochi indie. Episodi sbloccabili, modificatori e sfide estendono inoltre la rigiocabilità ben oltre la campagna principale.

Dicey Dungeons ha successo perché combina decisioni strategiche con partite veloci e un umorismo spensierato. Offre lo stesso flusso appagante di costruire una partita, sperimentare con le meccaniche e adattarsi al volo che i fan di Balatro adorano.

Il mio verdetto: un roguelike creativo, affascinante e dal ritmo serrato che offre tattiche ingegnose e una rigiocabilità infinita grazie ai suoi sistemi basati sui dadi.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE DICEY DUNGEONS GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

7. Inscryption [Un gioco di carte psicologico e cupo simile a Balatro]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Deckbuilding, Horror, Puzzle, Narrativo Piattaforme PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Daniel Mullins Games, Devolver Digital Durata media di gioco/Caratteristiche uniche 8–12 ore di storia, modalità roguelike, elementi da escape room Ideale per Giocatori che amano i giochi di carte d’atmosfera con un tocco di mistero Cosa mi è piaciuto Stile inquietante, enigmi ingegnosi, sorprese continue

Inscryption è un’esperienza di deck-building davvero inquietante che fonde horror psicologico, meta-narrazione e risoluzione di enigmi in uno dei giochi di carte più sorprendenti mai realizzati.

Inizi intrappolato in una baita buia di fronte a una figura misteriosa che ti costringe a giocare a un gioco di carte tattico con regole rigide sulle risorse, decisioni rischiose e un senso opprimente di pericolo. L’atmosfera è indimenticabile grazie al potente design audio e allo stile visivo inquietante.

La caratteristica più impressionante del gioco è la sua struttura. Inscryption presenta diversi atti, ognuno con meccaniche, temi visivi e colpi di scena narrativi radicalmente diversi. Quello che inizia come un teso duello di carte confinato nella capanna si evolve in qualcosa di molto più grande, combinando enigmi da escape room, elementi ARG e una storia a più livelli che tiene i giocatori con il fiato sospeso ad ogni svolta.

Il gameplay di base rimane solido per tutto il gioco, offrendo scelte tattiche, sacrifici significativi e un senso di pressione che rispecchia la posta in gioco di Balatro, ma con un tono più cupo.

Consiglio dell’esperto Usa le carte sacrificabili con saggezza. Gli scambi iniziali che sembrano costosi spesso sbloccano alcune delle strategie più potenti man mano che il gioco va avanti.

Inscryption è un successo perché non smette mai di sorprenderti. Il suo mix di horror, meccaniche ingegnose e sperimentazione narrativa lo rende una delle esperienze con le carte più memorabili disponibili oggi.

Il mio verdetto: un deck-builder avvincente e suggestivo che fonde storia, enigmi e tattiche in un’esperienza inquietante, perfetta per chi cerca qualcosa di più cupo di Balatro.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

8. Roguebook [Un deck-builder fantasy simile a Balatro creato da uno dei co-autori di Magic]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Deckbuilding, Roguelike, Fantasy Piattaforme PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Anno di uscita 2021 Creatori Abrakam Entertainment, Richard Garfield Durata media di gioco/Caratteristiche uniche Mazzi a squadre, esplorazione della mappa, potenti combo Ideale per Giocatori che cercano profondità tattica con un tocco fantasy Cosa mi è piaciuto Le coppie di eroi, il mondo vivace, il grande potenziale di sinergia

Roguebook si distingue per il suo innovativo sistema di eroi in tag-team, in cui costruisci un mazzo condiviso da due personaggi contemporaneamente.

Ogni eroe ha abilità uniche e, combinandole, si sbloccano potenti sinergie, combo posizionali e strategie a più livelli che si evolvono man mano che avanzi nel gioco. Questa struttura a due eroi conferisce alle battaglie un tocco tattico che la distingue dai tradizionali giochi di costruzione di mazzi con un solo eroe.

Il gioco inserisce inoltre la costruzione del mazzo in un mondo più ampio. Esplori una mappa dipinta a mano scoprendo tessere, raccogliendo tesori, sbloccando eventi e scegliendo le battaglie. Questa esplorazione aggiunge decisioni significative che vanno oltre la scelta delle carte, rafforzando al contempo l’ambientazione fantasy del gioco.

Consiglio dell’esperto Dai la priorità alle abilità degli eroi che si completano a vicenda. Posizionare un eroe in prima linea resistente con un eroe in seconda linea che infligge danni elevati crea alcune delle combinazioni più potenti.

La vivace direzione artistica è opera del team che ha creato Faeria, con il contributo di Richard Garfield, co-creatore di Magic: The Gathering, che conferisce al gioco una profondità meccanica impressionante.

Roguebook si distingue per il suo design basato sulle sinergie, la varietà delle carte, i potenziamenti degli artefatti e la progressione ramificata. Questi sistemi permettono di creare build super creative che piacciono ai giocatori che amano sperimentare, proprio come nei migliori giochi fantasy.

Roguebook ha successo perché fonde profondità tattica, esplorazione e un design fantasy splendidamente illustrato in un’unica esperienza coerente.

Il mio verdetto: un deck-builder elegante e strategico che premia la sperimentazione, perfetto per i fan di Balatro che amano le ambientazioni fantasy e le potenti combinazioni.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE ROGUEBOOK GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

9. Griflands [Un gioco basato sulla negoziazione simile a Balatro, ma con una svolta]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Deckbuilding, RPG, Roguelike, Narrativo Piattaforme PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Klei Entertainment Durata media di gioco/Caratteristiche uniche Doppio mazzo, battaglie di negoziazione, trame ramificate Ideale per Giocatori che amano i giochi di carte con una trama ricca e piena di scelte Cosa mi è piaciuto Sistema di negoziazione, trama ben scritta, grande rigiocabilità

Griftlands offre una delle interpretazioni più originali del genere deckbuilding grazie a due sistemi di carte distinti: uno per il combattimento e uno per la negoziazione.

Invece di risolvere tutto con la forza, puoi discutere, persuadere, intimidire o bluffare per superare i conflitti usando un mazzo completamente separato. Questo crea un’esperienza dinamica in cui ogni incontro diventa una scelta tra diplomazia e violenza, ognuna con rischi e ricompense diversi.

La profondità narrativa del gioco lo distingue dalla maggior parte dei giochi di carte roguelike. Il mondo è pieno di personaggi memorabili, missioni ramificate e decisioni moralmente complesse che plasmano ogni partita. La presenza di più protagonisti giocabili cambia inoltre la storia, le meccaniche e le strategie disponibili.

Consiglio dell’esperto Investi subito nelle carte di negoziazione che generano compostezza. Proteggere le tue argomentazioni migliora notevolmente le tue possibilità negli incontri diplomatici difficili.

Questa varietà e la progressione basata sulle scelte fanno sì che Griftlands si distingua tra i migliori giochi di ruolo, soprattutto per i giocatori che apprezzano gli archi narrativi dei personaggi e la costruzione del mondo.

La costruzione del mazzo è altamente personalizzabile. Le carte si evolvono grazie ai potenziamenti, le reliquie offrono potenti bonus e le tue decisioni determinano quali alleati o nemici ti farai lungo il percorso. Lo stile grafico distintivo del gioco e l’eccellente sound design danno vita al suo mondo fantascientifico.

Griftlands ha successo perché unisce una progressione guidata dalla trama a un gioco di carte strategico e a scelte significative.

Il mio verdetto: un mix avvincente di negoziazioni, combattimenti e scelte narrative, ideale per i fan di Balatro che vogliono una trama più approfondita intrecciata alle loro partite di deckbuilding.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE GRIFTLANDS GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

10. Stendardi della rovina [Un RPG tattico con carte simile a Balatro in un’ambientazione cupa]

Il nostro punteggio 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Deckbuilding, RPG tattico, Roguelike Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Anno di uscita 2020 Autore/i MonteBearo, Goblinz Publishing Durata media di gioco/Caratteristiche uniche Combattimenti a squadre, abilità dei personaggi, morte permanente Ideale per Giocatori che amano la profondità tattica dei sistemi basati sulle carte Cosa mi è piaciuto Sinergia del gruppo, atmosfera cupa, progressione significativa

Stendardi della rovina offre una versione più cupa del deckbuilding, concentrandosi sul combattimento tattico orientato al gruppo. Invece di controllare un singolo eroe, gestisci una squadra di unità, ognuna con abilità, ruoli e percorsi di potenziamento unici.

Ogni carta rappresenta un’azione tattica e il posizionamento gioca un ruolo fondamentale, poiché spostare i membri del tuo gruppo tra le corsie determina chi attacca, chi difende e chi subisce i danni. Lo stile visivo cupo e la narrazione d’atmosfera rafforzano la posta in gioco di ogni battaglia.

La progressione è strettamente legata ai tuoi personaggi. Ogni alleato acquisisce abilità, equipaggiamento e carte specifiche per la propria specie che plasmano la tua strategia, creando configurazioni distinte in ogni partita. La morte permanente aggiunge tensione, trasformando ogni decisione in un rischio calcolato.

Questa struttura rende il gioco particolarmente appagante per gli appassionati dei migliori giochi di ruolo tattici, perché unisce la strategia basata sulle unità alla flessibilità di un mazzo personalizzabile. La direzione artistica è straordinaria, con un design dei personaggi dettagliato che dà vita al suo mondo cupo.

Consiglio dell’esperto Dai la priorità alle carte che influenzano la posizione dei nemici. Controllare il campo di battaglia spesso conta più del danno puro e apre la strada a combo più potenti.

Stendardi della rovina riesce a offrire un profondo potenziale di sinergia tra più personaggi, mantenendo ogni partita imprevedibile e stimolante. I fan di Balatro apprezzeranno come una strategia solida possa trasformare una battaglia disperata in una vittoria decisiva.

Il mio verdetto: un gioco di costruzione di mazzi cupo e tattico che premia il posizionamento intelligente e la sinergia del gruppo, perfetto per chi ama la profondità strategica unita alla progressione in stile roguelike.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

11. Deck of Ashes [Un deck-builder roguelike dark fantasy simile a Balatro]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Deckbuilding, Roguelike, Dark Fantasy Piattaforme PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Anno di uscita 2020 Sviluppatori AY Games, Buka Entertainment Durata media di gioco/Caratteristiche uniche Sistema Deckcraft, hub di esplorazione, combattimento a griglia Ideale per Giocatori che amano la creazione, la trama e il fantasy crudo Cosa mi è piaciuto Atmosfera coinvolgente, creazione di carte, scelte significative

Deck of Ashes si immerge completamente in un mondo fantasy cupo e tetro, dove ogni scelta ruota attorno alla sopravvivenza, alla gestione delle risorse e alla pianificazione a lungo termine.

Invece di affidarsi esclusivamente alle carte che trovi, il gioco introduce un sistema unico di creazione del mazzo che permette ai giocatori di creare e modificare le carte usando le risorse raccolte durante l’esplorazione. Questo aggiunge un ulteriore livello di controllo sulla tua strategia, permettendo a ogni partita di assumere un’identità distinta, plasmata dalle carte che crei.

Il mondo è incentrato sull’esplorazione. Viaggi attraverso paesaggi corrotti, combatti mostri e torni al tuo accampamento base per curarti, potenziare le abilità, creare carte o accettare missioni legate alla trama. Questo accampamento funge da centro della progressione e crea un ciclo appagante di avventura, preparazione e miglioramento.

Consiglio dell’esperto Investi fin dall’inizio nella creazione di carte che garantiscano sostentamento o generazione di risorse. Questi strumenti fondamentali rendono le battaglie più difficili molto più gestibili nelle fasi successive della partita.

Il combattimento stesso unisce la costruzione del mazzo al posizionamento tattico su griglia, richiedendo ai giocatori di gestire abilità, distanze e schemi dei nemici. L’atmosfera è densa di tensione grazie alla grafica dark fantasy disegnata a mano e a una colonna sonora inquietante.

Deck of Ashes funziona perché combina creazione di mazzi, esplorazione e combattimento tattico in una struttura roguelike ben integrata. Il suo mondo è opprimente ma avvincente, e offre un’atmosfera unica che lo distingue dai deckbuilder più leggeri.

Il mio verdetto: un deckbuilder ricco e suggestivo, perfetto per chi cerca temi più cupi, profondità tattica e un alto livello di controllo grazie alla creazione delle carte.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

12. SteamWorld Quest: La mano di Gilgamech [Un gioco ricco di trama simile a Balatro]

Il nostro punteggio 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG con carte, combattimento a turni, avventura Piattaforme PC, Nintendo Switch Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Image & Form, Thunderful Publishing Durata media/Caratteristiche uniche 15–20 ore di storia, creazione del gruppo, alberi delle abilità Ideale per Giocatori che amano le battaglie con le carte incentrate sulla trama Cosa mi è piaciuto Storia affascinante, combattimenti ben curati, grafica stupenda

SteamWorld Quest: La mano di Gilgamech unisce la classica progressione dei giochi di ruolo a combattimenti strategici basati sulle carte, in un’avventura ben curata realizzata da uno studio noto per la creazione di mondi memorabili.

Il gioco segue un gruppo di adorabili eroi in un viaggio spensierato ma coinvolgente, offrendo una campagna lunga e ricca di storia che lo distingue dai deckbuilder più veloci incentrati sullo stile roguelike. Il suo mondo è vivace, divertente e pieno di fascino, supportato da una grafica espressiva disegnata a mano e da un eccellente sound design.

La personalizzazione è al centro dell’esperienza. Ogni membro del gruppo ha un mazzo di carte dedicato, alberi delle abilità e percorsi di potenziamento che ti permettono di definire i loro ruoli e sperimentare con una vasta gamma di strategie.

Gli scontri in combattimento trovano un ottimo equilibrio tra accessibilità e profondità, rendendoli appaganti senza mai risultare opprimenti. Il design ibrido tra RPG e gioco di carte crea un costante senso di progressione man mano che raccogli nuove carte, crei potenziamenti e affini la sinergia della tua squadra.

Consiglio dell’esperto Crea subito carte potenziate per i membri principali del tuo gruppo. Una base solida porta la squadra molto più lontano rispetto a distribuire le risorse su abilità meno incisive.

SteamWorld Quest si distingue per l’attenzione alla narrazione, la raffinatezza grafica e il design accessibile. Pur non essendo basato sui turni come Balatro, offre combattimenti con le carte ben congegnati, avvolti in una piacevole avventura narrativa.

Il mio giudizio: un gioco di ruolo con carte affascinante e ben rifinito, che unisce una strategia accessibile a una storia toccante, ideale per chi cerca un’alternativa a Balatro più incentrata sulla trama.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

13. Peglin [Un gioco ispirato al flipper, simile a Balatro]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Roguelike, basato sulla fisica, puzzle RPG Piattaforme PC, Nintendo Switch, dispositivi mobili Anno di uscita 2022 Creatore/i Red Nexus Games Durata media di gioco/Caratteristiche uniche Partite da 10 a 25 minuti, tiri basati sulla fisica, sinergie tra i cimeli Ideale per Giocatori che amano la fisica veloce e soddisfacente e la creazione di combo Cosa mi è piaciuto Partite avvincenti, reliquie ingegnose, gameplay in stile Peggle

Peglin unisce la fisica in stile Peggle alla progressione roguelike per creare un’esperienza sorprendentemente strategica e infinitamente divertente. Invece di giocare a carte, lanci sfere in un campo di pioli, facendole rimbalzare sulle superfici per infliggere danni, attivare effetti e creare slancio.

Ogni tiro è realistico e gratificante, soprattutto quando un rimbalzo fortunato porta a combo pazzesche. Il gameplay di base è semplice e ti prende subito, rendendolo perfetto per sessioni brevi e spontanee.

L'avanzamento nel gioco dipende dalle scelte tra nuove sfere e reliquie che cambiano radicalmente la tua partita. Questi potenziamenti funzionano come le carte e gli artefatti di un classico gioco di costruzione di mazzi, offrendo nuove meccaniche, effetti bonus e potenti sinergie.

Consiglio dell’esperto Dai la priorità alle reliquie che potenziano il ricaricamento delle sfere o la rigenerazione dei pioli. Avere più pioli attivi sul tabellone aumenta notevolmente il potenziale delle combo e stabilizza il danno inflitto nelle fasi finali del gioco.

Sperimentare con i tipi di sfere, gli effetti elementali e le interazioni tra le reliquie conferisce a ogni tentativo un tocco unico, mentre la struttura roguelike garantisce sfide sempre nuove. La graziosa grafica pixel art e il design accessibile rendono Peglin accattivante, ma è la profondità dei suoi sistemi a far tornare i giocatori.

Peglin ha successo perché trasforma la semplice fisica in un puzzle strategico, fondendo fortuna, tempismo e creazione di build in un unico ciclo fluido. I fan di Balatro apprezzeranno la stessa sensazione soddisfacente di vedere una partita ben costruita esplodere in risultati di alto valore.

Il mio verdetto: un roguelike divertente e creativo che unisce la fisica del flipper alla progressione delle costruzioni, perfetto per chi cerca un gameplay veloce e appagante con un enorme potenziale di sinergie.

14. Trials of Fire [Un gioco di strategia tattica simile alla complessità della costruzione del mazzo di Balatro]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG tattico, Deck-building, Strategia Piattaforme PC Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Whatboy Games Durata media di gioco/Caratteristiche uniche Gestione del gruppo, combattimenti tattici su griglia, missioni ramificate Ideale per Giocatori che amano le scelte tattiche approfondite e una progressione ricca Cosa mi è piaciuto Sinergia intelligente tra i membri del gruppo, combattimenti impegnativi, worldbuilding ben curato

Trials of Fire unisce combattimenti tattici, costruzione di mazzi e gestione del gruppo in un crudo mondo fantasy post-apocalittico dove ogni decisione plasma il tuo viaggio.

Comandi un trio di eroi, ognuno con abilità e mazzi di carte unici, e li guidi attraverso una landa desolata e ostile piena di battaglie, imboscate, missioni e scelte morali. Il mix di posizionamento tattico e abilità basate sul mazzo rende ogni scontro ben ponderato e altamente strategico.

La progressione si sviluppa attraverso bottini significativi, configurazioni dei personaggi ed eventi narrativi ramificati. I tuoi eroi ottengono equipaggiamento che modifica il loro mazzo di carte, permettendoti di personalizzare il tuo gruppo con combattenti in prima linea resistenti, agili combattenti a distanza o unità di supporto ricche di sinergia.

Consiglio dell’esperto Cerca di bilanciare il tuo gruppo con un personaggio difensivo. Ridurre i danni subiti all’inizio impedisce che le perdite si accumulino e dà tempo alla tua strategia principale di svilupparsi.

La mappa del mondo offre percorsi multipli ed eventi casuali, assicurando che nessuna spedizione sia uguale all’altra. La pianificazione a lungo termine è fondamentale, perché risorse, infortuni e esiti degli scontri influenzano le tue possibilità anche nelle fasi più avanzate della partita.

Trials of Fire ha successo perché richiede decisioni intelligenti in ogni fase, dall’esplorazione della mappa alle tattiche di combattimento momento per momento. Offre la stessa soddisfazione che i fan di Balatro adorano, dove una build ben costruita può trasformare uno scontro apparentemente impossibile in una vittoria trionfale.

Il mio verdetto: un RPG tattico ricco e impegnativo che premia la pianificazione accurata e la costruzione del mazzo basata sulle sinergie, ideale per i giocatori che cercano una strategia più profonda immersa in un mondo fantasy crudo e realistico.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

15. A un passo dall’Eden [Un gioco d’azione veloce come Balatro per chi punta sui riflessi]

Il nostro punteggio 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione in tempo reale, Deckbuilding, Roguelike Piattaforme PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Anno di uscita 2020 Creatore/i Thomas Moon Kang, Humble Games Durata media di gioco/Caratteristiche uniche Combattimenti in tempo reale su griglia, vastissima varietà di incantesimi, percorsi ramificati Ideale per Giocatori che cercano sfide frenetiche basate sull’abilità con un sistema di personalizzazione approfondito Cosa mi è piaciuto Azione intensa, combinazioni di incantesimi ingegnose, colonna sonora fantastica

A un passo dall’Eden offre un'esperienza di deckbuilding completamente diversa, combinando combattimenti in tempo reale su griglia con una selezione strategica degli incantesimi. Invece di giocare a turni, ti muovi, schivi e lanci incantesimi a tutta velocità, creando un ciclo di gioco che richiede riflessi rapidi e decisioni intelligenti.

Ogni partita ti spinge a padroneggiare nuove combinazioni di incantesimi, a reagire agli schemi dei nemici e a concatenare le abilità per ottenere il massimo impatto. La grafica in pixel art e la colonna sonora energica esaltano l’intensità e rendono ogni scontro avvincente.

La varietà di configurazioni è enorme. Con centinaia di incantesimi, artefatti e abilità specifiche per ogni personaggio, non ci sono due partite uguali. Puoi creare configurazioni incentrate su proiettili a raffica, controllo del campo di battaglia, cicli di cura o incantesimi devastanti a colpo singolo.

Questa varietà piace agli appassionati dei migliori giochi di avventura che amano scoprire nuove strategie attraverso la sperimentazione. Il sistema di percorsi ramificati aggiunge scelte significative, permettendoti di affrontare boss, sfide e finali diversi.

Consiglio dell’esperto Investi fin dall’inizio in incantesimi di mobilità e controllo della folla. Sopravvivere ai boss più tosti della fase avanzata del gioco diventa molto più facile quando riesci a plasmare il campo di battaglia a tuo vantaggio.

A un passo dall’Eden ha successo perché unisce il brivido dell’azione frenetica alla profondità di una costruzione del mazzo ben ponderata. Offre la stessa soddisfazione creativa che apprezzano i fan di Balatro, aggiungendo però una svolta completamente nuova e basata sull’abilità.Il mio verdetto: un roguelike ad alta velocità e altamente strategico, perfetto per chi cerca la profondità della costruzione del mazzo unita a combattimenti in tempo reale che richiedono ottimi riflessi.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE ONE STEP FROM EDEN GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

16. La notte di luna piena [Un gioco di costruzione del mazzo fiabesco simile a Balatro]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Costruzione del mazzo, basato sulla trama, fantasy Piattaforme PC, dispositivi mobili, Nintendo Switch Anno di uscita 2017 Creatore/i Giant Network Durata media di gioco/Caratteristiche uniche Classi multiple, trame ramificate, carte collezionabili Ideale per Giocatori che amano le scelte narrative e i temi fiabeschi Cosa mi è piaciuto Un mondo incantevole, percorsi rigiocabili, design ottimizzato per dispositivi mobili

La notte di luna piena è un affascinante gioco di carte in stile fiabesco che reinterpreta la storia di Cappuccetto Rosso attraverso battaglie con le carte ricche di atmosfera e scelte narrative ramificate.

Invece di concentrarsi sul tradizionale stile roguelike, il gioco unisce una narrazione leggera in stile RPG alla costruzione strategica del mazzo, permettendoti di plasmare il tuo percorso attraverso incontri con streghe, lupi, cavalieri e misteriosi spiriti della foresta. La presentazione è elegante e ispirata ai libri di fiabe, conferendo a ogni partita un’atmosfera calda ma leggermente inquietante.

La rigiocabilità è uno dei suoi punti di forza. Puoi sbloccare diverse classi, come Cavaliere, Suora, Strega e altre ancora, ognuna con meccaniche uniche e mazzi di carte completamente diversi. Questa varietà cambia la strategia di ogni partita e rende il gioco sorprendentemente profondo nonostante l’aspetto semplice.

Consiglio dell’esperto Inizia con classi adatte ai principianti come il Cavaliere. Il loro mazzo di carte ben bilanciato offre difesa e danno affidabili, rendendo le prime partite molto più tolleranti.

Visto che la struttura favorisce sessioni brevi e adatte ai dispositivi mobili, è perfetta per chi ama cicli di gioco brevi ma intensi, che lasciano comunque spazio alla sperimentazione e alla progressione.

La notte di luna piena funziona perché unisce una narrazione fiabesca a un sistema di costruzione del mazzo ingegnoso e a un costante senso di progressione. La grafica affascinante e i percorsi ramificati ti invogliano a rigiocarlo più e più volte.

Il mio verdetto: un gioco di costruzione di mazzi accogliente ma strategico, ideale per chi cerca la creatività in stile Balatro avvolta in un’atmosfera fiabesca e narrativa.

17. Hand of Fate 2 [Un gioco ibrido di azione e costruzione di mazzi simile a Balatro]

Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Deckbuilding, RPG d'azione, Avventura Piattaforme PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Anno di uscita 2017 Sviluppatore/i Sviluppo ribelle Durata media di gioco/Caratteristiche uniche Campagna da 15 a 25 ore, progressione in stile gioco da tavolo, combattimenti d’azione Ideale per Giocatori che amano gli incontri narrativi e il gameplay ibrido Cosa mi è piaciuto Sceneggiatura ben scritta, incontri vari, scelte decisive

Hand of Fate 2 offre un mix unico di narrazione in stile gioco da tavolo, costruzione del mazzo e combattimenti d’azione in tempo reale. Ogni partita si svolge come un viaggio da tavolo in cui scopri carte che rappresentano incontri, sfide, bottino e trame ramificate.

Quando sorgono i conflitti, il gioco si trasforma in fluide sequenze d’azione in cui combatti direttamente i nemici, creando un’esperienza ibrida che unisce strategia e combattimento basato sull’abilità. La trama è ricca e piena di personalità, e conferisce a ogni incontro un senso di profondità e mistero.

La progressione è gratificante grazie a bottini significativi, alle abilità dei seguaci e a un’ampia varietà di carte incontro che danno a ogni capitolo un’impronta diversa. Le scelte contano e spesso cambiano il modo in cui si svolgono le missioni successive. Rispetto al gioco originale, Hand of Fate 2 offre meccaniche più approfondite, un ritmo migliore e una creazione del mazzo più soddisfacente.

Consiglio dell’esperto Costruisci il tuo mazzo con incontri utili che curano, forniscono cibo o propongono sfide di abilità. Una preparazione equilibrata rende i capitoli difficili molto più gestibili.

I giocatori che amano esplorare nuove strategie in titoli come i migliori giochi bullet hell apprezzeranno l’intensità degli scontri e la preparazione tattica necessaria prima di ogni missione.

Hand of Fate 2 ha successo perché fonde narrazione, costruzione del mazzo e azione in un’unica avventura coerente. La sua atmosfera coinvolgente, l’ottima colonna sonora e la struttura ibrida rendono ogni partita un’esperienza sempre nuova.

Il mio verdetto: un RPG basato sul mazzo, elegante e innovativo, perfetto per i fan di Balatro che cercano scelte tattiche unite ad azione in tempo reale e ricchi incontri narrativi.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE HAND OF FATE GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

18. Carte Spellsword: Origini [Un RPG fantasy con carte simile a Balatro]

Il nostro punteggio 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Deckbuilding, RPG fantasy, Roguelike Piattaforme PC, dispositivi mobili Anno di uscita 2020 Creatore/i One Up Plus Entertainment Durata media di gioco/Caratteristiche uniche Fusione di carte, potenziamento e creazione, configurazioni sbloccabili Ideale per Giocatori che amano la creazione flessibile dei mazzi e i combattimenti fantasy Cosa mi è piaciuto Sistema di fusione approfondito, potenziamenti appaganti, ottima rigiocabilità

Carte Spellsword: Origini offre una classica avventura fantasy incentrata sulla fusione e il potenziamento delle carte, dando ai giocatori un alto livello di controllo sull’evoluzione del proprio mazzo.

Invece di affidarti solo alle carte che ti capitano a caso, puoi fondere, potenziare e modificare le carte per creare potenti abilità personalizzate. Questo sistema ti dà un senso unico di controllo su ogni mazzo e ti spinge a sperimentare in ogni partita.

La struttura segue il classico schema roguelike: esplora regioni pericolose, vinci scontri tattici a carte e prendi decisioni in cui rischio e ricompensa si bilanciano, influenzando la tua strategia a lungo termine.

L’ambientazione fantasy è tradizionale ma accattivante, con mostri, magia ed equipaggiamento che supportano un’ampia gamma di stili di gioco. Man mano che avanzi, sblocchi nuove classi, carte e combinazioni di fusione che aprono le porte a configurazioni estremamente creative.

Consiglio dell’esperto Prova a potenziare subito le fusioni invece di risparmiare risorse. Le carte personalizzate potenti spesso offrono più valore rispetto all’aggiunta di tante carte più deboli.

Ciò che rende il gioco davvero speciale è l’enorme numero di combinazioni di carte sbloccabili, che premiano i giocatori che amano perfezionare il mazzo durante la partita piuttosto che seguire schemi rigidi. Ogni tentativo è diverso dagli altri perché sono le carte che crei a definire il tuo percorso.

Il mio verdetto: un gioco di costruzione di mazzi fantasy flessibile e appagante, ideale per i fan di Balatro che amano personalizzare le carte, sperimentare con i potenziamenti e modellare la propria strategia al volo.

19. Dall’altra parte dell’Obelisco [Un deck-builder cooperativo simile a Balatro per squadre]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Co-op con costruzione di mazzi, Roguelite, RPG Piattaforme PC, Nintendo Switch Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Dreamsite Games, Paradox Arc Durata media di gioco/Caratteristiche uniche Co-op online, sinergia tra classi, mappe ramificate Ideale per Giocatori che cercano una strategia incentrata sul lavoro di squadra Cosa mi è piaciuto Profonda sinergia tra i membri del gruppo, contenuti ricchi, progressione ben strutturata

Dall’altra parte dell’Obelisco si distingue come uno dei rari roguelite cooperativi di tipo "deckbuilding", in cui puoi affrontare sfide impegnative sia da solo che con un massimo di tre amici. Ogni eroe ha un mazzo e un ruolo unici, rendendo la composizione del gruppo e la sinergia tra le classi fondamentali per il successo.

Le partite si svolgono su mappe ramificate piene di battaglie, eventi e bottino, dove ogni scelta influenza la strategia a lungo termine della tua squadra. La grafica in pixel art conferisce all’avventura un aspetto affascinante, mantenendo al contempo l’attenzione sulla tattica e sulla pianificazione.

Il gioco si distingue per la sua profondità e la sua rigiocabilità. Ci sono tante classi da sbloccare, ognuna con meccaniche articolate e potenti potenziamenti delle carte che ti permettono di creare formazioni creative.

Consiglio dell’esperto Costruisci il tuo gruppo attorno a ruoli complementari come tank, guaritore e damage dealer. Una forte sinergia tra i personaggi è molto più importante che concentrare tutta la potenza su un singolo eroe.

Una progressione dei bottini ben strutturata e un perfezionamento intelligente del mazzo regalano ai giocatori un forte senso di crescita in ogni avventura. Grazie alle numerose espansioni e ai DLC, il gioco continua ad arricchirsi con nuovi eroi, mappe e oggetti che incoraggiano la sperimentazione e il lavoro di squadra.

Dall’altra parte dell’Obelisco ha successo perché unisce strategia cooperativa, decisioni significative e una soddisfacente creazione di mazzi in un’esperienza coerente basata su turni. I fan di Balatro che amano il gameplay basato sulla sinergia si sentiranno subito a casa.

Il mio verdetto: un deckbuilder cooperativo profondo e appagante, perfetto per chi cerca una progressione in stile Balatro con un forte accento sul lavoro di squadra e sulle combinazioni di classi.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE ACROSS THE OBELISK GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

20. Monster Slayers [Un classico roguelike deck-building simile a Balatro]

Il nostro punteggio 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Deckbuilding, Roguelike, RPG Piattaforme PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Anno di uscita 2017 Creatori Nerdook Productions, Digerati Durata media di gioco/Caratteristiche uniche Corse veloci, varietà di classi, scelta dell’equipaggiamento Ideale per Giocatori a cui piace prendere decisioni tattiche veloci Cosa mi è piaciuto Ritmo serrato, classi di eroi divertenti, meccanica di gioco appagante

Monster Slayers è un classico roguelike deckbuilding dal ritmo serrato, incentrato su partite brevi e intense che premiano la pianificazione intelligente e la capacità di adattarsi velocemente.

Puoi scegliere tra una varietà di classi di eroi, ognuna con il proprio mazzo di carte e punti di forza unici, per poi farti strada attraverso percorsi ramificati nei dungeon pieni di mostri, tesori e potenziamenti. La struttura è compatta ed efficiente, rendendolo perfetto per chi vuole sessioni veloci senza rinunciare a una strategia significativa.

La progressione è chiara e di grande impatto. Man mano che avanzi, raccogli nuove carte, equipaggiamento e potenziamenti per il personaggio che ti permettono di modellare il tuo mazzo attorno a combo o stili di gioco specifici. Gli elementi RPG si integrano bene con la meccanica di costruzione del mazzo snella, offrendo quel tanto di personalizzazione che basta per incoraggiare la sperimentazione senza sopraffare il giocatore.

La sua presentazione indie, semplice ma affascinante, mette in risalto il gameplay, assicurando che l’attenzione rimanga sulle decisioni tattiche e sulla forza in continua evoluzione della tua configurazione.

Consiglio dell’esperto Scegli l'equipaggiamento che valorizza i punti di forza naturali della tua classe. Rafforzare le tue meccaniche di base ti garantisce partite molto più affidabili rispetto al cercare di rimediare alle tue debolezze.

Monster Slayers conquista grazie al suo ritmo serrato e alle solide basi meccaniche. Ogni partita sembra avere uno scopo preciso, e ogni classe incoraggia un approccio diverso che mantiene l’esperienza sempre fresca.

Il mio verdetto: un roguelike deckbuilder compatto e appagante, ideale per i fan di Balatro che amano le partite veloci e tattiche e un ciclo di progressione ben strutturato.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Il mio giudizio generale sui giochi simili a Balatro

Se sei un giocatore che ama il mix di sinergie, sorprese e sperimentazione basata sulle partite offerto da Balatro, ci sono alcuni giochi che si distinguono dagli altri come perfetti passi successivi.

Per i principianti → Slay the Spire.

Un gioco di costruzione di mazzi davvero unico, con meccaniche semplici e sinergie tra le carte infinitamente creative, che lo rendono il punto di ingresso più facile e più forte. Non c’è da stupirsi che molti giocatori lo considerino uno dei migliori giochi roguelike disponibili oggi.

Per chi ama la strategia → Monster Train.

I suoi combattimenti articolati su più corsie e l’enorme varietà di clan offrono alcune delle decisioni tattiche più appaganti del genere.

Per chi ama la casualità veloce e caotica → Che la fortuna sia dalla parte del padrone di casa.

Un roguelike in stile slot machine leggero e altamente rigiocabile che cattura l’emozione di partite imprevedibili e ricche di vincite.

Per gli amanti delle atmosfere cupe → Inscryption.

Un’esperienza di gioco con le carte, psicologica e incentrata sulla trama, che fonde enigmi, mistero e costruzione del mazzo come nessun altro gioco sa fare.

Queste scelte rappresentano i punti di partenza più accessibili, entusiasmanti e immediatamente gratificanti per chiunque sia alla ricerca di giochi simili a Balatro oggi.

Domande frequenti