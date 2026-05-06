20 jeux similaires à Balatro – Les meilleures alternatives à découvrir en 2026

Si vous recherchez des jeux similaires à Balatro, c’est sans doute que vous êtes à la recherche de cette même sensation forte procurée par des décisions à haut risque, des synergies surprenantes et l’envie irrésistible de tenter une nouvelle partie.

Après avoir moi-même passé des centaines d’heures sur Balatro, je me souviens encore du moment où un simple combo Joker a transformé une tentative qui s’annonçait ratée en l’une de mes parties les plus fructueuses. Ce genre de revirement procure une sensation difficile à égaler, c’est pourquoi il est important de trouver les bonnes alternatives.

Ce guide vous présente 20 jeux soigneusement sélectionnés, similaires à Balatro, qui capturent cette même énergie addictive.

Si vous appréciez les jeux de stratégie de construction de deck, les mécanismes inspirés du poker ou la tension imprévisible des roguelikes, vous découvrirez ici des titres qui offrent la créativité, la profondeur et la rejouabilité que tous les fans de Balatro apprécient.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à Balatro

Certains jeux se démarquent des autres lorsqu’il s’agit de reproduire le mélange de stratégie, de chance et de progression satisfaisante propre à Balatro. Ces 3 titres offrent le meilleur mélange entre la création de synergies, la rejouabilité et des mécanismes créatifs basés sur les cartes.

Chacun se distingue pour une raison différente, mais tous offrent quelque chose que les fans de Balatro reconnaîtront et apprécieront immédiatement.

1 Slay the Spire 2019 Ce roguelike de construction de deck, qui a défini le genre, se distingue par le fait que chaque décision compte et que chaque partie ouvre la voie à de nouvelles synergies entre cartes puissantes. Buy now 2 Cloverpit 2024 Ce jeu de stratégie minimaliste aux cartes se distingue par des combinaisons astucieuses qui s'intensifient rapidement et créent ces mêmes renversements de situation palpitants que les joueurs de Balatro adorent. Buy now 3 Luck be a Landlord 2021 Ce roguelike inspiré des machines à sous séduit les joueurs grâce à un mélange de hasard, de bonus cumulables et de stratégies de développement à long terme très gratifiantes. Buy now

Voici les trois jeux qui incarnent le mieux l’esprit de Balatro. Continuez à faire défiler la page pour découvrir la liste complète des alternatives et trouver celle qui correspond à votre style.

20 jeux similaires à Balatro – Liste complète d'alternatives addictives

Cette section vous présente les meilleurs jeux similaires à Balatro, qui offrent le même mélange de stratégie, de synergie et de suspense imprévisible qui rend ce titre si captivant.

Chaque jeu apporte sa touche personnelle en matière de construction de deck, de tension propre aux jeux roguelike ou de mécanismes inspirés du poker, vous offrant ainsi une multitude d’expériences inédites à explorer. Si vous aimez découvrir d’autres jeux similaires à Balatro, vous allez adorer la sélection complète ci-dessous.

Combien d’entre eux avez-vous déjà joués ?

1. Slay the Spire [Le jeu incontournable similaire à Balatro pour la construction stratégique de deck]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Construction de deck, roguelite, stratégie Plateformes PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, mobile Année de sortie 2019 Créateur(s) Mega Crit (développeur et éditeur) Durée de jeu moyenne / Caractéristiques uniques Plus de 50 heures, quatre personnages uniques, système de reliques, parcours à embranchements, prise en charge des mods Idéal pour Les joueurs qui apprécient les jeux de stratégie de cartes complexes et la progression par tours Ce que j’ai apprécié Une interface utilisateur épurée, un fort potentiel de synergie, une rejouabilité infinie

Slay the Spire est un jeu de construction de deck qui redéfinit le genre, dans lequel les joueurs escaladent une tour en constante évolution, peuplée d’ennemis, d’événements et de puissantes reliques. Chaque partie consiste à construire un deck stratégique, à piocher des cartes et à réagir à des opportunités imprévisibles.

Le style visuel est épuré et lisible, ce qui permet de rester concentré sur la planification, les combos et la prise de décisions tactiques. Les joueurs mènent des combats au tour par tour, choisissent leur itinéraire parmi des chemins qui se ramifient et expérimentent des synergies de cartes qui varient considérablement d’une partie à l’autre.

Sa plus grande force réside dans son immense potentiel de synergies. Chaque personnage apporte des mécanismes distincts qui, combinés aux reliques et aux événements, permettent de créer des stratégies puissantes et parfois inattendues.

Conseil de pro Optez dès le début pour une seule synergie. Les decks ciblés s’adaptent bien mieux que ceux qui sont dispersés, et un thème fort vous permettra souvent de surmonter les rencontres difficiles en fin de partie.

La conception mécanique rigoureuse, l’équilibre constant et les choix significatifs confèrent à chaque partie une identité bien distincte. Ajoutez à cela une prise en charge étendue des mods, des extensions et des rencontres aléatoires, et le jeu offre une rejouabilité exceptionnelle.

Slay the Spire reste passionnant car chaque décision compte, et chaque choix de carte peut déboucher sur un style de jeu totalement différent. Les fans de Balatro apprécieront ce mélange de créativité, de prise de risque et de stratégie à haut risque.

Mon verdict : Slay the Spire est le jeu le plus complet pour les joueurs de Balatro qui recherchent de la profondeur, une grande rejouabilité et des synergies de cartes infiniment satisfaisantes.

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2. Cloverpit [Un jeu de cartes au rythme effréné et axé sur le hasard, à l’image de Balatro]

Notre note 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Roguelite, stratégie de type machine à sous, horreur Plateformes PC Année de sortie 2024 Créateur(s) Enigma Games (développeur), Enigma Publishing Durée moyenne d’une partie / Caractéristiques uniques Parties de 20 à 40 minutes, plus de 150 breloques, système de dette, ambiance « escape room » Idéal pour Les joueurs qui apprécient la tension, le hasard et la création de synergies créatives Ce que j’ai apprécié Système de charmes unique, ambiance inquiétante, progression au rythme soutenu

Cloverpit vous plonge dans une sinistre cellule souterraine et vous oblige à faire tourner une machine à sous corrompue pour survivre. Au lieu de constituer un jeu de cartes, vous accumulez des talismans et des objets qui manipulent les probabilités et modifient le comportement de chaque rouleau.

Le jeu s'appuie fortement sur sa structure de machine à sous de type « roguelite », où chaque tour est un pari face à une dette croissante que vous devez rembourser avant la fin du temps imparti. L'esthétique d'horreur « low-poly » crée une tension constante, conférant à chaque décision un sentiment de gravité et d'urgence.

Sa caractéristique phare réside dans son immense catalogue de plus de 150 talismans et modificateurs qui permettent aux joueurs de contourner les règles de la machine à sous. Ces objets se cumulent, fusionnent et créent des synergies de manière créative, rendant chaque partie unique.

Le potentiel de contournement des règles est immense, offrant le genre de moments imprévisibles et axés sur les combos que les fans des meilleurs jeux de construction de deck sauront apprécier. Cloverpit propose également des parties préconfigurées, un mode infini et une méta-progression persistante qui vous permet de débloquer de nouveaux charmes et de nouvelles stratégies au fil du temps.

Conseil de pro Privilégiez les charmes qui influencent la fréquence des rouleaux dès le début de la partie. Améliorer la régularité est bien plus efficace que de courir après des bonus à haut risque et conduit généralement à des configurations plus stables en fin de partie.

Le mélange proposé par Cloverpit, entre ambiance d’horreur, enjeux croissants et gameplay axé sur les synergies, crée une expérience tendue mais gratifiante. L’équilibre entre risque et contrôle reflète ce que les fans de Balatro adorent, tout en offrant une touche mécanique totalement nouvelle grâce au caractère aléatoire des machines à sous.

Mon avis : Cloverpit est un choix captivant pour les joueurs qui recherchent la créativité à la Balatro, avec une ambiance plus sombre et un système stratégique novateur basé sur les machines à sous.

3. Que la chance soit avec le propriétaire ! [Une version « machine à sous » de jeux comme Balatro]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Roguelite, stratégie de machine à sous, construction de deck Plateformes PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, mobile Année de sortie 2021 Créateur(s) TrampolineTales (développeur et éditeur) Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques Parties de 10 à 30 minutes, synergies entre les objets, mode infini, éléments à débloquer Idéal pour Les joueurs qui apprécient les parties rapides et une progression axée sur les combos puissants Ce que j’ai apprécié Des graphismes charmants, des centaines de synergies, des sessions rapides et accessibles

Que la chance soit avec le propriétaire ! est un roguelite de type machine à sous où chaque tour génère des symboles qui rapportent des pièces, des bonus ou déclenchent des réactions en chaîne. Au lieu de constituer un paquet de cartes, vous constituez un « inventaire » de machines à sous qui fonctionne comme une grille stratégique.

Il en résulte une boucle extrêmement addictive qui transforme le générateur aléatoire (RNG) en une stratégie à part entière, permettant aux joueurs de manipuler les probabilités, de cumuler les effets bonus et de créer de puissantes synergies. Les parties sont volontairement courtes, ce qui facilite la prise en main, l’expérimentation et la découverte de nouvelles combinaisons.

Le cœur de l’expérience réside dans sa liste très dense de combinaisons d’objets et de symboles, qui interagissent de manière surprenante et imprévisible. Un petit changement en début de partie peut avoir un effet boule de neige à mesure que les modificateurs s’accumulent et que les symboles se déclenchent les uns les autres.

Conseil de pro Concentrez-vous sur la création de groupes de symboles qui s’alimentent mutuellement. La synergie horizontale surpasse toujours les choix isolés à forte valeur et conduit à des tours plus réguliers plus tard dans la partie.

Ce système offre le même processus de découverte gratifiant que les fans des meilleurs jeux de réflexion apprécient, en particulier lorsqu’un plateau peu prometteur se transforme soudainement en une machine à générer des gains considérables.

Le graphisme en pixel art et les textes décalés ajoutent du charme sans détourner l’attention du cœur stratégique du jeu. Les éléments à débloquer, les succès et la méta-progression offrent aux joueurs des objectifs à long terme, tandis que le mode infini maintient le défi vivant indéfiniment.

« Que la chance soit avec le propriétaire » est une réussite car il incarne le plaisir de construire une machine qui gagne en puissance à chaque tour. Son mélange de parties courtes, d’humour décalé et de potentiel de synergie profond en fait un excellent choix pour les joueurs qui apprécient le gameplay « risque-récompense » de Balatro.

Mon avis : « Que la chance soit avec le propriétaire » est idéal pour les joueurs qui recherchent un gameplay rapide, riche en combos, offrant des possibilités infinies d’expérimentation et d’optimisation à chaque partie.

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4. Monster Train [Un jeu de construction de deck stratégique à la manière de Balatro, avec des combats à plusieurs niveaux]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Construction de deck, roguelite, stratégie Plateformes PC, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation Année de sortie 2020 Créateur(s) Shiny Shoe (développeur), Good Shepherd Entertainment Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques Parties de 30 à 45 minutes, cinq clans, améliorations d’artefacts, combats sur plusieurs voies Idéal pour Les joueurs qui apprécient les tactiques approfondies et les stratégies de deck évolutives Ce que j’ai apprécié Des combats à plusieurs niveaux, une grande variété de configurations de deck, un excellent rythme

Monster Train élève la formule de la construction de deck à un niveau supérieur en introduisant le combat à plusieurs voies, un système qui oblige les joueurs à gérer plusieurs champs de bataille à la fois. Vous défendez un train comportant plusieurs niveaux, en plaçant vos unités de manière stratégique tout en construisant un deck qui gagne en puissance à chaque partie.

Cette structure à plusieurs niveaux apporte une profondeur tactique bien supérieure au format à parcours unique que l’on retrouve dans de nombreux jeux de construction de deck. À chaque partie, les joueurs combinent les capacités des clans, améliorent leurs unités, choisissent des artefacts et empruntent des chemins qui se ramifient, offrant ainsi des choix significatifs.

La force du jeu réside dans son immense variété. Avec plusieurs clans, chacun doté de mécanismes distincts, des centaines de voies d’amélioration et d’innombrables combinaisons, chaque partie a le potentiel de devenir une expérience inédite. Le risque et la récompense sont au cœur du jeu, car les parcours les plus difficiles mènent à de meilleurs bonus.

Ce niveau de prise de décision est l’une des principales raisons pour lesquelles Monster Train est souvent comparé aux meilleurs jeux de stratégie, car il allie le placement tactique à la création de synergies basées sur les cartes. La courbe de difficulté semble équitable, s’adaptant à mesure que vos connaissances s’améliorent. Sa communauté active de moddeurs continue d’enrichir le jeu avec du contenu inédit et de nouvelles façons de jouer.

Conseil de pro Choisissez un clan principal comme moteur et laissez le clan secondaire jouer un rôle de soutien. Les configurations ciblées progressent plus rapidement et tirent davantage parti des synergies entre artefacts.

Monster Train propose des parties rapides et gratifiantes où chaque choix compte, du placement des unités aux améliorations de cartes. Il reflète l’engouement de Balatro pour la puissance croissante et les configurations créatives, tout en offrant une touche plus tactique et plus complexe.

Mon verdict : Monster Train est idéal pour les fans de Balatro qui recherchent des décisions tactiques plus approfondies et des parties chaotiques, riches en synergies, qui récompensent sans cesse l’expérimentation.

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5. Donjons et joueurs invétérés [Un jeu de type « roguelike » avec construction de deck, axé sur le risque, dans la veine de Balatro]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Construction de deck, roguelike, exploration de donjons Plateformes PC Année de sortie 2023 Créateur(s) Leanthus Games (développeur et éditeur) Durée moyenne d'une partie / Caractéristiques uniques Parties de 20 à 40 minutes, mécanismes de paris, donjons à embranchements Idéal pour Les joueurs qui apprécient la tension du poker associée à l’exploration de donjons Ce que j’ai apprécié Un humour déjanté, des paris astucieux, des décisions inspirées du poker qui procurent une grande satisfaction

Donjons et joueurs invétérés mêle l’exploration de donjons à un système de paris chaotique qui rend chaque choix à la fois risqué et gratifiant. Chaque rencontre s’apparente à un duel de cartes où vous jouez des mains, placez des paris et utilisez des capacités pour faire pencher la balance en votre faveur.

Le ton est ludique et irrévérencieux, ce qui confère au jeu une personnalité qui le distingue des jeux de construction de deck plus sérieux. Son style graphique mise sur un humour grossier et des personnages expressifs, en parfaite adéquation avec l’énergie débridée du gameplay.

La structure de type « roguelike » renforce la tension. Vous explorez des chemins de donjon ramifiés, collectez des reliques, débloquez de nouvelles cartes et affrontez des ennemis qui vous obligent à prendre des risques audacieux. De nombreuses cartes influencent les enjeux et les résultats, créant ainsi des moments où une seule décision peut sceller l’issue de toute la partie.

Conseil de pro Recherchez dès le début les cartes qui modifient la valeur des mises. Augmenter votre gain potentiel multiplie la valeur de mains même modestes plus tard dans la partie.

Ce mélange de tension propre au poker, de progression dans les donjons et de gestion des risques rend le gameplay profondément captivant. Chaque partie ressemble à un pari, dans le meilleur sens du terme.

Ce jeu réussit parce qu’il embrasse le chaos tout en récompensant un jeu intelligent. Il capture le frisson de tenter sa chance, ce qui en fait un excellent choix pour les fans de Balatro qui apprécient la prise de décision axée sur le risque.

Mon verdict : un jeu de construction de deck amusant, audacieux et stratégique qui offre des sensations dignes du poker dans un cadre de jeu de donjon.

6. Dicey Dungeons [Un jeu fantaisiste basé sur les lancers de dés, dans la veine de Balatro]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Roguelike, jeu de construction de dés, stratégie Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, mobile Année de sortie 2019 Créateur(s) Terry Cavanagh (développeur), Distractionware Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques Parties de 15 à 30 minutes, plus de six personnages, défis épisodiques Idéal pour Les joueurs qui apprécient les parties rapides et tactiques au charme décalé Ce que j’ai apprécié Mécaniques de dés originales, variété des personnages, présentation ludique

Dicey Dungeons reprend la formule du roguelike et remplace les cartes traditionnelles par un système où les dés font office de cartes, créant ainsi un mécanisme unique où la valeur de chaque lancer détermine le fonctionnement de vos capacités.

Chaque partie est rapide, tactique et ponctuée de décisions astucieuses où le risque côtoie la récompense. Vous collectez de l’équipement, améliorez vos capacités et improvisez des stratégies en fonction des dés que vous lancez à chaque tour. La présentation est colorée et charmante, avec une musique entraînante et une narration humoristique qui confèrent à chaque session une ambiance légère et ludique.

La diversité des personnages est l’un des principaux atouts du jeu. Chaque héros dispose d’un ensemble de règles totalement différent qui modifie votre approche des combats. Certains manipulent les valeurs des dés, d’autres s’appuient sur le hasard, et d’autres encore introduisent des mini-jeux au sein de chaque combat.

Conseil de pro Privilégiez les équipements qui modifient les valeurs des dés. La flexibilité est bien plus précieuse que les dégâts bruts et vous permet souvent de vous adapter à des lancers défavorables.

Cette variation constante renouvelle sans cesse l’expérience et permet à Dicey Dungeons de se démarquer parmi les meilleurs jeux indépendants. Les épisodes à débloquer, les modificateurs et les défis prolongent également la rejouabilité bien au-delà de la campagne principale.

Dicey Dungeons doit son succès à la combinaison de prises de décision stratégiques, de parties rapides et d’un humour décontracté. Il offre le même plaisir de construire une partie, d’expérimenter les mécanismes et de s’adapter à la volée que les fans de Balatro adorent.

Mon verdict : un roguelike créatif, charmant et au rythme effréné qui propose des tactiques astucieuses et une rejouabilité infinie grâce à ses systèmes basés sur les dés.

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7. Inscryption [Un jeu de construction de deck psychologique sombre, similaire à Balatro]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Construction de deck, Horreur, Casse-tête, Narratif Plateformes PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Année de sortie 2021 Créateur(s) Daniel Mullins Games, Devolver Digital Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques Une histoire de 8 à 12 heures, des modes roguelike, des éléments de jeu d'évasion Idéal pour Les joueurs qui apprécient les jeux de cartes atmosphériques mêlant mystère Ce que j’ai apprécié Un style envoûtant, des énigmes astucieuses, des surprises constantes

Inscryption est une expérience de construction de deck singulièrement dérangeante qui mêle horreur psychologique, méta-récit et résolution d’énigmes pour former l’un des jeux de cartes les plus surprenants jamais créés.

Vous commencez piégé dans une cabane sombre, face à un personnage mystérieux qui vous oblige à jouer à un jeu de cartes tactique soumis à des règles strictes en matière de ressources, impliquant des décisions périlleuses et empreint d’un sentiment oppressant de danger. L’atmosphère est inoubliable grâce à une conception sonore puissante et à un style visuel inquiétant.

La plus grande force du jeu réside dans sa structure. Inscryption se compose de plusieurs actes, chacun présentant des mécanismes, des thèmes visuels et des rebondissements narratifs radicalement différents. Ce qui commence comme un duel de cartes tendu, confiné à l’intérieur d’une cabane, évolue vers quelque chose de bien plus vaste, combinant des énigmes de type « escape room », des éléments d’ARG et une histoire à plusieurs niveaux qui tient les joueurs en haleine à chaque tournant.

Le gameplay de base reste solide tout au long du jeu, offrant des choix tactiques, des sacrifices significatifs et un sentiment de pression qui fait écho aux enjeux de Balatro, mais dans une tonalité plus sombre.

Conseil de pro Utilisez judicieusement les cartes sacrificielles. Les échanges précoces qui semblent coûteux permettent souvent de débloquer certaines des stratégies les plus efficaces au fur et à mesure que la partie avance.

Inscryption est une réussite car il ne cesse de vous surprendre. Son mélange d’horreur, de mécanismes ingénieux et d’expérimentation narrative en fait l’une des expériences de jeu de cartes les plus mémorables du moment.

Mon verdict : un jeu de construction de deck captivant et immersif qui mêle histoire, énigmes et tactiques pour offrir une expérience envoûtante, parfaite pour les joueurs à la recherche d’un univers plus sombre que celui de Balatro.

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8. Roguebook [Un jeu de construction de deck fantastique dans la veine de Balatro, créé par l’un des co-créateurs de Magic]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Construction de deck, roguelike, fantastique Plateformes PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Année de sortie 2021 Créateur(s) Abrakam Entertainment, Richard Garfield Durée moyenne d'une partie / Caractéristiques uniques Decks en équipe, exploration de la carte, combos puissants Idéal pour Les joueurs à la recherche d’une profondeur tactique teintée de fantaisie Ce que j’ai apprécié Les duos de héros, un univers haut en couleur, un potentiel de synergie considérable

Roguebook se distingue par son système innovant de héros en équipe, dans lequel vous construisez un deck partagé entre deux personnages à la fois.

Chaque héros apporte des capacités uniques, et leur combinaison débloque de puissantes synergies, des combos positionnels et des stratégies à plusieurs niveaux qui évoluent au fil d’une partie. Cette structure à deux héros confère aux combats une dimension tactique qui se distingue nettement des jeux de construction de deck traditionnels à héros unique.

Le jeu intègre également la construction de deck dans un univers plus vaste. Vous explorez une carte peinte à la main en révélant des tuiles, en collectant des trésors, en débloquant des événements et en choisissant vos combats. Cette exploration ajoute des décisions importantes qui vont au-delà du simple choix des cartes, tout en renforçant l’univers fantastique du jeu.

Conseil de pro Privilégiez les capacités de héros qui complètent mutuellement leurs points forts. Placer un héros de première ligne résistant aux côtés d’un héros de deuxième ligne infligeant des dégâts importants permet de créer certaines des configurations les plus puissantes.

La direction artistique dynamique est l’œuvre de l’équipe à l’origine de Faeria, avec la contribution de Richard Garfield, co-créateur de Magic : The Gathering, ce qui confère au jeu une profondeur mécanique impressionnante.

Roguebook tire sa force de sa conception axée sur les synergies, de la variété de ses cartes, des améliorations d’artefacts et de sa progression à embranchements. Ces systèmes permettent de créer des configurations très créatives qui séduisent les joueurs appréciant l’aspect expérimental des meilleurs jeux fantastiques.

Roguebook doit son succès à la façon dont il allie profondeur tactique, exploration et un univers fantastique magnifiquement illustré au sein d’une expérience cohérente.

Mon verdict : un jeu de construction de deck élégant et stratégique qui récompense l’expérimentation, parfait pour les fans de Balatro qui apprécient les univers fantastiques et le potentiel de combos puissants.

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9. Griflands [Un jeu axé sur la négociation, à l’image de Balatro, mais avec une touche d’originalité]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Construction de deck, RPG, roguelike, narratif Plateformes PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Année de sortie 2021 Développeur(s) Klei Entertainment Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques Deux jeux de cartes, combats de négociation, scénarios à embranchements Idéal pour Les joueurs qui apprécient les jeux de construction de deck riches en histoire et proposant des choix Ce que j’ai apprécié Système de négociation, scénario solide, grande rejouabilité

Griftlands propose l’une des approches les plus originales du genre « deckbuilding » en offrant deux systèmes de cartes distincts : l’un pour le combat et l’autre pour la négociation.

Au lieu de tout régler par la force, vous pouvez débattre, persuader, intimider ou bluffer pour résoudre les conflits à l’aide d’un deck totalement distinct. Cela crée une expérience dynamique où chaque rencontre se résume à un choix entre diplomatie et violence, chacune comportant des risques et des récompenses différents.

La profondeur de son récit le distingue de la plupart des jeux de cartes de type roguelike. L’univers regorge de personnages mémorables, de quêtes à embranchements et de décisions moralement complexes qui façonnent chaque partie. La présence de plusieurs protagonistes jouables modifie également l’histoire, les mécanismes et les stratégies disponibles.

Conseil de pro Investissez dès le début dans des cartes de négociation qui génèrent du sang-froid. Protéger vos arguments améliore considérablement vos chances lors de rencontres diplomatiques difficiles.

Cette diversité et cette progression axée sur les choix permettent à Griftlands de se démarquer parmi les meilleurs jeux de rôle, en particulier pour les joueurs qui accordent de l’importance à l’évolution des personnages et à la construction de l’univers.

La construction de deck est elle-même hautement personnalisable. Les cartes évoluent grâce à des améliorations, les reliques offrent de puissants bonus, et vos décisions déterminent quels alliés ou ennemis vous vous ferez au fil de l’aventure. Le style graphique distinctif du jeu et sa conception sonore soignée donnent vie à son univers de science-fiction.

Griftlands doit son succès à la combinaison d’une progression axée sur l’histoire, d’un jeu de cartes stratégique et de choix significatifs.

Mon verdict : un mélange captivant de négociation, de combat et de choix narratifs, idéal pour les fans de Balatro qui souhaitent intégrer une narration plus approfondie à leurs parties de construction de deck.

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10. Les bannières de la ruine [Un RPG tactique de cartes dans la veine de Balatro, dans un univers sombre]

Notre note 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Construction de deck, RPG tactique, roguelike Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Année de sortie 2020 Créateur(s) MonteBearo, Goblinz Publishing Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques Combats en groupe, compétences des personnages, mort définitive Idéal pour Les joueurs qui apprécient la profondeur tactique des systèmes basés sur des cartes Ce que j’ai apprécié La synergie au sein du groupe, l’atmosphère sombre, une progression significative

Les bannières de la ruine apporte une touche plus sombre au genre de la construction de deck en mettant l’accent sur le combat tactique en groupe. Au lieu de contrôler un seul héros, vous gérez une escouade d’unités, chacune dotée de capacités, de rôles et de parcours d’amélioration uniques.

Chaque carte représente une action tactique, et le positionnement joue un rôle majeur, car le déplacement des membres de votre groupe d’une ligne à l’autre détermine qui attaque, qui défend et qui encaisse les dégâts. Le style visuel sombre et la narration atmosphérique renforcent l’enjeu de chaque combat.

La progression est étroitement liée à vos personnages. Chaque allié acquiert des capacités, de l’équipement et des cartes spécifiques à son espèce qui façonnent votre stratégie, créant ainsi des configurations distinctes d’une partie à l’autre. La mort permanente ajoute de la tension, transformant chaque décision en un risque calculé.

Cette structure rend le jeu particulièrement gratifiant pour les amateurs des meilleurs jeux de rôle tactiques, car elle allie une stratégie basée sur les unités à la flexibilité d’un jeu de cartes personnalisable. La direction artistique est saisissante, avec des designs de personnages détaillés qui donnent vie à cet univers sombre.

Conseil de pro Privilégiez les cartes qui permettent de manipuler la position de l’adversaire. Le contrôle du champ de bataille est souvent plus important que les dégâts bruts et ouvre la voie à des combos plus puissants.

Les bannières de la ruine tire sa force d’un potentiel de synergie profond entre plusieurs personnages, tout en garantissant que chaque partie reste imprévisible et stimulante. Les fans de Balatro apprécieront la façon dont une stratégie solide peut transformer un combat désespéré en une victoire décisive.

Mon verdict : un jeu de construction de deck sombre et tactique qui récompense le positionnement intelligent et la synergie entre les personnages, parfait pour les joueurs qui apprécient la profondeur stratégique associée à une progression de type roguelike.

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11. Deck of Ashes [Un jeu de construction de deck de type roguelike dans l’univers de la fantasy noire, à l’image de Balatro]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Construction de deck, roguelike, fantasy noire Plateformes PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Année de sortie 2020 Développeur(s) AY Games, Buka Entertainment Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques Système Deckcraft, centre d'exploration, combat sur grille Idéal pour Les joueurs qui apprécient la création, l'univers narratif et la fantasy sombre Ce que j’ai apprécié Une atmosphère intense, la création de cartes, des choix qui ont un impact

Deck of Ashes plonge pleinement dans un univers fantastique sombre et sinistre où chaque choix tourne autour de la survie, de la gestion des ressources et de la planification à long terme.

Au lieu de se contenter de cartes obtenues aléatoirement, le jeu propose un système unique de création de deck qui permet aux joueurs de créer et de modifier des cartes à l’aide des ressources récoltées au cours de leurs explorations. Cela ajoute une dimension supplémentaire de contrôle sur votre stratégie, permettant à chaque partie d’acquérir une identité distincte, façonnée par les cartes que vous créez.

L’univers s’articule autour de l’exploration. Vous parcourez des paysages corrompus, combattez des monstres et retournez à votre camp de base pour vous soigner, améliorer vos compétences, créer des cartes ou accepter des missions liées à l’univers du jeu. Ce camp de base sert de centre de progression et crée un cycle satisfaisant d’aventure, de préparation et d’amélioration.

Conseil de pro Investissez dès le début dans la fabrication de cartes qui assurent la pérennité ou la génération de ressources. Ces outils fondamentaux rendront les combats les plus difficiles bien plus gérables par la suite.

Le combat lui-même allie la construction de deck au positionnement tactique sur une grille, obligeant les joueurs à gérer leurs capacités, leur placement et les schémas d’attaque des ennemis. L’atmosphère est empreinte d’une tension palpable grâce à des graphismes de fantasy noire dessinés à la main et à une bande-son envoûtante.

Deck of Ashes tire sa force de sa capacité à intégrer la création de deck, l’exploration et le combat tactique au sein d’une structure roguelike cohérente. Son univers, à la fois oppressant et captivant, offre une ambiance unique qui se démarque des jeux de construction de deck plus légers.

Mon verdict : un jeu de construction de deck riche et immersif, parfait pour les joueurs à la recherche de thèmes sombres, d’une profondeur tactique et d’un haut niveau de contrôle grâce à la création de cartes.

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12. SteamWorld Quest : La main de Gilgamesh [Un jeu au scénario riche, dans la veine de Balatro]

Notre note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG de cartes, combat au tour par tour, aventure Plateformes PC, Nintendo Switch Année de sortie 2019 Développeur(s) Image & Form, Thunderful Publishing Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques 15 à 20 heures de campagne, constitution de groupe, arbres de compétences Idéal pour Les joueurs qui apprécient les combats de cartes axés sur l’histoire Ce que j’ai apprécié Une histoire charmante, des combats soignés, de superbes graphismes

SteamWorld Quest : La main de Gilgamesh allie la progression typique des RPG classiques à des combats stratégiques basés sur des cartes, dans une aventure soignée signée par un studio réputé pour créer des univers mémorables.

Le jeu suit un groupe de héros attachants dans un périple à la fois léger et captivant, proposant une campagne longue et riche en intrigues qui le distingue des jeux de construction de deck plus rapides, axés sur le genre roguelike. Son univers est vivant, plein d’humour et de charme, mis en valeur par des graphismes expressifs dessinés à la main et une excellente conception sonore.

La personnalisation est au cœur de l’expérience. Chaque membre du groupe dispose d’un ensemble dédié de cartes, d’arbres de compétences et de parcours d’amélioration qui vous permettent de définir son rôle et d’expérimenter un large éventail de stratégies.

Les combats offrent un bon équilibre entre accessibilité et profondeur, ce qui les rend satisfaisants sans jamais paraître insurmontables. Ce concept hybride mêlant RPG et combat de cartes crée un sentiment constant de progression à mesure que vous collectionnez de nouvelles cartes, fabriquez des améliorations et affinez la synergie de votre équipe.

Conseil de pro Fabriquez dès le début des cartes améliorées pour les membres clés de votre groupe. Des bases solides mènent l’équipe bien plus sûrement que de répartir les ressources entre des capacités moins efficaces.

SteamWorld Quest se distingue par l’importance accordée à la narration, la qualité de son graphisme et sa conception accessible. Bien qu’il ne soit pas aussi axé sur les tours que Balatro, il propose des combats de cartes bien pensés, intégrés dans une aventure narrative agréable.

Mon avis : Un RPG de cartes charmant et soigné qui allie des mécanismes tactiques accessibles à une histoire touchante, idéal pour les joueurs à la recherche d’une alternative à Balatro davantage axée sur le scénario.

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13. Peglin [Un jeu inspiré du flipper, à l'image de Balatro]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Roguelike, basé sur la physique, RPG de réflexion Plateformes PC, Nintendo Switch, mobile Année de sortie 2022 Développeur(s) Red Nexus Games Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques Parties de 10 à 25 minutes, tirs basés sur la physique, synergies entre les reliques Idéal pour Les joueurs qui apprécient une physique fluide et rapide, ainsi que la création de combos Ce que j’ai apprécié Des parties addictives, des reliques astucieuses, un gameplay à la Peggle

Peglin associe une physique à la Peggle à une progression de type roguelike pour créer une expérience étonnamment stratégique et infiniment divertissante. Au lieu de jouer des cartes, vous lancez des orbes dans un champ de piquets, où ils rebondissent sur les surfaces pour infliger des dégâts, déclencher des effets et créer une dynamique.

Chaque tir procure une sensation tactile et gratifiante, surtout lorsqu’un ricochet chanceux débouche sur des combos impressionnants. Le gameplay de base est simple et immédiatement addictif, ce qui en fait un jeu idéal pour de courtes sessions auxquelles on peut jouer à tout moment.

La progression repose sur les choix que vous effectuez entre de nouvelles orbes et reliques qui modifient radicalement votre partie. Ces améliorations fonctionnent comme des cartes et des artefacts dans un jeu de construction de deck traditionnel, offrant de nouvelles mécaniques, des effets bonus et de puissantes synergies.

Conseil de pro Privilégiez les reliques qui améliorent le renouvellement des orbes ou la régénération des pions. Un plus grand nombre de pions actifs sur le plateau augmente considérablement le potentiel de combos et stabilise les dégâts infligés en fin de partie.

Expérimenter avec les types d’orbes, les effets élémentaires et les interactions entre reliques confère à chaque tentative une saveur unique, tandis que la structure de type roguelike garantit des défis toujours nouveaux. Le graphisme pixelisé mignon et la conception accessible rendent Peglin attrayant, mais c’est la profondeur de ses systèmes qui incite les joueurs à y revenir.

Peglin doit son succès au fait qu’il transforme une physique simple en un casse-tête stratégique, mêlant chance, timing et conception de configuration en une boucle de jeu fluide. Les fans de Balatro apprécieront cette même sensation de satisfaction lorsqu’une partie bien construite débouche sur des résultats très lucratifs.

Mon verdict : un roguelike amusant et créatif qui mêle la physique du flipper à une progression par construction, parfait pour les joueurs à la recherche d’un gameplay rapide et gratifiant offrant un immense potentiel de synergies.

14. Trials of Fire [Un jeu de stratégie tactique offrant la même profondeur de construction de deck que Balatro]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG tactique, construction de deck, stratégie Plateformes PC Année de sortie 2021 Développeur(s) Whatboy Games Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques Gestion de groupe, combat tactique sur grille, quêtes à embranchements Idéal pour Les joueurs qui apprécient les choix tactiques approfondis et une progression riche Ce que j’ai apprécié Une synergie intelligente au sein du groupe, des combats stimulants, une univers créatif très abouti

Trials of Fire allie combats tactiques, construction de deck et gestion de groupe dans un univers fantastique post-apocalyptique et réaliste où chaque décision façonne votre parcours.

Vous commandez un trio de héros, dotés chacun de capacités et de jeux de cartes uniques, et vous les guidez à travers un désert hostile parsemé de combats, d’embuscades, de quêtes et de choix moraux. Le mélange entre positionnement tactique et capacités liées au jeu de cartes confère à chaque affrontement un caractère réfléchi et hautement stratégique.

La progression s’articule autour d’un butin significatif, de la personnalisation des personnages et d’événements narratifs à embranchements. Vos héros acquièrent de l’équipement qui modifie leur jeu de cartes, ce qui vous permet de personnaliser votre groupe en formant des combattants de première ligne résistants, des combattants à distance agiles ou des unités de soutien à forte synergie.

Conseil de pro Équilibrez votre groupe en y incluant un personnage défensif. Limiter les dégâts subis en début de partie permet d’éviter une série de pertes en cascade et donne à votre stratégie principale le temps de se mettre en place.

La carte du monde propose de multiples itinéraires et des événements aléatoires, garantissant ainsi qu’aucune expédition ne se déroule exactement comme une autre. Une planification à long terme est essentielle, car les ressources, les blessures et l’issue des combats influencent vos chances jusqu’à la fin de votre partie.

Trials of Fire doit son succès au fait qu’il exige une prise de décision avisée à chaque étape, de l’exploration de la carte aux tactiques de combat au cas par cas. Il procure la même satisfaction que celle appréciée par les fans de Balatro, où une composition de deck bien pensée peut transformer un combat désespéré en une victoire triomphante.

Mon verdict : un RPG tactique riche et exigeant qui récompense une planification minutieuse et une construction de deck axée sur les synergies, idéal pour les joueurs en quête d’une stratégie plus approfondie dans un univers fantastique sombre et réaliste.

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15. À deux doigts de l’Éden [Un jeu d’action rapide à la manière de Balatro pour les joueurs aux réflexes affûtés]

Notre note 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action en temps réel, construction de deck, roguelike Plateformes PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Année de sortie 2020 Créateur(s) Thomas Moon Kang, Humble Games Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques Combats en temps réel sur grille, grande variété de sorts, parcours à embranchements Idéal pour Les joueurs à la recherche de défis techniques au rythme effréné, avec une grande profondeur de personnalisation des personnages Ce que j’ai apprécié Une action intense, des enchaînements de sorts astucieux, une bande-son exceptionnelle

À deux doigts de l’Éden propose une approche totalement différente de la construction de deck en combinant des combats en temps réel sur une grille avec une sélection stratégique de sorts. Au lieu de jouer à tour de rôle, vous vous déplacez, esquivez et lancez des sorts à grande vitesse, créant ainsi une boucle de jeu qui exige des réflexes rapides et une prise de décision intelligente.

Chaque partie vous pousse à maîtriser de nouvelles combinaisons de sorts, à réagir aux schémas d’attaque de vos adversaires et à enchaîner les capacités pour un impact maximal. Les graphismes en pixel art et la bande-son énergique renforcent l’intensité et rendent chaque affrontement captivant.

La variété des configurations est immense. Avec des centaines de sorts, d’artefacts et de capacités propres à chaque personnage, aucune partie ne se ressemble. Vous pouvez créer des configurations axées sur les projectiles à tir rapide, le contrôle du champ de bataille, les boucles de soins ou des sorts dévastateurs à coup unique.

Cette diversité séduit les amateurs des meilleurs jeux d’aventure qui aiment découvrir de nouvelles stratégies par l’expérimentation. Le système de parcours à embranchements ajoute des choix significatifs, vous permettant d’affronter différents boss, de relever divers défis et d’accéder à différentes fins.

Conseil de pro Investissez dès le début dans des sorts de mobilité et de contrôle des foules. Il devient beaucoup plus facile de survivre face aux boss les plus coriaces en fin de partie lorsque vous pouvez façonner le champ de bataille à votre avantage.

À deux doigts de l’Éden est une réussite car il allie le frisson de l’action rapide à la profondeur d’une construction de deck réfléchie. Il procure la même satisfaction créative que celle dont bénéficient les fans de Balatro, tout en offrant une approche totalement nouvelle, axée sur les compétences.Mon verdict : un roguelike ultra-rapide et hautement stratégique, parfait pour les joueurs qui recherchent la profondeur de la construction de deck combinée à des combats en temps réel exigeant des réflexes aiguisés.

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16. La nuit de la pleine lune [Un jeu de construction de deck féérique dans la veine de Balatro]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Construction de deck, scénario, fantastique Plateformes PC, mobile, Nintendo Switch Année de sortie 2017 Créateur(s) Giant Network Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques Plusieurs classes, scénarios à embranchements, cartes à collectionner Idéal pour Les joueurs qui apprécient les choix narratifs et les thèmes de contes de fées Ce que j’ai apprécié Un univers charmant, des parcours rejouables, une conception adaptée aux appareils mobiles

La nuit de la pleine lune est un charmant jeu de construction de deck inspiré des contes de fées qui réinvente l’histoire du Petit Chaperon rouge à travers des combats de cartes immersifs et des choix narratifs à embranchements.

Loin de l’approche traditionnelle des roguelikes, le jeu allie une narration légère de type RPG à la construction stratégique de decks, vous permettant de tracer votre propre chemin à travers des rencontres avec des sorcières, des loups, des chevaliers et de mystérieux esprits de la forêt. Sa présentation est élégante et s’inspire des contes, conférant à chaque partie une atmosphère à la fois chaleureuse et légèrement inquiétante.

La rejouabilité est l’un de ses principaux atouts. Vous pouvez débloquer plusieurs classes, telles que Chevalier, Religieuse, Sorcière et bien d’autres, chacune offrant des mécanismes uniques et des jeux de cartes totalement différents. Cette variété modifie la stratégie à chaque partie et confère au jeu une profondeur surprenante derrière son apparence simple.

Conseil de pro Commencez par des classes adaptées aux débutants, comme le chevalier. Leur jeu de cartes équilibré offre une défense et des dégâts fiables, ce qui rend les premières parties bien plus indulgentes.

Comme sa structure privilégie des sessions courtes et adaptées aux appareils mobiles, ce jeu est idéal pour les joueurs qui apprécient des boucles de jeu courtes mais riches de sens, tout en laissant place à l’expérimentation et à la progression.

La nuit de la pleine lune est une réussite car il allie une narration digne d’un conte de fées à un système de construction de deck astucieux et à un sentiment constant de progression. Ses graphismes charmants et ses parcours à embranchements invitent à y revenir encore et encore.

Mon verdict : un jeu de construction de deck à la fois chaleureux et stratégique, idéal pour les joueurs qui recherchent la créativité à la Balatro dans une atmosphère féérique axée sur la narration.

17. Hand of Fate 2 [Un jeu hybride d’action et de construction de deck à la manière de Balatro]

Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Construction de deck, RPG d'action, Aventure Plateformes PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Année de sortie 2017 Développeur(s) Défi et développement Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques Campagne de 15 à 25 heures, progression de type jeu de société, combats d'action Idéal pour Les joueurs qui apprécient les rencontres narratives et un gameplay hybride Ce que j’ai apprécié Un scénario solide, des rencontres variées, des choix déterminants

Hand of Fate 2 propose un mélange unique entre narration de jeu de société, construction de deck et combats d’action en temps réel. Chaque partie se déroule comme un voyage de jeu de société où vous dévoilez des cartes représentant des rencontres, des défis, du butin et des intrigues à embranchements.

Lorsque des conflits surgissent, le jeu bascule dans des séquences d’action fluides où vous affrontez directement vos ennemis, créant ainsi une expérience hybride qui allie stratégie et combat basé sur les compétences. Le scénario est riche et plein de personnalité, conférant à chaque rencontre une impression de profondeur et de mystère.

La progression est gratifiante grâce à un butin significatif, aux capacités des compagnons et à une grande variété de cartes de rencontre qui façonnent chaque chapitre de manière différente. Vos choix ont de l’importance et influencent souvent le déroulement des missions ultérieures. Par rapport au jeu original, Hand of Fate 2 propose des mécanismes plus approfondis, un meilleur rythme et une construction de deck plus satisfaisante.

Conseil de pro Constituez votre deck avec des cartes « rencontre » utilitaires qui soignent, fournissent de la nourriture ou proposent des défis de compétences. Une préparation équilibrée rend les chapitres difficiles bien plus abordables.

Les joueurs qui aiment explorer de nouvelles stratégies dans des titres tels que les meilleurs jeux de type « bullet hell » apprécieront l'intensité des combats et la préparation tactique nécessaire avant chaque mission.

Hand of Fate 2 est une réussite car il mêle narration, construction de deck et action au sein d’une aventure cohérente. Son atmosphère envoûtante, sa superbe bande-son et sa structure hybride confèrent à chaque partie un sentiment de nouveauté.

Mon verdict : un RPG stylé et innovant, axé sur la gestion de deck, parfait pour les fans de Balatro qui recherchent des choix tactiques mêlés à de l’action en temps réel et à des rencontres narratives riches.

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18. Cartes Spellsword : Origines [Un RPG de cartes fantastique dans la veine de Balatro]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Construction de deck, RPG fantastique, roguelike Plateformes PC, mobile Année de sortie 2020 Créateur(s) One Up Plus Entertainment Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques Fusion de cartes, amélioration et création d’équipements, configurations à débloquer Idéal pour Les joueurs qui apprécient la flexibilité dans la création de decks et les combats fantastiques Ce que j’ai apprécié Système de fusion approfondi, améliorations gratifiantes, forte rejouabilité

Cartes Spellsword : Origines propose une aventure fantastique classique articulée autour de la fusion et de l'amélioration des cartes, offrant aux joueurs un haut niveau de contrôle sur l'évolution de leur deck.

Au lieu de compter uniquement sur l’obtention aléatoire de cartes, vous pouvez fusionner, améliorer et modifier des cartes pour créer de puissantes capacités personnalisées. Ce système procure un sentiment unique d’appropriation de chaque configuration et encourage l’expérimentation tout au long de chaque partie.

Sa structure suit un schéma roguelike familier : explorez des régions dangereuses, remportez des combats tactiques à base de cartes et prenez des décisions où le risque va de pair avec la récompense, qui influenceront votre stratégie à long terme.

L’univers fantastique est classique mais séduisant, avec des monstres, de la magie et des équipements qui s’adaptent à un large éventail de styles de jeu. Au fur et à mesure de votre progression, vous débloquez de nouvelles classes, cartes et combinaisons de fusion qui ouvrent la voie à des configurations extrêmement créatives.

Conseil de pro N’hésitez pas à tester les améliorations de fusion dès le début plutôt que d’économiser vos ressources. Des cartes personnalisées puissantes apportent souvent plus de valeur que l’ajout de plusieurs cartes plus faibles.

Ce qui fait la force du jeu, c’est le nombre impressionnant de combinaisons de cartes à débloquer, qui récompensent les joueurs qui aiment peaufiner leur deck en cours de partie plutôt que de suivre des archétypes rigides. Chaque tentative est unique, car ce sont vos cartes personnalisées qui définissent la voie à suivre.

Mon verdict : un jeu de construction de deck fantastique, flexible et gratifiant, idéal pour les fans de Balatro qui aiment personnaliser leurs cartes, expérimenter avec les améliorations et adapter leur stratégie à la volée.

19. De l’autre côté de l’Obélisque [Un jeu de cartes coopératif de type « deck-builder », similaire à Balatro, destiné aux équipes]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de cartes coopératif, roguelite, RPG Plateformes PC, Nintendo Switch Année de sortie 2021 Créateur(s) Dreamsite Games, Paradox Arc Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques Coop en ligne, synergie entre les classes, cartes à embranchements Idéal pour Les joueurs qui recherchent un jeu de stratégie axé sur le travail d’équipe Ce que j’ai apprécié Une synergie de groupe approfondie, un contenu très riche, une progression solide

De l’autre côté de l’Obélisque se distingue comme l’un des rares roguelites coopératifs de type « deckbuilding » où les joueurs peuvent relever des défis en solo ou avec jusqu’à trois amis. Chaque héros dispose d’un deck et d’un rôle uniques, ce qui rend la composition de l’équipe et la synergie entre les classes essentielles à la réussite.

Les parties se déroulent sur des cartes ramifiées regorgeant de combats, d’événements et de butin, où chaque choix influence la stratégie à long terme de votre équipe. Le style pixel-art confère à l’aventure un aspect charmant tout en mettant l’accent sur la tactique et la planification.

Le jeu se distingue par sa profondeur et sa rejouabilité. Il existe de nombreuses classes à débloquer, chacune dotée de mécanismes complexes et de puissantes améliorations de cartes qui permettent de constituer des équipes de manière créative.

Conseil de pro Constituez votre équipe autour de rôles complémentaires tels que le tank, le soigneur et le d'erreur. Une forte synergie entre les personnages est bien plus importante que de concentrer toute la puissance brute sur un seul héros.

Une progression significative du butin et un affinage intelligent du deck procurent aux joueurs un fort sentiment d’évolution au fil de chaque aventure. Grâce à de nombreuses extensions et à des DLC, le jeu ne cesse de s’enrichir de nouveaux héros, de nouvelles cartes et de nouveaux objets qui encouragent l’expérimentation et le travail d’équipe.

De l’autre côté de l’Obélisque doit son succès à la façon dont il allie stratégie coopérative, choix significatifs et création de decks gratifiante au sein d’une expérience cohérente basée sur des parties en temps réel. Les fans de Balatro qui apprécient un gameplay axé sur la synergie s’y sentiront comme chez eux.

Mon verdict : un jeu de construction de deck coopératif profond et gratifiant, parfait pour les joueurs qui recherchent une progression à la manière de Balatro, mettant fortement l’accent sur le travail d’équipe et les combinaisons de classes.

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20. Monster Slayers [Un roguelike classique de type « deck-building », à l'image de Balatro]

Notre note 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Construction de deck, roguelike, RPG Plateformes PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Année de sortie 2017 Créateur(s) Nerdook Productions, Digerati Durée moyenne de jeu / Caractéristiques uniques Parties rapides, variété des classes, choix d’équipement Idéal pour Les joueurs qui aiment prendre des décisions tactiques rapides Ce que j’ai apprécié Rythme soutenu, classes de héros amusantes, boucle de jeu principale satisfaisante

Monster Slayers est un roguelike classique au rythme effréné, axé sur la construction de deck, qui s’articule autour de parties courtes et ciblées récompensant une planification intelligente et une adaptation rapide.

Vous choisissez parmi une variété de classes de héros, chacune disposant de son propre jeu de cartes et de atouts uniques, puis vous vous frayez un chemin à travers des donjons aux parcours ramifiés, regorgeant de monstres, de trésors et d’améliorations. La structure est concise et efficace, ce qui en fait un jeu idéal pour les joueurs qui recherchent des sessions rapides sans pour autant renoncer à une stratégie riche de sens.

La progression est claire et percutante. Au fur et à mesure que vous avancez, vous acquérez de nouvelles cartes, de l’équipement et des améliorations de personnage qui vous permettent d’adapter votre deck à des combos ou à des styles de jeu spécifiques. Les éléments de RPG s’intègrent parfaitement à la construction de deck simplifiée, offrant juste ce qu’il faut de personnalisation pour encourager l’expérimentation sans submerger le joueur.

Sa présentation indie, à la fois simple et charmante, met en valeur le gameplay, garantissant que l’accent reste mis sur les décisions tactiques et la puissance croissante de votre deck.

Conseil de pro Choisissez un équipement qui renforce les atouts naturels de votre classe. Renforcer vos mécanismes de base vous permettra de réaliser des parties bien plus fiables que d’essayer de pallier vos faiblesses.

Monster Slayers séduit par son rythme soutenu et ses mécanismes de base solides. Chaque partie a un sens, et chaque classe encourage une approche différente qui renouvelle sans cesse l’expérience.

Mon verdict : un roguelike « deckbuilder » compact et satisfaisant, idéal pour les fans de Balatro qui apprécient les parties rapides et tactiques ainsi qu’une progression fluide.

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Mon verdict général sur les jeux similaires à Balatro

Si vous êtes un joueur qui apprécie le mélange de synergies, de surprises et d’expérimentation par partie proposé par Balatro, quelques jeux se démarquent particulièrement comme des choix parfaits pour aller plus loin.

Pour les débutants → Slay the Spire.

Un jeu de construction de deck incontournable, doté de mécanismes simples et de synergies de cartes d’une créativité sans limite, ce qui en fait le point d’entrée le plus accessible et le plus solide. Il n’est donc pas surprenant que de nombreux joueurs le considèrent comme l’un des meilleurs jeux de type roguelike disponibles aujourd’hui.

Pour les joueurs axés sur la stratégie → Monster Train.

Ses combats à plusieurs niveaux et sur plusieurs voies, ainsi que la grande diversité des clans, donnent lieu à certaines des décisions tactiques les plus gratifiantes du genre.

Pour les joueurs qui apprécient le hasard rapide et chaotique → Que la chance soit avec le propriétaire !.

Un roguelike léger, très rejouable, inspiré des machines à sous, qui capture le frisson des parties imprévisibles et très lucratives.

Pour les amateurs d'ambiances sombres → Inscryption.

Une expérience de jeu de cartes psychologique et narrative qui mêle énigmes, mystère et construction de deck comme aucun autre jeu ne le fait.

Ces choix constituent les points de départ les plus accessibles, les plus passionnants et les plus gratifiants pour tous ceux qui recherchent aujourd’hui des jeux similaires à Balatro.

Foire aux questions