Le migliori CAM in EAFC 26
I migliori centrocampisti offensivi di EAFC 26 sono il cuore pulsante di ogni attacco. Un centrocampista offensivo centrale ha la visione di gioco necessaria per infilare passaggi tra difese serrate e la freddezza per segnare gol decisivi. Trova il regista giusto e tutta la squadra giocherà con maggiore fluidità quando ha il pallone.
Questa guida mette in evidenza i creatori d’élite in grado di trasformare immediatamente la tua squadra, insieme a giovani promesse che diventeranno superstar dopo poche stagioni di crescita.
Da nomi già di livello mondiale a perle nascoste a prezzi accessibili e piene di potenziale, questi CAM assicurano che ogni attacco scorra fluido e che ogni partita ti sembri sotto controllo in EAFC 26.
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I CAM con il miglior potenziale in modalità Carriera in EAFC 26
Vuoi un centrocampo che continui a vincere per stagioni? Punta sui CAM con un potenziale altissimo. Questi registi diventano macchine da assist, dribblatori resistenti al pressing e marcatori in contropiede in grado di decidere le partite più importanti. Ingaggiali presto, investi nella loro crescita e non solo controllerai le partite di oggi, ma renderai la tua squadra a prova di futuro per gli anni a venire.
Alcuni di questi centrocampisti sono creatori “plug-and-play”, pronti a entrare nella tua formazione titolare fin dalla prima giornata. Altri richiedono pazienza: hanno bisogno di minuti di gioco, guida e piani di sviluppo su misura per i loro punti di forza prima di raggiungere lo status di superstar.
Trovare il giusto equilibrio tra stelle dall’impatto immediato e progetti a lungo termine garantisce che la tua squadra dia il meglio nel breve termine, migliorando costantemente stagione dopo stagione.
In questa guida troverai i migliori centrocampisti offensivi (CAM) di EAFC 26 per ogni tipo di progetto in modalità Carriera: scelte economiche perfette per i club più piccoli e talenti di prim’ordine destinati a dominare la scena mondiale.
Trova il centrocampista offensivo giusto e la tua squadra in Modalità Carriera di EAFC 26 imporrà il ritmo, creerà infinite occasioni e rimarrà competitiva fino alle fasi finali del campionato e delle coppe. Con il giusto centrocampista offensivo a guidare il tuo attacco, il successo sembra inevitabile.
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Chi sono i migliori giovani centrocampisti offensivi che puoi acquistare nella Modalità Carriera di FC 26?
Il centrocampista offensivo giusto cambia tutto: il ritmo, la creatività e la frequenza con cui la tua squadra raggiunge posizioni pericolose in area. Di seguito trovi un mix di registi d’élite e giovani promesse in ascesa che potranno guidare il tuo attacco per gli anni a venire. Dieci nomi spiccano, dagli acquisti sensati ai talenti generazionali:
|Nome del giocatore
|Età
|Squadra
|Ruolo
|Valore di mercato nel gioco (stime)
|Valutazione attuale
|Valutazione potenziale
|Jude Bellingham
|22
|Real Madrid
|CAM
|170–180 milioni di euro
|90
|94
|Jamal Musiala
|23
|Bayern Monaco
|CAM
|130–140 milioni di euro
|88
|92
|Florian Wirtz
|23
|Liverpool
|CAM
|140–150 milioni di euro
|89
|92
|Pedri
|23
|FC Barcelona
|CAM
|110–120 milioni di euro
|89
|90
|Xavi Simons
|23
|Spurs
|CAM
|65–70 milioni di euro
|84
|89
|Arda Güler
|21
|Real Madrid
|Centrocampista offensivo/Ala destra
|38–42 milioni di euro
|81
|88
|Kenan Yıldız
|21
|Juventus
|CAM
|16–20 milioni di euro
|79
|86
|Nico Paz
|21
|Como
|CAM
|16–20 milioni di euro
|79
|86
|Rodrigo Mora
|18
|FC Porto
|Centrocampista offensivo
|17–25 milioni di euro
|76
|88
|Rayan Cherki
|22
|Manchester City
|CAM
|38–42 milioni di euro
|81
|88
1. Jude Bellingham [Il miglior regista completo da un'area all'altra]
|Attributo
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|22 / Inghilterra / Real Madrid
|Valutazione complessiva (OVR)
|90
|Velocità (PAC)
|80
|Tiro (SHO)
|86
|Passaggi (PAS)
|83
|Dribbling (DRI)
|90
|Difesa (DEF)
|78
|Piede preferito
|Destro
Jude Bellingham è il punto di riferimento assoluto tra i centrocampisti offensivi centrali. Dotato di una presenza fisica incredibile, di un passaggio corto da fuoriclasse e di una straordinaria capacità di arrivare in area al momento giusto, controlla da solo il ritmo delle partite e garantisce un contributo realizzativo enorme a qualsiasi squadra d'élite.
2. Jamal Musiala [Il miglior regista fantasista]
|Caratteristiche
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|23 / Germania / FC Bayern München
|Valutazione complessiva (OVR)
|88
|Velocità (PAC)
|80
|Tiro (SHO)
|82
|Passaggi (PAS)
|80
|Dribbling (DRI)
|90
|Difesa (DEF)
|66
|Piede dominante
|Destro
Jamal Musiala ha un controllo di palla soprannaturale che gli permette di destreggiarsi senza sforzo nelle aree di rigore affollate. Con un’agilità straordinaria e un posizionamento preciso, il maestro tedesco sblocca con facilità le difese ostinate e chiuse in profondità, fungendo da perno letale e spettacolare per i moderni sistemi di gioco creativi.
3. Florian Wirtz [Miglior regista creativo puro]
|Caratteristica
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|23 / Germania / Liverpool
|Valutazione complessiva (OVR)
|89
|Velocità (PAC)
|80
|Tiro (SHO)
|82
|Passaggi (PAS)
|88
|Dribbling (DRI)
|90
|Difesa (DEF)
|54
|Piede preferito
|Destro
Florian Wirtz è un maestro della creatività: grazie ai suoi passaggi magnifici e al controllo di palla impeccabile, crea infinite occasioni da gol. Si muove con disinvoltura tra le linee e domina l’ultimo terzo di campo con passaggi filtranti che smarcano la difesa, rendendolo un acquisto da sogno per gli allenatori che prediligono un calcio basato sul possesso palla dominante.
4. Pedri [Il miglior maestro del controllo del possesso palla]
|Attributo
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|23 / Spagna / FC Barcelona
|Valutazione complessiva (OVR)
|89
|Velocità (PAC)
|77
|Tiro (SHO)
|73
|Passaggi (PAS)
|85
|Dribbling (DRI)
|91
|Difesa (DEF)
|78
|Piede dominante
|Destro
Centrocampista tecnico per eccellenza, Pedri detta il ritmo delle partite grazie a dribbling raffinati e a passaggi di precisione magistrale. Dà il meglio di sé sotto pressione estrema in spazi ristretti, facendo girare la palla senza sforzo e fungendo da anello di congiunzione perfetto per portare il gioco dalla zona centrale del campo direttamente verso linee d’attacco pericolose.
5. Xavi Simons [Miglior creatore dinamico che si sposta sulle fasce]
|Attributo
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|23 / Olanda / Spurs
|Valutazione complessiva (OVR)
|84
|Velocità (PAC)
|77
|Tiro (SHO)
|77
|Passaggi (PAS)
|80
|Dribbling (DRI)
|87
|Difesa (DEF)
|56
|Piede preferito
|Destro
Xavi Simons rappresenta una minaccia verticale costante grazie alla sua agilità tecnica e al suo grande impegno in campo. Dotato di un controllo di palla esplosivo, eccelle nel ricevere la palla in rotazione e nel lanciarsi direttamente contro le difese statiche, offrendo un'eccezionale versatilità tattica in tutta la linea d'attacco.
6. Arda Güler [Miglior regista tecnico ed elegante]
|Caratteristiche
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|21 / Turchia / Real Madrid
|Valutazione complessiva (OVR)
|81
|Velocità (PAC)
|70
|Tiro (SHO)
|77
|Passaggi (PAS)
|83
|Dribbling (DRI)
|83
|Difesa (DEF)
|52
|Piede preferito
|Sinistro
Arda Güler unisce un controllo di palla sublime con il piede sinistro a un ottimo occhio per i passaggi millimetrici. Passando con disinvoltura dal ruolo di ala destra a quello di trequartista centrale, riesce a sfondare senza sforzo i blocchi difensivi bassi grazie a combinazioni intelligenti e tiri precisi dalla distanza, dimostrando un potenziale da fuoriclasse.
7. Kenan Yıldız [La migliore jolly offensiva esplosiva]
|Caratteristiche
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|21 / Turchia / Juventus
|Valutazione complessiva (OVR)
|79
|Velocità (PAC)
|84
|Tiro (SHO)
|78
|Passaggi (PAS)
|74
|Dribbling (DRI)
|83
|Difesa (DEF)
|35
|Piede dominante
|Destro
Kenan Yıldız unisce una velocità lineare ingannevole a un dribbling incisivo e a una grande robustezza fisica. Capace di giocare su tutta la linea d’attacco o dietro l’attaccante, questa giovane promessa turca offre un movimento dinamico incredibile e un potenziale di finalizzazione micidiale agli allenatori che cercano un’opzione offensiva diretta.
8. Nico Paz [Miglior rivelazione nel rompere le linee difensive]
|Attributo
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|21 / Argentina / Como
|Valutazione complessiva (OVR)
|79
|Velocità (PAC)
|78
|Tiro (SHO)
|71
|Passaggi (PAS)
|77
|Dribbling (DRI)
|82
|Difesa (DEF)
|51
|Piede preferito
|Sinistro
Nico Paz, che sta brillando con il Como, è un elegante regista che unisce un controllo di palla eccezionale a una visione di gioco intelligente. È specializzato nelle incursioni in avanti nell’ultimo terzo di campo, offrendo agli allenatori un’opzione creativa, fisica ma altamente tecnica, con un immenso potenziale di crescita futura.
9. Rodrigo Mora [Miglior giovane talento creativo a basso costo]
|Caratteristiche
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|18 / Portogallo / FC Porto
|Valutazione complessiva (OVR)
|76
|Velocità (PAC)
|77
|Tiro (SHO)
|66
|Passaggi (PAS)
|74
|Dribbling (DRI)
|79
|Difesa (DEF)
|40
|Piede dominante
|Destro
A soli 18 anni, Rodrigo Mora è un regista molto tecnico e avanzato, dotato di un dribbling eccezionale e di un’ottima visione di gioco. Si muove magnificamente tra le linee per aprire le difese con passaggi corti e intelligenti, rappresentando un investimento fantastico e conveniente per progetti di crescita a lungo termine.
10. Rayan Cherki [Miglior fuoriclasse a 5 stelle per abilità tecniche]
|Caratteristiche
|Dettagli
|Età/Nazionalità/Squadra
|22 / Francia / Manchester City
|Valutazione complessiva (OVR)
|81
|Velocità (PAC)
|75
|Tiro (SHO)
|75
|Passaggi (PAS)
|80
|Dribbling (DRI)
|88
|Difesa (DEF)
|21
|Piede dominante
|Entrambi
Con eccezionali giocate da cinque stelle e un’ottima padronanza del piede debole, Rayan Cherki è una vera forza di intrattenimento. Ora che gioca per il Manchester City, la sua tecnica di dribbling d’élite e i suoi passaggi che sfondano le linee lo rendono un’arma imprevedibile, capace di mettere in difficoltà i difensori in qualsiasi momento.
Bellingham, Musiala e Wirtz possono dettare subito il ritmo delle partite grazie alla loro visione di gioco e alla capacità di finalizzare, mentre Pedri e Simons aggiungono controllo e versatilità. Giovani promesse come Güler, Yıldız e Mora richiedono pazienza , ma con un adeguato sviluppo si trasformano in creatori d’élite. Questo equilibrio tra stelle già affermate e progetti a lungo termine garantisce che il tuo centrocampo rimanga pericoloso in ogni stagione di EAFC 26.
I migliori CAM per le squadre delle serie minori
Budget ridotti, grandi menti. Questi tre sono economici, versatili e crescono in fretta: i CAM perfetti in EAFC 26 per i club che stanno scalando la classifica:
|Nome del giocatore
|Età
|Squadra
|Ruolo
|Valore di mercato nel gioco (stime)
|Valutazione attuale
|Valutazione potenziale
|Rodrigo Mora
|18
|FC Porto
|CAM
|17–25 milioni di euro
|76
|89
|Nico Paz
|21
|Como
|CAM
|16–20 milioni di euro
|79
|86
|Claudio Echeverri
|20
|Leverkusen
|CAM
|10–15 milioni di euro
|74
|86
Mora è un creatore di occasioni immediato che migliora con l’allenamento. Paz offre movimenti intelligenti e un piede sinistro pericoloso. Echeverri ti dà quel tocco in più tra le linee a un prezzo vantaggioso. Aiutano le squadre sfavorite a puntare più in alto delle loro possibilità, mantenendo al contempo un potenziale di rivendita.
I migliori CAM per le squadre dei campionati di punta
Hai bisogno di un impatto immediato per la corsa al titolo e le serate europee? Ecco i migliori trequartisti di EAFC 26 che offrono un gioco da fuoriclasse con margini di crescita:
|Nome del giocatore
|Età
|Squadra
|Ruolo
|Valore di mercato nel gioco (stime)
|Valutazione attuale
|Valutazione potenziale
|Jude Bellingham
|22
|Real Madrid
|CAM
|170–180 milioni di euro
|90
|94
|Jamal Musiala
|23
|Bayern Monaco
|CAM
|130–140 milioni di euro
|88
|92
|Florian Wirtz
|23
|Liverpool
|CAM
|140–150 milioni di euro
|89
|92
|Pedri
|23
|FC Barcelona
|CAM
|110–120 milioni di euro
|89
|90
|Xavi Simons
|23
|Spurs
|CAM
|65–70 milioni di euro
|84
|89
Questi creatori sbloccano le difese basse e danno il meglio di sé nelle transizioni veloci. Abbina uno qualsiasi di loro a un attaccante letale e a terzini che si inseriscono in sovrapposizione, e creerai occasioni da gol di alta qualità quando vuoi.
Giovani talenti economici nel ruolo di CAM nella modalità Carriera di EAFC 26
Se hai un budget limitato, questi dieci sono i creatori con il miglior rapporto qualità-prezzo che, con minuti di gioco e la giusta guida, possono diventare registi di prim’ordine:
|Nome del giocatore
|Età
|Squadra
|Ruolo
|Valore di mercato nel gioco (stime)
|Valutazione attuale
|Valutazione potenziale
|Rodrigo Mora
|18
|FC Porto
|CAM
|17–25 milioni di euro
|76
|89
|Nico Paz
|21
|Como
|CAM
|16–20 milioni di euro
|79
|86
|Kenan Yıldız
|21
|Juventus
|CAM
|16–20 milioni di euro
|79
|86
|Arda Güler
|21
|Real Madrid
|Centrocampista offensivo/Ala destra
|38–42 milioni di euro
|81
|88
|Claudio Echeverri
|20
|Leverkusen
|CAM
|10–15 milioni di euro
|74
|86
|Tommaso Baldanzi
|23
|AS Roma
|CAM
|12–18 milioni di euro
|75
|82
|Rayan Cherki
|22
|Manchester City
|CAM
|38–42 milioni di euro
|81
|88
|Oscar Gloukh
|22
|RB Salisburgo
|Centrocampista offensivo
|16–22 milioni di euro
|76
|85
|Fermín López
|23
|FC Barcelona
|CAM
|31–36 milioni di euro
|83
|86
|Giovanni Reyna
|23
|M'gladbach
|CAM
|9–15 milioni di euro
|75
|81
Questi acquisti non ti faranno sforare il budget, ma possono diventare i migliori assistenti già dal terzo anno. Concentra i piani di sviluppo su visione di gioco, passaggi corti, agilità e resistenza; dai loro libertà in zona centrale con un attaccante aggressivo davanti e vedrai il tuo bottino di gol salire.
I 26 migliori giovani giocatori dell’EAFC
L’attacco vince le partite, l’equilibrio vince i trofei. Completa la tua rosa con i migliori talenti in ogni ruolo, così i tuoi trequartisti avranno sempre punti di riferimento e copertura.
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- I migliori giovani difensori – Organizzatori e recuperatori di palla, fondamentali per una difesa da titolo.
- I migliori giovani centrocampisti – Motori e artisti che controllano le partite, ribaltano le situazioni e riforniscono i tuoi trequartisti.
- I migliori giocatori – Stelle già affermate che alzeranno il tuo livello non appena arriveranno.
Continua a sperimentare con i ruoli e i piani di sviluppo, e la tua squadra non rimarrà mai a corto di idee – né di vincitori – quando conta davvero.