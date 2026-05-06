20 gier podobnych do Balatro – najlepsze alternatywy na rok 2026

Jeśli szukasz gier podobnych do Balatro, prawdopodobnie pragniesz tego samego dreszczyku emocji związanego z ryzykownymi decyzjami, zaskakującymi efektami synergii i natychmiastową chęcią rozegrania jeszcze jednej rundy.

Sam spędziłem setki godzin grając w Balatro i wciąż pamiętam moment, w którym jedna kombinacja z Jokerem zmieniła nieudaną próbę w jedną z moich rund z najwyższym wynikiem. Tego rodzaju zwrot akcji wywołuje uczucie, którego trudno zastąpić, dlatego tak ważne jest znalezienie odpowiednich alternatyw.

W tym przewodniku przedstawiamy 20 starannie wybranych gier podobnych do Balatro, które oddają tę samą wciągającą energię.

Jeśli lubisz strategię budowania talii, mechanikę w stylu pokera lub nieprzewidywalne napięcie charakterystyczne dla gier typu roguelike, znajdziesz tu tytuły, które zapewniają kreatywność, głębię i wartość powtórnego grania, które doceniają wszyscy fani Balatro.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do Balatro

Niektóre gry wyróżniają się na tle innych, jeśli chodzi o oddanie charakterystycznego dla Balatro połączenia strategii, szczęścia i satysfakcjonującego postępu. Te 3 tytuły oferują najsilniejsze połączenie budowania synergii, możliwości wielokrotnego grania oraz kreatywnej mechaniki opartej na kartach.

Każda z nich wyróżnia się z innego powodu, ale wszystkie oferują coś, co fani Balatro natychmiast rozpoznają i co im się spodoba.

1 Slay the Spire 2019 Ta wyznaczająca standardy gatunku gra typu roguelike z budowaniem talii wyróżnia się tym, że każda decyzja ma znaczenie, a każda rozgrywka tworzy nową ścieżkę potężnych synergii kart. Buy now 2 Cloverpit 2024 Ta minimalistyczna gra karciana wyróżnia się sprytnymi kombinacjami, które szybko nabierają tempa i tworzą te same ekscytujące zwroty akcji, które tak uwielbiają gracze w Balatro. Buy now 3 Luck be a Landlord 2021 Ta inspirowana automatami do gry gra typu roguelike przyciąga graczy połączeniem losowości, kumulujących się bonusów oraz satysfakcjonujących długoterminowych strategii rozwoju. Buy now

Oto trzy gry, które najlepiej oddają ducha Balatro. Przewiń dalej, aby zapoznać się z pełną listą alternatyw i znaleźć tę, która pasuje do Twojego stylu.

20 gier podobnych do Balatro – pełna lista wciągających alternatyw

W tej sekcji przedstawiamy najlepsze gry podobne do Balatro, które łączą w sobie tę samą mieszankę strategii, synergii i nieprzewidywalnych emocji, dzięki którym ta gra jest tak wciągająca.

Każda z tych gier oferuje własne, unikalne podejście do budowania talii, napięcia charakterystycznego dla gier typu roguelike lub mechaniki inspirowanej pokerem, zapewniając graczom mnóstwo nowych wrażeń do odkrycia. Jeśli lubisz odkrywać kolejne gry podobne do Balatro, z pewnością spodoba ci się poniższa lista.

W ile z nich grałeś?

1. Slay the Spire [Gra, w którą koniecznie musisz zagrać, podobna do Balatro, oferująca strategiczne budowanie talii]

Nasz wynik 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Tworzenie talii, roguelite, strategia Platformy PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, urządzenia mobilne Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Mega Crit (twórca i wydawca) Średni czas gry/Unikalne cechy Ponad 50 godzin, cztery unikalne postacie, system reliktów, rozgałęzione ścieżki fabularne, obsługa modów Najlepsze dla Graczy, którzy lubią rozbudowaną strategię karcianą i postępy oparte na turach Mocne strony Przejrzysty interfejs, duży potencjał synergii, nieograniczona wartość powtórkowa

Slay the Spire to przełomowa gra typu deckbuilder, w której gracze wspinają się po zmieniającej się wieży pełnej wrogów, wydarzeń i potężnych relikwii. Każda rozgrywka skupia się na budowaniu strategicznej talii, dobieraniu kart i reagowaniu na nieprzewidywalne okazje.

Styl graficzny jest przejrzysty i czytelny, co pozwala skupić się na planowaniu, kombinacjach i podejmowaniu decyzji taktycznych. Gracze toczą turowe bitwy, wybierają trasy wśród rozgałęzionych ścieżek i eksperymentują z synergiami kart, które zmieniają się diametralnie w poszczególnych rozgrywkach.

Największą zaletą gry jest ogromny potencjał synergii. Każda postać wprowadza unikalne mechaniki, które w połączeniu z relikwiami i wydarzeniami pozwalają tworzyć potężne, a czasem nieoczekiwane strategie.

Rada od profesjonalisty Wcześnie zdecyduj się na jedną synergię. Skoncentrowane talie skalują się znacznie lepiej niż rozproszone, a silny motyw przewodni często pomoże ci przetrwać trudne starcia w późnej fazie gry.

Przemyślana konstrukcja mechaniki, spójna równowaga oraz znaczące wybory nadają każdej rozgrywce wyraźny charakter. Jeśli dodać do tego obszerne wsparcie dla modów, dodatki i losowe spotkania, gra oferuje ogromną wartość powtórkową.

„Slay the Spire” pozostaje ekscytujące, ponieważ każda decyzja ma znaczenie, a każdy wybór karty może prowadzić do zupełnie innego stylu gry. Fani „Balatro” docenią połączenie kreatywności, ryzyka i strategii o wysokiej stawce.

Nasza ocena: „Slay the Spire” to najbardziej kompletna propozycja dla graczy „Balatro”, którzy poszukują głębi, możliwości wielokrotnego grania oraz niekończących się satysfakcjonujących synergii kart.

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2. Cloverpit [Szybka, oparta na szczęściu gra karciana podobna do Balatro]

Nasza ocena 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Roguelite, strategia oparta na automatach do gry, horror Platformy PC Rok wydania 2024 Twórca/twórcy Enigma Games (twórca), Enigma Publishing Średni czas rozgrywki/Cechy charakterystyczne Partie trwające 20–40 minut, ponad 150 talizmanów, system długów, atmosfera escape roomu Najlepsze dla Graczy, którzy lubią napięcie, losowość i kreatywne budowanie synergii Mocne strony Unikalny system talizmanów, niesamowita atmosfera, dynamiczny postęp w grze

Cloverpit przenosi cię do ponurej podziemnej celi i zmusza do kręcenia sfałszowanym automatem do gry, aby przetrwać. Zamiast budować talię kart, gromadzisz amulety i przedmioty, które wpływają na prawdopodobieństwa i zmieniają zachowanie poszczególnych bębnów.

Gra w dużym stopniu opiera się na strukturze automatu do gry w stylu roguelite, gdzie każdy obrót to ryzyko związane z rosnącym długiem, który musisz spłacić, zanim skończy się czas. Estetyka horroru w stylu low-poly buduje ciągłe napięcie, nadając każdej decyzji poczucie wagi i pilności.

Jej wyróżniającą cechą jest ogromna pula ponad 150 amuletów i modyfikatorów, które pozwalają graczom naginać zasady automatu. Przedmioty te kumulują się, łączą i współdziałają w kreatywny sposób, sprawiając, że każda rozgrywka jest wyjątkowa.

Możliwości łamania zasad są ogromne, oferując nieprzewidywalne momenty oparte na kombinacjach, które docenią fani najlepszych gier typu deck-building. Cloverpit oferuje również rozgrywki z ustalonymi parametrami, tryb nieskończony oraz trwały postęp meta, który pozwala z czasem odblokowywać nowe talizmany i strategie.

Porada od profesjonalisty Na początku rozgrywki stawiaj na amulety, które wpływają na częstotliwość obrotów bębnów. Zwiększanie spójności jest o wiele skuteczniejsze niż pogoń za bonusami wysokiego ryzyka i zazwyczaj prowadzi do bardziej stabilnych talii w późniejszej fazie gry.

Połączenie atmosfery horroru, rosnących stawek i rozgrywki opartej na synergii w Cloverpit tworzy napięte, ale satysfakcjonujące doświadczenie. Równowaga między ryzykiem a kontrolą odzwierciedla to, co kochają fani Balatro, oferując jednocześnie zupełnie nowy mechaniczny zwrot dzięki losowości charakterystycznej dla automatów do gry.

Nasza opinia: Cloverpit to wciągająca propozycja dla graczy, którzy szukają kreatywności w stylu Balatro, połączonej z mroczniejszym klimatem i nowatorskim systemem strategicznym opartym na automatach.

3. Obyś miał szczęście jako właściciel nieruchomości [Gra przypominająca Balatro z elementami automatów do gry]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Roguelite, strategia na automatach, budowanie talii Platformy PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, urządzenia mobilne Rok wydania 2021 Twórca/twórcy TrampolineTales (twórca i wydawca) Średni czas gry/Unikalne cechy Sesje trwające 10–30 minut, synergia przedmiotów, tryb nieskończony, elementy do odblokowania Najlepsze dla Graczy, którzy lubią szybkie rozgrywki i progresję opartą na potężnych kombinacjach Mocne strony Urocza grafika, setki synergii, szybkie sesje typu „podnieś i graj”

Obyś miał szczęście jako właściciel nieruchomości to gra typu roguelite oparta na automatach do gry, w której każdy obrót generuje symbole dające monety, bonusy lub wywołujące reakcje łańcuchowe. Zamiast budować talię kart, tworzysz „ekwipunek” automatu, który działa jak strategiczna siatka.

W rezultacie powstaje niezwykle wciągająca pętla, która przekształca losowość (RNG) w przemyślaną strategię, pozwalając graczom manipulować prawdopodobieństwami, kumulować efekty bonusowe i tworzyć potężne synergie. Przebiegi są celowo krótkie, co ułatwia rozpoczęcie gry, eksperymentowanie i odkrywanie nowych kombinacji.

Sercem tej rozgrywki jest bogata lista kombinacji przedmiotów i symboli, które oddziałują na siebie w zaskakujący i nieprzewidywalny sposób. Niewielka zmiana na początku rundy może wywołać efekt kuli śnieżnej, gdy modyfikatory się kumulują, a symbole wzajemnie się wyzwalają.

Porada od profesjonalisty Skup się na tworzeniu grup symboli, które wzajemnie się napędzają. Synergia pozioma zawsze przewyższa pojedyncze wybory o wysokiej wartości i prowadzi do bardziej stabilnych obrotów w dalszej części gry.

System ten oferuje ten sam satysfakcjonujący proces odkrywania, który doceniają fani najlepszych gier logicznych, zwłaszcza gdy słaba plansza nagle staje się mechanizmem generującym ogromną wartość.

Grafika pikselowa i niebanalne dialogi dodają uroku, nie odwracając uwagi od strategicznej istoty gry. Elementy do odblokowania, osiągnięcia i meta-postęp dają graczom długoterminowe cele, a tryb nieskończony sprawia, że wyzwanie pozostaje aktualne w nieskończoność.

Gra „Oby los sprawił, że zostanę właścicielem mieszkania” odnosi sukces, ponieważ oddaje radość z budowania mechanizmu, który z każdą turą staje się coraz silniejszy. Połączenie krótkich rozgrywek, niekonwencjonalnego humoru i głębokiego potencjału synergii sprawia, że jest to doskonały wybór dla graczy, którzy cenią sobie rozgrywkę opartą na ryzyku i nagrodach, charakterystyczną dla Balatro.

Nasza opinia: „Oby los sprawił, że zostanę właścicielem mieszkania” to idealna gra dla graczy, którzy szukają szybkiej rozgrywki opartej na kombinacjach, oferującej nieograniczone możliwości eksperymentowania i optymalizacji każdego przejścia.

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4. Monster Train [Strategiczna gra typu „deck-builder”, podobna do Balatro, z wielowarstwową walką]

Nasza ocena 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Tworzenie talii, roguelite, strategia Platformy PC, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Shiny Shoe (twórca), Good Shepherd Entertainment Średni czas rozgrywki/Cechy charakterystyczne Partie trwające 30–45 minut, pięć klanów, ulepszenia artefaktów, bitwy na wielu torach Najlepsze dla Graczy, którzy lubią rozbudowaną taktykę i ewoluujące strategie talii Mocne strony Wielowarstwowa walka, ogromna różnorodność konfiguracji talii, doskonałe tempo

Monster Train wzbogaca formułę budowania talii, wprowadzając walkę na wielu liniach – system, który zmusza graczy do zarządzania wieloma polami bitwy jednocześnie. Broni się pociągu o kilku poziomach, strategicznie rozmieszczając jednostki i budując talię, która z każdym przebiegiem staje się coraz silniejsza.

Ta wielowarstwowa struktura zapewnia głębię taktyczną znacznie wykraczającą poza format jednej ścieżki, spotykany w wielu grach typu deckbuilder. Podczas każdej rozgrywki gracze łączą zdolności klanów, ulepszają jednostki, wybierają artefakty i poruszają się po rozgałęzionych trasach, które oferują istotne wybory.

Siła gry wynika z jej ogromnej różnorodności. Dzięki wielu klanom, z których każdy ma odrębną mechanikę, setkom ścieżek ulepszeń i niezliczonym kombinacjom, każda rozgrywka ma szansę stać się czymś nowym. Ryzyko i nagroda są tu kluczowe, ponieważ trudniejsze trasy prowadzą do lepszych bonusów.

Ten poziom podejmowania decyzji jest głównym powodem, dla którego „Monster Train” jest często porównywany do najlepszych gier strategicznych, ponieważ łączy taktyczne rozmieszczanie elementów z budowaniem synergii opartej na kartach. Krzywa trudności wydaje się sprawiedliwa i dostosowuje się w miarę poszerzania wiedzy gracza. Aktywna społeczność modderów nieustannie rozbudowuje grę o świeżą zawartość i nowe sposoby rozgrywki.

Porada od profesjonalisty Wybierz główny klan jako siłę napędową, a drugorzędny niech pełni rolę wsparcia. Skoncentrowane konfiguracje rozwijają się szybciej i czerpią większe korzyści z synergii artefaktów.

Monster Train zapewnia szybkie, satysfakcjonujące rozgrywki, w których liczy się każdy wybór – od rozmieszczenia jednostek po ulepszenia kart. Odzwierciedla zamiłowanie Balatro do eskalacji mocy i kreatywnych buildów, oferując jednocześnie bardziej taktyczny, wielowarstwowy charakter.

Nasza ocena: Monster Train jest idealną grą dla fanów Balatro, którzy pragną głębszych decyzji taktycznych oraz chaotycznych rozgrywek opartych na synergii, w których eksperymentowanie nieustannie się opłaca.

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5. Lochy i zdeprawowani hazardziści [Roguelike z budowaniem talii, oparty na ryzyku, podobny do Balatro]

Nasza ocena 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Tworzenie talii, roguelike, eksploracja lochów Platformy PC Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Leanthus Games (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki/Cechy charakterystyczne Partie trwające 20–40 minut, mechanika zakładów, rozgałęzione lochy Najlepsze dla Graczy, którzy lubią napięcie związane z pokerem połączone z eksploracją lochów Mocne strony Chaotyczny humor, sprytne zakłady, satysfakcjonujące decyzje inspirowane pokerem

Lochy i zdeprawowani hazardziści łączy eksplorację lochów z chaotycznym systemem zakładów, dzięki czemu każdy wybór wydaje się ryzykowny i satysfakcjonujący. Każde spotkanie ma formę pojedynku karcianego, w którym rozgrywasz ręce, obstawiasz zakłady i wykorzystujesz umiejętności, by przechylić szanse na swoją korzyść.

Ton gry jest żartobliwy i lekceważący, co nadaje jej osobowość wyróżniającą ją spośród poważniejszych gier typu deckbuilder. Styl graficzny opiera się na rubasznym humorze i wyrazistych postaciach, co doskonale pasuje do lekkomyślnej energii rozgrywki.

Struktura typu roguelike potęguje napięcie. Eksplorujesz rozgałęzione korytarze lochów, zbierasz relikwie, odblokowujesz nowe karty i zmagasz się z przeciwnikami, którzy zmuszają cię do podejmowania odważnych posunięć. Wiele kart wpływa na stawki i wyniki, tworząc sytuacje, w których pojedyncza decyzja decyduje o losach całej rozgrywki.

Porada od profesjonalisty Szukaj kart dostępnych na początku, które wpływają na wysokość zakładów. Zwiększenie potencjalnej wygranej zwielokrotnia wartość nawet skromnych układów w dalszej części rozgrywki.

To połączenie napięcia znanego z pokera, eksploracji lochów i zarządzania ryzykiem sprawia, że rozgrywka jest niezwykle wciągająca. Każda sesja przypomina hazard w najlepszym tego słowa znaczeniu.

Ta gra odnosi sukces, ponieważ akceptuje chaos, a jednocześnie nagradza mądrą grę. Oddaje dreszczyk emocji związany z wystawianiem swojego szczęścia na próbę, co czyni ją doskonałą opcją dla fanów Balatro, którzy lubią podejmowanie decyzji opartych na ryzyku.

Nasza ocena: Zabawna, brawurowa i strategiczna gra typu deck-builder, która zapewnia emocje w stylu pokera w ramach rozgrywki typu dungeon crawler.

6. Dicey Dungeons [Kapryśna gra z rzucaniem kostką, podobna do Balatro]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Roguelike, budowanie talii z kości, strategia Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, urządzenia mobilne Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Terry Cavanagh (twórca), Distractionware Średni czas rozgrywki/Cechy charakterystyczne Sesje trwające 15–30 minut, ponad sześć postaci, wyzwania epizodyczne Najlepsze dla Graczy, którzy lubią szybkie, taktyczne rozgrywki o niecodziennym uroku Mocne strony Unikalna mechanika oparta na kościach, różnorodność postaci, zabawna oprawa graficzna

Dicey Dungeons wykorzystuje formułę gier typu roguelike i zastępuje tradycyjne karty mechaniką „kości jako karty”, tworząc unikalny system, w którym wartość każdego rzutu decyduje o tym, jak działają twoje umiejętności.

Każda rozgrywka jest szybka, taktyczna i pełna sprytnych decyzji dotyczących ryzyka i korzyści. Zbierasz wyposażenie, ulepszasz umiejętności i improwizujesz strategie w oparciu o kości, które rzucasz w każdej turze. Oprawa graficzna jest jasna i urocza, a wesoła muzyka i humorystyczna narracja sprawiają, że każda sesja jest lekka i przyjemna.

Różnorodność postaci to jedna z największych zalet tej gry. Każdy bohater ma zupełnie inny zestaw zasad, który zmienia sposób podejścia do walk. Niektórzy manipulują wynikami rzutów, inni polegają na losowości, a jeszcze inni wprowadzają minigry w trakcie każdej walki.

Rada od profesjonalisty Stawiaj na sprzęt, który modyfikuje wyniki rzutów kostką. Elastyczność jest o wiele cenniejsza niż sama siła rażenia i często pozwala dostosować się do niekorzystnych wyników rzutów.

Ta ciągła różnorodność sprawia, że rozgrywka pozostaje świeża i wyróżnia „Dicey Dungeons” spośród najlepszych gier niezależnych. Odblokowywane epizody, modyfikatory i wyzwania znacznie zwiększają powtórną grywalność, wykraczając daleko poza główną kampanię.

Dicey Dungeons odnosi sukces, ponieważ łączy strategiczne podejmowanie decyzji z szybkimi rozgrywkami i radosnym poczuciem humoru. Oferuje ten sam satysfakcjonujący rytm budowania rozgrywki, eksperymentowania z mechaniką i dostosowywania się w locie, który uwielbiają fani Balatro.

Nasza ocena: Kreatywna, urocza i dynamiczna gra typu roguelike, która dzięki systemom opartym na kościach zapewnia sprytne taktyki i niekończącą się wartość powtórkową.

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7. Inscryption [Mroczna, psychologiczna gra typu deck-builder podobna do Balatro]

Nasz wynik 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Tworzenie talii, horror, łamigłówki, fabuła Platformy PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Daniel Mullins Games, Devolver Digital Średni czas rozgrywki/Cechy charakterystyczne 8–12 godzin fabuły, tryby typu roguelike, elementy escape roomu Dla kogo Graczy, którzy lubią klimatyczne gry karciane z elementami tajemnicy Mocne strony Niesamowity klimat, pomysłowe łamigłówki, ciągłe niespodzianki

Inscryption to wyjątkowo niepokojąca gra typu deck-building, łącząca horror psychologiczny, metanarrację i rozwiązywanie zagadek w jedną z najbardziej zaskakujących gier karcianych , jakie kiedykolwiek powstały.

Zaczynasz uwięziony w ciemnej chatce naprzeciwko tajemniczej postaci, która zmusza cię do rozgrywania taktycznej gry karcianej z surowymi zasadami dotyczącymi zasobów, ryzykownymi decyzjami i przytłaczającym poczuciem zagrożenia. Atmosfera jest niezapomniana dzięki potężnej oprawie dźwiękowej i niesamowitej stylistyce wizualnej.

Najbardziej imponującym elementem gry jest jej struktura. Inscryption składa się z wielu aktów, z których każdy charakteryzuje się radykalnie odmienną mechaniką, motywami wizualnymi i zwrotami akcji. To, co zaczyna się jako pełen napięcia pojedynek karciany w chatce, przekształca się w coś znacznie większego, łącząc łamigłówki rodem z escape roomów, elementy gry ARG oraz wielowarstwową fabułę, która sprawia, że gracze nieustannie zastanawiają się, co będzie dalej.

Podstawowa rozgrywka pozostaje na wysokim poziomie przez cały czas, oferując wybory taktyczne, znaczące poświęcenia oraz poczucie presji, które odzwierciedla stawkę znaną z gry „Balatro”, ale w mroczniejszym tonie.

Rada od profesjonalisty Mądrze wykorzystuj karty ofiarne. Wczesne wymiany, które wydają się kosztowne, często w miarę postępu gry otwierają drogę do najsilniejszych strategii.

Gra „Inscryption” odnosi sukces, ponieważ nieustannie zaskakuje gracza. Połączenie elementów horroru, sprytnej mechaniki i eksperymentów narracyjnych sprawia, że jest to jedna z najbardziej zapadających w pamięć gier karcianych dostępnych obecnie na rynku.

Nasza ocena: Wciągająca i klimatyczna gra typu deck-builder, łącząca fabułę, łamigłówki i taktykę w poruszające doświadczenie, idealne dla graczy poszukujących czegoś mroczniejszego niż Balatro.

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8. Roguebook [Fantasy gra typu deck-builder w stylu Balatro, stworzona przez współtwórcę Magic: The Gathering]

Nasz wynik 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Budowanie talii, roguelike, fantasy Platformy PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Abrakam Entertainment, Richard Garfield Średni czas rozgrywki/Unikalne cechy Talia w systemie tag-team, eksploracja mapy, potężne kombinacje Najlepsze dla Graczy poszukujących taktycznej głębi z elementami fantasy Mocne strony Pary bohaterów, barwny świat, ogromny potencjał synergii

Roguebook wyróżnia się innowacyjnym systemem bohaterów w drużynie, w którym budujesz talię wspólną dla dwóch postaci jednocześnie.

Każdy bohater wnosi unikalne umiejętności, a ich połączenie odblokowuje potężne synergie, kombinacje pozycyjne i wielowarstwowe strategie, które ewoluują w trakcie rozgrywki. Ta struktura oparta na dwóch bohaterach nadaje bitwom taktyczny wymiar, który wyraźnie odróżnia tę grę od tradycyjnych gier typu deck-builder z jednym bohaterem.

Gra osadza również budowanie talii w szerszym świecie. Eksplorujesz ręcznie malowaną mapę, odkrywając kafelki, zbierając skarby, odblokowując wydarzenia i wybierając bitwy. Ta eksploracja dodaje istotnych decyzji wykraczających poza wybór kart, jednocześnie wzmacniając fantasy klimat gry.

Porada od profesjonalisty Stawiaj na umiejętności bohaterów, które wzajemnie uzupełniają swoje mocne strony. Umieszczenie wytrzymałego bohatera z przodu wraz z bohaterem z tyłu zadającym duże obrażenia tworzy jedne z najsilniejszych konfiguracji.

Za dynamiczną oprawę graficzną odpowiada zespół odpowiedzialny za grę „Faeria”, przy wsparciu Richarda Garfielda, współtwórcy gry „Magic: The Gathering””, co nadaje grze imponującą głębię mechaniki.

Roguebook czerpie siłę z projektu opartego na synergii, różnorodności kart, ulepszeń artefaktów oraz rozgałęzionego systemu postępów. Systemy te pozwalają na tworzenie niezwykle kreatywnych zestawów, które przemawiają do graczy lubujących się w eksperymentowaniu, charakterystycznym dla najlepszych gier fantasy.

Roguebook odnosi sukces, ponieważ łączy taktyczną głębię, eksplorację i pięknie ilustrowaną oprawę fantasy w jedną spójną całość.

Nasza ocena: Stylowa i strategiczna gra typu „deck-builder”, która nagradza eksperymentowanie, idealna dla fanów Balatro, którzy lubią świat fantasy i potężny potencjał kombinacji.

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9. Griflands [Gra oparta na negocjacjach, podobna do Balatro, ale z pewnym akcentem]

Nasz wynik 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Tworzenie talii, RPG, roguelike, fabularna Platformy PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Klei Entertainment Średni czas rozgrywki/Unikalne cechy Podwójne talie, bitwy negocjacyjne, rozgałęzione historie Najlepsze dla Graczy, którzy lubią gry typu deckbuilder z bogatą fabułą i możliwością dokonywania wyborów Mocne strony System negocjacji, świetny scenariusz, duża wartość powtórkowa

Griftlands to jedna z najbardziej oryginalnych gier z gatunku deckbuilderów, oferująca dwa odrębne systemy kart: jeden do walki, a drugi do negocjacji.

Zamiast rozstrzygać wszystko walką, możesz debatować, przekonywać, zastraszać lub blefować, aby rozwiązać konflikty, korzystając z zupełnie oddzielnej talii. Tworzy to dynamiczną rozgrywkę, w której każde spotkanie staje się wyborem między dyplomacją a przemocą, a każda z tych opcji wiąże się z innym ryzykiem i korzyściami.

Głębia narracji wyróżnia tę grę spośród większości gier karcianych typu roguelike. Świat jest pełen zapadających w pamięć postaci, rozgałęzionych zadań i złożonych moralnie decyzji, które kształtują przebieg każdej rozgrywki. Wielu grywalnych bohaterów również zmienia fabułę, mechanikę i dostępne strategie.

Porada od profesjonalisty Warto wcześnie zainwestować w karty negocjacyjne, które zapewniają opanowanie. Ochrona swoich argumentów znacznie zwiększa szanse na sukces w trudnych spotkaniach dyplomatycznych.

Ta różnorodność i oparty na wyborach przebieg rozgrywki sprawiają, że Griftlands wyróżnia się wśród najlepszych gier RPG, zwłaszcza dla graczy, którzy cenią sobie rozwój postaci i budowanie świata.

Sam proces budowania talii jest wysoce konfigurowalny. Karty ewoluują dzięki ulepszeniom, relikwie zapewniają potężne wzmocnienia, a twoje decyzje określają, kogo po drodze zyskasz jako sojusznika, a kogo jako wroga. Charakterystyczny styl graficzny gry oraz doskonała oprawa dźwiękowa ożywiają jej świat science fiction.

Griftlands odnosi sukces, ponieważ łączy fabularny postęp z strategiczną rozgrywką karcianą i znaczącymi wyborami.

Nasza ocena: Fascynujące połączenie negocjacji, walki i wyborów fabularnych, idealne dla fanów Balatro, którzy pragną głębszej narracji wplecionej w rozgrywkę polegającą na budowaniu talii.

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10. Sztandary zagłady [Taktyczna gra RPG z kartami w stylu Balatro, osadzona w ponurej scenerii]

Nasz wynik 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Budowanie talii, taktyczna gra RPG, roguelike Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Rok wydania 2020 Twórca/twórcy MonteBearo, wydawnictwo Goblinz Publishing Średni czas gry/Unikalne cechy Walka drużynowa, umiejętności postaci, permadeath Najlepsze dla Graczy, którzy cenią sobie głębię taktyczną w systemach opartych na kartach Mocne strony Synergia drużyny, mroczna atmosfera, znaczący postęp w grze

Sztandary zagłady oferuje mroczniejsze podejście do budowania talii, skupiając się na taktycznej walce drużynowej. Zamiast kontrolować pojedynczego bohatera, zarządzasz oddziałem jednostek, z których każda ma unikalne umiejętności, role i ścieżki rozwoju.

Każda karta reprezentuje akcję taktyczną, a pozycjonowanie odgrywa kluczową rolę, ponieważ przemieszczanie członków drużyny po liniach decyduje o tym, kto atakuje, kto broni się, a kto przyjmuje na siebie obrażenia. Ponura oprawa graficzna i klimatyczna narracja potęgują stawkę każdej bitwy.

Postęp w grze jest ściśle powiązany z twoimi postaciami. Każdy sojusznik zyskuje umiejętności, wyposażenie oraz karty specyficzne dla danego gatunku, które kształtują twoją strategię, tworząc różne konfiguracje w kolejnych przejściach. Mechanika „permadeath” dodaje napięcia, zamieniając każdą decyzję w przemyślane ryzyko.

Taka struktura sprawia, że gra jest szczególnie satysfakcjonująca dla fanów najlepszych taktycznych gier RPG, ponieważ łączy strategię opartą na jednostkach z elastycznością dostosowywanej talii kart. Kierownictwo artystyczne robi ogromne wrażenie, a szczegółowe projekty postaci ożywiają ten ponury świat.

Rada od profesjonalisty Skup się na kartach, które pozwalają manipulować pozycją przeciwnika. Kontrola nad polem bitwy często ma większe znaczenie niż sama siła rażenia i otwiera możliwości tworzenia potężniejszych kombinacji.

Gra „Sztandary zagłady” odnosi sukces, oferując głęboki potencjał synergii między wieloma postaciami, a jednocześnie sprawiając, że każda rozgrywka jest nieprzewidywalna i stanowi wyzwanie. Fani Balatro docenią to, jak solidna strategia może przekształcić beznadziejną walkę w zdecydowane zwycięstwo.

Nasza ocena: Mroczna, taktyczna gra typu deck-builder, która nagradza sprytne pozycjonowanie i synergię drużyny, idealna dla graczy ceniących strategiczną głębię połączoną z progresją w stylu roguelike.

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11. Deck of Ashes [Mroczna, fantasy gra typu roguelike z budowaniem talii, podobna do Balatro]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Budowanie talii, roguelike, mroczna fantastyka Platformy PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Rok wydania 2020 Twórca/twórcy AY Games, Buka Entertainment Średni czas gry/Unikalne cechy System Deckcraft, centrum eksploracji, walka oparta na siatce Najlepsze dla Graczy, którzy lubią rzemiosło, fabułę i mroczną fantazję Mocne strony Silna atmosfera, tworzenie kart, znaczące wybory

Deck of Ashes w pełni zanurza się w mrocznym, ponurym świecie fantasy, gdzie każdy wybór kręci się wokół przetrwania, zarządzania zasobami i długoterminowego planowania.

Zamiast polegać wyłącznie na losowo pojawiających się kartach, gra wprowadza unikalny system tworzenia talii, który pozwala graczom tworzyć i modyfikować karty przy użyciu zasobów zebranych podczas eksploracji. Dodaje to dodatkowy poziom kontroli nad strategią, dzięki czemu każda rozgrywka nabiera odrębnego charakteru, kształtowanego przez karty, które sam stworzysz.

Świat gry opiera się na eksploracji. Podróżujesz po zepsutych krainach, walczysz z potworami i wracasz do swojej bazy, aby się wyleczyć, ulepszyć umiejętności, stworzyć karty lub podjąć misje związane z fabułą. Ta baza pełni rolę centrum postępów w grze i tworzy satysfakcjonujący cykl przygód, przygotowań i doskonalenia się.

Porada od profesjonalisty Warto już na początku zainwestować w tworzenie kart zapewniających utrzymanie lub generowanie zasobów. Te podstawowe narzędzia sprawiają, że trudniejsze bitwy stają się znacznie łatwiejsze do pokonania w dalszej części rozgrywki.

Sama walka łączy budowanie talii z taktycznym rozmieszczaniem się na planszy, wymagając od graczy zarządzania umiejętnościami, odległościami i schematami działania przeciwników. Atmosfera jest pełna napięcia dzięki ręcznie rysowanej grafice w stylu mrocznego fantasy oraz hipnotyzującej ścieżce dźwiękowej.

Gra „Deck of Ashes” odniosła sukces, ponieważ łączy tworzenie talii, eksplorację i taktyczną walkę w spójną strukturę typu roguelike. Jej świat wydaje się przytłaczający, a jednocześnie fascynujący, oferując wyjątkowy klimat, który wyróżnia ją na tle lżejszych gier typu deck-builder.

Nasza ocena: Bogata i klimatyczna gra typu deck-builder, idealna dla graczy poszukujących mrocznych motywów, taktycznej głębi oraz wysokiego poziomu kontroli dzięki tworzeniu talii.

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12. SteamWorld Quest: Ręka Gilgamecha [Gra z bogatą fabułą, podobna do Balatro]

Nasza ocena 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Karciana gra RPG, walka turowa, przygoda Platformy PC, Nintendo Switch Rok wydania 2019 Twórca/twórcy „Image & Form”, wydawnictwo Thunderful Publishing Średni czas gry/Cechy charakterystyczne 15–20 godzin fabuły, tworzenie drużyny, drzewka umiejętności Dla kogo Graczy, którzy lubią oparte na fabule bitwy karciane Mocne strony Urocza fabuła, dopracowana walka, piękna grafika

SteamWorld Quest: Ręka Gilgamecha łączy klasyczny system rozwoju postaci z gatunku RPG ze strategiczną walką opartą na kartach w dopracowanej grze przygodowej autorstwa studia znanego z tworzenia niezapomnianych światów.

Gra opowiada o grupie sympatycznych bohaterów wyruszających w beztroską, ale wciągającą podróż, oferując długą, bogatą fabularnie kampanię, która wyróżnia ją spośród szybszych gier typu roguelike z mechaniką budowania talii. Świat gry jest pełen życia, humoru i uroku, a wszystko to podkreślają wyrazista, ręcznie rysowana grafika oraz doskonała oprawa dźwiękowa.

Personalizacja stanowi sedno tej gry. Każdy członek drużyny ma własną pulę kart, drzewka umiejętności i ścieżki ulepszeń, które pozwalają kształtować ich role i eksperymentować z szeroką gamą strategii.

Walki zapewniają doskonałą równowagę między przystępnością a głębią, dzięki czemu dają satysfakcję, nie przytłaczając gracza. Hybrydowa konstrukcja łącząca elementy RPG i bitew karcianych zapewnia stałe poczucie postępów w miarę zbierania nowych kart, tworzenia ulepszeń i udoskonalania synergii drużyny.

Porada od profesjonalisty Wcześnie twórz ulepszone karty dla głównych członków drużyny. Solidne podstawy zapewniają drużynie znacznie większą niezawodność niż rozdzielanie zasobów na mniej znaczące umiejętności.

SteamWorld Quest wyróżnia się naciskiem na fabułę, dopracowaną oprawą graficzną i przystępną rozgrywką. Chociaż nie jest tak oparty na turach jak Balatro, oferuje przemyślane walki karciane osadzone w przyjemnej przygodzie fabularnej.

Nasza ocena: Urocza i dopracowana karciana gra RPG, łącząca przystępną taktykę z poruszającą fabułą – idealna dla graczy poszukujących bardziej fabularnej alternatywy dla Balatro.

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13. Peglin [gra inspirowana pinballem, podobna do Balatro]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Roguelike, oparta na fizyce, logiczna gra RPG Platformy PC, Nintendo Switch, urządzenia mobilne Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Red Nexus Games Średni czas rozgrywki/Cechy charakterystyczne Partie trwające 10–25 minut, strzały oparte na fizyce, synergia reliktów Najlepsze dla Graczy, którzy lubią szybką, satysfakcjonującą fizykę i tworzenie kombinacji Mocne strony Wciągające rozgrywki, pomysłowe relikwie, rozgrywka w stylu Peggle

Peglin łączy fizykę przypominającą Peggle z progresją w stylu roguelike, tworząc zaskakująco strategiczną i niekończącą się rozrywkę. Zamiast grać kartami, wystrzeliwujesz kulki na pole kołków, odbijając je od powierzchni, by zadawać obrażenia, wyzwalać efekty i nabierać rozpędu.

Każdy strzał jest namacalny i satysfakcjonujący, zwłaszcza gdy szczęśliwy rykoszet prowadzi do potężnych kombinacji. Podstawowa rozgrywka jest prosta i od razu wciąga, dzięki czemu idealnie nadaje się na krótkie sesje, w które można zagrać w dowolnym momencie.

Postęp w grze zależy od wyborów między nowymi kulami a relikwiami, które radykalnie zmieniają przebieg rozgrywki. Te ulepszenia działają podobnie jak karty i artefakty w tradycyjnych grach typu „deck-builder”, oferując nowe mechaniki, efekty bonusowe oraz potężne ścieżki synergii.

Porada od profesjonalisty Stawiaj na relikwie, które przyspieszają odnawianie kul lub regenerację kołków. Więcej aktywnych kołków na planszy znacznie zwiększa potencjał kombinacji i stabilizuje zadawane obrażenia w późnej fazie gry.

Eksperymentowanie z typami kul, efektami żywiołów i interakcjami reliktów nadaje każdej próbie niepowtarzalny charakter, a struktura typu roguelike gwarantuje za każdym razem nowe wyzwania. Urocza grafika pikselowa i przystępny projekt sprawiają, że Peglin jest grą zachęcającą, a głębia jej systemów sprawia, że gracze chętnie do niej wracają.

Peglin odnosi sukces, ponieważ przekształca prostą fizykę w strategiczną łamigłówkę, łącząc szczęście, wyczucie czasu i tworzenie zestawów w jedną płynną pętlę rozgrywki. Fani Balatro docenią to samo satysfakcjonujące uczucie, jakie daje obserwowanie, jak dobrze skomponowana rozgrywka przynosi wyniki o wysokiej wartości.

Nasza ocena: Zabawny i kreatywny roguelike, który łączy fizykę pinballa z rozbudową konstrukcji, idealny dla graczy poszukujących szybkiej, satysfakcjonującej rozgrywki z ogromnym potencjałem synergii.

14. Trials of Fire [gra strategiczno-taktyczna o głębi budowania talii podobnej do tej z Balatro]

Nasza ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyczna gra RPG, budowanie talii, strategia Platformy PC Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Whatboy Games Średni czas gry/Unikalne cechy Zarządzanie drużyną, taktyczna walka na planszy, rozgałęzione zadania Najlepsze dla Graczy, którzy cenią sobie dogłębne wybory taktyczne i bogaty system rozwoju Mocne strony Sprytna synergia drużyny, wymagająca walka, świetnie zbudowany świat

Trials of Fire łączy walkę taktyczną, budowanie talii i zarządzanie drużyną w surowym, postapokaliptycznym świecie fantasy, gdzie każda decyzja kształtuje twoją podróż.

Dowodzisz trójką bohaterów, z których każdy posiada unikalne umiejętności i pulę kart, i prowadzisz ich przez surowe pustkowie pełne bitew, zasadzek, zadań i dylematów moralnych. Połączenie taktycznego pozycjonowania i umiejętności opartych na talii sprawia, że każde starcie wymaga przemyślenia i jest wysoce strategiczne.

Postęp w grze opiera się na wartościowych łupach, rozbudowie postaci oraz rozgałęziających się wydarzeniach fabularnych. Twoi bohaterowie zdobywają wyposażenie, które zmienia ich pulę kart, co pozwala dostosować drużynę do roli wytrzymałych wojowników pierwszej linii, zwinnych strzelców lub jednostek wsparcia o silnej synergii.

Rada od profesjonalisty Zrównoważ skład swojej drużyny, dodając do niej jedną postać defensywną. Ograniczanie obrażeń na początku rozgrywki zapobiega lawinie strat i daje czas na rozwinięcie głównej strategii.

Mapa świata oferuje wiele tras i losowych wydarzeń, dzięki czemu żadna wyprawa nie przebiega tak samo jak poprzednia. Niezbędne jest długoterminowe planowanie, ponieważ zasoby, obrażenia i wyniki starć wpływają na twoje szanse w dalszej części rozgrywki.

Gra „Trials of Fire” odniosła sukces, ponieważ wymaga podejmowania mądrych decyzji na każdym etapie – od eksploracji mapy po taktykę walki w poszczególnych momentach. Zapewnia taką samą satysfakcję, jaką uwielbiają fani „Balatro”, gdzie dobrze skomponowana talia może zamienić przytłaczającą walkę w triumfalne zwycięstwo.

Nasza ocena: Bogata i wymagająca taktyczna gra RPG, która nagradza staranne planowanie i budowanie talii oparte na synergii, idealna dla graczy poszukujących głębszej strategii osadzonej w surowym świecie fantasy.

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15. O krok od raju [Szybka gra akcji podobna do Balatro dla graczy polegających na refleksie]

Nasz wynik 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja w czasie rzeczywistym, budowanie talii, roguelike Platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Thomas Moon Kang, Humble Games Średni czas gry/Cechy charakterystyczne Walka w czasie rzeczywistym na planszy, ogromna różnorodność zaklęć, rozgałęzione ścieżki Najlepsze dla Graczy, którzy chcą szybkich wyzwań wymagających umiejętności oraz rozbudowanego systemu tworzenia postaci Mocne strony Intensywna akcja, sprytne kombinacje zaklęć, świetna ścieżka dźwiękowa

O krok od raju oferuje zupełnie inne podejście do budowania talii, łącząc walkę w czasie rzeczywistym na siatce z strategicznym dobieraniem zaklęć. Zamiast grać na zmianę, poruszasz się, unikasz ataków i rzucasz zaklęcia z dużą prędkością, tworząc pętlę rozgrywki, która wymaga szybkiego refleksu i mądrych decyzji.

Każda rozgrywka zmusza cię do opanowania nowych kombinacji zaklęć, reagowania na schematy działania wrogów oraz łączenia umiejętności w celu uzyskania maksymalnego efektu. Grafika w stylu pixel art oraz energiczna ścieżka dźwiękowa potęgują intensywność rozgrywki i sprawiają, że każda potyczka jest wciągająca.

Różnorodność konfiguracji jest ogromna. Dzięki setkom zaklęć, artefaktów i umiejętności charakterystycznych dla poszczególnych postaci żadna rozgrywka nie jest taka sama. Możesz tworzyć konfiguracje skupione na szybkich pociskach, kontroli pola bitwy, cyklach leczenia lub niszczycielskich zaklęciach zadających obrażenia jednym uderzeniem.

Ta różnorodność przemawia do fanów najlepszych gier przygodowych, którzy lubią odkrywać nowe strategie poprzez eksperymentowanie. System rozgałęzionych ścieżek zapewnia znaczące wybory, pozwalając ci zmierzyć się z różnymi bossami, wyzwaniami i zakończeniami.

Rada od profesjonalisty Warto już na początku gry zainwestować w zaklęcia zapewniające mobilność i kontrolę tłumu. Przetrwanie trudniejszych bossów w późnej fazie gry staje się znacznie łatwiejsze, gdy potrafisz dostosować pole bitwy na swoją korzyść.

Gra „O krok od raju” odnosi sukces, ponieważ łączy emocje związane z szybką akcją z głębią przemyślanej budowy talii. Zapewnia taką samą satysfakcję twórczą, jaką czerpią fani „Balatro”, oferując jednocześnie zupełnie nowy, oparty na umiejętnościach wątek.Nasza ocena: Szybka i wysoce strategiczna gra typu roguelike, idealna dla graczy, którzy pragną połączenia głębi budowania talii z walką w czasie rzeczywistym wymagającą doskonałego refleksu.

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16. Noc pełni księżyca [Bajkowa gra typu deck-builder w stylu Balatro]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Tworzenie talii, fabularna, fantasy Platformy PC, urządzenia mobilne, Nintendo Switch Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Giant Network Średni czas gry/Unikalne cechy Wiele klas postaci, rozgałęzione historie, karty do kolekcjonowania Najlepsze dla Graczy, którzy lubią wybory fabularne i motywy baśniowe Mocne strony Uroczy świat, ścieżki fabularne, które można przechodzić wielokrotnie, projekt dostosowany do urządzeń mobilnych

Noc pełni księżyca to urocza, bajkowa gra typu deck-builder, która na nowo opowiada historię Czerwonego Kapturka poprzez klimatyczne bitwy karciane i rozgałęziające się wybory fabularne.

Zamiast skupiać się na tradycyjnych elementach roguelike’a, gra łączy lekką fabułę RPG ze strategicznym budowaniem talii, pozwalając ci kształtować swoją ścieżkę poprzez spotkania z czarownicami, wilkami, rycerzami i tajemniczymi leśnymi duchami. Prezentacja jest elegancka i inspirowana książkami z bajkami, nadając każdej rozgrywce ciepły, ale nieco niesamowity klimat.

Jedną z jej największych zalet jest możliwość wielokrotnego grania. Możesz odblokować wiele klas, takich jak rycerz, zakonnica, czarownica i inne, z których każda oferuje unikalną mechanikę i zupełnie inne zestawy kart. Ta różnorodność zmienia strategię każdej rozgrywki i sprawia, że gra jest zaskakująco głęboka, mimo swojej prostej oprawy.

Porada od profesjonalisty Zacznij od klas przyjaznych dla początkujących, takich jak rycerz. Ich zrównoważony zestaw kart zapewnia niezawodną obronę i zadawane obrażenia, dzięki czemu początkowe rozgrywki są znacznie mniej wymagające.

Ponieważ struktura gry sprzyja krótkim, dostosowanym do urządzeń mobilnych sesjom, idealnie nadaje się ona dla graczy, którzy cenią sobie krótkie, ale satysfakcjonujące cykle rozgrywki, które jednocześnie pozwalają na eksperymentowanie i postępy.

Gra „Noc pełni księżyca” odniosła sukces, ponieważ łączy bajkową narrację z pomysłowym budowaniem talii oraz stałym poczuciem postępów. Jej urocza grafika i rozgałęzione ścieżki sprawiają, że chętnie do niej wraca się wielokrotnie.

Nasza ocena: Przytulna, ale strategiczna gra typu deck-builder, idealna dla graczy, którzy pragną kreatywności w stylu „Balatro” osadzonej w narracyjnej, bajkowej atmosferze.

17. Hand of Fate 2 [Hybrydowa gra akcji typu deck-builder, podobna do Balatro]

Nasz wynik 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Budowanie talii, RPG akcji, przygodowa Platformy PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Rozwój wbrew przeciwnościom Średni czas gry/Cechy charakterystyczne Kampania trwająca 15–25 godzin, postępy w grze przypominające gry planszowe, walka akcji Najlepsze dla Graczy, którzy lubią fabularne spotkania i hybrydową rozgrywkę Mocne strony Świetny scenariusz, różnorodne spotkania, decyzje o dużym znaczeniu

Hand of Fate 2 oferuje unikalne połączenie narracji znanej z gier planszowych, budowania talii oraz akcji w czasie rzeczywistym. Każda rozgrywka toczy się niczym przygodowa podróż, podczas której odkrywasz karty reprezentujące spotkania, wyzwania, łupy i rozgałęziające się wątki fabularne.

Gdy pojawiają się konflikty, gra przechodzi w płynne sekwencje akcji, w których bezpośrednio walczysz z przeciwnikami, tworząc hybrydowe doświadczenie łączące strategię z walką opartą na umiejętnościach. Scenariusz jest bogaty i pełen charakteru, nadając każdemu spotkaniu poczucie głębi i tajemniczości.

Postępy w grze są satysfakcjonujące dzięki wartościowym łupom, umiejętnościom towarzyszy oraz szerokiej gamie kart spotkań, które w różny sposób kształtują każdy rozdział. Wybory mają znaczenie i często wpływają na przebieg późniejszych misji. W porównaniu z pierwszą częścią Hand of Fate 2 oferuje bardziej rozbudowaną mechanikę, lepsze tempo rozgrywki oraz bardziej satysfakcjonujące tworzenie talii.

Rada od profesjonalisty Zbuduj swoją talię, wykorzystując spotkania użytkowe, które leczą, zapewniają pożywienie lub oferują wyzwania umiejętnościowe. Zrównoważone przygotowanie sprawia, że trudne rozdziały stają się znacznie łatwiejsze do pokonania.

Gracze, którzy lubią odkrywać nowe strategie w tytułach takich jak najlepsze gry typu bullet hell, docenią intensywność starć oraz taktyczne przygotowania wymagane przed każdą misją.

Sukces „Hand of Fate 2” wynika z połączenia fabuły, budowania talii i akcji w jedną spójną przygodę. Wyjątkowa atmosfera, świetna ścieżka dźwiękowa i hybrydowa struktura sprawiają, że każda rozgrywka jest nowym doświadczeniem.

Nasza ocena: Stylowa i innowacyjna gra RPG oparta na talii kart, idealna dla fanów Balatro, którzy pragną połączenia wyborów taktycznych z akcją w czasie rzeczywistym oraz bogatymi scenami fabularnymi.

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18. Karty Spellsword: Początki [fantasy RPG z kartami w stylu Balatro]

Nasz wynik 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Budowanie talii, RPG fantasy, roguelike Platformy PC, urządzenia mobilne Rok wydania 2020 Twórca/twórcy One Up Plus Entertainment Średni czas gry/Unikalne cechy Fuzja kart, tworzenie ulepszeń, odblokowywane konfiguracje Najlepsze dla Graczy, którzy lubią elastyczne tworzenie talii i walkę w klimacie fantasy Mocne strony Rozbudowany system łączenia kart, satysfakcjonujące ulepszenia, wysoka powtarzalność rozgrywki

Karty Spellsword: Początki oferuje klasyczną przygodę fantasy opartą na fuzji i ulepszaniu kart, dając graczom dużą kontrolę nad tym, jak rozwija się ich talia.

Zamiast polegać wyłącznie na losowych kartach, możesz łączyć, wzmacniać i modyfikować karty, aby tworzyć potężne, niestandardowe umiejętności. System ten zapewnia wyjątkowe poczucie własności każdej talii i zachęca do eksperymentowania podczas każdej rozgrywki.

Jego struktura opiera się na znanym schemacie gier typu roguelike: eksploruj niebezpieczne regiony, wygrywaj taktyczne potyczki karciane i podejmuj decyzje związane z ryzykiem i nagrodami, które wpływają na twoją długoterminową strategię.

Fantastyczna sceneria jest tradycyjna, ale atrakcyjna, a potwory, magia i wyposażenie wspierają szeroki wachlarz stylów gry. W miarę postępów odblokowujesz nowe klasy, karty i kombinacje fuzji, które otwierają drzwi do niezwykle kreatywnych talii.

Rada od profesjonalisty Zamiast gromadzić zasoby, warto eksperymentować z wczesnymi ulepszeniami fuzji. Silne karty własnego projektu często zapewniają większą wartość niż dodawanie wielu słabszych kart.

To, co wyróżnia tę grę, to ogromna liczba kombinacji kart do odblokowania, które nagradzają graczy lubiących udoskonalać talię w trakcie rozgrywki, zamiast trzymać się sztywnych archetypów. Każda rozgrywka jest inna, ponieważ to stworzone przez ciebie karty wyznaczają twoją dalszą drogę.

Nasza ocena: Elastyczna i satysfakcjonująca gra fantasy typu „deck-builder”, idealna dla fanów Balatro, którzy uwielbiają dostosowywać karty, eksperymentować z ulepszeniami i kształtować swoją strategię w trakcie rozgrywki.

19. Po drugiej stronie obelisku [kooperacyjna gra typu deck-builder dla drużyn, podobna do Balatro]

Nasz wynik 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Współpraca, budowanie talii, roguelite, RPG Platformy PC, Nintendo Switch Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Dreamsite Games, Paradox Arc Średni czas gry/Unikalne cechy Tryb kooperacji online, synergia klas, rozgałęzione mapy Najlepsze dla Graczy, którzy cenią sobie strategię opartą na pracy zespołowej Mocne strony Głęboka synergia drużyny, bogata zawartość, solidny system postępów

Po drugiej stronie obelisku wyróżnia się jako rzadka kooperacyjna gra typu roguelite z budowaniem talii, w której gracze mogą zmierzyć się z wymagającymi rozgrywkami zarówno w pojedynkę, jak i z maksymalnie trzema przyjaciółmi. Każdy bohater ma unikalną talię i rolę, co sprawia, że skład drużyny i synergia klas są kluczowe dla sukcesu.

Przejścia rozgrywają się na rozgałęzionych mapach pełnych bitew, wydarzeń i łupów, gdzie każdy wybór wpływa na długoterminową strategię drużyny. Grafika w stylu pixel art nadaje przygodzie uroczy wygląd, jednocześnie skupiając uwagę na taktyce i planowaniu.

Gra wyróżnia się głębią rozgrywki i wysoką wartością powtórkową. Do odblokowania jest wiele klas, z których każda posiada wielowarstwową mechanikę i potężne ulepszenia kart, umożliwiające kreatywne tworzenie drużyn.

Porada od profesjonalisty Zbuduj swoją drużynę w oparciu o uzupełniające się role, takie jak tank, uzdrowiciel i zadający obrażenia. Silna synergia między postaciami jest o wiele ważniejsza niż skupianie całej mocy na jednym bohaterze.

Znaczący postęp w zdobywaniu łupów oraz przemyślane udoskonalanie talii zapewniają graczom silne poczucie rozwoju podczas każdej przygody. Dzięki licznym rozszerzeniom i dodatkom DLC gra nieustannie się rozrasta o nowych bohaterów, mapy i przedmioty, które zachęcają do eksperymentowania i pracy zespołowej.

Gra „Po drugiej stronie obelisku” odniosła sukces, ponieważ łączy strategię kooperacyjną, istotne decyzje i satysfakcjonujące tworzenie talii w spójną rozgrywkę opartą na rundach. Fani „Balatro”, którzy cenią rozgrywkę opartą na synergii, poczują się tu jak w domu.

Nasza ocena: Głęboka i satysfakcjonująca kooperacyjna gra typu deckbuilder, idealna dla graczy, którzy pragną progresji w stylu Balatro, z silnym naciskiem na pracę zespołową i kombinacje klas.

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20. Monster Slayers [Klasyczna gra typu roguelike z budowaniem talii, podobna do Balatro]

Nasz wynik 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Budowanie talii, roguelike, RPG Platformy PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Nerdook Productions, Digerati Średni czas gry/Cechy charakterystyczne Szybkie przejścia, różnorodność klas, wybór wyposażenia Najlepsze dla Graczy, którzy lubią podejmować szybkie decyzje taktyczne Mocne strony Dynamiczne tempo, ciekawe klasy bohaterów, satysfakcjonująca rozgrywka

Monster Slayers to klasyczna, dynamiczna gra typu roguelike z budowaniem talii, oparta na krótkich, skoncentrowanych rozgrywkach, które nagradzają mądre planowanie i szybkie dostosowywanie się.

Wybierasz spośród różnych klas bohaterów, z których każda ma własny zestaw kart i unikalne atuty, a następnie przedzierasz się przez rozgałęzione ścieżki lochów pełne potworów, skarbów i ulepszeń. Struktura gry jest zwarta i wydajna, co sprawia, że idealnie nadaje się ona dla graczy pragnących krótkich sesji bez rezygnacji z przemyślanej strategii.

Postępy są przejrzyste i mają znaczący wpływ na rozgrywkę. W miarę postępów zbierasz nowe karty, wyposażenie i ulepszenia postaci, które pozwalają ci kształtować talię wokół konkretnych kombinacji lub stylów gry. Elementy RPG dobrze łączą się z uproszczonym budowaniem talii, oferując wystarczającą swobodę personalizacji, by wspierać eksperymentowanie, nie przytłaczając przy tym gracza.

Prosta, ale urocza oprawa graficzna w stylu indie podkreśla rozgrywkę, zapewniając, że uwaga skupia się na decyzjach taktycznych i rosnącej sile twojej talii.

Rada od profesjonalisty Wybierz wyposażenie, które wzmacnia naturalne atuty twojej klasy. Wzmocnienie podstawowych mechanik gry zapewnia znacznie bardziej niezawodne przebiegi niż próby łatanie słabych punktów.

Monster Slayers odnosi sukces dzięki szybkiemu tempu i solidnym podstawom mechaniki. Każdy przebieg ma swój cel, a każda klasa zachęca do innego podejścia, co sprawia, że rozgrywka nie nudzi się.

Nasza ocena: Kompaktowa i satysfakcjonująca gra typu roguelike z budowaniem talii, idealna dla fanów Balatro, którzy cenią sobie szybkie, taktyczne rozgrywki i przejrzystą pętlę progresji.

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Moja ogólna opinia na temat gier podobnych do Balatro

Jeśli jesteś graczem, który uwielbia połączenie synergii, niespodzianek i eksperymentowania opartego na przebiegach w Balatro, kilka gier wyróżnia się na tle pozostałych jako idealne kolejne kroki.

Dla nowicjuszy → Slay the Spire.

Kultowa gra typu „deckbuilder” z przejrzystą mechaniką i nieskończonymi możliwościami kreatywnego łączenia kart, co sprawia, że jest to najłatwiejszy i najsilniejszy punkt wejścia do tego gatunku. Nic dziwnego, że wielu graczy uważa ją za jedną z najlepszych gier typu roguelike dostępnych obecnie na rynku.

Dla graczy skupionych na strategii → Monster Train.

Wielowarstwowa walka na wielu torach oraz ogromna różnorodność klanów zapewniają jedne z najbardziej satysfakcjonujących decyzji taktycznych w tym gatunku.

Dla graczy lubiących szybką, chaotyczną losowość → Obyś miał szczęście jako właściciel nieruchomości.

Lekka, dająca się wielokrotnie przechodzić gra typu roguelike w stylu automatów do gry, która oddaje dreszczyk emocji związany z nieprzewidywalnymi, bardzo dochodowymi rozgrywkami.

Dla fanów mrocznej atmosfery → Inscryption.

Psychologiczna, fabularna gra karciana, która łączy łamigłówki, tajemnicę i budowanie talii w sposób, jakiego nie oferuje żadna inna gra.

Te propozycje stanowią najbardziej przystępne, ekscytujące i dające natychmiastową satysfakcję punkty wyjścia dla wszystkich, którzy szukają dziś gier podobnych do Balatro.

Często zadawane pytania