Le migliori CAM in EAFC 26

I migliori centrocampisti offensivi di EAFC 26 sono il cuore pulsante di ogni attacco. Un centrocampista offensivo centrale ha la visione di gioco necessaria per infilare passaggi tra difese serrate e la freddezza per segnare gol decisivi. Trova il regista giusto e tutta la squadra giocherà con maggiore fluidità quando ha il pallone.

Questa guida mette in evidenza i creatori d’élite in grado di trasformare immediatamente la tua squadra, insieme a giovani promesse che diventeranno superstar dopo poche stagioni di crescita.

Da nomi già di livello mondiale a perle nascoste a prezzi accessibili e piene di potenziale, questi CAM assicurano che ogni attacco scorra fluido e che ogni partita ti sembri sotto controllo in EAFC 26.

I CAM con il miglior potenziale in modalità Carriera in EAFC 26

Vuoi un centrocampo che continui a vincere per stagioni? Punta sui CAM con un potenziale altissimo. Questi registi diventano macchine da assist, dribblatori resistenti al pressing e marcatori in contropiede in grado di decidere le partite più importanti. Ingaggiali presto, investi nella loro crescita e non solo controllerai le partite di oggi, ma renderai la tua squadra a prova di futuro per gli anni a venire.

Alcuni di questi centrocampisti sono creatori “plug-and-play”, pronti a entrare nella tua formazione titolare fin dalla prima giornata. Altri richiedono pazienza: hanno bisogno di minuti di gioco, guida e piani di sviluppo su misura per i loro punti di forza prima di raggiungere lo status di superstar.

Trovare il giusto equilibrio tra stelle dall’impatto immediato e progetti a lungo termine garantisce che la tua squadra dia il meglio nel breve termine, migliorando costantemente stagione dopo stagione.

In questa guida troverai i migliori centrocampisti offensivi (CAM) di EAFC 26 per ogni tipo di progetto in modalità Carriera: scelte economiche perfette per i club più piccoli e talenti di prim’ordine destinati a dominare la scena mondiale.

Trova il centrocampista offensivo giusto e la tua squadra in Modalità Carriera di EAFC 26 imporrà il ritmo, creerà infinite occasioni e rimarrà competitiva fino alle fasi finali del campionato e delle coppe. Con il giusto centrocampista offensivo a guidare il tuo attacco, il successo sembra inevitabile.

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Chi sono i migliori giovani centrocampisti offensivi che puoi acquistare nella Modalità Carriera di FC 26?

Il centrocampista offensivo giusto cambia tutto: il ritmo, la creatività e la frequenza con cui la tua squadra raggiunge posizioni pericolose in area. Di seguito trovi un mix di registi d’élite e giovani promesse in ascesa che potranno guidare il tuo attacco per gli anni a venire. Dieci nomi spiccano, dagli acquisti sensati ai talenti generazionali:

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato nel gioco (stime) Valutazione attuale Valutazione potenziale Jude Bellingham 22 Real Madrid CAM 170–180 milioni di euro 90 94 Jamal Musiala 23 Bayern Monaco CAM 130–140 milioni di euro 88 92 Florian Wirtz 23 Liverpool CAM 140–150 milioni di euro 89 92 Pedri 23 FC Barcelona CAM 110–120 milioni di euro 89 90 Xavi Simons 23 Spurs CAM 65–70 milioni di euro 84 89 Arda Güler 21 Real Madrid Centrocampista offensivo/Ala destra 38–42 milioni di euro 81 88 Kenan Yıldız 21 Juventus CAM 16–20 milioni di euro 79 86 Nico Paz 21 Como CAM 16–20 milioni di euro 79 86 Rodrigo Mora 18 FC Porto Centrocampista offensivo 17–25 milioni di euro 76 88 Rayan Cherki 22 Manchester City CAM 38–42 milioni di euro 81 88

1. Jude Bellingham [Il miglior regista completo da un'area all'altra]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 22 / Inghilterra / Real Madrid Valutazione complessiva (OVR) 90 Velocità (PAC) 80 Tiro (SHO) 86 Passaggi (PAS) 83 Dribbling (DRI) 90 Difesa (DEF) 78 Piede preferito Destro

Jude Bellingham è il punto di riferimento assoluto tra i centrocampisti offensivi centrali. Dotato di una presenza fisica incredibile, di un passaggio corto da fuoriclasse e di una straordinaria capacità di arrivare in area al momento giusto, controlla da solo il ritmo delle partite e garantisce un contributo realizzativo enorme a qualsiasi squadra d'élite.

2. Jamal Musiala [Il miglior regista fantasista]

Caratteristiche Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 23 / Germania / FC Bayern München Valutazione complessiva (OVR) 88 Velocità (PAC) 80 Tiro (SHO) 82 Passaggi (PAS) 80 Dribbling (DRI) 90 Difesa (DEF) 66 Piede dominante Destro

Jamal Musiala ha un controllo di palla soprannaturale che gli permette di destreggiarsi senza sforzo nelle aree di rigore affollate. Con un’agilità straordinaria e un posizionamento preciso, il maestro tedesco sblocca con facilità le difese ostinate e chiuse in profondità, fungendo da perno letale e spettacolare per i moderni sistemi di gioco creativi.

3. Florian Wirtz [Miglior regista creativo puro]

Caratteristica Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 23 / Germania / Liverpool Valutazione complessiva (OVR) 89 Velocità (PAC) 80 Tiro (SHO) 82 Passaggi (PAS) 88 Dribbling (DRI) 90 Difesa (DEF) 54 Piede preferito Destro

Florian Wirtz è un maestro della creatività: grazie ai suoi passaggi magnifici e al controllo di palla impeccabile, crea infinite occasioni da gol. Si muove con disinvoltura tra le linee e domina l’ultimo terzo di campo con passaggi filtranti che smarcano la difesa, rendendolo un acquisto da sogno per gli allenatori che prediligono un calcio basato sul possesso palla dominante.

4. Pedri [Il miglior maestro del controllo del possesso palla]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 23 / Spagna / FC Barcelona Valutazione complessiva (OVR) 89 Velocità (PAC) 77 Tiro (SHO) 73 Passaggi (PAS) 85 Dribbling (DRI) 91 Difesa (DEF) 78 Piede dominante Destro

Centrocampista tecnico per eccellenza, Pedri detta il ritmo delle partite grazie a dribbling raffinati e a passaggi di precisione magistrale. Dà il meglio di sé sotto pressione estrema in spazi ristretti, facendo girare la palla senza sforzo e fungendo da anello di congiunzione perfetto per portare il gioco dalla zona centrale del campo direttamente verso linee d’attacco pericolose.

5. Xavi Simons [Miglior creatore dinamico che si sposta sulle fasce]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 23 / Olanda / Spurs Valutazione complessiva (OVR) 84 Velocità (PAC) 77 Tiro (SHO) 77 Passaggi (PAS) 80 Dribbling (DRI) 87 Difesa (DEF) 56 Piede preferito Destro

Xavi Simons rappresenta una minaccia verticale costante grazie alla sua agilità tecnica e al suo grande impegno in campo. Dotato di un controllo di palla esplosivo, eccelle nel ricevere la palla in rotazione e nel lanciarsi direttamente contro le difese statiche, offrendo un'eccezionale versatilità tattica in tutta la linea d'attacco.

6. Arda Güler [Miglior regista tecnico ed elegante]

Caratteristiche Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 21 / Turchia / Real Madrid Valutazione complessiva (OVR) 81 Velocità (PAC) 70 Tiro (SHO) 77 Passaggi (PAS) 83 Dribbling (DRI) 83 Difesa (DEF) 52 Piede preferito Sinistro

Arda Güler unisce un controllo di palla sublime con il piede sinistro a un ottimo occhio per i passaggi millimetrici. Passando con disinvoltura dal ruolo di ala destra a quello di trequartista centrale, riesce a sfondare senza sforzo i blocchi difensivi bassi grazie a combinazioni intelligenti e tiri precisi dalla distanza, dimostrando un potenziale da fuoriclasse.

7. Kenan Yıldız [La migliore jolly offensiva esplosiva]

Caratteristiche Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 21 / Turchia / Juventus Valutazione complessiva (OVR) 79 Velocità (PAC) 84 Tiro (SHO) 78 Passaggi (PAS) 74 Dribbling (DRI) 83 Difesa (DEF) 35 Piede dominante Destro

Kenan Yıldız unisce una velocità lineare ingannevole a un dribbling incisivo e a una grande robustezza fisica. Capace di giocare su tutta la linea d’attacco o dietro l’attaccante, questa giovane promessa turca offre un movimento dinamico incredibile e un potenziale di finalizzazione micidiale agli allenatori che cercano un’opzione offensiva diretta.

8. Nico Paz [Miglior rivelazione nel rompere le linee difensive]

Attributo Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 21 / Argentina / Como Valutazione complessiva (OVR) 79 Velocità (PAC) 78 Tiro (SHO) 71 Passaggi (PAS) 77 Dribbling (DRI) 82 Difesa (DEF) 51 Piede preferito Sinistro

Nico Paz, che sta brillando con il Como, è un elegante regista che unisce un controllo di palla eccezionale a una visione di gioco intelligente. È specializzato nelle incursioni in avanti nell’ultimo terzo di campo, offrendo agli allenatori un’opzione creativa, fisica ma altamente tecnica, con un immenso potenziale di crescita futura.

9. Rodrigo Mora [Miglior giovane talento creativo a basso costo]

Caratteristiche Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 18 / Portogallo / FC Porto Valutazione complessiva (OVR) 76 Velocità (PAC) 77 Tiro (SHO) 66 Passaggi (PAS) 74 Dribbling (DRI) 79 Difesa (DEF) 40 Piede dominante Destro

A soli 18 anni, Rodrigo Mora è un regista molto tecnico e avanzato, dotato di un dribbling eccezionale e di un’ottima visione di gioco. Si muove magnificamente tra le linee per aprire le difese con passaggi corti e intelligenti, rappresentando un investimento fantastico e conveniente per progetti di crescita a lungo termine.

10. Rayan Cherki [Miglior fuoriclasse a 5 stelle per abilità tecniche]

Caratteristiche Dettagli Età/Nazionalità/Squadra 22 / Francia / Manchester City Valutazione complessiva (OVR) 81 Velocità (PAC) 75 Tiro (SHO) 75 Passaggi (PAS) 80 Dribbling (DRI) 88 Difesa (DEF) 21 Piede dominante Entrambi

Con eccezionali giocate da cinque stelle e un’ottima padronanza del piede debole, Rayan Cherki è una vera forza di intrattenimento. Ora che gioca per il Manchester City, la sua tecnica di dribbling d’élite e i suoi passaggi che sfondano le linee lo rendono un’arma imprevedibile, capace di mettere in difficoltà i difensori in qualsiasi momento.

Bellingham, Musiala e Wirtz possono dettare subito il ritmo delle partite grazie alla loro visione di gioco e alla capacità di finalizzare, mentre Pedri e Simons aggiungono controllo e versatilità. Giovani promesse come Güler, Yıldız e Mora richiedono pazienza , ma con un adeguato sviluppo si trasformano in creatori d’élite. Questo equilibrio tra stelle già affermate e progetti a lungo termine garantisce che il tuo centrocampo rimanga pericoloso in ogni stagione di EAFC 26.

I migliori CAM per le squadre delle serie minori

Budget ridotti, grandi menti. Questi tre sono economici, versatili e crescono in fretta: i CAM perfetti in EAFC 26 per i club che stanno scalando la classifica:

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato nel gioco (stime) Valutazione attuale Valutazione potenziale Rodrigo Mora 18 FC Porto CAM 17–25 milioni di euro 76 89 Nico Paz 21 Como CAM 16–20 milioni di euro 79 86 Claudio Echeverri 20 Leverkusen CAM 10–15 milioni di euro 74 86

Mora è un creatore di occasioni immediato che migliora con l’allenamento. Paz offre movimenti intelligenti e un piede sinistro pericoloso. Echeverri ti dà quel tocco in più tra le linee a un prezzo vantaggioso. Aiutano le squadre sfavorite a puntare più in alto delle loro possibilità, mantenendo al contempo un potenziale di rivendita.

I migliori CAM per le squadre dei campionati di punta

Hai bisogno di un impatto immediato per la corsa al titolo e le serate europee? Ecco i migliori trequartisti di EAFC 26 che offrono un gioco da fuoriclasse con margini di crescita:

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato nel gioco (stime) Valutazione attuale Valutazione potenziale Jude Bellingham 22 Real Madrid CAM 170–180 milioni di euro 90 94 Jamal Musiala 23 Bayern Monaco CAM 130–140 milioni di euro 88 92 Florian Wirtz 23 Liverpool CAM 140–150 milioni di euro 89 92 Pedri 23 FC Barcelona CAM 110–120 milioni di euro 89 90 Xavi Simons 23 Spurs CAM 65–70 milioni di euro 84 89

Questi creatori sbloccano le difese basse e danno il meglio di sé nelle transizioni veloci. Abbina uno qualsiasi di loro a un attaccante letale e a terzini che si inseriscono in sovrapposizione, e creerai occasioni da gol di alta qualità quando vuoi.

Giovani talenti economici nel ruolo di CAM nella modalità Carriera di EAFC 26

Se hai un budget limitato, questi dieci sono i creatori con il miglior rapporto qualità-prezzo che, con minuti di gioco e la giusta guida, possono diventare registi di prim’ordine:

Nome del giocatore Età Squadra Ruolo Valore di mercato nel gioco (stime) Valutazione attuale Valutazione potenziale Rodrigo Mora 18 FC Porto CAM 17–25 milioni di euro 76 89 Nico Paz 21 Como CAM 16–20 milioni di euro 79 86 Kenan Yıldız 21 Juventus CAM 16–20 milioni di euro 79 86 Arda Güler 21 Real Madrid Centrocampista offensivo/Ala destra 38–42 milioni di euro 81 88 Claudio Echeverri 20 Leverkusen CAM 10–15 milioni di euro 74 86 Tommaso Baldanzi 23 AS Roma CAM 12–18 milioni di euro 75 82 Rayan Cherki 22 Manchester City CAM 38–42 milioni di euro 81 88 Oscar Gloukh 22 RB Salisburgo Centrocampista offensivo 16–22 milioni di euro 76 85 Fermín López 23 FC Barcelona CAM 31–36 milioni di euro 83 86 Giovanni Reyna 23 M'gladbach CAM 9–15 milioni di euro 75 81

Questi acquisti non ti faranno sforare il budget, ma possono diventare i migliori assistenti già dal terzo anno. Concentra i piani di sviluppo su visione di gioco, passaggi corti, agilità e resistenza; dai loro libertà in zona centrale con un attaccante aggressivo davanti e vedrai il tuo bottino di gol salire.

I 26 migliori giovani giocatori dell’EAFC

L’attacco vince le partite, l’equilibrio vince i trofei. Completa la tua rosa con i migliori talenti in ogni ruolo, così i tuoi trequartisti avranno sempre punti di riferimento e copertura.

I migliori giovani calciatori – Una rassegna completa dei talenti Under 23 in ogni ruolo, per costruire in fretta la super squadra di domani.

– Una rassegna completa dei talenti Under 23 in ogni ruolo, per costruire in fretta la super squadra di domani. I migliori giovani difensori – Organizzatori e recuperatori di palla, fondamentali per una difesa da titolo.

– Organizzatori e recuperatori di palla, fondamentali per una difesa da titolo. I migliori giovani centrocampisti – Motori e artisti che controllano le partite, ribaltano le situazioni e riforniscono i tuoi trequartisti.

– Motori e artisti che controllano le partite, ribaltano le situazioni e riforniscono i tuoi trequartisti. I migliori giocatori – Stelle già affermate che alzeranno il tuo livello non appena arriveranno.

Continua a sperimentare con i ruoli e i piani di sviluppo, e la tua squadra non rimarrà mai a corto di idee – né di vincitori – quando conta davvero.

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