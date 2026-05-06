20 jogos parecidos com o Balatro – As melhores alternativas para jogares em 2026

Se estás à procura de jogos como o Balatro, provavelmente estás à procura daquela mesma adrenalina das decisões de alto risco, das sinergias surpreendentes e daquela vontade instantânea de fazer mais uma jogada.

Depois de passar centenas de horas a jogar o Balatro, ainda me lembro do momento em que uma única combinação de Jokers transformou uma tentativa falhada numa das minhas jogadas com maior pontuação. Esse tipo de reviravolta cria uma sensação difícil de substituir, e é por isso que é importante encontrar as alternativas certas.

Este guia apresenta 20 jogos cuidadosamente escolhidos, semelhantes ao Balatro, que captam essa mesma energia viciante.

Se gostas de estratégia de construção de baralhos, mecânicas ao estilo do póquer ou da tensão imprevisível dos roguelikes, vais descobrir aqui títulos que oferecem a criatividade, a profundidade e a capacidade de jogar várias vezes que todos os fãs do Balatro apreciam.

As nossas melhores escolhas de jogos semelhantes ao Balatro

Alguns jogos destacam-se dos restantes quando se trata de capturar a mistura de estratégia, sorte e progressão gratificante do Balatro. Estes 3 títulos oferecem a combinação mais forte entre a criação de sinergias, a rejogabilidade e mecânicas criativas baseadas em cartas.

Cada um destaca-se por uma razão diferente, mas todos oferecem algo que os fãs do Balatro vão reconhecer e apreciar imediatamente.

1 Slay the Spire 2019 Este roguelike de construção de baralhos, que define o género, destaca-se porque cada decisão conta e cada jogada cria um novo caminho de sinergias poderosas entre as cartas. Buy now 2 Cloverpit 2024 Este jogo minimalista de estratégia com cartas destaca-se pelas combinações inteligentes que se intensificam rapidamente e criam as mesmas reviravoltas emocionantes que os jogadores do Balatro adoram. Buy now 3 Luck be a Landlord 2021 Este jogo do tipo roguelike, inspirado nas máquinas de slot, cativa os jogadores com a sua mistura de aleatoriedade, bónus acumuláveis e estratégias de desenvolvimento a longo prazo que dão muita satisfação. Buy now

Estes são os três jogos que melhor captam o espírito do Balatro. Continua a percorrer a página para explorar a lista completa de alternativas e encontrar aquela que melhor se adequa ao teu estilo.

20 jogos parecidos com o Balatro – Lista completa de alternativas viciantes

Esta secção apresenta os melhores jogos semelhantes ao Balatro, que combinam a mesma mistura de estratégia, sinergia e emoção imprevisível que torna este título tão cativante.

Cada jogo traz o seu próprio toque na construção de baralhos, na tensão típica dos roguelikes ou nas mecânicas ao estilo do póquer, oferecendo-te imensas experiências novas para explorares. Se gostas de descobrir mais jogos semelhantes ao Balatro, vais adorar a lista completa abaixo.

Quantos destes já jogaste?

1. Slay the Spire [O jogo imperdível semelhante ao Balatro para a construção estratégica de baralhos]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Construção de baralhos, Roguelite, Estratégia Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch informo, Dispositivos móveis Ano de lançamento 2019 Criador(es) Mega Crit (Desenvolvedor e Editor) Tempo médio de jogo/Características únicas Mais de 50 horas, quatro personagens únicos, sistema de relíquias, percursos ramificados, suporte a mods Ideal para Jogadores que gostam de estratégia de cartas aprofundada e progressão baseada em turnos O que gostei Interface de utilizador simples, elevado potencial de sinergia, valor de rejogabilidade infinito

O Slay the Spire é um jogo de construção de baralhos que definiu o género, onde os jogadores escalam uma torre em constante mudança, repleta de inimigos, eventos e relíquias poderosas. Cada jogada centra-se na construção de um baralho estratégico, na escolha de cartas e na reação a oportunidades imprevisíveis.

O estilo visual é simples e intuitivo, o que mantém o foco no planeamento, nas combinações e na tomada de decisões táticas. Os jogadores travam batalhas por turnos, escolhem percursos através de caminhos ramificados e experimentam sinergias entre cartas que mudam drasticamente de jogada para jogada.

O seu maior ponto forte reside no seu profundo potencial de sinergia. Cada personagem traz mecânicas distintas que se combinam com relíquias e eventos para criar estratégias poderosas e, por vezes, inesperadas.

Dica de profissional Aposta numa única sinergia logo no início. Os baralhos focados adaptam-se muito melhor do que os dispersos, e um tema forte vai muitas vezes ajudar-te a superar os confrontos difíceis no final do jogo.

O design mecânico bem trabalhado, o equilíbrio consistente e as escolhas significativas conferem a cada jogada uma identidade bem definida. Se juntares a isso um amplo suporte a mods, expansões e encontros aleatórios, o jogo oferece uma enorme capacidade de rejogabilidade.

O Slay the Spire mantém-se emocionante porque cada decisão conta e cada escolha de carta pode levar a um estilo de jogo completamente diferente. Os fãs do Balatro vão adorar a combinação de criatividade, risco e estratégia de alto risco.

O meu veredicto: o Slay the Spire é a escolha mais completa para os jogadores de Balatro que procuram profundidade, rejogabilidade e sinergias de cartas infinitamente gratificantes.

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2. Cloverpit [Um jogo de cartas acelerado e baseado na sorte, à semelhança do Balatro]

A nossa pontuação 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Roguelite, estratégia de slot machine, terror Plataformas PC Ano de lançamento 2024 Criador(es) Enigma Games (Desenvolvedora), Enigma Publishing Duração média da partida/Características únicas Partidas de 20 a 40 minutos, mais de 150 amuletos, sistema de dívidas, ambiente de sala de fuga Ideal para Jogadores que gostam de tensão, aleatoriedade e sinergia criativa O que gostei Sistema de amuletos único, atmosfera misteriosa, progressão em ritmo acelerado

O Cloverpit atira-te para uma cela subterrânea sombria e obriga-te a girar uma slot machine corrompida para sobreviveres. Em vez de montares um baralho, acumulas amuletos e itens que manipulam as probabilidades e alteram o comportamento de cada rolo.

O jogo aposta fortemente na sua estrutura de slot machine tipo roguelite, onde cada rodada é uma aposta contra uma dívida crescente que tens de pagar antes que o tempo acabe. A estética de terror low-poly cria uma tensão constante, dando a cada decisão um sentido de peso e urgência.

A sua característica mais marcante é o vasto conjunto de mais de 150 amuletos e modificadores que permitem aos jogadores contornar as regras da slot machine. Estes itens acumulam-se, fundem-se e criam sinergias de formas criativas, fazendo com que cada jogada pareça única.

O potencial para quebrar as regras é enorme, oferecendo aquele tipo de momentos imprevisíveis e cheios de combinações que os fãs dos melhores jogos de construção de baralhos vão adorar. O Cloverpit também oferece jogadas pré-definidas, modo infinito e uma meta-progressão persistente que te permite desbloquear novos amuletos e estratégias ao longo do tempo.

Dica de profissional Dá prioridade aos amuletos que influenciam a frequência dos rolos logo no início da jogada. Aumentar a consistência é muito mais eficaz do que perseguir bónus de alto risco e, normalmente, leva a definições mais estáveis na fase final do jogo.

A mistura de atmosfera de terror, apostas crescentes e jogabilidade baseada em sinergias do Cloverpit cria uma experiência tensa, mas gratificante. O equilíbrio entre risco e controlo reflete o que os fãs do Balatro adoram, ao mesmo tempo que oferece uma reviravolta mecânica completamente nova através da aleatoriedade das slot machines.

O meu veredicto: O Cloverpit é uma escolha cativante para quem procura a criatividade ao estilo do Balatro, com um tom mais sombrio e um sistema estratégico inovador baseado em slots.

3. Que a sorte esteja do lado do senhorio [Uma versão em estilo de slot de jogos como o Balatro]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Roguelite, estratégia de slot machine, construção de baralhos Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch informo, Telemóvel Ano de lançamento 2021 Criador(es) TrampolineTales (Desenvolvedor e Editor) Duração média das partidas/Características únicas Partidas de 10 a 30 minutos, sinergias entre itens, modo infinito, conteúdos desbloqueáveis Ideal para Jogadores que gostam de sessões rápidas e de uma progressão baseada em combos fortes O que eu gostei Gráficos encantadores, centenas de sinergias, sessões rápidas e fáceis de jogar

O «Que a sorte esteja do lado do senhorio» é um roguelite tipo slot machine onde cada rodada gera símbolos que dão moedas, bónus ou reações em cadeia. Em vez de montares um baralho, montas um «inventário» de slots que funciona como uma grelha estratégica.

O resultado é um ciclo super viciante que transforma o RNG numa estratégia com sentido, permitindo que os jogadores manipulem probabilidades, acumulem efeitos de bónus e criem sinergias poderosas. As jogadas são intencionalmente curtas, o que facilita entrar no jogo, experimentar e descobrir novas combinações.

O cerne da experiência reside na sua extensa lista de combinações de itens e símbolos, que interagem de formas surpreendentes e inesperadas. Uma pequena alteração no início de uma jogada pode ter um efeito de bola de neve à medida que os modificadores se acumulam e os símbolos se ativam uns aos outros.

Dica de profissional Concentra-te em criar grupos de símbolos que se alimentam uns aos outros. A sinergia horizontal supera sempre as escolhas isoladas de alto valor e leva a rodadas mais consistentes mais para o final do jogo.

Este sistema oferece o mesmo processo de descoberta gratificante que os fãs dos melhores jogos de quebra-cabeças apreciam, especialmente quando um tabuleiro fraco se transforma de repente numa máquina que gera um valor enorme.

A arte pixelizada e a escrita peculiar acrescentam charme sem desviar a atenção do cerne estratégico. Conteúdos desbloqueáveis, conquistas e meta-progressão dão aos jogadores objetivos a longo prazo, enquanto o modo infinito mantém o desafio vivo indefinidamente.

O «Que a sorte esteja do lado do senhorio» é um sucesso porque capta a diversão de construir uma máquina que fica mais forte a cada jogada. A sua mistura de partidas curtas, humor excêntrico e grande potencial de sinergia torna-o uma excelente escolha para jogadores que gostam da dinâmica de risco-recompensa do «Balatro».

O meu veredicto: O «Que a sorte esteja do lado do senhorio» é perfeito para jogadores que procuram uma jogabilidade rápida e repleta de combinações, com infinitas formas de experimentar e otimizar cada jogada.

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4. Monster Train [Um jogo estratégico de construção de baralhos ao estilo do Balatro, com combate em várias camadas]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Construção de baralhos, Roguelite, Estratégia Plataformas PC, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation Ano de lançamento 2020 Criador(es) Shiny Shoe (Desenvolvedora), Good Shepherd Entertainment Tempo médio de jogo/Características únicas Partidas de 30 a 45 minutos, cinco clãs, melhorias de artefactos, batalhas em várias faixas Ideal para Jogadores que gostam de táticas complexas e estratégias de baralho em constante evolução O que eu gostei Combate em camadas, enorme variedade de combinações, ritmo excelente

O Monster Train eleva a fórmula da construção de baralhos ao introduzir o combate em várias faixas, um sistema que obriga os jogadores a gerir vários campos de batalha ao mesmo tempo. Defendes um comboio com vários andares, colocando unidades estrategicamente enquanto constróis um baralho que fica mais forte a cada corrida.

Esta estrutura em camadas acrescenta uma profundidade tática que vai muito além do formato de percurso único que se vê em muitos jogos de construção de baralhos. Os jogadores passam cada jogada a combinar habilidades de clãs, a melhorar unidades, a escolher artefactos e a percorrer percursos ramificados que oferecem escolhas significativas.

A força do jogo vem da sua enorme variedade. Com vários clãs, cada um com mecânicas distintas, centenas de caminhos de melhoria e combinações incontáveis, cada jogada tem o potencial de se tornar algo novo. O risco e a recompensa estão no centro, já que percursos mais difíceis levam a melhores bónus.

Este nível de tomada de decisões é uma das principais razões pelas quais o Monster Train é frequentemente comparado aos melhores jogos de estratégia, porque combina o posicionamento tático com a criação de sinergias baseadas em cartas. A curva de dificuldade parece justa, adaptando-se à medida que o teu conhecimento melhora. A sua comunidade ativa de modders continua a expandir o jogo com conteúdos novos e novas formas de jogar.

Dica de profissional Escolhe um clã principal como motor e deixa que o clã secundário sirva de apoio. As definições focadas evoluem mais rapidamente e beneficiam mais das sinergias dos artefactos.

O Monster Train proporciona partidas rápidas e gratificantes, em que cada escolha conta, desde o posicionamento das unidades até às melhorias das cartas. Reflete o gosto do Balatro pelo aumento progressivo de poder e pelas definições criativas, ao mesmo tempo que oferece um toque mais tático e multifacetado.

O meu veredicto: O Monster Train é ideal para os fãs do Balatro que procuram decisões táticas mais profundas e jogadas caóticas, repletas de sinergias, que recompensam constantemente a experimentação.

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5. Masmorras e Jogadores Desmedidos [Um jogo de construção de baralhos do tipo roguelike cheio de riscos, ao estilo do Balatro]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Construção de baralhos, Roguelike, Exploração de masmorras Plataformas PC Ano de lançamento 2023 Criador(es) Leanthus Games (Desenvolvedor e Editor) Duração média das partidas/Características únicas Partidas de 20 a 40 minutos, mecânica de apostas, masmorras ramificadas Ideal para Jogadores que gostam da tensão do póquer misturada com a exploração de masmorras O que gostei Humor caótico, apostas engenhosas, decisões inspiradas no póquer que dão aquela sensação de satisfação

O «Dungeons and Degenerate Gamblers» combina a exploração de masmorras com um sistema de apostas caótico que faz com que cada escolha pareça arriscada e gratificante. Cada encontro é enquadrado como um duelo de cartas, onde jogas mãos, fazes apostas e usas habilidades para manipular as probabilidades a teu favor.

O tom é divertido e irreverente, o que dá ao jogo uma personalidade que o distingue dos «deckbuilders» mais sérios. O seu estilo artístico aposta no humor cru e em personagens expressivas, a condizer com a energia imprudente da jogabilidade.

A estrutura roguelike reforça a tensão. Exploras percursos ramificados nas masmorras, recolhes relíquias, desbloqueias novas cartas e enfrentas inimigos que te obrigam a arriscar jogadas ousadas. Muitas cartas manipulam as apostas e os resultados, criando momentos em que uma única decisão determina o desfecho de toda a jogada.

Dica de profissional Procura cartas iniciais que manipulem os valores das apostas. Aumentar o teu ganho potencial multiplica o valor até das mãos mais modestas mais à frente na jogada.

Esta mistura de tensão do póquer, progressão nas masmorras e gestão de risco torna a jogabilidade profundamente cativante. Cada jogada parece uma aposta, no melhor sentido possível.

Este jogo é um sucesso porque abraça o caos, ao mesmo tempo que recompensa o jogo inteligente. Capta a emoção de testar a tua sorte, tornando-o uma excelente opção para os fãs de Balatro que gostam de tomar decisões baseadas no risco.

O meu veredicto: Um jogo de construção de baralhos divertido, ousado e estratégico que proporciona emoções ao estilo do póquer num contexto de exploração de masmorras.

6. Dicey Dungeons [Um jogo caprichoso de lançar dados, à semelhança do Balatro]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Roguelike, Construção de Dados, Estratégia Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, Dispositivos móveis Ano de lançamento 2019 Criador(es) Terry Cavanagh (Desenvolvedor), Distractionware Tempo médio de jogo/Características únicas Sessões de 15 a 30 minutos, mais de seis personagens, desafios episódicos Ideal para Jogadores que gostam de partidas rápidas e táticas com um charme peculiar O que gostei Mecânica única com dados, variedade de personagens, apresentação divertida

O Dicey Dungeons pega na fórmula dos jogos roguelike e substitui as cartas tradicionais por uma mecânica em que os dados funcionam como cartas, criando um sistema único onde o valor de cada lançamento determina como as tuas habilidades funcionam.

Cada jogada é rápida, tática e cheia de decisões inteligentes de risco-recompensa. Recolhes equipamento, melhoras habilidades e improvisas estratégias com base nos dados que lanças a cada turno. A apresentação é alegre e encantadora, com música animada e narração humorística que fazem com que cada sessão seja descontraída e divertida.

A variedade de personagens é um dos pontos fortes do jogo. Cada herói tem um conjunto de regras completamente diferente que altera a forma como abordas as batalhas. Alguns manipulam os valores dos dados, outros dependem do acaso e outros ainda introduzem minijogos em cada combate.

Dica de profissional Dá prioridade ao equipamento que altera os valores dos dados. A flexibilidade é muito mais valiosa do que o dano puro e, muitas vezes, permite-te adaptar-te a lançamentos desfavoráveis.

Esta variação constante mantém a experiência sempre nova e faz com que o «Dicey Dungeons» se destaque entre os melhores jogos indie. Episódios desbloqueáveis, modificadores e desafios também aumentam a rejogabilidade muito para além da campanha principal.

O «Dicey Dungeons» é um sucesso porque combina decisões estratégicas com partidas rápidas e um humor descontraído. Oferece aquele mesmo fluxo gratificante de construir uma jogada, experimentar mecânicas e adaptar-te na hora, que os fãs do «Balatro» adoram.

O meu veredicto: Um roguelike criativo, encantador e acelerado que oferece táticas inteligentes e uma rejogabilidade infinita através dos seus sistemas baseados em dados.

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7. Inscryption [Um jogo de construção de baralhos psicológico e sombrio, semelhante ao Balatro]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Construção de baralhos, Terror, Quebra-cabeças, Narrativa Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch informo Ano de lançamento 2021 Criador(es) Daniel Mullins Games, Devolver Digital Duração média do jogo/Características únicas História de 8 a 12 horas, modos roguelike, elementos de sala de fuga Ideal para Jogadores que gostam de jogos de cartas envolventes com mistério O que gostei Estilo envolvente, quebra-cabeças engenhosos, surpresas constantes

O Inscryption é uma experiência única e inquietante de construção de baralhos que combina horror psicológico, metanarrativa e resolução de quebra-cabeças num dos jogos de cartas mais surpreendentes de sempre.

Começas preso numa cabana escura, frente a uma figura misteriosa que te obriga a jogar um jogo de cartas tático com regras rigorosas de recursos, decisões arriscadas e uma sensação opressiva de perigo. A atmosfera é inesquecível graças ao poderoso design de áudio e ao estilo visual assustador.

O truque mais impressionante do jogo é a sua estrutura. O Inscryption apresenta vários atos, cada um com mecânicas, temas visuais e reviravoltas narrativas radicalmente diferentes. O que começa por ser um duelo de cartas tenso numa cabana evolui para algo muito maior, combinando quebra-cabeças ao estilo «escape room», elementos de ARG e uma história em camadas que mantém os jogadores na expectativa a cada passo.

A jogabilidade principal mantém-se forte do início ao fim, oferecendo escolhas táticas, sacrifícios significativos e uma sensação de pressão que espelha o que está em jogo no Balatro, mas com um tom mais sombrio.

Dica de profissional Usa as cartas sacrificáveis com sabedoria. As trocas iniciais que parecem caras muitas vezes revelam algumas das estratégias mais fortes à medida que o jogo avança.

O Inscryption é um sucesso porque nunca deixa de te surpreender. A sua mistura de terror, mecânicas engenhosas e experimentação narrativa torna-o uma das experiências com cartas mais memoráveis disponíveis atualmente.

O meu veredicto: Um jogo de construção de baralhos envolvente e atmosférico que combina história, quebra-cabeças e táticas numa experiência inesquecível, perfeita para jogadores que procuram algo mais sombrio do que o Balatro.

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8. Roguebook [Um jogo de construção de baralhos de fantasia ao estilo do Balatro, criado por um dos co-criadores do Magic]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Construção de baralhos, Roguelike, Fantasia Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch informo Ano de lançamento 2021 Criador(es) Abrakam Entertainment, Richard Garfield Duração média de jogo/Características únicas Baralhos em equipa, exploração do mapa, combinações poderosas Ideal para Jogadores que procuram profundidade tática com um toque de fantasia O que gostei Parcerias de heróis, mundo vibrante, grande potencial de sinergia

O Roguebook destaca-se pelo seu inovador sistema de heróis em equipa, onde montas um baralho partilhado por duas personagens ao mesmo tempo.

Cada herói traz habilidades únicas e, ao combiná-las, desbloqueias sinergias poderosas, combos posicionais e estratégias em camadas que evoluem ao longo de uma jogada. Esta estrutura de dois heróis dá às batalhas uma vantagem tática que se destaca em comparação com os jogos tradicionais de construção de baralhos com um único herói.

O jogo também insere a construção do baralho num mundo mais vasto. Exploras um mapa pintado à mão, revelando peças, recolhendo tesouros, desbloqueando eventos e escolhendo batalhas. Esta exploração acrescenta decisões significativas para além da escolha das cartas, ao mesmo tempo que reforça o cenário de fantasia do jogo.

Dica de profissional Dá prioridade às habilidades dos heróis que complementam os pontos fortes um do outro. Colocar um herói frontal resistente com um herói traseiro que causa muito dano cria algumas das formações mais fortes.

A direção artística vibrante vem da equipa por trás do Faeria, com a colaboração de Richard Garfield, o co-criador do Magic: The Gathering, o que confere ao jogo uma profundidade mecânica impressionante.

O Roguebook destaca-se pelo seu design baseado na sinergia, pela variedade de cartas, pelas melhorias dos artefactos e pela progressão ramificada. Estes sistemas permitem combinações altamente criativas que atraem os jogadores que gostam da experimentação presente nos melhores jogos de fantasia.

O Roguebook é um sucesso porque combina profundidade tática, exploração e um design de fantasia lindamente ilustrado numa experiência coesa.

O meu veredicto: Um jogo de construção de baralhos elegante e estratégico que recompensa a experimentação, perfeito para os fãs de Balatro que gostam de cenários de fantasia e de um potencial de combinações poderosas.

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9. Griflands [Um jogo baseado na negociação, tipo o Balatro, mas com um toque especial]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Construção de baralhos, RPG, Roguelike, Narrativo Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch informo Ano de lançamento 2021 Criador(es) Klei Entertainment Tempo médio de jogo/Características únicas Dois baralhos, batalhas de negociação, histórias ramificadas Ideal para Jogadores que gostam de jogos de construção de baralhos com histórias envolventes e opções de escolha O que eu gostei Sistema de negociação, enredo forte, grande valor de rejogabilidade

O Griftlands apresenta uma das abordagens mais originais ao género de construção de baralhos, oferecendo dois sistemas de cartas distintos: um para o combate e outro para a negociação.

Em vez de resolver tudo através do combate, podes debater, persuadir, intimidar ou fazer bluff para ultrapassar os conflitos usando um baralho completamente separado. Isto cria uma experiência dinâmica em que cada encontro se torna uma escolha entre diplomacia e violência, cada uma com riscos e recompensas diferentes.

A profundidade narrativa distingue-o da maioria dos jogos de cartas do tipo roguelike. O mundo está repleto de personagens memoráveis, missões ramificadas e decisões moralmente complexas que moldam cada jogada. A presença de vários protagonistas jogáveis também altera a história, as mecânicas e as estratégias disponíveis.

Dica de profissional Investe logo no início em cartas de negociação que geram compostura. Proteger os teus argumentos melhora drasticamente as tuas hipóteses em encontros diplomáticos difíceis.

Esta variedade e esta evolução baseada nas escolhas fazem com que o Griftlands se destaque entre os melhores jogos de RPG, especialmente para jogadores que valorizam a evolução das personagens e a construção do mundo.

A construção do baralho em si é altamente personalizável. As cartas evoluem através de melhorias, as relíquias oferecem reforços poderosos e as tuas decisões determinam quais os aliados ou inimigos que vais conquistar ao longo do caminho. O estilo artístico distinto do jogo e o design de som marcante dão vida ao seu mundo de ficção científica.

O Griftlands é um sucesso porque combina uma progressão baseada na história com jogadas estratégicas de cartas e escolhas significativas.

O meu veredicto: Uma mistura cativante de negociação, combate e escolhas narrativas, ideal para fãs de Balatro que querem uma narrativa mais profunda entrelaçada nas suas sessões de construção de baralhos.

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10. Bandeiras da Ruína [Um RPG tático de cartas ao estilo do Balatro num cenário sombrio]

A nossa pontuação 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Construção de baralho, RPG tático, Roguelike Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Ano de lançamento 2020 Criador(es) MonteBearo, Goblinz Publishing Tempo médio de jogo/Características únicas Combate em grupo, habilidades das personagens, morte permanente Ideal para Jogadores que gostam de profundidade tática com sistemas baseados em cartas O que eu gostei Sinergia do grupo, atmosfera sombria, progressão significativa

O «Bandeiras da Ruína» traz uma abordagem mais sombria à construção de baralhos, focando-se no combate tático orientado para o grupo. Em vez de comandar um único herói, geres um esquadrão de unidades, cada uma com habilidades, funções e percursos de melhoria únicos.

Cada carta representa uma ação tática, e o posicionamento desempenha um papel fundamental, já que deslocar os membros do teu grupo pelas faixas determina quem ataca, quem defende e quem absorve os danos. O estilo visual sombrio e a narrativa atmosférica reforçam o que está em jogo em cada batalha.

A progressão está intimamente ligada às tuas personagens. Cada aliado ganha habilidades, equipamento e cartas específicas da sua espécie que moldam a tua estratégia, criando definições distintas em cada jogada. A morte permanente acrescenta tensão, transformando cada decisão num risco calculado.

Esta estrutura torna o jogo especialmente gratificante para os fãs dos melhores RPGs táticos, porque combina a estratégia baseada em unidades com a flexibilidade de um baralho personalizável. A direção artística é impressionante, com designs de personagens detalhados que dão vida ao seu mundo sombrio.

Dica de profissional Dá prioridade às cartas que manipulam a posição do inimigo. Controlar o campo de batalha costuma ser mais importante do que o dano puro e abre oportunidades para combos mais fortes.

O «Bandeiras da Ruína» destaca-se por oferecer um grande potencial de sinergia entre várias personagens, mantendo cada jogada imprevisível e desafiante. Os fãs do Balatro vão adorar ver como uma estratégia sólida pode transformar uma luta desesperada numa vitória decisiva.

O meu veredicto: Um jogo de construção de baralhos sombrio e tático que recompensa o posicionamento inteligente e a sinergia do grupo, perfeito para jogadores que gostam de profundidade estratégica combinada com a progressão do estilo roguelike.

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11. Deck of Ashes [Um jogo de construção de baralhos de fantasia sombria ao estilo roguelike, semelhante ao Balatro]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Construção de baralhos, Roguelike, Fantasia Negra Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch informo Ano de lançamento 2020 Criador(es) AY Games, Buka Entertainment Tempo médio de jogo/Características únicas Sistema Deckcraft, centro de exploração, combate em grelha Ideal para Jogadores que gostam de criação, história e fantasia crua O que gostei Atmosfera envolvente, criação de cartas, escolhas significativas

O Baralho de Cinzas mergulha de cabeça num mundo de fantasia sombrio e cruel, onde todas as escolhas giram em torno da sobrevivência, da gestão de recursos e do planeamento a longo prazo.

Em vez de depender apenas das cartas que aparecem, o jogo apresenta um sistema único de criação de baralhos que permite aos jogadores criar e modificar cartas usando recursos recolhidos durante a exploração. Isto acrescenta um nível extra de controlo sobre a tua estratégia, permitindo que cada jogada assuma uma identidade distinta, moldada pelas cartas que criares.

O mundo gira em torno da exploração. Viajas por paisagens corrompidas, lutas contra monstros e regressas ao teu acampamento para te curares, melhorares as tuas habilidades, criares cartas ou aceitares missões baseadas na história do jogo. Este acampamento funciona como o centro da progressão e cria um ciclo gratificante de aventura, preparação e aperfeiçoamento.

Dica de profissional Investi logo no início na criação de cartas que proporcionem sustentação ou geração de recursos. Estas ferramentas fundamentais tornam as batalhas mais difíceis muito mais fáceis de gerir mais tarde na jogada.

O combate em si combina a construção de baralhos com o posicionamento tático numa grelha, obrigando os jogadores a gerir habilidades, espaçamento e padrões dos inimigos. A atmosfera é cheia de tensão, graças aos visuais de fantasia sombria desenhados à mão e a uma banda sonora assombrosa.

O «Deck of Ashes» é um sucesso porque combina criação, exploração e combate tático numa estrutura coesa ao estilo roguelike. O seu mundo parece opressivo, mas cativante, oferecendo um toque único que o distingue dos jogos de construção de baralhos mais leves.

O meu veredicto: Um jogo de construção de baralhos rico e atmosférico, perfeito para jogadores que procuram temas mais sombrios, profundidade tática e um elevado nível de controlo através da criação de cartas.

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12. SteamWorld Quest: A Mão de Gilgamech [Um jogo com uma história rica, tipo o Balatro]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de cartas, combate por turnos, aventura Plataformas PC, Nintendo Switch Ano de lançamento 2019 Criador(es) Image & Form, Thunderful Publishing Duração média do jogo/Características únicas História de 15 a 20 horas, formação de grupo, árvores de habilidades Ideal para Jogadores que gostam de batalhas de cartas com foco na narrativa O que gostei História cativante, combate bem trabalhado, arte fantástica

O SteamWorld Quest: A Mão de Gilgamech combina a progressão clássica dos RPGs com combate estratégico baseado em cartas, numa aventura bem trabalhada de um estúdio conhecido por criar mundos memoráveis.

O jogo acompanha um grupo de heróis adoráveis numa jornada descontraída, mas envolvente, oferecendo uma campanha longa e rica em história que o distingue dos jogos mais rápidos do género «roguelike» focados na construção de baralhos. O seu mundo é vibrante, cheio de humor e repleto de charme, apoiado por visuais expressivos desenhados à mão e um excelente design de som.

A personalização está no centro da experiência. Cada membro do grupo tem um conjunto próprio de cartas, árvores de habilidades e percursos de melhoria que te permitem definir os seus papéis e experimentar uma grande variedade de estratégias.

Os combates conseguem um bom equilíbrio entre acessibilidade e profundidade, tornando-os satisfatórios sem nunca parecerem esmagadores. O design híbrido de RPG e batalha de cartas cria uma sensação constante de progressão à medida que recolhes novas cartas, crias melhorias e aperfeiçoas a sinergia da tua equipa.

Dica de profissional Cria cartas melhoradas logo no início para os membros principais do teu grupo. Bases sólidas levam a equipa muito mais longe do que espalhar recursos por habilidades menos impactantes.

O SteamWorld Quest destaca-se pelo seu foco na narrativa, pelo acabamento visual e pelo design acessível. Embora não seja tão baseado em turnos como o Balatro, oferece um combate com cartas bem pensado, envolto numa aventura narrativa divertida.

O meu veredicto: Um RPG de cartas encantador e bem acabado que combina táticas acessíveis com uma história comovente, ideal para jogadores que procuram uma alternativa ao Balatro mais centrada na narrativa.

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13. Peglin [Um jogo inspirado no pinball, semelhante ao Balatro]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Roguelike, baseado em física, RPG de quebra-cabeças Plataformas PC, Nintendo Switch, dispositivos móveis Ano de lançamento 2022 Criador(es) Red Nexus Games Duração média das partidas/Características únicas Partidas de 10 a 25 minutos, disparos baseados na física, sinergias entre relíquias Ideal para Jogadores que gostam de física rápida e gratificante e de criar combos O que gostei Partidas viciantes, relíquias engenhosas, jogabilidade ao estilo do Peggle

O Peglin combina a física ao estilo do Peggle com uma progressão tipo roguelike para criar uma experiência surpreendentemente estratégica e infinitamente divertida. Em vez de jogares cartas, lanças esferas para um campo de pinos, que ricocheteiam nas superfícies para causar danos, ativar efeitos e ganhar impulso.

Cada lançamento dá uma sensação tátil e gratificante, especialmente quando um ricochete de sorte leva a combos enormes. A jogabilidade principal é simples e viciante de imediato, tornando-o perfeito para sessões curtas e fáceis de começar a jogar.

A progressão é impulsionada pelas escolhas entre novas esferas e relíquias que alteram drasticamente a tua jogada. Estas melhorias funcionam como cartas e artefactos num jogo tradicional de construção de baralhos, oferecendo novas mecânicas, efeitos bónus e poderosas sinergias.

Dica de profissional Dá prioridade às relíquias que melhoram a renovação de orbes ou a regeneração de pinos. Ter mais pinos ativos no tabuleiro aumenta drasticamente o potencial de combos e estabiliza o dano causado na fase final do jogo.

Experimentar com tipos de orbes, efeitos elementais e interações entre relíquias dá a cada tentativa um toque único, enquanto a estrutura roguelike garante desafios sempre novos. A arte pixelizada fofa e o design acessível tornam o Peglin convidativo, mas é a profundidade dos seus sistemas que faz com que os jogadores continuem a voltar.

O Peglin é um sucesso porque transforma física simples num puzzle estratégico, combinando sorte, timing e criação de builds num ciclo fluido. Os fãs do Balatro vão apreciar a mesma sensação gratificante de ver uma jogada bem construída resultar em pontuações elevadas.

O meu veredicto: Um roguelike divertido e criativo que mistura a física do pinball com a progressão na construção, perfeito para jogadores que querem uma jogabilidade rápida e gratificante com imenso potencial de sinergia.

14. Trials of Fire [Um jogo de estratégia tática com a mesma profundidade de construção de baralhos do Balatro]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG tático, construção de baralhos, estratégia Plataformas PC Ano de lançamento 2021 Criador(es) Whatboy Games Duração média do jogo/Características únicas Gestão de grupo, combate tático em grelha, missões ramificadas Ideal para Jogadores que gostam de escolhas táticas profundas e uma progressão rica O que eu gostei Sinergia inteligente entre os membros do grupo, combate desafiante, construção de mundo convincente

O «Trials of Fire» combina combate tático, construção de baralhos e gestão de grupo num mundo de fantasia pós-apocalíptico e sombrio, onde cada decisão molda a tua jornada.

Comandas um trio de heróis, cada um com habilidades únicas e baralhos próprios, e guias-os por um terreno baldio inóspito, repleto de batalhas, emboscadas, missões e escolhas morais. A combinação de posicionamento tático e habilidades baseadas no baralho faz com que cada confronto pareça bem pensado e altamente estratégico.

A progressão desenrola-se através de saques significativos, definições de personagens e eventos narrativos ramificados. Os teus heróis ganham equipamento que altera o seu baralho, permitindo-te personalizar o teu grupo com combatentes de linha da frente resistentes, lutadores à distância ágeis ou unidades de apoio com grande sinergia.

Dica de profissional Equilibra o teu grupo com uma personagem defensiva. Mitigar os danos iniciais evita perdas em cadeia e dá tempo para a tua estratégia principal se desenvolver.

O mapa do mundo oferece várias rotas e eventos aleatórios, garantindo que não haja duas expedições iguais. O planeamento a longo prazo é essencial, porque os recursos, as lesões e os resultados dos encontros afetam as tuas hipóteses ao longo da jornada.

O «Trials of Fire» é um sucesso porque exige decisões inteligentes em todas as fases, desde a exploração do mapa até às táticas de combate momento a momento. Proporciona a mesma satisfação que os fãs do «Balatro» adoram, onde uma configuração bem pensada pode transformar uma luta esmagadora numa vitória triunfante.

O meu veredicto: Um RPG tático rico e exigente que recompensa o planeamento cuidadoso e a construção de baralhos baseada na sinergia, ideal para jogadores que procuram uma estratégia mais profunda num mundo de fantasia crua.

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15. A um passo do Éden [Um jogo de ação rápida ao estilo do Balatro para jogadores que apostam nos reflexos]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação em tempo real, construção de baralhos, roguelike Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Ano de lançamento 2020 Criador(es) Thomas Moon Kang, Humble Games Tempo médio de jogo/Características únicas Combate em tempo real num tabuleiro, enorme variedade de feitiços, percursos ramificados Ideal para Jogadores que procuram desafios de habilidade em ritmo acelerado com um sistema de personalização profundo O que gostei Ação intensa, combinações de feitiços engenhosas, banda sonora fantástica

O «A Um Passo do Éden» oferece uma experiência de construção de baralhos completamente diferente, combinando combate em tempo real num tabuleiro com a seleção estratégica de feitiços. Em vez de jogares por turnos, moves-te, esquivas-te e lanças feitiços a alta velocidade, criando um ciclo de jogo que exige reflexos rápidos e decisões inteligentes.

Cada jogada leva-te a dominar novas combinações de feitiços, a reagir aos padrões dos inimigos e a encadear habilidades para obter o máximo impacto. Os gráficos em pixel art e a banda sonora enérgica realçam a intensidade e mantêm cada confronto envolvente.

A variedade de combinações é enorme. Com centenas de feitiços, artefactos e habilidades específicas de cada personagem, não há duas jogadas iguais. Podes criar definições focadas em projéteis de disparo rápido, controlo do campo de batalha, ciclos de cura ou feitiços devastadores de um único golpe.

Esta diversidade agrada aos fãs dos melhores jogos de aventura que gostam de descobrir novas estratégias através da experimentação. O sistema de percursos ramificados acrescenta escolhas significativas, permitindo-te enfrentar diferentes chefes, desafios e finais.

Dica de profissional Investe cedo em feitiços de mobilidade e controlo de multidões. Sobreviver aos chefes mais difíceis no final do jogo torna-se muito mais fácil quando consegues moldar o campo de batalha a teu favor.

O «A um passo do Éden» é um sucesso porque combina a emoção da ação rápida com a profundidade da construção de baralhos bem pensada. Capta a mesma satisfação criativa que os fãs do «Balatro» apreciam, ao mesmo tempo que oferece uma abordagem completamente nova e baseada na habilidade.O meu veredicto: Um roguelike de alta velocidade e altamente estratégico, perfeito para jogadores que procuram a profundidade da construção de baralhos combinada com combate em tempo real que exige reflexos rápidos.

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16. A Noite da Lua Cheia [Um jogo de construção de baralhos ao estilo de conto de fadas, como o Balatro]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Construção de baralhos, com enredo, fantasia Plataformas PC, Telemóvel, Nintendo Switch Ano de lançamento 2017 Criador(es) Giant Network Tempo médio de jogo/Características únicas Várias classes, histórias com ramificações, cartas colecionáveis Ideal para Jogadores que gostam de escolhas narrativas e temas de contos de fadas O que eu gostei Um mundo encantador, percursos que dá para jogar várias vezes, design otimizado para dispositivos móveis

A Noite da Lua Cheia é um encantador jogo de construção de baralhos com temática de contos de fadas que reimagina a história do Capuchinho Vermelho através de batalhas de cartas envolventes e escolhas narrativas ramificadas.

Em vez de se centrar no estilo tradicional «roguelike», o jogo combina uma narrativa leve de RPG com a construção estratégica de baralhos, permitindo-te moldar o teu caminho através de encontros com bruxas, lobos, cavaleiros e espíritos misteriosos da floresta. A sua apresentação é elegante e inspirada em livros de contos, conferindo a cada jogada um tom acolhedor, mas ligeiramente misterioso.

A rejogabilidade é uma das suas principais características. Podes desbloquear várias classes, como Cavaleiro, Freira, Bruxa e muito mais, cada uma com mecânicas únicas e conjuntos de cartas totalmente diferentes. Esta variedade altera a estratégia de cada jogada e torna o jogo surpreendentemente profundo, por baixo da sua aparência simples.

Dica de profissional Começa com classes adequadas para principiantes, como o Cavaleiro. O seu conjunto de cartas equilibrado oferece defesa e dano fiáveis, tornando as primeiras jogadas muito mais fáceis.

Como a estrutura privilegia sessões curtas e adaptadas aos dispositivos móveis, é perfeita para jogadores que gostam de ciclos de jogo curtos, mas significativos, que ainda permitem experimentação e progressão.

O «A Noite da Lua Cheia» é um sucesso porque mistura uma narrativa de contos de fadas com uma construção de baralhos inteligente e uma sensação constante de progressão. Os seus visuais encantadores e os caminhos ramificados fazem com que seja fácil voltares a jogar vezes sem conta.

O meu veredicto: Um jogo de construção de baralhos acolhedor, mas estratégico, ideal para jogadores que procuram a criatividade ao estilo do Balatro, envolvida numa atmosfera de contos de fadas impulsionada pela narrativa.

17. Hand of Fate 2 [Um jogo híbrido de ação e construção de baralhos ao estilo do Balatro]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Construção de baralhos, RPG de ação, Aventura Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch informo Ano de lançamento 2017 Criador(es) Desenvolvimento Desafiador Tempo médio de jogo/Características únicas Campanha de 15 a 25 horas, progressão ao estilo de jogos de tabuleiro, combate de ação Ideal para Jogadores que gostam de encontros narrativos e jogabilidade híbrida O que gostei Enredo forte, encontros variados, escolhas marcantes

O Hand of Fate 2 oferece uma mistura única de narrativa ao estilo dos jogos de tabuleiro, construção de baralhos e combate de ação em tempo real. Cada jogada desenrola-se como uma aventura de tabuleiro, onde revelas cartas que representam encontros, desafios, saques e enredos ramificados.

Quando surgem conflitos, o jogo transforma-se em sequências de ação fluidas onde lutas diretamente contra os inimigos, criando uma experiência híbrida que combina estratégia com combate baseado em habilidade. A narrativa é rica e cheia de personalidade, dando a cada encontro uma sensação de profundidade e mistério.

A progressão é gratificante graças aos saques significativos, às habilidades dos seguidores e a uma grande variedade de cartas de encontro que moldam cada capítulo de forma diferente. As escolhas são importantes e, muitas vezes, alteram o desenrolar das missões posteriores. Em comparação com o jogo original, o Hand of Fate 2 oferece mecânicas mais profundas, um ritmo melhor e uma construção de baralhos mais satisfatória.

Dica de profissional Monta o teu baralho com encontros úteis que curam, dão comida ou oferecem desafios de habilidade. Uma preparação equilibrada torna os capítulos difíceis muito mais fáceis de lidar.

Os jogadores que gostam de explorar novas estratégias em jogos do tipo «bullet hell» vão apreciar a intensidade dos combates e a preparação tática necessária antes de cada missão.

O «Hand of Fate 2» é um sucesso porque combina narrativa, construção de baralhos e ação numa aventura coesa. A sua atmosfera envolvente, a excelente banda sonora e a estrutura híbrida fazem com que cada jogada pareça nova.

O meu veredicto: Um RPG elegante e inovador baseado em baralhos, perfeito para fãs de Balatro que procuram escolhas táticas combinadas com ação em tempo real e encontros narrativos ricos.

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18. Spellsword Cards: Origins [Um RPG de cartas de fantasia semelhante ao Balatro]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Construção de baralhos, RPG de fantasia, Roguelike Plataformas PC, Telemóvel Ano de lançamento 2020 Criador(es) One Up Plus Entertainment Duração média de jogo/Características únicas Fusão de cartas, criação de melhorias, combinações desbloqueáveis Ideal para Jogadores que gostam de criar baralhos de forma flexível e de combate de fantasia O que gostei Sistema de fusão aprofundado, melhorias gratificantes, grande capacidade de rejogabilidade

O Spellsword Cards: Origens oferece uma aventura clássica de fantasia centrada na fusão e melhoria de cartas, dando aos jogadores um elevado nível de controlo sobre a evolução do seu baralho.

Em vez de dependeres apenas de cartas que aparecem aleatoriamente, podes fundir, melhorar e modificar cartas para criares habilidades personalizadas poderosas. Este sistema cria uma sensação única de propriedade sobre cada construção e incentiva a experimentação ao longo de cada jogada.

A sua estrutura segue um padrão familiar de roguelike: explora regiões perigosas, vence combates táticos com cartas e toma decisões de risco-recompensa que afetam a tua estratégia a longo prazo.

O cenário de fantasia é tradicional, mas cativante, com monstros, magia e equipamento que se adaptam a uma grande variedade de estilos de jogo. À medida que avanças, desbloqueias novas classes, cartas e combinações de fusão que abrem as portas a combinações extremamente criativas.

Dica de profissional Experimenta fazer melhorias de fusão logo no início, em vez de guardares recursos. Cartas personalizadas fortes costumam dar mais valor do que adicionar várias cartas mais fracas.

O que faz o jogo brilhar é a enorme quantidade de combinações de cartas desbloqueáveis, que recompensam os jogadores que gostam de aperfeiçoar um baralho a meio da partida, em vez de seguirem arquétipos rígidos. Cada tentativa parece diferente, porque as cartas que crias definem o teu caminho a seguir.

O meu veredicto: Um jogo de construção de baralhos de fantasia flexível e gratificante, ideal para fãs de Balatro que adoram personalizar cartas, experimentar melhorias e moldar a sua estratégia em tempo real.

19. Do outro lado do Obelisco [Um jogo de construção de baralhos cooperativo, tipo o Balatro, para equipas]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Construção de baralhos cooperativo, Roguelite, RPG Plataformas PC, Nintendo Switch Ano de lançamento 2021 Criador(es) Dreamsite Games, Paradox Arc Tempo médio de jogo/Características únicas Cooperação online, sinergia entre classes, mapas ramificados Ideal para Jogadores que procuram estratégia centrada no trabalho em equipa O que gostei Sinergia profunda entre o grupo, conteúdo extenso, progressão sólida

O Do outro lado do obelisco destaca-se como um raro jogo roguelite cooperativo de construção de baralhos, onde os jogadores podem enfrentar desafios tanto a solo como com até três amigos. Cada herói tem um baralho e uma função únicos, tornando a composição do grupo e a sinergia entre classes essenciais para o sucesso.

As jogadas desenrolam-se em mapas ramificados repletos de batalhas, eventos e saques, onde cada escolha influencia a estratégia a longo prazo da tua equipa. A apresentação em pixel art confere à aventura um aspeto encantador, mantendo o foco nas táticas e no planeamento.

O jogo destaca-se pela sua profundidade e pela vontade de voltar a jogar. Há muitas classes para desbloquear, cada uma com mecânicas complexas e poderosas melhorias de cartas que permitem criações criativas de equipas.

Dica de profissional Forma o teu grupo em torno de papéis complementares, como tanque, curandeiro e causador de danos. Uma forte sinergia entre as personagens é muito mais importante do que concentrar todo o poder num único herói.

A progressão significativa dos itens e o aperfeiçoamento inteligente do baralho dão aos jogadores uma forte sensação de crescimento ao longo de cada jornada. Com inúmeras expansões e DLCs, o jogo continua a crescer com novos heróis, mapas e itens que incentivam a experimentação e o trabalho em equipa.

O «Do outro lado do Obelisco» é um sucesso porque combina estratégia cooperativa, decisões significativas e a satisfação de construir o teu baralho numa experiência coesa baseada em rondas. Os fãs do «Balatro» que gostam de jogabilidade baseada na sinergia vão sentir-se em casa.

O meu veredicto: Um jogo cooperativo de construção de baralhos profundo e gratificante, perfeito para jogadores que querem uma progressão ao estilo do Balatro, com grande ênfase no trabalho em equipa e nas combinações de classes.

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20. Monster Slayers [Um clássico jogo de construção de baralhos ao estilo roguelike, como o Balatro]

A nossa pontuação 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Construção de baralhos, Roguelike, RPG Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch informo Ano de lançamento 2017 Criador(es) Nerdook Productions, Digerati Tempo médio de jogo/Características únicas Partidas rápidas, variedade de classes, opções de equipamento Ideal para Jogadores que gostam de tomar decisões táticas rápidas O que eu gostei Ritmo ágil, classes de heróis divertidas, jogabilidade principal gratificante

O Monster Slayers é um clássico jogo roguelike de construção de baralhos com um ritmo acelerado, baseado em jogadas curtas e focadas que recompensam o planeamento inteligente e a adaptação rápida.

Escolhes entre várias classes de heróis, cada uma com o seu próprio conjunto de cartas e pontos fortes únicos, e depois lutas pelo meio de percursos ramificados em masmorras cheias de monstros, tesouros e melhorias. A estrutura é concisa e eficiente, tornando-o perfeito para jogadores que querem sessões rápidas sem sacrificar uma estratégia significativa.

A progressão é clara e impactante. À medida que avanças, vais recolhendo novas cartas, equipamento e melhorias para a tua personagem que te permitem moldar o teu baralho em torno de combinações específicas ou estilos de jogo. Os elementos de RPG combinam bem com a construção de baralhos simplificada, oferecendo personalização na medida certa para apoiar a experimentação sem sobrecarregar o jogador.

A sua apresentação indie, simples mas encantadora, destaca a jogabilidade, garantindo que o foco se mantém nas decisões táticas e na força em evolução da tua configuração.

Dica de profissional Escolhe equipamento que realce os pontos fortes naturais da tua classe. Reforçar as tuas mecânicas principais leva a jogadas muito mais fiáveis do que tentar corrigir pontos fracos.

O «Monster Slayers» destaca-se pelo seu ritmo ágil e por uma base mecânica sólida. Cada jogada parece ter um objetivo, e cada classe incentiva uma abordagem diferente que mantém a experiência sempre nova.

O meu veredicto: Um jogo de construção de baralhos no estilo roguelike, compacto e gratificante, ideal para fãs de Balatro que gostam de jogadas rápidas e táticas e de um ciclo de progressão simples.

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O meu veredicto geral sobre jogos semelhantes ao Balatro

Se és um jogador que adora a mistura de sinergias, surpresas e experimentação baseada em jogadas do Balatro, há alguns jogos que se destacam dos restantes como próximos passos perfeitos.

Para principiantes → Slay the Spire.

Um jogo de construção de baralhos marcante, com mecânicas simples e sinergias entre cartas infinitamente criativas, que o tornam a melhor forma de começar e a mais forte. Não é surpresa que muitos jogadores o considerem um dos melhores jogos roguelike disponíveis atualmente.

Para jogadores que gostam de estratégia → Monster Train.

O seu combate em várias faixas e a enorme variedade de clãs proporcionam algumas das decisões táticas mais gratificantes do género.

Para jogadores que gostam de aleatoriedade rápida e caótica → Que a sorte esteja do lado do senhorio.

Um jogo roguelike leve, tipo slot machine, com elevada rejogabilidade, que capta a emoção de jogadas imprevisíveis e de alto valor.

Para fãs de atmosferas sombrias → Inscryption.

Uma experiência de cartas psicológica e centrada na história que combina quebra-cabeças, mistério e construção de baralhos de uma forma que nenhum outro jogo consegue.

Estas opções são os pontos de partida mais acessíveis, emocionantes e que dão satisfação imediata para quem estiver à procura de jogos semelhantes ao Balatro hoje em dia.

Perguntas frequentes